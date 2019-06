Hora 25 Fin de Semana (16/06/2019)

Voz 1 00:00 este nombre es que broma es chufla pues claro que me ha parecido la Cadena Ser para este susto de verdad

Voz 1827 01:22 hola muy buenas noches la luz vuelve poco a poco Argentina después de un apagón masivo que ha dejado sin suministro eléctrico a todo el país y que ha alcanzado incluso a Uruguay el Gobierno argentino todavía no sabe qué ha pasado descarta en principio un ciberataque el secretario de Estado de Energía anunciaba esta noche una investigación

Voz 6 01:39 se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral esta falla no es algo anormal o extraordinario lo que sí es algo anormal lo extraordinario no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron

Voz 1827 01:57 la desconexión total y así los argentinos han despertado a oscuras en un domingo en el que estaban preparados para celebrar allí el día del padre con todos los inconvenientes que tiene para la vida cotidiana estar sin luz

Voz 11 02:08 tenía miedo era llena de esos que esos quiere más

Voz 12 02:15 yogures carne de todo esta mañana se corto Deluxe me quería morir me puse como loca todas las cosas que teníamos vecinos me iban a echar a perder rifle porque además yo no

Voz 1827 02:27 aquí en España una vez constituidos los ayuntamientos encaramos la semana atentos a las negociaciones para formar gobierno en ocho comunidades autónomas que a las negociaciones también para investir a Pedro Sánchez como presidente hoy Ximo Puig ha asumido el cargo como presidente de la Comunidad Valenciana se ha planteado la posibilidad de trasladar a la Moncloa el espíritu del Pacto del Botánico el gobierno de coalición que funcionará allí entre PSOE Compromís y la marca valenciana de Podemos lo hacían Mónica Oltra hay Pablo Echenique

Voz 13 02:54 y aquí hemos demostrado que es una fórmula de éxito sobre la gobernabilidad de España creo que es oportuno insensato mirar a la Comunidad Valenciana

Voz 1827 03:05 nada nuevo es lo que llevan diciendo desde el resultado electoral pero Miquel Iceta

Voz 14 03:10 yo creo que vi motivo de inspiración

Voz 1827 03:13 que definía ese gobierno a tres común modelo de inspiración aclaraba eso sí que los modelos no tienen por qué exportarse a otros sitios que no se pueden replicar las condiciones desde el Partido Socialista ha respondido a su secretario de Organización José Luis Ábalos

Voz 15 03:26 con veto nada en absoluto eh esto como saben es una competencia del presidente creo que lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno sin ataduras

Voz 1827 03:35 mientras tanto después de haberle regalado poder institucional a Vox por ejemplo en la capital de España Albert Rivera y los suyos se enfrentan al reto de hacernos creer a todos aquí en Europa que Ciudadanos es un partido contundente contra la extrema derecha el partido de Emmanuel Macron quiere que el grupo liberal al que comparte con Ciudadanos en la Eurocámara firme una carta de valores que renuncie a cualquier tipo de alianzas con los ultras lo explicaba la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Gobierno France

Voz 16 04:01 pues no

Voz 17 04:04 no haremos concesiones nuestra idea de que cuando eres un partido proeuropeo no trabajas con la extrema derecha pediremos a los eurodiputados de ciudadanos que aclaren su situación respecto a su partido sushi

Voz 1827 04:16 hoy en Alemania el partido de Angela Merkel la CDU ha firmado un documento en el que rechazan cualquier colaboración con la ultraderecha ultraderechista Alternativa para Alemania nosotros diferenciamos dice entre conservadores y reaccionarios en fin sobre la defensa de las libertades y de los principios democráticos dos escenarios el primero Hong Kong hasta un millón de personas ha salido a las calles para exigir la retirada definitiva de la ley que permitiría entregar a China activistas ya disidentes segundo escenario Arabia Saudí cuenta la CNN que han suspendido la condena a muerte al chico de dieciocho años al que habían detenido siendo un crío de trece por haber participado en una manifestación contra el Gobierno de aquel país aquí noticia que hemos conocido esta misma noche la Guardia Civil ha detenido en Vigo a los dos supuestos líderes del grupo terrorista Resistencia Galega llevaban seis años en clandestinidad pesaba sobre ellos una orden europea de detención

Voz 1827 05:48 diez y cinco en Canarias las seis cinco de la tarde en Argentina un país que ha sufrido hoy un apagón de gran magnitud ha dejado sin suministro eléctrico a prácticamente todos sus habitantes que ha llegado hasta Uruguay Sara selva buenas noches qué tal buenas noches cómo está la situación hasta ahora

Voz 1510 06:03 pues según el Gobierno argentino el setenta por ciento del país ha recuperado la electricidad esa es la última actualización y esperan que se recupere totalmente a lo largo del día lo mismo en Uruguay van recuperando poco a poco la electricidad pero aún hay zonas sin luz en los dos países empiezan a funcionar también algunos trenes ya alguna línea de metro que han estado todo el día paralizado

Voz 1827 06:20 ya pasados ahora sabemos ya que se debe este apagón

Voz 1510 06:22 sabemos que ha habido un fallo en la conexión entre dos centrales hidroeléctricas que son como el corazón del suministro eléctrico de Argentina y Uruguay desde el Gobierno dicen que es un fallo normal que podría haberse solucionado pero que ha acabado derivando en una cadena que ha llevado al sistema a desconectarse y eso no se lo explican por ahora hay más dudas que respuestas Gustavo Lopetegui secretario de Energía

Voz 16 06:41 lo que hay que entender por qué pasó por qué no se aisló esa falla cuáles fueron las circunstancias previas se estaba trabajando en el rango que marca la norma Ike revela haremos las conclusiones del informe cuando estén listas pero hoy todavía sería aventurado hablar de errores

Voz 1510 07:02 no descartan ninguna posibilidad van a abrir una investigación y después sancionar si es que hay algún responsable durante horas Argentina estado sin luz Ana hay Marcelo dos afectados de Buenos Aires

Voz 1827 07:10 es como nadie alos empezaran

Voz 12 07:13 a hacer sonar todos los teléfonos para preguntar si alguien tenía él

Voz 19 07:16 a ver si te pasaba justo y el día del padre no deparó aquí cubran todas casi todas la capital argentina una más las cosas que pasan en Argentina hoy además había

Voz 1510 07:27 acciones locales en algunas regiones de Argentina hay muchos han votado a oscuras el presidente del país Mauricio Macri ha dicho que se trata de un caso inédito

Voz 1827 07:34 aquí en España mañana es el día para que los cincuenta y cuatro eurodiputados electos se presenten ante la Junta Electoral Central prometan juran su cargo lo tienen que hacer presencialmente así que Carles Puigdemont fugado de la justicia tiene que pisar suelo español si quiere recoger su acta el Supremo la bordado este mismo fin de semana que si viene va a ser detenido por su parte Oriol Junqueras no podrá hacerlo pero porque el alto tribunal no le ha dado permiso la defensa de Oriol Junquera ya ha presentado esta tarde un recurso contra esta decisión Radio Barcelona Aitor Alvarez buenas noches

Voz 1005 08:04 buenas noches el abogado de Junqueras Andreu es el crimen su recurso que la decisión del Supremo vulnera el derecho a la representación política a la libertad de ambulatoria a la presunción de inocencia y a la libertad de expresión el escrito subraya que mientras el Supremo le impedía salir de la prisión el Boletín Oficial del Estado publicaba la lista de europarlamentarios estos en la cual estaban Junqueras Puigdemont Coming asegura literalmente que la resolución impugnada se aparta de precedentes análogos sin razón contraviene la normativa que regula la participación de ciudadanos en las elecciones al Parlamento concluye además que el Supremo podría dictar así una suspensión indefinida generalizada el derecho a la participación política de Junqueras bandera de además se pregunta qué sentido tendría la participación de Llongueras en las elecciones el voto ciudadano sino no se puede ni tan solo atender al primer trámite establecido en su condición de parlamentario electo

Voz 1827 09:00 gracias Aitor pues así empezará esta semana política que va a estar marcada inevitablemente por las negociaciones para formar los gobiernos autonómicos que están todavía pendientes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente sobre este último asunto hoy en el diario El País Pablo Iglesias insistía en un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos

Voz 20 09:18 eso es claramente que nuestro modelo puede ser el Gobierno de la Comunidad Valenciana el propio Ábalos aclaró para alguien tuviera dudas lo que significaba un gobierno de comparación cuando señaló que efectivamente el Gobierno valenciano era un ejemplo del Gobierno de cooperación

Voz 1827 09:33 Nuestro modelo dice Iglesias puede ser el de la Comunidad Valenciana se refiere Iglesias ha llamado Pacto del Botánico el acuerdo de gobierno a tres entre el PSOE Compromís y la marca que utiliza Podemos en aquella comunidad acuerdo que hoy mismo se revalidado para cuatro años al ser investido Ximo Puig como presidente

Voz 21 09:49 yo Ximo Puig Ferrer promedio que hay tan continúo el cargo de presidente de la Generalitat

Voz 1 09:55 acatar la Constitución española así prometía Ximo Puig el cargo

Voz 1827 09:59 después ya durante su discurso en Les Corts hería que se solucione ya el problema de financiación que padece la Comunidad Valenciana

Voz 21 10:06 la solución del problema valenciano en esta legislatura es irrenunciable inaplazable

Voz 1827 10:12 imprescindible para mañana está previsto que tome posesión de su cargo el resto del Gobierno valenciano cuyos nombres hemos empezado a conocer esta misma noche también mañana Manuela Carmena va a dimitir como concejala Isère reunirá por primera vez el nuevo equipo del Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez Almeida el popular José Luis Martínez Almeida como alcalde de momento ha dejado a Vox fuera del primer escalón institucional pero es un matiz importante eso de de momento porque el propio Hermida recordó se compromete a incorporar los en los próximos días a Radio Madrid Carolina Gómez

Voz 0393 10:47 vox no tendrá concejalías en el Ayuntamiento de Madrid y de momento no aparece presidiendo ninguna junta de distrito que era el acuerdo al que se había llegado con el Partido Popular aunque esto no significa que no lo vaya a hacer porque José Luis Martínez Almeida explica en la prensa que tienen veinte días para definir cuáles son los puestos a los que quieren optar no es cuestión de ocultar lo obvio dice van a solicitar algún distrito iban a ti el presupuesto ir representación en determinados entes públicos en relación a los votos que han obtenido por tanto el Partido Popular cederá parte de su poder institucional a Vox en los próximos días los populares se quedan con las áreas de gobierno más importantes salvo Urbanismo que será para ciudadanos la nueva portavoz del Ayuntamiento de Madrid será Inmaculada Sanz que ha sido la mano derecha de Almeida durante esta legislatura el área de Cultura lo dirigirá Andre Levy

Voz 1827 11:32 mientras tanto ciudadanos sea isla en Europa después de haberle puesto a Vox la alfombra roja para que entre en las instituciones españolas escuchen a la secretaria de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno francés

Voz 16 11:42 no os ocupar es que

Voz 17 11:44 sí lo haremos concesiones en nuestra idea de que cuando eres un partido proeuropeo no trabajas con la extrema derecha pediremos a los eurodiputados de ciudadanos que aclaren su situación respecto a su partido su tiempo

Voz 1827 11:59 danos ha tratado de reconstruir puentes con Manuel Valls aunque discrepan con él por haber permitido que Ada Colau siga como alcaldesa de Barcelona la alternativa a ella era un Gobierno de Esquerra Republicana según Carlos Carrizo Se de Ciudadanos sus diputados nunca apoyarán referencia Colau a quién quiere hacer trizas la unión entre todos los catalanes

Voz 22 12:17 nuestras tres concejales optaron por no hacer eh con sus votos alcaldesa a una populista como a la Colau que es además el apoyo necesario iba siempre de la mano con el independentismo en Cataluña

Voz 1827 12:33 aquí todavía en clave política Antonio Maíllo ha anunciado esta tarde que deja su escaño en el Parlamento andaluz luz que dimite como coordinador de Izquierda Unida en aquella comunidad mañana va a explicar los motivos pero según dice la agencia Efe se debe a cuestiones personales

Voz 23 12:47 sí

Voz 1827 12:59 pero si mañana van al banco a pedir una hipoteca para comprar una casa es posible que ya te noten los efectos de la nueva ley hipotecaria que ha entrado este domingo en vigor básicamente por simplificar mucho obliga a los bancos a pagar a un notario para que éste compruebe que el cliente entiende perfectamente lo que está firmando además establece unos exámenes más rigurosos para comprobar la solvencia de quién contrata una hipoteca para evitar el riesgo de impago Sergio Soto buenas noches y noches vamos a tratar de aclarar todas las dudas que puedan surgir a quién tenga en mente contratar una hipoteca haber lo primero que hace exactamente se nota

Voz 24 13:31 la ley dice que nos debe servir de asesor a él debe enviarle el banco una ficha individualizada con todos los datos de la hipoteca que pensamos solicitar debe hacerlo al menos diez días antes de la firma entonces nosotros solicitantes del préstamo debemos reunirnos con el notario para que nos explique detalladamente el acuerdo esto es una fase fundamental del proceso de la que recelan asociaciones como Adicae porque del notario depende que realmente el cliente entienda que le ofrece el banco Isi le interesa o acude a otro el notario también nos acompañará al banco el día de la FIA

Voz 1827 14:04 hay quien habla de un colapso en la concesión de hipotecas antes en el Hora catorce medias colapso colapso no no no es para tanto no

Voz 24 14:11 es que hasta ahora la concesión de la hipoteca era cuestión de un par de clics de ordenador con la introducción de estos requisitos es cierto que algo se retrasará pero en todo caso los notarios aseguran que el proceso sólo llevará unos días José Luis Lledó es vicepresidente del Consejo General del Notariado

Voz 25 14:27 cuando uno se compra un coche cuántas veces va confesionario pues Toxo tres no cuando uno se hipoteca qué queréis ver nada más no hay que ver comparar hay que ver el mercado como esta hay que asegurarse hay que conocer las cláusulas pues no pues la hipoteca una cosa tan importante que tenemos que tomaron con calma tenemos gente vernos lo que firmamos

Voz 24 14:45 acerca de si la plataforma electrónica soportará la nueva carga los notarios están convencidos de que si porque ya el año pasado sirvió para tramitar veintinueve millones de sobres

Voz 1827 14:55 en a los clientes antes de concederles la hipoteca en qué consiste que se va a tener en cuenta

Voz 1 15:00 desde saber si somos solventes sonó bueno la norma

Voz 24 15:02 hola la forma de evaluar la solvencia el banco deberá tener en cuenta el empleo del solicitante sus ingresos en ese momento sus activos los ahorros ya está una previsión de cómo le irá en el futuro incluso después de jubilarse si es preciso Julio Rodríguez ex miembro de Economistas frente a la crisis y expresidente del Banco Hipotecario

Voz 26 15:20 que si aspirará a las centrales Vinci almacén de riesgo que el empleado que concede préstamos nos tengan ningún beneficio como consecuencia de la concesión de préstamos la ley alude a que soy supervisor visitará la situación del préstamo no sólo en el momento de la concesión sino también durante la vigencia del presta

Voz 24 15:37 la intención es desterrar ciertas prácticas por ejemplo no podrán ofrecernos ventas cruzadas es decir obligarnos a llevarnos con la hipoteca una moto si productos vinculados bajo ciertas premisas y aquí es donde habrá que estar más atento

Voz 1827 15:50 la ley elimina definitivamente las cláusulas suelo y otro tipo de cláusulas abusivas parecidas que obligue a los bancos a pagar ciertos impuestos que hasta ahora corrían a cargo del cliente aplicado a este caso eso de la banca siempre gana podemos decir Sergio que al final los clientes van a pagar más por sus hipotecas para contrarrestar las pérdidas de los bancos

Voz 24 16:10 se lo hemos preguntado a ellos mismos José Luis Martínez de la Asociación Española de Banca Santos González de la Asociación Hipotecaria

Voz 27 16:17 ese sentido muchas implicaciones son

Voz 28 16:20 que tienes anticipar en estos momentos si se encarecen los costes hubiera alguna expectativa de que también se encarecerá el producto final ahora la realidad que está el mercado

Voz 1005 16:30 anda bueno a qué se refieren pues aquí más

Voz 24 16:32 es competencia puede acabar con esa tentación de repercutir en los los costes Julio Rodríguez

Voz 26 16:38 está mayor conocimiento que se tiene de las condiciones del préstamo invitarán más a comparar con los que practican otros entidades puede provocar un aumento de la competencia Tino necesariamente una elevación de los tipos de interés más bien es una reducción de los tipos de interés que un ERE bastión

Voz 24 16:54 asignaturas pendientes para las asociaciones de usuarios una dación en pago obligatoria para el banco no voluntaria como ahora vigilar los productos vinculados a la hipoteca

Voz 9 17:08 fuera de España

Voz 1 17:14 más de un millón de personas ha llenado las calles dejaron Con vestidos completamente de negro

Voz 1827 17:20 para exigir que se respete el sistema de libertades del que goza esta antigua colonia británica ante la amenaza creciente de China el Gobierno anunció ayer que dejaba en suspenso la ley que permitiría extraditar a China a disidentes y activistas pero los manifestantes reclaman que no sea una suspensión temporal reclaman que se aparque María Gómez de manera definitiva

Voz 1628 17:38 es ya la tercera manifestación de esta semana en Hong Kong pero sin duda de la de hoy ha sido la más multitudinaria el aplazamiento del polémico proyecto de ley de extradición no ha acallado la protesta ciudadana los con con ese no se conforman y piden además de la retirada total del proyecto la dimisión de la jefa del Ejecutivo reclaman que el Gobierno condene la violencia policial de las protestas del pasado miércoles en las que se dispersó a los manifestantes mediante gases lacrimógenos pero tras de goma el proyecto de ley que estaba previsto que se aprobara el veinte de junio ha desatado una gran división social los opositores temen que esta ley haga posible la extradición de periodistas o activistas críticos con el Gobierno algunos manifestantes pretenden quedarse toda la noche frente a la sede del Parlamento

Voz 1827 18:21 se cumple una semana del acuerdo migratorio que Estados Unidos firmó con México y que entre otras cosas daba a mes y medio a este país para reducir la cantidad de gente que cruzan la frontera de forma ilegal te momento en un gesto evidente de que se ha endurecido la política migratoria las autoridades mexicanas han detenido a casi ochocientas personas Almudena López sino

Voz 1933 18:39 los arrestos llegan ocho días después del acuerdo firmado con Trump de ahí que se interprete como un gesto de endurecimiento de la política migratoria por parte del Gobierno de López Obrador sin embargo este sábado el presidente mexicano decía esto

Voz 29 18:51 llama vía el que se rechace al extranjero en hemos siempre Arles buen trato a todos los seres humanos hayan nacido en cualquier parte del mundo además

Voz 1933 19:05 las decenas de inmigrantes africanos que se encuentran en la frontera de México con Guatemala denuncian las condiciones de los centros improvisados en la zona en los que malviven

Voz 30 19:13 muy a ante de Don Juan

Voz 1933 19:17 con esta mujer de Camerún le decía a la CNN que no tiene acceso a nada y que nadie les está informando sobre el proceso que tienen que seguir para llegar a EEUU aunque lo habitual es que los inmigrantes sean de países de Centroamérica durante los últimos meses las autoridades tanto las mexicanas como las de Estados Unidos están viendo cómo aumenta el número de inmigrantes africanos que intenta llegar a suelo estadounidense López Obrador se ha comprometido a reducir las llegadas de inmigrantes a Estados Unidos de hecho cuando firmaron el acuerdo quedaron en ver si esas medidas eran o no efectivas sino Lawson Trump juega con la posibilidad de volver a amenazar a México con sanciones unilateral

Voz 1827 19:54 iraquí Se cumple un año de este momento

Voz 1 20:02 una ya mañana de la llegada del acuario

Voz 1827 20:05 los al puerto de Valencia seiscientos veintinueve personas llegaban a España con esta ilusión que estamos escuchando después de pasar ocho días a la deriva ocho días en los que países tan democráticos como Italia o Malta se negaron a darles puerto seguro dejaron abandonados a su suerte en el mar de estos seiscientos veintinueve cuatrocientos ochenta siguen en nuestro país Félix es uno de ellos y con el hablado Nicolás Castellano

Voz 32 20:26 el diecisiete de junio nosotros llevamos Valencia

Voz 1620 20:32 es el nuevo cumpleaños para Félix esa y nunca olvidará la entrada al puerto de Valencia porque por fin ponía su vida salvo no sólo del Mediterráneo

Voz 32 20:39 sólo Dios Wenger para acuario para Púbol especialmente adaptada a mí

Voz 1620 20:47 tuvo que salir de su país Sierra Leona tras ser estigmatizado y rechazado con Cruz Roja Médicos Sin Fronteras hizo elabore de enfermero y enterrador en la peor epidemia de ébola de la historia

Voz 32 20:56 yo ya controlaba ya abajo con mi con boca también en mi país de dos mil catorce y una de en malos malo malo malo

Voz 1620 21:10 bien trabaja como enfermero en un hospital de Libia que describe como un infierno ahora está estudiando para trabajar en España

Voz 32 21:16 quién va a continuar ni ni sucesión yo en Encinedo está ahí

Voz 1620 21:23 élite veintidós años vive hoy con otros cuatro inmigrantes en un piso de CEAR en Valencia

Voz 32 21:27 hago salir antes no ofenden

Voz 1620 21:32 la suya es una de las seiscientas treinta historias de los rescatados de la acuarios la mayoría ha acabado en Francia y otros países europeos Félix sueña con ser enfermeros cirujanos

Voz 1827 21:40 vaya pues como Félix ciento siete mil personas trataron de llegar a Europa para construir un proyecto de vida aquí huyendo del hambre la guerra o la miseria en sus países de origen sirio Valdés buenas noches

Voz 33 21:51 buenas noches por eso cuando se dirigen a la sociedad a las instituciones comunitarias las ONG recuerdan que quienes llegan a las fronteras de la Unión Europea no lo hacen por deseo

Voz 0047 22:01 elegir el legalmente exacto de olvido

Voz 9 22:04 dentro de este lugar

Voz 34 22:07 de hay bondad durante dos semanas está en el mismo posición que levanta por la noche que solo

Voz 9 22:13 agua era más fácil

Voz 33 22:21 las historias de si Brahimi Lina son sólo algunos ejemplos según Estrella Galán directora de CEAR el principal problema que se plantea a la hora de dar soluciones a la crisis migratoria es el enfoque cree que España está en disposición de liderar una nueva corriente

Voz 35 22:36 los últimos cinco años por ejemplo se han levantado veinticinco con dos muros en Europa que además son simbólico

Voz 1827 22:43 desde no reclaman a las personales

Voz 33 22:46 las públicas que moderen sus discursos para no alentar el odio entre la población y subrayan la necesidad de afrontar los rescates marítimos con responsabilidad María Jesús Vega es su portavoz

Voz 35 22:56 es que las personas seguían ahogándose en todos los mía marca los minas a mujeres vuelos intentan veras os dijo la última vez

Voz 33 23:08 Jennifer olía experta en infancia movimiento de Save the Children recuerda que hay que poner especial atención a los menores

Voz 36 23:15 si es así Simancas infracciones de separaciones familiares encontramos con niños que llegan

Voz 32 23:20 no es que tienen alguien que sean otros Estados

Voz 1620 23:23 en la Unión Europea tiene múltiples con

Voz 33 23:25 apetencias en materia migratoria como la intervención en las condiciones de entrada de residencia o las normas sobre visados y expulsiones pero sólo un tres por ciento de la ciudadanía califica de muy buenos

Voz 1827 23:37 su gestión en esta materia a lo largo de los últimos

Voz 33 23:39 el domingo nos deja también en la costa

Voz 1827 23:42 estación de que las reivindicaciones de eso que llamamos la España vacía da tienen bastante fundamento verano de hoy había convocada una concentración frente al Ministerio de Fomento para reclamar un tren digno que una Algeciras con Madrid pues bien ha cancelado porque si venían hasta Madrid no podían volver a sus casas había tren Juan María de la Cuesta es portavoz de la plataforma Un siglo sin tren

Voz 37 24:03 cuál fue nuestra sorpresa cuando nos contestan que la vuelta tendría que ser el domingo a las ocho de la mañana bueno bueno la manifestación a las doce no podemos volver al A8 nosotros está preparado por si el Altaria separaba había algún contratiempo pero lo que no estaba preparado es que no hubieras plazas para la boda

Voz 1827 24:20 y otro conflicto pero este laboral los médicos de prisiones amenazan con ir a la huelga indefinida denuncian que sufren una carga asistencial insoportable porque desde el estallido de la crisis económica sus plantillas no han hecho más que ir a menos ahora mismo de cada diez plazas que fija el Ministerio del Interior cuatro se quedan sin cubrir de cada diez cuatro esta es una de las quejas que ha recogido el Defensor del Pueblo en su informe anual informa Laura Marcos

Voz 1279 24:47 hoy hay doscientos doce médicos para tratar a los más de cincuenta y un mil reclusos que cumplen condena en cárceles españolas hace tres años eran casi el doble Pedro Martínez es médico en la cárcel de Ocaña de Toledo

Voz 1 24:58 acabo de llegar ahora mismo caso es todo el fin de semana de guardia he tenido muchas urgencias tres de ellas muy grave

Voz 38 25:04 muchísimo estrés angustia impotencia y una gran frustración es como si en un centro de salud solamente se atendiese en urgencias no hubiese otro tipo de consulta

Voz 1279 25:15 con el agravante de que la cárcel es el primer contacto con la sanidad para muchos reclusos drogodependientes con hepatitis VIH o enfermedades mentales la Confederación de Sindicatos Médicos calcula que de media estos doctores ganan veinte mil euros menos al año que sus compañeros de atención primaria sin contar las guardias ya alertan además del problema del envejecimiento el noventa por ciento de quienes asisten en una cárcel tienen más de cincuenta años y uno de cada tres podría jubilarse hoy mismo por eso están dispuestos a ir a un paro indefinido dicen que desde hace dieciséis años se incumple la ley que obligaba a transferir la sanidad penitenciaria a las autonomías

Voz 39 25:54 hay que llora que me da mucha pena pero para bien ya sé que lo hará bien si es una gran profesional entonces por qué me da pena enseñárselo entrar de madrugada a partir de septiembre

Voz 1 26:05 sí pero Pepa Bueno podrá dormir un poco más

Voz 39 26:07 a cierto que caminan madrugada bastante más lo que tengo yo llorado por tema

