Hora 25 Fin de Semana (09/06/2019)

corrió muy buenas noches no nos cansamos de repetir este titular Rafa Nadal agranda su leyenda

Voz 3 00:30 preparado para sacar ahí estaba golpea Rafa la derecha de tipo Chuck a Roca al suelo todos los a la cara alta ya son es impresionante es increíble lo que ha logrado todo te metes aquí en la Philippe Chatrier

Voz 1827 00:50 Nadal ha ganado esta tarde la final de Roland Garros ya van doce su rival el austriaco Tim se rendía a la evidencia lo definía como algo irreal como una leyenda del deporte Nadal por su parte muy emocionado lo hemos visto hasta llorar dos veces explicaba así el buen sabor que deja este trofeo después de una mala racha

Voz 2 01:08 bueno hace relativamente muy muy poco tiempo no sabíamos se sí podríamos siquiera estar compitiendo aquí tener este este trofeo aquí conmigo significa muchísimo no sabes que sin sin todos vosotros aquí no no hubiera sido posible muchísimas gracias por por Japón llevármelo en momentos más complicados de verdad es sin duda en la gran noticia del domingo

Voz 1827 01:33 las puertas de una semana en la que veremos los primeros resultados de las negociaciones a nivel municipal y autonómico el sábado quedarán constituidos formalmente los ayuntamientos antes el martes lo hará la Asamblea de la Comunidad de Madrid ya hoy tenemos algunas pistas sobre qué puede pasar en los próximos días Ignacio Aguado de Ciudadanos y Rocío Monasterio de Vox se han reunido por primera vez esta tarde es la primera fotografía del partido de Albert Rivera compartiendo mesa con la ultraderecha al mismo tiempo que dicen que ellos con la ultraderecha no van a sentarse a negociar la formación de ningún Gobierno enseguida les ampliamos esta noticia descontamos también cómo van las conversaciones en otros territorios como ha aumentado la brecha económica entre unas comunidades y otras cuál es la consecuencia política de esto cuál es la consecuencia política de que unas regiones se sientan marginadas Andrés Rodríguez pues es catedrático de Geografía económico

Voz 4 02:22 la persona que está votando por un partido a favor del Brexit lo que estoy diciendo es no sólo yendo un grito de ayuda está diciendo hoy en día que sino hay futuro para mí tampoco va decir así que

Voz 1827 02:35 así se explica el Brexit o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca sobre lo primero mañana empiezan las primarias para elegir al sustituto de Theresa May al frente del Partido Conservador sobre lo segundo Donald Trump amenaza china con más aranceles sino ve avances en su próxima reunión con el presidente Xi Jinping esta estrategia la de amenazarle ha salido estupendamente con México que cede a todas sus pretensiones en materia de inmigración López Obrador trata de disfrazar lo común éxito para su país

Voz 5 03:00 afortunadamente ayer se impuso la política sobre la confronta sino debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto del parte del presidente Donald Trump

Voz 1827 03:17 aquí en España el domingo nos deja el siguiente mensaje del presidente del Gobierno a las víctimas de la violencia machista

Voz 2 03:23 eh

Voz 6 03:30 la igualdad en fin y al cabo la violencia es la expresión más cruel más brutal

Voz 1827 03:41 en española las palabras de Sánchez antes de participar en una carrera popular en contra de la violencia machista en Ayamonte en Huelva ya sea ya se le ha hecho la autopsia a la pareja cuyos cadáveres encontraron ayer en su casa con signos de violenta de violencia se investiga como un crimen machista todavía sobre la violencia contra las mujeres la Policía Nacional ha desmantelado en Marbella una red que explotaba sexualmente a varias mujeres en total hay veintiún detenidos y a esta hora nos vamos en directo hasta la provincia de Huelva porque miles de personas esperan hoy en la aldea del Rocío la salida de la Virgen por allí está Francisco Javier Ramos cómo está el ambiente buenas noches

Voz 1503 04:20 buenas noches desde la aldea del Rocío que

Voz 7 04:22 eh un ambientazo que tenemos ahora mismo

Voz 1503 04:25 en estos momentos se vive la bonita y tensa espera que precede a la procesión de la Virgen en estos momentos la Hermandad Matriz de Almonte y su ciento veinticuatro hermandades filiales se dirigen lentamente a la plaza de Doñana para el rezo del Santo Rosario que se celebrará recorriendo las calles de del aldea con su sin pecados alumbrado por bengala que comenzará a las doce en punto de la noche a su finalización en torno a las tres de la madrugada esperamos que se produzca el tradicional salto de la reja que marca el comienzo de la procesión aunque ahora siempre es incierta el año pasado los almonteños saltaron las treinta y cuatro minutos de la madrugada

Voz 1827 05:26 son las once y cinco las diez y cinco en Canarias y la semana termina con una primera fotografía de los representantes en Madrid de Ciudadanos y Vox sentados juntos en la misma mesa primera fotografía de familia del partido de Albert Rivera con la ultraderecha al mismo tiempo que dicen que le niegan a la ultraderecha la negociación política desde Ciudadanos aseguran que ha sido una cita casi casi de cortesía y que no han hablado de la formación del Gobierno en la Comunidad sólo de la composición de la Mesa de la Asamblea que está prevista para este martes Radio Madrid Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 05:55 qué tal buenas noches en un hotel en secreto sin testigos sin convocar a la prensa hiciera sin avisar ni siquiera a su jefe Ignacio Aguado no había informado previamente a la dirección nacional de su partido de esta reunión aunque no les ha sorprendido porque sabían que este encuentro iba a producirse tarde o temprano este contacto entre Ignacio Aguado Rocío Monasterio es importante porque Ciudadanos ha levantado formalmente su veto a Vox al menos para dialogar y algo más el primer cara a cara entre Ciudadanos y Vox ha servido para apuntalar el pacto del reparto de la Mesa de la Asamblea de Madrid Ig garantizar que quede bajo una mayoría de derechas ciudadanos quiere la presidencia del Parlamento madrileño Ibooks ya avisó que sólo les daría su apoyo si se sentaban hice lo pedían formalmente y eso es lo que hago

Voz 1061 06:45 el hoy ahora está por ver si Ciudadanos

Voz 0861 06:48 responde y apoya a cambio la entrada de Vox en la mesa lo más probable es que si de hecho el partido de Abascal ya tiene garantizado un puesto porque así lo ha pactado ya con el Partido Popular según las fuentes consultadas en esta reunión no se ha hablado del futuro gobierno en Madrid pero Vox avisa no han renunciado

Voz 1827 07:07 gracias Bañuelos y escuchen lo que ha dicho esta noche en Twitter Manuel Valls que es el candidato que apoyaba Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona Pablo

Voz 1157 07:13 Torres dice Valls que el futuro de España de las CCAA y de los ayuntamientos no puede depender de los separatistas o de la extrema derecha el primer el ex primer ministro francés avisa a los pactos con Vox no forman parte de la normalidad democrática sino de la normalización de la extrema derecha además ha mandado un mensaje a la dirección de ciudadanos cada uno tiene que asumir su responsabilidades Isère cuarenta dice el discurso de Valls contra los acuerdos con la extrema derecha choca con el de la dirección del partido naranja que no descarta alcanzar Paco pactos con Vox para gobernar en autonomías y Munich

Voz 1827 07:44 pero sus sacaba de responderle ahora mismo Marcos de quintos que fue el fichaje de Rivera para las últimas generales le pille a Manuel Valls también en Twitter que se lo diga al PSOE que le diga al PSOE que se abstenga para permitir que haya un gobierno entre PP y Ciudadanos sin necesidad de otros apoyos tanto en la Comunidad común el Ayuntamiento sólo por recordarle a Marcos D quintos en la Comunidad fue el Partido Socialista la fuerza más votada en el Ayuntamiento fue la plataforma de Manuela Carmena hay PP y Ciudadanos no suman tendrían que conseguir los votos de los votos a favor de Vox más o menos claro lo que pueda pasar en Madrid muchas muchísimas dudas sobre qué puede pasar en el Ayuntamiento de Barcelona a un lado esta Ada Colau dispuesta a repetir como alcaldesa formando una coalición improbable con Esquerra y el PSC y al otro Ernes Maragall de Esquerra que también se ve como alcalde lo ha dicho hoy mismo y que trata de convencer a Colau para que apoye finalmente su candidatura Sara selva buenas noches

Voz 1510 08:37 qué tal buenas noches Maragall insiste en que es posible retomar las negociaciones bilaterales con Colau

Voz 1882 08:41 yo creo que es el alcalde estoy de que éste

Voz 10 08:44 la división en una entrevista en el diario ahora dice que

Voz 1510 08:46 se sigue viendo como alcalde y sobre la posibilidad de que Manuel Valls apoya Colau

Voz 10 08:51 incluso en algún punto hay que proponer no puede ser que un Londres

Voz 1827 08:53 Mikel dicen que eso sería una hipoteca permanente

Voz 1510 08:56 de colado en cambio dice que no está hablando ni va a hablar con Ciudadanos quiere un gobierno tripartito con Esquerra y el PSC ellos no están por la labor así que si no lo consiguen no cierra la puerta a recibir el apoyo de Valls para ser investida alcaldesa acaba de estar en La Sexta

Voz 0134 09:08 si ellos no se ponen de acuerdo para ese gobierno tripartito pues nos presentamos a la investidura y todos los votos que vengan bienvenidos vengan esos votos a la investidura pero nosotros los acuerdos de ciudad los vamos a hacer sólo con las formaciones de izquierdas y las formaciones progresistas antes de la investidura si después de la investidura

Voz 1510 09:24 dice que lo hago buscará el acuerdo más amplio posible desde el PSC ya advirtieron ayer no van a apoyar su candidatura a no ser que lleguen antes a un acuerdo de gobierno

Voz 1827 09:31 ya hay dos comunidades dos bastiones históricos del Partido Popular que también están en duda Sara en función de lo que decida hacer allí Ciudadanos el primeros Murcia

Voz 1510 09:39 ciudadanos tiene que decidir si acepta o no la propuesta del PSOE los socialistas le dan a Ciudadanos el Ayuntamiento de Murcia se a cambio ellos los apoyan en la comunidad

Voz 11 09:46 aquí el ofrecimiento que será hecho a Ciudadanos es para regenerar una región donde la corrupto

Voz 1827 09:52 John salta por la etapa de las alcantarillas en ciudad

Voz 1510 09:54 no se reúnen mañana dicen que van a estudiar todas las propuestas

Voz 1827 09:57 primero Murcia segundo Castilla y León la web Diario dieciséis publicaba esta mañana que que según algunos antiguos miembros del PP en aquella comunidad se manipularon las primarias que llevaron a la presidencia de la formación Alfonso Fernández Mañueco desde el PSOE piden a ciudadanos que reflexionen sobre si quieren seguir negociando para mantener a este PP en el poder

Voz 12 10:15 se tiene que ir a su casa el Partido Popular de Castilla y León su dirección está inhabilitada para la regeneración estoy segura de quién Ciudadanos se pregunta si queda alguien limpio entre los dirigentes del Partido Popular y por tanto yo lo único que les dirías que con honestidad a misa reflexión y obren en consecuencia

Voz 1827 10:35 bueno pues con las negociaciones en ayuntamientos y gobiernos autonómicos todavía abiertas hoy les hemos dibujado algo así como el mapa de la desigualdad de España las diferencias económicas que existen entre unas comunidades y otras diferencias que han aumentado en los últimos años Sergio Soto buenas noches y noches La Rioja Cantabria Asturias y la Comunidad Valenciana cuatro comunidades que todavía no han recuperado los niveles económicos previos al

Voz 1882 11:00 ha ido de la crisis su PIB sigue por debajo del de entonces siguen paradas en la foto inmediatamente posterior al estallido de la burbuja pero el dato llama más la atención si lo comparamos con la evolución de Catalunya o Madrid éstas han crecido más de diez puntos desde entonces la brecha se ensancha más números que lo demuestran el PIB per cápita es decir la riqueza de en territorio dividida entre sus habitantes Se trata de uno de los indicadores más utilizados para medir el bienestar en los últimos dieciocho años el PIB per capita andaluz ha crecido un sesenta y dos por ciento el dato no es malo pero es que en el mismo periodo el del País Vasco ha crecido un setenta y cuatro por ciento el de Madrid un sesenta y cuatro el de Canarias un XXXV María Jesús Fernández analista de Funcas pide poner el acento en la formación

Voz 13 11:45 tenemos comunidades autónomas en los que he cerca de la mitad de la población activa tienen un nivel de formación inferior a la secundaria completa es imposible que una economía en estas circunstancias vaya a ser capaz de subirse al tren de la cuarta revolución industrial

Voz 1882 12:01 cómo se explican estas diferencias Sergio cuáles son

Voz 1827 12:03 las causas de este crecimiento desigual Aida

Voz 1882 12:06 veracidad de partida en La Rioja y Asturias la decadencia de una parte de la industria muy importante la despoblación asturiana en la Comunidad Valenciana el endeudamiento pero todas coinciden en un sector servicios que ha perdido fuelle en la era del auge de los servicios ligados a las nuevas tecnologías es lo que le funciona Madrid servicios también en Baleares aunque las islas ya se resienten porque el turismo no aporta tanto valor añadido el resultado cuales pues que según el INE los diez barrios con renta más alta de España los diez están en Madrid

Voz 1827 12:36 Ibar cero las comunidades autónomas tienen transferidas

Voz 1882 12:39 competencias importantísimas para el día

Voz 1827 12:41 día de los ciudadanos como educación sanidad pública y uno imagina que tener menos dinero supone también un peor

Voz 1882 12:49 servicio público claro la base fiscal es menor es decir hay menos riqueza y por tanto menos de dónde recaudar aunque en materia de servicios también influyen las políticas que adopta cada comunidad pero vea Nos por ejemplo en servicios públicos fundamentales la suma de sanidad educación y protección social la brecha entre comunidades alcanza el cuarenta y dos por ciento según un estudio de la Fundación BBVA Euskadi se gasta en sanidad quinientos sesenta euros más por habitante que Andalucía pero aquí decíamos también influye el modelo porque en Madrid con la renta per cápita más alta de España se gasta cuatrocientos euros menos que el País Vasco un navarro tiene un profesional de los servicios sociales Atención Primaria por cada ochocientos noventa habitantes un madrileño uno por cada ocho mil habitantes

Voz 1827 13:33 así que es cuestión también de prioridades políticas coinciden todos los expertos con los que has hablado Sergio en que esta desigualdad va a ir a más en los próximos años aquí en España pero también en el resto del mundo

Voz 1882 13:44 es la tendencia que señalan todos los datos vamos a más para los territorios que más tienen una concentración cada vez mayor de la inversión en las áreas urbanas más grandes decimos más grandes porque los especialistas señalan que al hablar de ciudades en el Foro Económico Mundial ya no se refieren a Murcia ni siquiera a Bilbao Andrés Rodríguez pose es catedrático de geografía económica de la London School of Economics

Voz 4 14:06 es como apostar que la Champions lavar a ganar todos los años al Real Madrid y el Barcelona que Barcelona es alta pero aún así estos dos equipos han ganado sólo el veintiocho por ciento de las Copas de Europa no se puede pensar que apostando en aquellas partes que fomentan un sólo un tercio del crecimiento se puede llegar a crecer y a crear el dinamismo para todo el resto del territorio

Voz 1882 14:29 bueno pues ya ocurre se agudiza en Francia en los últimos veinticinco años sólo una región ha crecido por encima de la media del país la de la capital París y esto se repite en la mayoría de estados europeos en España o Italia han crecido más los que ya eran

Voz 1827 14:44 pero hablabas antes en Hora catorce de la venganza de los lugares que no importa no las consecuencias políticas que tienen que haya territorios

Voz 1882 14:52 que se sienten abandonados es la distorsión fruto de esas ciudades medias o pequeñas que quedan marginadas sin oportunidades si la desigualdad antes venía dada por la clase social en que se nacía después por el país el primero el tercer mundo ahora viene marcada por diferencias dentro de los países por la comparación con el otro que vive en la gran ciudad el efecto es una enorme polarización un voto que ya no es sólo de castigo sino de resentimiento y venganza los votantes del Brexit no sabían las consecuencias de su voto ahora la saben no les importan asegura Rodríguez

Voz 4 15:25 la persona que está votando por un partido a favor del Brexit lo que estoy diciendo es no sólo pidiendo un grito de ayuda sin está diciendo hoy en día que sino hay futuro para mí tampoco es futuro para vosotros

Voz 1882 15:37 sí de ahí los chalecos amarillos en Francia el voto Trump el Brexit is su correspondencia con ciertas regiones del país los expertos insisten el talento no está sólo en las grandes ciudades el veinte por ciento de las quinientos mayores empresas del mundo están en ciudades medias Inditex en Arteixo Ikea en un pueblo de dos mil habitantes

Voz 1827 15:57 gracias Sergio todavía sobre las grandes cifras económicas hoy ha terminado una reunión en Japón convocada para preparar la cumbre del G20 de finales de este mes allí han hablado de los riesgos a los que se enfrenta la economía mundial sin mencionar expresamente la guerra comercial liderada por Donald Trump sin proponer medidas concretas para combatir la Almudena López sino

Voz 1458 16:15 faltan soluciones concretas para hacer frente a la inestabilidad lo ha dicho la ministra de Industria Reyes Maroto un harén

Voz 14 16:21 la nación que no recoge ni las amenazas que sufre en estos momentos el sistema multilateral basado en reglas

Voz 1458 16:28 hay tanto tienes concretas para la titular de Economía España está afrontando mejor la ralentización del Comercio Exterior debido a las tensiones comerciales Nadia Calviño

Voz 15 16:37 de hecho eso explica que hayamos visto en los últimos meses en este último año una ralentización de nuestro sector exterior que afortunadamente se ha visto compensada por el dinamismo de la demanda interna

Voz 1458 16:49 la declaración final de esta preparatoria del G20 que tendrá lugar a finales de mes no se ha hecho eco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China porque Trump no quiere aparecer como el culpable de la actual situación Emilio Ontiveros es el presidente de Analistas Financieros Internacionales

Voz 16 17:03 que la ausencia de referencia al centrales tendrá que ver con el lema

Voz 1827 17:08 premio de la administración estadounidense en no

Voz 16 17:11 sumir la responsabilidad sobre esa desaceleración del

Voz 1458 17:14 entre económico para Ontiveros la declaraciones más esperanzadora de lo que se ve en realidad en el documento además los ministros de Economía de los países más desarrollados del mundo afirman que ven señales de que el crecimiento global parece estar estabilizando

Voz 1827 17:27 sobre la guerra comercial México seguirá dormir esta noche tranquilo una vez liberado de la amenaza de los aranceles que Donald Trump y va a imponer sobre sus productos a partir de mañana mismo se libra a cambio de un acuerdo en materia de inmigración que Sacyr que satisface buena parte de las demandas de la Casa Blanca todos los inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos esperarán en suelo mexicano a que se tome una decisión pero atención porque Trump no descarta José Luis García Íñiguez volverá a amenazar con más impuestos si es que lo ve necesario

Voz 1061 17:56 si Trump en una ristra de tuits dice por un lado que tiene ahora plena confianza en México Jan que va a cooperar en la frontera pero avisa de que si por alguna razón desconocida no hay cooperación siempre va a poder volver a su posición anterior a la amenaza de aranceles dice el presidente de Estados Unidos aunque luego añade que no cree que eso vaya a ser necesario trazan anticipa también que algunos detalles todavía no se han anunciado que se darán a conocer llegado el momento ayer de hecho ya dijo que México va a empezar a comprar una importante cantidad de productos agrícolas estadounidenses aunque no aclaró si forma parte del acuerdo hoy Marta Bárcena que es la embajadora mexicana en Washington

Voz 1510 18:28 a la absoluta echen

Voz 17 18:30 la ha dicho en las actividades

Voz 1061 18:33 que está segura de que el comercio de productos agrícolas pueda aumentar drásticamente en los próximos meses pero Bárcenas no ha confirmado que este incremento esté vinculado al acuerdo bilateral del viernes por la noche los contactos entre los equipos técnicos de Estados Unidos y México van a continuar casi semanalmente

Voz 1827 18:47 Alberto en Reino Unido mañana empiezan las primarias para elegir al sustituto de Theresa May al frente del partido conservador una vez hecha oficial el viernes pasado su renuncia parte como favorito Boris Johnson uno de los partidarios de un Brexit sin acuerdo que hoy mismo decía en la prensa británica que si él fuera primer ministro

Voz 1882 19:05 yo no pagara la deuda que Reino Unido

Voz 1827 19:07 n con la Unión Londres Daniel poético

Voz 0047 19:10 Boris Johnson ha prometido que si es elegido primer ministro al veintidós de julio no va a entregar los cuarenta y cuatro mil millones de euros acordados como factura de salida de la Unión Europea ha criticado el hecho que Theresa May firmara entregarlos antes de cerrar un acuerdo considera que el factor económico es determinante en una negociación ya ha afirmado que la Unión Europea debe entender que este dinero sea retenido hasta que se clarifique el futuro del Reino pido también ha asegurado que va a eliminar la salvaguarda que exige la Unión Europea para evitar la frontera en Irlanda del Norte Boris Johnson que ha dicho que el país saldrá de la Unió Europea treinta y uno de octubre con acuerdo o sin ese gran favorito para ganar las primarias que empiezan mañana otros candidatos han explicado sus programas Michael Good por ejemplo quiere crear un entorno favorable a las empresas y sustituir el IVA por un impuesto más bajo Dominique Cap insiste en suspender el Parlamento para que no bloquee la salida sin acuerdo algo que otros diputados consideran ilegal mientras que Matt Hancock advierte del riesgo electoral para los conservadores de gira a la derecha

Voz 1827 20:02 allí en Londres monumental ha calcinado hoy un edificio de viviendas el fuego ha arrasado seis plantas y a pesar de lo impresión antes que son las imágenes nadie ha resultado herido ahora se están investigando las causas todavía en el Reino Unido ya están en libertad los cinco adolescentes que pegaron esta semana una paliza brutal a dos chicas lesbianas en un autobús de Londres y frente a la intolerancia la visibilidad la necesaria visibilidad por ejemplo en Tailandia allí por primera vez han entrado cuatro diputados transgénero al Parlamento del país soy nadie el pasado miércoles

Voz 1882 20:40 cuatro de los quinientos votos en la Cámara de Representantes para elegir al primer ministro en Tailandia fueron emitidos por primera vez en la historia del país por diputados transgénero estas personas que obtuvieron su escaño el pasado mes de marzo tendrá la opción de elegir con qué géneros identifican ante las Cortes Tania tan orín uno de los símbolos de esta nueva generación de políticos en Tailandia explica por qué ha decidido emprender esta nueva etapa han web alza cine

Voz 1827 21:06 que ha yo trabajo como director decía

Voz 18 21:08 en ella en una de mis películas el tema principal era la diversidad sexual donde sea mi experiencia en la lucha por los derechos LGTB quiere aprovechar esa experiencia para hacer que nuestro país avance Love and Sweet

Voz 1827 21:20 la película a la que hace referencia fue emitida

Voz 1882 21:23 todo salvo en Tailandia donde fue censurada por ofensa moral a pesar del importante avance que supone la entrada de estos parlamentarios la realidad en Tailandia dista de ser idílica aunque es cierto que no hay ninguna ley que castiga la comunidad LGTB numerosas personas han denunciado sentirse discriminadas en su puesto de trabajo por su orientación sexual es el caso de una profesora filipina que tras ser contratada como maestra por un colegio en Tailandia los responsables de ese centro decidieron que ocupar otro puesto donde no tuviera ningún contacto con los niños tras descubrir que era transexual la voz de estos cuatro diputados será la de un colectivo que sigue sufriendo el rechazo social

Voz 1827 22:02 más de quince años después del final de la guerra de Irak en la población de aquel país ve cómo se desmantela un símbolo de la ocupación estadounidense la llamada zona verde una especie de fortaleza de hormigón en la mitad de Bagdad por la que no podían pasar los civiles Oriol Andrés

Voz 19 22:17 doce mil vallas de hormigón menos juntas conformaban un muro que blindada una exclusiva isla en pleno centro de Bagdad la llamada zona verde establecida tras el derrocamiento de Sadam Husein en dos mil tres esta fortificación conocida como la pequeña América ofrecía seguridad y confort embajadas edificios de la administración interina e instituciones mientras fuera de los muros El País se desangraba en una guerra sectaria consecuencia del caos de poder provocado por la invasión estadounidense símbolo de la injerencia extranjera hay del distanciamiento entre políticos y la población el fin de la Zona Verde es esperanzador para una sociedad civil iraquí que ha dado muestras de fortalecimiento en los últimos años lo explica para Cadena Ser el activista de Bagdad Yahya

Voz 20 22:57 Will Hunting Future and this Foods procesiones

Voz 4 23:02 en Assen Echevarría en Essex

Voz 20 23:04 modo de con Flex San Pablo en San from the Black I Peace Now Sly Iguashi que te incluido o de clusters de adquirir cifraban en Rolling

Voz 1882 23:15 tú con todos los problemas que

Voz 19 23:17 aún padece un país que apenas sale de la guerra contra Estado Islámico la reapertura es para los activistas Un gesto de unidad y una muestra que Bagdad es de nuevo una ciudad asegura sin contar que la mejora que supondrá para el tráfico de la capital contribuirá en un avance palpable para la vida de sus habitantes

Voz 1827 23:32 escucho en esto que publica el diario El País Irán ha cerrado medio millar de bares y restaurantes por ir en contra de la moral islámica que hacían pues por ejemplo poner música que el régimen no autoriza Irene

Voz 17 23:44 utilizar música no autorizada o incitar al libertinaje son literalmente los motivos que el jefe de la policía de la capital iraní ha dado para cerrar quinientas cuarenta y siete cafeterías y restaurantes en diez días y detener a once de sus propietarios los cafés son uno de los pocos lugares donde los jóvenes de ambos sexos pueden encontrarse en Irán se han multiplicado en los últimos años en algunos establecimientos cuenta el país las mujeres ignoran los pañuelos caído sobre sus hombros suena música que los conservadores tachan de invasión cultural porque viene de Occidente el régimen está tratando de imponer normas más estrictas ha prohibido el alcohol lo que ha generado un mercado negro o ha incrementado las restricciones en la vestimenta las mujeres deben cubrirse el pelo el cuerpo en público además sean

Voz 1882 24:32 prohibido en las fiestas mixtas

Voz 9 24:36 de vuelta a España ampliamos la noticia que les contábamos en la portada de este hora25 la Policía Nacional ha desmantelado una red

Voz 1827 24:44 Ed que explotaba sexualmente a varias mujeres en Marbella ser Malaga Jesús Sánchez una denuncia

Voz 21 24:49 dónde me ha permitido asestar este golpe la banda utilizaba un chalé de Marbella para explotar sexualmente a las mujeres captadas en diferentes puntos del país ya a las que sometían a jornadas maratonianas multas si no cumplían con un mínimo de clientes no podían salir del sótano las amenazaban y agredían la operación se salda con veintiun detenidos todos de origen portugués además se dedicaban al menudeo de drogas la policía bloqueado cuentas bancarias en el país vecino incautado estupefaciente

Voz 1827 25:16 esto en esto es Marbella en Valencia un profesor ha sido detenido por acosar sexualmente a quince menores Radio Valencia Manuel Gil

Voz 1284 25:22 la investigación se inició a partir de la denuncia ante la Guardia Civil de la madre de una de las menores en una localidad de la provincia de Valencia al parecer el sospechoso se ganaba la confianza de sus alumnas contactaba con ellas a través de redes como Instagram o whatsapp para pedirles fotografías los agentes han procedido a la detención del hombre que ha pasado ya a disposición del Juzgado número cuatro de Llíria ya ha quedado en libertad con cargos eso sí con orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de doscientos metros de las menor

Voz 1827 25:48 ha condenado a tres años y medio de cárcel el dueño de un bar que ponía la música tan alta que no dejaba dormir a los vecinos

Voz 0055 25:54 Alberto Pozas se hizo con el bar a finales de dos mil doce y dejó de regentar lo tras el verano del año siguiente mientras tanto los ruidos de la música por la noche superaron ampliamente los límites de ruidos permitidos por la normativa y la familia que vivía en el piso de arriba sufrió las consecuencias según explica la justicia se agravaron todos los síntomas de la ansiedad y el insomnio que arrastraban por años de ruidos del mismo bar con otros dueños la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido condenarle a tres años y medio de prisión por un delito contra el medio ambiente su defensa ha decidido recurrir si el Supremo declara firme la sentencia tendrá que entrar en prisión a cumplir con

Voz 1827 26:26 así a partir del dos mil veintiuno diez escuelas de Barcelona serán refugios climáticos espacios abiertos a todos los ciudadanos habilitados de tal forma que amortiguan las altas temperaturas Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 26:37 en estas escuelas se llevarán a cabo medidas azules como la incorporación de puntos de agua en los patios verdes creando más espacios de sombra grises interviniendo sobre los edificios para mejorar por ejemplo su aislamiento además de los alumnos y los profesores se van a beneficiar también los vecinos del barrio porque los patios escolares estarán abiertos durante el verano el Comisionado de Ecología Frederic Gimeno asegura que estas escuelas serán como un campo de pruebas para que sirvan para ensayar y para tener un catálogo de medidas que sean aplicables al resto de escuelas de la ciudad del resto del Mediterráneo de las cuarenta y cinco escuelas que optaban a ser refugio climático se han escogido

Voz 1827 27:16 a día de una por distrito teniendo en cuenta criterios como el grado de exposición al calor o la intensidad de uso tiempo para mañana terminamos las temperaturas que van a seguir más o menos igual que hoy mencionan la lluvia en el norte en Catalunya pasen Cleese Maria adiós

