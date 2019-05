Hora 25 (09/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 Nos lo decía Madina es siempre que hay una propuesta en un Parlamento autonómico para designan sean autonómico vamos ni se discute se da por sobreentendido que se va para el Senado Isaac Cabo en cambio espectáculo que se está dando en el Parlament de Cataluña Mila

Voz 1 00:13 sí sí a ver esto se supone que los el paquete de senadores ya estaba votado hasta ahora lo que había imperado es que cada partido en proporción a la fuerza que le corresponde designaba sus candidatos para ser senadores el pleno del Parlamento ratificaba la propuesta que hacía cada partido y eso ha sido así hasta ahora todas maneras teniendo en cuenta el clima especialmente diríamos tenso diría que que hay en Cataluña sobre cómo va a posicionarse y como el Gobierno de cómo Pedro Sánchez va a incorporar o no las demandas catalanas si quieren negociar la sonó quizá creo que hubiera sido prudente por parte de de Pedro Sánchez antes de anunciar el nombre asegurarse de que los díscolos independentistas no iban a hacer una de las suyas no que es lo que ha ocurrido o no porque en este momento todo tiene precio y todo se vende compra

Voz 0194 01:16 es un mal precedente pero pero mira mal mensaje entonces ante una hora y esto es un mal mensaje yo yo en este en este

Voz 1 01:26 diríamos en este episodio y que va a perder las plumas todas las que le quedan es es es es el independentismo desde luego porque cómo van a poder justificar que con una rabieta de este tipo están cambiando los usos y costumbres del Parlamento están faltando a la lealtad institucional es tan solo por un por un por un por un cálido del que tampoco va a sacar nada porque porque Iceta puede no ir de senador posibles por unas condiciones si ponen condiciones ya de entrada ahí no digamos a las que las que están barajando no sea

Voz 0194 02:02 y no sólo eso sea evitar que preside el Senado alguien del talante de de ETA es decir bueno y que que quieren entonces no que aquí tienen de presidente del Senado

Voz 1 02:11 no yo lo que lo que lo que señalaba es que sabiendo lo errática que ha sido el ático que ha sido el comportamiento de es que Rice independentismo en el Congreso

Voz 2 02:23 pues y que y que están

Voz 1 02:26 constantemente recurriendo a estratagemas para tener notoriedad para hacerse valer para todo este tipo de cosas que quizá quizá se precipitaron anunciando lo antes de de teniendo en cuenta de esta este comportamiento errático en condiciones normales no tendrían porque sospecha

Voz 0860 02:44 bueno a lo mejor ese era el plan B también no primero que saliera al señor Iceta con la normalidad institucional propia de de la cortesía parlamentaria de también por cierto el propio reglamento de la Cámara sino sal el día que se visualice pues una manera también de de comportarse en política que desde luego muy enfrentaba a lo que parece que está haciendo primado en estas últimas elecciones no que la la capacidad o actitud para el diálogo y para el entendimiento de todas formas la oposición al señor Iceta no es todo a lo mismo no no evidentemente no

Voz 3 03:21 me gusta que que una cámara en donde ello han pedido

Voz 0860 03:25 en repetidas ocasiones el ciento cincuenta y cinco de pronto no solamente no haya ciento cincuenta y cinco sino que la presida alguien que se opuso al ciento cincuenta y cinco y que tiene un matiz y reformista desde el punto de vista institucional muy interesante para los que debería hacer al Estado español a partir de que termine en las próximas elecciones no sin la amenaza ya de la extrema derecha hay que recordar que el Senado en la Cámara de momento fallida de representación territorial una meta entre la digo yo porque lo dice la Constitución es y la Constitución dice Josa será baja habrá que echarle cuentan y quién mejor para defender ese cambio hacia una Cámara de representación territorial que al señor Iceta que ha demostrado una sensibilidad hacia la pluralidad el Estado español interesante quiero decir otra cosa más el señor Iceta hay su partido tiene la mayoría absoluta del Senado que no se nos olvide esto sea pero quién va a ser el presidente del Senado un señor de una Mino no mire usted lo normal es que sea el Partido Socialista quién diga quién quiere que sea el presidente y además en este caso un buen criterio aunque sea solamente parapetos sin político que sea el líder de los socialistas la y por último claro algunos partidos que viven de del continuo enfrentamiento de la crispación los que no quieren perder tampoco la arena política del Senado como ha sido hasta ahora no principal altavoz del filibusterismo fundamental dentro de los partidos de derecha contra cualquier ático cuando cualquier acción que pretendía cambiar las cosas

Voz 2 04:57 bueno yo tengo poco que añadir no me me a mí me parece a mí me ha sorprendido muchísimo no pero hemos aprendido dos cosas primero que a pesar de que esto era algo que funcionaba automáticamente pues quizá así podía haberse hecho ahora visado no oye que que nuestra operaciones esta esperemos no tiene problemas no pero pero también además yo creo que me ha sorprendido porque yo creo que que Iceta es el candidato idóneo para para para el Senado no porque no es sobretodo porque es cámara repescado territorial efectivamente es una persona que tiene sensibilidad diríamos periférica no por llamarlo alguna manera no y eso que alguien periférica que va a sustituir a un representante del PP de digamos de sensibilidad centralista Philippe pues esto pues eso ya es es un giro cualitativo importantísimo no al que tendrían que sumarse cualquiera pero vamos a cualquiera quiero decir los independentistas pero también el propio el propio ciudadanos luego hay una cosa que no me resisto a decir aunque solamente sea pero hay otras veces incumplan raca raca no vamos a ver el ciento cinco veinticinco no es no puede ser arbitrariamente decidió por el Senado las condiciones tiene están perfectamente tipificadas eso

Voz 4 06:11 es evidente con Rivera

Voz 0194 06:14 así que déjese de decir

Voz 2 06:17 día de usted dice no está en la Constitución sea que además eso cualquier presidente sea Iceta Se a Pío García Escudero o lo que sea pues no podrá o no podrá hacerlo se que es que es es algo que además no tiene que ver con las mayorías del Senado sino que tienen que es una serie de condiciones específicas

Voz 0860 06:35 pero de ahí la categoría simbólica de una de la propuesta porque precisamente cuando está todavía caliente a la reunión del señor Rivera con el señor Sánchez donde de nuevo pidió la

Voz 0194 06:46 eso es lo primero que dijo al salir al rueda de urgencias

Voz 0860 06:49 el ciento cincuenta y cinco coma además sí Emma tiene una una minoría indigente en la en la Cámara Alta logró yo no pueden hacer nada ni oponerse ni aportó al no poder hacer absolutamente nada como tampoco van el Gobierno tampoco pueden tener la iniciativa del ciento cincuenta y cinco y precisamente como respuesta a la demanda en mi opinión delirantes del señor Rivera el partido solita responde proponiendo como candidato así Orissa detalles que debería de hacer aplaudido por todos aquellos que con parte una sensibilidad territorial en los niveles que sea desde el independentismo hasta el regionalismo porque creo que la Hamada como ha vuelto a reiterar también frenando una cámara de representación territorial y por último un detalle técnico yo decía ante el PSOE tiene mayoría absoluta es que según la encuesta del CIS tiene más todavía porque ganando como parece que puede ganar en algunos parlamentos

Voz 0194 07:44 sí tendrá más representada todavía va a aumentar con lo que el ejemplo senador Siria y en cualquier caso decía una cosa Aroca que el gesto de los independentistas va en contra del mensaje que los electores han lanzado en estas elecciones que yo creo que era claro que ese es el mensaje contra la crispación a favor del diálogo pero sí intensamente decía Mila que a mí de todo esto lo que me preocupa es al final el mensaje no la sensación de que serán incapaces de entenderse es decir no no no va a haber negociación posible claro si ante un perfil como el de ETA pasan

Voz 1 08:17 las cosas claro porque yo creo que ellos perciben que la operación Iceta tiene más alcance que simplemente contentar al PSC que ha contribuido mucho al éxito de de Pedro Sánchez y que le ha dado apoyo en toda en todas sus batallas internas eh es mucho más que eso porque colocar en el Senado a un perfil como el de Iceta significa que es está dando el mensaje que primero que el Senado puede cumplir un papel distinto en la próxima legislatura y que incluso se puede intentar

Voz 2 08:52 bordar

Voz 1 08:53 algún cambio más en profundidad para para darle a la Cámara el papel realmente de institución territorial no eso si hay alguien que que puede representar eso bien político además con capacidad de negociación con las ideas muy claras el Iceta participó también mucho en la confección del documento de Granada por lo de eso y entonces eso claro yo creo que al independentismo el que se pueda ir configurando un camino que pueda conducir a una propuesta

Voz 5 09:28 que compita con la de la

Voz 1 09:31 independencia pues no es lo que les interesa porque yo creo que ellos saben también que el independentismo vota en bloque y tiene estos resultados electorales que ha tenido porque en realidad hasta ahora no había ninguna otra salida para los que son en independentistas que votar aunque sea con la nariz tapada a veces votar dentro dentro de cada bloque porque porque no vislumbraba un planteamiento que que que que podría hacerlos una propuesta diríamos ahora en el momento que hubiera una propuesta de tipo más de corte federal a un tipo de una reforma de la Constitución un poco que consolidar un estado de las un Estado plurinacional etc etcétera claro entonces el electorado soberanista dividiría inmediatamente por pequeña que fuera la fracción que estuviera dispuesta a renunciar a la independencia

Voz 5 10:29 por una propuesta de una de un encaje mejor del que ahora

Voz 1 10:33 pues esos serían votos que restaría al independentismo el independentismo si está en el cuarenta y siete no ha conseguido pasar hasta ahora de cuarenta y siete por ciento y hay una propuesta la perspectiva es de ir bajando no se sabe cuánto bajando

Voz 0194 10:48 pues a ver qué pasa el jueves que viene cuando finalmente se va a celebrar ese pleno en el Parlament de Cataluña a ver si reconsidera su posición y Miquel Iceta puede ser designado senador autonómico puede acceder a la presidencia a la presidencia del Senado me queda una última cosa para contar y para analizar porque esta semana hemos hablado del Salario Mínimo Interprofesional de como por ejemplo los sindicatos piden al Gobierno que lo suba hasta los mil euros al mes

Voz 1071 11:13 pero ahora en funciones lo subió entre críticas de la oposición pero no sólo de la oposición no sólo eran políticas esas críticas llegó a decir el Banco de España que la subida del SMI iba a destruir nada menos que ciento veinticinco mil puestos detrás

Voz 0194 11:26 bajo no todo el mundo lo ve igual de hecho Javier Ruiz buenas noches qué tal muy buenas noches hay quién lo ve justo al contrario y que sabe también de numeros la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sostiene que la subida del SMI no ha destruido ningún empleo

Voz 2 11:43 ni un solo empleo ningún

Voz 6 11:45 efecto negativo ha tenido la subida del Salario Mínimo Interprofesional la opinión tiene valor no solamente por lo que tú estás comentando efectivamente en es alguien que sabe de números sino porque además es una rectificación en toda regla autoridad fiscal independiente es la que dijo que se destruir Ian sesenta mil empleos hoy dice nos pasamos de negativos literalmente quién fue lo más suave dijo cuarenta mil empleos destruidos por esta subida del Salario Mínimo quién fue más pesimista el Banco de España dijo ciento veinticinco mil destrucciones de empleo bueno pues nada de nada de nada hoy la idea dice literalmente que en ninguna comunidad autónoma se ha anotado destrucción de empleo que ningún efecto negativo se ha notado en ninguna parte de España así que hoy lo que se dice es justo lo contrario de lo que se dijo en campaña electoral hoy lo que dice la Erez es quizás algunos empleadores están forzando a los empleados a trabajar más porque cobra más pero salvo eso no ha habido ningún efecto es decir que se abre la puerta a que el Gobierno pueda e incluso subir más ese salario min como a los mil euros como estabas diciendo que hoy por cierto todo esto es lo que se hace eh angels de análisis de pasado pero se hace además una perspectiva de futuro Se dice se está analizando ya sin las bonificaciones para que se contrate funcionan no porque se tiene la sensación tanto en el Gobierno como en la Autoridad Independiente de que esas bonificaciones no funcionan y de que esos mil quinientos millones que hoy se dedican a incentivos aquí dar empleo puedan directamente borrarse del mapa eliminarse así que lo que fue un error de cálculo fue como mínimo decir que el Salario Mínimo subía destruía empleo hilo que puede ser un error de cálculo no está por ver es si esas bonificaciones funciona no

Voz 0194 13:39 es saber muchísimas gracias gracias hasta luego buenas noches y todo lo que se dijo resulta que no hará quizá el Gobierno tendrá que atender las peticiones de los sindicatos que ayer hablaban de una subida a mil euros

Voz 0860 13:53 hombre sería un una tarjeta de presentación de la nueva legislatura también extraordinaria porque demostraría primero una voluntad social una voluntad Reino acercando a Europa y también una capacidad de resistencia frente a las críticas lo que pasa es que si yo a estas críticas que se produjeron poquísimas atención porque a mi me parece que las opiniones del Banco de España no son lo mejor que necesita la economía española a cualquiera de los niveles tributario bancario canario como se está viendo los pleitos ahora High todavía la vivo en sobre Bankia se no creo que la o las opiniones del Banco de España sean lo más útil INE ni siquiera lo más pertinente

Voz 0194 14:39 el pero es una opinión opiniones como recordaba Javier Ruiz que se barajaron Se jugó con ellas en las elecciones los líderes políticos a los que les echaron exactamente que salieron con sus respectivos carteles a decir es que miren si suben el SMI este Gobierno este señor que les quiere subir el SMI resulta que va a hacer que se pierdan dos puestos

Voz 0860 14:59 ah claro lo que pasa cuando saliendo Xavier Valls cuando la instituciones cuando alguna institución ese salen de su pellejo y quieren participar en la en la contienda electoral pasa esto no que uno se equivoca y queda en evidencia

Voz 2 15:11 en Fernández Casado se apoyaba especialmente no que somos vino a decir luego tuvo que rectificar que iba a bajarlo es difícil

Voz 1071 15:19 cincuenta euros menos no

Voz 2 15:22 la verdad es que al final ahí se centró en una espiral curiosa de todas formas no sé me parece poco temprano para hacer un balance sobre sobre cuál es el efecto

Voz 7 15:33 temprano hubiera amigo lo digo el banco no es lo mismo que estamos hablando ahora de balance no de proyección elogió el Banco de España lo dijo como bueno si ahora vamos a saber déjeme déjeme acabar yo estoy poniéndome digamos ahora en el otro lado

Voz 2 15:52 vamos a ver parece que vamos a entrar en un periodo diríamos de cambio de ciclo económico evidentemente todo este tipo de coches van a influir e igual que va a influir pues la anulación por ejemplo de la de la de la reforma laboral etcétera etcétera no entonces pero vamos a ser poco cautos yo creo que no te no tenemos que dar la razón al Banco de España seis dieciocho cuarenta mil pero lo que no sabemos es si porque no ha tenido un efecto sobre el desempleo por ahora enseguida podemos llevan llevarlo a los mil euros ojalá fuera mil quinientos euros pero pero bueno yo es que no como como los economistas no se acaban de poner de acuerdo en eso se parecen a los politólogos no sé que realmente pasa que los politólogos pues bueno somos conscientes de que no somos ciencias duras no suponen dices

Voz 4 16:41 pero pero entonces más impuesto

Voz 1 16:46 hay una cosa que es bastante empírica e si cogemos todas las veces que el Banco de España o la OCDE han hecho informes diciendo augurios absolutamente horribles

Voz 0194 16:59 cada vez que se ha hecho una medidas que se ha producido y que no se han cumplido

Voz 1 17:03 día que pedirle explicaciones a esos servicios técnicos que dicen que son tan infalibles y que luego se equivocan todas las veces en temas sociales casi casi todos ahora es es bastante irónico ver como el FMI como la OCDE le están diciendo a España que tiene que luchar contra la precariedad que la caída de los salarios está lastrando la economía

Voz 0194 17:24 todo lo contrario cuando cuando

Voz 1 17:26 eso se hizo siguiendo sus recomendaciones cada cada informe decía lo mismo abaratar el despido reformar el mercado laboral todavía proponían una reforma laboral extra sobre la que se había aplicado entonces vamos a coger todos los informes que ha hecho el Banco de España todos los que ha hecho en los que se ha metido Infobolsa recomendaciones y recomendaciones en los que se ha metido no con los bancos con la eficacia de los bancos con la política de los bancos no con la política laboral con la política social con la política de salario mínimo cosa que excede mucho la competencia del Banco diríamos no y entonces en todos estos curiosamente siempre tienen un sesgo un sesgo desde el punto de vista siempre ideológico

Voz 0860 18:07 a mí me gustaría saber si se equivocan sin querer queriendo que eso sería importante no siempre me acuerdo de mi finado de estas cosas que el gran chef perito mexicano no algunas veces la gente se equivoca sin querer queriendo

Voz 2 18:23 me posible pero además hay una hay un eh

Voz 0194 18:26 hecho Iriney decías tú Fernando que se apoya el Partido Popular casados apoyo en esto claro es que hicieran recomendaciones son lanzaran informes y no tuvieran ninguna repercusión pero es que luego esto lo cogen políticos que ni siquiera se preocupan por saber cuánto hay de cierto cuando hay ir lo convierten en las bases de sus campañas y yo creo que eso se

Voz 2 18:47 metiendo la pata y además sabiendo que es absolutamente contrario al

Voz 0194 18:50 pero Pérez it precisamente por eso lo común precisa precisamente por eso precisamente por eso lo cogen eso se basan muchas de las campañas electorales saludamos a Ricardo de Querol subdirector del diario El País muy buenas noches

Voz 8 19:02 noches cómo va el país para mañana bueno pues evidentemente analizamos la encuestadores de provenga clavado en toda esta crisis

Voz 0194 19:15 como entonces

Voz 8 19:16 esta película es un estado en Canarias en pleno enfrentamiento con su juicio Cossío conocido como e incluso pero él dice no necesita más nacionalismo en Europa pero tampoco anduvo parar por supuesto estamos él da unos premios Ortega hacer mejor periodismo donde usado con acerado Antón dijo constructivo más feliz porque iba con creces y a reflexionar

Voz 5 19:48 la fotografía de portada

Voz 8 19:50 algo flojo tal fiasco estamos por supuesto es contra el primer ministro italiano por supuesto estamos de la evolución de de Alfredo Pérez Rubalcaba porque recogemos las noticias subió el sueldo mínimo desplegó

Voz 9 20:08 a construir mago la autoridad fiscal de este tema estábamos hablando precisamente ahora en la tertulia Ricardo muchísimas gracias hasta luego

Voz 0194 20:17 esas son las apuestas del diario El País para las próximas horas evidentemente un diario una una portaba como pasan con todos los informativos muy marcada muy centrada en este inicio de la campaña electoral porque recuerden señores oyentes que esta noche acaba de empezar otra campaña electoral y con esos resultados es decir sobre la mesa no

Voz 10 20:36 la Gando carteles ahora andan pegando carteles y bueno ocho o presentándose en holograma que fue como compareció Rivera para abrir la campaña de las generales tendrán que

Voz 0194 20:44 buscar una expresión que sustituye a esto de la pegada de carteles

Voz 10 20:46 pues tanto hologramas sí

Voz 0860 20:49 los los oyente no te han visto cuando decía pegada de carteles hacía un gesto

Voz 7 20:53 pero luego cuando has dicho holograma no

Voz 0860 20:56 no sé qué gestos hecho que he imaginado

Voz 0194 21:01 el imaginado con la brocha pegando los carteles Cuaderno de frases Sastre

Voz 1071 21:05 tras para empezar de Juan Guaidó el presidente encargado de Venezuela que comparecía esta tarde en la sede de su partido en la capital del país en Caracas ya ha llamado a la gente a manifestarse el sábado próximo contra Nicolás Maduro

Voz 11 21:17 no es la única herramienta que es utilizado durante años la persecución el terror el terrorismo de Estado en definitiva porque infundir terror en los voceros del pueblo como lo dice nuestra Constitución secuestran ni nada menos que al primer vicepresidente del Parlamento nacional única institución legítima reconocí así por el mundo

Voz 1071 21:43 esta es la expresión que utilizado Guaidó secuestro esta vez de noche acaba el plazo que se marcó Donald Trump para llegar a un acuerdo con China antes de elevar ya saben los aranceles a importaciones chinas del diez por ciento al veinticinco por ciento es verdad que al principio las bolsas han vivido ese descuento de tiempo con tensión y con bajadas aunque luego la cosa se ha ido normalizando el presidente americano ha intentado frenar los nervios con el anuncio de la carta

Voz 12 22:08 que le había hecho llegar su homólogo el presidente Zin recibía una hermosa carta del presidente chino probablemente hablaré con él por teléfono es posible aún alcanzar un acuerdo tenemos alternativas nuestro país lo está haciendo muy bien ya lo he dicho muchas veces estamos consiguiendo miles de millones en beneficios pero nunca he cogido ni un solo penique de China hoy será un día largo e intenso

Voz 2 22:36 de no es que lo encarna a mi se me sigue fascinando

Voz 1071 22:39 pero escuchado esta tarde he recibido una hermosa Carlos arreglar si no se me parece parece muy las pegadas de carteles cartas que escriben bonita está siendo y los americanos una cosa que tienes que luego van desclasificado los documentos es que dentro de unos cuantos años

Voz 0194 22:53 además está siendo hora25 Elvira

Voz 13 22:55 por cierto que decía bossa carta el Papa Francisco ha hecho público el nuevo manual de compota

Voz 1071 23:00 viento de la Iglesia católica ante las denuncias de abusos sexuales recordemos que hicieron incluso una cumbre contra la pederastia pero la nueva norma ni siquiera obliga a denunciar los casos de abusos ante la policía o ante la justicia ordinaria eso es lo que preocupa a las asociaciones de víctimas frases de Miguel Hurtado de la Asociación Infancia robada que fue víctima de los abusos de un monje de Montserrat Él tenía entonces dieciséis años

Voz 14 23:23 son insuficientes y no van a resolver el problema las normas dicen que se tiene que denunciar internamente

Voz 1071 23:30 esta noche sea entregados entregado al comentábamos los premios Ortega y Gasset entre los premiados Darío Arizmendi reconocido por su trayectoria profesional un histórico de la radio de las mañanas de Caracol Radio en Colombia Éstas eran sus reflexiones

Voz 15 23:42 en crisis es el periodismo yo diría que está en transición está en crisis el mal periodismo el buen periodismo no se va a acabar independientemente de la red y los instrumentos

Voz 16 23:54 los modelos que

Voz 15 23:56 entre otras cosas en lo político en lo económico y en los legal ampara Casado Isabel entre estrellado completamente contra unas realidades que las han desbordado

Voz 1071 24:09 mira María Mendi que después de muchos años al frente de la mañana de Caracol

Voz 14 24:14 anunció hace muy poquito que lo deja Ramoneda

Voz 16 24:19 el dietario

Voz 1150 24:23 vuelven las encuestas electorales y parece que sigue el viento favorable a la izquierda Sánchez debería acertado al apretar el calendario quedan por ver restos matices locales que pueden cambiar mayorías con pocos votos en estos la izquierda se juega dos cabezas de cartel Manuela Carmena y Ada Colau el misterios las urnas del uno de octubre irrumpido en el juicio el Supremo cómo es posible que llegaron los colegios electorales pasando por las manos de miles de personas sin que nadie las detectara fue en exhibición de incompetencia dos servicios de información españoles ha pasado más de un año y medio y no se conoce que ningún responsable y ha sido sancionado ni que nadie pedirá explicaciones por este fracaso sin embargo sin las urnas no hubiese habido votaciones todo habría sido bastante distinto Agus Morales es uno de los periodistas que ha recibido hoy el Premio Ortega y Gasset en el artículo premiado los muertos que unos habitan los recuerda que desde dos mil catorce en los números del Mediterráneo son de guerra más muertos que en Afganistán a Europa escribe no le ha hecho falta construir un muro sólo dejar que la gente sea o en el Mediterráneo a bordo de botes hinchables pesqueros a pateras es la frontera más peligrosa del mundo y también una de las más significadas los buques anfibios las corbetas y las fragatas en los aviones los drones los helicópteros y los radares siguen ahí pero están desplegados para proteger las fronteras europeas no ha existido o los desgraciados que intentan llegar a sus orillas cosas de política de fútbol me dice un amigo Pablo Casado y Ernesto Valverde Ethan ambos en condición de empleo provisional casado hasta el veintiséis de mayo Valverde hasta el uno de junio el corte al día después

Voz 17 26:07 bueno y terminamos aquí y Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Javier Aroca gracias buenas noches y hasta la semana que viene Sastre nosotros volvemos mañana mañana ya portones Caser más nos queda porque iba muy Bono porque se acabó ya no quedan equipos españoles en Europa yo creo que poquita ser más nos queda mañana volvemos como siempre a partir de las ocho Green H

