Hora 25 Fin de Semana (18/05/2019)

sabes porque dos millones seiscientos cuarenta mil oyentes eligen cada mañana a Pepa Bueno no entonces esta promo es para

pues yo soy una mujer pasional vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí de allá dado mejor tengo mucha confianza en mí mismo seminal maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

no sé si Roussel deportivo con Dani Garrido

Voz 11

01:58

agua tras aguar las aguas las aguas es una palabra que te llena la boca pero lo más importante es que te llena ese agujero te tienen sobre la pared esa fisura el techo esa grieta émulo para interior y para exterior renueva tu casa con agua tras saber qué hago plas una persona que está a punto de salir ahora mismo en Eurovisión Miki Núñez mira que está en directo en exclusiva con nosotros Miki qué tal verdad la pasó salida ahora después de Israel no Australia pues ya avisan ellos yo eso es es que bueno me relaja muchísimo plas exactamente pues estoy por aquí pues los camerinos poniendo Coplas por todos lados mientras K mientras canto mis canciones y me su talento quites el ajo si te descubrieron cantando precisamente esa mientras aplicaba agua plas siempre cantar quiero ser visión el va pues mira un triunfo algo Mickey las coplas arreglas cualquier cosa pero el tu casa Miki él siempre para el mejor resultado final grita conmigo Miki