Hora 25 (09/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:17 la crisis catalana se ha llevado por delante definitivamente la política y no sólo la política en cuanto a la relación Catalunya España Política también en el ámbito catalán el propósito de Pedro Sánchez de convertir al líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta en presidente del Senado pone al descubierto las miserias de la política catalana los senadores por designación autonómica lo que debe ser Iceta antes de convertirse en presidente de la Cámara Alta nunca han sido contestados por el resto fuerzas políticas de los parlamentos autonómicos el partido que sea propone al suyo el resto le parece bien y así ha sido siempre así fue incluso cuando el Parlament de Cataluña con los independentistas incluidos no puso problemas para la designación de una senadora de Ciudadanos así fue también cuando Ciudadanos votó a favor de los senadores propuestos por los independentistas hasta los independentistas les pareció bien la designación de Albiol más contrarios a sus tesis imposible pero ahora independentistas y Ciudadanos se oponen al propuesta de los socialistas una pinza en toda regla que sólo parece tener un objetivo mantener vivo el conflicto el perfil dialogante negociador pacificador de Iceta no les sirve para sus propósitos ni a unos ni a otros y es una muy mala noticia porque avanza como pueden ser las relaciones de los independentistas con

Voz 0194 01:33 de aquellos independentistas que unas veces parece ser los más pragmáticos como Esquerra pero que a la hora de la verdad se comportan como los más hiper ventilados

siguen en la tertulia de Hora Veinticinco Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín y Javier Aroca antes de empezar vamos acercarnos en directo a la Clínica Puerta de Hierro de Madrid donde ya saben sigue hospitalizado en situación de extrema gravedad el ex vicepresidente y ex secretario general del PSOE hoy Alfredo Pérez Rubalcaba en las puertas de sesenta los sanitarios tan Nicolás Castellano Nico buenas noches qué tal buenas noches Ángels manténgase si no media hora que

Voz 1620 02:09 abandonó estas instalaciones el presidente Pedro Sánchez minutos después ha llegado alguien muy cercana a Pérez Rubalcaba como Elena Valenciano o Soraya Rodríguez la que fue portavoz del PSOE en el Congreso a la de poder en la época en la que el ex vicepresidente y ex ministro era secretario general del PSOE pero hace también unos instantes hemos visto Ángels como prácticamente toda la cúpula de los socialistas ministros y ex ministros han ido saliendo de este Puerta de Hierro según fuentes cercanas al partidos han decidido marcharse para volver mañana hay seguir acompañando a la familia ya es que desde la una de la tarde como señalaba con el último parte médico que detallaba el empeoramiento de la situación de Alfredo Pérez Rubalcaba han pasado por aquí también los ex presidente Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero y otros muchos compañeros de carrera política y amigos de referente socialista

Voz 0194 02:51 pues seguimos pendientes Nico ante cualquier novedad claro venga hasta ahora

Voz 7 03:00 es una de las peores formas de empezar una campaña electoral se empezó una campaña electoral con un magnífico compañero pues que estos momentos quizás esté en los últimos momentos de su vida además no sólo nuestro partido

Voz 1645 03:25 es el sonido del inicio del mitin del Partido Socialista en Madrid José Manuel Franco en el que la militancia

Voz 8 03:34 las que buenas noches buenas noches Barceló a lo largo del día

Voz 0194 03:37 los mensajes de apoyo de todos los partidos signifique

Voz 1645 03:39 solamente es evidente del PSOE empezando por Pedro Sánchez su secretario general presidente en funciones que interrumpía su participación en la cumbre europea de Rumanía

Voz 1787 03:47 todo el apoyo todo el cariño ciento el ánimo a Alfredo y a toda su familia para que encuentre una pronta recuperación de podamos ver de nuevo activo haciendo política hicimos una inspiración un ejemplo para todos yo creo que además su figura trasciende lo que es la afiliación al Partido Socialista sin duda alguna muy importante así una persona que ha dedicado toda su vida a servir a su patria

Voz 1645 04:14 los socialistas les hemos escuchado hoy emocionados por ejemplo Miquel Iceta

Voz 9 04:18 en primer lugar quiero manifestar la preocupación con la que seguimos la evolución del compañero y amigo Alfredo Pérez Rubalcaba a quién deseamos la fuerza y la suerte que tanto necesita en estos momentos difíciles muchas horas son muchos años

Voz 1645 04:39 decíamos que se habían enviado mensajes desde todos los partidos salvo que hemos escuchado por ejemplo Pedro Sánchez que es la figura de Rubalcaba trasciende la afiliación del Partido Socialista bueno esta es la declaración esta misma noche en el arranque del mitin de Pablo Casado

Voz 7 04:51 permitidme que empiece

Voz 10 04:52 es acordándome de una familia que lo está pasando mal y de un partido que lo está pasando mal me quiero acordar de Alfredo Pérez Rubalcaba desearle

Voz 7 05:04 una recuperación mucho ánimo a su familia

en esas cuestiones no os lo dicho seguiremos pendientes a cualquier novedad siguen Nicolás Castellano y en la puerta del hospital Puerta de Hierro enseguida se Se la comentabamos y lo decíamos a las nueve está vuelve a serlo noche de aquello que llamaban pegada de carteles aunque España aún se Esther reponiendo de los efectos de la última campaña electoral pero así lo trae el calendario esta noche arranca una nueva carrera hacia las urnas

Voz 1071 05:30 ya saben europeas municipales y autonómicas en doce Comunidad

Voz 0194 05:33 Ares Icon encuesta preelectoral del CIS entonces lo que vamos a hacer es primero dibujar la perspectiva general que deja la encuesta José María Patiño buenas noches hola muy buenas noches aquí lo que dice la encuesta es que las elecciones las ganaría el PSOE se confirmaría según el CIS la debacle del PP que no vencería ninguna comunidad y eso por no hablar de los ayuntamientos

Voz 1108 05:52 al menos el PSOE encabeza la intención de voto en diez de las doce comunidades autónomas que están en juego esta fecha veintiséis m con ese dato la izquierda tiene por tanto más posibilidades de mantenerse o cambiar el Gobierno en algunas de ellas los casos más significativos por los descenso del PP en su feudo son Madrid Murcia Castilla y León sin embargo si en la primera así se dibuja una alternativa de izquierdas entre las otras dos sin embargo el PP podría apoyarse en Ciudadanos y Vox en el caso de Murcia para seguir gobernando la situación similiar a la del PSOE en las otras comunidades en especial a Aragón y Extremadura mientras que tienen mayorías más amplias casi rozando la mayoría absoluta en Castilla La Mancha Asturias en el Principado por cierto entra Vox según el CIS el partido ultra sólo tiene garantizada presencia en cuatro comunidades es duda en otras tres menos penetración consigue los grandes ayuntamientos salvo Madrid Valencia no es una preocupación por tanto para Manuela Carmena en Madrid ni para Aida Colau que en Barcelona sí que se ve asediada por Ernest Maragall de Esquerra en Sevilla el PSOE sube y puede revalidar con más margen la alcaldía de esa ciudad

Voz 0194 07:00 luego luego lo contigo Patiño

Voz 1071 07:02 vale estaba en Hora catorce al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas Tezanos José Félix Tezanos que advertía de que el resultado que se produjo a las elecciones del veintiocho de abril puede modificar lo que se prevén esta encuesta para el próximo veintiséis de mayo

Voz 11 07:15 pero es cierto que la votación el resultado de las elecciones puede dar lugar a desplazamientos de votos en función de lo que ha ocurrido o no probablemente pues habrá un mayor sentido de voto útil y hay personas que se ubicarán mejor sabrán quién ganó realmente no ganó entonces y quién me acuerdo su ideología debe favorecer más o menos al PSOE y probablemente quizás al PP en algún caso

Voz 1071 07:37 voto útil hacia el PSOE y el PP como si la gente a la que se le preguntó recordemos que esto esta encuesta fue hecha durante la campaña electoral pues hubiera respondido de otra manera después en vista de los resultados bueno hay hay otro factor el tópico de cada elección municipal esto que dicen tanto que no es

Voz 0194 07:52 ha hablado antes de ella no son tanto las siglas del partido

Voz 1071 07:55 muchos por cierto van escondiendo como digamos el carisma de los candidatos

Voz 11 07:59 pero Tomàs también en el caso de las elecciones municipales y autonómicas influyen mucho los líderes regionales y locales no entonces hay personas con Lydia Bosch a alcalde si siente de candidatos que tiene mucha personalidad no entonces eso también da lugar a desplazamientos al menos de voto

Voz 0194 08:14 pues esto es lo que pronostica el CIS y luego está lo que espera ya administra cada partido

Voz 0194 08:27 el PSOE confía en que si estas elecciones son la segunda vuelta de las generales ser ratifique su hegemonía e incluso pueda darles más fuerza para negociar el próximo Gobierno Inma Carretero buenas noches era el buenas noches Angels

Voz 0806 08:38 sí entienden los socialistas que el proyecto culmina el día veintiséis y cuando tengan todos los elementos políticos el mapa completo será cuando aborde en la investidura de Pedro Sánchez ahora en estos quince días van a esforzarse en vencer a su gran enemigo en este momento que es la desmovilización es muy difícil que se llegue al dato de participación del veintiocho de abril ese histórico casi setenta y seis por ciento pero quieren Pepe pelear porque el día veintiséis no haya una caída en picado así que van a intentar mantener la estrategia del miedo que les ha funcionado en las generales manteniendo el dilema de entre avanzar retroceder que era el mensaje central que ha lanzado esta mañana José Luis Ábalos en Toledo

Voz 1645 09:14 los Veintiocho una ciudadanía española es mucho humo

Voz 7 09:16 es madura que algunos de los que pretenden representarnos dejaron bien claro que defienden esta democracia saliera una practicarla que salieron a defenderla también por eso esa importante movilización que hace historia salieron a defender el día veintiséis defenderemos la democracia municipal defenderemos el ordenamiento la organización territorial del Estado la descentralización

Voz 0806 09:41 esa idea de que la amenaza de retroceso sigue siendo real es la que quieren fijar los socialistas amenazas subrayan de la continuidad de la Unión Europea así que con una cifra de indecisos del veintinueve por ciento según el CIS el comité electoral del PSOE cree que es muy importante esta campaña que la verdad que han empezado en el PSOE en toda España homenajeando a Pérez Rubalcaba han sonado a Pla

Voz 8 10:01 esos de miles de militantes socialistas en toda la geografía española gracias Inma gracias hasta luego

Voz 0194 10:06 lo que hemos seguido el PSOE sirve también para el PP pero al revés Casado esperan hundirse en esta nueva cita electoral Nieves Goicoechea buenas noches cuéntanos

Voz 1468 10:14 noches Ángels si el PP está preocupado sobre todo por la falta de movilización que genera lo que algunos dirigentes llaman la desilusión con el partido dicen algunos dirigentes con los que hemos hablado que se puede solucionar que los votantes vayan aceptando o no al candidato nuevo a Pablo Casado a otros candidatos dice pero que lo más e importante y lo más difícil de Ramón Ares la desilusión de los últimos ocho años que es lo que al parecer les están dando las encuestas internas del Partido Popular esa desilusión los votantes respecto a las políticas que se han hecho en los últimos ocho años y eso es difícil de remontar reconocen por eso Pablo Casado ha dicho hoy lo hubiera muchas veces más que es importante esa movilización sino triunfará otro de la izquierda y en la subida del PP también es crucial para Casado lo que él llama a las políticas de contrapesos al Gobierno es decir que si el Gobierno baja impuestos es importante tener contrapesos del PP en los ayuntamientos y las comunidades autónomas que si él sube los impuestos éstos los baje

Voz 7 11:11 queremos el contrapeso para que el Partido Socialista no lo tenga tan fácil fijos incluso para pactar el gobierno un partido socialista con un correctivo el veintiséis de marzo le va a ser más difícil hacer lo que quiera hacer que es pactar con Podemos y con Esquerra Republicana

Voz 1468 11:29 giro estratégico de Casado a la moderación o hacia el centro después endurecer el discurso para frenar a Vox durante las últimas generales él no lo ve dice que el siempre ha estado en el centro con Fraga con Aznar con Rajoy y ahora con él

Voz 7 11:44 hay quien dice no al Partido Popular está centrado en tu futuro como estaba aforado en el lema de la mayoría Aznar centrado en la libertad y Rajoy centrado en TIC el Partido Popular lleva cuatro décadas centrado en las personas es que la novedad es que ahora remasterice vemos un lema que nos acompaña cuatro décadas

Voz 1468 12:07 y qué ocurrirá antes hace un estrepitoso fracaso en las elecciones Bono el círculo de Casado lo que dice que es consciente de que volverá a ver presión para que dimita pero es verdad que personas como Feijóo no dieron el paso es momento porque no lo dieron los harán ellos tampoco hará parece que lo quiere andar definitivamente Casado necesita tiempo ocho ocho meses es poco dice

Voz 0194 12:29 gracias Nieves tazas seguimos con el flanco de la derecha que es donde Alber Rivera quiere precisamente dar el sorpasso y conseguir la hegemonía pese a que el CIS no auguró que eso vaya a producirse Óscar García buenas noches cuenta no

Voz 1645 12:41 qué tal Ángels buenas noches ciudadanos aspira a entrar por primera vez en gobiernos autonómicos y locales después de que las elecciones de hace cuatro

Voz 0225 12:48 lo año sólo facilitase en esos ejecutivos bien

Voz 1645 12:51 el PSOE o bien al Partido Popular esto le va a dar es sin duda más músculo frente al Partido Popular un partido con el que Ciudadanos está en plena disputa de ese liderazgo del centro derecha ciudadanos va subrayar mucho el mensaje sobre Europa ellos creen que su lista conformada por mucho sex Maite Pagazaurtundúa UPyD José Ramón Bauzá ex del PP Soraya Rodríguez ex del PSOE bueno pues esta lista según dicen las fuentes consultadas es la que demuestra que Ciudadanos se toma en serio Europa no es una candidatura de prejubilados Nos dicen además plantearán la campaña como el partido que lucha contra los nacionalismos y los populismos y aquí aquí también entró Vox según ha dicho hace un par de horas en Madrid el número uno en la lista de Ciudadanos Luis Garicano

Voz 7 13:35 a todos los que no creen en la idea de Europa el a todos los nacionalistas populistas de unos y otros sin duda que no van a Europa va a mejorar Europa que cambiar Europa sino a destruir

Voz 1645 13:52 en cuanto a las autonómicas y municipales ciudadanos cree que tiene muchas posibilidades en Madrid capital y Comunidad en Aragón también en la ciudad de Valencia será esta una campaña donde no veremos a Albert Rivera todos los días hará colaboraciones Nos dicen en actos puntuales el partido tirará de nuevo de su portavoz nacional de Inés Arrimadas fijaos que si no contamos el acto que tiene mañana los dos en Manresa en Barcelona en la primera semana de campaña Arrimadas y Rivera no van a coincidir en ningún acto más tanto ese carácter de apoyos en en paralelos un último dato ciudadanos va a presentar en estas elecciones un ciento cincuenta por ciento más de candidaturas que las que presentó en dos mil quince la pegada de carteles a las doce menos cinco con Rivera en la sede central de Ciudadanos gran

Voz 0194 14:38 desde Óscar buenas noches mientras Ciudadanos compiten en la oposición también Unidas Podemos buscan los resultados sobretodo en comunidades y ayuntamientos una posición de fuerza para las negociaciones que vienen Mariela Rubio cuéntanos buenas noches

Voz 1645 14:50 buenas noches y aspiran a ser decisivos para las mayorías progresistas a pesar de que cuentan como indican las encuestas con perder escaños en buena parte de las plazas pero con todo confían en tener fuerza suficiente para

Voz 0194 15:00 forzar la mano de Iglesias en su negocio

Voz 1645 15:03 acción con Sánchez a nivel nacional y que su aspiración de fondo la de tocar poder ejecutivo sea más fácil en un pack que comprenda varias gobernabilidad esa es la expresión que utilizan mantener los ayuntamientos del cambio es clave para Iglesias hablamos de Barcelona a Coruña junto a Cádiz porque recordamos podemos ha roto con los alcaldes del cambio de Zaragoza donde presentan candidata alternativas antes debe Ci en Madrid un Carmena donde podemos no concurre

Voz 0194 15:26 es que la batalla de fondo la más ideológica también

Voz 1645 15:29 más personal la más sentimental para los morados es la que se va a liberar en Madrid y en particular en la Comunidad de Madrid batalla entre las dos almas fundadoras de Podemos Iglesias y Errejón aunque el primero la maniobrar por vía interpuesta la de su candidata Isabel Serra frente a ella Errejón y su tesis de que Podemos es una estrella declinante que el espacio del cambio está en disputa en esta puja Angels en un escaño más o menos puede significar lo todo Iglesias pega carteles esta noche en Leganés Ayuntamiento del cinturón sur de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 15:58 gracias Mariela hasta luego luego iremos a la batalla está aquí Javier Casal para para contarnos la pero antes Vox cuyas expectativas surgieron ya en las generales el contraste con la realidad habrían campaña en Paracuellos del Jarama ya está Alfonso Ojea Alfonso buenas noches

Voz 0089 16:11 buenas noches Angels puesta de largo de los candidatos de Vox a Europa a la capital y por supuesto la presidencia de la Comunidad madrileña en un polígono industrial de Paracuellos del Jarama que cada uno saque sus conclusiones porque Vox ha querido con esta cita en una nave industrial reflejar dicen la España real a España de los que trabajan y que tienen problemas que nunca ven solucionados por el sistema de partidos el sistema de partidos que la formación verde pretende cambiar quién ese sistema atención luce la situación actual del Partido Popular ahora regresando según Pablo Casado al centro por presos Santiago Abascal ha señalado con el dedo la actitud del presidente del PP

Voz 13 16:51 en un peregrino sin rumbo que algo hacer el camino de Feijóo a rendir también pleitos

Voz 1468 16:56 día a Kimberly ahora marca

Voz 13 16:58 la política del Partido Popular en España y la política del Partido Popular en España ya nos lo ha demostrado Pablo Casado es la de sumarse también al cordón sanitario Contraloría

Voz 0089 17:09 Abascal ha recordado que suman dos millones setecientos mil votos en las generales del veintiocho de abril pero ahora el partido debe seguir trabajando para lograr la alcaldía de la capital la presidencia del Gobierno regional madrileño todos los Europa

Voz 1645 17:21 el varios que pueda Alfonso gracias

Voz 8 17:24 a vosotros hasta luego

Voz 0194 17:32 todo iremos a batallas concretas pero aunque una primera parada para el análisis porque coincide este arranque de campaña antes lo apuntábamos ya con las europeas se arranque de campaña de las municipales y las autonómicas con esa encuesta del CIS es verdad que entiendo que los partidos se basarán más en sus resultados en las elecciones generales bueno está el CIS sobre la mesa para volver a él Fernando son unos datos de antes de las elecciones generales antes decía Tezanos que bueno que que habría corrección precisamente por el resultado de esas elecciones

Voz 0656 18:04 sí vamos a ver yo sí creo que crees que es generales son otra encuesta también en paralelo no ha que realmente por ejemplo en las en las elecciones generales lo que fuimos conscientes es que hay una mayoría en la ciudad de Madrid en los partidos de la derecha con lo cual si en esta encuesta se nos dice que no que hay posibilidades de gobierno de izquierda de Carmena pues esto parece por lo menos da puede dar a entender que efectivamente se ha corregido esa encuesta después con los datos efectivos no de de de la de la bueno de de la selección y no pero el vamos a ver atención yo creo que hay un hay un punto en el que el habéis mencionado no pero que yo creo que hay que hay que atender mucho que es el tema de la participación sea en las anteriores las generales fueron que una participación auténticamente excepcional no ha dado tres no o cuatro elecciones generales en España con tanta participación y claro ahora hay un efecto también de un efecto de fatiga no cierta fatiga política y eso puede afectar a puede afectar a los resultados y los comparamos con los de las elecciones generales ya que es posible que en Madrid baja la participación después de todo si pueda ganar Carmena no puede seguir con el ejemplo y luego hay cosas que bueno pues que cosas que observar no porque a mi me parece que lo interesante de las encuestas es es ir a a aquellas cosas que siempre que siempre suscita más pero que nunca tenemos realmente elementos objetivos para poder evaluar las no por ejemplo en la guerra entre las hermanas que a la vez es la guerra Honey Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid no que el CIS le da un par de décimas por encima a curiosamente Unidas Podemos frente a frente a a Más Madrid no en la Comunidad claro eso hasta que no haya resultado no sabremos no pero es muy importante sí parece que es una anécdota pero puede tener consecuencias importantísimas para el devenir de la de la propia coalición no bueno también yo creo que una cosa es que tenemos que en la que tenemos que fijarnos es si efectivamente con la AUI Carmena aguantan es decir si la persona calidades que tradicionalmente han sostenido candidaturas enteras van a poder seguir sosteniendo la eso no luego el punto que yo creo que es más interesante porque claramente yo creo que tanto en la encuesta como en las elecciones generales como segunda encuesta sale muy claro es que el Partido Socialista va a barrer no en términos comparados yo aquí lo que hay en lo que hay que fijarse son dos cosas primero quién va a ganar la disputa en interna entre la derecha sobretodo de Ciudadanos y PP porque hay en juego el liderazgo de la oposición como ese edificio me practicamente luego es efectivamente Vox tiene aliento para crecer o no yo creo que no yo creo que lo Vox Vox poco a poco va a ir leyendo

Voz 0194 20:58 después os pregunto ya con por cosas más más concretas Mila

Voz 4 21:02 sí yo creo que lo importante es cómo cambia el color del mapa de las comunidades en las que no hay no se celebran elecciones recordemos que ni Valencia ni Cataluña ni Andalucía pero diez de las doce desaparece del PP claro exactamente incluso excepto Cantabria Navarra que que no son del PSOE pero que además tampoco en Cantabria gana Revilla según esta es la primera fuerza vaya según la encuesta por lo tanto haber aunque está hecha antes de las legislativas

Voz 15 21:34 y es muy coincidente

Voz 4 21:36 con la dinámica de las de las de las legislativas lo único que el conocimiento del resultado de estas legislativas puede hacer es profundizar todavía más esta tendencia porque a haber Vox por ejemplo pues ya se ha visto que tenía una implantación limitada por lo tanto eso puede favorecer el voto útil al PP en algunas comunidades no lo que para mí es muy significativo es que Ciudadanos no tiene ventaja sube sube pero desde luego está lejos del sorpasso

Voz 15 22:08 o por lo que

Voz 4 22:11 aunque la encuesta indica no sería un buen resultado para mí

Voz 0860 22:17 bueno la encuesta yo no sé el valor que puede tener quiero decir los número no no estoy capacitado para imaginarme un horizonte numérico lo que silla empiezo a notar algunas cosa por ejemplo el efecto Tezanos yo no he visto INI escuchar

Voz 0656 22:34 para criticar a nadie sabe nada nadie

Voz 0860 22:37 Tezanos ya con su profecía intimida porque más de su crítica Pradillo a veces acierta otra vez no pero es verdad que está hecho en un momento la mayoría de mi amigo muy pop profesional adepto ese momento complicado contaminado porque pero bueno de en qué momento no estaría contaminado a una encuesta en dos elecciones tan seguida no estaría menos contaminada ese hubiera sido el trabajo de campo esta semana pasada pues no también estaría contaminado por tanto los datos no valen simplemente como categoría para analizar una tendencia alguna proyección que es lo que yo sí creo es que a pesar de que sean dos elecciones con dos sentido distinto tres yo creo que forman parte de un mismo digamos proceso electoral macroproceso electoral de cambio en España cambio en algún sentido en este caso parece que haciendo un cambio hacia la izquierda a pesar de que nos temíamos todo algo mucho peor pero yo creo que han desaparecido dos cosas primero el efecto exhibición o desfile a caballo que ahí no sea ya la gente no se ponía en y se sirve tanto porque al final dice bueno yo ya en mi pueblo Diana da igual que yo desfile porque todo el mundo sabe que no es lo mismo aspirar a un gran poder en el Parlamento de España que a aspirar a un gran poder por ejemplo en Paracuellos del Jarama no no es lo mismo no es lo mismo y por tanto no nos uno no sé si ve distinto después también yo creo que hay dos aspectos Javier que valorar en este periodo a partir de las encuestas no que algo ha dicho el sabio texano uno hay que valorar el efecto ganador sea hay gente que ha dicho oye que ha ganado el Partido Socialista luego yo tomo uno se suma a las victoria

Voz 1375 24:13 eso sí es verdad después algo que para los

Voz 0860 24:15 que no justo al Rubin lo entenderemos sino tratar de explicar lo que el efecto reagrupamiento ha habido un reagrupamiento en el partido es decir la gente ahorra lo de izquierdas se quieren reagrupar probablemente donde más posibilidad de que ganar y la derecha yo no sé si va a ser capaz de reagruparse en algo porque en que era tiene capacidad para plegarse a su cuarto

Voz 0194 24:37 ahora ahora seguiremos el análisis por por partidos porque hay algunos que se sean apuntado aquí que me parece importante es pararnos un poco más pero quiero pararme también en algunas de las batallas así tenemos todo servido sobre la mesa podemos podemos analizarlo como ya a Fernando ocho algún spoiler con la Comunidad de Madrid el Casal esperando no no pasa nada vamos a hacer mal la publicidad y a la vuelta

Voz 3 25:00 hora veinticinco

Voz 0194 27:25 tras Pérez eleva a Fernando Vallespín y Javier Aroca a pesar del spoiler de de Fernando vamos si acaso con las batallas en concreto del que también conocemos resultados decís evidentemente empezamos por Madrid Javier Casal grietas noches buena luchando por la comunidad como el ayuno también hablemos primero de la Asamblea autonómica donde según el CIS la izquierda tendría mayoría pese a la fragmentación de su voto de esto se celebra no pero con un

Voz 0867 27:47 euforia muy contenida porque el CIS ese hizo antes de las generales y que el PSOE y el resto de formaciones de la izquierda temen que sus votantes se relajen que no vayan a votar el día veintiséis la Izquierda suma según esta encuesta pero cuidado El porque hay datos muy interesantes en el caso concreto de Madrid el Partido Popular podría perder su principal feudo pero no se produciría un sorpasso de ciudadanos como ha ocurrido por ejemplo en las generales en el caso de esta comunidad autónoma vox entraría pero su papel no sería tan decisivo en la izquierda la fragmentación le puede costar un disgusto a Errejón muy caro que obtiene peores resultados que la candidata de Podemos Isabel Serrano sin que las cosas

Voz 25 28:25 sí de momento van de de prudencia a la izquierda

Voz 0867 28:27 la incertidumbre en el Partido Popular donde temen las consecuencias que pudiera tener un descalabro de Díaz Ayuso Madrid

Voz 0194 28:34 a hacer mención aparte es la candidata del PP a Díaz Ayuso designada directamente por Pablo Casado y que ha decidido empezar la campaña disparándose tiros en los pies

Voz 0867 28:42 si uno ya no sabe cuánto hay en estas declaraciones de torpeza de provocación no Ayuso se ha vuelto a meter en un lío cuando en un periódico local en Madrid diario le han preguntado y primero por la precariedad del empleo y los contratos basura

Voz 26 28:54 a ver yo prefiero un empleo a que no haya empleo luego a mí cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener ese empleo basura que lo necesitaba estando oportunidades para corregir problemas que tenía

Voz 0867 29:09 bueno la segunda Si sigue parece absoluta torpeza angels Ayuso se ha querido desmarcar de la propuesta que dejó Vox el pasado lunes en el debate organizado por la serie El País su idea de llevar la fiesta del Orgullo hasta la Casa de Campo hiló que ha empezado como un desmarque ha terminado mucho peor porque a nadie se la casa

Voz 4 29:27 de campo

Voz 26 29:28 eh ya no sólo porque es un humor

Voz 4 29:31 en patrimonial es también un escenario donde las familias

Voz 26 29:33 las durante el fin de semana van a tratar de hacer deporte etcétera

Voz 8 29:37 no creo que sea el sitio porque la casa

Voz 0867 29:39 de campo en las familias insisto que que este es otro tropiezo porque el Partido Popular siempre ha defendido y lo sigue haciendo que el orgullo se celebre en el centro de la cama

Voz 0194 29:47 tan yo creo que te dice eso torpeza provocación yo creo que es torpeza en todas ellas yo creo que el Partido Popular tiene un problema con esta con esta candidata en el Ayuntamiento Javier Carmena seguirá como alcaldesa

Voz 0867 29:57 eso es lo que dice al menos el CIS que dispara los buenos resultados de Más Madrid que mejoraría los datos incluso que obtuvo hace cuatro años y ahora Madrid y además remonta el PSOE que sería tercera fuerza política en el Ayuntamiento tras el Partido Popular impulsado básicamente por la marca por el triunfo de Pedro Sánchez en el Ayuntamiento la suma de la derecha no sería suficiente para gobernar con la horquilla más amplia y eso que se quedaría fuera de la nueva corporación Madrid en pie la formación que aglutina a Izquierda Unida y otros concejales críticos a los que renunció Manuela Carmena

Voz 0194 30:28 y hablando de Carmena la novedad está en la junta electoral que finalmente sí le va a permitir a ella participar en el debate de la televisión pública madrileña ella sí Carmena sí pero

Voz 0867 30:37 Errejón no Carmina bueno podrá participar en ese debate de hecho ya hay una invitación formal de Telemadrid que no tiene fecha en cualquier caso que en principio no se iba a hacer al no acudir Manuela Carmena no queda claro en la resolución si va a ocurrir lo mismo con Íñigo Errejón en el Autonómico que tendrá lugar el día diecinueve Domingo en el caso de Carmena bueno la Junta Electoral rectifica finalmente matiza la orden de la provincial al entender que la lista de Carmena es muy parecida a la que presentó en su día Ahora Madrid hace cuatro años y que ella ostenta el cargo de alcaldesa en el caso de Rejón él no se presentó a las elecciones no era diputado por Madrid y además su antigua formación Podemos si se presenta a estos comicios

Voz 0194 31:14 gracias hasta luego seguimos con otra gran ciudad española Barcelona Monica Peinado buenas noches

Voz 1600 31:19 buenas noches y está en juego el Gobierno de una ciudad que con

Voz 0194 31:22 alcaldía socialista sirvió de contrapoder a Convergència en los años de Puyol y que después de mandato de Trías pasó el equipo de Ada Colau ahora Colau aspira a revalidar su puesto con una competencia muy muy directo de Ernest Maragall

Voz 1600 31:34 sí porque si nos fijamos en el veintiocho de abril y en las encuestas el viento sopla favorable a Esquerra Republicana que pasaría de ser la cuarta fuerza en el Ayuntamiento a ganar las elecciones empatando con Ada Colau pero los Comunes recuerdan que los ciudadanos votan partidos diferentes en las municipales y aspiran a llegar primeros y a revalidar la alcaldía de cerca les siguen los socialistas que experimentaría también un importante crecimiento en

Voz 0194 31:58 dejados en este caso por el efecto Pedrosa

Voz 1600 32:00 Sánchez lo que es seguro es que quién quiera gobernar necesitará el apoyo de otros Ada Colau lo tiene muy claro dice que quiere un pacto de izquierdas y pide al candidato de Esquerra a Ernest Maragall que escuche a su alma de izquierdas más que su alma independentista y que se comprometa a pactar con los Comunes esta mañana lo decía Ada Colau aquí en Radio Barcelona

Voz 27 32:21 qué bulerías cada vernos como la Sanitat a unos año

Voz 4 32:24 a partir de lo que me gustaría es que dejara de hacer

Voz 1600 32:26 el Gobiernos con Junts per Cataluña ahí con la señora Altadis se acordara de que es de izquierdas decía Colau pero Maragall de momento no cierra la puerta a un pacto con Junts per Catalunya que según la encuesta de

Voz 0194 32:38 el CIS perdería tres concejales

Voz 1600 32:40 de los diez que obtuvo en dos en dos mil quince en Barcelona sólo repiten dos de los siete candidatos uno de los nuevos es el ex primer ministro francés Manuel Valls que es la apuesta de Ciudadanos aunque se presenta con una candidatura independiente

Voz 0194 32:54 en gracias Mónica hasta luego Patiño hablábamos de los ayuntamientos de Madrid de Barcelona irse completamos el mapa municipal qué sucedería en los llamados ayuntamientos del cambio en los que haya preguntado el CIS que no son todo se qué pasaría en Valencia qué pasaría en Zaragoza qué pasaría en Santiago

Voz 1108 33:09 bueno la verdad es que no hay un patrón común y no todos van a revalidar sugestión así en Zaragoza y tampoco se puede denominar de cambio pero bueno eso también te importante el PSOE no va a tener pro lemas para encabezar un consistorio de izquierdas y en Valencia así es Compromís quién obtiene ese liderazgo al situarse según el CIS siete puntos por encima del PSOE que segundo y casi diez del PP que se ve lastrado también en este caso por Ciudadanos y Vox en Galicia el balance es irregular según el CIS Compostela Berta con Martiño Noriega de candidato quedaría en tercera posición con tan sólo un ocho por ciento ganaría el PSOE en Santiago con quince coma siete por ciento seguido a un punto solamente del PP como ves está muy ajustado yo creo que aquí obedecía me decía Aida Pena por cierto que aquí podría haber ajustes en favor precisamente de Martiño Noriega es decir esa confluencia no repetiría pero sí en Coruña con la denominada marea Atlántica en la candidatura en este caso de Surio Ferreiro que se desmarcó ya por cierto las generales de Podemos y tiene periódicamente esto entre el votante socialista en Coruña que es una ciudad donde ha ganado el PSOE en las últimas generales en Ferrol por contra marea en común escindida en dos no repetirá la alcaldía que recuperará en este caso el PP según diversos sondeos locales hijo uno de los ayuntamientos del cambio más significativos es Cádiz El alcalde de adelante José María González Chi Chi se beneficia de su popularidad y además de la división de la derecha los sondeos de allí también locales le otorgan una ligera subida en concejales mientras que Vox reducirían las posibilidades del PP

Voz 0194 34:46 bueno gracias Patiño pues añadimos una ciudad más y lo hacemos porque va a estrenar elecciones en un escenario distinto con otro Gobierno en la Junta y con la extrema derecha presente en el Parlamento autonómico nos vamos a Sevilla es de Rodríguez buenas noches

Voz 0592 34:59 hola buenas noches ahí cómo se presenta la batalla

Voz 0194 35:01 el municipal

Voz 0592 35:02 pues el Partido Popular quiere afianzar la posición ganada las elecciones últimas el portavoz de Elías Bendodo ha dicho hoy muy claro que iban a convertirse en un muro de contención que parará las políticas del PSOE y la izquierda en general en relación a Vox esta formación se quedaría fuera del Ayuntamiento de Sevilla fortaleza más que relevante al menos es lo que augura el CIS curiosamente uno de los principales de esta formación el juez Serrano ha elegido esta noche la Plaza Nueva frente al Ayuntamiento sevillano para arrancar en la campaña tras la frustración sufrida en los últimos comicios todo un gesto simbólico por cierto en Sevilla ha pasado hoy algo inconcebible convertir la feria en campo electoral hasta ahora esto

Voz 0194 35:45 el recinto ferial era una plaza de convivencia

Voz 0592 35:48 dónde se dejaron aparcadas las rencillas hoy el aspirante al alcalde por el PP Beltrán Pérez convertirá la caseta dentro de nada hilo farolillos en el primer embiste contra el actual alcalde socialista Juan Espadas vamos a escuchar a los argumentos de Beltrán Pérez ir al delegado de Seguridad Juan Carlos Cabrera que le afea el gesto hay algo que nunca ha pasado y es convertir esa feria esa fiesta en algo totalmente distinto

Voz 28 36:18 el tantos invitado a la inicio de campaña en el que lo vamos a pasar muy bien frente al tono de amenaza diferente al tono de intromisión de un gobierno municipal que quiere prohibir un acto de un partido cosas que sólo pasan en Venezuela

Voz 29 36:32 de todos los partidos políticos hasta la fecha hemos respetado la Feria de abril lo que supone la Feria de Abril no la política cebo por tanto vamos a preservar lo que él la esencia de la feria entre todos vuelvo a decir más alguien que aspira a ser alcalde

Voz 0592 36:49 así que muchos sevillanos eh bueno no están de acuerdo con con ese esa intención de Bono convertir este espacio de fiesta de paz alegría en ese tablón de en fin de batalla

Voz 8 37:05 no muchísimas gracias hasta luego Esther Aroca la

Voz 0194 37:09 en una caseta de feria convertida en un acto político esto no es así habitualmente no pasa

Voz 0860 37:13 no solamente de mayo a mí me da la impresión de que esta manera de forzar las cosas política por parte del Partido Popular es un error yo creo que la gente no solamente sus contendientes político se lo va a echar en cara el P hasta los sevillano paganos otro la el Real de la Feria es un escenario una arena política en la que las cosas políticas no caen yo solamente recuerdo una mala en este caso también de derecha desde el primer gobierno democrático de Sevilla después de

Voz 30 37:46 se del franquismo entonó

Voz 0860 37:48 distinta fuerzas de la derecha pues boicotearon el Palacio de caballo no de carruaje pero aparte de este tipo de extravagancia eres salida de tiesto no recuerdo yo otra torpeza política mayor de un partido en este caso de derecha con relación a la política y a la feria de seguía arrancar la

Voz 0194 38:06 la campaña electoral en la Feria vamos con con las batallas en en concreto antes apuntábamos ya algo de Madrid ahora volveremos a Madrid sobre todo por el efecto que puede tener esa división de Podemos la candidatura de Errejón por un lado la de Podemos por otra pero Mila en Cataluña según el CIS Ada Colau gana pero Esquerra el está muy muy muy muy muy cerquita pisándole los talones resultado muy incierto y yo creo que es un poco al margen de la encuesta la sensación que hay no

Voz 4 38:34 sí bueno y partimos de que el domingo se publicó en el periódico una encuesta que daba un un resultado diferente sí

Voz 0194 38:43 el invertía el apuntaba la victoria

Voz 4 38:45 al a Maragall por la misma distancia es decir por por por un concejal O2 y ahora en cambio plantea que que que gana Maragall queda detrás aquí va a ser difícil que que que pueda haber una mayoría que pueda descabalgar a aquel que que es primer el partido que sale con más votos por lo tanto las las alianzas serán con el que gane las elecciones en torno a él se podrá formar alianzas una alianza posible que es la que preconiza Ada Colau es una alianza de izquierdas con Esquerra Republicana los común aquí habría que ver qué papel hace o puede o está dispuesto a hacer Collboni no Collboni sube

Voz 0194 39:31 candidato del PSC candidato el PSC sube

Voz 4 39:33 seis siete eh pero pero está lejos de poder de poder hacer sombra a ir no creo que mejore las expectativas con la campaña electoral y lo que es más significativo desde mi punto de vista es dos dos caídas o dos dos resultados que no son los esperados el de Valls cinco seis es muy poco sobre todo porque el vino aquí con una pretensión de aglutinar a todas las fuerzas anti independentistas Si además pues con poco con el pedigrí de un gran político que ha sido gobernante de un país tan poderoso como Francia no cambios a cinco seis no ha conseguido cuajar lleva una lista y una candidatura muy poco muy poco diríamos atractiva Yell ha perdido fuelle en la perdido personalmente también se le ve poco o lo que se ve no es atractivo esto

Voz 0194 40:28 tampoco no sé la cuánto le ha lastrado Ciudadanos

Voz 4 40:31 la era totalmente porque porque Él vino aquí con la promesa o con la idea de que podría hacer una candidatura que fuera ciudadano sería las siglas estarían un poco escondidas y aglutinará día pues a las fuerzas de derecha fundamentalmente en contra de los común si en contra de los independentistas los todos los dos objetivos en paralelo no ha conseguido aglutinar a primero que de entrada los socialistas les dijeron pero bueno no ustedes quiere hacer una candidatura con nosotros sin contar previamente con nosotros no eran

Voz 0194 41:02 pero lo tenía mucho si el hecho de que Ciudadanos una cosa alguien que que coinciden todas las la encuesta del CIS en todas las comunidades es que al final ciudadanos serán otras elecciones en las que no consigue Victoria pero es que ni siquiera parece que consiga el sorpasso en plazas importantes

Voz 0656 41:21 bueno pero vamos a ver porque las las generales Si gano en la Comunidad de Madrid al Partido Popular no eso no lo da la encuesta entonces yo Nos bueno vamos a esperar no

Voz 0194 41:32 pero bueno todavía puede ser posible todavía puede ser pues simil

Voz 0656 41:35 algunos sitios no algunos sitios además que pueden tenemos

Voz 0194 41:37 Barcelona porque acción Barcelona lote

Voz 4 41:40 en Barcelona no yo creo que que

Voz 0656 41:42 que estás escuchando muy atentamente lo que decía es porque lo de balsa no lo vi claro desde el principio no yo creo que ese equivocarse real de de Plaza no yo creo que esa no era su plaza en la plaza de Valls Barcelona eso sí tu muy complicado que donde hay que tener muchos muchos vínculos locales hay que tener tenemos una tradición también de de participación en la política local y claro a un candidato que sale para chutado desde arriba no con apoyo de un de un partido que realmente nunca está gobernando esa ciudad como puede ser ciudadano sin tener clarificado cuál es su vínculo con el con el PSC con el PP pues se ve parecía que está en el aire no pero pero vamos a ver el el el el entre los sesgos Tezanos esta en su valorar a a quedarnos entonces vamos a esperar y entonces ya después después

Voz 0860 42:37 sí sabemos lo hablamos por hablar sí claro por supuesto al final los resultados son resultaba pero bueno lo que lo que estamos viendo inusualmente lo que hemos visto en sí sino de uno de los acontecimiento ido discurriendo desde que se propuso como salvador de de las esencias barcelonesa frente al soberanismo e independentismo Balza ha sido uno de los principales críticos primero contra el grupo de Colón y después contra el parto de ciudadano con la extrema derecha en Andalucía eso esos dos recibimiento sin duda que el afecta observar una cosa no sé en qué nivel de equivocación estará artesano esta vez pero Bosch practicamente aparece poco a me ha llamado mucho la atención por ejemplo que en Sevilla señaló a todos allí cuando voz irrumpió en el Parlamento de Andalucía es sin embargo

Voz 0656 43:31 pero sale más o menos el mismo nivel que está así

Voz 0860 43:34 claro que la nuestras de las generaron fijas relaje Huesta la encuesta no dan la irrupción de la extrema derecha en muchas ciudades importante en muchos pueblos importante en algunas comunidades autónomas importante y por cierto ante que escuchaba también al líder a los líderes de de ciudadano con referencia a Europa y el progreso bueno las declaraciones que se han hecho Europa empezando por Macron también por otros líderes europeos europeístas y que está luchando contra la irrupción digamos incluso violenta entre conmigo en la extrema derecha pasa por afearle a ciudadano que no se puede están los grupos europeísta habiendo pactado con la extrema derecha en Andalucía todas estas cosas pues influyen independientemente de demoscópico que se puedan cometer en el hogar señor vais desde que empezaron a sucederse de tipo de cuestione en ningún momento yo al menos lo he visto cómodo otra cosa es que además la derecha y la burguesía catalana concretamente a la de Barcelona tengas un atavismo y su manera de comportarse en materia

Voz 0194 44:38 destaca destacaba Aroca la la poca presencia de Vox tienes la sensación Fernando que Vox ha tocado techo con estas elecciones generales

Voz 0656 44:45 yo creo que sí yo creo que el votante de derechas Saura tiene muy claro que tiene que decidir el la hegemonía no en la derecha que el futuro de derecha pasa porque uno de los dos partidos o Ciudadanos Partido Popular haga un sorpasso claro al otro para que digamos la SER reconstruye a la derecha a partir de de algo que Vox al final es un estorbo a boxes vos también tiene tiene una dimensión digamos de estado de ánimo no una derecha muy cabreada que que bueno que recurre diríamos a este tipo de personajes pero realmente la yo aquí lo he dicho siempre la la derecha en España lo que no quieres que gane la izquierda y eso es lo que le preocupa que gane la izquierda y por tanto estará dispuesta a votar a que el partido que que le garantice que efectivamente puede evitar esa victoria de la dirigiera pero una última cosa que me parece que hay es muy relevante estas elecciones son las elecciones más importantes para los partidos políticos infinitamente más que las generales la distribución de despojos partidos es verdaderamente monumental sea el son ocho mil noventa municipios me parece que hemos dicho son doce comunidades autónomas y ahí es donde realmente la gente que se dedica a la política profesionalmente entra es el tu pierna una to be no de del político claro cualquier error yo por eso yo creo que que Casado es donde de verdad se la juega cualquier error aquí si Casado vuelve a pinchar

Voz 0194 46:14 a partir de aquí poco pregunto estas correcciones que están haciendo en sus discursos sobre todo en el caso de Casado e tiene efecto puede tener efecto ya en estas elecciones

Voz 0860 46:25 yo lo dudo lo dudo porque

Voz 14 46:27 no no no y además en algunos

Voz 0860 46:29 esto incluso hasta puede ser perjudicial en alguno de sus votantes porque claro si si logra trataba de contener su sangría por la derecha jugando la derecha irse al centro bueno puede ser una buena idea de cara al nuevo al nuevo P que surja después de estas confrontaciones electorales pero luego se lo que se nota ese prueba es una capacidad de ir cambiando en función de donde viene el viento y eso no electores lectores los a acusar con con con bastante yo creo que uno de los que más lo acusado que también como dice Fernando habrá que esperar a lo que dice la encuesta ciudadano ciudadano que ha pasado de ser eh el ser socialdemócrata a carecer social liberal después liberada seca y ahora ratón te hago la extrema derecha Ute es que eso la gente lo ve

Voz 0194 47:19 déjame que haga un poquitín de de autobombo porque la red de emisoras que sí que las emisoras de de la Cadena Ser va a hacer empieza ya osea lo está haciendo en los preparativos eh un esfuerzo excepcional en estas elecciones municipales y autonómicas mañana por ejemplo sin ir más lejos se mañana primer día de campaña va a haber una veintena de debates en distintas emisoras de la SER

Voz 1071 47:40 es cuestión de abrirles ahora con la lista pero por ejemplo a los oyentes de San Sebastián Bilbao y Vitoria van a poder seguir mañana debates entre los candidatos a sus respectivas Alcaldías lo mismo en Valencia en Santiago de Compostela Ourense con Girona Lleida y Tarragona en Murcia y Canarias nuestras emisoras también organizarán sendos debates entre los candidatos a la presidencia de ambas comunidades y todo esto como decías sólo mañana

Voz 0194 48:01 para empezar es que se habla mucho de debates y todo el mundo ha hecho mucha propaganda de debates pero donde más se va a debatir y ese sobre todo gracias a la red de emisoras que tiene esta casa donde más se va a debatir paseos en la Cadena SER empezamos mañana nos quedan quince días de campaña electoral

Voz 3 48:16 cinco

Voz 24 48:20 ah

