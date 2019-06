Hora 25 Fin de Semana (02/06/2019)

No hay resultados

Voz 1827 00:00 entonces las diez en Canarias

Voz 1 00:04 y eh

Voz 1827 00:25 los resultados de las elecciones ya asentados los partidos empiezan a partir de mañana a negociar el reparto del poder territorial en España negociaciones que antes de empezar ya han dejado en evidencia este domingo las dos almas que existen en ciudadanos los que creen que el partido debe mantenerse fiel a sus principios fundacionales situarse en el centro para negociar con izquierda y derecha y los que creen que debe ser definitivamente un partido de derechas con la aspiración de momento sin éxito de comer la tostada al Partido Popular aunque para ello tengo que fotografiarse con los ultras a esta última alma pertenece Ignacio Aguado que quiere un gobierno de coalición con el PP en la Comunidad de Madrid

Voz 0771 01:01 con apoyo desde fuera de Vox creo que si queremos gobernar la Comunidad de Madrid hacerlo para todos hay que hablar con todas las formaciones políticas que no tengo ningún problema con todos tendrán que ser ellos en este caso Vox otras formaciones políticas los que decidan si apoyan ese programa de gobierno sino bloquean o si por el contrario los quieren en el caso de Vox que gobierne Gabilondo dejó el territorio suele corresponde decidirlo a Vox y esta misma

Voz 1827 01:23 fórmula la andaluza digamos la quiere Ignacio Aguado también para el Ayuntamiento de Manuela Carmena el objetivo dice es echar a los populistas pero que pasen Barcelona Luis Garicano candidato y cerebro económico de Ciudadanos se suma a la tesis de Manuel Valls cree que el partido en contra del criterio de la dirección debe apoyar allí en Barcelona Ada Colau para evitar que los independentistas dirijan el Ayuntamiento convierten la ciudad en un escaparate mundial del independentismo en las negociaciones para el reparto del poder territorial van a circular en paralelo a las negociaciones para la investidura de un presidente del Gobierno todo esto a la espera de que el Rey Felipe VI convoque a todos los líderes políticos para una primera ronda de consultas abierto esta tarde así era recibido su padre Juan Carlos I en la plaza de toros de Aranjuez hoy cuando se cumplen cinco años del anuncio de su abdicación Don Juan Carlos se retira de la vida institucional mientras tanto en Europa la digestión de los resultados electorales del domingo se lleva por delante algunos responsables políticos en Francia

Voz 1827 02:28 esta noche ha dimitido el presidente de los republicanos el partido tradicional de la derecha francesa que apenas cosechó un ocho y un ocho por ciento de los votos el domingo pasado en Alemania también ha renunciado al cargo la líder de los socialdemócratas que obtuvo para su partido los peores resultados en unas elecciones federales

Voz 1827 02:48 y ojo porque con su decisión pone en riesgo la coalición de gobierno con Angela Merkel que decía la estábamos escuchando ahora mismo que hay muchos temas por a resolver y que espera seriedad irresponsabilidad hasta Reino Unido viaja mañana donó al tran para reunirse con Theresa May a cuatro días de que se haga oficial la renuncia de la primera ministra desde Venecia no llega a una de las imágenes más impactantes de este fin de semana

Voz 4 03:13 cero cinco Tesco avanza a toda velocidad imparable hasta

Voz 1827 03:17 chocarse contra un barco mucho más pequeño que estaba atracado en el puerto y en el que había unas ciento treinta personas algunas saltaron al agua presas del pánico en total hay cuatro personas heridas al pero de ninguna de ellas está grave aquí en España tres mil estudiantes enfrentan desde este lunes a la selectividad son los alumnos de Castilla La Mancha los primeros en hacerlo mañana mía

Voz 1848 03:36 las pruebas las tasas de éxito son son elevadas el trabajo ya lo tienen hecho yo creo que ahora la recomendación más importante es que vengan a los exámenes basta bien descansados que no hagan barbaridades de quedarse la noche sin dormir y cosas de este tipo que reposa un poco los los conocimientos

Voz 5 03:53 abre la tan denostada marca España primero el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha batido este fin de semana un récord de donaciones de sangre y segundo escuche lo que dice Guillermo García Manero un experto en leucemia que trabaja en Estados Unidos

Voz 1827 04:05 dos cuyo trabajo es reconocido en todo el mundo

Voz 5 04:08 yo hace veinte años eso ya mató el Goya España siempre ha tenido un grupo puntero nacional super potente y luego una cosa buenísima de España es que tenemos un acceso público cada ciudad puramente tiene un hospital de primer nivel en donde tienes acceso a este tipo de de tratamiento y eso es un problema Nieves social muy difícil en Estados Unidos cualquier droga oncológica tiene un precio estratosférico que nosotros como investigadores médicos realmente a veces tenemos dificultad entendiendo

Voz 2 04:38 veinte y dos años me ha costado con esta película

Voz 1827 04:41 este lunes se celebra una nueva edición diez año ya de la Fiesta del cine desde mañana y hasta el miércoles las entradas costarán dos euros con noventa esto que escuchan es un fragmento de dolor y Gloria la última película de Pedro Almodóvar

Voz 4 04:55 y que aspira a ser una de las más vistas estos días esperando que son mucho

Voz 1827 05:02 en los deportes miles de personas han dado hoy su último adiós a José Antonio Reyes cuya muerte en un accidente de tráfico Nos sobrecogió a todos ayer Héctor González

Voz 6 05:11 noches buenas noches personas anónimas y reconocidas dentro del mundo del fútbol y del deportes han acercado durante toda la tarde a la capilla ardiente instalada en el estudio del Sevilla el Ramón Sánchez Pizjuán para despedir a José Antonio Reyes ha escuchamos a sus ex compañeros Sergio Ramos a Ivan Rakitic ya Ángel Haro presidente del Betis

Voz 7 05:28 yo creo que se merece no que lo recordemos con esa sonrisa eterna no de oreja a oreja que siempre ha transmitido yo creo que para mí era el el talento innato

Voz 9 05:45 no no hay colores ni bandera lo que hay un denominador común que el dolor desgraciadamente ya hemos tenido eh

Voz 1827 05:51 la ciudad situaciones como es su triste

Voz 6 05:53 fallecimiento aplazado el grueso de la jornada a cuarenta y uno en Segunda al próximo martes en el polideportivo Rafa Nadal ya está en cuartos de final de Roland Garros ha deshecho del argentino Londro por tres sets a cero mientras que Garbiñe Muguruza ha caído eliminada ante la norteamericana Stephens en motociclismo el italiano Pedroche ha ganado el Gran Premio de Italia donde Marc Márquez ha terminado segundo y sigue líder del Mundial Jim Verona ha concluido el Giro de Italia con el triunfo del ecuatoriano Richard cara Paz Icon el español Mikel Landa cuarto a tan sólo ocho segundos del tercer cajón del podio

Voz 1827 07:07 once y siete diecisiete en Canarias a partir de mañana está previsto que los partidos empiecen a negociar el reparto de gobiernos autonómicos ayuntamientos antes este lunes Ciudadanos ha convocado a su ejecutiva para sentar las bases con las que negociar los pactos postelectorales Irene Dorta buenas noches las Roberto ciudadanos llega a la cita de mañana enfrentado al dilema instalarse definitivamente en la derecha gobernando en coalición con el PP y apoyándose en Vox que es lo que quieren o regresar al centro facilitando algún gobierno socialista y atentos en las últimas horas a Luis Garicano que esta tarde en contra del criterio de la dirección su partido apostaba como Manuel Valls por permitir que Ada Colau siga como alcaldesa de Barcelona y evitar así que los independentistas se hagan con el Ayuntamiento de la ciudad y Ciudadanos

Voz 11 07:52 se encuentra en una encrucijada de un lado los que quieren que la formación naranja se alinee a la derecha pactar con el PP para ser de dique de contención a Pedro Sánchez caso del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado

Voz 0771 08:05 yo aspiro a que seamos capaces de articular un buen programa de gobierno con el PP y que ese programa de gobierno no suscite rechazo por parte de ningún grupo político yo estoy dispuesto a sentarme con todas las formaciones políticas a presentarle ese programa de gobierno tendrán que ser ellos en este caso Vox au otras formaciones políticas los que decidan si apoyan ese programa de Gobierno sino bloquean o si por el contrario quieren en el caso de Vox que gobierne Gabilondo y Errejón pero eso le corresponde decidirlo a Vox

Voz 11 08:30 del otro lado los que quieren evitar los extremos poner líneas rojas al partido ultraderecha Vox ya los separatistas como Manuel Valls que se ha ofrecido a apoyar Ada Colau para que presida el Consistorio con tal de que no caiga en manos del independentismo o el último en manifestarse esta tarde Luis Garicano candidato de Ciudadanos a las europeas que ha escrito en Twitter que a pesar de que Colau le parece una alcaldesa malísima es preferible para evitar una catástrofe mañana se reunirá la cúpula del partido para decidir bajo qué criterios pactar en ayuntamientos y comunidades reunión a la que llegan como vemos muy divididos

Voz 1827 09:05 gracias Irene y mientras tanto en el Partido Popular vuelven a sugerir un posible apoyo de Ciudadanos una abstención frente al PSOE para que Pedro Sánchez sea investido presidente a cambio del Gobierno de alguna ciudad o de alguna comunidad autónoma lo decía Cuca Gamarra que forma parte del equipo negociador del PP

Voz 12 09:21 lo que yo espero es que no se negocien eh CCAA mi municipios

Voz 4 09:26 a cambio de apoyos luego

Voz 12 09:29 llegado aquí no borra la socialista María Chivite

Voz 1827 09:31 esta mañana una ronda de contactos para intentar ser investida presidenta de aquella comunidad y para ello necesitaría como mínimo una abstención de EH Bildu Radio Pamplona Miquel Moët

Voz 1585 09:41 Ronda que incluirá Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra a la secretaria general de los socialistas navarros ha reiterado hasta la saciedad que no mantendrá contacto alguno ni negociación con EH Bildu y que los votos del PSN tampoco contribuirán a hacer presidente de Navarra al candidato de la coalición conservadora que ganó las elecciones el pasado día veintiséis Navarra Suma en la que se integran UPN Ciudadanos y el Partido Popular de Navarra Chivite aspira a conseguir el apoyo de los veintitrés votos del PSN el partido de Uxue Barkos Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra pero para poder ser elegida presidenta de Navarra en segunda votación necesitará además la abstención de los independentistas de Bildu esta formación quiere jugar con las opciones de mantener alcaldías como la de Pamplona ya ha propuesto a los socialistas un apoyo mutuo a la lista más votada década ciudad o localidad opción que ha sido rechazada por el Partido Socialista de Navarra

Voz 1827 10:28 y esta tarde en La Ser en Euskadi Koldo Mediavilla que es miembro de la ejecutiva del PNV advertía de las posibles consecuencias que tendrá para el PSOE permitir que en Navarra gobierne una coalición de derechas quieres decir

Voz 13 10:39 si finalmente acaba gobernando en Navarra Suma el PNV no apoyaría la investidura de Sánchez

Voz 14 10:46 evidentemente es una es un límite que nosotros vamos a poner e Ike bueno pero tendrán que definir también los representantes de Geroa Bai que ocurre en el conjunto de la UE

Voz 1827 10:57 ya hemos escuchado en la portada de este hora25 el aplauso que recibía el Rey Juan Carlos esta tarde cuando se cumplen cinco años de su abdicación

Voz 15 11:05 me siento muy feliz de estar hoy entre vosotros os agradezco de corazón el cariño recibido Isabel que podréis contar siempre con mi apoyo y cercanía

Voz 4 11:20 esto que escuchan es la última intervención pública

Voz 1827 11:22 Juan Carlos hace apenas una semana durante una entrega de premios en el Escorial tenía cierto aire de despedida que ahora entendemos de otra forma porque entonces no sabíamos que a partir de hoy el Rey emérito iba a abandonar su vida institucional Sergio Soto buenas noches

Voz 16 11:36 buenas noches completa su retirada el día en que se cumplen cinco años de su abdicación lo anunció un dos de junio

Voz 5 11:42 hoy merece pasar ahora primero al niño una generación más joven con nuevas energías a decir el Rey por qué se enfrenta

Voz 16 11:52 entonces a varias crisis el caso Noos la demanda de reformas de mayor transparencia y hasta las tensiones territoriales que transformaron algunos aplausos en algunos pitos para calmar la tormenta decidió marcharse cerraba el Juan carlismo porque él encarnó toda la institución desde entonces no han sido mucho los actos oficiales cinco años en los que el encaje institucional ha resultado complejo con dos Reyes doble título la Casa Real quiso evitar duplicidades no quería sombras el Rey emérito no estuvo en la proclamación de su hijo nos invitó a la celebración de los cuarenta años de las primeras elecciones él hizo constar su malestar tras el agravio llegó el homenaje al conmemorar los cuarenta años de la Constitución y allí sí estuvo con la Reina los presidentes del Gobierno los padres de la Carta Magna y una larga ovación esta vez sí las palabras del nuevo Rey recordando su papel en la Transición

Voz 0623 12:44 es una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre el Rey Juan Carlos I de forma tan decisiva determinante siempre junto a él el apoyo permanente comprometido mi madre

Voz 16 13:02 ese día precisamente ratificó su decisión de retirarse de la vida institucional mantendrá su título de Rey seguirá aforado aunque probablemente se revisará su sueldo de ciento noventa y cuatro mil euros anuales en los próximos presupuso

Voz 1827 13:14 la buena noticia económica de este domingo es la bajada de la factura de la luz que nos toca pagar ahora en junio es un tres por ciento más barata que en hábil y hasta un seis por ciento si lo comparamos Eladio Meizoso con el año pasado

Voz 0527 13:25 el kilowatio hora ha bajado un doce por ciento en mayo en el mercado mayorista y con ello baje el recibo apunta Jorge Morales de la Fundación Renovables

Voz 17 13:32 como medios de una familia con una potencia contratada de cuatro

Voz 0522 13:35 coma seis kilovatios que es lo más habitual ha bajado un seis por ciento respecto al mismo periodo del año anterior un tres por ciento si lo comparamos con el mes de abril este mismo

Voz 0527 13:44 se debe a la bajada del gas natural que suele marcar precio y cuyo uso para producción eléctrica se ha duplicado respecto a mayo de dos mil dieciocho frente al recorte de más del ochenta por ciento en el uso de carbón cuyo precio internacional está subiendo el porcentaje de renovables sigue igual pero con más eólica y menos hidráulica

Voz 0522 14:01 sea sustituido mucha hidráulica periódica la gran diferencia es que el viento no lo pueden almacenar cuando hace más viento eso deprime los precios de mercado mayorista

Voz 0527 14:11 si hace más viento bajará luz pero desde hace un año

Voz 1827 14:14 la energía hidráulica de costes bajísimos

Voz 0527 14:16 no contribuye a bajar el precio de la luz porque ese saca al mercado

Voz 1827 14:19 justo en los momentos de mayor demanda a los precios más altos explica este portavoz la factura de la luz es uno de los muchos gastos inevitables a los que todos tenemos que hacer frente mes a mes con un sueldo medio de mil doscientos euros Éste es el sueldo medio en España según el Instituto Nacional de Estadística mil doscientos euros hay otros gastos como el clero la hipoteca que se lleva la mitad del salario de muchos españoles o hacer la compra que en función de cómo sea de grande la familia no habituales que supongo unos cuatrocientos euros al mes algo más y así las cuentas no salen por mucho que el Banco de España pida ahora a las familias que ahorren Carles Manera es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Baleares

Voz 18 14:56 bueno el problema desde mi punto de vista centrado es un problema de ingresos es por eso resulta tan si me permite la expresión grotesco afirmar que lo de las familias tienen que hablar más como pueden ahorrar más si el nivel de renta por ingresos salariales es bajo

Voz 1827 15:14 bueno pues si llegar a fin de mes es complicado para la mayor parte de los españoles imaginen si viven solos ya sea por decisión propia o por las circunstancias de la vida a finales del dos mil diez ocho había en España cuatro millones setecientos mil de eso que el Instituto Nacional de Estadística llama hogares unipersonales que son en definitiva cuatro millones setecientas mil personas que viven solas Almudena López sino buenas noches Noches lo primero quiénes son cuál es el perfil de esta gente que vive en esos hogares unipersonales los últimos datos del INE reflejan

Voz 1275 15:45 que en dos mil dieciocho casi un veintitrés por ciento de personas mayores de sesenta y cinco años vivían solas la mayor parte mujeres y en el caso de los jóvenes de hasta treinta y cinco años que residían en un hogar unipersonal el porcentaje había aumentado más de cuatro puntos en los últimos treinta años pese a que la tendencia al alza la cifra de jóvenes que viven solos sigue siendo baja influye el elemento económico y las malas condiciones laborales tal y como apunta María Silvestre socióloga de la Universidad de Deusto

Voz 17 16:11 creo que sería una tendencia más eh mayoritaria si es realmente la juventud tuviera las posibilidades económicas derivadas de pues mayor estabilidad en el empleo más veríamos cómo ese ese modelo sí que levantaba como está ocurriendo en países escandinavos centroeuropeas

Voz 1827 16:28 hice ya es difícil hacer frente en entre dos a la hipoteca o el alquiler las facturas de la luz del agua hacerlo sólo es evidentemente mucho más complicado sí porque como has apuntado tú la compra la luz el agua la hipoteca el alquiler en definitiva son todos los gastos que conlleva

Voz 1275 16:42 en una casa a las personas que viven solas afrontan costes adicionales por esa razón la de vivir solos es lo que se llama la tasa Single que es una especie de impuesto no establecido para aquellos solteros que deciden vivir solos

Voz 13 16:53 en total los gastos comunes como por ejemplo la luz y el agua Internet evidentemente sus gastos tiene que afrontar los uno solo pero

Voz 1275 17:01 pero en general todo tipo de Gatwick es el caso de Quique tiene treinta y ocho años el reconoce que no es lo mismo compartir gastos que afrontar los Solbes empezamos por ejemplo por la vivienda

Voz 1827 17:10 la comunidad más cara para comprar una casa es la de Madrid verdad

Voz 1275 17:13 así el precio medio era a finales de dos mil diecisiete de más de ciento noventa y dos mil euros y la máscara para alquilar es Cataluña novecientos noventa y uno euros al mes sólo en Barcelona según los datos que hemos extraído del último estudio realizado por el portal inmobiliario fotocasa los precios crecen a un ritmo superior al que lo hacen los salarios ya esto se le une la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido durante los años de la crisis Beatriz Toribio es directora de estudios de Fotocasa

Voz 19 17:37 que sobre todo en el caso de Madrid los precios de tanto de compra como de alquiler pues crecen al ritmo de de más del diez por ciento no mientras que por ejemplo en el caso del mercado de alquiler en el resto del país vemos que ya esas subidas se han estabilizado y están entre el dos tres

Voz 1275 17:52 cogiendo ya a la hora de explicar el motivo por el que están aumentando estos

Voz 1827 17:55 jugar es unipersonales que factores sociológicos

Voz 1275 17:57 encontramos pues aumentan como dices los hogares unipersonales por el envejecimiento de la población que afecta especialmente a las mujeres mayores que se quedan viudas o que han decidido estar solteras se ha perdido la connotación negativa que existía con respecto a vivir solo una conducta que históricamente afectaba la mujer porque su papel estaba vinculado al matrimonio la maternidad y aquí hay un punto de partida la ley del divorcio que se aprobó en el ochenta y uno y mil novecientos ochenta y uno y que dio lugar a la creación de nuevos modelos de hogar

Voz 17 18:25 pues que el divorcio y la separación ha elegido por supuesto como han incidido en la conformación de otros modelos de de hogares no sigo las relaciones y valiente con ustedes compartirlas si pues buenos diferentes formas de articular esas esas conviene que sus hogares

Voz 1275 18:41 en cualquier caso Roberto se trata de una opción residencial más y según las previsiones en quince años habrá seis millones de personas que vivirán son las en nuestro país Hora veinticinco

Voz 1827 19:21 Donald Trump llega mañana el Reino Unido de todavía Theresa May el presidente de Estados Unidos estará allí tres días tiene previsto reunirse con la primera ministra británica a las puertas de que ya el viernes se haga oficial su renuncia a corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 19:35 no pisará suelo británico hasta mañana por la mañana pero Donald Trump ha echado ya abundante leña al fuego en la política británica el presidente americano ha entrado a saco en los asuntos internos de este país en dos entrevistas este fin de semana concedidas a dos periódicos de

Voz 1827 19:51 súper Murdoch Trump ha recomendado al

Voz 0273 19:54 lo unido que deje la Unión Europea sin acuerdo y sin pagar la factura de treinta y nueve billones de libras del divorcio ha aconsejado que el líder del Partido del Brexit Nair Farràs sea incluido en las futuras negociaciones con Europa ya ha dado su apoyo a Boris Johnson como mejor sucesor de Theresa May Por si fuera poco ha declarado también que el líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn no es un amigo de América ya advertido que Estados Unidos podría dejar de compartir los secretos de los servicios de inteligencia con el Reino Unido si Corbyn llegara a ser primer ministro

Voz 1827 20:28 en las últimas horas dos líderes políticos uno de Francia la otra de Alemania han presentado su dimisión ante los malos resultados que sus partidos avión obtenido en las elecciones europeas del domingo pasado José Luis García Íñiguez

Voz 1061 20:39 el último en presentar la dimisión esta misma tarde ha sido el líder de los republicanos franceses el partido tradicional de la derecha lograban hubo que ha dejado el cargo tras el fracaso de la formación en las europeas que apenas tuvo el ocho y medio por ciento de los votos y fue la cuarta fuerza en Francia precisó cesó e indecisión ha explicado en el canal TF aunque es la única decisión responsable que podía tomar ante la situación del partido y que no quiere ser un obstáculo para la reconstrucción de la derecha en Alemania quién admitidos la presidenta de los socialdemócratas André anales que ha durado poco más de un año en el cargo el SPD bajo hasta el quince coma ocho por ciento de los votos en las europeas en el que fue su peor resultado a nivel federal y de hecho los verdes son ya la segunda fuerza en Alemania

Voz 1827 21:18 en Argelia las elecciones previstas para el próximo cuatro de julio han quedado finalmente aplazadas el Consejo Constitucional de aquel país que está inmerso en la inestabilidad política desde hace meses ha anunciado este domingo el retraso ante la imposibilidad de celebrar los comicios en esa fecha prevista a corto con sal Sonia Moreno ya es oficial que las

Voz 1916 21:38 elecciones presidenciales argelinas no se pueden celebrar el próximo cuatro de julio el anuncio fue hecho la mañana del domingo por el Consejo Constitucional en una declaración en la que menciona la imposibilidad de organizar los comicios aunque no explica la razón para rechazar las dos candidaturas presentadas la semana pasada el jefe del Ejército gays a la que no quiso posponer au anular amparándose en el artículo todos de la Constitución sin escuchar al pueblo finalmente los propios partidos políticos escucharon las protestas de los ciudadanos no se presentaron el veinticinco de mayo a medianoche cuando terminó el plazo de presentaciones de candidatos para concurrir a las elecciones convocadas por el Gobierno interino para el cuatro de julio el Consejo Constitucional sólo había recibido dos dossieres de personas desconocidas tenía diez días para estudiar las candidaturas de definitivamente hoy nos han validado ahora corresponde al jefe del Estado ensalada convocar nuevamente al electorado

Voz 1827 22:26 de vuelta a España en Sevilla una mujer ha sido apuñalada por su pareja un hombre que ya ha sido detenido la víctima está ingresada en el hospital a Radio Sevilla

Voz 1874 22:35 esto la supuesta agresión ha ocurrido en torno a las doce esta pasada madrugada los vecinos alertaron de una discusión entre la pareja y cuando la policía hay emergencias sanitarias llegaron a la vivienda la riada de Sevilla Este la mujer presentaba seis heridas por arma blanca que supuestamente su marido la había causado con un cuchillo cinco de las cuchilladas eran superficiales pero una de ellas la alcanzó el abdomen y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza el presunto agresor un hombre de cincuenta y cinco años ha sido detenido y llevado a dependencias en la Policía Nacional no tiene antecedentes penales

Voz 1827 23:11 mientras tanto continúa la investigación por el suicidio de Verónica la empleada de Iveco que se quitó la vida al difundirse un vídeo de contenido sexual entre sus compañeros de trabajo Se trata de un posible delito de revelación de secretos por el que sólo el año pasado fueron condenadas más de cincuenta personas aquí en España Alberto Pozas en dos mil trece dos jóvenes mantenían relaciones sexuales en una discoteca de un polígono de Castellón lo que no sabían es que estaban siendo grabadas que el vídeo terminaría circulando sin control por Whatsapp el autor del vídeo termino condenado a tres años y medio de cárcel y ellas padeciendo angustia ansiedad y sintiéndose estigmatizada por no saber quién puede tener ese vídeo en su teléfono móvil como ellas como Verónica existen decenas al año según los datos de la Fiscalía sólo en dos mil dieciocho Se dictaron cincuenta y siete condenas delitos de revelación de secretos a través de las tecnologías de la información aunque el número concreto que afecta a imágenes íntimas de mujeres no se conoce la ansiedad y la depresión son consecuencias que se repiten en sentencias dictadas en casos similares la última Un joven de Madrid multado con quinientos cuarenta euros por hacer un perfil falso en la red social Tuenti y colgar fotos de su expareja desnuda en su última memoria la Fiscalía explica que en casos como el de Verónica la trabajadora de Iveco sólo puede ser condenado por revelación de secretos el que empezó a difundir el vídeo y todavía sobre la difusión de este tipo de imágenes privadas en Brasil la policía va a investigar al futbolista Neymar por difundir en su Instagram donde tiene ciento veinte millones de seguidores fotos de carácter sexual enviadas por una mujer que lo acusa de violación María Gómez

Voz 11 24:36 el Departamento contra los delitos informáticos de Brasil envés investigará el vídeo publicado por Neymar en su cuenta de Instagram en el que aparece conversaciones privadas y fotos íntimas de la mujer que le acusó de violación Neymar asegura que posee vídeos privados que el envío la denunciante la mujer cuya identidad no ha sido divulgada presentó una denuncia acusando al futbolista de haberla violado en un hotel de París el pasado quince de mayo Neymar ha negado esa versión de los hechos además de la acusación de presunta violación Neymar podría enfrentarse a un delito de difusión de material de contenido sexual sin consentimiento de la víctima que en Brasil tiene una previsión de pena de uno a cinco años de cárcel

Voz 1084 25:16 Ponce actores en escena y un grupo de personas con Alzheimer sentados en primera fila acompañado

Voz 21 25:22 dos por sus familiares pero esta obra no trata

Voz 1827 25:25 es ya están en Madrid mañana tienen una última oportunidad de ver en los teatros de Cannes del canal una obra que se llama Leo enviar desaparecer una reflexión sobre los cambios que nos provoca el paso de los años y sobre las consecuencias para nosotros para los nuestros de la pérdida de memoria en los ensayos de la obra de hecho han llegado a participar un grupo de personas que tienen Alzheimer y sus familias ahora sí Radio Madrid Enrique García

Voz 1084 25:51 once actores en escena y un grupo de personas con Alzheimer sentados en primera fila acompañado

Voz 21 25:56 dos por sus familiares pero esta obra no trata sobre el Alzheimer Carlos Tuñón es el directo para nosotros es un montaje sobre gente acompaña gente es un desafío a a lo que viene

Voz 4 26:07 a lo que a lo que no puede ser toda una vez venga qué hace pues enfrentarte puedes negarlo pues intentará evitarlo es un poco al final hacia donde vamos de octubre a mayo han participado en

Voz 1084 26:17 los ensayos han sido los hijos de Eliano que pujan los reinos de su padre

Voz 2 26:21 el lío

Voz 1084 26:28 han bailado han cantado canciones de otros tiempos

Voz 2 26:33 lo que Dios mío

Voz 4 26:35 sean y lo reconociendo muy bonito

Voz 22 26:40 con un Orellana o que no nos conozcamos vamos viendo nada vamos yo por lo menos sí que voy

Voz 1084 26:48 venga Gucht expresión hace conoce y ahora son público pero público participante de una obra en cuyo texto aparece algo tan cotidiano la discusión entre hijos ante esa pregunta qué hacer con el padre cuando olvida

Voz 23 27:04 eh

Voz 4 27:09 pues así terminamos perdíamos un fin de semana con temperaturas altísimas que seguirán mañana más o menos igual en el centro de la Península los termómetros empiezan a bajar en el norte donde se esperan lluvias por ejemplo en Galicia Asturias pasen una feliz semana adiós

