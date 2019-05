Hora 25 (01/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 saca ochenta diputados cuantos les saca

Voz 2 00:02 Ava antes

Voz 1 00:03 sí sí pues menos mucho menos

Voz 2 00:07 lo el asunto el asunto ha cambiado para mal en el caso de de de diez no han hecho autocrítica dicen sólo que han tenido problemas internos pero habría que ir a ver escarbando un poquito más porque han perdido no sé cuantos millones dos millones de votos un disparate porque los han perdido porque la gente ha dejado de fiarse de Dios y a todo eso está pendiente de de que de que se lo hagan mirar pues reaccionan con esta con esta Ing angustia por subirse al Gobierno como sea porque yo estuve físicamente en el Congreso de los Diputados cuando compareció Pablo Manuel Iglesias estaba todavía reunido con el Rey Pedro Sánchez que había recibido el encargo de presentarse vamos de intentar la investidura él ya estaba allí con unos cuantos de sus

Voz 1 01:12 de su séquito repartiéndose el Gobierno tiene entonces tenían las fuerzas más igualadas pero es que ahora no claro pero lo claro pero decirlo ahora no ahora ahora ya lo que sea que nos den lo que como decía aquel ministro aunque sea de Marina osea cualquier cosa algo que permitan que resulta ser Pablo Manuel la única garantía en España de que todo va ir bien es él es la garantía Yo soy el Camino la Verdad y la Vida María María Esperanza sí es que ese acuerdo con Miguel Ángel

Voz 1452 01:45 yo estaba pensando de todas maneras soy cuando lo oí a que ha recuperado su tono

Voz 2 01:50 sí

Voz 1452 01:51 en en fin en la la mesura que tuvo durante los debates en televisión y bueno pues eso ya lo ha dejado por ahí aparcado en algún sitio que naturalmente no quiere volver a ver no me parece que verdaderamente es un exceso de interpretación tiene razón Miguel Ángel lo que hace el presidente del Gobierno es citar por orden de número de diputados los ni más ni menos efectivamente el orden es Podemos es perdón es Casado es decir Partido Popular Ciudadanos y Podemos eso es ni más ni menos no en todo caso desde luego yo no sé cómo va a ser el encuentro con con Sánchez pero las cosas las ha puesto prácticamente hombre con mejores modos que ese momento que evocaba Miguel Ángel no mientras estaba Sánchez reunido con el Rey el estaba diciendo exactamente los las carteras de las que quería responsabilizarse Podemos no ha sido de una manera tan brusca pero ha vuelto a decir más o menos lo mismo sin nosotros no habrá ahí no no habrá un Gobierno izquierdas bueno pero es que no es sino ustedes pues es acordando colaborar con el Gobierno precisamente para conseguir que pasen esas cosas que usted defiende

Voz 3 03:16 Cristina yo creo que el análisis político ahora no resiste un elemento que es incontestable que volvemos están en campaña electoral

Voz 1 03:24 la campaña electoral

Voz 3 03:26 aplicación al PP a Iglesias a Vox a todos y además va con una particularidad que después del veintiséis de mayo la política de pactos posiblemente intentará que sea una política de pactos globales entonces el PSOE tendrá que negocie que sentar a negociar con Podemos no sólo el Gobierno de la Nación sino posiblemente muchos Gobi muchos de en grandes municipios el Gobierno de muchos grandes ayuntamiento ya lo mejor de alguna comunidad entonces yo creo que vamos a tener unas semanas de mucho ruido pero que va a ser esos ruido es cierto de todas maneras que que Pablo Iglesias se juega su propia supervivencia política en entrar en el Gobierno es han dado cuenta después del batacazo que han dado que que efectivamente yo creo que los dos grandes perdedores de la noche electoral con los dos Pablos que para mí fue en los dos grandes ganadores del segundo debate es curioso no como al final tampoco el mejor el debate

Voz 4 04:17 de tanto pero el él depende en muy buena medida de entrar en el Gobierno con con Sánchez

Voz 3 04:24 no sé en qué condiciones estará después del veintiséis de mayo para forzar esa entrada en todo caso insiste mucho en Moncloa que lo que quiere lo que quiere Sánchez es un gobierno monocolor respecto a que haya llamado al PP y a Ciudadanos ya me parece estupendo me parece que que es un papel institucional importante el que tiene que que bueno al ex presidente en funciones el que ha ganado las elecciones ya que posiblemente recibirá el encargo de de Su Majestad el Rey para formar gobierno me parece magnífico que es entreviste desde un punto de vista institucional con con los representantes del resto de los partidos sinceramente espero que Pablo Casado no haga como hizo Pedro Sánchez cuando les llamó Rajoy os acordáis que dijo aquello de bueno he venido pero no quiero ni sentarme contigo Minuto que la Reunión se intentó alargar diez quince minutos para disimular para simular disimular de que había pasado algo pero H llegó allí sigue joya usted usted no tengo nada que hablar espero sinceramente y además cuento con ello que Casado se sentará Le dirá lo que piensa de la situación del país no habrá ningún acuerdo tampoco lo habrá con Rivera me imagino además que Rivera escenificará se preocupara muy mucho de escenificar una confrontación total con el PSOE porque quiere erigirse en el líder de la oposición no irá más allá pero que que está fantástico que se sienten que hablen aunque sea para discrepa

Voz 1 05:44 Miguel Ángel insiste escuchábamos Ábalos hoy peruano insiste el Gobierno de decía a Cristina E del Gobierno monocolor es decir sin ningún otro partido dentro que sería el caso de Unidas Podemos pero factible la posibilidad de gobernar en solitario

Voz 2 05:56 sí yo creo que sí que posea de todo depende la segunda votación las abstenciones que logre no sea yo creo que eso es que eso es lo que es posible la investiduras y luego gobernar con ciento veintitrés diputados cuando te ve falta para sacar adelante bastantes más o con muchas ausencias en muchas veces cuando se requiera mayoría absoluta pues es difícil pero claro hay que ver que Pedro Sánchez ha desarrollado determinadas habilidades en ese tiempo que hasta en Moncloa claro ha estado cuántos han sido ocho meses y meses diez meses diez meses icono ochenta y cuatro inmensa T4 bueno entonces realmente es un récord no bueno mucha decretado el ahí de nuevo

Voz 1 06:54 decretos leyes poco hasta da poca estabilidad pero claro es que una cosa es muy importante de todo el mundo

Voz 2 07:04 más que las que ustedes hubiesen un apetito viene comiendo el carisma viene gobernando y Pedro Sánchez ha llegado a La Moncloa y al final pues hay un unos volver a civiles de de saludan como un fino no ponen el sable como en el Elíseo pero imponen en el presente en armas después tienes el Falcon ese que le han criticado tanto pero el Falcon da mucho radio de acción y después tienes que ir todos los martes au casi a se las hizo en Bruselas pues resulta que que era un inválido se ha convertido

Voz 1 07:37 no no la reacción de la prensa internacional el lunes claro sí sí sí sí

Voz 2 07:41 es la esperanza blanca de la socialdemocracia europea en un momento como éste cuando estamos amenazados por los populismos y no sé qué ir con gran facilidad puede llegar a formar tripleta el Gobierno español con el francés el alemán osea podemos pasar a formar parte del directorio Ike podemos tener también con gran facilidad un vicepresidente de la Comisión Europea en la persona de el señor Josep Borrell hizo si puede no se pueden dar determinadas conjunciones astrales sabes que además fíjate esto que yo he dicho que no es no es que es absolutamente inusual normalmente hay las elecciones después después de la proclamación definitiva de los resultados con un presidente del Congreso ya elegido empieza el tema ese de el sondeo de a quién se le propone para que el Reino llámennos seguido después es después el ya recibido el encargo el que se enriquece en fin Se ve con unos y con otros Sánchez no ha hecho eso sea anticipado Illes está recibiendo Él que ha sido un candidato competidor con nosotros les está recibiendo como el presidente del Gobierno o sea ya está figurando la situación

Voz 5 09:09 un ojo como

Voz 6 09:12 con Pedro Sánchez Pedro Sánchez Ferlosio ojo conmigo

Voz 1452 09:19 yo sé decir algo así que yo creo que la verdad que está demostrando que se maneja que se maneja estupendamente y que bueno tiene madera de político desde luego y que lo que ha pasado momentos muy malos y los ha superado y luego por otra parte vamos a ver si hay o no sé de dónde viene ese que edificó qué difícil que terrible en fin no va a poder gobernar en solitario y tal pues en solitario lo hizo Felipe González cuando no ganó la los no tuvo los imputados cuanto que hacían falta perdón no me faltaba bueno

Voz 1 09:55 no recuerdo ahora mismo cuantos les faltaban González

Voz 1452 09:57 pero faltaban los ese encuentro le faltaban los suficientes como para tener que negociar en el Parlamento con los grupos que podían apoyarlo y lo conseguía exactamente igual que hizo el señor Aznar en su primera legislatura lo hizo de tal manera que a la gente le pareció tan bien que le dio un premio de mayoría absoluta sea realmente no sea que viene este escándalo de que no puede ser es que no puede gobernar solo porque es que sino va a tener que entregarse a no sé qué nacionalistas a los que se entregaba naturalmente Felipe González y a los que se entregaba el señor Aznar y con los que negociaba y Abby en Fini hacia acuerdos pues de todo el tipo de todos de todo tipo no sea que realmente yo creo que que vivimos en una época de escándalo el ente que es muy puritano y desde luego nada nada efectivo no no sé

Voz 3 10:54 eras las segundas elecciones de Rajoy las de dos mil dieciséis las terceras de de en el gobierno dos mil once los mil quince bueno fue la legislatura en dos mil dieciséis que tuvo ciento treinta y cuatro creo recordar Ello esta admiten que que las veían y se las deseaban para sacar cualquier cosa delante que era negociación presupuestaria en el infierno que es decir que que se puede gobernar pero cuesta mucho con sus muchísimo mayor ah sí pero no es lo mismo tener ciento sesenta y tantos escaños que tienes que que que buscar una mayoría absoluta ya es verdad sólo de Aznar Aznar pactó con conoció hoy con el PNV que no necesitaban al PNV para tener mayoría absoluta pero esto ya son números muy exiguos y les les cuesta Dios y ayuda a sacar cualquier cosa delante de hecho por ejemplo Rajoy echó mano de los decretos leyes esta cosa que le criticó tanto Sánchez y luego Sánchez ha roto el récord de Recre decretos leyes al final va a tener que ir a mucho mucho al decreto ley

Voz 2 11:52 manera eran los gritos de la noche electoral cuando la primera vez en Génova primero que que le gritaban a Aznar la primera vez cuando quedó por detrás de la mayoría absoluta pues yo no Puyol el rito en ingenuo era Pujol enano habla castellano que es lo primero que hizo Aznar aprender

Voz 1 12:17 pero la es un pacto Ci

Voz 2 12:21 bueno entonces Ferraz una una conmemoración una celebración muy comedida siempre los socialistas la noche electoral son muy comedidos como se vio cuando estuvieron mayorías absolutas eran ochenta y dos en el año en sentido Madrid parecía que había ganado el Partido Popular porque el Partido Socialista está muy contenido cuidado no vemos ningún pretexto bueno entonces frente al la organización del del balcón ese que ponen de mecano tubo y tres torres para poner a los periodistas ya los cámaras en la calle Génova que yo vi y que estaba completamente en la desolación absoluta no sale con nadie en el otro lado pues tuvieron la precaución la pillería de no montar ningún el estilo hilo improvisaron después que se conocieran los resultados eran una especie de altillo para que sin nada

Voz 1 13:18 yo soy una especie de andamio

Voz 2 13:20 que gritaba la gente cuando liberiano Riquer lo primero que hay que hacer con Rivera si todo lo que ayuda a ganar las elecciones es un obstáculo al día siguiente de haberlas claro

Voz 1 13:33 en cualquier caso también los políticos son capaz de decir una cosa y la contraria en veinticuatro horas como hemos visto de P

Voz 3 13:38 por eso era en calidad de líder de la oposición no de prensa

Voz 1 13:41 lo hemos visto lo la respuesta Sánchez uno de los que estrenó se dejó arrastrar yo voy a poner cordones sanitarios a nadie es decir

Voz 2 13:51 es una recordó Borrell en la manifestación del ocho de octubre cuando está la gente Ebro mando Push de Bonn al a prisión dijo no el líder para la masa no se deja arrastrar por ella

Voz 1 14:07 ya que estábamos hablando con los que dicen una cosa y a la mañana siguiente dicen otra Cristina ese cambio de rumbo del Partido Popular de Casado ir las consecuencias ya yo no sé hasta dónde van a llegar por las consecuencias que pueden tener de momento el Gobierno de Andalucía hoy bous ya dice no nos vamos a sentar a negociar y hay unos presupuestos ahí estábamos sí

Voz 3 14:24 a que pase el veintiséis de mayo porque también ellos

Voz 1 14:26 están encajaba claro que lo distorsiona todo decía evidentemente Vox también está en Cannes

Voz 3 14:30 araña entonces ahí estamos en la pura distorsión

Voz 4 14:33 hombre Génova formalmente negaban que hubiera vida tal giro o no al al centro pero

Voz 3 14:38 es verdad que esa fue la interpretación que hicieron todo ello va hable con muchos barones territoriales que estaba en esa reunión Ésa fue la interpretación mayoritaria sí lo demuestra el hecho de que de repente por primera vez de Finanzas a dos como la ultra derecha o el hijas un lema de campaña que es centrados en tu futuro es decir que evidentemente el mensaje lo han recibido intentan rectificar lo único que admitió públicamente casado cuando compareció ante la prensa es que se habían equivocado en no darle réplica Ciudadanos porque Ciudadanos ya equivocado el entienden adversario habían ido contra ellos no les interesaba tanto garantizar un gobierno de centro derecha en el país como de arañar el espacio electoral que esta vez pues no iba a cometer el mismo error

Voz 1 15:22 es una idea replica sino que adoptó buena parte del discurso de Vox

Voz 3 15:26 eso es lo que les recriminan muchos mares no que es verdad que tampoco fueron muy críticos porque él se adelantó mucho a las críticas

Voz 1 15:33 hay esperanza puede tener efectos esto en en en el gobierno de Andalucía esta amenaza de Vox de hoy que hay que entender y estoy de acuerdo con Cristina en este contexto de otra campaña electoral puede tener

Voz 1452 15:44 no no no no no lo creo porque desde luego naturalmente sería muy complicado para para el presidente Moreno Bonilla pero también sería fin una manera de aislarse Vox que que a lo mejor no no les salía luego bien no yo estoy de acuerdo con lo que dice Mari Maíllo esto es en fin que si son palabras no perro ladrador poco ordenador no porque no les Teresa porque no le interesa porque quiere tener el protagonismo que tiene no porque el lo que han firmado firmado está ahí yo creo que va ir hasta el final de la legislatura con ello no de todas maneras Moreno Bonilla que Phil afirmado eso por supuesto y está gobernando con el apoyo de de Vox en todo caso en fin yo creo que se siente más cómodo ahora una vez que Casado ha dicho que vuelve al centro no porque bueno a él él también lo ha dicho no que no se puede que podemos poner una pierna un poquito a la izquierda y otro a la derecha pero de todas maneras el centro no abandonarlo

Voz 1 16:50 Miguel Ángel

Voz 2 16:52 sí yo no creo que vaya a haber ninguna modificación en Andalucía para nada yo creo que todo son pequeños escarceos in fine ideó pisen el poncho de un a poner de café pero aún queda ahí no pasa

Voz 1 17:07 de ahí no pasa ahí hay que entenderlo insisto de yo creo que todo lo decíamos también con el caso de las declaraciones de Pablo Iglesias como lo de Vox todo en ese contexto de esta campaña electoral permanente a ver si llegamos a ese veintiséis de mayo las últimas elecciones en un periodo prolongado de tiempo vamos a ver si si en este país somos somos capaces nos queda una cosa todavía no se ha

Voz 1071 17:28 el punto en el bloque político el presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra que ha visitado esta tarde en Alcalá Meco a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y a la ex consejera Dolors Bassa por la mañana se ha visto con los siete procesados internados en Soto del Real mientras en Barcelona el presidente del Parlament en pedía a Pedro Sánchez que se reuniera con Oriol Junqueras

Voz 7 17:48 yo creo que el mensaje de las urnas el domingo muy caro diálogo solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el estado este mensaje debería escucharlo el presidente Sánchez Pedro Sánchez debería

Voz 1 18:03 ya verás yo minuto para conocer cuáles son las apuestas del diario Público Anna Pardo deberá directora muy buenas noches

Voz 8 18:10 qué tal Ángels muy buenas que no se queden nos encontramos en público

Voz 9 18:14 bueno pues mira nos encontramos lo mismo que está y sigue tratando en la en la tertulia muy centrados por un lado por supuesto a la actualidad internacional en Venezuela y por otro lado impresos tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos para ver si hay pacto o no de gobierno hemos hablado con unos y con otros tanto con con el PSOE como con Unidas Podemos y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente como decía hasta el veintiséis de mayo no va a haber movimientos importantes pero sí la percepción de que de que no va a haber un gobierno de coalición el PSOE sigue en sus trece de que no va a dejar entrar a Unidas Podemos en el Gobierno la Podemos sigue enfadado con esa posición de Pedro Sánchez que no comprenden en ningún caso ellos aceptan o o bien tener ministerios han contado o bien tener presencia en todos ellos bien tener algún ministerio ver tener presencia en todos ellos en segundos terceros niveles tienen que se adopte el modelo de Ximo Puig eh que iba a dar entrada a aparecer a Podemos en Valencia además de a Compromís y quieren que se adopte en los gobiernos de coalición que

Voz 8 19:22 están prácticamente imperando en todas las es los papeles pero pero

Voz 10 19:26 evidentemente el tema el tema político del día de estos días al menos hasta el día veintiséis han muchísimas gracias hasta luego

Voz 1071 19:36 en las Queda Sastre Cuaderno de frases la justicia británica ha condenado a casi un año de prisión a Julian Assange el fundador de Wikileaks por violar la libertad condicional cuando pidió asilo en la embajada ecuatoriana de Londres las frases son de su abogado que ha afirmado que Assange temía ser secuestrado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos para terminar en Guantánamo o incluso condenado a muerte

Voz 6 20:00 el funeral se celebró dentro del furgón policial saludando puño

Voz 1071 20:05 bueno y una de las grandes historias de estos días que estamos siguiendo mucho aquí es el cambio de emperador en Japón Naruhito ha tomado posesión esta mañana del cargo del que ha dedicado su padre y ha prometido mantener la tradición la dirección de su padre Akihito al heredar el tono el Trono del Crisantemo ha sido una audiencia breve a la que asistido la Familia

Voz 11 20:25 David

Voz 1071 20:27 con otra cuidado las mujeres de la familia no han ido al acto previo que es donde Naruhito ha recibido los tesoros sagrados porque así lo marca la tradición de ese país que discrimina también a las mujeres en la línea sucesoria vea justo lo mismo que ocurre en otras partes no tan lejanas como el Lejano Oriente a en Italia

Voz 12 20:47 eso es condiciones óptimas también a fatuo sera ha suscrito un incremento que y los

Voz 1071 20:54 médicos han descrito como fue la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido de urgencia ayer Silvio Berlusconi y de hecho han desaconsejado al ex primer ministro que participe en la campaña de estas elecciones europeas le operaron de urgencia de una obstrucción intestinal creen que no seguirá su recomendación ya lo dan por hecho según ha llegado a firmar su médico personal a la salida del hospital de San Raffaele en Milán que es donde vive Berlusconi que por cierto tiene ochenta y dos años

Voz 12 21:20 el presidente Berlusconi ha pasado la noche absolutamente tranquila comió de non esperar en ello

Voz 1071 21:26 bueno a veces ordenadas las noticias y luego ves la que parece que tenga intención pero una noticia viene después de otras pues es no hacer nada con intencionada después de Berlusconi viene esta noticia un equipo hubo un equipo de científicos de la Universidad de Manchester ha descubierto que un fármaco de la familia de la Viagra es capaz también de mejorar la insuficiencia cardíaca de casualidad una enfermedad para la que no hay ahora un tratamiento efectivo estaban probando en animales Jesús Cristina estaban probando en animales de laboratorio vieron que el remedio contra la disfunción tenía aliviaba los efectos en el corazón

Voz 13 21:58 a ver que existe sí

Voz 1071 22:01 todos

Voz 13 22:02 antes lleven su calidad

Voz 1071 22:04 da también a reducir la evolución de la insuficiencia cardiaca decía uno de los investigados bueno los días en los que vamos por ser más más hoy en día difícil debe ir a buscarlos con el espectáculo que se ha visto en el Camp Nou y hacen ese esfuerzo de de buscarnos en el dial queremos agradecérselo siempre con un poco de música pero claro no música que buscamos con lógica y nada llegaba con información hemos dicho bueno posee hoy el Barça recibía al Liverpool Liverpool por los Beatles

Voz 14 22:32 sí

Voz 6 22:36 de todas formas no hubiera puesto las frases de flaquea retransmitiendo los goles del Barça Sarabia estamos aquí

Voz 15 22:54 qué

Voz 14 23:01 yo eh

Voz 15 23:06 sí

Voz 1150 23:43 el de las elecciones también se ha dejado sentir sobre el Primero de Mayo con la consolidación del PSOE en el poder la derogación de la reforma laboral del PP se ha convertido en reivindicación estrella estará en la mesa de Pedro Sánchez desde el primer día sin embargo el sur de mayo ya no es lo que era no he visto hoy ninguna referencia a la fiesta de los trabajadores en las portadas de la prensa Keita con el tiempo ha perdido el impacto que tenía demostración de poder sindical en las sociedades democráticas fastos de la manipulación de las masas en los países comunistas o incluso en el franquismo con la exhibición folclórica del sindicalismo vertical en el capitalismo industrial la clase obrera el sujeto portador las luchas laborales sobre ella construían los sindicatos su fuerza en el nuevo capitalismo se han multiplicado los grupos sociales y generacionales con intereses diversos y a veces contradictorios el poder sindical se ha diluido las movilizaciones tienen muchas caras sin embargo la cuestión laborales nuclear en un momento en que como describe la diputada alemana Gabi Zimmer el empleo se flexibiliza autonomista de un modo que es aprovechado por las corporaciones para liquidar derechos básicos Guaidó héroe responsable estas dudas se propaga después de un nuevo asalto fallido cuesta entender una estrategia de batalla frontal sino se tiene los medios necesarios para garantizar el éxito es decir para desmontar la trama de dinero poder y ejército del chavismo con que cuenta realmente Guaidó cuantos intentos fallidos desde Roca rama duro puede soportar con las fuerzas las que disponen tiene sentido anunciar golpes definitivos que resulta que no lo son está seguro de que a Maduro no requiera el fuego las para desencadenar una nueva represión o apuesta por la locura de una intervención americana calma después del sobresalto electoral Pedro Sánchez toma la iniciativa sin prisas a la espera de las elecciones del veintiséis de mayo pero sin pausa y conforme al mensajes las urnas apuesta por la distensión de momento convoca Casado Rivera Iglesias para analizar la situación el que quiera seguir

