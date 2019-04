Hora 25 (10/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 visto ni mucho menos pero en caso de que se produzca cualquier problema las ayudas ese devuelve no o como él

Voz 2 00:07 Nos hemos estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tengo claro yo creo que no yo creo que era el momento en que una familia ya hombre a la hora de evidentemente no pero a la hora de expedir el título los OPS

Voz 1071 00:24 yo creo que el momento de alguna familia ya ahora ahora ahora ahora

Voz 0194 00:27 les pregunté a los tertulianos por eso avanzan poco porque la verdad es que en estos días hemos acabado hablando mucho del aborto de las propuestas de algunos candidatos sobre la familia José María Patiño buenas noches

Voz 1071 00:36 es hola qué tal buenas noches has estado hojeando los programa

Voz 0194 00:39 los políticos y se detecta que entre los tres partidos de la derecha hay una especial disputa electoral en este campo no sobre todo por la apuesta de la familia numerosa

Voz 1108 00:49 sí es un millón y medio de votos puede decidir muy cotizados a esas propuestas que hace los partidos el PP por ejemplo propone otorgar la categoría especial de familia numerosa a partir del cuarto hijo con el reconocimiento de este estatus hasta que el último hijo reúna los requisitos Nada se dice eso sí Se considerará ya desde el momento de la concepción Bosch promete que la consideración de especial sea a partir del tercer hijo y por ejemplo su supondrá ver reducido el IBI al cincuenta por ciento una mayor parte estas familias por cierto viven en pisos hipotecados cheques para libros y transportes y bonos energéticos en función del número de integrantes de la familia de sus recursos no obstante es Ciudadanos el más agresivo en su oferta al considerar familia numerosa a partir del segundo hijo y la categoría especial a partir del tercero y las monoparentales con dos hijos esta extensión beneficiaría al sesenta por ciento de las familias que tendrían vendajes ventajas fiscales con un cheque de devolución entre mil

Voz 0923 01:47 y dos mil cuatrocientos euros convertido

Voz 1108 01:50 les en cheques mensuales de cien y doscientos euros al mes ir echando cuentas porque el dinero Albert Rivera quiere marcar distancias con PSOE y Podemos que poco o nada llevan en sus propuestas

Voz 0040 02:02 sé que no es suficiente se que tendremos que dar mucho más pero de machacar a impuestos como propone Podemos al PSOE a esas familias de no ayudar a esas familias como ha hecho el PP y el PSOE en los últimos cuarenta años a pasar a ponerlas en el centro de la política de un Gobierno me parece un paso importante

Voz 1108 02:18 en realidad el Gobierno sea hecho alguna cosa por ejemplo tras el

Voz 3 02:21 acuerdo con Podemos introdujo en octubre un bono térmico

Voz 1108 02:24 lo que se refiere a la luz y el gas que contempla ayudas a las familias monoparentales y numerosas en el recibo de la luz y del gas como digo es cierto Ángels como tú señalabas que la familia es también una manera ideológica devolver a situar a una mujer en un papel y un lugar que contra programa podíamos decir alguna manera al feminismo junto a estas propuestas de la Familia bueno está la Delegación del aborto por parte de Vox la modificación de la ley del aborto para el PP y el aumento de la natalidad para ciudadanos pero ese Ministerio de la Familia que propone Bosch por ejemplo a mí me retrotrae a mi propia familia que era numerosa en aquella España casi de finales

Voz 0194 03:04 franquismo bueno esas películas de Navidad a la familia La familia y uno más la gran familia etc etc Patiño muchísimas gracias y me voy a parar un momento en lo que ha dicho Isabel Diaz Ayuso insisto de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid aquello que el concebido no nacido Se considerará miembro de la unidad familiar porque claro sobre esto que has sido tan difícil de digerir incluso para ella misma cuando le han preguntado no sabía por dónde salir le han preguntado a Casado también

Voz 1108 03:33 es una fe no

Voz 1715 03:36 el y en la respuesta que da a la pregunta sobre su opinión sobre la propuesta de la candidata del PP de Madrid se fija en una de las partes Diaz Ayuso habla de ayudas económicas por familia numerosa o de facilidades para matricular a los

Voz 4 03:52 los vinos o recién nacidos bebés en una guardería en el colegio IN

Voz 1715 03:57 no eso es lo que se fija Pablo Casado Él dice que lo que ha propuesto o lo que el a él le dicen que ha propuesto la candidata del PP tiene que ver con algunas peticiones que han recibido desde de algunas organizaciones

Voz 5 04:09 pues es una reivindicación que imagino que que le han hecho a Isabel que nos han hecho a nosotros la Asociación de Familias Numerosas Ike se refiere sobre todo a la reserva de plaza escolar porque es verdad que a veces en cursos escolares en los que ya está previsto que nazca el niño pues no no no pueden sobre todo en una comunidad autónoma como Madrid que afortunadamente en libertad de elección de enseñanza innoven un burócrata o un código postal a define a qué colegio mandas a tus hijos pues sí que pensamos que es positivo que e una mujer que que esté embarazada y que previsiblemente pues pues va a tener un tercer hijo pueda tener ese beneficio a la hora de elegir en un centro escolar

Voz 0194 04:46 pierde concebido no nacido sea miembro de la unidad familiar para conseguir un centro escolar esta es la explicación que ya le ha costado también de Pablo Casado lo que había dicho Isabel Díez Ayuso en cualquier caso Berna la guerra por la Familia numerosa

Voz 6 04:59 verdad es entiendo decía lo decía Patiño

Voz 0194 05:01 a mí me retrotrae a ganarlo con sería

Voz 6 05:04 la de verdad osea que hemos hecho los madrileños me para que tengamos de candidato de de la gente

Voz 0194 05:12 Tales el número uno si no me equivoco no es o dos dos digo al de los no

Voz 1022 05:17 Ander tales Suárez Illana número número dos en la lista por Madrid es que otros catalanes no te quejes de tu clase política vale vale este hombre que no han aprobado una ley

Voz 0194 05:30 que permite abortar a los nacidos

Voz 7 05:33 ya estoy incluso no sé hasta los quince años

Voz 1071 05:36 me me pregunto qué qué qué armadura mental tienen en el cereal

Voz 6 05:40 pero para para sostener estas cosas lo mismo esta candidata a presidir la Comunidad de Madrid con grandes posibilidades de de serlo que bueno nos habla de del feto

Voz 8 05:51 como como miembro de la unidad familiar cuando el código

Voz 6 05:54 civil establece y así quedó establecido para el caso terrible del atentado de de de dos mil cuatro de los trenes exacto cuando una embarazada que había muerto embarazada pues no se contabilizó sube su feto con toda la tristeza que son los puede ocasionar pero no es un sujeto no es una persona hasta que no ha vivido veinticuatro horas fuera del cuerpo de la madre eso dice nuestro Código Civil y es una cuestión jurídica esta así escrito esto lo hace en imitando el modelo valenciano en Valencia tuvieron este tipo de políticas para la familia y creo que que también permitieron facilidades a quién estuviera embarazada para este tipo de Valencia junto con el PP sí sí sí

Voz 8 06:42 luego el nuevo Gobierno lo derogó todo ello pero en fin es esta obsesión por por

Voz 6 06:49 defender la familia Si estamos encantados con que se defienda la Familia queremos que se defienda a todas las familias a todos las personas que

Voz 0194 06:57 las numerosas monoparentales estamos en un estadio en que parece que hay que querer abortar para que te ayuden oiga pues es que hay mucha gente que quiere tener un hijo y no puede porque porque no tiene trabajo porque no tiene forma de conciliar ayudemos les a los que quieren tenerlos porque quieren ayudar a los que no quieren tenerlos es verdad

Voz 0512 07:17 los no lo patético en alguna de estas decisiones del PP es que lleva al ridículo políticas que en alguno de sus elementos podrían tener sentido sea llevar esta historia el tema del nasciturus que se dice ideal la esto este tiempo es es absurdo defender una política que fomente la natalidad no es absurdo y no es absurdo sea creo que este país necesita

Voz 0194 07:39 ayer mismo ayer mismo aviones de dedicamos un tramo del programa había una estadística de de Line que decía que las mujeres retrasan

Voz 1022 07:46 a la vez más la maternidad hasta los catorce no tiene hijos antes de los empate

Voz 0512 07:50 tentar tonterías de que vas a hacer que el feto ten al derecho de la escuela no no hace falta es de falta de una política que efectivamente va hacia la madre ella hacia la con saluda la conciliación y las ayudas financieras directas al tercer hijo yo todo eso lo puede defender yo creo que este país una política u otra de ayuda material necesita claro exitoso acabó produciendo y lo acabas mezclando con tus prejuicios religiosos la aquí detrás y entonces Hace es un cóctel explosivo el que una política social objetivamente necesaria viene filtrada por por por el obispo de de de de de El Ferrol

Voz 0194 08:23 lo demás como como decía Berna cuesta tomarse en serio osea Costa ferina análisis serios aquí estamos para para analizar pero cuesta hacer un análisis serio de muchas de las cosas que se están diciendo en la precampaña

Voz 0923 08:34 sí sí yo no gusto de conocer a esta señorita pero en fin le he oído cuatro a cinco veces lo que en ese rondaré morena campaña en fin se pueden decir cosas un poquito más inteligente así un poquito más enamoradas es decir a mí me parece estupendo no de las ayudar a las familias e inicio carné de familia numerosa de la Renfe me acuerdo muy bien no

Voz 0194 09:04 bueno e incluso en el cole incluso si realmente un problema de matriculaciones en las escuelas dos habrá karting

Voz 1022 09:10 claro que habrá que articular cómo puede estudiar plaza en la escuela antes de que tu hijo nazca

Voz 0923 09:17 tan fácil como eso del sirva sí sí sí pero que no se ha hecho un lío que se ha hecho que se ha hecho un lío que como como dicen así hombre pendiente de lo dijo Churchill creo de todo devuelve de todo menos de de todo

Voz 0194 09:31 las formas te diré una cosa que tú has dicho que Casado le faltaba guión a ella creo que no le faltaba guión porque me parece que esto lo ha dicho de leyendo o sea que yo creo que no era no era fatal violente que ayer salió

Voz 1071 09:43 sí sí hoy su presidente José Félix Tezanos ha estado en Hoy por hoy has sido llamativo el escepticismo de Tezanos respecto a su propia encuesta hecha a partir de dieciséis mil entrevistas presenciales

Voz 3 09:53 los datos son los datos los datos están obtenidos científicamente que no es una cosa alegre ahora yo veo los datos y a mí cosas que me llama un poco la atención por ejemplo yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto es una opinión personal yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice y eso puede ser un vuelco total a la situación porque hay una incertidumbre devoto de comportamiento electoral y luego hay cuatro partidos que tienen una proporción de voto muy similar entre sí es muy pocos votos en el último momento puede llevar un escaño a uno y otro partido eso no lo vamos a ver hasta el mismo momento de las elecciones lo cual también es muy bonito porque claro poner mano de todos los ciudadanos el poder de decir

Voz 1071 10:33 bonito también es escuchar a Tezanos a Tezanos recordemos además que hay un cuarenta por ciento de indecisos según este sondeo en fin el caso es que el presidente del CIS no acaba de ver que el PP se quede con entre sesenta y seis setenta y seis diputados que es lo que le daba ayer ni que Vox tenga en treinta y siete su techo como pronosticaba la encuesta han preguntado por la frase de Tezanos a Villegas

Voz 9 10:54 bueno pues parece que ni Tezanos CIS lógico nadie se lo cree ningún español se lo para desplazarnos

Voz 10 11:00 tampoco lo lograban

Voz 9 11:02 lo triste es que el Partido Socialista Hay que Pedro Sánchez ha acabado con la credibilidad del CIS Pedro Sánchez ha acabado con la credibilidad del Partido Socialista Obrero Español en muy pocos meses acabado con la credibilidad del CIS lo peligroso es que si no lo echamos de La Moncloa acabará también con la credibilidad de este país

Voz 0923 11:21 la credibilidad del CIS se acabó en el dos mil quince cuando aquello que decía el CIS que iba a pasar en las elecciones generales de diciembre no pasaba nada que ver no pasa del dieciséis la misma canción el problema el problema es que las encuestas yo creo que ahora no hacen las encuestas para saber cuál es el pulso de la sociedad sino que se hacen las encuestas para Pelé disponer para influir en el nombre de volver hacia un voto de de todo

Voz 0512 11:54 propano tienen por es un dicho muy raro que estamos acostumbrados si tiene un peso en la sociedad española política esa análisis de tendencias sobre los y los niños toman leche con azúcar sin azúcar si eso sí ese tipo de encuestas de de pues los horarios de los españoles pero estudios sociológicos eso existe en Francia existe tal pero un instituto de opinión que hace encuesta política desde el sector público no existe en practicar no matar ninguno porque tendría pero prácticamente ningún país nuestro entorno lo por tanto crisis es pues estaremos en la anormalidad no al revés lo digo claramente Berna

Voz 6 12:34 si no claramente parece una encuesta hecha a la medida de los intereses de Pedro Sánchez no quiero decir que lo sea osea no pero pero refrán caliente lo parece no es realmente es es

Voz 0194 12:45 John ante las mayorías posibles pero éste ahora con este CIS que introducía cocina es decir que se acercaba el más reconocido pero el resto de expertos en demoscopia que marca la tendencia que marcan las otras encuestas no hechas en el sector público es eso que es privado ahora que parecía que se sale él mismo a a discutirse asimismo supero si es que voy a ser discutida asimismo al meter cocina explicada cree Pentium páginas eso todo el análisis se pero primero defendió pero hacia cocina luego metió un tipo de cocina en Andalucía ahora ya metido un tipo de cocina que ha necesitado creo que veintiuno páginas desplegables Florez y hoy ni siquiera se lo cree

Voz 0923 13:26 a veces no pero yo te digo una cosa yo creo que es un tipo con bastante sentido del humor lo demostrado cuando yo el pasado jueves en en lo bueno el proyecto comentario pequeñitos dije que encuestas eran una bola de cristal desde hace muchos años no habían pasaba a ser las cartas del tarot desde los diez minutos después una mi teléfono y la certeza Nos que me dice Javier creo que estás muy interesado en que es un tipo que tiene sentido bueno eso a mí ya me vale lunes a lo mejor se más porque me invitaba nunca venga pues tienes dice

Voz 1715 14:02 a cuenta bueno dos posicionamientos que tienen que ver con el resultado electoral luego las hipótesis de resultado electoral uno de Alfonso Guerra que hoy en Asturias ha defendido como dice él la mejor hipótesis o la opción que no podrá ser otra ha dicho que un acuerdo PSOE Ciudadanos es su apuesta para el futuro porque cree que en España hay quien teme un gobierno de la derecha y quién teme un gobierno del PSOE apoyado en los independentistas el cree que el resultado previsible un PSOE fuerte un Podemos

Voz 4 14:38 en caída un ciudadanos

Voz 1715 14:41 en fin más o menos al alza debería permitir ese acuerdo y luego otro pronunciamiento más este de Abascal el líder de Vox que por cierto sigue dejando gente en la calle allí donde vas en Palencia en Córdoba Córdoba hoy en Palencia cientos de personas no han podido entrar al acto una de las cosas que ha hecho es tender la mano a los socialistas tal cual la dicho no les vamos a reprochar nada no les vamos a pedir cuentas a los socialistas defraudados que se vendan conos

Voz 0194 15:06 sobre el juicio al pluses hoy seguían declarando como testigos agentes de policía que participaron en el dispositivo del uno

Voz 1071 15:11 tuve varios de ellos señalan a los Mossos d'Esquadra agentes de la Policía Nacional han declarado que detectaran a mossos de paisano transmitiendo por radio por donde se movían ellos

Voz 11 15:23 lo que más destacaba que llevamos unos sistemas de comunicación uno de ellos llevaba un casco de pinganillo en la oreja derecha el que llevaba llevaba un micrófono ir que estaba continuamente

Voz 12 15:34 el hablando hace el micro

Voz 1071 15:36 han asegurado también que algunos de los participantes en el referéndum ilegal del uno de octubre simularon agresiones

Voz 13 15:42 empezaban a simular agresiones empezaban a gritar históricamente ileso hizo real e reaccionará la masa de gente que estaba tranquila y pacífica en el perímetro en el cordón y fue cuando empezaron a cantar por fuera las fuerzas de ocupación

Voz 0194 15:55 el presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes que ha hablado hoy para alabar el rigor y la transparencia con la que dice se desarrolla el proceso

Voz 0345 16:02 estamos viendo cómo en el Tribunal Supremo se está desarrollando un proceso quizá el más importante de nuestra historia reciente con absoluta transparencia y rigor y la imagen que estamos trasladando a la sociedad me atrevo a decir que es una imagen de seriedad buen hacer que está ayudando sin ninguna duda a generar una mayor confianza de los ciudadanos en su justicia

Voz 0194 16:25 hablábamos antes de la cumbre del Brexit de momento Griselda nada señales de vida con lo cual debemos a tener Theresa May todavía encerrada en aquella sala y los jefes de Gobierno en la otra el otro foco de interés internacionales esta noche Israel

Voz 0301 16:43 Ana Beltrán prestatario el felicitando a deja mil Netanyahu Bibi Netanyahu tras su victoria de ayer en las presidenciales israelíes Trump ya ha hablado con él para felicitarle de hecho el presidente de Israel visitó la Casa Blanca en campaña y entre esos carteles electorales en las calles de su país se podían ver fotos de Netanyahu junto a Trump a poner como un reclamo

Voz 0194 17:03 propaganda electoral corresponsal en Jerusalén Beatriz la cumbre buenas noches hola buenas noches felicitación de Tram pero la verdad es que la victoria ha sido muy muy ajustada pero tuyo avanzaba ayer aún así podrá gobernar

Voz 14 17:16 si Netanyahu ha obtenido solamente un puñado de votos más que que su rival el general retirado denigrantes pero lo va a tener más fácil que este para formar una coalición de gobierno Netanyahu va a tender la mano a sus aliados naturales que son partidos de ultraderecha ir religiosos algunos

Voz 0512 17:33 no si lo van a poner fácil ya que tienen sus exige

Voz 14 17:35 encías sus ambiciones pero está claro que el primer ministro podrá reunir más de sesenta y escaños que es la mayoría necesaria para gobernar si fuera Guns quien intentará formar una coalición no les saldrían las cuentas ya que que podría ser su gran apoyo el Partido Laborista ha sufrido una dolorosa derrota hay sólo ha obtenido seis escaños el resultado por tanto será un Ejecutivo algo más a la derecha que el actual probablemente muy poco abierto a una negociación con los palestinos que es un punto importante los palestinos vaticina pero hoy ya que vienen tiempos oscuros para sus reivindicaciones históricas y han lamentado que los israelíes hayan votado por un Parlamento que según ellos ahondará y expandirá la ocupación

Voz 0194 18:17 gracias vea buenas noches buenas noches y un minuto también para conocer cuáles son las apuestas de veinte minutos del diario veinte Minutos encarna Samitier directo

Voz 7 18:26 hola muy buenas noches hola muy buenas noches con que va a veinte minutos vamos

Voz 14 18:31 en esta histórico de la fotografía de la imagen de un agujero negro apasionado mucho esta historia nos hace creer en los avances científicos también nos hace soñar y bueno damos esta foto si hacemos un repaso por los agujeros negros también nos interesamos por el por el un informe Lancer EE sobre los millennials hay bueno es un dato preocupante la mitad de los millennials en España se quedan fuera de la clase media cadáver me más gente menos gente que que llega a los veinte años que se pueden situar en esta franja más confortable socialmente

Voz 7 19:13 pues un estudio interesante de verdad Encarna muchísimas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 0194 19:18 hasta luego queda el cuaderno de frases donde

Voz 1071 19:21 Nos encontraremos alguno de los titulares de veinte mil sí pero es es curioso este y preocupante la mitad de los millennials estamos fuera de la clase media

Voz 0194 19:29 frases tan bien imágenes Unnim que sé

Voz 1071 19:32 dónde está la frontera del milenio aparte del año ochenta y dos a partir del año ochenta y dos teorías que sostienen que a partir del año ochenta y dos eres millennials frases e imágenes una imagen del accidente y un al dos mil algo que también es pues venga cada vez son tres una imagen inédita cuya captura supone un extraordinario hace para la astronomía efectivamente lo comentábamos ahora está la portada de muchos diarios seguro veremos mañana es la primera fotografía que ha logrado el ser humano de un agujero negro le han obtenido gracias al telescopio del horizonte de sucesos parece un nombre operación policial pero es telescopio del horizonte de sucesos Un proyecto con doscientos astrofísicos que han usado ocho radiotelescopios ubicados en distintos puntos del planeta José Luis Gómez del Instituto de Astrofísica de Andalucía participaba en este proyecto Éstas son sus frases

Voz 12 20:18 esto no ha sido un efecto de ningún tipo de observación sino que es realmente la imagen de ochenta y siete convirtiendo a los agujeros negros de un concepto matemático te hace cien años este espacio idearon en sus mentes en algo tangible real algo que podemos observar y analizar con observaciones astronómicas en el futuro

Voz 1071 20:40 la verdad es que logró negro al que apuntaban es enorme tiene una más de tres mil quinientos millones veces mayor que el Sol está cincuenta y cuatro millones de años luz de aquí como es porque nosotros no somos un periódico uno pero le hemos dejado a Severino Donate que saca fotos tan buenas como la del telescopio este para que no saca la descripción de venga

Voz 1900 21:02 el agujero de estar rodeado de una oscuridad mate inabarcable estamos en la galaxia Messier ochenta y siete la oscuridad predispone al verso ya la pregunta ontológica en el centro de esa oscuridad

Voz 0194 21:16 sí resalta un anillo grueso de luz que va del granate al naranja basando por

Voz 1071 21:21 el rojo para ser sinceros

Voz 1900 21:24 el Haro de luz se parece a un flotador naranja o más bien a un donuts irregular borroso soy desenfocado la Areola anaranjada que vemos más estrecha en la parte alta de la imagen y con una mancha incandescente abajo amarilla y blanca es el gas caliente a millones de grados que rodea el horizonte de sucesos el límite a partir del cual la atracción del agujero negro es ineludible en el centro de ese anillo de luz se distingue el agujero negro una sombra negra y viola hacia que recuerda a una aceituna madura

Voz 1071 22:01 es una buena descripción se sale con una un don que parece una una madura es una

Voz 1900 22:06 buena manera de entender guardan reutiliza lo cuando te pregunte por el agujero negro quédate

Voz 1071 22:11 con ello hoy ha sido día de GM todos los programas de la SER siguen siendo líderes hasta alcanzar los casi cuatro millones de oyentes diarios hoy por hoy es el más escuchado por la mañana con dos millones seiscientos cuarenta mil oyentes diarios La Ventana supera los ochocientos mil por la tarde y este programa que escuchan Hora veinticinco con Ángels Barceló llega a los novecientos setenta y un mil cada noche el Larguero es el líder de la noche deportiva con setecientos setenta y un mil seguidores y Carrusel deportivo también en el fin de semana A vivir que son dos días roza los dos millones los sábados y supera el millón setas cientos mil los domingos que a veces lo hacemos cuando vamos por ser más si ponemos un poco de desengrasan de la actualidad con un poquito de música

Voz 1022 22:51 empezado hablando de agujeros negros ahora lo contrarrestados con la luz de las estrellas esto de Muse que los ha escogido Nacho Palomo se llama Star Light

Voz 4 22:59 del grupo británico de dos mil seis Black

Voz 10 23:53 el dietario

Voz 15 23:57 la primera imagen de un agujero negro es tan inexpresivo como inquietante una de luces rodea la boca del pozo son los últimos destellos de los gases que van a desaparecer arrastrados por la atracción fatal que acaba con todo lo que se le acerca otro misterio universo al que la ciencia nos aproxima Nos cargador cubrió desde nuestra pequeñez tosamos explicar la inmensidad apoyándonos en la razón y es la peculiar capacidad de construir ficciones que los caracteriza extraño poder ser tan precario hay que agradecer los científicos que una mirada indescifrables haya colado en los telediarios dándonos una breve tregua para la fantasía en medio de las sórdidas píldoras de campaña electoral dicen que marcará un antes y un después en la historia del saber hay definiciones más o menos sofisticadas de populismo opera y una muy concreta populismos hacer promesas de la ciudadanía sabiendo a ciencia cierta que no podrán cumplirse este es el pan de cada día de las campañas electorales unos más otros menos pero todos se pasan de frenada de momento Pablo Casado va por delante con clara ventaja su proyecto estrella rebajas fiscales imposibles porque no hay margen para aplicarlas sino aumentar el déficit alarmantemente de momento el único efecto de la encuesta del CIS es que Pablo Casado está tocado así se explica el lío que se ha montado hoy el solito con el salario mínimo Pedro Sánchez acusa a los dirigentes independentistas de mala fe porque saben que la independencia no es posible pero no dicen impide a Torra que lo reconozca porque sólo sobre la confianza se puede construir el diálogo lo saben ciertamente pero Torra precisamente no puede reconocerlo mantener la ficción es lo único salvavidas que le queda aunque éste ya un poco pinchado para llegar a este reconocimiento que no significa renunciar objetivo han de ocurrir dos cosas que acabe el ciclo electoral y que se conozca el desenlace del juicio al Supremo el tono de la nueva etapa lo dará quién gobierne en España quién se hayan puesto en la lucha por la hegemonía en el soberanismo catalán y la sentencia judicial es decir dependerá de que gane la rabia o la distensión

Voz 1022 26:05 pues todo determinamos aquí Ignasi Guardans Berna González Harbour Javier González Ferrari buenas noches y buena semana la semana que viene Sastre mañana más hasta ahora pegada de carteles mañana hasta ahora entusiasmo que en cambio sobre otra campaña electoral yo ya tengo una edad son muchas y ha llevado a la espalda en las que vendrán mañana feliz noche

Voz 10 26:48 hora veinticinco

Voz 4 26:49 Ángels Barceló servicios informativos

