Hoy por Hoy (17/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal estaban muy buenos días es lunes y comienza una semana de muchísima intensidad política pero queremos comenzar el programa compartiendo la angustia de una familia ir de todo un pueblo porque llegamos al quinto día sin rastro de Laura luego como la joven profesora zamorana desaparecida en el Campillo Huelva un retén ha seguido buscándola durante toda la noche y cuando salga el sol se ampliará ese dispositivo

Voz 3 00:51 Isabel algo se queda uno quieto se llama al teléfono de contacto

Voz 4 00:56 con tanto conmigo no se toca

Voz 3 00:59 vale no queremos contaminando las

Voz 1727 01:01 soluciones que da la Guardia Civil a los trescientos voluntarios que ayudan a los agentes de la provincia a los que se han sumado además unidades de la UCO de la Unidad Central Operativa que se hace cargo de los casos más complejos Laura se había mudado al Campillo ocho días antes de su desaparición para cubrir una baja como profesora en un instituto el miércoles pasado salió a correr el último rastro que dejó su teléfono móvil las sitúa a nueve kilómetros del casco urbano la Guardia Civil dice que está totalmente descartado que desapareciera por propia voluntad lunes si diecisiete de diciembre y la agenda política de la semana mida a Barcelona a ese Consejo de Ministros blindado que se va a celebrar el viernes en la capital catalana un escenario en el que

Voz 0445 01:50 aún no sabemos si habrá reunión

Voz 1727 01:52 o no entre Pedro Sánchez y Quim Torra cuenta esta mañana el diario El País que la principal patronal catalana Fomento del Trabajo ha invitado a los dos a sus premios que se entregan justo la noche previa al Consejo de Ministros el jueves al frente de la patronal está Josep Sánchez Llibre exdiputado de Ci U de Unió concretamente entre el año noventa y tres y el de dieciséis veremos si lo consigue

Voz 0445 02:16 tanto el presidente le pide a Sánchez

Voz 1727 02:19 sentía llamarán al Espanyol tomemos

Voz 5 02:21 Sánchez Fassi expresa a los hijos

Voz 1727 02:24 la caravana valentía para hablar de lo que quiere la sociedad catalana dice Torra aunque sea algo demuestran los últimos meses los últimos años es que no hay una única voluntad en la sociedad catalana como en casi ninguna Por otra parte Torra pide a Sánchez que no se deja arrastrar por la derecha y la derecha le pide que no se reúna con Torra Pablo Casado

Voz 4 02:43 hay que ser

Voz 1275 02:44 tremendamente desequilibrado para definir en tu tierra que estás deseando que el Gobierno de España te de los tanques esto lo dijo en el dos mil once ya hay que ser muy desequilibrado para decir que ansias la vía eslovena

Voz 1727 02:57 también les reprocha al presidente del Gobierno esa hipotética reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña Inés

Voz 1490 03:04 para eso se olvida de los millones de catalanes que estamos asustados con las barbaridades que está diciendo el señor Torra con los actos violentos que probablemente se repetirán el próximo viernes

Voz 1727 03:15 que probablemente se repetirán y al margen de ese Consejo de Ministros Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:20 buenos días al margen de eso el ministro Ábalos

Voz 1727 03:22 descarta elecciones de forma inminente

Voz 0027 03:25 ironizaba este domingo avaló sobre los llamamientos a que Sánchez como que las urnas un poquito de paciencia

Voz 6 03:31 porque si alguien cree las elecciones vamos nosotros si alguien ha luchado porque haya elecciones somos nosotros todo

Voz 1727 03:40 Unidos Podemos analiza hoy las causas de la debacle electoral en Andalucía en la reunión

Voz 0027 03:45 no estar Pablo Iglesias Alberto Garzón también los andaluces Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo la coalición Adelante Andalucía perdió tres

Voz 1727 03:51 los mil votos y tres escaños respecto a los resultados de dos mil quince el Partido Popular y Ciudadanos empiezan hoy a hablar del reparto de carteras en el nuevo Gobierno andaluz y anoche el número dos del PP Teodoro García que ha confirmaban las esta que los populares se inclinan por hacerle un hueco relevante a Vox en la Mesa del Parlamento andaluz

Voz 7 04:08 si tiene que llegar un equilibrio en el que la mesa el Gobierno reflejen lo que han dicho los andaluces nosotros creemos que la mesa deben estar representados los andaluces con voz sigues con voto pues no sería malo

Voz 1727 04:24 la ultraderecha flamenca convirtió ayer el centro de Bruselas en escenario de una batalla campal contra la policía su marcha contra el Pacto Mundial de las Migraciones terminó con casi cien detenidos y en Budapest otra protesta esta contra la política

Voz 0445 04:39 laboral del ultra urbanos

Voz 0027 04:44 mil personas salieron a la calle por cuarto día consecutivo contra la llamada Ley de esclavitud una ley que aumenta el máximo de horas extras anuales de doscientos cincuenta a cuatrocientas lo que abre la puerta a la semana laboral de seis días

Voz 1727 05:00 y en los deportes el Barça pasó anoche por encima del Levante con tres goles de Messi Sampe buenos días

Voz 1161 05:06 buenos días Pepa cero cinco goles de Luis Suárez Piqué y ese hattrick de Messi el número cuarenta y nueve de su carrera sólo dos de Cristiano Ronaldo también ayer Espanyol uno Betis tres Huesca dos Villarreal dos sigue líder el Barça tres puntos sobre Sevilla y Atlético de Madrid completa a los puestos Champions el Real Madrid cuarto nuestro país Exxon para Betis y Getafe les puede superar hoy

Voz 1727 05:22 el Alavés que tiene un partido menos en descenso Atlético

Voz 1161 05:25 Rayo y Huesca pero el Athletic puede meter esta noche al Villarreal en el partido que cierra la jornada dieciséis desde las nueve Alavés Athletic

Voz 1727 05:34 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:37 buenos días una semana más las temperaturas van a estar por encima de lo que sería habitual para estas fechas de manera que tendremos momentos de frío un frío muy moderado incluso con tendencia que a finales de semana las temperaturas suban de aumentó ahora heladas en zonas llanas del interior también con nieblas cerca de los principales ríos pero se irán disipando a lo largo de la mañana y acabará siendo suelen en la mayor parte del país casi todas las horas esto ayudará que suben las temperaturas máximas de diez a quince grados en la Península y Baleares en el sudeste de la Península se pasará de los quince en Canarias de los veinte el viento del Mediterráneo poco a poco irá perdiendo intensidad a la par que durante la tarde ganará protagonismo el viento del sur en Galicia

Voz 10 06:22 a mí

Voz 12 07:01 eh

Voz 13 07:04 sí

Voz 1727 07:08 mire cada año tenemos la eterna duda de quién es el ganador la ganadora de la canción del verano en invierno no hay duda posible la reina indiscutible de las Nieves es Mariah Carey esta noche actúa en Madrid Lucía Taboada buenos días buenas

Voz 1322 07:22 la Pepa actúan el Vujcic Center poniendo fin a su gira navideña ahí estará nuestro Danny De la cuenta quien tenemos de vacaciones esta semana sólo para ver a Carey bueno entre otras cosas hacía dieciocho años que la cantante productora y actriz estadounidense no se dejaba caer por España en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid también van a actuar el próximo treinta de diciembre lo chicos de Vetusta Morla que esta mañana estará aquí en Hoy por Hoy a partir de las once con Toni Garrido para hacer balance de un año magnífico me gusta este dos mil dieciocho se han cumplido diez años además desde el lanzamiento de su primer disco hundían el mundo que borró para siempre las fronteras entre el indie y el público de masas en nuestro país a votar si el botón es una buena acción cantada Vetusta en su cuadratura del círculo de votos de cómo las redes sociales han no pueden influir en el voto hablaremos a partir de las nueve con la periodista Carmela Ríos en concreto vamos a hablar de la estrategia de Vox en Facebook donde está pagando por la difusión de vídeos a su lado estarán en nuestra mesa va a análisis José Antonio Zarzalejos Cristina Monge y Antón Losada

Voz 1727 08:43 sí sobre las redes sociales en la propaganda política queremos preguntar esta mañana primera pregunta básica atienden ustedes comprueban la veracidad de la información política que leía a través de Facebook por ejemplo

Voz 1322 08:56 también queremos preguntarle si saben si un post que publicó un partido político en Facebook está pagado es decir si han puesto dinero para que haga visible porque se puede comprobar y además eso sí comprueban la veracidad del contenido político que les llega por redes sociales y comprueba no si las noticias son falsas

Voz 1727 09:11 si les llega mucho es están hartos o no que está apareciendo en relación con la política en sus redes sociales que le haya llamado la atención iba dejándonos llevar por el espíritu de Mariah Carey que como contábamos actúa esta noche en Madrid con Danny De la Fuente en primera fila pues hoy les queremos preguntar por la Navidad ya por sí ha cambiado su manera de celebrar estas fiestas

Voz 1322 09:32 Malaya dijo en una entrevista que ya no quita el árbol hasta el cuatro de julio es usted tan híper navideño como Carey tiene el espíritu más contenido se ha vuelto menos boyante en estas fechas los últimos años o todo sí

Voz 0027 09:42 qué puede contarnos a experiencia a nuestro Whatsapp

Voz 1322 09:45 seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro

Voz 0445 09:47 hay Isaías

Voz 1727 09:50 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 09:52 ah empiezo a Hoy por hoy con Roberto Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega una producción

Voz 15 10:01 hola cariño sabes que hace la Policía bajó han robado los del quinto este fin de semana

Voz 4 10:06 este fin de semana nos hemos enterado de nada

Voz 1727 10:09 nosotros ni ellos ni nadie solamente lo de ahora

Voz 16 10:11 que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 17 10:14 que lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 10:26 en ese momento en el que llegas al hotel de tu escapadita y la habitación no es la de la foto Iker es cancelar dicen que sí que cancelar sí pero que devolverá el dinero

Voz 18 10:34 sí

Voz 11 10:34 no sé si es un momento legalizadas nota desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites se gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 19 10:46 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 4 10:57 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com llamaba porque

Voz 20 11:08 pensador recalaron una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 17 11:20 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 11:35 estoy invocando mediante magia al próximo invitado de todo por la radio y necesito concentración

Voz 11 11:43 otra vez Jorge por qué no me extraña que un invitado para la entrevista de los lunes magia momento eh voy a volver a intentarlo quería entrar a una tontería bueno mira que yo no puedo que la magia no está hecha para mi mejor vienes tu de invitado y así no se puede hacer este lunes el mago Jorge Blass en La Ventana Carles Francino en la SER

Voz 1 12:22 en la Cadena Ser

Voz 0027 12:29 la Guardia Civil está interrogando a las personas que conocían o que pudieron tener relación con Laura la joven profesora que desapareció el miércoles en El Campillo Huelva sólo tres días después de llegar a esa localidad para cubrir una sustitución las batidas no han dado resultado Borau

Voz 1727 12:43 la los investigadores intentan determinar quién

Voz 0027 12:46 puede estar relacionado con la desaparición de la joven Andrea Villoria buenos días

Voz 0910 12:50 buenos días este lunes sigue la búsqueda tras cinco días ayer trescientos voluntarios se unieron con sus vehículos particulares de la Guardia Civil ha seguido toda la noche buscando las sin éxito han incrementado para esta mañana el número de agentes a los que suman motos y perros la joven de veintiséis años salió a correr el miércoles a las cuatro y se le perdió la pista el último rastro de ella es la señal de su móvil a las ocho ocho de la tarde a nueve kilómetros de su casa fue la Familia desde Zamora quien al día siguiente denunció su desaparición los investigadores descartan que se trate de una fuga voluntaria barajan dos opciones que haya sufrido un accidente o haya otra persona involucrada

Voz 0978 13:27 todavía tenemos la la esperanza de contar la vida

Voz 22 13:30 bueno no tenemos nadie en concreto que digamos Éste es el sospechoso número uno

Voz 0445 13:34 este lunes alumnos y profesores de su instituto

Voz 0910 13:36 parado un acto simbólico en Cataluña la delegada

Voz 0027 13:39 el Gobierno Teresa Cunillera se reúne hoy con los jefes de la Policía Nacional de la Guardia Civil de los Mossos Square ahora para preparar el operativo de seguridad para el Consejo de Ministros te este viernes en Barcelona los líderes independentistas han rebajado el tono de sus mensajes durante el fin de semana pero hasta ahora nadie garantiza el control de lo que puedan hacer o puedan intentar los grupos más radicales el independentismo las juventudes en la llamó filmó bon día a los distintos Collectiu los independentistas Asamblea Omnium también los CDR están intentando aglutinar actos para el viernes de momento hay disparidad en qué hacer dónde y de qué manera la Asamblea Nacional Catalana convoca una protesta por la tarde en la pauta en la parte alta del paseo de Gràcia los Comités de Defensa de la República llaman a concentraciones desde primera hora las puertas del año Yoda mar donde sala ese Consejo de Ministros caía amaneció con pintadas contra el presidente Sánchez dibujó a pocos metros en la estación de Francia Omnium plantea celebrar un Consejo de Ministros popular así le han llamado así que hoy habrá esta reunión entre todas las policías para preparar un dispositivo cuando todavía no está cerrada del todo la agenda del presidente Sánchez según cuenta el país los Mossos plantean brindar ya desde el jueves la Georgia también los entornos del hotel Sofía en donde sea invitado a Sánchez en los premios anuales de la gran patronal catalán en la que también estaría Quim Torra tampoco está claro todavía que los dos presidentes se reúnen esta noche el president catalán le pedía a Sánchez valentía intriga Manent al Gobierno español Pedro Sánchez

Voz 4 15:02 casi KAS ALCA expresa les pedimos que

Voz 0027 15:05 que haga caso a lo que expresa la sociedad catalana decía Sánchez a Torra allí al otro lado tanto ciudadanos como el PP le piden al presidente que no se reúna con quinto

Voz 1275 15:14 me parece indecente que se reúna con una persona que ha pedido un derramamiento de sangre en España en Cataluña con la vía eslovena

Voz 1490 15:21 que estamos asustados con las barbaridades que está diciendo el señor Torra con los actos violentos que probablemente se repetirán el próximo viernes

Voz 0027 15:29 escuchábamos aymara Pablo Casado Inés

Voz 1727 15:32 bueno pues precisamente gracias prácticamente

Voz 0027 15:34 oye y ciudadanos empiezan veo se reúnen esta tarde en Sevilla para repartirse las consejerías de la Junta de Andalucía de nuevo esta vez la negociación va a estar dirigida por las direcciones nacionales de ambos partidos con García Gea Maroto Villegas en la mesa junto a Moreno Bonilla Marín qué sabemos del reparto que prepara o al que aspiran las partes cómo se van a distribuir las distintas consejerías Elena Carazo Radio Sevilla buenas ideas

Voz 0534 15:57 buenos días Aimar bueno pues lo que sabemos que Ciudadanos aspira a tener las consejerías que tienen que ver con la educación el empleo y la innovación habrá que ver si se mantiene el actual número que hay en la Junta o no porque la intención de la formación naranja es la de reducir las fuentes del Partido Popular aseguran que ya tienen la propuesta programática casi lista a expensas de alguno

Voz 0445 16:17 lejos Se va a discutir hoy si entra o no en la

Voz 0534 16:20 esa Vox pero los populares tienen claro que sólo habrá un presidente de Ciudadanos y Vox lo apoya en la reunión del pasado martes dijeron que tenían una clarísima voluntad de acuerdo para desalojar al PSOE de San Telmo hoy a las cuatro de la tarde continúan esas negociaciones para un cambio de Gobierno en la Junta aunque Ciudadanos espera explicaciones por parte del Partido Popular tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con

Voz 0027 16:41 el representante de Vox y mientras PP y Ciudadanos negocian en Andalucía un pacto que no podría ser de de salir adelante sin Vox hoy ABC publica una encuesta de Gap tres es según la cual la derecha sumaría mayoría absoluta si hoy hubiera elecciones generales PP Ciudadanos y Vox conseguirían en toda España ciento ochenta y dos escaños el PP sería

Voz 0445 16:59 lo que más escaños obtendría de los tres ochenta

Voz 0027 17:02 hay nueve pero eso supondría un desplome desde los ciento treinta y siete que tiene hora Vox entraría con mucha fuerza en el Congreso Javier Alonso buenos días

Voz 0858 17:10 días Aimar con diecinueve escaños según Gap tres entraría Vox que dibuja un escenario parlamentario endiablado el PSOE ganaría las elecciones con ciento cuatro diputados veinte más de los que tiene ahora pero no podría repetir la mayoría parlamentaria que lo sustenta por el derrumbe de Unidos Podemos pasaría de los setenta y uno escaños actuales a sólo XXXVIII tampoco podría apoyarse en nacionalistas e independentistas que agrupados sólo suman un acta más que ahora el PP sería el segundo partido coma representantes pero en votos ciudadanos le daría el sorpasso los populares se desploman de ciento treinta y siete diputados a sólo ochenta y nueve aunque paradójicamente podrían liderar un gobierno de derechas los de Rivera sacarían dos décimas más que los populares pero bastantes menos diputados que ellos serían setenta y cuatro en sus manos en la de de Ciudadanos estaría la llave de la gobernabilidad sumaría mayoría absoluta con el PSOE pero como decías podrían también optar por un pacto a la andaluza con la extrema

Voz 0027 18:03 la derecha escuchábamos antes a Teodoro García Egea anoche en La Sexta avanzando que Vox sí estará en la mesa del Parlamento andaluz en esa misma entrevista el secretario general del PP dijo también esto que van a escuchar sobre el Partido Socialista

Voz 7 18:15 que diga que el Partido Socialista de hoy es un partido que promueve el cumplimiento de la legalidad pues es algo que también hoy está en duda

Voz 0027 18:22 Is sobre las informaciones que llevan semanas publicándose de cómo el Gobierno de Rajoy pagó con fondos reservados para destruir documentos de Bárcenas que podían perjudicar al PP ojo a la respuesta de García Gea número dos del Partido Popular

Voz 7 18:36 he mirado por encima la información que que a la que usted se refiere y además hemos visto que hasta vaya judicializar de hace mucho tiempo y por tanto

Voz 0027 18:43 ha mirado siempre que me encanta este Alborán sabes sobre la operación que echen son las seis y diecinueve de la mañana a las cinco y diecinueve en Canarias volvemos a Sevilla porque hoy va a quedar visto para sentencia allí el juicio de los ERE después de un año con más de ciento cincuenta sesiones termina el juicio a los veintiún exaltos cargos de la Junta imputados incluidos sus dos expresidentes Chaves y Griñán Sara Armesto buenos días

Voz 0534 19:03 buenos días si no surge ningún imprevisto quebrar la sesión número ciento cincuenta y dos íntima del juicio de la pieza política de los ERE los veintiún acusados podrán hacer uso de su derecho al turno de la última palabra la sentencia tardará lo más realista es esperar la para después de agosto quizás en otoño tendrá que responder a la pregunta de si era legal el sistema que empleó la Junta de Andalucía durante una década para pagar ayudas sociolaborales indirectas a empresas

Voz 0027 19:33 sobre empresas el modelo de negocio de del se enfrenta hoy a la justicia la Seguridad Social sienta en el banquillo de los acusados a esta empresa de reparto de comida a domicilio le reclama más de un millón doscientos mil euros por las cuotas no pagadas por sus repartidor esos Riders que es como les llama la empresa la justicia ha fallado ya en varios procesos individuales que estos repartidores son falsos autónomos ahora este caso es global no una cosa particular de cada rider Carolina Gómez buenos días

Voz 0534 20:02 buenos días hasta el momento ha habido procesos como dices que respondían a demandas concretas y las sentencias que siempre han sido favorables no se podían extenderá el colectivo pero lo que se resuelve hoy hace referencia al conjunto de los repartidores de Madrid están citados quinientos diecisiete trabajadores de de líbero en la región por eso los abogados laboralistas como Nacho Parra que ha defendido estos empleados en otros procesos entiende que la decisión de hoy será determinante para el modelo de negocio

Voz 0027 20:27 tendrá una afectación brutal porque lo que

Voz 23 20:30 pone en jaque es su modelo de negocio que se construye a través del cual sólo existe beneficio mediante la explotación y mediante la comisión de ciertas ilegalidad

Voz 0534 20:40 la demanda ha presentado la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo es muy clara

Voz 0445 20:44 dice que los repartidores están bajo un afán

Voz 0534 20:46 el su apariencia de autónomos por cuenta propia para encubrir una relación laboral ordinaria

Voz 0027 20:51 esta semana se va a reunir el Observatorio de las becas después de ocho años sin convocarse sobre la mesa están los planes del Gobierno para reformar el sistema de becas que el PP dejó tiritando

Voz 4 21:02 desde el Ministerio insisten en que quieren que

Voz 0027 21:04 en hacer cambios aunque no está claro que se vaya a revertir el sistema que implantó el Partido Popular con una parte fija y otra variable Adela Molina

Voz 0011 21:12 Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que entre los objetivos de la reforma de las becas están la mejora de las cuantías la actualización de los umbrales de renta y la rebaja de los requisitos académicos que endureció el Gobierno de Rajoy lo que no es seguro y es que todo esto vaya a suponer la vuelta al sistema anterior de hecho otras fuentes apuntan a que el Ejecutivo se inclina por mantener la cuantía variable de las becas aunque reforzando la fija para los alumnos con menos recursos Carles López presidente de la Confederación de Asociaciones estudiantes Cana eh cree sin embargo que la reforma debe suponer una mayor transparencia del sistema

Voz 24 21:44 la cuantía variable ha causado mucha incertidumbre por tanto apostamos por un modelo que esté claro de de principio en lo que va a recibir cada estudiante según unos requisitos la cuantía variable tiene que ir desapareciendo en el tiempo para ir hacia un modelo de complementos que se cumplen los requisitos obtengan directamente el complemento de

Voz 0445 22:03 a la reunión del miércoles el Ministerio no

Voz 0011 22:05 va a llevar una propuesta concreta porque quiere escuchar primero la del resto de sectores será la primera reunión del Observatorio de Becas en ocho años en este tiempo la cuantía de las ayudas universitarias ha caído un dieciocho por ciento de media ya sido aún peor para los alumnos más pobres a los que se les ha recortado la beca a la mitad

Voz 25 22:30 cuarenta y tres años

Voz 0027 22:31 es lleva el programa Saturday Night Life haciendo reír a los estadounidenses por sus para dejan pasado todos los grandes nombres de la sociedad políticos arte estas periodistas todos pero a Donald Trump no le gusta el otro día hicieron sketch sobre cómo sería América Si él nunca hubiera ganado las elecciones es sketches tenía un reparto de lujo con Alec Baldwin Robert De Niro Matt Damon pero el resultado no le ha gustado al presidente que ha dicho en Twitter que debería intervenir la justicia hay buenos días

Voz 0534 22:56 buenos días en el sketch de la NBC se hace una parodia de cómo sería Estados Unidos y en lugar de Trump hubiera ganado Hillary Clinton en las presidenciales de dos mil dieciséis

Voz 0445 23:03 son Jones el actor Alec Baldwin encarna Trump que ese va encontrando con personas de su entorno que han evolucionado bajo el mandato demócrata de una forma muy

Voz 0534 23:13 distinta a la actual su ex abogado Michael Cohen en la realidad condenado a tres años de cárcel por tapar con dinero las relaciones de Tram con dos mujeres

Voz 26 23:22 el Cairo o Quai

Voz 0445 23:24 desde la parodia el mejor amigo de trampa al que le ha enseñado todo su mujer Melania

Voz 4 23:30 ayer

Voz 0445 23:32 en el sketch ya ex mujer ha conseguido mejorar su inglés por separarse del magnate el fiscal que investiga la trama rusas Robert Müller es encarnado por uno

Voz 1727 23:41 no pierden y lo que puede pasar más tiempo con su nieto porque ahora no

Voz 0445 23:44 tiene que investigar a ningún idiota y el actual vicepresidente Mike Pence

Voz 11 23:47 ha dicho

Voz 0445 23:50 León a pinchar música desde su cabina de DJ todo está enfadada Trump pero los analistas de la CNN contestan dicen que están en todo su derecho que Saturday night show de humor y que esa parodiando a todos los presidentes y figuras políticas de Estados Unidos sin que nadie hasta ahora se plantea ilegalizarlo

Voz 11 24:07 los deportes y el Barça así que

Voz 0027 24:15 modo apisonadora anoche cinco goles con tres de Messi en su visita al Levante Sampe buenos días

Voz 1161 24:19 buenos días Aimar cero cinco en el Ciutat de Valencia nuevo hat trick de Messi el número cuarenta y nueve de su carrera a sólo dos de Cristiano Ronaldo con cincuenta y uno Valverde SL terminan ya los calificativos hacia el argentino o el momento en que ya me encantaría diese

Voz 0027 24:31 o algo cada día pero les dejó

Voz 27 24:33 por qué nos hace jugar que mete golazos que da asistencias que el juego y lo aclara vinos sus que te que esté nuestro equipo pues disfrutarlo

Voz 1161 24:40 completaron la goleada los conseguidos por los Luis Suárez y piquete que técnico levantino Paco López rendido a la evidencia

Voz 28 24:47 a al al Barça se tienen que quedar diferentes circunstancias que tú estés muy bien que esté muy acertado que ellos no lo estén tanto y hoy evidentemente se ha dado todo al revés en ese sentido ellos han tenido una pegada inmensa

Voz 1161 25:02 también ayer en Sevilla abría el domingo dos con dos cero al Girona y además español uno Betis tres y Huesca dos Villarreal dos debut liguero Luis García Plaza en el banquillo amarillo así Bell

Voz 29 25:10 el futuro más inmediato en de ligadura es que ganaría duelo habíamos hemos hecho la primera vuelta pero una ligadura para nuestro equipo porque estamos a distancia de los de de los demás Si tenemos que hay que sumar va a ser fácil porque el perdiz está todo muy igualado oí detalles marcan la las victorias

Voz 1161 25:27 sigue líder el Barça tres puntos sobre Sevilla y Atlético de Madrid completan los puestos Champions el Real Madrid cuarto los de Europa League les puede superar hoy el Alavés que tiene un partido menos el de ascensos para Athletic Rayo y Huesca pero también el Athletic puede meter a esta noche al Villarreal en el partido en el descenso en el partido que cierra la jornada dieciséis a los nueve Alavés Athletic en Mendizorroza se lo perderán por lesión los locales

Voz 1727 25:46 la zona es bajan los leones también por las

Voz 1161 25:49 Jon Mikel Rico arbitrará el colegiado valenciano Mateu Lahoz en Segunda División se completó la jornada dieciocho Granada ahí deportivo están en ascenso en promoción Málaga Albacete Alcorcón y Cádiz descenso es para Reus Zaragoza Córdoba

Voz 1727 26:00 Nástic del Mundial de Clubes el Real Madrid

Voz 1161 26:02 Abudavi preocupa el estado de forma de Bale y Benzema el francés no pudo terminar el sábado el partido ante el Rayo Vallecano y el galés seleccionaba el miércoles en Champions ante el CSKA mañana a primera semifinal desde las cinco y media de la tarde River Plate procedente campeón de la Libertadores frente al Alain el equipo organizador antes de las de las dos y media partido por el quinto puesto ante el Chivas Guadalajara me deje mexicano y el esperanza tunecino y desde allí el Real Madrid conocer a su rival en octavos de la Champions celebrar a las doce de la mañana en ciudad suiza de Nyon sorteo que podrán seguir en directo por la cadena SER Real Madrid Barça estarán en el bombo uno el Atlético en este caso entre cabezas de serie el Atlético lo hará desde el bombo dos en el horizonte rivales duros como París Saint Germain Juventus Manchester City o Bayern Munich y luego a la una de la Europa League para Valencia Villarreal Betis y Sevilla todos ellos de uno como cabezas de serie posibles rivales más complicados como Galatasaray Fenerbahçe Sporting de Portugal Olympiacos hola chino

Voz 11 27:02 a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras hay un chiste buenísimo tipo avellana o qué tipo de Cheste

Voz 1995 27:20 te quita la musica es que lo pensé ayer pero otras es porque este programa Se llama hoy por hoy existe esto fue una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Paul McCartney y cuando acabaran de grabar la entrevista McCartney dice hoy esto cuando cuando es admitir dijo Iñaki hoy Paul hoy

Voz 30 27:39 sí

Voz 1727 27:42 pues Luis Cobos guiando

Voz 30 27:43 la dijimos desde Sevilla

Voz 31 27:48 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 32 27:58 una Nations

Voz 1727 28:00 por allí

Voz 10 28:04 temblando la cifra exacta tienen Caiwza

Voz 4 28:17 pero catorce pide de vivir la vida de la actualidad

Voz 1727 28:19 el último minuto

Voz 11 28:21 bueno de a Diarra es a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 13 28:29 todos Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 11 28:38 por la radio el elefante yo presidente USA

Voz 0445 28:42 yo la comparo pues habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 33 28:46 claro eso hago escolares bueno se puede hacer

Voz 0027 28:49 bueno caben en la boca yo digo eso paradigmas

Voz 34 28:51 constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder porque no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 11 29:01 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 18 29:09 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 11 29:19 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 35 29:33 no quiero escuchar a la calle para

Voz 0011 29:47 está plomo lo va a apretar en Unión

Voz 0445 29:49 lo que gancho esto que acabamos de grabar

Voz 0011 29:52 alguien me me va Run to you mil millones de descargas

Voz 11 30:02 cinco y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:11 el Tribunal Supremo decide esta mañana si frena la exhumación de Franco el alto tribunal se reúne para estudiar si hace caso a la familia del dictador y congela por el momento la decisión del Gobierno de seguir adelante con los trámites Javier Álvarez

Voz 0689 30:25 la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo estudió una petición urgente para suspender la exhumación de Franco una medida cautelarísima solicitada por la familia del dictador tras la decisión del Consejo de Ministros que dio inicio al proceso de exhumación la familia ha recurrido contra un decreto del Ejecutivo que se resuelve como todos los estrados de la sala contencioso administrativo pero al tratarse de una petición cautelar de urgencia la familia reclamó para evitar un daño irreparable que el Supremo lo resuelva cuanto antes la familia sostiene que se están aplicando una política de caso único y que además afecta a un derecho a la intimidad personal y familiar puesto que han manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo

Voz 0027 31:02 y aún así se ha seguido adelante la Sala formada por seis magistrados será quién decida a puerta cerrada sobre el fondo de la cuestión pero antes deben pronunciarse si separa

Voz 4 31:12 paliza cautelarmente esa extracción de los restos

Voz 0027 31:14 mortales del finado la Abogacía del Estado ha pedido que no se suspenda la exhumación porque los argumentos de la familia carecen de todo fundamento no se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión de terceros y la otra decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo esta semana es si es competente o no para juzgar al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los otros diecisiete acusados en la causa del proceso la vista previa el paso de esta semana es casi un puro trámite es el último paso antes del juicio del año que viene Alberto Pozas el G

Voz 0055 31:43 centro depende de este trámite previo a las defensas de los acusados creen que el caso tendría que llevarse en el Tribunal Superior de Cataluña no en el Tribunal Supremo en lo que se conoce como una declaratoria de jurisdicción Se trata de una petición realizada de diferentes maneras a lo largo del proceso y que el Tribunal Supremo siempre ha rechazado en el alto tribunal la previsión Se mantiene la misma que han tenido en mente desde hace meses una vez superado este trámite si no se admiten las cuestiones previas arrancar los interrogatorios en enero hay ya sí con los imputados trasladados al Tribuna Supremo el objetivo también es interferir lo menos posible con las elecciones de mayo es decir tienen el juicio visto para sentencia antes de los comicios la sentencia condenando absorbiendo los líderes independentistas dictada después

Voz 2 32:22 cómo está el tráfico Teresa Serrano buenos días Aimar hasta ahora en Madrid tráfico ya interesan los accesos más madrugadores a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos en Parla a cinco Alcorcón también zona sur de la M cuarenta en Barcelona la ronda B20 encontramos retenciones ha seguido en nudo de Trinidad y cuidada por la niebla en las provincias de Sevilla y Huelva y por la nieve en Lleida en el Alto harán el Huesca en Sallent de Gallego hasta la frontera francesa

Voz 4 32:50 te ayudo con las compras María tranquilos ya tengo amigas de verdad sí me han dado diez euros de regalo para el Corte Inglés punto esa la hacer la revisión oficial y un coche de sustitución como este gratis para seguir con mis compras

Voz 11 33:03 Navidad pide tu punto es

Voz 36 33:06 a un treinta por ciento en tu revisión respecto al taller

Voz 15 33:11 hola cariño sabes que hace la Policía bajo han robado los del quinto este fin de semana

Voz 4 33:16 este fin de semana pues nos hemos enterado de nada

Voz 1727 33:18 ni nosotros ni ellos ni nadie solamente lo de ahora

Voz 16 33:21 que acaban de llegar de pasar unos días fueran productos

Voz 17 33:23 que lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 33:37 empieza una noticia de un

Voz 0027 33:39 ahora según informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres

Voz 4 33:43 hay Sima de otro alguien muere

Voz 31 33:47 el fuego

Voz 4 33:49 mueren cientos miles hostelero Torres si sale las quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 37 33:58 pues mira frente al éxito en cuando diera un discurso no estuviera en una cárcel

Voz 0027 34:04 R3 la nueva ficción sonora de los creadores del gas

Voz 38 34:07 en la Paco con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea y Anna Paquin

Voz 4 34:14 ya disponible en Podium podcast

Voz 1727 34:20 en Hoy por hoy de España son las siete menos veinticinco la A6 menos veinticinco en Canarias hoy comenzamos en Aragón en Barbastro en la provincia de Huesca Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 0445 34:40 hola qué tal buenos días porque han encontrado Ana

Voz 1727 34:43 a dos ancianos muertos en su casa con cortes en el cuello la puerta no estaba forzada

Voz 0148 34:48 uno de los hijos del matrimonio fue el que encontró los cuerpos sin vida en el suelo de la cocina alrededor de las cinco de la tarde de ayer la Guardia Civil investiga lo ocurrido todas las hipótesis están abiertas aunque en un principio parece poco probable que hubieran sido objeto de un robo porque ni la cerradura ni las ventanas habían sido forzadas esta pareja de ochenta y siete y ochenta y tres años de edad era muy conocida en Barbastro porque el hombre había sido teniente coronel en el cuartel de la localidad hasta los años noventa después fue trasladado a Lérida donde se jubiló los cuerpos de los dos ancianos han sido trasladados anoche ya al Instituto Anatómico Forense de Huesca donde hoy se les va a realizar la autopsia

Voz 0445 35:25 volvemos ahora Andalucía a Huelva para seguir de cerca la búsqueda de la joven

Voz 1727 35:32 profesora veintiséis años tiene que desapareció en El Campillo hace cinco días el miércoles pasado la han estado buscando

Voz 0445 35:39 no toda la noche con un retén sin éxito Lucía Vallellano buenos días buenos días y así es

Voz 0910 35:45 con la luz del día se intensificará la búsqueda de Laura lo Elmo en batidas más puntuales ahora según ha precisado la Guardia Civil el dispositivo policial junto con unos trescientos voluntarios han peinado incluso con unidades caninas y sin éxito hasta ahora los alrededores del Campillo el rastreo incluido hasta los pantanos de este pueblo de la Cuenca Minera de dos mil habitantes la investigación mantiene actualmente todas las hipótesis abiertas Stricker

Voz 0445 36:08 Romero ex comandante de la Guardia Civil

Voz 22 36:11 no tenemos nadie en concreto que digamos Éste es el sospechoso número uno dado que en principio pues cualquier persona puede ser sospechosa sí que sabemos de que para las redes sociales estás diciendo muchas cosas pero pero muchas son inciertas

Voz 0910 36:26 la última pista han fue la de la señal de su móvil a las ocho de la tarde a nueve kilómetros de su casa de El Campillo Laura lo hemos salía a correr nunca más regresó

Voz 1727 36:37 y ponemos ahora rumbo a los tribunales porque la Marbella de Julian Muñoz se sienta hoy en el banquillo el exalcalde de esta localidad malagueña y otros dieciséis acusados tienen que responder sobre contratos supuestamente irregulares por los que se enfrentan a ochenta y ocho años de cárcel Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 18 36:58 hola buenos días Se trata de dos contratos del año dos mil uno de ellos que acordaba con una empresa la realización de un inventario de bienes municipales que finalmente no se hizo por el que el Ayuntamiento pagó uno coma seis millones de euros en el otro caso Hausen adjudicó también a dedo a una constructora la reforma del Centro Cívico Municipal cobró la mitad desde del trabajo solamente la Fiscalía pide ahora que Julián Muñoz de vuelva al dos dos coma dos millones de euros esquilmados de las arcas marbellíes ni en Ponferrada este domingo

Voz 0445 37:34 con música miles de personas han llenado las calles para pedir un futuro digno para la comarca del Bierzo

Voz 1727 37:40 eso Eva Marín buenos días buenos días

Voz 0603 37:43 el incremento del paro la crisis económica y la creciente despoblación ha hecho que los ciudadanos del Bierzo hayan ocupado las calles de Ponferrada para pedir a las administraciones que reorganiza en la planificación de una comarca que ya no es ni la sombra de lo que fue pulcro está que da pena porque esto es una ruina avanzábamos

Voz 39 38:00 porque nos estamos quedando Ponferrada se está quedando muerta hace preocupa nuestro futuro porque se mueren unos vamos a tener que ir también nosotros es que no hay otra con forrados muerto yo tengo tres hijos de aquí dos del sonido

Voz 0603 38:11 en la última década ha destruido más de doce mil puestos de trabajo se han perdido más de trece mil habitantes esta manifestación ha sido un grito de auxilio que ha tenido el apoyo de una veintena de organizaciones incluso respaldada por los equipos de fútbol de la zona

Voz 1727 38:30 hoy cerramos la Mesa de España en Madrid

Voz 11 38:33 yo tengo un décimo siguiendo lo compartimos a lo mejor tenemos suerte a lo mejor

Voz 1727 38:40 cerramos el anuncio de la Lotería de Navidad de este año porque ha tenido tanto efecto en las ventas que ya se han agotado los décimos en el mercado en el que se grabó el anuncio Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 38:52 buenos días tardaron poco los décimos en desaparecer en este mercado de Vallehermoso en el corazón de Chamberí uno de los mercados tradicionales de Madrid reconvertido al lugar de ocio sin renunciar a los puestos de toda la vida se puso de gala para el rodaje en dos días voló la suerte

Voz 40 39:05 salió el anuncio ya al segundo día ya no nos decimos sí teníamos yo qué sé lo que los X

Voz 13 39:10 no teníamos un montón de ellos la bomba dijeron era más de algo más de veinte mil euros en definir

Voz 1275 39:16 es Carlos el pescadero Fernando el encargado del bar del anuncio dice que ningún trabajador se ha quedado sin su boleto

Voz 13 39:22 la familia hagas toda mi Familia lo amigo nuestro oyentes moto lo del mercado tenemos todos decimos así toca este año

Voz 1275 39:29 no podemos retirar de momento tienen que seguir al pie del cañón porque la experiencia dicen

Voz 0445 39:33 sólo les ha traído más mirones al mercado nosotras no llevábamos tú no llevamos yo tampoco bueno

Voz 1727 39:56 ya abrimos la Mesa del Mundo hoy bien cerquita en las calles de Bruselas escenario de las protestas de la extrema derecha contra el pacto migratorio de la ONU la marcha en actitud amenazante ha provocado enfrentamientos con la policía y ahí no veintisiete detenidos corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 40:15 la prensa belga había asegurado que los nacionalistas flamencos fueron del Gobierno por miedo al auge de la extrema derecha miedo a ceder sus votos ya ayer pudimos ver la primera gran concentración de otros grupos flamencos hombres casi exclusivamente algo más de cinco mil según la Policía agresivos contra cámaras y fotógrafos paseando casi a golpe de piedras su oposición al pacto de Marraquech lo hicieron por las calles vacías del centro de las instituciones donde la Administración belga redujo la autorización de esta marcha roba como voluntad ya alejarla del parque donde al norte de esta ciudad malviven inmigrantes esperando papeles convirtiendo así las cristaleras de las instituciones en objetivo de una presunta ira política que por la cantidad de LAB

Voz 0445 41:02 más de cerveza consumidas más parecía la reacción a muchos litros de de guitarras

Voz 1727 41:14 yo hoy terminamos en Brasil con el escándalo que ha provocado en ese país el caso de un curandero acusado de abusar de trescientas XXXV mujeres durante muchos años el hombre se ha entregado a la policía ahí está ahora ya en prisión preventiva

Voz 0445 41:29 la detención es el resultado del efecto dominó de una ola de denuncias que se han precipitado en sólo una semana una docena de mujeres contaron a medios del país los supuestos abusos cometidos por Joao de Deus que llevaba más de cuarenta años haciendo curas milagrosas cirugía psíquicas en un templo fundado por él el miedo a contar los abusos se fue disipando y el número de casos se disparó hasta sumar cientos a punto de rendirse ante la policía el medio de setenta y seis años ha dicho a la Folha de Sao Paulo

Voz 11 41:53 no

Voz 0445 41:56 que se entrega a la justicia divina ya la justicia de la Tierra el hombre que aseguran su página web que no sabe leer ni escribir y que es apenas un hombre con defectos y limitaciones está acusado de abusar de más de trescientas mujeres de siete países diferentes y la policía ha tomado quince declaraciones que ha calificado de contundentes y precisas pero el abogado del supuesto agrega

Voz 4 42:16 a extrañeza Jude Fahd su cogidos actriz ser Intranet

Voz 0445 42:20 ha basado en los argumentos para defender a de Deus poniendo en duda los testimonios de las víctimas y diciendo que recurrirán la prisión preventiva

Voz 42 42:38 perdí negras con hueso sin hueso rellenas tan Canillas Hojiblanca mortales en pastas pizzas guisos

Voz 4 42:45 la dieta mediterránea cultura tradición

Voz 42 42:48 las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo esta Navidad aceite unas españolas te las no extras ímpetu de la aceituna de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

Voz 20 42:58 en fin o la hija te llamaba porque pensador regalarnos una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 17 43:13 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 43 43:25 imagina es un equipo de fútbol en el que jugaran Cruyff o Raúl Food cree al hálito hotel Piero Zidane

Voz 44 43:37 lo que parece imposible en la vida real

Voz 11 43:40 es posible en la radio los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clases

Voz 4 43:57 era el día de Navidad el sesenta y dos cayó a un metro de nieve y el frío se colaba por mis ventanas casi sesenta años más tarde aún tengo las mismas en la Fundación Natur si queremos que las casas sigan contando historias con el Fondo Solidario de rehabilitación energética entre todos ayudamos a las familias vulnerables a restaurarla la hacer las energéticamente más eficientes si quieres conocer más detalles del Fondo Solidario de rehabilitación energética entra en fundación Naturhouse punto org Fundación Arthur Naturhouse cuál es el nombre de la mejor emisora de España

Voz 45 44:32 puedan artista una pista llena luego si Kadima luego la eh cabinas si luego la cadena ser correcto

Voz 0738 44:46 qué tal está usted escuchando a ganar no la Cadena Ser en aviones no planea poner fin cadenaser pero estoy harto de toda la vida de Dios aquí en la Cadena Ser

Voz 1727 45:00 la pena Serra o cortinas se como tú quieras

Voz 0738 45:04 pero cadena el libro de poner

Voz 46 45:06 si el equilibrio oportuno

Voz 47 45:14 cierta hoy

Voz 4 45:18 la

Voz 2 45:20 sí a sí

Voz 31 45:28 denunciar silenciar

Voz 1727 45:30 se pregunta esta mañana José Mari buenos días

Voz 31 45:33 Pepa la pregunta de Enter buenos amigos pero también hay debates académicos el politólogo son comunicadores

Voz 1100 45:40 hay que hablar de Vox o mejorar el siquiera mencionamos un hombre en público quiere cederán la formación ultraderechista si hablamos de Sevilla aunque sea para criticarla o es preferible del cerco del silencio no hay Vox hablemos de otras cosas este Ojo entiende perfectamente el dilema tantos años haciendo autopsias escandalosas a la prensa de la caverna a Los cornetas del Apocalipsis If anterior alegre muchachada ese abundante género de plumillas ultraderechistas y locutores vocinglero maravillas ha servido de la derecha más retrógrada mil veces y han dicho que con ellos sólo se conseguiría hacer propaganda tales individuos pero ojo siempre les ha respondido que nunca ha creído en que el silencio mejoren nada y que ahí estaban subidos al machito porque nadie les había descubierto y mostrado en público sus bajezas y sus mentiras así que ahora el ojo no duda sin dejar de advertir el riesgo no se cansaba de dejar claro que el ideario demasiado plato para tan poco pollo de Vox existe

Voz 1727 46:44 hombre repugnante yo añade

Voz 1100 46:47 el ustedes cuánta objetivo de este cariz gusta es preferible en ese rincón Cillo denunciar los atropellos que silenciarlos y mostrar el rostro del canalla antes creo que la capucha

Voz 2 47:02 no

Voz 1727 47:08 a las nueve el vamos a analizar con la periodista Carmela Ríos como Vox está pagando por post publicitarios en Facebook y sobre esto sobre la información la propaganda la publicidad política que corre por las redes sociales preguntamos esta mañana

Voz 1322 47:24 pues tenemos unos oyentes bastantes responsables Joaquín el Puerto de Santamaría

Voz 1161 47:28 sí que tú lo todo esto en Google porque corre como la pólvora yo he visto una una cofradía supuestamente de manifestantes de Podemos y eso es un tema de Chile y Pablo Iglesias pegando carteles de boxeo resulta grande una campaña municipal en un pueblo de Madrid de Celia Villalobos también hay yo decido no compartirlo terreno estoy seguro de que

Voz 31 47:55 desazón Reale Pau de Castellón pero ya no sólo la veracidad muchas veces son veraces pero contienen más opinión política que muchos artículo valga la redundancia de de opinión se ha visto el filón hizo están manipulando demasiado

Voz 48 48:08 y uno más Jose de Barcelona gustara puede o por lo menos lo en todo entonces es sí que me pueden alguna pero bueno sí que suelo obligar hechas Icomos más o menos estoy bastante al día pues me suena extraño a lo mejor no sea si yo si Kelly fue bastante

Voz 1727 48:29 buenos días para ti también José

Voz 0445 48:40 dos coma esta noche actúa Mariah Carey

Voz 1322 48:43 Reina de las navidades en Madrid les preguntamos también por estas fechas se ha cambiado su forma de celebrarlas hay de todo Julia de Alicante

Voz 50 48:49 soy una auténtica friki que la navidad adornos dulces y olores de que algo rico se cocino ojalá el espíritu navideño sin pedir nada en el ambiente todo el año quizás otro gallo cantaría no sólo es de manual

Voz 0445 49:05 pues quizá Julia grafias Lola de Palma cuadra

Voz 51 49:09 yo hace dos años que la Navidad

Voz 0445 49:13 la época que tenemos que pasar sea como sea mi madre yo tengo una hora para comer el día veinticinco nos vamos con una amiga una frente al mar los dos perros creo que nos lo pasaremos muy bien queremos hacer algo totalmente diferente las pérdidas verdad que marcan tanto las navidades un abrazo Lola Santiago Antonio