Hora 25 (25/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0047 00:00 de izquierda también francamente lo que nos queda por ver Javier García luego el PP ya le encanta

Voz 0194 00:04 dado sustituto Ángel Garrido el elegido para ocupar el número cuatro en la lista de candidatos a las europeas recordemos que es el puesto que ocupaba Garrido antes de la deserción será el padre del opositor venezolano Leopoldo López que se llama igual que su hijo Leopoldo López ha aceptado la oferta de Pablo Casado esta misma mañana aunque dice que ya llevaban un tiempo hablando

Voz 1 00:24 captar una gran responsabilidad con mucha humildad para mi un honor que el Partido Popular haya pensado una persona como uno más para llevar la voz no solamente del Reino de España sino también de las países latinoamericanos y en especial de Venezuela al Parlamento Europeo Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 00:51 qué tal buenas noches Ángels él está siguiendo los pasos de

Voz 0194 00:53 Pablo Casado y la caravana popular y Barcelona Óscar García buenas noches

Voz 1645 00:56 Landis buenas noches Óscar siguiendo los actos de campaña

Voz 0194 00:58 Ciudadanos en la marea de fondo Adrián detectamos sensaciones de desconcierto y oprobio como si al PP le hubiera pillado por sorpresa los ataques de Ciudadanos

Voz 0019 01:09 bueno en el PP dicen que forman parte de los vaivenes de Ciudadanos unos días nos piden pactar y al día siguiente nos atacan señalan fuentes populares la estrategia de Casado respecto a Ciudadanos ha ido evolucionando a lo largo de la campaña en el arranque el líder los populares lanzaba algún que otro dardo a Rivera en tono distendido y haciendo bromas por ejemplo con el holograma que el candidato de Ciudadanos utilizó la noche que empezaba la K

Voz 2 01:29 España que del Partido Popular resulta que sabemos que los huevos de las gallinas nos poco comparado con otros candidatos pero es que además sabemos que esos huevos no parecen en el supermercado sino que hay que ir a buscar una granja en un pueblo sin holograma os algo algo psicodélico para algún cambio Art

Voz 0019 01:48 también que hubiera rechazado su propuesta de listas conjuntas en el Senado y las constantes apelaciones de Rivera sobre un pacto poselectoral

Voz 2 01:56 luego dice no que contesten si vamos a pactar sí claro que vamos a pactar cuando ganemos las elecciones Jupp actuaremos pero ahora vamos a ganar que no se equivoquen empresario pero qué nervios

Voz 3 02:06 mismo

Voz 0019 02:07 Rivera no es el enemigo a abatir nos han repetido una y otra vez en el entorno de Casado el único adversarios Pedro Sánchez y con eso

Voz 1667 02:13 intención acudió el lider del PP a los de

Voz 0019 02:16 bates de esta semana sin embargo los ataques de Rivera precisamente en esos debates el fichaje de Ángel Garrido han supuesto un punto de inflexión en el PP creen que el líder de Ciudadanos no juega limpio y hoy Casado ha elevado el tono contra él

Voz 4 02:29 Rivera no sólo apoyo a Sánchez sino que fue el Congreso en su investidura el le dijo a Iglesias Pablo Iglesias apoya Sánchez dijo al Partido Popular Partido Popular abstenga se para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno por tanto unos cambian de opinión unos no son fiables uno son chaqueta pero nosotros somos un partido serio no vamos a apoyar a Sánchez

Voz 0019 02:53 así las cosas Angels el resultado que salga de las urnas el domingo será el que determine si las aguas vuelven a su cauce

Voz 0194 02:59 yo es que lo de ciudadanos con el PP está o parece una estrategia planificada para intentar otra vez el añorado sorpasso

Voz 1645 03:06 si el golpe de efecto de Rivera frente a Casado aprovechando el despecho de Garrido con el PP para anunciar su fichaje para Madrid ciertamente es una estrategia que realmente lo que ha hecho es empeorar la relación de ambos partidos como escuchábamos también antes la Adrian con un PP con el que aspira Rivera gobernar al que sigue teniendo en la mano en cada acto en cada mitin del que Ciudadanos dice que está muy cerca según las encuestas que maneja el partido lo de manera interna de hecho hoy Rivera ha llegado a poner sobre la mesa que existe existe si en la opción de sorpasso al Partido Popular Ésa es al menos la sensación que que tienen ellos si obviamos al bloque de la izquierda el reto de Rivera es doble porque no solamente se juega crecer más allá de los XXXII diputados que ya tiene sino que además se juega crecer

Voz 5 03:52 suficiente como para ser el líder

Voz 1645 03:55 frente a Casado el líder de la derecha a Casado le dice que está cansado que su partido se está desinflando que no tiene fuerza a veces incluso le ha llegado a animar para que la tenga y mientras tanto Rivera sigue sin descartar totalmente a Vox no sólo el apoyo sus votos sino ya en el propio Gobierno porque aunque no le gusta la opción esa opción de tripartito

Voz 0047 04:14 el mensaje es que preferiría se queda ahí preferiría otro Gobierno bueno

Voz 0194 04:19 el último ejemplo de cómo PP y Ciudadanos se van marcando cuerpo a cuerpo y copiando ayer ciudadanos recurrió ante la Junta Electoral Central la lista a las europeas de Jones Cataluña Joy la recurrido el Partido Popular las dos formaciones piden que se excluya de la lista el ex president Carles Puigdemont ya los exconsellers Comín Ponseti porque consideran que no reúnen las condiciones para ser elegibles luego volveremos con Óscar Icon Adri para que nos cuenten la última hora estas Guti Manolo la penúltima noche de mítines electorales para la campaña pero una parada aquí para para el análisis porque será o no será venganza tú decías antes Guardans que venganza no no te parecía venganza pero

Voz 0047 04:57 parte de Albert Rivera manía

Voz 0194 05:00 sobra para desgastar para erosionar al Partido Popular en este momento de la campaña en el que yo creo que la derecha evidencia los nervios ante lo que pueda pasar con la ultraderecha

Voz 6 05:10 sí sí sí porque aquí hay dos guerras hay una guerra interna dentro de la derecha hay otra la más amplia que es quién va a gobernar este país no es una de las frases mejores de Pedro Sánchez en el primer debate creo que fue el primero y a no se fue eso de que aquí estamos ante las primarias de la derecha no es efectivamente lo que está ocurriendo es aquí se juega su supervivencia no ya personal como líderes sino de su propio partido

Voz 7 05:35 pido que según algunos análisis

Voz 6 05:38 el Partido Popular y Ciudadanos especialmente el Partido Popular sea así le adelanta se convierte el líder de la derecha Ciudadanos pasa a tener a su derecha por decirlo claro a Vox pues lógicamente pasará luego habrá muchos Garrido es que no se han atrevido a dar el salto ahora pero que lo ir andando en los pueblos y de cara a las municipales veremos centenares de Garrido se en toda España por tanto claro es muy serio lo que está ocurriendo en términos de análisis políticos hecho bueno la guerra en la guerra política que que al fin y al cabo la política por otros medios pues vale todo y por tanto es perfectamente legítimo entre comillas pues es acudir al al PP híper sentarle ante su propia su propia debilidad anterior

Voz 5 06:23 a Gonzalo si me preguntaba en qué porcentaje de conocimiento en la población de la Comunidad de Madrid tendría Ángel Garrido antes de de

Voz 0194 06:32 bueno decía antes decía antes Javier que ha tenido más actividad o ha salido más

Voz 0047 06:36 el desde ayer y hoy es verdad es verdad el taxi a partir de la siete que la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 5 06:43 he estado bastante devaluada pero es alguien que no se conocía es decir su presencia no suma no aporta no está excusa ahí ese discurso además manido del talento que incorpora ciudadanos además que que talento no tampoco es que esté muy demostrada no es verdad esto se trata de un golpe bajo un tiro por la espalda además por todo el modo en que se ha dado ir yo no creo que sea una venganza sencillamente porque Garrido es un títere en un movimiento bastante bajos de Ciudadanos para que para desmontar al Partido Popular porque lo que interesa en en esta situación de campaña tan verdaderamente extraña en la que los dos bloques están ya totalmente cerrados totalmente Klaus

Voz 0194 07:19 trasvase entre ellos no habrá no hay ninguno de tal

Voz 5 07:21 era que efectivamente hay dos batallas la general claro la batalla de la derecha yo diría que la batalla de izquierdas más bien la batalla por el ascenso ahora iremos a ella es decir y ha señalado muy bien Laffage la la frase más acertada de Pedro Sánchez porque él podría haber pronunciado esa frase llevarse dado elevándose las uñas durante los dos debates sea le bastaba con marcar cuál era el bloque de las derechas y englobará ciudadanos bien dentro de ella Isabel que no va a perder ningún voto porque además perder votos era Podemos no es malo para el de tal manera que efectivamente estamos ante ante el intento de Ciudadanos por desmontar el PP por desmontar a los ojos de la opinión pública el Partido Popular mostrarse como el partido hegemónico en ese bloque que ya es definida

Voz 1452 08:02 de de derechas Mar esperanza si yo creo que efectivamente estamos asistiendo a algo que verdaderamente yo creo que en realidad estallar explotar ha sido ha ocurrido durante durante los dos debates no se incrustó en el primer debate sobre todo en el segundo aclaro aquí en el primer debate Rivera Bues estuvo más moderado oí parecía que se que tendrían algo en común no que que en fin que esto estaban en ello al menos no pero en el segundo debate verdaderamente a mí me parece sorprendente me parecía sorprendente la actitud de D'Rivera que fue el primero es que queda en el en fin el que dio el primer puñetazo grave y grande no que dejó a a Casado en fin un poco noqueado mucho noqueado pero en todo caso verdaderamente ha sido estamos asistiendo a un enfrentamiento yo creo muy serio muy serio de los dos partidos de la de la derecha digamos clásica de la derecha de de siempre no de siempre en el Parlamento en el Parlamento español no sobre todo antes incluso antes de de de Dios mio antes de Rivera antes Recio de verdad

Voz 0194 09:19 pasan en conjunto con los nombres usted bien

Voz 1452 09:22 bueno pues quiero decir a mi me parece que tienen mucho miedo y me parece que están reaccionando de la peor manera posible porque mientras tanto es los señores de Vox están llenando lugares tan llena que eso es eso

Voz 0194 09:39 quería preguntar iba a decir detrás de la batalla no en el origen de la batalla

Voz 1452 09:42 sí hombre yo no sé si en el origen porque en el origen a lo mejor no se pensaba que pudiera llegar a tener esta fuerza que parece que aparenta porque ya digo están llega llenando lugares en los en los mítines no pero desde luego en este momento yo creo que tanto Casado como Rivera están muy preocupados porque por la derecha avanza la ultraderecha y avanza a una velocidad inquietar

Voz 5 10:09 hagamos un poco de de Memoria breve no porque no lo han pasado casi meses estamos en el momento de fin de un concepto que parecía crear el que iba a marcar la la nueva la nueva EBA el nuevo ciclo político era transversalidad no parecía que todos los partidos se abalanzaron a esa idea de transversalidad no la izquierda la derecha ya no existe en hay que captar votos pues de todos los flancos hay que generar nuevas identidades políticas a nivel internacional tal no dónde dónde ha quedado la transversalidad ahora no como puede Ciudadanos aspirar a algo que no sea el voto de la derecha digamos más mar Mc más marcada identitaria mente

Voz 0047 10:43 ignorar el contenido yo yo yo yo creo que la la la

Voz 5 10:46 línea y la tendencia está siendo esta no efectivamente la idea de la idea de Vox que la verdad es que es comprometido no porque por un lado tenemos este debate no deberíamos sacar al espacio público al que a una extrema derecha que es marcadamente antidemocrática ante constitucionalista pero claro es que lo otra de las características de esta campaña es que no todo se juega en el espacio público en las campañas anteriores la novedad era que el espacio público se había desplazado a las redes no y y bueno pues había que me ensuciar bien pues que participación que Acciona tenía allí pero es que ahora ni siquiera son las redes no ya es está micro segmentación que hace que a cada uno de nosotros nos puedan llegar mensajes sabemos sin sin sin tener la certeza de que hais está jugando mucho es como no hablar de eso lo que es es Josu lo estaba viendo ahora como Peter Foster que es el redactor jefe para Europa del Daily Telegraph estaba bueno ha hecho un hilo en Twitter que está siendo bastante seguido dice que ni siquiera los los actos más multitudinarios del Brexit etc

Voz 0194 11:46 eran como los demócratas una tantos como el de Valencia

Voz 5 11:48 en el que se hará ahora iremos

Voz 0194 11:51 usted Javier Carrera escuchándonos pero si tú decías que no estabas de acuerdo con lo que decía con lo que decía Gonzalo

Voz 5 11:55 no

Voz 6 11:56 no yo creo que a veces no es que acabamos creyendo nuestra propia caricatura no y una cosa es decir que que Ciudadanos pues se forma parte de lo que las derechas ir a otra es creer que no tiene sigue teniendo hasta al momento que se abran las urnas frontera con el PSOE viene desde el momento en que repite el pacto PP que es el de verdad déjame déjame que te digamos hay además hablo mira cada uno hace sus propias encuestas no yo sé que los politólogos pues tienen ahí sus grandes figuras si sacan sus estadísticas no pero a veces las estadísticas contradice la pequeña realidad hay mucha gente que sacó del debate mucha gente yo tengo testimonios de primera mano varios gente que sacó del debate del martes otra impresión que es que se presentan juntos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y eso que todos sabemos visualizar lo algunos votos del PSOE le quita porque hay gente que está dispuesta a votar a Pedro Sánchez pero no está dispuesto a tener el ministro de Economía de la vivienda a Pablo Iglesias porque no porque hay gente que sigue un centro izquierda en este país que no está dispuesto a compartir el discurso de Podemos por más que ya no sea el de hace unos años y por tanto ese tipo de gente que no son socialistas convencido los que es gente que va a votar por eliminación no olvidemos que hay mucha gente especialmente los indecisos que están votando por descarte los que votan por entusiasmo ya estar en todas las encuestas lo que estamos viendo ahora son los que votan por descarte porque quieren votar pero no saben adquieren otra menos

Voz 0194 13:25 es déjame que te pregunte osea aquellos que que que votarían socialista como tú estás planteando eh pero que no quieren ver a Pablo Iglesias de ministro de lo que sea preciso prefieren dar su voto a un partido que luego acuerdo pacta con la ultraderecha

Voz 6 13:41 pues mira lo hemos visto en Brasil lo que está pasando aquí ha pasado en Brasil está estudiadísimo en Brasil yo conozco muchos votantes de Bolsonaro unos cuantos y conozca votante de Bolsonaro que han dicho mira entre entre el el partido unos trabajadores y Bolsonaro y el otro que se presentaba que era una cosa bastante patética pues bueno porque entre otras cosas una cosa que no se dice lo suficiente Illa voy a decir aunque corra el riesgo de caer me corroborados es que muchas de las salvajadas que dice Vox son tan imposibles como la independencia de Cataluña o sea una de las cosas absurdas que hacen algunos medios es dar por posibles las tonterías de Vox y las tonterías demócratas para constitucional igual como para las tonterías de Puigdemont es decir que cerrará no sé qué que fusilar a no sé quién pero si tenemos una Constitución tenemos tenemos leyes orgánicas y tenemos un montón de cosas que hacen imposible muchas de las cosas que dice Vox por tanto es verdad que hay gente para quien el discurso económico pasa por delante estaban dispuestos a votar a Sánchez pero no están dispuestos a votar a Sánchez con Iglesias debe pero eso es importa

Voz 5 14:42 prendas y ahí hay una gradación entre los imposibles de Vox los posibles conservadores de Casado que lleva una continuidad con con conciudadano

Voz 8 14:51 la gente vota con el bolsillo hay gente que vota con el bolsillo en este país no no todo el mundo vota con valor que votan las personas que puedan ubicarse en un centro centro izquierda pueden efectivamente desanimarse desincentivar cede la propiedad privada los impuestos siguen pesando en este país y parece que algunos la normalizando luso se llevarían a la

Voz 5 15:09 abstención que es una de las cuestiones que tenemos que ver pero el fantasma es que no solamente es que es este casado no Rivera ya declarado tan de una manera tan definida no ha hablado de un partido de dobles no entonces de algún modo ese centro izquierda y ahora estamos viendo incluso como algunos miembros muy críticos históricos del PSOE con Pedro Sánchez tímidamente sin una declaración explícita pero están volviendo a salir a la luz yo creo que sería sería difícil que ese sector ahora se inmovilizar hacia ciudadanos no yo creo que el puesto fronterizo a que habláramos harto

Voz 6 15:40 estás hablando de militantes socialistas que han criticado Pedro Sánchez yo no te estoy hablando de su hablando de gente que estaba dispuesto a votar a Pedro Sánchez porque detesta Vox y que de repente porque considera que era lo más sensato que había de repente dice bueno vamos a ver estoy votando a Pablo les

Voz 5 15:57 sabes estamos hablando de dos efectos de disuasión Pablo Iglesias Vox Casado

Voz 6 16:02 efectivamente hay gente y la gente que vota con emociones y con valores con una determinada sensibilidad democrática pues a lo mejor le pesa seguro le pesa mucho más la repugnancia de Vox pero nos guste o no en este país y en todas las democracias occidentales hay mucha gente que vota con el bolsillo por lo mismo con mucha gente también votó a trampa al final es decir que aunque no les gustara mi seguir los republicanos que aguantará Trump le gusta porque baja impuestos ya está Iker que toda la gente que votó a Trump quieren que se cierra la frontera con México no quieren que se bajen los impuestos

Voz 5 16:30 porque el votante de centro centro izquierda para votar con el bolsillo agotara a ciudadanos es que no no entiendo no entiendo el fondo del razonamiento es decir que el las las que no quiero

Voz 6 16:42 el ministro de la Vivienda Pedro Pablo Iglesias bueno pues pero

Voz 0047 16:44 en esta versión no pero yo creo que lanzó mate al mensajero cosa que yo no estoy haciendo campaña por nadie estoy contando lo que una percepción de determinada gente pero que me bueno entre profesionales y hay gente que dice hay gente que puede votar al Partido Socialista que no quiera pero cosa que además es normal porque

Voz 6 17:03 hay mucha gente de Podemos que va a votar a Podemos

Voz 0047 17:06 para para Pedro Sánchez fíjate que a lo mejor en lo que a lo mejor lo que va

Voz 1452 17:10 pasar precisamente entre esos votantes que tú dices que de ninguna manera votarían en fin un acuerdo con Pablo Iglesias es votar más al Partido Socialista para que no tenga que hacer el acuerdo con

Voz 0047 17:22 muy sofisticado y sofisticada una reacción pues

Voz 1452 17:27 no claro que es posible la de la misma manera que que alguien puede decir yo no votaría nunca a este también en esta circunstancia votaría a este otro para que éste no vinieran déjame

Voz 0194 17:37 la esperanza con porque como luego hablaremos de de Podemos de Unidas Podemos y del PSOE podemos volvernos a enganchar en el punto en el que estábamos pero como aquí ya ha salido e incluso lo destacaba aún corresponsal lo decía Gonzalo y lo decías tú María Esperanza el llenazo de Vox otra vez en uno de sus actos nos vamos a ir a Valencia Javier Carrera buenas noches

Voz 0866 17:56 qué tal Ángels buenas noches y ha sido llenazo otro llenazo e cinco mil quinientas personas de aforo tiene tiene este Museo de las Ciencias Príncipe Felipe VI mil Nos decía la organización que han llegado a entrar otros dos mil fuera a los que ha dirigido a Abascal en uno de esos habituales interlocución es una nueva demostración de fuerza aquí en Valencia lo que hemos visto esta noche Ángels en este penúltimo acto de campaña ha sido un compendio de los mensajes habituales de Vox con más énfasis si cabe en el sentimiento patriótico muy bien recibido por sus seguidores de estas tierras es consciente de la formación de equipo

Voz 1645 18:29 debe tener un gran caladero un gran caladero

Voz 0866 18:31 lo de votos el próximo veintiocho de abril nos jugamos la

Voz 1645 18:34 distancia mismo después Abascal entre aplausos que aprobó

Voz 0866 18:37 estaba también para cargar contra los dos debates contra los cuatro partidos de los que dice sólo se diferencian en los lemas vimos por debate en el barro

Voz 0684 18:46 como mal estilo con interrupciones con datos con contratos con nerviosismo pero en realidad estaban de acuerdo en lo esencial

Voz 0866 18:54 está tratando Abascal en sus últimas intervenciones de poner en el mismo plano a las cuatro formaciones aunque sigue concentrando los ataques en Sánchez del que dice sólo quiere el poder en la izquierda general precisamente ahí está buscando votos en esta recta final de campaña apelando a los trabajadores apelando a los obreros de los que dice votan a la derecha en Europa porque la izquierda les abandona

Voz 0684 19:17 por qué nosotros reivindicamos la España del pladur frente a la locura de los progres que se piensan que el obrero está preocupado con letreros patriarcado que ese piensan que el agricultor que el hombre del campo está preocupado con el lenguaje inclusivo

Voz 0866 19:32 bueno ese es uno de los elementos en los que está incidiendo en estos últimos actos al partido el otro Ángels es el de los jóvenes

Voz 1645 19:38 antes la izquierda era el icono de la juventud de ciervos

Voz 0866 19:41 entre de Vox ahora necesitan una identidad por eso dice Abascal se unen a la España viva el lema del partido salimos a ganar insistía Abascal todo ante esas más de cinco mil personas cinco mil quinientas seis mil Nos decía el parte

Voz 0047 19:54 en este Museo Príncipe Felipe de Valencia gracias Javier

Voz 0194 19:57 hasta mañana hasta luego hacemos una pausa ya a la vuelta vamos con el Partido Socialista con Unidas Podemos

Voz 0194 22:33 María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco Ignasi Guardans teníamos sobre la mesa el debate sobre la batalla de la derecha intenso debate sobre la batalla de la derecha Nos vamos a otra orilla ideológica nos vamos a la izquierda

Voz 5 22:43 da

Voz 0194 22:50 Inma Carretero buenas noches qué tal buenas noches Mariela Rubio buenas noches qué tal buenas noches la pelea dialéctica entre PSOE y Unidas Podemos se ha focalizado en los futuros pactos a quién prefiere el PSOE a Ciudadanos a Unidas Podemos la desconfianza es mutua empecemos por la versión de los socialistas Inma

Voz 0806 23:07 pues la verdad es que Pedro Sánchez ha rehuido este asunto durante toda la campaña ha repetido mil veces que su prioridad es gobernar en solitario y que cree que puede tener fuerzas para conseguirlo aunque en una entrevista que acaba de publicar El País hace unos minutos responde que para él no es ningún problema que podemos entre en el Gobierno y que él no tiene un sentido patrimonialista del Gobierno lo que no se explican fuentes socialistas es que eso depende de la fuerza que tenga cada uno ve la distancia que haya entre los eventuales socios el escenario que distintas fuentes socialistas dicen que firmarían ahora mismo sería un gobierno monocolor necesitando sólo la investidura Podemos PNV y Compromís eso son cábalas

Voz 0194 23:43 no lo han querido verbalizar lo que pasa es que los

Voz 0806 23:46 debates Pablo Iglesias ha empujado a Sánchez a mojarse con esa insistencia en que ojo que el PSOE puede pactar con Ciudadanos así que ahora Sánchez sigue diciendo que hablar de pactos es hacer castillos en el aire pero sí que pone el acento en los mítines en que su Gobierno va a ser progresista con políticas de izquierdas

Voz 18 24:02 mi compromiso es que yo voy a voy a gobernar con los valores de izquierdas del Partido Socialista que esto hecho durante estos diez Maese esa gente que está dudando sobre toda la gente de izquierdas que está dudando que es importante el veintinueve de abril sin duda alguna pero es decisivo el veintiocho de abril el domingo y que aquí lo que tenemos que hacer es garantizar que España mira Cutura y que no retroceda cuarenta años o la suma de las derechas

Voz 0806 24:29 esa apelación directa a la gente de izquierdas Ángels la hemos oido después de los debates ha habido un punto de inflexión porque hoy por primera vez Sánchez ha hablado directamente a los indecisos que están entre votar al PSOE o a Unidas Podemos nunca antes en la campaña había mencionaba estas siglas el fin de

Voz 0019 24:44 emana empieza a hablar de los intermediarios

Voz 0806 24:47 a se dice sin rodeos que votar a los morados no garantiza que la derecha pueda gobernar porque la frontera puede ser dice un solo voto nos aseguran fuentes del comité electoral socialista que Iglesias ha podido movilizar con los debates abstencionistas que son los que ahora quiere captar el PSOE a última hora

Voz 0194 25:05 gracias Inma gracias Mariela Pablo Iglesias que no ha parado de atacar al PSOE y a su candidato por ese flanco para arrancar los votos más a la izquierda los socialistas

Voz 0019 25:14 desde luego Iglesias está además convencido de que esta estrategia está funcionando y que los debates han sido determinantes para apuntalar la hoy en Vigo Iglesias decía

Voz 0047 25:24 ojalá hubiera un debate Alves

Voz 0697 25:26 las reglas son iguales para todos algunas cosas empiezan a aclarar ojalá fueran obligatorios los debates verdad ojalá cada mes pudieran vernos a todos los representantes a discutir en igualdad de condiciones sin trampas sin el árbitro comprado con las mismas preguntas para todos entonces a lo mejor las cosas serían un poco diferente

Voz 0047 25:48 aquí como decías Angels en la caravana morada

Voz 0019 25:51 algunos explican que ese mantra de el PSOE prefiere a Ciudadanos está permitiendo a los morados arañar el voto socialista por la izquierda mientras el PSOE hace lo propio arañando por la derecha no siendo totalmente tajantes sobre un pacto con Ciudadanos es una estrategia pactada con los socialistas para sumar es lo que hemos preguntado al círculo íntimo de Iglesias el partido insiste en que no mientras tanto los morados siguen insistiendo en que el próximo Gobierno tendrá que ser de coalición pero atención ya no se habla de líneas rojas ni tampoco de ministerios esa palabra no se pronuncia se habla de espacios de Gobierno así lo decía hoy Pablo Iglesias en la Cadena Ser

Voz 19 26:28 por ejemplo el que gana las elecciones dice pues seguramente como ha ganado las elecciones tendrá que ser presidente pues yo creo que eso es razonable y creo que si hay un Gobierno de coalición pues lo lógico es que ese gobierno de coalición negocie un programa negocie el Gobierno los espacios en los que se llevan a cabo esas políticas

Voz 20 26:46 espacios en los que se llevan a cabo esas políticas es decir el líder de Podemos

Voz 0047 26:50 abre por primera vez no a tener

Voz 0019 26:53 misterio sino a participan en ministerios mixtos el modelo de la Comunidad Valenciana claro Ángels todo va a depender de la fuerza de los escaños

Voz 0047 27:00 claro que tenga Unidas Podemos para ver qué pasa María

Voz 0194 27:03 la gracias a vosotros parada aquí también para analizar la batalla que hay en la izquierda tú lo decías antes Gonzalo batalla por la abstención que luego está también lo de los pactos pero es verdad que hay un un interés especial en la movilización viendo lo que en la derecha que se movilice la izquierda

Voz 5 27:21 claro vamos a Pedro Sánchez la campaña en realidad ya la tiene hecha desde que accedió al Gobierno desde la moción de censura no es la campaña electoral más larga con con más ventaja de la historia desde un Gobierno porque básicamente yo creo que bueno que que se puede considerar así en lo que es está dedicando a administrar es cierto dije que pesa los los problemas que haya tenido durante el Gobierno ha ido ha ido ganando sí ha ido acumulando que podemos suba a Pedro Sánchez no es un problema sobre todo porque si sube puede subir en en las ciudades donde verdaderamente podemos puede ganar algún escaño no es verdad que subir en algunas pequeñas provincias podría hacer que sospecha de escaños que están en disputa acabarán en una tercera una cuarta formación no pero en principio que suba Podemos no no es un problema a Pedro Sánchez le beneficia la duda es decir eso que juzgamos como como indeterminación indecisión como bueno cierta falta de pericia dialéctica de los debates en realidad puede ser una ventaja porque para ciertas personas la Asociación del del PSOE conciudadanos es algo bueno mientras que para otras el hecho de que puede sea posible un pacto con Podemos es buena no al mismo tiempo me da la sensación de que ellos están intentando y más o menos está logrando que la otra cuestión de clausura no de cierre del voto a a al PSOE que es Catalunya es el independentismo no esté tan sumamente presentes presente está presente pero no de algún modo no domina tan absolutamente la campaña

Voz 0047 28:45 ya y el ciudadano ciudad

Voz 5 28:47 Nos como Pepe están poniendo tanto el foco en Pedro Sánchez que de algún modo la cuestión del independentismo ha quedado un tanto diluida no no digo que no es de este mundo está el de pero pero en cierto modo sea difuminado no entonces bueno vamos a ver qué pasa con la con la abstención no yo creo que la abstención desde luego la versión a la derecha es más grande que la versión a a Pablo Iglesias sobre todo porque la dudas sobre si el posible si es la posibilidad de gobierno con Ciudadanos está ahí veremos que ese modo ese voto digamos obrero este corte que habéis sacado de Abascal es muy significativo ese voto obrero que podría irse a Podemos veremos si gira a Vox cómo se cuantifica eso veremos el nuevo voto porque nuevo voto hasta ahora el voto joven también era de izquierdas ya era un voto joven que también parece que puede irse

Voz 0194 29:33 Abascal también hacía referencia tan hacía referencia a él

Voz 5 29:35 él no las estimaciones dicen que no va a haber un gran aumento de participación y en ese sentido parece que bueno que los flujos van pueden quedar es tan curioso entonces bueno son varias incógnitas pero en principio a priori no parece que pinte que te pinte mala situación para la izquierda

Voz 0194 29:50 en la batalla de la izquierda aunque tú decías que la sensación que tengo que es estrella después de los debates es que van juntos

Voz 6 29:56 sí que van juntos ir también no no estoy de acuerdo en el asiste Gonzalo en la parte

Voz 0194 30:01 me encanta que no estoy de acuerdo o no pero no estoy de acuerdo en una parte

Voz 6 30:04 en otra parte si el cada voto de Podemos en circunscripciones de menos de seis escaños es un riesgo gravísimo para el PSOE y en una situación en la que tener o no tener como le pasó en la Junta de Andalucía Susana Díaz no que con dos escaños más pues estaría gobernando no o dos escaños más de Ciudadanos puede hacer pactos a que esto está así efectivamente yo no sé no tengo las cifrarse en las encuestas de territorio realizadas de cuáles son las encuestas de Podemos pues en determinadas funciones de ciudades que que si son urbanas pero pero pero están en provincias pequeñas no porque yo entiendo que podemos en lo que es campo campo si no me equivoco no tiene mucho voto pero pero hay pero Aizoon las donde efectivamente son ciudades que sí puede tener voto podemos Easy sube ese voto hice lo quita el PSOE eso puede ser automáticamente un escaño de un escaño de PP ganado un escaño de Ciudadanos no porque porque en función así pues la Ley D'Hont que supongo que ya habéis dedicado tiempo con los oyentes no lo intentaremos otra vez pero la Ley D'Hont y el juego de los de los restos por tanto claro no es la primera muy importante e lo del voto útil es verdad es absolutamente verdad y negar la realidad del voto útil Izquierda creo que es faltar a la a la realidad matemática después bueno pues que efectivamente sí cuanto más parece obvio el pacto y la la la la certeza de que van juntos PSOE con Podemos pues insisto hay una franja de gente que vota con el bolsillo

Voz 7 31:30 sí efectivamente en

Voz 6 31:33 he dicho antes ocurrió el caso Bolsonaro caso otra dirá hay una frontera de centro y diciendo mucho el PSOE paso es el partido de centro es verdad pero precisamente porque pases en el partido de centro pues pierde cómo pasan como como como ocurre siempre y luego no entiendo mucho también los tengo escuchando estos días y no lo entiendo más que no lo comparto no lo entiendo no entiendo razonamiento es decir no la lo de Cataluña ya no está en la agenda pero bueno está en la agenda todo el ataque que se hacía Sánchez es porque está vendiendo el país a quién a Cataluña Soccer el final lo que está por por actuar encubierto porque Sánchez se presenta propiamente no hago propios razonamiento Pedro Sánchez se presenta como quién va describía España quién está aliado con Bildu con Esquerra con los nacionalistas etcétera

Voz 0047 32:16 a Sánchez lo presentan lo presenta claro claro sesenta es presentado se vale vale vale vale vale el se presenta no reflexivos sino si no vale vale pasivo ya no sé cómo es esto sí sí sí sí directo

Voz 6 32:30 sentado como es presentado como alguien que por tanto cada vez que se ataca Sánchez por ahí se está poniendo Cataluña sobre la mesa por tanto presupuesto

Voz 1452 32:37 a ver si yo yo creo que en este momento todo es discursos sobre la traición de Sánchez que bueno que le va a dar a Cataluña a todo lo que Cataluña Pia y no sé qué ha estado muy firme Sánchez en en las declaraciones que ha hecho con respecto a este asunto tengo un poco la impresión y lo digo pues por esas las conversaciones con amigos y tal que

Voz 6 33:05 entonces encuestas privadas que también las encuestas privadas

Voz 1452 33:08 efectivamente cada vez se encienden menos a la gente ese ese discurso de que el señor Sánchez va a venderle a Cataluña todo lo que Cataluña quiere bueno se lo va a regalar incluso no yo creo que eso se ha desinflado bastante durante la campaña insisten mucho insisten

Voz 5 33:29 ver como como un leit motiv común vamos

Voz 1452 33:31 como algo que verdaderamente ellos tienen que asumir y cuando digo ellos me estoy refiriendo tanto a Casado como como Albert Rivera venden eso siguen vendiendo eso sí a mi me parece que

Voz 5 33:45 es una mercancía que ya está

Voz 1452 33:47 poquito pasada tengo la impresión de que está un poquito pasada pero volviendo a Podemos Si el y el Partido Socialista también tengo la impresión y también por por conversaciones en fin no solamente con con en fin con políticos qué tal sino con ya digo con amigos con gente que desde luego gota que son demócratas que son de izquierdas en fin si no no tienen ningún temor a que Pablo Iglesias en fin Si Si tuviera que que negociarse la cola

Voz 5 34:21 acción del tipo que fuera o la inmersión

Voz 1452 34:23 del tipo que fuera en un en un Gobierno que Iglesias fuera a en a comportarse como un izquierdista radical más que nada porque te ayuda Presupuestos Generales del Estado que están ahí que no sea aprobado no era que osea que iba a aprobar los que los apoyan que entonces contra el bolsillo de la gente y no exactamente son unos presupuestos sociales y unos presupuestos muy interesantes pero desde luego para nada se alejan de la idea socialdemócrata de la vida no entonces bueno y además parece que ha hecho un anuncio en el en los debates no con esa han en fin ése

Voz 0194 34:58 esa esa esa esa esa pose del ministro que si se les PSOE e acaba de ministro que se le puso de golpe el caro

Voz 1452 35:04 sí y además no se puso una chaqueta al día siguiente pues que iba a aparecer un poco fuerte pero se puso un jersey

Voz 0047 35:10 ya parece ir en mangas de Carlos eso claro claro Gonzalo Gonzalo sí ojalá

Voz 5 35:17 la política fiscal determinará más el voto pero yo creo que no lo va a hacer es verdad que hay mucha gente que que es

Voz 1645 35:22 las quema de Torra Bildu

Voz 5 35:24 la han por la boca de Pedro Sánchez les efectiva pero pero no creo que lo sea más que la versión a a Pablo Iglesias para que duda de si votarán no o no al PSOE no además quiero hacer una pequeña es curso porque fijos en la cuestión catalana no hubiera habido una noticia que está pasando desapercibida ante el ruido electoral y es que creo que sabe a en el avance se ha comentado el constitucional aprobado el grueso de la política lingüística

Voz 0194 35:51 ayer ayer ayer lo comentamos y si ayer lo avanzamos aquí en la SER

Voz 5 35:54 la premisa la premisa sobre todo de Ciudadanos no también del PP es que esa es la concesión del Estado a Catalunya que está en el origen del independentismo porque es la premisa que permite el el origen del adoctrinamiento que va a hacer que hay que seguir alimentando el independentismo se pase lo que pase a nivel a nivel político el Arsenal es decir la Constitución el Tribunal Constitucional le parece coherente con la Constitución española ya es un fracaso argumenta activo de tal calibre no que llama la atención pero

Voz 0194 36:24 sí sobre todo por parte de Rivera que ha hecho del tema que hizo el tema http lingüístico su bandera

Voz 5 36:28 claro claro saque de algún modo bueno sólo un curso para para que nos demos cuenta de hasta qué punto este bloque de la derecha es sencillamente va muchas veces contra o más allá de la Constitución

Voz 0194 36:38 no vamos a hacer una cosa hacemos la pausa ahora ya sí luego ya vamos de tirón con esta última noche penúltima noche lío con dale con la última me queda todavía mañana viernes con esta penúltima noche de campaña electoral de las fuerzas políticas

Voz 9 40:09 no es tercero

Voz 0194 40:12 de Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco Ignasi Guardans entre cerramos las batallas internas de las izquierdas y las derechas para escuchar las frases que han dejado los candidatos en los mítines del día hoy han pasado por Barcelona Pedro Sánchez Pablo Casado y Albert Rivera Barcelona Pau rumbo buenas noches escuchamos lo que ha dicho el candidato Pedro Sánchez

Voz 0047 40:32 pues claro evidentemente he dicho muchas de las cosas que nos contaba Inma las políticas de izquierdas la apelación a los indecisos con Podemos para atajar esos trasvases de votos que su equipo se barrunta en esto sea visto perfectamente acompañado por Meritxell Batet Miquel Iceta Éste último llevando el argumento de frenar la derecha al terreno personal ni

Voz 31 40:52 que haya inseguridad de las mujeres niegan que haya violencia de género niegan que haya manadas por las noches

Voz 0684 41:01 hay que concentrar en el Partido Socialista el máximo de votos progresistas entre otras cosas perdonar que barra para casa porque gano quiero volver a dar a Mario

Voz 0047 41:15 por lo demás Pedro Sánchez ha escogido para hoy día previo al cierre de campaña Barcelona está plaza clave para el socialismo que sabe que un buen resultado en Cataluña suele trasladarse a nivel nacional llenazo en el Pabellón de la Vall d'Hebron cuatro mil personas recorren su campaña tono triunfalista y Sánchez que no ha querido irse sin reiterar que no permitirá un referéndum y que su propuesta pasa por el diálogo dentro de la ley

Voz 18 41:36 yo me dio a conocer por el no y cuando dije no bueno ya a ellos les digo y sobretodo a todos los catalanes que nunca es nunca ahí nunca será nunca no va haber referéndum no va a haber independencia ni se va a permitir la quiebra de la Constitución

Voz 0047 41:54 Sánchez que ha prometido pisar mucho suelo catalán durante la campaña de las municipales

Voz 3 41:58 les

Voz 0194 41:59 gracias Pau hasta luego un hasta luego en Murcia sigue Adrián Prado sigues ahí Adri

Voz 0019 42:03 que esto ya que estarían en la Pablo Casado ha sumado muchos kilos

Voz 0194 42:06 metros como todos aunque yo creo que es un correcaminos Barcelona Elche Murcia que destacamos

Voz 0019 42:11 bueno pues que Casado ha recuperado hoy su promesa de activar el ciento cincuenta y cinco cuando llegue a La Moncloa en campaña ha evitado mencionarlo explícitamente pero hoy sí lo ha hecho y no es casual porque ha sido en Barcelona y además con este argumento

Voz 2 42:23 si no lo aplicara yo estaría prevaricado como presidente Si yo no garantizar a vuestras libertades vuestros derechos vuestra seguridad en la calle vuestra libertad de educación yo estaría siendo un pésimo presidente del Gobierno como es Pedro Sánchez y por eso hay que sacarlo ya de La Moncloa

Voz 0019 42:39 de Barcelona Casado ha viajado a Elche donde ha mantenido un encuentro con militantes y ha terminado la jornada en Murcia donde sin ninguna duda le ha robado el protagonismo el Secretario general Teodoro García Egea primero hablando de la futura mudanza de Pedro Sánchez de La Moncloa

Voz 32 42:53 sí aquí tenemos ahí a la derecha podéis ver nuestro medio de transporte nuestras Falcon ETA la que se va a llevar el colchón de Pedro Sánchez el domingo de la elección es porque lo vamos a echar de Moncloa el domingo ahí está Rafael Corella

Voz 0047 43:12 y después de las listas de Ciudadanos esos fichajes incluido el de Ángel Garrido

Voz 32 43:16 hay alguien de ciudadano en la lista de Ciudadanos Si es que este mercado de invierno esto no es un mercado de invierno pero ya sabéis al plástico al contenedor amarillo el político sin principio al contenedor naranja

Voz 0019 43:31 el secretario general de los populares ha hecho hasta una especie de Performance con su móvil con un supuesto mensaje de voz que le ha enviado el presidente del Gobierno sobre el trasvase Tajo Segura está claro Ángels que García Egea se ha contagiado del ambiente festivo de Murcia que esta semana celebra las fiestas de prima

Voz 0047 43:46 ha salido todo el acento murciano alcanzó gran parte ahí Adri descansa que esto se acaba muchas gracias venga a Málaga Ignacio San Martín

Voz 0194 43:55 buenas noches Noches años acto de Unidas Podemos con Irene Montero y Alberto Garzón como cabezas de

Voz 33 44:00 del sí han llenado esta tarde el Palacio de Congresos de Málaga con un discurso articulado en torno a la economía los derechos sociales y los servicios públicos varios mensajes diáfanos amenaza de la derecha de los poderes económicos por un lado joder

Voz 34 44:15 sistema de semi esclavitud moderna en el que se trabaje mucho por bajos salarios haciendo muchas horas extras no pagadas

Voz 33 44:23 eh y por otro como venís diciendo Unidas Podemos de forma insistente operado esta tarde en Málaga el voto de los socialistas de los indecisos de izquierda para que confíen el próximo domingo en la formación morada porque dicen el PSOE Excel se entregará a Ciudadanos

Voz 31 44:38 Partido Socialista no sirve para frenar a la derecha

Voz 35 44:41 porque cuando consiguen gobernar gobiernan conciudadanos que es la derecha y cuando no consiguen gobernar dejan que pase la derecha más extrema hacer las peores políticas contra la vida de la gente

Voz 33 44:53 Unidas Podemos ha apelado a la movilización en las urnas hay que llamar a todos hasta los cuñados ha dicho Antonio Maíllo gracias de Ignacio hasta luego vuelven

Voz 0194 45:03 hemos también con Oscar García en Barcelona Óscar sigues ahí

Voz 1645 45:05 aquí sigo Ángels primer acto electoral de Rivera en Cataluña

Voz 0194 45:08 primera vez que coincide con Arrimadas si les habían

Voz 1645 45:10 hemos visto protagonizar actos por separado de hecho estamos comentando durante esta campaña el peso el notable peso que está teniendo Inés Arrimadas pero no habíamos visto la foto de ambos hoy la hemos presenciado aquí en Barcelona donde ha habido dos ideas básicas la oposición a los nacionalismos y la oposición a Sánchez de hecho tanto Arrimadas como Rivera han dedicado la mayor parte de sus discursos a atacar al PSOE y a Sánchez en una lucha encarnizada por hacerse por el voto catalán algunas frases Arrimadas

Voz 36 45:40 sí que es Sánchez es una facha que no tiene nada es un gran presidente Rivera Pedro Sánchez tenía miedo tenía miedo porque ha llegado de rebote por la puerta de atrás sabía que los debates iban a enseñar un presidente que nuestra altura de este país Arrimadas que pena que el Partido Socialista Obrero Español haya renunciado a defender a España Rivera están haciendo una Tokio y los del PSC y el PSOE no se escucharán desde el otro lado que está en Vall d'Hebron señor Iceta señor Sánchez que ya tenemos suficientes competencias ahora hace falta gente que gobierne con lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho es suficiente

Voz 1645 46:22 citaba Rivera al acto del PSOE la foto del suyo Angels ha sido bien diferentes la organización nos ha dicho que al mitin que se ha celebrado en el Port Vell de Barcelona han asistido unas mil trescientas personas pero realmente nosotros calculamos que habría unas setecientas su ochocientas

Voz 0047 46:37 Nos Oscar gracias gracias que esto que esto ya se acaba ya estamos en la recta final venga hasta luego

Voz 37 46:48 dos mil diecinueve

Voz 0194 46:52 Nos quedan sólo un par o tres de apuntes todavía sobre las elecciones el primero Pablo Morán una dimisión

Voz 1667 46:58 con en Murcia se lo que van a escuchar nuestros oyentes es probablemente uno de los últimos trabajos

Voz 0047 47:04 el candidato del PP de Librilla Murcia eh

Voz 1667 47:08 qué ha hecho para para el Partido Popular se llama Francisco Alcón esta noche ha aceptado su renuncia después de que el partido se lo exigiera porque le han pillado negociando con un vecino al que habían multado negociaba pagar la sanción imaginen a cambio de que bueno no se lo imaginen porque podemos escucharlo

Voz 1415 47:24 Paco que que vamos que lo que lo que te estoy diciendo yo te yo te lo pago pero es que que tengo pero no los que vayan luego agotar es de los que de lo que yo sepa que quemar a meter Bhutto el Partido Popular