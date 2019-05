Hora 25 (01/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:17 celebremos el milagro de que en un festivo puente para muchos con temperaturas tan agradables y con la durísima competencia del fútbol bueno de unas semifinales de la Champions hayan hecho el esfuerzo de buscar en el dial para acercarse a Hora Veinticinco porque aquí estamos que también hoy han sucedido cosas está por negociar el Gobierno está abierta la situación en Venezuela está el uno de mayo que es a lo que vamos a dedicar este tramo del programa la situación laboral de nuestro país y las reivindicaciones de los sindicatos y al trabajo que será la palabra en la que se va a centrar hoy Sarah vítores en su cara B antes de todo eso actualizamos como siempre lo más destacado del día José Luis Sastre

Voz 0335 00:52 empezamos a Venezuela sobre cuyo uno de mayo han ido a proyectarse las tensiones la polarización después de la liberación de Leopoldo López que Juan Guaidó pretendía que fuera el derrocamiento de Nicolás Maduro esta tarde el presidente encargado ha reaparecido en la capital en Caracas ya ha reconocido que le faltó apoyo

Voz 0335 02:07 hablaremos también del escenario político tres días después de las generales en España la frase del día es de Pablo Iglesias que avisa al Gobierno de que su opción es un Ejecutivo de coalición no que el PSOE gobierna en solitario como sostienen los socialistas que quieren hacer

Voz 8 02:21 la única opción para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros por qué porque si no fuera así como ha ocurrido siempre en la historia de España el Partido Socialista se pondría de acuerdo con la derecha en las cuestiones de economía en las cuestiones que tienen que ver con las reformas laborales en las cuestiones que tienen que ver con la actualización de las pensiones

Voz 0335 02:39 esa reprocha a Pedro Sánchez que la semana que viene vaya a verse con Pablo Casado y Alber Rivera antes que con él el Gobierno cita a Vox para esa primera ronda porque sostiene que no es un partido para el entendimiento institucional

Voz 0194 02:50 this is en el Gobierno de Theresa May y esta vez no es por el Brexit

Voz 0335 02:54 eso es noticia ya ha despedido al ministro de Defensa porque lo considera culpable de filtrar información sobre la compañía Huawei el asunto es muy serio hablan de amenaza para la seguridad nacional

Voz 0194 03:04 primera vez a una mujer al frente de Defensa corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 03:07 el cese fulminante del ministro de Defensa Gavin Williamson se debe a la filtración de lo acordado en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional donde se discuten los más altos secretos de la nación allí se autorizó la participación parcial de la compañía china Huawei en la instalación de la red cinco G en el Reino Unido una decisión con eso vertida porque algunos ven una posible amenaza de la seguridad nacional dadas las sospechas de que el fabricante chino espía para el Gobierno de Pekín la pasada semana el contenido de esa reunión apareció publicado en el diario Daily Telegraph la fuga sin precedentes a este nivel provocó un escándalo y la apertura de una investigación Theresa May ha llegado a la conclusión de que el responsable fue Williamson quién lo niega en redondo la hasta ahora ministra de Cooperación Internacional PEN inmortal es la nueva titular de Defensa

Voz 0194 03:56 en Estados Unidos el que fue fiscal especial Müller que ha investigado las relaciones entre Trump con Rusia tendrá que comparecer finalmente ante la Comisión de Justicia del Congreso

Voz 0335 04:04 Blair no está satisfecho con la lectura exculpatoria que el fiscal general

Voz 0273 04:08 el informe Washington Marta del Vado buenas tardes buenas tardes Robert Mueller precio no dos veces al fiscal general William para que publicará sus conclusiones del informe Hinault la versión editada de bar en la que eliminó un doce por ciento del contenido para proteger información sensible dijo el mes pasado Mueller asegura en una carta que la Interpol duración de bar ha provocado confusión pública en aspectos críticos de la investigación y que esto dice literal puede socavar la confianza de los estadounidenses ante la preocupación porque el fiscal general haya distorsionado las conclusiones de la investigación sobre la trama rusa en concreto al haber exculpado el presidente de cometer obstrucción a la justicia el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jarrett Nader ha citado a Müller a testificar en persona ante el Congreso lo hará este mes el día está todavía por confirmar

Voz 0194 05:15 primero de Mayo las calles y tribunas han vuelto a ser por un día para trabajadoras trabajadores pensionistas parados y aspirantes a entrar en la rueda del mercado laboral

Voz 10 05:28 hola

Voz 0194 05:32 los lemas discursos y cánticos se han repetido en Barcelona se diga tenemos que seguir luchando por el empleo tan precario que hay

Voz 0390 05:44 estoy solo todo en Toledo al nazi

Voz 10 05:53 la gente en Bilbao

Voz 4 06:06 en Alicante

Voz 10 06:07 llevamos más de dos decenas viviendo aquí ejerciendo derechos no tenemos nada en Madrid

Voz 11 06:15 ah

el primero de mayo llega tres días después de las elecciones así que las propuestas y promesas están muy frescas y los sindicatos han enviado un pliego de condiciones al PSOE y a Pedro Sánchez a la espera de las primeras decisiones del nuevo Gobierno cuando lo haya abrimos un tiempo para analizar las prioridades del mercado laboral español hoy nos acompañan Miguel Ángel Aguilar buenas noches muy buenos Cristina de la Hoz buenas noches salven anoche y María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenos dice

Voz 12 06:53 pues buenas noches sí han vivido este uno

Voz 1779 06:55 Mayo Si se movilizan en la calle para reivindicar sus derechos si ya no creen en esta fecha en fin lo que tengan contarnos al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres os recuerdo ese número de guasa al que enviar las notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro otras

Voz 0194 07:13 ah pues vamos a recuperar lo que ha sucedido ha dicho en el acto central del uno de mayo Rafa Bernardo buenas noches los líderes de los principales sindicatos han elegido Madrid como ha ido la manifestación pues

Voz 1762 07:25 el ambiente electoral podríamos decir que ha sido la nota más destacada de este Día del Trabajo no sólo en los mensajes de los líderes sino también un poco en la opinión de los manifestantes no al final siempre se acaba hablando de política cuando se pregunta uno de los participantes porque ha venido el primero de mayo todos los años pero esta vez bastante más

Voz 13 07:42 pero tenemos que seguir en esa línea que no se puede perder que los trabajadores son los que tienen que marcar el rumbo

Voz 14 07:48 el Gobierno este uno de mayo

Voz 1452 07:50 mucho más orgulloso con más fuerza porque hemos ido a por ellos se preguntó a los socialistas aquí presentes cuando vaga de rogar su reforma laboral

Voz 0273 08:01 el que tenemos que seguir adelante y luchando por nuestros derechos que no nos quiten más de los que nos han quitado

Voz 1762 08:07 esto era durante la marcha pero cuando la manifestación completó su recorrido de los líderes sindicales se subieron a la tribuna para sus tradicionales discursos en la Puerta del Sol de Madrid pues los recados a los partidos fueron uno detrás de otro primero parte de los asistentes ya coreaban desde el principio ese cántico con Rivera no

Voz 12 08:22 en la sede del Robin estás eso es

Voz 1762 08:25 segundo porque los propios líderes de UGT y Comisiones dejaron claro que lo que prefieren es un gobierno de izquierdas un gobierno con estabilidad que tome medidas decididas contra la desigualdad y la precariedad que empiece por llevar a término las promesas de la legislatura anterior que no terminaron en materializarse escuchamos a Pepe Álvarez

Voz 1551 08:40 que no queremos parches

Voz 15 08:43 efectivamente

Voz 16 08:45 por Rivera nos con Pablo Casado no

Voz 0194 08:49 tomaron lo hacerme corre

Voz 0684 08:51 The Hill la reforma laboral del año dos mil doce que teníamos ya negociada con el Gobierno ICAA ese no se excusaba en que Nóvaya había mayoría parlamentaria ahora la ahí no hay excusas hay que corregir la reforma laboral más temprano que tarde

Voz 1762 09:06 para los que vamos al primero de mayo año tras año pues podría decir que había un ambiente un poco más más eléctrico no habían en ese ambiente Un poco de triunfo electoral de la izquierda planeando esto quizá explique una asistencia algo superior a la de anteriores ediciones además los sindicatos habían llamado en los últimos días a los suyos a movilizarse para visualizarse de alguna forma en las calles el apoyo a sus propuestas económicas y sociales dicen ellos según sus cálculos que unas treinta mil personas se sumaron a la marcha además el tiempo que fue muy bueno durante todo el rato que duró la manifestación pues seguro que también ha jugado a favor de la edición de este año la afganas decías que la mía

Voz 0194 09:39 de estas montando era muy electoral porque con las legislativas todavía calientes hay que ponerse a pelear por las autonomías por los ayuntamientos por las europeas bueno la manifestación de hoy era un buen escaparate

Voz 1762 09:50 eh siempre todos los años los políticos izquierda pasan por por la manifestación del Primero de Mayo hacen sus corrillos no sus declaraciones y este año pues bueno había figuras relevantes estaba José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE además de ministra de Trabajo estaban Alberto Garzón y Pablo Iglesias de Unidos Podemos también pues como dice es un poco ya con la vista puesta

Voz 0194 10:08 en las selecciones este mes pues los candidatos

Voz 1762 10:11 los socialistas a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo también al Ayuntamiento de Madrid Pepu Hernández que tuvo bastante éxito con los selfies había montón de personas que una detrás de otro iban a hacerse una foto con él no en quitando digamos este ambiente así un poco en electoral todavía y después fue todo más o menos de alguna forma lo normal no la presencia de los que anotados hay una anécdota no político sindical que la puso precisamente José Luis Ábalos después de hablar ante los medios pues se puso detrás de la pancarta no en primera línea en la cabecera de la marcha que es una posición que que normalmente está reservada pues a los líderes sindicales a los cuadros del sindicato a los invitados hay internacionales o a los trabajadores y a los delegados sindicales de las empresas pues que tienen más conflicto social lo entonces bueno pues una posición ésta que que adoptó el ministro que sorprendió incluso molestó un poco algunos dirigentes sindicales no porque le veían allí un poco pues en una posición que no corresponde alemán

Voz 0194 11:12 demasiado protagonista eso es bueno al cabo de un rato

Voz 1762 11:15 mente ese fue un poco para atrás que es donde suelen estar los líderes políticos no en la cabeza de llevamos en la cabecera de la marcha pero no en la primera fila con las manos en la banca

Voz 0194 11:22 vamos a hacer una cosa Rafa recordemos las propuestas laborales del PSOE imaginamos serán las que intenta sacar Pedro Sánchez en un hipotético gobierno monocolor

Voz 1762 11:30 bueno en materia de empleo hay una cosa digamos que te salen el programa además viene de la anterior época del Gobierno Sánchez que es acabar con los aspectos más lesivos de la reforma laboral así lo dijo en el programa quedó pendiente en la legislatura anterior el procedimiento que quieren es crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado dicen al mundo del trabajo del siglo XXI con los nuevos retos tecnológicos sociales no que hay ahora es una promesa esta que no gusta a los sindicatos porque aunque les parece muy bien que haya un nuevo estatuto a dicen que esto puede llevar mucho tiempo y que urge derogar aspectos de la reforma laboral del PP como lo referido a la caducidad de los convenios de la subcontratación

Voz 0194 12:05 el PSOE también propone la simplificación de las formas

Voz 1762 12:07 las contra actuales a tres contrato indefinido contrato temporal el contrato formativo controles más estrictos sobre la contratación temporal continuar con los planes de lucha contra la precariedad como el plan de empleo digno que pusieron en marcha en la segunda mitad de dos mil dieciocho

Voz 0194 12:22 sí reformular de alguna forma pues las políticas activas de empleo

Voz 1762 12:24 Leo las políticas de formación para hacerlas más eficaces más individualizadas más adaptadas a las necesidades del tejido productivo y además dicen tienen pendientes pues una reorganización de la protección por desempleo sobre todo la asistencial y también el desarrollo del plan de choque de empleo joven que aprobaron en uno de estos últimos Consejos de Ministros pero que estaba con la vista puesta a años apostaría

Voz 0194 12:45 recordemos también las propuestas laborales de Unidas Podemos por si salir adelante una coalición de gobierno como quiere Pablo Iglesias que después hablaremos de ello o un acuerdo de legislatura con este partido

Voz 1762 12:55 ese ese parecen en parte eh sobretodo en la parte de luchar contra la precariedad Podemos o Unidas Podemos pone más el acento digamos en en los controles no en la control el control de la contratación temporal proponen prohibir los contratos de menos de un mes proponen penalizar a las empresas que os en mucho esta fórmula contractual también quieren otros controles muy específicos para otras formas por las que se crea precariedad como por ejemplo los contratos a tiempo parcial las horas extra no también son partidarios digamos como propuestas más diferentes de las del PSOE de la jornada laboral de las treinta y cuatro horas eh vamos una jornada semanal no el mínimo de mil doscientos euros de salario mínimo al que ha de llegarse a lo largo de esta legislatura también son partidarios de una mejor protección por desempleo ya PSOE tiene una reforma pendiente no que aprobó mientras era Gobierno pero era sobre todo de la asistencial esta sería digamos en conjunto y en cuanto a la reforma laboral no ese ese gran punto que está digamos ya sobre la mesa porque lo pone también los sindicatos Podemos plantea derogar totalmente la de Rajoy de dos mil doce y también la de Zapatero de dos mil

Voz 0194 14:01 de merece Rafa la al lado laboral de Ciudadanos de momento lo dejamos a un lado si al final Rivera y Sánchez cambian de opinión sobre todo Rivera ya tendremos ocasión de volver a Eli nos lo cuentas

Voz 1762 14:10 a punto a punto hasta luego Rafa

Voz 0194 14:13 eso es la era profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches buenas noches cuál debería ser la prioridad del próximo gobierno en materia laboral lo primero

Voz 17 14:26 bueno hay dos planos a analizar primero los posibles desajustes que se pueden hacer en la reforma laboral y segundo afrontar el enorme reto de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI

Voz 0194 14:38 ajustes o derogación de esa reforma laboral porque lo estaba contando a moverlos a los aspectos lesivos de la reforma laboral con esos ajustes sería suficiente

Voz 17 14:49 yo creo que si el propio programa del Partido Socialista ha eliminado la palabra acción y las sustituidos por qué superar los aspectos más lesivos hay que tener en cuenta que la jurisprudencia en estos años ha limitado de manera sustancial las medidas de la reforma sí que la propia reforma que tenía medidas de crisis que ya han sido derogadas como el contrato para emprendedores

Voz 0194 15:16 sí que se han adoptado

Voz 17 15:19 por este Gobierno colaterales que han reducido el impacto de la reforma como la subida del Salario Mínimo o el registro jornada que hay un terreno que eso está construyendo en torno al ajuste retos de futuro sería profundizar en esas medidas puntuales que lograran mayores desequilibrios porque yo creo que la reforma laboral hay que tener tres cuestiones claras ha sido buena en introducir flexibilidad laboral y reducir el intervencionismo estatal en relaciones laborales

Voz 0194 15:53 ha sido negativa

Voz 17 15:55 terminamos excesos de devaluación salarial que hay que corregir y ha sido inútil en reducir la precariedad sería a partir de esas tres ideas iba a afrontar medida

Voz 0194 16:08 puntuales de ajuste que mecanismo sobre todo para la cuestión de la precariedad que ostentaba ahora que es una de las las cosas que más preocupa a los trabajadores que mecanismos deberían activarse para luchar contra esta querida

Voz 17 16:21 creo que la línea de tres contratos que estén claramente definidos indefinido temporal informativo y reducir el diseño del contrato temporal a lo que deberían ser las necesidades temporales de la empresa es una buena solución está en el programa de cuartos dos Galiza también en otros partidos y creo que ahí podría de consenso rediseñar el sistema de contratación yo creo que es una de las grandes reformas pendientes

Voz 0194 16:55 apuntaba también al principio esté un nuevo Estatuto de Trabajadores que debería contemplar este nuevo estatus trabajadores que hay que modificar ahí

Voz 17 17:02 hay que tener en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores se hizo en mil novecientos ochenta en una sociedad esencialmente industrial en una realidad social muy diferente y que luego lo que se han hecho en sucesivas reformas que han añadido parches por así decirlo a ese modelo no es lo que se plantearía ahora sería un Estatuto de los Trabajadores en la nueva sociedad post industrial en la sociedad digital el la nueva realidad social de ahí ese tendría que afrontar grandes retos se del primero es adaptar las relaciones colectivas el modelo sindical modelo empresarial modelo participar de una empresa a esa nueva realidad también las reglas laborales a la organización productiva post industrial que se sustenta mucho en contratas en empresas multiservicio también adaptar las reglas laborales a la sociedad digital no todas las transformaciones que se están dando los sistemas de producción la digitalización pues afrontar hay reglas nuevas laborales no digo que los retos son enormes continúa

Voz 0194 18:08 pollos pero lo casi seguro es que va a gobernar Pedro Sánchez que va a gobernar el partido socialista su programa en materia laboral a usted le parece que va por el buen camino

Voz 17 18:18 a mi me parece que los dos aspectos que ajustar aspectos lesivos de la reforma no

Voz 0335 18:24 hola

Voz 17 18:26 he merecen ser analizados y creo que hay que por ejemplo la prioridad al convenio de empresa sobre el desertor creo que tiene que ser modulada estableciendo quizá solamente para empresas de más de cincuenta trabajadores au o restringir la y no aplicarla las salarios me parece que que ahí se puede puede haber una espacio positivo de de de ajustes dentro de lo que he dicho antes que ya hay un contexto

Voz 0194 18:54 sí que está ajustando

Voz 17 18:57 aquí la idea de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI me parece una idea muy positiva lo que pasa que exige una labor sosegada he reflexionado porque son reformas estructurales no estamos hablando de cambios puntuales

Voz 0194 19:14 a ver si conseguimos que cuando acabe la siguiente campaña electoral sino la era la siguiente tarde mucho en llegar himnos de ese espacio de reposo y sosiego muchísimas gracias

Voz 17 19:23 gracias a los Galego muy buenas noches

Voz 0194 19:25 pues jornada del uno de mayo Cristina con una participación las decía antes Rafa Bernardo Bueno un poco más alta de lo habitual yo creo que está por la efervescencia el mismo lo decía la efervescencia la post electoral preelectoral también entiendo que todos los políticos han considerado que era un buen escaparate para empezar bueno empezar ya ha empezado la campaña para las siguientes elecciones pero sí es cierto en cualquier caso en que el tema laboral tiene que ser unas prioridades del próximo Gobierno

Voz 1551 19:52 no

Voz 14 19:52 si el tema laboral bueno yo la verdad es que como como ánimos tenido distintos escenarios para la cuestión de de la de la contrarreforma laboral porque con Ciudadanos cuando se pacta hace el pacto de investidura Se habla de unas reformas acordes cree una polémica sobre si la reforma derogación y ellos decían luego derogación aranés en el programa electoral no se atrevían a ir a tanto pero sí es evidente pero vamos salir de todas maneras cuál es el tablero de juego

Voz 1551 20:18 no

Voz 14 20:19 si el pacto yo creo que haber un pacto de izquierdas será tuviera que hacer una apuesta que la puesta la ese área principalmente un pacto con Podemos si el pacto es conciudadanos ya estamos hablando otro tipo de reforma laboral mucho más limitada en muchos aspectos muy importantes o he yo creo que lo con lo que hoy me quedo de la jornada desde el primero de octubre ha sido con la presión lógicamente sindical para que haya ese pacto de izquierdas de dicha que ni con PP ni con Ciudadanos que que yo que evidentemente es impensable con Bosnia la esquina también evidentemente es impensable pero conciudadanos vamos a ver yo bueno queda quizá un pequeño resquicio muy probable pero pero tampoco lo descartaría del todo y en eso dependerá un poco el alcance de la reforma hay que tener en cuenta una cosa que los sindicatos y podemos piden que la reforma no sea sólo la reforma de Rajoy sino también la reforma de Zapatero el propio partido son los despidos de veinte días has empezaron con Zapatero se haya ese paso del despido de cuarenta y cinco a treinta y tres días y en caso de problemas económicos de la empresa de veinte es decir hay una serie de las partes digamos es bueno la del tema de los con no los convenios es verdad que los sindicatos presionan mucho en ese sentido porque ellos les interesa donde tiene sobretodo fuerzas en el convenio sectorial el convenio si la empresa se puede descolgar del convenios donde pierden ellos fuerza pero hay temas que que que bueno que que a lo mejor es Sánchez va a tener que que enmendará el propio PSOE Miguel Ángel

Voz 1551 21:46 sí yo si tuviera que destacar algo de esta jornada me ha parecido un poco lánguida incluso a juzgar esa que ha sido un poco más multitudinaria que otros nueve mayo es que que me como si de los anteriores

Voz 18 22:03 sí sí sí

Voz 1551 22:05 los a tenemos a a las lo que se llama el documento sonoro lo que hemos escuchado pues falta de vibración claramente y bueno yo creo que eso sea desde esa situación un poco de postración Don habría que ver que no no lo tengo cuál ha sido la evolución de la afiliación sindical no para para ver en qué hasta qué punto las centrales sindicales encuentran un poquito bajo mínimos no yo creo que ahora mismo los más preocupados por esa situación lánguida ahí de retroceso en la afiliación y demás son las propias patronales que empiezan a ver con claridad que sin sin unos sindicatos bien organizados y bien implantados la situación se hace más difícil se hace más difícil una negociación que que vaya para adelante que tenga sentido que comprometa IU llamé y me parece que que en esas en eso estamos yo escuche no hace mucho a un a un miembro de la patronal explicar que por ejemplo esta subida de los salarios el Salario Mínimo Interprofesional a novecientos euros que adoptó el Gobierno por su cuenta produjo daño colateral a los sindicatos que ya habían aceptado una subida por debajo de esa cifra de manera que ahora llega el Gobierno emplean buena porque fue las exigencias a Podemos correcto pero lo que pasa es que los que habían sentado a negociar con la patronal vieron se vieron desbordados por esta digamos supera fin actuación del Gobierno con detrimento desprestigio para los interlocutores social

Voz 0194 24:13 María Esperanza

Voz 1452 24:14 sí bueno yo creo que de todas maneras si el Gobierno toma una decisión que superan la la anterior pues realmente pues aplaudir todos no y que los sindicatos naturalmente defiendan su postura

Voz 1551 24:26 no pero sí pero y los que han sentado ahí ya en esta

Voz 19 24:31 pero de todas formas yo creo que el de los sindicatos Miguel Ángel Gil languidez cimiento de los sindicatos es previo e lo del Salario Mínimo natural

Voz 1452 24:39 mente en y sobretodo y principal

Voz 1551 24:42 bueno pero no hubiera sido mejor que estuvieran ya he sido yo os lo hubieran podido apuntar en vez de que sólo contar algo pero

Voz 1452 24:51 es que yo creo que los sindicalistas no tienen que tener esa ambición de decir no ser yo tienen que conseguir el Gobierno haga cosas en beneficio de los trabajadores tanto que ellos sean protagonistas lo el prestigio desprestigio de los sindicatos viene de lejos fundamentalmente se ha fraguado durante la crisis porque los trabajadores han perdido poder adquisitivo de una manera verdaderamente Alan alarmante bueno ha sido la el el la pérdida de poder adquisitivo ha ido a por su cuenta al margen absolutamente de la inflación han pasado cosas con las que los sindicatos han tragado porque las o la obligación de las medidas que pusieron encima de la mesa desde desde el desde en fin del la la el el Gobierno de de la Unión Europea ah pues serán absolutamente insalvables será tremendo y había que acatar las bueno realmente pues pues los los sindicatos pierde en esa en esa circunstancia y es verdad que no son lo que eran y además es verdad comparando como ocurre en las cosas en otros lugares en Francia por ejemplo en este momento hay un movimiento el movimiento de los chequeos a los cómo sería manejable cosa aleros me alegro amarillo que ha estado cacos está muy fuerte efecto

Voz 0194 26:14 mira pues decanta deja déjame Asia era siglo los retomamos ahora con esto porque estábamos lo teníamos previsto nos vamos a Francia el primero de mayo que habían convocado a los sindicatos que han intentado desvincularse precisamente lo que estaba diciendo Ana María Esperanza de la movilizaciones de los chalecos amarillos París Carmen Vela buenas noches hola muy buenas noches a los violentos minoría eso sí pero han intentado otra vez reventar el acto al inicio y al final

Voz 0390 26:41 sí pero el objetivo de los sindicatos que están aquí muy débiles contra lo que se crea la gente muy débiles pues no no se ha conseguido no hemos oído su mensaje porque en efecto los chalecos amarillos los radicales de los Black no yo otros alborotadores de todos los colores se mezclado en las marchas convocadas por los sindicatos en las que hay gente corriente pero también hay gente que aplaude esa violencia no de todas formas París está acostumbrada como sabéis desde noviembre a sufrir actos vandálicos cada sábado este Primero de Mayo estaban muy venida preparada se han realizado quince mil controles de identidad doscientas noventa detenciones también de extranjeros al parecer entre ellos hay tres españoles centenares de comercios han cerrado y se ha protegido con barricadas alertados por las autoridades y a pesar de las imágenes que han transmitido las televisiones esas imágenes de violencia pues la principal manifestación en la que yo he estado

Voz 0194 27:40 durante más de dos horas ha transcurrido la mayor parte

Voz 0390 27:43 el tiempo en un clima festivo pero al principio y al final es verdad se ha visto infiltrada por grupos radicales

Voz 21 27:50 de de los Black I E

Voz 0390 27:52 bueno no se van vestidos de negros con más con con capuchas capuchas no sabemos quiénes son realmente no se han enfrentado a la policía han destrozado el mobiliario urbano es una de sus especialidades han hecho hogueras claro la policía ha respondido con gases lacrimógenos para dispersarlos el Ministerio del Interior había desplegado siete mil quinientos agentes algunos a caballo y otros en moto realmente un dispositivo impresionante y la mayoría de las manifestaciones Ángels del Primero de Mayo en Francia más de doscientas estaban convocadas pues han transcurrido

Voz 18 28:27 Carmen muchísimas gracias de nada salvo una desgracia lo decías

Voz 0194 28:31 la Carmen también los sindicatos muy flojos en Francia

Voz 14 28:34 viento que toma la iniciativa claro más allá

Voz 0194 28:36 los incidentes si yo yo es que creo que la

Voz 1452 28:39 la crisis Si lo repito mucho pero es que me parece que es así lo ha trastornado absolutamente todo y ha dejado sin capacidad de respuesta a quiénes sí la tenían estaban cerca de los ciudadanos yo creo de todas maneras que los sindicatos no por más que están débiles por supuesto que están débiles sin embargo yo no creo que que vayan a acabar sobre todo si deciden una cosa es que ellos que no son antisistema que no no no haría nunca lo que lo que hoy por ejemplo ha pasado en en Francia pues tendrían que tomar la iniciativa para no no tanto controlar cómo conseguir de toda esa energía algo

Voz 0194 29:18 dentro de dos semanas yo no sé hasta dónde llega la reflexión que hacen los sindicatos sobre cómo han ido perdiendo fuelle

Voz 14 29:24 pero sería interesante que el hombre yo creo que que igual que hemos entrado en una crisis de los partidos en las crisis de de la monarquía en muchas instituciones hemos vivido unos años muy convulsos yo creo que los sindicatos deberían también hacérselo mirar en un proceso de renovación interno tenemos un modelo sindical todavía basado lo decía el economista en un modelo industrial no en la sociedad pos industrial y fenómenos nuevos como el que está pasando de los repartidores no no saben enfrentarse

Voz 0194 29:51 a las nuevas formas de economía ni de pero las que vienen las nuevas fuentes te y yo creo quedado en un

Voz 14 29:56 modelo muy antiguo

Voz 10 30:17 vino vítores buenas noches se estamos uno de mayo

Voz 19 30:23 trabajando Farinós quedaba otra más que analizar el concepto del trabajo en la cara si bueno ya que no está Cano y menos que sepamos qué es lo que hacemos bueno tenemos un poquito claro lo que hacemos un trabajo

Voz 1880 30:36 bueno pues el trabajo vamos a ir al al diccionario lo primero vamos a varias acepciones que allí en la RAE el trabajo pues acción y efecto de trabajar es la ocupación retribuida un trabajo es una obra o sea una cosa producida por un agente también es el resultado de la actividad humana y por último es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición con el capitán

Voz 0194 30:57 decía antes que el origen de la palabra tiene que ver con un instrumento de tortura si ahora nos lo vamos a explicando ya te lo entiendo perfectamente

Voz 1880 31:04 yo trabajo viene del latín gripal Llum que significaba literalmente tres palos y era un instrumento de tortura formado por tres estacas a las que se amarrada al reo por meto nimia tomó el sentido de penalidad de molestia de tormento o de suceso infeliz así que pasó de designar un instrumento de tortura a referirse a uno de los efectos de esa tortura al sufrimiento en las lenguas germánica seis la base lo el origen de trabajo también tiene que ver con el sufrimiento en alemán por ejemplo Harvey que sugiere esfuerzo y sufrimiento en inglés el work que viene del gótico gritan que implica persecución en relación el trabajo con el sufrimiento esto también lo defienden muchos sociólogos y políticos contemporáneos no uno de ellos es Bop Black que es un anarquista estadounidense conocido por sus críticas de la sociedad basada en el trabajo el tiene un libro que se titula la abolición del trabajo y quiero que escuchemos son minutos un extracto en el que dice cosas como para dejar de sufrir hemos de dejar de trabajar

Voz 1900 32:02 nadie debería trabajar jamás el trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función del trabajo para dejar de sufrir hemos de dejar de trabajar eso no significa que tengamos que dejar de hacer cosas significa que hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego en otras palabras una revolución lúdica por juego también se debe entender fiesta creatividad de convivencia conversación en torno a la comida y puede que hasta arte el juego va más allá de los juegos infantiles por dignos que sean hago un llamamiento a favor de una aventura colectiva basada en el júbilo generalizado y una exuberancia libre ir recíproca

Voz 10 32:54 yo firmo eso está muy bonito hay que les el libro entero la abolición del trabajo

Voz 1880 33:05 pero estos son los rebeldes preferiblemente vivos es como se titulaba el disco de del año ochenta y siete en el que se incluye esta canción

Voz 0194 33:12 desde cuando celebramos el Primero de Mayo esto es lo llamamos

Voz 1880 33:15 Día Internacional de los Trabajadores su primero de mayo es la fiesta del movimiento obrero mundial realmente es un homenaje a los mártires de Chicago los sindicalistas anarquistas que ellos pedían jornadas laborales de ocho horas y que fueron ejecutados empezaron una huelga el día uno de mayo de luchen de mil ochocientos ochenta y seis tres días más tarde fue la revuelta de Jaime Marquet a aquellos sucesos les ha cantado todo el mundo entre ellos una banda que vamos a escuchar de Sitel que mezcla música celta con Count

Voz 23 33:44 bueno

Voz 1880 33:57 y el trabajo es un derecho fundamental de nuestra Constitución de los derechos y deberes fundamentales es el artículo treinta y cinco de la Constitución todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo a la libre elección de profesión u oficio a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias siguen sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo y además la ley regulará un Estatuto de los Trabajadores Juan todo esto es verdad pues bastante poco vamos a escuchar a Dolly Parton escena hindú Fay que es su jornada laboral de nueve a cinco por qué

Voz 19 34:51 Carlos Prieto es sociólogo del trabajo de la Universidad Complutense de Madrid con el vamos a analizar el concepto de trabajo Carlos muy buenas noches según la etimología el trabajo era una pena Alida una tortura veníamos cada palabra venía de tortura cuál es el concepto del trabajo en la antigüedad

Voz 24 35:09 vamos no es que la historia del trabajo una historia mucho más compleja que lo que habitualmente suele contarse incluso juegos de palabras que alguno sobre el trabajo es una realidad que históricamente como categoría ICOM actividad yo nace hasta el siglo XVIII antieuropeísmo hasta entonces el trabajo no existía como categoría que diferenciar a otras actividades por ejemplo actual dado que pasaba las sociedades modernas pues que uno podía realizar actividades formativas pero lo hacía como padre como primo como madre como como suave pero no realizaba una actividad que aislada de esquí mira a nadie como un acto dentro de un orden eso es decir eso no empieza a suceder hasta el siglo XVIII en el cual se inventa una actividad productiva requirió ahí por lo tanto enmarcada en la institución del mercado todo lo que es actividad productiva realizada fuera mercado no es trabajo por muchos no es quiero decir

Voz 0194 36:17 no se consideran se Zidane

Voz 24 36:20 por ejemplo las actividades que Ferrari logal son altamente productivas pero no se califican de trabajo eso empieza a suceder en el siglo XVIII europeo ante no existía el trabajo no existía evidentemente cuando uno entra en las la etimología sea efectivamente esta ligado al instrumento le tortuga de Antiguo Régimen pero su pero Bono se hacía era pero la verdad es que no existió el trabajo digo actividades

Voz 17 36:53 descubre realizaba en tanto en cuanto

Voz 24 36:55 en esa lista en lo que fue

Voz 0194 36:58 pero esto sigue pasando un poco no porque Si tú me dices que el trabajo dentro del hogar no se considera que era el papel que le tocaba uno o en la sociedad o en el entorno familiar que hiciera

Voz 24 37:08 Ángela etcétera trata cómo se construye un orden social en su conjunto efectivamente que es lo que pasaba en el Antiguo Régimen aquí que no había quién controlar los problemas sociales que tenía tuvo que inventar una sociedad entera de arriba abajo sociedad frente al río abajo tiene tres pilares el vivencial el individuo antes el individuo había grupos dos la invención el mercado antes no había el mercado como organización total de la economía por primera vez en el siglo XVIII en dice desde el tercero elementos el trabajo pero el trabajo que realizan individuos en el mercado todo lo que sucede fuera del mercado no es trabajo enseguida estricto aunque forme parte del orden social pero en un plano secundario que es todo de la reproducción esto bueno a ver qué equipo blando

Voz 0194 38:02 y una cosa porque Marx dijo aquello de en el trabajo dignifica pregunto qué tipo de trabajo dignifica ese que se hace fuera del del entorno

Voz 24 38:12 vamos a esas el trabajo dignifica siempre que responda eh a unos criterios que lo describen como trabajo

Voz 0194 38:23 sí

Voz 24 38:23 pero espero que responde al criterio justos tiene perfectamente al doblaje tú la población hoy en día distingue claramente entre lo que es un trabajo decente que llevábamos empleo gente que lo llamamos precarios porque consideramos que a sus condiciones ejercicio son injustas no se gritó Elio venir clasifica hacían de trabajos atípicos trabajos épicos como suelen decir muchos economistas sino definición relatividad con una tía que deben ser realizadas de justas ese ese trabajo me lo queremos calificado como empleo doce trabajo que no realizado en unas condiciones que se ajusta más precario como todo esto no es porque haya venido digamos alguien que me físicamente detenido allí sino para que históricamente ha sido consultorías y quién lo ponía así el obreros ya que estamos con lo de mayo sin movimiento obrero no habría habido harían empleo mi trabajo de empleo única joder

Voz 0194 39:26 también déjeme déjeme Carlos que la última pregunta porqué se me acaba el tiempo y que ultima pregunta trabajamos demasiado

Voz 24 39:36 así mucho trabajar necesariamente demasiado sino porque muchos se ven obligados a trabajar porque de otra manera no podrían trabajar porque no se les permitiría otro tipo de trabajo

Voz 0194 39:48 bueno pues Carlos Prieto yo le agradezco muchísimo voy a quedar con usted otro día porque es una una fuente inagotable después del trabajo

Voz 24 39:56 comentaron varias semanas podremos hacer porque capítulos mucha más investigación

Voz 0194 40:03 es que es muy muy agradable de escuchar Carlos muchísimas gracias

Voz 25 40:09 tú tú tú que trasladaba a todo el mundo

Voz 26 40:27 pero este es el dormir duerme negrito es una canción de cuna argentina de Atahualpa Yupanqui que aquí en este caso está cantando Víctor Jara es que es descorazonador como habla de la madre del negrito que trabaja encima sin cobrar ahora dentro un ratito escuchamos a ver si captura conoces esta no también la cantaba bonitos luego escucharemos perversión trabajamos demasiado

Voz 19 40:49 Miguel Ángel algunos Cristina trabajamos demasiado trabajos que exigen demasiadas horas por ejemplo este pero este gesto

Voz 10 41:00 bueno eso sí más no sería otra cosa

Voz 19 41:07 Pedro José Martín que siempre dice que es un sacerdocio pero esto del periodismo María Esperanza trabajamos demasiado yo llamo porque eso cita vale dónde estás en retirada

Voz 1452 41:17 ah pero pero yo he trabajado muchísimo y he sido muy feliz trabajando porque yo lo que sí creo es que todo el mundo debería tener derecho y que se cumpliera a trabajar en aquello que le gusta

Voz 0194 41:29 a tuviera un trabajo digno

Voz 21 41:37 la fruta que es una preciosidad aragonés Ny

Voz 14 41:41 si tu

Voz 0194 41:46 ya hemos dicho que fue el autor de la frase el trabajo dignifica al hombre sí una frase en la que

Voz 1880 41:51 el resumía su filosofía sobre la relación del hombre con su propia naturaleza también Marx en El Capital dice cosas como por ejemplo el reino de la libertad sólo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad por la coacción de los fines externos vamos a contar una interioridad Angels el vídeo que nos mandamos esta mañana al al grupo de Hora veinticinco para la cara B que bueno que si el trabajo dignifica no estábamos hablando de eso es un monólogo del cómico Pepe Rubianes

Voz 28 42:19 el trabajar ya saben ustedes con todo lo que el trabajo conlleva el trabajo dignifica al hombre el trabajo te honra el trabajo que realiza el trabajo te Poole

Voz 0390 42:29 ya brillaban trabajo la óseo a trabajoso que pone cachondo hay que verlo cachondo que va la gente a trabajar a las seis siete y ocho de la mañana todo el mundo cantando y bailando por la calle vamos a otra

Voz 30 42:43 a va a la

Voz 31 42:47 con esa mar sabatina era a cara a

Voz 0390 42:52 aún no he podido dormir en toda la noche esperan dos de momento de gloria en los medios de transporte todo el mundo pegado junto por aquí hay mucha llorado

Voz 31 43:02 y algunos hasta vale en caravana nos cara dos

Voz 0390 43:07 jaleando al conductor para que llegue pronto hará eres tonto perdieron roto por Rocco

Voz 32 43:13 no no no

Voz 10 43:27 un trabajo duro no ganar en una en una mina en una mina de

Voz 1880 43:31 carbón dice esta canción del y Dorsey un cantante americano de los años sesenta y el título es Working in a Kohl Main seguimos con más una primera recomendación cinematográfica es la película Un rey en Nueva York de Chapín

Voz 33 43:45 dime que estás leyendo a Carlos Marx no serás comunista verdad que está paralela a Carlos Marx rozar una respuesta razonable si no eres comunista que eres entonces

Voz 1880 44:00 nada nuevo pues es una a esta película es una sátira del mercantilismo norteamericano dirigida protagonizada ionizadas todo por Chaplin

Voz 0194 44:08 más recomendaciones del cine venga pues en esa clave estábamos en sí

Voz 1880 44:10 no de la lucha del proletariado no nos podíamos perder Novecento

Voz 34 44:14 han sido los patronos quienes han plantado las fascistas los han querido les han pagado Icon los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero pero siempre pagamos nosotros quién paga el proletariado lo están de la isla no estaba claro

Voz 1880 44:30 se dirige a Robert De Niro Gérard Depardieu es un recorrido por la amistad también por las diferencias en política y por la Italia el siglo XX os vamos a ir más películas el origen del cine a lo que se conoce como las primeras imágenes cinematográficas de los hermanos Lumière eh se llama tal cual es la salida de los obreros de una fábrica y la mayoría de ellas son mujeres también por eso se dice que igual era una fábrica textil eh no se ha podido traer documento sonoro porque claro no había sonido es un rodaje mudo son grabaciones del año mil ochocientos noventa y cinco pero buenos vamos a adelantar en el tiempo medio siglo más Nos vamos con el apartamento

Voz 35 45:05 a menudo me quedó en la oficina trabajar una o dos horas extraordinarias es sólo una manera de pasar el rato hasta que llega el momento oportuno de volver a mi casa porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento

Voz 1880 45:16 una película de mil novecientos sesenta de Billy Wilder es un empleado que le presta su apartamento a su jefe para sus escarceos amorosos si la mitad de la película la mitad de las escenas son todas ahí en la oficina el protagonista sino recordáis es Yacla

Voz 36 45:29 no es bueno ya diez

Voz 1880 45:39 tres años antes en el año cincuenta y siete Frank Sinatra cantaba este Night work in You If You can get it buen trabajo si lo puedes conseguir es un estándar del del jazz de Gershwin y seguimos con más cine ahora es de cómo echar a la gente a la calle de cómo despedir como quedarse sin trabajo Up in

Voz 4 45:54 en que estos trabajando con tanta furia

Voz 1880 45:58 técnicas de testigo creó una secuencia son preguntas respuestas acciones Rent a ellos Clooney lo contratan las empresas para reducir personal porque es un experto en despedir gente después de los despidos pues dónde iríamos al paro no podíamos hacer una cara B sobre el trabajo sin pararnos en el peliculón de Fernando León Los lunes al sol

Voz 25 46:18 se para hay para claro hay una madre Reina no no vale que a mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos igualito la mano todos los meses sí

Voz 10 46:54 iba internacionales pero no si es él

Voz 38 46:57 en uno Internacional de los Trabajadores Iggy para hoy para la cara B lo hemos traído en la versión de Pizzi tu

Voz 23 47:11 pues eso no eh

Voz 38 47:25 estamos siempre da maravillosa la letra la

Voz 1880 47:27 escribió un obrero francés que se llamaba Eugène podía miembro de la Comuna de París dice cosas pues yo creo que nos la conocemos todos aquí está en francés pero bueno no más deberes y derechos ningún derecho sin sin saber sin deber perdón ni en dioses reyes ni tribuno está el Supremo Salvador nosotros mismos del hicimos el esfuerzo redentor

Voz 39 47:46 no

Voz 23 47:49 a ello se ha

Voz 1880 48:00 Nos vamos hoy serán pues yo creo que las canciones Lidl ha estado fenomenal a serán muy buenas muy buenas así que te pido que no tengas en cuenta esta última canción de la cara B de hoy Luis Aguilé dos mil

Voz 23 48:10 hola no todos los días tienes que gracias adiós la vida pasa frente ya eh

Voz 0194 48:28 suerte que nos tenemos mucho amor que trabaje dicho bueno la vida nos pasa tan feliz también está en esta canción Luis Aguilé estaba con Fernando Esteso y la verdad que he estado viendo el vídeo esta tarde y se lo pasaban fenomenal trabajando que compartimos

Voz 23 48:43 la vida pasa York sí

Voz 5 49:06 Hora Veinticinco

Voz 4 49:19 domingos de bulto del pueblo con lo puesto

Voz 40 49:22 sin antecedentes y noche

Voz 4 49:25 desde el conductor del sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas y con el sonido de sí hombre

Voz 41 49:36 cuando estudiando hasta debajo de los libros calculando lo es

Voz 42 49:47 es levantarse sin un domingo

Voz 4 49:49 el resto sonando Alonso Carolina Valín Márquez Mireia Belmonte

Voz 43 49:58 pues salida correr pendiente de si tu equipo

Voz 0194 50:02 sí

Voz 4 50:03 es es mucho más que deporte ideas sólo de su deporte

Voz 44 50:10 a su deportivos el dedo

Voz 45 50:12 desde la Cadena SER

Voz 18 52:51 buenas noches Torres hola buenas ocho sería ideal para esta hora de la noche si no en días festivos de un día festivo y estamos trabajando el trabajo dignifica de secta grandes lo decías Jerry González es el trompetista de jazz neoyorquino que murió en Madrid y ayer se le rindió un homenaje colocando una placa en el lugar donde vivió aquí en Madrid aquí en Madrid en vivió desde el año dos mil bueno hoy nos hemos enterado que un juez de California ha decidido que el propietario de un cuadro de Pissarro que es a ver si lo digo bien Ruth santón rusa eh

Voz 14 53:35 pero tarde el por la tarde en las dicho muy bien el efecto de las

Voz 18 53:41 V resaltó por la tarde efecto lluvia que está es del Museo Thyssen de Madrid ya ha decidido el juez que no es de los herederos de la familia judía casi Cassirer que habían reclamado la propiedad del del cuadro por lo tanto esto cierra las puertas a que el muro deseo es Hasselhoff se lo queda el Museo Thyssen se lo queda el Museo Thyssen Evelio Acevedo es el director general de la pinacoteca

Voz 17 54:07 pesados en su momento por el valor de mercado del cuadro desde luego la familia fue restituida sea que circunstancias yo creo que justifican el que el que el cuadro permanezca como como legítima propiedad de la Fundación franceses oportunista

Voz 0194 54:26 bueno hay que decir que el juez dice

Voz 18 54:28 que el varón pudo haber actuado de mala fe cuando compró el cuadro porque no comprobó todos los extremos de la propiedad anterior que si actuó de buena fe el Gobierno español cuando se lo compró al Álvaro animaron con el resto de la colección no pero

Voz 0194 54:44 lo dice algo más dice que España es

Voz 18 54:47 no es firmante de una declaración creo que es de los principios de Washington que le obliga moralmente a restituir arte expoliado y entonces

Voz 0194 54:56 tenemos muy interesante lo que exactamente