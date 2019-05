Hora 25 (09/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:17 es nueve de mayo es el Día de Europa quién sabe si el último día de Europa con los Veintiocho el Brexit con su prórroga es una de las claves de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo veintiséis de mayo otra de las claves va a estar en la presencia de la ultraderecha hay en como los progresistas europeos van a intentar movilizarse para ponerle freno unas elecciones en las que según los sondeos los dos grandes partidos socialistas y populares no van a superar el cincuenta por ciento de los escaños por primera vez en cuarenta años son unas elecciones las europeas de las que se habla menos en España recién salida de unas elecciones generales y en las que también se mezclan las autonómicas y municipales que se celebran ese mismo día el veintiséis semen los próximos minutos vamos a analizar estas elecciones europeas y el futuro de la Unión Europea que afronta en las urnas el desafío de progresar o estancarse antes vamos a hacer nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora José Luis García Íñiguez buenas noches buenas noches Ángels el presidente del Gobierno visita en el hospital Alfredo Pérez Rubalcaba ha ingresado desde ayer desde que ayer sufriera un ictus Pedro

Voz 1061 01:15 Sánchez ha adelantado su regreso de la cumbre europea de Rumanía ante el empeoramiento del estado de salud del que fuera secretario general del PSOE y vicepresidente del Gobierno el estado de salud de Rubalcaba es de extrema gravedad según el último parte médico

Voz 0194 01:27 el hospital Puerta de Hierro de Madrid está Nicolás Castellano Nico buenas noches qué tal buenas noches Angels

Voz 1620 01:32 presidente del Gobierno ha lleva ya más de una hora en este hospital después de aterrizar como decías desde Rumanía donde tiene que adelantar ese vuelo por el empeoramiento del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba aquí está acompañando a la familia de buena parte de la cúpula socialista que si llegando desde que a la una de la tarde cerraba el último parte médico aquí se están reuniendo muchas y muchos de los amigos y compañeros de la amplia trayectoria política a Rubalcaba con los que compartió distintas etapas en el Gobierno en la oposición como José Blanco Trinidad Jiménez también hace media hora hemos visto salir al ex presidente Zapatero ya antes había estado otro ex presidente histórico al figura del PSOE como Felipe González a esta hora permanecen dentro del centro en una zona de espera situado muy cerca de esta puerta en la que nos encontramos los medios de comunicación varios ministros en funciones como Marlaska Cela o Ábalos

Voz 0194 02:15 según el CIS el Partido Socialista ganaría el veintiséis de mayo en casi

Voz 1061 02:18 todas las autonomías en diez de las doce comunidades en las que se va a votar ese día el PP perdería por ejemplo la Comunidad de Madrid uno de sus feudos en Madrid capital por cierto Manuela Carmena podría continuar como alcaldesa con el apoyo de los socialistas el partido popular según el CIS ahondará darían su crisis dejaría de ser el más votado también en Castilla y León Murcia Aragón y La Rioja

Voz 0194 02:36 en Venezuela Juan Guaidó denuncia un golpe del régimen de Maduro

Voz 1061 02:39 golpe contra el Parlamento por procesar a diez diputados por rebelión entre ellos el número dos de Guaidó el vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano el presidente interino reconocido por más de cincuenta países ha llamado a más movilizaciones este sábado

Voz 3 02:51 es la única herramienta que han utilizado durante años la persecución el terror el terrorismo de Estado en definitiva infundir terror en los voceros del pueblo como lo dice nuestra Constitución y en Brasil el ex presidente Strand nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Parlamento nacional única institución legítima reconocida así por el mundo

Voz 0194 03:16 estaba solo había despistado en Brasil el ex presidente de Emarsa entregado a la policía

Voz 1061 03:19 contra él pesaba una nueva orden de arresto por un caso de corrupción había sido puesto en libertad en marzo gracias a un hábeas corpus

Voz 0194 03:25 competencia para investigar la fuerte subida del mercado eléctrico del martes

Voz 1061 03:28 dio en el mercado secundario y se disparó el precio del kilowatio hora aunque no tuvo especial incidencia en el precio final para el consumidor

Voz 0194 03:35 Eladio Meizoso competencia para investigar porque el precio del megavatio hora se disparó hasta diez mil euros en ese mercado secundario la causa fue que las previsiones de demanda de Red Eléctrica se quedaron cortas a las nueve de la noche por un consumo mayor que el previsto porque algunas empresas no pudieron aportar toda de energía comprometida para cubrir el hueco con urgencia y evitar cortes de luz hubo que pagar ese precio disparatado que equivale a diez euros kilovatio hora cuando el miércoles no llegó de media a los cinco céntimos en el mercado mayorista doscientas veces menos competencia decidirá si sanciona a las empresas que ofertaron esos precios excepcionales dice si hay fallos regulatorios que deban ser subsanados para evitar que se repita en cuyo caso propondría cambios al Gobierno pero insiste Red Eléctrica que todo esto apenas tendrá repercusión en el recibo la Organización Nacional de Trasplantes necesitan más recursos

Voz 1061 04:25 que suben los donantes y los trasplantes pero han bajado personal dinero la ONT alerta de que está en riesgo de quiebra

Voz 0194 04:31 hombre habrá Marcos hace falta más personal

Voz 4 04:33 no es un capricho ha explicado la directora de la ONT porque desde lo peor de la crisis se ha aumentado la actividad de donación y trasplantes casi un cuarenta por ciento pero los recursos han ido menguando necesitamos atraer y retener talento y estamos teniendo fugas fugas a sistema privado y uvas al al extranjero estamos en riesgo de quiebra Beatriz Domínguez Gil alerta de que con sueldos tan tan bajos es muy difícil captar talento que supla a los coordinadores de trasplantes que están a punto de jubilarse

Voz 0194 05:02 hasta ahora sigue la gala de entrega de los premios de periodismo Ortega y Gasset premios que todo Verdi otorga el diario El País siguiéndola está Marta García Marta cuéntanos

Voz 1513 05:10 ceremonia que abría la directora del país Soledad Gallego Díaz lo hacía con una mención emocionada al Estado al recuerdo sobre al pero Alfredo Pérez Rubalcaba negando en su discurso tajantemente que el periodismo actual se mueva en las cloacas como muchos quieren hacer creer

Voz 1910 05:26 es cierto el periodismo no tienen nada que ver con las cloacas en los que algunos quieren hacernos creer que se mueve claro que hay lugares que parecen vertederos pero el periodismo en España en América Latina y en todo el mundo está sobre todo lleno de periodistas que hacen su trabajo con dedicación y con esfuerzo

Voz 1513 05:44 hoy se reanuda se podría estar jugando la vida en una patera decía Agustín Morales de la revista cinco W en West se lamentaba de estos tiempos de raíles y velocidad que cuestionan la labor del fotoperiodista el colectivo en el pit el pinchazo denunciaba las políticas de Chávez y Maduro que han convertido a los niños en el rostro de la emergencia humanitaria Darío Arizmendi premio a toda una trayectoria profesional que apelaba un periodismo crítico e independiente que construya no destruya con un lenguaje que se Irene no incendio está a punto de terminar esta ceremonia lo está haciendo en estos momentos con las palabras del consejero delegado de Prisa Manuel Miret

Voz 0194 06:30 pues nueve y seis minutos de la noche ocho y seis en Canarias vamos abriría el tiempo de información vive en tertulia ajeno hora25 hoy con Milagros Pérez Oliva buenas noches hola buenas noches Javier Aroca buenas noches y Fernando Vallespín buenas noches qué tal buenas noches y como cada día abrimos nuestra Mesa de producción a sus mensajes vamos a estar especialmente pendientes de la relación que tengan ustedes los oyentes con Europa con estas elecciones europeas que llegan con mucha clave nacional después de unas generales junto a las municipales y autonómicas Pedro Blanco está pendiente de cualquier cosa que ustedes nos quieran contar en relación a estos comicios y también de cualquier novedad que se pueda producir a lo largo de este programa hoy es el Día de Europa no sabemos si es el último de la Europa de los Veintiocho en veremos cómo termina al Brexit que se ha convertido en un proceso incierto con giros y prórrogas de última hora de hecho en las elecciones que se celebran entre los veintitrés y el veintiséis de mayo van a participar los británicos luego nos iremos a Londres para comprobar cómo se vive allí esta particular campaña electoral esa es una de las claves de estas elecciones nos acompaña el jefe de Internacional de la SER Rafa Panadero buenas noches qué tal y otros sin duda Rafa es la presencia de la extrema derecha un desafío del que hasta ahora España estaba libre hasta ahora como digo porque aquí también ha llegado

Voz 1775 07:43 sí siempre se dice que estas elecciones son las más importantes pero esta vez es verdad no esta vez hay algo más entre otras cosas esos dos asuntos que mencionas que son nuevos no estaban hace cinco años Isona además de mucho peso el efecto del Brexit también el auge de los nacionalistas y de la extrema derecha en toda Europa el primero el primer tema del Brexit ya se ha traducido en una importante parálisis no llevamos dos años enfrascados en este asunto del Brexit ni siquiera sabemos aún del todo si o no y eso nos ha hecho dejar de lado temas como la política social que viene lastrada por los efectos de una crisis que aún no se ha superado el todo y también por esas medidas de austeridad que aún se notan que quizá tengan que ver con la falta de confianza en Europa temas también como la migración la defensa común o las reformas económicas pendientes Toxo olvidado de detrás del Brexit diez segundo asunto S

Voz 6 08:28 Israel ultranacionalista pues se puede traducir también

Voz 1775 08:30 la misma más parálisis los euroescépticos antes querían terminar con la Unión desde fuera ahora han visto que tienen más posibilidades de hacerlo desde dentro siendo parte de las instituciones ya hablan por tanto reformar la Unión desde dentro con todo esto vuelvan a desde Bruselas estas elecciones deben prácticamente como un referéndum sobre el futuro

Voz 7 08:46 a una unión el resultado lo que salga de las urnas pues

Voz 1775 08:49 puede condenar a Europa a una parálisis casi permanente además en una institución el Parlamento esto es importante siempre hay que recordarlo por la que pasan una parte muy importante de decisiones y leyes que acaban afectando directamente a nuestro día a día es pues no da igual quién

Voz 0194 09:03 esto esto esto es lo que hay que explicar y en lo que hay que insistir

Voz 1061 09:06 en cómo afecta lo que pasa en Bruselas en nuestra vida

Voz 0194 09:08 nuestro día a día gracias Rafa bueno Éstas son las claves de unas selecciones europeas que en nuestro país apenas han tenido protagonismo todavía en los debates de las generales la palabra Europa no fue pronunciado por ninguno de los candidatos también es cierto que no hay discrepancias muy importantes sobre el modelo de Europa que quieren los grandes partidos y que ni siquiera Vox tiene una agenda abiertamente euroescéptica como sí la tienen otros de sus socios de la ultraderecha

Voz 1061 09:32 en este contexto Ángels hoy hemos conocido el CIS elaborado antes de las elecciones generales con datos de intención de voto sobre las municipales y autonómicas pero también sobre estas elecciones europeas en esas elecciones a la Eurocámara el PSOE sería la fuerza más votada con entre un veintinueve y un treinta y uno por ciento diecisiete dieciocho escaños frente a los catorce que tiene ahora mismo el PP bajaría a los dieciséis eurodiputados de los dieciséis eurodiputados mejor dicho a once o doce Se acerca ciudadanos que obtendría entre ocho y nueve escaños un resultado similar al de Unidas Podemos vox entraría en el Parlamento Europeo lo haría con entre cuatro y cinco escaños el partido de Carles Puigdemont candidato en estas europeas mantendría su escaño con esto

Voz 0194 10:07 lo que dice el CIS luego también detallaremos sobre municipales y autonómicas de la configuración del Parlamento Europeo dependerá el proyecto comunitario hacia dónde y cómo avanza será decisivo también para la elección del presidente de la Comisión definitiva en manos de la Eurocámara está el futuro de momento de los Veintiocho que habían celebrado una cumbre en Sibiu Rumanía al país que ostenta la presidencia de turno y está nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches Griselda hemos visto cómo puede ser el reparto de los eurodiputados españoles pero que Parlamento Europeo podemos esperar de esas elecciones del veintiséis cómo van a moverse el resto de fuerzas frente al previsible avance de la derecha más radical

Voz 0419 10:45 pues es difícil realizar previsiones pero aquí empieza a dibujarse un escenario nuevo y es que si como ocurrió en España la ultraderecha debilita al PP

Voz 1463 10:56 podría abrirse paso una especie

Voz 0419 10:59 de pacto progresista que apadrinan Macron lo escuchamos dijimos es imprescindible en que debemos para sobre el peor candidato lo que suele pasar dice a Macron completamente en contra de tener que elegir entre los nombres que han propuesto los partidos mayoritarios por lo que hoy ha generado una respuesta airada del candidato popular Manfred de dar lo escuchamos

Voz 0738 11:24 a mí solo votará por Manfred de todas las especulaciones que pueda hacer el Consejo requerirán el voto del Parlamento por lo que esto puede terminar en una crisis institucional grave

Voz 0419 11:38 son sus palabras la advertencia que no ha impedido aquí una primera cita hoy a nivel de Gobiernos entre los jefes de gobiernos liberales de Holanda y Bélgica con los socialistas Pedro Sánchez y Antonio Costa sondeando escenarios toda una novedad muy complicada pero una novedad que si cuajara rompería con la larga tradición europea de dejar al PP las presidencias del Consejo de la Comisión

Voz 0194 12:02 toda esta pelea por el reparto de cargos Griselda que proceso va a seguir

Voz 0419 12:05 bueno pues el acuerdo hoy es poner a votación los cargos nuevos en la cumbre de junio porque se puedan aprobar por mayoría es decir sin consenso tus que es el presidente del Consejo quiere un proceso ha dicho rápido y eficaz en el que los gobiernos socialistas cierran filas con Timerman si escuchamos al presidente Sánchez otro

Voz 8 12:25 desde luego apostamos por el candidato socialdemócrata a la Comisión Europea tiene armas para que sea intrusismo

Voz 0419 12:32 han repite el presidente aunque los cargos que hay que pactar son cinco ya aquí se ha decidido y tratarlos con un solo paquete lo que abre la vía muchos nombres y en la práctica sitúa como alternativa si hay problemas con Timerman que es holandés y su partido socialista no forma parte del Gobierno alternativa decimos al español Borrell incluso para la presidencia de la Comisión algo que de momento claro

Voz 7 12:56 esta es la gracias buenas noches

Voz 0194 13:01 habíamos dicho que no iríamos a Londres para saber cómo se vive esta particular campaña de unas elecciones en las que no iba a participar recuerden Reino Unido Daniel Postigo buenas noches

Voz 0831 13:10 buenas noches al final la prórroga del Brexit a incluir

Voz 0194 13:13 la participación del Reino Unido en estos comicios el resultado de las urnas inevitablemente va a ser interpretado allí en clave de Brexit como examen a la gestión de May y al resto de partidos que ya han empezado

Voz 7 13:24 pero no presentar sus programas

Voz 9 13:26 así es será un examen para la gestión de May también se espera un voto de castigo al bipartidismo como dices han presentado ya tres manifiestos hoy de los laboristas liberaldemócratas y nacionalistas Escoceses bueno la la impresión que da es que parece que participen elecciones completamente distinta están por ejemplo los conservadores que aún no han presentado ni manifiesto ni candidatos esperan llegar a un acuerdo antes de que se forme el siguiente Parlamento Europeo laboristas que no se posiciona ni se enfocan en políticas sociales están los cuatro partidos proeuropeos incluyendo los nacionalistas escoceses que han dicho que son las elecciones más importantes para Escocia y luego está el Partido del Brexit paras que se ha convertido en el gran rival a batir

Voz 0194 14:05 Daniel vuelve el gran abanderado del Brexit el que desapareció después del referéndum uno de los culpables del proceso ilustra ahora además vuelven estas elecciones la eh

Voz 9 14:14 exactamente es uno a uno de los motivos por los cuales Cameron convocó el referéndum en el año dos mil dieciséis porque el You quite precisamente Reparaz quedando con el voto antieuropeo y estaba dividiendo su partido consiguió subjetivo a cabo prácticamente con el Yuki para ahí se quedó únicamente en Europa pero tres años más tardes los conservadores están completamente rotos a punto de romper seis para es acre está más fuerte que nunca ha creado un partido de la nada sin manifiestos dicen que presentarán el manifiesto después de las elecciones y las encuestas les dan treinta y tres diputados superando los escaños que sacarían los partidos proeuropeos

Voz 0194 14:48 cuando dices que presentará el manifiesto es pues de la servicios que presentará el programa después de las elecciones

Voz 9 14:52 así es no no no lo presentarán después luego lo único que piden es que haya una repetición como como si fuera un segundo referéndum y que únicamente quieren la salida directa de la Unión Europea a romper con la Unión Europea y luego ya presentarán su programa

Voz 0194 15:08 vamos a votarle será un acto de fe gracias Daniel

Voz 9 15:12 gracias muchas hasta luego abanderado del

Voz 0194 15:14 el líder de los euroescépticos que están Italia hablamos de Matteo Salvini el líder de la ultraderechista Liga que espera ganar en estas elecciones europeas y eso pondría en riesgo la estabilidad del Gobierno italiano con una victoria Salvini se vería reforzado frente a su socio de coalición que es el Movimiento cinco Estrellas con el que últimamente tiene profundas discrepancias podría significar el fin del Gobierno de condenas vamos a Roma Ismael Monzón buenas noches

Voz 0831 15:38 qué tal buenas noches y en Italia el otro

Voz 0194 15:40 el nombre que vuelve en estas europeas aunque en este caso con un perfil más bajo Silvio Berlusconi

Voz 0831 15:45 pues sí Silvio Berlusconi veremos cómo llega la verdad de O'Shea llegan porque porque la semana pasada estuvo ingresado en el hospital y él mismo dijo que temía por su vida pero a sus ochenta y dos años pues si se presenta de nuevo a las elecciones europeas no tanto como protagonistas sino como gran muñidor como ya otras veces que en ese papel de de Kim e Iker en esa diatriba que se que se comenta sobre el Grupo Popular Europeo sobre si aliarse o no con la extrema derecha pues Berlusconi tiene un papel importante porque él es de los que abogan por el pacto también porque eso de algún modo de podría acercar de nuevo a la Liga a Matteo Salvini que ahora mismo es evidente que la estrella política de este país de ese modo podría Silvio Berlusconi intenta dar a tocar de nuevo el poder en Italia pero bueno como ya ese comentaba no todos los miembros de la familia conservadora piensan igual ya habrá que ver el peso de Berlusconi cuyo cuyo mejor momento parece que ya pasó

Voz 0194 16:46 eh íbamos con Salvini con lo que puede suponer una victoria para la estabilidad de ese gobierno en Italia

Voz 0831 16:52 pues pues si como decía es Salvini no sólo es la estrella política aquí en Italia sino un poco en todo el panorama europeo los sondeos en estos momentos le dan entre un treinta y dos y un treinta y siete por ciento más o menos en las próximas europeas es decir que estaríamos hablando pues del resultado posiblemente más potente para un líder ultraderechista en todo en todo el continente y eso pues se le básicamente en dos claves en la europea Salvini sería un poco el abanderado de ese de ese gran grupo ultraderechista europeo que aspira a crear no sólo con los movimientos más cercanos sino también con apoyos como decía del del grupo popular europeo para eso además se apoya en el primer ministro húngaro Viktor Orbán con el que estuvo la semana pasada en la frontera con Serbia y que sería un poco su su valedor en dentro de los de los conservadores europeos después pues en clave nacional como decías Angels

Voz 6 17:48 parece que le empieza a ver qué

Voz 0831 17:50 poco corto eso de ser el ministro del Interior y vicepresidente y con ese nivel de consenso pues podría romper el Gobierno para buscarse de ratificado en las elecciones pero ojo porque porque algo así le pasó Matteo Renzi al al ex primer ministro que creyó ser un poco el gran líder después de obtener un cuarenta por ciento las europeas irregular

Voz 0860 18:10 tenemos como quedó además si el Movimiento cinco Estrellas

Voz 0831 18:12 así el centro izquierda por ejemplo se pusieran de acuerdo para formar un cordón sanitario podrían formar una nueva mayoría sin sin pasar siquiera por

Voz 0194 18:21 las urnas muchísimas gracias hasta luego qué me pasa últimamente con los corresponsales que no me saludan y eso que yo le veo bien siempre les salude les digo buenas noches pero SM desconectan sin sin decirme sin decirme ellos adiós venga vamos con el análisis escuchaba tus claves Vallespín a a las ocho y te quejarás con cierta amargura del poco caso que el estamos haciendo vamos cine en general medios opinión pública a las elecciones europeas que si siempre son importantes porque es verdad que nuestro día a día como contaba antes Rafa depende mucho de lo que pasé allí esta vez tienen además el interés el Brexit el auge de la ultraderecha es decir hay tantos elementos que deberían preocuparnos

Voz 0656 19:01 sí vamos a ver yo creo que que siempre ávido euro escépticos sí euro entusiastas no y luego un porcentaje que yo creo que quizá fuera mayoritario de indiferentes que además es es perfectamente es perfectamente asumible por parte de cantidad de buenos por por parte de sectores importantes de la ciudadanía de los diferentes países lo que pasa es que estamos en una estación diferente no primero porque nos hemos dado cuenta que el proyecto europeo si quiere dinamitar desde dentro de Europa por parte de este sector que llamamos populista Unio populista por por simplificar no solamente por parte de ellos también hay empiezan a aparecer disensiones muy sutiles por ejemplo grupo Anse ático este que libera Holanda que es que ese escéptico respecto de la posibilidad de avanzar en la eurozona no es decir que los ricos empiezan a unirse visite grados es ya un bloque pero es que Europa ahora de repente esa dado cuenta que su proyecto se quiere dinamitar sobretodo desde fuera incluso por parte de un supuesto aliado con unos Estados Unidos entonces yo lo que diría es que el mundo cada vez se parece menos a lo que Europa representa no Europa representa una visión cosmopolita de de Cooperación Internacional de poner por delante todos los derechos sobre el interés nacional y eso es lo que está amenazado esta amenazado fuera de Europa no estamos viendo está está creciendo los hombres fuertes bueno tenemos además la amenaza directa de de Putin que va más allá de de los hackers sino que bueno a los bálticos no que continuamente tiene aviones cazas rusos por ahí sobrevolando etcétera es decir que nos damos cuenta además también que esa frontera sur sino si está desmembrado el Magreb no de Libia está en crisis Argelia está en crisis que momento tremendamente bélica que solamente lo podemos afrontar yo creo que cooperando o no hay sin embargo es y renunciamos a seguir cooperando yo creo que es como atender hemos realmente los problemas

Voz 0860 21:06 yo pienso que todo el mundo tiene enemigos Estados Unidos tiene enemigos la Rusia de Putin tiene enemigo China tiene enemigos pero eso no debe de ser una excusa para no progresar hacia la unión política porque claro que claro que Europa tiene enemigos señala que no sino

Voz 0656 21:25 eso es precisamente lo que debe suele lo que debe reforzar

Voz 0860 21:28 claro que sí si no lo decía por tu comentario por una reflexión incluso piano de Europa no tiene excusa Europa sabe que no tiene dimensión para jugar en primera división mundial sea quiere tener dimensión tiene que avanzar en la unión política el problema no no es sólo que tiene enemigos externos tampoco ni siquiera que tienen enemigos interno tipo euroescéptico tipo ultraderechista no el problema que tiene los nacionalismo de Estado dentro de Europa y que tiene dentro de esos nacionalismos del Estado europeo una dosis de populismo de derecha importantísima como está ocurriendo en Hungría en Polonia en otros países claro a partir de no darse cuenta de eso todo lo demás sobra aquí hay una crisis de liderazgo yo seguramente el objetos todavía Europa en fin con deleite y con intensidad recordaremos la suma Monet Spinelli como grande padre de una Europa que hoy lamentablemente no existe en algún aspecto en otro y hemos avanzado pero iría no existen esos liderazgo lo único que existe la voluntad del pueblo y sobre todo la voluntad de los progresistas de liderar Europa hacia un camino distinto por tanto yo confío en la gente

Voz 6 22:46 el hecho de que lesiona el embobado poco importa

Voz 0860 22:48 Francia a la europea sale modo alguna vez si es que el problema es que en Europa

Voz 0194 22:52 sí es verdad es verdad que es algo que repetimos siempre comicios europeos porque tengo esta vez de verdad que tengo la sensación que la situación es mucho más débil

Voz 0860 22:59 es el caso muy delicado pero para hacer una crítica a los partido estatalista en España por ejemplo pues claro se recurre a Europa como excusa cosa cuando hay un problema dice la culpa de Europa sin embargo se se quieren aprovechar de Europa cuando el mérito no es suyo por ejemplo en lo que ha significado el Fondo de Cohesión o los fondos estructurales para salir sacar a España adelante en materia de infractor

Voz 0194 23:22 el apuros

Voz 7 23:23 yo creo que ahora mismo el principal amenaza es estos estos populismos que además pueden concertar sé mucho más de lo que se concertaron en las pasadas elecciones dependen la fuerza que tengan van a poder bloquear este es un peligro muy serio porque si tienen capacidad de bloqueo de las instituciones estos es este es un problema muy grave pero los populismos no han sur

Voz 0194 23:46 ha sido por por arte de magia no han surtido

Voz 7 23:48 no no han salido porque no sé por qué porque de repente nos hayamos vuelto todos aquí euroescépticos au tengamos problemas de de de identidad yo creo que los populismos surgen después de un periodo en el que la Unión Europea no ha sabido vencer las las las pulsiones nacionalistas que todos los Estados cualquiera que fuera su Gobierno estaban intentando aplicar en la Unión Europea para defender intereses la sí

Voz 0194 24:18 muy bien ha dado otra derecha claro claro claro sí sí sí sí

Voz 7 24:21 la crisis económica ha tensionado mucho la globalización sin reglas ha tensionado mucho Issam pagado consecuencias de la crisis ha dejado en Europa particularmente en el sur

Voz 6 24:33 sí

Voz 7 24:33 un panorama social muy muy preocupante no entonces los populismos nadan sobre esta previa diríamos desafección que empieza por los gobiernos nacionales y por los estados cuando quieren tomar las decisiones en función de los intereses nacionales no se ponen en en la perspectiva de de reforzar el proceso unitario no hizo bueno hay un libro que que que que lo explica muy bien no de de de Kinski que que dice cómo mueren las democracias las democracias no mueren o no morirán en el en en te futuro incierto que viene por golpes de Estado por por Cobo como era tradición no como era tradicional por por un tirano que toma el poder con las armas las democracias mueren por la degradación mueren porque desde dentro se erosiona el papel precisamente de del de de la gente participa para participar en las decisiones políticas

Voz 0860 25:33 sí a que en que Europa es muy responsable donde está su Gobierno no primero por falta de liderazgo fundamentalmente a Alemania Francia que no han querido avanzar en un momento determinado porque ha tenido el enemigo dentro hablamos de precio ahora como si me hubiera surgido por generación espontánea parte de la debilidad de la derecha británica cediendo ante la extrema derecha que hay razones más profundas desde Churchill no es cuenta la anécdota aquella cuando decía dijo Churchill si Europa es muy importante que se una unan se unan se es decir el auto lo guía no ir por ejemplo hay que recordar que el Reino Unido para el proyecto de unidad política siempre ha sido un dolor de cabeza siempre ha practicado las opt in out en materia de seguridad Schengen en en la moneda mismo en distintas directivas y en distintas proceso de avance hacia hacia la unidad política la unidad económica la unidad fiscal por no decir por no decir hay que recordar recordarles el cheque británico a cada año o cada periodo parlamentario perdón Presupuestario era un suplicio tener que negociar con los británicos el cheque que venir después él la el compromiso Burgo la politica de silla vacía donde un de lo uno de los grandes de los grandes Gallo europeos se levantaba de la silla en puerto

Voz 0656 26:54 pero sí lo sabía yo creo que Europe siempre se presentó como un juego de gana gana es decir que que todos los países ganaban por el hecho de cooperar yo creo que este es sobre todo que todos los países recibían el mismo reconocimiento es decir pertenecemos a un club en el cual a todo sean los considera igual de esos sistemas pequeñitos y otros son muy grandes claro este esta es el relato que se quebró con la crisis económica fundamentalmente donde los ricos resulta que eran más iguales que los que los pobres no hay donde nos dimos cuenta que realmente no sabíamos metió en un club donde sí era es deudor no votaba as y que realmente te tienes que tragar las decisiones que te imponía los los acreedores no y luego también el la segunda que han crisis que la crisis de los refugiados la del dos mil quince lo que nos demostró es que habíamos incorporado aunque lupa un conjunto de países que no tenían problemas de inmigración pero que sin embargo fueron los que pusieron las fronteras provocaron un problema diríamos de afirmación nacional porque claro había sido producto primero de la descolonización de la quiebra del imperio

Voz 10 28:00 no astur húngaro o turco

Voz 0656 28:03 después estuvieron bajo la tutela de la Unión Soviética de cuando por fin se creen soberanos llega la Unión Europea y les limita esa soberanía y entonces claro es lo que estamos viviendo ir por lo que realmente se vende también allí el discurso este NO populista pero vamos a ver yo creo que ahora mismo estamos en una situación obesidad sean muy interesante donde donde probablemente no todos tengamos que ganar necesariamente pero todos tenemos que perder todos vamos a perder es decir este jueves si gana en ese sentido es de lo que se trata es evitar el mal mayor el mal mayor en estos momentos yo creo que es el el no seguir avanzando no es ir avanzando en ojo no solamente políticamente sino también socialmente es decir siendo cohesión de Europa y aquí me parece que es inevitable que Europa adopte ya una serie de decisiones que siempre se ha resistido a adoptar es el ir a varias velocidades es decir Bergamín ustedes Hungría Polonia

Voz 0194 29:02 eso es una cosa y otros países solitario y luego a más que te

Voz 0656 29:04 no es un problema ahora mismo con la política exterior común y sobre todo política de defensa es es que tu ampliarnos ha dicho que no nos va a proteger sea si mañana los orgullo esta ataca a los países bálticos por mucho que esté en la OTAN estoy convencido que no

Voz 0194 29:16 hay una reacción de los Unidos y entonces bueno

Voz 0656 29:18 pues eso tenemos que también resolverlo no y bueno pues sino quiénes seguirnos poesía Alemania Francia Benelux que selló España Portugal están por la labor pues que lo hagan no lo que no puede ser es seguir con esquemas ve tocará áticos dentro de Europa que los paralizan más que permitirnos avanzar pero sobre todo porque digo que que lo que está en juego es mucho no

Voz 0194 29:39 la correlación de fuerzas que marca el CIS que al fin y al cabo es un poco un retrato en las europeas se luego iremos a las municipales en las autonómicas que es un poco un retrato también de lo que ha pasado en las generales Mila te parece bien el CIS de las europeas hombre el cese coge

Voz 7 29:55 unas corrientes de hecho es una prolongación

Voz 0194 29:59 pero que ya hemos visto entonces marca esto

Voz 7 30:02 es corrientes y también ha luego lo veremos en a nivel municipal bueno yo creo que España debe seguir siendo uno de los países que todavía cree más en la Unión Europea no tengo la impresión de que no estamos tan mal desde este punto de vista eh porque aunque es verdad que que ha bajado un poco el ánimo no de decir ante esto lo veíamos ventajas y la verdad es que nosotros todos tenemos la experiencia de que de que de que fue un fue un salto importante a todos los niveles y sobre todo psicológico sobre todo psicológico pero ahora la crisis ha dejado aquí todas las políticas de austeridad han dejado han dejado unas Nos huellas terribles pero yo creo que la gente distingue bastante entre la Unión Europea como proyecto las políticas concretas de una coyuntura concreta si se han aplicado políticas de austeridad parte en gran parte es porque las fuerzas políticas socialdemócratas y de izquierda pues no tenían la fuerza suficiente en en el Parlamento Europeo y a nivel europeo como para como para decir que otras políticas eran posibles no

Voz 0860 31:09 pero en el análisis precisamente de las políticas concretas donde debería tener la gente el interés podría votar claro claro que a poner un un ejemplo de mi propia terrenal Andalucía nosotros la pesca pues estamos de absolutamente dependiente de la política exterior común no tenemos competencia ni en materia comercial ni capacidad de negociar ningún acuerdo con nadie desacuerdos con Marruecos no los apoye a aquellos partidos que tienen que apoyar al Gobierno europeo para que los acuerdos se produzcan no tiene futuro la poca flota pesquera andaluza que queda y luego yo me pregunto por qué luego los andaluces concretamente los de las litoral no van a votar porque no votas a aquellos partidos que están de acuerdo desde una perspectiva progresista en que haya más Europa y más capacidad de negociación con terceros países que son preguntas que deberíamos de hacer análisis sobre las elecciones europeas hoy en

Voz 0194 32:03 quizá la campaña electoral este va a ser un programa muy centrado en ello en este arranque de esta segunda campaña en tan poco tiempo acabamos de pasar unas generales arranca la campaña para las europeas las municipales y algunas autonómicas ello vamos a dedicar buena parte del programa incluso lo que viene ahora

Voz 12 32:36 no

Voz 0194 32:42 Severino Donate buenas noches buenas noches ya estamos como decía antes otra vez en campaña mejores verbos aquí seguimos pancarta alguna vez no estuve tú eres la cara B vamos a hablar de alcaldesas de alcaldes

Voz 6 32:55 no saldrán las los sesenta y siete mil quinientos quince concejales que conformarán los equipos de ocho mil noventa y tres ayuntamientos porque

Voz 3 33:05 es el vecino el que elige al alcalde Yes el alcalde el que quiere que sean los vecinos era el camino

Voz 13 33:12 tentadores inspirar a mí me ha podido desde esta mañana que hemos hablado este tema tenía esto en la cabeza

Voz 0194 33:17 sí

Voz 6 33:18 esto fue durante un acto del PP en Benavente Zamora tengo más de Alicante

Voz 3 33:24 así se llama el alcalde

Voz 6 33:28 llama también tenía tiene un nombre Luis y un apellido Barcala estas navidades quiso hacerle la competencia Abel Caballero alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias

Voz 0194 33:41 las luces de Navidad

Voz 3 33:43 mil cuatrocientos setenta y ocho motivos de iluminación mil arcos de iluminación

Voz 6 33:51 ver del una iluminación según Caballero envidiada por el mismísimo alcalde de Nueva York ser las

Voz 0194 34:00 de este plan consultó finalmente tu crees al ministro Pedro Duque para saber cómo se veía vivo en navidades desde el espacio

Voz 6 34:06 no me consta pero el pregón navideño de Abel Caballero todavía se recuerda

Voz 14 34:10 lo hago al crío muy alto y durísimo no

Voz 15 34:24 además

Voz 14 34:25 con este presente perspectiva equivocándose vale solo guerra becada pero fabricar

Voz 17 34:45 hasta que llegaron Rajoy Abel Caballero el discurso más popular relacionado con la municipalidad en España era el del alcalde de

Voz 6 34:53 Villar del Río

Voz 0684 34:58 Río Joker implica dio ya no la voy a pagar ello Valcarce que Jean Jacques que no sabéis el cauce señora oiga es que el señor alcalde nos debe una explicación pero nos

Voz 6 35:26 BP dice acompañado del también actor Manolo Morán vestidos con trajes de corte sombreros cordobeses aunque estaban en un pueblo de Castilla se dirigían a los mil seiscientos cuarenta y dos habitantes de Villar del Río expectantes ante las riquezas que dejarían los americanos a su paso para que nadie se quedara con las manos vacías se tomó nota en la plaza

Voz 0684 35:46 venga que tire más pagar la paga será una jaula no no no no puede que ya se puede pedir una americano elijan la cama pues el de el cabezal te va a Mola Beckham pronto que es lo que quiere es pijo gran quién está Chavalón yo una por lo que puede pedir la American vamos decídete haría tu Ka que tiro una máquina de coser de manera que por qué te digo yo que anoche no de la máquina

Voz 18 36:22 esto y la pica

Voz 19 36:27 otro

Voz 13 36:27 para volver a ver la película noche cuando llega a casa si

Voz 6 36:31 las fotos son la película se rodó en un pueblo de Madrid Guadalix de la Sierra pero existe en Villar del Río Real

Voz 0194 36:38 en la provincia de Soria en la comarca de las tierras altas ciento

Voz 6 36:41 veinticinco habitantes según el último censo te recibe una gigantesca reproducción de

Voz 20 36:46 un banquillo Saura

Voz 6 36:48 que es una zona de valiosos yacimientos de icnitas huellas de dinosaurios

Voz 21 36:53 yo soy el sargento de artillería Hawes debido más enviado más sangre echado más polvos chapado más toros forzosos justo cuando de esta sección de reconocía Hasta hasta para la faja seguro no vosotros no me impresionó

Voz 6 37:17 has de Kipling romper tacos de billar darle una cometa casi seguro el sargento de hierro se estrenó en mil novecientos ochenta y seis y ese año a los cincuenta y cinco años de edad en plena carrera Clint Eastwood fue elegido alcalde del pueblo de Carmel by the Sea alrededor de cuatro mil habitantes a doscientos kilómetros de San Francisco en la costa de California a saber

Voz 22 37:41 sí produce admitió que vengo pueden ser anexo

Voz 6 37:43 Carnero a la Alcaldía comenzó casi sin querer por un pleito con el anterior equipo municipal y qué mejor manera para que te hagan caso que tomar el Ayuntamiento

Voz 0194 37:51 creo que Carmen tengan los problemas de la España vacía por ejemplo

Voz 6 37:54 Carmel a ciertas porque tiene aspecto de un decorado casita similares a Cabaña suizas toques franceses boutiques galerías de arte tiendas de comida delicatessen campos de golf y convecinos ilustres a lo largo de su corta historia Charles Chaplin Ruper Murdoch que Novak frappe Doris Day Kevin Costner en ese intento

Voz 0194 38:13 se queda sin sal cruzas la calle yo estaba en carteles y ahora me encuentro a ninguno de ellos pero bueno debe cruzar la calle llama a una puerta es Kevin

Voz 6 38:21 no debe ser así pero como estamos a las puertas de la campaña electoral por si hubiera algún candidato de ideas a algún candidato falto de ideas apuntó algunas normas municipales de Carmel by the Sea prohibidas las calles numeradas prohibidas las luces de neón prohibidas las farolas prohibidas los locales de comida rápido prohibidos los buzones de correos prohibidos calzados con tacones

Voz 0194 38:47 si se piensa caminar por el centro alegría de la huerta no así están las cosas duro mucho Clint de alcalde los años ganó es esfinge

Voz 13 39:02 lo que ya empezó a pensar es que no hay manera de hacer una

Voz 0194 39:04 la nave ni contigo ni con Sara sin que aparezca

Voz 13 39:06 Amanece que no es vale para todo por dónde

Voz 6 39:09 decir es especialmente para hablar de Faulkner pero también para la municipalidad

Voz 23 39:15 el coche del alcalde una abre el coche del alcalde de una avería el coche del alcalde negó una avería no era no camina y le dos

Voz 13 39:30 Sara vuelve a favor si eso no está cogiendo una deriva musical que es insoportable estoy de acuerdo pero estoy totalmente da venga etimología

Voz 6 39:43 la alcaldesa alcalde de árabe hispano al Cádiz del este del árabe clásico caddie juez de los territorios musulmanes venga vamos a hacer un poquito de historia es de los tiempos de los Reyes Católicos hasta la revolución liberal un ayuntamiento tenía dos alcaldes explica te las familias dijo galgos elegían al alcalde del Estado noble se ocupaba de todos los asuntos que afectaban a Mayorazgo los vínculos Capitanía ejercían justicia entre la nobleza

Voz 0194 40:13 el otro alcalde el otro se dedicaba al pueblo

Voz 6 40:15 mano reintegros colonos pequeños propietarios menestra

Voz 0194 40:19 sí eso justifica la expresión de siempre ha habido clases un Ayuntamiento más o menos importante tenía

Voz 24 40:25 a estos dos alcaldes un regidor un escribano notario el fiel de hechos capacitado para sustituir el Escribano el alguacil pregonero hice había presupuesto hasta se podía pagar al cirujano sangrado al sacristán el maestro no se nos puede olvidar ya hoy los alcaldes pedáneos que son el brazo del Ayuntamiento en pequeños núcleos aldeas parroquias caseríos

Voz 0194 40:46 venga pues vuelvo al presente Pedro Riera es politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid muy buenas noches

Voz 25 40:52 la cuestión es por qué votamos de manera distinta porque

Voz 0194 40:56 hay mucha gente que que que lo dice que lo cuenta se vota de manera distinta los ayuntamientos que al resto de elecciones al alcalde se vota de otra manera más que el partido la persona

Voz 26 41:06 pues sí la verdad es que en las elecciones municipales se suele tener más en consideración las características personales del alcalde el hecho de que haya hecho tengo una buena gestión en los últimos cuatro años y por eso hay muchas veces gente que cruza las líneas ideológicas y acaba agotando alcaldes que nada tienen que ver con el partido con el cual se identifica

Voz 0194 41:26 lo que pasa que eso también puede encontrar una siguientes elecciones ya están tan personal que si no me soluciona ese problema que yo tengo como no tengo fidelidad a unas siglas pues voto a otro no

Voz 26 41:36 sí efectivamente hay un problema y el otro problema que se puede dar ese ejemplo ocurre que es alcalde por los dones que sea decidió retirarse en algún momento pues obviamente pues no puede legar en buenas condiciones a su sucesor la posibilidad de la reelección

Voz 0194 41:55 si miramos a las últimas elecciones me salen nombres como Carmena Colau Kitty Martiño Noriega Pedro Santi Esteve todos esos nuevos alcaldes los llamados alcaldes del cambio que eran todos de izquierdas es más difícil un candidato de estas características yo no sé si es que ilusione Ono o no sé exactamente cómo llamarlo que sea de derechas

Voz 26 42:14 pues yo creo que es una cosa que desde luego en las últimas elecciones se vio que se daba la izquierda yo creo que ligada al movimiento 15M también ligado a la seguramente a la crisis de las siglas de los partidos que se movía en ese espectro ideológico y quién sabe sabemos que en sus acciones no se va a dar pero que quién sabe si en el futuro empezará a ver estos alcaldes

Voz 0194 42:36 and in el hecho de que algunos alcaldes lo hemos visto en Borja Semper por ejemplo del Partido Popular candidato a la alcaldía de Donostia que quita las siglas y además el dice no no es política no se trata de política se trata de San Sebastián lo hemos visto también en la derecha con Albiol es una buena estrategia quitar las siglas

Voz 26 42:54 yo creo que es un buen intento de la verdad porque ya sabemos que en el País Vasco o en Cataluña las siglas del PP no venden y que yo creo que estas dos personas es un buen intento yo no sé hasta qué punto de los votantes van a conseguir abstrae se por el hecho de que esos para esas dos personas

Voz 0194 43:12 en el Partido Popular pero yo creo que

Voz 26 43:15 sí sí yo Fouché de estas personas desde luego yo les hubiese aconsejado que intentasen esconder las siglas a las posibilidades

Voz 0194 43:22 pues han tenido asesores que pensaban lo mismo que tú Pedro muchísimas gracias

Voz 26 43:25 bueno gracias a luego

Voz 0194 43:29 os pregunto en breve porque luego insisto devolveremos a las municipales se vota de manera diferente no Fernando sí claro son las que más se vota de manera diferente

Voz 0656 43:37 yo creo que sí sí claramente pero además es porque el tema de las elecciones municipales son fundamentalmente en torno a la persona que el alcalde no y acordara es lo que significó tierno para Madrid por ejemplo Partido Socialista nunca volvió a tener esos resultados en Madrid luego después pues hubo también en la propia Esperanza Aguirre tuvo su capacidad Ruiz-Gallardón es decir que arrastraban muchos más votos extras personajes que cualquier otro en ese partido

Voz 0860 44:05 bueno yo creo que es una verdad relativa porque a veces la la la persona se hacen personaje una que ganan unas elecciones tienen tenemos el ejemplo del alcalde de Cádiz ante de de depresión Darsi de ser alcalde de caddie y no sé si había muchos gaditano que lo conociera efecto lo de su círculo más próximo y así podría poner otro ejemplo como yo en ese caso si yo creo no pero aun así clase pero bueno claro pero yo creo que la así las siglas siguen siendo importante lo que pasa es que hay que empujar una una digamos relación virtuosa entre las siglas el nombre eso a no ocurre y entonces falla como falla con los dos los dos personas del Partido Popular que han sido mentada anterior me mida

Voz 7 44:48 yo creo que en las tres selecciones que que que que hay en juego se vota diferente con claves además bastante a veces antagónicas por ejemplo las europeas se vota en clave interna a veces para castigar a veces para hacer un voto testimonial gotas a a diríamos ideológico o botas para que no gane a alguien o es es un voto en clave interna que que se da en Europa en cambio en las autonómicas el problema que ha habido es que mucha gente hasta bien entrada la de no gracia no entendía muy bien para que servían los gobiernos autor

Voz 0194 45:22 no pues ahora ya lo tienen más claro es vamos a seguir con alguien que ya citado aquí Fernando

Voz 0656 45:27 sí con Bando de los Alcaldes más populares de la democracia española Enrico Richotti Enrique Tierno Galván madrileños

Voz 27 45:35 allí es costumbre gente moría al entre los vecinos de esta honradas Villa congregarse los días señalados y fiestas de guardar para asistido a espectáculos públicos de gran de diversión y entretenimiento que suspenden el ánimo sirven para descansar

Voz 6 45:51 te mando aunque no termine de decirlo hay que esperar a que los sondeos más cabal programa para animar a los madrileños a ser corteses con los aficionados que acudan a Madrid a presenciar los partidos del Mundial de fútbol celebrado en España en mil novecientos ochenta y dos el siguiente bando era mil novecientos ochenta y tres llamaba a la ciudad combatir la contaminación

Voz 28 46:11 es la aparición de nuevos y sorprendentes medios para que por sí solos los coches han que producen fétido se insalubres uno grave novedad duros que arrojan las infinitas chimeneas Camus poblados los techos antes limpios de esta villa

Voz 6 46:26 todo ello había logrado de la atención para este incisivo bando de don Enrique Tierno Galván contra la costumbre de descubrir las carnes cuando llega el calor

Voz 29 46:36 en extrañas y peligrosas costumbres pues desprovistos los hombres de jugón a Koné Hansen consuelos en extremo contentos de sí aunque hayan las carnes flacas desdichada las proporciones y mal encajado los huesos como se manejan de maravilla

Voz 6 46:56 don Enrique Tierno Galván cuesta decir su nombre sin él don delante llegó a la Alcaldía de Madrid en mil novecientos setenta y nueve en las primeras elecciones municipales de la democracia y su carisma su popularidad creció y creció en un momento de renacimiento social y cultural

Voz 30 47:15 allí

Voz 6 47:17 fue alcalde hasta su muerte y su féretro

Voz 0656 47:20 va acompañado por miles de personas por las calles de Madrid recibió todo tipo de homenajes recordamos el de Barrika

Voz 31 47:26 la rabia dolor en Renfe aunque lo sean con nosotros que tengamos todos claro que era una de sus números que nos amenaza estado en el tren que confunda el alcalde emblemático Pasqual Maragall

Voz 32 47:41 Fax cincuenta y seis años sabía de fe

Voz 33 47:45 es una Olimpiada Popular aún no han dado el presidente al limpiada poco lugar es grabar hallada

Voz 32 47:55 sigue por toda la maratón de ella yo quiero presidir a a

Voz 30 48:09 Pasqual Maragall alcalde de Barcelona entre

Voz 6 48:11 de mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos noventa y siete

Voz 34 48:13 López noventa y siete siempre será

Voz 0656 48:16 acordado con su trabajo al frente de la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos inmerso empeño en la transformación de la ciudad es aquella Zalamea

Voz 6 48:26 su campanada escucha más representación que el pueblo de Zalamea de la Serena realiza todos los años por agosto de la obra de Calderón de la Barca el alcalde de Zalamea tema tomado de una obra de Lope para acabar las músicas de dos series con alcaldes de por medio

Voz 35 48:48 eh

Voz 36 48:51 esta pertenece a Boss Jefe y narra la vida política del alcalde de Chicago de Ramos la cara B con The Wire

Voz 6 49:08 es una serie que llaman de culto para mí lo es ambientada en Baltimore donde la política municipal entra de lleno a partir de la tercera temporada entre otras cosas porque fue escrita por David Simon que antes había sido periodista de información local del Baltimore Sun

Voz 0194 49:26 me casé arreglando lo de la música al final bueno suele también que Sara llega que les sale

Voz 13 49:31 ya se acerca

Voz 37 49:37 ya

Voz 6 49:38 no

Voz 38 49:42 yo gente vaya

Voz 2 50:04 hora veinticinco

