Hora 25 (15/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1667 00:00 los de esplendor convertidos en escombros y una imagen dolorosa que sigue recorriendo el mundo a esta hora siguen llamas la catedral de Notre Dame en París son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:12 no

Voz 3 00:20 en la Cadena SER

Voz 0295 00:23 hora veinticinco Pablo Morán

Voz 1667 00:26 así que lo primero que vamos a hacer hasta ahora es volver a París porque han oído bien la catedral de Notre Dame uno de los símbolos de Francia está en llamas desde esta tarde

Voz 4 00:38 porque en el tiempo de espera está ahora callado sepas cómo pasado ya estoy aquí con unas chicas a hemos visto cómo te acá en directo lo que es arquitecto que rostros la catedral vale porque víctimas víctima está derrumbado como una película de desastres ahora una imagen sublime al mismo tiempo la gente gritando aquí hay muchísima suerte peces espectaculares horribles la parte de los andamios donde estaban restaurando atestado todo está todavía está caído cosas no habían caído todavía es horrible cientos de personas se han acercado a los

Voz 1667 01:09 alrededores de la emblemática catedral para presenciar muchos entre lágrimas un fuego que sobrecoge

Voz 4 01:14 esto es está todo lleno pero lleno lleno lleno llenísimo todo el mundo está aquí hay moviéndolo el incendio desde un lado desde el otro lado del río hay gente llorando cuando salido de la flecha la gente gritando como como una persona tirarse desde de de un edificio nuevo mundo con la cara esos practicamente Ángel Padrino pueden manera que fuera de ocurrió

Voz 1667 01:34 es lo que nos contaba hace una hora un español testigo de ese incendio que se encuentra en las inmediaciones de la catedral la Fiscalía acaba de abrir una investigación sobre el incendio corresponsal Carmen Vela buenas noches

Voz 0390 01:45 hola muy buenas noches decíamos lo decía este testigo sea

Voz 1667 01:48 ha ido el techo de la catedral la simbólica aguja cómo avanza el fuego hasta ahora

Voz 0390 01:52 lo cierto es que se siguen viendo Llamas que salen desde el interior del edificio más emblemático de Francia el fuego está afectando a todo el armazón que sustenta el tejado de Notre Dame según ha declarado un portavoz del templo gótico mientras fuentes de los Bomberos destacan las dificultades de acceso que supone este edificio la aguja que se elevaba a más de noventa metros del suelo Cayo devorada por el incendio pasadas las veinte horas el portavoz de los obispos ha recordado que en esa zona de la catedral de París se guardan tesoros eclesiásticos para la cristiandad como parte de la corona de espinas au de la Cruz de Cristo símbolos de gran fuerza para los creyentes católicos no hay noticia

Voz 1667 02:30 David no hay noticia de heridos

Voz 0390 02:33 por ahora no lo ha dicho el portavoz de Notre Dame sino sólo ha destacado las grandísimos daños materiales pero sobre todos los inmateriales pues Nuestra Señora de París tiene ochocientos años de historia como has dicho es uno de los emblemático de los edificios más emblemáticos símbolo de la historia de esta ciudad de de Francia

Voz 1667 02:53 lo que ya se ha puesto investigar inmediatamente la Fiscalía Cármenes las causas del fuego se sabe ya algo de ello

Voz 0390 02:59 bueno precisamente las obras de restauración de la aguja parece que podrían ser las causas de este incendio los obreros que estaban trabajando todavía poniendo los andamios han salido del edificio poco antes de desatarse el fuego

Voz 1667 03:14 Macron iba a comparecer esta noche pero aplazado su declaración si el presidente francés

Voz 0390 03:19 a pronunciar esa noche una alocución televisada la pospuesto sine día por el incendio ya ha anunciado que ser trasladada al lugar de hecho lo hemos visto desde las cámaras de televisión toda la nación siente emoción pienso en todos los católicos en todos los franceses como todos nuestros compatriotas estoy triste de que March una parte de nosotros mismos ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter junto al primer ministro y otros miembros del Gobierno la alcaldesa de París Anne Hidalgo se ha trasladado también a los aledaños de la catedral para seguir en directo las labores de extinción de las llamas

Voz 1667 03:53 ah gracias Carmen mantenemos la línea abierta contigo a la espera de novedades quiero saludar ahora a esta hora a Manuel Valls ex primer ministro de Francia señor Valls buenas noches

Voz 5 04:02 buenas noches buena el mundo entero está expresa

Voz 1667 04:05 dos su dolor por las imágenes que nos están llegando a esta hora desde París cómo está usted

Voz 5 04:11 sí yo igual no porque son totalmente chimbo de de Tariq no representa a París el mundo todo el mundo conoce a la Catedral yo yo he vivido años mi madre a ID algún hay de ventanas de pisos mi madre dan del otro lado del río es monumento Hani llegar momento histórico cáncer es es por supuesto una catedral católica esos días de Semana Santa pensamos den todos los católicos representan la historia de Francia desde desde siempre

Voz 1667 04:50 cómo se ha enterado usted de esta noticia

Voz 5 04:53 pues como todos no tuits bordó por una llamada de mi madre de mi hermana que está pasando unos días de allí en París con ella como como como todos no porque se de con la hay unas imágenes hoy pues es un símbolo de una potencia tremenda y claro y todos los franceses pero todos los que aman a esa ciudad pues están muy tristes como el esperando que los bomberos puedan salvarnos parte gran después de la caída de claro gente está aún más más más tristes es esperando el el trabajo más difícil muy peligroso de de los de los bomberos

Voz 1667 05:39 se está destacando la importancia artística y cultural de de Notre Damme sobran las palabras para para ello aunque más tarde nuestro nos detendremos en ellos vale pero me gustaría preguntarte preguntarle por los sistemas de prevención de incendios de de la catedral hemos visto ya algunas imágenes de esa techumbre de ese techo de madera aparentemente sin ningún sistema para prevenir precisamente lo que está ocurriendo ahora

Voz 5 06:04 no no se ayuda hay obras desde hace tantos años habrá ya unas obras muy importantes inversión creo en más de cien millones de de euros lo acaba de señalar a su corresponsal no Ana haría la abrir una una encuesta Hay que tendrá que esperar como pasa cada vez en este pero en este tipo de incendio en un monumento tan antiguo prevenirlo no me acuerdo que en el dos mil trece celebramos no los ciento cincuenta años doy lo dan no se puede por ejemplo meter tanta agua porque sino de toda la catedral es un monumento complicado pero supongo que la Fiscalía la encuesta de harán todos los elementos hoy es de esperar el trabajo de los bomberos expresar para todos nosotros no es la emoción católicos o no es un monumento Patrimonio Mundial de nuestra cultura de nuestra civilización europea quemando delante de nuestros ojos a todos

Voz 7 07:12 señor va después le agradezco que haya atendido la llamada de la Cadena SER de Hora hora25 buenas noches

Voz 5 07:17 a vosotros gracias a lo largo de

Voz 7 07:20 esta tarde Sastre hemos ido recogiendo testimonios desde París si hemos hablado con Joan Pol bombero jefe de ver

Voz 1071 07:26 decías que estaba precisamente en la capital francesa y que hablaba justo en el momento en que veía las llamas a muy pocos metros

Voz 8 07:32 es un incendio que además tiene mucha progresión porque cómo es una catedral no está compartí mentada está ardiendo está a punto de colapsar la la cubierta superior da hay mucha carga térmica y el humo da idea de que la combustión es muy potentes muy completa cuando el humo sale crisis bueno es que está combustible muy bien hay una parte más oscura que es donde serán una parte con menos aire está fuera de control

Voz 1071 07:59 según pasaba tardes iban cumpliendo los pronósticos que hacía Paul que hablaba también de la dificultad de atacar el incendio

Voz 8 08:05 no se puede atacar incendio pero esto no es un incendio forestal estoy con un edificio que es un patrimonio histórico y si se le echa muchas toneladas de agua encima puede colapsar con la fusión del agua es que el muy dificil diagnosticar así eh desde luego a hay que tirar mucho agua hay que lanzar espuma bosque no es muy difícil a esa altura vamos es imposible se puede bombardear como si fuera un incendio forestal pero el año que vas a hacer es similar al del incendio

Voz 1071 08:36 con un historiador del arte con José Luis Corral hemos hablado en La Ventana de la importancia simbólica y artística de la catedral en concreto de la aguja que es la que se ha venido abajo poco después de las ocho de la tarde

Voz 8 08:46 quieres agujas monumental que también sirve decirle entonces un agujero monumental con todos los quilates de madera con todas las maderas a la verdad es que sostienen ese pilar pasó así pues con muchos ratos con compañeros míos con profesores y profesoras eh colegas de Francia que me llamaron me enseñaron por tanto para mí es una bueno es un impacto emocional temiendo porque buena parte de mi trabajo como historiador y también actividad hasta la costa como pesa simbólico aunque

Voz 1071 09:12 más allá de este elemento es evidente el peso emblemático de la catedral asociada lo comentabas antes con Bach a la cultura a la literatura pero casi al espíritu de un país de Francia

Voz 8 09:22 no te dan tiene un valor extraordinario porque es un símbolo eso es símbolo de Francia han dicho cuando se restauró en el siglo XIX eh la República francesa la nueva república francesa tomó la catedral de Notre Dame la restauración de Nuestra Señora como un símbolo de la nación francesa porque no te dan había quedado literalmente destrozada en la época de la revolución e incluso antes

Voz 3 09:47 Fernández para vivir

Voz 1284 09:49 sí no te has Viñas Puri programas monográficos en los canales de televisión

Voz 1071 09:58 Toni de radio franceses los grandes medios transmiten de manera continuada la imagen en directo a todo el mundo desde París Le Figaro destaca a esta hora en su portada la frase de Emmanuel Macron se quema parte de nosotros ha dicho el presidente de la República la imagen ilustra la portada de la edición digital de Le Mond que señala los simbólico de que haya caído esta aguja la aguja de Nuestra Señora de París que es lo mismo que por cierto subraya a esta hora la portada de pasiones

Voz 1667 10:22 que hay que frotarse los ojos para creerse la imagen que como decía Sastre están difundiendo ahora mismo todos los medios internacionales el concejal del cuarto distrito de París donde están otredad ha explicado algunos detalles del incendio

Voz 10 10:33 llego con su asustaban dispuso que es muy difícil decir

Voz 1071 10:37 qué está pasando los bomberos no paran de luchar es una batalla de gran intensidad estamos dice él todos en el lugar la alcaldesa Anne Hidalgo el prefecto ministros la prioridad como es lógico es controlar el fuego

Voz 10 10:48 la verdad es que tiene un yo de derecha

Voz 1071 10:51 los bomberos seguía están haciendo todo en el lugar tenemos que esperar pero las llamas están muy altas habla de noventa y tres metros el acceso es muy difícil pero todos los efectivos decía todos los efectivos posibles están movilizados

Voz 1667 11:03 Hossein comunicación con otra española que está en París es Mariví buenas noches Mariví buenas noches Pablo no sé si muy cerca o muy lejos de el entorno de la Catedral de Notre Dame

Voz 11 11:16 no te digo nada bien estoy estoy de las estás cerca de la catedral sí sí sí sí

Voz 1667 11:21 o sea que puedes ver cerca que has podido ver Mariví las llamas como han consumido esa ese techo ese techado de de la catedral

Voz 6 11:31 sí hemos visto como caía primero la aguja que ha sido ha sido increíble pero literalmente en el sentido de que nadie se podía creer lo que está viendo lo hemos visto cómo se derrumbaba

Voz 5 11:43 Murad de madera él de todo el tejado

Voz 6 11:46 y ahora la gente pues hay gente viniendo literalmente Hades

Voz 5 11:49 seis de la catedral porque sabe que nunca va a poder verlo

Voz 6 11:51 de lo que ha sido hasta ahora luego esperando todos que no pase nada con la estructura de de de piedra

Voz 1667 11:59 es una imagen Mariví lo decíamos antes muy dolorosa sobre todo para los franceses lo decía el propio Enmanuel Macron ahora mismo lo reiteraba Manuel Valls cómo está la gente allí en las inmediaciones de la catedral de Notre Damme viendo cómo se está incendiándose está quemando su un símbolo para ellos

Voz 6 12:18 la gente está viniendo a despedirse el yo estaba llorando así estar

Voz 11 12:27 Krall ha oído si estamos tiene problemas para recibir

Voz 1667 12:32 con claridad a esta española Mariví que como digo le ha sorprendido este incendio en las inmediaciones de de la catedral lo que sí es están empezando a llegar Pedro Blanco son mensajes de los candidatos a las generales aquí en España pues mostrando también su dolor por lo que todo el mundo está viendo hasta ahora

Voz 1715 12:50 todo bueno todos no casi todos frase Santiago Abascal no la tuitera donada pero el resto sí Pedro

Voz 1667 12:55 los Sánchez hace media hora escribía en Twitter

Voz 1715 12:58 incendio en Notre Dame es una catástrofe para Francia lo es para España para Europa las llamas arrasan ochocientos cincuenta años de historia de arquitectura de pintura de escultura Francia puede contar con nosotros para recuperar la grandeza de su patrimonio también Pablo Casado el líder del Partido Popular acompañando a un vídeo del incendio que tristeza tan grande ver arder la Agatha tal de Notre Dame un lugar de culto emblema de París una parte histórica de incalculable valor todo mi apoyo y solidaridad con los parisinos equipos de extinción ya autoridades Albert Rivera hace casi una hora dramáticas las imágenes que llegan desde la catedral de Notre Damme de París gran emblema de la cultura y la historia europeas espero que el incendio en esta joya del patrimonio mundial pueda sofocar sea cuanto antes pues pues eso ha sido imposible ir Pablo Iglesias su último tuit que destaco también hace casi una hora es muy triste ver Notre Dame arder un lugar tan hermoso que ha visto tanta Historia merece estar ahí siempre confió en que los bomberos de París logren controlar pronto el incendio

Voz 1667 13:53 gracias Pedro volvemos con Mariví creo que ahora nos escucha mejor Mariví sigues Aguilera nos estamos contando que estar rodeada de franceses de parisinos que se están acercando a las mediación desde la catedral llorando desconsolados para ti despedirse de de Notre Dame

Voz 6 14:08 la gente viene a despedirse de muchos de que han vivido toda la vida en esta ciudad pero que a lo mejor no han pensado que iba no tener siempre rotundidad de entrar en la catedral que no que no se sabe si podrán hacerlo no o en o en que podrán entrar

Voz 1667 14:25 bueno vamos a dejarlo ahí porque lo ha dicho las comunicaciones no son muy buenas Mariví muchísimas gracias voy a saludar a Miguel Ángel Aguilar buenas noches María Elvira Roca buenas noches hola buenas noches ya Carlos Cué buenas noches Carlos hola buenas noches Miguel Ángel que no ha aportado la mirada de las pantallas en cuanto ha entrado al estudio Miguel Ana del que se te pasa por la cabeza al ver estas imágenes ahora mismo es la imagen de la desolación que expresaba que está expresando el pueblo francés por la pérdida de su joyas su emblema sí

Voz 1551 14:54 bueno pues lo que pensaba era que si esto ha sido fruto de la restauración está mal hecha pues es una catástrofe pero si esto además tiene que ver con algo que tenga que ver con terrorismo con algo así entonces el asunto y con una línea a otra dimensión es la vulnerabilidad de desacreditar y dónde estaremos que claro esta catedral en ese conspiran con sistemas de extinción

Voz 12 15:29 incendios y es que

Voz 1551 15:32 el problema de para los bomberos como se ha hecho muy bien está en que según la cantidad de agua que echen encima pues puede puede acabar con mayores derrumbamientos o sea que todo esto es una alquimia dificilísima de de manejar no ir muy bueno es realmente es eso ha sido un espectáculo que que nunca hubiéramos querido ver pero que es tremendo este asunto de que el humo sea más bien no oscuros sino más bien claro que quiere decir que en la combustión se está haciendo a pleno rendimiento pues es es tremendo no sabrá es que para que al guarda hace falta combustible y hace falta convergente porque si por ejemplo sino hay oxígeno por una combustión sin sin el ambiente no exige no

Voz 1667 16:36 puedes dar una fíjate que fíjate que hasta las ocho y media aproximadamente sí que se veían las las llamas perfectamente cómo estaban consumiendo pues el techo la la zona de de de del techo de de en la catedral pero ahora todo eso se ha desplomado para bajo Carlos y no sabemos ahora mismo lo que están consumiendo la las llamas porque llama se ven se ven brotar llamas desde dentro de la catedral no sin hombres

Voz 13 17:00 hemos las informaciones que nos llegan de allí de que no está ni muchísimo menos controlado y si esto sigue sigue ardiendo y la preocupación es que caiga caigan alguna cosa más que toda la estructura se debilite no yo yo creo que estamos todos conmocionados porque es que además no traerán realmente dice dice Lemon que es que yo supongo que de ahora en los datos que es el que es el monumento más Monumento histórico más visitado de Europa y desde luego hay muy poca gente supongo que no se estará escuchando muy poca gente que haya ido a París no haya ido no es algo que tenemos todos presentes porque porque todos hemos estado ya dentro y todos estamos imaginando unos y recordando lo que hemos visto ya dentro de los que se ha perdido la la la la belleza que se que se ha perdido que seguramente todo este tipo de cuestiones digo acaban derivando en una gran movimiento de orgullo nacional se restaurará será una gran heroicidad moderna tratar de restaurar Notre Damme cómo era y todo aquello pero evidentemente no nunca será lo mismo y la sensación de que hemos perdido algo del corazón de Europa es que insisto que es francés por supuesto y es el corazón de Francia pero es el corazón de Europa y lo tenemos todos como algo muy propio porque porque yo no creo que hay muchísimos Agent oyentes se sentirán como yo que no que han estado ahí dentro y saben perfectamente lo que se está perdiendo

Voz 1667 18:13 tiene más de ochocientos años de historia María Elvira mira estaba leyendo el dato es el monumento más visitado de Francia con trece millones de Perseo

Voz 7 18:20 a una semana de modo dice de Europa no se un dato que hay varios monumentos más visitados es lo que Le en su primera etapa en serio no siempre en cualquier caso la pérdida

Voz 1667 18:31 es incalculable desde luego lo mayas lo que es evidente cualquiera

Voz 7 18:33 oye yo sabes las colas inmensas que hay no cada día osea son miles y miles de europeos que la visitan cada día María Elvira

Voz 14 18:40 la verdad es que me he quedado estupefacta yo en fin Sens se te vienen a la cabeza recuerdos o sea yo mi primera estancia larga fuera de España fue fue francesa no la primera visita que yo hice cuando me marché pues fue a la catedral de Notre Dame que además había estudiado mucho texto medieval francés no en fin fui a París ya dos cosas debe tenga nacional que entonces todavía estaba en el edificio antiguo haber nutrida if we muchas más veces el tiempo que yo estuve viviendo ya

Voz 1667 19:16 así casi cada fin de semana la imagen hasta ahora sigue siendo esa la de las llamas que brota de de la catedral

Voz 14 19:25 acaso no han saltado alarmas

Voz 1667 19:28 bueno es lo que nos preguntábamos todos porque efectivamente mucha de o parte de la construcción

Voz 12 19:33 han de Notre Dame

Voz 1667 19:36 estaba estaba con madera estaba hecha con madera Hay por tanto el fuego lo ha consumido rapidísimo sin que haya habido ninguna capacidad de reacción no

Voz 7 19:45 la sensatez desde la vez que yo fui a visitar no te

Voz 14 19:48 no era todavía posible encender velas en su interior es pues he ido osea he visto aumentar medidas de seguridad y entonces me resulta extrañísimo no que que un fuego se propague a tan a tan enorme velocidad que no haya osea no te dan tiene que tener necesariamente un plan parcial izado sabes sea por por secciones para para casos de incendios no entonces es que la sensación que se tiene vamos no sé si me pierdo algo pero las como que de repente está ardiendo toda la Catedral

Voz 1667 20:28 ahora mismo las llamas como decía están brotando del interior de la catedral una vez que la que la cubierta se ha ido abajo con la emblemática agujas sólo quedan en pie los andamios que es estaban utilizando para la restauración de la Catedral pero la imágenes esa el fuego sigue consumiendo a esta hora la catedral de Notre van ahora en el interior de la catedral así que vamos a mantener la línea abierta con nuestra corresponsal en París con Carmen Vela a la espera de más novedades

Voz 1 20:56 no

Voz 1667 21:10 y a la espera de novedades vamos con la campaña que es lo que teníamos previsto para esta noche quedan menos de dos semanas para que votemos en unas nuevas general es el próximo domingo veintiocho de abril estamos convocados a las urnas para elegir quién será el próximo inquilino de la Moncloa la pasada semana la encuesta del CIS indicó que más del cuarenta por ciento de los españoles aún no saben a quién van a votar es una de las cifras de indecisos más altas que se recuerda a los partidos lo saben la campaña electoral va a tener un papel fundamental en el resultado final de estos comicios seguramente ya han cruzado en la calle con los candidatos no en persona obviamente sino en los carteles electorales que desde la semana pasada inundan las principales calles de las ciudades Sun carteles pancartas vallas publicitarias anuncios en prensa incluso en los buzones de nuestros hogares es la clásica propaganda electoral a la que estamos acostumbrados y digo clásica porque ya existe una más moderna una dos punto cero la propaganda en las redes sociales una propaganda a la carta de los partidos políticos que pueden colocar mensaje que quieren practicamente de manera personalizada gracias a los datos que las redes sociales tienen de nosotros el paradigma de esto es Facebook desde hace un par de semanas la red social ha sacado la herramienta biblioteca de anuncios en donde podemos hacer un seguimiento pormenorizado de las campañas y mensajes lanzados por los partidos la selva compañera de Nacional de aquí de Política de la SER lleva en realidad iba a decir hoy este día buceando en esos datos pero lleva varios días pendiente de ello las hará buenas noches

Voz 1510 22:41 qué tal balones noches has podido comprobar como los Prince

Voz 1667 22:44 es partidos utilizan Facebook para enviar propaganda electoral de manera muy segmentada a través de esta herramienta si te parece vamos a empezar por el Partido Popular según los datos que has podido obtener donde está centrando el PP sus mensajes

Voz 1510 22:56 pues el PP ha puesto las pilas en los últimos días ya ha cogido carrerilla empezó la campaña sin ningún anuncia activo en Facebook y en dos días ya tiene doscientos ochenta son mensajes más lineales más serios no como los vídeos que cuelga en Twitter por ejemplo

Voz 15 23:10 con Carter vocal

Voz 1510 23:14 un libro como éste de Pablo Casado que salen una cocina de Cantabria tampoco hay tanto enfrentamiento como lo que le no solemos escuchar de Casado apuestan sobre todo por el lema del PP y sus propuestas aunque también hay mensajes contra Sánchez y los independentistas con frases como no permitas que destruyan lo que tanto nos costó construir se dirigen sobre todo a mujeres y por lo general a mujeres de más de cuarenta y cuatro años también podemos ver en qué zona de España se centran casi todos los mensajes van dirigidos a personas que viven en la Comunidad Valenciana o en Madrid aunque también tienen anuncios regionales que piden el voto al PP en Lugo el País Vasco Orense Alicante por ejemplo

Voz 1667 23:48 esto el PP unidos Unidas Podemos al contrario que el PP con Casado yo si apuestan por la figura de Iglesias y también por el uso del vídeo

Voz 1510 23:56 si Iglesias tiene mucho más protagonismo y sobre todo la clave los mensajes que vemos en Facebook en Facebook es el Sí Se Puede centrado en el Salario Mínimo Interprofesional

Voz 16 24:05 salario mínimo debe alcanzar el sesenta por

Voz 1667 24:07 ciento del salario medio es implica tener como horizonte

Voz 1284 24:10 lo presentan como un logro del partido

Voz 1510 24:12 dirigen a un público más amplio no tan reducido como el del PP aunque hay mensajes por ejemplo uno sobre feminismo que va sólo dirigido a mujeres desde Podemos los dicen que ellos están centralizado toda la campaña que no tienen contratada una agencia como otros partidos lo hace todo su equipo que han reforzado ahora para las elecciones podemos fue de hecho uno de los primeros partidos que empezó a anunciarse en Facebook

Voz 1667 24:32 en Ciudadanos en el caso de ciudadanos Sara del partido naranja aún no se han registrado en esa biblioteca de anuncios de la que hablábamos por lo que no hay datos tan al detalle como en el resto de partidos pero hasta la semana pasada se había información y su tema principal en redes será la situación en Venezuela sí

Voz 1510 24:47 muy llamativo la semana pasada ciudadanos tenía ciento cuarenta anuncios activos setenta eran sobre Venezuela carteles con fotos de Rivera con una bandera de Venezuela o con el presidente encargado Juan Guaidó acompañados de mensajes como el pueblo venezolano no se merece el sufrimiento al que se ve sometido día tras día por la dictadura de Maduro también algún vídeo

Voz 1284 25:05 una de las cosas más bonitas que vivió desde que estoy en la política pues el viaje a Caracas a pesar de que no me dejaron entrar Ramón

Voz 1510 25:12 sorprende que dediquen tantos anuncios a Venezuela menos Catalunya por ejemplo porque ni en la precampaña ni en la campaña está siendo mensaje principal en los discursos de Rivera no suele mencionar los en los mítines hemos preguntado por esto al equipo de ciudadanos pero no han querido concretar Nos porque se limitan a decir que para ellos las redes sociales son muy importantes ahora Ciudadanos no tienen ningún anuncia activo aún no han terminado de registrarse en esta herramienta ya está que no lo hagan no pueden volver a anunciarse nos dicen que están pendientes de completar todas las

Voz 1667 25:37 así el PSOE Shara su presencia en Facebook es menor de los tres anteriores

Voz 1510 25:42 sí como ciudadanos el PSOE está aún completando el proceso así que desde hoy ya no pueden anunciarse antes tenían un par pero no estaban especialmente activos desde el equipo de redes Nos dicen que van a hacer una campaña propositiva quieren huir del enfrentamiento y destacar sobre todos los logros de estos diez meses de Gobierno dicen que es una campaña crucial que Facebook en concreto es muy importante porque es la red en la que tienen más interacción con los usos

Voz 1667 26:03 Arias Isabel hemos algo de Vox su presencia en Facebook

Voz 1510 26:07 pues voz hasta hace unas semanas será el partido que lideraba la estrategia en Facebook tenía decenas de anuncios pagados de hecho las redes sociales son su principal forma de comunicación con su electorado ellos suelen animar en mítines en actos a que sus simpatizantes informen por las redes y no por los medios de comunicación pero ahora en cambio y desde hace ya una semana no tienen ningún anuncio activa

Voz 1667 26:25 saludar a José Manuel San Millán es socio fundador de Target Point una consultora independiente especializada en micro optar Jet in buenas noches José Manuel como te voy a pedir para empezar que me expliques qué es eso del micro optar Jet in y sus aplicaciones en en esto de lo que estamos hablando la consultoría política y en la campaña

Voz 17 26:45 estupendo pues mira bueno deciros que en primer lugar y es un término anglosajón de origen americano bueno traducido un poco al al español no sería analizar la información al al más mínimo nivel de detalle posible no que en España pues bueno ese punto de vista legal es la sección en sale electoral

Voz 5 27:04 lo cual pues bueno todos los partidos políticos y todos los ciudadanos tenemos derecho a a conocer pues como está los resultados en esa en esa unidad que muchas veces en las ciudades se reduce a lo que es una manzana de edificios entonces Bono en el micro de padeciendo que haces que combina muchísima información tanto procedente de fuentes públicas como alguna procedente de fuentes privadas y todo eso pues conformar una gran base de datos que nos permite a empresas como la nuestra pues analizar la información para entender los distintos votantes donde hasta los distintos tormentos de proporcionarle al partido para que estemos trabajando y clave para para poder hacer campaña no ahora ya hablamos de de micro campañas más de que nadie quiere campañas generales no Iniesta pues bueno tienen muchísimas aplicaciones una avería de la que está eso y hablando que es las redes sociales que ha tenido una hubiera crecimiento en estos últimos años no sanción

Voz 1667 27:58 pero José Manuel se puede se puede llegar a ser mentar tanto me decías ahora que ya se puede tomar casi hasta la gente que vive en una misma manzana

Voz 5 28:07 sí bueno de por ejemplo Facebook es una de las que permiten un mayor niveles el meta ción te permite segmentar las campañas hasta el nivel de código postal no y por lo tanto pues bueno código postal pues en en una ciudad como Madrid como Barcelona es un núcleo muy muy reducido de de de coronación no para lo que se conjunto la ciudad luego por supuesto si luego además introduce elementos como los que estábamos comentando que sólo vaya a dirigidos a mujeres o que vaya a hacer unos rangos de edad determinados pues reduces muchísimo más el el abanico y pone pues evidentemente te está diciendo aún a un segmento clave esto lo más importante para para cualquier Fathi política sobre todo es tener una estrategia de comunicación en redes sociales bueno poder trazar entre eran que tenga cierta continuidad durante toda la campaña no que estabais también comentando que bueno que unos han empezado a otros lo han dejado para para empezar posiblemente en los últimos días la última semana etapa ya es verdad que es que es muy novedoso yo creo que las formaciones políticas prácticamente todas diría yo pues han han mejorado mucho sus propios equipos internos también de campaña son conscientes de que que la sociedad a una una parte importante de la del resultado Ivano pues en los últimos dos años prácticamente hemos visto como todos los partidos han han ido pues formando se preparando contratando con empresas también son estos diferentes compañías para para poder dar respuesta no ha ahora estamos bueno estamos es digamos viviendo pues el momento en el que tenemos un consumidor que se forman en las campañas más que el informal los partidos no con el que es un consumidor de información digital que es el que se conecta que está viviendo pues Facebook Twitter Instagram distintas redes ideológicamente es un es un es muy importante que muchos indecisos pues probablemente puedan incluso de cantante de canta sea a través de la red social

Voz 1667 30:01 claro José Manuel pero en nosotros mismos les damos muchas muchas pistas no para empezará Facebook no resulta complicado que Facebook conozcan nuestra orientación política sin necesidad de que nosotros sigamos son partido concreto

Voz 5 30:15 bueno efectivamente resulta resulta que resulta difícil lo que no es legal no es decir como como todo pues nosotros no podemos recibir formación como usuarios de Facebook sino hemos dado nuestro autorización previa o expresa a esa formación política lo que pasa es que bueno los partidos estudia mucho a través de encuestas cuál es el fin de su votante y eso pues les permite digamos acotar con lo que puede ser la legalidad vigente pues los distintos criterios variables para dirigirse a ese a ese nicho no no por supuesto el partido tiene muchísima más información hasta hasta el punto de pues de Xavier incluso los los tipos de coches que utilizamos cada cuántos años los cambiamos Si tenemos pues nuevamente su votante tiene una segunda residencia lo que pasa es que información no la tiene por decirlo de alguna manera para no no la tiene de forma personal no personalizada sino que es una aproximación a través de información censal que hay de dónde están sus mayores bueno pues este Party pido que es más bien de arista de ámbito urbano votante que normalmente viven en viviendas de nueva construcción suelen estar hipotecados tienen hijos no los tienen o están a punto de jubilarse todo esto pues moje muy básicas básicamente sí que se tiene información esto no nos permiten investigar asuntos como la nuestra las inquietudes que tiene ese público pero lógicamente sin alimentarle lógica de de de información política sino mucho más lo que su propio estilo de vida no

Voz 1667 31:43 qué se busca más en estas campañas se José Manuel afianzar el voto o convencer al indeciso o incluso desmovilizó

Voz 18 31:50 pero al a al oponente no al

Voz 1667 31:52 al votante de de tu partido rival como si que se hizo por ejemplo en Estados Unidos desmovilizar el voto demócrata

Voz 5 31:58 yo creo que se busca ese punto último que has comentado se gusta más inmovilizar yo creo que estamos ahora en una campaña donde si nos fijamos y los mensajes suele ser mensajes muy emocionales muy cortitos es decir convivió es que no tenía ningún caso dura más de un minuto y que muchas veces pues bueno lo que es desmovilizar a nuestro rival porque a veces es más importante desmovilizar a nuestro rival conseguir que todo lo nuestro que vayan a votar no y luego en un segundo nivel yo creo que estamos también en unas campañas que que buscan pues bueno decantar a y precisó que estamos hablando un indeciso que cada vez tarda más en y decidí ser no no es como antiguamente que a lo mejor pues bueno veinte por ciento del electorado practicamente en una semana antes de las elecciones ya sabía quién iba a votar a estamos hablando de que a lo mejor a cuarenta y ocho horas de la cita electoral pues tenemos unos porcentajes de conquista que aún no sabe a quién va a votar no y casi me produce estrés pensar que tiene la obligación porque se te ha votado tiene toda la mañana esto pues bueno lógicamente que se aprovecha hasta el último minuto yo para para intentar convencer a los a los indecisos que bueno quitando la jornada reflexión por supuesto que no se puede hacer nada pero los partidos intentarán apurar hasta el último minuto

Voz 1667 33:13 curioso propio curioso esto qué nos cuentas José Manuel bueno estamos hablando de Facebook como la principal red para la propaganda electoral cuáles serían las siguientes redes las otras redes tan que también se utilizan para la propaganda

Voz 5 33:25 pues yo pondría en primer lugar a Facebook que efectivamente en segundo lugar yo creo que es tan grande que ha tenido un crecimiento exponencial estamos viendo cómo pues bueno y en Istán gran pues muy poquito seguidores partidos políticos pequeñas agrupaciones locales de partidos están teniendo pues bueno unos a nivel de de de impresiones de seguidores bueno exponencial es muy poquitos días es decir es una red social que juega mucho como el tema de la imagen de los tíos también ir bueno pues sobre todo entre gente joven entre gente entre el primeros votantes no tiene mucha mucha implantación luego en tercer lugar estaría Twitter que bueno Twitter es una red social que también nos permite hacer campañas dentro de lo que es Twitter tiene menos nivel acotación y luego pues bueno sobre todo está más enfocada a que los partidos manden un mensaje un poco más global o destaquen sus principales medidas no es un mensaje en poco más más unilateral sino de direccional en el que se pueda participar activamente no lógicamente pues no hay no hay tanta facilidad para qué que los políticos no dejen que les envíen mensajes directos etcétera y por lo tanto pues aunque tú puedas contestar normales que no te no tendré nada no tiene tanto y luego pues bueno hay otra hace lógicamente a pastorales sociales u el motor que utiliza las redes sociales es la mensajería instantánea no que es lo que lado lo hubiera Elisa lo están de una forma tremenda Whatsapp sobre todo cualquier porque tienen la hacía Facebook o prefieren la vía Twitter con Twitter de un partido pues se puede convertir en en el ciudad

Voz 1667 35:00 cuatro porque no estábamos con un setenta

Voz 5 35:02 por ciento de los no dar Robben de una localidad determinada todo esto pues bueno yo creo que ha convertido a la red social para cómo están las campañas

Voz 1667 35:11 José Manuel San Millán y muchísimas gracias por acompañarnos en Hora veinticinco esta noche

Voz 5 35:16 muchas gracias a vosotros por invitarme

Voz 1667 35:18 es una rápida ronda de tertulia para comentar Carlos estas nuevas formas de propaganda electoral que no estamos estrenando en esta campaña pero sí que se ha hecho una apuesta decidida por esta esta segmentación a través de las redes sociales que permiten las redes sociales yo me quedo con lo que nos contaba José Manuel esa estrategia de los partidos no tanto de convencer al indeciso de afianzar el voto sino de desmovilizó

Voz 7 35:42 al contrario esto es interesante como ya se hizo en Estados Unidos interesante porque además lo que más funcionan las redes es precisamente ridiculizar al al contrario que eso anima mucho a los propios pero también bueno de alguna manera se busca se busca Bush se busca que los que que las otras campañas tengan algunos problemas para responder porque es verdad que algunas cosas que los que los grandes medios en la la radio no no detectamos inmediatamente se generan situaciones virales en las las redes que obligan a los partidos a responder incluso antes de que en los grandes medios haya producido se ha llegado a ese nivel

Voz 1667 36:17 bueno ellos están evidentemente han crecido mucho

Voz 7 36:20 Simó todos los partidos y a pesar de que han crecido muchísimo todos los partidos y los partidos se gastan cada vez más dinero en gente especializada en este tipo de cosas siguen triunfando como en su día triunfó Podemos con mucho voluntario y con con muy poco dinero

Voz 1551 36:33 ahora está triunfando Vox también con

Voz 7 36:36 con menos presupuesto que otros partidos y sin embargo como que da la sensación de que las redes vive mucho de la novedad y el partido más novedoso es es ahora mismo Vox está consiguiendo unos niveles de implantación totalmente desproporcionados para lo que boxes es para la implantación real que tiene Vox en la sociedad es un partido que no era nada hace seis meses que no existía que sí sí vamos si existía pero que yo digo si vamos a sus últimos resultados electorales es prácticamente testimonial embargo está logrando en en el mundo de las redes una gran implantación con un lenguaje muy muy de burla muy de burla de burla ofensiva en la mayoría de los casos y uno se mete en las redes de Vox es tremendo pero funciona perfectamente porque hay muchísima gente que tiene muchas ganas de burlarse de los rivales y es que funciona mucho más la burla que la proposición no

Voz 1551 37:25 no

Voz 14 37:27 la pensando yo conforme esta ahora este señor de Meco tras la catedral de Notre Damme no que pequeñas parecen unas elecciones Iker ridículas al lado de una cosa como esa cosa fina que es me parece como apocalíptica no la imagen de la catedral de Notre Dame ardiendo porque la política digamos a ha ido más y más hacia el reino de momentáneo de inmediato de la memoria de pez yo creo que como el ser humano va evolucionando hacia eso no al lo él es el nombre pantalla ático digamos tiende a ser una criatura en la que no le duran el cerebro más de cincuenta y cinco segundo casi nada no y entonces en ese sentido pues tenía todo todo todo el camino abonado que las redes sociales los was acepta cosa que la que una cosa existe durante un momento es tiene una como una ebullición inmediata por aquí se va al cabo de unas horas ya está viejo y antiguo y pasamos a otra cosa no tampoco o era era raro que que las campañas electorales que ya hacía muchísimo tiempo en fin que que perdieron mucho de su brillantez y su agudeza política eso discusión de programas y todo esto que ya que suena todo como decimonónico pues fue un paso más adelante no en el camino sea una vez que se ha perdido relevancia elegancia electoral también Iván p'alante y era esperable pues la elegancia de reflexión y todo lo demás sucia esto de que pues de Mon cosas tan importantes de un país del futuro dependan sabes de de cuatro Whatsapp bien organizados y de el movimiento de un Facebook y tal a mí me pone en cuestión todo el sistema como una especie de ataque de pánico de Anas de salir corriendo para Atapuerca no sé es es muy alarmante porque probablemente es cierto que decir que el hecho de que gobiernen unos gobiernen otros dependa de este tipo de cosas que no son más complicadas que vender un perfume en Navidad

Voz 1667 39:37 Miguel Ángel yo sé que no tienes Twitter que no eres usuario de las redes sociales pero seguro que tiene una opinión sobre el objetivo de estas campañas sean más son no es un poco tiene tampoco a María Elena pero Miguel Ángel decíamos que no es tanto afianzar el voto convencer al indeciso como en fin desacreditar al rival no que Soria hacia en las campañas convencionales

Voz 14 39:58 a las diecinueve era mucho más agresivas que las de ahora eh es del diecinueve eran tremendas sí

Voz 1551 40:04 no sé yo no estaban en el XIX pero pero puede ser que que que efectivamente fuera muchísimo más agresivas a mi me parece que que estamos en un mundo donde me parece que lo ha dicho Elvira la instantánea edad prima prima la aceleración y es muy difícil muy disputado fin como quedarse aunque sea por unos instantes con la atención de la gente entonces hay que digamos hacer en fin provocar estímulos cada vez más más fuertes para para atraer la atención de la gente no yo creo que en esa línea pues hay una especie de competencia que termina con en fin favoreciendo el en brutal cimiento no y disuadió yendo de la reflexión y a mi me parece que las campañas y en general en la vida política los partidos pero también los medios de comunicación deberían hacérselo mirar no a ver en qué medida están dejándose llevar por la por la facilidad por el espectáculo Inti renunciando a a producir estímulos esclarecedores en fin volver un poco a lo que el espíritu de la Ilustración no

Voz 1667 41:42 ya debate de propuestas ideas

Voz 12 41:45 en qué medida eso CD

Voz 19 41:47 a la zafiedad al espectáculo al

Voz 1551 41:51 a los malos modos al decir que hemos visto de qué forma tan tan naif y tan y tan increíble por ejemplo en un país en apariencia que que está muy por delante de todos en lo que sea

Voz 1667 42:09 medios de comunicación

Voz 1551 42:11 los Estados Unidos que media el a falta de auto autocrítica hay de mirarse hacia dentro lo que están haciendo permitió la victoria de Trump no a base de de convertirse en los medios en practicar el seguidismo a a este Truan no en lugar de haberle dejado digamos de lado

Voz 19 42:41 con sus excentricidades pues se las fomentaron Se la rieron se las agrandaron se las

Voz 1551 42:50 hay caminar por ahí me parece en extremo peligroso hemos hablado principalmente

Voz 1667 42:55 de Facebook pero también importante fijarnos en Twitter donde se generan muchos temas de conversación se lanzan campañas a través es de esos has ta te esas etiquetas aunque no todo es como parece Nos lo va a contar Mari Luz Congosto es investigadora de la Universidad Carlos III sus estudios se centran precisamente en la propagación de mensajes la caracterización de usuarios de Twitter Mariluz muy buenas noches muy buenas noches bueno para empezar debemos fijarnos en los Trending Topic en los temas más comentados en en esta red social en twittero es una falsa realidad la que dibujan esos Trending Topic

Voz 5 43:32 bueno los topes responden a campañas si la idea es que no se pueda a la gente ver algo que sucede con mucha frecuencia que esta Tita me con mucha frecuencia que todo el mundo independientemente de la gente de si puedan ese momento ver cuál es lo más importante y cuál la técnica en España es una oportunidad para dar visibilidad a los mensajes con lo cual pues se hacen campañas para que haya llama visibilidad mensaje llegue a mucha más gente que no llegaría de otra manera pero vamos se se organizan muchos de ellos muchos bueno pues lo que ha ocurrido esta tarde con otredad en eso es totalmente natural porque hay un suceso extraordinario todo el mundo habla de ello pero lo que son en concreto campañas de partidos políticos son normalmente organizadas pues para alcanzar una frecuencia de publicación suficiente como para que eso sea Trending Topic y todo el mundo se entere

Voz 1667 44:26 sabemos que hay perfiles falsos profesora que están alimentando esos esos temas de debate

Voz 5 44:31 sí bueno normalmente bueno que para conseguir un tope pues tienes que tener una más frecuencia alta de publicación tienes que implicar a gente para que publique espacio de tiempo pequeño mucho para que eso de que no entonces se puede hacer con militancia organizada ahora vamos a tutea todos esto o lo tienes esa militancia suficiente pues tienes que recurrir a algo artificial para que haya pues otros perfiles falsos que ese programa no haya pasado detrás de ellos para que simulando ser militancia o gente implicada en una en una causa pues de esta manera creando pues unas la sensación de que hay un seguimiento de un tema que en realidad pues es mucho más bajos sentimiento de que la realidad no

Voz 1667 45:20 los partidos políticos han recurrido a bueno a estas estrategias no para crear artificialmente esos temas de debate que al final no está comentando tanta gente en las redes sociales

Voz 5 45:31 estado de los partidos políticos todos están organizados con militancia o con militancia más un poquito de suplemento o artificial no hemos visto no se en las última hasta el Partido Popular pues se la presencia de de usuarios que son falsos y bueno pues fácilmente detectables muy fácilmente detectable no es una gran proporción pero la proporción suficiente como para que meter inyecciones de Goethe que hagan que eso pues o sea más rápidamente en Tropic

Voz 1667 46:07 eso no existe

Voz 5 46:09 son difíciles unos son más fácil encontrarlos a siempre hay una capa de de cómo deben Buján pero no son más evidentes por ejemplo pues estos son porque tuitean con una aplicación especial que raro que es los como última nadie entonces con esto suele detectan fácilmente

Voz 1667 46:26 para aclarar a nuestras os perfiles falsos en lo que se conoce como bots robots

Voz 5 46:30 no son bots son persona fondo no son voz porque no hay una persona detrás la mejor hay una persona controlando veinte perfiles con un con una aplicación de escritorio de que es fácil de programar aridez controlar pues varias cuentas a la vez pero es una persona humana la de está tirando con varias cuentas con distintos perfiles de personalidades

Voz 1667 46:51 ya hay mercado de seguidores en Twitter es sencillo comprar no

Voz 5 46:54 bueno hay un mercado para todo hay mercado para comprar seguidores hay mercado para vender cuentas si yo tengo un perfil en Twitter que tiene treinta mil seguidores lo puedo vender hay sitio donde se ven entonces ahí compraventa de todo de seguidores a el hay que es BR tés y también incluso de perfiles que yo puedo donde un perfil antiguo además están muy cotizados porque cuando empieza una campaña pues el crear perfiles nuevos pues puede delatar te de que es un perfil creado para la campaña pero si compras una cuentas once pues queda mucho más camuflado

Voz 1667 47:34 María Luz Congosto investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid muchísimas gracias por habernos Hora Veinticinco gracias

Voz 3 47:41 venga

Voz 1667 47:46 durante esta campaña electoral en la SER tendremos un espacio para desmentir los bulos las mentiras las falsas promesas que hagan los candidatos en estas dos semanas esta misma tarde el candidato del PP ya no ha dejado alguna declaración en donde ha prometido que las competencias de prisiones pasarán a ser en exclusiva del Estado y dejarán por tanto de estar en manos de las comunidades autónomas no es la primera declaración llamativa que nos deja Pablo Casado en las últimas horas sino escuchen lo que nos tiene que contar Sonia Ballesteros buenas noches

Voz 1913 48:14 buenas noches Pablo lo venía diciendo en precampaña incluso antes pero ahora se convierte en promesa electoral Pablo Casado se compromete a quitarle las competencias de prisiones a Catalunya ya no ceder las a Euskadi mañana

Voz 0579 48:26 cuando yo sea presidente del Gobierno las caras el ex serán gestionadas por el Estado ni Cataluña ni Navarra ni País Vasco competencia nacional e igualdad iba

Voz 1667 48:36 mira para los azulgranas de prisiones con Navarra

Voz 1913 48:39 Ari no hay problema porque no las tienen pero Cataluña gestione las presiones desde mil novecientos ochenta y tres la pregunta es puede Casado cumplir ese compromiso se lo preguntamos a Manuel Fernández Fontecha constitucionalista Letrado de las Cortes

Voz 21 48:52 no directamente no dando directamente a la justicia española no contempla la recuperación de competencias lo que pasa es que podría haber una modificación estatutaria que devolviera competencias Oprah asumieron el distintas lo que pasa es que esto ya depende de la iniciativa de la modificación del Estatuto de Autonomía depende de la propia comunidad autor

Voz 1913 49:10 no parece que Catalunya tenga hoy por hoy intención de devolver nada aún posible gobierno de Casado uno más que líder del PP estaba del Rey de lo que los españoles hemos votado

Voz 0579 49:20 nosotros decimos viva la Monarquía constitucional vivan Rey sin complejos qué es eso de que venga Rufián a tachar el nombre del Rey Si es el jefe del Estado que todos hemos votado

Voz 1913 49:32 esa contundente afirmación ha provocado numerosos comentarios en las redes el más repetido yo sin enterarme en cualquier caso

Voz 3 49:39 ahí hemos querido bueno darle una

Voz 1667 49:45 significación especial otra de las promesas del líder del PP en los últimos días Se trata de la ley de dependencia de las listas de espera para acceder a esas ayudas públicas Casado ha llegado a asegurar que sería capaz de resolver los expedientes toda esa lista de espera en menos de un mes es posible Sonia que dicen los datos

Voz 1913 50:03 los datos nos dicen que en España en dos mil dieciocho unos doscientos setenta mil dependientes ya reconocidos estaban a la espera de recibir las ayudas concedidas Se estima que un diez por ciento morirá sin haberla recibido hay más según datos del Foro Profesional de los servicios sociales entre dos mil doce diecisiete gobernando Rajoy la dependencia acumuló un recorte de cuatro mil seiscientos millones de euros pero vamos con la promesa de Pablo Casado