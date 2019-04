Hora 25 (16/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1913 00:00 todo más reconocía Sara día que entre los que celebraban el aniversario de la República había algún socialista pero también había cofrades que saldrán en otras procesiones

Voz 1667 00:10 creo que quieres acabar con una imagen sí

Voz 1913 00:12 con una fotografía de Santiago Abascal que se ha extendido también en redes y en la que el líder de Vox aparece sujetando un megáfono al revés es un montaje que muchos han difundido creyendo que era real no lo es

Voz 1667 00:24 pues gracias Sonia eh vamos a cerrar esta crónica de campaña con Médicos del Mundo que hoy se ha plantado frente a la idea que lanzaba ayer el candidato del Partido Popular Pablo Casado en Canarias su idea es volver a la ley de dos mil doce que dejó fuera de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares Médicos del Mundo desde luego que fue una de las organizaciones que se puso al frente contra esta medida obviamente pues no ha quedado Cañada Nicolás Castellano

Voz 1620 00:52 médicos del Mundo rechaza la propuesta de Casado de regresar a la situación que generó el decretazo del PP que dejó en dos mil ochocientas mil personas sin tarjeta sanitaria acabando con la sanidad universal Médicos del Mundo través de Pablo Iglesias Rienda el técnico de incidencia política advierte en la Cadena SER esos efectos nefastos que tendría el modelo excluyente del Partido Popular

Voz 1 01:11 entre estos efectos caben destacar la desatención de enfermedades graves tales como cáncer cometer Clos CIS como enfermedades cardiovasculares au VIH así como un incremento notable en la en la mortalidad de estas personas e un estudio recientemente publicado por la Universidad Pompeu i Fabra e situaba este este incremento de la mortalidad en hasta un quince por ciento

Voz 1620 01:34 la ONG niega el argumento del ahorro que Crime casado porque como recuerda es más caro atender a estas personas sólo en urgencias además critica que el líder del PP confunda la población hablando del turismo sanitario que está protagonizado sobre todo proeuropeo y comparándolo con la situación de personas en situación irregular

Voz 1667 01:51 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 2 01:54 en la Cadena Ser

Voz 1667 01:57 casi dos campaña pero hay más hoy por ejemplo ha celebrado una nueva jornada en el juicio al proceso siguen declarando los antidisturbios que actuaron el uno de octubre en Cataluña hoy dentro de la sala tanto el presidente del tribunal Manuel Marchena como la fiscal Consuelo Madrigal han tenido que recordar

Voz 3 02:15 que este juez en este juicio en este tribunal no está juzgando la actuación de este dos dispositivos antidisturbios sino a los responsables de la convocatoria del uno de octubre Alberto Pozas buenas no

Voz 0055 02:25 tres buenas noches ha sido una jornada cargada de reproches de la Fiscalía las defensas por ejemplo por pretender que el juicio gire en torno a la actuación policial del uno de octubre con sus preguntas

Voz 0436 02:35 parecen que estamos en un juicio contra la

Voz 4 02:37 actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales

Voz 0055 02:40 el presidente del tribunal Manuel Marchena a las defensas también por dar por hecho cosas en sus preguntas

Voz 4 02:45 por las preguntas no parten de la base de una versión que se ya se da ya por absolutamente acreditado

Voz 0055 02:51 la de Marchena también a las defensas por preguntar en la jornada número XXXII de juicio que es la masa en términos policiales

Voz 4 02:57 llevamos veinte sesiones hablando de la masa usted ahora quiere enterarse en términos policiales que es lo que se está entendido

Voz 0055 03:05 por la masa ha sido un día Pablo por tanto algo más tenso un día en el que han declarado más de veinte agentes de Policía Nacional que actuaron en Girona Lleida y en Tarragona

Voz 4 03:13 no me puedo estar cruzado de brazos como y que hicieron lo hemos

Voz 5 03:16 la d'Esquadra que estaban allí presentó una vez más con recado

Voz 0055 03:18 para los Mossos d'Esquadra y os pregunto a vosotras

Voz 1667 03:21 daba la duda el temor antes de iniciar la campaña Si este juicio iba a influir mucho poco o nada y como lo estoy viendo

Voz 1971 03:29 yo creo que ha hecho estupendamente bien la la Sala Segunda del Tribunal Supremo en dada la la prisión preventiva de los que están allí procesados y siendo juzgados en continuar con las sesiones del juicio porque está clarísimo que no está afectando en nada la campaña sin embargo sí está permitiendo que esto avance porque es viendo ahora todo el desarrollo de la vista oral es la ingente cantidad de testigos que están pasando por esa sala sea lo bien preparado que está este juicio para que todo aquel que tuviera noticia dato investigación o presencia personal en los hechos está pasando por el Supremo a me

Voz 6 04:11 parece que no está teniendo ninguna osea ningún choque ninguna interferencia entre campaña juicios no no veo nada yo creo que está influyen

Voz 0436 04:19 esta campaña más la Semana Santa que el juicio el proceso aunque también es cierto que ella ya ha habido todas las declaraciones políticas es decir al están declarando policías y mossos entonces es la parte más operativa es verdad que las defensas lo intentan llevar siempre a cuestionar la operación del uno de octubre todo lo que pasó en torno a eso pero si fueran Junquera que estuviera declaran y además yo creo que sí que sí tendría ese habría mayor interferencia no es decir lo sí

Voz 1971 04:48 viendo en en en en la tele pero que sea toda la comparecencia de los policías que fueron a los colegios electorales a intentar retirar las urnas y además si hubieras visto la cara del que era conseller de Interior hoy dando instrucciones a todos los abogados que tenía delante suyo el dado que te he visto no les está afectando inmueble afecta muy mucho a los juzgados

Voz 0436 05:14 bueno siempre estará pero no todos de de influencia en la campaña no porque no son los ya míticos ahora mismo ya pasado la parte del testifical de todas la de los políticos de tanto de de los acusados como de los testigos pero también es verdad que yo que está pasando bastante desapercibida en lo que esa efectos del debate político electoral

Voz 6 05:37 claro pero no se me da

Voz 1452 05:40 da la impresión de que efectivamente esto no está teniendo una repercusión para nada en la campaña pero porque es más complicado entrar en esto que decir cosas eh todo lo que se te va ocurriendo de los nacionalistas de los independentistas si de los malvados en general no entonces en ese sentido creo que todo eso se está diciendo así abolengo o no de una manera en fin bastante desagradable no pero el juicio va por un lado la campaña va por otro pero en todo caso a mi me parece que no está nada mal que esto sea así porque así hay el reposo suficiente tranquila la tranquilidad suficiente para que en la salas sigan pasando las cosas que tienen que pasar para llegar al final al conocimiento que tiene que tener el tribunal para tomar una decisión sin mucho ruido es decir el que quiera hacer el que tenga vocación de hacerlo pero sin ruido con rigor yo tengo la impresión de que es incluido con rigor y en todo caso me parece fantástico que ese juicio con más o menos atención de los políticos protagonistas del de la campaña está en este momento demostrando que la justicia sea puesto en el escaparate para que veamos cómo funciona es decir es un juicio televisado al alcance de todos los ciudadanos españoles me parece que eso es algo estupendo

Voz 1667 07:06 el juicio sin ruido sin demasiadas estridencias también porque lo está acotando lo está evitando todo eso el presidente el el Manuel Marchena no

Voz 0436 07:15 hace yo estaba convencida de que Vox que es la acusación popular en este juicio vamos a utilizar como plataforma electoral ni siquiera es verdad que Marchena desde el principio de Joaquín dejó muy claro los límites de la intervención dijo que no iba a admitir tampoco proclamas políticas está pasando hasta la consolación popular con más pena que gloria diría yo

Voz 1667 07:37 bueno os quiero hablar de los autónomos porque hoy la principal asociación que los agrupa ATA ha presentado unas cifras muy preocupantes un gran problema para ellos que es el tema de los retrasos en los pagos por los trabajos que hacen en las administraciones bueno hay comunidades autónomas que tardan más de un año en pagar a esos profesionales nos lo va a resumir Rafa Bernardo

Voz 1762 08:00 de media a todos los niveles de la Administración incumplen la obligación de pagar a los proveedores en treinta días la administración central tarda treinta y nueve días también XXXIX días tardará autonómica y sesenta días la local pero esas medias ocultan grandes diferencias entre instituciones en concreto entre los ayuntamientos por ejemplo el que más tarda en pagar según el análisis de ATA es Jaén quinientos tres hay un días seguida de Jerez de la Frontera ciento noventa y ocho días Irlanada Granada ciento setenta y siete al otro lado de la tabla los municipios más rápido son Lugo doce días Roquetas de Mar trece días y Torrent también trece días por comunidades autónomas la que más se retrasan los pagos es Cantabria noventa días seguida de la Comunidad Valenciana cincuenta y tres días Murcia y Baleares cuarenta y nueve cada una mientras que entre las siete comunidades que cumplen con el plazo legal destacan por su rapidez Castilla y León Galicia en Madrid con veintitrés días cada una el informe también analiza el comportamiento de las empresas y destaca que las que más tardan en pagar sus deudas son las grandes las de más de mil trabajadores que se toman ciento once días de media alta recuerda que los retrasos en los pagos castigan especialmente a los autónomos que suelen tener menos pulmón financiero que las empresas para aguantar sin cobrar las deudas exige una vez más la puesta en marcha de un régimen sancionador para castigar los retrasos

Voz 1667 09:08 la titánica complicadísima vida del autónomo aquí en España

Voz 0436 09:13 pero fíjate que que entremedias donde el momento en que en que ellos pasan la factura por eso trabajo ese trabajo es como si hubiese cobrado por ese trabajo amparado su iba por ese trabajo lo han declarado ni es decir han pagado impuestos por algo que no han cobrado que es una de las grandes reivindicaciones de los autónomos paguemos ese Ibai paremos es si declaramos ese ingreso en en nuestra IRPF cuando realmente hayamos ingresado el gasto es que es que el daño son mayor pero te lo digo yo que soy autónomo y yo

Voz 7 09:46 yo acabo de hacer ahora mismo aquí de Dios yo estoy en el dobles

Voz 8 09:54 la herida privilegiaba

Voz 0436 09:56 no pero era porque es varios empleadores fiscal de tu sigue teniendo nómina que en ese país es un privilegio privilegios cada o sea yo acabo de hacer mi declaración ya me han pasado al cobro

Voz 1971 10:15 yo lo que tengo que pagar el IVA de este trimestre

Voz 0436 10:18 lo acabamos Gazola Exactamente ACS muchas de esas facturas que unas sobrado declara tener ya algunas no las cobrará sigue algunas que ya sé que no cobran en mi vida

Voz 1971 10:30 padres sí claro deja dinero a deber

Voz 0436 10:35 a que estas cosas se sobre estas cosas les pasa a los autónomos que les dejan dinero a deber que saben que ya no van a volver a cobrar pero han pagado todos

Voz 1971 10:44 los impuestos y además tú con esa vocación absolutamente ingenua básico de llega el día treinta y uno pasa esto a las facturas diciendo bueno fíjate sumo esto y esto y esto pero luego de esto esto y esto este no se paga este no lo cobra de Hamás lo cobro tres meses

Voz 1667 11:00 dentro de un año y nos comentaba Rafa más de un año en fin yo lo que no si al final se cobra lo que yo no sé hice sobre Bille o no

Voz 9 11:07 no se cobra no no no malo es el tiempo que hay desde que como claro claro

Voz 1452 11:14 siempre que no sea verdaderamente deberían esto en fin debería multar a la Administración que es morosa

Voz 1971 11:22 pero como no lo va a nacer María Esperanza por lo menos que nos dejen que no paguen el IVA hasta que no cobremos Aaron

Voz 1667 11:29 bueno dejando porque me hubiera Valencia tenemos una última hora Julián Jiménez buenas noches

Voz 10 11:36 atención Valencia Julián Jiménez buenos no no tenemos ahora mismo nuestra comunicación

Voz 1667 11:41 esa comunicación con nuestro compañero de Radio Valencia que nos quería contar la renuncia del candidato del partido socialista a la alcaldía de Ontinyent pues después de que se haya levantado el secreto de sumario en un caso en el que estaba imputado vamos a tener más detalles de esta novedad en nada en unos minutos está preparándose Julián enseguida se sientan el micro de Radio Valencia para contárnoslo me quedo con la duda tú cómo te organizadas Victoria con esto de los autónomos está dando vueltas según estaba pensando lo de Diego

Voz 1971 12:18 era una pena tremenda verdad el Gobierno no haga cuentas de la lechera haber ganado esto no no no no no no no no

Voz 1667 12:29 tienes que pensar lo que vas a ganar dentro de un año me parece complicado

Voz 1971 12:32 tú no no no no yo bastante tengo con dinero en la cuenta corriente para poder pagar el IVA porque claro puesto así yo pago mucho pero pero no sobrecoge

Voz 7 12:50 no saldría al lacrimógenas vamos a María Esperanza que así lo dejo vamos a Vitoria que se abre a los partidos políticos yo al alta a Melilla y la lata

Voz 0436 13:01 esta campaña no llevamos para la próxima sí sí

Voz 1971 13:04 las municipales

Voz 0436 13:07 fuera de broma que tenemos un sistema fiscal y cuando estás en el doble sistema serán las paradojas más de que tú como autónomo tienes que seguir pagando seguridad social es decir que incluso aunque la empresa en la que trabaja pague por ti la cuota máxima de la Seguridad Social tú estás obligado como autónoma pagar también seguridad social es decir estas tributado dos veces ya estás tributado por encima de la cuota máxima lo que tampoco tiene ningún sentido es decir hay algunas series de distorsiones en el sistema fiscal de este país que no se entiende porque al final entierre iba cuota de la Seguridad Social para es mucho más que un que un asalariado que gana más

Voz 1971 13:46 pero Cristina y no solamente eso cuando te acercas a la edad de la jubilación como no quieres perder porque lo que cuenta son los niños

Voz 0436 13:53 la cota máxima pagas la cuota máxima

Voz 1971 13:56 tomo entoces entre que pagar la cuota máxima pagas el IVA por no has cobrado te descuentan el IRPF y tampoco has cobrado pues claro al final es costoso es es costoso vamos

Voz 7 14:08 lo dejo ahí haces dejarlo ahí

Voz 1667 14:11 te estás ahí sí verdad Julián Jiménez

Voz 11 14:14 qué tal buenas noches ahora sí podemos contar qué ha pasado

Voz 1667 14:16 con ese candidato del partido socialista a la Alcaldía tenían que ha renunciado esta noche por qué

Voz 12 14:22 sí Jorge Rodríguez conmigo esta noche con el secretario de Organización del PSOE prevé José Muñoz para analizar el levantamiento del secreto de sumario del caso alquería ya sabéis que el pasado desde abril Jorge Rodríguez se del entonces presidente de la Diputación de Valencia era detenido por las sospechas que oficial respecto a la contratación de altos cargos directivos en la empresa de la heredera de Imelsa aquí ya que que estoy uno durante años el yonqui pero bueno puedo se en esa reunión después de producciones rendirá esta noche lo dedicas ha decidido abandonar el PSOE todavía seguía siendo alcalde socialista a la población de donde estatal ha decidido como decía abandonar el PSOE el partido de milita desde hace veinte años en comunicado asegura que lo hace para quitar presión al partido en medio de unas elecciones que son claves para el futuro de España tampoco va a encabezar la lista del PP al Ayuntamiento en las próximas elecciones del mes de mayo aunque deja la puerta abierta a hacerlo no renuncia a serlo a través de otras fórmulas como por ejemplo presentarse con otro partido político o con una agrupación de electos

Voz 1667 15:24 bueno pues veremos Julián gracias buenas noches nosotros no es la única renuncia de la que hemos tenido noticia esta noche Pedro

Voz 1715 15:32 hoy hemos conocido la renuncia del candidato del PP a la Alcaldía de Torrelodones se llama Arturo Martínez Amorós por qué renuncia bueno pues por algo que contó a la Cadena Ser en Madrid hace unos días es que debía el IBI el impuesto de bienes inmuebles que no lo había pagado al Ayuntamiento aspira a ser alcalde del ayuntamiento al que no le pagaba el IBI tiene guasa pero la cosa tampoco pagaba la comunidad de vecinos más de mil euros de deuda como ella vecinos y unos quinientos noventa casi seiscientos de Ibi bueno contamos eso en su momento justo después de contarlo lo pago y dijo dado esta mala racha personal que no tenía dinero etcétera

Voz 1667 16:15 claro esto es importante pagar el IBI del de lentamente en el que es importante

Voz 1715 16:18 es importante y entonces hoy ha dimitido diciendo que claro que él entiende que la política es otra cosa que no el juego sucio que se ha preguntado si merece la pena someterse a él y su familia a este tipo de escrutinio y ha decidido que no ha dado un paso

Voz 1667 16:33 gracias Pedro Solbes que la corrupción es algo que no está pareciendo demasiado en esta esta campaña o posiblemente en el debate si finalmente se celebra hay ahí saldrá pero salvo los papeles de Bárcenas que proyecto Podemos en la fachada de de de Plaza España y eso fue antes incluso de que se iniciara oficialmente la campaña

Voz 9 16:53 pero la gente no tiene ella eso ahí

Voz 1452 16:57 ha archivado ya no en fin no está de no tiene no

Voz 0436 17:00 yo también pienso que posiblemente creen que esto ya lo ha asumido ya ya ya tuvo sus sus costes electorales en su momento que que ya está amortizado ya en buena medida lo de Podemos también responde a que en un intento de Iglesias por recuperar el terreno perdido que es mucho en la vuelta el muy buena medida el discurso de hace cuatro cinco años con una Podemos que no tiene nada que ver con con el de aquí con la de aquella entonces es decir por qué entremedias ha ido produciendo una transformación total ya absoluta hasta quedar reducida a una formación política dirigida sólo por las personas que por Pablo Iglesias por Irene Montero pero yo creo que el han resucitado en un intento por retomar ese discurso que que hemos visto a a Iglesias también de los poderosos de de los medios de comunicación los papeles de Bárcenas a tener una especie de Javi pero yo creo que está me amortizado

Voz 1667 17:57 Harness saludar a Ignacio Escolar es el director del diario punto Es muy buenas noches Nacho

Voz 13 18:01 buenas noches como esta es bueno que vamos a poder leer mañana

Voz 1667 18:04 ya en el diario punto es

Voz 13 18:06 de este modo mañana llamamos una entrevista con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE Pedro Sánchez que hemos hecho esta mañana mi compañera de Castro y yo que el titular de Puerta de las Pedro Sánchez dos juntos los líderes independentistas no son de fiar me llamaba mucho la atención dentro de la entrevista que ya está publicada en nuestros socios que Sánchez es muy duro con los independentistas y a la hora de hablar de los pactos sin cerrarse ninguna puerta la impresión es que parece más favorable a pactar con Podemos y dice que se ha habido una formación política con la que me he entendido ha sido con Unidas Podemos conciudadanos donde es muy crítico con una vez Rivera y con su decisión de negarse a pactar con el PSOE

Voz 1667 18:45 The Kiss que el habéis hecho esta mañana no con lo cual no hay no hay no ha habido tiempo a que valore esa decisión de la Junta Electoral Central y que desvele sobre todo qué va a hacer ahora sí va a ir al debate de Atresmedia o de Televisión Española

Voz 13 18:58 ese gran debate ahora él habla vista Apple hemos preguntado por los debates esta mañana pero evidentemente no conocían una edición de la Junta Electoral Central por la mañana cuando le hemos preguntado Sánchez defendía su decisión de ir a la a la entrevista el debate a cinco porque quería debatir con voz porque pensaba que qué dejar fuera a Vox cuando es un partido que va a tener representación parlamentaria que gobierne la derecha era era un error si la duda es ahora qué hacer si va a mantener ese debate encima cero dos iba a cambiarlo por la que va a hacer ahora no hemos podido actualizar la entrevista con esa última pregunta porque la entrevista sino de la mañana

Voz 1667 19:34 claro obviamente bueno déjame recordar a los oyentes que mañana se reúne el comité electoral del Partido Socialista para parar decidirá al final supongo ahí en esa reunión que que es lo que hacen por qué opción es la que optan algo más mañana en el diario

Voz 13 19:49 llevamos bastante información de todo el tema de la Junta Electoral Central sobre la regulación que existe y luego también contamos más análisis de los propuestas electorales digamos que Ciudadanos deja fuera actoral las referencias a la memoria histórica y la ley del aborto

Voz 1667 20:04 Ignacio Escolar fuerza e para lo que queda de campaña dos semanas duras todos los datos adiós nos quedan otras noticias del cuaderno de frases que nos trae hoy Brian Pérez Bryan buenas no

Voz 14 20:15 sí buenas noches Pablo comenzamos con la huelga de los servicios de tierra en los aeropuertos fijada para el próximo domingo el sindicato USO considera abusivos los servicios mínimos fijados por Fomento que son del cien por cien para los vuelos domésticos fuera de la península del cuarenta por ciento para los vuelos cuando la alternativa sea menos de cinco horas de un sesenta y cinco cuando sea mayor Isabel Rubio es portavoz del sindicato

Voz 15 20:37 desde la UCE entendemos que el decreto de servicios mínimos es abusivo porque no permite que los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga en este conflicto está en juego la garantía de las condiciones laborales económicas de los trabajadores que se ven en la situación de cambio de empresa

Voz 14 20:51 por cierto que los pilotos de Air Nostrum han desconvocado la huelga iniciada el lunes los vuelos que hoy han sido cancelados los vuelos de hoy han sido cancelados pero la compañía ha reprogramado todos los que estaban suspendidos para mañana así que mañana en principio vuelos con normalidad is sobre las vías Comisiones Obreras ha desconvocado la huelga de Adif pero Se mantiene la del Sindicato de Circulación ferroviario Renfe mantiene la cancelación de cuarenta y seis trenes mañana que se pueden consultar en su página web y frases ya avances de la ciencia científicos españoles y franceses han desarrollado un nuevo antibiótico programable que Matas sólo las bacterias malas y evita las resistencias se ha probado en animales pero todavía no en humanos Alfonso Rodríguez es uno de los responsables de este avance

Voz 16 21:34 podemos programado para que ataque un tipo específico de bacterias o a bacterias que son virulentas o resistentes o ambas cosas a la vez son antibiótico es un tipo antibiótico que podemos programar a medida contra determinados tipos de bacterias

Voz 14 21:48 frases también de Greta Chamber la activista por el cambio climático que hoy ha comparecido ante el Parlamento Europeo ya ha llegado a emocionarse

Voz 4 21:58 exacto

Voz 14 22:01 donde ha urgido a tomar acciones inmediatas contra él

Voz 7 22:04 bueno Gemma del cambio climático ya ha advertido

Voz 14 22:07 o que nuestra casa se desmorona de la crónica del mundo dos apuntes el Parlamento de Egipto ha aprobado esta tarde una reforma de la Constitución que permitiría al presidente del país Al Sisi gobernar hasta dos mil treinta son una serie de enmiendas que se han votado en la Cámara y que posteriormente deberán ser aprobadas en un referéndum en Alemania también en el parlamento el Bundestag ha multado con cuatrocientos mil euros al partido de ultraderecha Alternativa por Alemania por el ingreso irregular de donativos relacionados con campañas electorales la dirección ha dicho que el ingreso no sabía registrado por un error humano terminamos con una efeméride Pablo desde mil novecientos setenta y tres concretamente cuarenta y seis años del fallecimiento de Nino Bravo con su música y su recuerdo pues terminamos las hoy

Voz 18 23:04 esto no es una cosa de Jorge

Voz 7 23:05 corría el que su icono inmensa Jorge al que se ha acordado sector de Carrusel que recordaba hoy precisamente Twitter que hace cuarenta y seis años menos que nos dejaban Nino Bravo

Voz 18 23:25 lo de la lección de la canción ya ha sido tema tuyo

Voz 7 23:27 no

Voz 19 23:27 bueno me ayudados ahora vítores que es fan de la música y lo tiene todo más controlado tienen mucha más cultura musical que yo plural hasta mañana

Voz 7 23:42 venga vamos a ir cerrando con Ramoneda

Voz 20 23:46 el dietario

Voz 4 23:50 yo no tendrán

Voz 1150 23:51 yo el mundo observa perplejo las imágenes de un icono universal que se hunde sin épica ni heroísmo simplemente por la dejadez en el mantenimiento de un edificio tan emblemático insiste la prensa francesa que no es el único en Francia que está en peligro un accidente sí pero evitables tema para una meditación las grandes obras con las que se pretende marcar nuestro paso por la tierra también están expuestas los caprichos la dejadez la error rumanos nada de lo que hacemos es definitivo ni siquiera aquello que simboliza lo que se pretende eterno Pierre Nora historiador de la identidad francesa sitúa Notre Dame las selectiva lista de los siete altos lugares de Francia la cueva de la Ascó el asentamiento galos romano de Alexia la abadía de vez en le los castillos del Loira Lesaka que arde en Montmartre la Torre Eiffel y el turismo la coloca al frente de la clasificación Notre Damme desde su privilegiado emplazamiento en la isla de la City entre los brazos del Sena ha sufrido las vicisitudes y transformaciones de la historia de París si Víctor Hugo los describió a Notre Damme rodeada por el pueblo y el bullicio popular cuando House Man rompió el París medieval con las avenidas que debían traer la modernidad el gentío fue en el centro la Catedral se quedó sola las personas dejaron su lugar a las grandes edificios del poder en poco tiempo la aprobación del entorno cayó de quince mil habitantes esas cinco mil la reconciliación con la República vino por los funerales por la guerra Sadiq Arnau asesinada en mil novecientos ochenta y cuatro y Félix Faure fueron los primeros presidentes cuyos cortejos fúnebres incluyeron a Notre Dame en sus recorridos pero sería en el Te Deum de la victoria de la Primera Guerra Mundial el diecisiete de noviembre de mil novecientos dieciocho y el de la Segunda Guerra Mundial el veintiséis de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro en presencia el general De Gaulle los que sellaron el vínculo entre la Catedral y la Francia republicana los empresarios franceses aún hoy Pinault atentos al impacto popular la acontecimiento ponen trescientos millones de euros para la reconstrucción y el presidente Macron y la alcaldesa Hidalgo apelan a una recolecta internacional los franceses siguen convencidos de que Francia es el mundo

