Hora 25 (15/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1667 00:00 hay que verlo para creerlo la catedral de Notre Dame de París sigue en llamas son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:21 no porque en el tiempo de espera bailao estaban ahora calle donde más con tu novia a hemos visto como usted que hayan todo lo que es arquitecto que supere porque atisba está derrumbado como cada película es de deshacen sabrán una imagen sublime y horrible al mismo tiempo la gente gritando aquí hay muchísimas ejerce pesen espectacular es horrible

Voz 1667 00:41 es la perplejidad que reconocen algunos de los españoles con los que hemos hablado esta tarde noche que están en París frente a la catedral de Notre Dame en las inmediaciones de esa joya del gótico símbolo de París de Francia del arte universal que está quedando reducida a escombros volvemos a la capital de Francia a Carmen Vela buenas noches muy buenas noches teníamos noticia de este incendio pasadas las siete de la tarde y en poco más de una hora se ha consumido la cubierta de la Catedral hemos visto cómo se desplomaba la emblemática Aguja de Notre Damme yo ahora mismo las llamas se siguen viendo que siguen consumiendo el interior de la catedral Carmen

Voz 0390 01:18 si las llamas siguen devorando la catedral de Notre Damme nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre la supervivencia de la bóveda destaca El templo con más de ochocientos años de antigüedad y símbolo de la historia cultura de Francia no podrá resistir difícil hacer un balance de los tesoros interiores que podrían haber ardido las reliquias de valor fuerte para los creyentes pero también el órgano los óleos las esculturas en fin el incendio se desató poco antes de las siete de la tarde y una hora después la aguja de la catedral que ascendía a una altura de más de noventa metros del suelo se derrumbaba junto a parte del techo del templo gótico Se supone que han sido las obras de restauración precisamente de la aguja apenas recién comenzadas las que podrían haber desatado este devorador incendio en la Catedral catalogada por la Unesco como Patrimonio Histórico de la Humanidad treinta mil personas la visitaban diariamente el presidente Emmanuel Macron que debería pronunciar esta noche una alocución televisada la pospuesto y se han acercado al lugar para informarse en persona junto al primer ministro y la alcaldesa Anne Hidalgo toda la nación siente emoción pienso en todos los católicos en todos los franceses como todos nuestros compatriotas estoy triste de ver quemarse una parte de nosotros mismos ha indicado el presidente francés

Voz 1667 02:34 los bomberos ahora se están esforzando en salvar todo lo que pueden del interior de la de la Catedral el arte que que decora ese ese templo están también tratando de evitar o de prevenir el colapso de una de las torres de la catedral nos decías Carmen que a Macron ha suspendido su agenda por este incendio

Voz 0390 02:55 sí ha suspendido sabíais que tenía una alocución en la televisión en todas las televisiones hoy pretendía poner algunas Mehdi da sociales para acabar con la crisis política que desataron los chalecos amarillos este movimiento que surgió en noviembre hoy se esperaban medidas de alcance medidas sociales medidas impositivas todo eso ha quedado pospuesto la Ana son como ha querido expresar el presidente está en duelo todos los compatriotas ha dicho están tristes y es que efectivamente se quema una parte de nosotros mismos y es un símbolo muy fuerte que se quemen una parte del patrimonio de la historia de Francia en estos momentos en el que el país está realmente convulso

Voz 1667 03:40 la Unesco acaba de brindar todo su apoyo a Francia para reconstruir este símbolo uno de esos compatriotas que comparte que compartía el dolor por esta pérdida es el ex primer ministro francés Manuel Valls hablábamos con él hace una hora aquí en Hora veinticinco

Voz 4 03:55 ocho solamente símbolo de de París no representa París en el mundo todo el mundo conoce al a la Catedral mí yo yo he vivido años mi madre a un adulto hay ventanas de de pisos mi madre dan del otro lado del río es un monumento a ligar momento histórico motivos cáncer es es por supuesto una catedral católica esos días de Semana Santa pensamos dentro de los católicos representan la historia de lo de siempre

Voz 1667 04:30 es la última reacción que recogíamos en la antena de la SER poco antes hablábamos con Joan Pol ex bombero que estaba precisamente en la capital francesa y que hablaba mientras veía las llamas a pocos metros

Voz 4 04:41 es que además tiene mucha progresión porque como una catedral no está compartir sentada estar viendo está a punto de colapsar la cubierta superior da mucha carga térmica el humo la idea de que la combustión es muy potentes muy completa cuando sale crisis bueno es que esta combustible muy bien hay una parte más oscura que es donde serán aparte con menos aire está fuera de casa

Voz 1667 05:08 esto es lo que nos contaba este bombero Joan Pol a las siete y media de la tarde hacia las siete y media de la tarde en la Ventana poco después esa cubierta a la que hacía referencia se ha desplomado Él mismo nos hablaba de la dificultad para atacar este incendio dentro de la catedral

Voz 4 05:24 no se puede atacar el incendio pero esto no es un incendio forestal muy difícil dado que son un patrimonio histórico y se le echa muchas toneladas de agua encima puede colapsar con la presión del agua que muy dificil diagnosticar así eh desde luego a hay que tirar mucha agua hay que lanzar es pues moje no es muy difícil a esa altura vamos es imposible se pueden bombardear como sus con un incendio forestal pero el diseño que vas a hacer es similar al del incendio

Voz 1667 05:54 son siglos de esplendor de arte que se convierten en escombros hemos hablado con un historiador de arte con José Luis Corral sobre la importancia simbólica y artista de y artística de Notre Dame en concreto de su aguja que se ha venido abajo

Voz 4 06:08 el quieres agujas monumental que también sirve decirle pues un agujero monumental con todos los quilates de madera con todas las maderas alargadas que sostienen ese pilar pasado así pues pues muchos ratos con compañeros míos con profesores y profesoras eh colegas de Francia que me llamaron me enseñaron por tanto para mí es una bueno impacto emocional tremendo porque es buena parte de mi trabajo como historiador y también insta es tremendo

Voz 1667 06:34 sí podemos saludar a alguien que está a esta hora frente a la catedral de Notre Dame que como digo siguen llamas Leire buenas noches por qué se pueden ver las llamas todavía desde la calle sí sí aún continua donde estas exactamente Leire

Voz 1490 06:50 ella en atender dijo usted el Ayuntamiento de París está se ve de frente Notre Dame uno las llamas

Voz 1667 06:56 bueno ahora ellas de noche pero el el el color no esa luz que arrojan las llamas desde dentro será más intensa está ahora se podrá ver con mucho más claro

Voz 1490 07:07 sí la verdad es que si ahora se mucho más claro y bueno todavía sigue todo con conoció a Juan Llamas como vete pero todavía sigue el fuego pero la verdad es irse a poco

Voz 1667 07:21 Leire cómo está la gente cómo estas percibiendo los parisinos hace una hora es comentaba otra española que como tú está allí en París que en fin que los parisinos están desolados que se acercaban a la Catedral para despedir al que ha sido uno de sus símbolos durante siglos como estas viendo toda la gente en la calle

Voz 1490 07:40 pues la gente está muy dice era verdad hay mucha gente que está llorando y bueno mucha calma la a la gente está muy callada un contemplando la situación

Voz 1667 07:51 pues Leire te ha pillado de vacaciones allí o es que vives en París

Voz 1490 07:58 yo estoy viviendo ahora París

Voz 1667 08:01 pierde mucho la capital francesa obviamente ya lo hemos destacado también que si beca que significa que no te dan para los parisinos

Voz 1490 08:09 pues la verdad es que es un signo de pues para ellas que es como es algo suyo es una cosa es su monumento muy especial para ellos el hecho de que Bosti que hoy esté en llamas pues pues una pérdida para ellos es muy triste

Voz 1667 08:28 muchísimas gracias Leire por haber atendido nuestra llamada esta noche de hora25 un saludo adiós vamos a seguir atentas a cualquier novedad que nos llegue desde la capital francesa pero Pedro creo que teníamos ya la alguna de las voces de los portavoces de los bomberos que siguen trabajando en el interior de la catedral tratando de salvar lo que se pueda no de del arte que que que tienen otra dentro

Voz 1715 08:53 bueno lo que cuentan no es muy halagüeño la verdad lo que dice este portavoz de bomberos a que vamos a escuchar vamos a escuchar al portavoz de los bomberos que está trabajando en la zona

Voz 4 09:02 uno te dan tiene un valor extraordinario porque fue siempre

Voz 1715 09:05 portavoz ahora vamos a encontrar el corte que se llama

Voz 1667 09:08 lo encontraremos digo tenemos eh

Voz 1715 09:10 hasta este portavoz de los bomberos es que ellos no tienen claro que puedan controlar el avance del fuego están luchando contra el incendio pero no tienen claro que puedan controlar el avance del fuego que si no consiguen hacerlo tampoco pueden garantizar que no vaya a venirse abajo alguna de las torres de las dos torres

Voz 1667 09:29 es de la catedral de Notre Dame

Voz 1715 09:31 eh hizo en eso están ahora trabajando los bomberos en intentar detener el avance de las llamas en el interior cosa que evidentemente ellos mismos reconocen que que que no está claro

Voz 5 09:42 conocer hay reacciones de Angela Merkel que ha

Voz 1715 09:46 evitado su solidaridad con el pueblo francés hay reacciones de Theresa May de la primera ministra británica que también a través de Twitter ha mostrado su consternación hay reacciones del Vaticano que ha dicho que comparten el shock el impacto y el dolor por las imágenes que están llegando desde París el arzobispo de París ha dado orden de que repiten las campanas de todas las catedrales enseñas de duelo por lo que está ocurriendo allí en incendios

Voz 1667 10:12 activo con con total perplejidad no yo creo que también la que pueden sentir Pedro los oyentes desde que vemos visto las primeras imágenes de Notre Dame en llamas así que les vamos a invitar también a que participen en el programa de esta noche aunque estemos por ser más por los dispositivos móviles y por la web pero aquí estamos para escucharle

Voz 1715 10:29 abrimos el canal de Whatsapp en la habitual para que nos envíen sus notas de voz mejor que texto pero también lo aceptamos seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de nuestro Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1667 10:43 dicho cualquier novedad desde París de la vamos a recibir de nuestra corresponsal Pedro que está pendiente a cualquier a última hora que nos llegue al programa vamos ya con la crónica de este primer lunes de campaña electoral campaña atípica e inédita porque se mezcla con la Semana Santa que ya se está celebrando a medio país y es que más que llamativo que a estas alturas todavía es más que llamativo a estas alturas haya partidos que que no desvelen sus programas para las generales el Partido Socialista lo ha hecho hoy Icon él ha vuelto a situar el eje de la campaña en Cataluña porque en ese programa se define la apuesta de los socialistas en Política Territorial justo después de un fin de semana en la que los candidatos encarcelados de Cataluña se habrían a facilitar el gobierno del PSOE si Sánchez aceptaba hablar sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación lo hacían el sábado en una carta abierta publicada en La Vanguardia y hoy digamos han recibido la respuesta en el programa socialista que avanzado la Cadena Ser Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 11:47 qué tal Pablo buenas noches el Partido Socialista dice

Voz 1667 11:49 no al referéndum pero también dicen no a la aplicación del ciento cincuenta y cinco casi de forma perenne que es por lo que apuesta a la derecha la vía que proponen es reforzar el autogobierno

Voz 0806 11:59 sí apuestan en el programa por un nuevo impulso al autogobierno eso es lo que dice el PSOE rechaza expresamente el derecho de autodeterminación también un estado de excepción territorial eso es textual de carácter permanente a través de la artículo ciento cincuenta y cinco el presidente del Gobierno de todas formas en una entrevista que acaba de hacer en Antena tres esta noche ha querido dejar claro que no tendrá problema en aplicar ese artículo con consenso si se vulnera la Constitución lo escuchamos

Voz 1722 12:26 si tengo que aplicar la Constitución el artículo ciento cincuenta y cinco lo es con el consenso no como hace dice el PP y Ciudadanos in poniéndolo proporcional al desafío que se plantea por parte del secesionismo yo como presidente del Gobierno actuará con toda contundencia

Voz 0806 12:41 eso respondía el presidente después de que hayamos conocido el programa del PSOE que argumenta que frente a una derecha que siente Knox nostalgia del pasado centralista y a los que se han adentrado en aventuras independentistas corresponde al PSOE liderar una salida a la crisis y para ello apuestan por un mejor autogobierno y por el reconocimiento de la singularidades de los distintos territorios aspiran a una definición más precisa de los aspecto aspectos identitarios históricos políticos lingüísticos de las comunidades autónomas menciona el borrador la reforma de la Constitución pero no como una prioridad de hecho en una entrevista en Antena tres el presidente acaba de decir que la convivencia de Cataluña se puede recuperar sin esa reforma constitucional que que no considera necesaria para todo esto

Voz 1667 13:26 Inma hay diferencias entre este programa hay otras declaraciones en las que el Partido Socialista haya fijado su política territorial

Voz 0806 13:33 el programa remite a esos documentos previos pero no hace referencia a los conceptos en los que ponía el acento esos documentos a la reforma federal de la Constitución que era la gran apuesta de la Declaración de Granada de dos mil trece y al carácter plurinacional del Estado que es lo que formulaba en la Declaración de Barcelona que toda esa declaración la pacto Pedro Sánchez con Miquel Iceta sostenía que la solución definitiva pasará por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal y en ese camino eh decía ese texto de julio de dos mil diecisiete es necesario avanzar para reconocer plenamente su carácter plurinacional pues como decimos el programa del PSOE remite a esas declaraciones no renuncia por tanto a ellas pero no hace mención expresa ni al carácter Fede federal plurinacional del Estado

Voz 1667 14:21 así desde Barcelona Meritxell Batet ha explicado por qué

Voz 1322 14:25 al Calahorra furiosa Slow Tubert lo que hay que reforzar el autogobierno lo que está en peligro es el autogobierno sus instituciones por esto incidimos en ellos yo no sé si Esquerra Republicana de Catalunya defiende la independencia en sus programas electorales lo que no está ligado a todos es que defienden el derecho a la autodeterminación quiere decir que renuncian a la independencia no renuncian a ellas odioso Carles ansiedad Dalai la panda en SER Runner

Voz 1667 14:50 pues abro tertulia esa es la novedad del día el contenido de el programa del Partido Socialista en el que por fin Carlos conocemos la apuesta del Partido Socialista respecto a su Política Territorial importante por obviamente el tema de Cataluña uno de los temas que iban a ser centrales en este en esta campaña ya está hoy prácticamente no lo había sido

Voz 6 15:11 es bastante increíble que el programa electoral los programas electorales porque no es el PSOE el único que lo ha hecho a última hora se conozcan arrancando la campaña para empezar es para empezar es una cosa bastante bastante extraña pero es verdad que el el PSOE le ha funcionado la estrategia de campaña hasta ahora vamos a ver después de lo que pasó el domingo si esto no no gira pero al PSOE le ha funcionado en la campaña en la estrategia de campaña hasta ahora que era no centrar la campaña huir en la campaña del tema de Cataluña los temas de los temas de la de la identidad nacional los debates sobre sobre con los nacionalistas porque es donde se ha movido más incómodo y donde muchos socialistas sobre todo en algunas comunidades importantes como Andalucía como Extremadura como Castilla La Mancha muchos Dir gentes le decían a al Gobierno por favor no este tema nos está haciendo muchísimo daño llevamos en lo posible de este tema y la verdad es que ha funcionado hasta ahora queda todavía campaña esta semana rarísima porque en plena Semana Santa yo creo que la gente no está para nada pendiente la campaña pero pero lo cierto es que la ha funcionado hasta ahora ha funcionado el eje izquierda derecha gana el que es infinitamente más cómodo el eje de la foto de Colón y la idea real porque esto no es un invento de que puede perfectamente es sumar el centro derecha con con Vox puede gobernar el centro derecha yo creo que la campaña del del PSOE se centraba absolutamente en eso ahora ya sean tenidos les ha les hemos forzado entre todos a que tengan que definirse en un programa tampoco es que sí moje muchísimo sea básicamente el programa comparado con lo que con lo que hemos vivido en estos nueve meses y el de comparado con el punto al que ha llegado el PSOE porque no somos no olvidemos que ya nos hemos olvidado todos pero es que el PSOE Pro Plan del Gobierno puso encima de la mesa un papel para no

Voz 7 16:57 negociar con los independentistas que va

Voz 6 16:59 muchísimo más allá de lo que va a este programa electoral que los independentistas no aceptaron Se acabó la negociación IT estamos en elecciones por eso pero lo que puso encima de la mesa y lo ha hecho públicos en un alimentará nadie eludir lo entregaron en el Consejo Ministros en el último aquel iba muchísimo más allá de lo que va a ir nunca al programa de lo que va a querer decir Pedro Sánchez en las entrevistas en las qué le preguntamos pero puso encima de la mesa la posibilidad de una mesa de partidos para hablar de para para hablar con total libertad no decía la palabra autodeterminación que es donde se rompió la negociación pero decía de hablar con total libertad había había llegado a un punto bastante me en fin desde mi punto de vista había llegado bastante lejos en la negociación pero bueno ahora es evidente que el PSOE no quiere que eso centre la campaña lo está consiguiendo y por tanto trata de de hacer su propuesta más más suave posible y un poco a la base de subir es su planteamiento de siempre en este tema

Voz 1667 17:52 está rectificando Pedro Sánchez Miguel Ángel con el tema de Cataluña con su apuesta por la plurinacionalidad

Voz 1551 18:00 claramente pero bueno a digamos el se ha movido ahí un alquiler ya con mucha con mucha flexibilidad de un lado para otro intentando cada vez que hacía movimiento empezar por negar que se movía no entonces a todo esto qué qué qué quiere decir pues quiere decir que que tiene el M puntos para saber qué que es es un es es un veneno que le puede ser que le puede ser muy nocivo por consiguiente queda administrarlo en una dosis lo más reducida posible para que el efecto sea lo menor posible au salvarse de la de de de de la merma que suele pueda producir pero por otro lado y lo ha dicho bien claro es decir yo creo que se mueve mucho mejor en el eje izquierda derecha que en el eje el nacionalismo el centralismo por así decirlo entonces algo tiene que ofrecer pero tiene que hacerlo de manera que sí que no despierte más recelos que más recelos que esperanzas ir Inti eso que es muy difícil se lo están haciendo fácil sus sus contrincantes sus adversarios sus contendientes porque la capacidad de meterse en todos los charcos ahora hablaremos esta está demostrando nuestro Pablo Casado bueno oye nuestro Pablo Manuel que no hay bandera independentista vamos de de las Azores general a una cosa realmente a esta esta cumpliéndose aquello de que los dioses llegan a quienes quieren perder porque realmente es de una ceguera incluso pues han sacado más salido ahí y Pablo Pablo Echenique para para hacer el ridículo con el asunto sea para para estas adelantando a todo lo que vamos a contar a perdona perdona no no sólo de casa de sólo de Pedro Sánchez Pedro Sánchez bueno pues de Pedro Sanz programa yo creo que aunque ha hecho un arranque de campaña lo más suave que se ha ocurrido pasando de puntillas en todo ir dejando el simplemente como tiene como ha percibido que tiene un viento a favor dejando que ese viento a favor lleve en esta ronda llega hasta las Prada de dramones oye pero sin sin hacer posible hacer posible sin sin sin hacer nada el María Elvira

Voz 1537 20:51 pues lo deje novedad no se estaba comentando y nos encontramos con la novedad hombre el tratar de Cataluña novedad no sé cómo decirlo eh lo que es lo que yo creo que ha pasado es que hemos llegado a una especie de estado de saturación ha habido una haya habido un momento de de extraordinaria saturación que ya la percibía cualquiera por torpe que sea no y creo que ha habido como una especie de vamos a a dejar de verde aunque eso desea para tomar aire durante un ratito no siempre pero tenía muchísimo interés

Voz 1667 21:22 saber cómo resolvía esta cuestión el Partido Socialista en su programa eso sin duda

Voz 1537 21:26 no resolviéndolas osea el asunto es el clásico de este asunto no resolverlo se el oeste esto es un clásico desde la Transición nuestra es un clásico de finales del siglo XIX sea este problema no se resuelve Ortega decía que se conlleva no y entonces por qué digamos entramos en una especie de retórica

Voz 1551 21:44 pero déjame que te diga una cosa la la saturación que dices es es es muy muy perceptible yo estado esta mañana en el juicio hacía días que no iba claro esto es otra cosa quiero decir había no se cien cámaras de televisión en la en la puerta ya había dos Si están jugando a la petanca la cola para entrar de lleno de periodistas acreditados pues tardaba en despacharse un ahora facilmente hoy he llegado a las diez menos diez y a las diez menos cinco estaba arriba es decir pasas por ahí cuántos periodistas había las primeras sesiones pues incontables en que hoy mal contados pues había seis siete nadie más entre ellos

Voz 1667 22:35 al Alberto Pozas que luego nos contara todas las novedades de hoy el sorprendente Kiki

Voz 1551 22:40 es decir eso que hay saturación como estaba diciendo gustosos de ciento Elvira

Voz 1537 22:45 sí sí es que yo lo veo muy muy claro yo

Voz 1917 22:48 ya en las en las charlas de sabes Cavia ante había o o la cafetería la gente alaba de aquello era Llesta aquello de fondo INI Se comenta no sea ahí como una especie allí

Voz 1537 23:01 en un momento en que se ha transformado como los tambores de la Semana Santa es un ruido de fondo ya raramente alguien va a tener que digamos cargar mucho el Matí hizo escandalizar mucho para que se note de esto no

Voz 1667 23:13 no yo iba al conllevar del día

Voz 1537 23:15 a como entramos en ese bucle melancólico de la reiteración de conceptos que no van a ningún sitio por ejemplo una una de las falsas asociaciones eternas que es relacionarlo plurinacional con lo federal que tiene que ver la velocidad con el tocino uno puede en un territorio que sea plurinacional o no serlo Isère federal o no que tiene que ver eso otra y y esto ya es un Estado federal aunque no se llame federal reconoce niveles de autonomía para los territorios de autogobierno muy superiores a los de otros estados que se llaman federales es decir es más ni sí quiere es un Estado federal avant la lettre es más bien una especie de confederación asimétrica toda vez que la Constitución del setenta y ocho tiene su título en en su disposición adicional un reconocimiento para un territorio que ser ministro de un modo completamente diferente es decir si queremos avanzar en la resolución de este problema que hemos generado a base distinguir unos territorios de otros y a base de general desigualdades entre ellos que es el verdadero problema de fondo y el encono que en este país está generando hay que ir en el sentido no del centralismo sino de la unificación de competencias es decir en el sentido de un estatuto único de autogobierno que sea idéntico para todos los territorios y que consagre de una vez cierre el el techo competencial que jamás se ha hecho porque la Constitución española no lo tiene hecho eso es algo que le falla aparte de cerrar digamos el proceso constituyente que yo creo que ya está bien después de cuarenta años legar a todo el mundo claro cuál es la situación en la que estamos qué es aquello que se administra digamos en cada territorio autónomo y qué es aquello compete Gobierno lo que no se puede estar es eternamente negociando a base de apoyo parlamentario porque de esos barros Amedo estos lodos IES perro no collar y aparte de eso hay una cosa que quiero decir porque ha mandado por Whats hace un momento con esto

Voz 7 25:07 esa esa María Elvira aquí pero sí

Voz 1537 25:10 exactamente pero es que no lo puedo evitar porque es verdad que en que en en Michel de Notre dan por cierto Nostradamus predijo que en el año en que viviría el último Papa que según sus cuentas es iba a arder la catedral de no te da esto está parecer

Voz 7 25:28 vaya menos en él si si te te digo

Voz 1537 25:31 justamente el texto en la cuarta centuria el la Arteta ochenta y dos y como es un poco para preocupar

Voz 1667 25:40 me dejas sin argumenta

Voz 7 25:43 abre con esa

Voz 1667 25:45 predicción déjame añadir un par de un par de voces más que completan esta crónica sobre Cataluña sobre la política territorial del Partido Socialista aquí en La Ser en Hoy por hoy hemos hablado con el número dos de Esquerra con el vicepresidente del Govern con Pere Aragonés él pedía esta mañana aquí en la SER lo dicho flexibilidad a todos para encontrar una solución al encaje de Cataluña en estado después de esas elecciones generales

Voz 8 26:08 la próxima legislatura tiene que ser la legislatura de la solución política democrática en Cataluña con esto vamos a ser exigentes creo que el Partido Socialista es conocedor de que el diálogo político va a ser una exigencia pero evidentemente también somos muy conscientes de que ni cheques en blanco ni líneas rojas que se acaben convirtiendo en una sombra roja para la extrema derecha

Voz 1667 26:34 otro de los sonidos el día sin duda es la declaración de la cabeza de lista del PP por

Voz 1551 26:39 en Barcelona en TV3 Cayetano

Voz 1667 26:42 Ana Álvarez de Toledo esta mañana en un programa de la televisión pública catalana afectando a la cadena lo que ha sido el tratamiento del independentismo de Bruselas durante todos estos meses

Voz 9 26:55 es un asunto muy grave es decir esto es una televisión pública que pagan todos y que participa activamente en un golpe a la democracia esta televisión no respeta los valores democráticos porque realmente es muy muy sectaria pero cuando eran más pública he pagada por todos el sectarismo pasa a ser una ofensa democrática

Voz 1667 27:14 enseguida más del programa del Partido Socialista hemos hablado solamente de Cataluña pero ese texto que hoy ha presentado el PSOE por fin entrados ya en campaña deja algún titular más enseguida lo sabemos

Voz 10 27:27 sí

Voz 1537 27:30 no

Voz 7 27:37 la Comunidad veinticinco opine a través del Barça

Voz 11 27:41 drama en seis tres ocho setenta y siete cuarenta y siete cuarenta y tres Dani Rovira muy buenos días qué tal buenos días English Johnson buenos días

Voz 1667 27:54 el día vuestra carrera pues actores que aprenden esgrima a caballo hay cosas que bueno que pueden ser útiles sólo en tu vida pero bueno

Voz 7 28:01 difícil hacer crítico traqueotomía Kiko tiroides Tomic rico traqueotomía no si vale

Voz 1667 28:11 bueno con canuto de un boli meterte la garganta citado para nosotros pues la vida eh que tengo yo llevo a mi camión a mí me déjame

Voz 12 28:20 en alemán impuro y con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy con el punto es Cadena SER

Voz 13 28:35 Nos une a todos nos une el fútbol busca

Voz 12 28:45 en baloncesto

Voz 13 28:48 que nos une a todos

Voz 12 28:58 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en el Larguero punto es apenas ser de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias lápidas moderna como no son los padece padece David

Voz 7 29:20 Broncano estamos aquí

Voz 12 29:25 síguenos también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no Radio Cadena SER

Voz 1667 29:31 cuenta con la SER a las diez y media en punto nueve y media en Canarias y seguimos en Hora Veinticinco en tiempo de tertulia con María Elvira Roca con Miguel Ángel Aguilar y con Carlos Cué Nos dejaba as María Elvira a Carlos Jean mí la duda de cómo has comprobado una profecía de Nostradamus y Notre Damme nos has dejado con la boca abierta

Voz 1537 30:04 pues efectivamente en en una cosa está en lo hemos dicho en la cuarta centuria la cuarteto a ochenta y dos

Voz 1551 30:18 por ahí se explica explicar la ley incendia de

Voz 1537 30:21 en esta jam Femme mete dentro de es que perderá la gran llamen parisinos esa obra

Voz 1667 30:26 madre mía oye bueno ya decíamos que hoy ha sido

Voz 7 30:29 cuando hemos visto sumamente inquietante

Voz 1667 30:32 decíamos que hoy ha sido cuando hemos conocido el programa del Partido Socialista ya en plena campaña sigues por ahí Inma Carretero Bach esta bueno hablábamos de la puesta de la política territorial de los socialistas que por fin se desvela gracias a este texto pero hay alguna otra medida que podamos destacar

Voz 0806 30:48 hay un pero sobre todo me gustaría destacar cambios con respecto a programas anteriores del del propio Pedro Sánchez por ejemplo desaparece de la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede que Sánchez

Voz 1537 30:59 tuvo en los programas de dos mil quince

Voz 0806 31:01 de dos mil dieciséis pero que ahora no están en el documento se mantiene la abolición de la prostitución pero en los programas anteriores se iba más allá se planteaba cerrar los burdeles actuando contra lo que se llama la tercera lo y ahora no se dice nada de eso habla de una figura jurídica de la que no da detalles se incorporan el programa eso sí el no a los ve entre de alquiler pero sin concreciones tampoco no se incluyen medidas contra esas agencias que promueven estas prácticas a pesar de que están prohibidas en España y siguiendo con las políticas sociales por ejemplo el PSOE plantea revocar muchas medidas del Partido Popular como el eh recupera el derecho al aborto para las mujeres de dieciséis y diecisiete años quita la tasa rosa la que encarece los productos femeninos propone un nuevo sistema de becas que suprima la cuantía variable que que implantó el Gobierno de Rajoy prohibe la escolarización segregada en centros públicos novedades también en materia de memoria histórica plantea ilegalizar a las asociaciones y fundaciones que inciten al odio contra las víctimas de la guerra civil aunque no menciona de forma expresa a la Fundación Franco plantea que se declare el día treinta y uno de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas coincidiendo con el aniversario de la aprobación de la Constitución son algunas de las medidas que se han incorporado en este programa B trescientas páginas que no estaban en el documento que presentó públicamente Pedro Sánchez con ciento diez

Voz 1667 32:25 gracias Inma buenas noches gracias esta mañana Pedro Sánchez ha concedido lo contaba antes SIMA una entrevista Antena tres en la que además de hablar de Cataluña condenado el acoso de ayer de los radicales a Ciudadanos en la localidad Rentería

Voz 1722 32:39 pero yo soy el secretario general del Partido Socialista Obrero Español además de presidente del Gobierno pero fíjese yo siempre he creído que la democracia es incompatible con la intolerancia comparto además una reflexión que ha hecho Marta Pagaza ha dicho que en el ejercicio de la democracia Se tiene que tener el derecho a la libertad yo no puedo estar más de acuerdo con eso por tanto cuenta con mi reprobación ese tipo de actitudes porque considero que la democracias incompatible con la intolerancia yo defiendo precisamente una España respetuosa y tolerante donde el insulto la discrepancia dejen pasó la palabra a la razón

Voz 16 33:12 también

Voz 17 33:17 la condena de Pedro Sánchez a los incidentes de ayer estos que escuchan de fondo en Rentería

Voz 1667 33:22 de ahí que todavía siguen hoy marcando la campaña allí es que toda la oposición bueno en concreto la derecha apuntado a Pedro Sánchez como responsable del clima de tensión por dialogar con los nacionalistas Pablo Casado llegado a acusar al PSOE de ser tolerante con los violentos

Voz 0699 33:38 no me valen disfraces de moderación ni me valen el ponerse la corbata el presidente del Gobierno o el Partido Socialista están con los demócratas a los que no están escrache dando a los que nos están agrediendo y que tenemos que ir escoltados por todas partes o el Partido Socialista con los de la kale borroka debido con los de la kale borroka del PDK Esquerra Republicana iconos de la kale borroka por lo menos justificada como jarabe democrático de Podemos

Voz 1667 34:03 también se ha apuntado a eso de señalar al Partido Socialista como el partido que da alas a los nacionalistas la candidata del PP al Congreso en Sevilla Teresa Jiménez Becerril iba más allá con esta solución

Voz 18 34:15 si hay que ilegalizar a todos los partido que incitan a la violencia sean el acto en Cataluña lo mismo tienen alas Se lejana dado alas porque como son necesarios para la gobernabilidad del país se les ha dado alas nunca hay que gobernar con ese tipo de gente que lo único que hace estallar han doce más hay que trabajar para que los trescientos setenta y nueve crímenes de ETA sin resolverse resuelva

Voz 1667 34:43 pero hoy hemos hablado aquí en la SER con una de las protagonistas de los incidentes de ayer en ese acto de Ciudadanos en Rentería es Maite Pagazaurtundua agua hablaba esta mañana en Hoy por hoy para recordar a los vecinos que viven a diario en esa localidad guipuzcoana

Voz 19 34:57 pero pienso que cuando vas en estos actos el acoso contra nosotros el acoso a toda la gente de Rentería de Mondragón de Oñate que que no puede manifestarse como es eso eso eso tiene largo alcance esas políticas para allá para que la gente no se atreva es ir a la peluquería para que para que no se real que ya ha llegado la libertad entiende sea que intentan seguir controlando de eso y lo de fondo de fondo tiene que ver con ese mundo que no es acoso y con ese mundo que quiere legítima del pasado esto esto lograr es verdad es el Kansas de verdad está ahí

Voz 1667 35:35 en todo caso Ciudadanos ha decidido no denunciar lo sucedido quiere que sea la Fiscalía la que dé el paso a la vista de todo lo que vio el mundo ayer en las calles de Rentería o por el contrario no hacer nada quedarse quieta y que se retrate Óscar García buenas noches

Voz 1645 35:51 Pablo qué tal buenas noches sí ha sido el presidente de Ciudadanos Albert Rivera quien en conversación esta mañana con su número dos José Manuel Villegas ha decidido finalmente no presentar la denuncia así lo confirman a la SER fuentes de la dirección de ciudadanos que no obstante si consideran que en el escrache de ayer en Rentería se pudieron cometer los presuntos delitos de amenazas e intento de agresión o delito de odio además en Ciudadanos creen que a través de su retransmisión en directo vía streaming con las imágenes captadas por las televisiones o colgadas en redes hay pruebas de sobra que lo demuestran sin embargo Rivera prefiere que actúe de oficio la Fiscalía porque pues según fuentes de su entorno y por no enturbiar la campaña electoral Rivera quiera explicar sus propuestas y centrarse en eso nos dicen sí reprocha al presidente de Ciudadanos a Podemos y en especial a Pablo Echenique que dijera que fue allí para generar confrontación Rivera ha pedido a Pablo Iglesias que haga rectificar a Echenique y que pida perdón y ha acusado a Podemos de haber intentado reventar su mitin del pasado sábado en Sevilla junto al puente de Triana un grupo de unas treinta personas recordemos con banderas republicanas interrumpió el acto con gritos y cánticos

Voz 1667 36:57 lo que equiparaban a Partido Popular Ciudadanos y Vox se fue Pablo Echenique el que se ganó a pulso las críticas con su comentario en Twitter en el que acusaba a ciudadanos de irá provocar le acusaba textualmente de ir a Rentería a incendiar la convivencia entre los diferentes pueblos de España

Voz 20 37:15 a ver si así robaba votos

Voz 1667 37:18 te odio en otros territorios y una de las que sufrió a los radicales lo que decíamos Maite Pagazaurtundua pues le daba esta réplica Echenique esta mañana en Hoy por hoy

Voz 19 37:30 eso eso piensan Echenique

Voz 21 37:33 Elías que mirar sus

Voz 19 37:34 sesgos sus sesgos en lo que significa la libertad de los demás y lo que significa la vida de los demás

Voz 1667 37:41 pues lejos de rectificar el secretario de Organización de Podemos se ha reafirmado en sus declaraciones así

Voz 1662 37:47 creo que es verdad que cualquier formación política tiene le falta día más a ir donde queda los mítines que queda en creo que también afloraba que Ciudadanos si atractiva

Voz 6 37:57 idéntica mente a a ciudad

Voz 1662 37:59 danos han apostado por una estrategia de confrontar a los diferentes pueblos de España para buscar votos en esa confrontación creo que es las dos cosas son ciertas querer aunque una no cancela a la otra

Voz 1667 38:13 incluso ha recibido el apoyo de algunos de sus compañeros como yo nueve Larra

Voz 22 38:18 el señor Rivera no estaba buscando votos de los vascos y de las vascas haciendo campaña allí sino que estaba efectivamente intentando incendiar la convivencia para rascar votos en otros lugares bueno pues os pido vuestro

Voz 1667 38:29 León sobre esta polémica que han bueno que marca esta jornada de campaña este lunes que viene del fin de semana Miguel Ángel de hablabas antes de las meteduras de pata de Pablo Casado pero aquí tenemos otra de órdago en la de Pablo Echenique acusando a ciudadanos de provocar con ese acto en Rentería y hoy reafirmados en esas declaración

Voz 1551 38:50 sí sí yo creo que es una torpeza inaudita es decir ponerse porque es una manera declarar sus simpatías a los de la bronca en lugar de empezar por simpatizar con lo con las víctimas no se pone de parte de los agresores a su me decía esto en Hora catorce una vileza una vileza de dichos y en el telegrama es que me lo parece ponerse de parte de los agresores sin decir pero pero pero hasta qué punto se pueden pese puede perder el norte porque es que yo a esta gente Podemos es que veo que están desnudos estado de verdad es garra todas las banderas hace no se sabe dónde van pero no se dan cuenta que que estaban en la inminencia de asaltar los cielos están acelerando su caída su descenso a los infiernos que se van a quedar con con uno con menos diputados que Vox que por ahí no hay salida no entiendo María Elvira bueno

Voz 1537 39:47 seguramente lo judíos provocaba me alemán con su existencia no o el otro día Arrimadas cuando fue llamada al orden porque estaba al parecer insultando a Torra porque estaba diciendo algo que Torra había dicho no lo cual es la como el mundo completamente al revés pues esto es una razonamiento de esa naturaleza claro que están muy perdidos ya afortunadamente no sea yo tuve siempre la esperanza de que las tensiones hacia un lado o hacia el otro en la sociedad española tuvieron una cara en una trayectoria corta creo que van a tener una trayectoria corta porque porque no hay ningún motivo realmente profundo de fondo para que esos tensiona miento generen réditos electorales Si lo que sucede es lo contrario es decir si lo que sucede es que el provocar esas tensiones artificialmente esta mente o con estos sesgos como el de Echenique que verdaderamente dan vergüenza ajena por decirlo rápido si eso se traduce en pérdida de votos creo que todos nos tenemos que felicitar

Voz 6 40:56 sí yo creo que es es que es tan difícil Nos están tan extraño que no podía dejarse con con las imágenes que vivimos quiero decir cuando cuál quiera que cualquier persona interesada en la política ve que alguien como Maite Pagazaurtundúa matronas Maite para quién le mataron a su hermano que ni siquiera en su en su pueblo en su en fin en el pueblo de su infancia de dónde está toda su familia ni siquiera pueda ir ahí a hacer un mitin a decir es decir lo que le de la gana como decía vienen en las imágenes que se que se aprecia no es que la libertad es decir lo que le da gana pues efectivamente lo que le de la gana y solidarizarse es tan de cajón que es de sentido común yo lo que pasa es que creo que también que la campaña es como sex como se exagera una una evidencia que es que tienen razón no no no vamos a discutir eso tienen razón los agredidos y las víctimas como decía Miguel Ángel eso que es una evidencia cuando se extrapola empieza a ese empieza a hacer crecer la bola llega a acusar directamente al PSOE de connivencia con ese mundo pues se pierde la razón que se tiene desde cualquier punto de vista porque connivencia con ese mundo ni el PSOE ni el PP ni Podemos tampoco nos engañemos en connivencia con la violencia creo que lo de Cheney que es evidentemente un menú muy muy desafortunado es una es no es no entender el momento además no tener sensibilidad política para entender rápidamente por donde va a los tiros pero de ahí a que sean violentos ellos a que Hatem a asimilar les a un grupo de violentos que es un grupo que hace unos años estaba apoyando el terrorismo está apoyando al que pese matase personas creo que hay que tener cuidado creo que hay que tener cuidado porque porque en general se está sobre actuando de una manera tan brutal en España que ya parece que aquí cualquiera que no sea de los míos es de los de enfrente que además no que son malos es que son violentos y no es verdad no es verdad la política española no es violenta en España hemos hemos hemos hecho un recorrido larguísimo en la política española para llegar en A amplio es consensos en contra de la violencia cosa que por otra parte no suceden todo el mundo aquí los hemos elaborado con muchísimos años mucho esfuerzo hemos incluido a todos los partidos en el rechazo absoluto a la violencia hemos ha habido el el PP vasco y el PSOE vasco el el el PC han estado juntos en un montón de entierros de maniquí estaciones de sean hecho muchísimas cosas en este país como para ahora volver a tener que empezar a volver a tener que decir que explicar que el PSOE no tie me connivencia con los violentos que el PP no tiene con vivencia con ningún violento que sean las cosas básicas en España estaban yo creo que están básicamente resueltas sino fuera por esta locura de campaña electoral las cosas básicas en las que están de acuerdo PP PSOE Ciudadanos Podemos es que que todo el mundo tiene derecho a hacer el mitin que quiera que se puede hacer campaña que es que se puede hacer campaña naturalmente que sí unos animales hacen una barbaridad como la que se hizo el domingo pues se condena estamos todos enfrente de ellos porque es evidente cualquiera que vea las imágenes que eso no es España hay además también hemos perdido un poco la la visión de donde es de de la evolución de la política española eso hace unos años había señores que mataban miles de personas que salían a la calle apoyarlos y ahora esos señores ya no matan se de se disolvieron sin lograr uno solo de sus objetivos con una derrota aplastante que la democracia española debería estar celebrando todos los días y esos señores que todavía siguen apoyando aquello que sigue existiendo son minoritarios no tienen un apoyo social en brutal Isidoro Si nos vamos a incluso hasta los datos y los datos electorales pues tampoco parece que vayan a tener un resultado espectacular en las elecciones relativizó las cosas y a veces es que tenemos una tendencia también los españoles la política española al dramatismo ya ya analizar todo como que todo está fatal y hay muchísimas cosas que está muy mal en España pero precisamente la lucha contra la violencia y la lucha contra el terrorismo es de las cosas que mejor ha hecho este país la política en este país en los últimos cuarenta años entonces rompamos porque es que tenemos una unidad clarísima de verdad alguien cree que se sienten en una mesa Pedro Sánchez Pablo Casado Albert Rivera no se ponen de acuerdo sobre este tema en dos minutos pues entonces no hagamos campaña con esto porque no hay diferencias fundamentales entre Sastre entre entre los principales partidos en España sobre cómo enfrentarse a unos violentos que Siles que si no llega a ser por la Ertzaintza le parten la cara directa es que a los de Ciudad esto

Voz 23 45:24 que no es estás contando Carlos el lo ha dicho a los propios dirigentes del Partido Popular a Pablo Casado m Pablo Casado Íñigo causó la semana pasada porque este no es el camino

Voz 6 45:32 pero porque lo han vivido porque porque alguien cualquiera que están miles de veces en decenas de veces en el País Vasco en mítines en actos en actos conjuntos Icomos además es una El País Vasco es un lugar pequeño donde todo el mundo conoce donde todo el mundo ha vivido unas experiencias terroríficas que es que en fin si es que si algo hemos hecho en el periodismo a este país es escribir sobre eso el IVA hasta la literatura o en fin acaba el libro de de éxito que si le a cualquiera patrias están desgarrador todo que cualquiera que lo vive de cerca según sí por eso los dirigentes del Partido Popular del Partido Socialista de Euskadi hay un hay uniones de que cada vez que sale alguien atacara a uno del otro lado estos no que estábamos juntos en los entierros que estábamos juntos en todo esto

Voz 1551 46:17 sí de hecho este dirigente del Partido Popular

Voz 1667 46:21 Arcaute sí sí sí sí lo dirán por KO

Voz 6 46:24 yo conocí a cualquiera que le pregunten del Partido Popular vasco

Voz 5 46:27 no hay el el propio el el el nombre

Voz 6 46:31 el número tres de de del PP el exalcalde Vitoria de Maroto en sí sino fuera porque está en plena campaña si le preguntan a lo diría que el porque es lo han vivido no sólo han inventado han ido juntos a los funerales les han matado a los concejales uno del PP uno del uno del PP uno el PS si es que era así si es que lo han vivido todos entonces

Voz 1645 46:49 ahora tener que volver al inicio

Voz 6 46:52 a recordar que estamos junto a los principales partidos políticos españoles están juntos en esto y están juntos contra la violencia me parece volver muchos pasos atrás que de verdad esto lo tenemos claro sea este es un país que eso lo tiene claro insisto no todos los países del mundo tienen claras estas cosas nosotros y lo hemos conseguido por desgracia porque lo hemos tenido enfrente ha sido terrorífico con casi novecientos muertos

Voz 1667 47:16 darle un par de minutos perdona Miguel Ángel enseguida te doy paso

Voz 1537 47:22 sí

Voz 20 47:30 escucha opina en Hora punto es

Voz 15 47:35 luego sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensa es seguro

Voz 24 47:40 Henri piso valoremos gratis tu casa y vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o en piso

Voz 15 47:48 punto es

Voz 1280 47:49 seguro que recuerdas cuando tus padres abuelos te daban de comer lo mejor era Paradis ponían tanto amor y cariño ahora como cansa puedes devolverles todo ese amor o cansa servicios sociosanitarios te ofrece su servicio de comida a domicilio para mayores personas con enfermedades crónicas o convalecientes Aucalsa catorce años cuidando de Ci de los que más quieres novecientos novecientos siete ochocientos dieciséis

Voz 1537 48:12 silenciado

Voz 20 48:14 en su nueva temporada Belén

Voz 25 48:20 esa gentuza has divulguen la mente

Voz 12 48:24 cada mes dos capítulos de estreno de bastante ya disponible en Podium podcast punto com una nueva afección dotarlas migajas viejo

Voz 25 48:35 sí

Voz 12 48:42 The Great criminal como Mona León Siminiani

Voz 20 48:46 Podium podcast punto com

Voz 15 48:50 esto es un silencio incómodo tras una relación sexual los silencios incómodos pueden ser indicativos de un nivel bajo de testosterona está son silencio más cómodo

Voz 26 49:00 un buen nivel de testosterona

Voz 7 49:02 necesario para grandes selecciones cínicas datos

Voz 1537 49:04 arte punto com

Voz 20 49:07 oyente seamos realistas que tu pareja puede abandonar sin que te lo esperes siente tenemos que a tus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir tu jefe puede echarte

Voz 27 49:27 trabajo Braulio hay quienes puertas toquen la vida es incierto todo esta pendiente de un hilo pero tranquilo algo que nunca te abandonará

Voz 3 49:38 la Cadena SER no exacto que veía Dani se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña lo perdona

Voz 28 49:46 en la Cadena SER

Voz 1537 49:49 siempre estaremos contigo habría que iban

Voz 29 49:52 varas Lila acuñado desde que empecé a oir las

Voz 20 49:59 dicen que Dios creó el mundo en una semana

Voz 30 50:03 así comprará tu casa sin comisiones en tan sólo siete días entra incluso Pisos punto com recibe una oferta por piso en Veinticuatro horas compramos y pagamos tu casa en siete días sin comisiones papeleo sin intermediarios que entra ya en clip piso punto com

Voz 20 50:21 cuenta con las pase lo que pase

Voz 7 50:30 cadena SER

Voz 31 50:33 oye veinticinco

Voz 7 50:37 Pablo Mora minutos de las once de la noche las diez en Canarias seguimos en la tertulia de Hora veinticinco con María Elvira Roca con Carlos Cué Icon

Voz 1667 50:46 Miguel Ángel Aguilar que se había quedado con ganas de comentar esa estrategia que está desplegando el líder del Partido Popular Pablo Casado de ataques contra su rival contra el candidato socialista Pedro Sánchez a cuenta de ETA estaba volviendo utilizar el terrorismo para atacar al presidente del Gobierno ya lo hizo la semana pasada cuando dijo que Pedro Sánchez prefería negociar con los que tenían las manos manchadas de sangre hoy ha dicho un día después de los sucesos los la tensión que se vive allí en Rentería en ese mitin de Ciudadanos ha dicho Pablo Casado que el Partido Socialista era la tolerante con los violentos Miguel Ángel