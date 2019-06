Hora 25 Fin de Semana (01/06/2019)

Voz 0684 00:00 todos del Tottenham cuando se acercaban los Erich en Rose Dyer aparecían por ese gol del fondo norte y les aplaudían los aficionados españoles que saben que sus jugadores se lo han dejado todo en el terreno de juego muchas lágrimas en la cara de los jugadores de Mauricio Pochettino también veíamos llorar a Jiménez a uno en los técnicos asistentes del técnico argentino y sobre todo la imagen desconsolada a este no hay nadie que le puede decir ánimo cree mi sol ha sido un año dificilísimo para el surcoreano que ése podía perder Braque dos años de Competition sino ganaba esa copa asiáticos Juegos Asiáticos con su selección Corea del Norte hay va Jürgen Klopp ahora a abrazar surcoreano porque está llorando está desconsolada al PP en la que llevan en más en los futbolista del Liverpool a celebrarlo en el córner en el gol en el que están situados los afiliados en red saltando bueno imágenes de muchísima efusividad de los futbolistas de la afición en comunión You'll Never Walk Alone sería

Voz 1704 00:59 seguramente el titular de esta hora de la noche seis copas de Europa ha ganado el Liverpool se coloca tercero en el ranking trece Real Madrid siete el Milan seis el Liverpool la última la había conquistado en la temporada dos mil cuatro dos mil cinco dieciséis remates del Tottenham ocho a portería catorce remates de Liverpool tres a portería la posesión los ha quedado finalmente en un sesenta y cuatro treinta y seis para

Voz 1 01:45 bueno pues

Voz 1623 01:46 a mi esposa complicado lo voy a ahora actor secundario por la por el gol de hoy que por los que metió al Barça en semifinales al final ha sido el que ha explicado que el estuviera ya cerrado a atrever codo al mundo el todo enamorado sí porque lo han intentado en la segunda parte yo creo que

Voz 0684 02:03 coreanos son así de por lo menos lo ha intentado con pundonor con algún remate que ha puesto en algún apuro son son el mejor del Tottenham no le dio ni de la Rego para intentar derrocar al Liverpool

Voz 0684 02:50 bueno pues ahora bien el momento de las imágenes el momento de los rostros el momento de contarnos vimos en la sintonía de la Cadena SER creó Álvaro Benito que tienes que dejar no ya no

Voz 0237 03:01 sí porque el larguero desde casa caña un abrazo

Voz 0684 03:08 yo también lo que es el momento ahora de las caras Axel ahí están los futbolistas del Liverpool la primera sensaciones después de la gran final en la que tras el arranque en la segunda parte el Tottenham todos coincidimos en lo que en que lo normal ha sido lo que ha pasado que el Liverpool ha terminado finiquitado el partido

Voz 1623 03:27 sí pero el partido no no ha sido para dos a cero e justo antes de del Corner del del Liverpool del gol de bici estábamos hablando de que ya estaba mereciendo el empate el Tottenham hacia una final floja del Liverpool para lo que nos tenía acostumbrados no ha jugado el último día el mejor partido del torneo ni mucho menos se ha quedado lejos de ello

Voz 1623 03:46 el Tottenham mejoró en el segundo tiempo después de una primera parte floja rozó el gol del empate cuando metió a Eric en el doble pivote el guía Lucas Moura en esa línea de tres cuartos fueron sus mejores instantes del partido realmente estaba sufriendo Liverpool pero al final sí si hay que valorar todo el torneo probablemente ECI que tenemos que hablar de un Liverpool merecido campeón de Europa no jugó la mejor de las finales pero ha jugado una gran Champions

Voz 0301 04:14 por cierto estábamos viendo en el terreno de juego celebrar a todos los jugadores del Liverpool de parece que el único que no lleva la camiseta roja el equipo de Jurgen Klopp es Alberto Moreno no la quiero cagar porque es una cagada importante lo siento hablaba así pero me parece que lleva la imagen de José Antonio Reyes no quiero confirman enseguida pero me ha parecido por la imagen que que he visto en la tele que da la cara de José Antonio Reyes que fue compañero de Alberto Moreno en el Sevilla

Voz 3 04:41 las cuatro primeras finales de Liverpool está Jurgen Klopp ve en molestarle ha caído se ha sido muy intenso durante toda la temporada Paz Bengoa hemos ganado hemos marcado dos goles todos para esta gente en palabras que piensas sube no hace falta ser hasta para ser honesto estado siete finales y perdió todas Riley B The Daily Mail Daily Show han sufrido mucho más que yo menos bueno pues eh

Voz 1704 05:24 a las palabras de Jürgen Klopp eh hablaba también de Alison que ha realizado ocho paradas las cuatro primeras finales de Liverpool de Copa Europa las ganó de las cinco últimas sólo había ganado una así que ésta se une a al palmarés de

Voz 0237 06:20 de la UEFA Champions League

Voz 1610 06:22 bueno pues está ya todo preparado para la ceremonia final aquí del metropolitano el Liverpool se acaba de proclamar campeón de Europa y como les decía Bruno efectivamente la camiseta en homenaje en recuerdo Bruno Ganz a José Antonio Reyes

Voz 0301 06:36 una foto la que lleva en la camiseta de José Antonio Reyes también de Alberto Moreno en la que se les verá a los dos pero que es una celebración de Sevilla de la Europa League se podía leer te quiero hermano

Voz 1610 06:48 bueno pues evidentemente presente José Antonio Reyes tras la trágica noticia que conocíamos esta mañana en la memoria en esa camiseta detalla favor bar de Alberto Moreno en esa ceremonia de entrega del título se forma ya un pasillo de orar con lo que los jugadores del Liverpool van a querer homenajear a los del Tottenham Axel Torres una última reflexión tras esta final ganada por el equipo de Klopp

Voz 1623 07:09 bueno creo que sobre todo cierra un círculo Klopp llevaba mucho tiempo trabajando bien en Liverpool no había ganado ningún título ya no es que no hubiese ganado la Champions es que no había ganado ningún título nacional inglés y eso no cuadraba mucho con ese extraordinario trabajo hoy atenazados Liverpool hoy más tímido en esa presión agresiva que estamos acostumbrados a verle pero al fin y al cabo ha sabido resistir ya ha tenido unos cuarenta y cinco primeros minutos que han condicionado todo el partido en el que aún estando mal pues pues ha tenido un arranque más feroz un arranque que le ha valido para conseguir una ventaja que que ha obligado al Tottenham a ir a remolque siempre

Voz 0684 07:48 once gracias Axel hasta la próxima hoy seis siete minutos de la noche en el epicentro del fútbol mundial preparado el protocolo ahora de la entrega de la medalla de plata para el subcampeonato con todo el honor repito ha caído alto tener no ha sido la mejor de la final de la trayectoria hasta aquí fue espectacular para el conjunto de Mauricio Pochettino que sólo hizo un ficha que esta temporada le costó un pastón pero era el nuevo campo donde van a jugar en los próximos años y con los mismos mimbres el técnico argentino se ha plantado aquí hasta la final de la Copa de Europa y sólo ha hincado la rodilla ante el todo poderoso Liverpool todos los jugadores reds ya dispuestos para hacer el pasillo el primeras conmina leamos te ve medallas conmina Iturralde algo que hacemos

Voz 1704 08:35 es merecida Itu rápidas a dormir hasta que no nos estaba aquí

Voz 0684 08:40 si tenemos suerte y sé que os queréis alguna no

Voz 1704 08:43 estoy aquello que ya aquí Aquila mero y no nos vamos hasta que tienen no lo digo solo

Voz 0684 08:47 tu vuelo pues está el pasillo de los subcampeones y mientras la imagen Palacio nos tiene que llevar dentro del área que ha atacado el tótem en la segunda parte se han retirado ya los primeros del Tottenham pero siguen con el gesto serio triste evidentemente los jugadores de Pochettino practicamente no quiere ir ninguno es está acercando ahora es Eric Tiger están ovacionando enormes que estoy enorme detalle los aficionados a los jugadores del Liverpool también todo el cuerpo técnico ahí pasando horita ayer saludando Alexander Arno Lara vemos también a Ben Davis que ha sido suplente hoy Avon el portero suplente también a Harry que están pasando bueno a recoger esa medalla que nadie quiere la medalla de campeón cuando bueno se está Fernando Llorente clave saludando Sue manera cariñosa con sala al que evidentemente no se borra la sonrisa de la cara vemos al presidente de la UEFA poniéndole la medalla subcampeona Harry Kane apareció en alguno de los suplentes empiezan también los jugadores del Tottenhan asumir creo que o no lo he visto yo no ha subido Mauricio Pochettino aparece también el argentino el portero suplente ahí está todo bien el central belga también Ross el lateral izquierdo

Voz 3 09:58 Lloris el campeón del mundo uno tras otro

Voz 0684 10:01 lo siguen subiendo siguen colgándose la medalla que ningún deportista quiere nos molesta del Tottenham ya por ejemplo de los que la han cogido horas el ha quitado del cuello Harry Kane es esa medalla que ninguno quiere no ha sido una semana buena para los dos conjuntos del norte de Londres tanto tótem han como el Arsenal tenía muy cerquita conquistar un título continental no lo han conseguido se tienen que conformar con este subcampeonato haya está el que él está poniéndoles alerta la medalla ahora aparece el central Chamber don en el que está más conciendo Jurgen Klopp que ese sí que lo va a disfrutar bien el último Él desconsolado el que nadie le puede decir que padre de llorar cien son todavía está llorando cuando pasa ahora mismo al lado de Laure Jonas se pone esa medalla eso campeón de Europa llora desconsolado el surcoreano bajándose del podio su último Flaqué el primero es Jurgen Klopp

Voz 1610 10:53 el que encabeza la lista del Ebert por habitualmente ya sonríe imaginaros la cara que le doy el alemán es el que estrena la fila de los campeones de Europa Mohamed Salah al primero que pasa de los jugadores ahí está Bruno desfilando los campeones de Europa del dos mil diecinueve

Voz 0684 11:13 tímido sala Robertson vemos a todos jugadores de el Liverpool prácticamente ya asumidos quedan tan sólo uno al unos uno unos digo así todavía de el verde en el césped van recibiendo las medallas ahora vemos hacer dándole la medalla a uno de los jugadores de esta Copa de Europa eh como es Virgil banda ahí vemos también dio Manet que el AVE que él ha tocado que la ha acariciado la Champions lava levantar Henderson que es el capitán vemos también incluso aquel Egeda es tremendo desde chavales no se puede convocan A23 ha ido el tercer portero que no está convocado ni en un solo partido del FIB Gabi le van a dar la la medalla también va a levantar la Copa están celebrando ella practicamente como si tuviera la Copa en sus manos votando saltando en ese atril en ese podium prácticamente que les ha colocado a la UEFA para recibir la Copa de Europa apenas quedan cinco jugadores por recibir la medalla íbamos a vivir el momento más mágico de la noche

Voz 1610 12:08 bueno pues a están forzando ya empiezan a saltar como decía Bruno no se las tienen ya quieren tocarla lleguen a Cádiz levantar la quieren saborearlo quieren saber cuánto pesa se trofeo esa Champions que ganó el Liverpool en la final del Metropolitano esa Champions que disputó este año el Valencia en la fase de grupos en el año de su centenario esa Champion es que no pudo revalidar por cuarta vez esa Champions que no pudo ganar el Atlético el año que se pidan hermandad esa Champions que analiza al Barça de Messi esa Champions dan Henderson Tele Madrid pal cielo es el Liverpool levantar el trofeo la oreja

Voz 5 12:57 de esta en mil novecientos setenta y siete coma setenta y ocho en el ochenta y uno también mil novecientos ochenta y cuatro en esa Copa de Europa que ganó y que celebró Michael Robinson en el dos mil cinco con pedida en el banquillo de Savia Alonso en el equipo ese es el club que ha salido de tragedias como la de el como la de Bilbao pero que nunca camino

Voz 0684 13:31 Iván Ramis Carragher evidentemente Rey Clemens también fuegos de artificio al amigo para acelerar la Copa de Europa laSexta del Liverpool

Voz 0237 13:41 bueno es campeona de Europa jugando realmente bien muchos partir de grupos jugando bien las eliminatorias cubren estamos en cuartos hemos lo que le pasó al Barça quita hoy como narraba nuestros compañeros nacido en la final más más brillante pero para todos los que son reds enhorabuena salgamos mucho por Michael Robinson que es amigo nuestro ir el Liverpool eh bueno chico yo no me voy a poner muy sentimental pero sois los mejores gracias a todos los inalámbricos a los técnicos a los narradores y a toda la gente de marketing que ha trabajado para que la radio de diferentes departamentos sea la radio oficial de de la Champions ha sido espectacular hice unos por los otros hoy no hoy no sale un abrazo chicos hasta dentro de nada hasta dentro de quince minutos que está por aquí es un peón de de Europa si está cantando ahora mismo el estadio lo que totaliza qué tal muy buenas son garganta sino no la mira mira mía también te lo dicen bueno pues ya somos ya somos dos te dejamos de quince minutos sin seguía seguimos en Carrusel Deportivo en ellos bulés campeón de Europa y además déjame decirte que Madrid ha respondido de una forma fantástica ayudó en la final en la en la previa la final no ha sido hoy ante veinte La

Voz 1827 15:45 mejor pero sí ha ganado yo creo en el mejor equipo de Europa esa temporada temporadas Liverpool pues nada la fina de la Champions se lleva esta noche toda nuestra atención pero hoy es noticia también un aniversario

Voz 6 15:56 el haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara queda aprobada la moción de censura lo que de conformidad señorías muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente

Voz 7 16:08 Justo un año de la moción de censura que desalojó

Voz 1827 16:11 Mariano Rajoy en La Moncloa y hoy Pedro Sánchez

Voz 7 16:14 que está allí en la Moncloa instalado y que lo estará

Voz 1827 16:16 según lo previsto cuatro años más ha clausurado en Sitges la Reunión del Círculo de Economía que sirve como punto de encuentro para el mundo político y económico en España

Voz 1722 16:25 España en definitiva es una democracia consolidada que ha sabido descentralizar realizarse que ha sabido compartir soberanía que ha comprendido que vivimos en un mundo en el cual lo que no podemos hacer es levantar falsos muros o fronteras en un mundo cada vez más globalizado

Voz 1827 16:39 esta ha sido quizás muy de puntillas como acabamos de escuchar la única referencia a la crisis política en Cataluña Pedro Sánchez ha centrado su discurso en la economía con mensajes de tranquilidad a los empresarios sobre cualquier cambio en la reforma laboral o en el sistema de impuestos de cara a un posible gobierno de coalición con Unidas Podemos Radio Barcelona Pau rumbo

Voz 8 16:58 mensaje de Sánchez a Podemos ante el empresariado catalán y con el argumento de que es mejor anticiparse que lamentar el presidente en funciones plantea la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores

Voz 1722 17:08 es el momento de acomodar las normas a la realidad cambiante para influir precisamente en esa realidad cambiante por tanto es importante mostrar iniciativa por ejemplo a la hora de abordar la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI

Voz 8 17:21 además Sánchez les ha pedido a los empresarios su complicidad en el ámbito de la transición ecológica y ha afirmado que si toca los impuestos será para generar crecimiento que después pueda redistribuir en su discurso ha pasado de puntillas por el conflicto catalán no ha respondido a la propuesta del vicepresidente aragonés de volver al diálogo y ha defendido España como un Estado descentralizado

Voz 1827 17:41 Sánchez no pero otros políticos sí que han hablado hoy de esa propuesta de Pere Aragonés y de las negociaciones para gobernar en algunos ayuntamientos el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona dice por ejemplo que hablará con los Comunes de Ada Colau pero no con Esquerra porque los independentistas según dice no son creíbles

Voz 9 17:58 pues yo creo que hay algunos dirigentes de Esquerra Republicana que vienen estos foros hacer un discurso para agradar a la audiencia pero a la hora de la verdad son los mismos que tumban los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez que eran los más sociales y los más positivos para Barcelona mil nivel de credibilidad sobre esas palabras es tendente a cero desde ciudad

Voz 1827 18:16 Nos mantienen su oferta al PSC pero rechazan la propuesta de Manuel Valls que era su candidato en las municipales la propuesta de permitir a Colau seguir como alcaldesa antes que dejar el Ayuntamiento de Barcelona en manos de los independentistas

Voz 0536 18:28 para que no haya en Barcelona un alcalde separatista o un alcalde populista ahora mismo el candidato que reúne esas condiciones sería el señor COI Bonnie íbamos a intentar es alternativa de gobierno por supuesto siempre con con condiciones si las condiciones no pueden ser otras que la de la defensa de la Unión y la igualdad de todos los ciudadanos

Voz 1827 18:49 en Barcelona en Madrid Manuela Carmena dice estar expectante de comprobarse Albert Rivera va a aprender del ejemplo de Manuel Valls

Voz 10 18:55 cierra la puerta a la extrema derecha Madrid Más Madrid y es la lista más votada nosotros pensamos que tiene que haber una actitud de responsabilizó

Voz 0818 19:04 era de quién es realmente entiendan que es mejor que no llega a la extrema derecha a nuestras instituciones sí que deben actuar en consecuencia creo que en Barcelona el señor Balza dado el ejemplo ejemplos con el sus votos a favor de la lista mayoritaria

Voz 1827 19:19 hoy por cierto ha habido en Madrid una concentración en la que varios centenares de personas han pedido la continuidad de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid mientras tanto en el Partido Popular

Voz 0237 19:29 la apertura va a ser siempre coherente siempre estaremos con aquellos con los que compartimos una raíz común

Voz 1827 19:34 osea el PP insiste en sus acuerdos con Ciudadanos y con Vox así está el escenario político el día que se ha celebrado en Sevilla el Día de las Fuerzas Armadas presidido por los Reyes y con una novedad este año por primera vez han asistido los familiares de todos los militares que han muerto en misiones en el exterior incluidos los del Yak cuarenta y dos Radio Sevilla Mercedes Díaz los Rey

Voz 1541 19:55 les llegaron en coche a las doce puntuales al Paseo Colón donde los esperaban la ministra de Defensa Margarita Robles el jefe del Estado Mayor de la Defensa Fernando Alejandre el presidente de la Junta el alcalde de Sevilla y toda la cúpula militar todos en la tribuna situada frente a la plaza de toros de Sevilla el calor ha hecho que se vea muchos abanicos entre el público además de sombreros y por supuesto banderas de España hay paraguas con los colores correspondientes después del izado de la bandera ha tenido lugar un homenaje especial a los ciento ochenta y seis españoles fallecidos en misiones en el exterior sus familias han sido invitadas por primera vez a participar en esta fiesta militar tras ese homenaje la Patrulla Águila ha hecho una pasadas sobre la tribuna dejando una estela con los colores de la bandera con lo que ha comenzado el desfile aéreo terrestre Carlos Toscano es el subdelegado del Gobierno en Sevilla

Voz 11 20:42 a la verdad es que el público sevillano ha respondido con mandos

Voz 1827 20:45 tiene acostumbrado y todo ha ido perfectamente y ácido

Voz 11 20:47 gran éxito el Día de las Fuerzas Armadas

Voz 1541 20:50 Debra este año la labor que los militares y los guardias civiles realizan por el mundo en misiones de la OTAN la ONU la Unión Europea

Voz 1827 20:57 la Unión Europea ha criticado hoy el anuncio del Gobierno de Israel de construir nuevos asentamientos judíos en suelo palestino ocupado José Luis García Íñiguez

Voz 1061 21:04 la diplomacia comunitaria dice en un comunicado que la política de construcción y expansión de asentamientos en Jerusalén Este continúa socavando la posibilidad de una solución viable de dos estados con Jerusalén como la futura capital de ambos para Bruselas esa es la única forma realista de lograr una paz justa y duradera Israel autorizado la construcción de edificios públicos áreas comerciales y un total de ochocientas cinco viviendas entre dos colonias en Jerusalén Este y la Unión Europea recuerda que se opone con firmeza la política de asentamientos de Israel incluyendo Jerusalén Este que es ilegal bajo la ley internacional y un obstáculo para la paz la Unión sigue al comunicado va a seguir comprometida con Israel y Palestina con los socios regionales para apoyar la reanudación de un proceso de paz significativo hacia una solución negociada de dos Estados

Voz 1827 21:47 en Estados Unidos la policía identificado ya al autor del tiroteo mortal en Virginia aunque todavía no ha detallado la motivación del atacante

Voz 12 21:55 el puede usted es portavoz de la policía

Voz 1827 22:00 contaba como un hombre entraba en unas oficinas municipales e irrumpía a tiros de forma indiscriminada mataba doce personas los agentes acababan después con su vida este sábado no deja más noticias aquí en España lo último es un accidente de tráfico bastante grave que ha registrado esta noche en Sevilla dos personas han muerto y dos más han resultado heridas están graves al chocar frontalmente los coches en los que viajaban otro accidente ya se lo hemos contado a lo largo del día también en Sevilla en el que han muerto el futbolista José Antonio Reyes y su primo en Valencia la Policía Nacional ha detenido a un hombre cuando trataba de asfixiar a su pareja Radio Valencia del y García

Voz 13 22:41 la propia víctima fue la que llamó al teléfono cero noventa y uno para pedir ayuda ya llegará la vivienda los agentes encontraron la puerta de la entrada rota y con sangre el interior del piso revuelto con algunos muebles rotos y la mujer con la cara ensangrentada y con una fuerte crisis de ansiedad al parecer la mujer ante la actitud agresiva de su pareja se encerró en una habitación pero el hombre consiguió entrar por el balcón rompiendo la persiana fue entonces cuando golpeó a la mujer en la cara le zarandeó y le intentó asfixiar el detenido ya ha pasado a disposición judicial que ha decretado una orden de alejamiento

Voz 12 23:15 respecto a la víctima en Barcelona el Observatorio contra los

Voz 1827 23:17 no fobia denuncia que un grupo de jóvenes ha agredido a una pareja gay mientras tanto en Zaragoza los buzos han suspendido esta noche la búsqueda de las dos personas que desaparecieron ayer en un embalse cuando estaban pescando Radio Zaragoza Esther Orera

Voz 14 23:29 Guardia Civil Bomberos de la Diputación de Zaragoza en la capital aragonesa no han encontrado ninguna evidencia del paradero de estas dos personas desaparecidas el accidente hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil se produjo en la tarde del viernes al chocar frontalmente la embarcación de recreo en la que se desplazaban contra otra ocupada por tres personas de nacionalidades eslovaca checa una de ellas resultó herida leve la barca de los dos pescadores alemanes giró rápidamente sobre sí misma y hundió en las aguas del embalse la zona estabilizada para facilitar el trabajo de los buceadores

Voz 1827 23:59 un incendio en una residencia de ancianos en Benicàssim ha obligado a desalojar esta mañana a más de cincuenta personas Radio Castellón María Molina

Voz 15 24:05 el incendio dejado cinco heridos un hombre con quemaduras y cuatro ancianos entre ochenta y siete y noventa y un años intoxicados por inhalación de humo efectivos de la Guardia Civil y Policía Judicial especialistas en incendios se han hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las posibles causas del incendio entre las cuales está un cortocircuito eléctrico veintisiete ancianos pasará los próximos días en casas de familiares y un centro de la Conselleria de inclusión hasta condición en la residencia

Voz 1827 24:33 la Guardia Civil ha desmantelado en Andalucía Varias organizaciones que estaban dedicadas al tráfico de menores a ser Málaga Ignacio San Martín

Voz 16 24:40 dieciséis detenidos las organizaciones desarticuladas inducen a los menores a viajar desde Marruecos embarcados en pateras y lanchas neumáticas que era enfrentadas por los cabecillas de la red sin seguridad también les convencían para que se ocultaran en autobuses un camiones y cuando alcanzaba en la península se ponían en contacto con los menores au con sus familiares pactaban un precio entre seiscientos y ochocientos euros por trasladarles a provincias como Barcelona Bilbao o Valencia mientras se producía el pago eran retenidos en viviendas de la organización en las provincias de Cádiz Sevilla Se les imputan a los detenidos delitos de inmigración ilegal detención ilegal contra los derechos de los ciudadanos pertenencia a organización criminal

Voz 1827 25:37 lo salía la gran estrella del Primavera Sound que termina esta noche en Barcelona con récord de público sesenta y tres mil personas y con anuncio el año que viene va a celebrarse además de Barcelona en Los Angeles una forma dicen los organizadores de trasladar la música hecha en España Estados Unidos

Voz 12 25:53 terminamos con el tiempo para mañana Irene Dorta

Voz 1280 25:56 buenas noches temperaturas veraniegas y Sol de nuevo en todo el país aunque mañana se registrarán algunas lluvias en Galicia puntos el Cantábrico sólo aquí en el norte caen las temperaturas no lo hará en Logroño por ejemplo donde las máximas deberían alcanzar los treinta y cuatro grado

Voz 1827 26:09 así que prepárense porque todavía no va a dejar de apretar este calor a partir de las once y media sigue Carrusel deportivo con Yago de Vega sí que hasta mañana pasen una buena noche

Voz 3 26:26 el Deportivo con Dani Garrido Nasser

