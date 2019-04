Hora 25 (15/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0866 00:00 de crear un Plan Marshall para África proponiendo además la vuelta a la Ley de racionalización del Sistema Sanitario del año dos mil doce aquella que en la práctica limitaba la atención para los inmigrantes irregulares aunque de momento el líder del PP habla sólo de acabar con el turismo sanitario algo que considera no evita la solidaridad se permitía la acogida el atención en urgencias

Voz 1620 00:22 en maternidad tiene informaciones IMFE

Voz 1 00:25 las infecciosas pero evidentemente no permitía que ese turismo sanitario sin contraprestación por los países de origen pusiera en riesgo nuestra sanidad pública universal y gratuita

Voz 1620 00:36 es una norma Pablo Rey vertida por el Gobierno de Pedro Sánchez que según

Voz 0866 00:39 pasado permitía ahorrar mil millones de

Voz 1620 00:42 pero lo cierto es que las cifras que ha utilizado casado en sus argumentos no sé correr

Voz 1667 00:47 ponen exactamente con la realidad Nicolás Castellano buenas

Voz 1620 00:50 qué tal Pablo buenas noches ni los datos queda Casado son precisos ni la comparación del Gobierno actual con el pasado del PP es muy rigurosa veamos el número de personas que llegaron el año pasado a España por vía irregular marítima sumándose te Melilla fue de sesenta y cuatro mil doscientas noventa y ocho esto es exactamente ciento treinta y uno por ciento más que en dos mil diecisiete vale si ponemos la lupa en las mediáticas patera en la meta un poco mayor de ciento sesenta y uno por ciento fueron cincuenta y siete mil quinientas personas rescatadas Un récord si de aquí se podría deducir el dato que da Casado ese setenta por ciento de aumento no está mal redondeo que hace el líder del PP inflando en nueve puntos la estadística dice Casado que lo aumento se está produciendo con Pedro Sánchez pero en los primeros seis meses de dos mil dieciocho estaba Rajoy en La Moncloa llegaron dieciocho mil personas en la segunda mitad del año cuarenta y nueve mil Sánchez cierto aumentó con Sánchez pero en todo caso el dato del ciento setenta y uno por ciento de los doce meses sumando la época de Rajoy con un matiz importante la tendencia al alza la llegada de personas en pateras viene desde el inicio del mandato de Rajoy hace cuatro años is agudizó con los cierre de la ruta Griega y Libia que acabaron influyendo en el aumento de llegadas desde Marruecos al Estrecho a las costas españolas sobre los otros dos mensaje que quedaba hasta mañana que esto podría pondría en cuestión la sostenibilidad a los servicios sociales directamente no es verdad el noventa por ciento de la gente que llega a España a las costas Se marcha directamente a Francia otros países europeos Isora que ponen en peligro la seguridad de las fuerzas policiales imaginamos que se refiere a sólo media docena de algunos incidentes tras asaltos a la valla de Melilla en todo caso esto es menos del diez por ciento de las llegadas totales bueno pues

Voz 1667 02:26 con esto también quiere hacer campaña Pablo Casado con la inmigración hoy se ha ido hasta Canarias Carlos para desplegar sus ataques contra Pedro Sánchez también hacer una propuesta tan polémica como la de volver a la reforma de dos mil doce que dejó a los inmigrantes fuera del sistema sanitario es

Voz 0076 02:45 básicamente todos explica por Vox sino existiera Vox Pablo Casado no se centraría en este tipo de asuntos porque este tipo de asuntos entre otras cosas el propio Gobierno de el propio Gobierno y las propias comunidades autónomas gobernadas por el PP ya estaban dejando de aplicar cosas que había planteado el Gobierno central del PP en su momento que fue un momento de una crisis económica en la que había que el PP estaba hundido en las encuestas necesitaba buscar algún en fin algún elemento que con el que con el que distraer un poco hice demostró y todos los expertos que lo ha mirado lo saben que se demostró que era una medida bastante inútil porque además provocaba algunos problemas provoca un montón de problemas dejar sin asistencia a gente que está aquí porque no es que se vayan a ir es que están y además es muy poca gente son unos números muy pequeños entre otras cosas porque mayoritariamente los inmigrantes que vienen de forma lo que entre otras cosas en España cae hay muchos menos inmigrantes que antes pero los que vienen mayoritariamente son jóvenes perfectamente sanos y la sanidad pública española el problema que tiene si tiene que que tiene algunos problemas es un problema del envejecimiento de la población española que son los principales usuarios de la sanidad pública como es lógico son las personas mayores y no Hinault los jóvenes entonces muchísima gente que ha mirado este problema Nicolás Castellanos de los sabe mucho mejor que yo llegó a la conclusión no fue una medida tampoco del gol del Gobierno de Sánchez súper revolucionaria era una medida que ya venían aplicando varias comunidades autónomas que habían decidido atenderlos porque es que es mucho más razonable porque además es mucho más arriesgado no atenderlos porque genera descontrol genera que que se que personas que tienen problemas estén o no estén controladas y no estén dentro del sistema global es una medida que es poquísimo dinero no es ni muchísimo menos el dinero que dice que es decir Casado provoca más problemas de los que genera cual al final

Voz 2 04:35 de qué se trata de tapar a Vox para tapar

Voz 0076 04:38 vox Casado está lanzando

Voz 3 04:41 en una en una línea

Voz 0076 04:43 insisto que no tendría nada que ver si no tuviera el gran drama que cada día las encuestas le dicen de que Vox el está devorando el el suelo electoral

Voz 1551 04:51 es que para tapar a Vox dicho lo mismo que Vox los que oyen al PP decir lo mismo que Vox prefieren votar a Vox que Vox Botero auténtico evite la copia vaya el original no acepte sucedáneos pida café café es decir es más sincero suena más de verdad para ese sector la población no parece ese sector del electorado lo que dice lo que dice Bosch nunca son igual de fuerte ni igual de creíble en esa dirección nefasta lo que diga el PP porque siempre irán pero bueno estoy que me cuentas si usted fue tolerante con la emisión tetas es decir no tienen elementos para para resistir lo que está haciendo es destrozar sea Asimismo está están quiere etapa

Voz 0076 05:37 la brecha abierto Vox lo que está haciendo es

Voz 1551 05:40 multiplicar la sí porque además Vox claro no

Voz 0076 05:42 este asunto va muchísimo más allá Vox no nos olvidemos que en Andalucía propuso utilizar los datos de la sanidad pública para expulsar inmigrantes lo cual también tiene unas consecuencias dramáticas porque si eso se llevara no no sea llevada a efecto Bosch no ha conseguido imponerlo en Andalucía pero lo propuso y lo propuso muy en serio lo quería meter en el pacto si eso se lleva al extremo la consecuencia natural es que los inmigrantes irregulares ante el miedo de ser expulsados por ir al médico te harían de asistir o asistiría mucho menos avala a la a la salud pública con las con las consecuencias gravísimas que eso tiene en una sociedad estamos viendo estamos viendo derivas como por ejemplo ahora la de no no tiene nada que ver pero la deriva de la de las que que está empezando a ver casos graves de la deriva de los anti vacunas quiero decir estamos viendo las consecuencias que tiene cuando la la gente por los motivos que se empieza a salirse de sistema una propuesta que al final lo que llevaba era a que un montón de gente se acabará saliendo el sistema por miedo a ser expulsada el PP evidentemente no ha llegado a tanto porque el bebé a pesar de todo y que está muy asustado con Vox gobierna gobierna en varios comunidades autónomas logra lo más llamativo de todo esto es tratar de acompasar lo que dice Casado con lo que hacen las personas del PP que están gobernando la diferencia es tan abismal que es que lo que hace pensar es que si Casado llegar a gobernar que eso también hay que pensarlo Si Casado llegar a gobernar lo lógico sería pensar que no que que que empezaría a pensar como los que realmente gobiernan en su partido no haría estas barbaridades pero proponiéndole a las esta proponen

Voz 4 07:21 Elvira para llegar al al Gobierno hay que hacer ejercicios de idoneidad

Voz 1551 07:25 la lo que está haciendo este señor Casado es lo contrario de todas estas suma de propuestas absolutamente imposibles lo que es incapacitando para nadie se imagina un tipo con este con este tipo de comunistas con nuestras propuestas en la Moncloa porque el disparate colosal es decir mientras que que Pedro Sánchez lo que está haciendo es un ejercicio de contención que es lo que le puede llevar al Gobierno

Voz 1620 07:54 pues bueno eso de que nadie imagina todo depende de los votos y no no quiere decir obviamente yo lo que creo es no

Voz 1551 08:00 está haciendo ejercicios de idoneidad exige

Voz 1620 08:02 sí está jugando dentro de su dentro de un circuito en teoría pequeño yo creo que el Granada Si hablas con dirigentes del bebé

Voz 0076 08:09 se trata de hablar bastante el gran drama de todo esto es que si llega a gobernar como en Andalucía pues todo se olvidará Ny dirán es un genio casado porque consiguió ya

Voz 1620 08:18 a la Moncloa el parece que la ayuda será una dificultad si llegara Janto el problema es

Voz 0076 08:25 Silleda ganar hay un día después en el que todo lo que has dicho y las posiciones a las que te has movido sí más grave si no llegas a ganar el gran problema es que Casado ha colocado al PP en una posición que necesariamente es pequeña necesariamente ha pasado de verdad que no ese no es un problema que ha generado él él se ha encontrado con un partido mucho más pequeño de lo que era antes pero con esta deriva de competir abiertamente contra Vox en la derecha dejar todo el centro para ciudadanos para quién lo lo lo quiere ocupar para el PSOE el el gran problema que se va a encontrar el PP el veintinueve es que el PP ha pasado de ser un partido que tenía once millones de votos a un partido cada vez más encerrado en la derecha española María pequeña

Voz 1620 09:10 María Vera que no te hemos escuchado en este tema la inmigración y la estrategia de Pablo Casado obviamente claro

Voz 0531 09:16 Colate del lo de lo de la inmigración y la atención a sanitaria no es realmente un problema mínimo que no tiene no tiene mucha repercusión porque problema pues al problema gordo problemas grandes y lo queremos afrontar pero no queremos afrontar porque muchas cosas que hemos decidido que no los afrontamos y entonces no van a las campañas electorales como por ejemplo el problema demográfico esto hace ya mucho tiempo que se decidió que no existiera como un problema vital existencial haya haya los las creaciones que se suicida y entonces nosotros estamos en ese problema pero como si no tuviéramos de la misma forma que estamos en un endeudamiento histórico vale sólo sobrepasado en el momento que siguió al Tratado de París el cuando la guerra de Cuba cuando se firmó la paz con los Estados Unidos lo hemos sobrepasado verdad visto a también forma parte del paisaje de la niebla no nos interesa nada de deudas hasta la cejas pero nosotros felices en este asunto lo de la demografía pues tres cuartos de lo mismo no es nunca se va a la base de los problemas y en este caso concreto pues hay un asunto tan sencillo como que que es lo que hace España en el espacio exige desde hace ya tantísimo tiempo cerrando las fronteras a los hispanoamericanos cerrando las fronteras a los venezolanos organismo que sería tan beneficioso para ellos y para todos podemos digamos favorecer unos mutuamente sin que nadie salga perjudicado esto no significa salir de la Unión Europea en absoluto España no tenía porque esto pero siempre tenemos tendemos a ir un poco más allá de lo necesario y luego no corregir las trayectorias y realmente uno quiere enfrentar el problema de la inmigración con seriedad pues es es una buena aguja de marear con la que empezar

Voz 1667 10:54 dejadme aunque sólo sea unos minutos para comentar uno de los temas que estamos contando desde esta mañana aquí en la SER porque al final estamos en la campaña electoral en la campaña de las generales hablando quizás menos de lo deseable pero estamos hablando de promesas de propuestas sin preguntarnos cómo van a hacer las real como como han hacerlas efectivas pues

Voz 1551 11:14 hoy les estamos contando aquí en la SER que ningún partido ningún

Voz 1667 11:18 uno de los cinco principales partidos que se presentan a las próximas elecciones generales del día veintiocho e incluyen en sus programas memoria fiscal memoria económica que explique cómo van a realizar sus propuestas José María Patiño buenas noches

Voz 1108 11:34 buenas noches Pablo ninguno ha aportado una memoria económica para explicar cómo se compensa las rebajas fiscales o como se justifican las subidas de impuestos no obstante el PSOE en el borrador de programa al que ha tenido acceso la Cadena SER se refiere al presupuesto elaborado para dos mil diecinueve que fue tumbado en el Congreso de los Diputados fuentes socialistas consideran que no hay mejor memoria que ese proyecto de hecho en el apartado económico se refiere a varias de las medidas aprobadas en los nueve meses de Gobierno hice hace referencia al desarrollo de los decretos leyes en vigor tanto PSOE como PP se comprometen a cumplir con la reducción del déficit a la que nos obliga la zona euro pero la formación de Génova no precisa cómo compensará la rebaja fiscal que se evalúa en dieciséis mil millones tampoco Ciudadanos cómo va a financiar las ayudas fiscales a la familia que se cifran en dos mil quinientos millones de euros podemos a diferencia de anteriores citas electorales no adjunta en esta ocasión la memoria aunque es evidente su apuesta por una subida impositiva en especial a las grandes fortunas Salamanca con un gasto expansivo en cohesión social Vox en su programa económico desarrolla su propuesta presupuestaria fiscal aunque lo hace partiendo de un marco teórico incluso

Voz 0076 12:46 pero con ecuaciones y con curvas del affaire

Voz 1108 12:49 poco asequible para el ciudadano medio Miguel

Voz 1667 12:51 Ángel no es sólo que presenten en el programa político tarde o incluso que no lo presenten porque todavía tenemos a dos partidos Ciudadanos y Vox de los que no tenemos el el papel encima no tenemos el programa encima pero es que ninguno nos dice cómo lo va a hacer presenta memoria económica para realizar esas

Voz 1551 13:07 áreas bueno pero hay una referencia muy interesante a la curva de Laffer esta curva de las cuevas

Voz 1620 13:16 aquí pero rápidamente

Voz 1551 13:17 quiero decir que aumenta la recaudación fiscal cuando disminuye digamos los impuestos tu rebajar los impuestos y resulta que recaudan más esto es una fantasía ICO este esto lo defendía con verdadero ardor Cristóbal Montoro eh hasta que llegó el momento en que fue ministro Hacienda y lo que hizo para digamos hacerse cargo para reducir el déficit que fue aumentar impuestos quita la paga a los funcionarios ese tipo de es decir porque esto de que el a la curva de Laffer hecho paso abuela eso no funciona sencillamente

Voz 1620 13:58 en el primer Consejo de Ministros anunciaron un estuvieron toda la campaña electoral digo porque ahora que te escuchamos a bajar una supuesta no puede subirlo en el primer Consejo Ministros argumentando que es que había datos que no conocían y que descubrieron casualmente justo nada más llegar a La Moncloa

Voz 0531 14:15 María Elvira esto de los de bajar y subir hombre hay hay que reconocer que en el programa de Vox lleva algo interesante que es la igualación de las rentas del trabajo a las a las a los ingresos por rentas de capital le esto yo leer escribir El País un artículo sobre esto porque hace ya muchísimo tiempo que doy la vara ocasión sobre el hecho de que las rentas del trabajo son las que

Voz 1537 14:45 cargan con la mayor

Voz 0531 14:47 parte de la acoso impositiva en este país es decir de las rentas del trabajo son la parte del león de los ingresos del Estado que está absolutamente sobrecargadas y que hay otras fuentes de ingreso que también son ingreso son Rastani los no son rentas de trabajo y que sin embargo tributó muchísimo menos a partir de ciertos tramos cincuenta mil euros como la mitad no entonces esto es algo que ha habido PSOE se ha habido PPS los gobiernos todo el mundo mirando para otro lado porque hemos porque las rentas del trabajo son más controlables porque

Voz 1620 15:23 además débiles

Voz 0531 15:25 porque son digamos más fácilmente accesibles porque se las puede y digamos las multas las penalizaciones que tú puedas poner ahí caen con muchísima más facilidad entonces se ha ido a tributar lo fácil hilo otros abandonado yo no sé si éstos de Vox

Voz 1537 15:42 y y realmente piensan llevarlo adelante o va ahí en el barullo oí diga

Voz 0531 15:48 hemos de las cosas que se ponen las piensa pero este es un asunto que

Voz 1537 15:52 verdaderamente debería pasar a un

Voz 0531 15:54 lugar mucho más central en la campaña porque una reducción en las rentas del trabajo sea el de la tributación de la recaudación que se hace a través de las rentas del trabajo no tendría por qué suponer en absoluto una disminución de la recaudación general beneficiaría a las rentas entona treinta mil euros Gimeno muchísimo

Voz 4 16:13 déjame terminar la crónica de

Voz 1667 16:16 este lunes con el juicio que hoy ha alcanzado su tren trigésimo primera jornada con la declaración de un coronel de la Guardia Civil que firmó algunos de los informes claves de este caso que ha apuntado a Josep Lluís Trapero al jefe de los Mossos entonces como una de las figuras clave Abe en la convocatoria del referéndum Alberto Pozas buenas no

Voz 0055 16:36 sí buenas noches es un guardia civil que ha firmado los informes más importantes de la causa Jackson relato transversal parando sobre todo cuando tocaba hablar de la actitud de los Mossos d'Esquadra el uno de octubre avisaban de los movimientos de Policía y Guardia Civil sobre todo si iban a coincidir

Voz 5 16:49 con algún político catalán en algún colegio hoy llevan veinte furgonetas de Guardia Civil hacia el colegio donde va a votar platino platino es el nombre encaja en clave de señor pues

Voz 0076 16:59 apuntando al nombre más pronunciado en esta causa

Voz 0055 17:01 Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero que según los correos intervenidos algunos líderes independentistas era clave en el proceso

Voz 0076 17:08 donde observamos que la figura del mayor Trapero es in

Voz 5 17:10 prescindible la estrategia dependiente hay un correo donde dice y en ese caso le podríamos perder

Voz 0055 17:16 ha estado eso sí algo menos locuaz cuando le han preguntado a las defensas sino la Fiscalía por lo demás Pablo testimonios de policías nacional

Voz 0076 17:21 les que el uno de octubre intervinieron en colegios de las

Voz 0055 17:24 la de Barcelona ya numeroso los cientos de personas que no

Voz 1108 17:26 mirando a otro tipo de mobiliario urbano algunos pues

Voz 0055 17:29 ejemplo en el Ramon Llull donde un manifestante perdió un ojo por un pelotazo de goma

Voz 1667 17:33 yo hoy también vamos a abrir nuestro Cuaderno de frases vamos a empezar escuchando frases Si proclamas contra el cambio climático que se han escuchado hoy en Madrid

Voz 6 17:45 grupos ecologistas de

Voz 1667 17:47 cuarenta y cinco países han lanzado este lunes lo que denominan rebelión climática es un movimiento para afear la pasividad de los gobiernos frente a este problema en Madrid han bloqueado una de las entradas a la sede de Repsol

Voz 7 17:59 creemos que hemos dado un salto más allá en el que más allá de egos y logos le movimientos particulares e la sociedad civil está cansada ahí está viendo que nos enfrentamos a un reto muy difícil de de afrontar y que sería una catástrofe sino no nos paramos

Voz 1667 18:15 frases de alerta también desde la República Democrática del Congo donde ha vuelto el ébola están registrando allí el segundo brote del virus más letal de la historia con más de setenta nuevos contar adiós casi cien muertos al mes ochocientos tres muertos llevan en los últimos ocho meses esto dice Luis Encinas experto de Médicos Sin Fronteras que hablado en declaraciones a la SER

Voz 8 18:38 no está desafortunadamente bajo control hay que constatar que es un fracaso niños de de estrategia porque no nos ha controlado y yo creo que aún hay que está ahora las hacen muy delicada básicamente porque todavía hay una desconfianza de la comunidad de los pacientes hacia el sistema sanitario yo creo que esto Toñín influir mucho en términos de de poder luchar juntos yo creo que es fundamental

Voz 1667 19:06 más cooperación y menos corrupción es lo que ha pedido esta mañana lo que se ha pedido esta mañana ante la Audiencia Provincial de Valencia

Voz 6 19:17 casado

Voz 1667 19:17 consignas para recibir al ex conseller Rafael Blasco citado hoy en el juicio del caso Cooperación el que investiga el desvío de más de cuatro millones de euros destinados a proyectos de cooperación internacional el juicio finalmente aplazado hasta el seis de mayo porque la defensa de Blasco para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía que pide paso Blasco hasta dieciséis años de cárcel hoy hemos conocido además novedades importantes del caso del pequeño Julen su los resultados de la autopsia que confirma que el niño murió por la caída al pozo de Totalán por dos golpes en concreto que el pequeño se dio en la cabeza y que le provocaron la muerte pocos minutos después se descarta por tanto que el niño muriera por un golpe de las piquetes que se utilizaron para rescatarle frases también de advertencia a los que tengan pensado viajar en los próximos días que seguramente no serán pocos continúa la huelga de vigilantes en el aeropuerto de Barajas de Madrid

Voz 9 20:10 hoy ha habido hoy no habido pro

Voz 1667 20:13 además en los controles a pesar de esa huelga pero ojo a lo que dicen los sindicatos a la advertencia que lanzan los sindical

Voz 1620 20:19 este lunes está siendo más tranquilo

Voz 10 20:22 miércoles habrá muchísimo más tránsito de pasajeros y será mucho más caótico posiblemente desde los tiempos de paso con una hora hora y media

Voz 1667 20:31 que vayan con tiempo que no será además iba a terminar frases de aquellos que anoche desafiaron la madrugada para ver pues el gran acontecimiento televisivo mundial del que todos comentan hoy

Voz 1620 20:45 sin avanzar nada del estreno frases de aquellos que ya han visto el primer capítulo de la nueva temporada de Juego de Tronos estos dos oyentes estas dos oyentes en Hoy por hoy

Voz 11 20:56 los tres mosqueado a mi casa puede de amigos de fanáticos de la serie para para ver el primer capítulo en directo de esta última temporada y la verdad es que no una defraudada ciudad absolutamente espectacular lo más difícil hoy va a ser no no hacen ningún poquito a toda la gente que no que no están fanatismo levantada malvada

Voz 12 21:14 sin spoiler al cometer di que tengo que volver a revisar anteriores temporadas antes de ver el segundo capítulo

Voz 13 21:24 Carlos tu Teruel

Voz 1620 21:25 otros no no yo soy muy serias pero esto me expresó di esto no sólo aquí aquellos Miguel Ángel Di María Elvira me quedé en Alaska

Voz 1537 21:36 ciento he visto un lo capítulo leyendo en un avión porque no había otra cosa me dormí como ocio

Voz 1620 21:41 sí pero no seguir el fugitivo Jeffrey M A P de la tele hace ya como leerse tantísimo tiempo atrás pero no no hace falta pero eso de la tele

Voz 1537 21:54 además no es un problema estético es un problema que yo creo que yo sé ya está estigma acuden el setenta y ahí está ahí puedo ver el cine a partir de ahí me empieza desagradar el modo de hablar de la gente el lenguaje que utilizan etc etc o sea que yo cuando la vida me maltrate me pongo una película año XXXVIII adivinen lo que

Voz 14 22:13 eso es que una serie ahí en el momento en el que se impone en fin el consumo de cine de series bajo demanda haya conseguido concitar este interés mundial

Voz 1667 22:26 bueno hasta el punto de que hay mucha gente esta noche aquí en España que se ha quedado hasta las tres de la mañana para ver el estreno de esta temporada la última templo

Voz 15 22:32 no sólo es el neo Medievo han del medievo

Voz 1620 22:36 sí se de de Nostradamus si efectivamente esto siempre ha tenido

Voz 1551 22:40 terminamos con Ramoneda

Voz 16 22:43 el dietario

Voz 1150 22:48 los partidos independentistas bajan precios las líneas rojas para negociar con Pedro Sánchez cada vez son más díscolo coloridas la razón y simple son conscientes de que en las elecciones generales se les pueden jugar muchos votantes hacía los socialistas para impedir que gobierne la derecha a menudo la ciudadanía jerarquizar mejor los problemas que los dirigentes políticos y en Cataluña como en el conjunto de España cada vez son más los que piensan que la prioridad inmediata es evitar que Vox PP y Ciudadanos se hagan con el poder aunque eso signifique abandonar las lealtades adquiridas por un día dice Albert Rivera que hay que dar la batalla al nacionalismo porque es la auténtico cáncer de Europa y de España cuál de ellos el español el catalán y el francés el alemán el vasco todos los nacionalismos o los de los demás fundamentalismo constitucional debería ser una contradicción en los términos pero es lo que practican los que nombres la Constitución no tienen otra propuesta que endurecer la ley y acudir al juzgado de guardia quizás a unos y otros les sería útil está pedagógica reflexión de Francis Fukuyama en El País la identidad viene de las experiencias compartidas no existe una democracia en el mundo con todas las experiencias compartidas de hecho no creo que sea deseable es la democracia compatible con la cultura de realización de los mensajes como más breves más escandalosos y más ofensivos más se propagan lo que hace que cualquier intento de razonamiento de liberación se va por en el aire y que la confrontación y el desprecio del adversario se adueñan de la escena política se olvida demasiado a menudo que la democracia es un instrumento delicado que tiene dos objetivos principales la sublimación de los conflictos por la vía de la palabra en la negociación en la lucha contra los abusos de poder

Voz 1620 24:37 la última imagen de este lunes en Hora Veinticinco está en París como lo lleva estando desde las siete y media de esta tarde Carmen Vela buenas noches de nuevo

Voz 0390 24:46 buenas noches externos comentaba Pedro que al

Voz 1620 24:48 menos dentro de todo el desastre se ha salvado la estructura de la catedral

Voz 0390 24:53 si las dos torres de la catedral se han podido salvar y la estructura está ahora fuera de peligro han señalado los bomberos pero dos terceras partes del techado están destruidos también han podido salvarse algunos de los tesoros eclesiásticos símbolos para los católicos creyentes como la corona de espinas solar reliquias de la cruz de Cristo tras desplomarse la aguja de la catedral de hasta hace apenas una hora las autoridades alertaban del posible colapso del templo gótico de más de ochocientos años de antigüedad y símbolo de la historia y cultura de Francia más de cuatrocientos bomberos siguen luchando a estas horas contra el fuego que se desató poco antes de las siete de la tarde en la parte alta del edificio probablemente la aguja en donde se había instalado un andamio para su restauración el presidente Emmanuel Macron anulado su comparecencia para anunciar medidas sociales y políticas tras acudir al lugar del incendio enviando un mensaje de emoción a la nación símbolo de católicos ha dicho de todos los franceses

Voz 1620 25:48 no está descartado que hable desde allí a la hacia

Voz 0390 25:51 en todavía está noche gracias Carmen buenas noches

Voz 1620 25:55 Miguel Ángel Aguilar Carlos Cué María Elvira Roca muchísimas gracias a los tres por acompañarnos gracias a ustedes les esperamos mañana seguramente con novedades de la investigación que se abre a partir de ahora en la que has sido la imagen del día el incendio de la catedral de Notre Dame en París seguiremos contando novedades esta madrugada aquí la SER hasta mañana

Voz 17 26:41 todo

Voz 18 26:45 hora veinticinco

Voz 6 26:47 Pablo Morán

Voz 1 26:50 a juicio los informativos

Voz 19 26:59 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco Facebook hora25

Voz 1 27:11 en esta vida existen dos tipos de hombres los que voy me clínica estos dos de los que nos

Voz 20 27:17 a un nivel bajo de testosterona a causa entre otras dolencias fallas de dirección descubre todo lo que podemos hacer por ti en clínicas doctor T punto com

Voz 1303 27:27 tú quieres saber cómo me las gasta pues mira yo me voy de viaje lo primero que hago es pillar mi tarjeta vine porque cojo saco dinero gratis en cualquier cajero del mundo realizo mis pagos en el extranjero con el mejor tipo de cambio cine ahorro las comisiones estúpidas plenitud como de las gastas pide ya tu tarjeta vine ex lleva de diez euros gratis de bienvenida vine tu cuenta sin banco

Voz 21 27:49 te sientes cuando tienes que llevar tu coche al taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en Gaudí punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas hay para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo aunque bingo punto com tú mecánico de confianza

Voz 15 28:12 las banderas no siempre son de telas venidas a un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto en la memoria nos hace libres el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado la historia es el referente para no repetir errores Fernando VII

Voz 1620 28:37 Nos arruinó culturalmente la veinte años

Voz 15 28:41 la séptima temporada con Carles Francino

Voz 22 28:49 después de llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 23 28:55 en últimos programa selecciona el que prefiera ir dale al play

Voz 1 29:00 el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 18 29:08 escuchando la Cadena SER la emisora de radio que escucharlo

Voz 15 29:17 como que escuchan los vicios

Voz 1620 29:19 es una forma de deben de un producto al famoso pues de lo lo oye Angulo consume tal vamos va a vender un producto se muchas veces en pero ido de comunicación ya pero es decir que hoy en la Herrero que que pasa que si no pueden escuchar la Km

Voz 0531 29:38 sí te posar quiera ser visible quieren

Voz 1620 29:41 puede oir y quién no no no presume estás Radio desea una radio abierta todos sí pero vale

Voz 18 29:47 en la Cadena SER la escucha