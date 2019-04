Hora 25 (25/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 dos son dos décimas más que hace tres meses pero dos puntos menos que hace un año Rafa gracias gracias a esta es la foto fija que ha entrado hoy en campaña electoral Guardans y que ha aprovechado la oposición Pablo Casado por ejemplo para criticar pero hay que tener en cuenta que el mes de marzo siempre es un mal mes y que en este caso además la Semana Santa caído un abril

Voz 1 00:18 yo esperaba más ruido de cuando escuchaba está ya ya me lo he pensado los datos de la epa pues se pensaba que estaríamos efectivamente todo el día con esto y qué pero en el fondo señal de la pobreza de la pobreza esta campaña decide cómo no han hablado ni de empleo ni de economía ni de nada que no sea pues algunas echadas y y ataques ad personam es muy difícil que ahora puedan reconducir esto a que si la política económica de de de Sánchez es efectiva no es efectiva y eso es lo que les ha debilitado probablemente por eso no han podido utilizar los datos de la EPA que como has dicho pues

Voz 0194 00:53 no son buenos réditos pidió objetivamente interanual cincuenta se es ve cómo te entra no

Voz 1 00:58 no no son unos malos datos comparativamente claro malos datos yo no soy experto en este tema llaman ocho los deberes hoy te lo confieso me estudia escuchado esta mañana toda la presentación en con Pepa Bueno cabida hay mucho lío sobre los tactos que la comparativa y me ha quedado claro que efectivamente pues íbamos como acaba de explica también aquí comparativamente respeta del año pasado y estamos mejor si comparas ahí pero no son buenos y yo creo que no se puede dar ningún ningún gesto como de satisfacción yo hagamos abstracción de que estamos en campaña son malos datos

Voz 2 01:33 lo lo primero es que en términos políticos las tendencias no cambia pronto Gobierno de nueve meses es decir estas son las tendencias Coslada nadie puede capitalizar el éxito ni el fracaso político hay que tener que hay que tener luces largas no en lo que sí que podemos decir es que frente al diagnóstico apocalíptico de algunos pues bueno la cosa no está tan sumamente mal dentro de que la económica global parece que no es halagüeña no pero bueno que haya un máximo histórico de trabajos indefinidos no son los un millones está bien en el último año años han creado casi seiscientos mil empleos que que es ritmo qué novedades de la burbuja bueno pues no es una mala cosa a indefinidos sigue siendo demasiada baja pese a como hay un dato que es difícil de entender y de explicar pero que a lo mejor es significativo y es que el hecho de que aumente más los parados se debe también porque hay menos gente que haya ido hacia la inactividad es decir cuando cuando personas van a la inactividad dejan de contar como trabajadores

Voz 1452 02:34 entonces de algún modo el

Voz 2 02:38 cuando hay más Pina activos cuenta más el par no de tal manera que buenos explica a lo mejor que parezca que haya más parados de trimestre que el mismo trimestre del año de la año anterior pero bueno parece que no son malos pese a que hay que tener la prudencia que aquel día

Voz 1452 02:51 en una esperanza si no son malos Ny son especialmente buenos quiero decir yo creo que el paro

Voz 0194 02:59 el paro es un problema en este país una de liarla absolutamente resume el paro y la precariedad de los que tienen trabajo de la mayoría de los que tienen trabajo

Voz 1452 03:06 ese es el asunto que que seguimos sin salir del carril de del algunos sectores concretos desde luego fundamentalmente los servicios y luego tenemos una situación de temporalidad ID empleo precario que es imposible negar no está ahí está ahí como enfermedad como anomalía por supuesto yo en fin no yo creo que en nueve meses tampoco creo que en nueve meses se pueda cambiar radicalmente una política Por otra idea que hubiera pasado que en estos nueve meses de pronto se hubiera producido un milagro porque tienen que pasar muchas cosas para que se produzca ese milagro de de vencer al paro o no entre otras cosas prepararnos para un tiempo que viene que no es no nos estamos preparando realmente tenemos buen fin unas formas tradicionales casi de de trabajo lo que viene aunque tenemos gente muy preparada que te están trabajando de camareros porque bueno pues porque no hay otra cosa pero no lo tenemos exactamente preparada para el tiempo que viene no a mi me parece que esto que la que la y no se la derecha no puede decir que cuando cuando ella gobierna Se solución al problema y la izquierda a la izquierda no se puede decir que cuando eh

Voz 4 04:26 ella gobierna el problema aumenta no

Voz 1452 04:29 es un problema que escaños eso está claro pero eso no está enquistado y es y es algo que hay que afrontar de arriba a abajo y con en fin globalmente con todas las fuerzas con todos los políticos y con todo el mundo que pueda aportar para en fin abrir un nuevo carril porque sino por este siempre no sé contra Gonzalo guardan

Voz 1 04:51 para compensar donde sí ha hecho los deberes Sánchez es que me escuchaba el discurso de Mc

Voz 0194 04:55 pero ahora iremos a él no cesará Boyero no no me lanzo pero pero claro hablando

Voz 1 05:01 dos futuros ídolos de los problemas de futuro que tiene su propia sociedad es que eso es importante claro es a quién os pasáis todos como cortoplacista sin sin ir al fondo de la cuestión

Voz 0194 05:13 es una de las cuestiones en las recetas económicas que se pusieron sobre la mesa por ejemplo en los dos debates que si las analiza a fondo lo que tú dices guardando mirar al futuro sea todo era el cortoplacismo de la promesa para la siguiente campaña

Voz 1 05:25 eso sí las elecciones hay un dato de también

Voz 2 05:27 el día de hoy de la de la OCDE que ha señalado que somos me parece no es es el tercer el cuarto país más vulnerable a la automatización a nivel de empleos podrían perder el sí sí sí

Voz 0194 05:38 es un tema Éste es el de este es el tema el tema

Voz 2 05:40 fundamental la automatización hola esto que se llama la cuarta revolución industrial va a hacer que se pierdan muchos trabajos a más no sólo de la escala más baja de de digamos de la escalada laboral todo el trabajo que impliquen automatizar se incrustó en trabajos administrativos pueden llegar a perderse es es uno de los retos y el otro reto es el de la transición energética combustibles que se van a encarecer que va a ser necesario que se van a prohibir y eso implica una renovación industrial que va a ser totalmente necesaria será cuando se enfrenten estos dos grandes retos cuando podremos hablar de si va a haber un buen futuro alargó a medio largo plazo para los empleos en España porque estas cuestiones como veníamos diciendo no son bueno pues son lo que sea arrastra del pasado con peca

Voz 0194 06:23 las Variaciones enquistado enquistados abrimos página internacional crisis de los chalecos amarillos ha obligado al presidente de Francia Emmanuel Macron y era lo que avanzaba antes guardaban a reforzar las medidas sociales París Carmen Vela buenas noches Carmena prometidos rebaja de impuestos y mejora de pensión

Voz 0390 06:43 pues sí sin muchas sorpresas el presidente de Francia anuncia mejoras del poder adquisitivo para los sueldos medios y jubilados para ello dice que habrá una bajada del IRPF de cinco mil millones para los asalariados es su sumará a los once mil de recortes impositivos ya efectuados en los hogares franceses fin se financiará con la eliminación de ventajas fiscales de las empresas y en respuesta a la crisis de los chalecos amarillos ya al debate nacional de dos meses el jefe del Estado va a revalorizar también las pensiones más modestas garantizar el pago de las pensiones alimenticias de las familias monoparentales casi todo ellos mujeres con niños hay un profundo sentimiento de justicia fiscal territorial y social que tiene raíces profundas admite el presidente francés que hace un poco de mea culpa pero no reniega de sus reformas al contrario el escuchamos su cuando tú esas líneas fundamentales de la legislatura deben ser preservadas cuenta no Hadassah intensificada con más humanidad eso sí ha dicho pero sin desviarse un ápice de su idea que el mérito y el trabajo compensen ante los retos el empleo e ha insistido en mejorar la escuela y la formación permanente de adultos además de lograr una administración más eficaz más democracia participativa Mc Chrome promete también una descentralización territorial veremos como ya advierte que habrá que trabajar más aunque no se cambiará la edad legal de jubilación que hoy está sí

Voz 0194 08:11 sesenta y dos años Carmen gracias de nada a los pregunto eh a los tertulianos por ello pero déjame que me vaya antes a Washington Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 08:19 hola buenas noches que Hayden vicepresidente

Voz 0194 08:22 durante la presidencia de Barack Obama ha anunciado que va a luchar por ser el candidato demócrata que saque a Donald Trump de la Casa Blanca

Voz 1510 08:28 sí es la tercera candidatura a la presidencia que inicia Joe Biden que a sus setenta y seis años ir portadas

Voz 6 08:35 cómo estáis

Voz 7 08:39 estamos en la batalla por él

Voz 1510 08:40 el alma de este país dice en un vídeo publicado en redes sociales en el que explica que la reacción que tuvo Donald Trump tras el enfrentamiento entre supremacía estas blancos y antifascistas en Charlotte mil fue clave para que se decidiera a dar este paso Trump dijo entonces que había buenas personas en ambos bandos equiparando moralmente dice viven a los que promueven el odio y quiénes se manifiestan para rechazarlo cree que los valores fundamentales sobre los que SL en este país son los que están en juego si Trump ocupa la Casa Blanca durante cuatro años más con él son veinte los demócratas que se van a presentar a la carrera electoral Biden incluso antes de hacer oficial su candidatura ya era el favorito en las encuestas lo sigue siendo ha sido senador durante tres décadas aunque le conocemos lo decías en el paso sobre todo porque fue vicepresidente con Barack Obama algo que es un arma de doble filo dentro de su propio partido porque hay muchos que añoran esa etapa y otros muchos representados ya por otros candidatos muy potentes que piden renovación dejar atrás ese patrón de el presidente hombre blanco heterosexual y que lleva toda la vida en política te acordarás Ángels eh recordarán los oyentes que hace poco más de un mes hubo una polémica porque cuatro mujeres acusaron a Maiden de que las toco de forma inapropiada no había ninguna connotación sexual en esas denuncias una describió por ejemplo que le puso las manos en los hombros y esto le hizo sentir incómoda como dicen aquí no respeto su espacio personal en ese momento claro es que es un tema muy delicado pero en ese momento Biden se justificó así

Voz 1452 10:14 nosotros Ubuntu

Voz 6 10:17 este lo que las no

Voz 1510 10:19 normas sociales están cambiando y aunque asegura que para él es muy importante la conexión con la gente el de estrechar la mano en dar un abrazo va a tener más en cuenta los límites del espacio personal de cada uno habrá que ver si esto le pasa factura pero de momento ha salido del paso si finalmente Joe Biden consigue la confianza de los demócratas y es elegido candidato presidencial tendrá entre sus retos movilizar a los votantes blancos de clase trabajadora que son los que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca y conseguir que cambien su voto en dos mil veinte

Voz 0194 10:51 setenta y seis años has dicho Marta setenta y seis

Voz 1510 10:53 Cañas el veintiséis años y uno que tiene setenta y ocho que es Barnes and el segundo en las encuestas

Voz 0194 11:00 claro leía que decía alguien que decía que los setenta son los los nuevos cincuenta

Voz 1 11:03 sí

Voz 0194 11:04 Marta aquí por lo menos exactos Marta muchísimas gracias un abrazo luego luego vino luego preguntaré pues yo Biden pero un poco porque además te lo habías estudiado Guardans Macron y las propuestas que pone sobre la mesa para ver si consigue frenar de alguna manera taponar la crisis de los chalecos amarillos que te parece

Voz 1 11:21 bueno yo querría separar Macron el discurso de Macron dos partes porque una nos toca de cerca de la otra menos eh Macron hoy lo que ha hecho es presentar a la ciudadanía el resultado de haber estado escuchando un proceso que ha durado meses y que sea catalizador a través de de ayuntamientos en todo el país donde los ciudadanos iban al Ayuntamiento expresaban lo que quería manifestar presidirá República en una especie de de conciliábulos eso todo eso sea se ha unido en un macro documentos ha hecho llegar sea sea también el final de todo su proceso es lo que ha hecho Macron quiero decir que el diagnóstico que H Macron del dónde está Francia hoy ese nos interesa yo recomiendo vivamente sí sí nos está escuchando algún periódico que lo transcribo literal porque la parte diagnóstico nos toca de lleno I'm en el noventa

Voz 0194 12:04 hay muchas semejanzas claro el noventa por ciento

Voz 1 12:06 esto es es exactamente igual y es parte de lo que critica y es parte de lo que lleva al desprecio a la política la inseguridad los miedos al futuro el desprecio de la política hay muchísimas cosas que son idénticas el remedio algunas algunas son franco francesas de acuerdo pero un diez por ciento el remedio concreto eso pues eso ya es más discutible porque bueno la tema de las pensiones pues efectivamente toca bajar los impuestos yo ahí no voy a entrar ya tenemos bastante vuestra políticamente al política francesa dudo mucho que con las medidas de hoy calme las aguas pero me interesa mucho más la primera parte porque es la que echo de menos en nuestro país que no nos paremos a pensar de dónde estamos y cuáles son los males de nuestra sociedad Macron ha hecho

Voz 0194 12:49 además con el ejercicio que tú dices no que ha sido un ejercicio de es no sé si eso sí de participación ciudadana ha llamado para decir si se llama a sí ha sido ha sido te aseguro una cosa

Voz 1 12:59 donde lo más bonito y lo digo perdona que Roma un minuto más a mis contertulios esta noche pero lo más bonitos que lo ha pedido Macron ya ha participado todo el mundo en otros países por ejemplo este probablemente mucha gente me ha dicho que es en lo dice solo no no no ha participado no sé si la extrema derecha la extrema izquierda pero muchos no Macron pianos han ido a estas asambleas ya han dado su opinión opinión ha sido contada yo había sido transmitida en directo por presión de la República eso es lo que hace grande a Francia

Voz 2 13:31 sí lo que Francia puede ser un modelo en su conciencia republicana no en su en su la importancia de los asuntos públicos y las cosas que que son de todos y que no dónde de ningún oí me alegro lo que cuenta Ignasi yo no conozco de primera mano no sé hasta qué punto ha sido efectivo ha sido verdaderamente abierto todo el mundo lo ha tomado como tal pero vamos confeso

Voz 0194 13:52 el caso es que la iniciativa me lo que me pasa

Voz 2 13:55 Paco Macron es que hay un contraste entre su discurso que efectivamente a diferencia del cortoplacismo que que padecemos aquí tiene unas luces muy amplias y aborda los grandes problemas globales a nivel discursivo pero luego la practica me parece que no termina de arrancar con soluciones que sean verdaderamente efectivas porque esto de bueno bajar los impuestos también a los trabajadores pero a a las clases más altas que las fortunas más altas pues no el hecho de bueno mejorar la educación y la formación a los mayores para que les sigan formando y creo en el trabajo flexibilizar las contrataciones de los despidos bueno pues al final esto no va remediar problemas como los que acabó aludir que también van a afectar a Francia los grandes problemas de la transformación del modelo de economía del modelo de trabajo a nivel global de la dependencia energética etcétera etcétera etcétera no

Voz 1 14:43 es mejor en diagnósticos con Remedios es lo que te decía claustros de acuerdo

Voz 2 14:46 efectivamente no yo creo que al final depositar toda la confianza en el mérito individual que al final bueno pues viene a ser el donde confluye todo facilitar que haya el mérito individual pues sea posible frente a las trabas de un Estado burocrático centralizado etc pues me parece que en

Voz 1452 15:01 no es no es la única esperanza si no podría estar totalmente de acuerdo pero me voy a quedar con algo que es el principio de bueno el principio al principio fueron los chalecos amarillos por supuesto pero al principio de la reacción digamos de poner ya en negro sobre sobre blanco lo que propone las medidas que propone poner en marcha y es que eso haya sido después de dos meses de asambleas de escuchar a los ciudadanos supongo que a los expertos y a los menos expertos son considerados menos menos expertos eso me parece absolutamente maravilloso y es algo que es de lo que este país bueno carece absolutamente de esa capacidad de ponerse a mirarnos todos y a ver por dónde tenemos que ir en determinadas cosas yo lo decía hace un momento sobre el paro o no el paro en España es una enfermedad crónica para buscar la solución que puede acabar con con ese enquistamiento de la situación debe pasar por por encuentros grande Si a lo grande para ver qué es pero hacer perder

Voz 0194 16:02 estoy esperanza es que yo creo que es imposible el otro día uno de los de los fragmentos del segundo debate en LEB más vergüenza pasé fue cuando se abordó el tema de la violencia machista que es un tema que en cualquier caso yo creo que debería ser abordada de forma

Voz 1452 16:18 unida por parte de todos los partidos políticos y también en aquello hubo hubo pelea si sigue o no si es somos individualistas parece que en todo yo creo que es el cortoplacismo de los padres y también por supuesto pero los ciudadanos tampoco tenemos esa esa capacidad de entrega ahí de idea con fin compró meternos con con lo público de una manera evidente sin miedo parece que hay como miedo o no a que a que te vean no ya que tu activismo pueda pueda resultar chocante alguien no toca eso hay otras dos cosillas una que me resulta en fin curiosa hay no sé porque yo siempre he pensado que el sistema de referendos no acaba de ser totalmente democrático no parece que ha anunciado también simplificar las las reglas de los referendos para intentar que la población se sientan más involucrada dicen el proceso democrático

Voz 8 17:11 no y luego sólo los locales los locales locales un referéndum sobre textos que salgo no referéndum así sobre grandes locuras políticas sino sobre sobre nuevas concretar las locales

Voz 1452 17:25 de todo eso y eso a mí me ha chocado y luego en fin también dice que se va a abordar un proceso de descentralización territorial que el Francia me parece una cosa muy difícil porque Francia es jacobina jacobina

Voz 0194 17:39 antes quería decir algo

Voz 1 17:41 no lo que quiere decir que tan Macron tiene otra otra grandeza que nos falta aquí que es el darle la razón al de enfrente en su diagnóstico para no proponer solución distintos por ejemplo cuando en cuando por poner ejemplos problemas bolo Iglesias dice que en España se paga muy cara pues lo dijo en el debate pues no pasaría nada porque incluso el PP hicieran dijera pues mire sin Yves tiene usted razón

Voz 0194 17:59 claro se eso eso me refería a lo que ocurre es que yo no me no propone que se cree una empresa eléctrica sino que vamos a hacerlo Podemos no lo que venga del otro lado antiguamente falso negativo yo o no y en cambio

Voz 1 18:12 Macron ha hecho un esfuerzo muchas cosas decir pues tiene usted razón en esto en esto en esto aunque yo no Boyan darle el remedio que ustedes proponen sino otro vale esos eso es hacer política pero aceptar el diagnóstico de otro desarme

Voz 0194 18:24 es es algo que aquí no aquí no pasa vaya porquería

Voz 1 18:27 si nos pusiéramos de acuerdo los diagnósticos como como entraríamos no claro

Voz 0194 18:31 pero si no hay acuerdo ni en el diagnóstico imagínate en la solución quiero que escuchen una una última voz porque yo creo que es una manera de entender a Gibraltar que ese exactamente Gibraltar es a cuenta del Brexit doce segundos Fabian Picardo ministro principal de Gibraltar siempre ha sido contrario a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y escuchen como ha explicado que haría él que haría Picardo si finalmente no hay Brexit

Voz 9 18:56 si hay un nombre Exit ese día

Voz 1 18:59 ataja cómo Invitro al alcalde

Voz 10 19:01 la domina amigo de Gibraltar y también amigo de Alinha

Voz 1 19:05 que estén conmigo en esa gran celebración

Voz 0194 19:08 esos Gibraltar no María Esperanza Fabian Picardo te haciendo dichos me tomo una tajada sería cojo un atajar una caja común piano pero eso es eso es Gibraltar eso nosotras

Voz 1452 19:18 hemos comido tuyo hemos comido con con él claro en una ocasión verdaderamente es un tipo fantástico eso es un tipo muy muy divertido y bueno y yo creo que es un político no un fin de de una madera bastante interesante no y en ese caso bueno ha demostrado que cuando está contento pues Andalucía

Voz 0194 19:39 como cómo se exacto exacto y cómo se convierte en andaluz en un momento en un momento como como este cómo celebraría la que al final el Ibex no saliera adelante

Voz 4 19:49 a dos en un andaluz cuando cuando le da la gana Landa

Voz 1452 19:53 Luz estar muy contento y si no es que sean así los

Voz 11 19:57 no no no no no no no no momento no va cogiendo es tajante

Voz 0194 20:02 hay todo el rato que yo lo semana esperanzas sobre todo tú

Voz 11 20:05 yo lo sé Joaquín da la diré

Voz 0194 20:07 desde el día periódico de Tenerife muy buenas noches

Voz 3 20:10 el buenas noches ante el famoso pidió a todos los oyentes

Voz 0194 20:13 vamos buscando las apuestas porque están muy pendientes de Tenerife por ese es lamentable suceso en esa cueva no sé si a poder Thais novedades en el periódico

Voz 3 20:24 sí Laura que está está la isla bueno sé que España entera también te lo está todo el mundo conmocionado con este crimen tan brutal que murieron una mujer y su hijo de diez a gritos y bueno pues mañana así si avanzamos bastante de la investigación contamos en portada que la mujer de su hijo murieron a pedradas de ese partido bueno el presunto asesino es el marido padre de niños

Voz 1 20:45 qué les llevó un acuerdo con unos engaños

Voz 3 20:47 es que te etc unos unos regalos de bueno y al final pues parece ser según la investigación que así se cometió el crimen luego también contamos que viene familiares del niño a buscar a al al pequeñín al que es es algo que te te cinco añitos igual hay que la pareja estaba en proceso de separación MTV aquí en Tenerife pero la pareja y los hijos viven en Alemania pero vinieron a verla aquí en la isla habrá sido un suceso tremendo

Voz 12 21:14 esa es la esa es la portada del día para mañana mucho

Voz 3 21:16 aportadas aquí muchísimas gracias muchas

Voz 12 21:19 gracias hasta luego nos queda

Voz 0194 21:21 la el resumen de otras cosas que han pasado y que son muchas

Voz 1667 21:24 estando con una última hora que vuelve a señalar a Facebook la Fiscalía General de Nueva York ha abierto una investigación contra la red social de Mark Zuckerberg textualmente por robar datos de las agendas de un millón y medio de usuarios les pedía a la red y confirmar su dirección de correo electrónico a estos usuarios para después recabar información de cientos de millones de contactos a través de sus agendas eso es lo que dice el comunicado de la Fiscalía General de Nueva York que es la que ha abierto esta investigación contra Facebook aquí en casa el Supremo ha corregido hoy una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en otro caso de violación en Navarra se impuso al acusado una pena de cuatro años por abusos pero el tribunal la eleva a seis porque si aprecia agresión porque el agresor bloqueo a la víctima para que no pudiera escapar algunos de los ponentes de esta sentencia del Supremo lo serán también en el caso de la manada y en Asturias un juez ha obligado a una mujer a dar a luz en el hospital quería hacerlo en casa siguiendo los consejos de las pseudo terapias la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo ha hablado de este caso

Voz 13 22:29 son modas suponen un retroceso respecto a avances importantísimos que se han producido en la salud de la humanidad pasa como con el movimiento anti vacunas es decir el parto es un momento muy crítico

Voz 1667 22:43 del exterior Matteo Salvini ha tensado de nuevo la coalición de Gobierno en Italia al desmarcarse del aniversario de la liberación del nazi fascismos que se celebra hoy en la república es una de las principales festividades del país pero sale Fini no ha ido al acto oficial para irse a Sicilia a un acto de la policía que se dedica a la persecución de la mafia y hoy muchos compañeros de esta casa muchos compañeros de profesión y sobre todo muchos oyentes lloran la pérdida de Paloma Tortajada tenía cuarenta y nueve años aquí en la SER va a ser muy difícil olvidarse de su sonrisa y por supuesto de su

Voz 4 23:18 ETA va a anunciar a primera hora de la tarde una tregua para Cataluña

Voz 1452 23:21 en estos momentos los portavoces de todos los grupos del Parlamento Qatar

Voz 14 23:24 plan se encuentran reunido buenas noches sigue llegando mensajes de condolencia desde todos los rincones del mundo el último el presidente francés Jacques Chirac ha calificado a Juan Pablo II como Pontífice excepcional que enseñaba todos los pueblos

Voz 15 23:36 el camino de la concordia de las universal que hoy se funde con la de Bruce Springsteen que tiene fecha de lanzamiento de su nuevo disco el catorce de junio mañana primer avance

Voz 5 24:13 el dietario

Voz 1150 24:17 en plena pelea entre las derechas Pablo Casado dice que si es presidente en el primer Consejo de Ministros reactivará el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña por farol salvo que quiera ponerse la Constitución por montera para aplicar esta medida de excepción hecha requieren unas condiciones que ahora no se dan por derecha debería saber que lo que hace fuerte a un Estado no es el recurso permanente a la vía represiva que síntoma de fragilidad de falta de autoestima es la verdadera fortaleza en democracia está en ser capaz de resolver políticamente los problemas políticos Lula me enseñó que quién se enfada pierde ha dicho Pablo y el asesor argentino que ha llevado a Pablo Iglesias a moderar el tono el domingo tendremos oportunidad de verificar este principio sí gentil y tuviera razón Rivera Casado lo tendrían francamente mal la justicia debería aclarar alguien subcasos regular con mayor precisión la prisión preventiva demasiado a menudo parece que se olvida que es por definición una situación excepcional la cárcel no es ninguna broma ay sólo razones muy poderosas pueden mantenerlo a una persona en prisión sin haber sido condenada rara es la larga permanencia los presos independentistas antes de ser juzgados ahora es noticia al caso de Sandro Rosell exculpado por la Audiencia Nacional después de veintiún meses de prisión preventiva casi dos años encarcelados sin haber cometido delito el caso tiene dos caras una buena la Audiencia Nacional no se ha sentido condicionada por la decisión de la juez Lamela a la hora de absolver al Rosell es decir la actuado sin prejuicios corporativistas pero otra mala la Audiencia Nacional justifica la decisión de la jueza pero el riesgo de fuga porque ese jugaría una persona que no haya cometido un delito algo está fallando en una cuestión que afecta directamente a un derecho fundamental la ciudadanía dice el científico Ginés Morata en el país Dios no los ha creado nosotros somos humanos hemos creado Dios curiosos tiempos estos en que hay que proclamar lo que es evidente

Voz 0194 26:08 y terminamos aquí María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco Ignasi Guardans hasta la semana que viene buenas noches buenas noches que ya sabremos quién ha ganado las elecciones si bien quedan segundo tercero cuarto y quinto lugar que vértigo en cualquier caso a votar chicos a votar feliz noche

