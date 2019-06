Hora 25 (10/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 hoy el órdago llega desde el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa la amenaza de repetición de elecciones y el resto de fuerzas políticas ponen caro lo de poder ganar la investidura es cierto que la posible repetición sobrevuela cualquier negociación pero hasta ahora nadie había pronunciado la palabra maldita lo ha hecho este mediodía a José Luis Ábalos y lo hace hoy porque mañana Pedro Sánchez va a reunirse con Pablo Iglesias con Albert Rivera y con Pablo Casado y la amenaza de una nueva convocatoria electoral piensa que puede servir para presionar los aunque de momento con poco efecto por cierto Pablo Iglesias mantiene su demanda de entrar en el Gobierno y PP y Ciudadanos mantienen su no rotundo a la investidura de Pedro Sánchez el del PP lo ha confirmado esta mañana la dirección del partido después de que la candidata a la Asamblea de Madrid hablara de la posibilidad de la abstención para evitar el apoyo de los independentistas y el no de Ciudadanos queda claro tras la caída del veto a Vox porque lo explique cómo lo explique la dirección lo cierto es que en Madrid Ciudadanos y la ultraderecha se han sentado a hablar para evitar un gobierno socialista veremos hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno incluida la del Gobierno que debe asumir que los números son los que son Ángels Barceló

Voz 1071 01:36 había escuchado algún rumor de fondo si acaso pero nada de formalismos como los de hoy cuando se ha mentado en efecto la bicha con toda pompa e intención tenía sentido a que apareciera todo se repetía sí de nuevo Sánchez Iglesias tiene que negociar una investidura luego ya veremos de nuevo PP Ciudadanos y Vox tienen contactos ya no precisan de partirá interpuesto si todos se repetía tenía entonces su lógica que apareciera al menos el fantasma de una posible repetición electoral

Voz 0194 02:00 ha sido hoy en la víspera de que Pedro Sánchez se reúna en el Congreso con Pablo Iglesias con Albert Rivera y con Pablo Casado cuando ha salido el gordo

Voz 1071 02:08 cálido a la sede socialista de Ferraz lo pronunciaba

Voz 0194 02:10 se Luis Ábalos Sastre buenas noches Noches Barceló

Voz 6 02:13 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones la alternativa a un gobierno socialistas es obligar al que los españoles vuelvan a votar no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria los españoles no perdonarán a quienes pongan en solfa la viabilidad de la legislatura en un momento en que las tensiones evidentes en el resto de Europa como nuestro propio país que conviene desactivar sin titubeos ni demoras oportunista

Voz 1071 02:45 esta le da el mensaje que quiso dejar ya el jueves el presidente del Gobierno funciones cuando compareció en el Palacio de la Moncloa después de reunirse con el Rey y advertir entonces de que no habrá alternativa dijo Sánchez aquella frase de o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE bueno ahora se trata de trasladar la responsabilidad al menos una parte de esa respuesta habilidad al PP a Ciudadanos de forma significativa a Unidas Podemos vamos a ir a

Voz 0194 03:08 las esas sedes para preguntarnos precisamente cómo llega cada partido las entrevistas que mañana tendrán en el Congreso con Sacchi empecemos precisamente con las expectativas de los socialistas Inma Carretero buenas noches buenas noches se percibe un cambio en el discurso de Sánchez en realidad dos el primero Inma es esa amenaza de repetición electoral

Voz 0806 03:26 si en una qué dará estrategia de depresión que va dirigida a los tres grandes grupos de la oposición aunque realmente en el PSOE son muy conscientes de que al menos en un primer intento es casi imposible que PP y Ciudadanos vayan a investir a Sánchez pero quieren apretar sobretodo a Podemos parece dispuesto el líder socialista a aplicar manual de resistencia en eso del Gobierno de coalición así que la advertencia a Pablo Iglesias es clara en esta víspera de su reunión con Pedro Sánchez porque Ábalos ha asegurado que sería un error sentarse a la mesa con exigencias que en sí mismo invalide en el propósito de la negociación y que por tanto existe el riesgo de repetir elecciones

Voz 6 04:03 es importante que los españoles sepan qué partidos están dispuestos a sentarse a la mesa de diálogo con voluntad constructiva para sacar al país adelante y qué partidos están dispuestos a caer en la tentación de sentarse de darle una patada al tablero de la gobernabilidad y la estabilidad de España y es importante porque la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones la

Voz 0806 04:28 alternativa a un gobierno del PSOE es que lo español en los españoles vuelvan a votar y las urnas tienen memoria eso ha dicho José Luis Ábalos lo hemos escuchado antes apela a la responsabilidad de todos no ha tenido problema alguno el secretario de Organización en poner como ejemplo la abstención del PSOE en dos mil dieciséis que seis esto con Pedro Sánchez enrocado en el no es no los argumentos que él rechazaba entonces son precisamente los que ahora pone sobre la mesa para forzar a los partidos de la derecha a que faciliten su investidura

Voz 0194 04:57 llega otro tema que tiene que ver con Bildu ya no se oponen a recibir sus votos en una posible investidura en Navarra pero si eso sucedería perderían las dos abstenciones de UPN para la investidura de Pedro Sánchez que eso yo creo que les preocupa más

Voz 0806 05:09 sí pero lo que pasa es que ahora el PSOE sostiene que le servirían de poco a dos acepciones porque si dejan que la derecha gobierne Navarra perderían el apoyo del PNV eh aquí en la investidura de Sánchez José Luis Ábalos

Voz 6 05:23 le he dicho antes que la investidura en absoluto depende de Navarra no es que no sale porque es el Partido Nacionalista Vasco y ya ha dicho en sus seis votos ya no los pone pues sí pretendíamos ganar dos mire por donde hemos perdido seis Si cada uno con un diputado con dos diputados condicionan de tal forma que lo que sumas por un lado el otro que no hay posibilidad de conseguir un acuerdo que así sea

Voz 6 06:13 te aunque el ha planteado es que no se negocia con Bildu esa abstención que no se negocia nada a partir de ahí lo quieras tener ellos habrán pero que aquí en los que hacer responsables también de la decisión entre otros

Voz 0194 06:39 tanto abierto en cualquier caso si llega el P eso a las reuniones de mañana como llega Podemos

Voz 1071 06:44 con un toque de contexto que las horas pasan tan rápidas que ya nos olvidamos de lo que sucedió este fin de semana y este sábado hubo Consejo Ciudadano de Unidas Podemos

Voz 0861 06:52 el que hizo oficial la destitución ingleses lo llama rotación de Pablo Echenique análisis de lo que sucedió en las últimas elecciones bueno para Pablo Iglesias las generales en las que perdieron casi un millón y medio de

Voz 1071 07:04 votos no fueron tan mal como luego muchas autonómicas y que fueron

Voz 1663 07:08 sólo un mes después de las elecciones generales unas elecciones generales digamos en las que no llegamos a la baja en la que la campaña electoral fuimos de abajo arriba y obtuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes el papel de los liderazgos

Voz 7 07:24 jugó un papel

Voz 1663 07:26 Paul muy importante el resultado de Kitchen Cádiz espectacular

Voz 0194 07:29 bueno este es el análisis de lo que ha ocurrido que hace Iglesias el análisis de Iglesias Mariela Rubio buenas noches buenas noches y a partir de este análisis estás contando hoy que Iglesias quiere una vicepresidencia social

Voz 1450 07:40 así es Unidas Podemos no pedirá ministerios de Estado Iglesias quiere carteras sociales consideran Si lo reconocía en Televisión Española que él mismo debe estar en el Govern

Voz 1663 07:48 pero a nosotros lo que nos interesa lo que entiende que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres Si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidato los que nos presentamos exporte aspiramos a gobernar sino note presentes dedicarse a otra cosa

Voz 1450 08:10 desde el entorno de Iglesias señala que el modelo por el que peleará el líder de Podemos es el que se está negociando en la Comunidad Valenciana la aspiración de Iglesias es una vicepresidencia Segunda con competencias en materia social la misma que Podemos está tratando de conseguir en el Gobierno de Ximo Puig todos sin perjuicio de que los morados pidan también en su negociación presencia en otros departamentos Iglesias hablaba hoy de empleo de materiales

Voz 0861 08:33 Cal desde la formación morada dicen que se prevé

Voz 1450 08:35 eran para una negociación que se va a resolver en el último momento los morados dicen que van a apurar los plazos al máximo porque aseguran la fecha límite juega en contra de Sánchez Hinault tanto de Iglesias nosotros seguramente perderíamos diputados en unas nuevas elecciones pero Pedro Sánchez puede perder la posibilidad de ser presidente es lo que aseguran desde la dirección que añaden no vamos a dar un cheque en blanco al PSOE

Voz 0194 08:58 Emma que dicen en el PSOE de de esa coalición que reclama Iglesias

Voz 0806 09:01 Nos lo explicaba hoy muy gráficamente un miembro de la Ejecutiva Federal nos decía que Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente a costa de que Pedro Sánchez no sea presidente porque ellos insisten en que ambos partidos no suman mayoría absoluta y que la entrada de Podemos en el Gobierno saca de la ecuación a otros grupos como por ejemplo cuál Coalición Canaria así que la la suma no sale por ningún lado así que hoy José Luis Ábalos ha sido claro no cabe el modelo de coalición de Valencia

Voz 6 09:27 pero saben que lo valenciana es que significa mayoría absoluta esa es la pequeña gran diferencia por lo tanto no habría aquí ningún debate sobre un entendimiento con Podemos y esto hubiera mayoría absoluta pero no es el caso y nos vamos a enfrentar pues que no llegamos y posiblemente incluso un gobierno de esa naturaleza no añade sino que incluso puede restar

Voz 0806 09:52 esta es la idea principal que Pedro Sánchez va a trasladar mañana a las diez de la mañana en el Congreso a Pablo Iglesias tensando la cuerda hay partiendo de las posiciones de la campaña electoral porque en el último mes sí que han jugado los socialistas con la ambigüedad sobre las distintas fórmulas de colaboración pero ahora hemos vuelto al punto de inicio

Voz 0194 10:09 misma Mariela gracias gracias a la ballena

Voz 1071 10:12 no hay novedades en los partidos de la derecha de metros estaba jugando Nadal la final de Roland Garros se produjo la foto entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio cuyos efectos bueno la foto por lo menos el encuentro cuyos efectos han llegado hasta este lunes en el que precisamente en Madrid se han intensificado las conversaciones

Voz 1645 10:28 porque mañana se tiene que oír la Asamblea vamos pues

Voz 0194 10:31 por partes empezamos por el PP pero de hecho su candidato

Voz 1071 10:33 Jaén Madrid Isabel Díaz Ayuso la que ha roto el tablero de su propia dirección política cuando esta mañana en Onda Cero los se oponía que el PP su partido hiciera con el PSOE aquello que el PSOE hizo con Rajoy que es abstenerse para que fuera investido Lobo ella misma corregía

Voz 8 10:48 claro porque digo no me parece mal cualquier decisión que se tome no me parece mal ni y la contraria pero es que de todas las maneras es la es el Partido Popular a nivel nacional quién tiene que tomar esa decisión me parece muy lógico que no quieran apoyar a al señor Sánchez dada la legislatura pasada como ha sido sí que es cierto que no estén ahí un papel importante porque también ellos pueden abstenerse en que nada de esto

Voz 0194 11:11 las palabras de Ayuso Adrián Prado buenas noches

Voz 1645 11:14 qué tal Ángels buenas noches Ana ha obligado a la dirección endurece

Voz 0194 11:16 ser más su mensaje no es sólo que se opongan a la investidura de Sánchez sino que harán lo que puedan para impedirla

Voz 0019 11:23 sí habrá que había pocas dudas el propio Casado lo dijo la semana pasada tras acudir a La Moncloa que Pedro Sánchez no cuente con ellos pero las palabras de Díaz Ayuso han generado cierto desconcierto esta mañana de ahí la contundencia con la que el secretario general Teodoro García Egea respondía a las preguntas sobre una supuesta abstención

Voz 1343 11:38 P el Partido Popular no es un partido bisagra somos la alternativa al Gobierno cierro la puerta de de aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición es más no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sanz

Voz 1645 12:00 dejaba así clara la postura del Partido insiste

Voz 0019 12:02 día en que después de hablar con Díaz Ayuso en el PP están todos

Voz 1645 12:05 plenamente en línea hay a la pelota en el tejado del PSOE

Voz 1343 12:09 creo que el nerviosismo del Partido Socialista es evidente al poner en circulación estas cuestiones yo le pido al Partido Socialista que en vez de estar ofreciendo un mercado persa alcaldías y comunidades autónomas y hablando sobre las intenciones del Partido Popular que se centra en conseguir los apoyos para la investidura sino puede conseguirlos pues eh que llame a la puerta de aquello que le hicieron presidente

Voz 0019 12:31 o Sánchez gobierna con los nacionalistas obras nuevas elecciones es el escenario que plantean los populares que devuelven así al presidente en funciones su no es no a Rajoy del que antes hablaba Inma dejando claro que desde la oposición van a trabajar para rebajar el dolor de cabeza

Voz 1645 12:44 dicen que va a suponer los españoles cuatro años de

Voz 0019 12:47 era un socialista granjeó Adri hasta mañana

Voz 0861 12:49 interesante esto porque el PP dice que es el PSOE el que está azuzando la abstención del PP para que gobierne el PSOE pero son dirigentes del PP las que están rubro

Voz 0194 12:57 siento este mensaje bueno fin de momento

Voz 0861 13:00 por tanto el PP no se va a tener para Vox entonces debería abstenerse Cid

Voz 1071 13:05 danos o eso opina seguro que con intención política el fondo Iván Espinosa de los porteros

Voz 9 13:10 yo antes de que el PSOE se ponga de acuerdo con separatistas ir con comunistas pues preferiría que lo hiciera por un partido como Ciudadanos que no vaya califica pero que está

Voz 0194 13:23 Óscar García buenas noches buenas noches si Rivera quiere disputarle la hegemonía de la derecha Casado ya se deja fotografiar abiertamente con Vox no parece que mañana en su reunión con Sánchez Valle Rivera facilitarle nada

Voz 1645 13:36 bueno de hecho es que Villegas lo ha dejado esta mañana meridianamente claro

Voz 1089 13:40 no sé si se va a producir algún encuentro en ese sentido más o no

Voz 1645 13:46 bueno este es el corte que veíamos escucha realmente

Voz 1089 13:49 siempre ninguna sorpresa ninguna sorpresa es decir

Voz 1645 13:51 que mañana Rivera le va a decir a Sánchez que no que no en primera votación y que no en segunda votación

Voz 1089 13:57 que ningún voto a ciudadanos iba a servir ni por activa ni por pasiva para ser presidente del Gobierno a Pedro Sánchez exige rivera ignora la exprés

Voz 1645 14:06 sí es que estos días le han llegado desde todos los ámbitos para que pudiera cometer una abstención en segunda votación el prefiere no escuchar esas voces y cumplir el veto a Sánchez que su Ejecutiva acordó semanas antes de las elecciones es generales en Ciudadanos por cierto ya se ponen la venda antes que la herida y las fuentes consultadas avisan que nadie culpe Rivera de un posible adelanto electoral

Voz 0861 14:28 porque el nos dicen no tiene

Voz 1645 14:31 la responsabilidad de formar gobierno si otros fracasan continúan estas mismas fuentes esos otros temas

Voz 0194 14:36 hay que dar las oportunas explicaciones lo que está claro es que es que asumen no las negociaciones con la extrema derecha aunque ellos no lo llaman negociaciones no

Voz 1645 14:44 ahora se llama así o entiendo que estará

Voz 1089 14:47 se encuadra en esa normalidad cortesía institucional

Voz 1645 14:51 sí que la reunión discreta que mantuvieron ayer en un hotel de Madrid Ignacio Aguado de Ciudadanos y Rocío Monasterio de Vox y donde pactaron sobre la formación de la Mesa de la Asamblea de Madrid pues esa reunión fue casi casi como una ronda de consultas según Villegas y ojo porque ese modelo

Voz 0861 15:06 esa foto casi secreta entre ciudadano

Voz 1645 15:08 los y Vox se puede repetir en otros territorios

Voz 1089 15:11 no sé si se va a producir algún encuentro en ese sentido más

Voz 1645 15:15 es decir que no lo descartaba y eso que según Villegas estas reuniones no sirven para negociar nada

Voz 1089 15:21 la reunión de ayer entraba dentro de los criterios marcados en la ejecutiva porque no hubo ninguna negociación para un gobierno tripartito por lo tanto está dentro de los criterios marcado en la ejecutiva

Voz 1645 15:32 por cierto que ya sabéis el lío que se montó anoche con los tuits de Manuel Báez usando a Rivera de normalizar la ultraderecha y luego Marcos de Quinto el diputado por Madrid en ese duelo de fichajes en respondiendo con una gran carga irónica Valls diciéndole que se había olvidado de la extrema izquierda en sus comentarios bueno pues hoy Villegas también ha respondido a Byrs

Voz 1089 15:51 puede estar perfectamente tranquilo de que Ciudadanos cumplimos no con lo que piensa el señor valses independiente que no hicieron sino con lo que aprueba su ejecutiva

Voz 1645 16:02 dicho todo esto hoy la ejecutiva de Ciudadanos ha ratificado que hoy socio preferente de este partido para formar gobiernos en todas las comunidades sigue siendo el Partido Popular aunque Villegas ha repetido en la rueda de prensa varias veces que todas las vías

Voz 0861 16:16 las están abiertas mascar gracias buenas noches hecho la como

Voz 0194 16:19 donde mejor se está escenificando la estrategia de alianzas de la derecha es en Madrid

Voz 0861 16:23 mañana se constituye como decíamos la asamblea de Vallecas esta tarde los operarios hacían las pertinentes pruebas de sonido para que nada falle el típico Un dos tres probando

Voz 10 16:33 siete ocho nueve diez once doce

Voz 11 16:36 bueno ha quemado le ha vuelto a quemado una lámpara o que has puesto un soldador digo algo pues no es buen día para que haya un incendio en sí

Voz 1645 16:48 por lo menos con las precedentes que haya la Asamblea pero en fin mañana esperemos que esté todo a punto por lo que allana

Voz 0194 16:54 menos de que me nada Javier Bañuelos buenas motes qué tal buenas noches allá ha sido una tarde de negociaciones para que mañana se constituya la Asamblea lo último es que Ciudadanos va a apoyar a Vox para que esté en la mesa del Parlamento Vox en la Mesa de la Asamblea

Voz 0861 17:06 es el último paso que quedaba para cerrar el triángulo para cuadrar el acuerdo del tripartito de Colón las fuentes consultadas era dirección de Ciudadanos aseguran a la SER que sí que estarán dispuestos a que Vox entre en la Mesa de la Asamblea de Madrid Vox se quedaría con uno de los siete puestos con ese gesto Ángels Se podría haber casi por cerrado el acuerdo pero no a Vox le parece insuficiente fuentes del partido de Abascal nos aseguran que ellos no se dan por enterados con ese anuncio sólo negocian sentados no a través de los medios de comunicación Yves remiten a las palabras de esta mañana de Iván Espinosa de los Monteros en las que ni siquiera daba por hecho que Barei que vayan a apoyar la presidencia de Ciudadanos en la Mesa del Parlamento madrileño

Voz 9 17:48 pues sí Ciudadanos aspira a presidir la Mesa en la Comunidad Madrid tendrá que a cazar previendo un acuerdo con el apoyo de vos quizá a las matemáticas estamos haciendo mal no la falta de apoyo Vox pero si es necesario el apoyo dos tendrá que llegaron a Podemos

Voz 0861 18:04 bueno pues Vox enrocado en el PP Angels pues han agotado todas sus balas Isabel Díaz Ayuso abandonado la Asamblea de Madrid hace muy poquito al filo de las diez de la noche ha estado enganchada al teléfono ha mantenido llamadas cruzadas con Vox conciudadanos para intentar cerrar un acuerdo desde el PP en los dicen que ha hecho todo lo posible en pasado liderando las conversaciones tratando de mediar y ahora la pelota no aseguran está en el tejado de sus posibles aliados la Cañada popular sigue dispuesta a ser generosa para conseguir como sea la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 12 18:37 yo estoy dispuesta a que los tres partidos se sientan representados de una u otra manera sus electores se sientan conformes pero eso es algo que tenemos que ver entre los tres partidos bueno

Voz 0861 18:47 bueno pues hasta el medio día de mañana es el tiempo tiene el timón para cerrar un acuerdo para controlar esa Mesa del Parlamento madrileño en el PP creen que impera el sentido común en Ciudadanos otras voces en cambio no son tan optimista

Voz 0194 18:58 a las doce no empieza empieza la la Constitución

Voz 0861 19:02 a las doce de la mañana se prevén unas dos horas dos horas y media de pleno para constituir esa mesa porque además todos los diputados tienen que jurar y prometer o prometen mejor dicho su cargo mal

Voz 0194 19:10 no martes pues saber cómo queda este primer asalto gracias Javier buenas noches hasta luego vengamos ya tenemos muchos elementos sobre la mesa para poder iniciar la tertulia en este en estas horas previas esos encuentros que va a mantener mañana Pedro Sánchez con Pablo Iglesias con Albert Rivera y con Pablo Casado y con esa como decía antes Sastre el gordo sobrevolaba todo el rato lo de la posible repetición de elecciones pero nadie había puesto nombre y apellidos sí lo ha hecho Ábalos como medida de presión a las tres personas a los tres políticos que mañana en el Congreso se van a reunir con Pedro ya claro lo que no es habitual diría yo no que que acepte es el encargo o que vaya saber al Rey que acepte el encargo sin tener como mínimo la garantía de que en segunda vuelta no puedes puede salir elegido sino que invitar las negociaciones después

Voz 13 20:00 sí en ese sentido pues no es verdad que ha sido un proceso electoral y un inicio de negociaciones todo raro porque hasta cortocircuitar pues las elecciones municipales autonómicas y europeas que ha hecho distinto

Voz 1645 20:11 lo que habitualmente ha venido sucediendo en este país

Voz 13 20:14 incluso en los momentos más difíciles que hace cuatro años en las elecciones esta repetida dos mil quince dos mil dieciséis no bueno yo no sé mi sensación es que todo ha perdido un poco de fuerza es decir ha perdido fuerza la idea de repetir elecciones algún loco en la sala que quiera repetir elecciones que sepa qué es eso un loco en la sala no no se acepta la idea de poder repetir primero porque no hay condiciones no hay alternativa a un gobierno del Partido Socialista en la Cámara no lo hay y como no hay alternativa es muy difícil explicar que uno lleva al país a elecciones por una cuestión de sillones dos No hay alternativa tampoco a un proceso de negociación abierto serio por parte del PSOE porque aunque es verdad que no tiene alternativa de gobierno tiene ciento veintitrés diputados y la línea de la mayoría absoluta con los tres diputados que potencialmente no serán sustituidos esta pues pues por debajo de ciento setenta y seis en ciento setenta y tres hay que pasar de ciento setenta y tres está en ciento veintitrés faltan cincuenta votos dos o tres no sé si podemos tiene mucha fuerza para forzar tanto sillones a ligar cuando antes no está coaligado intereses programas objetivos medidas y reformas concretas uno coaligada los nombres que forman un Gobierno cuando tiene coaligados los intereses de lo que pretende hacer con ese gobierno no parece que haya equipos de negociación que estén cerrando medidas propuestas fiscalidad presupuestos primeras leyes objetivos de la legislatura todo eso no se está discutiendo es una discusión que seguramente en Pablo Iglesias hay razones de fondo para decir me gustaría formar parte dado que mis cuarenta y dos diputados importantes pero es verdad que la negociación de fondo de qué hacer con ese gobierno de coalición nos está produciendo hombre todo indica que el Gobierno está en la línea de ciento setenta y tres que tiene va a tener más o menos cerca la posibilidad de acordar con Podemos con el PNV con el PRC con Compromís para con la sustitución de Yunquera sabiendo que está un voto de poder sacar adelante la mayoría absoluta en segunda vuelta es muy difícil bloquear que el país tenga Gobierno por parte de algunos grupos mi sensación es que la investidura está cerca la gobernabilidad de legislatura esto es lo que ya ya es otra cosa Guardans

Voz 15 22:20 a mí me parece está feo que Podemos esté poniendo por delante ese empeño en estar sentado el Consejo de Ministros porque es la única manera de vigilar que no se argumento que eran no es la de vigilar al otro en lugar de estar pues poniendo sobre la mesa la máxima publicidad dos o tres puntos de su campaña que sean la condición son necesaria y absolutamente esencial para dar la investidura no si no nos dan X no lo votaremos eso lo pondría pero una situación mucho más políticamente Noble no y yo

Voz 0194 22:49 es un ejemplo tonto en un tiempo en que

Voz 15 22:52 voté una investidura pues recordaba la supresión de los gobernadores civiles pues así fue idea Aznar el les dijimos en ese momento noventa y seis que si no se cargaba los jóvenes civiles pues había que repetir elecciones y eso pues así esos primeros buenos civiles y luego ya la supresión de la mili no es decir son cosas que electorado entendía en ese momento ir Podemos pues tendrá su propio catálogo de prohibir las donaciones de grandes empresarios no es un chiste no pero que decir alguna otra o sea que pueda poner mientras no haga eso yo creo que podemos está debilitando por cada día que pasa porque no va a poder Si caos y eso la saca de la manga en el último momento pues no no forma parte de la negociación y es evidente que efectivamente no tiene suficiente fuerza para exigir pues esa esa entrada en el Gobierno no respecto de los demás pues bueno sí a mi me parece bastante ridículo esa especie de línea roja de de de Ciudadanos y de idea el Partido Popular de de bueno de decir ningún caso porque ellos no perdonarían

Voz 0194 23:48 el caso es que hoy escucha la Teodoro García Egea diciendo no nos que sólo en los que no les votemos sino que se lo vamos a poner muy difícil

Voz 15 23:54 ya aquí lo calles algo que tiene que ver con la cultura democrática que es confundir la abstención se ha convertido de algo anterior en los medios con eso que en concreto que han convertido la abstención en un en un Si vis la abstención es otra cosa la abstención es una abstención

Voz 0861 24:12 entonces yo no sé si podrías hacer

Voz 15 24:14 una parte de estos estudios de base de abstención de estudiarlo y ver lo que es la abstención las detenciones yo a usted no le voto que resultado que fruto de abstención te sale bueno pero no ha salido con mi apoyo TIC de la misma manera que es el segundo Pedro Sánchez puede decir legítimamente que si no ha negociado nada con Bildu

Voz 13 24:34 tú por mucho que Bildu pues poco esos votos

Voz 15 24:36 nada que ver pues lo mismo vale a la inversa Si tú te abstienes y fruto de este abstención sale alguien que hace cómplice necesariamente aunque los medios lo hayan vendido así desde hace muchos años no te hace cómplice de que de que esa persona ha sido salga presidente te permite hacer una oposición durísima al día siguiente

Voz 0283 24:55 bueno yo creo que de momento estamos ante una exhibición de incoherencias por parte de casi todos no en primer lugar yo quería criticar bastante al PSOE por lo que me parece una frívola dad que es mentar la la bicha de las elecciones anticipadas aparte de que sea un farol es una frivolidad yo creo de tomo y lomo ya sé que estas cosas se hacen no pero pero yo creo que recordar el fantasmas agitar el fantasma de la inestabilidad que ya vivimos y sufrimos en dos mil quince dos mil dieciséis que culminó luego con el tema catalán en dos mil diecisiete que sin estar directamente relacionado sí lo está como todos sabemos por esa situación de debilidad del PP bueno creo que es una frivolidad por un lado y una exhibición de incoherencia por otro porque el PSOE está apelando a aquello que él mismo negó el de Pedro Sánchez cuando Rajoy se lo pidió entonces tenemos a un PSOE defendiendo la abstención del Partido Popular de Ciudadanos y en nombre de un presidente que defendió el no es no cuando Rajoy se lo pidió tenemos a un Partido Popular negando ese argumento que defendió en el dos mil dieciséis entonces cada uno está jugando el papel

Voz 16 26:10 al contrario con

Voz 0283 26:12 la con con una hipocresía y un cinismo impresionante se creen que no tenemos Hemeroteca es que no tenemos audios grabados de lo que defiendo

Voz 16 26:23 dieron

Voz 0283 26:24 el propio Ábalos ha dicho You Tube que votar a abstener me para permitirlo el PP yo no quería hacerlo bueno sí pero Pedro Sánchez se tuvo que ir con la bandera del del no es no no entonces bueno de incoherencia por parte del PSOE que ahora está defendiendo eso incoherencia por parte de Ciudadanos porque en fin bueno las incoherencias de Ciudadanos las medimos de cinco minutos en cinco minutos no no hay que irnos a dos mil dieciséis hay que irnos a hace una semana cuando eso ejecutiva está que hoy Villegas ha dicho que cumplimos con lo que votamos en la Ejecutiva no es que hace siete días señor Villegas su ejecuta el voto que no iba a haber negociación con voz ya de momento hoy ayer hemos contemplado como ya han avanzado más aunque en Andalucía es decir en un camión de

Voz 0194 27:11 de a ver era una reunión de cortesía

Voz 0283 27:14 a veces vienen ponerme en mi sitio pero no pero quiero decir estamos de acuerdo en que en Andalucía al menos evitaron la foto es decir pacto Ciudadanos PP pacto PP Vox y ellos hacían como que no se conocían no ahora no ahora ya tenemos hasta reuniones de cortesía en un hotel madrileño no todo misterioso muy

Voz 0194 27:35 entonces sí podríamos dejaban es que vaya vaya a la pausa en ahí a la vuelta seguimos porque quiero seguir con esto de Ciudadanos y también porque apareció en televisión Pablo Iglesias esta noche ya aclarado un par de puntos entre ellos la la la integración o no en un gobierno del Partido Socialista

Voz 17 27:52 hora veinticinco

Voz 0194 30:23 vamos a aportar un par de declaraciones más de pavo iglesias de esta misma noche sobre el posible adelanto doctora el Pedro también sobre la posibilidad o no de entrar en el Gobierno del Partido Socialista

Voz 1715 30:33 sobre las dos cosas si ha pasado por el intermedio respecto a la da a la amenaza de un hipotético adelanto electoral el líder de Podemos es muy crítico quién con quién la hace dice Pablo Iglesias que es un ejercicio de irresponsabilidad que los ciudadanos no entenderían

Voz 1663 30:48 quién dice que elecciones instala me me parece irresponsable creo que ahora les decimos a los españoles que votar otra vez unos corren a gorrazos con toda la razón por eso yo creo que lo que hay que hacer es antes de empezar a amenazar con elecciones hombre vamos a sentarnos íbamos a ponernos a negociar que el PSOE diga o yo o elecciones creo que la gente

Voz 23 31:09 lo percibe una manera un poco arrogante

Voz 1663 31:12 yo creo que quien diga a los españoles que va a las selecciones sin haber negociado

Voz 1715 31:17 Pablo Iglesias esa amenaza el fondo el argumento era que estábamos escuchando cómo se puede amenazar con repetir las elecciones y ni siquiera se han sentado a negociar

Voz 1071 31:26 dar mañana que sólo en resolver mañana eh segó

Voz 1715 31:29 Honda declaración que vamos a destacar de Pablo Iglesias esta noche él niega lo vamos a escuchar ahora que en público o en privado haya planteado lo que venimos contando aquí en la SER que es ocupar una vicepresidencia el mensaje uno de los mensajes fundamentales que ha querido repetir esta noche que lleva repitiendo los últimas horas que primero hay que negociar el programa los contenidos después aspersores

Voz 1663 31:50 no es verdad no hemos dicho eso ni en público sería un error además empezar a hablar de puestos sin hablar de programas sin hablar a partir de ahí de qué competencias si hice presupuestos entiendo que a nosotros nos van a querer hacer un traje y creo que por desgracia lo haber muchos medios progresistas que van a decidir qué podemos de los sillones sí que estamos otra vez no no nosotros lo que queremos es empezar a hablar ya que ha emplazado pasado quince días hablar de programa y la cuestión de los puestos vendrá lo último

Voz 0194 32:22 Eduardo explicabas escribía un artículo muy interesante el sábado en el país precisamente sobre bueno cómo cómo de bien no irían las cosas son como cambiarían las cosas el día que se empiece a percibir que la política es otra cosa que la política no es la negociación del sillón sino la política es el evitar el mal mayor de alguna manera sí sí sí

Voz 13 32:46 yo creo que la política tiene naturaleza dilema Atica en contra de lo que uno cree cuando empieza que tiene cree naturaleza utópica la tiene diplomática y la mayoría de las veces los dirigentes los

Voz 0194 32:56 líderes políticos

Voz 13 32:58 toman decisiones tienen que elegir muchas veces el mal menor o asumir ellos honor menor o condenar decía en el artículo a sus sociedades a males mayores no en ese sentido en este tiempo de bloques cerrados dogmáticos infranqueables yo he creído ver dos luces en todo este debate no

Voz 25 33:14 no ha dado Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 13 33:16 haciendo algo para lo que en principio no está programado ni él ni el partido con el que iba a decir que está disponible para votar Ada Colau siendo desde su perspectiva un mal menor en comparación con Ernest Maragall y ofrecer una gobernabilidad de Barcelona sobre el PSC Ada Colau y los comunes y los seis concejales que tiene la forma es de Manuel Valls otra la dado Íñigo Errejón disponible para aquello para lo que el partido de donde viene que es Podemos nunca los tuvo que es para explorar una formulación de Ángel Gabilondo como presidente conciudadanos con la formación que se denomina con Íñigo Errejón como todo el mundo sabe Más Madrid yo he creído ver algunos destellos de algo diferente en una época en la que todo está muy claro todo un bloque todo es inamovible abstenerse para que gobierne el enfrente es una traición no yo eso lo viví en dos mil quince a me gusta escuchar a Ábalos a Vox a todo el mundo diciendo que hay que abstenerse cuando uno no puede gobernar porque no lo puede evitar a su país que tenga Gobierno ya hace cuatro años esto sonó por primera vez un grupo lo tocó en concierto en diré

Voz 1645 34:17 esto por primera vez y le tiraron tomates al este

Voz 13 34:20 Mario botellas de vidrio yo estaba ahí tocando con ese grupo bueno ahora me me gusta escuchar esta música de que es verdad cuando tu país no tiene alternativa Gobierno usted qué pinta bloqueando que su país lo tenga lo bueno este tipo de elementos yo los trataba de llevar a ese artículo no bastante base

Voz 0194 34:37 ha sido todo les les pregunto la opinión a sobre esto haberla pero tú quién crees que lo entiende

Voz 13 34:42 Nos el político o el ciudadano entiende menos ante el evitar el mal mayor yo creo que se entiende mejor en realidad se entiende mejor en la sociedad tú crees que las

Voz 0194 34:53 ciudad lo yo creo que se mejor de lo que a veces los

Voz 13 34:55 pocos creen yo estoy convencido sí de hecho si hoy un partido que cree que es mejor que la gobernabilidad de España no recaerá en manos de los independentistas se abstuvo

Voz 1645 35:05 era para evitar que haya negociación la gente lo entendería mejor que seguramente la mitad de ese partido esto

Voz 13 35:10 sí seguro que Ignasi

Voz 15 35:12 estoy de acuerdo solo que hace falta liderazgo y pedagogía por por por generación espontánea no los líderes están para eso yo ayer mismos in situ buena conversación con una cena con unos amigos en los que había gente que tres personas concretamente es mi pequeña encuesta nosotros tres decía la gente que votaba Máis no era para estaban contra Colau y entonces les dices pero tú quieras Arnes Maragay no jamás jamás que y el independentismo jamás porque como a Barcelona más de independentismo bueno pues entonces mira Weis Lucas claro bueno es verdad tiene razón vital que decir

Voz 0194 35:44 sí

Voz 15 35:45 no hay que argumentar claro comenta hay hay que me parece

Voz 23 35:49 poco es una palabra

Voz 15 35:52 pero en poco fuerte cobarde por parte de de de un líder como pueda ser en este caso Albert Rivera o el propio salto de Notre

Voz 0194 35:59 a enfrentarse

Voz 15 36:00 a su propio electorado indecible pues mire usted de la mejor manera de apoyar a España que es para lo que me han votado tanto uno como otro es lo que han hecho llegar a la boca de defender a España pues hoy ellos si tuvieran coraje es la mejor manera de defender a España de proteger a España es efectivamente aislar a Pedro Sánchez del independentismo o de cualquier voto de ese tipo no no hacerlo de penales

Voz 0194 36:23 pasa de Ignasi que para esto durante la campaña electoral no has tenido que ser tan contundente en el diseño de las líneas rojas

Voz 15 36:28 sí es verdad pero yo esto pero en la línea de lo que decía Eduardo yo creo que que que los los ciudadanos entienden al menos a aquellos ciudadanos que que a mí me importan y que que no son todos porque los más fanatizados me importan poco lo respeto no pero me importa menos pero sabemos que razonan que son muchos gracias a Dios eso sí entiende que incluso

Voz 1645 36:46 España electoral puesto yo perdí

Voz 15 36:49 es que me repito con anécdotas no pero Pujol enano habla castellano no bueno pues si los votantes del PP no le pasaron factura Aznar no pasan factura el momento que se vio que aquello en lo que convenía pues oye todos aceptaron que efectivamente pero lo que había que hacer ya está y eso pero en ese caso que tiene muchos defectos lo que sí tenían autoridad

Voz 0283 37:09 sin liderazgo es importante uno de los peores cosas del espectáculo que estamos viendo y que estamos comentando es la la la forma de culpabilizar al otro sea hemos oído hablar a los al portavoz del PSOE Ábalos culpando a los demás de no tener gobierno que es el mismo error que cometió Rajoy os acordáis que culpaba a los demás de no tener gobierno lo mismo el Partido Popular está haciendo culpar al PSOE de no tener gobierno aunque ellos mismos lo están obstruyendo así Ciudadanos y así podemos es decir cada uno está poniendo la responsabilidad la tenemos responsabilidad en el otro cuando hoy la responsabilidad la primera es del PSOE que efectivamente Pedro Sánchez no ha empezado a negociar y creo que es la primera vez leí el otro día que llega un candidato al año

Voz 0194 37:58 a la Zarzuela sin sin haber

Voz 0283 38:00 ha empezado a negociar va a empezar ahora entonces bueno está estirando la cuerda está jugando haciendo una exhibición lo decía antes de incoherencias sobre todo responsabilizando al otro que creo que es una táctica bastante de de de de brocha gorda francamente creo que aspiramos a más aspiramos a más por parte de todos cuando creímos el sueño de que podía empezar el fin de la crispación

Voz 15 38:26 bueno no está tan mal no recordarle al mundo que os ha recordado a Podemos y a los demás de qué estamos hablando yo yo yo te hoy dos veces criticar que hay en mente la bicha yo quiero que mi no me parece mal que se ha dicho de tonterías yo yo interpretado así pero del bueno del que él parece que esté jugando a que aquí hay más posibilidades pues no lo es que en qué condiciones se acepta esto pero esta sensación de de aparentar que Podemos puede hacer otra cosa no no sí no

Voz 0283 38:53 me ha dado tiempo de criticarle a él

Voz 1645 38:56 el cuartel mi lista nada cuando era habla de sí

Voz 0283 38:59 pero no pero yo creo que ahora mismo tenemos un Pedro Sánchez y un PSOE que no han empezado a negociar no han empezado a negociar no desde hace desde las municipales sino desde las generales desde las generales que fueron el veintiocho de abril postergar un aparcaron esto lo metieron en un cajón la gobernabilidad de España como si fuera un una carpeta de bueno

Voz 0194 39:20 bueno porque es garantía porque está aquí que una de las municipio vale las colas crucero eh sí sí sí sí

Voz 0283 39:25 quiero decir que que el diseño ha sido meter en la meter en el cajón esto como si fuera un dossier hay ya nos tocara no y no es así osea hay que hablar hay que hay que engrasar y no llegar que cada Estado crecientemente en un tono como si ya estuviéramos otra vez en la crispación

Voz 15 39:44 mientras la canción tendría otro tono Si por parte de Podemos la la línea yo creo que el aire

Voz 0283 39:49 efectivos de lo poso eh Supremo

Voz 15 39:52 polémica hablara de exigencias políticas no de sillas

Voz 0283 39:55 sí no no eso tienes toda la razón y te la doy y además hay una cosa que ha comentado que dudes de Si no han sido capaces de coaligarse de programas entre Podemos si PSOE pero si es que Podemos no es capaz de ligar programa ni consigo mismo visto toda su división osea reconozco que me ha faltado esta crítica poder decir me apunto

Voz 0194 40:18 acaba Edu porque les recordaba la del artículo del sábado en el País destacaba el gesto de Valls vamos a vamos a Barcelona El Prat buenas noches buenas noches Ángels porque se va acercando el sábado quién tiene más opciones para la alcaldía porque la situación que Sara Colau

Voz 1534 40:35 sí incluso desde Esquerra Republicana están convencidos que comunes y socialistas ya están negociando un pacto de gobierno recordemos que esta es la condición un pacto de gobierno estable que Jaume Collboni confía en cerrar antes del sábado a cambio de que el PS apoya la candidatura de Colau a pesar de que los republicanos cada vez ven más lejos la alcaldía en pública en público Maragall no tira la toalla asegura que las conversaciones

Voz 0861 40:59 son positivas y que una alianza con Barcelona

Voz 1534 41:01 muy demostraría que es posible un gobierno de independentistas y no independentistas en definitiva dice que ese acabaría con la política de los bloques

Voz 26 41:10 yo desprende no de esa conversación también la posibilidad que ahora tiene Barcelona de poner en pie efectivamente un gobierno una institución que supere explícitamente que desborde y que no se deje atrapar en una lógica de los frentes de los bloques contrapuestos

Voz 1534 41:26 Maragall ya hablaba de una conversación una conversación que ha mantenido esta tarde junto con yunquera escucharte y Romeva con quien se ha reunido esta tarde en la cárcel de Soto del Real pero a cinco días de la investidura donde estamos pues que Esquerra mantiene que la idea de un bipartito es posible pero para los comunes no es suficiente quieren un tripartito que cuente además con el PSC sino Colau se presentará a la reelección

Voz 0861 41:48 con Isabel que tendrá los apoyos de Valls para

Voz 1534 41:50 el conseguir la mayoría que necesita por cierto estos últimos días cada vez que al equipo de los Comunes se les pregunta por estos votos gratuitos intentan quitarle importancia lo que en catalán décimos tregua y Ferro dicen que todos los votos que lleguen todos serán bienvenidos y además de a lo largo de esta mañana incluso siguen decían

Voz 1645 42:08 no los más críticos que este sería un pacto

Voz 1534 42:11 antinatural y advierten que digan lo que digan en política nada es gratuito pero años

Voz 1645 42:16 si a esta hora lo que sigue siendo una incógnita

Voz 1534 42:18 es qué o a quién acabará votando el PS si llegan al sábado sino un pacto de gobierno alternativo de cuatro años con Colau

Voz 0194 42:25 están negociando por eso

Voz 1534 42:27 a esta hora no sabemos exactamente si están encima de la mesa estos contactos ya en cualquier caso sí insisten desde el PES así que bueno que creen que Colau no se presentará al sábado sin tener un pacto atado y bien atado junto con los socialistas y Esquerra finalmente no están por ese tripartito

Voz 0194 42:44 Albert muchas gracias a vosotros Ignasi también es una es más cerca la alcaldía para Ada Colau

Voz 15 42:50 yo no mucho más cerca me parece muy cínico lo de Maragai yo no sé si habéis seguido porque si si cosas que seguir que no no no no lo de hoy hoy ha habido que cada cosa tiene la portavoz del Sanitat la portavoz de Mas la gay porque es portavoz de Maragai ha pedido al país que se movilice al Cataluña al país Cataluña asesinar a su país no exactamente en ese discurso eh contra este pacto que es una ofensa a Cataluña porque bueno pues porque no es alianza contra los independentistas no es decir y que luego salga Maragai diciendo que bueno que si pacta con Colau pues ocuparán los bloques pero sí en los que no han sido capaces de siguen sin ser capaces de salir la lógica de bloques son ellos no saqué yo creo que efectivamente sí sí me apuestas que con la próxima alcaldesa de Barcelona Madrid que

Voz 0194 43:34 voy contigo de Maragall por ciento dijo que Ada Colau había decidido situarse más cerca de los carceleros que de las víctimas

Voz 15 43:39 si hace cuatro días

Voz 1645 43:42 los hackers se ha sufrido en sus eh que es tremendo es tremendo porque además este discurso de ello hacemos un llamamiento

Voz 13 43:48 la movilización social popular del país que tú decías y no sé que que bueno seguido y me quedaba igual que tú de cómo hemos ganado la sección no y ustedes no se unieron todos los ciudadanos cabreados las elecciones

Voz 1645 43:59 las acciones autonómicas esto es lo que llaman democracia

Voz 13 44:02 cuando les interesa no aquí no vale en la naturaleza de las decisiones políticas globales sólo cuando nos beneficia siempre igual para todos no es ese sentido yo creo que en Barcelona a sucedió algo inesperado que yo creo que merece mucho mucho kilómetro análisis en mi opinión sí yo creo que

Voz 0283 44:16 los independentistas han demostrado múltiples veces que que la democracia es aquello que les da la razón nos beneficia este es su concepción de la democracia y hoy lo han vuelto a hacer con esta este pronunciamiento que me parece de verdad de Ceaucescu francamente

Voz 0194 44:31 teme que vaya a un territorio más porque decimos que todas las negociaciones por la investidura del presidente del Gobierno se producen de manera simultánea con negociaciones en comunidades negociaciones en ayuntamientos los plenos municipales recordemos semana constituir el sábado es decir aquí sí que la cuenta atrás acaba antes en el caso autonómico hay algunos casos llamativos por ejemplo Castilla y León Javier Cuevas buenas noches buenas los ciudadanos impone allí sus condiciones entre ellas la limitación de mandatos a pregunta Javier es si el PP las acepto