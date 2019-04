Hora 25 (03/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 el Parlamento Europeo está a un paso de considerar a Gibraltar como una colonia de la Corona británica es un texto legal Se trata de una referencia discreta que pasa casi desapercibida no cambie el estatus del Peñón pero es la primera vez que ocurre en la historia de ahí la carga política y simbólica de este gesto de momento hay un pacto político entre los grupos para que sea así y será mañana cuando se vote definitivamente en la Eurocámara pero en los próximos minutos vamos a analizar la importancia de este cambio antes nuestra habitual repaso a la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches antes

Voz 1667 00:48 buenas noches Pedro Sánchez celebra la aprobación de los seis

Voz 0194 00:50 decretos de su gobierno en la Diputación Permanente del Congreso

Voz 1667 00:53 ha han salido adelante con el único voto en contra de los populares en todas las iniciativas un triunfo que ha llegado a la caravana del candidato socialista a la presidencia en las generales del próximo veintiocho de abril

Voz 4 01:05 hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha de este Gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura

Voz 5 01:15 los españoles quieren seguirá gobernar

Voz 4 01:17 cuando a partir de Lieberman

Voz 0194 01:22 en Madrid el líder de Vox ha salido en defensa de su número dos por una investigación judicial

Voz 1667 01:26 la Fiscalía de Valencia investiga a Javier Ortega Smith por un presunto delito de odio por un encendido discurso contra el Islam en el que llegó a hablar de amenaza ahí de enemigo común señalando a esta confesión Santiago Abascal cierra filas con su compañero

Voz 6 01:41 este estado está cobrando tintes totalitarios gobernado por socialistas hipócritas predice que nos oponemos a la invasión islamista pero quién se atreve a negar que hay muchos que vienen precisamente con esa mentalidad a nosotros no nos caracteriza el odio a los de fuera nos caracteriza el amor a los de dentro pero si quieren callarnos tienen que saber que van a tener que meternos en la cárcel y que ni aún así vamos a callarnos

Voz 1667 02:05 de la precampaña una novedad desde el juicio del próximo cinco de los acusados han solicitado al Supremo poder abandonar la prisión para participar como candidatos en la campaña de las generales Aitor Álvarez

Voz 7 02:15 los abogados de Yunquera Romeva Rull Turull Sánchez consideran que si no pueden defender su candidatura electoral en libertad Se estará vulnerando su derecho a la defensa alegan además que el riesgo de fuga es inexistente porque los acusados han demostrado que tienen intención de defenderse en el juicio en oirse a ningún lado Jordi Pina abogado de Trulli Sánchez ya ha registrado el escrito y ofrece medidas alternativas para asegurar que no seguirán a ningún lado cómo aportar todo su patrimonio o evitar que salgan de Madrid uno de los motivos por cierto que esgrimió el juez instructor Pablo Llarena para dejar en libertad a Ruby Turull el año pasado fue precisamente que se presentaban a las elecciones del veintiuno D

Voz 0194 02:51 del exterior Italia vuelve a cerrar sus puertos

Voz 1667 02:54 hasta sesenta y cuatro personas rescatadas en el Mediterráneo por una ONG alemana que ahora busca puerto seguro Matteo Salvini ya les ha dicho que se olviden de Italia informa Ismael Monzón

Voz 0831 03:04 la ONG si hay que es la única en estos momentos en el Mediterráneo esta mañana recibió un aviso de un sistema telefónico al que los migrantes llaman cuando se encuentran en dificultad y rescató a sesenta y cuatro de ellos a pocas millas de las costas libias están todos seguros entre ellos cinco menores y un recién nacido dicen desde la ONG que ahora Malta o Italia asignar un puerto seguro pero la respuesta del ministro del Interior italiano el ultraderechista Matteo Salvini es que pidan ayuda burdo hago la ONG es alemana y como es habitual Italia se desentiende ya que considera que es un problema europeo Iker su cercanía no los convierte mayor responsable que otros países precisamente en la CIA y fue la última organización en tener noticias ayer de otra embarcación con cincuenta personas en el mar sin embargo se les perdió la pista les da ya por desaparecido

Voz 1667 03:51 condena internacional al nuevo Código penal de Brunei su entrada en vigor es noticia internacional este miércoles porque contempla condenas contra la homosexualidad y el adulterio en la blasfemia o la apostasía contempla incluso pena de muerte o castigos corporales contra quién no lo cumpla Naciones Unidas opina que esta ley del antiguo protectorado británico de mayoría musulmana es una clara violación de los derechos humanos que también ha condenado el Gobierno de España

Voz 0194 04:15 en unos minutos también la cara B de Sara vítores

Voz 1667 04:17 eso a los lemas o eslóganes políticos ahora que los candidatos están presentando los suyos

Voz 3 04:26 intimidó Ángels Barceló arrancamos este tramo de edad

Voz 0194 04:32 veinticinco de información y de análisis son las nueve y cuatro minutos de la noche y las ocho y cuatro en Canarias Gibraltar reconocida como colonia británica esta realidad que todos aprendimos en la escuela ha tardado en reflejarse en los textos legales mañana se vota a uno en el Europarlamento que otorga esa consideración al Peñón por primera vez en la historia en los próximos minutos vamos a analizar qué puede suponer este cambio con Victoria Lafora buenas noches muy buenas Berna González Harbour buenas noches buenas y Gonzalo Velasco buenas noches hola qué te he también ya saben que están ustedes invitados a participar pueden enviar sus notas de voz el whatsapp del programa Pedro Blanco las espera ya saben en la mesa de producción

Voz 1667 05:12 sólo dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha bien reconocido hasta ahora hay por escrito a Gibraltar como una colonia de la Corona británica mañana como decías se les puede sumar una referencia similar en un texto legislativo relacionado con el

Voz 0194 05:28 de hecho él mismo término de Colonia en la verdad es que suena algo anacrónico en pleno siglo XXI

Voz 1667 05:33 Gibraltar está incluido en la lista de Naciones Unidas sobre territorios pendientes de descolonización con una particularidad que recuerda Juan Carlos Pereira es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 8 05:45 territorio que en fin está sometido a un estatus diríamos por el control de una potencia extranjera Ike la alternativa es lógicamente pues concederles la independencia lo que pasa que en el caso de Gibraltar la situación no es tan fácil no porque cuando se firmó el Tratado de Utrecht mil setecientos trece en el artículo diez viene a señalar que si ese territorio se Iza

Voz 1667 06:18 esa es la particularidad de Gibraltar respecto al resto de colonias que todavía existen en el planeta por viejo que pueda sonar especialmente en el caso de Reino Unido que según nuestro profesor pueden añorar la época imperial

Voz 8 06:30 es un nada o no ya no tener colonias hombre lo británico sólo británico no lo británico sólo que todavía tienen todo este conjunto de territorio de la dentro de la Convención que tienen pues de estatus no miramos distinto no pero que ellos como no sé yo creo que es como que quieren seguir recordando no que manteniendo teniendo esa idea de un imperio tan sólo británico realmente los que tienen más y en ese sentido no de lo que es el de lo que era el colonialismo no

Voz 0194 07:05 la crisis el devastador buenas noches hola muy buenas noches de reconocimiento no cambia el status jurídico de Gibraltar pero sí sienta un precedente porque ningún texto legal de la Unión considera

Voz 1971 07:15 Eva al Peñón como colonia buenos

Voz 0738 07:17 a practica es la demostración no va a así se justifica de el acuerdo por el que España aceptó el Brexit no si os acordáis

Voz 0194 07:25 como el documento

Voz 0738 07:28 incial del del debate que España tendría un derecho de veto en la práctica ese derecho de veto se ha traducido en este reglamento en precisar que el territorio de Gibraltar no es un territorio británico por esto la apreciación de Colonia un tema que ha generado debate en el Europarlamento que ha molestado mucho a los eurodiputados británicos pero que finalmente por treinta y ocho votos contra ocho hoy se ha aprobado ya en la Comisión de Justicia y Libertades lo que permite dibujar

Voz 0194 07:57 lo que mañana deje de el plenario y esto

Voz 0738 07:59 no sólo porque la mayoría ha decidido cerrar filas con la posición de España sino porque también en este reglamento lo que se aprueba es suspender los visados es decir anula los no que no sean necesarios Illa abrir así la libre circulación entre ciudadanos británicos y europeos sin dar derecho a residencia después del Brexit y esto francamente es muy importante en este párrafo esto no se habría aprobado

Voz 0194 08:24 es del del texto de todas formas no ha sido fácil e incluso se ha llegado a apartarlo hablábamos el otro día a un negociador laborista británico que no estaba de acuerdo

Voz 0738 08:32 se con Moraes es el presidente de esta comisión es un hombre muy valorado entre los eurodiputados el ex laborista y francamente habido Trauma no para tener que tomar esa decisión el ha intentado esta mañana que se votara primero su suspensión bien sea aprobado ya ha sido duro para muchos eurodiputados de esta comisión y nos consta porque hemos podido confirmarlo hablándolo fuera de micro no lo que pasa es que después ha habido en el debate muchas referencias a que este texto responde a la campaña para las generales en España haya generado esta reacción que si os parece vamos a escuchar del eurodiputado Lopera Aguilar

Voz 3 09:09 Nico

Voz 1186 09:12 con oler sí que la mención a Gibraltar en la exención de visados que acabamos de garantizar porque es un objetivo europeo haya una componente de política interna española cuando lo único cierto es que el Press continúa todavía a estas alturas pendiente de la política interna británicas que es incapaz de ponerse de acuerdo consigo misma el Reino Unido lamentablemente ha perdido mucho de prestigio diplomático que cumple no sabiendo sostener una posición coherente con

Voz 0738 09:41 bueno en fin ya veis pues cómo están los ánimos en la comisión y en el Europarlamento aunque insistimos la mayoría cierra aquí filas con España

Voz 0194 09:48 a además de al margen de estos de estos ánimos que hay en la comisión lo que sí hay es celebración por parte de los eurodiputados españoles especialmente por parte de los eurodiputados del PSOE y del PP porque presentan este texto como

Voz 1084 09:59 es una victoria para España si exacta

Voz 0738 10:01 miente ha habido acuerdo entre los diputados socialistas los populares también los del grupo liberal un acuerdo muy claro para pedir a su post políticos que apoyarán esta posición y en la práctica como os decía es la primera confirmación de que ese pacto que acepto España para el Brexit eso de que tendría derecho a veto una declaración política que inicialmente en España abrió un debate sobre si iban a ser suficiente pues permite cuando se aprueba la primera ley que este es el caso pensando en el post Brexit darle a España la palabra para tener que decidir

Voz 1971 10:33 sobre este tema y especificar que el territorio

Voz 0738 10:35 Gibraltar tienes Ciudadanos con el mismo derecho a no tener visado que tendrán los ciudadanos británicos pero que ese no es un territorio que sea un territorio británico o

Voz 0194 10:46 contigo Griselda para hablar del Brexit ya más allá de Gibraltar que también hay novedades vale hasta hasta luego buscamos también reacciones en Londres Begoña Arce buena noche buenas noches buenas noches no gustó en febrero que han colonia Gibraltar Es de suponer que esa sigue sigue siendo la línea de Londres

Voz 0273 11:03 debe ser la línea de Londres no habido ninguna reacción de del Gobierno esta noticia pero suposiciones bien conocida Hay la expresó como dices en febrero cuando la legislación europea ya describió describió a Gibraltar como una colonia Downing Street respondió entonces con una declaración que decía Gibraltar no es una colonia y es completamente inapropiado describir ese territorio de esa manera Gibraltar proseguía el comunicado forma parte plenamente de la familia del Reino Unido Ésta es la expresión que les gusta lo de la familia del Reino Unido y tiene una madura y moderna relación constitucional con el Reino Unido esto no va a cambiar con nuestra salida de la Unión Europea todas las partes pedían deben respetar los deseos democráticos de los gibraltareños de ser británicos lógicamente esa posición del Gobierno debe seguir siendo así podemos asumir que hoy es exactamente la misma

Voz 0194 11:51 pues lo mismo que decía Griselda luego vuelvo contigo con novedad desde el día del Brexit más allá de Gibraltar de acuerdo ya leen ahora sólo estamos abordando la cuestión de esa palabra colonia refiriéndose a Gibraltar que se suma a ese documento probablemente el disco esto más grandes se lo ha llevado el ministro principal del Peñón Algeciras Rubén García buenas noches

Voz 9 12:12 qué tal

Voz 0194 12:13 no lo sabemos a través de un comunicado porque Fabian Picardo ha acusado a España de conseguir esta reseña a través dice de la intimidación

Voz 10 12:20 si hoy nuevamente el Gobierno de Gibraltar ha despachado a gusto contra el de España había comunicado como decías el Ejecutivo gibraltareño ha asegurado que resulta obvio que España ha ejercido presiones y que los eurodiputados españoles han aplicado tácticas intimidatorias por cuestiones puramente nacionalistas ha dicho literalmente la oficina del viceministro principal que ha tachado también de vergonzoso el uso del término colonia en la normativa sobre visados decimos nuevamente Ángels porque cuando se supo en febrero de las intenciones de España

Voz 9 12:48 incluir en los textos europeos esa situación

Voz 10 12:50 críticas de Gibraltar cuando desvele si ya sea una realidad Picardo acusó a España de provocaciones actuaré en consecuencia las buenas relaciones que siempre ha reclamado con empeño lo escuchamos

Voz 11 13:01 cocina Swayze and the way pero creemos que es correcto estoy de acuerdo en que es absolutamente inútil e innecesario es bastante provocativo por parte de los españoles querer jugar a este juego al mismo tiempo que dicen que quieren seguir viendo fluidez en la frontera España tiene consistencia creo que no sólo ahora en este momento sino a lo largo de nuestra pertenencia a la Unión Europea fijar una cosa y hacer otra

Voz 10 13:25 en la nota hace hoy el gobierno gibraltareño ha señalado que la inclusión de este término del colonia no tiene consecuencias prácticas porque se va a quedar sin validez si hay un acuerdo en cuanto al Brexit el Ejecutivo de picado insiste en que el único objetivo de ese ejercicio parece haber sido el empleo del lenguaje ofensivo y peyorativo en un intento de irritar tanto a Gibraltar como a Reino Unido

Voz 0194 13:44 Rubén están siendo estas horas decisivas a decir semanas decisivas para el Brexit para saber cómo será esa salida del Reino Unido de la Unión que también afecta evidentemente al Peñón de Gibraltar como se está viviendo y esa eterna indefinición del Parlamento británico

Voz 10 13:59 bueno pues muy mal con preocupación con incertidumbre como decimos siempre porque en Gibraltar la espera se hace interminable los llanitos no quería no quieren Brexit de hecho Picardo días atrás a través de sus redes sociales ha vuelto a pedir la celebración de un segundo referéndum porque está convencido de que los británicos están en un callejón sin salida que sólo tiene como solución a día de hoy el retroceder al punto de partida y ese punto de partida de volver a votar y sobre todas la preocupación es porque nadie sabe realmente qué va a pasar con Reino Unido y menos por su situación tan peculiar Agnès cómo va a quedar Gibraltar ya sabes que también a este lado de la verja pues existe preocupación por lo que el Peñón genera en términos económicos en términos de empleo especialmente en la línea de la de la concesión así que Londres y Bruselas quieren acabar cuanto antes con esta historia eterna imagínate

Voz 0194 14:43 gracias Rubén seguiremos hablando buenas noches hasta luego buenas noches quiere saludar a Ignacio Molina investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano Ignacio muy buenas noches

Voz 9 14:52 hola buenas noches Ignacio porque está larga contó

Voz 0194 14:55 a ver si han reconocer algo que está ampliamente reconocido que es que Gibraltar es una colonia

Voz 9 15:00 bueno Gibraltar oficialmente en el año ochenta y uno y dejó

Voz 0760 15:06 es un término que tenía una connotación peyorativa dejó de usar

Voz 9 15:10 oficialmente en su relación constitucional con el Reino Unido que es realmente compleja el usar el término de Colonia porque el Reino Unido ya a sus antiguas colonias vestigios coloniales les llamara Territorios de Ultramar entonces bueno pues desde ese momento que cambios en el orden el orden constitucional esa relación Gibraltar pasa a llamarse de este modo ir y claro el paso del tiempo pues han pasado pues cuarenta años ha ido dándole a ese término pues un carácter no de de territorio que está en un estatus que es incorrecto desde el punto de vista de las plazas internacionales porque existe el concepto de la descolonización claro para los gibraltareños tienen en cuenta la reclamación territorial española pues eso eso o ofensivo más que ofensivo es una amenaza pero ellos han utilizado el término colonia o el concepto de derecho internacional de Colonia cuando Leahy los no léase lea les ha interesado en alguna ocasión recientemente por eso es un poco también incoherente suposición era era débil además Naciones Unidas como sabemos ya hace mucho tiempo incluye entre los territorios no autónomos y por tanto de una especie de lista de colonias colonizar a Gibraltar

Voz 0194 16:22 me decía es la desconoce es una amenaza porque si se independiza tiene que volver a España

Voz 9 16:27 bueno según el Tratado de Utrecht que haber el Tratado de Utrecht es el que rige el estatus de Gibraltar Gibraltar efectivamente no es español a Gibraltar es un territorio administrado por por por por el Reino Unido en este momento porque España lo cedió en un en un tratado es verdad que se discute el alcance ese tratado porque en el momento en que se firmó no había al concepto de aguas territoriales ni del espacio aéreo el mismo tampoco estaba incluido y luego fue ocupado sin un título jurídico pero España sí que reconoce que el Tratado de Utrecht existe el tratado es lo que dice es que será cedido a a la Corona británica Si alguna vez en la Corona británica deja de administrar Gibraltar tendrá que volver a España por tanto es un elemento de ese tratado que que sigue en vigor es verdad que hay una discusión entre los juristas hasta qué punto ese tratado que es desde el principio del siglo XVIII pues ha sido superado por el ordenamiento jurídico más contemporáneo pero lo cierto es que el título jurídico válido que España reconoce es es el de Utrera efectivamente yo creo que el propio Reino Unido no ha querido nunca ni incluir a Gibraltar dentro de su propio territorio no no forma parte del Reino Unido ni tampoco dar pasos para que sea independizar a porque en ese caso la mente habría una controversia muy grande sobre el derecho que tiene España a recuperarlo

Voz 0194 17:52 ya efectos prácticos en que afecta que Gibraltar sea considerado colonia muy bueno

Voz 9 17:58 es todo el proceso del Brexit si en el proceso de España España planteó en un primer momento el ministro el ministro Margallo era muy ambicioso no la idea esta de que si hay Brexit pues la bandera de España estará Gibraltar muy pronto cuando el ministro Dustin y sustituye a Margallo y es el que realmente comienza la negociación de de del Brexit porque se produce el referendo de a partir de dos mil dieciséis y luego va a continuar Borrell exactamente en la misma línea la idea es vamos a renunciar a la reivindicación de la soberanía España de hecho se se se se comporta de manera constructiva non podemos aprovechar el Brexit para reclamar la soberanía entre otras cosas porque España es muy consciente de que si no hay una voluntad por parte de los propios gibraltareños que ya lo ha ido admitiendo pues la Gibraltar seguirá siendo el pánico se siendo administrado ahora bien eso no significa que no haya una situación de enorme desequilibrio en cuanto a la regulación Daria medioambiental de los tráficos ilícitos que España tuvo que aceptar en el año ochenta y seis cuando entró en la Unión Europea porque el Reino Unido ya estaba ya había conseguido gira imponer un estatus muy privilegiado para Gibraltar que era estar dentro del mercado interior pero no dentro de la Unión Aduanera España tuvo que tragar con aquello ya ahora que el Reino Unido se va España dice bueno vamos a simplemente amarrar la idea de que todo lo que sí extienda Gibraltar como no forma parte del Reino Unido se hará siempre cuando España quiera porque con el Reino Unido negocia la Unión Europea pero un territorio que no es británico que el propio Reino Unido no reconoce como británico sino que está administrado por el Reino Unido sobre el cual hay una reclamación territorial de España con una cierta base E incluso de Naciones Unidas pues España convence a sus socios a los que van a hacer ahora serán a quedara en el club que somos los Veintisiete de que ese territorio tienes estatus especial y la Unión Europea lo mismo que ha ocurrido con Irlanda del Norte en el que con Irlanda del Norte es solidaria con España lo que pasa que no se ha planteado lo de la colono hasta este momento porque lo que sabía regulado solamente era la salida y la transición España estaba esperando a la siguiente fase de la negociación para empezar a imponer para empezar este cambio de lenguaje como aras ya ha surgido esta legislación de urgencia por si no hay acuerdo la primera pieza legislativa era esta exención de visados y es la primera España decía bueno pues en el primer el primer norma para que ya cree precedente de que por parte de la Unión Europea hay una especie de calificación negativa con todos los no de qué

Voz 0194 20:43 sí sí sí se nota aquí página diciendo que ignoren

Voz 9 20:45 hacen territorial y que encima ese territorio oficialmente es una colonia para la Unión Europea lo cual refuerza España cuando en el futuro haya que negociar no Elvis no el tema de los visados sino haya que negociar cuestiones de tipo tributario medioambiental el tema del tabaco

Voz 0194 21:01 del juego porque estamos hablando de un territorio

Voz 9 21:03 yo que desde el punto de vista del derecho europeo tiene esa calificación no es especialmente positiva de Colonia

Voz 0194 21:11 justificada la satisfacción de los eurodiputados españoles

Voz 9 21:15 yo creo que la satisfacción bueno en fin yo yo a ver yo yo creo que como todos sabemos tanto en un lado como en otro el tema de Gibraltar pues pues tienda una

Voz 0760 21:23 lamento que a lo mejor de mi madre uterino iba a decir siempre da mucho al postureo si efectivamente por los dos lados sí probablemente más en el último en en esta última etapa

Voz 9 21:32 en qué os británicos está mucho más sensibles con la cuestión el lado británico levanta más pasiones los tabloides la prensa conservadora que aquí en España pero bueno en España como sabemos también la pretensión ésta de no de colgar la bandera de España Gibraltar pues es bastante absurda Gibraltar en el fondo todos sabemos que que en el siglo XXI después de más de tres siglos bajo de admiración británica pues los gibraltareños pues también tienen digamos una uno unos derechos que ser respetados y no se puede imponer digamos ninguna bandera pero eso no quita que España haya demostrado por un lado que Gibraltar realmente es un territorio con muchas irregularidades simbólicamente empezamos bueno es una colonia sin luego nos ponemos a escarbar sobre cómo se ha aprovechado de ese estatus fiscal jurídico privilegiado saber los que hay muchos problemas que además han perjudicado los legítimos intereses de España en esa zona del sur de España Por otro lado la satisfacción de haber conseguido demostrar músculo haber conseguido remover a un a un relator del Parlamento Europeo que era británico y que estaba bloqueando haber conseguido imponer tanto en el Consejo como el Parlamento una posición es una demostración de que es el primer pulso en la ida Doria de la pertenencia que se llegará tan claramente Reino Unido porque porque se va y los demás veintiséis estar del lado de España lo mismo que estamos con Irlanda

Voz 0194 22:59 claro no Ignacio Molina muchísimas gracias como siempre por explicar también las cosas hasta luego adiós hasta luego importante lo que decía Ignacio no nota a pie de paro

Voz 1667 23:10 exacto conviene subrayarlo que estamos hablando de una reseña que ese reconocimiento de Gibraltar como una colonia británica es importante pero se incluye en un pie de página de un texto legal que va a regular la concesión de permisos Davis

Voz 1084 23:25 dos en la Unión Europea después del Brexit

Voz 1667 23:28 ese tiene que votar todavía mañana Angels en la Eurocámara

Voz 0194 23:31 bueno pues eso eso es un detalle que yo creo que hay que tener en cuenta luego hablaremos de la reunión que han mantenido hoy made in que tampoco ha llegado ha llegado a nada de ese voto de calidad del presidente de la Cámara para evitar una nueva votación pero claro tal como están yendo las cosas Berna pues al final está pasando lo que está pasando es decir España cuida de lo suyo es decir que el proceso del Brexit tiene tantas consecuencias y tantos tantos efectos colaterales que hay que ir cerrando no

Voz 0283 24:00 sí la verdad es que la importancia aunque sea un pie de página hoy

Voz 0194 24:04 sí sí pero pero fue la fue la condición que puso a España para para validar las no

Voz 0283 24:08 sí aunque sea bueno una palabra es extraordinaria en yo creo que la importancia es extraordinaria porque bueno lo ha explicado muy bien Molina es la primera vez que se le gana una batalla dialéctica ha al Reino Unido que no cambia el status ni nada pero bueno es abre la puerta a todo lo que le puede pasar a Reino Unido una vez que que se está yendo de Europa no ya no es un socio ya es alguien que no es un socio los socios no agrupar

Voz 0194 24:33 es unimos nos apoyamos Illes

Voz 0283 24:36 es también un síntoma de lo que le puede empezar a pasar el otro día hablábamos de Escocia sin duda Irlanda esta sobre la mesa todos los días en fin a lo que es la integridad política geográfica digamos del Reino Unido no está en cuestión pero empieza a surgir problemas que van a ir a más que a más con una Escocia que quiere ser europea con Irlanda del Norte que ya vemos el problema con con Irlanda entonces es es un síntoma de la debilidad que va a afrontar el Reino Unido por este Brexit este Brexit salvaje y sin sin ninguna fortaleza que está demostrando

Voz 0194 25:16 entonces esto de que Europa quiere ser en Escocia quiere ser europea hoy ha entrado en Youtube buscando un vídeo de una historia el anuncio se que sale habitualmente antes de un vídeo que tú quieres ver en You Tube se que puede saltar a los cuatro segundos era precisamente un anuncio de Escocia en Escocia con subtítulos en inglés con subtítulos diciendo precisamente esto que yo no sabía que estaban haciendo publicidad sobre sobre esta cuestión me ha llamado me ha llamado la atención porque no mía exacto no lo había visto a Victoria

Voz 1971 25:43 a ver yo creo que la palabra colonial efectivamente es un anacronismo pero hacer valer el Tratado de Utrecht es otro otro anacronismo entonces bueno pues esto puede yo no soy tan optimista como Berna yo creo que esto le producirá mucha satisfacción al ex ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular pero resultados prácticos para nuestra relación con el Peñón va a tener muy pocos porque no cambian nada el estatus legal que tiene en este momento el el peñón de Gibraltar porque hay otra cosa que es la clave es que los gibraltareños van a preferir accediendo colonia británica antes que depender de España con un estatus de como Ceuta Melilla Comunidad Autónoma de Gibraltar

Voz 1084 26:26 con lo que sea claro entonces

Voz 1971 26:29 ah y además el que se llame Colonia o no no cambia en nada su relación con Gran Bretaña es decir porque Gran Bretaña no lo asume por tanto la relación va a ser la misma yo creo que la la clave de la importancia de todo esto es la segunda parte lo que ha contado Molina que es la disfunción que consiste en tener el peñón de Gibraltar como un paraíso fiscal con una puerta abierta permanente con Un paso de mercancías o de dinero y contrabando de tabaco y sobre todo la posibilidad de que tú montas una empresa que trabaja en España pero las cede esta gira tal cotizan por por debajo del mínimo entonces yo creo que eso sí que se va a poder arreglar pero no porque sea me colonias sino

Voz 0194 27:14 porque la salida abrupta cómodo

Voz 1971 27:16 dice Berna que cada vez se perfila como más posible del día doce va hacer que claro ya van no va a haber visados pero esta broma de los de de que leerse pueda montar una empresa allí pero que trabaje aquí que los empleados vayan aquí todo eso va a tener muchísimas dificultades no si dos no

Voz 12 27:35 días una que el algoritmo Youtube no siempre funciona bien porque aparece un mensaje

Voz 1084 27:39 del nacionalismo escocés es un poco extraña

Voz 0194 27:42 no te lo prometo es que me he quedado que yo he pensado en qué momento yo he buscado algo de Escocia para que me he asaltado este anuncio la segunda noticia buena

Voz 12 27:49 yo yo yo coinciden la incomodidad y es verdad que hay una anomalía histórica pues los conceptos no se aplican adecuadamente a la anomalía no y cuando se acumulan muchas anomalías pues al final suele haber una una una explosionó una implosión claro cuando hablamos de Colonia los conceptos suelen tener asociados expectativas de comportamientos o de normas internacionales en este caso y de comportamiento pues cuál sería en este caso bueno pues que una colonia suele ser una imposición civilizador ya a una cultura que la la civilización superior considerado cómodo inferior por tanto la identidad colonizada pues se resiste aún mantiene su identidad su base cultural pues durante un proceso histórico con la expectativa de que eso se revuelve aquella una un cambio una independencia en el caso de Gibraltar no hay ningún tipo de identidad cultural hay una enorme mayoría prácticamente una totalidad que quieren seguir siendo británicos y por lo tanto el concepto no se no se adecúa nunca Jano exactamente yo entiendo por lo tanto la incomodidad de los gibraltareños que tiene algo de treta conceptual de esto que ha que ha hecho España no por lo tanto no me siento totalmente como yo

Voz 1084 28:54 creo de lo que hay que hablar de concepto que sería interesante

Voz 12 28:57 activamente es esto es un paraíso fiscal o no es un paraíso fiscal debemos tolerar lo nuestro territorio no demostró lo es más que es un territorio porque esto no

Voz 1084 29:06 territorio soberano es muy pues eso jugará

Voz 12 29:08 Berni edad a partir el globo

Voz 13 29:11 el con una escuadra cartabón y ya está pero

Voz 12 29:13 pero territorio es algo más que tenemos que tengo una concepción de Territorio como como un todo ecológico no como un funcionamiento de un ecosistema uno ecosistema natural un sistema financiero único sistema demográfico de personas que van y vienen para trabajar un ecosistema de dinero y eso es lo que hay que pensar en detalle porque los desequilibrios

Voz 1084 29:31 general la existencia

Voz 12 29:33 de este territorio soberano son demasiados

Voz 0283 29:37 sí yo cuando he igual me explicado mal yo me refiero cuando habló de victoria dialéctica precisamente a a luz a la victoria psicológica que es sobre el estado de ánimo ahora mismo en Reino Unido es decir Soy muy consciente como dices Victoria que no va a cambiar nada la relación de los llanitos de juego del los fallecidos porque porque

Voz 1681 29:58 cuando menos público ni mañana

Voz 0283 30:00 son cosas que ya se afrontarán pero psicológicamente esta es una victoria dialéctica para para España situar a Gibraltar en esa palabra que está asociada casi a la independencia a hablar de colonias casi hablar de independencia porque la historia colonial británica está llena de paz seis es que fueron consiguiendo la independencia en todo el siglo pasado entonces es diferente el Tratado de Utrecht está ahí es el el marco internacional jurídico pero psicológicamente creo que es un síntoma de una nueva etapa que Reino Unido va a afrontar eso estoy de acuerdo

Voz 0194 30:38 para eran las consecuencias de ese ese es el síntoma de lo que a la espera de lo que les al Reino Unido del Reino Unido es seguiremos hablando después sobre las once de la noche aproximadamente porque hay un par de novedades todavía sobre este proceso de Brexit con esa fecha decíamos ahora del doce de abril que es la siguiente que está ahora mismo en el calendario puede haber más pero la primera que viene es el doce abril Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 15 31:51 Nos ha vítores buenas noches

Voz 0194 31:53 quieren en Hora veinticinco ya hablábamos del nuevo eslogan del PSOE para las elecciones generales ya lo comentamos

Voz 1681 31:59 es el famoso que pase lo que pase sigue además escuchamos a Pedro Sánchez explicando ese lema

Voz 1722 32:04 todo está nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que pase porque cada uno de nosotros y nosotras hace que pase lo que pase a que pase es el tiempo de pasar a la acción es el tiempo de actuar es el tiempo de hacer que ocurre los españoles elegimos y cada uno de nuestros votos cuenta

Voz 1681 32:24 bueno rápidamente vamos a recordar cuál ha sido la polémica con el AKP pase la ministra Isabel Celaá decía que era una frase del

Voz 6 32:32 Dani que pase esas preciosas de Titanic es de Titanic es precioso merece

Voz 1681 32:40 y luego ya rectificó que era de Titanic sí pero de la historia de amor de la parte buena de la parte bonita no sé para ese momento claro ya habían aparecido las críticas por ejemplo esto es lo que decía el secretario general del PP Teodoro García

Voz 16 32:52 ya cuyo lema creo que debemos de compartir todos los españoles a que para

Voz 17 32:58 que pase pronto señor que pase pronto Pedro Sánchez

Voz 1681 33:03 en cualquier caso en el PSOE ellos están contentos con su lema creen que es bueno o al menos eso es lo que ha dicho Ábalos

Voz 18 33:10 es que es un buen lema buenas lema son los que generan esas discusiones de las polémicas no los que no merece ninguna atención no son buenos

Voz 1681 33:19 bueno eso en cuanto al eslogan de El PSOE Ciudadanos y Podemos todavía no han hecho públicos aún los suyos el de Vox es pobre España que tampoco han empujado la ni tampoco mucho no el del PP es valor seguro

Voz 0194 33:32 en la cara B hoy lemas yo no sé si deberíamos decir lema sus

Voz 1681 33:35 ganes pues al final es mejor eslóganes pero bueno vamos paso a paso la definición de lema es frase hubo enunciado que expresa una aspiración o ideal un pensamiento que sirve de guía a la conducta de alguien es un préstamo del latín y de el emblemático que es título o epígrafe lema además a su vez viene del griego es lo que se toma o la premisa sí vamos a eslogan la definición la definición de eslóganes fórmula breve y original utilizada para publicidad o propaganda política a nosotros nos viene prestada de el inglés Logan y a ellos les viene de Liga hoy del gaélico es neón algo así que significa consigna y que además será un grito de guerra yo le he preguntado a Javier Laskurain que es el coordinador de la Fundéu de la Fundación del Español uno gente que terminó entonces deberíamos usar para referirnos a estos lemas o eslóganes políticos esto es lo que me ha dicho

Voz 19 34:30 con las definiciones académicas en la mano no creo que sean incorrectas ninguna de las dos pero me parece más clara eslogan como hemos visto un eslogan es un tipo concreto de Lema uno pensado sobre todo para usarlo en publicidad o propaganda política así que me parece más preciso de ese término por cierto es verdad que eslogan es una palabra que hemos adoptado del inglés adoptado adaptado porque ya aparece en el diccionario académico con su forma española es decir con una inicial con el plural eslóganes con tilde en la Lao

Voz 1681 35:02 pues una palabra vale pues lo apuntamos mejor eslogan como decía Javier si hemos adoptado Ia adaptado la palabra lo que hay que decir cuando vamos al plural es eslóganes hay que decírselo también a Pablo Casado

Voz 20 35:16 esto ocurre mejor las señor Sánchez que lo de los eslogan se le da muy bien sobre todo cuando los paga a costa del bolsillo contribuyen

Voz 21 35:24 eh eh

Voz 22 35:45 las cante y cuyo eslogan no

Voz 1681 35:50 es algo así como No me puedo tragar

Voz 22 35:52 ya Tous lemas Modus eslóganes son

Voz 1681 35:55 Ali los Wailers que abren el capítulo de las músicas de hoy de la cara B esta canción que se llama eslogan es una versión remezcla de la canción original de Bob Marley que era de mil novecientos ochenta y que al principio pareció sólo nunca sed pero que en dos mil cinco se relanzó

Voz 0194 36:11 os pregunto a vosotros yo debo ser un bicho raro porque a mí el haz que pase me gusta creo que no es el mejor de los eslóganes de la vida

Voz 1971 36:18 me parece Gonzalo que suceda si no pero hay que sea posible si es es

Voz 12 36:25 a una apelación directa al votante al ciudadano que es algo que la izquierda tiene mucha preocupación no que la gente se movilice y tienen una función técnica también que es algo que deben de tener los eslóganes políticos que te acuerdes de ellos que los asocia a una idea no por ejemplo valor seguro pues si John lo entiendo porque los valores tradicionales y la seguridad son conceptos asociadas al PP pero no nadie lo va a recordar

Voz 0194 36:47 por España lo entiendes no creo que siguen masón

Voz 12 36:50 no es el significado lo lo le llegó vía invernal dice gusta si no entendí la polémica porque ayer

Voz 0194 36:56 más bueno está la polémica fue sobre todo porque esto no es lo de esa sí sí sí a para embarazo

Voz 0283 37:01 cuando yo lo lo lo lo vi limpiamente además ayer estaba desconectada por otros motivos pensé cuál es la polémica que pase no no me parecía tanta no claro luego hoy me enteré de lo de Cela hay efectivamente fue inoportuno bueno les da juego a los demás pero en el fondo eso no le va a restar votos a pedir antes y no al revés

Voz 0194 37:22 no te que con un eslogan se pierda unas elecciones sea sea el que sea

Voz 1971 37:28 pues a mí me parece profundamente ridículo vaya por Dios estás contradictoriamente ridículo osea no tiene un pase pase está relacionado con pasota está relacionado con pasado

Voz 23 37:41 eh no te pases

Voz 1971 37:43 qué pasa esta Cruz a mi lado es decir osea todos los símiles qué quieres hacer son todos ridículos entonces como aún creativo aún publicitarios la ocurrido semejante cosa podía haber dicho para que ocurra para que suceda pero para que pase pues me parece vamos un desacierto pero total y absoluto y además ha dado pie a toda clase de de bromas coña se de más que van a seguir toda la campaña electoral y luego ya lo último es el cartel en la sede de Ferraz con la U encima he la nariz de Pedro Sánchez que parece que tiene una inmensa nariz es que ya es el colmo del desatino

Voz 1681 38:43 pues vamos a empezar el repaso por los eslóganes llevándonos al setenta y siete quince de junio de mil novecientos setenta y siete se celebraron las primeras elecciones generales de la democracia lo que Massey hoy en la radio aquellos días era ocupaba el número uno de Los cuarenta Principales este tema alguien salir olvide Supertramp dame un poquito no lo que pedían también los políticos españoles apoya me un poquito vamos a escuchar si quieres Ángels muy rápidamente a aquellos políticos de aquellos días hace cuarenta y dos años Adolfo Suárez UCD

Voz 24 39:11 prometimos devolver la soberanía al pueblo español mañana la ejerce prometimos normalizar nuestra vida por todo lo que provocaría siguieron Felipe González queremos cambiar la acogida

Voz 25 39:24 y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo Marco porque nuestro partido es un partido del pueblo

Voz 24 39:32 era el para vida del pueblo vamos con Manuel Fraga de apenas

Voz 26 39:35 la voz útil a un partido capaz de fue detectado que no se vote por los tal por resentimiento

Voz 24 39:42 era el voto útil pero lo sigue pidiendo Pablo Casado claros es que no no ha cambiado nada esto Santiago Carrillo del PC

Voz 26 39:53 don es que en España no pues va a haber una nueva era la paz y la libertad y por último Tierno Galván pese pero en estos momentos lo que conviene es estar de acuerdo bajarlo las espadas llegar al entendimiento común tener la paciencia de los que hablaba era del diálogo

Voz 0194 40:16 eso da la Miguel Ángel Simón que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense nos va a ayudar esta noche analizar los eslóganes políticos Miguel Ángel muy buenas noches muy buenas noches como tiene que ser un eslogan político

Voz 13 40:27 bueno pues un eslogan político lo que busca el sintetizar en una fórmula a un solo golpe de vista el mensaje completo que que va a articular la campaña lo importante en el en el eslogan político no solamente los términos literales lo que denota el el el eslogan político sino lo que con nota el marco al que te lleva el eslogan político el lo que tiene que tener un mensaje político un un eslogan político para funcionar es tiene que ser breve tiene que ser muy sintético más de cinco palabras ya empieza a ser empieza a ser demasiado hay que procurar que no sea ambiguo

Voz 0194 41:04 sobre todo no hay que sea no no hay que tener que explicarlo si tienes que explicar un eslogan más altamente

Voz 13 41:09 y el eslogan igual que cualquier mensaje político Espert formativo no es descriptivo es descriptivo busca provocar una reacción generalmente llamando a la emoción y entonces no es explicativos no se trata de contar cómo está la realidad no se trata de mover a una acción

Voz 1971 41:27 generalmente a votar o a movilizar Azkue

Voz 0194 41:31 es un buen eslogan

Voz 13 41:32 a que pase bueno obviamente tiene un elemento de ambigüedad yo creo conociendo también como cómo se trabaja dentro de los partidos políticos que era una ambigüedad consciente probablemente asumida probablemente asumida obvio también que el tema del Titanic pues ha sido ha sido un error dicho esto llevamos cuarenta y ocho horas hablando hablando

Voz 0194 41:58 ya estrellas bueno exactamente llevamos cuarenta y ocho

Voz 13 42:01 Fernando del eslogan el PSOE probablemente los impactos en la página del PSOE se habían multiplicado en estos días llevamos retuvo y removidos pan trallazos etcétera etcétera yo recuerdo que estaba en Estados Unidos sólo en unos segunditos estaba en Estados Unidos durante la campaña las primarias presidenciales el que ahora es el presidente de una barbaridad atrás no esté comparando el resultado de aquello fue que el de los doce candidatos a las primarias republicanas Donald Trump tuvo más del doble de tiempo en en medios de comunicación que los otros once juntos la atención pública es el gran recurso es el gran objetivo de una campaña en política entonces conseguir la atención ese es el el dorado no

Voz 0283 42:46 y hay alguna palabra que sea que funciona especialmente en un eslogan

Voz 13 42:50 bueno los eslóganes generalmente más en nuestros días se dirigen más a la masa al corazón que la razón de hecho el Partido Popular

Voz 24 42:59 a tuvo un eslogan

Voz 13 43:02 que era con cabeza y corazón no funciona muy bien de hecho perdido por dos millones de votos que si hay palabras sí palabras que son recurrentes y incluso eslóganes que prácticamente

Voz 12 43:13 me repiten dentro de un país

Voz 13 43:15 país a país uno de ellos es cambio cambio es una palabra recurrente sobre todo para partidos que están en la oposición Empieza el cambio Súmate al cambio fue un eslogan de Rajoy en dos mil once

Voz 0283 43:27 por ello tenemos además que quienes lo escuchamos perdón ID el PSOE del ochenta

Voz 0194 43:31 esto es demoledor para su recordamos vamos a escuchar este de Rajoy

Voz 6 43:38 cuál es el cambio que quieres educación de calidad para nuestros hijos formación profesional que funcione que estudiar me permita trabajar Súmate al cambio

Voz 0194 43:46 yo creo que todos los partidos políticos en alguna campaña o en algún momento han utilizado la palabra cambio

Voz 13 43:51 exactamente sobre todo cuando están en la oposición y están llamando a ese cambio otra fórmula de éxito otra palabra de éxito es seguro por ejemplo seguro que también lo hemos vivido últimamente el cambio seguro lo utilizó el peso en su momento aunque no fue el eslogan de campaña valor seguro es el del PP hoy estos son especialmente interesantes porque con la llamada la seguridad están es implícitamente advirtiendo contra la incertidumbre

Voz 1681 44:15 luego también hay otra que se repite mucho que es la palabra país o directamente España no por ejemplo Errejón en dos mil quince

Voz 12 44:21 a la decimos un país contigo porque queremos lanzarle un guiño tenderle una invitación

Voz 0194 44:27 a todas esas heroínas y a todo el país y lo de España también es es una Pancracio claro es verlas

Voz 13 44:32 es el país con antes decíamos que el eslogan de Vox

Voz 0194 44:35 es por España más sencillo imposible exactamente qué

Voz 13 44:37 además es que da mucha información es eslogan con con tan pocas palabras de mucha información no es un eslogan típico de un partido atrapa todo un partido que es que que tiende un electorado amplísimo un electorado transversal es un par es un eslogan de un partido que tiene muy claro su Target electoral si es que ese dirige con una apelación muy directa un algún sector concreto del electorado

Voz 1681 45:02 Nos decías Miguel Ángel que tú estuviste en las presidenciales de Estados Unidos supongo que más de una vez escucharía sexto

Voz 1971 45:08 a Oprah

Voz 13 45:11 exacto

Voz 1971 45:11 sí será él era lo lo más importante no

Voz 13 45:14 la mente sí que lo alternaba él también tuve la ocasión de ir a varios mítines de todos los candidatos y el slogan era hacer América grande de nuevo pero el lo alternaba mucho con constó

Voz 12 45:26 en muros levantar el muro continuamente

Voz 0194 45:28 no se hará me lo dirás tú si este ha sido el mejor lema de todos los tiempos

Voz 27 45:39 muy bien

Voz 0194 45:43 te digo ahora me lo dirás osea porque estos la radio pero cuando lo ha ido inmediatamente ha sentido con la cabeza el mejor lema de el mejor eso sí

Voz 13 45:51 confesar aquí una cosa yo lo llegué a tener de sonido

Voz 24 45:57 para mí ha sido no

Voz 13 45:58 por varias razones primero cumple todo lo que debe tener un eslogan apelación a la emotividad apelación a la movilización apelación a la ilusión en tres palabras simplemente un tema muy importantes que sea fácil recordar el eslogan el Yes we que cada uno todo todo el mundo escapar de recordarlo pero además tiene otro los elementos era una parte de un discurso muy famoso que dio va por lo tanto remitía ese discurso la gente iba a leer el discurso por otra parte tiene musicalidad el Yes we Kenny se tradujo en un vídeo de Will I M es este

Voz 15 46:37 era un vídeo

Voz 0194 46:37 yo que se mezclaba la voz de Barack Obama con famosos con el Yes we can entonces yo creo fue ver el vídeo más visto durante aquella campaña aquella campaña electoral la importancia de la música también en una cosa son los eslóganes luego la la importancia de la música que utilizan

Voz 24 46:58 los partidos dada yo

Voz 1681 47:05 pero es que resulta que Juanes enfadado no porque utiliza esta claro

Voz 0194 47:11 bueno pues que es peor no es que utiliza esta canción

Voz 1681 47:13 qué han hecho una versión no la han usado tal cual sino que cambian la palabra Dios por Vox descaro Juanes lo ha escrito además un un un texto en redes dice una enorme tristeza mucha indignación llena mi corazón en estos momentos porque alguien afín a un partido político de España ha manipulado la canción Adiós Le pido con el fin de hacer campaña política pero es que escucharla

Voz 24 47:38 sí

Voz 0194 47:40 lo decías que si sigue así sabía de la polémica pero no había escuchado la dile te preguntas como vamos

Voz 13 47:49 mal abstención es atraer la atención del el valor de

Voz 0194 47:53 claro porque de eso estamos hablando más

Voz 1681 47:56 música polémica de campaña secuestro si la música que utilizan los partidos políticos en sus campañas es tan importante yo creo como los lemas No nos decía Miguel Ángel ayer ya contábamos que Pedro Sánchez hizo una lista de Spotify en el problema es que muchas veces no consulta ni a los músicos por ejemplo este es el caso de Love of Lesbian con este tema

Voz 1459 48:24 el Partido Popular utilizo este Fantastic Shine en un acto de campaña electoral con María Dolores de Cospedal pero la cosa no se queda aquí en España no es exclusivo nuestro por ejemplo Nicolas Sarkozy decidió utilizar la canción kitsch de MG mete en sus actos de partido

Voz 0194 48:43 por cierto no recuerdan a través de Twitter que no hemos dicho no hemos dado el eslogan de Unidas Podemos yo creía que todavía no estaba presentado esta tarde al menos no no teníamos le dice

Voz 26 48:52 escribes tú no sé no sé si es el oficial y el definitivo pero pero eso nos dicen y vamos a ir Sara

Voz 1681 48:59 pues nos vamos a ir con los Vampire Weekend escuchábamos antes el Yes we can de los músicos que apoyaban a Obama bueno pues Obama te quería que los Vampire Weekend estuvieran también en su segundo mandato pero ellos dijeron que no

Voz 28 49:11 no

Voz 29 49:15 solamente una una nota al pie la división en Podemos empezó con una canción Un grupo Errejón Istán le le encargó un himno a Joe Crepúsculo una cosa así muy Mother ni a Munich no gusto ir es cuando sacar la estaca como el himno da todo está Bono no

Voz 0194 49:28 la canción tengo que llamar a los tertulianos antes de hacer la gestiones se porque no lo es que no es ahorrar porque porque no lo ha olvidado

Voz 16 49:36 segundo no son una cosa todo el Vidau una campaña electoral de Manuel Fraga que decía la igualdad por encima del sexo API

Voz 0194 49:44 Alianza Popular quiere para ti mujer libertad e igualdad con olvida siempre siempre podemos hacer segundas partes de las caras hombre como supuesto sea que siempre hay material para todo Miguel Ángel lo digo gracias por el problema que hemos tenido con el transporte pero muchísimas gracias

Voz 15 50:03 para esta mañana extrañan

Voz 3 50:15 a veinticinco