Hora 25 (10/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

el viernes es la siguiente fecha marcada en el calendario para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y parece que tampoco va a ser esa hoy en la cumbre de Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno europeos deciden qué van a hacer con la petición de la prórroga para esa salida que les pide Theresa May más larga más corta la espera de un acuerdo en el Parlamento británico bueno lo cierto es que Londres que Theresa May están lleva ando al límite a las instituciones europeas están poniendo a prueba el grado de cohesión de los países miembros que en la respuesta el Brexit han actuado hasta ahora como un bloque compacto las dificultades que se plantean para una salida atendiendo a que nadie quiere una salida sin acuerdo ni Londres ni Bruselas amenazan esa cohesión ya hemos escuchado en las últimas semanas algunas voz es que han manifestado estar agotando el límite de la paciencia hay un problema más una prórroga supone que el Reino Unido concurre a las elecciones europeas del veintiséis de mayo que los eurodiputados ocupen sus escaños en el Parlamento Europeo y hagan política desde ahí una política marcada por la voluntad de abandonar esas instituciones en las que durante un tiempo van a estar participando y utilizar su fortaleza para debilitar Europa desde dentro es algo así como

Voz 0194 01:34 ahora iremos al Brexit porque algunos días la actualidad no saca de nuestra rutina de la política de la campaña con historias bureles incomprensibles que nos conmueven Sastre buenas noches buenas noches Barceló hoy en la ser como les contábamos antes accedido al vídeo con el que los familiares han acreditado los malos tratos a sus mayores en una residencia de Madrid también hoy el juez que instruye el suicida

Voz 1071 01:55 he asistido de María José Carrasco seguro que recuerdan esta historia se ha inhibido para que este caso de eutanasia la mujer pidió a su marido que la ayudara a morir se juzgue como un crimen machista en los que la agenda nos lleva a los discursos políticos de la campaña y otros en los que la vida se abre paso

Voz 0194 02:13 el documento más cruel del día es el que quizá ya hayan visto en nuestra página web los malos tratos a dos mujeres que residían en una residencia de mayores que se llama Los Nogales de Hortaleza en Madrid el hijo de una de esas mujeres puso una cámara con la que pudo grabar los malos tratos sin que los empleados lo son

Voz 6 02:30 quieren justicia está investigando a tres trabajadores de ese centro

Voz 1071 02:35 es cálido sostiene que le retorcía en el pecho les pegaban les amenazaban insultaban en el tramo anterior programa hemos hablado con el hijo de la pareja

Voz 0194 02:42 en uno de los hijos con Francisco hemos hablado en Hora Veinticinco

Voz 7 02:46 yo veía que lloraba sin ningún motivo cuando me veía aquí situaciones anómalas Si hacia Kaká ordenaba pues se ponía a llorar resulta que luego me di cuenta de que les amenazaban a es venían si hacia China

Voz 8 03:05 para que no tener que limpiarlo

Voz 7 03:07 nada no sería selecciona España de ella

Voz 1071 03:09 el se quejó pero le dijeron a la residencia que todo estaba en orden

Voz 7 03:13 la directora me contesta diciendo pequeño está también a díganos ancianos en todos los escritos que yo interpongan ellos no tiene ninguna responsabilidad que sonara ella o en todo caso ellos horchata perfectamente y que todo funciona perfectamente claras Esteban buenas noches

Voz 0194 03:32 hola buenas noches eran tú has trabajado en la residencia Los Nogales de Hortaleza durante cuánto tiempo en qué poca fue eso en qué año fue

Voz 8 03:43 no recuerdo exactamente pero creo que fue en el dos mil dieciséis en el dos mil diecisiete

Voz 0194 03:48 has visto el vídeo con los malos tratos reconoces a los trabajadores

Voz 8 03:55 a dos de ellos si a la mujer maltratada también ha dado mujer maltratada maltratadas Menzies

Voz 0194 04:01 trabajaba en el en el módulo o cerca de de estos de estos otros trabajadores

Voz 8 04:08 llegué a trabajar en el modo tú veías esas actitudes claro lo palpaba diariamente tiene que decías cuanto antes al principio me estoy viva me Coy vía por qué como de nuevo no tenía autoridad ni podía opinar sobre el caso pero después cuando uno ya lleva un tiempo o cuando le renueva contrato pues uno con el sacar las uñas a decir lo que no les gusta lo que les gusta lo que uno ve lo que no ve es que sobre todo ahí no es que sea algo que se oculta pero es que el desagradable ver cómo maltratan a los a los ancianos

Voz 0194 04:57 tú lo verás tú lo veías me decías al principio callaba entiendo que por la precariedad de tu propio contrato por el miedo a que te echaran cuando decides denunciarlo cuando decides hablarlo enseñar las uñas como tú decías a quién se lo cuentas

Voz 8 05:12 yo hablé con don Francisco directamente porque a él por ejemplo no lo dejaron entrar a ver a su madre decía que bueno es Cy L contar a toda la historia es muy largas al que él mismo abusaba de su propia madre yo creo que eso no puede no puede pasar ninguna persona después nos bueno yo le decía que no residentes hay un protocolo que no se puede hablar con los familiares tenemos prohibido hablar con los familiares directamente sólo puede hacerlo la jefa de planta y la segunda jefa de planta cuando no está la primera jefa los auxiliares somos Punto y Coma

Voz 0194 05:51 dígame una cosa cuando usted me dice que no dejaban a su hijo a Francisco ver a su madre porque no la dejaban

Voz 8 05:59 por orden de la primera jefa

Voz 0194 06:01 pero con qué argumento

Voz 8 06:04 momento de que no podía pasar simplemente porque no él pedía lo que lo que debe pedir una persona con la que tienen a su madre simplemente que no querían que de él que era muy molesto So quiere ahí viene el que el pleno lo vean entrar por la puerta es decir ella viene ya viene ya viene miren quién viene tiene quién viene muy bueno para todos los días no sólo con estas dos personas era con todos los residentes hay gritos

Voz 0194 06:32 los tratos dígame una cosa es un hecho aislado de esos tres trabajadores o hay alguien más que sabía que eso estaba pasando

Voz 8 06:41 claro Si la primera y la segunda parte que decía nada que usted habló con en una ocasión se lo dije pero ellos no se encuentra de las mujeres yo tengo mis hijas tengo mi mujer tengo mi madre tengo amigas todas las mujeres la respeto como se debe respetar a una mujer pero ahí no se puede cuando y puras mujeres hay un solo hombre ahí es como estar en un gallinero

Voz 0194 07:14 dígame una cosa usted no se planteo denunciar

Voz 8 07:18 en un principio no porque tenía un contrato precario pero después ya cuando nos saliéramos cuando Francisco pues él me dio una cámara pero no pude grabar nada imposible porque ya no aguantaba ya estaba psicológicamente fatal porque es todos los días todos los vieja vea no mismos los mismos los mismos lo mismo

Voz 0194 07:39 todos vejaciones maltratos

Voz 8 07:41 todos

Voz 0194 07:43 sí y eso pasaba solo en ese módulo o pasaba en otros módulos también yo creo que todos los modos

Voz 8 07:50 los que la gente está con Alzheimer tiene párkinson ir no tienen cognitiva mente a sus por demente tienen demencia Pollán no es como una persona normal que está viene a la cabeza sabe por una persona que está bien y otros que eran plantas normales no tenían el mismo trato eso es lo las personas que ya no que no que no sienten que no pueden decir mira ella me maltrata o él me maltrata Dueñas y entonces son personas que no que dependen cuidado sabes

Voz 0194 08:23 usted ha apuntado me decía antes lo de la alimentación qué pasaba con la alimentación

Voz 8 08:27 la alimentación era que por ejemplo había un señor hecho nombre no lo voy a decir porque eso no no está permitido por ética y se le ponía el puré y en medio del puré telefonillo para no perder tiempo nada

Voz 0194 08:46 a las dos cosas por separado

Voz 8 08:48 no para enfriar el puré Si venía demasiado caliente o era pura delator el trabajo que todavía el trabajo puede hacer una hora antes de salida diestro hiciera todos los días que yo me enfrenté a esta chica y me dijo que no que ella lo hacía porque se lo decía la primera y las primeras para lo permitía

Voz 0194 09:13 usted Esteban ya ha declarado ante la Fiscalía ya contado todo esto que nos está contando ahora unos

Voz 8 09:20 lo mismo sino todo lo todo con todos

Voz 9 09:24 Esteban pues yo lo agradezco muchísimo que no haya atendido en la Cadena SER muchísimas gracias

Voz 8 09:28 buenas noches ha tardado

Voz 0194 09:30 no vamos a dar más vueltas sobre el asunto es la constatación un ex trabaja

Voz 10 09:35 por qué también lo veía

Voz 0194 09:38 no denunciaba en este caso por miedo porque al final todos una toda una cadena no todos una bola por la propia precariedad por el miedo a ser despedido tan entiendo que por la posición de superioridad de esas jefas a las que él se refiere con lo cual la bola se va haciendo todavía más y más grande está en manos de la Fiscalía insistimos se lo decíamos a las nueve de la noche ni la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid atendiendo que este es un centro concertado que tiene parte privada pero es concertado no ha querido dar ningún tipo de explicación aquí en Hora Veinticinco se dice que van a abrir una investigación iban a ver qué pasa tampoco no quieren dar explicaciones al menos en público la dirección de el centro de la residencia Los Nogales el asunto en manos de la Fiscalía íbamos ver cómo cómo se resuelve la otra de esas historias que nos ponen delante del espejo de las cosas que ocurren en nuestro país es la decisión judicial sobre el caso de María José Carrasco la mujer enferma de esclerosis múltiple a la que su marido ayudó a morir como ella había pedido la novedad de la tarde es que la juez que instruye el caso que dejó en libertad al marido Ángel Hernández se inhibe del caso para que se encargue Un juzgado de violencia de género Alfonso Ojea buenas noches

Voz 0089 10:44 qué tal buenas noches Ángels de manera que este caso

Voz 0194 10:46 en Asia que recordemos que no está regulado en España va a llegar a los juzgados como si fuera un caso de violencia machista

Voz 0089 10:53 pues así va a ser principalmente porque lejos de desistir como vosotros decía es una ley de eutanasia que no existe la ayuda al suicidio se considera uno de los tipos de homicidio en el Código Penal pero además la Ley contra la Violencia de Género fija siempre y en todo momento la prevalencia la superioridad del varón sobre la mujer Éste es el principio jurídico entre entre otros que sostiene esta normativa por eso la jueza de Instrucción número veinticinco de Madrid que llevaba este caso se ha inhibido en el Juzgado de Violencia de Género es aplicar la ley porque no le cabían otras interpretaciones porque al cruzar el Código Penal como estábamos comentando con esta norma con la ley de violencia de género aparece una muerte no natural aparece un suicidio asistido aparece la figura de Ángel Hernández

Voz 0283 11:34 como el varón que suministra presuntamente

Voz 0089 11:36 esa prevalencia una sustancia que causa la muerte de María José no se tiene en cuenta e por lo menos por ahora en el momento procesal oportuno qué duda cabe que se tendrá en cuenta la voluntad manifiesta y pública de la mujer para acabar con su vida en ese vídeo que grabó a amé en Mediaset tras treinta años treinta años de sufrimiento por esa enfermedad

Voz 0194 11:57 en qué se basa la juez porque hay jurisprudencia que sostiene su decisión aunque no sé si está clara esa jurisprudencia

Voz 0089 12:03 pues el pasado dieciocho de diciembre el Tribunal Supremo dictaba un fallo que señala el camino que ahora ha tomado la jueza de Plaza de Castilla en su resolución el Alto Tribunal rubricaba que existe violencia de género por el sólo hecho de ser un hombre contra una mujer sin entrar a valorar la intencionalidades agresión es cierto que existen otras sentencias del Supremo que pueden entrar en contradicción con esta pero la magistrada titular del número veinticinco de Madrid no tenía otra opción que aplicar esa norma por lo tanto inhibirse en todo caso Fiscalía hay defensa defensa de Ángel van a presentar en las próximas horas recurso contra esta decisión en unas semanas será la Audiencia Provincial de Madrid la que fije el camino pero siempre claro está teniendo en cuenta lo que ha dicho ya el Tribunal Supremo

Voz 9 12:47 Alfonso gracias a vosotros hasta luego Pilar Martín Nájera es fiscala delegada de la violencia de género muy buenas noches

Voz 0194 12:55 qué le parece la la decisión de la juez no tenían más remedio que que hacerlo que inhibirse podía haber hecho otra cosa

Voz 0950 13:03 bueno claro que podía haber hecho otra cosa mantener la competencia de su Juzgado para conocer la ayuda al suicidio la conducta de Ángel porque en la provincia que ella aplicar creo que es otra interpretación diferente a la que hay que darle en la que el Tribunal Supremo a cosas que no sea necesario acreditar que hay un dolo específico de humillación sí pero lo que dice el Supremo es que no se aplica automáticamente los tipos específicos de violencia de género porque en aquellos casos en que se acredita que entran en juego otras circunstancias ajenas a la relación de dominación a las que hace referencia a la Ley Orgánica de entonces se excluye la competencia es de la jugada ver a mujeres y el contexto debieran

Voz 12 13:54 es decir no es autónoma está claro que son de otra manera claro eso no es automático hay que tener en cuenta muchas otras cosas

Voz 0950 14:03 es que que exista una relación lo que dicen suponemos que no es necesario probar el móvil específico lo Villazón

Voz 8 14:10 pero eso no quiere decir que sea de aplicación alternará van a presentar recurso

Voz 0950 14:19 sé que si la Fiscalía no comparte esta interpretación en consecuencia pues la vía jurídica es recurrir esta resolución

Voz 0194 14:27 si esto no es violencia de género ahora qué pasa cuáles son los pasos

Voz 0950 14:31 bueno puedo ver dos dos posibilidades una que la fiscalía y la defensa recurra ese propia auto entonces ya tiene que tiene que resolver primero el jueves por la Audiencia hoy directamente recurso de apelación es la Audiencia o bien que el juez de instrucción sin IVA al juez de Violencia sobre la Mujer lleno de violencia sobre la mujer no hace que San inhibición todo se plantea el conflicto de competencia yo ya se eleva a Órgano Superior para que decida

Voz 0194 15:02 porque no no vuelve contenta porque no vuelve automática mente al juzgado del que venía

Voz 0950 15:06 no no porque al estar dos jueces hay en discrepancia ninguno de los dos querer asumir la competencia del asunto entonces el superior a la Fiscalía ha decidido recurrir directamente para evitar ese paso porque consideramos que bueno que la conducta de Ángel no es de la violencia de género y no se le puede someter las maltrato institucional

Voz 9 15:29 pues Pilar Martín Nájera fiscal la delegada de la violencia de género muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 0194 15:33 buenas noches lo fabes vosotros los Berna en el en el país y es verdad que el titular es el que era no se inhibe a la juez lo deriva hacia hacia la cuestión de de violencia de género decía decía Ojea se ajusta a la ley pero bueno escuchando ahora la fiscala te hay muchas su deseo es que se ajusta a la ley sobre todo porque no es automático la inhibición muy interesante antes de conocer este recurso desde luego las personas con las que hemos hablado nos dicen bueno es coherente con esa sentencia el Supremo

Voz 0283 16:02 no de diciembre lo que dice no debe mostrarse humillación o que haya un un un un una causalidad machista no sino que todo daño toda violencia de hombre contra su pareja puede ser juzga por la por la ley de violencia de género ahora aunque fuera jurídicamente impecable es humanamente brutal yo es lo que quiero subrayar es jurídicamente que lo resuelvan que lo resuelva la fiscal que lo resuelva el Tribunal correspondiente que que resuelvan ese conflicto entre jueces pero humanamente es brutal porque este hombre que todos hemos visto públicamente que primero él voluntariamente ha querido hacer exhibición digamos en el buen sentido de de la causa que le ha llevado a hacerlo es el primer español que convierte un suicidio asistido en en una causa el que lograba que lo difunde que se auto inculpa en lugar de hacerlo a escondidas como podía haberlo hecho como lo han hecho otros contándolo sólo muchos años después entonces este hombre no sólo va a tener que afrontar cómo afrontó la el calabozo las esposas el duelo en una comisaría sino que ahora va a tener que ir a un juzgado de Violencia de géneros es que esto sigue adelante donde recordemos las penas son mayores salas penas de un hombre matando a su mujer son malos eres que de un de de personas matando a personas sin que exista ese grado de efectividad y por tanto es absolutamente injusto es humanamente brutal desde luego las leyes son una cosa el Espírito de la ley es lo que importa desde luego esto no responde al espíritu de la ley de violencia de Guardans que no estás de acuerdo

Voz 11 17:46 no no estoy de acuerdo en que este en cuestión las penas que se puedan aplicar a que está en cuestión la competencia del juez

Voz 0283 17:52 sí pero afrontaría unas penas sí sí sí sí sí

Voz 11 17:55 no no estoy de acuerdo con eso no me cambio el cambio de competencia es qué tipo no es precisamente porque el cruce del Código Penal que equipara la asistencia al suicidio al homicidio en lo que sirve de base para la competencia de los jueces de violencia de género pero eso por sí solo no significa que se le juzga por violencia de género se va a aplicar un tipo de código penal distinto eso yo no creo no creo una ley de violencia

Voz 0283 18:23 enero aplica a los hombres que asesinan a sus mujeres una P

Voz 13 18:27 no es que asesinos son mujeres personas donde está no

Voz 0283 18:31 o que o que agreden a sus mujeres una pena mayor que cuando no existe ese tipo de relación

Voz 13 18:36 en el reparto que hizo el que discutir os ahí el tema el tema es tremendamente

Voz 11 18:41 te tremendamente complicado ir vio no podía hacer un poco de agua del diablo pero sabéis que me gusta veces provocar aquí porque es parte de la de la gracia no y en el fondo el Supremo se toma su propia medicina porque el problema es que el Supremo muy alegremente soltó lo que soltó vamos a decir las cosas por su nombre y como el Supremo disparó ha perdido nada cuando disparan digo nada pues te llevan muchas cosas por ahí años con él y entonces a qué etnia colateral por tanto en lugar de echarle la culpa a la juez que lo digo aquí pero suena un poco esta juez yo estoy tal eh no se les puede decía la propia fiscal que yo tomaba nota de esa expresión lo habéis Granero grabaron dice no podemos someter a esta persona a maltrato institucional es muy fue de que consideremos que someterse a los jueces de violencia de género es maltrato institucional

Voz 13 19:31 esa frase la dicho me parece tremendo porque dice pero has puesto está la clave

Voz 11 19:38 si llegamos al punto en que estar sometido a lo que está mal es no tener una sentencia que legalice esta situación una ley perdón que les evidencias de clase a partir de ahí que es maltrato institucional que por la vía de violencia de género y en cambio que te acusen de homicida porque en el fondo es exactamente de lo que es el acusaría no podemos edulcorar todo lo que queramos pero el suicidio asistido es homicidio e te acusan de homicidio no es maltrate escrito diera sea todo es una enorme deformidad y en parte cuando el Supremo en su momento pues soltó esa especie de criterio general de atribución de la competencia

Voz 10 20:12 pues claro de esos polvos estos lodos por tanto perdonarle el el no

Voz 11 20:16 mal que no venga en ese sentido que aquí se aclare un poco lo que es es violencia de género y eso es algo de algo positivo que si va a salir de aquí dicho eso sí me parece muy inteligente por parte de la Fiscalía que no espere porque eso además la imagen sería tremenda a la bronca no están entonces explican en blanco

Voz 13 20:33 de hecho de dos jueces que se pelean porque Kevin

Voz 11 20:36 bueno el caso que es una cosa yo no lo quiero tampoco entonces que queda aquello no obstante no yo estoy

Voz 10 20:42 totalmente de acuerdo con los dos pero sobre todo hay hay hay algo que ha dicho Berna que es el tema humano vamos a ver las leyes tienen que estar al servicio del ser humano y no al revés y no al revés es decir lo que ha hecho este señor un tendrá una tipificación específica en el código que sean eh lo que ha hecho este señor es durísimo durísimo para él mismo para él

Voz 0283 21:12 es un acto de amor es un acto de amor después

Voz 10 21:14 treinta años de sufrimiento y hace veinte años hace veinte años cuando los mujer todavía estaba más o menos no bien pero no tan mal evitó que se suicidara decir de qué estamos hablando de que estamos hablando de que hay que sufrir hasta el último minuto por qué tenemos que seguir tragando Nos eh eh esa cultura judeocristiana en que es el sufrimiento es el que te lleva al paraíso no hay amigo usted no

Voz 0194 21:45 además el origen es la falta de regulación

Voz 0283 21:47 sí y además es que aquí se están mezclando vale por la vía jurídica impecable tal

Voz 13 21:53 sí ojalá ya en marcha atrás pero aunque

Voz 0283 21:55 ahora impecable se está mezclando dos temas que son de alta sensibilidad asignaturas pendientes en España creo

Voz 0194 22:04 dos el tema bien está entre enero y el tema de la eutanasia y que están siendo cueste

Voz 0283 22:07 donados por por bueno la eutanasia ni siquiera cuestionada no hemos llegado a ella pero la resistencia de la derecha y de la Iglesia y la violencia de género que está siendo cuestionada por Vox que cada día nos regalan algún tipo de de gracejo sin ningún tipo de gracia en este sentido bueno pues es tú mezcla las dos cosas y es una bomba emocional

Voz 13 22:29 digamos para nada de acuerdo para humanos sigo

Voz 0283 22:32 así es ese luego jurídicamente oye yo no tengo eso es conocimiento si tienes

Voz 11 22:37 no no es que yo sé que cierta confusión me la un fiscal si tengo amigos fiscales compañero de carrera y un fiscal me ha pasado en ha sabido perder nuestra

Voz 0194 22:48 es decir esas las aquí y me pasa por Whatsapp

Voz 11 22:50 corriendo mira hasta este era Soccer City ante los fiscales tienen me cuesta particular están todos del mismo lo que esto está mal saques efectivamente no no yo no digo que el debate esté resuelto sólo digo que el debate lo provocó

Voz 0194 23:02 sí sí sí el origen de todo una falta de regulación sobre algo que tenga ya le digo con ello ley ley recordemos que ha estado paralizada en el Congreso que PP y PSOE han paralizado en diecinueve ocasiones y que es verdad que el día que sucedió el caso

Voz 10 23:18 el tema salió en campaña Elano vamos

Voz 0194 23:20 a ver cuando ya haya gobierno qué pasa con esta con esta ley

Hora veinticinco

Voz 14 23:28 sí

Voz 17 25:43 De5

Ángels Barceló la tertulia Ignasi Guardans

Voz 0194 25:49 Berna González Harbour Javier González Ferrari de la crónica internacional lo más inmediato está en Bruselas por la nueva cumbre de líderes europeos para abordar el Brexit para tratar de impedir que se produzca una salida del Reino Unido por las bravas las negociaciones están produciendo esta tarde noche en la capital comunitaria encima de la mesa está esa prórroga que pidió Theresa May Ike ha vuelto a pedir a Jimmy como corresponsal Griselda Pastor buenas noches hola muy buenas noches está sobre la mesa esa prórroga de cuánto tiempo sería si es que se le concede y no sólo eso también

Voz 0283 26:17 si en ese tiempo Reino Unido debería tener o no con

Voz 0194 26:20 serio es decir si se puede estar medio fuera y medio dentro por decirlo de una manera suave

Voz 0738 26:25 exactamente y si ha de renunciar o no a su derecho al veto en las decisiones que se toman por unanimidad no son condiciones que Francia ha evocado Francia no puede aceptar una prorroga alarga sin condiciones y las que pide tienen el problema de que jurídicamente son inaceptables osea que aquí está empantanado este debate tal como ha planteado Macron a Sureda

Voz 0283 26:46 da

Voz 0738 26:49 voy a escucharan hoy con enorme paciencia pero para mí no hay nada que esté garantizado especialmente cuando oigo que se habla de una prórroga larga hemos de entender porqué esta demanda que pretende Icomos se justifica que además bajo qué calendario en fin por resumir mucho hay que saber que Francia de momento el único gobierno lo que abiertamente dice que prefiere una salida sin acuerdo que un plazo de extensión de extensión para nada un debate que en estos momentos está celebrando ya a puerta cerrada tras escuchar a mí que ha estado aproximadamente una hora respondiendo a preguntas de los jefes de Gobierno y que tranquilamente se encuentra en otra sala quién te de saber finalmente que deciden conscientes de que podríamos salir de aquí otra vez con dos fechas como pasó en la última cumbre una de corta para que May obtenga el tiempo que desea para intentar conseguir ese pacto con los laboristas británicos si fracasa entrar en esa prórroga larga con condiciones duras para los británicos

Voz 0194 27:54 va a ser largo el debate se calcula se prevé no tenemos franca tú crees que antes de que termine Hora Veinticinco Griselda a las once y media sabremos

Voz 0738 28:04 el aviso enseguida aviso enseguida pero podría

Voz 0194 28:08 más largos y podría ser más algo de las once y media pues estamos en la pendientes sede cualquier novedad que se produzca en esa reunión que mantienen ahora mismo los líderes europeos Espasa de acuerdo hasta ahora mismo hasta ahora Pedro

Voz 1715 28:21 la agencia Reuters cita a una fuente de la Presidencia francesa que porta una frase yo creo que muy gráfica No en la presidencia francesa dicen no todo es preferible aún no acuerdo en el sentido de es el temor que tienen en París lo apunta vaya Griselda es lo que dicen estas fuentes a Reuters que eh incluso una ruptura a las bravas sin acuerdo sería preferible a que ese que da el Reino Unido en contra de su voluntad y se dedicará a bloquear el normal funcionamiento de las instituciones europeas si es que se le permitirá hacerlo cree Francia además es lo que dice esta fuente a Reuters que en el documento que está manejando no hay garantías suficientes en el de Francia de que eso no pueda ocurrir si se aprueba una prórroga larga y durante todo ese tiempo el Reino Unido sigue dentro de las instituciones dice Francia no hay garantías de que no pueda bloquear

Voz 0040 29:10 el funcionamiento europeo Guardans te estás con France

Voz 0194 29:13 no estoy absolutamente de cero veía

Voz 0040 29:16 sí

Voz 11 29:16 con Francia con Javier Solana que no está aquí pero lo cierto en Twitter y por tanto las fuentes están ahí no que es una fuente bastante respetable en esta casa totalmente me parece me parece una situación gravísima un error histórico posible que se está cometiendo esta noche y bueno y que a todos da que que salir sin acuerdo es atroz a trozos yo no tengo valor mayor y cuanto más se ha estudiado es hoy más han hecho perspectivas de lo que eso supone es como decidir juntos el libro de yo comparo siempre Brexit a la caída de Lehman Brothers y lo que está pasando esta noche es el equivalente a la reunión en esos documentales que haría lo dejamos caer o no lo dejamos caer es exactamente lo mismo y entonces los que estaban allí sabían que dejarlo caer las consecuencias a las que no dejarlo caer pues también en las que estamos así entonces digamos que el Reino Unido o no se cae efectivamente perdemos uno dos puntos de PIB la lista es atroz pero si no lo dejamos caer efectivamente ponemos en cuestión la legitimidad misma de las instituciones europeas tenemos un Parlamento Europeo votado tocado eh tocado porque tendrán unas falsas mayorías antes de yo estoy en tu intervención bueno puede Serge puede haber una serie de diputados que vayan sesiones que escogidos para destruirlo por dentro pero lo contrario tomen puede ocurrir también es falso que es que de repente haya una mayoría de izquierdas del Parlamento Europeo nacida del voto del Brexit Ike entonces pasa a tener un presidente de la Comisión Europea bellota votado

Voz 0194 30:40 creo que es un espejismo un espejismo

Voz 11 30:43 y es absurdo que eso sea así no no tiene legitimidad ninguna por mucho que yo tenga más simpatías con esa parte porque los tories británicos no olvidemos que los diputados al Parlamento Europeo no van con el Partido Popular van a su bola ya desde tiempos de Cameron mientras que los de los laboristas sí que además los sigue son el grupo los que vayan a Bruselas eran los más proeuropeos de los laboristas van con el Partido Socialista esos una parte del problema y en el propio Consejo Europeo efectivamente pues lo han dicho muy bien Gisela ahí lo las interfaces que es tenido o estás dentro o estás fuera ese estás dentro tienes todos tus derechos qué es esto de que estás dentro pero tienes comisario estás dentro pero votas a medias no si eres miembro es miembro no hay nada en los tratados que digas tasa medias hay un proceso de salida por eso el artículo cincuenta yo soy amigo de que lo redactó porque al final pequeñito eh y entonces te cuenta esto pues oye Nos obligaron a ponerlo los ingleses pidieron que se pusiera pero es de esas cosas que la pones como quién pone pues a lo mejor esta casa tiene una alarma

Voz 13 31:43 pues es posible que la tengan como el ciento cincuenta dice que piensa es que nunca lo tienes que usar lo tienes que usar claro

Voz 11 31:50 Nos está previsto para osea que efectivamente me parece peligrosísimo lo que se está jugando hoy creo que efectivamente confío como siempre en estos casos la Comisión tiene un nombre que se usa poco en los en España pero que ahí en Bruselas es el más habitual porque es el nombre oficial que es la guardiana de los tratados Comisión Europea es la guardiana de los Tratados en momentos dramáticos ejerce de la guardiana de los Tratados y esta noche creo que su papel

Voz 0283 32:15 Berna bueno qué que placer

Voz 5 32:18 hoy irle recién llegado de alguien que no obstante sabe

Voz 0283 32:21 venían Express casi se que aquí ya estamos desesperados bueno no suscribo todo eso añado que además estamos hablando ya lo dijimos el otro día como la pugna la tensión en torno al Brexit sea trasladado a una pugna que creo que es muy falaz entorno a la prórroga del Brexit como si la prórroga del Brexit fuera algo esencial en nuestras vidas cuando resulta que para qué sirve esta prórroga este es el problema estamos hablando de prórroga hasta junio prorroga hasta mayo prorroga para que prorroga un año más para que porque resulta que cuando Theresa May vuelva a Londres esta noche o mañana lo que se encuentra vale ahora se ha abierto la puerta a una posible negociación con los laboristas que ya iba a decir manda nadie

Voz 5 33:08 pues vale lo que vamos a narices que no se hubiera producido hasta ahora han tenido dos años

Voz 0283 33:16 pero bueno aunque logre el pacto con los laboristas para una unión aduanera o una opción a la noruega etcétera es que no tiene a los tories en este bar con los tories no van a estar de acuerdo en esta unión aduanera se han dilapidado dos años en nada en llegan a nada la prórroga eso para que para mí has desacuerdos para que seamos testigos de derrumbe institucional que estamos viendo en Reino Unido en fin muy mía

Voz 10 33:42 además para la crisis que ya tiene la Unión Europea que ya la tiene y la tiene aguda desde hace algún tiempo y puede ser un golpe y no digo mortal pero para dejar de bastante grogui durante mucho tiempo y qué hacemos con un Europa Roy volvemos a que cada país hace lo que les sal de la nariz a mí me encantaría saber dónde se esconde Cameron porque habría que correr a gorrazos por todo

Voz 5 34:19 no lo digo Juncker que discutir si hay infierno si no no acuerdo sí sí fue eso

Voz 10 34:24 pero ya nadie habla ya nadie habla Ignasi que tus te lo sabes yo no del pastón de Manila eh que tiene que pajar que tienen que pagar los británicos a la Unión Europea qué pasa si hay un colaboraba y sido un duro

Voz 11 34:42 eso es uno de los temas más delicados porque efectivamente paga un dinero pero recibe un dineral también eh osea se calan investigación británica se cae ya si se cortara la financiación europea se cae porque viene directamente de los fondos europeos y por eso están aterrorizados todas las universidades tu investigación etcétera no llenan de algunos sectores llega a ser el ochenta por ciento de la financiación se financie financia con dinero pero por tanto efectivamente por no nosotros también osea así se corta de golpe dejan de pagar la factura pues hay un agujero muy grande y eso generaría una situación de tensión gravísima de la que nadie quiere hablar hay una serie de tabúes en todo este mundillo que May miedo a que se conviertan en profecías auto cumplidas no y entonces es como un divorcio tienen divorció eh bueno pues pueden hacer cosas pero no te ponen nunca el peor escenario para eso están los abogados que se con la pareja se ponga al escenario es que eran pero escenario porque nadie in incluso cuando éste es Guti además dentro de tres años te machacan en tus vacaciones me llevaría al hijo no te dejaré perdona pero sí sí sí sí sí eso lo intuye balizas porque es que sería atroz bueno pues eso es lo que está pasando no y entonces hay prosélitos equipos distintos que es muy interesante cuando se estudie eso inteligentemente la Comisión ha separado a los que preparan la negociación de los que preparan él no haya con la salida a salir a las agresiones son están en plantas distintas entonces hay unos que están preparados para la cara de perro y que tienen todos los instrumentos preparados para la pero incluso lo que dices tú sino pagan a lo mejor es que embargar aviones me entiendes es decir esa hasta eso podemos llegar eh está sobre el papel claro y los otros que siguen hasta el último

Voz 0194 36:18 Iker Iker Iker peso puede tener Francia y te pregunta tú has escuchábamos a Macron antes es verdad que Francia ha sido de los primeros en manifestar el agotamiento de la paciencia también España es verdad que también lo dijo Pedro Sánchez lo dijo Borrell a una decisión como la que hay que tomar esta noche cómo funcionan los pesos de contrapoder

Voz 11 36:36 para Ruiz salía había unos divertidos entre euroescépticos que decían que habían descubierto que Malta podría parar esto estamos viendo desde Macron pero puede levantarse la nueva presidenta eslovaca y a decir basta ya está porque uno sólo los consenso dicho eso evidentemente Macron es Macron tiene una autoridad moral superior pero a mí sinceramente gustaría Pedro Sánchez estuviera más comprometido en estos es verdad que estamos elecciones pues está más débil pero cualquiera lo puede parar qué ocurre que los que me Nos los que son más dependientes del Reino Unido son los que ETA y es verdad que España no sólo por el tema Gibraltar que tenemos nuestra propia guerra paralela y que mucha bronca la queremos sino que tenemos un tema de si vale a las bravas

Voz 13 37:20 los españoles constante síntoma de flujo de y hacia OT fue un Jo porque ni queremos pero si queremos que los turistas de gente venida de británicos si si bien no no por eso digo que bronca no la queremos no eso está claro

Voz 0283 37:37 antes estábamos hablando de audiencias desde luego dos pasará a vosotros a nosotros nos pasa que estamos sorprendidos con la audiencia que genera estas noticias del Brexit hay un interés excepcional que uno diría hoy que aburrimiento si es que no hay quién lo entienda porque es verdad que en corrillos cualquiera puede comentar que no no entendemos que quiere May no entendemos que que bueno Corbijn jamás hemos entendido que quiere bueno pues Laguna ciencia es decir el público los oyentes los lectores están devorando todo porque nos jugamos todos mucho es decir cada uno a efectos de su hijo que está en Londres de su primo de la empresa que vende Inglaterra Abel erasmus de el otro día me comentaba yo una amiga que trabaja en la empresa de tulipanes en Holanda cree que dice Si hay Brexit se derrumba nuestro negocio porque lo venden todo Inglaterra en fin desde los tulipanes al Erasmus a él

Voz 0194 38:30 la gente la gente que está afecta directamente que también creo que hay cierto interés porque en cuanto se supo el resultado del referéndum claro era como un país que se quiere ir de la Unión sea el hecho informativamente al margen que te toque más o menos creo que más allá de de la complicación de la negociación de las votaciones que a veces nos cuesta explicarlas a nosotros mismos porque no los entendemos pero creo que hay un componente morboso de pero de manera ley fuera

Voz 13 38:53 sí sí exacto exacto no te iba a contar la letra pequeña no en Bélgica está muy mal

Voz 11 38:59 citados hoy porque es un poco a ver cómo lo resuelto rápidamente en

Voz 13 39:04 el acuerdo interno la legislación interna Cáceres cachorro unido ha fijado

Voz 11 39:08 por que los europeos que vive en el Reino Unido desde hace equis años pasan prácticamente por Caja cifran papelito ya está son esas la expresión hilos no tienen que aprobar nada más y pasen a tener definida los nos tienen que probar un montón de cosas y tal bueno pues hay un profesor que ha dedicado su vida a mejorar la educación en Reino Unido que asesora profesor belga pero que trabaja entre uno y desde hace veinte años que vive que es un hombre muy conocido en el mundo educativo menos cobraremos aquí pero un señor muy conocido en Bélgica el Reino Unido que han considerado nos lleva veinte años allí y entonces claro los ocho tuvo una larga dicen bueno si este tío es no lo ha puesto en Twitter ya está en la BBC está toda la prensa belga y gracias a eso lo va a corregir pues si un señor que claramente veinte años ahí

Voz 13 39:52 pueden llamarnos algún propio un su propio que lleva ahí que perdió la copia del papel de no saqué pues claro no se entonces de repente abierto los ojos de cómo la burocracia porque al final es lo que tiene digan lo que digan por arriba la burocracia va a acabar implementando esto no significa que te hacen trabajo porque no tienes tu permiso porque tú Sanidad ya no te lo apaga

Voz 10 40:13 se te echan de un país en el que llevas veinte treinta años es brutal

Voz 0194 40:18 el caso estamos pendientes a esta hora nos lo contaba Griselda Pastor están encerrados en una sala a la curiosidad de que Theresa May está esperando en otra sala no sé qué

Voz 13 40:26 debe que debe estar haciendo por eso para muchos MMT no sólo para que se está negociando para mí me para series para sí

Voz 10 40:36 no habéis visto que además iban de un azul idéntico Merkel

Voz 5 40:41 no me he fijado más queso

Voz 0283 40:46 me he y esta temporada vestido abrigo azul muy

Voz 0194 40:50 color europeo pues eso ha estado en la sala de lo esperando claro a esta hora de la noche la escena es esta para que los oyentes se sitúen en Bruselas en una sala Theresa May entiendo que con alguien que le dé conversación y en la otra sala los jefes de Gobierno europeos decidiendo qué hacen con esta prórroga algunos queriendo que se vayan ya de una vez y otros intentando a ver si esta prórroga sirve para alguna cosa que esta es la gran duda que ahora mismo sobre la mesa

Hora Veinticinco

Ángels Barceló la tertulia Ignasi

Voz 0194 44:39 Dans Berna González Harbour Javier González Ferrari son las once menos cuarto de la noche diez menos cuarto en Canarias y mañana a esta hora estaremos seguramente de ronda por las caravanas de los partidos porque oficialmente mañana por la noche empieza una campaña en la que en realidad ya llevábamos ya llevamos varias semanas en estas horas de víspera resultado una sorpresa que el candidato del PP Pablo Casado se enredar con el salario mínimo interprofesional porque

Voz 0283 45:04 no es que haya propuesto subirlo como se podría esperar

Voz 0194 45:07 en un momento electoral en un momento de campaña sino que ha planteado bajarlo Adrián Prado buenas noches

Voz 11 45:12 qué tal Ángels buenas noches aunque ha tardado poco en hacer

Voz 0194 45:15 dos cosas rectificar y echar la culpa a los medios

Voz 0019 45:18 sí ha sido un enredo en toda regla vamos por partes si te parece el origen estas declaraciones que Casado hacia esta mañana en Onda Cero a preguntas de Carlos Alsina

Voz 30 45:26 lo que haremos cumplir a la que hablamos de cumplimiento de negociaciones la negociación que llegó el Gobierno con acuerdo a la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte además

Voz 0283 45:40 petando la subida que ya hicimos el año pasado un cuatro porción

Voz 30 45:42 dos del año anterior un ocho por ciento lecciones de política social al Partido Popular ni una dejamos un pacto con sindicatos y patronal ellos lo aceleraron subieron cincuenta euros para que pues para aclarar el paro que saquearon enero porque las empresas necesitan esa negociación colectiva para adaptarse

Voz 0019 45:59 desde luego es claro en su respuesta el respetará el acuerdo que fija el salario mínimo ochocientos cincuenta euros en dos mil veinte actualmente recordemos está en novedad

Voz 11 46:07 de euros

Voz 0019 46:08 ante el revuelo generado la llegado a un acto los periodistas preguntan y lleguen en las matizaciones y los ataques a la izquierda

Voz 11 46:14 pero quién ha dicho que el SMI estamos en

Voz 31 46:17 hace News de la semana ya ya que no es falsa ya las mujeres embarazadas los inmigrantes a esto es el cliché de la izquierda yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos

Voz 9 46:29 qué debería haber hecho Sánchez

Voz 0019 46:32 casado critica la medida porque dice que tiene un impacto negativo en el empleo ya en una tercera intervención esta vez durante un coloquio el líder del PP reconoce que de llegar a La Moncloa difícilmente se podría cambiar la medida

Voz 11 46:42 difícilmente se puede bajar al nudo

Voz 32 46:45 que está aprobado y que un gobierno que entrara como pronto en junio y que tuviera que elaborar los presupuestos para antes de fin de julio no daría tiempo eh por tanto en cuanto pudiera difícilmente se puede tomar una medida en esos seis meses

Voz 0019 47:03 escuchando el relato Ángels queda claro como mínimo que Casado no ha sabido explicarse bien algo que han terminado reconociendo fuentes del Partido Popular

Voz 0194 47:10 de hecho Adri Casado ha dedicado el día a centrarse en sus propuestas económicas no

Voz 0019 47:14 si el líder de los populares siempre cuenta que todo el mundo le pide que hablemos de economía ya que el partido tiene motivos para sacar pecho en esta materia el responde que es el único de los candidatos que lo hace el que realmente está explicando sus propuestas económicas hoy lo que ha hecho es cuantificar los efectos de lo que él llama la revolución fiscal que propone el PP según Casado tras aplicar sus medidas económicas el producto interés

Voz 11 47:35 el bruto aumentará en veintiocho mil millones de euros un dos con

Voz 0019 47:37 a tres por ciento se crearán cuatrocientos ochenta y dos mil empleos obtendrán dieciséis mil trescientos millones de euros de Recamán de recaudación extra estamos dice ante unas reformas que suponen la mayor devolución de soberanía al ciudadano y al contribuyente desde el año mil novecientos noventa y ocho en el que gobernaba Aznar

Voz 0194 47:53 el arranque de la campaña del PP claro no todo ha sido lo económico Adri porque hemos visto yo no se ha sido el mayor ataque de Casado a Vox en todo este tiempo

Voz 0019 48:01 bueno a lo largo de la precampaña el tono de Casado sobre Vox ha ido cambiando primero en tono un tanto conciliador después algo más irónico hablando de las ocurrencias de los de Abascal y ahora directamente habla de su radicalidad de ahí este mensaje a los votantes de Vox

Voz 32 48:14 un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el Partido Popular Vox que puede ofrecer bueno puedo ofrecer quizá el no haber gestionado absolutamente nada en su vida en una concejalía de pueblo y probablemente el tener unas ideas bastante radicales que no conducirían a nada bueno por ejemplo sí