Hora 25 (07/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:18 bueno pues aquí estamos a pesar del fútbol hoy podríamos volver a preguntarles si están ahí porque nuestra competencia esta noche es realmente dura y entendemos que algunos oyentes sean infieles que no todos los días se juega una semifinal de Champions entre el Barça y el Liverpool así que les avanzo ya que como quién lanza un mensaje en una botella

Voz 2 00:36 vamos a intentar algo en la cara B de este martes Pedro

Voz 0194 00:39 buenas noches vamos a intentar que el mensaje de la moto

Voz 1715 00:42 ellas venga de vuelta Éste es que nos demuestre que no han recibido mensaje que lanzamos hoy las ondas mermar efectivamente existen están ahí simplemente eso que hoy ustedes formen parte de la cara B demostrando que están al otro lado de la radio nuestro número de guasa para cambiar las notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Pepito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 01:07 pues eso serán unos minutos antes repasamos otras noticias del día Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches y empezamos con novedades en Francia donde se sigue buscando al estudiante española desaparecida la semana pasada

Voz 1667 01:17 la novedad es que la fiscalía de París ha abierto su propia investigación por este caso en manos hasta ahora de la policía francesa y de la Guardia Civil española

Voz 0194 01:24 corresponsal Carmen Vela la fiscalía francesa

Voz 2 01:27 la investigación por la desaparición de Natalia Sánchez Uribe de la que se desconoce el paradero desde el pasado uno de mayo en la Policía Judicial de París que investiga el caso por desaparición inquietante se encontraba esta tarde en el piso parisino donde había vivido en los últimos los meses Sánchez debía cambiar de apartamento el miércoles pasado su nueva campaña era de episodio la alerta tras quedar sin noticias de la joven que ya había dejado parte de su equipaje por la mañana

Voz 0194 01:55 Pablo Iglesias augura una larga negociación con Pedro Sánchez para garantizarles su apoyo

Voz 1667 01:59 el líder de Podemos ha cerrado la primera ronda de contactos del candidato socialista y presidente en funciones después de las generales este ha sido el encuentro más largo de la ronda más de dos

Voz 1663 02:09 es horas ese resumen en esta frase de Iglesias bueno las posiciones son conocidas nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos que estos procesos son largos en esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción y tranquilidad creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas

Voz 1667 02:38 horas con Iglesias cincuenta minutos ha durado la cita con Albert Rivera el líder de Ciudadanos ha defendido su papel como líder de la oposición y rechaza la petición del PP para que los naranjas abstengan y faciliten la investidura de Sánchez

Voz 2 02:50 lealtad con el Sanchís mono eso Casado siquiera abstenerse ha dicho que arcenes

Voz 1663 02:55 casado dice que lo que usted no es un chiste que dice Casado que él no pero

Voz 2 03:01 bueno si el Partido Popular yo encantado ayer a y lo que hay que volver al bipartidismo

Voz 1667 03:05 a partir de las diez todas las voces en la crónica política de esas

Voz 0194 03:08 muy crónica política que completaremos con un nombramiento

Voz 1667 03:11 una elección más que cantada la del sustituto de Inés Arrimadas en la portavocía de Ciudadanos en el Parlamento catalán

Voz 0194 03:17 Barcelona Albert Prats el hasta ahora portavoz

Voz 0760 03:20 duda danos en el Parlament Carlos Carrizo a sustituirá a la líder del partido en Cataluña Inés Arrimadas como presidente del grupo de Ciutadans en la en el Parlamento lo avanzado a Europa Press que lo acaba de confirmar la así lo han decidido la dirección de Ciudadanos después de que Arrimadas sea diputada electa en el Congreso también han designado a la diputada y senadora Loren a Roldán como portavoz del grupo parlamentario Roldán que por cierto era una de las opciones para sustituir Arrimadas Reino Unido votará en las elecciones europeas

Voz 1667 03:48 lo aclaro porque dependía de que el Parlamento británico aprobara un acuerdo sobre el Brexit antes del veintitrés de mayo pero el Gobierno de Theresa May asume que no va a ser posee

Voz 0867 03:56 el Londres Daniel político el Gobierno británico ha admitido que el Reino Unido se tendrá que presentar a las elecciones europeas del veintitrés de

Voz 0194 04:02 a ello el viceprimer ministro de facto David leading

Voz 0867 04:04 han afirmado que aunque lleguen un acuerdo rápido sobre el Brexit con los laboristas no habría tiempo material para aprobaron en el Parlamento Livingstone ha dicho que espera que los eurodiputados británicos no lleguen a sentarse nunca en sus escaños en Estrasburgo el dos de julio o sea que el Parlamento de Westminster apruebe el acuerdo antes se teme que estas elecciones se convierten en un nuevo referéndum europeo y que el voto de castigo vaya a parar al nuevo partido creado por Nike Alfarache que exige la salida inmediata de la Unión Europea las encuestas le dan un treinta por ciento de la intención de voto por delante de los laboristas con un veintiuno por ciento y los conservadores de May con un trece por ciento el resultado podría tener influencia en las futuras votaciones en el Parlamento de Londres selecciones por cierto en las que no

Voz 0194 04:40 no estará Sami Naïr no un juzgado de Madrid

Voz 1667 04:43 te fijado este martes la exclusión del politólogo francés de las listas del Partido Socialista en línea con lo que decidió la Junta Electoral Central que justificó ese veto en que Naïr no puede votar en España y por tanto tampoco puede ser cargo electo

Voz 0444 04:57 cadena SER

Voz 0194 05:01 veinticinco nueve y cinco minutos ocho y cinco en Canarias vamos a darles tiempo para que respondan a nuestro llamamiento de la cara B de este martes les recuerdo que buscamos oyentes que nos acompañe en esta noche en la que competimos nada menos que con una semifinal de la Champions Pedro Blanco espera sus mensajes su notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres y mientras se deciden si es que están ahí aprovecho para saludar a nuestra mesa de tertulia que también no sea elegido no les ha tocado frente al Fútbol Victoria Lafora buenas noches buenas noches yo prefiero esta contigo así me gusta Miguel Ángel Aguilar buenas noches y Emilio Contreras buenas noches es bien sabido que no tengo que hacer ningún esfuerzo pues no te gusta nada al fútbol estoy por dar del micrófono principal y que todo esto que lleves tu la batuta no

Voz 3 05:48 soy digno ya saben lo que decía Le Bal antes de escuchar a los oyentes es propongo intentar reconstruir la memoria

Voz 0194 05:55 de los españoles víctimas del nazismo en concreto la de los españoles que fueron deportados y que murieron en el campo de concentración de Hausen en Austria algo que el pasado domingo no fue del todo posible por la insensatez del nacionalismo catalán

Voz 1667 06:08 se recordarán la polémica que se produjo en el mismo campo en el acto organizado por la Generalitat precisamente para homenajear a los deportados republicanos durante el nazismo

Voz 4 06:17 el conseller Raül Romeva cuatro

Voz 0194 06:21 eso sería un acompaña a Ana Pastor triste con distintos

Voz 1667 06:23 de momento en el que intervenía Gemma Doménech Directora General de Memòria Democràtica de la Generalitat y que aprovechaba el acto en memoria de las víctimas recordamos para utilizarlo como

Voz 5 06:33 el altavoz de sus reivindicaciones a favor de sus compañeros encarcelados o pero

Voz 5 06:40 qué motivó el abandono del acto de la ministra Dolores Delgado

Voz 6 06:43 cualquier actuación cualquier expresión de exclusión creo que he hecho

Voz 1463 06:48 que afronta el mente con los valores de este campo

Voz 6 06:50 o de exterminio el espíritu que surgió de este campo de exterminio con los españoles que perecieron aquí en unas condiciones brutales simplemente por ser luchadores y defensores de la democracia en la libertad de nuestros valores constitucionales

Voz 1667 07:46 esta es la opinión sobre esta polémica del periodista Carlos Hernández que ha dedicado estos últimos años de carrera investigar precisamente en la memoria de los represaliados por el franquismo y el nazismo un trabajo plasmado en libros como Los últimos españoles demasiado

Voz 7 08:02 soy un término de porque se han acusado mutuamente ya es decir uno por parte de los dos de los dos lados no tanto de algunos sectores independentistas que han llamado nazis a a partidos que bueno puedes estar más de acuerdo con ellos pero son democráticos puede ser ciudadanos como puede ser también el Partido Popular y a la inversa es muy habitual absolutamente irresponsable absolutamente irresponsable además es una absoluta exageración despropósito llamar nazi a alguien porque no piensa como tú porque tienes discrepancias con él que por muy justas que sean las decisiones que se puedan tomar o por mucho que no se enfrenten algunas decisiones políticas hay que ser muy cuidadoso con el término nazi porque lo que ocurrió precisamente durante el nazismo fue una gravedad tan extrema que de alguna manera generalizar no al final lo que provoca es una cierta banalización una cierta minimización de lo que fue todo el horror precisamente del Holocausto el genocidio ejercido por Adolf Hitler y los suyos

Voz 0194 09:06 investigadores como Carlos Hernández saben que reconstruir la memoria de los españoles de Manhattan es como reconstruir un gran puzzle de miles de piezas cada una con un nombre con una historia en otros

Voz 8 09:18 hacen entraba con Mourinho

Voz 0194 09:20 dicho lo anunciaban nada más centrar

Voz 8 09:24 llegaba informaban para contraste discurso capitán y sus primeras palabras eran Jesús asume ha hecho en el crematorio dice pues esa puerta hizo eximía ligero la táctica el recibimiento

Voz 1667 09:42 esa es una de esas piezas una de esas historias la de Ramiro Santisteban un cántabro de Laredo que acabó en Hausen junto a su padre y su hermano era un campo de categoría tres donde se enviaba mano de obra que podía ser explotada hasta la muerte el

Voz 8 09:56 placa el dueño el jefe de la borrasca se antojaban echar auto a pegar aún muy cuando empezaban eh envían un poco sangre venían como fiel eh bueno para ellos un entretenimiento mataban por ejemplo no querría uno o dos muertos al día que cuando formábamos para que nos contarían que hacía la primera formación delante de la borrasca el a contaba los muertos otras noches los ponían porque suelo color oficial ejes venía a contar el anunciaba la borrasca número tantos

Voz 1667 10:38 tanto vivo tanto humor senos contó Ramiro en este mismo programa en Hora Veinticinco como pasó cinco años en ese campo de concentración hasta que recuperó la libertad

Voz 8 10:48 pues para mí salir a nace aunque a fuerza mucho tiempo ya no hay nada que es un poco salvaje

Voz 1667 11:01 meros Santesteban murió a finales de febrero a los noventa y siete años de edad

Voz 0194 11:05 setenta y cinco años después de la liberación del campo se acaba de publicar un nuevo estudio que contabiliza el número de españoles que murieron en ese campo de concentración

Voz 1667 11:14 precedentes como el estudio realizado por el investigador Benito Bermejo pero este último estudio lo ha elaborado un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid que ha cruzado la información conocida hasta ahora con los datos del registro que realizó Francia tras la caída del nazismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial les sale una cifra como resultado la de cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco españoles asesinados en Macao

Voz 0194 11:39 el profesor de Historia Moderna Contemporánea Guzmán me esperaba ha coordinado este último estudio Guzmán muy buenas noches hola buenas porque han recurrido a esos registros realizados por Francia qué tienen de particular

Voz 9 11:51 bueno en primer lugar hay que decir que es un un encargo encargos un estudio de la Dirección General de memoria para no dejar esto registros el poder escribir a los a los fallecido realmente no se entonces Ésta es la fuente principal para ella

Voz 0194 12:07 no pero porque son son más precisos los los registros franceses que los que se habían consultado hasta ahora

Voz 9 12:13 claro son de fallecidos son los únicos que existen realmente dos son otros pero los fallecidos son los que hace el Estado hace hasta ahora pues estaban en la Dirección General de podía

Voz 0194 12:27 hubo algo que sorprendiera especialmente cuando comenzó a poner nombre ya poner apellidos a las víctimas de House eh

Voz 9 12:34 nosotros teníamos se cotejar información y en principio es un trabajo numérico como bien dices pues va poniendo nombres permíteme que vas viendo que hay hay hermano mayoritariamente joven de veinte años ir a todas partes entonces eh de todas las de España entonces bueno haciendo un cuadro de S

Voz 0194 12:56 pues mayoritariamente jóvenes dices

Voz 9 12:59 sí son nacidos entre el catorce y el diecisiete pues gente con veintipocos años

Voz 0194 13:04 cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco españoles asesinados en total se sabe cuántos pasaron por el campo

Voz 9 13:10 siete mil quinientos cuarenta ahí time eso puede que me equivoque ahora pero se esa cifra en esa cifra entonces en la liberación de los Rosendo a él

Voz 0194 13:22 como hace tres mil poner nombre a las víctimas es un gesto evidentemente que las dignifica que las rescata del olvido pero va a permitir a las familias algún otro tipo de reparación

Voz 9 13:34 bueno inicialmente el trabajo el objeto que tiene ahora el registro civil podrá escribir algo que apoderan escribir a pesar de cumpliendo que hasta ahora no estaban como tal y por lo tanto todos los efectos legales que tenga a costa a partir de ahora pues pues van a poder ser reconocido y sobre todo una cuestión de reparación

Voz 0194 13:55 ha sido un trabajo largo

Voz 9 13:57 así un trabajo más que el argón intensivo porque éramos entre mucho todo

Voz 11 14:00 ahora puedes consultarlo

Voz 0194 14:03 ya el me me llamaba la atención también que me decía es que era meridianamente gente joven muchos hermanos muchas coincidencias de apellidos decías

Voz 12 14:11 sí sí eso es lo que sea falso Farfán familiares ahí dentro

Voz 9 14:15 grupos grupos familiares grupos de gente con la finalidad de los pueblos que esos fondos constatar

Voz 0194 14:22 pues muchísimas gracias por habernos atendido enhorabuena por este trabajo

Voz 10 14:26 muchas gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 14:28 ya son las víctimas se cuatro mil recuerda me las cuatro

Voz 1667 14:32 mil cuatrocientas treinta y cinco según este estudio

Voz 0194 14:34 es de siete mil quinientos españoles que pasaron Hausen conocemos hoy este estudio un nuevo estudio pero es un estudio además un encargo como nos decía el historiador con un objetivo y es conseguir la reparación de esas víctimas pero que coincide en el tiempo su su publicación que que no haya llegado a nosotros con esas las frases de los independentistas con esa frase de la directora de la memoria de la Generalitat de Cataluña en manejados en en un acto teóricamente de homenaje el domingo el domingo pasado esas palabras Emilio frente a cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco muertos

Voz 0554 15:08 bueno es que eso da da una idea bastante clara de hasta dónde llega la radicalidad y el fanatismo de los separatistas en este caso de los separatistas catalanes no no quieren desaprovechar ninguna oportunidad para tratar de vender su producto lo que no se dan cuenta de que al hacer esas afirmaciones se convierte en una especie de Boomerang que se vuelve contra ello porque como vas a comparar un régimen como el nazi que asesinaba Billy canalla mente a sus adversario político con un Gobierno con un estado como el español que en aplicación de la ley a una conducta presuntamente delictiva en lo que hace es aplicar la ley cómo se puede cómo se puede establecerse hasta tal punto que el señor pues se puede presentar a las elecciones europeas se podían presentar a las elecciones en Alemania lo que no estaban de acuerdo cojín le a empezar no había elecciones una cosa verá esto de hecho si me permite dos reflexiones en primer lugar es cuál es el origen de que este eso españoles estuvieron allí pero españoles toman en España que ocurrió que después de la guerra hubo una emigración una una serie de de ciento de ciento

Voz 0194 16:20 también hay que destacar que muchísima gente por Francia

Voz 0554 16:22 que fue en Francia lo cogió claro quién lo escogieron la inmensa mayoría eran policías del régimen de Vichy porqué sólo franceses que cuidan muy bien su imagen han tratado siempre den cubrirlo de ocultarlo pero buena parte del pueblo francés apoyó la ocupación y el régimen nazi lo de la resistencia Fun algo que ese mitificado al final hay una maravillosa biografía desean la cultivo de tres tomos que den comunicase cada uno Castilla La Gineta Page el general De Gaulle que dice que en el momento en el que De Gaulle tuvo más éxito y tú más más fuerzas Burden estuvo veinte mil hombres en una guerra en la que había batallas como la de Stalingrado que se apretaba millones no se unió nadie cuando De Gaulle fue a Dakar para hacerse cargo de Senegal y la misma fuerza francesa lo echaron de allí y la segunda cosa es que desgraciadamente o afortunadamente en una democracia como la República Federal Alemana se pueden hacer esta homenajes a la gente que ha muerto en campos de concentración en un país que no es una democracia como Rusia no se pueden hacer ese tipo de homenaje a los que murieron inocula que son igual de millones que lo que montaron los nazi o quedan más y Miguel Ángel

Voz 13 17:32 sí bueno no

Voz 0554 17:34 es un desacierto fruto

Voz 13 17:36 esta señora creo que además de que eso lo lo va a pagar quiere decir que que en un sitio como ese campo hemos House requiere un tratamiento de extraordinaria delicadeza si todo lo que sea la manazas imita irá Fini las equiparación es un sinsentido además produce uno un dolor y una que no caduca no yo esto esto me parece que es que es un camino de perdición para que lo emprenda de verdad

Voz 0194 18:16 en este caso una representante del Gobierno pero recordemos Miguel Ángel cuando el homenaje a Machado fue en Bolivia donde un grupo de independentistas es verdad que no tenían cargo institucional pero un grupo de independentistas al grito de de fachas ante aquellos que estaban manejando entre ellos el presidente del Gobierno Victoria

Voz 0554 18:34 a ver yo creo que a la finalización del conflicto interno el Inter en la edición tiene un límite que es el límite ético que es tú no puedes ir a vender el producto a un sitio equivocado entonces bueno pues está claro que no tienen la menor rubor en utilizar cualquier en enclave por muy histórico que sea por muchas connotaciones dramáticas que pueda tener les da igual entonces bueno pues el es evidente que el que el señor Puigdemont que ahora por lo visto está maniobrando para no tener que venir aquí a recoger el la el acta de diputado y poder ir a Estrasburgo a seguir vendiendo la independencia de Cataluña pues ha encontrado una representante de su Gobierno que el sitio de la Maja ausente bueno también podría haber utilizado el estadio de Santiago de Chile donde Pinochet metió a la gente y los mató a todos como a Víctor Jara es decir todavía les quedan Elio lo estoy por mandar una carta a esta señora sugiriendo además sitios de la ignominia de la vergüenza histórica para que en fin sigan vendiendo estos mensajes tan tan conmovedores por subir

Voz 0194 19:38 su ética Iturbe se conoce la historia

Voz 0554 19:41 porque sino sería imposible sería absolutamente imposible una de las razones del cierto éxito que ha tenido en Cataluña el separatismo es la manipulación de la historia y lo que es más grave la dejación que ha hecho durante años durante decenios de la enseñanza de la historia real de España tal y como ha sido con sus aciertos y con sus errores y la de Catalunya dentro de España como ese es vacíos a dejó libre ya sabéis lo que decían los clásicos al horror vacuo el espacio que deja libre un cuerpo tiende a ocupar lo otro no sea enseñó la la Historia desde donde debían enseñarse buena manera plural imparcial por grandes profesionales de una tendencia de trata entonces ese hueco lo han ocupado los historiadores separatista alimentando es una milonga que no existe ya lo que pasa es que esto no tiene que haber no tiene que ver exactamente con la Historia de España si no con la historia de la Segunda

Voz 0194 20:31 Guerra Mundial la tragedia de la Europa del siglo XXI yo me preguntaba sobre el desconocimiento de partes para preguntado si sabía o no no sé si yo lo pregunta por parte de los que hacen estas declaraciones que ha ocurrido Isabel lo que pasó eso digo sea no tiene que ver con ustedes tiene que ver Esther europea pero como lo humano a ver gente bueno saber si es o era una fábrica de mantequilla una fábrica incluso debería deberían saber de los españoles que salieron por la frontera francesa hacia el exilio claro

Voz 3 20:59 eran cuartos mucho Cataluña por Cándido bien de la mayoría eran catalanes

Voz 0554 21:05 porque cuando cuando se produce ya el el cierre del Frente cuando las tropas de Franco todo van Vinaroz de en la batalla del Ebro es la gente de Aragón de parte de Valencia de Cataluña la que huye por la frontera con Francia la mayoría de lo que huyeron eran eran catalanes y ellos tenían que conocer la historia de Cataluña la historia de de Europa en fin conocer lo que pasó en Manhattan que eso en fin

Voz 0194 21:30 es decir que tampoco iba a decir tampoco hace falta pensar licenciatura tomada hace falta estudiarlo usted simplemente estar un poco interesada por la historia y por el pasado de la historia te molesta la pone

Voz 1667 21:42 eso para saber más de lo que ocurrió en ese campo de Mauthausen y también en el resto de de campos de concentración nazis mire hablaba Ángels esta tarde con Carlos Hernández se nuestro compañero y no recomendaba una base de datos un buscador que está alojado en una página del Ministerio de Cultura en el que se puede buscar tanto por el nombre como por el apellido como por el lugar de procedencia la historia de los españoles deportados a esos campos de concentración incluye su fecha de nacimiento cuando fue deportado y cuando se le perdió la pista

Voz 0194 22:13 incorporamos una historia más en estos minutos que estamos dedicando la memoria de en paz

Voz 1667 22:18 sí la de una bandera de la República Española escondida en ese campo de Hausen una bandera cosida por los propios presos del campo de concentración con retales de los uniformes nazis

Voz 0194 22:28 Juan Francisco Ortiz es hijo de uno de esos españoles que estuvo en Manhasset Juan Francisco buenas noches hola tu padre era Francisco Ortiz Torres como cabo El prisionero en este campo nazi

Voz 10 22:41 el matrícula cuarenta y dos cuarenta y cinco imitado pierna de Jaén

Voz 14 22:49 hola y cómo cómo llegó hasta

Voz 10 22:53 ah bueno fue un recorrido sólo era muy por debajo del treinta y nueve lo llevaron cerca de tu hijo un campo de concentración

Voz 0194 23:05 sí sí

Voz 10 23:08 me dieron la oportunidad de oirse a Méjico Argentina o alistarse en mi padre en sus compañeros avistaron porque quería seguir la lucha ya entonces estuvieron fíjate basó norte desde Francia así la idea es la de pasar a Inglaterra para seguir peleando pero cuando llegaron no había pusieron unos españoles de retaguardia cuando llegaron un barco

Voz 0194 23:44 iba

Voz 10 23:46 bueno campo de su primero a Alemania

Voz 0194 23:50 dime dime una cosa con Francisco cuando tu padre fue liberado se llevó del campo de Hausen una bandera republicana lo decía antes Pablo cuál es la historia de esa bandera

Voz 10 23:59 bueno el grupo comando libra de Matthäus que eran una pandilla de amigos de compañeros tenía una clandestinidad muy bien organizada huyen organizadora sí bueno lo cubrió español de de hacer esa bandera con uniforme de lo más mi padre la recogió está firmada la firmaron todos lo compañero Maro está firmada

Voz 9 24:34 sí lo es con la doble padre

Voz 10 24:38 de la baraka sí y ahí estuvo la bandera escondía la sin

Voz 0194 24:47 es esa bandera Juan Francisco de siempre ha estado en tu casa tu siempre habías visto desde pequeño no

Voz 10 24:51 sí sí desde que así sea desde que mismos me vi Moria recuerda pues sí he jugado con con ella cuando eran niños podría me perdí mil veces lo que hago o lo que sea

Voz 12 25:06 pero no digo dónde dónde dónde dónde esta ahora con Francisco esa bandera

Voz 10 25:11 tengo yo en mi casa la tengo yo soy bueno como soy músico el desconcierto y tengo un programa ahora para la memoria para el ochenta aniversario de la retirada y lo concierto incluso la gente me invitaron al Senado para tocar

Voz 0194 25:30 sí claro

Voz 10 25:32 el Senado con mi madre

Voz 0194 25:35 así que eres consciente de lo que significa esa bandera como cuando era un niño yacía es una cabaña de indios con ella casi no

Voz 10 25:41 pues sí jugaba con ella estaba estaba de niños en algún cajón de de una cena que teníamos igual que llegó hasta aquí

Voz 0194 26:01 una una una última cosa con Francisco tu padre volvió a visitar Hausen

Voz 10 26:06 sí sí fue apto para las cuando pasó cincuenta años de la liberación del campo organizaron un viaje si él se fue la compañía después mucho más tarde cuando ducto tenía el cincuenta y cinco años que con el trabajo no tenía tiempo de pero un día como tenía un hueco débiles tenía gana de de acompañarlo entonces me de vivo qué te parece si esta semana vamos a gente ningún quien dijo que sí

Voz 0194 26:39 el hablaba mucho de su estancia allí lo verbalizado mucho

Voz 10 26:42 bueno sí algo él Beate y a sus amigos han tres contaba cosas pero ellos no hablaban a Lou cuando te niños no no comentaban andar padre empezó a hablar con doce subsedes hilo con sesenta años se jubiló he allí ante su memoria moverse sí claro puede que estaban invitado a muchos actos Coulson lo lo acompañaba veo mi hijo que es también mi hijo qué tal madre viva la que que va a hacer una tabla de trabajo jugar contra el siete de puede también hace conferencias sobre la historia su abuelo muchas la misión Se

Voz 12 27:29 se mantiene se mantiene viva la memoria Juan Francisco que eso es importante eso es muy importante no

Voz 0194 27:37 pues muchísimas gracias conserva la bandera bien conservada

Voz 10 27:41 sí sí está sí la cuidamos como como una reliquia

Voz 12 27:48 muchísimas gracias y buenas noches gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 27:53 ves tú Emilio tú decías cómo habían llegado hasta allí de Jaén paso a Francia con la idea de irse a Inglaterra y en Francia y además dicen los tenían ahí en la retaguardia y ahí y ahí está

Voz 0554 28:04 por qué los españoles los soldados españoles fueron utilizados como carne de cañón ojo haya porque cuando Leclerc ocupó París quién iban con el que no eran soldados franceses la mayoría eran españoles eran republicanos y la mayoría hay quiere decir ogro eran comunistas y fueron lo que lo que se jugaron la vida entrando en París y los franceses eso sí ha visto una primos llamar de París y e IBM en esa se reproducen grabaciones filmaciones de millones de personas los Campos Elíseos con que una décima parte de esos millones hubieran lanzado contra Hitler cuando ocupó París a lo mejor no lo habría hecho

Voz 0194 28:42 llamaba la división mete no no no no entro en París

Voz 0554 28:47 he tenido número la sin con ligera en cuanto están hablando

Voz 0194 28:49 en una división nueve a nueve

Voz 11 28:52 el hecho no han hecho un monumento en el en el Hôtel de Ville

Voz 0554 28:58 te poco inaugurado por la importante conocerlo

Voz 0194 29:00 la historia importante conservar la memoria como hace Juan Francisco con esa bandera republicana hecha con los retales de los uniformes de los militares nazis Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 16 29:29 no

Voz 0194 29:34 Severino Donate buenas noches buenas noches

Voz 17 29:36 es decir esto listo a escucharte soy detuvo oyente el único creo es mi principal cometido el día escucharte hasta Atenas hombre yo espero que haya algún oyente mal hecho álbum

Voz 0194 29:47 es un cálculo de cuantas personas puedan estar escuchando en una noche de semifinales de Champions como esta

Voz 17 29:52 en la que emitimos por ser más onda media dispositivos móviles venga tú desaniman hagamos una estimación sólo en el equipo digo preventivas

Voz 1663 30:00 pero

Voz 17 30:01 podría sumar a Pedro Blanco como oyentes pero está pendiente de la mesa de reglas

Voz 18 30:05 excavando últimas horas lo quitamos Sastre tiene su mente en Liverpool lo quitamos

Voz 17 30:10 Josema no se puede ser más del Barça lamenta el Liverpool Pablo Morán y Nacho Palomo son del Madrid y por eso también tienen el alma el Liverpool aunque con intenciones aviesas claro Bryant está los teléfonos lo quitamos Marcos Granado Ingelmo tiene los dedos en la mesa de control y la mente el Liverpool Sara de vacaciones no sé si en Liverpool pero la quitamos quién nos queda tú yo pero ahora tiene la mente en los ojos en el campo sólo quedó yo que también por obligación Victoria Lafora Miguel Ángel Aguilar y Emilio Contreras que han tenido que venir aquí

Voz 3 30:41 bueno está más atención al partido tú no pero es que le presta más atención ha perdido es Miguel Ángel Aguilar que le he tenido que que pedirlo de la unidad porque estabas en Liverpool tú también Miguel Ángel visto eso si eres capaz de estar en Liverpool y responder rápidamente a una pregunta de

Voz 19 30:59 no en Cannes tampoco lío y a nadie pero

Voz 17 31:02 no porque el personal estuviera escuchando por Carrusel el Liverpool Barça sino porque tras sobrevivir a un accidente de avión tuvo que pasarse algunos años en una isla desierta del Pacífico

Voz 0194 31:12 hablamos de la película náufrago en la quejas

Voz 17 31:14 interpreta a un empleado de Fedex una Compañía Logística de paquetería por eso Hanks va por la isla con una caja de cartón de Fedex tipo Correos Amazon siempre con la esperanza de hacer la entrega

Voz 0684 31:29 del éxito de la película náufrago se sondeó la posibilidad

Voz 17 31:32 de hacer una serie después de pasar por algunas manos aquel proyecto acabó siendo la serie Lost Perdidos donde se establece un juego de señales y mensajes más o menos misteriosos que hay que descifrar la semana pasará muchos éramos extraños

Voz 20 31:47 pero ahora estamos todos aquí sólo Dios

Voz 17 31:50 sabe por cuánto tiempo pero si no

Voz 20 31:53 hemos vivir juntos hemos

Voz 17 31:55 como nosotros en el programa

Voz 3 31:58 se está poniendo dramático se pero siempre

Voz 17 32:00 la moral alta a Robinson Crusoe cambia la vida cuando encontró a viernes y tuvo al fin alguien con quien poder comunicarse y nosotros es el objetivo de esta grave tenemos que encontrar

Voz 1663 32:11 Nuestro o a nuestros Bjarne que son nuestro

Voz 17 32:13 los oyentes Pedro Blanco están ahí estará

Voz 21 32:16 sí eh tú calculador ha fallado días bien he perdido la cuenta

Voz 1715 32:22 la número veinticinco diría que son XXV no son más porque algunos por ejemplo nos escuchan en pareja vamos

Voz 22 32:28 pero el fútbol aquí estamos escuchando si somos dos desde Vitoria por Internet

Voz 1715 32:34 desde Vitoria en terrenos escuchan estos dos amables oyentes hay algunos que nos escuchan pero se preguntan de qué tiene que hablar mira

Voz 23 32:42 hombre pues todo lo que están

Voz 17 32:44 así que queremos participar pero sino es decir si el tema

Voz 0194 32:47 el problema es era saber

Voz 21 32:49 no sólo eso

Voz 1715 32:51 el oyente es no es la única de nuestros oyentes que nos están escuchando mientras vuelven a casa

Voz 24 32:59 buenas noches aquí Noemi desde Tarragona de vuelta a casa si me quieren contar yo estoy

Voz 0194 33:10 bueno seguimos contando Pedro y seguimos escuchando a ver si hay oyentes no hay tema lo digo por si algún oyente anda despistado el único tema es saber Nos han elegido a nosotros frente a un apasionante semifinal de Champions entre el Liverpool y el Barça nosotros estaremos muy agradecidos porque sino tenemos una sensación de soledad eso es martes bastante complicado eh ya lanzamos un primer SOS a las nueve y volvemos a lanzar otra botella al mar e insisto nos dicen si estás Iggy como nos están escuchando

Voz 16 34:03 la canción era inevitable todo lo posible pero no había manera hay una cláusula que obliga emitirla siempre que se hable de todo el universo por todas partes

Voz 0194 34:17 mensaje en una botella José María Ruiz es neuropsicóloga hoy profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid José María muy buenas noches hola buenas noches José María cómo reacciona nuestro cerebro cuando lanzamos un mensaje muy claro tú cuando lo hace es un mensaje crea una expectativa con más o menos pretensiones cómo funciona el cerebro

Voz 26 34:36 el cerebro tiene que tener pues inicialmente una motivación por la comunicación no y esto es algo que es inherente a A a la raza humana no es inherente a nosotros mismos y no sólo de humanos también de otros de otros mamíferos esta comunicación por tanto nos acompaña en todo el cerebro lo que hace en realidad es pues en contra de lo que se ha pensado un poco de manera folclórica históricamente de que se activaban una de determinadas áreas del cerebro sobre todo el hemisferio izquierdo pues ahora sabemos con técnicas de neuroimagen que en realidad la activación del cerebro es bastante más orquestal que funciona todo de una manera pues y a modo de a modo de de dirección de orquesta no primero suena una generación del mensaje luego se genera a la sintaxis luego se van rellenando las palabras luego se genera una meta comunicativa va ir de esa manera pues bueno el cerebro emite ese mensaje en la botella sea no que sonaba

Voz 0194 35:34 José María qué pasa cuando nadie encuentra la botella qué pasa si no tenemos respuesta

Voz 26 35:38 bueno pues si no tenemos respuesta depende de la intención comunicativa que uno tenga claro si si uno no tiene respuesta por ejemplo como un interlocutor que está presente pues podemos intentar alzar la voz

Voz 10 35:51 hola darle un golpecitos

Voz 26 35:53 con el dedo para que nos oiga pero para que nos preste atención fundamentalmente pero claro ahí en otras ocasiones como en redes sociales en las que el mensaje se lanza a una gran nada con la esperanza de que alguien lo escuchen hoy en ese sentido sí que es mucho más Mensaje en una botella no en el sentido en el que bueno no sabemos quién Slovan a recoger no

Voz 0194 36:11 tenemos necesidad somos seres sociales tenemos necesidad de ser escuchados

Voz 26 36:17 sí sin ninguna duda tenemos inicialmente como como bebés recién nacidos tenemos la necesidad de escuchar para poder generar ese lenguaje es decir nosotros aprendemos porque estamos inmersos en una cultura que habla una lengua que llamamos la lengua materna que es la que no se empapa no nos y nos nutre entonces inicialmente tenemos esa necesidad de no te de de de no tener ese contacto humano bueno sabemos que hay consecuencias importantes en el desarrollo intelectual no con esos niños salvajes que sean encuentro a lo largo de la historia

Voz 0194 36:51 sí funciona el cerebro de una manera diferente cuando lanzan el mensaje y espera respuesta cuando tú eres el interpelado

Voz 26 36:58 sí claro porque de alguna manera claro propone el cerebro pone en marcha áreas más de tipo comprensivo más de tipo de de de codificación del mensaje lo sin táctico y en lo morfológico en los semántico de manera que si soy el oyente tengo una actitud aparentemente más pasiva pero sabemos que que que no es así que que es una actitud muy proactiva porque en realidad en la con la comprensión es mucho más activa de lo que originalmente pensaba

Voz 0194 37:30 no hablabas antes de las redes sociales también una respuesta masiva ya Grumman abrumadora puede agobiar nos

Voz 26 37:38 en principio la gente que usa redes sociales y lo hace con una intención de promoción

Voz 12 37:42 por tanto espera esta respuesta masiva una respuesta masiva es lo deseado

Voz 26 37:46 salvo que la respuesta masiva pueda tener consecuencias no deseadas no como por ejemplo que se entere pues a lo mejor nuestro jefe feo que era lo mejor biliar que hemos dicho una cosa que no que no queríamos que trascendiera pero en principio las redes sociales son utilizadas fundamentalmente para obtener me gustas obtener seguidores obtener no es decir tiene un un punto de difusión no de deliberación de un mensaje a una a una gran audiencia potencial

Voz 27 38:20 no

Voz 17 38:22 la película Los otros de Alejandro Amenábar no desveló nada se sufre la divisa Gil la difícil convivencia y comunicación entre muertos y vivos la manera de comunicarse con los muertos por qué no nos llega con los vivos en el caso es que desde hace un tiempo sobre todo desde que las redes sociales se han hecho fuertes se ha extendido un anglicismo que tiene que ver con el más allá

Voz 8 38:43 un Ghost in hacer el fantasma

Voz 17 38:46 que no es lo que pudieran pensar los Veinticinco oyentes que ha localizado

Voz 0194 38:49 pero no están señalando Pedro que vamos vamos sumando eh y ya tenemos más de veinticinco

Voz 17 38:54 el Madrid docenas no Ghost in hace referencia al siguiente supuesto usted tiene una relación cordial con una persona a través de la red es sociales Facebook Whatsapp telegrama se comunican regularmente usted envió un mensaje y esa persona Le atiende le envía otro mensaje ID vuelve a responder durante meses o años pero un día esa persona de la noche a la mañana sin avisar deja de contestarle

Voz 11 39:22 desaparece silencio

Voz 3 39:27 José María existe cierto hedonismo en toda comunicación que va más allá de lo funcional

Voz 26 39:33 bueno sí en principio en en en redes sociales que es un poco el tema del que está sobre la mesa yo creo que sí tiene un bastante de buena de de punto de hedonista en tanto que cuantos más me gustas obtenga mi mensaje mi reflexión mi comunicación pues yo más satisfecho me voy a encontrar sin embargo en la acción humana persona frente a persona en principio no debería haber ese supuesto narcisista o hedonismo no en la en la comunicación a comunicaciones necesaria y es tan incentivo como comer respirar como no se dormir es decir es un incentivo principal para los seres humanos no es algo que motiva la conducta de una manera muy importante

Voz 0194 40:21 bueno José María Ruiz muchísimas gracias por escucharnos por atendernos explica

Voz 12 40:26 muchas gracias gracias y buenas noches saludó Miguel Ángel tu espera respuesta cuando hablas

Voz 0194 40:32 cuando lanza un mensaje te gusta te gusta el fin de la gente

Voz 13 40:35 cuando hablo donde aquí la radio por ejemplo

Voz 0194 40:38 te gusta que te digan ayer escuché a usted en la radio

Voz 13 40:40 me gusta me lo dice mucha gente se para bien para mal pues casi se prepara para algunos para mal e incluso conjuro

Voz 11 40:49 con cierta violencia verbal

Voz 0194 40:52 pero aún así a ti te gusta que te digan aunque sea para mal

Voz 13 40:55 bien sí sí vamos a ver yo tengo la ventaja de que soy muy accesible para esas cosas porque sea accesible porque viajo en los transportes públicos el que trae en su propio automóvil tienen muchas ventajas protegido tan igual pero si si tú coges el autobús o el metro que es

Voz 0554 41:15 siempre bueno

Voz 11 41:18 quiero decirte también ocasiones incluido precisaba coge un taxi muchas gracias por lo por llevarme el gremio

Voz 3 41:27 oye te lleva ante el amigo te dice esta noche has estado bien Miguel Ángel ver si alguna vez lo comenta esta noche está bien bien se mete come to Karel que hace siempre el pase del programa me di con lo cual ya no lo hago no darle motivo aquí pero es gratificante imagínate cómo se van den encantados los dos en el coche está estupendo pues anda que tú

Voz 0194 41:54 no hace falta que nadie más les digo están cierto no decimos esto hablamos del programa

Voz 0554 42:02 yo creo que el programa no siempre hay hoy creo que ha quedado bien interesante una columna anal un juicio exclusivamente profesional

Voz 0194 42:10 si tú a ti te gusta esta discreta si lo que dice no damos no que no digan lo que dicen de mí a ti te gusta que te diga algunos diariamente encanta yo soy súper vanidosa te gusta saber que hay alguien que claro que me estás escuchando sí por eso me estaba hundiendo no pues vamos a salir a flote porque verdad hemos pasado una tarde un poco duran poco complicada la gente de hora25 pero vamos a salir a flote porque Pedro no para de atender a la a los oyentes es decir que o el exacto que sí tengo vagón de metro yo creo que empiezan a caber nuestros dientes

Voz 3 43:01 a pesar de que Marcos nos estaba escuchando creo que esto no es lo que quería pero bueno las vidas las vidas inteligentes el proyecto SETI acrónimo

Voz 17 43:09 lo del inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre trata de encontrar vida fuera del planeta Tierra haciendo barridos y análisis de señales electromagnéticas capturadas por radio telescopios

Voz 29 43:26 este es un fragmento de la película con tan tan basada en una novela de Carl Sagan en la que Jodie Foster equipo interpreta un acierto

Voz 17 43:35 cerca del SETI que localizar señales le dirá extraterrestre IS elegida para establecer contactos siguiendo el otro modo de actuar que tiene el SETI es enviando mensajes que a esta hora hay desde hace años viajan por el espacio a la búsqueda de oyentes

Voz 30 43:49 os saludamos seáis quiénes seáis saludos de un ser humano de la tierra por favor contestar saludos a nuestros amigos de las estrellas ya lo esperamos comenzamos algún día

Voz 17 44:05 ahora es cuando con mucho eco podríamos decir

Voz 1667 44:07 somos Hora Veinticinco saludamos saludamos Els quiénes seáis

Voz 31 44:15 a eh yo yo

Voz 17 44:28 llamando a la tierra de M Clan mil novecientos noventa y nueve es una versión de un tema de

Voz 22 44:33 en la Steve Miller Band

Voz 17 44:41 para los murcianos supuso un éxito rotundo sin embargo la canción original de Steve Miller van pasó sin pena ni gloria en mil novecientos setenta y seis cuando se distribuyó por América del Norte con lo grande que es Estados Unidos aún que la versión de M Clan en realidad se inspiraban espiritualmente en un clásico de David Bowie Space odio ha puesto a pisar esta canción lugar penitencia pero jóvenes para recordar que David Bowie que como todo el mundo sabe él no ha muerto sino que ha vuelto a las estrellas cantaba aquí la historia de un astronauta perdido en el espacio que intentaba contactar con la sala de control impedía que dijeran a su esposa que la amaba después de escucharla decenas y decenas de veces nunca nadie ha respondido al astronauta de Bowie sigue dando vueltas subido a una lata a España

Voz 1663 45:57 ya no fuese todas las señales que hemos estado mandando desde que hemos empezado el programa tienen receptor

Voz 1715 46:03 sí que sí que seguimos sumando Pedro necesitamos ya dos vagones de metro al menos perdido ya la cuenta igual lo que tenemos que hacer de aquí a que termine terminemos a las once y media AIS ir

Voz 0194 46:13 partiendo en si si así les vamos a escuchando

Voz 1715 46:16 la demostración de que hay muchos oyentes ahora escuchamos las notas de voz pero permitidme porque tenemos que ser eso Darius con quién no puede por ejemplo Iván en Las Palmas nos escribe dice estoy afónico pero estoy puede enviar una nota de voz así que lo dejamos dicho Alberto nos ha escrito desde Luxemburgo que nos está escuchando con su mujer Lourdes Turín desde Turín Miguel que es un diseñador gráfico Desi que nos escucha desde Suiza que oyentes muchos oyentes que no se han enviado notas de voz un minuto y medio que lo demuestre

Voz 6 46:46 hola aunque es contertulios pues entonces estoy aquí con vosotros como casi cada noche y cuando lo poderoso directo o la carta Illa miembros mucho más interesantes toque

Voz 1663 47:02 que el fútbol buenas noches Francisco Garrido desde Sevilla Iker ahí al otro lado pues nada a pesar del fútbol aquí estamos como

Voz 32 47:13 cada día menos mal que no nos podemos eh es poder seguir eh hora25

Voz 6 47:20 muchas gracias a cabo volviendo a casa paro medio en la carretera para poder mandarle un mensaje decir que sí que estamos en la del otro lado escuchando la radio

Voz 8 47:29 yo estoy escuchando las Hora veinticinco buenas noches en Valencia

Voz 33 47:38 sí buenas noches Elisa desde Alicante que sepáis que Sermas ha sido el taza del siglo porque así me evita tener que andar cambiando de Dial cada vez que hay fútbol

Voz 0194 47:52 en la la de estás más veremos a los jefes cuatro

Voz 11 47:57 escucha mientras prepara abracen

Voz 2 47:59 buenas noches es Fernanda hay soy un incondicional importa ya fútbol Hora Veinticinco

Voz 11 48:05 estoy estoy estoy estoy desde Madrid yo sí estoy estoy escuchando preparándome la cena con mil Europa China hombro móvil a ver qué hago yo creo de pierdo hora25 cuando juega el rollo la Champions pocas veces

Voz 17 48:26 el Agus desde debe hay otras opciones las dos tienen que ver con Oraya escuchar ninguna como el cante el Barça o el You'll Never Walk Alone del libro

Voz 1667 48:34 pool pero esto hay que acabarlo como se ha tenemos a

Voz 17 48:36 Del Bosque

Voz 34 48:39 a Camela

Voz 0444 48:42 me quedo me quedo con la de la de Adele

Voz 3 48:44 seguro

Voz 34 48:51 a mí

Voz 35 49:00 sí

Voz 34 49:01 en fui a veces CD de gira

Voz 0194 49:12 Hora veinticinco

Voz 0194 52:14 las eh

Voz 40 52:16 pase lo que pase

Voz 41 52:26 sí

Voz 34 52:34 hola me

Voz 0194 52:51 buenas noches hola qué tal buenas noches piezas fuerte hoy

Voz 1463 52:55 con Adele con este vozarrón de la cantante británica que ha anunciado que pronto vuelve a sacar disco también a los escenarios lo había dejado

Voz 0194 53:03 hacía tiempo no si estaba de baja de máter

Voz 1463 53:05 unidad se va a titular treinta le pone siempre números amo a muchos de los discos contar porque no me puedo resistir es que vuelve también porque se ha separado de su pareja me encanta porque leyendo cosas de dicen los fans con muy mala leche que es que de aquí sale un discazo

Voz 0444 53:23 de lo malo siempre gracias a la separación de tenemos un discazo lo sentimos por ella pero ascendimos Morella hay porte pero nosotras disfrutaremos del discazo de Adén

Voz 1463 53:33 pues no sirve también para entrar al lío a hablar de la que ha sido la polémica del día que va sobre apropiación cultural pero no te preocupes que no voy a hablar de rosa sino de políticos es la tercera vez que un acto

Voz 0194 53:44 a una productora piden que no se utilice una peli

Voz 1463 53:47 la una serie en esta campaña electoral tipos campaña primero fue he HBO diciendo a ciudadanos que no usara imágenes de Juego de tronos son carteles con Arrimadas haciendo de Khaleesi después Warner pues se dijo que no había autorizado a Vox para usar imágenes del Señor de los Anillos en aquel famoso tuit en el que luchaba contra todo y todos

Voz 0194 54:05 eso ovetense lo tengan que decir yo creo que ese día como lógico no pidieran permiso para utilizar si la cosa de los derechos de autor y eso que ellos son los que

Voz 1463 54:12 es que no lo no tienen otras veces es verdad que que los las distribuidoras y productoras han sido más laxas pero ahora no les hace ninguna gracia el último ha sido hoy Viggo Mortensen que en una carta a El País ha cuestionado que Vox una foto suya precisamente en ese tuit en el que la aparecía caracterizado como Aragón el personaje que interpretó en el señor de los anillos además un personaje que amaba la diversidad cosa que en ese tuit pues no es todo lo contrario de todo pero fíjate Mortensen es siempre una activista hizo una película sobre Noam Chomsky y bueno hay da mítines de Manuela Carmena es Ollero veinte

Voz 0194 54:50 una además de su sino

Voz 1463 54:52 has hecho viral Un vídeo del actor diciendo cómo se defendió en la Puerta del Sol de los ultras