Hora 25 (16/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1667 00:23 el incendio que anoche Notre Damme activado de pronto y en muchas partes las alarmas por lo que pudiera pasar con los grandes monumentos por su seguridad y por su conservación y eso queremos dedicar este tramo del programa a preguntarnos lo mismo que se están preguntando en muchos países que han asistido sobrecogidos al incendio de ese emblema europeo están protegidas nuestras catedrales en España hay más de sesenta y la mitad de ellas son de estilo gótico de la misma época que no te dan cuál es su estado como se supervisan acudiremos al precedente de León cuyo templo sufrió un incendio en su cubierta en mil novecientos sesenta y seis muy similar al de ayer en otredad después dedicaremos la cara B de Sara vítores al fuego antes actualizamos la crónica de este martes que empieza a José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 01:08 a Pablo buenas noches empieza precisamente por la catedral de

Voz 1667 01:10 no hay Celia Se ha dado ya por extinguido aunque

Voz 1071 01:13 ahora los técnicos evalúan los daños en la estructura el presidente de la República Emmanuel Macron acaba de dirigirse al país en una intervención televisada

Voz 1667 01:19 para decir que Notre Dame estará reconstruida en sólo cinco años

Voz 1071 01:24 se llegó con fuerza hasta esta noche somos un pueblo de constructores tenemos mucho que reconstruir vamos a reconstruir lo traerán

Voz 5 01:33 lo cual no fue tan bueno eso las patas

Voz 1071 01:39 vamos a hacer la más bella todavía esperamos conseguirlo aquí es cuando lo decía de aquí a cinco años podemos hacerlo por eso sostenía Macron nos vamos a movilizar

Voz 1667 01:48 además de empezar la recaudación para reconstruir el templo llevan ya setecientos cincuenta millones de euros hoy han sucedido

Voz 1071 01:54 las cosas hoy hemos escuchado el relato de cómo fueron los momentos cruciales de la intervención de los bomberos así lo describía el secretario de Interior ese cuarto de hora esos quince minutos en que se salvó la catedral por ejemplo

Voz 1707 02:08 quiero aprovechar esta ocasión para volver a agradecer la labor encomiable del grupo de bomberos tienes enfocaron en las dos torres de la carga viral de Notre Dame de París poniendo en riesgo su vida para poder extinguir el fuego desde el interior lo que permitió salvar el edificio esta mañana ha trascendido que el tiempo límite del que disponían para operar era de tan sólo quince minutos de transcurrir ese tiempo podríamos estar hablando de una catástrofe aún mayor

Voz 1667 02:33 en la crónica política del día está la Junta Electoral que impide el debate entre candidatos previsto por Atresmedia para el martes que viene

Voz 1071 02:40 alega la Junta que al participar bóxer rompía el criterio de proporcionalidad Atresmedia presentará un recurso ante el Supremo iba a readaptar este debate a cuatro candidatos sin contar por tanto con Santiago Abascal Televisión Española mantiene la oferta de un debate a cuatro para el día veintidós

Voz 1496 02:54 los partidos adaptan sus estrategias de campaña

Voz 1667 02:57 esta decisiones responden a la decisión de la Junta a la selva

Voz 1510 03:00 si en el PP Pablo Casado aprovecha para insistir en un cara a cara con Sánchez y dice que está dispuesto

Voz 3 03:05 todo no me importa de siete a ocho a nueve o a diez sobretodo

Voz 6 03:10 en ese plató veremos a los socios de Sánchez porque Sánchez sin Podemos sin el PDK sin Esquerra es sin Bildu es un candidato incompleto

Voz 1510 03:19 en el PSOE fuentes de Ferraz aseguran que el presidente está dispuesto a debatir en los términos que acuerde el medio de comunicación que lo estudiará el Comité Electoral otras fuentes socialistas entienden que se hace el debate sin Vox se está beneficiando a lo que ellos llaman las derechas en Podemos dicen que bienvenidos todos los debates pero que lo obligatorio debería ser el de la televisión pública y Albert Rivera acaba de reaccionar en un mitin en Murcia

Voz 7 03:39 para qué hay que meter a los partidos nacionalistas ya tienen

Voz 1496 03:42 Sánchez en el debate para defenderles en su equipo

Voz 1510 03:44 se limitan a decir que hará lo que marque la Junta Electoral Central quien Vox en redes sociales critican la decisión de la Junta dicen que ha ganado el independentista

Voz 1667 03:52 la UDEF ha cifrado en dos millones de euros lo que hubiese costado la Diputación de Valencia contratar a siete personas supuestamente colocadas irregularmente hace cuatro años Valencia Amparo Cots

Voz 0122 04:03 la SER ha tenido acceso al sumario del caso al quería que provocó la detención en junio del dos mil dieciocho del presidente de la Diputación de Valencia el alcalde de Ontinyent el socialista Jorge Rodríguez la UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas de estas contrataciones irregulares Rodríguez fue suspendido de militancia por el PSOE y el renunció a la presidencia de la Diputación de Valencia pero mantiene el cargo de alcalde de Ontinyent a cuya reelección se presenta en las elecciones de mayo ahora el PSOE debe pronunciarse sobre esa candidatura

Voz 1667 04:34 del exterior Portugal que está viviendo una huelga de transportistas de gasolina que está provocando largas colas frente a las estaciones de servicio incluso cancelaciones de vuelos corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 8 04:45 en Portugal la huelga del Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas ha dejado al países sino en una situación crítica con varios aeropuertos sin combustible y largas colas en las gasolineras lusas en el aeropuerto de Lisboa están haciendo uso de las reservas de emergencia hay varios vuelos han sido cancelados y ante la falta de combustible en Faro dos fue los proceden desde ese aeropuerto han hecho escala hay repostado en Santiago de Compostela aunque el Gobierno ha pedido calma las vías están colapsadas por conductores que intentan repostar de momento doscientas tose gasolineras portuguesas se han quedado secas los expertos alertan que si no se resuelve la situación pronto podrían complicarse los grandes desplazamientos esperados durante el fin de semana festivo

Voz 9 05:26 eh

Voz 1667 05:33 Llamas son imponentes hay

Voz 1496 05:35 una gran columna de humo en una zona dañada José María Patiño que como nuestros oyentes saben fue corresponsal de la Cadena SER en París está pendiente de la radio francesa no están aportando algún dato más

Voz 11 05:45 la pública dice que hace aproximadamente veinte minutos que se inició este incendio es muy aparatoso porque hay una

Voz 1496 05:52 gran cantidad de humo hay una nube

Voz 1667 05:54 muy intensa en el centro de París

Voz 12 05:57 lagunas mala que es arquitecto que ronda vacacional importantísima está derrumbado como una película de desastres harán una imagen sublime y horrible al mismo tiempo la gente gritando aquí hay muchísimas singulares

Voz 13 06:11 de de París no representa a París en el mundo todo el mundo conoce a la Catedral a un momento histórico es por supuesto una catedral católica de esos días de Semana Santa pensamos dentro de los católicos representan la historia

Voz 14 06:30 siempre

Voz 15 06:35 los sonidos de una

Voz 1667 06:36 tarde noche en la SER la tarde noche de ayer contándoles su un incendio que ya forma parte de la historia de Francia en la historia de todos la cubierta de la catedral de Notre Damme ardiendo los paseos junto al seno llenos de centenares de parisinos de franceses de turistas que se acercaban a contemplar y a despedirse los símbolos de Francia pequeños homenajes que han continuado hoy como el de este violinista que está sonando de fondo anoche hasta ahora les contábamos el alcance del fuego sobre Notre Damme ahora ya sabemos el daño que han provocado esas llamas dentro del templo os hemos propuesto acercarles una especie de foto Galería con lo que hemos visto en el interior de la catedral Sastre sí1

Voz 1071 07:20 mira hacia abajo verá confundirse los bancos para los fieles con los escombros y los palos de madera carbonizados ya que se fueron desplomado igual que la aguja que coronaba al templo y hay una mezcla de marrones y negros y el blanco de algunas piedras que fueron a caer en mitad de la galería como si hubieran montado hogueras tapillas CIU no pudiera pasear entre los escombros este sonido corresponde a quién lo ha podido hacer esta tarde carpintería sobre esos restos de piedra ahí de madera entre los charcos de agua que aún goteo llueve del cielo azul de París nombraría uno el daño que sin embargo mantiene las paredes en su sitio y las vidrieras y los nervios de las columnas que se disparan a una bóveda que ya no existe como si en vez de aguantar las hubieran levantado para señalar el vacío es una imagen dramática dramática a la vez sublime

Voz 1496 08:08 no traerán de París se ha propuesto exhibir grandeza su peor trago

Voz 16 08:14 un

Voz 1071 08:19 si uno mira hacia arriba notará los vacíos porque una parte de la bóveda se conserva y otras en cambio dan directamente al cielo que ahora se ve claro y que anoche sin embargo se abría un rojo incandescente como si hubieran puesto arriba el infierno que describió Dante así se observa en esta imagen en la que pueden ver a Emmanuel Macron presidente de la República observando y en esta otra la que un bombero también mira cuando tiene un momento para darse cuenta de la trascendencia cruza los brazos por detrás

Voz 17 08:46 no podría decirse si está allí como funcionario como feligrés como ciudadano de una república laica que ve plasmado en esa imagen el vacío que siente dentro un vacío inmenso

Voz 18 09:00 y así es como hoy se ha puesto a sonar

Voz 1071 09:03 dentro la iglesia donde antes que los turistas fueron generaciones enteras encontrarse con el silencio francesas y europeas suena igual que en la calle porque está entrando el viento y los susurros los silbatos y es posible percibir el tráfico y hasta el lamento que todavía expresan los vecinos de París

Voz 19 09:23 todos esos turistas

Voz 1071 09:30 dan los rosetón letones en sus sitios que observan coloridos desde el gótico esta esa cruz dorada aseguro que la han visto que parece que brille aunque no lo de la luz y que como el resto del altar se conserva sin apenas rasguños que aparece entre la bruma que todavía un mea hay en fin montones de maderas restos de bancos hay carbón y plomo que fue cayendo fundido ya son de esas fotos que pueden incluso o leerse yeso eso olor igual que ese pellizco con el que andaban esta tarde quiénes paseaba por dentro que dará ya asociado para siempre a esa llamarada

Voz 1667 10:03 gracias a esta mañana luego tenemos que volver hoy a París Carmen Vela buenas noches bueno lo último es esto que contábamos hace unos minutos al comienzo de este tramo en Hora Veinticinco Emmanuel Macron ha puesto fecha para el final de los trabajos de reconstrucción de Notre Dame ha dicho que estará lista dentro de cinco años en dos mil veinticuatro

Voz 0390 10:24 pues es un buen reto a los expertos que habían estimado durante

Voz 1 10:28 Diane décadas el tiempo de reconstrucción

Voz 0390 10:31 Emmanuel Macron lo fija en cinco años este periodo para levantar todavía más bella ha dicho la catedral de Notre Damme le escuchamos

Voz 20 10:38 no son de

Voz 0390 10:42 somos un pueblo de productores un pueblo emprendedor unos vamos a movilizar el presidente ha asegurado que en la tragedia de Notre Dame hay una oportunidad de unir al pueblo francés para vencer el incendio de nos da nos recuerda también ha dicho esta historia no se detiene nunca que siempre habrá dificultades que superar que aquello que creemos y destructivo le puede ser dañado todo lo que supone Francia lo material y espiritual está vivo es frágil no debemos olvidarlo ha agregado

Voz 1667 11:11 Carmen han pasado más de veinticuatro horas en las que en fin se ha podido hacer un primer examen sobre el estado en el que se encuentra la catedral hay un primer informe de de daños tanto de la estructura como de los objetos de fin de grandísimo valor histórico y cultural que que estaban en el interior de Dame

Voz 0390 11:28 hay declaraciones de los expertos de los ministros que han hecho inventario pero todavía queda muchísimo por evaluar el incendio ha dejado a salvo sus dos torres la norte y sur y la fachada quedan a la Catedral su imagen icónica los muros siguen en pie pero según el ministro de culturas y se vinieron abajo dos tercios de la cubierta

Voz 1971 11:49 le podemos oir Sitjà

Voz 1510 11:51 a mí me lo que sabemos es que dos tercios

Voz 21 11:55 la cubierta se han ido con el humo que la aguja que lamentablemente se quemó y cayó al interior de la catedral provocó un agujero en la bóveda el crucero del tránsito el tránsito norte sean derrumbado tanto

Voz 1510 12:04 el luto concepto uno hizo sonreír

Voz 0390 12:10 sí y hay inquietud por la bóveda porque han embalsado una gran cantidad de agua los tres rosetón es sin embargo que representan las flores del paraíso del siglo XIII como gran parte del edificio se han visto afectados pero ha dicho el ministro aparentemente no han sufrido daños catastróficos al menos uno de los tres órganos de Notre Dame ha sobrevivido destrocé y sobre todo el considerado tesoro litúrgico de la catedral pudo pone a salvo al trasladarse al Ayuntamiento hablamos de la túnica de San Luis del siglo XIII pero también de la corona de espinas un clavo de la crucifixión y un trozo de la cruz símbolos para los católicos creyentes todo ello numerosos óleos de gran valía serán trasladados ahora al lugar

Voz 1667 12:51 Carmen también tenemos la otra pata la de la investigación de lo sucedido se sigue abordando este desastre como el origen del fuego como el origen fortuito pero hoy la Fiscalía ha comenzado a interrogar a los trabajadores de cinco empresas que estaban implicadas en los trabajos de rehabilitación de la cubierta

Voz 0390 13:09 si la investigación parte de la base sin embargo de que el incendio fue accidental no hay indicios criminales por ahora pero los trabajos tardarán porque los expertos deberán primero entrar en el templo gótico durante mucho tiempo algo que por el momento han dicho medir determinadas cosas no es posible no es estable y ya se ha empezado a interrogar como dices a los testigos a los obreros que trabajaban en el andamio a sus responsables empresariales al menos cinco sociedades según ha explicado el fiscal de Pau this Remi Jaén según su relato hubo una primera alerta a las dieciocho y veinte pero la constatación del fuego llegó veintitrés minutos más tarde en las vigas de la catedral entre tanto Se había procedido a la evacuación de la basílica de ahí que no hubiera víctimas los tres heridos por intoxicación son un policía dos bombero

Voz 1496 13:59 sí gracias Carmen recopilamos toda la información a las diez hasta luego en nuestro país hay sesenta y cinco Katia

Voz 1667 14:06 erales de las cuales la mitad son de estilo gótico como las

Voz 1496 14:09 de Notre Damme hoy el Gobierno ha anunciado que va a revisar el estado de esos

Voz 1667 14:14 templos informa Javier Torres el Gobierno de España

Voz 1496 14:16 esto manos a la obra va a revisar los planes de salvaguarda de los bienes culturales ante posibles emergencias bien sea a estas provocadas por la mano del hombre por negligencias por accidentes por daños intencionados bien sea por catástrofes naturales terremotos inundaciones lo va a hacer además en colaboración con las comunidades autónomas por ello ha convocado de manera urgente un consejo de Patrimonio que se reunirá en semana y media y que lo primero que va a hacer según el director general de Bellas Artes Román Fernández Baca es dedicarse a comprobar las medidas preventivas

Voz 22 14:47 todos los sistemas que tiene que estar en perfecto estado de revisión dictará de detección de alarma de precaución ante la obra es decir lo que la la la detección de posibles viejo las causas de lo mismo y la prevención de estos días

Voz 1496 15:06 no es nueva la política de prevención desarrollada por el Ministerio porque ya en dos mil diez se creó una unidad de emergencias y gestión de riesgos de

Voz 1667 15:14 esculturales a partir de esta propuesta vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las catedrales que tenemos en España por ejemplo en Toledo se encuentra la segunda catedral más grande después de la de Sevilla se encuentra en el casco viejo de la capital manchega en lo alto de una colina de cien metros que bordea el Tajo hoy los bomberos de la ciudad explicaban el protocolo ante un incendio como el de ayer en París si tienen todos los detalles Víctor García adelante

Voz 1965 15:37 aunque la ciudad sí tiene un plan de emergencia y evacuación municipal los bomberos piden a la catedral una coordinación especifica que a día de hoy no tienen igual que solicitan planes de autoprotección para los más de cien bienes de interés cultural de Toledo

Voz 23 15:48 no dependemos de la prevención muy alta había es decir si esos planes no están vivos se realizan periódicamente si no se realizan cuando simulacros todos estos debe estar preparado digamos antes de que ocurra el sucesor porque luego después

Voz 1965 16:07 ya tenemos mucho por eso dicen estar bastante preocupado si es que no es fácil controlar un fuego intramuros en Toledo

Voz 23 16:15 a la estrechez de las calles el acceso difícil de nuestra ciudad es aún más complicado que el acceso a los medios materiales de que dispone de París con un cuerpo de bomberos militar no sólo las de Toledo

Voz 1965 16:31 es cierto que en esta en la catedral primada de España pronto habrá obras de restauración en una de sus torres obras que están preparadas a falta del permiso según nos contaban en el Cabildo ayer apenas cinco horas antes del incendio en París

Voz 1667 16:43 el siguiente destinos León cuya Catedral cuya cubierta también ardió fue el veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y seis asilo contaba en nodo días después

Voz 24 16:53 anoche se conmueve en la ciudad de León la catedral coño del arte gótico ha sufrido los efectos de un incendio producido por una chispa eléctrica que a pesar de los pararrayos prendió en la techumbre de la nave central el siniestro fue sofocado por el parque de bomberos de la ciudad con la ayuda de los de las provincias limítrofes

Voz 1667 17:15 la gestión de aquel incendio en la Catedral de León Serbia

Voz 25 17:18 para elaborar un protocolo para abordar

Voz 1667 17:20 camas como el de ayer en en París nos lo contaba el subdirector de Patrimonio Cultural esta mañana en Hoy por hoy no se pueda atacar el fuego con abundante agua porque provocaría un daño mayor

Voz 1162 17:30 el peligro está en las junglas y se echa agua Shas bóvedas pesan muchísimo hice caen hacia el interior que era lo que se evitó en la Catedral de León gracias a un cantero que dijo orejas que se consuma la madera y la piedra se salvará

Voz 1510 17:43 hemos pedido a nuestro compañero de Radio León

Voz 1667 17:46 Pablo bodega más detalles de esta historia del cantero y por supuesto de la Catedral de León Pablo buenas noches

Voz 26 17:51 buenas Pablo en el caso de León la culpa fue de un rayo que impactó en este domingo de Pentecostés en el tejado de la cátedra sobre las siete de la tarde el fuego no se detectó sin embargo hasta dos horas después cuando la catedral se perfilaba ya envuelta en llamas contra el cielo del anochecer en una imagen muy similar a la que todos tenemos hoy de París a pesar de que los bomberos se movilizaron enseguida el maestro cantero ordenó que no se vertiesen ni una gota de agua sobre el incendio para evitar dañar la fábrica levantada con porosa piedra de Boñar es un milagro que alguien Sitges el Consejo de ese hombre en medio del caos de aquel día lo dice el deán del templo Antonio Trobajo que fue testigo directo del incendio cuando era un seminarista de último año

Voz 27 18:32 yo era seminarista en aquel momento del último curso etiología los colocaron en fila para ir sacando del interior de la catedral todas aquellas cosas de valor que pudieran correr algún riesgo hubo un momento de alarma cuando se desprendieron los ladrones que son esas piezas adornadas que son de madera y que estaban sujetas arriba por la madera de la techumbre quedarnos con gran estrés esto sobre la catedral

Voz 26 18:57 las llamas arrasaron por completo la cubierta de madera pero afortunadamente el resto del templo salió indemne

Voz 1667 19:02 ampare se enfrenta ahora a Pablo a una reconstrucción similar al que

Voz 26 19:06 eh se llevó a cabo en la Catedral de León como se hizo allí aquí la reconstrucción fue prácticamente inmediata en unos días se habían retirado todos los escombros y apenas una semana después reabrió al culto enseguida comenzaron los trabajos para reponer la techumbre que se decidió construir en hierro también hubo aportaciones solidarias algo más modestas eso sí que las de Notre Dame de París un forjador local donó los materiales para la nueva cubierta el dictador Francisco Franco al que es informó el día del incendio en el palco del Bernabéu donde presidía una final de Copa ordenó que no se escatimará en gastos para restaurar la Catedral el incendio copo también las portadas de la prensa internacional desde la catedral metodista de Washington cuyas vidrieras están inspiradas en las de León llegó un donativo

Voz 27 19:48 en ocho días el desescombro prácticamente al día siguiente de las veinticuatro horas ya se habían extinguido los rescoldos y hay que agradecer en aquel momento la gratuidad con que un empresario veo es Rogelio Fernández que tenía un taller de fundición pues ofrecido inmediatamente los elementos materiales para que se pudiera echar arriba ese nueva techumbre sobre la cual se colocó la teja

Voz 26 20:14 la cubierta ignífuga protege ahora a la catedral de la amenaza del fuego hay cámaras y detectores de humo en los puntos más sensibles e incluso una brigada de operarios que recorre a diario todos los rincones del templo para detectar amenazas pero el deán reconoce que a pesar de todo el riesgo cero nunca existe

Voz 28 20:31 no

Voz 1667 20:33 el estilo gótico de la catedral de Notre Damme sirvió como modelo por ejemplo para la construcción de la de Burgos existen diferencias que evitarían un incendio como el de ayer esta mañana lo explicaba el portavoz de la diócesis de patrimonio de Borgo

Voz 29 20:46 es que la cubierta de Burgos Burgos es distinta de la cubierta de meterán nuestro perdón porque esta no tienen prácticamente nada de Madero ahí el Real realmente lo que se ha sido todo lo cubierta muy inclina la aquí en cambio seguramente que ustedes cuenta de que la cubierta es distinta porque están mucho más plana aunque en principio parece ser que estaba proyectada para estar también muy inclinada

Voz 1667 21:13 tenemos al teléfono a José Luis Corrales escritor y además es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza muy buenas noches profesor hola buenas noches lo primero es viable esa apuesta de Emmanuel Macron de reconstruir Notre Damme en cinco años en dos mil veinticuatro

Voz 22 21:29 me parece una apuesta demasiado arriesgadas no que es exagerado hay que hace muchos estudios hay que tener en cuenta que todo es un tiempo considerable sobretodo siquiera hacer bien hay que hacerlo con técnicas artesanales y se quiere dar un toque medieval o por lo menos que que de alguna forma lo que es lo que te el medieval hay que tallar las quiero por ejemplo a mano no se pueden cortar con una sierra mecánica porque eso da una sensación pues pues muy diferentes no yo creo que veinte años puede ser un plazo razonable para para que esté la catedral de plazo muy muy corto ahora así siempre al muchísimos recursos muchísimos medios muchísima gente es posible pero a lo mejor habría que multiplicar el coste eh en fin por una una cantidad realmente enorme pero puede ser puede ser vea digo yo creo son veinte años más o menos lo que llevará restó restaurar la Catedral me esta semana

Voz 1667 22:21 es una de las cosas que más me ha llamado la atención escuchar esta mañana profesores en fin la dificultad para encontrar profesionales que reproduzcan que vuelvan a reconstruir esa catedral no profesionales de la orfebrería artesanos en definitiva no que les den forma de nuevo a la Catedral

Voz 22 22:38 claro es que estamos perdiendo de hecho en España se puso en marcha un proyecto de escuelas taller hace ya muchos años porque con éxito e hijo Peridis dibujante y arquitecto en Santa María la Real de Aguilar de Campoo la que puso en el que puso en marcha a este Plan de Escuelas Taller para recuperar su fiesta artesanales tradicionales Tapial Borja cantería albañilería clásica cerámica que están perdiendo a estado industrial e por eso sí que es lo que buscan profesionales yo creo que habrá que poner a estilo medieval unos talleres habrá que poner unas logias medievales donde maestros artesanos en enseguida alumnos a restaurar con técnicas tradicionales porque es que ahora que es prácticamente no hay por tanto eso llevará tiempo

Voz 1496 23:20 usted conoce bien el estado de nuestras catedrales

Voz 1667 23:22 hoy el Gobierno anuncia una revisión para conocer el estado de todos esos templos para que no ocurra lo mismo que no te dan para prevenirlo en la medida de lo posible cuál es el estado en el que se encuentran las muestras profesor es necesaria una revisión como anuncia el Gobierno

Voz 22 23:36 hoy es sino hay algunas que están muy bien conservadas tienen un plan director estupendo por ejemplo la Catedral de León de la cual yo soy asesor es una tiene un plan de restauración realmente magnífico modélico por cierto para que se den cuenta cómo están nuestras catedrales en la Catedral de León había un vandalismo tremendo y ha habido que colocar unos precios extendió es en las vividas porque aunque parezca increíble todos los días aparecían hasta este sistema de protección varias piedras dentro de la catedral con gente que tiraba piedras a las ideas y rompía los cristales entraban en unos dieciocho entraban dentro de la catedral nuestro es realmente increíble entonces hay una enorme variedad de TS de modalidades de restauración Haidar cantidad e indica que casuística pero en general en general las catedrales españolas están bastante bien comparadas con algunas europeas están bastante bien porque casi nunca diez en su día y sobre todas estas escuelas talleres imparte el Ministerio pues ha dicho han sido muy importantes no Burgos don Santiago de Compostela que nos gótica federal románica pero también entiendo pero es Víctor es que en su momento visión bastante

Voz 1667 24:39 una de las cosas que más sorprendió ayer profesores que en Notre Damme no contara con ningún tipo de sistema de protección de prevención de incendios era imposible en una

Voz 1496 24:50 la instalación como esa dotarla

Voz 1667 24:53 de de de algún sistema de de prevención de incendios

Voz 22 24:56 bueno yo para escribir su novela en números dio todos los vinos sobre todo mi ensayo una de las catedrales visité en hotel dan estoy paseando por las bóvedas por un bosque de madera realmente impresionante aunque es de que en siglo XIX en el trabaje de madera en al este de esta época medieval pero me quedé impresionado porque aquello podía con con cierta facilidad es verdad que más se permitió el acceso al público había ciertas medidas de restricción de de luz ese lugar perfectamente que yo no vi hace estos doce años trece años no vi ningún sistema de protección digamos eficaz no no había nada era algo en fin me llamó bastante bastante la atención no había tampoco cables Nobile nación ahora se han colocado para la restauración de cruceros se colocaron hace unos meses unos servicios yo estuve en París se está basado en una conferencia en el Instituto Cervantes y me acerqué a Nuestra Señora haber que a Eguiguren de enorme andamiaje y además son de MG habían adosado una serie de máquinas sobre todo grúas ya ascensores para subir los practicidad expresados hasta arriba y me llamó la atención efectivamente que cualquier chispa de aquel o cualquier circuito de eléctrico en esos sistemas de de grúas podía provocar lo comente con un periodista que estaba conmigo no tendrán pero bueno parece ser que lo pusieron demasiado cuidado que había que haberlo tenido en esa en ese sentido

Voz 1667 26:18 yo ahora con la aguja que cayó profesor se podrá reconstruirse podrá construir entera la Catedral tal cual estaba sí

Voz 22 26:24 sí porque además hay una vamos artículos publicado en una revista lo que hay una documentación cartográfica de la arquitectura la Catedral realmente fotográfica al milímetro no se puede conocer cada uno de los centímetros de los centímetros de una obra de la catedral y por tanto se reconstruir perfectamente en ese sentido vestido de la acusación pública ningún problema incluso ahí es que hay modelos en 3D que se pueden ir perfectamente y entonces insisto todo es cuestión de dinero de puntos política parece ser que el dinero no haber la voluntad política evidentemente también porque no nada justos con París junto con la Torre Eiffel perdón son los dos grandes iconos de París impediría yo no tendrán es el gran icono de toda Francia porque en el siglo XIX cuando Víctor Hugo publica en mil quinientos treinta y uno sobre la novela de Nuestra Señora de París toda hacía entendió enseguida que el icono nacional de la nueva república tras el fracaso lo una poliédrico era precisamente el gótico y sobre todo en otro por tanto es el icono de toda Francia espero que que Francia que además es una hace muy bien pues ponga ponga en valor de nuevo la catedral y la restaure con buen criterio que además basta puntos en la Unesco arquitectos internacionales yo creo que se hará bien o deseo por lo menos que se haga bien

Voz 1667 27:38 en muchas casas de las más ricas de Francia que ya se han comprometido a donar dinero para para que sea posible a José Luis Corral muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 22 27:46 nada un saludo con tendencias

Voz 1667 27:49 aquí desde el comienzo de de esta ahora Victoria Lafora buenas noches

Voz 1971 27:53 muy buenas noches Cristina de la Hoz buenas noches buenas

Voz 1667 27:56 María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches supongo que todavía como todos algo conmocionados por las imágenes de ayer no se ve todos los días un referente un símbolo sí como el de Notre Dame en llamas hay algo muy español Victoria que hoy se anuncia una revisión del estado de todas las catedrales españolas para ver cómo están ya pasó por ejemplo con el puente recordábamos en la en la reunión de esta tarde con el puente de de

Voz 1971 28:22 aquí sí sí

Voz 1667 28:24 esto igual si aquí vamos siempre

Voz 1971 28:27 de todas maneras para que se vea lo fundamental que es el mantenimiento de estas

Voz 30 28:32 eh bueno él

Voz 1971 28:35 edificios Patrimonio de la Humanidad porque es que son patrimonio de la humanidad que es que son casi todas las catedrales góticas el el Diario de León cuando el incendio del año sesenta y seis de la catedral que efectivamente fue producido por un rayo contaba entonces en sus páginas que según todos los expertos el rayo cayó sobre el pararrayos de la catedral este pararrayos tenía una una forma de desviar el la chispa a través de una cosa que llevaba un pozo el pozo estaba anegado en tan mal estado de conservación que lo que hizo fue revotar otra vez la chispa eléctrica para arriba de ahí que el incendio tardara dos horas entre la caída del Rayo ha que volvió a subir otra vez la chispa para arriba porque el pararrayos no servía para nada luego el mantenimiento que no la revisión es fundamental para conservar estos estos monumentos me hace gracia porque claro todo lo que se está destacando en estos momentos de lo que se ha conseguido salvar de la catedral de Notre Damme pues evidentemente a la catedral Notre Dame un templo católico al margen de los doce millones de visitantes turistas que tiene al año acá la gente destaca mucho la corona de espinas en fin en todas estas cosas de la

Voz 1667 29:51 el del oye lo que se llama el Tesoro en otredad claro

Voz 1971 29:54 claro claro un poco bueno todas estas cosas de las reliquias de que bueno que son muy

Voz 1496 30:00 pues muy respetables para los católicos

Voz 1971 30:02 pero para la gente que ayer no sentíamos conmovidos por el la pérdida de esa maravillosa obra de arte lo que de verdad a mí me ha tranquilizado esta mañana es pensar que esas vidrieras del siglo XII han conseguido salvarse porque están montadas sobre plomo y el calor derrite el plomo fíjate la similitud con la con la el incendio de León también se Álvaro las vidrieras también eran de la Edad Media también eran de lo más valioso de la catedral ya habían sobrevivido a la invasión napoleónica igual que la idea es Notre Dame abrieron coge a sobrevivir a la primera a la segunda guerra mundial

Voz 1496 30:42 decir pues es que es que es escalofriante

Voz 1971 30:44 canté similitudes que hay entre los dos incendios Cristina

Voz 1510 30:47 yo no sé comentará el debate interno en Francia yo me imagino que si esto hubiera sido aquí tenemos el antecedente de la Catedral de León ahora mismo todo el mundo se estaría acusando mutuamente de que no se hizo una buena labor de supervisión de revisión de

Voz 1880 31:03 pimientos ni la reacción parece que ha sido otra no la ven

Voz 1510 31:06 ahí achacar en la calle en la reacción ha sido otra cómo fue en los atentados islamistas cabida en Francia que en Francia ha sido víctima recurrente esas imágenes que hemos visto de actos conjuntos de todas las víctimas no de esa idea de de de de de común que tienen de de solidaridad que dice ojalá en este país lo hubiéramos tenido entonces yo estoy convencida de que aquí se hubiese organizado una enorme escandalera en el que estaríamos más preocupados en saber quién tiene la culpa de lo que ha ocurrido que en buscar un proyecto para sacar adelante en otredad lo esté convencida de que lo hará lo harán en no sé si en cinco en veinte años esa el no no tengo idea pero no les faltarán fondos no me cabe ninguna duda de que la Unión Europea se volcará N en la recuperación de Notre Damme en la enorme poder simbólico que tiene ha sido portada Joy lo he visto ha sido portada en toda la prensa internacional incluso en la africanas es decir no toledana teniendo una repercusión una repercusión enorme me tranquiliza al experto con ha saludado el señor Corral diciendo que la mantenimiento de de nuestras catedrales es bueno yo hombre yo no que me gustaría es hacer dos observaciones primera que no entremos tampoco en histerismo que esto de repente nos podemos todos estupendo seamos a revisar cómo lo del puente no sé si fue de Nápoles no sé si fue en Nápoles

Voz 1496 32:21 no no recuerdo Génova me vine Génova van Génova

Voz 1510 32:25 como lo del puente que al final tampoco sabemos en qué ha quedado eso se han revisado los puentes y luego lo más llamativo de todos que alguna fuerza política en concreto Vox ha utilizado esto para reiterar esto los fantasmas de los islamistas esta

Voz 1667 32:37 que no utiliza

Voz 1510 32:40 Ciudadanos de religión islámica están felices de lo que ha pasado en Notre dan casi completamente surrealista

Voz 1667 32:45 María esperanza es es brutal

Voz 1 32:47 lo de este señor es absolutamente brutal porque además los los críos se mercado olvidar lo no sé de la religión musulmana por Dios qué barbaridad que no no no era capaz meloso islámicos las lista son Verónica algo que que la religión su religión consiguiera a Jesús un Un profeta los regantes PETA enormemente eh entre las muchas declaraciones que que hemos oido recogidas allí mismo desde anoche hasta hasta todo el día de hoy el una mujer precisamente musulmana que decía que era imposible pensar que nadie pudiera CAR a a una iglesia católica o del tipo que fuera no que es era respetada y respetable para todos eso es así pero es verdad estoy de acuerdo absolutamente contigo Cristina en este país estaríamos estarían ya estaríamos todos los diciendo unas cuantas tonterías no y bueno el Francia tiene una ventaja es su Xacobeo mismo es su centralismo es esa manera de entender el país que evidentemente pues pues tiene críticos por supuesto hay gente que no se encuentra muy bien en ese corsé dentro de ese corsé pero sin embargo el país tiene ese sello de defensa de de una cosa que es de todos de algo que es de todos desde luego es de todos naturalmente no traerán porque también es nuestra porque evidentemente es un símbolo de Europa absolutamente en fin importante importantísimo por eso en todo el mundo ha respondido en Europa pero también fuera de de Europa pero yo creo que responde responde justamente por el comportamiento de los propios franceses no a mí francamente me emocionaba verá anoche a a Macron allí diciendo entre todos todos juntos vamos a volver a levantarla no Ivo y pues pues exceso

Voz 1971 34:52 sé que son es un pueblo de constructor

Voz 1 34:55 ha sido un pueblo emprendedor y tiene toda la razón y un pueblo que ante este desastre pues lo único que ha hecho ha sido llorar rezar prometer se seguro casa a casa que entre todos van a apoyar que cuanto antes estos se ha superado cuanto antes quiere decir en muchísimo tiempo en todo caso

Voz 3 35:14 lo de los cinco años parece mucho no

Voz 1667 35:29 eso de los cinco años hay una fecha clave y es que dos mil veinticuatro se celebran en París los JJOO hay que a lo mejor hay también se explica ese plazo que se ha marcado hoy Emmanuel Macron cara B esa David Torres buenas noches

Voz 1880 35:42 qué tal Pablo va a ser difícil que volvemos

Voz 1667 35:44 nuestra mente las imágenes de Notre Damme ardiendo en la cara B intentamos cada día darle la vuelta a algunos de los términos que más repetimos durante el día y hoy pues supongo que hablaremos de la catedral parisina o del incendio

Voz 1880 35:54 pues sí supones bien pero ya sabes que esa vuelta que le damos en la cara B nos va a llevar a analizar las palabras desde su significado y es lo que vamos a hacer hoy nos hemos quedado con el término fuego

Voz 1667 36:03 os vamos directamente al diccionario como define fuego

Voz 1880 36:06 en el diccionario de la RAE tenemos dieciséis acepciones de la palabra desde la primera que sería fenómeno caracterizado por la emisión de calor y de luz generalmente con llama hasta por ejemplo el disparo de un arma de fuego o mechero o cerillas para aprender el tabaco o excitación producida por una pasión como el amor o la ira pero la que de verdad nos interesa es la cuarta acepción que es incendio si vamos a la definición de incendio es fuego grande que destruyen lo que no debería quemarse íbamos también las etimologías fuego viene del latín que es Focus que era el sitio donde sí

Voz 1071 36:37 prendía la lumbre para la cocina al lugar más importantes

Voz 1880 36:40 de la casa de Focus viene también foco Icon la de incendio dividimos la palabra como siempre el prefijo in que es hacia dentro Candel cree que es brillar de brillar Es tarde incandescente más el sufijo yo qué es lo que tiene que ver con así que sería que tiene que ver con lo que arde por dentro así de bonito abrimos el tiempo de la música en la cara B con su sinónimo con incendio del grupo Sidonie

Voz 32 37:17 por descontado será tenemos que recordar que el fuego es uno de los cuatro elementos

Voz 1880 37:22 sí pero en la Historia de la Filosofía I hablar de Heráclito el preso práctico Heráclito dice que el mundo es fuego siempre vivo que todas las cosas bien del fuego todas vuelven a él también habla del fuego como una metáfora de cambio no es la imagen del cambio de la llama que arde y cambia continuamente luego si como decías es uno de los cuatro elementos de las cosmogonía de Occidente que son agua tierra aire y fuego es el elemento que transforma en la mitología griega es Prometeo quién lleva él fuego a los hombres deja el monte Olimpo se con los hombres Illes consigue el fuego para que ellos puedan vivir desconoce us le castiga por hacer esto lo encadena manda un águila que se coma su hígado tremendo

Voz 1667 38:01 estoy pensando esto no sea yo estoy pensando que hay miles de expresiones que tienen que ver con

Voz 1880 38:06 el fútbol pues mira donde hubo fuego quedan rescoldos poner las manos en el fuego por algo o por alguien o por el humo se sabe dónde está el fuego expresiones que también se usan con por como ejemplo el fuego amigo que es el que procede del mismo bando o el fuego de San Telmo que los los marineros decían que les protegía vamos ya con el fuego Vetusta Morla sabes que si yo puedo sabiendo lo que te gustan pero os traigo

Voz 32 38:31 como cada vez que tengo mano

Voz 1667 38:44 vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros de fuego es Daniel De la Fuente pertenece al Sindicato de Bomberos federado en CSIT Unión Profesional muy buenas noches Daniel hola buenas noches como define un jefe de dotación informador como tú el fuego

Voz 12 39:03 sí como vecino bueno cuando tengo que formaba parte optimizado el fuego que digamos todo el proceso de combustión igual tengo que trabajar

Voz 1667 39:13 los vecinos algunas circunstancias oye nos todavía tenemos la imagen de ayer de la catedral de Notre Dame lo rápido que se propagó el fuego por la cubierta de de la catedral que al final terminó cediendo obviamente por el efecto de esas llamas de quien depende esa velocidad de propagación Daniel

Voz 12 39:31 pues cuando hablamos la estructura evidentemente el combustible que en este caso llama madera probablemente pues muy seca por los años que tenía tratada con diferentes productos el otro elemento que va a muchos es el oxígeno precisamente de clubes estaba abierta por obras entonces llega un momento que produce pasta propias corrientes de convección

Voz 1880 39:53 tengo entendido Daniel que los bomberos de París son de las mejores brigadas del mundo no

Voz 12 39:58 así es la gente ha trabajado muy bien mía desde nuestro análisis y lo ha hecho muy muy bien

Voz 1667 40:05 decía reconocía esta mañana el Gobierno francés que la diferencia entre sí salvar lo que se ha podido salvar de la catedral de Notre Damme que es la la estructura de fuera la muros de la catedral y perderlo fue una cuestión de quince treinta minutos el tiempo es importantísimo para vosotros Daniel

Voz 12 40:24 poesía y sobre todo para tomar decisiones que tiene mucho mérito llegar ida saber lo que que se destruya el fuego y donde podemos que se puede cortar y hacer el trabajo bien técnicamente pues es muy difícil sinceramente porque no todos los tiene controlados B no todo es dar en primeras es tomar decisiones común con mucha información que gestiona Barambio poco como en otros oficios

Voz 1667 40:50 en un incendio en un incendio en las dimensiones como el de ayer Daniel lo importante que es apagar el fuego o intentar que se pierda lo menos posible

Voz 12 40:59 controlarlo efectivamente porque va a ser cuando ya tenía esas dimensiones es imposible a picar algo ahí no has te nada pero si puedes aplicar hacia donde va fuego puede sujetarlo retenerlo evitar que se propague y que lo importante es eso peligrosas

Voz 1880 41:15 donde para un bombero tu llegas un incendio cuál es el primer peligro que es lo primero que tienes que hacer mirar saber por dónde va el viento

Voz 12 41:21 bueno en este caso sí está continuando si tiene como suele continuados y que de la estructuras inocentes y puedes meter gente dentro hasta puedes meter ahí los esos claro hizo otro se pueden salir porque se puede pero son la salida prevista que lo más importante ayer además trabajar antes estaban a cincuenta la altura incendio no está haciendo era una vivienda que entre el metros de altura como más

Voz 1667 41:48 Nos decías que efectivamente los bomberos de París son de las mejores brigadas del mundo a al margen de su actuación de ayer de de de su trabajo de ayer donde han acreditado esta fama no

Voz 12 42:02 y es que en pues la sobre todo entre los diferentes servicios gente que que se forma mucho y muy bien además de París tiene son militares Ipad que es es muy complicado no los años a los años a esos años pasamos una especie de reserva que son responsables de los edificios históricos de hospitales de emergencias son gente mucha formación muchas maniobras ellos hacen lo que llaman la semana de que simulacro que no saben estar en el parque de son activados a siniestros a grande siniestro nadie lo sabe qué actores todo simulado que evacuar edificios los evacúan indica que criticar lo cortan observación está muy encima son gente que que se prepara mucho tanto teórica como práctica

Voz 1667 42:47 todos lo estamos diciendo sin desmerecer vuestro trabajo e el trabajo

Voz 12 42:51 claro claro pero estamos hablando ahora de los que han sido protagonistas

Voz 1667 42:55 la noticia está en Paris exacto Daniele De la Fuente muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hora veinticinco

Voz 12 43:01 nada vosotros ponían

Voz 1880 43:15 te das cuenta Pablo la mayoría de las canciones que hablan de fuego se refieren no por lo menos yo me he dado cuenta hoy a esa acepción en dos decía el diccionario de excitación producida por una pasión como el amor o la ida supedita aquí tiempo es verdad es mantel no prendido y no de lo dejes apagar dicen en este tema los colombianos de bomba exteriores del disco Blow Up de dos mil ocho

Voz 36 43:41 a esta no sé si la recuerdas porque sí que es de sí que tiene esa acepción de incendio no es un par de ellas tenemos con acepciones de de incendio

Voz 1880 43:51 es el cuarto de Tula que es de Buenavista Social Club la pobre Tula se quedó dormida no apagó la vela famosísima también el barniz de House de los toque y pongo mucho juego

Voz 1667 44:15 bien en el cine que has encontrado ahí si antes de hacer el repaso

Voz 1880 44:18 no con películas de cuento una curiosidad que la verdad no puede estar más de actualidad Canción de hielo y fuego sabes lo que es eso el compendio de las novelas en las que está basada la serie de moda Juego de Tronos va detrás para que lo sepan todos los seguidores y aprovecha también para hablar de dos títulos más rápidamente que hay que leerse los relatos del periodista sevillano Chaves Nogales a sangre y fuego el subtítulo del libro es héroes bestias y mártires de España y por último el fuego invisible que fue Premio Planeta hace dos años en dos mil diecisiete de Javier Sierra que el autor no lleva además al al románico en esta novela tiene ahora sí en busca del fuego

Voz 37 44:54 lo mío

Voz 1880 44:57 esto es que se están riendo eh nos vamos al pleistoceno superior de todas formas la peli está también basada en una novela del mismo título que es de J H ni esto son unos neandertales que tienen una fogata que si les apaga bueno porque otro clan les apaga la fogata dos tres de ellos deciden ir en busca de un nuevo fuego por eso se llama así la película es seguimos con otro super clásico Lo que el viento llevo

Voz 38 45:20 cinco comporta el tipo que que no logra

Voz 1880 45:24 hola si recordáis la peli para el incendio de Atlanta lo que sido fue quemar escenografías antiguas que tenían allí en el set de feliz como quién Con que ocupaban mucho espacio y lo que querían era deshacerse de ellas ellos seguimos con más peleáis por ejemplo Robert Redford Daryl Hannah de Brown Inger peligrosamente juntos

Voz 39 45:42 esto ocurrió hace dieciocho años los cuadros de Sebastian

Voz 1 45:45 perdón valorados en varios millones de dólares

Voz 1880 45:48 esta es una película del año ochenta y seis En

Voz 36 45:50 quedar y Hanna es Chelsea idear don

Voz 1880 45:52 ella vio cómo su padre moría en un incendio junto a las obras de arte del del padre que era pintor mil veinte años después se le acusa a ella de haber robado algunos de los cuadros que que no desaparecieron en el incendio más llamas las del coloso

Voz 1667 46:05 yo he corrido los cien metros diez cuatro golpes

Voz 25 46:08 con todo el cuerpo de muy bien

Voz 32 46:10 son llama así que creo que es la primera película que recuerdo en mi vida

Voz 1880 46:13 sí con Steve Mc Queen y Paul Newman bueno es que esta fiesta no que se celebra en un rascacielos en San Francisco están allí todas las autoridades de la ciudad y mientras están en la fiesta de repente se provoca un incendio en otra de las plantas se pasa mal

Voz 1667 46:26 ha dicho que recordaba esta pero también recuerdo llamarada

Voz 1880 46:29 sí claro llamaradas

Voz 40 46:33 venga no

Voz 41 46:35 esta es una peli sobre

Voz 1880 46:36 bomberos en la que el protagonista vio morir a su padre en un incendio cuando era un niño y el dolor de la pérdida la superación la amistad están muy muy presentes en esta película del noventa y uno aquí con William Baldwin Robert De Niro íbamos con la última peli Malditos bastardos

Voz 3 46:51 son gays alemán con un raid decían años

Voz 1667 46:57 bueno esto ya película de Tarantino ambientada en la Segunda Guerra Mundial del objetivo de los protagonistas es que mar un cine cuando los nazis están dentro Sara querías que escucháramos algún otro tipo de fuegos creo

Voz 1880 47:10 sí rápidamente el fuego que se siente el que el que tiene uno por dentro no como Bruce Springsteen que le pregunta a sus chicas y su padre está en casa porque tiene un tema del hombre y cuatro del Born in the yo S

Voz 3 47:28 bueno

Voz 1880 47:29 este dice aquí que tiene un mal deseó vamos ahora con Van Morrison que lo que tienes fuego en sus entrañas la traducción de esta frase también nos vale como la determinación para hacer algo vale es de Belli íbamos con una más que es el fuego más español el fuego de monte de Venus el de Kiko Veneno hombre

Voz 42 48:04 yo me quedo no

Voz 1667 48:16 Nos podríamos en con Kiko Veneno que ya está muy bien pero creo que tenemos uno más apropiado para irnos

Voz 1880 48:21 en alguno más si que es lo que hay después de fuego las cenizas asestó bases David ahora esta mañana mañana más a ver si encuentro Vetusta

Voz 32 48:50 el mañana no es meterlos pero a ver qué elegimos para la cara añadió

