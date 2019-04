Hora 25 (25/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:21 la prisión provisional es una medida cautelar que se aplica para evitar que una persona investigada por la justicia pueda huir del país destruir pruebas antes del juicio o reincidir en los delitos de los que se le acusa para que un juez tome esta decisión se lo debe pedir la Fiscalía o alguna de las partes acusadoras y es necesario que esté fundamentada con indicios racionales de que se ha cometido un delito en los próximos minutos vamos a analizar si hay que revisar esta herramienta procesal después del caso de Sandro Rosell ayer la justicia le absolvió después de pasar casi dos años en prisión preventiva varios expertos penalistas miembros de la judicatura apuestan hoy por modificar esta medida buscar otras alternativas y en la grave con vítores hoy hablaremos de la venganza Illes supongo que entienden ya porque no se lo pierdan antes repasamos lo fundamental hasta ahora Nacho Palomo buenas noches

Voz 1050 01:08 han ido hacemos cómo no con los últimos mitin

Voz 0194 01:10 desde campaña esprín final de los candidatos por

Voz 1050 01:13 que mañana termina la campaña Pedro Sánchez esta tarde en Barcelona busca afianzar el voto indeciso no quiere tener fugas hacia Podemos siguiéndolo Pau rumbo

Voz 4 01:21 hola baño de masas en la Ciudad Condal consumir personas llenaban hasta hace media hora el Pabellón de la Vall d'Hebron es el récord esta campaña han visto cómo Sánchez pedía el voto para frenar la derecha como viene haciendo pero también intentando evitar Intras vacía Podemos Sánchez ha mencionado con todas las letras no es habitual el nombre de la coalición que lidera Pablo Iglesias ha dicho que es muy importante concentrar el voto de izquierdas para evitar que la situación de Andalucía en la que ganan per no tuvieron fuerza suficiente como para formar un gobierno sólido Sánchez consciente que la victoria en Cataluña también es fundamental para sus aspiraciones ha reiterado que no permitiera un referéndum Iker su propuesta pasa por el diálogo dentro de la ley

Voz 5 01:59 Rivera también ha tenido acto en la ciudad Condal casado en Murcia pero pensando en Cataluña han anunciado un recurso contra pues de os anuncio que nuestro secretario general Teodoro García Egea hoy ha presentado el recurso a la Junta Electoral Central para que Carles Puigdemont no se pueda presentar de candidato al Parlamento Europeo no es residente en España y no puede ser candidato que se queden Waterloo o que venga aquí a comparecer ante el juez

Voz 1050 02:29 por su parte Pablo Iglesias esta tarde no ha tenido actos hoy por cierto en las oficinas de Correos también ha habido colas para votar menos que ayer eso sí el plazo recuerdo se ha prolongado hasta mañana viernes a las dos de la tarde

Voz 0194 02:41 David en política una nueva baja en el PP

Voz 1050 02:43 María Trip Marcos ha sido concejala popular en Bilbao desde hace veinte años ya ha anunciado que abandona el partido al no ser incluida en la lista del PP para las municipales del veintiséis de mayo declaraciones a nuestros compañeros en Euskadi

Voz 6 02:56 han ido pasando los años lo que veo últimamente no me gusta no me representa ahora mismo este nuevo partido de gente joven que va a estar tan presente en la vida social bueno pues pues ojalá sea pero bueno pues pues no quiero estar bajo unas siglas que creo no me representan me voy a dar de baja

Voz 0194 03:18 en el juicio del proceso han declarado más testigos de las concentraciones masivas frente a la Conselleria de Economía el veinte de septiembre de dos mil dieciséis

Voz 1050 03:25 en su mayoría presentados por la defensa de Oriol Junqueras relatan que fundía pacífico y festivo les escuchamos recuerdo que había mucha gente que que incluso se compartía claveles de no otra vez

Voz 0390 03:35 es que había un ambiente pues relajado tranquilo dentro de la Consejería de colaboración yo creo que las cosas fluyan con normalidad

Voz 7 03:42 la gente estaba estaba enfadada pero la actitud era absolutamente tranquila pacífica y como decía incluso en algunos momentos festiva porque la gente canta

Voz 0194 03:50 Macron presenta su batería de medidas como respuesta a la crisis de los chalecos amarillos

Voz 1050 03:54 anuncia bajar impuestos como el de la renta y mejorar las pensiones para saber lo que quería a los franceses realizó una macro encuesta vamos a París Carmen Vela

Voz 0390 04:02 el presidente de Francia anuncia una rebaja de cinco mil millones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los asalariados eso se sumará a los once mil millones recortados en impuestos a los hogares desde que llegó al poder se financiarán con la eliminación de ventajas fiscales a las empresas en respuesta a la crisis de los chalecos amarillos ya al debate nacional el jefe del Estado va a revalorizar también las pensiones más modestas y dará una garantía estatal para las pensiones alimenticias de las familias monoparentales hay un profundo sentimiento de injusticia fiscal territorial y social que tiene raíces profundas ha admitido el presidente que no cree sin embargo que sus reformas sean equivocadas o vayan demasiado deprisa

Voz 1 04:40 sí

Voz 0390 04:42 tu creo que las líneas básicas de la legislatura deben ser preservadas continuadas e intensificada pero poniendo más humanidad con nuestro objetivo ha dicho el presidente varias veces para crear más empleo ha insistido en mejorar la escuela y la formación permanente de adultos además de lograr una administración

Voz 0444 05:00 más eficaz y más democracia participar

Voz 0390 05:02 te iba el presidente Macron promete una descentralización territorial y advierte que habrá que trabajar más aunque no se cambiará la edad legal de jubilación hoy situada en sesenta y dos años

Voz 0194 05:13 las autoridades de Sri Lanka corrigen a la baja el número de víctimas de los atentados de este domingo

Voz 1050 05:18 no va cifras de doscientos cincuenta y tres víctimas ciento seis menos que el anterior dato ha sido el Ministerio de Salud del país asiático vía comunicado quién ha revisado este número la explicación del error ha sido por la dificultad de contabilizar las víctimas mortales al al recuperar los miembros amputados los atentados recuerdo del domingo se centraron en varias iglesias y hoteles

Voz 0194 05:38 el país enseguida empezamos la tertulia con María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco Ignasi Guardans

Voz 3 05:43 en SER Hora veinticinco

Voz 0194 05:53 nueve y cinco minutos de la noche ocho y cinco en Canarias el empresario y ex presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell fue ayer absuelto por la Audiencia Nacional Rosella pasado veintidós meses en prisión preventiva y el tribunal ha considerado que no se han acreditado las acusaciones de blanqueo de capitales a las que se enfrentaba hay por tanto aplicado el principio de in dubio pro reo es decir en caso de duda se falla a favor del acusado en los próximos minutos vamos a analizar íbamos a reflexionar sobre esta medida judicial es la prisión preventiva si es necesaria una reforma después de este caso como piden distintos expertos penalistas insiste aplicado de manera correcta para ello ya saludo a nuestros tertulianos de esta noche de jueves Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches Ignasi Guardans buenas noches

Voz 8 06:39 qué tal buenas tardes a Radio Barcelona aquí estamos para votar no ya votado te has votado no ha tenido dificultades tu para votar pues no la verdad es que en el caso es un peso pesado porque hay que jugarlo sí pero es que mucha gente con el voto rogado tenido problemas del exterior por eso lo pregunto

Voz 0194 06:55 si llega ya ha llegado a tiempo venga pues también queremos escucharles a ustedes sobre este asunto y para ello estará pendientes de todos ustedes desde la mesa de producción ya saben Pablo Morán con la última hora y con cualquier aportación que quieran ustedes hacer al programa Sandro Rosell fue detenido el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete El ex presidente del Barça estaba acusado de un delito de blanqueo de capitales en una trama que implicaba a la selección brasileña de fútbol ya la multinacional deportiva Nike Rosell según la investigación formaba parte del entramado que lavaba dinero de las comisiones ilegales por los derechos de televisión del equipo nacional de Brasil pasó seiscientos cuarenta y tres días en prisión preventiva hasta que terminó la instrucción de la jueza Carmen Lamela el veintisiete de febrero de este año al INI a juicio los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron otorgarle la libertad provisional y finalmente ayer esos magistrados lo han absuelto de los cargos a los que se enfrentaba a su defensa siempre defendió durante el juicio la inocencia por tanto la absolución de su cliente Pau Molins abogado anoche con Manu Carreño en el Larguero pedía una reforma para este tipo de medidas cautelares

Voz 1562 08:06 la justicia tendría que reflexionar y decir hombre vamos a ver si hay otros mecanismos menos gravosos más proporcionales más justos para garantizar que la acusado investigado imputado pues no pueda escapar de la acción de la justicia sin necesidad

Voz 9 08:26 de ingresarlo en prisión es una agresión directa al principio de presunción de inocencia antes del juicio

Voz 0194 08:34 bueno pues eso es lo que ponía sobre la mesa a Pau Molins hará hablaremos con expertos sobre esto es verdad que es una decisión la de la Audiencia Nacional que llamó muchísimo la atención la absolución de Sandro Rosell después de una de las prisiones preventivas más largas de la historia os pido una primera valoración antes de entrar a hablar con con los Curie estas y Guardans sonaba como extraño es decir dos años en prisión ya cuando empezó el juicio le dejan en libertad llega la absolución

Voz 10 09:03 sí a mí me ha sorprendido mucho la solución pero me alegro obviamente mucho por porel me atrevo decir por Pau Molins a quien conozco bastante más que Sandro Rosell yo sé que es una victoria porque la sentencia ha sido claramente porque los argumentos de la defensa han superado los argumentos de la Fiscalía lo que decía Pau Molins ayer en el en el Larguero pues exactamente así es decir es absurdo que en un primer momento se podía justificar por la destrucción de pruebas porque en delincuencia económica si hay una apariencia de que hay un delito que se entiende que al principio quizá la vía pues bueno pues podía haber una una destrucción de pruebas pero después huir pues hay otros muchos mecanismos como es obvio no suponiendo que el riesgo de huida fuera real que también está por ver y hay mecanismos electrónicos y hay brazaletes electrónicos que hay y hay muchos otros sistemas y retirar el pasaporte que impide saber de la Unión Europea etcétera por tanto efectivamente me parece un abuso ya hemos a las cosas por su nombre lo que lo que ha habido aquí un claro abuso de la prisión preventiva tendrá que pagar el Estado en su momento cuando la sentencia sea firme el Estado tendrá que pagar pero más allá de este caso concreto pues hay que revisar yo por ejemplo en el caso del proceso en el que muchas de las

Voz 0194 10:09 políticos sobre eso está claro

Voz 10 10:11 los políticos presos yo defendidos u vamos la causa Hay que creo que han delinquido muchos de ellos pero yo personalmente veremos en qué medida pero no he defendido la prisión provisional creo que la prisión provisional preventiva no tiene sentido en prácticamente ya ninguno de ellos quizá en alguno pero en otros claramente no hay hay otros más de otros otras fórmulas para impedir que acaben en Waterloo por lo tanto si hay una reflexión muy importante que hacer

Voz 0194 10:38 preguntó a María Esperanza ya Gonzalo pero déjame que saludé antes a Pau Molins abogado muy buenas noches

Voz 9 10:44 buenas noches usted tanto ayer en la rueda

Voz 0194 10:46 prensa como después en El Larguero una entrevista que hizo Manu Carreño ponía sobre la mesa la necesidad de una reflexión sobre la la prisión preventiva y eso nos ha llevado primero

Voz 1880 10:55 a explicarle a los oyentes a los ciudadanos en qué

Voz 0194 10:57 consiste en qué puede consistir esta reflexión pero antes que nada yo decía antes seiscientos cuarenta y tres días en prisión preventiva Sandro Rosell ustedes durante este periodo cuántas veces llegaron a pedir su libertad

Voz 9 11:10 pues yo en muchísimas ocasiones todas las que me permitía la ley es futbol solicitando a la libertad hay reiteradamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional la juez instructora del caso Lamela también la sala que revisaba sus decisiones que iban rechazando esa solicitud la pena es que claro hemos tenido que esperar dos años cuando el Tribunal Valiente profesional yo en esto sea leído ya ha atendido las explicaciones de la defensa que son las mismas que siempre dijimos desde el minuto uno pues han decretado

Voz 1562 11:54 la inocencia de una manera

Voz 9 11:57 incontestable con los hechos probados tal como siempre he dicho la es la versión practicada de defensa no la de la acusación Iliana absuelto y qué hacemos con con con esos casi dos años en prisión esas personas

Voz 0194 12:11 claro que cuando a ustedes les negaban la la libertad en estos dos años que usted ha pedido como decía las veces que

Voz 11 12:16 eh que en que la ley me lo permitía cuál es quince veces cuál es el argumento que les daban para para no para anular a siempre fue el mismo

Voz 9 12:24 siempre fue el mismo el riesgo de huida porque Se porque se les suponía se le presuponía la existencia de un patrimonio oculto en el extranjero pero sin aportar la más mínima prueba ni indicio de ese de ese patrimonio que no es cierto que tuviera el señor Sandro los en el extranjero entonces claro el problema de la prisión preventiva es que es un es un juicio en el pronóstico que efectúan juez sobre las posibilidades de los riesgos que hay efectivamente una actuación futura con lo cual eso es es es un pronóstico pero sale basar en indicios serios lo que no puede ser es decir yo era yo es que digo que usted tiene dinero extranjero bueno me lo tendrá que acreditar porque lo importante es que suspende usted Si yo entiendo que usted pueda tener sospechas de que quede o pueda pensar que es un un determinado imputados se escapar de la acción de la justicia pero hay otros medios alternativos y menos gravosos que no van en contra de la presunción se este yo creo que este caso no sabe hacer reflexionar a todos especialmente al legislador no sólo al sector de la justicia

Voz 12 13:38 para modificar la ley

Voz 9 13:40 sí es que es absolutamente necesario yo yo me conformaría sí sí sí el sufrimiento de estas personas as hubiera servido como mínimo para esto

Voz 0194 13:51 no hablaba antes de de poder conectarlo esté por teléfono estaba Ignasi Guardans que además se ha dicho que se alegraba por por usted

Voz 11 14:00 lo hacía

Voz 0194 14:04 decía que era inevitable pensar también en los presos del Prius es decir que es verdad que la libertad de Sandro Rosell nos ha llevado a todos yo creo que toda la ciudadanía pensar en los presos del pues se sería otro caso también

Voz 13 14:16 bueno efectivamente

Voz 9 14:17 que yo por eso quiero hacer la extrapolación no sólo hablar de casos

Voz 11 14:21 claro efectivamente yo creo que sí

Voz 9 14:23 ver un cambio legislativo donde se modifique la la aplicación de la figura de la prisión preventiva efectivamente en caso en caso de Sandro Rosell la verdad es que ha sido bastante silenciado durante todos estos tiempo por el pues es precisamente precisamente no entonces por los presos de digamos los políticos presos políticos no entrar en esa discusión pero efectivamente bueno yo yo en este caso concreto estándolo se ha puesto de relieve la parte más más negativa hay más positiva a la vez de la Junta lo he dicho ahora recientemente pues que yo he vuelto a recuperar la confianza en la catedral construida que él había perdido sinceramente en los últimos Isabel mostrado que que que no que que que que sigue existiendo la justicia independiente en España con con una resolución como la que ha habido en este caso que quizás lo más cómodo para el tribunal hubiera sido vamos a a poner una condena mínima que justifique Ike no habrá un debate

Voz 0194 15:35 claro

Voz 9 15:36 ver cómo es posible que se esté en prisión que su ingreso en prisión una persona que luego la propia Justicia reconoce que se quiera

Voz 0194 15:45 bueno pues vamos vez con muchísimo que no haya tenido estos minutos muchísimas gracias

Voz 9 15:50 a ustedes no dando

Voz 0194 15:52 eh vamos a hablar con con otros juristas pero primero me gustaría explicar cómo es ese procedimiento de la justicia para que alguien ingrese en prisión antes de ser condenado Javier Álvarez buenas noches buenas noches cuáles son los casos a quién se le puede aplicar la prisión provisional como medida cautelar

Voz 0689 16:09 pues la prisión preventiva o provisional que habláis es una medida personal que se puede tomar el juez durante la instrucción tras una sentencia hasta que sea firme es temporal desde luego ser procesado finalmente es condenado pues todo ese tiempo que ha pasado la cárcel se le descuenta de esa prisión Se trata de una medida extraordinaria es verdad tiene que decretase mediante un auto motivado y quién y cuándo puede decretar esa medida pues puede toman esta medida en primer lugar si el delito el juez y el fiscal creen que el delito del que se acusa a la persona implicada tiene una va a tener una pena de prisión mayor de dos años además el juez tiene que estar prisión preventiva si aprecia que hay indicios de la comisión de un delito si cree que hay riesgo de fuga como señalaba el letrado Molins o destrucción de pruebas y piensa además que se puede volver a cometer ese mismo delito cuánto puede durar pues

Voz 1452 16:58 sí

Voz 0689 16:58 esa es la gran pregunta en términos generales mientras los motivos anteriores pues persiste que es lo que le ha pasado a Molina durante esos quince recursos que presentaba en los seiscientos cuarenta y tres días no sólo el juez les rechazaba sino que además la sala creía que ese seguía manteniendo esos principios esos esas premisas mantenía el el misión ya pero existe antes antes de estos tres

Voz 0194 17:20 supuestos que tú decías el riesgo de fuga la destrucción de pruebas y el riesgo de volver a delinquir hay algo que tiene que ser que haya pruebas suficientes eso o potentes para para para pensar que el acusado cometió ese delito porque sino dónde queda la presunción de inocencia

Voz 0689 17:37 evidentemente no la presunción de inocencia curiosamente preside de todo el proceso el problema iraquí es verdad lo que dice el letrado que hay que hay que volver a a gestionar la prisión provisional porque es excesiva esto es indudable lo dicen todos los juristas toda la gente que cree la reinserción como número dos también pero es verdad que el letrado sabe que ese juicio de pronóstico del que él hablaba

Voz 0194 17:58 sí lo hace una sala que no es la que va en juicio

Voz 0689 18:01 aquí todo Angers prepara al juicio oral todo al juicio oral todo lo que está pasando en el proceso en en en el Tribunal Supremo también

Voz 0194 18:09 en todo se ha ido preparando hasta el juicio oral

Voz 0689 18:11 es en el juicio oral cuando se determina una cosa u otra por tanto ese juicio de pronóstico es verdad que puede estar falto de pruebas falto de convencido

Voz 0194 18:19 viento de fondo pero los magistrados

Voz 0689 18:22 cree que si persisten esas incógnitas que está planteando el fiscal en este caso pues que tenía al dinero fuera y que se iba a fugarse dejaba salir y como no puede entrar al detalle del del fondo del asunto pues en siguen manteniendo esa prisión elaboran prorrogando de dos incluso

Voz 14 18:38 sí

Voz 0689 18:38 hasta los cuatro años en el caso de Sandro

Voz 0194 18:41 Rosell lo hemos conocido todos porque es un personaje público es un personaje famoso pero entiendo que casos como el de Rosell es decir gente que ha cumplido prisión preventiva que luego ha sido absuelto habrá más de uno

Voz 0689 18:51 pues sí hay muchos Ángels si refresquemos la memoria ahora mismo ya verás como como los recordáis lo cierto es que el ochenta por ciento de estos casos que se presentan no que piden indemnización no prosperan eso es verdad os acordáis de Dolores Vázquez si quinientos diecinueve días en PRISA el caso Wanninkhof el caso Wanninkhof Trauma para siempre en julio de dos mil cinco cobró cincuenta y un mil seiscientos euros pero sólo se independiza en este caso si el hecho del que el afectados acusado no existió es decir que para que Vázquez fuera indemnizada con todo lo que ella perdía pues tendría que demostrar que Rocío Wanninkhof pues no fue asesinada Margarita Robles por cierto una de las magistradas que estaba en el Tribunal Supremo fue la que votó a favor de que se indemnizará por completo a Dolores Vázquez otro caso Juan Antonio Valdivieso Éste recibió ciento cuarenta y tres euros por cada uno de los tres mil doscientos sesenta y cuatro días que estuvo en prisión voy a sumar nueve años de condena seiscientos cincuenta mil euros que fueron lo que al final se llevó este señor se intentó suicidar varias veces y es porque los peritos judiciales durante el juicio y luego se concluyó que no creyeron que uno de los vídeos era el era uno de los tres atracadores que fueron grabados por la cámara en pleno atraco a un cajero en mayo de dos mil dieciséis Lucía una boliviana que estuvo nada menos que quinientos los cuarenta y dos días en prisión preventiva después fue absuelta por el delito porque el delito ni siquiera existió Lucía acordaros en una madrugada de dos mil ocho el marido de Lucía la golpeaba continuamente ya lo había denunciado en ocasiones anteriores durante ese forcejeo el hombre el hombre se clavó accedan accidentalmente el cuchillo en el pecho cayó desplomado murió hice culpó a ella finalmente vio que aquello había sido realmente una

Voz 0194 20:34 sí pues hay más casos caso exacto más allá de de Sandro Rosell Álvarez muchísimas gracias a esta esta reflexión que hacía la que hacía el abogado la hacen más miembros de la judicatura y decía ahora Álvarez por ejemplo esta mañana durante la presentación de la memoria judicial de dos mil dieciocho de los juzgados de Barcelona la jueza decana verse caso apostado por repensar

Voz 11 20:54 revisar la aplicación de la prisión preventiva en nuestro país magistrada muy buenas noches hola buenas noches

Voz 0194 21:02 esta mañana hablaba de esa revisión ahí decía adaptándose mejor a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a qué se refería exactamente dónde dónde está el fallo

Voz 12 21:12 yo creo que estamos empezando a escapar nos de esa necesidad del carácter excepcional de la prisión provisional la presunción de inocencia ha de estar presentes durante todo el procedimiento no sólo en el momento del enjuiciamiento y eso debe exigir que los tribunales siempre que estamos en esa fase de investido acción hemos de ser muy cautelosos no perturbar esa presunción de inocencia ponderar los elementos que permiten la prisión con extremo cuidado como bien se ha dicho hasta ahora es una medida que debe tener un carácter excepcional que debe estar plenamente justificada yo creo que esa necesidad de revisión ha de ser permanente ya ahora es un momento idóneo para volverlo a hacer yo cuando empecé a trabajar hace ya treinta años la situación en el nivel de garantías era muy distinto entre otras cosas por ejemplo los jueces de instrucción podíamos directamente y sin que nadie nos lo pidieran no hacía falta que hubiera una acusación que no lo pidiera podríamos acordar directamente una prisión provisional y además en aquellos momentos los autos de prisión

Voz 9 22:20 eran bastante estandarizados

Voz 12 22:22 por ejemplo también en el caso de que se planteara un recurso contra nuestra resolución el tribunal que lo veía podía ser el mismo tribunal que luego de enjuiciará día el punto hemos por tanto ido añadiendo a a garantías a este sistema ya es exigir necesitamos que exista una petición expresa de una acusación para poder acordar una prisión es imprescindible que nuestra resolución sea motivada justificada con el caso concreto no en general además ese tribunal que va a revisar

Voz 9 22:56 día recurso la decisión de

Voz 12 22:58 la acción de la libertad va a ser distinto al que luego va a enjuiciar por tanto si en estos treinta años hemos añadido estas garantías yo creo que es el momento de empezar a revisar qué otras garantías son imprescindibles para no colocar a esa persona ese sujeto en una limitación tan importante de su libertad yo creo que podíamos introducir situaciones distintas cuando estamos hablando del riesgo de fuga yo creo que hoy en día la tecnología nos permite buscar sistemas alternativos que nos garanticen la ubicación de la persona en cualquier momento y en cualquier lugar

Voz 0194 23:32 yo estoy por ejemplo una de sus apuestas que comentados de esta mañana era la figura del juez de garantías

Voz 12 23:38 exacto aquí ella es lo lamentable es estamos viviendo una época electoral que hubiera sido muy idónea para discutir el modelo de organización judicial en ese modelo de organización judicial volver a plantearnos ese debate que parece dormido

Voz 9 23:53 sobre la posibilidad de que los jueces J

Voz 12 23:56 fans de instrucción pasen a ser jueces de garantías que la instrucción recaiga sobre las espaldas de la Fiscalía donde por tanto ese fue investigador ya dejaría ese papel para ser estrictamente un juez que va a ponderar cualquier resolución que supongan limitación no sé si es que va a ser el mejor verlo pero creo que debemos discutir de qué forma va a aportar ventajas y los inconvenientes que tienen pueden ser compensados por por esas ventajas es un sistema que se utiliza en Francia el modelo hombre un poco que ya tenemos con los jueces de menores también me gusta el juez de menores es un juez que es un juez de garantías porque la investigación la lleva a la Fiscalía aunque luego es también un juez que va a poder evitar una una resolución yo creo que tenemos una gran responsabilidad

Voz 15 24:44 sobre todo pensando no sólo al señor Rosell

Voz 12 24:46 sino en todos las personas quién carecen de esa notoriedad que se encuentran se enfrentan a situaciones así

Voz 11 24:53 nuestro deber es ponernos

Voz 12 24:56 yo siempre para poder dar una justicia de Mallorca

Voz 11 25:00 era magistrada muchísimas gracias hasta luego muy buenas noches

Voz 0194 25:04 Gonzalo lo decía para Molins y lo decía también la juez decana de Barcelona a lo mejor es el momento de ponerlo sobre la mesa

Voz 16 25:12 sí desde luego desgraciado que tengan

Voz 0194 25:14 tenga que ser un personaje público que tenga un personaje

Voz 16 25:17 Kiko cuando cuando ha tantos otros casos pero desde luego es necesario yo creo que hay dos señalado en las conversaciones que son importantes una no se trata solamente

Voz 17 25:26 de del riesgo de fuga del modo de evitarlo también eh

Voz 16 25:30 tenemos que reflexionar sobre todo el proceso que lleva fundamentar la existencia del delito no sobre todo cuando se trata de de delitos tan complicados como los delitos económicos que son difíciles de entender no porque procedimiento suele ser que la policía pertinente pues hace una investigación el fiscal hace buena la investigación del fiscal que a su vez es validada por un juez de instrucción que quizás no tiene todas las competencias para entender hasta qué punto el delito puede estar bien fundamentado no y por lo tanto al final esto es la clave no no sea para que se pueda justificar la prisión preventiva la segunda cuestión que también pongo sobre la mesa es Si es una cuestión meramente legislativa el hecho de que no se pueden ejecutar cuestiones como la como la el la filiación domiciliario o de falta de recursos porque también conocemos un poco los problemas de la administración de la Justicia en el ahí no hay porque sabemos que esto implica una serie de recursos tecnológicos una serie de inversiones una lentitud en los procedimientos de aplicación por lo tanto son dos cuestiones que que resultan muy relevantes no para reflexionar esperanza

Voz 1452 26:30 sí yo creo que efectivamente esto

Voz 17 26:33 es un momento que de todas maneras yo he oido en fin en mí

Voz 1452 26:37 muchas ocasiones con otros casos parecidos pero que es el momento de de abrir un debate sobre este asunto que en muchos casos puede ser profundamente injusto como en el caso que nos ocupa pero yo no me voy a quedar con la incoherencia de decisiones no estaba pensando esta tarde en los acusados de la manada están condenados condenados a nueve años de prisión antes de que llegara esa condena habían estado dos años en en prisión por decisión del juez instructor en esos esos dos años eran los que son los que la ley contempla pasados esos dos años la manada con una sentencia que no es firme no es firme pero hay una sentencia sí claro que se pero es injusto están en la calle después de dos años efectivamente que han cumplido en la cárcel pero

Voz 18 27:31 es injusto que un acto no al revés es justo lo que es justo lo de Rosa justo no no eso es lo que está perdón

Voz 1452 27:38 no no sí pero yo lo que digo es que una persona como Rosell que resulta que es inocente está dos años como la manada otros dos años y ahora en libertad esperando hasta que bueno

Voz 0194 27:51 yo es que no sé si es si es justo o injusto lo que sí es difícil de entender

Voz 1452 27:57 hombre pues es más o menos lo voy a decir yo

Voz 0194 27:59 sí sí pero pero a mí me resulta difícil entiendo

Voz 10 28:02 el adverbio lealmente tanto de acuerdo que decir en el caso de la manada incluso aplicando los los argumentos otra cosa que un juez que al final por mucho electrónica y medios que pongamos al final siempre que decida eh pero pero el juez tiene que decir unos destrucción de pruebas tos y riesgo de fuga tres reiteración delictiva y eso seguirá siendo así entonces en el caso de la manada efectivamente pues quizá lo de la reiteración delictiva no me meto hay algún indicio I el de fuga pues evaluó que no ir al de destrucción de pruebas claramente tampoco por tanto efectivamente respetando la ley es justo aunque sea tremendo que mientras esa sentencia no sea firmes esas personas no estén en prisión

Voz 1452 28:42 pero no sé pero pero una vez que se abriera un debate sobre hasta dónde cómo cuándo por qué hay para que para quién

Voz 10 28:49 lo que pasa es que tendría que abrirse muchas cárceles osea yo no creo que el argumento tengo bajar por abajo sino por arriba o dio tilo al revés hay que abrir las carteles y permite muchos más arrestos domiciliarios

Voz 17 29:00 por abajo por abajo que quería

Voz 18 29:03 la que gente que no sale en los medios y que no tiene montones de delincuentes por eso por eso podéis optar ahí esperando que alguien vea que sí

Voz 10 29:12 ahí estoy de acuerdo pero que en lugar de decir la manada tendría que estar en prisión provisional yo creo que no

Voz 1452 29:16 la canción no he dicho yo no he dicho que tenía que estar digo que me parece injusto que en fin una cosa tengo un tratamiento y otra que efectivamente es pegada a la ley pero que es algo que me

Voz 10 29:27 es el riesgo de fuga que se evalúa de forma distinta ya ahí sí que estoy muy de acuerdo en que hay que cuando se haga yo he escuchado con mucho respeto a la magistrada me gustó mucho lo que he echado pero está muy bien pero es verdad que uno los jueces podrían hacer más de lo que hacen uso no hemos entrado eso no tocaba pero hay que cambiar la ley para aclarar algunas cosas pero con la cómo está los tiene de Dios para hacer

Voz 0194 29:51 de hecho más de lo que dejan de que añada una voz más que conoce bien también el sistema es Emilio Fernández García que es presidente de la Unión Progresista de Fiscales muy buenas noches

Voz 9 29:59 buenas noches he escuchado varias voces de la judía

Voz 0194 30:02 dura hemos escuchado a la juez decana de Barcelona hemos escuchado también al abogado de de Sandro Rosell que piden revisar o al menos poner sobre la mesa la reflexión sobre la aplicación de la prisión preventiva le pregunto a usted se está aplicando de forma errónea

Voz 9 30:17 yo pienso que no va a ser que no podemos utilizar un caso concreto para que descalifican una legislación con carácter general que está aplicando ese día a día en todos los juzgados yo no hay que olvidar que la regulación actual de la prisión preventiva se hizo en el año dos mil tres para adecuarla precisamente a las sentencias del Tribunal Constitucional y a recoger en la criminal lo que el Tribunal Constitucional entendía que era conforme a la que no se está aplicando mal con carácter general la prisión preventiva su creo de forma correcta nuestros tribunales el hecho de que un caso aislado que pueda ser Jean nativa la las sentencias absolutorias no debe descalifica la institución ni pensar como ocurre tantas veces que todo se soluciona modificando la legislación

Voz 1452 31:12 pero si les llama usted también la atención

Voz 0194 31:14 del caso de Sandro Rosell que es verdad que tiene mucha más repercusión por ser un personaje público usted habla de un caso aislado pero llama la atención

Voz 9 31:22 bien indudablemente llama la atención pero hay que tener presente que conforme a la a la doctrina constitucional la prisión preventiva no es un anticipo que pena la prisión preventiva lo que trata de asegurar a la celebración de un juicio contra una persona de la que en principio resultan elementos suficientes para echar que puede ser autor de un hecho delictivo aparte de las tres finalidades que tantas eh que quieras han comentado suficientemente entonces lo que no podemos pensar es que ir a prisión preventiva es una especie de cuenta corriente respecto de una condena segura porque la prisión preventiva trata de asegurar el proceso de evitar que el culpables que destruya pruebas que reitere delitos pero luego sobre eso hay un juicio en el que el principio fundamental que es el que establece la Constitución es el de presunción de ciencia es decir que Cobo en ese juicio no podemos partir de silogismo decir está en prisión tiene que ser condenado está en libertad porque groseras suelto cada cosa tiene sus principios tiene sus finalidades iba a ser en ese sentido como de corazón

Voz 0194 32:36 pues mire Fernández García agradezco muchísimo su intervención su participación muchísimas gracias

Voz 9 32:42 a vivir es no sé si quería añadir algo

Voz 0194 32:45 sí al debate debate será por un hecho aislado no será un hecho aislado pero sí que se pone sobre la mesa porque es verdad y además hace días Si hace tiempo que ahí el run run de los presos políticos el uso el abuso de la prisión preventiva y claro caso de Sandro Rosell pues ya ha sido como el que ha llenado el que hay no de alguna manera el vaso creo que el debate al menos dar a conocer en qué circunstancias como porque me parece interesante para para para los oyentes el hecho es que esta noticia no sólo ha llegado o no sólo ha removido de alguna manera al mundo de la judicatura sino también el de la política ha llegado en plena campaña y la cabeza de lista del PSC al Congreso Meritxell Batet esta mañana ante los periodistas hablaba hablaba del mal funcionamiento de esta medida cautelar

Voz 1544 33:30 está claro que ha habido un un mal y un mal funcionamiento y es un elemento que nos tiene que hacer reflexionar de manera profunda creo que hay que hacer una reflexión jurídica profunda y creo que lo más importante es que las la prisión preventiva cumpla la aplicación de la prisión preventiva cumpla estrictamente la norma ahí la legalidad vigente que da garantías precisamente a a la persona que puede acabar siendo víctima de cómo ha sido el caso de del señor Rosell bueno pues veremos hasta dónde llega esta reflexión

Voz 20 34:19 no

Voz 0194 34:25 a ustedes buenas noches muy buenas recuperamos el formato en toda su integridad en toda su magnitud ayer Ángel Garrido ex presidente de la Comunidad de Madrid no sorprendía a todos con su salto a Ciudadanos ya lo contamos aquí también hablamos de las posibles razones que le han empujado a dejar al PP y entre ellas ayer lo hablábamos en la tertulia la de la venganza si dice

Voz 1880 34:45 es bien posibles razones porque en eso no está todo el mundo de acuerdo vamos a escuchar tres voces la primera la suya Él cree que para nada es algo extraño

Voz 0177 34:53 yo no he avisado a nadie cuento nada creo que lo razonable era hacer aquí la presentación y por otro lado yo con el Partido Popular no verán en esto nada extraños el procedimiento habitual también el Partido Popular no han avisó justo cuando ya estaba comunicando la noticia de que en un al candidato por lo tanto entiendo que el partido

Voz 21 35:08 hay perfectamente que está sin embargo el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid que es también candidato a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida cree que si es venganza se trató de una venganza que no ha pillado por sorpresa tengo que reconocerlo que me ha sorprendido también es cierto

Voz 14 35:23 que una de las frases que a mí siempre me gustó de Ángel Garrido fue cuando decía que Ciudadanos no era un partido de fiar ahora entiendo porqué Ángel Garrido ha encontrado su hueco ciudadano

Voz 1880 35:33 que hoy mismo Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid dice que no que para nada es venganza

Voz 1555 35:39 nunca visto en Ángel Garrido ni un solo atisbo de venganza ni sus palabras ni en sus reacciones ni en sus declaraciones nunca lo he visto y eso me gusta porque al margen de que hayamos sido adversarios políticos durante esta legislatura yo quiero rodearme de gente que no hable con la venganza que no hable desde el odio

Voz 0194 36:00 vamos a ver si conseguimos aclarar no lo que piensan los políticos que eso va a ser dificil sobre el caso de Garrido sino que es exactamente la venganza que es el término que hemos elegido para la cara B de buena pues lo que sí

Voz 1880 36:10 unifica está muy claro vamos con algunas definiciones la venganza es la satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos vengarse es ofender o dañará a alguien responsable de una ofensa o daño anterior yendo la etimología viene del latín Bin relacionara con Dix Bin Dick que es vengador si vamos a Bin de la vamos a dividir como siempre bis es la fuerza Index sería el indicador señala Ador así que el vengador es el que indica con fuerza de esa misma raíz vienen palabras como venga a reivindicar reivindicar ir revancha también si vamos otros idiomas Vendetta sería la venganza italiana o el Rivers la vengan

Voz 0194 36:49 Manning dicen eso de que la venganza se sirve fría

Voz 1880 36:51 si la frase completa es la venganza es un plato que se sirve frío lo que quiere decir es que cuando alguien se venga suele esperar a estar tranquilo para poder seleccionar y encontrar la mejor forma de causar luego más daño no con Lugo venganza otras flashes Geller relativas a la venganza por ejemplo la mejor venganza es no ser como tu enemigo es es de Marco Aurelio o antes de embarcarse en un viaje de venganza cabe usted dos tumbas de Confucio después está la famosa Ley del talón del éxodo el ojo por ojo hiriente por diente al ala desde el talio recurre María Jiménez para vengarse de un amor

Voz 22 37:32 busca que no te quiero

Voz 0194 37:40 Antonio Andrés Pueyo catedrático de Psicología en nave de en Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona nos va ayudar a entender mejor el concepto de venganza Antonio muy buenas noches

Voz 1 37:50 hola

Voz 0194 37:51 hemos visto lo que decía la definición de Larra en la etimología las raíces de dónde viene pero desde la psicología que es la venganza

Voz 24 38:00 para compré para comprender bien la la venganza hace falta tener en cuenta dos cosas primero es una motivación básicamente es un componente

Voz 15 38:09 qué sirve para satisfacer una necesidad básicamente esta necesidad es en la necesidad de reparar el daño una afrenta una falta al honor algo que ha perjudicado una persona por tanto a la venganza hay que entenderla en el contexto de la Luis interpersonales sobretodo en relación directa con la conducta agresiva y violenta porque muchas veces la conducta agresiva produce un daño a la víctima y eso genera el malestar o el dolor el sufrimiento y el deseo de volver a una situación donde la venganza puede restaurar ese año será un poco a la idea general

Voz 0194 38:50 si la venganza es satisfacción es el sabor dulce presos se habla de sabor dulce de la venganza

Voz 15 38:56 sí porque se sucede au aparece después de que haya sucedido un daño aunque a veces este daño no necesariamente es un daño real lo físico hay quién se siente dañado por un menosprecio o por una ofensa menor o simplemente por lo que llamamos ostracismo no porque te dejen aparte en cualquier caso siempre hay una situación que hay que reequilibrar que restaurar porque los humanos somos una especie muy cooperativa por tanto cuando nuestros compañeros nuestro entorno nos maltrata necesitamos como la necesidad de volver a sentirnos bien tratados y en ese ciclo a la venganza

Voz 1452 39:41 Yeste instinto lo tenemos todos los seres humanos

Voz 15 39:43 sí de hecho lo compartimos con otras especies animales

Voz 11 39:48 por tanto es decir que de origen todos llevamos todos somos vengativo

Voz 15 39:52 claro porque somos animales sociales y por tanto como operamos la cooperación impone una compartir los beneficios cuando alguien se siente que le roba le quitan o simplemente realmente lo hacen que optimiza es cuando surge esta necesidad de restaurar te recuperar aquello que era propiedad de la víctima

Voz 1880 40:18 tiene de qué depende que uno sea más o menos vengativo

Voz 15 40:22 bueno va básicamente tiene mucho que ver con las características de los psicólogos llamamos el núcleo de la personalidad emocional hay hay quién tiene mucha capacidad de olvidarse de las afrentas que hayan hecho que tiene unas emociones variables y fáciles de alguna manera adaptarse entonces básicamente habríamos diríamos que hay dos elementos básicos en el temperamento humano que tienen que ver con la respuesta al daño al dolor y a la cólera o la ida las personas que son más sensibles a estos elementos son los que tienen más tendencia a la la venganza se les llama personalidades vengativa sencillo tomó

Voz 0194 41:00 y quién tiene más memoria también es más vengativo

Voz 15 41:03 bueno sí la memoria se aplica a la la necesidad de digamos de retribución no necesariamente claro si uno no tiene nada de memoria es muy difícil mantener la venganza porque la venganza requiere una especie de Defensa dilatada en el tiempo es Si hay una pelea hay alguien se defiende pues eso parece una respuesta natural buenos esa defensa se retrasa en el tiempo es lo que vamos venganza es la persona que no tienen neumonía pues naturalmente eso no les sucede pero también hay que aplicar la memoria a tener siempre en la cabeza de hecho hay personas que que que se trastorna problemas venganza

Voz 0194 41:41 porque a mí

Voz 15 41:43 tanto llegó momento que les convierte en personas inadecuadas para la vida social auténticos enfermos

Voz 11 41:50 pues después yo muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego muy buenas noches

Voz 25 41:57 sí

Voz 0444 42:10 este es el primer tema años que he pensado sobre venganzas esta mañana cuando están a pensar

Voz 1880 42:14 no en el tema y en vez de traer el de la original con la voz de Alaska he traído esta versión de La buena vida del cómo pudiste hacerme Estonia

Voz 0444 42:22 venga pregunta de los tertulianos por la venganza Gonzalo tú es que la venganza se da mucho en política

Voz 16 42:31 no estoy muy seguro claro la venganza la venganza es algo prohibió la justicia no porque cuando cuando hubo en la ley del ojo ojo lo que implica es que el que se venga de

Voz 0194 42:40 se tomase tomar igualmente que lo que a sufrir

Voz 16 42:43 todo es es injusto no y por lo tanto puede tomarse la ley por su mano no Sin perdón y claro eso implicaría un encadenamiento constante de venganzas porque a su vez el que recibe la venganza puede decir lo que he recibido esto es hijo esto no entonces claro cuando hay venganza ahí estado de caos hay desorden constante no normalmente tiene que haber un tercero que es el que decide bueno esto ha sido verdaderamente injusto no es muy curioso aquí que esa puede darse en política los antropólogos concreta de Girard que habla que en las en las comunidades más tribales precisamente frenar este encadenamiento de venganzas elegía un chivo expiatorio

Voz 10 43:19 es decir un tercero el que decían bueno pues para no hablar de nosotros exacto al que vamos a un tercero ya está Guardans tu crees tú que has vivido hay mucha venganza en el mundo de la política

Voz 8 43:29 venganza no yo creo que ese perdona mal perdona mal y no sin vida pero no no es lo mismo que ese esa mantener guardado el duelo de Garrido dirías que es venga

Voz 0444 43:39 Anza

Voz 8 43:40 yo lo de Garrido no creo que sea venganza sinceramente me parece que es una venganza me parece que es alguien a quién han cambiado el partido y además le han tratado pues como una toalla usada

Voz 10 43:51 con formas muy discutibles a toda una decisión totalmente respetable María esperanza

Voz 27 43:55 bueno yo creo que en política como en todos y que hay venganzas y que hay gente que no se conforma con la suerte que le ha tocado en cada momento en la que alguien naturalmente tiene que haber intervenido para sentirse ofendido

Voz 17 44:07 ha no yo creo que ahí bueno

Voz 27 44:11 muchas maneras de venganza no por ejemplo a mí me parece que una que es al final no tan dañina aunque sin aquí en la la tenga dentro y la isla vaya mal administrando es esa que te hace pensar en cosas malas que le harías a la pared

Voz 0444 44:29 a la persona que Diego es que a veces no

Voz 0194 44:32 es que a veces la venganza sin llegar a sin que llegue a término se disfruta mucho pensando en lo que harías luego

Voz 0444 44:38 lo lo ese momento ese momento

Voz 0194 44:46 ya si te pasa cuando estás empezando media dormirte Villa eso ya sea perfecto

Voz 0444 44:51 ahora me venga el horror él lo está pensando también lo está cantando

Voz 1880 45:06 en In the Deep es el título de este tema que habla del enfado de ese sentimiento de decepción y las ganas de venganza que tiene uno bueno una esta chica cuando se acabó la historia de amor con su

Voz 0194 45:16 es dices que pensabas en la canción de Alaska donde esta mañana hemos hablado por teléfono para decidir la palabra lo que pensados en La venganza de Don Mendo sí

Voz 0444 45:23 cómo te conozco la he traído por partida doble La venganza de Don Mendo

Voz 1880 45:27 una obra de teatro de Pedro Muñoz Seca se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid en mil novecientos dieciocho según tengo entendido es la obra que más se representa en España junto a Don Juan Tenorio Fuenteovejuna Illa vida sueños

Voz 28 45:39 soy un ante una quimera Soy un jirón una sombra alguien sin patria y sin nombre una aberración un hombre que ser precioso

Voz 1880 45:50 esto que estamos escuchando ahora mismo es la representación en un

Voz 0194 45:53 Estudio uno en mil novecientos setenta y dos y aquí

Voz 1880 45:56 estaba Tony Leblanc Fernando Guillén Gemma Cuervo Ana María Vidal Antonio Ozores vamos con la segunda es La venganza de Don Mendo pero la película

Voz 1452 46:05 es una comedia de mil novecientos sesenta y uno dirigida

Voz 1880 46:07 escrita y protagonizada por Fernando Fernán Gómez

Voz 29 46:10 dónde está en los bajos del el imperio como yo no lo hago Avon para que vas a morir capilla Molly Sin Abaunza Win a mí es que el Racing llega tu venganza plaza para

Voz 30 46:30 vi series Il ponme hija

Voz 1880 46:39 estas Nancy Sinatra una canción del año sesenta y seis la letra de la canción la verdad es que lo dice todo dice estas botas están hechas para caminar y eso es simplemente lo que harán uno de estos días estas botas gana caminar es sobretodo

Voz 0194 46:52 ya está pensando en la mejor momento antes de escuchar las recomendaciones del cine sobre venganzas de la literatura

Voz 1880 46:58 bueno pues esta vez nos vamos a quedar con los clásicos hay hay cientos claro pero bueno Hamlet Otelo las mil y una noches también Medea no la tragedia teatral de Eurípides que para vengarse de Jasón asesina a los hijos que habían tenido en común hay literatura imprescindible sobre venganza que se adaptó al cine por ejemplo el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas vamos a escuchar la versión de mil novecientos setenta y cinco con Richard Chamberlain

Voz 31 47:22 es un criminal que logró escapar y que pretende casarse con mi hija sin amarla naturalmente había escapado de delante

Voz 1880 47:29 no pero no me acuerdo perfectamente que más películas traes Kill Bill la película de dos mil tres de Tarantino con Uma Thurman como protagonista

Voz 6 47:36 Villa que tú eres una de las mejores con un arma blanca

Voz 26 47:40 escarabajo porta

Voz 1880 47:42 si no se fijaba en películas tan bueno maravillosa una asesina que sobrevive al ataque de los de su propia banda y entonces sale del coma cuatro años más tarde tiene lo que se llama esa sed de venganza vamos con otra más V de Vendetta veredictos

Voz 32 47:59 de ETA como roto y no en vano pues la varilla Iber ya está basada en un cómic de de brilló ir Diyala

Voz 1880 48:07 se llevó al cine es un futuro distó pico en Inglaterra con Natalie Portman como protagonista

Voz 33 48:17 esto que escuchamos pertenecía a la

Voz 1880 48:18 anda sonora de la película John Hui una película de dos mil catorce con Keanu Reeves John que es un asesino a sueldo retirado en Nueva York que pierde a la mujer sólo le queda un perro y un coche les roban el coche Le Matin al perro abril vuelve para vengarse de los que le habían quitado todo es también un estrenos y de hoy mismo

Voz 34 48:35 a los Vengadores así nos llamamos somos como un equipo emplean los más poderosos de la tierra sí

Voz 1880 48:42 los conozco sino proteger la Tierra dice la vengaremos esto pertenece a la primera película de Los Vengadores el equipo de superhéroes de la Marvel Joyce estrena ya a la cuarta hice Ramos Ángels todo este recorrido con una expresión que se que es malsonante pero es la que se usa en el momento de la venganza S el ese el que te den el inglés el fax este primero que vamos a escuchar es de Harry Nilsson que al pobrecillo le rompieron el corazón no se le ocurrió decir nada mejor a su ex

Voz 19 49:30 pensé que diríamos aquí en la radio