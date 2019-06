Hora 25 Fin de Semana (29/06/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1061 00:00 son las once de la noche las diez en Canarias y a esta hora hay treinta y seis grados en Madrid treinta y seis grados también en Toledo y en Zaragoza XXXII en Lleida XXXI en Badajoz algo más de fresco veintisiete grados en Logroño donde también están en plena ola de calor es veintinueve de junio decíamos que son las once las dicen Canarias

Voz 1 00:20 y eh

Voz 2 00:30 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1061 00:41 qué tal buenas noches aquí en la radio ya saben que les acogemos a frio o haga calor y que siempre tenemos algo que contarles hoy por ejemplo les contamos que un grupo de piratas informáticos de hackers han publicado capturas de imagen de la bandeja de entrada del correo electrónico de Manuel Marchena el presidente del tribunal que juzga el caso del pluses el CNI está investigando ese ataque informado hoy en concreto trata de averiguar si hay alguna potencia extranjera detrás del los propios servicios de inteligencia españoles aseguran que los piratas no consiguieron consumar con éxito su ataque pero lo cierto es que fuentes del entorno del juez Marchena confirman a la SER la veracidad de las imágenes de la bandeja de su correo de entrada publicadas en Twitter por una cuenta de Anonymous cercana al independentismo no es difícil caer en la reflexión de que ese sus consecuencias sólo le faltaban unos hackers

Voz 2 01:29 además este sábado los bomberos han logrado

Voz 1061 01:31 estabilizar el incendio en Ribera d'Ebre que ha quemado seis mil hectáreas todavía hay activos tres focos en Toledo Madrid y Ávila Irene Dorta buenas noches

Voz 3 01:39 buenas noches el originado en Almorox en Toledo se ha extendido a Madrid donde han sido evacuados cuatrocientos vecinos en la localidad de cada alce de los heridos el fuego de Gavilanes en Ávila ha sido el más peligroso en las últimas horas ha pasado de nivel I al II debido a la proximidad del foco de Arenal tila UME acaba de enviar noventa y cuatro soldados en total más de diez mil hectáreas han sido ya calcinadas

Voz 1061 02:02 las altas temperaturas han entorpecido mucho las labores de extinción del fuego la ola de calor ha afectado especialmente a Baleares Navarra País Vasco y Cataluña aunque se ha notado en todo el interior peninsular para mañana el pronóstico no es mucho más

Voz 3 02:13 no no refrescar a mucho mañana aunque habrá un ligero descenso de las temperaturas el interior de la península seguirá llevándose la peor parte de esta ola de calor con treinta y cinco grados en Madrid XXXIII en La Rioja XXXIX en Ciudad Real y hasta cuarenta y uno en Zaragoza

Voz 1061 02:28 en Osaka en Japón se ha clausurado este sábado la cumbre del G20 donde se han producido algunos avances entre Estados Unidos y China como el levantamiento parcial del veto de trampa

Voz 3 02:36 hoy el presidente norteamericano vamos toros cierta complicidad con su homólogo chino Xi Jinping

Voz 4 02:45 hemos pasado mucho tiempo juntos en los hemos hecho amigos de hecho creo que tenemos posturas muy cercanas nos estamos acercando poco a poco Josep-Lluis histórico que lograremos firmar un acuerdo comercial justo

Voz 3 02:57 Trump ha anunciado el levantamiento parcial del veto a la empresa china away dejará que la firma americana le vendan sus productos pero no ha querido asegurar si sacará a la empresa china de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no impondrá más aranceles al país asiático al menos de momento

Voz 1061 03:13 Pedro Sánchez va a estar mañana en Bruselas donde empieza el reparto de cargos de la Unión Europea el presidente español ha hablado de la sesión de investidura sin dar fechas y ha insistido en la idea de un gobierno de cooperación con Podemos

Voz 3 03:24 el presidente español no contempla una investidura fallida

Voz 1722 03:27 encubrir de cooperación es lo que necesita España un gobierno de cooperación donde Unidas Podemos Partido Socialista se puedan entender en políticas sectoriales en beneficio de la clase media trabajadora donde sin duda alguna creo que tenemos que ir a que se formen gobierno el próximo mes de junio

Voz 3 03:47 el martes la presidenta del Congreso comunicará la fecha de la investidura y a partir de ahí Sánchez tiene prevista hacer otra ronda de contactos con los líderes de PP Ciudadanos y Unidas Podemos los socialistas confían que con la fecha puesta las dinámicas sean otros

Voz 1061 04:01 en la capital de España miles de personas se han manifestado a favor de Madrid central el lunes entra en vigor la moratoria que el nuevo alcalde el popular José Luis Martínez Almeida ha impuesto se va a dejar de multar a los vehículos iban a poder volver a circular por el centro de la ciudad

Voz 3 04:13 diez mil manifestantes según la Delegación del Gobierno sesenta mil según los convocantes entre ellos políticos de más Madrid como Marta Higueras del Partido Socialista como Pepu Hernández la manifestación ha recorrido la plaza de Callao hasta el Palacio de Cibeles y la lectura del manifiesto final ha concluido al grito de Manuela vuelve te necesita

Voz 1061 04:32 dan los titulares del deporte Amanda gala qué tal buenas noches

Voz 0419 04:34 qué tal buenas noches mañana se juega la final del Europeo sub veintiuno España se enfrentará a Alemania a las nueve menos cuarto para conseguir su quinto europeo una final que viviremos en Carrusel Deportivo a partir de las ocho de la tarde más noticias de fútbol la Ponferradina ha vuelto a Segunda división tres años después tras ganar al Hércules por uno cero con gol de Óscar Silva mañana a las seis de la tarde es la juega al Atlético Baleares del Mirandés para conseguir la segunda plaza que da acceso a la categoría de plata mientras un Fórmula uno Leclerc se ha llevado la pole en el Gran Premio de Austria seguido Dukan Hamilton y completando la primera fila Combes está no contó con la misma suerte Vettel que no pudo completar la Q3 por problemas en su monoplaza ni tampoco Carlos de que saldrá último por la Sección

Voz 5 05:17 que es la impuesto al cambiar la unidad de Potter

Voz 0419 05:20 ya la carrera mañana a las tres Indra Talgo antes será el turno de la carrera en Moto GP a las dos de la tarde donde cuarto eran los saldrá primero segundo Viñales tercero Rins ella fuera de la primera línea de salida estarán Marc Márquez ocupando la cuarta posición

Voz 7 05:40 hola soy Julia yo estoy haciendo el máster de Periodismo UAM El País aprende periodismo haciéndolo ya pues inscribir T en escuela punto El País punto com

Voz 8 05:50 hombre veinticinco

Voz 1061 05:53 lo último de este sábado es que el CNI y está investigando el ataque informático al correo electrónico del presidente del tribunal que juzga el pluses de Manuel Marchena el grupo anónimos Catalunya alineado con el en mismo ha accedido a la cuenta del magistrado ya publicado en Twitter una captura de pantalla de su bandeja de entrada como les venimos contando fuentes del entorno de Marchena confirman a la SER la veracidad de esa captura vamos a ampliar esta información con Mariela Rubio buenas noches

Voz 1450 06:16 buenas noches fuentes del Centro Nacional de Inteligencia han confirmado la SER que advirtieron a los jueces del Supremo que integran el Tribunal del pluses de que tomase medidas de precaución para blindar sus cuentas de correo electrónico de un posible hackeo ya que habían detectado intentos masivos de acceso de hecho el miércoles la cuenta de Anonymous Catalonia publicaba un mensaje en el que se burlaban de la escasa seguridad del correo del poder judicial lo cierto es que el hallazgo colgado por anónimos Catalonia demuestra sin lugar a dudas que los piratas informáticos accedieron finalmente a la bandeja de entrada del correo corporativo del juez Marchena sobre este punto el CNI guarda silencio la investigación sobre el incidente sigue en marcha con el objetivo de identificar a los responsables fuentes cercanas a la investigación señalan que el hecho de que los supuestos hacker se jactan en público de su acción admitan al tiempo que no encontraron datos es un indicio suficiente de que no accedieron a información sensible esa es ahora la hipótesis principal

Voz 1061 07:09 bueno pues Astra que hemos conocido ese hackeo lo más importante de este sábado en los había llegado desde Japón donde se ha terminado la cumbre del G20 allí el presidente en funciones Pedro Sánchez ha tomado rumbo a Bruselas para la cumbre de mañana otra cumbre en la que se van a repartir los puestos de poder de la Unión Europea pero Sánchez sigue pendiente de su propia investidura en julio a partir del martes cuando ya conozcamos la fecha de ese intento el líder del PSOE va a abrir una nueva ronda de contactos enviada especial a Osaka Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 07:34 buenas noches una vez que la presidenta del Congreso comunique la fecha de la investidura el próximo martes Pedro Sánchez tiene intención de hacer otra ronda de contactos para conseguir los apoyos que ahora no tiene porque no contempla una investidura fallida e insiste en formar gobierno en julio

Voz 1722 07:50 que España no se puede para España necesita un gobierno en el mes de julio no en agosto septiembre octubre en el mes de julio

Voz 0806 07:59 gobierno en julio porque según fuentes de La Moncloa el juego ya va en serio a partir del martes Sánchez confía en que cuando se ponga la fecha las dinámicas ya sean otras cada decisión porque pesa dicen en su entorno se va a sopesar la intención del presidente es no moverse mantiene su voluntad de que Podemos sea su socio preferente Hinault tiene previsto hacer una oferta similar a Albert Rivera

Voz 1722 08:22 este es un Gobierno que quiere gobernar con políticas progresistas para el conjunto de la sociedad española para la mayoría de la sociedad española a partir de ahí también he dicho o voy a tratar de entenderme con todos los partidos políticos dentro de la Constitución con todos los partidos políticos dentro de la Constitución

Voz 0806 08:37 a Rivera ya casado les va a exigir Sánchez eso aseguran fuentes de La Moncloa que no bloqueen porque no hay alternativa

Voz 1722 08:44 en aquellos que están planteando el no a mi investidura está en su cabeza el planteamiento de un adelanto electoral o una repetición electoral

Voz 0806 08:51 eran las reflexiones del presidente Sánchez en Osaka en Japón al término de la cumbre del G20 y antes de irse a otra cumbre al Consejo Europeo que se celebra mañana en Bruselas

Voz 1061 09:01 del G20 no ha llegado también una de las imágenes de la jornada la reunión entre Donald Trump Xi Jinping los presidentes de Estados Unidos y China ha terminado con una distensión de sus relaciones al menos una tregua Inma en su guerra comercial

Voz 0806 09:12 tregua comercial entre las dos superpotencias estaban todas las miradas en este G20 puestas en esta pugna Donald Trump se encargó además de calentar el ambiente en los días previos pero luego aquí todo han sido buenas palabras mientras les hacían fotos esta mañana en el hotel en el que se ha producido la reunión con sillín Pin pues el norteamericano ha llegado a decir que el presidente chino es su amigo

Voz 4 09:35 el jurado está implicada hemos pasado mucho tiempo juntos y nos hemos hecho amigos de hecho creo que tenemos posturas muy cercanas unos estamos hacer

Voz 1061 09:43 cuando poco a poco sería histórico

Voz 4 09:46 lograremos firmar un acuerdo comercian justo

Voz 0806 09:49 la reunión acabó bien Washington no va a imponer al menos de momento nuevos aranceles a China ambos países están de acuerdo en restablecer las negociaciones el G20 Se ha cerrado con una declaración de consenso para la reforma de la Organización Mundial del Comercio pero en cambio climático de nuevo Estados Unidos se ha quedado fuera velado

Voz 3 10:08 cuerdo lo que no ha hecho es arrastrar a otros

Voz 0806 10:11 países así que hay fuentes diplomáticas españolas que aseguran que han doblado el brazo a los americanos porque el resto de los diecinueve países defienden que los compromisos adquiridos en París en la lucha contra el cambio climático son irreversibles

Voz 1061 10:24 ese encuentro entre visillos deja también el levantamiento parcial del veto estadounidense contra Huawei Trump todavía no confirma si va a sacar a la empresa de telecomunicaciones china de la lista negra pero sí permite a las empresas de su país venderle productos un anuncio que se produce en la misma semana en la que medios norteamericanos contaban que las empresas estadounidenses habían conseguido la forma de seguir vendiendo material

Voz 1038 10:46 yo a que enseña o en las empresas estadounidenses pueden vender equipamiento a Hawai estamos hablando de equipamiento que no suponen un gran problema para la emergencia nacional las empresas estadounidenses pueden vender este material tenemos muchas grandes compañías en Silicon Valley otros puntos del país que fabrican materiales extremadamente complejo les vamos a dejar venderlo Chihuahua

Voz 1061 11:09 Pedro Sánchez lo hemos contado ha partido desde Osaka hacia Bruselas mañana se celebra allí la cumbre de los líderes de la Unión Europea para decidir los puestos de poder el encuentro podría prorrogarse hasta el lunes pero según ha sabido la ser un socialista Timerman está muy cerca de convertirse en nuevo presidente de la Comisión aunque tiene que de confirmarse este domingo corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 11:28 buenas noches parecía imposible componer este puzzle pero según hemos podido confirmar en fuentes de los negociadores podemos confirmar que un socialista está muy cerca de poder ser el próximo presidente de la Comisión Europea Friends Timerman seis holandés es el candidato socialdemócrata a estas europeas llegaría el cargo tras la renuncia explícita del Partido Popular que a cambio pide por haber ganado estas elecciones que le dejen presidir el Consejo y la presidencia también del Europarlamento es un tema que se ha tratado en el G20 entre los jefes de Gobierno pero no están todos los europeos por lo que hay que esperar a saber si mañana este diseño va a contar con el consenso suficiente

Voz 1061 12:19 en el verano esta primera e inclemente ola de calor nos ha traído también la primera ola de destrucción los primeros incendios hay varios activos el de Almorox en el de la provincia de Toledo se ha ido extendiendo hacia Ávila y Madrid en esta comunidad ha calcinado ya mil doscientas hectáreas ya han tenido que ser desalojadas doscientas personas de un camping Pablo Torres

Voz 10 12:35 más concretamente el de la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios situada en la Sierra de Gredos los servicios de emergencia han tenido que desalojar el recinto que se encontraba lleno como es lógico en esta época del año

Voz 11 12:46 Javier Chivite portavoz de Emergencias fallecido desalojar el camping son unas doscientas personas que más veces trasladadas al polideportivo de la localidad de Canal atendidas por la Cruz roza en principio no serán tantas porque mucho en reírse buena para acudir a su su primera residencia

Voz 10 13:05 en la extinción de este incendio que están participando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que siguen hasta ahora intentando apagar las llamas en el otro que Toledo capital la UME ya ha abandonado las tareas han no Emery ahora haber quedado estabilizado

Voz 1061 13:17 el otro incendio importante el de Tarragona está de momento perímetro todavía no estabilizado pese a que esta tarde con el pico de calor Se han reavivado hasta cuatro puntos en la Ribera d'Ebre han ardido seis mil hectáreas al menos seis mil hectáreas vamos con la última hora desde Tarragona aureola y muy buenas noches

Voz 0867 13:30 hola buenas noches pues lo venimos contando desde primera hora de la mañana el objetivo del día era estabilizar el fuego y así ha sido a última hora de hoy pocos minutos antes de las diez el incendio que desde el miércoles afectados seis mil hectáreas en las comarcas de la Ribera d'Ebre en Tarragona y Les Garrigues ya en Lleida ha quedado completamente está el izado una fase previa a la de control los bomberos lo han podido dominar después de más de dos días completos con los bomberos terrestres atacando directamente a las llamas el Servicio Catalán del Tráfico abierto la principal carretera de la zona la C2 recortada desde el pasado miércoles a partir de ahora durante la noche Ésta es la previsión ochenta dotaciones de los Bomberos de la Generalitat continuarán las labores de extinción los militares desplazados desde el jueves desde Zaragoza y Valencia están ahora abandonando ya al centro de mando de Ginebra ha ardido pino blanco matorral también Olivares enteros el principal cultivo de la zona coincidiendo con esta ola de calor este ha sido el peor fuego en dos décadas en Cataluña

Voz 2 14:28 miles de personas han salido

Voz 1061 14:29 esta tarde en Madrid a la calle para protestar contra la paralización de Madrid central el nuevo alcalde el popular José Luis Martínez Almeida ha decidido dejar de imponer multas desde el lunes en el centro de la capital así que miles de personas han dicho esta tarde que si quieren Madrid centrar la protesta de Estado Ángeles resuelto

Voz 1684 14:45 pese a las altas temperaturas el centro de Madrid se ha convertido en el escenario de reivindicación a favor de Madrid central colectivos ecologistas representantes del mundo de la política y la cultura también vecinos de Madrid han paseado desde la plaza de Callao hasta Cibeles somos

Voz 2 15:04 los europeos y pues sí somos un piso europeo adelante con esto y con mucho más

Voz 12 15:09 me parece una irresponsabilidad política que se quite Madrid central sin haber propuesto absolutamente nada y me parece que los políticos de hoy en día han olvidado que el cambio climático es algo que está ahí que la contaminación está ahí y que

Voz 13 15:22 o lo acta Khan hoy o no lo vamos a poder atajar nunca a mí me parece una locura quitarlo porque hemos

Voz 1684 15:27 los dos alumnos de Secundaria de institutos públicos de la capital han leído el manifiesto han pedido que no se revierta Madrid central como punto final los asistentes pedían la dimisión del alcalde Martínez Almeida

Voz 1061 15:38 en esta decisión de paralizar Madrid central se ha reabierto el debate de la movilidad en las grandes ciudades españolas un debate que realmente casi no se ha cerrado este año así que nos hemos preguntado qué hacer otras ciudades europeas para regular el tráfico urbano Irene buenas noches

Voz 3 15:51 qué tal inmunes hay tres capitales en Europa

Voz 1061 15:53 destacan por ser pioneras en poner en marcha estos plan

Voz 3 15:56 Londres Berlín Copenhague ciudades que empezaron a preocuparse por la sostenida sostenibilidad muy pronto la que más Copenhague que en mil novecientos cuarenta y seis ya realizó su primer plan Patxi Lamikiz es experto en movilidad sostenible

Voz 14 16:11 yo creo que el ejemplo más claro de buena práctica de movilidad urbana en Europa es Copenhague tiene un plan de desarrollo de la ciudad que en vez de crecer a lo largo de las carreteras ha crecido a lo largo de las estaciones de tren y Copenhague luego lo que ha hecho es dedicar mucho

Voz 11 16:30 vacío de sus es Villareal isletas ahora mismo tiene un porcentaje de viajes el me más alto incluso que las ciudades holandesas

Voz 3 16:38 Londres y Berlín comenzaron en dos mil ocho la capital británica es una de las más restrictivas

Voz 11 16:45 por ejemplo Londres lo que hace es que establece una lo llaman pasa por congestión tiene una tasa de acceso al centro urbano de que recientemente ha subido a veinte libras diarias

Voz 3 16:55 pagar por entrar al centro y una zona de bajas emisiones que ocupa más de mil quinientos kilómetros cuadrados es decir más de trescientas veces el área de Madrid centrará en Berlín ningún coche puede circular sin que luzca el distintivo verde además el caso de Alemania es excepcional porque no sólo se trató de la capital sino que setenta ciudades más exigen esas pegatinas a los vehículos

Voz 1061 17:17 estas tres ciudades Irene no son las únicas más

Voz 3 17:20 doscientos ejemplos confirma Adrián Fernández de Greenpeace

Voz 15 17:23 sabíamos recopilado qué ciudades estaban tomando medidas contra la contaminación del tráfico recopilamos más de doscientos ejemplos entre peajes urbanos como los que tienen Londres Estocolmo zonas libres de tráfico zonas personalizadas o zonas de bajas emisiones que restringen la entrada a los vehículos más contaminantes que sería el caso de Madrid

Voz 3 17:44 por ejemplo París donde el Gobierno francés implantó en dos mil siete la pegatina verde para los coches limpios o Bélgica donde se ha establecido una zona medioambiental en la que los vehículos deben inscribirse para entrar en las calles también Roma donde el tráfico está restringido en el centro de la ciudad de lunes a viernes de seis de la mañana a seis de la tarde

Voz 1061 18:03 son el resto de Europa pero sin movernos de España de de más de Madrid central hay algún otro ejemplo

Voz 3 18:07 pues todos los expertos destacan y es el caso de Vitoria allí el Ayuntamiento elaboró en dos mil siete Un plan de movilidad sostenible y espacio público que se terminará a desarrollar en dos mil veintitrés se ha disminuido la cantidad de carriles en Gasteiz hice ha creado el llamado anillo verde en conjunto de parques urbanos Isona experto a la ciudad en dos mil doce fue galardonado con el Premio European Green Capital que la Comisión Europea da cada año a la Ciudad más sostenible ha sido la única vez que una ciudad española ha ganado este premio

Voz 1061 18:37 gracias irán hasta luego hasta luego

Voz 9 18:40 hola

Voz 1061 18:42 vamos con más noticias de este sábado en Barcelona en Canet de Mar dos menores han sido detenidos por presuntamente agredir sexualmente a una chica a los jóvenes estaban tutelados por la Generalitat Radio Barcelona mami

Voz 3 18:52 los chicos habrían agredido sexualmente a uno

Voz 0563 18:54 la mujer en el municipio barcelonés de Canet de Mar no han trascendido detalles más allá de que los detenido la Policía Local en un comunicado la Consejería de Asuntos Sociales de quién depende la Dirección General de Atención a la Infancia ha condenado los hechos sea puesto al servicio de la víctima para lo que pueda necesitar los Mossos ya investiga en esta presunta agresión sexual y la propia Consejería ha presentado una denuncia contra los dos menores pide celeridad a la justicia

Voz 1061 19:23 llene Euskadi la Ertzaintza investiga una posible agresión sexual a una mujer en Bilbao el hombre fue detenido anoche está a la espera de pasar a disposición judicial Radio Bilbao Jon Egaña

Voz 1684 19:32 la agresión sexual tuvo lugar en el interior de una furgoneta según la denuncia de la víctima se conocieron en la noche del pasado jueves el invito a esa furgoneta ambos acudieron al vehículo estacionado en un barrio de las afueras de Bilbao y allí en esa zona apartada obligó presuntamente a la mujer a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento el arrestado tiene treinta y ocho años se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial continúan las diligencias de la Ertzaintza es el cuarto detenido esta semana en Bilbao acusado de agresión sexual tras los tres arrestos practicados por la violación colectiva uno menor la noche de San Juan

Voz 1061 20:04 en Madrid un pederasta ha aceptado una condena de más de diez años de cárcel por abusar sexualmente de una de sus hijas menor de edad y sacarle fotos de carácter sexual fue cazado por su pareja y la policía encontró más de cincuenta mil fotos de pornografía infantil en su ordenador Alberto Pozas según la ajuste

Voz 0055 20:20 sacó unas fotos a la niña en ropa interior le tocó una pierna intentó levantarle la camiseta en un primer momento fue absuelto por lo dice de Coruña pero ahora ha sido condenado por el Tribunal Supremo dos años de cárcel por abusos sexuales una indemnización de mil quinientos euros y otros cinco años más de libertad vigilada en su sentencia la ponente Carmen Lamela recuerda que la indemnidad sexual es algo intangible que por tanto una condena por abusos no puede depender de si la víctima tiene unos secuelas psicológicas que además en este caso hablamos de una niña de once años sin herramientas para interpretar enclave sexual lo que el acusado estaba haciendo no pueda legarse por tanto como hizo él

Voz 1684 20:51 audiencia de A Coruña que no hay delito porque la niña no habló

Voz 0055 20:54 por abusos sexuales durante su declaración tres mil

Voz 1061 20:56 millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violación dentro del matrimonio no es delito en diecinueve de esos países las mujeres están obligadas por ley a obedecer a sus maridos una de cada cinco mujeres fue agredida física y sexualmente por su pareja en dos mil dieciocho porcentaje que se duplica en el caso de Oceanía son datos del nuevo informe que acaba de publicar uno mujeres y que denuncia además la enorme desigualdad dentro de la familia Mariola

Voz 0259 21:19 tres mil millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violación dentro del matrimonio no es delito en diecinueve países las mujeres están obligadas por ley a obedecer a sus maridos una de cada cinco fue agredida física o sexualmente por su pareja en dos mil dieciocho porcentaje que se duplica en Oceanía son datos del nuevo informe que acaba de publicar ONU mujeres que denuncia además en la enorme desigualdad dentro de la familia Constanza tabús es una de sus autoras

Voz 16 21:48 estas mujeres tres veces más de su tiempo al cuidado a los trabajos domésticos que los varones y hasta un dato que es contundente y que se confirma en todas las regiones no hay excepción impuesta también lo fundamental que es el llevar la igualdad de género al interior de las casas y los hogares

Voz 0259 22:07 los datos confirman una vez más que la maternidad penaliza a las mujeres poco más de la mitad de las casadas trabajan frente a dos de cada tres en el caso de las solteras o el noventa por ciento de los varones casados la directora de la ONU Mujeres alerta de los movimientos que intentan cercenar los derechos de las mujeres en nombre de la protección de los valores familiares

Voz 1061 22:28 ella es una de las imágenes de este de dos mil diecinueve la de Óscar ya Angie Valeria el padre salvadoreño y su niña de casi dos años que fallecieron ahogados en el Río Bravo cuando intentaban alcanzar territorio estadounidense en El Salvador esperan la repatriación de los cuerpos para despedirle es en las próximas horas informa desde el Salvador para la SER Asier Vera

Voz 1684 22:45 el Salvador espera la llegada de los cuerpos

Voz 17 22:47 de la niña tu padre que fallecieron ahogados en el Río Bravo cuando trataban de cruzar a Estados Unidos la madre de la menor Tania Vanesa Ábalos quien observó impotente cómo las aguas se pagaban a su familia fue recibida este viernes en el aeropuerto de San Salvador por el viceministro del exterior delante de ella llamó a la población al templo emigré de manera irregular para evitar tragedias como ésta los cuerpos de Angie Valeria de año y once meses y su padre Oscar Alberto Martínez de veinticinco años llegarán al país por vía terrestre Hinault aérea desde México lo que podría retrasar el entierro hasta este domingo en el país existe un hermetismo sobre la hora en la que arribaron los cuerpos dado que la madre de la niña ha pedido que respete su privacidad ante el interés mediático que ha suscitado este suceso la muerte Óscar hubiese quedado en el anonimato como sucede con tantos inmigrantes que dejan subida buscando el sueño americano si no hubiese sido porque quedó inmortalizada en una fotografía que ya ha dado la vuelta al mundo

Voz 2 23:47 España ha vivido en los últimos meses máxima tensión informativa

Voz 4 23:52 los españoles han salido en masa

Voz 2 23:55 hoy agotar y la lectura principal es que la mentira crío el ruido la furia no gusta a todos

Voz 6 24:01 no preparado para sacar esta golpea Rafa la derecha de es impresionante

Voz 1061 24:07 en una vez más la SER ha sido las

Voz 2 24:09 radio preferida por los españoles

Voz 18 24:12 dos millones ciento diecinueve mil oyentes han escuchado diariamente la Cadena SER según el último Estudio General de Medios

Voz 2 24:20 la SER continúa siendo la radio líder en EE

Voz 6 24:23 falleció son iba veintiséis años consecutivos

Voz 2 24:28 en la CEAR pase lo que pase

Voz 19 24:33 un premio Ondas no es un premio nunca lo ha sido un premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cuál

Voz 6 24:43 incrementa un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento

Voz 19 24:49 porque para cada uno un premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más

Voz 20 24:55 de ellas premio Premios Ondas los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se con sede en España entre en premios Ondas punto com e inscribe

Voz 8 25:06 candidatura Hora veinticinco

Voz 1061 25:11 bueno algunos tenemos ya la sensación de que empieza a hacer demasiado tiempo de todo es hasta nostálgico hablar de los dos mil que ya no están tan a la vuelta de la esquina aparece este fin de semana se celebra un festival el en Tuenti que homenajea a la pasada década vamos a hacer un recorrido por aquellos años los que sólo éramos un poco más jóvenes Sergio Soto comen

Voz 20 25:30 Aaron entre temblores las cuentas no salían

Voz 18 25:32 ya sabes que el valor de un euro es siempre será Cía

Voz 21 25:36 esto sí que si el efecto dos mil que si el cambio de siglo

Voz 20 25:38 son realidades para el año que viene que no se líe que sí

Voz 21 25:41 sí

Voz 20 25:46 y sin saber bien cómo un hombre enorme Calvo con un gran sombrero y gafas de sol llamaba al carnaval yacía la gente bailar sin saber tampoco muy bien cómo o por qué compra vamos el Caribe Mix fueron tiempos convulsos empezamos la guerra contra el terror que de embocó en más terror dijimos no a la guerra y acabamos en ella ya está hubo un presidente autonómico que Suu Kyi

Voz 13 26:08 en común petrolero a la deriva de un cañonazo pum pero nos dijeron que aquello no era para tanto que

Voz 20 26:16 y acabó cambiando el Gobierno también un tiempo de contrastes porque en el interregno del tiempo que no acaba de nacer y el que no acaba de morir nació Facebook estalló Apple pero también nación Corral y así en la confusión nosotros lo que teníamos era Tuenti y Messenger a cuenta de correo es made in la confusión todavía convivían dos formas de cantar al amor

Voz 2 26:46 allí nació todos

Voz 20 26:50 los triunfos del deporte y el estallido de la crisis y con eso nos fuimos acercando al cierre

Voz 22 26:56 de la década aquellos primeros dos mil tal vez añorados o quizá demasiado cercanos

Voz 20 27:02 pero que sea como sea ya no volverá

Voz 1061 27:10 resulta terrorífico pensar que los dos mil empiezan a ser ya hábitats nos vamos gracias a Raúl Roldán nuestro técnico esta noche ya Irene Dorta que se ha encargado de la producción seguirán con Carrusel con Álvaro Benito ya saben que siguen informados como siempre aquí en la SER

Voz 2 27:48 hora veinticinco fin de semana

Voz 1061 27:51 José Luis García Íñiguez

Voz 18 27:59 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes

Voz 2 28:03 social en Twitter arroba ahora XXI

Voz 18 28:05 tengo Facebook

Voz 6 28:07 hora veinticinco

Voz 2 28:14 en Hoy por hoy abrimos una página para tus Historias de recuerdan hasta correa arroba Cadena Ser punto com el diario de hoy hoy por hoy Pepa Bueno y Toni Garrido cadena SER

Voz 26 28:36 eso

Voz 5 28:40 los niños del Congo no venías un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos el yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado y me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 6 28:59 el pasado la historia es el referente para no repetir errores que tienes

Voz 5 29:05 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa en el resto no lo sabéis os habéis enterado que esto que nos arruinó culturalmente

Voz 6 29:12 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 20 29:15 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 6 29:19 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podría ser yo por qué no estoy haciendo nada

Voz 5 29:29 y qué estás haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 6 29:35 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 8 29:47 cuenta cola