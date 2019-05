Hora 25 Fin de Semana (19/05/2019)

desde el PP Pablo Casado entiende que el bloqueo de Esquerra para que Miquel Iceta no presida el Senado es en realidad una especie de maniobra política pactada entre Sánchez y el independentismo para que no parezca que ya tienen un acuerdo de investidura

liberal mañana en Hoy por hoy podrán escuchar el debate entre los candidatos de los principales partidos a las elecciones europeas elecciones a las que por cierto tendrán que acudir los británicos al no haberse consumado su salida de la Unión en pleno debate de un segundo referéndum sobre el Brexit estos comicios pueden darnos señales de por dónde respiran los británicos y atención porque la encuesta publicada hoy en Reino Unido convertía al partido de Farage el principal defensor de la ruptura como el partido más votado en el país en Alemania miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades del país en contra de los ultras que crecen tanto en Europa como al otro lado del Atlántico Estados Unidos vive una ofensiva contra el aborto y hoy Donald Trump se ha posicionado al declararse profundamente provida que es como se llaman asimismo los que niegan a la mujer su derecho a decidir sobre su futuro por cierto el último tweet de Donald Trump atraigan apenas unos minutos y que sólo sirve para echar leña al fuego en Oriente Próximo después de enviar esta misma semana un portaaviones a la zona si Irán quiere luchar dice Donald Trump será su fin oficial y no crean que se nos va a olvidar hablar hoy de Juego de tronos que emite esta madrugada su último capítulo pero ahora escuchen al dramaturgo Juan Mayorga que se ha estrenado en otro trono en el sillón N mayúscula de la Real Academia de la Lengua

noches con dos partidos ya sin nada en juego Aibar dos Barça Real Madrid cero Betis dos en el último encuentro de Quique Setién en el banquillo verdiblanco en Segunda División jornada treinta y nueve Mallorca uno Almería cero Oviedo uno Numancia cero Cádiz cero Osasuna cero Las Palmas tres Rayo Majadahonda dos Córdoba cuatro Nástic tres y luego uno Deportivo cero además Alpha Nadal ha ganado su primer torneo de la temporada el Master mil de Roma venciendo en la final a Novak Djokovic la Euroliga de baloncesto ya tiene dueño el CSKA de Moscú que ha vencido en la final al Anadolu Efes turco Marc Márquez se ha impuesto en el Gran Premio de Francia de motociclismo en Le Mans y refuerza su liderato en el Mundial mientras que Fernando Alonso no podrá correr la semana que viene las quinientas millas de Indianápolis se acaba de quedar fuera tras no superar la repesca de la clasificación

en lo económico los funcionarios tendrán que esperar dos o tres meses antes de recibir la devolución del IRPF que pagaron por las prestaciones de maternidad y paternidad devolución que ordenó el Tribunal Supremo en principio no les afectaba a ellos pero que después amplió el Gobierno vía decreto para que también pudieran beneficiarse los empleados públicos pues bien más de quinientos mil trabajadores del sector privado Jean la han recibido pero los funcionarios todavía no Carlos Sevilla

fácil claro cuando ha habido esa esa expresión reclamación pues se ha puesto inmediatamente en contacto con Hacienda admitió que efectivamente que no había ningún problema que iban a devolver que entendían que estuviéramos un poco pues molestos burlado por el retraso el pero que no va a ser inminente sino que va tras todavía probablemente un mes SO2 en que se procederá a la devolución

no ha recibido ninguna ninguna explicación incluso estado en una oficina de Hacienda de mi ciudad y sólo me han dicho que los están tramitando pero todavía no me han dicho cuándo los van a pagar mi niño han confirmado tampoco ni la cantidad ni que vaya a recibir ese dinero