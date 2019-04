Hora 25 (10/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 5 00:18 cualquier maltrato provoca repugnancia pero pocos tanto rechazo como el maltrato

cualquier maltrato provoca repugnancia pero pocos tanto rechazo como el maltrato digamos es la sensación que nos queda después de ver los vídeos que les adelantado en exclusiva a la Cadena Ser y que demuestran los malos tratos que recibieron al menos dos ancianos en la residencia Los Nogales en el barrio madrileño de Hortaleza son imágenes muy duras que muestran con toda su crudeza los golpes zarandeos insultos e intimidaciones que sufren los internos por parte de quiénes tenían que cuidar

Voz 1667 00:50 el Ángels buenas noches siempre estamos con más detalles de otra de las

Voz 0194 00:52 presas de la tarde la decisión de enviar a un juzgado de violencia machista Ángel Hernández el hombre que ayudó a morir a su mujer la semana pasada

Voz 1667 00:59 es la noticia pero Mariola aludido acaba de hablar con la fiscala de violencia de género que ha dado orden para recurrir esa decisión Mariola buenas noches

Voz 0259 01:07 noches si ya está analizando los argumentos del Juzgado de Instrucción para inhibirse a favor del de violencia de género si este último acepta el caso la Fiscalía presentará recurso porque según Pilar Nacho Martín Nájera la conducta de Ángel Hernández no es violencia machista en el vídeo queda claramente reflejado el deseo de morir de

Voz 0283 01:26 su esposa Fiscalía de aquí

Voz 0259 01:43 según Martín Nájera no es de aplicación automática la jurisprudencia del Supremo a la que alude para inhibirse por el hecho de ser una acción de un hombre contra una mujer la Fiscalía argumentará que el caso queda excluido de violencia de género aunque haya una relación afectiva P

Voz 0194 01:58 dientes a esta hora también de la cumbre del Brexit en Bruselas

Voz 1667 02:00 han con Theresa May la extensión de la fecha de la salida de Reino Unido de la Unión Europea los Veintisiete acaban de escuchar a la primera ministra así que volvemos a Bruselas Griselda Pastor buenas noches

Voz 0419 02:11 buenas noches una hora y seis minutos con esta precisión fuentes del Consejo Europeo han contabilizado el tiempo que ha durado el debate con Made que fuera de la sala ya espera ahora que dirán los gobiernos el francés añade a su exigencia sobre la renuncia al derecho de veto la posibilidad que el Reino Unido no tenga Comisario mientras dure la prórroga temas que justamente la comisión no avala porque según confirman a la Cadena Ser fuentes diplomáticas Osés miembro o se deja de serlo aunque por el momento al margen de la dureza a francesa en la negociación hay poco más que haya trascendido del debate que los jefes de Gobierno mantienen en la sala

Voz 0194 02:48 en a las diez volveremos a Bruselas la crónica de precampaña sigue marcada por Pablo Casado hoy su lío con el salario mínimo interprofesional

Voz 1667 02:55 recordemos que esta mañana se comprometía a dejarlo en ochocientos cincuenta euros en dos mil veinte cuando ahora mismo está en novecientos casado dijo después que afirmar que quiere bajar el salario mínimo es una Fake News pero sus rivales políticos como Podemos no se fían

Voz 0318 03:09 quieren bajarlos bajar los salarios bajarle los impuestos a los ricos privatizar lo público y cargarse las pensiones entonces bueno creemos que no nos extraña en absoluto lo que ha dicho esta mañana bueno bien está que se enmienda pero sí que real realmente queremos garantizar que suban los salarios es necesario apostar fuerte porque Unidas Podemos tengo una mayoría política de las próximas elecciones

Voz 0194 03:30 Donald Trump felicita su aliado israelí Benjamin

Voz 1667 03:32 Netanyahu por la apretada victoria del Likud por la mínima en las elecciones legislativas de Israel piensa el presidente norteamericano que esta es una buena noticia para la estabilidad mundial

Voz 7 03:43 a lo que me gustaría felicitar a Bibi Netanyahu parece que ha ganado las elecciones es algo pronto pero he oído que han ganado y de buena forma el hecho de que haya ganado es una buena noticia para la paz todo el mundo dice que no se puede tener paz en Oriente Medio entre palestinos e israelíes pero creo firmemente que hay una oportunidad que hay una mejor oportunidad ahora que vivía ganado pues me vea

Voz 0194 04:05 a todo esto en un día de importantes noticias en la ciencia

Voz 1667 04:08 la última la acaba de publicar la revista Nature el hallazgo en Filipinas de lo que podrían ser los restos de una nueva especie humana son varios huesos de pie y mano un trozo de fémur y varios dientes que sugieren la existencia de un homínido que vivió en la isla filipina de Luzón hace sesenta y siete mil años aunque lo más comentado este miércoles es una imagen la primera foto de un agujero negro del espacio que consigue captar el ser humano se ha conseguido gracias al trabajo coordinado de varios telescopios de científicos entre ellos españoles como Antxon Alberdi

Voz 8 04:39 que no es solamente la primera imagen de un agujero negro sino también el primer fotograma de una gran película que está por rodar porque LHC va a seguir observando este y otros agujeros negros y poco a poco vamos a ir comprendiendo un poquito mejor cómo se comporta la materia en estas regiones tan cerca

Voz 9 04:57 canas a las fronteras del espacio y el tiempo

nos acompañan Berna González Harbour buenas noches la buenas noches Javier González Ferrari buenas noches Joy en el estudio de Radio Madrid Ignasi Guardans muy buenas noches

Voz 1715 05:36 ponemos en marcha ya nuestro número de Whatsapp recordar como cada noche se seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres hay dos asuntos de un hondo calado social que vamos a analizar esta segunda hora propongo uno de ellos simplemente como ejemplo si ustedes tienen testimonios de contarnos son profesores e profesoras en aulas cuánto tiempo tiene que perder para imponer disciplina en una clase queremos que nos lo cuenten en otras de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 06:05 vamos antes con el tema que anunciábamos al comienzo de esta segunda hora del programa la investigación por malos tratos ancianos en la residencia para la tercera edad Los Nogales de Madrid lo que van a escuchar a continuación es el fragmento de un vídeo grabado con cámara oculta que muestra los malos tratos que han sufrido algunos internos en eso

Voz 11 06:22 centro

Voz 1667 06:33 esta noche va a venir el demonio para llevarte al infierno desde luego que la calidad del sonido que no nos permite percibir la crudeza que esas imágenes de esos malos tratos lo pueden ver en Cadena Ser punto com son los zarandeos los golpes tirones las amenazas que una empleada ya ex empleada de este centro Los Nogales propina a una mujer que aguanta como puede en una silla de ruedas mientras la amenazan con arrancarle la cabeza o mientras la insultan llamándola puta o cabrones

Voz 0194 07:03 es una denuncia hay unas imágenes que adelantado en la Cadena Ser nuestra compañera de Radio Madrid Teresa Rubio buenas noches hola buenas noches empecemos aclarando que este asunto ya está en manos de los tribunas

Voz 1933 07:11 sí de hecho ha sido la Fiscalía de Madrid después de ver los vídeos y le ha que ha presentado denuncia ante el juez contra los tres trabajadores de la residencia las dos ancianas agredidas compartían habitación y corrieron la misma suerte golpes gritos en el vídeo se ve por ejemplo como a una de las ancianas que está sentada en una silla de ruedas le arrancan a la vez las tres capas de ropa que lleva lo hacen al oeste dándole un golpe en la cabeza gritándole ella se queja a veces la mujer mira con cara de asustada pero no sirve de nada y la deja muy buen rato desnuda de cintura para arriba en otra parte del vídeo y esto se lo hacen a las dos residentes en diferentes momentos cuando las están cambiando les retuercen los pezones

Voz 0194 08:03 el trato humillante y vejatorio se ve se hoy

Voz 1933 08:06 como les pegan como una de ellas le quitan de forma brusca la dentadura postiza Illa amenazan con arrancarle la cabeza así muerde les frotan pañales por la cara Se ríen constantemente de ellas irás llaman garras Ica broncas por si esto fuera poco acabamos de escuchar cuando llega el momento de ajustarlas Éste es el último mensaje que reciben

Voz 14 08:28 no hay infierno

Voz 1933 08:32 la madre de Francisco que se la persona que ha llevado los vídeos a la Fiscalía de Madrid ya fallecido

Voz 0194 08:37 Nos está escuchando Francisco muy buenas noches

Voz 15 08:40 hola muy buenas noches cuando

Voz 0194 08:42 empezaste a sospechar del trato que recibía tu madre

Voz 16 08:47 pues mi madre estaba ingresada desde el año dos mil quince de mayo aproximadamente y al poco tiempo ya vi cómo empezaba a tener hematomas en los brazos el torcedura en tobillo hincha de tobillo ir de rodillas a Thomas a la altura de la los brazos de coger la precipitadamente afectarle sí tuvo una caída bastante complicada sirvió contra el y error de pasamanos donde yo se agarran para andar ah no que mi madre en principio andaba bien al año y medio aproximadamente ya la tenían en silla de ruedas

Voz 0194 09:27 y cuando Vardar perdona Francisco cuando tú preguntas por estas heridas que tú le detectas estos hematomas ellos que te dicen que te dicen en la residencia

Voz 16 09:34 yo escribo asiduamente casi cada mes o más a la residencia diciéndole que me expliquen porque tiene estas hematomas estas heridas estos golpes inflamaciones del hueso me dice el pueblo doctores que sobre la artrosis cuando tenía digamos pues de matón a negros en los brazos no puede ser artrosis no coincidía la directora me contesta diciendo aquello está también a los ancianos en todos los escritos que yo pongo

Voz 15 10:12 sí que yo no tenemos ninguna responsabilidad

Voz 16 10:14 lo hará ella o en todo caso ellos doctora tan perfectamente y que todo funciona perfectamente a una residencia

Voz 0194 10:21 entiendo que entiendo perdona que por la situación de salud de tu madre ella no podía explicar lo que le estaba pasando

Voz 16 10:28 no ella cuando ingresó hablaba inglés pero tenía la memoria mal entonces lo evitaba las cosas lo diez minutos hombre yo si ya veía que lloraba sin ningún motivo cuando me veía así situaciones anómalas Si al día cacao orinaba pues se ponía a llorar resulta que que luego me di cuenta de que les amenazaban no les hacia para que no tener técnico Harlan llenaba no España les ya está

Voz 0194 11:03 en ese tiempo antes de que tú tuvieras las pruebas que ahora te preguntaré por ello tú hablas te con otros familiares de otros internos que tuvieran problemas parecidos que hubieran detectado síntomas parecidos

Voz 16 11:15 sí por ejemplo hable con la compañera que tuvo Mi madre cuando absorbido el hijo ir me dijo que efectivamente que lo hayan notado que la maltrataba que tuvo una herida en la cabeza que estuvo con la cabeza negra cree que un mes y que era consciente de que desistiera tratadas

Voz 0194 11:36 al final de Ci además

Voz 16 11:38 más de cien familiares de residentes que se presentó la dirección de mayores de la Comunidad de Madrid

Voz 15 11:47 cuando se presentó este escrito todo

Voz 16 11:50 en un año fuera antes de estos hechos pues son bajó cinco meses ANPE hora hará

Voz 15 11:58 quizá un año año y medio aproximadamente esto fue antes de la muerte de tu madre se porque inscritos por qué decide finalmente tu como como Tomás la X

Voz 0194 12:10 son de de grabar lo que estaba pasando en la residencia

Voz 16 12:15 frente a la reiteración de los escritos contestando me la directora de la residencia diciéndome que ellos no causaba ningún a los presidentes de los cuidaban perfectamente y exhibiéndose de todo tipo de responsabilidad aun cuando yo tenía fotografías de todos las lesiones y me vi bien la obligación de ver si efectivamente ellos tenían la razón no la tenía yo in der la propia realidad no para lo cual puso un teléfono móvil eh unos días exhaustivamente el pila o lo que luego aporte a la Fiscalía

Voz 0194 12:59 te imaginabas que el maltrato fuera de esas dimensiones

Voz 16 13:03 no basta con el teléfono móvil no me lo podía imaginar le toda forma esta es la segunda vez que yo denuncio ya en el año dos mil dieciséis una tarde vaso por la puerta de la habitación mi madre Gaby a gritar y a partir de ahí estuve yo observando y veo que pongo otra cama si una cámara de vídeo ir durante tres días veo cómo durante tres días consecutivos el auxiliar de entonces de edad autor siete ocho azotes a la hora de acostarla Mi madre ya se hablaba todavía hablaba y bueno me dice pero bueno ocho que tal chillaba ahí entonces ese vídeo lo aporte a la residencia lo aporte a la policía se interpusieron denuncia en el juzgado y al final se archivó porque juega estimó que no era constitutivo de delito

Voz 15 13:59 esto ya es la segunda vez que yo tenga que acuerdos

Voz 16 14:01 ver un teléfono grabando madre

Voz 0194 14:04 un ir tú dirías Franciso que eran hechos puntuales hay tres empleados o exempleados ahora ya implicados eran son ellos tres au tú crees que era una práctica más extendida

Voz 16 14:15 la practicada la residencia era habitual la práctica estaba propiciada por la propia jefa de la planta Carmen propiciaba este tipo de maltrato sea ellos hacían lo que sí si no que oían

Voz 15 14:35 cuanto al trato con los ancianos aprendían la lección digamos éste se la residencia

Voz 0194 14:41 esta Francisco es una residencia concertada pero también hay ahí quién paga no que es también tiene una parte de residencia privada

Voz 16 14:47 Sí Mi madre era parte concertada pagaba mil cien otras pagan hasta dos mil quinientos pero el personal es el mismo practicamente no sea plantan en nada en las habitaciones compartidas unas y otras

Voz 0194 15:03 pues Francisco agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada de la Cadena SER muchísimas gracias

Voz 16 15:08 a los otros

Voz 0194 15:10 y lo nos contaba las veces que ha denunciado pero cuál ha sido ahora la respuesta de la dirección del centro y que ha dicho también la Comunidad de Madrid porque insisto este es un centro con parte concertado

Voz 1933 15:19 sí desde la comunidad lo que nos dicen es que van a esperar que van a esperar a que se resuelva judicialmente la denuncia y que una vez que se resuelva así se deriva algún tipo de responsabilidad por parte de los trabajadores Solar presa el Gobierno de la Comunidad de Madrid actuará con contundencia también aseguran que los inspectores de la Consejería de políticas sociales han requerido información a la residencia para investigar los hechos desde Los Nogales nos dicen que se han enterado esta misma mañana de la denuncia de la Fiscalía que de los tres empleados acusados de maltratar a estas dos ancianas dos ya no trabaja allí y al tercero lo han despedido hoy la empresa quiere hacer público que los hechos les resultan deleznables y anuncia que va a ejercer la acusación particular contra los denunciados unas de la consejera

Voz 0194 15:58 Ian y la dirección del centro han querido estar en Hora Veinticinco para dar sus explicaciones ambos imputados exacto ambos invitados para conocer también sus versiones que ambos han han rechazado la la posibilidad explicarse Teresa gracias os pregunto no sé si habéis visto las imágenes yo no he podido terminar de verlas yo creo que son de una dureza por mucho que lo contemos incluso con el testimonio de de Francisco cuando dijo de de una de las mujeres agredidas y que se ve perfectamente en el vídeo como es agredida por mucho que lo contemos yo creo que nada que ver con la dureza la crudeza de esas imágenes de una residencia insisto concertada que se paga mil mil y pico euros los comparte privada dos mil seiscientos euros unos decían ahora y que además parece ser como nos contaba Teresa que no es un hecho y los cantaba también el hijo de la mujer que no es un hecho guardan puntual sino un hecho más extendido

Voz 17 16:48 imagino que muchos oyentes lo personalizó estoy pienso en mi madre porque es exactamente la edad la situación sea errar detalles pero muy parecido a la madre del del testimonio que intervenido no es la mía está exactamente en ese te hacen en casa pero es así lo de la memoria que dura diez minutos en sentido muy aludido acá me imagino todas esas escenas Ícaro era un vértigo atroz me parece muy muy poco serio la respuesta decimos bueno vamos a esperar a lo que digan los jueces y como ya no trabajan aquí en la son cosa nuestra eso no vas y Hussain obligación de tutela grave por parte de de la Comunidad de Madrid es un centro concertado y aunque no lo fuera porque aunque sí sí aunque no

Voz 0881 17:28 lo fuera aunque no lo fuera tienen obligación de tú

Voz 17 17:30 tela sobre el conjunto de establecimientos de estas características la Comunidad de Madrid pero siendo siendo concertado la obligación es doble por tanto si para esto esto va a traer mucha cola penal no penal porque es evidente que ha habido silencio en el mejor de los casos es el mejor de los casos habido negligencia

Voz 18 17:48 en vigilando no porque no es posible archivo de denuncia previa pues oye una denuncia presentada en dos mil dieciséis que se archiva

Voz 17 17:53 es no mirar no preguntar no en el mejor de los casos eso si es que no ha habido complicidad más arriba de las tres personas que eso no lo sabemos

Voz 0283 18:03 Dante es espeluznante yo creo que supera la capacidad de tolerancia de las imágenes y la y el relato de todos nosotros los oyentes porque todos tenemos a alguien en esa situación la residencia es algo creciente nuestras vidas en la sociedad española una sociedad en la que en la que trabajamos en la que la el envejecimiento es posterior y por tanto las necesidades de tener cuidados para nuestros mayores y nuestros mayores enfermos son son ex se van extendiendo a toda la sociedad es una cosa marginal sino que que bueno se tiene que ir haciendo común y Isaba haciendo común contemplar

Voz 0194 18:42 así nos deja espero que no como cuando dejasen los niños en la guardería o o a los padres en una residencia que tú crees que les dejas ahí porque están ahora cuidados y dos

Voz 0283 18:52 por email llama la atención evidentemente no es algo que atañe a estos tres trabajadores lo ha dicho él y el hecho de que haya un escrito de cien de los familiares de cien residentes de que haya sido ya investigado y haya sido archivado de que haya un relato de de que respondían a una jefa de planta que parece que tenía esa tolerancia o esa práctica de violencia bueno pues nos habla de algo estructural y no excepcional que no ha sido investigado por las autoridades correspondientes de esta presidencia Consejería en su caso como dice Guardans no importa que sea privada Najwa dada da igual son nuestros mayores debemos tener la garantía de que de que funcionan los controles para que esto no pueda ser pose Ferrer

Voz 0881 19:36 yo he visto las imágenes yo tengo a mi suegra residencia una señora es tan fácil personalizar

Voz 18 19:43 que es muy fan de noventa años

Voz 0881 19:45 es que el desgraciadamente

Voz 9 19:47 y es tu problema de demencias

Voz 0881 19:49 ni por lo tanto requiere otro tipo de cuidados también no vamos a ver maltratar a los desvalidos es una de las cosas más repugnantes que uno puede ver en su vida porque son desvalidos gente desvalida que además como él desvalida necesita un cariño especial un cariño especial se tienen que sentir queridos porque lo primero que han sufrido un desarraigo al salir de sus casas muchas veces es cierto que ese desarraigo no tienes más remedio porque no quieren estar en casa con alguien que les vigile sino que prefieren al principio cuando todavía están más o menos bien estar en una residencia que es bonita que tiene de bueno actividades que en un sinfín que parece que todo va estupendo los servicios sociales de la Comunidad de Madrid o de cualquier comunidad eh tiene que tomar cartas en el asunto sobre todo hay que vigilar más hay que vigilar más es decir no hay que decir vamos a hacer una inspección El día veinticinco a las cuatro de la tarde dónde está todo perfecto no mire usted usted representa allí lo que está pasando

Voz 19 20:54 y que haya tenido que grabar en la elite viejo de la víctima que había tenido que grabar que

Voz 0283 21:01 no tengo conocimientos judiciales suficientes pero supongo que es cuestionable como prueba porque porque no es una grabación con orden judicial pero pero bueno lo ha tenido que grabar como si fuera no sé una cosa robada no cuando cuando porque no ha encontrado otra manera para para que se llegará a la verdad me parece

Voz 17 21:21 qué es lo que yo estaba pensando mientras hablaba que no no ese vídeo no va a poder utilizarse en un tribunal lo que las fotos que el tomo los testimonios sí sí pero como tal no no puede ser sólo un tema judicial claro por eso digo que es que no se espera que dice no no a usted que le digo qué tipo de controles hay eso es que como han verificado en los últimos años quién que rotación ahí dentro de la residencia oceánico no vamos a ver

Voz 18 21:48 los detalles se me ocurren mil formas de detalles que después de limpieza él empieza a sospechar en dos mil quince cuando una mujer representa

Voz 0194 21:56 hematomas etcétera El hecho todo lo legal

Voz 0283 21:58 es posible que haya fracasado y ha tenido que recurrir

Voz 18 22:01 en una grabación algo

Voz 0881 22:04 por eso no puede ser una cosa de pues de venga usted mismo no lo contrario

Voz 0194 22:14 bueno pues la violencia volveremos a hablar a partir de las diez de porque tenemos más testimonios a partir de las diez de la noche de la cuestión de la residencia Los Nogales pero hay un apunte más porque la violencia secuela también hoy en la crónica del día desde la escuela

Voz 1667 22:26 hace algo más de un año el sindicato CSIF son muy arraigado en la comunidad educativa puso en marcha un servicio de atención a los profesores para que comuniquen para que comunicaran cualquier tipo de problema en el aula desde entonces han recibido mil ciento treinta consultas de profesores con problemas en clase como estos

Voz 20 22:45 hay algunos grupos que te revienta un poco la clase no no te dejan dar tu clase entonces eso te va creando un problema psicológico no ir va mermando poco tu salud no iba eh es algo que bueno pues que te puede pasar factura lógicamente a lo mejor no engaño habiendo pero sí es mucho tiempo siempre ha habido el alumno problemático o no en la clase a lo mejor por una serie de razones que también sería necesario analizar pero lo que yo estoy viendo ahora en los últimos años como una mayor cohesión de grupo la tendencia es que cada vez los profesores desgraciadamente estamos perdiendo más autoridad aquí cada vez hay mayor mayor indisciplina pero es también una indisciplina artista distinta estaba aumentando este tipo de grupos que son cada vez más conflictivo

Voz 0194 23:41 bueno a partir de estos casos el sindicato CSIF alertado sobre este tipo de violencia en el aula Adela Molina buenas noches hola buenas porque más de la mitad de las consultas que han recibido de profesores han deriva han derivado hasta en ayudas

Voz 1933 23:52 ecológica se y más de seiscientos del millar de docentes que han llamado a ese servicio de atención de CSIF han pedido atención psicológica jurídica o pedagógica la mayoría de las denuncias son quejas recibidas un veintiocho por ciento han sido por maltrato por parte de los alumnos es de insultos amenazas agresiones físicas hay otro veinticinco por ciento de los casos que son porfía falta de disciplina aquí hablamos de interrupciones constantes alumnos que se niegan a trabajar como comentaba esta profesora que en otra en el material que molestan a sus compañeros que impiden dar clase con normalidad hasta veinte minutos por clase dedican los docentes a poner orden en las aulas en estos casos el sindicato dice además que se encuentra con falta de motivación por parte de los estudiantes iré respuesta por parte de las familias cuando tratan de corregir estas actitudes de hecho hay un once por ciento de consultas por agresiones amenazas o vejaciones de familiares de alumnos incluidas las que se hacen en los grupos de whatsapp se padres y un último porcentaje relevante un diez ciento de las llamadas lo han sido por acoso escolar entre alumnos que docentes muchas veces no saben cómo afrontar

Voz 0194 24:53 en qué tapas escolar se producen sobre todo estos incidente

Voz 1933 24:56 bueno la inmensa mayoría sedán en secundaria un cincuenta y siete cincuenta y siete por ciento de las atenciones así han sido docentes de esa etapa que coincide con la adolescencia son alumnos de entre doce y dieciséis años hay además un doce por ciento a docentes universitarios pero lo más preocupante es que un treinta y uno por ciento de los casos eso es uno de cada tres Se tan infantil y primaria que abarca de los tres a los once años es decir que los problemas de convivencia en los colegios empiezan con niños muy pequeños Prince

Voz 0194 25:22 mucho antes Ferrán bares el coordinador del Servicio de Ayuda al profesor del sindicato CSIF Ferrán muy buenas noches

Voz 15 25:28 hola muy buenas noches preocupante

Voz 0194 25:31 como dato que comentaba Adela no el incremento de incidentes de este tipo en Primaria con chavales mucho más pequeños

Voz 6 25:38 sí esto es que como ellos de los casos que hemos tenido consultó su etapa esto las explicaciones porque bueno cada vez eso está trabajando dijeramos la conflictividad porque las familias muchas noches no puede cómo atender a estos menores que reciben muchas influencias vio muchos estímulos tanto por lo social ver por televisión porque pasan muchas veces mucho tiempo solos porque los padres están trabajando mejor y no los pueden aprender bueno claro esto cada vez se va reduciendo la conflictividad de nada así

Voz 0194 26:27 puede ser también porque los padres al margen de ese déficit de atención que que manifestaban que los padres también hayan perdido ese respeto a la autoridad que supone el maestro

Voz 6 26:39 sí bueno también también claro que aquí hay mucha casuística

Voz 21 26:42 sí claro muchos de estos casos también que Sony

Voz 6 26:45 las primarias no son propiamente los niños los que prevén sino que son las familias que tienen algún tipo de conducta vamos a decir de agresión del agresor no siempre física físicas hay pocas pero sí muchas agresiones verbales faltas de respeto trato desconsiderado delitos de cara a todo muy desairado cuestionamiento constante de la labor del docente incluso por grupos de whatsapp que es lo que estamos ahora hablando que estos grupos de whatsapp que establezcan los padres inmaduras pues para muchas veces al hablar de los deberes de era y de otras cosas pero a veces también acaban si viendo para pues desprestigiar a un profesor para tener algún tipo de de de de conducta dijéramos contraria la crítica a lo que sería la docencia de este de este profesor como se ha manifestado en muchos casos no

Voz 0194 27:46 cómo cómo se puede corregir esta actitud de estos alumnos rebeldes

Voz 6 27:51 bueno no es complicado porque no tenemos los recursos suficientes por parte de la Administración no de entrada el docente tendría que tener la consideración de autoridad pública cualquier agresión a un docente tendría que tener la misma consideración que tiene una cosa a un funcionario cosa policía por ochenta o no

Voz 21 28:15 no pueden quedar impunes las

Voz 6 28:17 lesiones al profesorado y hoy en día pues tal

Voz 21 28:20 cómo está estructurado el sistema

Voz 6 28:22 no se respeta suficientemente por otro lado también lógicamente con mayores dotaciones hay que bajar las ratios de de los canteros osamentas tenemos que tener más profesorado especializado en este tipo de problemáticas es decir tenemos que tener orientadores psicopedagogos en todos los centros también en primaria con lo que estamos constatando Ike estos orientadores puedan atender de una forma directa

Voz 15 28:53 con la constancia que otros hizo caso a estos alumnos que presentan este tipo de actitudes más de pruebas hay muchísimas gracias

Voz 6 29:04 luego muy buenas noches

Voz 0194 29:06 otro problema la violencia en las aulas no sólo de los alumnos sino de los padres que algunas veces lo que pasa es que los alumnos se metían en el comportamiento de los padres que son muchos casos los primeros que pierden ese respeto a la

Voz 0283 29:18 te da autoridad entre comillas

Voz 0194 29:21 que es el maestro y tenemos un problema en nuestras aulas

Voz 0283 29:24 este no es el el único no no sé si el mayor del menor pero hay un problema de base en toda la cómo afrontamos la educación y desde el punto de vista el fracaso de la banda o no de la ratio por clase como ha dicho por ejemplo hace poco dábamos una información sobre Canarias que es la única la Comunidad en España que ha implantado la asignatura de la educación emocional contaba la reportera Ana Torres que que precisamente en los lugares donde en en en en general en los colegios se aprende a gestionar la ira a gestionar los sentimientos las emociones

Voz 18 30:00 en ese eso es la educación emocional Illa

Voz 0283 30:02 habían detectado una disminución del Bulli en una disminución de de bueno este tipo de altercados de problemas colectivos etcétera es decir soluciones hay lo que pasa es que este país debe afrontar un debate sobre la reforma educativa de verdad no política

Voz 1933 30:18 estamos escuchando ahora a ciudades

Voz 0283 30:20 Nos ha podemos hablar de aumentar el presupuesto inspección de de la de la adoctrinamiento en aumentar el presupuesto en inspección del uso de la lengua castellana en la Constitución como asignatura es decir la educación es el arma política arrojadiza que utilizan los partidos viene siendo así desde hace cuarenta años Hinault afrontamos la educación como debe ser es decir qué pasa con los ratios el uno con el abandono con el fracaso con la autonomía de los centros con la autoridad de los profesores la educación emocional hay montones

Voz 0194 30:50 que eso es el futuro de este país a cualquier país evidentemente

Voz 17 30:53 a ver si yo recuerdo recuerdo muy bien estaba todavía en activo cuando parecía que la solución a todo esto era convertir unos maestros en autoridad parecía que con el cambio legislativo bastaba bastaba que se convirtió autoridad para que ya funciona automáticamente pues cualquier ofensa porque en ese caso recuerdo que era el templo los padres eso ya ya parecía hecho de que los padres agredían verbalmente y quedaban impunes no la experiencia demuestra que estas cosas no se cambian por ley osea que tú puedes ponen la autoridad pero además luego es sin perseguible porque la acaba persiguiendo los padres

Voz 9 31:28 es un proceso penal

Voz 17 31:29 eso aunque se pudiera no se hace la Fiscalía no actúa osea no hay un tema de fondo yo no podemos que subrayarlo que he dicho lo que ha dicho Obama no hay falta un debate de fondo sobre la educación en este país yo ido varias veces este optimismo testimonio a maestro

Voz 0881 31:44 sí sí sí sí acaban que hay una

Voz 17 31:47 en directo eh de lo que de lo que hemos escuchado aquí que es que los buenos maestros o los buenos los buenos maestros dejan su profesión que tienen vocación de maestro pero no vocación de vigilante de discoteca

Voz 0881 32:02 sí vamos a ver en educación reeducación empieza en casa Si en casa lo que ven los chavales es lo que decías tú la falta de respeto

Voz 0194 32:10 el profesor bienes

Voz 0881 32:13 que a casa dices me han castigado

Voz 18 32:16 además me han suspendido ustedes me han suspendido a la reacción del padre la madre sea el colegio

Voz 0881 32:21 echarle una bronca al profesor pues vamos mal vamos muy mal hombre si yo cuando a mí me suspendían que era una cosa bastante natural que ocurriera en el colegio

Voz 22 32:35 o o o me castigaban porque era un poquito trasto

Voz 0881 32:39 si mi padre no iba al colegio mi padre me castigaba también claro si doble claro es el doble castigo es decir porque no puedes tú no puedes dejar la autoridad del maestro del maestro

Voz 18 32:56 padre le desautoriza que Aranzabal que hacer

mañana conocíamos los datos del EGM novecientos setenta y un mil oyentes setenta y un mil oyentes tiene veinte

Voz 1880 33:35 cinco sigue en la Audiencia de la SER es de tres millones novecientos ochenta y siete mil oyentes estos son los datos del EGM Ángels como como decías del Estudio General de Medios despedir a la audiencia nuestra cara B de hoy el EGM cómo funciona cuando nació mira nació en los años sesenta eran estudios que hacían algunos anunciantes con institutos de investigación para saber dónde anunciarse no ir en el año sesenta y ocho cuando nace de verdad el EGM como tal las empresas que se unen para hacerlo ya no son sólo anunciantes también a las agencias y medios de comunicación luego en el ochenta y ocho es cuando el Ministerio de Interior registra ya los estatutos de lo que se llama Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación que es la ha emerge desde ese momento es la que produce el FMI también es la propietaria todos los

Voz 0194 34:19 el cómo miden la audiencia

Voz 1880 34:21 para conseguir los datos se hacen unas treinta mil entrevistas veintisiete mil son personales más tres mil entrevistas online se hacen tres muestras al año lo que nosotros llamamos tres oleadas nos ahora estamos en abril esta es la primera oleada del año

Voz 0194 34:34 aquí en esta oleada la Cadena SER sigue siendo líder de audiencia

Voz 1880 34:36 sí con casi cuatro millones de oyentes otros datos son por ejemplo que la Cope ha superado los tres millones o que Radio Nacional sigue sumando oyentes así que nuestro medio sigues

Voz 0194 34:46 la radio sigue sana vamos a la Audiencia a la que necesitamos para seguir existiendo y que es además nuestro término de la cara B de

Voz 1880 34:53 pues nos tenemos que ir hasta la y han el diccionario de la RAE nos tenemos que ir al la quinta acepción para ver la definición de la audiencia como público que atiende los programas de radio y televisión o que asiste a un acto o espectáculo si vamos al etimología como siempre viene del latín audiencia dividimos en tres partes que es de de de oir el la mitad de la palabra la CNT que es lo que hace la acción y el sufijo el día que sí que es la cualidad así que

Voz 1667 35:22 el grupo de personas que están escuchando

Voz 1880 35:24 al final la Audiencia no son datos no son números no son tantos por ciento la Audiencia es la gente empezamos la audiencia de la banda británica además el decantaba la gente en esta canción somos distintos somos diferentes somos gente pero no tenemos por qué odiamos

Voz 13 35:54 sí

Voz 0194 36:04 pues venga vamos al análisis del concepto Ubaldo Cuesta es catedrático de Psicología Social de la comunicación de la Universidad Complutense de Madrid Ubaldo muy buenas noches hola muy buenas noches la Audiencia tenemos que tomarlo como algo unitario como una masa social decíamos antes la Audiencia es gente pero es como un bloque de gente

Voz 21 36:22 no no es gente las audiencias varían mucho de unos lugares a otros es más una de las características moderno de la publicidad contemporánea precisamente la fragmentación de las audiencias

Voz 15 36:34 es eso qué quiere decir bueno

Voz 21 36:37 a veces hay audiencias más distintas indiferentes diferentes será relativamente fácil desde el punto de vista del marketing claro podemos hablar de muchos tipos de audiencia pero si nos centramos en el marketing la publicidad los más midia que es donde mejor se ve se centraba murió en las audiencias si media clase alta nivel de ingresos zonas rurales zonas urbanas ahora no ahora puedes encontrar un hombre de ochenta años que para empezar hace tiempo pues en fin a los ochenta años y ahora llegan muy bien y que tiene una conducta muy similar a un joven de cuarenta en muchos aspectos podemos encontrar un joven de Madrid muy similar a uno de Nueva York en un cambio muy diferente cada uno de una zona rural próxima a Madrid es decir las audiencias están cada vez más quejas sentadas es cada vez de alguna manera más difícil a ellas

Voz 0194 37:28 también la Audiencia digamos es cada vez más

Voz 9 37:30 más selectiva

Voz 21 37:34 en cierto sentido sí es decir las audiencias cada vez están más preparadas

Voz 0194 37:39 pero no

Voz 21 37:42 es decir la sociedad Massa no que es tal concepto que tú estás haciendo la referencia al hablar de obediencia y en este sentido cada vez están más preparadas por la razón tan sencilla de que en el mundo occidental en el que nosotros tenemos la suerte de vivir ojo eh pobre también que distinguir de otros mundos un poco menos favorecidos que nosotros en nuestro mundo la en la gente está cada vez más preparada para nosotros además entiende más y por lo tanto son más activas que por ejemplo ahora muchos autores hablan de los del Pro Summer en lugar del consumidor que eras audiencia pasiva y ese consumidor pasivo cosas habla de un consumidor más promoverá pro aquí lo busca información activamente en la recoge el analizan fíjate que esto se puede notar hasta las ir al médico a la gente va al médico creyendo

Voz 15 38:30 no sé qué es lo que es otro debate

Voz 0194 38:35 hay una cosa que tipo de audiencias el de una emisora de radio de un programa de radio porque entre la audiencia y nosotros no tenemos una relación física no nos conocemos yo sólo conozco la audiencia cuando voy a hacer el programa de cara al público no nos conocemos que que él es uno que les mueve a elegir una emisora de radio u otra por ejemplo

Voz 21 38:55 verás esto en el fondo el concepto de audiencia en el sentido en el que estamos hablando el Premi tiene un poco el concepto Velilla es decir hay audiencia cuando liderar sino alguien Liniers por desobediencia porque estoy que que de alguna manera la audiencia es aquella que está un poco como hipnotizado por así decir pues la persona que le habla no respetó los trabajos originales modernos sobre el concepto de la Audiencia parte de esta idea tenemos el famosos del le como sobre la psicología de las masas que decía que incluso soviéticos estaban como notificadas verdad pero es que resulta el ser humano tiene esta tendencia la tendencia a tener líderes a seguirán seguir a alguien que le proteja que hunde a ropa que le defienda Vidreres materiales o no pues vosotros los de la radio los de cualquier otro aunque es verdad que la ratio que ya esto especificidad en el fondo su interés porque tenéis audiencia porque son si eres que significa que les dan algo hay seguridad les gays el mensaje que ellos esperan encontrar las informales es entretener

Voz 1933 40:01 el concepto audiencias

Voz 21 40:02 en el concepto comunicación casi siempre subyacen debajo de el liderazgo estas dos ideas la de entretener persuadirlos porque en el fondo estoy siempre persiguiendo

Voz 16 40:13 era otra otras estáis dando consejos útiles

Voz 21 40:16 pones y te persiguen a la gente es un poco como cuando contábamos cuentos historias son la luz de la verdad eh hace veinte mil años ya había alguien los contaba al cuenta cuentos no lo no naturalmente no en el sentido de cuentos como te hemos estado en la como

Voz 0194 40:33 sí sí pero hay gente que captaba gente que captaba la atención de de la audiencia de los que le estaban escuchando evidentemente

Voz 21 40:39 tienes la captado los líderes el que tiene esa capacidad alguna para cotizar en fin iluminado en cierto sentido es un buen comunicador en cierto sentido caminos lograr que no se forma como todo pero para ser un buen comunicador hay que temerán Godin nato no para ser un buen músico

Voz 17 40:59 y una una última pregunta que es una

Voz 0194 41:01 una expresión que se utiliza mucho sobre todo en la televisión el concepto de la tiranía de la audiencia al final no piensa dar la audiencias Tirana

Voz 21 41:08 sí sí sí bueno esto es un tema muy importante no culta que desde el momento en el que aparecen los más día ya parece por lo tanto está capacidad de persuadir a millones de personas a la vez pues ahí aparece toda la industria de la audiovisual no no solamente desde el punto de la publicidad y la capacidad que tiene para vender imagen de marca o vender productos bien desde el punto de vista imagínate de la persuasión política no para que estamos en elecciones el poder de los mass media en este sentido es enorme tanto en el mercado tradicional de productos de marketing como nivel de vender de persuadir en las ideologías que ocurre con esto pues te siempre hay alguien que está dispuesto a pagar por ello para ver imagen de marca para vender y persuadir a sus ideas políticas no y por lo tanto se establece esa relación entre el emisor es decir el medio que transmite esas ideas élites estar negociando con el Emmy a nivel de la publicidad ojo a nivel también de intentar transmitir sus ideas no vendiendo las pero queriendo persuadir y esto hace que las audiencias sean muy importantes y en algunos sentidos sean más ponen el vosotros los medios necesitáis tener audiencias para poder sobrevivir porque al fin al cabo de unos ocho complicado Iker esos habla de la tiranía de las audiencias porque las audiencias tiraban las como tu programa de audiencia seguro a pensar que era una

Voz 1880 42:52 esta es la relación no de un líder con con la audiencia está clarísimo lo está diciendo en este tema recibiste este mensaje alguna vez pensaste en lo que te estaba diciendo es un tema de dos mil cinco que interpreta en un concierto en directo como escuchamos Jason Mara que es un cantautor de Virginia es el juego ese con las audiencias

Voz 0194 43:11 tú Ferrari que ha estado tanto tiempo en este lado que estamos pero es muy audiencia también sí pero ojo porque el lenguaje

Voz 0881 43:20 distintos totalmente muy diferentes es decir diez personas delante de un televisor son una humildad diez personas oyendo la radio son diez unidades distintas porque cada uno imagina lo suele estar importante la voz como interpretas las cosas la entonación la intención fin bueno qué nostalgia eres muy audiencia

Voz 17 43:46 yo soy muy audiencia se está bien trabajado últimamente en un sector en el que se había despreciado la audiencia porque aquí en la radiotelevisión sitios unos museos museos tienen audiencia Illa glam descubierto la importancia de la audiencia desde el año dos mil y pico y la Comisión Europea está dedicando cientos de miles de euros a formar a gestores de museos para que aprendan a mimar su audiencia claro sino aquellos que de una piedra sin audiencia Museo no es más que una piedra lunar la interrelación entre el entre el museo quiso audiencia es es un discurso nuevo que se está construyendo el de la tele decías que es labor la radio pierda con el EGM en los museos es un es lo más moderno que te los museos es cómo interactuar con todo bien

Voz 0283 44:27 no Berna no yo creo que el tema básico que me preocupa es la tiranía de la audiencia que habéis mencionado porque raya de esta forma de alimentar a la audiencia raya muchas veces en la irresponsabilidad de los medios me estoy acordando

Voz 26 44:43 caso Julen de como todos sabíamos hilos

Voz 0283 44:46 como logos aconsejaban que que obviamente ya no se podía tener Osán había que preparará la Familia parar pararlo lo que estaba claro que iba a suceder no y sin embargo mucha varias televisiones mantuvieron la llama encendida de la esperanza de una forma muy morbosa muy revuelta

Voz 0194 45:05 irresponsable y no digo

Voz 0283 45:08 que nadie fuera cantar la muerte antes no pero pero había un juez

Voz 19 45:11 te pones sesiones lo has dicho y si las televisiones y si por otro lado es un reto de un periódico oí

Voz 0283 45:21 tenemos el mismo conflicto es un reto abastecer a la audiencia que está exigiendo ir a la carta

Voz 27 45:27 sí

Voz 0194 45:49 vamos con audiencias pero no sólo las de la radio no

Voz 1880 45:52 vamos a ir al cine a descubrir las empezamos las de la radio claro con Woody Allen y Días de radio si las familias que escuchan La Ser fueran como esta de Brooklyn

Voz 25 46:03 diga señor martes Middelmann leemos el equipo

Voz 17 46:07 listín telefónico para

Voz 25 46:09 me diga

Voz 1880 46:13 hay que hay que ver la vamos con en el segundo tipo de audiencia yo lo decía Ferrer y la audiencia que también el público de la televisión los televidentes los que están atentos a la tele para audiencia televisiva la película elegida es network una peli de Sinde lame en la que el presentador de televisión amenaza a la audiencia con suicidarse en directo

Voz 28 46:32 quieren saber la verdad dirijan sea Dios dirijan así

Voz 1880 46:37 gurú

Voz 28 46:39 Auster espejismos porque es la

Voz 1880 46:41 por ejemplo de audiencia en el cine también la de quienes escuchan a Jack Stanton que es John Travolta que lucha por la presidencia de Estados Unidos muchos ven el paralelismo con la campaña del noventa y dos spray Maric Colors

Voz 29 46:57 darles las gracias por venir esta noche se cuanto trabajan y el poco tiempo que tienen para descansar

Voz 1880 47:02 igual por ejemplo la Audiencia a la que se debe el rey Jorge VI que supera su tartamudez y consigue ganar sexy a los que está temiendo realmente por esa tartamudez es el último discurso de la peli del discurso del Rey para acabar audiencia pero musical aunque hayamos escuchado antes el concierto los asistentes de un concierto había miles de ejemplos para nos vamos a quedar como vamos al cine como venían Rapsodia el concierto del final de la película se rodó en una sola toma de veintidós minutos contaba el protagonista Rami Malek el actor que interpretaba Freddie Mercury que toda esa secuencia fue emoción altísima yo creo que sólo notamos también los espectadores

Voz 3 47:53 ah sí

Voz 0159 47:55 musicales en ese libro se como medio centro emisor como la de Quincy sendos ejemplos de dos conciertazos por ejemplo los de David Bowie de la gira Glass Spider Tour de mil

Voz 1880 48:03 novecientos ochenta y siete que eran concebidos como espectáculos teatrales

Voz 31 48:12 Juana no

Voz 1880 48:19 y una segunda los Rolling Stone en Glastonbury el veintinueve de junio de dos mil trece vamos a escuchar solo al público vale antes incluso de que empezara el concierto estaba sólo las bases estas la tensión no de la gente esperando a los músicos sea comunión que se crea con la audiencia y me dejas que te cuenta una última cosa de irnos esta tarde estaba con Nacho Palomo en la redacción y me enseñaba un tuit de El Mundo Today que decía la Audiencia Nacional declara prescritas

Voz 0159 48:48 las canciones de América no hay que se la noticia de la que es buenísima porque dice cosas como quedarán impunes versos como a la luz del sexo nos damos un beso el beso tuvo su audiencia en su momento cuando teórica la tuvo Mecano lemas es que también habló de la radio e en la canción sólo soy una persona

Voz 32 49:08 cuando moldeando nata a lo Sergio está sueño vicealcalde Ramos

Voz 1880 49:20 pues vamos a cerrar la cara B de hoy con una petición para nuestra audiencia

Voz 5 49:25 dar a este fin

Voz 1880 49:33 se lo vamos a pedir como dicen en Eladio y los seres queridos nosotros pues todo este grupo gallego sí que aquí no nieva que aquí sólo llueve vale que sí que tengo nosotros

Voz 5 49:48 hasta mañana Sara hasta mañana sí

Voz 35 50:16 o de veinticinco

