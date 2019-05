Hora 25 (07/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0682 00:00 Europas están frenando fruto de la guerra Trump pero insisto todo lo que se dijo en campaña todo todo era falso todo era mentira osea es

Voz 1408 00:09 en en en lo que no han dicho la reducción fiscal tú no crees en la curva de Laffer tú no crees tú eres un incrédulo

Voz 0682 00:17 pero yo yo yo la cuestión de los impuestos es otra cuestión la cuestión de la macro

Voz 1 00:24 el ID como este Gobierno había parado iba para

Voz 0682 00:27 dar la economía aquello era mentira que los impuestos van a parar la economía yo también te digo Miguel Ángel si también mentira negó también

Voz 2 00:34 de manera oficial hoy me acordaba otro que te estaba dando en todo el ministro

Voz 3 00:38 al dado de TIM la rueda de prensa de Alves Rivera cuando decía como la subida de impuestos de Pedro Sánchez va a machacar a las familias cuando el otro día contábamos a quién va a afectar la subida de impar

Voz 0682 00:48 no está claro es que la mayor parte de la subida tres mil ochocientos millones los pagan las empresas hilos pagan en una buena parte las empresas que facturan más de mil millones de euros hombre no parece la clase media esto no lo parece

Voz 2 01:02 si se diese la de la etapa del día sencillo ese lazos la muy bonita todas a la vez

Voz 1971 01:12 bueno Javier os decir la inestabilidad a nivel macro mundial o sea la última decisión de de Trump anunciada con esa ese desparpajo de subir mil doscientos por cien Los Ángeles a China tiró las bolsas norteamericanas tiró las bolsas europeas osea estamos en un clima de

Voz 0682 01:32 totalmente pero esto es lo que digo yo que que que las medias verdades son mentiras enteras es que todo esto es efectivamente lo que está ocurriendo ahí fuera pero decir aquí en campaña electoral Éste es el efecto de no es absoluta Mende mentira Miguel Ángel

Voz 1408 01:47 es que no haya a recordar una cosa que no Zidane de pequeños pudiese dice ir me voy a meter en el bolsillo a cada uno de los españoles tres mil euros y no se quiere este

Voz 3 01:57 en este lo mucho

Voz 1408 02:00 en fiscal sea éste a Albert Rivera me veo claro tú dices bueno si usted quita es impuestos dice pues sí a este no es que le quiten lo di viven redujo tanta la presión fiscal tantos miles de millones de euros dónde debido a la población y sale a no sé cuántos sí pero es que reduce usted un disparate ya al otro la reduce a usted tres euros osea tú te acuerdas aquello que se decía de la estadística sí

Voz 1971 02:30 pero muy cómodos pollo y usted no se come nada hemos los hemos comido un pollo a uno de los dos

Voz 0554 02:36 la familia brevemente hombre el impuesto a las grandes empresas sabemos que las empresas que facturan más de mil millones no son de un oligarca ni un solo empresarios y millonario son de millones de pequeños ahorradores que tiene invertido su dinero o directamente otra vez de fondo de inversión hay otro problema no ya digo en España sino en Europa que nos aceptar preocupado pero por otra parte satisfecho porque nuestra economía mejor que que Italia de este año va a tener un déficit del tres y medio por ciento que es una barbaridad infancia la ejemplar Francia va a ser del tres coma uno por ciento casi el doble de lo que tiene

Voz 1971 03:10 pagan rotor no nos viene nada bien eso estoy diciendo no nos viene bien pero es un ejemplo de que

Voz 0554 03:16 en España las cosas están haciendo bien y en otros países que supuestamente tenían que ser ejemplares que son más ricos que nosotros porque su economía más poderosa como la italiana era francesa que son la tercera y la segunda Europa pues lo están haciendo peor que nosotros

Voz 3 03:29 queda un apunte de la economía sí porque luego son mal

Voz 1375 04:32 imagínate no lo que se vendería la acción la que precise vender

Voz 3 04:35 alguien te digo que aquellos que hayan apostado porque el Barça

Voz 1375 04:37 estaba también se van a hacer también semana hacer de oro tremendo tremendo ha pasado Manu Carreño pues es difícil de explicar lo es difícil de explicar lo es verdad que el Liverpool ha salido como como una auténtica locomotora en la primera parte le ha hecho el primer gol nada más empezar el Barça aguantó bien hasta mejor en el partido de vuelta que en el de ida porque en el de ida el resultado de ya lo dijimos fue engañoso muy engañoso aguantó bien la primera parte pero sonido con ese uno cero ha fallado tres claras que ha tenido sobre todo Messi un par de ellas muy claras ese gol liberada al Barça la tranquilidad se han ido con uno cero al descanso y en la segunda parte no se creían el dos cero y el tres cero al minuto diez

Voz 1971 05:10 de la segunda parte ya estaba el partido para la prórroga

Voz 1375 05:12 pero es que luego la jugada del cuatro cero ha sido un córner que ni en los juveniles se ha sido una falta de concentración del portero de los defensas todos mirando para otro lado ha sido muy pillo el jugador del Liverpool porque iba a sacar de esquina de repente se iba del banderín de córner como para dejar el sitio a otro compañero

Voz 1971 05:27 se ha dado la vuelta ha sacado todos los godos

Voz 1375 05:31 esa esperando a ver qué pasaba solo delante de Ter Stegen ha marcado cuatro cero ya sin incapaces de dar la vuelta a ese cuatro cero es un partido de traer consecuencias evidentemente porque es el segundo año consecutivo el año pasado ganaron cuatro uno a la Roma y cayeron tres cero en la vuelta

Voz 1971 05:45 cierto y este año tres cero en la ida cuatro cero

Voz 1375 05:48 la vuelta revés rebeldes remontan todos los años en todos los años es una cosa el sueño de Messi que era este año sí pues este año tampoco puede las acciones del Barça caen en picado

Voz 3 05:58 cae para abajo todo esto lo contáis luego en el Larguero no vamos a ver

Voz 1375 06:01 todos los protagonistas que vamos a ver qué dicen

Voz 3 06:03 he visto que estaba antes Busquets hablando todos con una cara de desolación que bueno

Voz 3 06:47 es más sugerentes a veces menos bueno pues de pronto el Brexit ha vuelto a nuestras vidas

Voz 1071 06:52 Have a ocultó la número dos del Gobierno británico David Clinton haciendo el anuncio del Brexit nunca se había marchado todos Togo siempre latente y ahora se ha confirmado que sigue su vida normal es decir que no hay acuerdo entre los conservadores y los labor

Voz 3 07:08 lo que significa que en contra de lo que muchos pensaban y lo que muchos votaron el Reino Unido si va a concurrir a las elecciones europeas del día veintiséis de final de este mes Londres Daniel Postigo buenas noches

Voz 4 07:19 hola buenas noches esto es la asunción de que la acuerdo

Voz 3 07:21 no no llega y les come el calendario así que habrá campaña de las europeas en el país del Brexit

Voz 5 07:27 efectivamente podríamos es decir que es la consumación de un nuevo fracaso de Theresa May en el sentido que cuando pidió a finales de marzo a la Unión Europea la prórroga para trasladar la fecha de salida del veintinueve de marzo al treinta de octubre cuando se supo que estaba obligaría a presentarse a los comicios europeos dijo que esperaba no tener que hacerlo porque confiaba en llegar a un acuerdo antes con los laboristas pues bien este acuerdo está muy lejos ahora de conseguirse hasta el punto que el segundo de May de Bill Clinton ha reconocido que aunque llegar a un acuerdo esta misma semana no tendrían tiempo para rectificar Parlamente convertirlo en ley antes del veintitrés de mayo que es cuando se hacen los comicios y que tendrán que presentarse por tanto también ha dicho el objetivo ahora es que los nuevos eurodiputados británicos no llegue nunca a sentarse en el Parlamento Europeo en la primera sesión del dos de julio

Voz 3 08:13 no sé qué lectura hacen allí partidos y opinadores Daniel pero el resultado de esas selecciones no puede ser visto como una especie de segundo referéndum en menos de elecciones de ratificación de aquel Brexit

Voz 5 08:24 sí se puede entender como un segundo referéndum que es complicado porque intervienen muchos muchos factores sí que será interesante ver dónde va a parar el voto protesta contra los dos grandes partidos que ahora mismo están totalmente dividido si bloqueando un acuerdo para una idea ni conservadores ni laboristas han empezado la campaña mientras que hace dos semanas que hacen campaña los dúos nuevos partidos que se han creado a partir del desencanto el Change UK que es un partido formado por diputados europeos que en el voto europeísta y el Partido del Brexit de Farage es que intenta concentrar el voto antieuropeo ahora mismo la intención de votos el treinta por ciento para este partido del Brexit veintiuno veintiuno por ciento para los laboristas y sólo un trece por ciento para los conservadores para terminar de

Voz 4 09:07 ya que que aunque no sea tal vez un referéndum

Voz 5 09:12 en toda regla el resultado sí que puede hacer mucho daño al bipartidismo e influir en la votación del acuerdo en el Parlamento

Voz 3 09:18 Daniel muchísimas gracias

Voz 1971 09:36 sí pero a mí me parece además esto bastante peligroso es decir porque la lo lo que han dicho lo el portavoz de de Theresa May esta noche es que bueno que le todavía tienen la esperanza de que tengan que estar poquísimo tiempo no creo que nadie a sentarse a sentarse y luego se van todos a su casa entonces vamos a ver entre que en el partido de H

Voz 0682 09:58 va a ganar

Voz 1971 09:59 pero vamos aparatosamente las selecciones europeas por encima de los laboristas por encima el partido de May es decir todos euroescépticos y todos a la Cámara entonces dices pero setenta y tres diputados que van ahí bueno hacer el paripé ya montar el numerito hasta el día en que se vayan si tenemos que que si Europa tiene que aguantar los hasta el treinta y uno de octubre que es la fecha que han puesto límite para marcharse esto setenta diputados sumados a los de Orbán sumados al resto de los euroescépticos europeos no va a nacer más que daño por lo tanto cuidado el tema no tiene ninguna gracia eh

Voz 1408 10:34 a nivel europeo en el Reino Unido participando no ya en la en en la elección diputados sino en en la en el presidente de la Comisión Europea el presidente el consejo alcen tiempo porque se están marchando los mete caro y vetando de objetos no

Voz 2 10:51 que pueden ejercer el antieuropeísmo desde dentro desde dentro de Europa

Voz 1408 10:56 esto que si lo mete esta gente del Reino Unido eran gentes seria y solvente y admirable hicieron un ejemplo eran previsibles

Voz 1971 11:07 tenido déjalo Miguel Ángel ya ya ya que eso eso han convertido el nada de eso yo creo yo creo que lo que yo creo que los que si esto lo estuviéramos haciendo nosotros no te quiero ni decirle que no se hubiera caído así como los hubiera puesto Bush de Mon ya esto no les ponen nadie mal no no tuvo les estás poniendo ETA los cimientos de este momento retirando la audiencia Pedro Gómez padre del Departamento de Estado que el lunes escribió de sí sí sí eso va bueno

Voz 0554 11:42 pues que se prepare Westminster que Miguel Ángel está enormemente yo creo que el Brexit es lo más importante lo más grave que ha ocurrido en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial y lo que están recibiendo ahora son las consecuencia de no haberlo planteado inteligente y patriótica mente y es que quién tenía quiénes tenían haber negociado con la Unión Europea con el resto de la Unión Europea los términos de la salida tenían que haber sido una comisión mixta o un gobierno de coalición entre laboristas y conservadores con consenso generalizado como no lo han hecho pues al final de esos polvos estos lodo esa grandísimas cuestiones de Estado importantísimo para el Reino Unido se tenían que haber abordado con un gobierno de unidad nacional aunque solamente hubiera sido de unos mese para negociar la salida después convoque elecciones que lo que hicieron cuando la Guerra Mundial y la Guerra Mundial naturalmente tuvo otra característica hay fue dramático que esto sin duda alguna pero fue muy importante estaban partiendo la cara Chun Chili Iván Louis ir los los laboristas el día que estalló la guerra se dieron la mano y formaron un Gobierno de coalición lucharon por Inglaterra y el día que se firmó la paz una elecciones generales que ganaron los laboristas pues salvando la distancia un asunto de esta gravedad hubiera requerido por lo que exige aquí en España pero no ocurre lo más importante que había ocurrido de la Guerra Civil que fue ponerse de acuerdo

Voz 3 13:02 luego también el efecto en el resto de países que van a tener menos eurodiputados os que calculaban al principio es decir efecto también colateral en el resto de países europeos que concurren a esta selección es el otro punto de interés internacional es otra vez también hoy Venezuela

Voz 1071 13:18 momento en el que en esta tarde hora española entraba Guaidó a la Asamblea Nacional te has unido el presidente encargado con embajadores europeos entre ellos estaba el español en la legación española sigue Leopoldo López la situación se va estancado mientras las conversaciones no paran en España el ex presidente Zapatero pedía negociación

Voz 1069 13:45 me resulta preocupante algunas de las cosas que la administración americana muy preocupante muy grave ha pretendido hacer de todos esos grandes asesores que se pronuncian todos los días de la administración americana cuantos conocen Venezuela

Voz 1071 14:01 decía Zapatero que él mantiene sobre Venezuela posiciones a veces minoritarias frente a la opinión pública pero que él defiende porque ha visitado el país treinta y siete veces desde dos mil quince Se refería

Voz 3 14:11 hola a los norteamericanos que hablan de Venezuela Marta del Vado buenas noches hola buenas noches ahí pensé ha intervenido en la Conferencia de las Américas ya ha hecho algunos anuncios sobre Venezuela

Voz 1510 14:21 sí ha anunciado varias acciones relacionadas con Venezuela en la primera la imposición de sanciones a todos los jueces del Tribunal Supremo superó en todos los huevos dice el alto tribunal se ha convertido en una herramienta política mediante la que encarcela a presos políticos hice promueve el autoritarismo si el Supremo no vuelve a su mandato judicial dice Estados Unidos castigará a los veinticinco jueces por sus acciones la segunda medida

Voz 7 14:51 stage cáncer Estados Unidos

Voz 1510 14:57 va a considerar el levantamiento de sanciones a todos aquellos militares y altos cargos chavistas que respalden a la Asamblea Nacional y la consola

Voz 1971 15:06 y ha puesto como ejemplo Alex

Voz 1510 15:08 jefe de los servicios de inteligencia el general Manuel Cristo Kiss Christopher Figuera que la semana pasada abandonó el Gobierno de Maduro y hoy Estados Unidos ha dado la orden para retirar inmediatamente las sanciones contra él y su familia y el tercer anuncio

Voz 7 15:23 amenaza inglés Schneider de lluvias

Voz 1510 15:29 la Marina estadounidense va a desplegar en las aguas del Caribe a partir de junio el ex con que es un buque hospital que tendrá una misión humanitaria de cinco meses para asistir a las comunidades más necesitadas a las que acogen a los venezolanos que están saliendo del país a otros países vecinos estas son las últimas medidas de la Administración Trump hacia Venezuela

Voz 1971 15:50 que después de que Guaidó no consiguiera la semana

Voz 1510 15:52 Sada el apoyo militar que esperaba Estados Unidos pues se ha visto obligado a seguir presionando económica y políticamente para forzar la caída de Maduro dice pensé que el futuro de Venezuela pasa por su salida nada de negociar con él como pide Cuba ya ha vuelto a trazar una línea roja esa línea roja que ha repetido en otras ocasiones que es la seguridad y la protección de Juan Guaidó que dice es una prioridad para EEUU

Voz 0554 16:15 gracias Marta

Voz 1071 16:17 buenas noches puede tener algún efecto Miguel Ángel estos anuncios que ha hecho May pensó sobre Venezuela

Voz 1408 16:23 vamos a ver yo el otro día leía en el New York Times un editorial que terminaba diciendo que la última vileza que puede hacer Guaidó es pedir la intervención militar americana y que eso le convertiría en un lacayo eso dicho New York Times entonces yo creo que aquí hay una enorme desorientación por eso es la visita imprescindible de de no pero ha hablado Zapatero al menos a Zapatero pero no devasta Zapatero tiene que tiene que ir con Pablo Manuel tienen que convencer de que establecer bueno racionalidad amigos venezolanos todo menos la Guerra Civil nosotros sabemos lo que

Voz 1071 17:06 Le calculáis algún efecto los anuncios que hace la Administración norteamericana a las sumas al hecho de que hoy la asamblea

Voz 1971 17:12 venezolana que estaba reunida iba a votar precisamente una reforma de la ley que les permitirá pedir ayuda para una intervención militar extranjera pues las cosa a mi me parece que son preocupantes Emilio eso sería como cuando vino aquí la Santa Alianza hijo de sale muy bien muchas gracias

Voz 1408 17:31 yo breve brevísima veinte

Voz 0554 17:34 el hecho de que Guaidó pueda moverse con libertad en Venezuela en Caracas que haya entrado en la Asamblea Nacional que Maduro y su gente no lo hayan detenido también es una muestra de debilidad del régimen por supuesto pero detenido en función de que con acusaciones de que no lo ha dicho de todo y por su orden

Voz 1971 17:51 ya ya ya ya pero no pero sí a otro por mero fíjate a López lo mete de segmentar un golpetazo dieron un golpe de Estado no hubo protestas en la calle hubo muertos Lem la la achacaron golpe de Estado pero no hubo Talgo hombre ahí está pidiendo está haciendo un llamamiento

Voz 2 18:08 tantea a la gente Litani llamamiento

Voz 3 18:11 es el gran adversario que en hace un año Maduro abril metió la cara Nacho Carretero director del confidencial muy buenas noches

Voz 4 18:20 qué tal buenas noches aunque no se van a encontrar

Voz 3 18:22 los oyentes de El Confidencial

Voz 4 18:24 bueno pues mañana nuestro informativo lo que hacemos es un paso más allá los temas que han marcado la agenda de hoy darse como bien sabéis hacer es profundizar en esa extraña la ronda de contactos del presidente Gobierno con el resto de líderes políticos Nos centraremos sobre todo el encuentro con Pablo Iglesias que como ya les hablaba puesto Corviam todo ese que hubo buena sintonía entre ambos y que bueno quieren dar continuidad a este proyecto progresista compartido no del que habla pero lo que está con los mañanas qué diferencias hay las así las vamos a ver las veremos pronto quizás después de veintiséis m porque mientras que Pablo Iglesias pasa pues su objetivo pasa por formar un gobierno de coalición con el PSOE en la reunión del martes pues no sería sino el punto de inicio de estas negociaciones por el otro lado del Gobierno Pedro Sánchez inscribe que gobernó en coalición nada de nada mostraba sus cartas hasta después de las autonómicas pudimos día lo único que se va a negociar la constitución de la Mesa del Congreso y es precisamente este nuestro tema fuerte mañana de la constitución de la Mesa del Congreso por qué os preocupéis pues porque evita construcción va a ser va a traer novedades yo creo que va a tener también bastante polémica

Voz 3 19:33 ya iba iba iba a traer algunas pistas de cómo está la situación entre entre ellos tres

Voz 4 19:38 sí soy bueno es desde la verdad es que si sí que ha son ejemplos de Sánchez en este caso pues yo creo que la Mesa del Congreso basaba la estafa sino que iban a hacer piña los socialistas podemos los partidos independentistas y nacionalistas que suman casi doscientos escaños sí yo creo que van a dar entrada a lo que especula con esta mañana pueden dar entrada PNV IU consta de cara a la gente de Albert Rivera en esta mesa de constitución de la una mesa no

Voz 3 20:07 bueno lo dejamos decidir era contrario soy Miguel Ángel Aguilar pero no pero no vamos a empezar un debate irme

Voz 1408 20:12 tres en la mesa de Dresde quién del PSOE y dos de PP donde ciudadanos higos de poder

Voz 3 20:21 eso eso vamos a hacer una cosa el día que conozcamos la composición de la Mesa vamos a Emana Nacho Carretero NATS muchísimas gracias

Voz 4 20:28 y nada ahí también trata último que que saldremos de Economía que muchas veces los cuidamos de eso que ha habido mucha economía

Voz 3 20:33 sí muchas López Miras Banco de España

Voz 4 20:36 hay que no nos tenemos que olvidar porque porque viene el pene no sé cómo se vienen mucho muy curvas pero algunas curvas

Voz 3 20:41 algunas curvas vienen confidencial muchísimas gracias

