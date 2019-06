Hora 25 (10/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Boris Johnson con el sucesor real

Voz 0283 00:03 las formas imaginamos un momento la escena que tenemos que es Trump en la Casa Blanca Boris Johnson en Downing Street

Voz 1 00:10 Cameron que no sabía en este dato ganando ciento cuarenta mil euros trabajando para un fondo de inversión chino francamente no lo sé eso eso habéis contado no ha costado nada si no sea cuanto peor libera es un país mejor posibilidades tienes luego

Voz 0194 00:29 de ganar que la de ganarte la vida una cosita más de la actualidad internacional que yo me resisto no

Voz 1 00:35 que luego está lo del árbol El árbol de la amistad que plantaron en la Casa Blanca Donald Trump buenísimo para todos menos para el árbol ha muerto era un roble quería representar la amistad entre Macron y tras el robo

Voz 1071 00:50 esa sabía lo que sabe todo el mundo que es amistad no existe así que ha muerto provenía el árbol de un bosque del norte de Francia donde dos mil soldados estadounidenses perdieron la vida durante una batalla de la Primera Guerra Mundial aquella imagen que dio poco la vuelta al mundo que fue muy significativa porque además las primeras damas de nuestros respectivos países acompañaron mientras ella

Voz 1 01:09 pues ahora a un posado sí sí

Voz 1071 01:11 que hicieron Macron

Voz 1 01:13 sino rompió oye pero eso debe ser un sabotaje porque yo cuando tú crees que detrás de los que han puesto el árbol porque yo cuando compró plantas me explican todo lo que van a durar porque ya vienen hormonas y pero antes igual a los quince días pero sabe dotar de largo no no estaba hormonal la si te planta tras yo yo también lo bueno es que yo creo que ya empezó a morir en el que en el que lo para

Voz 0194 01:39 pero en cualquier caso si la amistad detrás mi de Macron que ya sabemos por dónde va Se tiene que guiar por el estado de salud del árbol

Voz 1 01:47 mal vamos vamos

Voz 0194 01:48 venga de la página de tribunales un par de apuntes y además los dos tienen que ver con el Partido Popular

Voz 1071 01:54 unos días les contamos que el PP había pedido que el juicio por la destrucción de sus discos duros se desarrollara en la intimidad sin cámaras vaya el titular del Juzgado de lo Penal número treinta y uno de Madrid ha aceptado hoy esa petición que ya había secundado por cierto la Fiscalía rechaza por tanto que se retransmita por televisión entiende el interés del caso pero recuerda el juez que hay tres acusados distintos del PP y testigos que no son personajes públicos ITEL televisar serlo dice él les puede suponer una exposición pública desproporcionada

Voz 0194 02:23 Ignacio González Vegas portavoz de juezas y Jueces para la Democracia Ignacio muy buenas noches

Voz 2 02:27 es que es normal no es habitual es una decisión de este tipo

Voz 3 02:32 para mí es una decisión que me ha sorprendido me ha sorprendido porque el principio de publicidad de las actuaciones judiciales su principio que tiene rango constitucional y además veníamos con un precedente último que era el juicio de bruces donde era un dato histórico que por primera vez en juicios emitía en España en streaming con lo cual se podía a tiempo real bueno pues presenciar las sesiones del juicio oral

Voz 0194 02:57 y además es uno de los argumentos es que mantener el anonimato de determinadas personas pero lo estamos benditos fascinando ahora el juicio es juicios mediáticos donde también hay hay gente desconocida que va a testificar y que no se les enfoca es que no se les ha visto nunca

Voz 3 03:13 efectivamente yo he leído la resolución Isabel la resolución Sutton tanto contradictoria porque sí que es verdad por un lado señala el interés mediático que tiene el asunto al haber sentado en el banquillo por primera vez por cierto un partido político con representación parlamentaria diría yo además que es el partido principal de la oposición pero por otro lado de después habla de los inconvenientes que puede suponer por ejemplo el hecho de que al ser difundido bueno pues los testigos puedan presenciar los festivos que prestarán su testimonio de los días sucesivos puedan conocer las declaraciones de los acusados y de otros testigos yo creo que eso hoy por hoy no es un aumento relevante porque si vemos más o menos la publicidad de los juicios ya no los que tienen una relevancia política sino incluso cualquier interés informativo como el caso del padre que el de aquellos chicos en Córdoba o de la chica la madre de la chica en esa la veíamos cómo era retransmitido los testigos podían perfectamente

Voz 4 04:15 conocer cuál había sido de los acusados

Voz 3 04:18 en o de otros testigos pero que ese no es un argumento muy convincente yo creo que la labor que tienen que desempeñar los los tribunales es garantizar por un lado la dignidad la intimidad en honor y la presunción de los acusados pero en el otro lado de la balanza está sin lugar a dudas la libertad de información y la publicidad de las actuaciones judiciales

Voz 0194 04:39 claro el PP dice que si se retransmite el juicio dice que eso generaría un juicio paralelo en los medios de comunicación y en la sociedad entre quienes se fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad claro eso se podría legar a partir de ahora en cualquier juicio no

Voz 3 04:53 evidentemente evidentemente en el caso de los juicios de pluses

Voz 5 04:57 el auto del Tribunal Supremo de uno de febrero

Voz 3 04:59 los precios en nueve donde se dice que subsanó elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional luego eso pues evidentemente contradice esos argumentos que utiliza el partido

Voz 2 05:14 diría que es trato de favor porque son

Voz 0194 05:15 partido

Voz 3 05:17 pues no lo sé ese es un trato de favor si eso por favor yo desde luego lo que sí sé es que el principio de publicidad es un principio constitucional que las limitaciones a ese principio deben de ser muy restrictivas y además debe estar muy motivado

Voz 0194 05:32 Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia muchísimas gracias

Voz 2 05:38 hasta luego os pregunto a vosotros sede tú ves trato de favor en esta decisión

Voz 0194 05:44 estaba muy normal no es lo decías que además los argumentos que se esgrimen a partir de ahora podrían utilizarse en cualquier otro juicio

Voz 0515 05:52 bueno es verdad que no es normal que los argumentos como tú dices que se esgrimen se podría utilizar en cualquier otro juicio que es de todo menos habitual no

Voz 0194 05:59 sí

Voz 0283 06:00 sino años de oscuridad a algo ya de por sí muy oscuro no que es todo lo que rodea el el silencia miento la destrucción de los discos de por ese proceso Fraga que tiene muy mala pinta

Voz 0194 06:12 pero bueno yo soy más más

Voz 6 06:15 tal me he leído la resolución creo que efectivamente lo podría haber autorizado pero que el hecho lo autorice no convierte en juicio en secreto sabes no estaba lleno de medios medios de comunicación que están ahí que tendrán pleno acceso que estarán ahí todo el tiempo que quieran estar en lugar de en sus casas tendrán que ir eso sí es verdad pero pero vamos no no es que sólo un juicio secreto expresamente dice el auto que vista la vital pues harán todas las facilidades a los medios meta es yo no sé si si hemos de convertir que todos los juicios sean televisados a petición de parte probablemente tenemos que modificar la Ley de Enjuiciamiento en varios ámbitos porque lo que está pasando en el Supremo no es muy especial todo entre otras cosas quiero recordar que uno de los ejes es que normalmente el testigo que comparece a testificar no escuchaban los demás testigos anteriores es nuestro sistema está montado así lo podemos creer o no y es verdad que en el pasillo alguien te puedo decir mira lo que ha dicho esto pero en teoría nuestro sistema procesal está montado de forma que el testigo nadie ha escuchado a los testigos

Voz 1 07:14 me presentes se tendría que aplicar en todos los juicios bueno por eso

Voz 6 07:17 no es una excepción la excepción es la del proceso y efectivamente no suficientes decepción para impugnar no porque ya ha hecho pero efectivamente es una excepción y os lo digo que sí vamos a pasar aquel todos los juicios se Televisa a petición de parte pues hay que hacerlo en el marco de una revisión profunda de nuestro sistema de enjuiciamiento que es también perfectamente posible pero que a lo mejor no la tiene que hacer un juez por libre

Voz 0194 07:37 y luego está el ex president balear Jaume Matas

Voz 1071 07:39 o ante la Audiencia de Palma los delitos de prevaricación continuada de fraude a la Administración pero niega en cambio el tráfico de influencias en el concurso para construir el hospital de Son Espases al admitir los dos delitos a sube la petición de las acusaciones de que sea condenado a cuatro meses de prisión Éstas son de cumplimiento efectivo y luego siete años y dos meses de inhabilitación

Voz 0194 07:58 en las últimas cuarenta y ocho horas dos mujeres han muerto asesinadas y se sospecha que son nuevos casos de violencia machista aunque habrá que confirmarlo con la investigación

Voz 1071 08:06 si la hipótesis policial es verdad que se trata de crímenes machistas pero es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género la que tiene que confirmar cada caso y ponerlo digamos en este registro en Alboraya muy cerquita de Valencia la Policía Local encontrado esta tarde el cuerpo de una mujer de veintinueve años asesinada presentaba heridas de arma blanca cuando los agentes han intentado entrar en la vivienda la pareja de la mujer se han lanzado al vacío corto el otro caso sucedió el sábado en Ayamonte en Huelva su cadáver fue encontrado junto al de su marido y ocurre que si estos dos casos se confirman

Voz 0194 08:36 el registro de mujeres asesinadas llegaría ya a las cien víctimas y un hombre al perdone mil corrija los mira luego luego contamos lo de Aranjuez porque esta ola de nuevo que estamos ahí con nosotros a las nueve y ahí sigue es que es porque es la es el dato éste que me decía haciendo uso mil las personas hay mil las mujeres perdona desde que se contabilizan que yo creo que es desde el dos mil tres corrígeme si me equivoco no se efectuó desde dos mil tres Es cierto que han cambiado muchas cosas en cierto que se han puesto en práctica en muchas políticas pero es cierto que las mujeres siguen siendo asesinadas en efecto

Voz 0259 09:10 no lo hemos un día sí y otro también no como este fin de semana y hoy dieciséis años mil mujeres asesinadas en dos mil tres como dices comenzó la estadística oficial con los primeros datos rigurosos del Instituto de la Mujer la primera víctima del recuento de ese año fue una joven colombiana de veintiocho años se llamaba Diana Jeanette Vargas su pareja la tiró por el balcón el día de Reyes Diana tenía una niña una hija pequeña pero en esa lista Andes no están todas las asesinadas faltan por ejemplo las hermanas las amigas las madres cuñadas tan

Voz 0194 09:42 poco están otras víctimas de la violencia machista como

Voz 0259 09:45 Laura luego o Diana Acker muertas a manos de hombres que no eran sus parejas ni prostitutas víctimas de sus clientes Ésta es una mejora en la estadística que tiene pendiente el Gobierno el caso de Ana Orantes en mil novecientos noventa y siete marcó un punto de inflexión un antes y un después en la concienciación social sobre un problema que entonces se consideraba del ámbito privado sin embargo las primeras medidas no se tomaron hasta seis años después con la orden de protección en dos mil cuatro

Voz 0194 10:13 el Gobierno de Zapatero aprobó la Ley Integral

Voz 0259 10:16 ya hace dos años se alcanzó el pacto de Estado un pacto de Estado con más de doscientas nuevas medidas miles de mujeres han sido protegidas pero apenas se ha podido rebajar el número de crímenes machistas que de media han sido unos sesenta al año en este tiempo en estos dieciséis años doscientos cuarenta y tres menores han quedado huérfanos veintiocho niños y niñas han sido asesinados desde desde dos mil trece para hacer daño sus madres sangres es

Voz 0194 10:43 me veo sólo se contabilizan las asesinadas por sus parejas o ex pareja

Voz 0259 10:48 has exacto sí la Ley integral del avión será género establece ese límite dentro los asesinatos dentro del ámbito de la pareja y claro hay asesinatos claramente machistas como el de Adriana caer y Laura lo mismo que las ONGs

Voz 0194 11:04 piden llevan pidiendo mucho tiempo que tienen que figurar en las estadísticas pero también obliga al propio Pacto de Estado y una medida que lo dice ya el convenio de Estambul que hemos ratificado aquí en España gracias Mariola

Voz 0515 11:16 sí

Voz 0194 11:16 hasta luego hasta luego de hecho ahí entrarían también a lo que ha pasado hoy en Aranjuez porque un hombre al que la policía buscaba para entrar en prisión por delitos de drogas ha matado en Aranjuez a una de sus cuñadas ha sucedido esta pasada noche ha dejado en estado crítico a otra cuñada

Voz 1071 11:30 el homicida ha sido detenido por la Policía Nacional que trabaja ya con la hipótesis a la que han apuntado varios testimonios es decir que el agresor habría actuado por despecho porque su mujer le había dejado

Voz 0194 11:40 Berna mil mujeres asesinadas por sus parejas o por sus ex parejas desde dos mil tres cuando se empezó a contabilizar y lo decía ahora es decir ahora Mariola todo lo que se ha puesto en marcha todo lo que se ha hecho pero las mujeres siguen siendo asesinas

Voz 0283 11:53 más sí pero también hay que recordar que los medios se han recortado muchísimo es decir no no vamos no hay que trazar tampoco una línea directa entre medio Si muertes porque por desgracia asesinos va a seguir habiendo oí irá víctimas va seguir habiendo pero el Estado todas las administraciones deben poner todo lo posible para para para evitarlo desde luego hay es la diferencia entre un Estado de derecho y el que no lo es y desde luego en los últimos años los años PPS sedes que capitalizó muchísimo la lucha contra la violencia de género faltan trabajadores sociales faltan mecanismos de formación de los jueces de los de los policías etcétera hay que revitalizar todo eso el pacto de Estado se intentó revitalizar todo esto pero todavía no se ha implementado en en pleno bueno es es formación es educación es seguir es concienciación Hinault rendirnos no

Voz 0515 12:58 no comparto plenamente lo acaba de decir Berna todo de principio a además creo que estamos en una etapa en la que da la sensación de que estamos como sujetando las defensas de este de esta ciudadela ideológica en la lucha contra violencia de género acusado vida muy lentamente porque no ha venido un caballo de Troya por Andalucía llama Vox que pone como requisito de gobernabilidad al apoyo a gobiernos etcétera derogar modificar sustancialmente quitar todo lo que lleva alrededor las leyes de lucha contra violencia de género básicamente porque no no entienden nada

Voz 0283 13:26 y fiscalizar fiscalizadas

Voz 0515 13:28 Khadr es hacer seguimiento de funcionarios que colaboran en la lucha contra la violencia de género etcétera básicamente porque uno es un prueba de maldad política dos y lo digo con todo es un problema de ignorancia no saben de este tema pero saben que son mala gente y allí donde ha habido mil ya pero son muchas más porque es verdad que en las estadísticas en

Voz 0194 13:48 pues entonces hay que imaginar esto lo sesenta setenta

Voz 0515 13:51 da ochenta a qué cifras los podríamos serían seguramente sobrecoge de las ya miles sobrecogedor no podríamos cifras espectaculares la sensación es que estamos como retrocediendo sujetando la muralla porque están entrando en un discurso contra cíclico de este proyecto que llevamos años tratando de llevar a cabo de instrumentos medidas Cultura Educación recursos políticas leyes que protejan a las mujeres frente a una violencia estructural de género que no obedece sólo funciona solo dentro de un espacio intrafamiliar como dice un sector de la derecha española en violencia de género que tiene otras raíces históricas de otro tipo de condicionamientos

Voz 0194 14:26 Ignacio no lo hay que ahí es donde hay que trabajar

Voz 6 14:28 ah no saque yo todo lo que hubiese escrito efectivamente el ambiente enfermizo que hay fruto de la irrupción de Vox impide pues un razonamiento como se debe y ahí es donde antes tendría que forma parte

Voz 7 14:41 las negociaciones de de gobierno no tener esos son los Simpson aparte en Andalucía formo parte sí tenía buena parte de las de las nivel del Estado pero pero pero además yendo yendo a la raíz

Voz 6 14:53 dices no sabemos ha empezado este programa hablando de la pornografía infantil impacto que esto tiene al fin infantil no perdona delante de los niños y pornografía y quieren pacto que eso tiene cosa que efectivamente igual que con el cáncer ha evolucionado mucho de pasar de lo que es todo el esfuerzo a la lucha contra el cáncer que ahí sigue a la de T cierran la detección precoz y todo el mundo oí eso existe yo más recursos mucho más costoso e pero la es la detección precoz la quema la quema para el cáncer no tanto la radiación de las terapias posteriores no en igual por tanto ahí es más sutil es mucho más complejo pero está todo el tema de la educación está el tema de la educación también de los propios jueces está que puedan que sean capaces de detectar con de tiene un determinado tipo denuncia tomársela en serio que tantas veces sabemos que eso no ha ocurrido de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de tener de los servicios sociales que los acompañan y obviamente nivel educativo previo yo creo que ahí es donde hay muchísimo trabajo por hacer deberíamos ser capaces de hacerlo todos juntos pues aislando a boxes hace falta al menos eliminar de todas

Voz 0194 15:54 a mí me parece muy importante lo que decía subrayaba esto también con la irrupción de Vox no decía antes te la sensación de que estamos sujetando lo poco que queda pero es cierto lo decías tú Berna que

Voz 0283 16:04 ya desde antes de la irrupción de Vox ha habido mucho

Voz 0194 16:07 esos recortes en materia de lucha contra el Valencia a Valencia machista claro y esto es una cuestión ideológica

Voz 0283 16:13 exactamente es decir uno cuando se plantea los recortes uno cuando hace presupuestos los pues vuestros son ideológicos por eso Vera Ciudadanos por ejemplo cuya línea roja es el independentismo sí o no como si Pedro Sánchez fuera independentista en fin pero quiero decir que sitúa hay a su muralla de lucha su línea roja de lucha cuando por ejemplo para a mí este sí que es una línea roja es decir trazaron una línea roja entre Vox que viene a cuestionar la realidad de la violencia de género en este país hilos que quieren luchar contra ella y para mí es indiscutible lo primero es una cuestión territorial emocional importantísima pero lo segundo es una cuestión de valores de los valores que sustentan nuestra democracia nuestra convivencia son entonces bueno pues esa es esos donde ahí se equivoca Ciudadanos por ejemplo nos el PP por supuesto en en situar está muy equivocado en situar dónde está la línea roja que debe poner

Voz 0194 17:12 en comprar en algunos casos el discurso de Vox en materia como ésta como alto al Partido Popular cuando el Partido Popular cuando estaba negociando con Vox para el Gobierno de ahí sí dime

Voz 6 17:24 estoy totalmente de acuerdo que saque eso sea eso lo dejó claro pero dicho eso hay dos formas de reaccionará eso una la de la campaña que es las derechas todas están contra las mujeres bueno en su puede que sirva en campaña pero eso no lleva a nada arregla nada ni consigue consensos de nada por tanto un plan B posible a veces más incómodo sobre todo cuando ya han pasado las elecciones es intentar convencer intentar seducir intentar sentarse con Ciudadanos Icon y hablar a las bases de Ciudadanos porque muchos de estos temas acaban siendo cuando los dirigentes de los partidos reciben el impulso de las bases este es una de las más dice hay mucha gente que entiende esto las del PP quizá también de esas porque efectivamente así son no entonces hacer un un discurso que se dirija a buscar la presión de abajo arriba en lugar de constantemente decir bueno todas las derecha tan contra la mujer bueno pues eso al final no no consiguen nada no cambia nada irá bueno y puede aceptarse

Voz 0194 18:20 ahora un al que tú has del que pasa lo que pasa Ignasi que muchas veces hay la tentación de en lugar de rebatir o de combatir un discurso determinado apuntarse a ese discurso determinado lo hemos visto

Voz 1 18:31 lo hemos visto por ejemplo con la inmigración esto también lugar de combatir

Voz 0194 18:34 discurso xenófobo bueno pues te vas acercando lo hablábamos el otro día con la victoria de la socialdemocracia en Dinamarca que lo ha hecho copiando exactamente el discurso sobre inmigración de la ultraderecha es decir que en lugar de de combatir el discurso bueno pues se van pareciendo cada vez más

Voz 6 18:50 yo no digo que es verdad que combatir el discurso sólido que yo echo de menos un cambio de tono que intente ir a convencer a otros de la necesidad de algo en lugar de la automática descalificación del otro bando que entonces te pone a ti muy cómoda en el tuyo pero claro es muy difícil

Voz 0515 19:07 yo también creo que hay que pactar negociar seducir traer a este lado vamos a decir esos dos más pero es muy complicado porque están pactando con un partido por ejemplo ciudadanos tiene dos problemas así que me llegan a bote pronto sería vamos mal de tiempo pero bueno es este de la lucha contra Grecia ajeno porque acepta las imposiciones que el box de pone por ejemplo en Andalucía dos otro tema que es con la igualdad en el acceso a los derechos civiles y sociales de las personas por su condición sexual ver a Ciudadanos y al PP de la mano de los que quieren llevar el orgullo a la Casa de Campo porque molestan en el cine es que es terrible

Voz 1 19:39 las terapias de las terapias

Voz 0515 19:42 esta señora no estén buenas

Voz 1 19:44 a este de están sancionadas en la Comunidad de Madrid y Monasterio libertad hacer estas terapias personalo somos eso de

Voz 0194 19:52 digamos como siempre un minuto a conocer las apuestas y la portada de un periódico Francisco Marhuenda director de la razón Paco muy buenas noches

Voz 5 20:00 muy buenas noches cómo estás culminan

Voz 3 20:04 nosotros vamos con la violencia de género no contó grande de Marta una mal tratada que sobrevivió seis años al maltrato titula Moss faltan mujeres con un editorial que es triste récord llevamos el tema de Sánchez Camacho con elecciones para presionar al PP y Ciudadanos mientras Casado dice claramente no es no

Voz 0194 20:26 pues estas son las apuestas de la razón coincidentes con muchos medios de comunicación porque son de las dos noticias más más importantes del día esta dramática cifra de las mil asesinadas y lo que pueda pasar mañana en esas negociaciones Paco seguiremos informando

Voz 5 20:40 eso sí hasta luego adiós

Voz 1071 20:43 Nos queda al cuaderno de frases Sastre si ideas sucesos porque un hombre ha muerto hoy esta tarde al estrellarse un helicóptero Nueva York mientras trataba de hacer un aterrizaje forzoso en la azotea de un rascacielos en pleno Manhattan el muerto por cierto era el piloto las cadenas americanas han interrumpido sus emisiones para ofrecer imágenes en directo del siniestro el gobernador ha comparecido para indicar el gobernador del Estado comparecido ya ha indicado que no hay datos que hagan pensar

Voz 8 21:06 que no se trate de un accidente de Snow

Voz 9 21:11 desde no hay indicaciones de que haya sido otra cosa que un accidente los únicos indicios que tenemos es que un helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en la azotea del edificio de emergencia

Voz 1071 21:21 provocó el fuego no hay otro dato más que ese

Voz 9 21:24 aunque todo está en fase preliminar

Voz 1071 21:28 ha anunciado que el viernes lanzará los primeros servicios comerciales con cinco G en España vaya en quince ciudades de España entre los proveedores esta juega hoy como quiera que Estados Unidos ha vetado a la empresa china en plena guerra comercial vamos a escuchar las frases del presidente de Vodafone en España Antonio Coimbra que explica que la información sensible no la va a gestionar Huawei

Voz 10 21:49 somos muy conscientes de de dos temas de The White lo que hemos lo que hemos anunciado es que la parte más sensible que la partes dado por De la Red que de momento lo poníamos son Hot presos de lo que tenemos lo tenemos sino por prudencia empresarial podemos anunciado ya no y no íbamos a añadir más sufrimiento por todo lo demás siguen

Voz 1071 22:14 Hall a la espera entonces Barcelona va a acoger el superordenador Mare Nostrum cinco va a trabajar para conseguir que Europa sea tecnológicamente independiente del resto de las potencias mundiales lo va a acoger a Barcelona a partir del año dos mil veintiuno algo raro ha ocurrido vaya raro poco habitual Barack Repe para que representantes del Gobierno de la Generalitat de la Comisión Europea fueran unánimes en sus

Voz 11 22:36 felicitaciones yo voy a insistir en la importancia de la cola

Voz 1071 22:39 la oración

Voz 11 22:40 entre las distintas administraciones

Voz 1 22:44 es felicitarnos también este consenso

Voz 1071 22:48 Sanidad retirado varios complementos alimenticios que contenían Viagra sin que estuviera incluido no haya dado la Agencia Española evidentemente sí productos sanitarios avisado hoy acabar el titular siempre ha avisado de la presencia de este principio activo porque muchos seguro que

Voz 1 23:05 aunque no Tardán Sastre no estar si te han puesto os queda Ramoneda

Voz 12 23:14 el dietario

Voz 1150 23:18 si pasáramos de una de las promesas a la acción último provincia del PSOE para seguir

Voz 1 23:23 mareando la perdiz a la investidura

Voz 1150 23:25 amenazar a PP y Ciudadanos y Podemos con nuevas elecciones ciudadanías se ha pronunciado y con bastante claridad de verdad que no ha sido suficiente el intenso carrusel electoral que acabamos de vivir PP y Ciudadanos lo han dicho por activa y por pasiva no apoyarán a Sanchis ni se abstendrán por qué insistir pretende el presidente Rivero casados expongan generosamente a un naufragio con como el que vivieron los dirigentes socialistas que le echaron porque se negó a facilitar la investidura de Rajoy mucho ruido para acabar como casi siempre cada oveja con su pareja la izquierda con la izquierda y la derecha con la derecha esto es lo que ocurrirá en la mayoría de los municipios siguen la investidura presidencial por qué este empeño de Sánchez de imponerse en plan Rajoy no se atreve a liderar un proyecto reformador de izquierdas teme el día después de la sentencia del juicio al proceso catalán se acabó el juego de las apariencias el PP pacta ayuntamientos con Vox y Ciudadanos en Madrid en traían la negociación directa con la extrema derecha a pesar de haberlo negado una y mil veces la derecha blanqueaba Vox integra de pleno es la familia tienen algo que decir sus correligionarios europeos de momento aquí el que levanta voces Manuel Valles pero Valls lleva la mochila cargada es cierto que el nunca pactó con el partido de Marine Le Pen pero también es cierto que como ministro interior y como primer ministro asumió buena parte de la agenda de la extrema derecha en seguridad inmigración y xenofobia hasta llevar a la catástrofe al Partido Socialista del que salió corriendo después de perder las primarias dice Cale Robyn su libro lamente reaccionaria Ésta es la tarea del populismo de derechas apelar a la masa sin perturbar el poder las élites o por decirlo de manera precisa aprovechar la energía de la masa para reforzar o restaurar el poder de las élites

Voz 13 25:13 por hoy terminamos aquí Ignasi Guardans Berna González Harbour Eduardo Madina buenas noches y buena semana cuidado con lo que coméis Sastre el del prospecto uno entero el delante de todos los complejos alimenticios pues pasa lo que pasa lo que pasa es risas hasta mañana Feli caché

Voz 14 25:46 en Hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 15 26:04 punto tres Luisa qué tal el negocio genial pero ahora necesita reformas a fondo te recomiendo la gente de cobre hacen un trabajo muy serio Irán servicio integral el reformas instalaciones para locales oficinas domicilios yo necesito redes electricidad iluminación a domótica seguridad vamos necesitas todo pues guía hay cobre te lo da todo lo interesante en treinta y cobren punto com y contacta con ellos

Voz 1280 26:28 creo que recuerdas cuando tus padres abuelos de daban de comer lo mejor era Paradis ponían tanto amor y cariño ahora como Caixa puedes devolverles todo ese amor o cansa servicios sociosanitarios te ofrece su servicio de comida a domicilio para mayores personas con enfermedades crónicas o convalecientes Aucalsa catorce años cuidando de Ci de los que más que novecientos novecientos siete ochocientos dieciséis

Voz 6 26:49 sabes cuánto vale tu piso

Voz 16 26:51 más de lo que piensa es seguro en Red Piso valoremos gratis tu casa y la vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o en Rec piso punto es en Wimbledon lo primero es siempre

Voz 17 27:04 por su grandes profesionales con una atención inmejorable

Voz 8 27:07 de todos y cada uno de ellos mis hijas van encantada

Voz 17 27:10 las al dentista es una clínica

Voz 18 27:12 gracias a testimonios como éste en Winnenden tal queremos seguir siendo tu dentista gracias por tu confianza pide cita en el punto es muy dental queremos ser toda vista

Voz 0283 27:22 un oyente cierra los ojos

Voz 8 27:26 ya está cerrado visualiza una emisora de radio maravillosa ya debe solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en imagina las voces de los locutores ya las estoy imaginando Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció la hagan así como que no no como me adicto que imagine una emisora de radio maravillosa

Voz 19 27:53 desde el hombre es que abruma es chufla pues claro que me ha parecido la Cadena SER para este susto de verdad oyente

Voz 20 28:04 los Cadena SER la emisora que parece entre sueños

Voz 21 28:15 bueno vale ya está ya está ya

Voz 22 28:20 sí

Voz 0624 28:26 a Javier Perianes lo llamaron de urgencia para sustituir a un pianista

Voz 23 28:30 porque no ocurrió meterme en este lío el mal que te has salido bien

Voz 24 28:33 porque esto no te preocupes culpa a diluirse del cinco no

Voz 0624 28:35 José declaró su amor en un anuncio por palabras a su novia Belén como como se dice

Voz 24 28:41 pero en alemán Live Botín dice lo a Belén a ver si lo entiende si vedette quedo

Voz 0624 28:49 Sara Baras recauda fondos para que se investigue síndrome de red

Voz 24 28:54 que te hicieron llore por favor muy pues no vamos a contar aquí

Voz 0624 28:58 el fotoperiodista Santi Palacios desde Lesbos nos hizo ver que el sufrimiento humano no tiene límites

Voz 25 29:05 tengo empezaron a gritar y a mí me hizo entender que habían perdido un niño final podemos comanda envió tiñó el chaleco en el agua La Ventana

Voz 26 29:14 con Carles Francino

Voz 0624 29:16 apenas eh

Voz 27 29:20 que esa viernes de tres a cuatro de la tarde SER Deportivos el programa en el que todo el mundo puede opinar sinceramente que este partido fuera de casa hay un niño en las garras

Voz 28 29:33 es que a veces neo completamente libre dijo el hijo Antonio estaba barriendo en estado aplaudiendo porque estaba por Jordi Alberich meterme presuponer dijo dónde estaba mal

Voz 1 29:41 que se puede escuchar desde cualquier sitio buenas SER Deportivos con mi nuevo