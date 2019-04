Hora 25 (03/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 dos cursos en relación con Cataluña que han sucedido hoy que tienen enorme relevancia una declaración y un gesto la declaración del que fue número dos de los Mossos d'Esquadra durante los hechos que se juzgan en el Supremo Ferrán López que ha dicho hoy que ante la advertencia que le trasladaron al president Puigdemont de un posible escenario de violencia durante la celebración del referéndum ilegal la respuesta que recibieron fue que si se producían escenario él declararía la independencia una beca dejen pues de extrema importancia porque refuerza las desde la fiscalía de que Puigdemont siguió adelante con la consulta a pesar de que sabía que podía haber episodios de violencia también ha contado Ferrán López que la persona al mando de las fuerzas de seguridad tras la aplicación del ciento cincuenta y cinco Diego Pérez de los Cobos sabía perfectamente cómo era el operativo de los Mossos cosa que él negó cuando fue a declarar por eso la defensa pedido un careo que queda pendiente de autorización pero lo que sí ha puesto el responsable de los Mossos sobre la mesa ponen dificultades a la defensa Puche Mon podía servirse de esos episodios violentos que se vivieron para romper con España ya paso contra pero yo hoy con Ferrán López sus declaraciones dibujan una realidad completamente diferente a la que dibujaron los políticos en sus declaraciones y luego está el gesto el presidente circunstancial del Parlament de Cataluña en ausencia del titular Roger Torrent se llama Josep Costa de Cataluña que ha interrumpido en más de una ocasión a la líder de la oposición Inés Arrimadas durante su intervención en la tribuna de oradores Acosta no le ha gustado lo que estaba diciendo Arrimadas que no era otra cosa que reproduce hay algunos de los términos con los que el president Quim Torra calificaba a los españoles en los artículos que escribía antes de asumir el cargo uno podría pensar que Costa no ha entendido su papel del presidente de la Cámara pero creo que es algo peor Costa entiende que el Parlament de Cataluña pertenece sólo a una parte de los catalanes los que él representa el resto quedan fuera de las instituciones ya saben que es el discurso habitual de los independentistas lo que debería saber es que con su intervención ha desprestigiado todavía más si esto era posible una institución del nivel del Parlament de Cataluña

Voz 5 02:22 Angels Barceló

Voz 0194 02:25 Análisis Victoria Lafora Berna González Harbour Gonzalo Velasco y en la mesa de producción pendiente de cualquier última hora hay también de sus aportaciones es que las tienen Pedro Blanco vamos ya con el relato de este miércoles que

Voz 1071 02:36 empieza a escribirse en el Tribunal Supremo vigesimosexto día del juicio del prosigue es quizá no había tanta expectación desde el día en que declararon el coronel Pérez de los Cobos y el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero

Voz 0194 02:47 hay declaraba al que fue número dos de Trapero en la policía catalana Ferran López ha contado que es lo que advirtieron al entonces president Puigdemont sobre lo que podía suceder en las calles

Voz 1071 02:58 entonces contestó Puigdemont Sastre buenas noches rachas Barceló

Voz 6 03:01 yo explico que es en términos forestales se dice que si hay mucha temperatura que si hay poca humedad hay mucho viento es fácil que haya incendios lo que planteamos nosotros era un escenario de más que fácil incendio en el sentido metafórico el día uno tres

Voz 0194 03:18 Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 03:21 buenas noches ese incendio fue la advertencia

Voz 0194 03:23 o sea que lo hicieron los Mossos a quién presidía entonces la Generalitat y en la respuesta que les dio Puigdemont hay una frase que tiene mucha importancia para lo que se está enjuiciado

Voz 0055 03:33 sí es una frase que juntaba las dos palabras mágicas de la fiscalía que eran por un lado la violencia o los disturbios por otro lado la independencia sucedió según ha explicado hoy Ferrán López el número dos entonces de Josep Lluís Trapero de eres mayor de los Mossos d'Esquadra el veintiocho de septiembre tres días antes del referéndum ilegal en el Palau de la Generalitat en una reunión que ya hemos hablado mucho de ella en los últimos meses que mantuvieron los mandos de los Mossos con Joaquim Forn con Oriol Junqueras Icon Carles Puigdemont advirtieron personalmente al presidente de la Generalitat de Cataluña de los riesgos que entrañaba celebrar permitir la celebración del uno de octubre dos millones de personas sí

Voz 7 04:07 para encontrar con quince mil policías que iban a intenta

Voz 0055 04:10 el impedir una votación con la que estaban muy ilusionados ha dicho y Ferrán López Éste fue esta fue la contestación de Carles Puigdemont

Voz 6 04:17 sí que recuerdo presionar pulmón dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia rasgo así lo dijo así lo recuerdo perfectamente yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar

Voz 0055 04:36 es significativo Angels on se ha escuchado ese así lo dijo así tal cual del fiscal de uno de los cuatro fiscales del caso de Javier Zaragoza porque en esta frase que es muy relevante como decías pues se han juntado dos cosas por un lado la violencia ligada en boca de Carlas pues Damon a una posible declaración dependencia que en rellano llegó hasta un mes después hasta el veintisiete de octubre aprobada en el Parlament de Cataluña los jueces eso sí años van a tener que valorar pero en su justa medida esta declaración porque es la primera vez en que Ferrán López dice dice algo así saca a colación esta frase porque él ya declaró hace un año en fase de instrucción declaró durante tres horas hizo la semana pasada me escucha la declaración enterito las tres olas no mencionaba digna de una manera esta frase tampoco lo ha hecho ninguno de los otros asistentes a la reunión que muchos de ellos ya han testificado en este juicio por lo demás la declaración de de Ferrán López ha sido muy similar por ejemplo a la que hizo Josep Lluís Trapero hace unas semanas el mayor de los Mossos poblado haciendo una defensa cerrada de la actuación de la policía autonómica catalana el uno de octubre con esos binomio los de agentes por otro lado también negando haber recibido o haber seguido instrucciones políticas de ningún tipo esos operativos y por último también pues asegurando que ellos por encima de todo siempre siempre siempre advirtieron al Gubern de Carles Puigdemont que ellos lo que tienen que hacer era cumplir la ley

Voz 6 05:50 ni a raíz de esta reunión ni antes ni después el señor Fon respecto a las instrucciones sobre uno de octubre nunca pidió nada a la Jefatura de Policía estoy totalmente convencido de que el mensaje llegó de manera clara de manera nítida de que era un día en el cual si seguían adelante con la intención de promover la votación habría problemas

Voz 0055 06:13 ya es el mensaje que lanzaron dice en ningún caso como han dicho a veces las defensas era interpretable

Voz 0194 06:17 el otro momento destacado de la sesión Pozas no se ha resuelto hoy se va a resolver más adelante y es la posibilidad de que el propio Ferrán López tenga un careo con el coronel Pérez de los Cobos

Voz 0055 06:28 lo ha pedido la defensa de Joaquim Forn el abogado Xavier Melero cuando se ha dado cuenta y hemos recuperado los dos sonidos que se van a contraponer cuando se ha dado cuenta de que se están dando dos versiones completamente irreconciliables que no tienen nada que ver sobre si la Guardia Civil conocía o no conocía lo que iban a saber lo que iban a hacer los Mossos d'Esquadra el uno de octubre Diego Pérez de los Cobos

Voz 1971 06:49 tiene civil el coronel coordinador de ese dispositivo dijo

Voz 0055 06:51 en su declaración que se enteró pues por la vía de los hechos consumados entre el mismo día dos cuando empezó a ver a los Mossos llegar de dos en dos a los colegios y hoy Ferrán López lo vamos a escuchar ha asegurado que dos días antes del referéndum ilegal él ya había comunicado personalmente a Diego Pérez de los Cobos que iban a hacer

Voz 7 07:07 ya

Voz 6 07:08 el comisario López manifestó expresamente que le hizo entrega a usted de las pautas de actuación en la reunión del día veintinueve no es cierto no es cierto el día veintinueve y el día treinta no había la menor divergencia con el señor Pérez de los Cobos respecto de la existencia de este dispositivo conjunto

Voz 0055 07:25 no no ninguna en fin han pedido ese careo Marchena ha dicho que bueno que va a mantener un poco ese suspense y que se van a esperar para ver si es necesario un callo que por otra parte Ángels donde estaba hablando antes con Javier Álvarez con el jefe de la sección que ha visto pues muchos juicios en esta vida y me ha dicho que que que en fin que es que es muy poco habitual errare Ariel ha visto muy pocos careos de este de este sí lo pero Marchena ha explicado así que bueno que lo decidirán más adelante

Voz 6 07:49 la Sala considera que debemos aplazar la decisión a un momento posterior en el que estemos en condiciones precisamente por esta proximidad ya aún material probatorio en fin sobre todo a una prueba testifical

Voz 0055 08:04 en su caso también fin semana esperar a estudiar más pruebas para ver si es necesario si realmente se produce este careo y uno de los dos testimonios sale tocado su credibilidad sale sabe tocada pues tendría también bastante relevancia porque son dos testimonios clave en este caso mucho

Voz 1071 08:18 eso y luego han declarado agentes de la Guardia Civil como ha sucedido ya en los últimos días y ante uno de esos agentes el abogado Jordi Pina le ha leído un parte de lesiones en realidad ha leído una parte del parte y el presidente de la Sala Marchena le ha corregido

Voz 8 08:31 atención a esto donde no objetivo hematoma ni tú me facción recuerda usted que no tenía ninguna hematoma ni ninguna facción visible puede continuar leyéndolo sí pero refiere dolor a la evaluación IP puede seguir leyendo presenta hematomas en ambos brazos y piernas es que si leemos parcialmente pero refiere lo de arriba contusiones en contra de los señores el se tenerlo si le hemos un documento no solemos íntegro

Voz 1071 08:59 entre los agentes algunos han continuado las descripciones que hicieron compañeros suyos ya en días anteriores sobre lo que ocurrió en los días más álgido desde el proceso episodios de violencia han descrito muchos el que ahora escucharemos este testimonio de este testigo eran un episodio de violencia

Voz 0194 09:15 incluso parecía mezclarlo con la provocación

Voz 1062 09:17 intentar que un guardia civil perdiera el control perdieron los papeles agrediera a alguien en ese momento captar la imagen inmortalizar la lo de los móviles yo nunca lo había visto si acaso en algún concierto de adolescente nunca he visto tantos móviles nunca trabando Pozas como sigue mañana la cosa

Voz 0055 09:35 es pues han menuda mañana está dominando tenemos más de veinte agentes de la Guardia Civil que participaron en los dispositivos de seguridad del uno de octubre vamos a escuchar por ejemplo a la gente que recibió que ha denunciado recibir una patada en la cabeza en San Esteban hubieras en Barcelona y también el que recibe directamente Un Si ya Azón lanzamiento de una silla en Sant Joan de Vilatorrada también tendría que haberlo hecho pero no ha dado tiempo otro alto mando de los Mossos que también estuvo en esas reuniones con Carles Puigdemont con Oriol Junqueras Icon Joaquim Forn Juan Carlos Molinero y vamos a ver si además de refrendar que parece que sí porque ya lo hizo en fase de instrucción la versión de de Trapero de que advirtieron de los peligros del uno de octubre que no siguieron órdenes políticas vamos a ver si alguien le pregunta por esa frase mágica que dicho de Ferrán López sobre si Carles Puigdemont vinculó o no la violencia la independencia

Voz 0194 10:19 Pozas gracias

Voz 7 10:21 hasta mañana los abogados de Junqueras de Roma

Voz 1071 10:23 prueba de Rull Trulli de Sánchez han pedido que se deje en libertad a sus clientes para que puedan hacer campaña su abogado sostiene que ha quedado demostrado que no quiere fugarse sus abogados la defendían todos sino que tienen intención sólo de defenderse

Voz 0194 10:38 sí

Voz 9 10:39 no pero las bestias con forma humana eso no lo podemos hacer entonces el las bestias con

Voz 0545 10:45 forma humana según es el dibujo de la crónica catalán

Voz 1071 10:48 hace completaba hoy con estos sonidos lo referías antes en la portada que se producían en el Parlament de Cataluña

Voz 10 10:53 señor Torra señora Arrimadas no a mí

Voz 0545 10:58 perdonen fuerza quién no va por buen camino dice que somos bestias con forma humana perdone que me que me va a quitar la palabra

Voz 1071 11:06 sesión de control al Gobierno de Quim Torra ya sido ahí cuando se ha producido este encontronazo entre Inés Arrimadas quién estaba presidiendo la sesión en ese momento no era Rusia Torrent sino el vicepresidente de la Cámara de Cataluña Josep Costa

Voz 0545 11:19 sea que me está usted interrumpiendo señor presidente del Parlamento

Voz 10 11:22 a base parlamentaria

Voz 11 11:26 Juan intervino puede cortar el tiempo Levine importaría para el tiempo está corriendo

Voz 10 11:37 el lo obliga

Voz 1071 11:41 nunca plenamente respecto de puntos y el uso de que tener cierta cortesía al está diciendo especialmente hacia las instituciones de la Generalitat se estaba refiriendo al president a Torra seguía la

Voz 0545 11:54 es que a lo mejor usted está despistado pero yo no estoy llamando al señor Torra Bestia con forma humana es el señor Torra quién nos ha llamado nosotros forma humana si ustedes que hablan que hemos al señor Torra que dejemos de decir lo que ha dicho por escrito lo llevan claro

Voz 10 12:13 señora Arrimadas cree que ellos a explicar Motos pagadas SAP cara Qualifica unos hoy atribuida usted está cero

Voz 0545 12:24 bueno pero bueno pero esté que es el moderador cuando estos señoras dicen que somos franquistas lo que España franquista también interviene para decir que España franquista o como señor presidente yo le garantizo que no voy a proferir ningún tipo de insultan y menosprecio ninguno los diputados de esta Cámara ninguna otra persona lo que usted no me puede impedir es recordar lo que el señor Torra apostó por escrito y ha sido condenado por el Parlamento Europeo

Voz 10 12:52 no hará de dirigí al de la Generalitat

Voz 11 12:57 califique Pius que no son que son al president de la Generalitat pero no Xavi que estos calificativos

Voz 1071 13:04 bueno llega a decir que el presentará imitar no ha llegado a utilizar nunca desde que es president estos calificativos su vida anterior claro por tanto estamos viendo en todo caso lo que se produce un debate entre la oradora y el presidente de la Cámara es decir el árbitro que llega un punto en el que trata incluso de emular al presidente del Parlamento británico la señora Arrimadas esté en la final de este momento el vicepresidente del Parlament que hacía de preside ante por tanto en este momento llamando al orden a quien tiene al lado es decir a otro vicepresidente a la Cámara que a su vez se revuelve llama al orden a quién le está llamando al orden que es el vicepresidente que está haciendo de presidente

Voz 10 13:49 señora Arrimadas tuviese privó la hora señor a pelea de al a hablar de usted porque no yo le llamo al orden y el otro le dice

Voz 1071 14:05 otro que está sentado a su lado en la Mesa del Parlament donde se dirigen los debates le dice yo le llamo al orden a usted en esta sesión de control por cierto ha dicho Quinn Torra que no piensa adelantar las elecciones

Voz 6 14:16 nosotras no convocará las te anima Arsène da su estemos el cuarenta y uno por ciento el apoyo de acabará si consideran ustedes le dice al precio

Voz 1071 14:24 sí que tiene mayoría alternativa formen una coalición presenten un candidato al terreno último sobre Cataluña antes de ir a la Tertulia estaba hoy el número dos de Pablo Casado en la lista del PP por Madrid Adolfo Suárez Illana en la estela de Cayetana Álvarez de Toledo Suárez sostiene que el uno de octubre fue más

Voz 10 14:40 perverso que el 23F yo creo que es incluso más perverso

Voz 0016 14:44 porque eh aunque cualquier golpe es ilegítimo es perverso es contrario a la Constitución e insisto cada uno puede hacer los matices que quiera eh el golpe de secesión

Voz 10 14:59 lo que se ha dado por parte de personas que fueron elegidos por el pueblo

Voz 0016 15:05 para administrar ese punto para hacerle progresar para hacerle cumplir las normas que entre todos nos hemos dado así que para mí es una traición especialmente desagradable

Voz 0194 15:18 juicio en el Supremo y espectáculo en el Parlament de Cataluña vamos con con el análisis once lo destacábamos la importancia de las palabras para empezar por el juicio de las palabras de de del número dos de los Mossos d'Esquadra cuando sucedió lo que se está juzgando ahora mismo en el Supremo vinculan de alguna manera dando aire a las tesis de la Fiscalía vinculando violencia con la celebración del uno de octubre

Voz 7 15:42 sí es peliagudo y desde luego da un giro en giro al a las posibilidades de la defensa nosotros creo que debemos de tener mucha precaución por qué porque claro hay que entender los contextos comunicativos no no se en qué contexto comunicativo el presidente de la Generalitat dijo esto es verdad que esto lo podríamos decir nosotros no o como se líe Banesto si declara la independencia pero claro primero él es el presidente de la Generalitat hay que ver esto no claro esto no nos debe hacer presuponer que efectivamente había una intención planificada a nosotros como observadores no porque no tenemos la certidumbre de que hubiese un plan una programación de provocar a la obra civil de provocará policía abre que hubiese una reacción excesiva y que por lo tanto se pudiese crean las condiciones para declarar la independencia pero sí que es verdad que en cuanto al nuestra valoración del proceso judicial esto les pone en apuros no yo creo que lo que es interesante aquí es el papel de los Mossos que está jugando un papel bisagra muy difícil de sostener no están en un equilibrio por el cual por un lado defienden su captación defienden su autonomía y en ese sentido se resisten a las acusaciones que llegan de la Guardia Civil hoy mismo también del comisario Quintela les ha costado de de vigilancia de espionaje prácticamente en pero por otro lado están dejando en papel verdaderamente difícil al Ejecutivo de la de la Generalitat no no sé si esto es un signo de independencia por parte de los Mossos sencillamente de salvar su su figura su persona estrategia

Voz 0194 17:12 pero claro o queda pero claro está está dejando

Voz 7 17:15 sobre todo me pongo de lado en en los pies de de las personas en Cataluña que bueno que definieron el uno de octubre y que defienden el proceso independentista y esto supongo que debe generar una posición de difícil determinación

Voz 0194 17:28 sí sí es verdad como destacaba antes Pozas que esa frase esa conversación que mantiene Ferrán López con mon cuando le advierte de la posibilidad de violencia el dice pues si hay violencia declaró la independencia que es una frase resaltaba que no había salido en la instrucción dice me he escuchado todo lo que había dicho fueran López en instrucción y ahora sale esta frase tampoco había salido en la declaración

Voz 0283 17:48 de ninguno de los otros miembros que estaban en

Voz 0194 17:51 unas de esas reuniones como puede ser también Trapero lo que sí parece que hay coincidencia es que advirtieron del escenario que se podría que se podría que se podían encontrar en ese uno de octubre Víctoria

Voz 1971 18:01 sí y además yo con toda la prudencia en que que dice Gonzalo que hay que tener pues es verdad como observadores pero lo cierto es que desde fuera todos habíamos barajado esa hipótesis raro o esa posibilidad no hay que no hay que descartar tampoco que toda la estrategia del proceso consistía en cuanto peor mejor y por tanto en el Rey el acto que se ha hecho es un relato de persecución es su relato victimista para que la gente se se sintiera en la obligación de salir a la calle aún a sabiendas que se podía producir hechos violentos en esta misma mesa muchos de nosotros hemos dicho en algún momento minado nuestra preocupación por el hecho de que hubiera heridos o incluso que llegar a ver muertos y lo hemos dicho aquí públicamente es decir el miedo que no estaba esta situación por lo tanto exactamente igual que desde fuera de Cataluña había esa preocupación por el hecho de una violencia creciente es evidente que esa sensación mucho más en Cataluña la tenían que tener los Mossos ir por tanto tenían que haberle dicho a señor Puigdemont cuidado que esto va a pasar es decir que es bastante creíble la frase nada más que como creíble yo no me pongo en el escenario en el que el señor Ferrán López y sus compañeros le dicen a Puigdemont y lo que él contesta pero que está cargado de lógica todo el todo el relato por lo que sucedió porque la sensación por por lo menos la mía personal el el veinte por la noche fue no ha pasado nada entonces bueno pues es evidente que estén que echando de la violencia era una cosa cultivada por por por el Ejecutivo del señor Puigdemont porque beneficiaba a sus intereses no es lo mismo declararon la independencia después de que ha habido heridos ya no te cuento muerto en la calle que hacerlo en el Parlamento en esta especie de voto pero no voto pero sí pero no pero luego lo declaro pero luego no lo mantengo

Voz 0283 20:16 mismo bueno muy interesantes la declaración hoy de Ferrán López porque está quedando clarísimo en evidencia que los Mossos no son políticos no tienen una carrera política la vuelta de la esquina no son héroes tienen que cumplir la ley son los primeros y últimos en cualquier lista que deben cumplir la ley porque se están jugando muchísimos están jugando su carrera mientras los otros su carrera estar espoleada au animada precisamente sí han desafiado la ley por eso ninguno recula pero los Mossos si entonces Tanto Trapero el el el jefe de los Mossos como este segundo de Trapero que es Ferrán López han dado un tiro en la línea de flotación de Puigdemont para empezar luego hay sus contradicciones con respecto a la Guardia Civil etcétera pero lo interesantes como de forma muy articulada los dos porque es verdad que tanto Trapero como como Ferrán López hablan de una forma muy articuladas se les ve que están preparados que han preparado muy a conciencia la declaración han soltado frases emblemáticas que reconduce en digamos la versión desde allá desde el punto de vista de los acusados de lo que ocurrió en aquellos días en el caso de Trapero fue recordemos que que no fue a respuesta de Vox que se le escapó vivo

Voz 0194 21:39 pero de esto sabe Marchena exacto fue respuesta

Voz 0283 21:41 Marchena muy inteligente hay Trapero dijo la frase que seguramente llevaba preparada desde desde mucho antes que era que tenían listo el dispositivo para detener a Puig esa frase es demoledora en el caso de Ferrán López ha sido esta frase da la impresión de que incluso estaba preparada la red pregunta osea en la respuesta a la pregunta porque esa forma de decir

Voz 12 22:06 eso fue así o como el fiscal dice lo creo que es una frase que es difícil de olvidar todo el mundo si se quiere decir que todo el mundo se acuerdo que es una frase dirán sí sí lo son

Voz 0283 22:18 en fueras es muy articuladas que cambian absolutamente la versión de lo ocurrido que coloca una línea absoluta entre la actuación de los políticos irá de los Mossos porque ellos se sitúan a este lado de la ley o quieren situarse a este lado de la ley luego ya ya severa porque efectivamente hay contradicciones con la guardia vivir que se sentía perseguida por ellos incluso y vigilada ellos pero han trazado una línea clarísima entre los políticos

Voz 7 22:44 ya ya lo que me pregunto estando estando muy de acuerdo en todo esto es claro estamos muy acostumbrados y decimos a violencia independencia han quedado más o menos en la misma frase en el mismo párrafo por lo tanto puesto puede ser indicio de que efectivamente ese delito del que se les acusa es cierto vamos a ver es que esto es bastante grave como acusación porque yo creo que es tan evidente la irresponsabilidad de estos gobernantes que permitieron incumplen su función de mantener la seguridad pública propiciaron no crearon las condiciones que hubiese una situación de desorden eso parece que está siendo demostrado ahora bien delito de rebelión implica una violencia no esto no sé si es un término jurídico pero para explicarme una violencia activa es decir que te revelan que con con una pistola ir tiras partidos al aire para que esa violencia genere una situación de independencia es decisión golpe de Estado lo que sea crear las condiciones para que se de una violencia pasiva es decir para que sean otros las que bueno pues que sean los actores protagonistas

Voz 0194 23:42 la violencia esto es una irresponsabilidad tres

Voz 7 23:44 venda pero no sé si esto justifica esa acusación es a la que has está juzgando y esto como pasa está pasa con esto como con otras muchas testimonios que se están dando no graves escraches a guardias civiles esto que acabamos de escuchar no la intención de provocar a un guardia civil con los móviles en la mano para que ejecutase una acción violenta ese graba así claro es que estamos juzgando intenciones estamos juzgando desde luego que no existiría el efecto totalmente fe pero muchos casos aislados en una movilización social muy encendida que no sé si justifican la idea de rebelión como organización sistemática de la violencia para conseguir la independencia es decir yo me reafirmo que vamos en camino de certificar la gravedad de los hechos la responsabilidad de estos gobernantes pero no sé si el delito que está encausado que es el de rebelión se adecúa

Voz 1071 24:34 por ello queremos decidir que pero pero Gonzalo que no estábamos hablando

Voz 0283 24:39 quiere decir esto se inclinaba hacia el delito

Voz 1971 24:43 de Lyon sedición au otro delito menor yo lo que cuando hablaba de la posibilidad de que todo esto fuera una especie de de de trama muy bien organizada me estaba refiriendo a la falta de responsabilidad como gobernante del señor Puigdemont de en lugar de pensar voy a proteger para que aquí no ocurra algo decir que esto sería una excusa para para declarar la independencia no tiene nada que ver con el delito de rebelión yo me parece muy significativo esta declaración porque deja en evidencia cuál era el la la la la función de Puigdemont como presidente de la Generalitat con respecto a la ciudadanía catalana en su conjunto porque los heridos podía ser independentistas o no independentistas a eso

Voz 7 25:31 no estamos de acuerdo pero es importante recalcar lo porque recordemos que que los Mossos no están siendo juzgados aquí el delito de otra pero es excitante

Voz 1071 25:38 hoy está en la Audiencia de otro proceso tiene claro no

Voz 7 25:41 lo que pasa es que lo que se está viendo aquí si hay un cuerpo armado asociado a una intención política es decir la intención política de Estado en este caso de la Generalitat portando si estos delitos están cumpliendo es claro la opinión pública y nosotros podemos caer en la tentación de fomentar una alarma social porque no rebelión violencia sus y además la otra interpretación que hay que es la de que esto era un golpe posmoderno no que no no hace falta acudir a la violencia física como tal que las redes sociales los vídeos la alarma social esto ya se justificaba no entonces tenemos que ser estrictos en esta valoración

Voz 0283 26:15 no yo solamente subrayar eso que yo no quiero meterme ahí no debemos meternos ahí yo creo esto será cuestión de los jueces que decidan lo que pasa que el juicio se está convirtiendo en un un espectáculo a cámara lenta digamos de de lo que ocurrió a cámara rápida en aquellos días Si no podíamos vislumbrar es un una especie de ojo de cerradura de cómo lo vivieron las distintas instituciones protagonistas y en ese sentido es un privilegio asistir a un espectáculo que es de Estado de Derecho con frente a todos los temores que había al principio entonces creo que hoy se ahí un un nuevo un añadido en el relato muy importante que cambia desde luego y establece esa línea entre Gobierno políticos los mismos

Voz 0194 26:58 tengo dos minutos antes de la propiedad pero si os quería preguntar por el episodio del Parlament de Cataluña

Voz 0055 27:04 ver

Voz 0283 27:04 absolutamente vergonzoso que deterioro institución que debía yo quiero meter una cámara que no funciona que la está prácticamente cerrada y que cada vez que el abren es para hasta

Voz 1071 27:15 la investigación del Order del día a bordo de terror no puede ser

Voz 0283 27:19 sin oportuna porque desde luego si alguien se está deteriorando la democracia británica ese desde luego y han dado un espectáculo bueno muy muy muy muy de deterioro de implosión casi institución

Voz 7 27:31 sí desde luego además le en la campaña Arrimadas que le basta solamente con responder con una cierta chulería casi a lo que es una

Voz 1071 27:39 el país no ha sido la institución ha sido Razzie es lo he hecho bien

Voz 7 27:43 luego se lo han puesto deja más de nuevo apeló a la a la reflexión de la ciudadanía en Cataluña no porque de algún modo yo entiendo mucho posicionamientos lo no lo los comparta pero pero realmente debe haber una valoración critica que que que que la que la ciudadanía en Cataluña tengan excesiva de la crítica es una consecuencia

Voz 13 28:02 a Sastre decíamos esta tarde cuando veíamos el episodio los dos hemos trabajado en ese Parlament de Cataluña

Voz 0194 28:08 yo soy catalana el valenciano pero hemos trabajado los otros mucho allí es decíamos que pena sea lo que nos provocaba ni siquiera

Voz 13 28:14 ya era sonrisa ni

Voz 0194 28:17 mira qué gracia no ese es rifirrafe que a veces las pugnas dialécticas te Nintendo bueno pues te te hacen reír o te hacen sonreír no lo que provocaba hoy viendo el espectáculo en Catalunya era una auténtica veríamos estos volveré a sacralización de la institución no aquello era como se respetaba mucho como debe ser la figura del presidente debe ser era una institución lo mismo que el recordando son los personajes que han pasado por esa por esa esa Mesa del Parlament por ese escaño de la Mesa del Parlament

Voz 5 28:44 eh

Voz 14 28:46 sí

Voz 0194 31:07 en Berna González Harbour y Gonzalo Velasco la actividad política regresado hoy al Congreso con la Diputación permanente que tenía que convalidar los polémicos seis decretos que el Gobierno ha aprobado en plena precampaña José María Patiño buenas noches

Voz 1071 31:20 hola muy buenas noches todos los decretos han salido además

Voz 0194 31:22 ante así que aunque sean sus últimos suspiros revive la mayoría esa de la moción de censura con críticas de electoralismo pero revive

Voz 1108 31:31 si durante toda la jornada flotando una sensación de ejercicio de cinismo podríamos decir por parte de los grupos de la oposición de todos hasta el punto que había algunos como Unidas Podemos que criticaban las insuficiencias de algunas de las medidas para anunciar seguramente su voto favorable Se trataba como decías de revalidar esa mayoría de la moción de censura pero el portavoz de Compromís Joan Baldoví se ha visto en la obligación de intentar disipar esa sensación de teatrillo

Voz 6 31:57 yo vine darnos de una vez por todas ya de la matraca

Voz 8 32:01 los socios y no socios los dos socios aquí se viene a trabajar para la gente no a decir quién vota qué o quién no vota que

Voz 1108 32:12 lo cierto es que el Gobierno ha sacado con bastante holgura a cinco de los seis decretos gracias al voto favorable de ciudadano

Voz 0055 32:18 Nos Brexit igualdad superávit

Voz 1108 32:20 también todos a la abstención también del partido naranja en los subsidios de paro a los mayores de cincuenta y dos años la regulación de la estiba de esta manera esa mayoría absoluta de treinta y tres votos que exige la Diputación Permanente sólo ha sido necesaria en el de los alquileres donde el PNV ha mantenido el suspense hasta el último minuto ha habido suspicacia sobre acuerdos bajo la mesa que es su portavoz Aitor este Ban ha negado no ha habido absolutamente ningún acuerdo es asegurar su buena voluntad no hay absolutamente nada más y hemos tenido que tomar la decisión como he dicho que no sabían abocado a ello sea aún sí o no a tomarla con responsabilidad a pesar de que algunos decretos pues no nos gustaban en su integridad frente a la mayoría de la moción de censura el PP ha mantenido su negativa a unas medidas sociales que el Gobierno toma ha dicho en periodo electoral sin urgencias ni necesidades sobre todo sin fondos para respaldar las sin embargo su rechazo también al de las medidas de contingencia del Brexit le ha valido el reproche del PSOE en este caso de haber roto ha dicho el pacto no escrito que existe entre los dos grandes partidos de consenso de política exterior

Voz 1071 33:27 a raíz de esta Diputación permanente el presidente del PP Pablo Casado acusaba a Pedro Sánchez de aliarse con Arnaldo Otegi por los votos que ha recibido de Bildu

Voz 21 33:35 hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar aún proetarra como Otegi que les salve sus decretos para hacer campaña electoral hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse Arnaldo Otegi un terrorista confeso condenado

Voz 1071 34:00 vamos a recordar argumentos por ejemplo del que hoy es uno de los vicesecretarios de Casado lo que decía Javier Maroto cuando era alcalde de Vitoria y negociaba con Bildu esto es de octubre del año dos mil once declaraciones que hizo a España

Voz 0893 34:11 ahora yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria hablo con el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca porque creo que excluir en este momento no está en la agenda creo que es injusto decir como en ocasiones se ha hecho que todo el mundo que han votado a Bildu es de ETA

Voz 1071 34:36 como esta Hemeroteca parece que este dos mil once le esté hablando al Casado de esta misma noche en Canarias nosotros lo tenemos muy

Voz 21 34:44 claro nunca vamos a dialogar pactar con Bildu ni con los herederos de ETA nunca

Voz 23 34:52 al revés firmeza contra ellos incidentes

Voz 1071 34:56 casado en que al PSOE se le tendría que caer la cara de vergüenza es la expresión que ha utilizado esta noche por lo que ha ocurrido hoy en el Congreso o bien por la reforma de la Ley de abusos que mañana se debatirá en el Parlamento de Vitoria y que ha llevado al jefe de la oposición en España al siguiente razonamiento

Voz 6 35:13 estamos a favor de la Guardia Civil y la Policía Nacional

Voz 21 35:16 al no admitimos PSL

Voz 23 35:18 vi Fame con supuestas torturas que se inventan los terroristas Viva la Guardia Civil y la Policía Nacional ya abajo los terroristas

Voz 13 35:28 pero sin genio en qué año vivimos porque

Voz 1071 35:30 Diana ETA ya no se van mezclando años que añadimos pero nunca se caso en esta visita que hacías tú referencia a Canarias de Casado ha tenido también su anécdota

Voz 1715 35:41 sí es uno de los vídeos virales del día Pablo Casado visitaba el Instituto Astrofísico de Canarias en un momento de la visita estaba recorriendo las instalaciones con los responsables de ese instituto se ha acercado a él un grupo de tres o cuatro jóvenes físicos que trabajan o estudian allí para hacerle entrega de algo este es el sonido del vídeo

Voz 10 36:05 yo mismo título honorífico tienen

Voz 24 36:14 sí tiene cincuenta horas día yo creo que está vez

Voz 1071 36:18 aquí en tu cincuenta horas y lo dicen es de todos los márgenes a los que se mueve

Voz 1715 36:23 tú lo que luego también ha circulado por por Internet dice esta credencial certifica que Pablo Casado Blanco ha completado satisfactoriamente el máster en cosmología astrofísica astrología impartido del tres de abril del dos mil diecinueve al tres de abril de dos mil diecinueve

Voz 1071 36:37 anécdotas del viaje de Casado a Canarias al margen de esta anécdota Patiño esté aire electoral que escuchábamos antes que ya se va percibiendo es innegable que ha planeado hoy durante el debate en el Congreso

Voz 1108 36:50 sí como comentabas las andanadas más evidente sobre ese electoralismo del Gobierno han sido formuladas por el Partido Popular cuya portavoz Dolors Montserrat antes de iniciarse los debates ya hablaba de oficina electoral

Voz 8 37:01 han utilizado todas los

Voz 25 37:04 decreto si el Consejo Ministros como una oficina electoral de Pedro Sánchez todos esos diez meses ha sido una utilización brutal de las instituciones para el interés electoral exclusivo de Pedro Sánchez del Partido Socialista

Voz 1108 37:15 ese ambiente de precampaña ha provocado también por ejemplo que no se haya aprobado tramitar como proyectos de ley Los Secretos con validados hay que recordar que Aitor Esteban ha dicho que todos miraría haríamos a nuestros electores no saldrían un churro bueno quede Inés quitó a pesar de la bronca que se montó con esta tramitación acordados entre PP Ciudadanos y PSOE buena la vicepresidenta Carmen Calvo a su salida no ha desaprovechado para

Voz 0055 37:38 usar a los populares de haber dejado de ser no solo

Voz 1108 37:40 un partido de Estado sino además poco leales con la Constitución

Voz 26 37:44 acabo de oír el Partido Popular salirse de la Constitución otra vez otra vez hoy ha ninguneado a la Constitución española cuando ha dicho que el presidente Sánchez no está de manera legítima en el poder es increíble

Voz 1108 37:58 por cierto otra anécdota Ángels otro la vuestra yo cuenta

Voz 1071 38:01 esta podía Diputación

Voz 1108 38:04 desde el PP hoy muchos de los que no van a repetir en las listas al Congreso han hablado en un rincón varios de ellos exministros no sabemos si de Casado ya la salida Rafael Hernando comentaba con otro diputado que el Senado no es lo mismo

Voz 27 38:19 toca

Voz 1071 38:21 no voy tanto cachondeo como aquí

Voz 1108 38:24 día no se ha ido al Congreso ya no echa de menos

Voz 1071 38:27 no se va a aburrir cree en el Senado por cierto día de esta Diputación permanente que ahora describe Patiño estaba Pedro Sánchez esta noche de mitin en Huelva se reafirmaba el presidente en que seguirá aprobando medidas hasta la última hora

Voz 28 38:39 hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía también de determinación a la derecha este Gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura

Voz 29 38:50 los españoles quieren seguirá Gober

Voz 28 38:52 dando a partir

Voz 29 38:53 el primer minuto de la legislatura a partir del próximo veintiocho de abril

Voz 0194 38:57 Patiño gracias hasta luego

Voz 1071 39:00 también de ese mitin de esta noche de Pedro Sánchez esta reflexión sobre la buena gente es verdad que él no

Voz 1971 39:05 habla de mala gente pero no

Voz 28 39:08 otros somos gente que queremos representar pues a la buena gente que tiene este país que es mucha España es un país lleno de buena gente que es lo que hace una buena gente buena gente no roba la buena gente no espía la buena gente no insulta la buena gente no no abandona a alguien que sufre al pairo

Voz 10 39:27 alguna gente piensa en el futuro

Voz 1071 39:31 bueno mientras se producía la Diputación permanente con buena gente y gente de todo tipo en los pasillos y hablaba de los titulares del día por ejemplo titulares y nombres el fichaje de Soraya Rodríguez por ciudadanos Le duele ver un compañero como Soraya Rodríguez Belén

Voz 0545 39:46 los socialistas estamos en el Partido Socialista

Voz 15 39:49 estamos

Voz 21 39:51 L

Voz 1071 39:52 pues ya está ha quedado claro sobre ese fichaje es llamativa esta frase del presidente de Castilla La Mancha el socialista

Voz 1954 39:58 a Emiliano García Page me importa coincidir con Albert Rivera para nada lo que pensamos de España a mí me parece de puro sentido común más de digo Albert Rivera dice lo que esencialmente yo vengo escuchando desde que estoy militando en mi partido en términos

Voz 1071 40:15 de lo que es la soberanía nacional en la Constitución además aquel ver deberá también dice que el está fuera de la Constitución que Page está fuera de la Constitución fuera que ha establecido un cordón sanitario en torno a todos los árboles eso también lo dice Rivera Rivera que niega la que esta incorporación desarrollado Robert Rodríguez o la de José Ramón Bauzá que hoy ha anunciado sean casos de transfuguismo

Voz 30 40:34 hay medios que están utilizando la palabra tránsfuga que es una cosa delictiva para personas que libremente deciden dejar de votar a un partido o dejar de militar en un partido que no sabía que militar el PP empezó era vitalicio

Voz 1071 40:45 bueno pues de Albert Rivera la realidad de su partido sigue salpicada por denuncias de irregularidades en algunos de los procesos de primaria mañana Pepa le preguntaba por eso en Hoy por hoy al responsable económico de Ciudadanos Luis Garicano

Voz 1650 40:56 los dos partidos siempre va de descontentos yo creo que aquí el el partido digo Ciudadanos ha teñido una una actitud más eh muy correcta con todo este tema ha habido un problema a las primarias también en la comisión de garantías ya tomar una decisión muy clara en Veinticuatro horas para eso están esas comisiones de garantías estuvo unas internas dos partidos informe de el tema está está resuelto muy bueno que haya descontentos eso es absolutamente normal

Voz 0194 41:27 bueno pues no parece que sea sólo un problema Óscar García buenas noches

Voz 1071 41:30 buenas noches estás contando hoy novedades en moda

Voz 0194 41:32 hacía además compruebas que ha aportado una de las candidaturas que concurrió híper dio a las primarias de Ciudadanos en esa comunidad

Voz 0055 41:40 sí en concreto es un informe técnico que ha elaborado una empresa informática que ha rastreado las direcciones IP de los dispositivos desde los que se emitieron los votos los quinientos noventa y nueve votos que hicieron ganadora a la candidata oficialista de las primarias en Murcia Isabel Franco este informe que se elaboró con los datos que la propia dirección de ciudadanos suministro sobre esa Sepes buen este informe dice que de esos casi seiscientos votos doscientos treinta y tres se realizaron desde iPS ubicadas fuera de Murcia localizadas fuera de la Comunidad es un cuarenta por ciento de los votos esto es lo que dice este informe que ha elaborado para más señas una empresa de Cartagena pero lo curioso es que no es sólo un patrón exclusivo de Murcia porque también en la Comunidad de Madrid se ha detectado algo parecido según dice el candidato que perdió frente a Ignacio Aguado que se llama Juan Carlos Bermejo también hubo un alto porcentaje de votos del ganador que es emitieron desde fuera de la Comunidad de Madrid

Voz 0791 42:34 los resultados reflejan que un veintiséis por ciento de esas iPS se sitúan fuera de la región de Madrid e lo cual pues resulta un poco llamativo ya que bueno se puede entender que ese día haya algunos afiliados itinerantes pero no un veintiséis por ciento eso resulta un poco asombroso

Voz 0055 42:57 hay que decir que todos estos datos son las conclusiones que están sacando por su cuenta los candidatos que reclamaron el proceso tras el escándalo de Castilla y León a ellos la comisión de garantías de ciudadanos les respondió diciendo que no había anomalías ahora están esperando de un momento a otro una posible sanción porque sus casos los está investigando la Comisión de Régimen Disciplinario de ciudadano

Voz 0194 43:20 en la dirección Óscar que dicen pues que no hay nada raro

Voz 0055 43:22 sí que es perfectamente compatible haber votado desde fuera de Murcia porque los afiliados sólo tienen que utilizar un usuario y su clave acceder al sistema votar ese usuario puede estar por ejemplo con su teléfono móvil en otra comunidad autónoma pero hay más fuentes del partido Nos aseguran también que incluso habiendo votado desde Murcia podría darse el caso de que la IP en ese momento se lo calla Zara en otra ciudad de otra comunidad bueno Ángels esto esto lo ha explicado hace un momento en Twitter la propia candidata de Ciudadanos en Murcia cuyos votos son los que han sido rastreado por esta empresa Isabel Franco ha acogido su móvil aparcados

Voz 7 44:01 coche en una calle del centro de Murcia y explican

Voz 0055 44:03 en un vídeo como estando en la capital murciana

Voz 1971 44:07 su IP la de su móvil estaba

Voz 0055 44:09 localizada en otro lugar ni Benetton

Voz 31 44:12 esto está geolocalizado en Barcelona es decir que si yo ahora mismo votara en un proceso de primarias de ciudadano estaría votando desde una IP ubicada en Barcelona pero lo cierto es que Google

Voz 1971 44:25 me ubica en pleno centro

Voz 0055 44:28 en el centro de Murcia estaba aparcada con su en todo caso dicen en ciudadanos que aun restando los doscientos treinta y tres votos desde IP de fuera de la región de Murcia el resultado de la votación no habría cambiado Isabel Franco se hubiera impuesto por una diferencia de ciento veintinueve votos con respecto al segundo candidato sobre si hay uno irregularidades eso ya eso el debate gracias buenas noches hasta luego

Voz 1071 44:50 poniendo donde está mi P en Google a ver si tenemos suerte sorpresa a ver cierta Murphy vamos a reto

Voz 13 44:59 Alfredo hasta la preocupación de los decretos en en la Diputación permanente en el

Voz 0194 45:04 el Congreso de los Diputados con críticas y acusaciones de electoralismo al Gobierno pero es cierto que todo el mundo ha hecho electoralismo o hace electoralismo en cualquiera lo que llevamos viendo hasta ahora en cualquiera de las cosas que hace desde hace días

Voz 0283 45:17 la verdad es que llevan unos meses

Voz 32 45:20 a un mes denuncia

Voz 0283 45:22 cuando incluso queriendo llevar a la justicia recurrir esto y todos hemos visto listas de decretos que aprobó el PP ruedas de prensa que dio el PP desde querían hasta impedirlo

Voz 0055 45:32 Rueda de prensa de los viernes y bueno

Voz 0283 45:35 obviamente el PSOE está tomando decisiones preelectorales es es muy obvio lo han hecho todos y bueno yo creo que no tiene más recorrido ni más ni más importancia que que bueno es un argumento para unos y para otros pero yo no le daría más macabro

Voz 1071 45:54 el Partido Popular vote en contra de plan de contingencia por ejemplo de salida de de de un Brexit duro pero es bueno es llamativo Victoria

Voz 1971 46:02 a ver yo lo lo que en lo que creo es que esto va a ser otra vez motivo de argumentario electoral es decir volvemos otra vez a lo que ha dicho esta tarde Pablo Casado de votar con los proetarras los independentistas los los de Podemos de extrema izquierda entonces bueno pues esto va a dar mucho juego porque vamos a estar con esta con ven ustedes como que ahora quieren pasar KO que quiere pasar para pagar con los mismos otra vez para seguir con los mismos entonces yo no me parece que es todo les va a dar juego sobre todo al PP y a Ciudadanos menos porque asombrosamente después es decir que con Sánchez aquí a la vuelta de la esquina pues han votado a favor a los ayudas a los parados de no ha obtenido pero al Brexit al tema de la igualdad

Voz 0194 46:54 ya la inversión para ayuntamientos y comunidades es déficit es difícil de explicar que votes en contra de esto

Voz 1071 46:59 votar en contra de la tranquilidad con la que lo ha hecho el Partido Popular ya sabe