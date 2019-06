Hora 25 (10/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho

el minuto a minuto de las negociaciones políticas nos va a ocupar esta semana decisiva para la formación de los ayuntamientos con ofertas con líneas rojas mensajes cruzados entre los políticos que están en primera línea pero hasta ahora queremos detenernos en un informe que nos cuenta a queda a nuestros niños acceden a la pornografía y cómo lo hacen a través de canales en ocasiones ocurre de manera accidental y en otras es la curiosidad la que les empujó antes de repasar otras noticias Ester Bazán los vamos a Estados Unidos donde se ha activado un enorme despliegue que después de la gente que ha sufrido un helicóptero contra un edificio en Manhattan Se sabe qué ha ocurrido y si hay víctimas Marta del Vado buenas noches

Voz 5 01:06 Snowden de que en detalle es de Chase dio uno de Kate

Voz 1510 01:12 que el helicóptero ha hecho un aterrizaje de emergencia ha chocado contra el tejado contra la azotea de un edificio de cincuenta plantas justo al lado de Times Square el choque ha provocado un incendio que ya ha sido apagado por los bomberos y de momento los indicios llevan a pensar que ha sido un accidente Hinault un acto intencionado según repito la información preliminar que acaba de dar el gobernador de Nueva York el Departamento de Bomberos acaba de confirmar que el piloto ha fallecido a los medios locales hablan de un herido más no está claro si va también en el helicóptero la gente que estaba dentro el incendio ha sido evacuada esto ocurrió hace menos de una hora entre la Séptima Avenida y la calle cincuenta y uno en el MIT aún muy cerca de Times Square la visibilidad es muy mala en estos momentos está lloviendo en Nueva York hay mucha bruma las autoridades están intentando determinar las causas de este choque

Voz 1473 02:04 qué ha provocado el aterrizaje forzoso

Voz 1510 02:06 Ikea hacía este helicóptero sobrevolando Times Square en estas condiciones con tan mala visibilidad Angels

Voz 0194 02:12 a que le da Marta volvemos a contar contigo de acuerdo hay esta gozosamente ahora Esther seguimos por la política mañana Pedro Sánchez se reúne con Pablo Iglesias Albert Rivera y Pablo Casado y este es el diagnóstico de la situación que han hecho este lunes PSOE PP Ciudadanos hijos

Voz 6 02:27 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elección la alternativa a un gobierno socialista

Voz 0194 02:34 es Loles

Voz 7 02:37 a bordo el Partido Popular no es un partido

Voz 8 02:39 bisagra el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultad la investidura de Pedro

Voz 9 02:47 les vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez que en ningún caso va a contar con nuestro

Voz 10 02:53 con nuestro voto con nuestra atención más que el Partido Popular yo creo lo lógico sería que se que se abstuviera Ciudadanos no que es el partido más cercano al Partido Socialista

Voz 0194 03:03 la comisión negociadora de los socialistas va a liderar las conversaciones con el resto de grupos excepto Vox y H Bildu a las diez en la crónica desastres recordaremos las exigencias los amagos y los últimos movimientos en comunidad el Ayuntamiento de incendio forestal en el predio en Tarragona el fuego sigue activo hasta ahora los cambios de viento están dificultando el trabajo para controlar las llamas que de momento han arrasado ya unas doscientas hectáreas en esa zona

Voz 1473 03:24 a última hora Ràdio Ebre Giulia Albacar el fuego ha empezado a alrededor de las doce del mediodía en el parque eólico del de es el viento ha propagado rápidamente las llamas en sentido sudoeste que han arrasado doscientos hectáreas de terreno forestal a causa del incendio sería una quema agrícola concretamente de los restos de poda de olivos los agentes rurales han informado que ya han identificado la autoría en Interpol la denuncia como consecuencia el incendios evacuado de forma preventiva los XXXVIII vecinos de veintidós casas próximas a la zona al Ayuntamiento de El Perelló ha activado el plan de emergencias Localia habilitado un pabellón por si es necesario acoger alguno de los vecinos desalojados de momento trabajan en las tareas de extinción sesenta medios terrestres diez medios aéreos la carretera TV treinta veintidós entre los municipios de El Perelló rastrera vuelve a estar abierta después de su cierre este mediodía por el Inter

Voz 0194 04:10 el primer ministro griego pide la disolución del Parlamento y elecciones el mes que viene a Alexis Tsipras ha formalizado una decisión que había tomado después del descalabro de su partido en las elecciones europeas y municipales del veintiséis de mayo el primer ministro cree que un periodo más amplio no habría sido favorable para la economía habría puesto en peligro los sacrificios del pueblo griego mientras en el Reino Unido todo la maquinaria para sustituir a May se ha puesto en marcha esta tarde se han presentado diez aspirantes a liderar el Partido Conservador que irán cayendo eliminados en un proceso de primarias el veintidós de junio los dos finalistas iniciarán la campaña entre los afiliados del partido que votarán por uno de ellos el dinero destinado al aumentó un sesenta y dos por ciento el año pasado se incrementa el total invertido en este tipo de proyectos de la economía colaborativa que además empiezan a diversificarse los datos contenida coña

Voz 7 04:56 el crowdfunding que más dinero genera son los préstamos según el informe de universo crowdfunding en la Universidad Complutense casi setenta millones de euros en dos mil dieciocho un noventa y dos por ciento más que el año anterior de un cuarenta y tres por ciento de los beneficios totales de este modelo de financiación los inversores según los datos prefieren recuperar su dinero en vez de recompensas también crece el quirófano inmobiliario que se sitúa en el segundo puesto de recaudación en dos mil dieciocho con casi cuarenta millones de euros un setenta por ciento más que en dos mil diecisiete y nos queda una propuesta

Voz 0194 05:24 más para hasta ahora a la cara B de Sarabia toree Sarah nos lleva hasta la mitología griega y luego pues ya veremos dónde terminamos

Voz 10 05:31 ya veremos venga empezamos

Voz 20 07:45 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna como no son los tacones David

Voz 0194 07:52 Broncano estábamos

Voz 0194 08:37 en Canarias es tiempo de información y de tertulia en Hora Veinticinco on hoy estrenamos semana con Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches Eduardo Madina buenas noches Ángels e Ignasi Guardans buenas noches muy rara muchos para empezar os vamos a proponer analizar el informe sobre pornografía de adolescencia que se ha publicado esta mañana aunque sería más preciso hablar de infancia pornografía porque el estudio adelanta a los ocho años el inicio del consumo de porno no sé si tienen hijos de Sadam si esto les preocupa pero Pedro Blanco está en la mesa de producción una noche más esperando sus mensajes sus notas de voz algo del programa

Voz 1715 09:11 claro apelamos a las experiencias de padres madres con niños o niñas de corta edad son conscientes de cuando han tenido de cuando tuvieron sus hijos la primera relación con la pornografía a través de una Tablet teléfono móvil son conscientes de cuándo empezaron a consumirla o qué hacen para intentar evitar que tener acceso a esos contenidos nuestro número de al que mira las notas de voces el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 09:46 bueno pues a la espera de esos mensajes Nos vamos a quedar con los detalles de este estudio Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 09:51 buenas noches el informe este estudio está elaborado por la red jóvenes e inclusión y la Universidad de las Islas Baleares las conclusiones extraen de casi dos mil quinientas entrevistas a jóvenes de entre dieciséis y veintinueve años la mayoría heterosexuales al menos así se declara casi el setenta y siete por ciento de los encuestados y la mayoría son alumnos de Bachillerato y universitarios

Voz 0194 10:13 explicar las conclusiones del estudio María Manjavacas María hola buenas noches y la primera conclusión es que una amplia mayoría de esos jóvenes reconocen que la educación sexual y afectiva que han recibido es insatisfactoria

Voz 1444 10:27 el dato la verdad que es demoledor casi un setenta por ciento de los entrevistados dice que

Voz 1463 10:32 ha recibido una educación sexual mala

Voz 1444 10:35 insatisfactoria para resolver sus dudas acuden en su mayoría en casi un setenta y cinco por ciento de los casos a los amigos a Internet los padres y los profesores para que se quedan bueno son sólo una opción para el veintisiete por ciento de los menores y adolescentes y en este contexto algunos datos el más llamativo lo comentabais antes el primer contacto con el porno a los ocho años hay que decir que en este caso no es que lo vayan buscando explícitamente sino que se encuentran por en el buscador ponen alguna palabra relacionada con el sexo y a partir de ahí el inicio del consumo la media chicos catorce años chicas dieciséis la última pregunta en días que acuden al porno en el cuarenta y tres por ciento de los casos para masturbarse en el cuarenta por ciento de los casos para curiosear y un veinticinco por ciento para aprender sobre sexo

Voz 0194 11:26 es preocupante no porque los menores intentan imitar lo que ven y ahí es donde empiezan los problemas

Voz 1444 11:31 y además son problemas gravísimos y me voy a explicar yo creo que los oyentes me van a entender perfectamente han aumentado mucho las prácticas sexuales con riesgo para la salud por supuestos sexo sin preservativo prácticas de estrangulamiento que los chavales les puede ir de las manos después de consumir porno la mitad reconocido haber inca cementado las prácticas de riesgo más o menos trescientos mil chavales que supone un cuatro coma cinco por ciento de la población de todos los entrevistados ha pagado o estaría dispuesto a pagar por encuentros sexuales hay que decir que mientras está visionando porno también saltan muchísimos anuncios e de sexo de pagar por sexo segundo problema machismo osificación de la mujer de ahí bueno pues se puede llegar a prácticas a violencia de género tercer problema gravísimo en los últimos cinco años ha aumentado decía Carmen Ortega una de las autoras del estudio las manadas más decían judicializado actualmente con trescientos cincuenta causados yo le he tenido que pedir que me repitiera el dato porque me parecía alucinante

Voz 10 12:38 por concluir con un dato que bueno lo vas a resumir todo ellos

Voz 1444 12:41 Caixa dar cuenta rápidamente de la situación el vídeo pornográfico más visto actualmente en Internet escenifica

Voz 10 12:49 a una violación en grupo muy bien

Voz 0194 12:52 esta salvaje manía muchísimas gracias a vosotros Bisbal este es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas Baleares y es uno de los autores de este estudio Luis muy buenas noches escuchando las conclusiones del estudio que son los relataba ahora nuestra compañera María estamos ante un problema de exposición de los menores al porno o o estamos ante un problema de falta de comunicación entre padres e hijos o de ambas cosas

Voz 25 13:18 de ambas cosas claramente desde la distribución masiva de móviles y el acceso a las dos movilizada sabes más temprana siendo lo la oferta más importante en los móviles Internet y en Internet el porno claramente hemos puesto le hemos dado acceso a chavales a chicos y chicas muy jóvenes a una

Voz 26 13:44 bueno a una oferta de que tal vez está

Voz 25 13:46 un poco o bastante descontrolado por otro lado y mejorar la comunicación entre los padres y pues probablemente es uno de los factores más preventivos y permitirían a por lo menos facilitar un poco la la maduración mi isla

Voz 27 14:02 capacidad de interpretar si bien cuando ven porno

Voz 0194 14:05 claro es que hay quiero detenerme porque el dato que más nos ha llamado la atención todo el estudio es muy muy interesante sobre todo por eso nos contaba ahora María del vídeo más visto fue una violación colectiva pero claro el dato de que se adelanta al consumo de porno a los ocho años que puede entender o que o que ve en eso un chaval de ocho años

Voz 25 14:24 bueno en realidad lo que estamos haciendo es a los ocho años casi todos chicos y chicas en realidad uno de cada cuatro con seguridad tiene buenos recuerdos bueno no tiene recuerda bastante fidedigna de haber visto imágenes pornográficas se instaura la frecuentación del porno a los catorce años en el caso de los chicos a casi los dieciséis en el caso de las chicas pero en cualquier caso es lo que hay es el acceso a la posibilidad de encontrarse por no ir recuerdo de haberse encontrado porno a los ocho años en la muestra los más jóvenes eran los que más declaraba que sólo habían encontrado a edades tan tempranas que significa que los móviles están jugando un papel en la en el acceso aunque no nos guste en encontrarse ofertas de por no a edades muy tempranas cuando no entienden muy bien qué está pasando o qué es aquello que tienen delante iba a ir la mayoría de veces no no tienen a nadie con quién elaborar porque les cuesta mucho decir son a la madre al padre porque esa vergüenza no porque no saben con quién pueden hablar no sencillamente o queda en la confusión en un mal recuerdo o un buen recuerdo no sé pero en cualquier caso efectivamente tiene un un efecto sobre los chicos y chicas muy claro

Voz 1667 15:38 es una de las claves de las que habla este estudio el fácil acceso de los menores al porno a través del teléfono móvil en el que aunque no busquen pornografía se la encuentran ocho años es una edad muy temprana para dar al menor un teléfono según Borja Atsuara abogado y consultor en tecnología

Voz 25 15:54 bueno para empezar no regalarle un móvil con acceso a internet a los ocho años porque esa buen puesto de moda el que sean regalo de la primera como normalmente a lo Juana de diez años no tener pues solía retrasar por lo menos a los doce años cuando ya pasan a Secundaria no algunos intentan hacerlo todavía a los catorce años pensó ya creo que sí variando pero yo creo que no se deberían tener acceso a Internet no sólo publicó Mi casi me preocupa más la redes sociales porque todavía no tienen las habilidades para controlar su navegación insultarla Yanes a través de redes sociales eso puede causar en el desarrollo psicológico él no problemas

Voz 1667 16:43 la solución para Atsuara pasa por fomentar el diálogo entre padres e hijos que los padres respondan a las dudas de sus hijos antes de que internet lo haga pero tampoco ve como una buena solución la censura de los contenidos pornográficos o controles como los que va a establecer Reino Unido para verificar la edad de los visitantes de las webs con contenido adulto

Voz 25 17:01 sí sí claro pueden funcionar igual que puede funcionar lo que está haciendo el Gobierno chino para contra su ciudadano una cosa es que funcione y otra cosa es que a ti te gustaría que el Gobierno supiera qué páginas visitas Si las páginas porno etcétera yo creo que son medidas excesivas y que lo que hay que buscar son otros medios de de controlar que va a ser imposible prohibir el acceso de fácil amos de menores de edad a contenidos pornográficos

Voz 0194 17:31 qué piensas de este tipo de controles de de accesos como nos ponían el ejemplo ahora de de lo que piensa hacer el Reino Unido

Voz 25 17:38 pero bueno o coincido bastante con con la intervención dispuesto ahora hace cinco años publicando cuatro años publicamos desde el bolsillo sobre móviles si también recomendado exactamente lo mismo no prohibir mejoran la verdad digamos educar en el uso del móvil aunque restringir luego a edades tan tempranas hizo bueno ahora podemos comprobar que efectivamente tiene efectos bastante negativos hay que tener cuidado con con en cualquier caso con banalizar el porno recuerdas la banalización del mal de Canarias

Voz 0194 18:14 sí es socio

Voz 25 18:16 bueno como si fuera una cosa rutinaria que le pasa a todo el mundo y que no tiene mayor impacto no no tiene un impacto tiene un impacto muy importante lo va a tener más pero va a seguir teniendo de manera creciente hay hay que prestarle atención en cualquier caso es bastante sorprendente que temo si el el Código Penal y no aparezca pornografía en absoluto que no haya ningún tipo de regulación de te voy a dar un ejemplo de la pornografía muy habitualmente presenta relaciones en las que el preservativo no aparece o presentar alegaciones en la que hay violencia abierta la violencia cada vez más Z además o Pelé o presentar relaciones en las que la mujer es tratado de una manera infame por decirlo convocadas para esto no está regulada es decir en en realidad casi no se podría hacer nada respecto de de este tipo de de cuestiones de hecho y en te lo dicen pues bueno no se puede hacer nada

Voz 0194 19:15 en algunos casos se ha subido vividos de

Voz 25 19:17 entre compañeros porque este es uno de los problemas de filmación de amiga de amigos o supuestos amigos te filman sobre Internet y es imposible bajarlo nunca más bajas siguen oferta permanente

Voz 28 19:30 ya en los que he visto

Voz 25 19:32 en de vídeos porno bueno esto sí que es anacrónico y no estoy de acuerdo con lo que propone el Reino Unido pero sí creo que algo de regulación deberá hacerse pensando la muy bien pero es que deberá hacerse

Voz 0194 19:46 hay una una última cosa de porque hablábamos bueno los chavales buscan eso además en el estudio dicen es que consideran que la educación sexual que reciben es insatisfactoria la dificultad decíamos antes de hablar de este tipo de cuestiones con tu padre madre pero

Voz 29 20:00 y la escuela qué papel tiene que jugar en esto

Voz 25 20:04 la escuela es un espacio de encuentro fundamental nosotros planteamos una reforma de la educación afectivo sexual muy clara la escuela tiene que jugar un papel esencial debe mejorar sus materiales didácticos para hacer educación afectivo-sexual debe incorporar la de manera más permanente no puede llegar para qué una paracaidista que hace una charla hice va ahí ya está eso eso qué sentido tiene nuestros materiales didácticos repartir unas fotocopias que cómo pueden está tengamos en los chavales que están viendo porno de alta calidad uno y otro y otro y otro para responder a su curiosidad no puede responder después sin incorporar a los padres

Voz 0194 20:47 buenos padres y madres

Voz 25 20:49 a a participar en la escuela en debates en procesos formativos con los programas familiares nosotros hace bastantes años que desarrollamos programas familiares ya están funcionando para que haya como decir primero coherencia entre los padres pero también en coherencia con lo que se habla en la escuela entender muy bien dotarlos de recursos para que puedan entender bien qué está pasando pero también para que lo entiendan en su propia conducta porque recordemos que esto empieza en el dos mil ocho con la tecnología cuatro G nuestra cultura no tiene referentes

Voz 0194 21:25 claro no pudimos echar mano de

Voz 25 21:27 Jara en la historia humana que nos ayude a hacer frente a este tema para entender lo mejor no hay precedentes por lo tanto estamos están digamos sorprendidos jóvenes como adultos de todas las edades y culturas

Voz 0194 21:41 pues muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 25 21:45 muchas gracias a vosotros por el interés

Voz 0194 21:47 muy buenas noches a la tertulia que además hoy los tres tertulianos son madres Si padres porque no te ponen muchas cosas sobre la mesa ya no sólo el inicio tan temprano de consumo de pornografía el por qué de ese consumo de pornografía las consecuencias de ese consumo de pornografía en medio secuela evidentemente el acceso que tienen los chavales Berna a las nuevas tecnologías al teléfono móvil desde los ocho años

Voz 0283 22:09 es por ejemplo si las consecuencias son lo preocupante sobre todo porque

Voz 30 22:13 eh vemos cómo el el modelo que

Voz 0283 22:17 transmite de mujer y de hombre y de relaciones sexuales sin afecto sin cariño sin palabras etcétera es el que empiezan a practicar los adolescentes no hay por un lado esa esa práctica muy muy sin afectos despojada de afectos por lo que hemos analizado en este estudio y hay otra práctica de el de la contraria que es el onanismo la masturbación y también pero leía hoy también un dato relacionado desde este estudio pero relacionado sobre cómo aumentar la virginidad en Japón pero no como opción entenderme no como opción puritana sino lo contrario como de autosuficiencia no sea vídeos porno

Voz 1473 22:56 enanismo sin necesidad de nadie más

Voz 0283 22:59 efecto relación etcétera a mi esto me parece muy muy preocupante y se entrelaza con esos malos usos de las redes sociales que que hemos visto hace pocos días con el caso de la de la trabajadora de Iveco o de el hombre del mendigo ya fuera del asunto sexual el hombre el chico que a Diogo unas galletas

Voz 0194 23:21 con pasta de dientes a entes que fue el mundo

Voz 0283 23:24 Pino se junta además esa exhibición mal utilizada en las redes sociales de de cuestiones íntimas au provocadoras etcétera de las que no tenemos educa Ignasi no

Voz 24 23:36 bueno yo creo que está muchas cosas no todas son ciertas pero hay que separarlas para todas las analizar la primera es que yo creo que que los así un chaval de ocho años tiene un acceso a Internet libre la responsabilidad graves de los padres es una negligencia grave exactamente igual como suele dejarán pues beber agua de la de la calle no sea agua no potable o que les suelten pues un chaval de ocho años resulten sólo en la plaza Cataluña las tres de la mañana de dos navajazos dando la patada buenos sí pero que ese chaval que hacía hay por tanto antes de partir de los doce trece años hay un problema de educación del chaval y tres entorno son de ido la niña entra una segunda fase de la primera fase que es de los ocho a los doce incluso trece años la responsabilidad la exclusiva es de los padres y los padres suelta a su hijo ante el Internet en abierto con el móvil tienen la misma responsabilidad que es la han dejado solo la plaza Cataluña este de la mañana a partir de ahí pues evidentemente si alguien criminal abusa de ese chaval pues habrá que perseguir al criminal pero es probable que los padres también acaben en prisión eso lo digo con esta contundencia ICOM muy pocos matices no a partir de ahí ya a partir de los doce los trece ahí efectivamente entramos una cosa ya más complicada donde sí tiene que entrar la educación sexual si tiene que entrar de alguna manera el legislador yo no tengo claro como si tengo claro que no somos pasar de un extremo al otro me permites antes te cuento una anécdota personal de Triviño cuando yo fui director general de Cine la gente lo sabe pero entre sus funciones estaban la inspección de porno eh yo sido inspector que mis predecesores también inspector del porno en España porque que forma parte de mis funciones como director eso yo tuve que imponer sanciones administrativas graves que esas las que correspondían a mí o las miro el muy graves a Consejo de Ministros no llegaba nunca pero las graves como editor general a videoclubs o establecimientos que tenían vídeos X al alcance de niños y eso pero eso estamos hablando no de hace cincuenta años eh esto es eh bueno es que ahora no hace falta que vayan a un videoclub no lo que quiero decir es que no somos pasa el comentario era es que que hace hace unos pocos años yo podía abrir un ostente el director general poder administrativo con la Guardia Civil por medio y hoy hay una sensación de hoy no podemos hacer nada yo creo que extremo yo otro hay hay un término medio ya hay que pensar cuáles

Voz 0194 25:58 sí

Voz 31 26:00 bueno yo me he quedado muy frío frío no por decir

Voz 0515 26:04 no con el dato de que el veinticinco por ciento de la gente que entra según este informe para aprender no porque todos sabemos desde hace mucho tiempo que la industria vamos a hacer pornográfica fomenta roles son modelos de dominación que Berna comentada en su intervención por los cuál es la mujer es un cuerpo se clasificaron con líneas de violencias es susceptible de ser oprimido no sabemos también que la mayoría de los vídeos son muchos de los vídeos más vistos dentro del cine o de las páginas web porno son son vídeos de violaciones en grupo que se accede a ellos y son los que más tráfico tienen y más acceso además no no pertenece a único país son de muchos países de una geografía muy amplia no es verdad que la la pornografía reproduce estructuras normativas de supeditación de la mujer ante nombre de coacción de la mujer a manos de número códigos culturales de dominación por eso digo que me resulta aunque aquí se que no puedo liarla con lo que voy a decir pero me resulta difícil analizar el porno aislado del resto de la sociedad creo que ahí está mucho de lo que somos lo siento mucho de lo que somos no todos somos violaciones no no digo que muchos de los códigos culturales y las estructuras normativas asentadas aceptadas recordaba mientras escuchaban informe escuchada María esté famoso Olivera que en mil política sexual que sondeos

Voz 0194 27:17 el año setenta si no recuerdo mal clave en la segunda

Voz 0515 27:19 hola feminista que que decía que esto de la sexualidad es clave en la ordenación cultural de las sociedades a las que pertenecemos en el porno hay un reflejo distorsionado de todo eso yo dudo de que en el Reino Unido controlando páginas web bayana conducían hacia nada más que hacia China ya lo hace China eso yo más bien creo que es algo que tiene que ver con educación con cultura una de las proyecciones está en el porno pero están más sitios ésta de la dominación de la mujer a manos de nombre de la violencia legítima hacia la mujer de la supeditación cultural de la mujer era precisamente que minan la que decía que esta jerarquía de poner ordenada es la más universal la más arraigada la más longeva de la historia de la humanidad

Voz 24 27:58 pero fíjate esos cultura educación creo

Voz 0515 28:01 más que con mandar buscando en qué página Web puede entrar un niño no sin que esto quiere decir que no esté en contra de un crío con ocho años tenga acceso universal a códigos ya contó ha acudido

Voz 24 28:11 pero fíjate gordo que de la misma manera que yo puedo saber qué canciones está escuchando mi hija lo puedo saber si se podría establecerse exactamente que los padres puedan estar viendo yo yo entiendo que el Estado lo tiene porque sabe quién visita porno pero uno perdió los padres sin que tiene que ver a qué se dedica a insistía exigir a los vendedores dispositivos ya los fabricantes de Software decir Oiga usted tiene que poner una un mecanismo una aplicación que permita efectivamente a los padres controlar el hijo quiero quiero a controla pues bueno pues es un problema

Voz 0283 28:40 me la mayoría de Berna no yo discrepo de eso en el sentido de que eso es lo deseable pero no es así osea en que no se en qué mundo y puede que vosotros lo habéis tener a vuestros hijos muy controlados

Voz 10 28:53 sí yo creo que el mundo andan para nada es un mundo

Voz 0283 28:57 no en el que el entorno marca muchísimo al niño a tú puedes tener los filtros que quieras en el móvil del niño o que no tenga móvil eso no va a impedir yo he visto en el en el caso de de bueno no no voy a decir quién pero en mi entorno cercano a uno yo en una función del colegio y los niños tenían once doce años y las mamás estábamos aplaudiendo así con esa infantil lo conocería

Voz 10 29:23 que podemos tener en la función

Voz 0283 29:25 depende vi que un grupito de ellos estaban viendo podemos decirlo no una una felación en un móvil con once a doce años y eso está ahí si así y eso es lo que decíamos no quita el sueño Si pero que los padres se nos va a escapar muchísimo por eso ahí sí que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y también de educación efectiva

Voz 0194 29:49 hemos tenido decíamos que una de las consecuencias de desde hace sol porno y sobre todo a lo que ven es la banalización del sexo muy relacionado con esto está el caso que hoy les estamos contando aquí en la Cadena Ser que recuerda la historia de Verónica antes la citabas quiero que tú Berna la trabajadora Iveco que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros Un vídeo privado de contenido sexual María buenas noches qué tal la inmersión en la historia que nos has traído hoy no tiene este final trágico pero sí permite hacernos una idea del calvario por el que pasó Verónica también la joven que te ha contado lo que Pen

Voz 1473 30:20 eso ya se llama no si se llama Ana fue víctima de esta dura experiencia con tan solo dieciocho años recién llegada a la universidad

Voz 30 30:28 va a cumplir la mayoría de edad pues era una niña entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta que el hecho de grabar me sin permiso y sin consentimiento no es tanto hasta el punto de decir porque lo tienes que enseñar porque los difundido porque quieres que la gente vea eso

Voz 1473 30:53 cosas y fíjate Ángels la avisó una antigua novia del de lo que le estaba haciendo la primera reacción de Ana fue esconderse durante semanas

Voz 30 31:01 allí yo no dije nada yo estuve como un mes pero por vergüenza de que de que nadie supiera que que se me había pasado a mí no soy capaz de pensar en otra cosa no soy capaz de concentrarme no ser capaz de de superar lo de pensar en de llegar a pensar en que se voy a seguir adelante quiero seguir adelante yo en esos momentos no sabía no sabía ni por dónde tirar ni qué pensar ni

Voz 1473 31:23 ni por donde salir no comía no dormía no salía la angustia era tan grande que acabó en urgencias con un ataque de ansiedad gente con la que

Voz 30 31:31 te cruzas todos los días si lo habrá visto sino la visto qué pensará cómo me ha visto se estarán riendo de mí o lo típico de ser grupos de amigos y están hablando escuchando pagas tú por delante se ríen lo primero que se te pasa por la cabeza se están riendo de mí alminares los no prisión muy insoportable

Voz 1473 31:48 hasta que un día no aguantó más se lo contó a sus amigos y a su familia ella no quería pero la convencieron para que presentase una denuncia por qué el vídeo suponía un peligro mucho mayor

Voz 30 31:59 es muy fácil subirlo a redes sociales o a cualquier página para ganar dinero a la vida de una persona porque tú sabes que eso está ahí no has denunciado nada entonces hay realmente me asusté me asusté porque dije si esto pasan en futuro del vídeo sale a la luz

Voz 1473 32:15 yo estoy perdida después de ir a comisaría tuvo que soportar otra presión la de los amigos de él que era ya su ex pareja que amadas guasa

Voz 30 32:24 muchísima presión el yo había puesto una denuncia a uno de sus mejores amigos y ellos no lo veían tan exagerado ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 1473 32:40 Ana dice que lo pasó muy mal también durante el juicio pero su tabla de salvación fue el respaldo de todo su entorno y la terapia psicológica durante dos años posiblemente nada de esto tuvo Verónica la empleada de Iveco

Voz 30 32:53 mío no fue un caso aislado y que el de Verónica tampoco es un caso aislado y que al final la humillación el Sendino

Voz 0283 32:59 ah sí

Voz 30 33:00 hasta de culpabilidad que te sientes tú misma culpable de algo que tú no has hecho te afectan tu día a día hay te lleva a tomar decisiones pues drásticas como en el caso de de Veronique

Voz 1473 33:12 el ex novio de Ana por cierto cinco años mayor que ella fue condenado a dos años de cárcel por un delito contra la intimidad y a pagarle una indemnización de dos mil euros por daños morales

Voz 0194 33:21 eso es lo que decía que no es un caso aislado claro lo más preocupante es el Comisario Jefe de la Brigada de Ciber Delincuencia con el que has hablado habla de cientos de casos similares lo que se conoce como sexting

Voz 1473 33:31 que Pedro Pacheco nos ha abierto los ojos la policía investiga a diario muchísimas denuncias por acoso a parejas y ex parejas con la difusión de vídeos íntimos y sexuales

Voz 32 33:40 esto que comenta esta chica Anna pues está a la orden del día sí efectivamente ella al final dio el paso correcto que es denunciarlo porque en muchas otras ocasiones desgraciadamente pues el problema por así decirlo es encontrar a la víctima ya que que que una repercusión pato o para ella negativa como para el resto de la sociedad cuando porque no podemos tomarnos un punto de vista penal las medidas adecuadas

Voz 1473 34:04 por qué nos contaba el comisario que este tipo de delitos que afectan a la intimidad la policía en este tipo de delitos no puede actuar de oficio necesitan la denuncia de la víctima para perseguirlo algo que nos hace suponer que en el caso de la empleada de Iveco la investigación pues está complicada porque Verónica rechazó recordemos presentar denuncia así que veremos en qué acaba este proceso

Voz 0194 34:24 este tan importante el testimonio de de Ana y además muy valiente muy valiente muy valiente como lo cuenta y además destacando sobre todo la importancia de la D anuncia a pesar de que los los compañeros de del ex novio decían que para qué total porque no pues me parece muy muy importante Mariola muchísimas gracias hasta luego vamos habló hasta mañana

Voz 1473 34:44 mañana

Voz 1880 35:07 Sarabia tres buenas noches buenas noches Ángels antes de nada ya sé que el viernes erramos hora25 escuchando este tema la versión de la ICO hay con doctor John que nos acompaña cada noche que nos da este buen rollo para empezar la cara B pero bueno lo buenos que aunque no haya dejado aunque haya muerto vamos a seguir escuchándolos cada día

Voz 0194 35:24 cerramos hora25 el viernes escuchando a este titán de Nueva Orleans pero la cara B seguir abriendo cada día con este lujazo de canción

Voz 1880 35:30 sí que además es dicho Titán que es la palabra elegida para hoy el concepto con el que hemos pensado que definíamos mejor a Rafa Nadal ayer José Ignacio Tornadijo narraba así el momento en el que ganaba su décimo segundo Roland Garros para la Cadena SER

Voz 34 35:44 deparado parado para sacar ahí está la golpea Rafa ladra

Voz 10 35:47 no

Voz 22 35:50 fue

Voz 1880 35:52 emocionante y es que no se nos ocurre otro calificativo que no sea Titán porque lo repaso súper rápido dieciocho Grand Slam que son los doce Roland Garros el tres yo eso Open el dos we will Pendón Open de Australia los dos oros olímpicos no hay ningún tenista que tenga doce títulos de un mismo Grand Slam siempre he llegado a semifinales de Roland Garros siempre que ha llegado ha ganado el torneo gracias a él España es el país con más Roland Garros tiene veinte les saca nueve a Estados Unidos y Australia estas cifras esos doce Roland Garros también le parecen increíbles al propio Nadal ayer lo decías

Voz 30 36:25 pero la cifra es tan increíbles que no no me gusta decirlo prosiguió la que hoy parece increíble y uno tiene que ser consciente de ello

Voz 0194 36:33 no por ello va a cambiar mi forma de ver las

Voz 30 36:36 dos mira hacia el futuro esposo nosotros hemos decidido

Voz 0194 36:38 llamarlo Titan Sara quiénes eran los titanes qué significa realmente ser

Voz 10 36:42 juegan antes ir al significado que hoy nos Inter

Voz 1880 36:45 esa hay que saber también que Titán es el nombre del satélite más grande de Saturno Saturno que es Coró o no que es uno de los titanes pero bueno vamos poco a poco en la mitología griega los titanes son los dioses de la época que se llama Edad de Oro son los hijos de Urano y los padres de Cee usa de eso Poseidón a los dioses del Olimpo así que son esa segunda generación eran doce como los doce Roland Garros de Nadal seis dioses seis diosas ella serán las es el más importante era el menor de ellos que es crono eran fuertes y vigorosos y hoy claro ser un titanes por eso el que tiene una fuerza descomunal el que tiene un poderío impresionante Rafa Nadal vamos en la etimología hay distintas líneas es un poco controvertido dicen de la palabra pero la palabra griega Titan se ha relacionado con el verbo Tita INEM que significa ejercer una fuerza o una tensión el primer titán de la música de hoy lo estamos escuchando ya es la Sinfonía número uno de Mahler que se estrenó en mil ochocientos ochenta y nueve esto es el segundo movimiento

Voz 0194 37:49 para que nos cuente todo sobre los titanes hemos llamado a Henar Velasco es doctora en Filología Griega profesora titular en la Universidad de Salamanca Henar muy buenas noches a ti para bueno o para que nos cuentes todo lo que sabe sobre los titanes que tiene que ser mucho algo Nos apuntaba ya Sara pero porque se caracterizan como son

Voz 28 38:11 pues no estoy tan es los que cada bastante bien a Sara se caracterizan por encarnar de alguna manera esa fuerza telúrica de de su madre Gea ellos son hijos De Gea Urano de acuerdo con con espiado en el comienzo de todo lo que existía era caos G A que es la Tierra tártaros que eso las profundidades abismales íberos Igea genera por sí misma a Urano después se une con él de esa unión DGA era no nacen por un lado los titanes por otro lado los ciclos pero sí que por otro lado los humanos entonces de alguna manera estos seres que en los comienzos ya ves cómo confluyen mi hay cosmogonía decir en Urano son la tierra es el cielo

Voz 0194 39:01 sí en esa misma

Voz 28 39:03 duración o Gea engendra al fondo al mar de alguna manera están unidos esos elementos una naturaleza el caso de los titanes hay un paso más de ellos encarnan un mundo más civilizado más humano respecto a los ciclos y menos

Voz 27 39:22 para empezar son fruto de

Voz 28 39:24 de la Unión deje ahí no ya no son fruto de esa generación sin más

Voz 27 39:29 además hay una distinción entre ellos entre varones y hembras tienen un rasgo de debilidad algún rasgo de debilidad pues no se les conoce no se les conoce no

Voz 0194 39:45 es una cosa que Cronos el más importante si es que lo es

Voz 28 39:49 pues cráneos de alguna manera es el más importante porque ahí el mito siguió un poco lo que son las pautas del cuento folclórico Cronos fíjate que es el el último es el más pequeño y sin embargo es el único que acude a la llamada de de su madre Gea porque está harta por así decirlo guardar en su seno a todos y hay sus hijos ya no van generando en ella Urano la cubre pero no dejar nacer a esos hijos entonces Gea Marta pide a sus hijos y el único que hay que responde es

Voz 26 40:26 el astuto escorado no

Voz 28 40:28 sí armado con una of que su propia madre ha hecho en el en el seno de de de la Tierra entonces tienden una emboscada Ci corta los genitales de su padre de momento entonces digamos que el dominio de Urano y es sustituido justamente por el dominio de no

Voz 27 40:51 hay un esquema de lucha Gener

Voz 28 40:53 nacional en ese paso del caos al cosmos que se va haciendo y Cosmos para los griegos es por un lado por de él

Voz 27 41:01 el universo es un universo Bello la palabra cosmética viene también de Cosmos tú qué dirías que tienen nada

Voz 0194 41:08 al de Titan

Voz 27 41:11 pues aquí habría que llamara a mi padre que es un gran forofo de rampa de Rafa Nadal

Voz 28 41:19 diría que que Rafa tiene el poder la fortaleza ese collar esa resistencia ese aguante y luego si me lo permites hay un un punto inquietante lo de compararle con con los titanes porque los titanes terminan siendo vencidos terminan siendo sepultados debajo del tarta

Voz 0194 41:44 pues así nos creo que hemos nos hemos equivocado con el fin de la palabra de momento lo es ahora mismo así lo es no ahora ahora mismo lo es dice Sara de momento lo es

Voz 27 41:54 sí que por muchos años más gracias

Voz 31 42:00 hasta luego

Voz 1880 42:14 los titanes que llegan también a dos mil diecisiete en la voz de mis cafeína del álbum Detroit es este tema con un espejismo racionalizado dice a la respuesta que siempre está a punto de llegar

Voz 10 42:25 me apasiona se de la mitología griega me parecen

Voz 0194 42:28 más que una gran fascinantes no sé si visteis

Voz 10 42:30 partido alguno de vosotros tú si eso sí es una locura es una locura sale podemos llamar pitara el depósito sale Velencoso sobrenatural guarda

Voz 0194 42:38 si tú lo viste vino de de estos buenas

Voz 10 42:41 la después he visto un vídeo que le ha dedicado una conocida marca de calzado el vídeo es maravilloso porque es devuelto el golpe exacto a todo otro de viste en Berna pude pero vamos no me habría me Adrienne yo tampoco lo bien decir que tampoco le pero cualquier

Voz 0194 42:55 las doce Roland Garros yo no sé si tan sobrenatural

Voz 30 42:59 pero bueno ahí ahí no tuvo que coger la hoz

Voz 10 43:03 hasta aquí nada nadie lo dice todo mérito pero solo el Titan soy yo música tropical también hablando de Titan es para bailar con ellos son Willie Colón en Héctor Lavoe

Voz 1880 43:24 que por cierto cosas que quiero contar también que tiene que ver el Titanic el barco viene también de Titán en mil novecientos se construyó acabó si se construyeron tres que eran los Olympic el Titanic el gigante que luego este sea llamó británico bueno pues los nombres se referían también a las tres familias de la mitología griega no olímpicos Titanes y gigantes otra palabra que también ha salido de Titán el titanio el elemento químico cita

Voz 0194 43:46 como decimos Titán de otra manera que sinónimos tiene

Voz 1880 43:49 podríamos decir también coloso gigante os superhombre pero bueno más que a palabras vamos a ir a expresiones que significan lo mismo que decirle a alguien que suscitan vale lo vamos a hacer muy gracias a la música con buenas canciones como siempre en el top One está

Voz 30 44:01 todo

Voz 1880 44:01 o sea decir tú eres el top llorar de top estas en lo más alto eres lo más como Nadal ella es en la final

Voz 35 44:09 yo yo yo yo

Voz 1880 44:23 te das cuenta esta diciendo eres el coliseo eres el Louvre luego dice eres la música de una melodía de Straw sismo más eres un soneto de Shakespeare bueno una preciosidad en la canción realmente es de Col Porter segunda manera de llamar a alguien Titán llamarle número uno llorar de One como Nadal es Ajax yo creo que la vais a recordar es el año mil novecientos ochenta y ocho tercera Every One el titán que gana no el ganador como nadar el dejó chocolate un tema de mil novecientos setenta y ocho fue un éxito que salió tres años después del más conocido de ellos dejó chocolate que si os acordáis era sexy Thin la seguro que lo recordáis por la peli de Full Monty que es el que bailan en la cola exactamente esa fina mitológico venga vamos casi nunca traemos dibujos pero hoy empezamos con Disney mil novecientos noventa y siete Hércules este es el momento en el que los titanes quieren destruir aseos están yendo van haciendo Olimpo creen Dimas en pierden está muy bien para conocerla la mitología un poco más vamos ahora L de de pasamos del de los Disney al anime mil dos mil nueve perdón salió el manga que cuatro años más tarde se llevó al cine se estrenó en Japón en dos mil tres

Voz 10 45:53 sí es ataque a los Titanes aquel día la humanidad un triste recordatorio

Voz 1880 46:02 cita en este caso la población humana vive en una zona que está cerrada por tres grandes muros y allí se resguardan de los titanes que son seres gigantescos que que vienen atacar es la historia buenos que no es que los ataquen solos que devoran humanum vamos con uno de los retratos más conocidos del mundo del cine es Furia de titanes íbamos a escuchar la versión de dos mil diez

Voz 10 46:21 solo tenía uno propio

Voz 22 46:23 sí

Voz 10 46:27 este Furia de titanes es una adaptación de la

Voz 1880 46:30 en el ochenta y uno con el mismo título y el argumento de ambas es el mito de Perseo que se presentó hablas diciéndole hola soy el hijo de Zeus una peli de titanes pero ya en sentido figurado no los titanes de la mitología griega sino una peli de fuertes de grandes de duros es Titanes hicieron historia

Voz 22 46:54 pero en este campo luchando

Voz 10 47:00 esta película con Washington es el año setenta y uno en Virginia en ese momento se deciden unir las escuelas de blancos y de negros él es el entrenador encargado del equipo de fútbol en el que están unos y otros

Voz 0194 47:11 literatura mitológica que no sale de titanes hay mucha fama

Voz 1880 47:14 claro sí lo importante es la agonía adhesión hola la que es una obra poética sobre el origen de los dioses un poema fantástico con todos esos mitos no desde sin Igea a todo el panteón olímpico también hay otros textos de la época de Pinar Ovidio y bueno también el art Henar Velasco que es con quién acabamos de hablar junto a Antonio López Eide ellos escribieron la mitología griega que hay se explican todos los mitos y todos los dioses son estos estos son los de Arcade Fire quería ir llegando al final de la cara B escuchando un par de temas mitológicos que se han llevado a la música que hay muchísimos aquí cerca de faire están cantando Orfeo que si os acordáis era el que tocaba la lira que enamoró Eurídice la rescató el inframundo y luego se montó la que se montó vamos con la según

Voz 10 48:07 es Ulises son Fran Ferri son Franz Ferdinand la canción

Voz 1880 48:32 basada en parte en la novela de John

Voz 10 48:35 y otra parte en el personaje mitológico El protagonista de La Odisea de Homero estaba planteando Joseba pintura Titan Lux tendrá algo que ver también con ese sado que Lux es de luz y Titán de puerta antes tiene que ser la fuerza de la observa estrellas pensaba una pintura Titán sí pero que ella sola le ha hecho la etimología a la palabra Titán Lux no seas no salas Titan tan metida en la etimología de las palabras que en cuenta hasta de la pintura Titán igual necesito vacaciones

Voz 1880 49:07 pues con la razón por la que hemos hecho la cara B de hoy con los titanes todo esto es porque ayer Nadal no dejó de nuevo con la boca abierta no no se ha quedado clarísimo yo creo en este ratito que es un titán Nadal ha conseguido que estemos todos locos por el tenis

Voz 36 49:23 estoy loco por el tenis me encanta ante el gran ritmo tal

Voz 1880 49:32 es Florencia Torre Lledó seguro que os acordáis de la canción él era periodista de Radio Euskadi el retransmitió las finales de la Copa Davis de España en el sesenta sesenta y siete y le dio por hacer esta canción que mirar también habla de Santana de aquella época no a todos en los años noventa los de gomaespuma si os acordáis recuperaron pero bueno que hemos traído Laurel que Marcos me estaba diciendo lo utilizamos Marcos nuestro técnico que también era el técnico más pues el utilizábamos con gomas hasta mañana lo hará mañana

Voz 36 50:02 que ahora el rehén ves rodilla raqueta atara gira a mí gays que ahora es saque con rodillas flexible arriba la pelota mira dar pero ahí están

Voz 22 50:25 por qué

