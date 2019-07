Hora 25 Fin de Semana (06/07/2019)

Voz 1 00:00 a esta hora Madrid es una fiesta

yo te poco conocía a una chica que tengo a mi lado María en una fiesta alpina me atreví supongo que por el alcohol el paso pero luego al día siguiente me sentía mal pues lo típico de que no era yo que era el alcohol me con mi intentaba auto cometer pensé que no que no me gusta la chica así que sólo fue esa noche en cualquier cosa pero no yo seguía teniendo ganas debe Leire más al empezar con ella no lo quise contar mi familia es muy creyente fue al principio cuando ya di el paso que le dije al final que sí que vamos que que quería seguir con ella cuando se lo dije no lo aceptaba ITV bastante polémica pero albina pues bueno aquí estoy en el orgullo oí Heymann dejado venir porque estoy de de Murcia yeso Ingla al final han terminado aceptando

Voz 1061 01:17 el años qué tal buenas noches empezó hace cincuenta años en el Papa Stone ball de Nueva York la mecha de la defensa de los derechos del colectivo LGTB y prendió allí pero pudo haberlo hecho en cualquier otro lugar porque cuando se trata de la defensa de los derechos civiles y en este caso del derecho a amar a quién uno desee a sentirse como uno de ese al final es un movimiento imparable fue entonces hace cincuenta años cuando empezaba a hacerse masivo en las calles un movimiento reivindicativo que hoy en Madrid ha vuelto a decirles a quienes amenazan con retroceder que la libertad está aquí para quedarse para ser todavía la mayor para gritarle a la cara a quien amenaza con devolvernos a la caverna que de aquí fuera nadie se va a mover que al contrario que cada historia de represión de miedo de acoso de sufrimiento tiene el apoyo para salir adelante de quiénes creen creemos en que tenemos derecho a creernos como nos de la gana creernos acostarnos como nos de la gana costarnos dicen que es un orgullo más político que otros años porque enfrente y en las instituciones están los que quieren sacar esta fiesta esta reivindicación al extrarradio pero los derechos LGTB y siguen en el centro Le pese a quién le pese con todo lo que queda por hacer la manifestación del desfile del Orgullo han llenado un año más el centro de Madrid y en la capital las multas a quienes circulen por Madrid central no van a volver hasta el lunes Laura Marcos buenas noches

Voz 0809 02:33 qué tal buenas noches y no volverán porque el Ayuntamiento de la capital que gobiernan conjuntamente PP y Ciudadanos no recibió la notificación del juez que obliga a reactivar estas multas en la almendra central hasta después de las tres de la tarde así que hasta el lunes dicen no se dan por enterados

Voz 1061 02:48 se agranda la crisis en Ciudadanos con la dimisión de uno de sus fundadores Xavier Pericay hasta ahora el líder del partido en Baleares le envió una carta al ver Rivera comunicándole que abandona todos sus cargos Hinault recibido respuesta

Voz 0809 02:58 Fuentes de la formación naranja explican que Pericay informó a la Ejecutiva de esa decisión hace dos meses cuando perdió las primarias para encabezar el partido en Baleares y en Cataluña la decisión de Junts per Catalunya de gobernar junto al PSC en la Diputación de Barcelona ha tensado aún más las relaciones con Esquerra los republicanos están decepcionados y piden revertir antes del jueves ese pacto y explorar una posible alternativa independentista aunque ésta no tendría mayoría absoluta

Voz 1061 03:25 los cuatro detenidos por la violación de una joven turista en Mallorca ya han pasado a disposición judicial

Voz 0809 03:29 la presunta agresión sexual se produjo en la habitación de un hotel y los denunciados alemanes estaban a punto de coger un avión de vuelta a su país cuando fueron detenidos cien Barcelona Un juez de guardia ha decretado prisión provisional bajo fianza de diez mil euros para uno de los dos detenidos el pasado jueves acusado de violar a una mujer en la playa

Voz 1061 03:48 Somorrostro polémica durante el chupinazo en Pamplona porque los concejales de EH Bildu y Geroa Bai pretendían desplegar la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento

Voz 0809 03:55 Policía Municipal se lo ha impedido finalmente no se ha exhibido esa bandera el nuevo alcalde Enrique Maya de Navarra suma decretó la prohibición de introducir en la plaza banderas y pancartas de gran tamaño y recalca que no va a ceder ante quienes quieren imponer sin

Voz 1061 04:09 los que nos Amenábar otro barco humanitario desafía las políticas de cierre de fronteras del italiano Matteo Salvini

Voz 0809 04:14 esta tarde el Bank el barco Álex de la ONG Mediterránea atracado en el puerto de Lampedusa con cuarenta inmigrantes a bordo a pesar de la prohibición del ministro xenófobo los rescatados entre los que hay niños y mujeres con embarazos avanzados llevaban dos días a la deriva en condiciones de hacinamiento tras ser rescatados frente a costas libias

Voz 1061 04:32 si mañana nos esperan temperaturas muy altas en todo el litoral mediterráneo

Voz 0809 04:35 sobre todo en Cataluña Baleares y Aragón donde habrá rachas de viento muy fuertes y tormentas en zonas de montaña aunque por la tarde pueden extenderse al resto de la costa mediterránea en el interior las temperaturas sí que nos van a dar una tregua en cambio en la Comunitat Valenciana va a haber alerta naranja portal

Voz 1061 04:51 así los deportes Nos dejan una de las buenas noticias del día a España va a estar en la final del Eurobasket femenino Gonzalo Conejo buenas noches

Voz 7 04:57 buenas noches José Luis si tras vencer a la anfitriona Serbia y allí en Belgrado hasta Marta Casas enviada especial de la Cadena Ser muy buenas Marta

Voz 1509 05:04 qué tal muy buenas y la selección española que ha vuelto a meter en una nueva final después de ganar a Serbia la anfitriona de este Eurobasket por setenta y uno sesenta y seis en un partido muy sufrido mañana desde las ocho y media de la tarde se van a enfrentar con Francia las nuestras buscando un nuevo metal revalidar el oro conseguido en dos mil diecisiete en la República Checa la selección española no se baja del podio desde el año dos mil trece

Voz 7 05:24 además recordar la información de las que ha podido confirmar la Cadena SER Antoine Griezmann no acudirá mañana a la llamada del Atlético de Madrid si finalmente no se presenta Se aplicará el régimen interno nada a la vencidas Ongay están en octavos de Wimbledon el holandés Mike te unirse ha ganado la primera etapa del Tour

Voz 8 05:46 buenas

Voz 10 06:24 hola soy Julia yo estoy haciendo el máster de Periodismo UAM El País aprende periodismo haciendo

Voz 5 06:29 pero ya pues escribirte en escuela punto

Voz 10 06:31 seis punto com

Voz 1061 06:37 sigue la fiesta en Madrid a esta hora iba a seguir durante toda la madrugada la fiesta reivindicativa del orgullo que un año más ha vuelto a llenar el centro de la capital en reivindicación de los derechos del colectivo LGTB y cientos de miles de personas que han salido este año la calle también para decirle a la extrema derecha que se extiende por Europa y España ya no es una excepción nuestro país que el colectivo va a seguir defendiendo sus derechos y que no está dispuesto a renunciar a ellos irán a Dorta buenas noches

Voz 0137 06:59 buenas noches pasadas las seis y media de la tarde el orgullo de cientos de miles de personas comenzaba a recorrer la distancia entre Atocha y Colón

Voz 11 07:10 en la cabecera una gran batucada pero ningún partido político ella llegar a Cibeles una novedad UGT San Gil presidenta de la Federación Estatal de Gays Lesbianas y trans

Voz 12 07:20 bueno lo que haremos como tradicionalmente hemos hecho sino que héroes la tensión que defenderá la ultraderecha que han durado las instituciones

Voz 0137 07:33 a las nueve de la noche en la abarrotada Plaza de Colón decorada hoy con banderas arco iris se ha leído el manifiesto dedicado a las personas que han luchado durante cincuenta años por los derechos de este colectivo

Voz 13 07:44 somos son aquellas personas mayores que fueron detenidas divide en libertad porque las represiones y veintiún por esta crisis es pirata de que no hacía falta de decisión efecto pues se estamos aquí hemos una vida pero pasión

Voz 0137 08:14 reconocimiento que al menos hoy han tenido pero la lucha de muchos continua cada día

Voz 14 08:19 yo tomé esa decisión porque es la única forma de Beer

Voz 5 08:23 nada el mismo si así que me lo pusieron bastante

Voz 14 08:26 bastante difícil por eso saliva también tarde fue

Voz 15 08:28 de pequeña me han me han parecido interesante las chicas crecen una comunidad de monjas entonces no era bien visto bueno al colegio mes cubrieron con una chica pues ahí me llevaron a la dirección

Voz 0137 08:43 la manifestación de hoy ha tenido un marcado sentido político el colectivo ha reivindicado una ley LGTB y estatal para que éste garantice sus derechos han reiterado que no dará ni un paso atrás frente a la llegada de la ultraderecha

Voz 1061 08:56 un desfile y una manifestación con carga política en la que también ha habido políticos algunos asistentes a la manifestación han protestado contra la presencia de representantes de de Ciudadanos la última hora un grupo ha hecho una sentada para impedir el paso a los miembros de Ciudadanos ya ha sido necesaria la ayuda de la policía para terminar por abrirles pasó entre los representantes del partido de Rivera estaba Inés Arrimadas entre los políticos también han estado miembros del actual Gobierno en funciones como el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska hoyo nueve Larra de Unidas Podemos

Voz 16 09:24 no se puede combustible como he dicho Nacho Nina a la extrema derecha creo que aquí nosotros

Voz 17 09:31 jugamos y esto es esencial

Voz 1490 09:32 no vamos a permitir Kenia a nosotros y a nuestros votantes se les quiera es ir de una fiesta de libertad la decisiones del movimiento del por los derechos del colectivo LGTB TBI que no se puede blanquear el fascismo no se puede defender una cosa en las instituciones y otras pues en las calles

Voz 1061 09:50 no han escuchado a ningún representante del Partido Popular porque no ha ido a la manifestación ningún cargo relevante de los de Pablo Casado sí ha hablado en Twitter uno de sus senadores Rafael Hernando que ha dicho que es un día para sentir el orgullo de ser gay pero también no serlo como todos los días del año dice Hernando que hay que sentir orgullo por ser buena persona independientemente de la orina acción sexual de cada uno bueno dejamos ahí la política íbamos con la con la justicia con la aplicación de la ley que también juega un papel importante anoche mismo un hombre fue detenido en Madrid a pocas horas del orgullo por una agresión homófoba y algunos de los casos que llegan a los tribunales son el ejemplo de lo que queda por avanzar también entre los jóvenes entre los adolescentes la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena aún menor de edad por una agresión tránsfuga Alberto Pozas

Voz 0055 10:32 según la sentencia todo ocurrió en noviembre de dos mil diecisiete en el barrio madrileño de Chueca a cinco jóvenes empezaron a increpar a un hombre por ir vestido de mujer insultos frases como esta noche la vamos a liar bien con los maricones y finalmente un puñetazo en la cara de la víctima la Audiencia de Madrid acaba de confirmar una condena de ocho meses de internamiento para uno de los menores implicados en esta agresión homófoba por un delito de odio y otro de lesiones leves el autor del puñetazo rechazando su principal argumento defensivo que no le agredió y que todo empezó porque la víctima le tocó el culo algo que los jueces rechazan de plano otros dos menores fueron enjuiciados y dos adultos fueron condenados pero no por delitos de odio en dos mil diecisiete el Ministerio del Interior registró doscientos setenta y uno incidentes LGT before chicos casi un dieciocho por ciento más que el año anterior

Voz 1061 11:13 nuestro país se ha mantenido durante muchos años a la cabeza en Europa en cuanto a derechos para el colectivo LGTB aunque ha caído últimamente porque los gobiernos de Rajoy en buena medida frenaron esa progresión frente a otros países como Malta que está a la cabeza también hay otros países donde los derechos han sufrido una regresión por la ola ultraconservadora hay de extrema derecha que nos azota pero fuera de Europa hay todavía muchos otros países donde ser homosexual directamente es delito hay quién se ve obligado a huir a quién ama Sira a Valdés Dani

Voz 18 11:39 el nació en Camerún en el seno de una familia religiosa ya los catorce años fue consciente de que lo que tenía que decirles no iba a ser bien recibido

Voz 19 11:46 me causó muchos tanto Antena o ambiente hoja millas de chino y ideas

Voz 20 11:51 sociedad mucho

Voz 19 11:54 vamos van mimar bajo valor que en cuestión de gas química programa

Voz 18 12:00 antes de llegar a nuestro país huyendo de Camerún llegó al Congo donde en un equipo femenino de fútbol conoció a su mujer tuvieron que volver huir

Voz 19 12:08 llegaron setenta y dos horas a decirle que después que yo me ha enviado el cuentas de alas

Voz 20 12:15 en chicas que has hecho a ellas

Voz 19 12:17 entonces me llevan dos años sin que me haya seguido el niño en que estamos ya nunca soy

Voz 18 12:26 Raúl tenía una infancia normal en El Salvador

Voz 21 12:29 comencé a notar en mi adolescencia me cambios en lo que se refería me inclina sexual mi tuve que saltarme los durante toda la yo también

Voz 18 12:39 ahora vive en España porque al crecer las cosas se complicaron para él

Voz 21 12:43 muy perseguido si es una preocupación yo era pequeño tiros la misma persona es este dirá cuánto cero de las dos pues pues desde la perspectiva de país

Voz 18 12:57 millones de personas en setenta países no pueden mostrar su identidad sexual en once el castigo es la pena de muerte por eso sus problemas son muy específicos Judit García es responsable de programa del área jurídica de Accem

Voz 22 13:11 tras haber sufrido por parte de la familia también recta

Voz 20 13:13 todo a nivel social a nivel institucional a unos no

Voz 22 13:16 él es muy íntimos y personales de

Voz 18 13:18 en dos mil nueve España reconoció al colectivo LGTB como refugiado las solicitudes de asilo no han dejado de crecer Paloma familiares directora de Políticas de CEAR

Voz 20 13:28 hay una parte quizá también de Latinoamérica más que de otros países de las antiguas repúblicas soviéticas etc que tienen a España como referencia en un país donde pueden vivir en libertad

Voz 18 13:38 por eso recuerdan la celebración del Orgullo pasa también por luchar para que estos derechos reconozcan en todo el mundo

Voz 1061 13:45 a orgullo al margen en lo político tenemos hoy varias cosas ciudadano sigue sumergido en su propia crisis en sus salidas del partido y se ha agravado con el abandono del que fuera su líder en Baleares que formaba parte del núcleo fundador del partido Xavier Pericay deja todos sus cargos porque no está cómodo con cómo se resolvió el último Comité Ejecutivo que terminó con las salidas de Toni Roldán y Javier Nart Radio Mallorca Marga Vives

Voz 23 14:06 tras un periodo de reflexión después de perder las primarias internas en marzo ya había Pericay anunció su decisión que no por prevista deja de ser un nuevo revulsivo para el partido en un momento de crisis interna Pericay habla de desilusión de final de un ciclo

Voz 24 14:19 sí la verdad es que al final pues bueno tienen la sensación de que de que era mejor no seguir a los dos últimos sin acontecimientos hay partido que como te los he vivido con una cierta desilusión también no bueno y los que estamos en política no de una forma profesional sino simplemente como una determinada vocación de servicio todo pues pues duran lo que duran de no pasa nada

Voz 23 14:48 una decisión que comunicó al presidente Albert Rivera después de la convulsa reunión que celebró el máximo órgano de la formación naranja a principios de junio sin embargo asegura que no ha recibido todavía ninguna respuesta por parte de Rivera

Voz 25 15:00 pues de momento me acuse de recibo les sorprende no

Voz 24 15:08 me sorprende que no me sorprende la política sobre todo estos niveles y los que se mueve Albert Rivera hay unas prioridades si sumamos esas felicidad se ponen bien a este momento probablemente yo no soy una prioridad hombre no que me que me plazca pero esa es la verdad

Voz 23 15:24 aun así ya había Pericay apoya la postura de Ciudadanos de no abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez dice que de hacerlo sería un fraude al electorado El que fuera fundador del partido seguirá como cotizantes pagará su cuota al afiliado al menos de momento eso dice también lo tiene que meditar

Voz 1061 15:41 ya lo hemos escuchado Pericay dice que Rivera no les respondió fuentes de Ciudadanos aseguran que Pericay comunicó su decisión hace dos meses cuando perdió las primarias informó de que su deseo era recuperar su antigua actividad profesional la formación naranja se limita a agradecer su trabajo desearle suerte hoy la senadora y portavoz en el Parlament Anna Roldán ha insistido en la postura de Ciudadanos respecto a la investidura de Sánchez fijada en aquel Comité Ejecutivo

Voz 26 16:03 hemos visto como el Partido Socialista ha traicionado al constitucionalismo Partido Socialista que prefiere formar gobierno con nacionalistas con batasunos

Voz 0809 16:13 listas es imposible que nosotros alcancemos

Voz 26 16:15 los ningún acuerdo con el Partido Socialista de Pedro Sánchez

Voz 1061 16:19 marejada en el principal partido de la oposición en Cataluña allí tampoco andan las aguas muy tranquilas en el P de Esquerra a cuenta del acuerdo de los de pulmón con el PSC para darle la presidencia de la Diputación de Barcelona los socialistas avisa Esquerra de que ese pacto puede te a consecuencias en el Gobierno de Quim Torra Radio Barcelona Aitor Alvarez los reproches van y vienen entre los dos

Voz 1673 16:38 grandes partidos independentistas la dirección del P de Cat justifica el pacto porque con Esquerra asegura que no suman dice que esto no afectará al Govern Ésta es la posición oficial del partido pero hay voces internas que han criticado duramente el acuerdo algunos diputados de Cataluña piden revertir todos los pactos que se han hecho ya con el PSC pero también este de su propio partido por su parte desde Esquerra se muestran decepcionados y critican duramente el pacto el actual vicepresidente de la Diputación el republicano de literas lo ha calificado así

Voz 27 17:10 son críticas más hechas desde el estómago y las vísceras que no desde la cabeza no hemos hecho ningún alcalde alcaldesa del Partido Socialista así que no es comparable sólo desde esta visión más de estómago sepuede llegar a entender que no compartir una decisión como la que ha estado tomando el Partido Socialista Jude

Voz 1673 17:32 los republicanos piden en revertir lo aseguran que hasta el jueves que es cuando se constituirá la Diputación de Barcelona hay tiempo para explorar un acuerdo en clave independentista acuerdo que no sumaría mayoría absoluta y que sí que se encontraría enfrente una posible mayoría alternativa

Voz 1061 17:47 ya en la capital el Ayuntamiento no va a volver a multar hasta el lunes a quién acceda a Madrid central desde el consistorio defienden que la decisión judicial de paralizar cautelarmente la moratoria de sanciones le fue comunicada a partir de las tres de la tarde de ayer viernes coloqué administrativamente no puede multar hasta el lunes en cualquier caso hoy por ejemplo ha estado cortada buena parte de esa zona de acceso restringido por las fiestas del Orgullo la alcaldesa Begoña Villacís lo ha confirmado esta tarde

Voz 28 18:10 que lo vamos a aplicar por supuesto con total respeto a las resoluciones judiciales el lunes no hay que olvidar que es una medida cautelar es decir no es definitivo no es lo que lo que el juez ha dicho en firme ni muchísimo menos y no hay que olvidar tampoco que esto también me paso a Manuela Carmena que cuando aplico Madrid central fue recurrida y finalmente ellos también tuvieron que tomar medidas cautelares

Voz 1061 18:31 ni una cosa más de la política esta tarde ha tomado posesión Emiliano García Page como presidente de Castilla La Mancha el barón socialista fue reelegido en mayo con mayoría absoluta haya estado Aldo Gomez mismo escenario

Voz 29 18:41 el años el Palacio de Fuensalida de Toledo donde falleció la emperatriz Isabel la esposa de Carlos Quinto es la sede de la Presidencia de Castilla La Mancha en el patio de este Bien de Interés Cultural se ha celebrado este acto de jura

Voz 30 18:52 juro por mi conciencia y honor

Voz 29 18:54 sobre un ejemplar de la Constitución de mil novecientos ochenta y uno durante su intervención García Page ha querido acordarse de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 31 19:01 será el primer invitado que tenía pensado tener aquí

Voz 30 19:05 Era Alfredo Pérez Rubalcaba deberá créanme

Voz 29 19:09 bien de la que fue su consejera de Fomento Elena de la Cruz que al igual que el ex vicepresidente del Gobierno falleció de forma repentina y con sólo cuarenta y cinco años en lo que a mensajes estrictamente político Se refiere García Page que junto con Fernández Vara son los únicos barones del PSOE con mayoría absoluta ha dicho que esto no se eleva subir a la cabeza promete más diálogo más pactos más cercano hay más moderación ha querido también acordarse de Podemos sus todavía socios de gobierno mañana está previsto que anuncie la composición del nuevo ejecutivo de Castilla La Mancha ya en solitario del PSOE los está Podemos

Voz 31 19:39 pues de haber estado tendrían asiento en la primera fila como miembros del Govern

Voz 29 19:43 el acto ha contado con la intervención de ciudadanos anónimos y actuación

Voz 32 19:46 musicales como esta Viva la vida de Coldplay toda una declaración de intenciones

Voz 1061 20:05 la Generalitat valenciana va a recuperar casi un millón de euros después de que la Audiencia Nacional haya condenado a cuatro empresarios por el saqueo de una depuradora de Pinedo los enjuiciados usaban una empresa de abanicos para pagar mordidas a través de andorrana Talent

Voz 0141 20:18 en ese dinero que se lavaba Se afloraba en Valencia para pagar esas mordidas a los implicados en la trama entre otros el ex vicepresidente del PP de la Diputación de Valencia y presidente de Emarsa Enrique Crespo los responsables de la SER José Juan Moreno Villa e Ignacio ver nacer y el gerente de Emarsa Esteban Cuesta además del director en cero de la depuradora Enrique Arnal según la sentencia los Gil han sido condenados a un año de cárcel ya que cobraban de Roca un dos por ciento por lavar los fondos desviados ilícitamente Roca ha sido condenado a seis meses de cárcel ya una pena de multa de algo más de novecientos trece mil euros los Gil deberán indemnizar a la Generalitat con ese mismo importe

Voz 1061 20:59 en Mallorca han pasado a disposición judicial los cuatro detenidos por la violación de una joven turista en un hotel de Cala arrollada mientras que en Barcelona han sido ha sido enviado a prisión con fianza de diez mil euros uno de los jóvenes detenidos en relación con otra violación en la playa de Somorrostro el otro detenido ha quedado en libertad aunque se les sigue investigando y en Canarias han han detenido a cuatro personas por explotar sexualmente a varias mujeres Radio Club Tenerife Ariel Rodríguez

Voz 0246 21:22 las personas detenidas son un varón de treinta y cinco años y tres mujeres de veintiséis treinta y seis treinta y ocho años respectivamente todos de nacionalidad venezolana sic al parecer captaban a mujeres con necesidades económicas en su país y las trasladaban a Canarias para obligarlas a prostituirse en domicilios y clubes de alterne con edades comprendidas entre los veinte y los treinta años la organización sufraga los gastos hasta la isla de Gran Canaria a cambio de una deuda que solía rondar los cinco mil euros y que posteriormente eran muchos casos doblada sin motivo aparente

Voz 1061 21:56 ya atención a lo que ha sucedido en Benidorm en Alicante un ladrón ha sido detenido tres veces en cinco días después de la última detención lo han vuelto a meter en la cárcel Alicante Daniel Rodríguez

Voz 0475 22:05 el arrestado de cuarenta y dos años y con múltiples antecedentes policiales cometió los dos primeros robos en un hotel logró acceder por las terrazas de las habitaciones sustrayendo de las mismas dos teléfonos móviles de alta gama una tablet y un reloj antes de su detención le constaba otra denuncia por robar con violencia en la vía pública a otra persona tras pegarle un tirón para conseguir una mochila subido a una moto que había sustraído un día antes los agentes detuvieron al hombre pero volvió a quedar en libertad tan sólo dos días después fue arrestado de nuevo tras cometer un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda de la que sustrajo una televisión diversos dispositivos electrónicos

Voz 1061 22:42 el Partido Animalista PACMA ha puesto en marcha una campaña para exigir el fin de las becerradas una praxis una práctica que consiste en torturar hasta la muerte a pequeños becerros que son animales del tamaño de un mastín quienes la celebran dicen que es pues eso una tradición Enrique San Valentín

Voz 33 22:55 Pacma ha iniciado una nueva campaña contra las becerradas después de que el año pasado lo comentarán y denunciarán estos festejos y lograran que la Junta de Castilla y León multar al Ayuntamiento de El Espinar han puesto el foco nuevamente en este municipio segoviano con un objetivo claro que indica la portavoz del partido Laura Duarte

Voz 20 23:12 Nuestra intención es con el ejemplo de El Espinar lograr concienciar a toda la sociedad y a ejercer la suficiente para que podamos plantear una prohibición legal de pasos piejos

Voz 33 23:23 que en España se celebran más de cien becerradas aunque muchas de ellas no están autorizadas NYSE incluyen en las cifras que publica el Ministerio de Cultura como afirman desde Man en poco más de veinticuatro horas

Voz 1061 23:34 se han recogido quince mil firmas para evitar

Voz 33 23:36 el próximo veinticinco de julio El Espinar celebre una nueva becerrada la medida puede fracasar pero desde Pac Man muestran su voluntad de seguir luchando

Voz 20 23:45 si no prospera está en esta intención de suspender las becerradas este año prohibir las legalmente continuaremos insistiendo

Voz 33 23:51 ya se ha solicitado un encuentro con el alcalde del municipio segoviano Javier Figueredo defensor de las becerradas que todavía no ha respondido

Voz 1061 23:59 en España hay doscientas mil Kelly doscientas mil camareras de piso que trabajan en los hoteles ellas son las grandes beneficiadas del fallo del Tribunal Constitucional que anula la fórmula para calcular las pensiones de los empleados a tiempo parcial porque suponía decían los jueces discriminar a las mujeres que son las que tienen generalmente este tipo de contratos Mariola herido

Voz 0259 24:17 la mayoría de las doscientas mil camareras de piso tiene contratos a tiempo parcial ha sido uno de los colectivos que ha pagado los platos rotos de la crisis y de la reforma laboral a pesar de trabajar en un sector tan potente como el turismo para ellas es una gran noticia la sentencia del Constitucional que les garantiza una pensión más decente Miriam barrios es la presidenta de las que nos tienen que prejubilar por invalidez porque no podemos realizar nuestro trabajo pues es eh

Voz 34 24:42 en gran medida que ayudaría a que dentro de unos años no se tenga asiento de mujeres que han estado trabajando toda la vida empobrecidas y sin poder llegar a final de mes

Voz 0259 24:55 es que a Ellis denuncian que no se están cumpliendo las promesas del Gobierno entre ellas que se les reconozca sus enfermedades profesionales en la práctica todo sigue igual

Voz 34 25:04 pero seguimos teniendo que reclamar individualmente a las mutuas para que se reconozcan estas enfermedades seguimos teniendo que denunciar para que se realicen los estudios económicos para que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales y en muchos casos para que se cumpla la ley en materia de contratación

Voz 0259 25:22 se han notado un incremento de la labor de la Inspección de Trabajo en los hoteles pero continúa su situación de precariedad laboral salarial y la sobrecarga de trabajo

Voz 1061 25:33 terminamos con teatro con un personaje que interpreta María Hervás y que le ha valido un premio Max nos lo cuenta Marta García

Voz 35 25:38 es una Kim Ki Va ciega por las mañanas dando vueltas por un barrio en el que cerraron tiendas y bares en el que la gente sobrevive como puede a los recortes no trabaja no estudia no hace nada sólo encadena una resaca con la siguiente se llama Ifigenia te va mirar fijamente y te va a decir que aunque pienses que es un desecho de la sociedad estás en deuda con ella

Voz 36 26:00 pues otros ahí sentados relajado pero vamos que yo que sus impresiones del

Voz 0809 26:12 que sí señor

Voz 37 26:16 caballeros me temo

Voz 36 26:18 que no sabe colado de la cabeza de cabo a rabo y de

Voz 5 26:26 he ido Iron

Voz 1513 26:28 vas es Ifigenia en Vallecas un monólogo de Owen que le ha valido el Max a Mejor Actriz Protagonista Espectáculo Revelación la historia de una mujer que como la propia Hervás acaba desmontando cualquier tipo de prejuicio inverso

Voz 38 26:42 que opera todo el rato a la contra de lo que el espectador espera que que vaya a operar y me parece reflejo de lo que sucede cotidianamente en la realidad no

Voz 1513 26:56 Hervás protagonista también de la obra jauría sobre el juicio de la manada entiende su oficio como un ejercicio

Voz 38 27:02 político mis personajes políticos mis decisiones actuales son decisiones políticas porque no hay nada que pueda alejarse de lo político siempre y cuando esté dicho en sociedad

