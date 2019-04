Hora 25 (03/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 fueron caí ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedad de todo esto con punto de cosas yo no me fío mide señor Oliver Arnedo de señor voy le contestaba a la pregunta

Voz 1552 00:12 pues bien las revelaciones del comisario Barrado no provocaron Angeles una investigación de oficio de la Fiscalía tampoco de la juez que omitió estos hechos en la sentencia tampoco investigación periodística alguna ha tenido que ser uno de los guardias civiles absueltos en el caso espías en la gente Caro Vinagre quién haya presentado la denuncia para defender su honor denuncia presentada ante la Sala según la del Supremo contra quien fuera fiscal superior en esa comunidad fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix por pertenencia a organización criminal prevaricación cohecho o tráfico de influencias entre otros delitos según la denuncia Moix incurrió en múltiples irregularidades en la investigación del caso espías para favorecer y es literal los intereses del Partido Popular acusando a del espionaje a quién no tenía nada que ver en él y así desviando el tiro

Voz 0194 00:56 Campos gracias buenas noches hasta luego Berna nuevo episodio El hecho público hoy por el confidencial con todo ese contexto de que ha planteado Ana Terradillos que yo creo que sí que es importante Time ponerlo en ese contexto pero otra vez los tentáculos de esta llamada policía patriótica o policía política

Voz 0283 01:13 actuando si es realmente algo digno que debe ser investigado de se debe llegar a ver fondo

Voz 2 01:21 y desde luego el el ministro del Interior

Voz 0283 01:24 eh Grande Marlaska quiso tranquila ahora la gente diciendo que que eso ya es pasado que ha relevado a a dos o tres de las personas implicadas pero van saliendo nuevas cosas demuestran algo que además a mí me preocupa quisiera hacer una reflexión sobre el propio nombre de esta policía que que parece que se autodenominada policía Patraix notica o desde luego es el el el la denominación que ha ido calando que desde luego no hace sino a mantener la palabra patriótica como patrimonio de una España no me me suena esto tan quiero decir es es es son agentes que han investigado para en beneficio del Partido Popular para beneficio del Gobierno de Rajoy enseguida se lanzaron lo hemos visto y supuestamente siempre contra Podemos contra los independentistas catalanes contra Bárcenas cuando empezó a ser molesto para para ellos mismos y siempre en una causa me vuelvo a poner las comillas así subrayadas Patriótica cuando no hacen más que volver devolver esa palabra otra vez al bando de la derecha

Voz 0194 02:35 es que somos incapaces de país quiere hacían su trabajo en favor de la patria del país y no en favor de un partido político en este caso el Partido Popular llama la atención el siempre ex subrayamos aquí el uso de las palabras y palabras e empezamos hoy hablando de Colonia precisamente como se ha ido instalando

Voz 0283 02:53 la palabra vuelve a subrayar el carácter de derechas de la patria y esto

Voz 2 02:59 de verdad me me tiene hoy muy pero que no

Voz 0194 03:02 luego tú decías que es verdad que van diciendo que son cosas del pasado pero yo creo porque es verdad que en el origen de todo esto hay una persona muy turbia que es el comisario Villarejo muchas de las grabaciones salen del comisario Villarejo que el distribuye para que sean publicadas por ciertos medios por ciertos periodistas pero yo creo que hay que ver si tiene que bueno no Isabel a todo esto qué es lo que pasó cómo pasó quiénes estaban quiénes daban las órdenes quiénes serán los responsables porque no

Voz 1971 03:28 es lo más turbio parece Jorge Fernández

Voz 0194 03:31 exacto victoria sí lo que pasa es que cuando

Voz 1971 03:34 pues llevaba Villarejo en el Ministerio del Interior

Voz 0194 03:36 esa claro claro claro entonces

Voz 1971 03:39 marchó por qué se quería dedicar a los negocios privados pero volvió otra vez lo metieron en este en este departamento es decir con el con el señor Rubalcaba ministro del Interior ya estaba Villarejo en el Ministerio el interior entonces la policía patriótica parece que es

Voz 3 03:54 es una creación de la etapa de Jorge Fernández Díaz

Voz 1971 03:57 pero si empezamos a mirar cuando es el espionaje al BBVA que es justo en la etapa en que Zapatero está en La Moncloa y todas estas cosas quiere decirse que desde el Ministerio del Interior el señor Villarejo ya trabajaba para sus intereses de recaudar dinero al margen de la función policial que estaba haciendo por lo tanto como parece que pese a la buena voluntad del señor Marlasca es muy difícil que alguien pueda tener la certeza absoluta de que toda esta trama qué sabemos los nombres de los comisarios que tenían que fueron todos además galardonado Si con amén

Voz 0194 04:41 daños y medallas del Mérito Policial ideas

Voz 1971 04:43 tal todas presionadas por cierto pero cuántos policías más hay ahí dentro que ellos en periodismo bueno lo de los periodistas ya es está claro

Voz 2 04:56 debían de vi del libro

Voz 1971 04:59 a estas lo acaba de decir pseudo periodistas entonces yo creo que el señor Marlaska osea debe investigar desde el principio osea incluida la etapa de Zapatero porque está claro que esto no ha salido de la noche a la mañana y lo que sí parece es que todo este clan mafioso dentro de la policía fue utilizado por el señor Fernández Díaz como ya estaba constituido para recordar

Voz 4 05:24 del del partido para convertirle convertirla

Voz 1971 05:27 en el acto que el lugar

Voz 4 05:30 a África popular hay que arrojar luz

Voz 0194 05:32 desde luego que levanten las vías alfombras y todo porque falta pero sí un deterioro democrático esto

Voz 0283 05:39 este señor venía lucran dos supuestamente siempre de a base de tantos espionajes y tantas grabaciones etcétera pero esta organización digamos mafiosa en la que se ha investigado de forma sistemática a los rivales políticos creo que lo sólo está documentado en la parte de Jorge Fernández Díaz y posiblemente su sucesor a mí desde luego todo requiere luz pero creo que la la verdadera putrefacción está ahí

Voz 3 06:10 es me encogía había mucho más putrefacción mucha más que es muy impopular hacerlo y yo creo que hay parte muchos partidos muchos gobiernos porque efectivamente la policía no la los cuerpos de seguridad generan una suerte de reacción patriótica pero tenemos que hacerlo constar no cuando cuando uno se acerca a personas que ocupan cargos de gobierno o la cercanía a una de las cosas que suelen comentar es qué difícil es hacer cosas porque los los altos funcionarios y los funcionarios del Estado son son el poder fáctico son independientes en principio por lo tanto al Gobierno turno no le dejan hacer cosas pero porque esto no pasa en Interior porque interiores tan manipulable por qué hay tantos estructuras paralelas no por lo tanto hay que generar desde luego hay que arrojar luz y hay que de ese estructurar y de construir todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Interior y sus vínculos con inteligencia seguridad para poder crear esto pero la parte de los medios de comunicación también es lamenta no haber un editorial que recomiendo de la revista contextos hace hace unos días que creo que es muy recomendable porque bueno ponen nombres y apellidos a ciertos personajes que además salen en investigaciones caso Lezo por parte de la UCO no el presidente de director actual de la razón sus comentarios en relación al manejo de ciertos tertulianos en cadenas de televisión precisamente para fines políticos y por lo tanto tenemos que tener claro que hay una conexión con medios de comunicación y con poderes fácticos que estos informes los sacan a la luz con mucha intención ir donde ciertos espacios bueno pues se han prestado a hasta

Voz 5 07:37 Juanjo no pero claro correa de transmisión pero además son son cuatro son cuatro muy muy determinados no no esta eso en todos los medios

Voz 6 07:48 pero pero las alfombras también hay que levantarlo

Voz 0194 07:53 pero vamos que no no no hay cargo bajo sospechas sobre el periodista exacto exacto son cuatro son con nombre y apellido con medios muy concretos ya están bastante pisoteados por su propia destrucción de prestigio

Voz 3 08:05 cuatro están conectados con ciertas personas con bastante poder que les permiten estará ahí también claro claro

Voz 0194 08:11 no ya ya algunos de ellos esa que dice que están siendo pisoteados pero auto pisotea lo tiene claro sí porque ya no es que sigue teniendo mucha relevancia mediática les siguen teniendo muchas reflexiones sabemos sabemos que no claro no sí sí sí pero sí pero siguen teniendo mucha mucha el editorial se llamaba Villarejo y el dueño de la imprenta Lord si está a está muy bien yo también está muy bien vamos a la crónica internacional casi como empezábamos a las nueve de la noche hablando de de las colonias porque en la crónica del Brexit la atención estaba puesta en una reunión en el encuentro entre Theresa May El jefe de la oposición Jeremy Corbijn Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0738 08:46 buenas noches mucha expectación aunque resulta

Voz 0194 08:49 dados de momento pocos

Voz 0273 08:51 aquí todo va despacio para acaba con nada

Voz 0194 08:54 dos horas de reunión el comunicado

Voz 0273 08:56 la mental habla de ambiente constructivo habido flexibilidad y compromiso para acabar con la incertidumbre del Brexit Corbijn por su parte ha dicho que las conversaciones han sido útiles pero no concluyentes

Voz 7 09:08 pues a eso

Voz 1971 09:11 no hemos tenido una exclusión

Voz 0273 09:13 ha sido tanto cambios como yo esperaba vamos a seguir discutiendo mañana no hay una oferta de acuerdo tampoco la hay por nuestra parte sólo hemos discutido donde estamos ella reiteró donde sea ya en este momento las líneas rojas vendrán en el futuro

Voz 7 09:29 en fin

Voz 8 09:30 no

Voz 0273 09:31 no irradiaba optimismo Corbijn tanto él como My tienen problema más un sector de los laboristas piden al líder que imponga en las conversaciones el someter a referéndum cualquier decisión que se tome sobre el Brexit en el Partido Conservador están por su parte horrorizados de que me esté negociando el Brexit con un marxista como dicen reprochan a la primera ministra el dar altura política a Corbijn temen también que haya un desliz hacia un Brexit más suave rechazan una prórroga larga que ve venir los tories euroescépticos están buscando esta noche fórmulas quizás votos indicativos para acabar con EE

Voz 0194 10:06 hoy Begoña esa multa producir votaciones en el Parlamento y ha sido el ver qué o quién ha bloqueado que haya de momento más votaciones sobre posibles alternativas al Brexit si se ha votado sobre votaciones ya es rizar el rizo

Voz 0273 10:19 y ha sido un caso muy curioso se agotaba si debía haber el lunes votaciones indicativas por parte de los parlamentarios y el resultado final ha sido trescientos diez contra trescientos diez empate un ejemplo de la división profunda cae en el Parlamento ir echando manos de la Constitución y del pasado el speaker John Bercow ha ejercido su derecho a voto tal y lo ha hecho en favor del no de acabar con estas votaciones ha habido otra más interesante e importante aún se ha dado el primer paso para obligar legalmente a Theresa May a pedir a Bruselas una larga prórroga para evitar así que el Reino Unido pueda salir de la Unión Europea a falta aún parte de la tramitación en estos momentos me parece que se está votando esa segunda parte y una cosa más que es una espina en el corazón de los británicos su querida BBC va a tener que trasladar algunas de sus licencias a Holanda a fin de poder transmitir en Europa en caso de una salida

Voz 0194 11:10 sin acuerdo está mal esta gracias Begoña buenas noches hasta luego Bruselas el da Pastor hola de nuevo porque hoy hablaba Juncker y ha dicho que está dispuesto a estudiar la prórroga que pide ahora May pero sólo si aceptan el Tratado de salida antes del doce de abril

Voz 0738 11:25 exactamente creo que el mensaje hay que entenderlo como que con discutir con viene y no le va a valer sólo como argumento en la cumbre el día diez no la prórroga corta como ella quiere es posible pero sólo si antes del viernes día doce en Londres aprueban el Tratado de salida escuchamos a Juncker

Voz 9 11:44 me considero que todavía tenemos un pequeño margen por delante si el Parlamento británico está en condiciones de aprobar un acuerdo de salida viable de aquí al doce de abril si se da el caso la Unión Europea tendría que aceptar una prórroga hasta el veintidós de mayo

Voz 0738 12:01 bueno Juncker hablado como si esto fuera una cociendo concesiones recordando que el último consejo a nivel de jefes de Gobierno decidió que si no habían aprobado el Tratado el doce Se marchaban por eso mantiene que eso puede renegociar sea ahora pero no insistiendo en esa condición que implica recordar que hay europeas que hay europeas a finales de mayo y que si quieren prórroga larga aunque ha dicho va a ser necesario que participen en ellas

Voz 0194 12:27 la gracias bueno hasta luego Bernard hablábamos antes cuando hablábamos de de Gibraltar colonia de bueno de las consecuencias de de cómo está siendo todo el proceso de salida del Reino Unido de de Europa y la sensación ya hay de todas las declaraciones que están haciendo desde los últimos días ya desde las instituciones europeas en Europa es decir que avale lo veíamos con el ejemplo de

Voz 0283 12:50 de Gibraltar y la verdad es que es que es un síntoma de lo que en lo que va a pasar yo creo que encadena ahí es que claro nadie quiere feliz y facilitar las cosas nadie va a querer dar ninguna facilidad al Reino Unido que se está aportando de esta manera en su inconsistencia en su manera de volver y volver a a demostrar que que no es capaz de presentar nada coherente yo creo que son muchas las lecciones que que tenemos que aprender del Brexit lo hemos mencionado muchas veces pero la Unión Europea está aprendiendo una fundamental y es que no quiere más más Brexit ni ni ni ni de ningún tipo de ninguno

Voz 0194 13:30 otro país yo creo que va a ser muy sucesorio para cualquier otro país os acordáis cuando llegó el referendo

Voz 0283 13:37 que temíamos que hubieras empezó a hablar de catalejo y de otros países que

Voz 0194 13:42 empezaban a ser más hostiles yo creo que esto va a ser muy disuasorio para cualquier otro procedimiento de nosotros que hay alguna novedad relacionada con el Brexit Pedro

Voz 1715 13:51 si dentro de un rato a partir de las diez cuarenta y cinco como en media hora diez cuarenta y cinco británicas doce menos cuarto nuestras la el canal ITV va a emitir una entrevista con jamón que es el ministro de Finanzas Reino Unido hice algunas cosas interesantes en esa entrevista según adelanta el periodista que ha hecho la entrevista jamón le ha dicho que el retraso la prórroga del Brexit inevitablemente va a ser larga que el Reino Unido es lo que cree el ministro o lo que pronostica el ministro se tiene que preparar para participar en las elecciones europeas Ike la esperanza del Gobierno del Gobierno de Theresa May es que se permita al Reino Unido un Brexit más tarde dentro de unos meses en el caso de que se consiga aprobar un acuerdo en el Parlamento ese ese pronóstico que hace el ministro de Finanzas no

Voz 0194 14:37 yo estoy en esto de Finanzas y hoy había Reunión entre Make Corbijn de la que no ha salido nada hay votaciones y más votaciones algunas vinculantes y otras no

Voz 3 14:47 sí lo lo que sorprende es que no hubiesen reunido antes no es una cuestión de Estado tan relevante que Make y si ese andar sola sola además muy mala compañía que tiene su propio gabinete contra ella pero bastante

Voz 0194 15:00 o sea que que hoy haya sido la primera vez que sean reales

Voz 3 15:03 casi al borde del precipicio la lección lo comentaba Berna no que que sigues traemos quizás estas en la única vez que la Unión Europea actuado verdaderamente unida el Reino Unido no ha sido no ha sido capaz de hacerlo un amigo me comentabas que que bueno que parece que tendemos como a disfrutar un poco con la decadencia británica he con su crisis yo creo que no yo creo que efectivamente lo que hacemos es extraer lecciones esta tarde entender lo difícil que es muchas veces también la representación democrática porque lo que llama la atención de todo esto y es verdad que mucha gente que quiere Brexit Iker es popular en Reino Unido pero uno se plantea hasta qué punto esta negociación está de acuerdo con las motivaciones de los británicos para haber votado el Brexit Si están siendo verdaderamente sinceros con ellos si esto es inteligible para ellos no y esto es lo que verdaderamente asombra da una sensación pues muy negativa

Voz 1971 15:54 hombre Gonzalo un cierto regodeo sí que hay un cierto rodeo yo creo que parto eh sea viendo la situación que estamos teniendo aquí en este país con esta campaña electoral o precampaña electoral tan absolutamente demagógica osea con argumentos tan tan flojos hombre uno se consuela un poco pensando que la gran democracia europea la de mayor antigüedad la de mayor peso está haciendo este espantajo de política que tienes toda la razón como no se habían reunido ante eso sea cómo es posible que la señora May presentar a tres veces el mismo texto sin haberse reunido antes con Corbijn intentando buscar un apoyo bien dicho esto yo creo que la la la respuesta de los más duros de los conservadores diciendo que como es entrevista con un marxista la la la pretensión de Corbijn devolverá introducir otra vez un nuevo referéndum hacer imposible el acuerdo yo en esto sí que soy muy pesimista y sí creo que el doce

Voz 0283 17:02 de haber una salida abrupta de unir una bueno esta entrevista jamón

Voz 0194 17:07 es activas es algo que abre una puerta abre una puerta pero es que los meniscos

Voz 1971 17:11 abriendo puertas todos los días o pero esto

Voz 0194 17:14 esto lo lo ven Goya desde hace días y está claro que quieren otra cosa es que la Unión Europea es el Verneda pero a propósito de esto sí si me permites Ángels es que Corbijn no es mejor que May al estrado claro que es es

Voz 0283 17:28 muy muy muy ha querido utilizar esto en beneficio propio en busca de una victoria si hay elección

Voz 0194 17:36 un último contacto con el exterior Argelia porque anoche les contábamos que en mitad de todas las protestas Buteflika anunciaba que renunciaba añade a eso que el presidente del país ha pedido incluso disculpas corresponsal Sonia Moreno buenas noches

Voz 1971 17:49 es lo que está por ver es si eso contiene a la exploten

Voz 0194 17:52 estas porque gran parte de la ciudadanía del país se queja de que son los militares los que capitanea en este inédito proceso de transición

Voz 10 18:00 si no parece que la gente vaya a dejar de salir a la calle el jefe del Ejército gays Salat que afirma tener la misma visión para el futuro que el pueblo y que se presenta como el garante de una transición pacífica no convence a los ciudadanos su presión para sacar del poder a Buteflika se ve en Argelia como una guerra entre facciones dentro del mismo régimen Buteflika dejó el poder dentro del marco institucional como pretendía el ejército pero la aplicación estricta del artículo ciento dos podría plantear un problema porque se estipula que el presidente del Consejo de la nación garantiza el Estado interino del jefe del Estado y el Gobierno en su lugar permanece hasta la elección de un nuevo presidente bajo la supervisión del Consejo Constitucional pero ahora no hay un presidente estas instituciones están presididas por personas en las que la gente tiene poca confianza no sólo fueron nombrados por Buteflika sino que también se les concederá figuras clave en el sistema no quieren al presidente del Consejo de la nación que Se espera que presida el país durante noventa días a delegada que venza y que considera un producto puro el sistema tampoco al primer ministro Nordin beduino ambos nombrados por el propio Buteflika antes de su dimisión los argelinos necesitan que les den garantías de que el periodo de transición que comienza dará lugar a un cambio real y en ningún caso dicen a un reciclaje del sistema de hecho el grupo de dinámica de la sociedad civil para una salida pacífica reunió hoy a sindicatos y asociaciones de derechos humanos Hydra firmó su rechazo a cualquier clan de transición dijeron llamando nuevamente a los argelinos a las protestas pacíficas de este viernes para exigir un verdadero cambio democrático por lo tanto seguirán las protestas

Voz 0194 19:31 es tienes gracias Sonia gracias buenas noches demuestra que pasa ese viernes Álvaro Nieto adjunto al director de voz populi muy buenas noches cuáles son las apuestas de de voz populi para las próximas horas

Voz 11 19:44 bueno pues en la en las próximas horas vamos a abrir la la portada de El Periódico con una una historia exclusiva y es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez se ha personado como acusación particular en una pieza separada del caso del caso Lezo desea abierto en la Audiencia Nacional para investigar entre otras cosas y Susana Díaz y el Gobierno de la Junta de Andalucía que ya presidía cobró mordidas de la constructora OHL por adjudicarle obras esto es el tema principal con el que vamos a y también vamos a contar una historia relacionada con los decretos sociales del Gobierno es que bueno el el Ministerio de Trabajo se está reuniendo el salón teniendo reuniones todos estos vía con los principales despachos de abogados españoles para intentar aclararles exactamente qué quieren decir algunos de los contenidos de esos decretos puesto que la improvisación con la que se aprobaron bueno pues al final obligó a que la redacción no era nada bueno clara ya ahora en los despachos de abogados han requerido al Gobierno para que por favor explique ejemplo cómo tienen que hacer las empresas el tema de de fichar eh está ubicación de que ese contar desde las horas extras que que plantea muchas dudas jurídicas en las empresas en la principal empresas desplante

Voz 0194 21:09 pues esas son las dos principales apuestas de voz populi Álvaro Nieto muchísimas gracias

Voz 11 21:14 muchas gracias la la próxima nos quedamos

Voz 0194 21:16 moderno de frases Sastre pero no por el presidente de Brasil

Voz 1071 21:19 Jair Bolsonaro que ha terminado hoy su viaje a Israel donde ha dejado varias frases por ejemplo esta Israel comparado con Brasil no tiene casi nada de en tierras y recursos minerales pero por encima de todo tiene fe se hizo una foto luego apuntando un rifle después de visitar el Museo del Holocausto sostuvo que no hay duda de que los nazis eran de izquierdas porque se llamaban socialistas contra los populismos hablado Barack Obama que está en Sevilla en la Cumbre Mundial del Turismo allí entrevistado por cierto esta misma tarde con Pedro Sánchez y ha dicho luego la conferencia que él prefiere el Obama prefiere supongo que Sánchez también prefiere unida a la gente y no separarla

Voz 12 21:55 Llano Excellence bajadas

Voz 7 22:03 deformado vendió

Voz 2 22:06 de momento Barack Obama está en Sevilla como ha dicho José Luis había una cena de gala o en la Maestranza pero él ha decidido ir a cenar

Voz 1971 22:17 los al restaurante se acercaba allí

Voz 2 22:21 en Twitter hay vídeos del momento la llegada en Sevilla pasan estas cosas Obama aparece en una plaza en la plaza se llena de gente está claro casualidad sola Obama no Obama no no no se quitó de coches de gente Policía Municipal es guardar de guardias de seguridad ir Manuel María aventura

Voz 1971 22:39 lo ha retransmitido así

Voz 13 22:41 no hay si hay Carlsen Luise Biaggi este para que Obama habrá Evin bache

Voz 14 22:50 bueno pero bueno tuitero de Twitter ha contado en inglés que estaba llegando allí de You Can Bosch

Voz 6 23:02 en inglés para que no lo entiendo lo hubieran siendo algo es decir no ha ido a la cena

Voz 1071 23:07 tal y se irá bache hacen a picar algo en sede sede vecinal y el restaurante tienen que estar muy contentos con la visita no páginas el aparataje que te digo bueno pues perseguido la crónica internacional no tiene nada que ver con esto de hecho este sino totalmente distinto Brunei sultanato que está en el norte de la isla de Borneo ha introducido la lápida la lapidación no la mutilación para diferentes delitos considera como tales como delitos el adulterio o la homosexualidad Bono gran parte de Cataluña percibido esta tarde un terremoto de cuatro con dos grados en la escala Richter que ha tenido su epicentro en l'Alt Urgell en el Pirineo de Lleida y al que han seguido por cierto numerosas réplicas de magnitud inferior munícipes cercano al epicentro se llama Rivera dulce jet estas su alcaldesa si lo describía

Voz 15 23:50 yo pero es que alguna alguien sentí miedo pero una serie de

Voz 11 23:56 que ya dice ha asustado porque había no

Voz 1071 23:59 estado de terremotos antes pero no de esta intensidad tenemos que sea el último Ramoneda

Voz 16 24:05 el dietario

Voz 1150 24:10 Diego Pérez de los Cobos frente a Ferrán López el espectáculo promete serio momento estelar del juicio en curso lo ha propuesto Xavi Melero defensor de forma el abogado más elogiado de cuanto se sienta el Kun con los acusados poco amigo dos discursos políticos siempre atento a cualquier vía técnica que permite abrir un oportunidad en interés de su defendido base jurídica tiene una decisión que está en manos del Tribunal poder de atracción también se dirigiría la lealtad de los Mossos a las instituciones del Estado que López ha defendido en terceto coincidencia con el mayor Trapero la actitud de la policía la Guardia Civil el papel de Puigdemont del Gobierno catalán en aquella jornada icónica a la que la política española lleva año y medio encadenada oscila sin embargo se los ha llevado a una frase de Ferrán López Puigdemont dijo que si se producía el escenario de disturbios que preveíamos declaraba la independencia salida de tono intención real el buen sentido de la ciudadanía evitó en aquel momento al presidente el riesgo de caer en la tentación del desliz llegaría veintisiete días después la fábulas y desmoronó el sentido común del ex presidente catalán José Montilla en dos frases extraídas en una entrevista reciente de El Confidencial con el tiempo veremos si la sentencia del Constitucional sobre el Estatut en vez de fortalecer el Estado de Derecho en España lo que hizo fue ponerle un petardo Puigdemont necesita conflicto porque sin conflicto no es nada Francia piensa en cómo hacer evolucionar la democracia antes de que parezca en una encuesta de Le Monde sí dejando en Manel Osaka llama asociar los ciudadanos a la fe los de la ley y en esta línea el historiador Gerar muy bien sustenta que las clases populares no quieren representación quieren participar en la vida política con sus propios medios como abrir estas vías sin estrellarse contra un orden institucional que se resiste a cambiar ahí se jugará en parte el destino de la democracia

Voz 6 26:02 por hoy terminamos aquí Victoria Lafora Berna González Harbour Gonzalo Velasco buenas noches y buena semana Sastre nosotros mañana volvemos al estudio gran amplitud dejas pero desde ya todo unos dispositivos mañana hasta en el María Félix

Voz 8 26:42 el oro veinticinco

Voz 17 26:49 al Barcelona SER servicios informativos

Voz 18 27:00 si eres de los que no quieren perder tiempo

Voz 19 27:03 si eres de los que siempre buscan el camino más largo

Voz 20 27:05 el triunfo en Madrid tenemos tu moto pone en marcha una Street Triple A dos de de siete mil novecientos noventa y cinco euros ó setenta

Voz 18 27:13 cinco euros al mes venga triunfo Madrid concesionario oficial José Abascal dos pie el triunfo motos Madrid punto com triunfador de Rights afanoso en el mundo existen súper héroes de carne y hueso a personas con una vida normal y una historia increíble que contar

Voz 21 27:39 Asturias de una vida entregada

Voz 22 27:41 deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tiene esa app pida clavaron hace exactamente pero también soy como hermana mayor decir que sea ella la que superan los deportes porque lo superhéroes

Voz 23 27:55 también tiene sueños que cumplir todos los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar en Navidad donde era merece la pena te quieres cosas

Voz 8 28:06 veinte Rovio Bale deporte

Voz 24 28:10 a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson sigue en los también en acento Robinson punto

Voz 8 28:19 se

Voz 1280 28:21 seguro que recuerdas cuando tus padres o abuelos de daban de comer lo mejor era Paradis ponían tanto amor y cariño ahora como Caixa puedes devolverles todo ese amor o cansa servicios sociosanitarios te ofrece su servicio de comida a domicilio para mayores personas con enfermedades crónicas o convalecientes Aucalsa catorce años cuidando de Ci de los que más que de novecientos novecientos siete ochocientos dieciséis

Voz 3 28:43 alquile su piso con seguridad y garantías Rey

Voz 25 28:45 está garantizada la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda ya menos novecientos diez diez noventa y cinco o Renta Garantizada punto es

Voz 1971 28:54 mucho

Voz 26 28:57 yo en en A D

Voz 18 29:00 tras conseguir que hasta las canciones española suenen en inglés incluida un rayos de sol

Voz 27 29:10 tras lograr que todas las entrevistas del programa sean Ana guiris con traducción simultánea a vivir líder de la radio alternativa da un paso más hacia la modernidad hay cambia el nombre del programa por le

Voz 28 29:30 Chile no te la Sábana Santa is on the Change to be a vivir que son dos días