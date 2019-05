Hora 25 (07/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 a las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 con Pablo Iglesias ha terminado esta tarde la ronda de entrevistas que había programado Pedro Sánchez tras las elecciones del veintiocho de abril no es habitual antes de recibir el encargo del Rey para formar Gobierno pero el presidente en funciones ha querido reunirse con los tres líderes de los partidos mayoritarios de la oposición para conocer por ellos mismos su voluntad o no de apoyar su investidura ayer fue Pablo Casado hoy por la mañana ha sido Alber Rivera que para trasladar su no a Sánchez no ha necesitado ni una hora pero para indicar su papel de líder de la oposición ha utilizado buena parte de su posterior comparecencia ante los medios a pesar de ser el tercero en votos el líder de Ciudadanos reivindica este papel que ayer Sánchez le otorgó a Casado los gestos hablaron por sí solos Rivera sigue en campaña con un discurso idéntico al de antes de las elecciones la reunión más larga sido Pablo Iglesias y la rueda de prensa más corta también porque el líder de Unidas Podemos salía con el mensaje de que han acordado trabajar para ponerse de acuerdo para la investidura sin más detalles sin entrar ni siquiera en esos ansiados puestos en el Gobierno que Iglesias reclamaba pide tiempo pide discreción Se acabaron pues las reuniones Sánchez ya sabe con quién puede contar con quién no aunque esto ya lo sabía antes de empezar sólo los resultados de las elecciones del veintiséis de mayo podrían cambiar las intenciones de hecho las líneas rojas se difuminan en Ayuntamientos y Comunidad

Voz 5 01:36 es si los pactos los que sean permiten gobiernos Ángels Barceló

siguen en la mesa de análisis para la tertulia

Victoria Lafora Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras

jurado horas y media duró con Pablo Casado que salió en un todo digamos desconocido no ha llegado a la hora con Albert Rivera esta mañana que ha expuesto un tono duro más de dos horas dos horas y cuarto con Pablo Iglesias al que no le gustó que le relegaron al último puesto discreción y prudencia ha pedido el secretario general de Podemos Sastre buenas noches Noches Barceló

Voz 7 02:29 bueno pues quería preguntarle será transmitido a Pedro Sánchez su intención de formar un gobierno de coalición y cuál ha sido la respuesta de Pedro Sánchez cree que hay alguna voluntad hay alguna posibilidad de que se llegue a esto

Voz 1663 02:42 bueno las posiciones son conocidas nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos que estos procesos son largos esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción y tranquilidad y creo que desde ese punto de partida común en el que estamos de acuerdo

Voz 1071 03:05 ponernos de acuerdo al que tenemos claro que las

Voz 1663 03:07 estas progresistas tenemos que sumar fuerzas para afrontar el futuro de España creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas

Voz 0194 03:18 dato muchos temas pero pocas explicaciones

Voz 1450 03:21 Castro desde aquel Pablo Iglesias que no es que pidiera las reuniones por streaming que las pedía sino que explicaba a la audiencia cuáles serán sus peticiones para ponerse de acuerdo y hasta esos ministerios ha repetido casi tantas veces la palabra discreto

Voz 1375 03:32 son como lo bien que ha ido sin embargo su tono era el de un dirigente digamos pagado sino formas

Voz 0194 03:38 Mariela Rubio buenas noches qué tal buenas noches puede que sea la comparecencia más breve que haya dado Iglesias no es

Voz 1450 03:44 lo habitual pero empieza a serlo desde esta campaña acordaos también de lo brevísima que fue la rueda de prensa tras la jornada electoral lo que queda cada vez más claro años es que el iglesias de dos mil diecinueve el partido de treinta escaños menos que dos mil dieciséis no quiere repetir errores quiere alejarse a base de tutela de aquella frase Pietrus Sánchez va a ser presidente por una sonrisa del destino iré aquella rueda de prensa que por cierto duró cerca de hora y media en la que se repartió unilateralmente un gobierno entero hoy tres años después Iglesias ha enterrado al personaje a aquel personaje además en Podemos interpretan que la verdadera negociación va a empezar cuando terminen las elecciones autonómicas y municipales y añaden fuentes de la dirección que este clima de entendimiento entre progresistas les benefician porque dicen interpretan al electorado de izquierdas esto lo moviliza lo que decíamos Mariela mucha reunión pero muy poca explicación Si duraba dos horas y cuarto longitud desde luego de socio

Voz 0194 04:35 precisamente la más larga de las tres reuniones que de

Voz 1450 04:37 ayer ha mantenido Sánchez pero no por larga terminaba con ninguna concreción sobre si ha habido no acercamiento en las posiciones iniciales Sánchez quiere gobernar en solitario Unidos Podemos quiere participar del Ejecutivo los periodistas lo hemos intentado de verdad ha trasladado a Sánchez su posición que le ha respondido hay posibilidad de acuerdo aceptaría usted independientes de consenso Iglesias no se ha movido ni un milímetro

Voz 1663 04:58 creo que no podría haber un punto de partida mejor que tiene que ver con con que estamos de acuerdo en la necesidad de que las fuerzas políticas progresistas nos pongamos de acuerdo para afrontar el futuro de España en ese sentido la Reunión hemos hablado mucho de los gran

Voz 1762 05:13 les desafíos que que afectan

Voz 1663 05:16 Nuestro país hemos hablado de los problemas de precariedad que afectan a los jóvenes hemos hablado de pensiones hemos hablado de Medio Ambiente hemos hablado también de la situación internacional pero entiendan ustedes que la concreción de un diálogo y una negociación como ésta pues llevará tiempo y entiendan que todos vamos a tener que ser discreto

Voz 1450 05:34 a lo que el líder morado ha respondido sin ambages Ángels ha sido la pregunta de si Pedro Sánchez comparte la propuesta que ayer lanzaba el propio Iglesias apelando un marco de entendimiento amplio con fuerzas catalanas y vascas

Voz 1971 05:45 sí estamos de acuerdo en que

Voz 1663 05:48 que hay que hablar con todos los actores políticos en la necesidad de inaugurar una nueva época en España en la que el diálogo sustituya a la sobreactuación y creo que es una buena noticia que que tanto el Partido Socialista como nosotros asumamos que toca encarar esta etapa estando dispuestos a hablar con todos

Voz 1450 06:09 esto decía Iglesias que ya llamó angels recordarás esa

Voz 1971 06:11 en superar la mayoría de la moción de censura el mismo día de la selección

Voz 0194 06:14 un Pedro Sánchez acababa con Iglesias esta primera ronda esta tarde que dicen en Moncloa de este encuentro con el líder de Podemos

Voz 1450 06:20 voluntad renovada de cooperación de entendimiento ahora hay que seguir hablando dice el comunicado de la Moncloa pero lo más inmediato será la negociación sobre la mesa del Congreso una tarea a la que se dedicarán las portavoces parlamentarias de ambos partidos en la Mesa del Congreso dice Moncloa Se trabajará para plasmar una mayoría de progreso que garantice la viabilidad sin proyecto legislativo progresista es el momento dice el texto de dar un nuevo impulso a los ejes políticos que Sánchez Iglesias comparten regeneración democrática justicia social y limpieza Moncloa aclara también que no se van a producir nuevas reuniones de este tipo a la espera de la constitución de las Cortes Generales el próximo veintiuno de mayo

Voz 1071 06:56 luego para rematar Pedro Sánchez ha puesto este tuit no hace mucho encuentro positivo y constructivo con Pablo Iglesias reconociendo el trabajo emprendido en estos diez meses desde la izquierda para bazar justicia social limpieza política y que sirve de base quizá aquí está lo sustantivo que sirve de base para establecer una voluntad renovada de cooperación y entendimiento cada uno ya que

Voz 0194 07:16 cada uno ya saben lo interprete como qué hará lo interpretará en la tertulia Mariela muchas gracias hasta luego antes que a Pablo Iglesias saben que Pedro Sánchez ha recibido Alber Rivera

Voz 1071 07:23 verdad que era otro tono también la expectativa del encuentro era muy distinta

Voz 0194 07:27 las García qué tal hola buenas noches Rivera iba decidido aprovechar la invitación para actuar como jefe de la oposición y eso es lo que ha intentado mostrar un perfil más duro que Casado ayer exponer sus grandes ejes que vuelven a pasar ha insistido eh en el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 1450 07:43 que si ha sido como ha dicho la primera mano tendida

Voz 0040 07:46 la ley ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los cincuenta y siete escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña si es necesario nosotros consideramos que sí

Voz 1450 07:56 oferta que tiene algo de trampa porque esos cincuenta y siete diputados del Congreso son indiferentes para activar el ciento cincuenta y cinco porque sólo decide el Senado a instancias del Gobierno y Ciudadanos tiene de momento tan sólo cuatro senadores más ofertas de Rivera a Sánchez pactar grandes asuntos de Estado cuatro materias

Voz 0040 08:12 que no tienen ideología que la ideología se llama España e interés general

Voz 1450 08:16 así que son la educación la inmigración la despoblación y la lucha contra el terrorismo Rivera también le ha confirmado a Sánchez que no apoyará su investidura ya tratado en todo momento como decíais de aprovechar su comparecencia en La Moncloa para presentarse como el líder de la oposición de hecho Ángels sabes cuál ha sido una de las palabras más repetidas por Rivera durante su intervención

Voz 0194 08:35 ha sido pues esta igual que he dicho que voy a hacer

Voz 0040 08:38 la oposición firme vamos de opción leal una oposición tenemos una oposición que sirva a España una oposición que crea en la victoria no posición que ayude a que España se sitúa en una posición que aspira a ser gobierno una posición que crezcan una oposición firme lo que haga falta pero también con sentido de Estado en lo necesario esa es la la oposición que vamos a hacer los cincuenta y siete diputados de Ciudadanos

Voz 1071 08:56 queda claro no se ha quedado clarísimo oposición pero seguro que

Voz 1450 08:59 su cabeza estaba en todo momento Pablo Casado al que ha tenido muy presente durante todo el día por la mañana Rivera participaba en un desayuno informativo y le preguntaban por esa oferta que le hizo ayer el líder del PP de abstenerse en la investidura de Sánchez

Voz 8 09:12 lealtad con el Sanchís mono eso Casado siquiera abstenerse ha dicho que al CNI

Voz 1762 09:17 dice que lo que usted no

Voz 1375 09:19 el chiste que dice Casado que él no pero bueno si el Partido Popular encantada ayer a Casado sino que hay que volver al bipartidismo volvían a preguntar luego en la rueda de prensa en la Moncloa

Voz 0040 09:30 insistía bastante tienen señor casado con lo que tiene como para que yo levantaba el dedo dobles

Voz 1762 09:34 la distancias largas por tanto en las que marcador

Voz 1450 09:37 a Rivera hoy no sólo con Sánchez también con Casado

Voz 1071 09:39 pues sobre ese chiste que Rivera de tan gracioso le respondían en el PP donde lo ven menos gracioso Graciela coordinadora de la próxima campaña que se llama Cuca Gamarra

Voz 9 09:47 yo creo que hay que recordar que Albert Rivera e firmó el famoso Pacto del abrazo con con Pedro Sánchez es decir ya sabemos de la capacidad que tiene de

Voz 1 10:00 Mar hoy o mañana no y por otro lado el ciento cincuenta y cinco se activa

Voz 9 10:05 la desde el Senado para poderlo hacer primero hay que tener un número suficiente de de senadores y creo que que Ciudadanos tiene

Voz 1 10:15 cuatro cuatro senadores no evidentemente eso sí que es un chiste

Voz 0194 10:20 en el caso Oscares que el Gobierno ha tenido un trato distinto no con Casado que con Rivera si las

Voz 1450 10:25 edad es que hayan sido pequeños gestos con los que también la Moncloa de alguna manera ha querido poner en su sitio a Rivera el primero es la duración de la entrevista han sido cincuenta minutos que ya no es que haya sido más corta que la de Casado que duró cuarenta minutos más sino que ha sido la más corta de todas porque la reunión de esta tarde con esas nos lo contaba antes Mariela yo ha superado todas las marcas dos horas y cuarto segundo gesto la sala donde ha comparecido Rivera ha sido la sala de briefings de La Moncloa que es una sala de prensa mucho más pequeña que la principal fuentes del Gobierno nos dicen que la grande la reservada para el presidente o para los consejos de ministros la que vemos en la tele habitualmente suele dejar al líder de la oposición y quiénes para el Gobierno el líder de la oposición pues quien compareció ayer en la sala grande

Voz 10 11:07 es que no es otro que Pablo Casado ITER

Voz 1450 11:10 cero detalle no menor la lista de calificativos ya no solo empleados por por La Moncloa también los empleados por el propio presidente Nos vamos a Twitter vemos tres mensajes de Pedro Sánchez sobre las tres reuniones tuit sobre Pablo Iglesias dentro positivo y constructivo con Pablo Iglesias escribe Sánchez tuit sobre Pablo Casado encuentro cordial con Pablo Casado tuit sobre Rivera hoy me he reunido en La Moncloa con

Voz 0194 11:36 me Rivera pues queda claro Oscar muchísimas gracias

Voz 1450 11:40 buenas noches hasta luego luego entraremos en

Voz 0194 11:42 detalles de cada uno de lo que han dicho en sus comparecencias el mensaje que han querido trasladar pero Miguel Ángel qué balance hace es de esta ronda de contactos que no es habitual antes de que haya ningún encargo para para formar gobierno que balance

Voz 1551 11:56 es bueno primero parece que no es tan inhabitual estado consultando parece que hay precedentes se ha hecho algún otro caso la verdad no lo recordaba segundo bueno yo creo que vamos a ver en qué cómo se mide osea que pretendía cada uno porque por ejemplo el análisis de era el que ha quedado mal descolocado es Rivera porque es el que ha estado menos tiempo creando la sala más pequeña a lo mejor lo que quería Rivera era eso era lo que hubiera preferido en vez cincuenta minutos hubieran sido veinte porque así que dejó me queda claro que lo que he hecho ha sido desairar al señor Sánchez creo que todo me avance será a base de presentar desaires puede ser a Pablo Casado pues yo creo que está en una unidad de cuidados intensivos que en fin que ha sido mantenido un poquito en palomitas y eso le han dado la sala de Aranda ir hubieran puesto un tren eléctrico su hubiera hecho falta por qué bueno porque claro en Moncloa a lo mejor están pensando que si tienen que elegir oposición pues prefieren la oposición

Voz 0554 13:17 de Casado popular porque al fin y al cabo pues

Voz 1551 13:19 ya los conocemos mientras que este que no tiene experiencia pues a lo mejor le viene grande y a lo mejor no se da cuenta de las cosas que hay que hacer ir claro me Pablo Manuel iglesias pues es maravilloso es que yo creo que ya vive entusiasmo porque cada vez es mejor porque esta historia que ahora lo que ha sacado un conejo sacado la chistera es discreción discreción y antes yo estuve en aquellas reuniones en la que has comparecencias en aquellas ruedas de prensa en el Congreso eso de los diputados hablaba todo el rato de transparencia palabra transparencia ha desaparecido yo intervine por cierto me acuerdo para decir oiga es que la transparencia absoluta es invisible ese es el pan óptico de Beta no se puede vivir en la transparencia absoluta hacen falta zonas de opacidad para llegar en la política hay en el amor sin esas zonas de sombra de penumbra no hay manera de avanzar y no él transparencia no

Voz 0194 14:24 todo ello de esa de esa rueda de prensa que balance esto Víctor

Voz 1551 14:27 eh

Voz 1971 14:28 yo también estoy con Miguel Ángel que estoy has hecho otras veces Suzanne no es tan tan raro hay que ganar tiempo a empezamos esta semana a través de otra campaña electoral bueno a mi me parece bien que antes de echarse a la carretera se vean a ver por dónde van las la los tiros unos y otros yo creo que la escenificación una vez más ha sido Rivera ha intentado demostrar que es el más opositor entre los opositores incluso en los gestos es decir el gesto contrariado Sánchez le miraba él miraba para otro lado era una una especie de teatro realización de Sun u de su papel en poco mesiánico que es ocupar el lugar que va a dejar libre Casado porque Casado

Voz 0194 15:06 la en la derrota en la desaparición bueno que entró en la desconfianza

Voz 1971 15:11 por eso digo yo

Voz 0194 15:14 yo que va a tener que descomponerse quiero decirte realidad para gobernar en muchos municipios mineros que ahora vengan las autonómicas y las municipales claro quién quién va a gobernar

Voz 1971 15:24 lo pero es que todo lo que se dice no tiene el menor sentido yo creo que de verdad esto ha sido la la evidencia de que hasta que no pasen las elecciones municipales y autonómicas y no se ve a qué qué comunidades autónomas mano en quedar en manos de quién aquí no se va a cerrar ningún pacto de gobierno por mucho que la patronal está diciendo que se llega un acuerdo cuanto antes y que la inestabilidad política que supone no tener gobierno cese pero no va a ser así hasta que no pase el veintiséis de mayo a ver me ha llamado la atención que pese a la escenificación del del la la distancia ahí no me toques pues sin embargo Rivera que se presenta como alternativa de gobierno cuando los socialistas se desmoronan

Voz 0194 16:05 os recuerdo que claro está la otra esperanza de Shell desmorona mira la descomposición del desmoronamiento Miguel Ángel que ha no me interrumpido venga que a Manuela Carmena

Voz 1971 16:18 con con Ortega Smith exacto exactamente lo que me dijo entonces la ha porque como aunque el desmoronamiento me ha hecho gracia que le ha hecho bastantes ofertas de pacto eh

Voz 0554 16:28 hola

Voz 1971 16:28 sea pacto de educación de seguridad de despoblación de inmigración caray pues para que la la oposición haya puesto

Voz 0194 16:36 te voy que también me ha llamado la atención en materias que no tienen ideología si tiene ni aclara si tienen idea

Voz 1971 16:40 porque la inmigración no tiene ideología estadios y lo ven y educación Europa

Voz 1551 16:45 Kalise de europeo al ahora no hay pacto no es no

Voz 1971 16:47 Teresa nada Miguel Ángel los ciento pero no interesa nada y luego claro Casado es el que la ofrecido Cataluña lógicamente en lo que a mí me escama mucho los cinco minutos de comparación de comparecencia de Pablo Iglesias me escama muchísimo Emilio

Voz 0554 17:06 hay precedentes hay un precedente de Mariano Rajoy cuando desapareció se rompió el bipartidismo convocó a los líderes de los otros partidos menos votados Quel Isabel ella se le dijo que eso era una desconsideración porque en fin quién tenía que convocar era el Rey finesa historia no entonces dijo que él quería conocer la opinión de los diferente grupos políticos Heron sí pero como usted lo hace como candidato a la presidencia el Gobierno tenga ser uniones en el Congreso de los Diputados tuvo las dos primeras en La Moncloa el arresto la tuvo en el Congreso de los Diputados cosa que ahora no ha ocurrido primero segundo yo creo que tanto ayer como hoy lo que han hecho ha sido en empujar si los unos a los otros Casado empujó a Rivera que pactara con el PSOE para que a la derecha el centroderecha libre Rivera no ha aceptado eso ya ha empujado al Partido Socialista que pacte con Podemos porque piensa que el final eso no no puede funcionar y la prueba de que lo de hoy es más una puesta en escena que una auscultación real de por dónde van a ir las cosas está en que no se ha entrevistado con partido político con cuyo grupo parlamentario le resulta sustancial básico esencial para poder obtener la investidura porque si suman los votos sólo del Partido Socialista de Podemos

Voz 1551 18:23 no hubo más ciento sesenta y cinco mil la mayoría son ciento setenta y seis once se suman las abstenciones

Voz 0554 18:30 bueno pero eso hay que negociarlo es decir le faltan once diputados que ser tengan o no tengan eso es distinto pero eso hay que pactarlo aquí nadie esa tiene por amor al arte quiere decir que se tenía que haber entrevistado Colón nacionalista vasco con los separatistas quedar no lo no lo ha hecho bien pues es es una forma de de escenificar yo creo que un cierto apoyo a Pablo Casado por las razones que vosotros habéis dicho que es una situación extremadamente delicada extremadamente delicada no ya políticamente sino personalmente luego querría decir si me dejáis un modo añadió un dato que yo creo que es muy importante que se que si de saber porque lo que ha dicho Miguel Ángel quieras que no el PSOE y el Partido Popular lleva muchos años negociando aunque la mayoría de los negociadores del Partido Popular han sido apartado de la lista y luego otros por los electores por el propio Casado con lo cual pues no hay mucho con lo que pactar pero en fin polar la razón es que sea pues si tiene un cierto interés en en en llevarse más o menos bien con Casado iba a Casado le viene bien tener una mejorar su imagen y que le den oxígeno y luego cuando me dé ese paso yo te quiero de

Voz 0194 19:40 no pero digo digo cuatro tiros ahora mira

Voz 0554 19:44 los resultados del Partido Popular han sido mucho más desastrosos de lo que la gente cree mucho más desastrosos mira el en el la diferencia de votos que hay entre lo que ha conseguido el Partido Popular en el Congreso y lo que han obtenido en el Senado es de un millón de votos ha habido un millón de de votante del Partido Popular que han votado en el Senado el Partido Popular y luego en el Congreso no lo han votado en Madrid Pío García Escudero ha sacado trescientos mil votos más que la lista de Pablo Casado en Barcelona un señor dichosa contó lo respeto pero no en popular no muy conocido ha sacado como quince ó veinte mil en en Huelva donde el padre de la pobre chica aquella Mariluz se presentaba como la gran esperanza tal ha sacado como quince ó veinte mil votos más

Voz 0194 20:33 menos que la lista pero sí desde luego la mitad de los

Voz 0554 20:36 tuvo Fátima Báñez en Málaga ha ocurrido lo mismo lo cual quiere decir que las lista que ha elaborado hoy esas fichaje se supuestamente espectacular que hizo Pablo Casado han merecido el rechazo mayoritario de los votantes del Partido Popular que han preferido votara a otro partido por el tema el ciento cincuenta y cinco seguramente pues han votado en el Senado al partido

Voz 0194 20:57 es destacaba antes Miguel Ángel la intervención de de Alber Rivera al PP en descomposición el Partido Socialista se montó que se va a desmoronarse ahí voy a hacer yo con cincuenta y pico diputados porque es que la diferencia diputados entre Albert Rivera y el Partido Socialista son muchos diputados es decir es más del doble en el Partido Socialista que ya que Albert Rivera una actitud carroñera y eso el puede pasar factura tú crees de alguna manera yo creo que de su esposo

Voz 1551 21:24 yo le veo excesivo veo

Voz 0194 21:27 y además en un artículo que es que es el objetivo de un negativo

Voz 1551 21:31 viva es decir si no hay todas aquellas cosas yo les recuerdo cuando compareció en algunos de esos desayunos aquí Madrid está todo el mundo desayunando en no me acuerdo en el Villamagna uno en Italia y entonces era era una cosa espero ser yo me fin primero siempre sacaba datos positivos de nuestro país y luego no hablaba de desmoronamiento bueno aquí no venimos a tal venimos a construir venimos a apoyar venimos a no sé que ese ahora coge el hacha innova más que bueno abrirse paso como sea no a mi me parece que son no gusto me parece incluso me parece que reducir todo el discurso al ciento cincuenta y el ciento cincuenta y cinco es una escalera de incendios es es un último recurso no es la primera aproximación a lo que nos pasa en Cataluña y eso tampoco va a gustar

Voz 1971 22:32 pues no no aportado

Voz 0194 22:35 entonces usted no ha aportado ni una solución al conflicto al problema de Cataluña sólo la aplicación del ciento cincuenta

Voz 1551 22:40 hemos no esta Europa en Europa tenemos la posibilidad real ahora España en nuestro país de jugar un papel realmente de primerísima división lo vamos a perder por nuestra con el prestigio que tienen en España el fracaso pero si ustedes pone fracasar no dejen de hacerlo este es el pero porque eso de la misma manera que en el caso ya que estamos perdona que de

Voz 0194 23:04 sí se espera nuestro hay treinta segundos

Voz 1551 23:07 Nuestro Pablo Manuel yo me hubiera gustado que hubieran dicho algo de Venezuela yo le he dicho ya de varias maneras a Pablo Manuel que coja un avión vaya de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas y que no vuelva sin dejarlo resuelto ya me gustaría decirle a Borrell que le ponga un avión militar que vayan uf

Voz 0194 23:31 qué puedo el funky para hacer una labor Victoria tu salvación crees que lo eso de los bienes crees que los excesos de de Albert Rivera le pueden pasar factura

Voz 1971 23:41 yo creo que sí y además creo que es era un dirigente que tenía como una especie de de imagen de frescura de propuestas económicas de de mesura yo creo que en estos momentos incluso yo creo que hay sobreactuación en la antipatía es sobreactuación en la agresividad hay Munich subió Nisman histrionismo de de anti de de ser antipático son nos esto que rendimientos electorales va a dar pero al empero en la medida en que además de todo esto puede encubrir un tufillo de una ambición desmesurada nada que es ahora o nunca entonces o piso o me voy a dejar pistas y no me voy a dejar pisar a la gente le produce un rechazo un echado viscerales es una cosa que es que te te sienta la te te te te molesta a nivel nivel de piel el exceso de histrionismo el exceso de ambición la importación de la antipatía Emilio

Voz 0554 24:38 yo creo que lo que le ocurre Rivera que se le ve demasiado la gana que tiene no las disimula lleva mucho tiempo teniendo ganas claro porque van pasando elecciones cambia es verdad que ha obtenido un buen resultado porque ha ganado ha ganado en número de diputados

Voz 0194 24:51 los pero sigue siendo la tercera fuerza política

Voz 0554 24:54 claro es legítimo que tenga ganas en política como en la vida misma pues la gente tiene deseo de de ahí es mal pero que lo condenó a cualquier precio claro pues eso estoy diciendo no se le ve demasiado las ganas Ipar ese que no repara en medios mire usted usted consiga sus votos por su mensaje no tratar de desprestigiar au de demoler a lo demás bastante problema tiene que el señor casado para que venga usted a hurgar en la herida no como mal picador porque eso puede producir una reacción encontrar y de un sector de su electorado no olvide que la inmensa mayoría no la totalidad de la inmensa mayoría de los votos que ha recibido ciudadanos proceden del Partido Popular si se ve ese ese afán de destruir de demoler de un poco de mal estilo eso podría tenernos en ahí está seguro de lo que va a ocurrir pero podría tener un efecto indeseado para el objetivo que se propone

Voz 0194 25:47 hay renuncia a Pablo Iglesias al ministros

Voz 1971 25:50 los pues yo no yo creo que en absoluto lo que pasa es que curiosamente el que ha sido

Voz 11 25:56 el el el

Voz 1971 25:59 el mayor indiscreto cabido en la vida política a este país en los últimos veinte años acordaros aquella rueda de prensa después de la entrevista con el Rey en que se asignó el el CNIO se asignó Televisión Española se asignó al Ministerio de Defensa es decir yo creo que ha aprendido la lección y ahora bueno pues ha debido decir la Sánchez otra vez cuáles son los que quieren los seis los mismos pero pero como el otro es decir no te callas no hay nada pues pues la ley de cinco minutos sedes todos la rueda de prensa

Voz 0194 26:28 tenemos una sea la vuelta más con la reacción en Cataluña también de todo lo que ha pasado en estas reuniones

Voz 1971 26:33 sí

Voz 12 26:33 hora veinticinco

Voz 15 26:56 buenos días Carlos buenos días

Voz 25 28:50 hora veinticinco

Voz 4 28:53 Angels Barceló

Voz 1071 31:03 el ayer contó Casado que Pedro Sánchez habría con él una vía de comunicación permanente con el Partido Popular sobre el asunto territorial sobre Cataluña Vallès como los políticos suelen llamar con pompa eso de la vía de comunicación constante al hecho de volverse a hablar por teléfono que es en realidad lo que es

Voz 0194 31:19 qué es lo que hacen en la Generalitat han recelan de eso que llaman vía de comunicación y en general de estos encuentros de Pedro Sánchez Barcelona Albert Prat buenas noches buenas noches ancha por qué dice que no se fía

Voz 33 31:29 desde la Generalitat hablan de preocupación porque creen que después de las reuniones con Casado Rivera Pedro Sánchez se está acercando a las tesis de PP y Ciudadanos la portavoz del Govern Meritxell mudo criticaba esta mañana que socialistas y populares han llegado a un pacto sobre el tema catalán

Voz 34 31:45 si PP y PSOE han llegado a un acuerdo en el tema de Cataluña seguro que esto no es bueno para Cataluña y nos preocupa pues estos primeros gestos del señor Sánchez de reunirse con el Partido Popular vincular el diálogo con Cataluña a un nuevo gobierno de Cataluña

Voz 33 32:04 a pesar de esta preocupación Budú admitía que desconoce si ha habido acuerdos concretos sobre Cataluña en las últimas reuniones en Moncloa la portavoz también ha acusado a Sánchez de querer vincular una solución al conflicto con un nuevo gobierno en la Generalitat

Voz 0194 32:18 y al político catalán Albert el nombre propio de la noche es Carlos Carrizo salvo contadas antes a las nueve será quien sustituya a Inés Arrimadas al frente de la oposición

Voz 33 32:27 sí al hasta ahora portavoz de C's en el Parlament será nuevo presidente del grupo parlamentario según ha podido confirmar la SER Carlos Carrizo os ha sido durante estos últimos años la mano derecha de Inés Arrimadas en la Cámara a partir de ahora será el líder de la oposición pero a pesar de esto Carrizo osada se descarta como futuro candidato a la presidencia de la Generalitat esto significa por tanto que sigue abierta la incógnita de quién será el cabeza de lista en unas futuras elecciones catalanas por cierto Lorena Roldán una de las otras opciones que se barajaban para sustituir a Arrimadas en el Parlament será finalmente la portavoz del grupo parlamentario

Voz 0194 33:03 luego está al ver la Creu de Sant Jordi de Nuria Espert que más que renunciar a ella porque lo leímos en esa carta que que mandó al al Punt Avui es el guber el que se la retira aunque lo ven de otra manera hay deja de alguna manera Gispert casi como una heroína

Voz 0554 33:15 no

Voz 33 33:15 el Gobierno catalán no hoy ha puesto punto y final a una polémica que le ha obligado incluso a rectificar en muy pocos días el presidente Quim Torra la semana pasada intentaba dar carpetazo al tema porque decía la ex presidenta del Parlament ya había retirado el comentario

Voz 35 33:29 se retira el tuit Las Cruces Sant Jordi

Voz 13 33:33 premiar una trayectoria

Voz 35 33:36 doy esta polémica por zanjada

Voz 33 33:38 pero estas declaraciones no sirvieron de nada y finalmente la Generalitat se ha visto obligado a dar marcha atrás aunque de forma algo curioso si te parece vamos por partes porque ayer como decías De Gispert publicaba una carta dejando la Creu de Sant Jordi a disposición del Gobierno en aquel escrito quedaba muy claro que era la Generalitat quién tenía la última palabra pues bien este mediodía la portavoz ha dicho que ellos entendieron la carta como Urra una renuncia tal cual que la aceptaban el sin querer ir más allá Meritxell pudo hablaba de generosidad

Voz 1450 34:08 fue un error que lamentamos cero

Voz 34 34:10 eh en virtud de preservar el buen nombre de las creemos dos San Jordi ha hecho este gesto de renuncia Un gesto que la honra y que el Govern darles Sanitat le agradece pues esta este gesto de generosidad que consideramos

Voz 33 34:27 escuchábamos a la portavoz no ha sido hasta hoy que el Gobierno catalán ha utilizado el término error para referirse al polémico tuit después que ayer en la carta Núria de Gispert utilizará por primera vez esta esta palabra

Voz 0554 34:39 Albert gracias a vosotros

Voz 1071 34:42 en la sesión de hoy del juicio del proceso en el Supremo han declarado testigos llamados por las defensas que han descrito la normalidad que a su juicio según su versión vivieron los colegios en los que intervinieron los Mossos d'Esquadra el día uno de octubre en cambio alegan que el trato era distintos intervenía la Policía o la Guardia Civil

Voz 0587 34:57 no hubo actuaciones violentas por parte de los Mossos hacia ustedes en absoluto por parte de algún ciudadano menos sin decir nada a la policía a mí me cogieron por los testículos mira adelantaron para arriba me dejaron caer no usaron la fuerza a los Mossos para entrar no eran dos con la golpeó

Voz 17 35:14 en la cabeza en el hombro

Voz 36 35:17 en el muslo y luego me dio una patada en la pantalla en la pantorrilla sirvan me relataron que en ningún momento ni violencia por ninguna de las dos partes

Voz 1071 35:26 visiones contrapuestas y otro pasaje del juicio interrogaba el fiscal Fidel Cadena a una vecina del municipio de dos Reus van a escuchar cómo va formulando sus preguntas El fiscal hasta que

Voz 8 35:35 eh sabes que eso en el referéndum había sido prohibido por el Tribunal Constitucional algo de eso había leído sí se sabe que había un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña volviendo a impedirlo declarando que la impidiendo la celebración de esas referéndum se sabe que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil en ese caso estaban dando cumplimiento ese auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Voz 37 36:06 lo de la auto yo lo desconocían yo lo que sé es lo que había en los medios de comunicación si había

Voz 1971 36:13 no no no solo

Voz 8 36:15 pese a estas resoluciones usted decidió ir a votar vamos a ver si un fiscal ella en principio es libre de decidir si votan sino botas y lo considera legal sino considera ilegal no puede usted es decir la pregunta a formular le un reproche por el hecho de haber ido a votar no

Voz 1971 36:31 pero eso no pasajes del juicio del plus pero por volver un poco

Voz 0194 36:36 para atrás Emilio la reacción del Govern catalán del gobierno independentista a la ronda de contactos que ha mantenido el presidente del Gobierno hablando ya

Voz 38 36:44 el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista con el tema de Catalunya claros independentistas también les conviene mantener el relato seguir manteniendo el relato ellos necesitan y de hecho se necesitan mutuamente Ciudadanos el Partido Popular y los independentistas

Voz 0554 36:59 sí sí ése es evidente y sobre todo que en la técnica del del independentismo esta siempre la posición victimista es decir ya sean inventado que hay un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular no hay ninguna evidencia de tal cosa no ahí es muy difícil que se produzca no y por lo tanto lo que hacen con ese tipo de declaraciones es mantener viva la llama del victimismo aunque sobre todo para los suyos claro que tan buen resultado electoral le ha dado insuficiente pero buen resultado electoral quería decir algo sobre lo de la Creu de esas medidas señora Jesper Ana ha dicho no es que llamar cerdo es un error doy alguien me ha dicho no no es una esa falta respeto es una falta educación a falta de de de de buenas maneras democráticas no no no ha sido un error porque revela lo que piensa de los dirigente político que no están de acuerdo con ella ella les ha llamado cerdos y ha sido un error porque piensa eso el error ha sido decirlo para que la gente sepa que es una xenofobia por lo tanto ha metido la pata

Voz 0194 38:02 ha habido mucho ruido con este tuit pero no es la primera declaración de este tipo que hace la señora De Gispert que se volviera a Cádiz

Voz 1971 38:10 eso o donde fuera Victoria ha de John John me me imagino que después de todos estos tweets y todas esta trayectoria en los que más debe tranquilizar a los ciudadanos de Cataluña y a los del resto del Estado Arellano la presidenta del Parlament porque claro no evidentemente no tiene capacidad una persona que tiene esa ese verbo tan fácil para insultar para estar al frente una institución de semejante prestigio a mí lo que me me resulta llamativo es que la portavoz del Gobierno de que catalán ha dicho que las percepciones no son buenas en función de esas percepciones porque no no aclara aún más ha dicho que no son buenas porque cuando se reúnen dos bueno pero claro que lo que lanza la advertencia a Sánchez de que él no tiene ni capacidad me competencia ni poder como para designar los gobiernos de Cataluña pero no habíamos quedado que era una percepción una perdido se convierte en la capacidad enseñaron Gobierno y luego claro vuelta otra vez al raca raca raca raca de lo que es exigible es un diálogo entre los dos gobiernos sin cortapisas y con la autodeterminación en el punto de mira yo estoy de acuerdo contigo Angels en que se retroalimentan entonces basta que haya una reunión en Moncloa para que volvamos otra vez a la suspira los precarias ya la al a la política preventiva que es como la medicina preventiva

Voz 0554 39:29 pero con el mismo resultado problemas y abrir el problema está en que Pedro Sánchez necesitan los votos de los catalanes digan lo que digan empate con quien pacte la aritmética parlamentaria es la cae como resultado de las elecciones tiene necesidad Si quieres ser presidente no de llegar a una pasa en el sentido de Estado que deberían tener

Voz 0194 39:49 nosotros míticas para evitar que esto pasara Haro olas como ciudadanos que recordemos le pedía al Partido Socialista que se abstuviera en la en la investidura de Rajoy y ahora no está haciendo lo mismo

Voz 0554 40:00 completamente de acuerdo pero claro si hay una persona que no tiene demasiada autoridad moral para exigir eso es el señor Sánchez que basó su campaña en su partido en no en no para hacer exactamente lo mismo que era está pidiendo que hagan con que lo apoyen la de la oposición y usted dijo señor Sánchez que no apoyaba a Rajoy de ninguna manera no es no es no y hubo una crisis dentro de su partido que al final absteniéndose hizo posible que en España hubiera un gobierno y hará el pide justo lo contrario porque le beneficia de lo que propició cuando estaba en la oposición y el Ángel bueno

Voz 1551 40:30 vamos a ver dos cosas primero a mí me parece importante en lo que a cómo ha terminado el asunto este de la que el de San Jordi por porque porque me parece que al final esa señora no tienen la creo SAS porque lo tiene la creo porque ha habido un reparo broche social y eso sí que me parece que era de las propias filas

Voz 0194 40:54 en mente

Voz 1551 40:56 para el otro Sony sensible para el otro están blindados dentro de las propias filas lo cual me reconcilia un poco con esas filas porque si son capaces de hacer ese reproche a una persona tan de dentro pues algo hay ahí aprovechable algo se puede algo se puede esperar de todo eso no y luego respecto de estas suspicacias totales estas suposiciones yo idea este en la autodeterminación encima de la mesa y no nos moveremos yo creo que yo espero que empiece a ver en algún momento a su popular algo algo de reflexión hago de reflexión de cuáles son las opciones porque claro y hace las cosas muy difíciles a Pedro Sánchez ya se sabe cómo termina esto a lo mejor más vale Pedro Sánchez que otros experimentos porque cuáles son las opciones que hay sobre la mesa y la independencia pasado mañana o o vamos a ver si vamos el régimen de autonomía de Cataluña hiló ponemos a funcionar a mí hacemos ponemos en la Generalitat un gobierno que gobierne de verdad y que se preocupe del bienestar de los catalanes de tantos asuntos que han quedado más o menos hay paralizados porque a lo mejor y en fin otros sueños imperiales pues está muy bien pero pero tiene que combinarse con las calidad de la de la calle del día no

Voz 0194 42:30 hay una última cosa de de de la política Sastre sí

Voz 1071 42:33 colgado de Madrid ha ratificado la exclusión del politólogo francés Mina ir como número tres de la candidatura del PSOE para las europeas el partido socialista recurrió la decisión de la Junta Electoral que lo apartó porque no había pedido poder votar en España dice la ley la ley electoral que uno puede ser elegido en el país en el que vota y no en otro

Voz 0194 48:28 con un amplio bloque económico con la tertulia de Victoria Lafora Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras vamos con el Banco de España que ha presentado el Informe de Estabilidad Financiera de nuestro país hay diagnóstico sobre el estado de los bancos y el estado de la economía en general Rafa Bernardo buenas noches Rafa buenas noches hola buenas noches empecemos por los bancos dice el regulador que además de los riesgos que trae la economía por sí sola están expuestos a los pleitos que puedan derivarse todavía por las hipotecas