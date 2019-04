Hora 25 (16/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1667 00:18 hacía tiempo que se viene señalando la urgencia y la necesidad de adaptar a los nuevos tiempos la ley orgánica que regula la convocatoria de elecciones en España

Voz 0019 00:26 ya una ley de mil novecientos ochenta y cinco

Voz 1667 00:28 lo que a día de hoy sigue prohibiendo pedir el voto durante la jornada de reflexión o publicar encuestas cinco días antes de la cita con las urnas como si los votantes vivieran aislados sin posibilidad de consultar en internet cómo evoluciona el mercado de la fruta en Andorra o en cualquier otra parte donde salvo en España si se puede publicar encuestas las durante nuestras selecciones un resultado absurdo yo hoy a todo esto se añade otro hecho que alimenta esa urgencia de reforma de la ley es el veto que ha impuesto la Junta Electoral Central a la participación de Vox en el debate que Atresmedia anuncia para el próximo martes decisión que se toma por la queja planteada por algunos de los partidos que se quedaron fuera como Jones per Cataluña que consideran que meter en el debate a este partido sin representación parlamentaria todavía en el Congreso pues incumplir el principio de proporcionalidad y neutralidad informativa que recoge la ley y que la Junta Electoral aplicado a pies juntillas hay varias lecturas de esto lo primero la decisión pasa por encima del criterio editorial de un grupo de comunicación privado que con toda legitimidad ha ofrecido a la celebración de un debate que han aceptado los candidatos además es una decisión que alimenta el victimismo de la ultraderecha a Santiago Abascal le ha faltado tiempo para señalar las zancadillas a su partido durante esta campaña IB3 la decisión arruina el plan del PSOE de pedir la foto de Colom y obliga a Pedro Sánchez a elegir entre la tele pública que mantiene su oferta de debate a cuatro o la tele privada en condiciones similares parece clara cuál debería ser la decisión del candidato socialista otros días son declaraciones hoy es una ley obsoleta la que condiciona la campaña Pablo Morán es tiempo de información y de análisis en la tertulia de Hora veinticinco con Victoria Lafora con Cristina de la Hoz y con María Esperanza Sánchez y Pedro Blanco de guardia como cada noche en la mesa de producción a la espera de cualquier novedad informativa ya hemos dedicado unos minutos a las nueve a hablar de ello pero es que sigue siendo la imagen de impacto el internacional la imagen de Notre Damme tras las llamas

Voz 1667 02:35 nueve los parisinos a expresar sus muestras de dolor como hace este grupo de jóvenes que se concentraba hace horas antes no traerán para cantar el Ave María también se han interpretado piezas de música clásica frente a los restos del templo se han recitado poemas de Victor Hugo hoy ha sido otro duro día en París porque después del impacto inicial de ver en llamas uno de sus símbolos el fuego se ha pagado ese pueda parecer ya la dimensión del desastre Carmen Vela buenas noches incluso antes de que se apagara las cenizas del incendio comenzaban a llegar las primeras donaciones para reconstruir esta catedral esa es la gran tarea ahora junto a la investigación de las causas del fuego que oficialmente fue fortuito y la gran novedad Carmen es el compromiso adoptado esta misma noche Enmanuel Mas

Voz 6 03:20 con qué Notre Damme vuelva a lucir tal

Voz 1667 03:23 cuál estaba antes del incendio en cinco años en dos mil veinticuatro

Voz 0390 03:27 si el presente con es reconstruir la catedral en cinco años reta sean los expertos que estimaban en décadas el trabajo por delante el escuchamos

Voz 0390 03:41 somos un pueblo de con ratones tontas de emprendedores y nos vamos a Munitis alguna que el presidente francés ha recordado que la historia no se detiene nunca que siempre habrá dificultades que superar aquello que creemos indestructible también en Francia puede ser dañado en veinticuatro horas se han multiplicado las promesas de donaciones varios cientos de millones de euros tanto de instituciones como de los mayores fortunas del país que parecen competir por lucir generosidad mientras con la otra mano exija en exigencia exenciones fiscales enorme Sarsa del sesenta por ciento la polémica está servida la Fiscalía privilegia como habéis dicho la causa accidental no hay indicios de criminalidad ha comenzado ya lo el interrogatorio los interrogatorios de testigos entre ellos los obreros que trabajaban en el andamio y sus responsables hasta cinco empresas encargadas de la rehabilitación la investigación será ardua y larga ha admitido el fiscal de París

Voz 7 04:42 que estamos en campaña canciones generales dos mil diecinueve

Voz 1667 04:51 decía que la vida sigue y que estamos en campaña quedan doce días y el único debate de los candidatos estaba en el aire es que la Junta Electoral Central acordado hoy suspender el debate que prepara Atresmedia para el próximo martes veintitrés entre cinco candidatos a la presidencia del Gobierno Nieves Goicoechea buenas noches qué tal buenas noches Pablo el grupo de comunicación ya renuncia a la posibilidad de organizar ese debate cinco al menos momentáneamente porque va a recurrir esa decisión al Supremo pero de momento la decisión es organizar el debate a cuatro el debate a cuatro por parte de Atresmedia

Voz 1468 05:28 sí es organizar el debate a cuatro porque la Junta Electoral Central ha rechazado esa propuesta de debate a cinco con Vox hizo la Junta se basan en que las televisiones privadas han de seguir el criterio de proporcionalidad y neutralidad informativa rechaza ese debate y excluya Bosch porque en las últimas elecciones generales del dos mil dieciséis Vox no tuvo representación parlamentaria y consiguió sólo un cero con uno por ciento de los votos en toda España sin embargo PSOE PP Unidas Podemos y Ciudadanos si cumplen ese criterio otro criterio que maneja la Junta vox tampoco su grupo político significativo es decir no superó el listón del cinco por ciento de los votos en toda España si es cierto que superó este porcentaje en las elecciones andaluzas pero eso sólo le daría derecho a Pablo a participar en debates emitidos por medios privados en ese territorio en Andalucía no obstante hay que a recordar que Vox tiene ahora mismo un senador ya en las Cortes Generales en el Senado de Madrid por designación autonómica tras esas elecciones andaluzas Nieves vamos a recortar

Voz 1667 06:29 qué dice exactamente la ley sobre todo en lo que afecta a los medios de comunicación privados en el que se ha basado la Junta Electoral Central para tomar esta decisión

Voz 1468 06:37 sí es el artículo sesenta y seis de la Ley Electoral que establece que durante el periodo electoral los medios privados deben respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas y en la información relativa a la campaña la Junta completo esto con dos instrucciones posteriores en dos mil once y en dos mil quince que aclaran además que se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales sin que ello impida informar sobre otros partidos que no se presentaron

Voz 1452 07:06 o bien no obtuvieron representación

Voz 1468 07:08 Daria los partidos que participen en los debates o entrevistas también tiene que cumplir la condición como decíamos de grupo político significativo es decir que hayan obtenido un cinco por ciento de los votos en el territorio por el que se presentan una coalición electoral también se considerará grupo político significativo si una de las formaciones de esa coalición llega a ese listón del cinco por ciento de los votos

Voz 1667 07:31 hay un precedente no en dos mil quince cuando no hubo problemas en que Ciudadanos y Podemos participaran en debates similares sin tener representación parlamentaria que pasó entonces

Voz 1468 07:39 bueno hubo un precedente en el año dos mil quince cuando la Junta sí avaló sin embargo un debate de Atresmedia con el PSOE con PP conciudadanos ICOM podemos excluyó a Izquierda Unida y UPyD pero Ciudadanos y Podemos no tenían representación parlamentaria la Junta se basó en que PSOE PP Ciudadanos y Podemos eran grupos políticos significativos por el resultado que obtuvieron en las elecciones en este caso europeas pero pidió a la televisión privada que fijara medidas compensatorias es decir que celebrará debates bilaterales entre otras formaciones o bien plural laterales de los partidos que estaban excluidos es decir en este caso de UP ir de de Izquierda Unida y que ofreciera también información sobre ellos

Voz 1667 08:24 qué dicen los partidos Neves bueno pues

Voz 1468 08:27 es que dice Vox primero bueno ahora mismo en redes sociales Santiago Abascal ha dicho esta tarde que algunos no saben ya qué hacer para excluir les a ellos incluir a los independentistas y que está claro según Abascal que España o en España mandan los separatistas Pedro Sánchez que rechazó el debate en la española el debate a cuatro que ofreció Televisión Española pues ahora tiene que decidir Pablo entre si opta por ese medio puedan por la pública por Televisión Española o bien por Atresmedia Pablo Casado insiste en el cara a cara que lleva ya pidiendo desde el principio de la precampaña aunque él está abierto a otras formaciones de otros forma importa debatir así

Voz 0522 09:04 a ocho a nueve o diez sobretodo porque en ese plató veremos a los socios de Sánchez porque Sánchez sin Podemos sin el PP

Voz 0579 09:12 cat sin Esquerra y sin Bildu es un Candy

Voz 0522 09:14 dato incompleto

Voz 1468 09:16 bueno Irene Montero de Unidas Podemos ha defendido esta tarde cuantos más debates mejor pero para ella para esta formación debería ser obligatorio estar en la televisión pública

Voz 8 09:25 alguno le diga a la televisión pública si se mantiene un debate de candidatos a la presidencia del Gobierno pues los otros ahí estaremos

Voz 1468 09:33 bueno y le complementa Pablo Iglesias e que ve absurdo el veto que se ha hecho con Vox aboga por regular ya los debates algo en lo que también lo comentó hace unos días la vicepresidenta del Gobierno en una rueda de prensa Albert Rivera participara dice en un debate a cuatro si finalmente se celebra y ataca al presidente del Gobierno en este caso candidato socialista por su relación con los independentistas

Voz 0040 09:54 para qué hay que meter a los partidos nacionalistas ya tienen a Sánchez en el debate para defenderles que no entiendo

Voz 1468 10:00 bueno como decíamos el primer movimiento yo creo que corresponde al PSOE mañana se reúne como todos los días el Comité Electoral fuentes de Ferraz dicen ahora que el presidente está dispuesto a debatir en los términos que acuerde el medio de comunicación de que se trate bien Televisión Española Antena tres mientras que otros dirigentes de Ferraz dicen que si se hace un debate sin Vox se estaba beneficiando a lo que ellos llaman

Voz 1971 10:21 las derechas resumimos Nieves a las diez

Voz 1667 10:23 diez minutos de esta noche hay dos propuestas encima de la mesa dos debates una organizado por Atresmedia otro por Televisión Española que hoy ha reiterado su oferta ahora mismo es candidato

Voz 1468 10:34 hay dos caminos hay una decisión está pendiente de ahora mismo hay dos propuestas sobre la mesa la de Atresmedia a cuatro que ya las reformado la inicial de Televisión Española también a4 que las sigue manteniendo y ofrece televisión española e hacer ese debate en en en en este Retevisión española y además ofrecer esa señal es simultáneamente a todos los medios para que a la vez el resto de las televisiones lo retransmiten en directo al igual que hará la pública osea que esa es la doble oferta

Voz 1667 11:03 ahora mismo nos dicen que acabamos de recibir la reacción de Santiago Abascal pues de presión en Mérida está decíamos que le ha faltado tiempo para digamos explotar ese victimismo del que suele hacer gala la ultraderecha esto ha dicho Santiago Abascal en Mérida después de la decisión de la Junta Electoral Central

Voz 10 11:21 ahora llega para la censura separatista ahora ya sabemos quién manda en España bueno ya lo sabíamos lo que sabemos ahora es que en España siguen mandando los que mandaban hasta ahora los separatistas y los enemigos de España que acuden a la Junta Electoral Central para que Vox no pueda participar en el debate de candidatos

Voz 1667 11:42 bueno pues abro tertulia la primera podemos empezar por estas últimas declaraciones de de Santiago Abascal esta decisión de la Junta Electoral Central Victoria beneficia o perjudica al final a Vox y yo creo que la respuesta está clara pero

Voz 1971 11:54 yo creo que le Le beneficia absolutamente sea Santiago Abascal señor que en el de los españoles desconocemos absolutamente cuál es la la oferta que tiene para solucionar los problemas de este país no tiene un programa electoral y el único programa electoral que tiene es un arriba España y la unidad de España y España en el corazón y España en las entretelas entonces bueno pues ha llegado un debate con candidatos con mayor preparación técnica y política pues yo creo que saldría bastante mal parado pero bastante mal parado esa es precisamente el interés de Pedro Sánchez en que estuvieron en el debate que se convertiría en el pim pam pum de de de todos los allí presentes la harían salir airoso del envite por lo tanto bueno yo otra cosa es que querría comentar aquí es ver a mí me resulta muy difícil que se pueda sostener el que habiendo en este país como hay una televisión pública sujeta unas normas estrictas en campaña electoral no sé en un debate de fuerzas parlamentarias que es lo que ha exigido a la Junta Electoral Central es decir que son fuerzas que están representadas en el Parlamento que no sea el ámbito público el de la televisión pública donde estén ya que celebrase ese debate porque hasta ahora era comprensible que fuera una televisión privada como Atresmedia pero teniendo en cuenta que ya eso no lo puedo hacer pues es muy difícil que los partidos que tanto defienden la televisión pública que tantos planes tienen para la televisión pública que el que llega aquí lo primero que hace es colocar a los suyos hombre pues que tanto lazos han puesto

Voz 6 13:38 exacto exacto

Voz 1971 13:41 que no defiendan ahora con el mismo ardor con la misma me en fin ética democrática que es ese ámbito Notro donde desde El celebrase ese debate

Voz 1667 13:53 hombre ahora Pedro Sánchez tiene la oportunidad de rectificar

Voz 0436 13:55 no me sobran tampoco los debates en los medios privados y además tradicionalmente Antena tres

Voz 1971 14:01 como usted pero tampoco no no lo que digo es que era hacer unos sólo debería hacerse la pública perdón

Voz 0436 14:07 vamos que que yo creo que igual y es verdad que el artículo sesenta y seis dos de de la LOREG dice lo que dice sobre los medios privados pero yo no sé hasta qué punto la la Junta Electoral Central puede imponer a un medio privado pues es un lo que has comentado tú un poco tu línea de no ideológica o tu línea programática Si tú decides qué haces un debate a una dos va a ocho yo creo que debería formar parte de de de tu decisión ver Ana como medio privado pero es verdad que la ley dice que los medios privados deben también mantener los principios de proporcionalidad y neutralidad entonces tenemos los antecedentes pero los ha explicado muy bien Nieves porque yo en dos mil quince me me ve aislaban poco sostenía sobre las elecciones europeas de dos mil quince ya tiene algo más de sentido

Voz 1667 14:51 sí está realmente lo hemos revisado porque no saben cómo se justificó en dos mil quince la participación de poder

Voz 0436 14:56 cosas que Rosa Díez ha hecho intuir recordando eso que nos Togo UPyD digo a lo mejor es que no recurrió en ese momento pero bueno ése fue el argumento puede compartir o no pero dio una explicación a Santiago Abascal será parecido a la Virgen con esta decisión la ha aparecido la Virgen porque ya me imagino al líder de Vox teniendo que habla porque eso le luego si va dividiendo en capítulos y entonces tú no puedes hablar solo de la unidad de España bien el capítulo de Economía el capítulo de fiscalidad es decir los debates organizan en torno a los grandes temas que afectan al Gobierno de un país este señor se presenta para presidente de tu país tiene que tener más o menos es una idea de qué quiere hacer con la economía con la fiscalidad con las políticas sociales y con muchas cosas ya el iban a sufragar en ese capítulo absolutamente y entonces bueno es aparece como una víctima ya han hecho eso el tuit de Vox y él mismo de los separatista estás mandan en este país ya con esa argumento el ya puede tirar hasta lo que lo que resta de campaña ya Sánchez es verdad Sánchez la cosa se ha torcido porque él quería con la presencia de Vox dos cosas uno el mito

Voz 1667 16:03 reeditar la foto con los lectores

Voz 0436 16:05 los señores de la foto de Colón y por otro lado también da era vox un protagonismo que no le correspondía en detrimento de Pablo Casado a Santiago Abascal protagonismo que no le correspondía en el fondo para presentarle Abascal como un interlocutor del de la de la derecha válido que puede quitarle votos al PP y eso se ha torcido ya era tiene un dilema ya la tiene un dilema importante de que va a ser el único debate teniendo en cuenta otra cosa que me parece impresentable que no haya habido un cara a cara me parece absolutamente impresentable el argumento de que no lo hubo en dos mil diez es bueno estábamos unas elecciones muy excepcionales será una repetición hacía seis meses habíamos tenido al cara a cara bien pero que no haya habido un cara a cara me parece después de que él como defendió la realización de debates cara a cara me parece que es denunciable estos ese debería debería regular por ley electoral la obligación de hacer debates cara a cara entre las fuerzas con representación parlamentaria se debería regular escrupulosa

Voz 1667 17:01 eso iba a recordar porque estamos hablando de todo esto por la aplicación de una ley María Esperanza una ley que decíamos al comienzo de mil novecientos ochenta y cinco está viendo ahora

Voz 1452 17:09 en tan pongo regula nada tampoco regula el foro

Voz 0436 17:11 esto de los debates tampoco entra al detalle

Voz 1667 17:14 la legalidad

Voz 1971 17:16 no estará también en el hecho de que las televisiones privadas son concesiones públicas y por tanto tienen la misma normativa

Voz 1667 17:26 ahí está ahí está esa es una de las claves

Voz 1452 17:28 una de ellas pero de todas maneras lo que está claro es que la ley ya en fin hay que reformar esa ley porque hay que acotar muy bien cómo tienen que pasar las cosas yo creo que las televisiones privadas por supuesto tienen que tener derecho a plantear los debates que consideren oportuno siempre dentro de la ley pero desde luego de la manera que consideren oportunos y la televisión pública me me parece fundamental y me parece que ha sido un error personalmente entiendo que ha sido un error de Pedro Sánchez el no querer a la a la televisión pública hay efectivamente el el el debate

Voz 6 18:01 con con con Abascal

Voz 1452 18:04 pues naturalmente lo habría dejado en evidencia en evidencia de que no tiene no tiene programa más que la caza hay el los toros como yo aparte de eso en Finca España España y todo esto pues la verdad es que no encuentro que tenga nada más pero efectivamente podía haberse haber quedado en evidencia en ese debate pero no tenía por qué el hecho de que se celebrara ese debate que está claro que interesaba a Pedro Sánchez no tenía por qué dejar sin posibilidades el al debate en la televisión pública de ninguna de las maneras yo francamente no sé por qué en este momento debe estar bastante preocupado el Partido Socialista de pensar bueno que hacemos donde vamos a cualquiera de los de los dos a a cuál de los dos sitios en uno en fin dijimos que no íbamos a ir de ninguna manera y en el otro dijimos que íbamos porque estaba Vox no verdaderamente un callejón un poquito con difícil salida no sin salida pero desde luego con difícil salida en todo caso la ley es necesario que sea reformada yo personalmente pienso que otros debates aparte el último debate el final tendría que haber sido efectivamente a un cara a cara en la televisión pública con señal para todas las televisiones pero a mi me parece que lo correcto sería ese último y definitivo en fin debate fuera en la televisión

Voz 1971 19:30 en la televisión que todavía no es descartable que mayor

Voz 1452 19:32 sí

Voz 0436 19:35 hay que que vamos a ver yo creo que en la ecuación de los estrategas de la campaña de Pedro Sánchez no entraba en los debates no entraban salvo en unas la situación en unas características muy especiales es decir salvo que en de ese debate estuviera vos sino no entraba en la ecuación de de los equipos de de estrategas de que tienes Sánchez de que éste entrara un debate los sondeos le van muy bien no necesita hace al debates no necesita hacer determinadas cosas para que oye sólo todo es susceptible de empeorar no entonces dice el para qué vamos a hacer nada si las cosas no se están yendo bien el hecho también de que se haya hecho coincidir esta campaña electoral con la Semana Santa en el fondo lo que hace es limitar mucho el margen de maniobra para organizar este tipo de debates tuvimos Doc dos cara a cara históricos en los que hubo una una semana de diferencia entre uno y otro uno de ida y uno de vuelta a cuál es uno que lo ganó el otro que lo ganó Felipe González es decir ha habido distintos debates en dos mil quince hubo dos un cara a cara y luego el que hubo a cuatro que mandó os acordáis Mariano Rajoy Soraya Sáez de Santamaría pero sacian con una manera Caro había quince días de campaña es que también ha sido absolutamente premeditado que esta campaña al final quede reducida a poco más de una semana es que todo esto está muy calculado ya estaba muy calculado que eran tan debates salvo para demostrar a la ultraderecha The Box hizo yo creo que no sé yo hasta qué punto yo yo pensé que había más posibilidades de que no hubiera ningún tipo de debate a que por supuesto hallados me parecería extrañísimo

Voz 1667 21:06 si no hubiera debate era inaceptable inaceptable todo y de todos los precedentes que tenemos ya en fin total era totalmente si era totalmente inaceptable

Voz 1971 21:15 de todas maneras yo tengo la sensación de que los socialistas van a encontrar toda suerte de caminos y de de vías de escape para reducir a uno se celebre este donde se celebre o en la pública o en Antena tres pero en comentábamos aquí fuera de micrófono que sí duramente Pedro Sánchez tiene un gran equipo asesor de Moncloa tiene un compromiso con la Antena3 porque claro tú no puedes decir que sí a ese debate y ahora de repente no va Vox y entonces me voy a la pública en fin sería un poco feo con lo que deben estar pensando cómo evitar ese segundo que compensaría la televisión pública porque yo lo que sí estoy convencido es que no va a haber ese cara a cara que a todos nos parecería también no lo va a ver porque Pedro Sánchez considera que para que dar Pablo Casado la oportunidad de quedar como el otro aspirante a la Moncloa y entonces como no le quiere dar esa talla política pues en no va a aceptar ese ese ese debate pero además porque la estrategia pasa por hacer una campaña plana una campaña

Voz 11 22:17 con poco ruido es lo que tiene una campaña con poco riesgo de equivocación

Voz 1667 22:23 porque las encuestas sonríen que parece que va a arriesgarnos

Voz 1452 22:28 no yo ya he contado pero en todo caso es un riesgo también no

Voz 1667 22:31 sí sí me porque riesgo esperanza

Voz 1452 22:33 el hombre por la interpretación que puede nacer los ciudadanos de que no quiere ir allí donde va a ser más comprometido yo creo que fíjate espera

Voz 1971 22:41 hace yo creo de los ciudadanos son mucho más severos con un patinazo en un cara a cara

Voz 11 22:47 como el que tuvo con Mariano Rajoy dijo

Voz 0436 22:50 aquella frase que yo sí exacto tremendo pues los españoles son mucho

Voz 1971 22:55 reaccionan mucho más a esos patinazos

Voz 0436 22:58 pues cara a cara que a la no existencia del cara a cara es mi empresa de todas maneras yo creo que los debates los deberíamos plantear periodísticamente dan un montón de trabajo se pero los debates pero en los deberíamos plantear los debates yo creo que ese es el concepto que nos falta como un derecho que tienen los ciudadanos claro es que me das venderlo que luego la la la lo hayan visto dos pero es un derecho de los ciudadanos luego ellos deciden si ven en el debate pero los electores tienen derecho a que haya debates para que se confronta en programas que haya debates entre los los líderes de los dos principales partidos

Voz 1667 23:33 de entrada es curioso que estemos en el quinto día de campaña

Voz 1971 23:36 a estas alturas estemos debatiendo sobre el debate

Voz 1667 23:39 es inaudito que es el tema de esta jornada pero ya os aviso que no queda mucha mucha mucha campaña por contar

Voz 1667 26:07 seis nueve y veintiséis en Canarias seguimos compartiendo tertulia con Victoria Lafora con Cristina de la Hoz y María Esperanza Sánchez hemos hablado del debate lo decía pero las caravanas electorales han seguido recorriendo el país llevamos en busca de los últimos mensajes de campaña en los actos que los candidatos han celebrado esta tarde Pedro Sánchez se ha ido a uno de los bastiones del Partido Socialista a Vigo junto a Abel Caballero y siguiendo la caravana socialista Inma Carretero buenas noches qué tal buenas noches hoy en Vigo sea encontrar

Voz 0806 26:38 lo Pedro Sánchez con la protesta de los trabajadores de Ence unas trescientas personas por ahora se había librado de las grandes pitadas aunque estarán compensados los centenares de simpatizantes que han seguido el mitin al lado de esa concentración a las puertas del Auditorio Mar de Vigo hoy ha hecho campaña el líder socialista con el alcalde que ha resistido vendavales en el PSOE Abel Caballero que se ha deshecho en halagos con el presidente y que le ha puesto a tono a un público entregado casi no le dejaban salir luego entre selfies besos y manuales de resistencia porque la gente se lleva los libros a los mítines para que los firme a Sánchez le ha valido hoy lo

Voz 1971 27:13 corrido en las elecciones de Finlandia para

Voz 6 27:16 alertar a los socialistas lo importante

Voz 1722 27:19 no es como empieza la campaña no es cómo se desarrolla la campaña sino cómo acaba la campaña esta campaña tenemos que ganarla

Voz 0806 27:27 quiere ganar bien el candidato socialista sí que no se anda con rodeos le pide a sus militantes que vayan a la caza del voto de todo

Voz 1971 27:35 eran a otros votantes a otros ciudadana

Voz 1722 27:37 los que han confiado en otras formaciones políticas este próximo veintiocho de abril concentremos todo el voto en el único partido que puede ganar a la derecha ya sus tres siglas que es el partido copero

Voz 0806 27:48 se refería a Pedro Sánchez a las tres derechas pero hoy poniendo el acento en el Partido Popular y Ciudadanos por no ser valientes ha dicho por no tener principios y aliarse con gol

Voz 1667 27:58 antes de este acto en Vigo Pedro Sánchez se ha pasado por Ourense y allí ha dicho un llamamiento a la moderación del resto de candidatos en esta campaña un mensaje del presidente justo después de que Juan José Cortés candidato del PP por Huelva le acusara de sentarse y amparar a violadores y criminales asesinos y pederastas

Voz 1722 28:20 la moderación no es una ideología la moderación es una forma de vivir

Voz 6 28:24 y la moderación implica educación

Voz 1722 28:27 por eso nosotros queremos representar pues a la buena gente de este país la buena gente este país que es la mayoría de este país la buena gente de este país hay cosas que hace y otras cosas que no hace cosas que no hace la buena gente de este país buena gente de este país no hay suelta no miente no crispa

Voz 1667 28:45 el el Partido Socialista ha trasladado al PP su queja por las declaraciones de Juan José Cortés han pedido a Casado que rectifique a su candidato por Huelva pero el candidato no rectifica de hecho escuchen sus declaraciones de hoy en La Sexta

Voz 18 28:58 nosotros nos estemos muy ofendido con lo que está haciendo Pedro Sánchez con la familia española y condenar en la calle a este tipo de personas y los vean la calle es lo iba a quitar la prisión permanente revisable van a salir a la calle por lo tanto robaba

Voz 7 29:20 a favor de ellos no de nosotros a favor de violadores criminales asesinos y pederastas dice Juan José Cortés bueno ya puestos a señalaba Sánchez

Voz 1667 29:28 también le han señalado hoy como responsable de la aparición de una pintada en Erandio una diana con las siglas del PP dibujada en la pared con la proclama de Gora ETA la presidenta del PP de Vizcaya es Raquel González

Voz 19 29:40 mientras el Partido Socialista implora a Pinto que le apruebe decretos o que elevó vote cosas ellos se vienen arriba vuelven a las andadas porque no hay nadie que vaya contra ellos y el Gobierno central está agrupando pues ellos más fuertes se hacen que en qué país cabe en democracia cabe que los que han se han siempre ha ido en contra de la Constitución ido en contra de la convivencia estén ahora mimados por el presidente

Voz 1667 30:06 el candidato popular ha estado esta tarde noche en el Templo de Debod en Madrid y con él Adrián Prado buenas noches qué tal Pablo buenas noches

Voz 0019 30:13 a la moderación de Pedro Sánchez ha caído en saco roto en las filas populares para hablar del Gobierno del presidente casados utilizado esta tarde una auténtica ristra de descalificativos letal radical irresponsable frentista rupturista además el líder del PP ha acusado a la Izquierda detener una agenda que sólo divide

Voz 0579 30:30 mierda sólo puede medrar gobernar se enfrenta a hombres con mujeres y enfrenta pueblos con ciudades frente a izquierdas con derechas se enfrenta al final hermanos contra hermanos si enfrenta compatriotas con compatriotas yo quiero un país abierto a todos sin trincheras sin cicatrices en la tierra sin tener que cambiar de escalera para no encontrarse con los vecinos basta ya de este país a garrotazos basta ya de esta izquierda insolidaria que por un puñado de escaños es capaz de fracturar de nuevo a toda la nación

Voz 0019 31:03 antes esta mañana en Ciudad Real casado hacía un llamamiento a los votantes del PSOE defraudados con la deriva independentista del Gobierno para que se unan al Pepe y así ayudar a sacar a toda esta tropa ha dicho en referencia a Torra pus demonio Tegui del panel de mandos de la Moncloa

Voz 1667 31:17 que son descalificaciones continuas contra el presidente a cada hora que pasa tal radical frentista amigo de violadores criminales asesinos pederastas María Esperanza es la estrategia va Eva funcionará al partido

Voz 1452 31:29 es absolutamente brutal la me ha hecho gracia bueno no me ha hecho gracia es verdaderamente doloroso todo lo que está pasando eh pero esa esa referencia de de Goya de del cuadro a garrotazos a garrotazos no está usted haciendo la campaña realmente no bueno qué es esto de que nos queramos todo Si no nos separen a los hombres y de las mujeres a los niños de los abuelos yo qué sé lo que las cosas sextas increíble increíbles no oí de tan poca consistencia pero sí vamos a ver la campaña que está haciendo el señor Casado es junto al señor Casado y los demás porque también en fin Ciudadanos de vez en cuando es de aurora boreal y no digamos ya Vox porque pero de Vox no cabe esperar esa actitud pero mil señor Casado dice unas cosas absolutamente bárbaras y luego dice que el que separa españoles y el que nos está llevando al desastre es el señor el señor Pedro Sánchez bueno insisto me parece que la campaña es un desastre que da muchísima pena ir a veces muchísima vergüenza de las cosas que estamos oyendo que yo no sé hasta qué punto Ciudadanos IU y el Partido Popular no sé hasta qué punto han perdido el sentido de la realidad porque yo creo que con una campaña como ésta insultos sobre insulto barbaridad sobre barbaridad lo lo de lo de señor Juan José Cortés es que eso ya es mejor tratar de olvidarlo porque porque es un absoluto desastre eso es terrorífico no pero que yo no sé si ellos están convencidos de que algo que está envenenando a la a la gente que esté más en primera fila intentando saber lo que pasa cada día no sé si ellos piensan que así se puede ganar pero yo personalmente creo

Voz 1667 33:21 el ojo que estamos centrando todas las criticas en Pablo Casado pero estamos hablando también de los candidatos que él mismo ha colocado en las listas Juan José Cortés candidato del PP por Huelva pero también la presidenta del PP de Vizcaya Raquel González que hoy es la que ha dicho que el presidente del Gobierno mima a los

Voz 1452 33:38 dedicarles yo es que no sé lo que están queriendo provocar sinceramente me da muchísimo miedo me preocupa enormemente no esa manera de razonar no entonces

Voz 1971 33:47 yo creo que todo esto le viene muy bien a Pedro Sánchez y además es curioso que estos sobre todo el Partido Popular que tiene mucha experiencia política que es un partido alternativa de poder alternancia de poder en este país desde la recuperación democrática que nos esté dando cuenta de por el sesgo de las encuestas ya solamente la el CIS es que las encuestas de este fin de semana pasados con la ABC y todos estos volvieron a confirmar que el Partido Popular se ha estancado y que incluso va marcha atrás entonces cómo no los estrategas del Partido Popular no son conscientes de que este tipo de campañas no le está dando resultado que bueno pues el el sobre todo su Suri líder debería no dejarse llevar por este exceso de verborrea ahora bien hablabas tú de las de las las compañías que se ha buscado el señor Casado es que cuando hace cuando uno hace una lista electoral con llena de de guiños populistas rescates de de personas

Voz 6 34:50 por su en fin su

Voz 1971 34:53 capacidad mediática en redes sociales en en televisiones y demás considera que le pueden dar peso al a sus opciones electorales pues corre el riesgo de que luego en campaña en mítines o ya no te cuento en un debate pues podían hundir las expectativas de voto Piqué es lo que le un poco lo que está pasando osea cada vez que el señor Suárez Illana abre abre abre la boca sube el pan y al día siguiente tiene que Sandy Casar auto correr a desmentir o matizar en este caso con Juan José Cortés no solamente no lo ha matizado sino que incluso lo ha arropado Innova no le ha dicho Mira perdón lo sea esto no se puede decir lo de pederastas y violadores ahora además sobre todo yo creo que estos vaivenes estos estos quiebros que estamos haciendo hoy la había hecho una promesa de subir el quince por ciento de las pensiones en un intento a la desesperada de ganarse el voto de los jubilados que por primera vez según todos los datos de las encuestas están abandonando al PP cuando era un voto de estos consolidado y seguro que siempre había tenido el PP en su mano bueno pues dice que le va a subir un quince por ciento de las pensiones

Voz 6 36:07 cuando que hace unos días su

Voz 1971 36:11 lumbrera económica el señor Lacalle dijo que las prefieren no se podía ligar al IPC y que tenían que ligarse a una cosa cómo era la subida del índice del coste de la vida que no sé muy bien qué es pero no es el IPC entonces en qué quedamos Cesc según el coste de la vida o de repente un quince por ciento Todas estas cosas hacen perder

Voz 1667 36:34 se diría que dura para una una medida que ha propuesto

Voz 0436 36:39 bueno para la campaña pensionistas siempre votan en clave no enclave puede y durante mucho tiempo también estuvieron votando al PSOE más en clave poder que que en clave de de izquierda o derecha es otro vamos a ver yo yo es que creo que la exageración lleva una pérdida de credibilidad de efectividad el mensaje y entonces tú puedes criticar muy legítimamente que la moción de censura de Pedro Sánchez salió con los votos de los independentistas puedes criticar muy legítimamente que muchos de ellos estos han expresado su su su creo de que prefieren un Gobierno de Pedro Sánchez a un gobierno del Partido Popular porque puedan entender que van a tener otro tipo de contraprestaciones e incluso tú también puedes en tú argumentario rechazar criticar denunciar que el PSOE está en contra de la prisión permanente revisable que es una de las cuestiones de las que ha hecho bandera en el Partido Popular pero pero estas estás planteando

Voz 1452 37:37 cosas que bueno naturalmente

Voz 0436 37:40 pero no se puede defender

Voz 1452 37:43 moderadamente claramente

Voz 0436 37:45 puede tener incluso una campaña claro pero entiendo que se puede subir el tono de la crítica pero hay determinadas líneas que no tienes que mover entonces evidentemente ya hubo críticas a Pablo Casado pone un exceso os acordáis de calificativos también en un momento dado

Voz 1667 38:01 dijo aquello de filón

Voz 0436 38:04 Ellos son muchas más cosas entonces yo creo que que en general la exageración siempre y quita efectividad y quita quita quita credibilidad a tu mensaje luego con el tema de Juan José Cortés nos hemos pasado muchos años no digo nosotros pero en general criticando a esa clase política especial izada a esas personas que sea al final se eterniza en los escaños en las listas la sociedad diciendo que había que abrir no los partidos a la sociedad a los ciudadanos a la sociedad civil y entonces pues bueno en un momento qué ha hecho eso pues pues es verdad que pasen estas cosas estamos hablando de políticos que no son profesionales yo hacer política yo la conozco desde la barrera del del del periodismo a mí hacer política me parece muy difícil pero estamos denunciando hoy

Voz 1452 38:54 sí sí ya arremetiendo

Voz 0436 38:57 todo contra contra la política contra los políticos llevamos años así cuando entran otros aires y entran otros representantes de la sociedad civil ya entran toreros y entrar militares Juan José Cortés

Voz 1971 39:09 hay muchas más

Voz 0436 39:10 pues empezamos a ver cosas que efectivamente no chocan pero porque no estamos haciendo bien ante los políticos Se en especializados digamos

Voz 1971 39:19 tú crees que Juan José Cortés habría tenido alguna posibilidad simplemente siendo pastor evangelista de llegar a las listas del Congreso sino hubiera sido por su repercusión mediática por el drama que paso curso niña

Voz 0436 39:31 ten luego hay un fondo de populismo detrás de este centro escúchame pero es como si no eh dices Victoria que también hay un fondo de populismo en meter a un familiar una víctima del terrorismo porque está ahí por por la experiencia personal que tiene entonces hombre la experiencia personal en muchos casos puede ayudar a portar en un tema yo creo que que una visión del debate o incluso soluciones es decir que a mí no me parece mal que alguien llega una lista termina la situación personal que ha suscitado un debate en torno a qué hacemos con los asesinos pederastas que no se insertan a mí no me parece en principio mal

Voz 1667 40:09 dando minuto porque se acercado al estudio nuestro compañero de la sección de política de Nacional Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches Pablo quienes lo aclarará algo más sobre el debate bueno en concreto nos va a contar una mala pasada que le ha jugado el whatsapp a Vox al partido de Santiago Abascal con este tema del debate

Voz 6 40:26 y cómo deben abordarlo más o menos

Voz 0866 40:29 los partidos suelen tener grupos con los periodistas en los que comparten y bueno pues las agendas las informaciones bueno pues en uno de estos grupos es una anécdota pero que nos deja también Verón poquito cuál es la estrategia y parece que se les ha colado una conversación interna dice el mensaje cuando nos pregunten por el debate aunque sea off the récord trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate dice nada de decir que nos viene bien finaliza el mensaje que desaparecía sólo unos minutos después a esto parece que es un orgullo

Voz 1667 41:01 contario para los integrado para el terreno para gentes de Vox se han equivocado y lo mandó a la prensa han mandado al grupo de prensa allí

Voz 0866 41:09 unos cuantos hemos podido

Voz 1667 41:10 para gracias Javier ahora ahora te te escuchamos con otras cosas de campaña estuviera confirmaron lo que decíamos al comienzo obviamente esto

Voz 1971 41:19 viene de maravilla viene vamos como

Voz 1667 41:22 anillo al dedo a Vox que no hayan que el hayan vetado en este debate sobre todo para lo que está siendo su su discurso vamos a seguir con con la campaña Albert Rivera no se quedaba atrás hoy en esto de atacar a Pedro Sánchez lo que hablábamos hace unos minutos esto decía el líder de Ciudadanos en Albacete

Voz 0040 41:41 que los español se sientan protegidos por su Gobierno y atendidos por su Gobierno en los que la lean pues que recen para que Sánchez porque si salimos nosotros lo van a pasar peor porque no la van a poder liar porque no van a tener ya más privilegios porque vamos a ser todos iguales de una vez por todas después de cuarenta años

Voz 1667 41:59 pues cinco días después del inicio de la campaña Ciudadanos ha presentado por fin hoy su programa ya en la primera página los de Alves Vera explican su propuesta de Lin la dura en Cataluña de hecho su primer punto en el programa es la aplicación del ciento cincuenta y cinco de forma inmediata Óscar García buenas noches

Voz 0019 42:17 qué tal Pablo buenas noches y eso dice eso dice textualmente el programa electoral la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña de forma inmediata porque continúa el texto no podemos tolerar por más tiempo que Torra y los separatistas utilicen las instituciones públicas cita expresamente a Torra también a Puigdemont también propone actualizar los delitos de sedición y de revés son los dos más discutidos en el juicio del es el programa dedica buena parte al asunto del nacionalismo todo el primer bloque pero también a la regeneración por eso apuesta por reformar la Constitución para mejorar la igualdad de competencias del Estado también apuesta por modificar la renovación del Tribunal Constitucional o aprobar una nueva ley de partidos para que según dice el programa se mejore la transparencia interna de las formaciones políticas apuesta también por una bajada del IRPF a las familias hasta alcanzar los seis millones de hogares asimismo quiere implantar sistemas de países como Canadá o Francia para algunos asuntos de Canadá copia el programa de visados P dos de forma que los beneficiarios los obtienen en función de su formación su conocimiento del español y de Francia la prohibición de utilizar los móviles en las aulas gestación subrogada eutanasia regular estas prácticas también son compromisos de Albert Rivera no incluyen a la del aborto ni tampoco de la prostitución el coste estimado para las ciento setenta y cinco medidas estaría según fuentes de Ciudadanos entre los siete mil los ocho

Voz 1667 43:43 millones de euros la Caravana naranja Óscar ha llegado esta tarde ha llevado esta tarde a su candidato a Murcia donde Rivera ha elevado el tono contra Sánchez todavía más si dentro de que el tono de Rivera

Voz 0019 43:55 ya suele ser bronco contra Pedro Sánchez esta tarde aquí en Murcia el candidato de Ciudadanos se ha subido ese peldaño más decía que no puede tolerar que el presidente del Gobierno según él se plantee indultar a los golpistas

Voz 0040 44:07 sabéis la de gente buena que ha defendido este país este gran país en Cataluña para que ven un presidente indecente como Sánchez y les quiera vender un indulto señor Sánchez nunca más no vamos a permitir que indulta a los golpistas

Voz 0019 44:20 que al presidente de la Generalitat Quim Torra también se la ha devuelto

Voz 0040 44:24 no podemos tener un presidente de Cataluña diciendo que los españoles hemos bestia estará todo hay que verle

Voz 0019 44:29 ahora Rivera tiene previsto acudir a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por el acoso sufrido el pasado domingo en renta

Voz 1468 44:35 sería en Guipúzcoa en principio el partido tomó

Voz 0019 44:37 la decisión de no denunciar pidió que fuese de oficio la Fiscalía la que actuara pero finalmente ha cambiado de opinión que será el presidente de Ciudadanos el que presente esta denuncia según fuentes del partido ante

Voz 1468 44:48 la gravedad de los hechos pero eso

Voz 0019 44:50 lo ya será mañana ceda mañana escucharemos

Voz 1667 44:53 estas Óscar y nos queda el candidato de Unidas Podemos que esta tarde ha despejado su agenda pero por la mañana ha detallado sus propuestas para la España rural para la España vacía guiada que se llama Isaí do a uno de los bastiones del Partido Popular a La Rioja Mariela Rubio buenas noches

Voz 1450 45:09 buenas noches en la primera parada en el mundo rural de la caravana morada en Nalda La Rioja Iglesias hablaba ante cuatrocientas personas de sus propuestas para la España vacía nada

Voz 0579 45:18 en la España vacía Ada llega Internet y una vez haya atención sanitaria domicilio que haya una red de carreteras secundarias adecuada y digna

Voz 1450 45:27 es un grito de Viva España se escuchaba proveniente de un balcón de la plaza

Voz 0579 45:30 Kimi los oligarcas y sus perros falta Eros envueltos en banderas nos van

Voz 20 45:34 a dar ni media lección de lo que significa ser español viva España claro que sí vivan sus pueblos y sus gentes

Voz 1450 45:42 Iglesias pedía el voto para tener la fuerza suficiente para entrar en el Gobierno diciendo que Pedro Sánchez ha tomado el pelo Unidas Podemos en sus acuerdos tras la moción de censura

Voz 0579 45:51 se han tomado el pelo porque no estábamos en el Gobierno porque en política no hay que fiarse de nadie más que de las correlaciones de fuerzas que te da la gente dándonos la puerta para que podamos estar en un gobierno en el que cambiar las cosas

Voz 1450 46:04 sobre expectativas electorales esta mañana Iglesias hablaba así en Radio Rioja

Voz 21 46:08 sí sí mucho ojo el campo de San cuesta es de antes de que yo volviera después de mi permiso de paternidad creo que han pasado muchas cosas en estas semanas pero que va a haber sorpresas

Voz 1667 49:44 estamos a diez minutos de las once de la noche las diez en Canarias seguimos en Hora veinticinco en la tertulia con Victoria Lafora Cristina de la Hoz y María Esperanza Sánchez no es fácil abarcar todos los mensajes Si todos los detalles que deja cada día una campaña como ésta todos los días hay un compañero de la sección de política que se dedica digamos hacer de coche escoba eh

Voz 25 50:04 hoy el encargado de ir recopilando la letra pequeña de la campaña

Voz 1667 50:07 decíamos antes es Javier Carrera Javier