Hoy por Hoy (17/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

son las siete las seis en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días en la Semana de la cuenta atrás para el Consejo de Ministros en Barcelona Andalucía sigue acaparando titulares por motivos bien distintos porque la negociación PP Ciudadanos avanza sin acabar de clarificar el papel de Vox por la desaparición de la profesora de El Campillo en Huelva que tiene una familia y a todo un pueblo en vilo sobre las negociaciones hoy populares y naranjas empiezan a hablar ya del reparto de consejerías andaluzas Ciudadanos quiere Economía Hacienda Educación Empleo Innovación Empresa y Comercio de hablar con Vox se encarga el PP como volvió a dejar claro anoche en La Sexta el secretario general del PP Teodoro García Gea sobre quién debe estar en la mesa del Parlamento andaluz

Voz 3 01:08 la mesa debe ser el reflejo también de de lo que han votado los andaluces en principio todos los grupo para estar presentes con voz lo de con voto pues tener

Voz 1727 01:18 voz no aclaró si Vox debe tener voz voto o una vocalía simbólica como la de Izquierda Unida por ejemplo en esta última legislatura y sobre la crisis catalana el tono de la semana que comienza lo marcaron ayer los actos de PP y Ciudadanos apoyo al Gobierno de España para su delicada Reunión en Barcelona llamadas a la calma apelaciones a la responsabilidad para intentar que todo salga bien y buscar salidas pues juzguen ustedes jefa de la oposición en Cataluña Inés arrima

Voz 4 01:50 las que estamos asustados con las barbaridades que está diciendo el señor Torra con los actos violentos que probablemente se repetirán el próximo viernes

Voz 1727 01:58 el presidente del PP Pablo Casado cuanto llega

Voz 1603 02:00 sí a ser presidente del Gobierno en el primer Consejo de Ministros aprobara el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 5 02:08 para volver a recuperar la le sin esperar a consensos sin esperar

Voz 6 02:13 a diálogo el Gobierno respondía Avalos y a la derecha Serafín soportable que estemos Time no le vamos a dar ese gusto aunque sea sólo por eso no les vamos a dar

Voz 1727 03:05 con estas instrucciones de la Guardia Civil los investigadores descartan ya una fuga voluntaria y en Francia ya son cinco las víctimas mortales del tiroteo de Estrasburgo ha fallecido un hombre de treinta y cinco años era músico y el terrorista le pegó un tiro en la cabeza tras una semana de duelo de silencio ayer se leyeron los nombres de los fallecidos y una niña cerraba el acto

Voz 6 03:28 sí

Voz 1727 03:36 Donald Trump quiere llevar a los tribunales al programa de humor Saturday Night Life por la emisión de este sketch son Jones por una parodia sobre cómo sería la vida si Donald Trump no hubiera sido elegido presidente y en los deportes Sampe preocupa al Estado de dos jugadores del Madrid de cara al debut en el Mundial

Voz 1161 03:59 Bale Benzema el francés no pudo entrar terminar el sábado en el partido ante el Rayo Vallecano dolor en el tobillo y parte posterior del muslo a día de hoy no podría jugar es duda para asimilarse en fin mi final del miércoles ante el casi Emma japonés el galés seleccionaba el miércoles en Champions ante un cese K ya no jugó ante el Rayo con un golpe en el tobillo Se espera que hoy entrene aparte en Abu Dhabi desde las cuatro de la tarde mañana primera semifinal a las cinco y media River Plate reciente campeón de la Libertadores se medirá al Alain equipo organizó

Voz 8 04:24 por qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 1603 04:29 buenos días jornada básicamente soleada

Voz 0978 04:32 algunas nieblas ahora mismo que afectarán sobre todo al Guillermo ir prevé también el Guadiana está o nieblas y lupus bajas que aguantarán hasta medio día después desaparecerán como decíamos sólo en todo el país con un poco de frío ahora mismo durante la tarde máximas en federal de diez a quince grados solo por encima de los veinte en Canarias

las cinco las seis y cinco en Canarias









Voz 1727 06:05 con actitud muy agresiva según nos contaba nuestra corresponsal también hubo manifestaciones multitudinarias en Viena pero en este caso contra las políticas de ultraderecha en el Gobierno austriaco los europeos se movilizan en una u otra dirección mientras mientras los ultras avanza ni cuál es el mayor peligro pues escuchen la entrevista de Griselda Pastor con el recién elegido candidato socialista a las elecciones europeas de la primavera próxima

Voz 0738 06:29 la ultraderecha es un fenómeno inquietante no ha dicho Friends Timerman que teme sobre todo que el Partido Popular Europeo acabe copiando les la agenda a You Youtube tenemos sobre todo que el PP adopte la agenda de la extrema derecha pero en política la gente prefiere siempre el original Nos ha dicho convencido que a pesar de las movilizaciones del espacio que esto el partido radicales ocupan ya en la política nacional serán un elemento marginal a nivel europeo

Voz 6 07:00 me la excursión

Voz 0738 07:03 sí es un fenómeno inquietante pero hay que tener confianza y agarrarse a los valores estoy seguro que podremos mantener a la extrema derecha fuera del poder Timerman cree que merece la pena pelear por el voto en estas europeas y aunque como holandés defendió qué posiciones austeras hoy está convencido que España Portugal se han ganado el derecho reclama reformas no hace falta violar las reglas para crear una sociedad más justa es lo que han demostrado Pedro Sánchez en España

Voz 2 07:39 en Portugal sólo dos

Voz 0738 07:40 ha ganado el derecho a reclaman normas más justas El tras defenderá ve en esta campaña en la que aunque los socialistas lo tienen difícil dice

Voz 1727 07:51 que entra para ganar aquí en España el debate político está ya absolutamente colonizado por el compás de espera del consejo de ministros del viernes con el Gobierno intentando hacer pedagogía pero la Constitución no son

Voz 4 08:05 una de artículos ciento cincuenta y cinco por supuesto es una norma básica de convivencia para conseguir la convivencia hay que respetar sí

Voz 1727 08:16 el con Torra tratando de hacer equilibrios entre lo que ha dicho hasta ahora aquello de apretar apretar las llamadas a la calma que se multiplican en este momento entre los independentistas

Voz 12 08:27 otras garantías con una de otra manera tan

Voz 0738 08:31 da la rompió

Voz 12 08:33 com

Voz 1727 08:33 la libertad de expresión y un fraseo que sobre ese Consejo de Ministros convertido en un parte aguas la mirada esta mañana de Montse

Voz 1603 08:46 Domínguez buenos días la idea nació como gesto de buena voluntad pero ha mutado en una cita cargada de nitroglicerina el desembarco del Consejo de ministros del Gobierno de San

Voz 1275 08:56 en Barcelona este viernes móvil

Voz 1603 08:59 hace ya a más de nueve mil agentes entre mossos policías y guardias civiles tienen que evitar que las magníficas concentraciones huelgas marchas motorizadas y actos populares están cocinando distintos grupos independentistas boicoteen el encuentro en la gótica lonja del mar que ayer amaneció llena de pintadas Pedro go home tanta la legitimidad tiene el Gobierno para reunirse en Barcelona como quienquiera quiera para protestar por ello lo que resulte irrespirable es la amenaza soterrada de violencia campando por las calles desde la Generalitat dice Torra que la seguridad está garantizada pero cuesta creerle porque si algo sabemos a ciencia cierta del proceso es que este se le ha ido de las manos a sus responsables

Voz 14 09:48 son

las siete y diez las seis y diez en Canarias



Voz 19 11:32 eh

Pepa Bueno

Voz 1727 11:39 seamos la semana también con tres titulares de la crónica laboral en Madrid empieza el juicio contra la empresa de reparto de homicidio de líbero por emplear falsos autónomos y quién demanda es la Seguridad Social Carolina Gómez

Voz 0127 11:51 si la Inspección de Trabajo dice que los repartidores están bajo una falsa apariencia de autónomos para encubrir una relación laboral ordinaria y reclama la seguridad social más de un millón doscientos mil euros por las cuotas no pagadas a sus repartidores hasta el momento ha habido procesos judiciales que respondían a demandas concretas y las sentencias que han sido siempre favorables para los trabajadores no se podían extender alcohol activo pero lo que se resuelve hoy hace referencia al conjunto de los repartidores de Madrid están citados quinientos diecisiete trabajadores de de líbero en la región así que la decisión será determinante para

Voz 1727 12:21 su modelo de negocio del sindicato de funcionarios CSIF ha convocado una concentración hoy también para exigir al Gobierno que apruebe por decreto la subida salarial pactada para los empleados públicos en el dos mil diecinueve Rafa Muñiz

Voz 1772 12:33 una subida pactada con el Gobierno de Rajoy del dos con quince por ciento y que el actual sabía propuesta mantener el sindicato Se va a movilizar hoy frente al Ministerio de Política Territorial para conseguir ese dos con quince por ciento de subida en enero haya o no un acuerdo de presupuestos recalca recalcan desde el CSIF el resto de Cindy dato sigue negociando con el Gobierno una subida salarial un poco mayor del Dos con veinticinco por ciento para el próximo año un incremento con falta de garantías según el sindicato de junio

Voz 1727 13:00 y en Hungría

Voz 8 13:03 hemos visto movilizaciones masivas contra una reforma laboral de Eurobank

Voz 0127 13:07 que califican de esclavista Ana Antón amplía el número de horas extra que pueden hacer cada trabajador al año de doscientas cincuenta a cuatrocientas y amplía también el plazo que tienen las empresas para pagar las hasta ahora tenían un año de tiempo y con esta ley tienen tres años es el plan del ultraderechista Orbán para luchar contra la falta de mano de obra en el país justifica la medida diciendo que así quiénes quieran pagar ganar más podrán trabajar más pero los sindicatos dicen que es abusiva porque hará que algunas personas trabajen hasta seis días por semana ocho de cada diez húngaro según las encuestas rechazan la ley

Voz 1727 13:41 pacientes de esclerosis múltiple y de otras enfermedades neurodegenerativa las van a presentar hoy en el Congreso ciento setenta y seis mil firmas para pedir al Gobierno que les reconozca el treinta y tres por ciento de la discapacidad en el momento del diagnóstico esto dicen les garantiza protección y ayuda social para afrontar cuestiones tan importantes como el empleo en el futuro Mariola Florido

Voz 0259 14:05 la esclerosis múltiple se presenta sobre todo entre los veinte y los cuarenta años en plena expansión de la vida del desarrollo laboral afecta además fundamentalmente a las mujeres Araceli Gabaldón la enfermedad le frenó su prometedora carrera como ingeniera agrónomo que llegó a trabajar incluso para la ONU pero llegó un momento en el que todo se truncó por el dolor la fatiga y el resto de síntomas Araceli ha promovido esta recogida de firmas porque estos pacientes piden ayuda para poder seguir activos

Voz 0438 14:32 bajando y cuando tienes de alguna manera esos apoyos técnicos esas ayudas te sientes capaz te sientes con energía y con ese respaldo que de otra manera sí que es verdad que es muy difícil competir en un mercado laboral en igualdad de condiciones con otras personas que no lo necesitan adaptaciones en horario adaptación física de tu sitio a precio no sentían por determinar un trabajo

Voz 0259 14:55 unas cincuenta mil personas padecen en España esclerosis múltiple se calcula que siete de cada diez habrán perdido su trabajo diez años después del diagnóstico

Voz 1727 15:03 normalmente se les reconoce la discapacidad

Voz 0259 15:06 Machado tarde cuando han llegado ya a un grave nivel de deterioro físico lo que provoca situaciones de desamparo

Voz 0779 15:17 sí hola buenas noches le llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en Texas y veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está pues esos diez minutos nada claro pero hay que te tienes pagada la entrada

Voz 3 15:34 vergonzoso e más vergonzoso

Voz 21 15:36 que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que no corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 1694 18:48 hoy les preguntamos por la veracidad de la información política que les diga por redes sociales Juan Almería

Voz 27 18:53 amigo hasta que los números muy muy elaborado puertos racista de quienes están invadiendo oye luego yo ya he racimo ropa encontrado

Voz 1727 19:03 gracias Juan pues ojo avizor para detectar que sodio que es mentira que es verdad

Voz 1694 19:08 segundo asunto aprovechando el concierto esta noche de Mariah Carey en Madrid les preguntamos por la Navidad como la celebran Alberto de Madrid

Voz 4 19:15 no me acuerdo cuando era pequeño esta fecha será para ya hace mucho tiempo que que no es igual es sólo consumismo es sólo me estira lo único está con con tu familia con tus amigos pasarlo bien

Voz 1727 19:30 pero eso no es poco Alberto es con la familia con los amigos que lo disfrute nuestro ya Pepe

Voz 28 19:36 yo tenía tres años mi hermano mayor doce mi padre se quedó sin mujer el día veintiocho de diciembre eso no significa que la Navidad no lo habíamos celebrado pero cuestión es la siguiente el por qué solamente un día al año el día de Navidad somos así asesinos dejamos de mira un poquito en el ombligo somos un poquito mejores color demás todos los días todos

los días del año que empieza a Pepe tocayo gracias son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:10 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con mucho frío esta mañana en Madrid han bajado los termómetros en valores negativos en algunos puntos a esta hora y con máximas que no van a pasar de los diez grados a mediodía medio millar de trabajadores de de líbero en Madrid están citados hoy ante la justicia que debe decidir sobre el modelo de negocio que utiliza esta empresa de reparto de comida a domicilio la Seguridad Social siente en el banquillo a los responsables de la compañía a los que acusa de contratar a su repartidores a los que llama Riders como falsos autónomos y le reclama más de un millón de euros por las cuotas no pagadas a esta plantilla vigía Sarmiento buenos días

Voz 1694 20:43 buenos días una Inspección de Trabajo realizó entrevistas a estos quinientos trabajadores y determinó que no eran autónomos ya que no son sus propios jefes tampoco tienen libertad para retratar los pedidos ni para organizar sus horarios y además los precios se fijan unilateralmente uno de los denominados Riders explica a la SER lo que suelen cobrar por pedido

Voz 29 21:01 ya Santiago pero bueno más o menos te puedo decir yo así echando cuentas Un poco sale más homenaje a cuatro euros ahora mismo expedida yo hago aproximadamente nos pedidos por hora

Voz 1694 21:11 para evitar problemas deliberó ha cambiado el tipo de contrato al trabajador autónomo económicamente dependiente esto quiere decir que el setenta y cinco por ciento de los ingresos del trabajador proviene de un mismo cliente que sería en este caso la propia empresa el juicio empieza hoy a las nueve de la mañana pone en juego el modelo de negocio

Voz 3 21:27 las empresas ávido juicios individuales pero esta es la primera causa colectiva

Voz 1275 21:33 el lunes diecisiete de diciembre regresan hoy los paros al metro aunque esta semana van a ser por la tarde y otra vez con servicios mínimos de más de setenta por ciento Tito

Voz 1694 21:41 solares abra paso habrá paros en las líneas uno dos tres y cinco desde las cinco de la tarde y hasta las diez y media de la noche en la Comunidad ha establecido unos servicios mínimos del setenta y cinco por ciento con los que los sindicatos consideran abusivos exigen más trenes más personal y más seguridad

Voz 1275 21:55 el PSOE sigue sin candidato para hacer frente a Manuela Carmena en Madrid ayer presentó en Alcorcón a los cabezas de cartel para las localidades de más de veinte mil habitantes aunque la capital sigue siendo una incógnita El Supremo Serra

Voz 1694 22:05 a partir de las diez de la mañana para deliberar sobre la medida cautelar que solicitaron los nietos de Franco para evitar su exhumación del Valle de los Caídos la Comunidad remitió el viernes al Gobierno un informe positivo de Sanidad que no encuentra impedimento para llevarla a cabo

Voz 1275 22:34 despierta esta mañana el tráfico en las calles de la capital en la M30 pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1463 22:39 buenos días Laura despierta sin incidencias y lentamente se va despertando a ambos lados de la M30 entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte y en las incorporaciones a Chamartín y Pío XII esto en la en la parte sureste los

Voz 0738 22:52 colado entre el Vicente Calderón

Voz 1463 22:55 Pol de Mar en las centradas tanto por la plaza del Conde de Casal como persona

Voz 1275 22:59 María de la Cabeza vamos a acercarnos también a la Dirección General de Tráfico María Herrero buenos días

Voz 7 23:03 hola buenos días pues seguimos con mucha saturación ya en todos los accesos a la capital especialmente por la dos desde Alcalá de Henares hasta San Fernando también problemas en la M40 entre Vallecas a Coslada en el barrio de La Fortuna en Pozuelo en balde de Marín y los túneles de El Pardo hacia la zona norte

Voz 1275 23:17 si ampliamos la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 1603 23:21 buenos días el tiempo iba a ser soleado con nieblas hasta el mediodía cerca del Tajo y del Tajuña manteniendo el frío hasta que no desaparezcan también en puntos de montaña pero como decíamos el general sol frío pero en frio muy moderado ahora sí bajo de los cinco grados pero tenemos pocas heladas sólo en puntos de montaña durante la tarde las máximas se acercarán a los diez grados en la mayor parte de la comunidad gran parte de la semana se va a repetir un tiempo muy parecido al que esperamos

Voz 1275 27:34 siete y veintisiete el sesenta por ciento seis de cada diez de los estudiantes madrileños ha sufrido acoso escolar ha presenciado violencia verbal por orientación sexual o identidad de género

Voz 19 27:44 eh a ver yo visto casos de violencia más bien verbal no me parece normal porque es eso estamos en el siglo XXI hay veces que parece que vamos más hacia atrás que hacia adelante yo veo a gente que insulta con la palabra maricón que no me parece ni medio normal ir

Voz 1694 28:03 me parece una falta en el de respeto al colectivo LGTB y eso se nota

Voz 39 28:07 debido a que la frustración no te deja no te deja estudiar pero ya no acoso es solamente al colectivo LGTB y sino cualquier tipo de acoso ión adolescentes igual en los veintiséis años

Voz 1275 28:17 con los que hemos hablado de estos datos recopilados en un informe que ha elaborado el Consejo de Europa y la Unesco tiene más información Aurora Santos según el informe

Voz 0159 28:25 un siete por ciento de los alumnos madrileños ha presenciado violencia física homófoba en el lugar donde estudia una violencia que se pueden manifestar también en forma psicológica y sexual y además de en los colegios se puede dar en sus alrededores su en Internet el estudio insiste en que entre las víctimas eran situaciones de ansiedad y depresión y también intentos de suicidio de ocultar su identidad en él se hace referencia a la ley madrileña de derechos del colectivo LGTB con la que los colegios deben aplicar políticas contra el acoso y educar en la diversidad la muestra del informe a nivel de Madrid ha sido de cinco mil seiscientos cinco alumnos de XXXIX centros educar

Voz 1275 29:03 si esto pasa en los institutos en la universidad las conductas homófobas siguen presentes la Complutense cuenta con la oficina de diversidad sexual identidad de género que tiene entre sus objetivos intervenir en los casos en los que sea necesario y que los últimos dos años ha atendido a ciento diez personas Esteban Sánchez es el responsable de esta oficina

Voz 40 29:19 antes de ser cuatro presenciarlo escuchar humor homófobo LGTB fólico sentirse ridiculizado tratado ausencia entre ir en menor medida mucha medida agresiones físicas debido a su orientación sexual los datos de un estudio realizado por la Delegación del actor para igualdad de unos veinte casos de agresiones físicas realizadas quiero decir expresadas de manera explica

Voz 1694 29:45 cinco grados tenemos hasta ahora en la

cambia sigue hoy por hoy aquí en las



son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes diecisiete de diciembre y la noticia abierta hasta ahora está en Huelva

Voz 43 30:17 lo más importante es encontrar el cuerpo de Laura esperemos todavía tenemos la esperanza de contar la viva que haya tenido un accidente que esté todavía en algún sitio refugiada ojalá se

Voz 3 30:30 así ojalá sea así un retén de vecinos idea

Voz 1727 30:32 antes han buscado durante toda la noche a Laura lo Elmo la joven profesora que hacía una sustitución en un instituto de Campillo desapareció el miércoles pasado cuando salió a correr tiene veintiséis años la UCO se ha hecho cargo de la investigación y descarta que se trate de una fuga voluntaria puede ocurrir en cualquier momento de la vida es verdad pero Laura salió a correr una actividad que hacen millones de mujeres y de hombres con la diferencia de que como en otros ámbitos ellas ven recortada su libertad por la inseguridad precisamente este domingo muchas se han unido en el parque del Retiro en Madrid para hacer ejercicio juntas y correr contra esa inseguridad la plataforma que lo permite se llama sincronizadas punto com Su responsable es Cristina Mitre

Voz 44 31:20 poner en contacto a mujeres con otras mujeres para hacer algo tan sencillo y tan complicado como es salir a correr esta plataforma es una herramienta más no es la solución a un problema que existe pero en lo que va a permitir es que no sentirse segura no sea un obstáculo a la hora de salir a correr

Voz 1727 31:38 además de la desaparición de Laura hoy en la prensa Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa hoy huele a elecciones que las habrá en algún momento no sabemos cuándo generales Vigo ese publican encuestas en ABC y en la razón no sólo cuatro encuestas y en todas gana el PSOE pero tres cabezas de tres colores ocupan la portada de ABC la de los líderes de Ciudadanos el Partido Popular Vox y este titular juntos sumarían mayoría absoluta con ciento ochenta y dos escaños en la página dos otra encuesta dice que el partido de Le Pen capitaliza la protesta contra Macron sería el primero de Francia según los sondeos otras tres encuestas se difunden hoy la razón el Espanyol y el confidencial en todas incluida la BBC carné del PSOE a corta distancia del PP Vox obtendría entre ocho entre el ocho por ciento nueve por ciento de los votos a costa sobre todo del Partido Popular Podemos no despega y los independentistas catalanes tendrían la llave pero ciudadanos sumaría la mayoría o bien con el PP Vox o bien con el PSOE hoy el dilema que sigue ahí abierto y opiniones de fondo sobre la Semana de la cuenta atrás en Cataluña sino ante el Consejo de Ministros el veintiuno de diciembre Marc Álvaro La Vanguardia dice que la necesidad obliga al Govern y al Ejecutivo español a colaborar para que la jornada no tenga efectos negativos son los intereses de Pedro Sánchez y el Ejecutivo en él ahí es Xavier Vidal Folch dice que lo que pretende Aznar de aplicar un ciento cincuenta y cinco sin límites es puramente inconstitucional había muchas cosas interesantes sobre Cataluña en la prensa del fin de semana en la prensa de ayer y tu rescatar es una si con el título No estamos solos Se refiere el escritor Javier Cercas en El País Semanal a la presentación en Barcelona de la rebelión interminable el último libro del periodista Lluís Bassets donde se hace hincapié en que la crisis catalana es también española europea y occidental no es lo mismo que ocurre los Estados Unidos de Trump el Reino Unido del Brexit la ITER de Savic Albini o la Hungría de Orban pero no se puede entender del todo lo que ocurre en Catalunya sin entender un poco lo que ocurre en esos países la de Cataluña señaló Bassets en la presentación es una crisis de opulencia de cansancio del éxito los últimos cuarenta años han sido los mejores de la historia de Cataluña la opulencia y el cansancio del éxito han provocado sobre todo dos cosas aburrimiento Serbia España vendió toneladas de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes eso cuenta el diario El Mundo que señala que entre noviembre de dos mil dieciséis febrero de este año cinco mil trescientas toneladas de proyectiles bombas torpedos se cargaron el puerto de Bilbao procedentes de una fábrica de Burgos en cuatro buques de la naviera oficial saudí con destino Arabia Saudí a los Emiratos Árabes Unidos la presión de organizaciones como Intermón Oxfam Amnistía Internacional hizo que en marzo de este año el nuevo puerto de embarque fuera Santander según el mundo las acciones saudíes en Yemen y el Líbano han impulsado a varios países Holanda Austria Bélgica Suiza Noruega Alemania Dinamarca y Finlandia a vetar sus ventas de material de defensa a Riad y un escandalazo tapado por otros escandalazo políticos pero este es muy gordo la agenda digital de Bárcenas fue robada por la policía eso revela el mundo en su portada al parecer la policía se hizo con la agenda gracias al chófer del ex tesorero del Partido Popular la agenda digital de Bárcenas registra encuentros con el entonces presidente Mariano Rajoy cuando negociaban la indemnización en diferido del tesorero que disfrutaba de un altísimo nivel de vida el uso de la policía para fines particulares de un partido político hasta el dos mil dieciséis contaba el diario El País que quiere Maru morirme una historia de esclerosis lateral amiotrófica de ela una mujer con él a fallece sin cumplir su voluntad de que le practicaran la eutanasia legalmente el país habló con ella María José Chamizo cuatro días antes de su muerte cuenta Ana Alfageme la crueldad de esta dolencia una enfermedad que paraliza progresivamente los músculos hasta la muerte que construye una cárcel donde antes había un cuerpo hace que entre un veinte por ciento y un treinta por ciento de pacientes solicite el suicidio asistido por médicos o la aplicación de fármacos para causar la muerte en España hay unos cuatro mil enfermos de ELA el abuso de poder en el seno de la Iglesia católica gracias a Ricardo Bada periodista onubense jubilado en Alemania que en su blog avisa de una entrevista a toda plana en el córner Stat and Shaker con el nuevo obispo de Gil de monseñor Weiner Wilmer es aún joven cincuenta y siete años no tiene pelos en la lengua dice el obispo creo que el abuso de poder forma parte del ADN de la Iglesia para la auto comprensión de la Iglesia el escándalo por los abusos sexuales es una conmoción cuyas dimensiones pueden compararse con la conquista y el saqueo de Roma por los bárbaros conducidos por el Arico en el siglo quinto esta vez el mal proviene de sí misma necesitamos urgentemente algo así como unas comisiones de la verdad que tenemos en la carpeta del Brexit bueno cuenta La Vanguardia que el Brexit con rompe a los tories Theresa May se resiste la presión de someter a votación en el Parlamento los posibles desenlaces pero la primera ministra actitud critica hacer vagamente al ex primer ministro y ex líder laborista Tony Blair por pedir un segundo referendo también otra carpa la fija la carpeta de la campaña rusa para aupar a Donald Trump si Rusia utilizó todas las plataformas de las redes sociales para ayudar a elegir respaldarla la Trump dice un amplio informe preparado para el Senado cuyo borrador fue obtenido por The Washington Post la investigación ofrece nuevos detalles sobre cómo los rusos que trabajan en la Agencia de Investigación de Internet dividieron a los estadounidenses en grupos de interés clave con el fin de dirigir mensajes en plataformas como Facebook Twitter Youtube y otro rescate la entrevista con el historiador estadounidense Timothy Sneijder



Voz 1727 37:11 qué le hizo Laura Revuelta cabecea cultural y que no tiene desperdicio a Sneijder dedica su último libro el camino hacia la no libertad publicado en España por calesa Guttenberg a los periodistas los héroes de nuestro tiempo viese que si la Unión Europea quiere sobrevivir tiene que defenderse de Rusia que está atizando los nacionalismos y la extrema derecha desestabilizando la democracia y el Estado de Derecho hice que Frank Putin el saudí Mohamed bin Salman construyen un sistema político para proteger su riqueza y la de sus familias luego matan a los periodistas que tratan de contar la verdad podemos usar Internet para apoyar el periodismo de investigación suscribir Nosa periódicos en los que haya periodistas de verdad si quieres un Estado de Derecho tiene que haber periodista así las cosas vamos con lo que no se enseñan los animales

Voz 45 37:56 uno

Voz 1727 38:06 en la contra de La Vanguardia Inma Sanchís entrevista al Antón naturalista escritor ha ido con anti documentalista si Montgomery que ha publicado el alma de los pulpos el embrujo del tigre irse Montgomery que su escritura es pura esperanza de que el ser humano deje de destrozar la vida es casi una oración y que los animales son maestros somos capaces de reconocerlos como tales no nos vamos a seguir Hama asentir jamás solos ni perdidos formamos parte de una gran familia que no es solo

Voz 47 38:35 el humana señales de humo Alfonso Arias

Voz 48 38:43 escucha esto Alfonso

Voz 1727 38:44 para los humanos Éste es sólo para los sumarse el libro para niños que ha publicado Santillana sobre los cuarenta años de democracia Raquel García

Voz 0127 38:53 desde el nacimiento de la Constitución hasta el golpe de Tejero el terrorismo de ETA o el matrimonio homosexual La fabulosa historia de nuestra democracia de Santillana es el relato de la historia reciente de España contada para niños a partir de ocho años Teresa crece es la directora de contenidos de la editorial

Voz 1727 39:08 el arranque realmente sus es el

Voz 49 39:10 la reflexión sobre lo que pasa cuando no tiene una democracia como se vive en ella esa es un poco el el el origen de de el relato ir a esa edad es no soy más llamado el País no porque no soy nos cuenta que el la palabra que más se repetía era no podía tal no podían no no tenías libertades no podía es decir lo que pensabas no podía entonces cuando hablemos llamado Thais

Voz 0127 39:29 a un recorrido que habla del progreso social y político pero también de todo lo conseguido en cultura deporte y ciencia

Voz 49 39:34 también hemos jugado mucha relevancia en el acto a las mujeres nos fuimos dando cuenta libro escribiendo la obra que que es el gran cambio se ha que es el el sector en el que se perciben como ninguno todo lo que ha significado el el avance de los derechos es la

Voz 1727 39:49 a una reflexión sobre lo que significa la democracia y también Love

Voz 1694 39:52 es decir que puede ser perderla

Voz 0779 39:56 sí sí bien sí salió servicio viene que tiene que he visto que terminas una reserva para ustedes personas eso es pues llamó porque es de las que cancelar la Barba como que va a tener la reserva pues ha llegado un grupo de personas pulso estaba todo lleno en un sitio para nadie más así que me quedan no habría dado no era una eso no me lo puede hacer está reservado yo ya sé gritar una vuelta a ver sin contra eso pero restaurante no no no no no es otra vuelta a nosotros tenemos ahí reserva pena así que tú me llame para decir que si cancela la reserva porque ha habido un grupo Calleja entonces qué pasa con las reservas perdón por las pasa

Voz 1727 40:30 pues pues

hoy por hoy Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 51 42:31 me encantaría que se me ocurriera algo cada día veo ese jugador que no sabe jugar que mete golazos que da asistencias que el juego pasa por él y lo aclara Nos obras que te que estén nuestro equipo pues disfrutarlo pues eso

Voz 1727 42:43 darlo al técnico del Barça Ernesto Valverde es el determinan ya los calificativos para Messi después de la nueva exhibición anoche de la argentinos

Voz 1161 42:51 tres goles al Levante nuevo hat trick el número cuarenta y nueve de su carrera y se dice pronto con el Barça y la selección y a sólo dos del portugués Cristiano Ronaldo han ocho cero cinco del Barça completaban los goles de Luis Suárez y Piqué el central habla sobre la dupla suelen

Voz 1603 43:03 Messi entre los dos con veinticinco llevan más goles que dieciséis equipos de Primera sólo les superan Sevilla

Voz 1161 43:08 el Celta y el Levante

Voz 52 43:11 los atacantes en los últimos años lo demuestran continuamente es asocian muy bien Luis lleva en la sangre Leo pues ya que está dicho todo Riba tenemos pólvora faltaba mejorar atrás y creo que lo estamos haciendo

Voz 1161 43:22 en una jornada dieciséis que se completará esta noche con el Alavés Athletic a las nueve Alavés en Mendizorroza se lo pierden por lesión en los locales se libra habla Abelardo

Voz 4 43:30 sabemos que va a ser un partido muy muy difícil pero bueno nosotros volvemos a nuestra casa en el cual nos estamos haciendo fuertes y esperamos que siga así

Voz 1161 43:38 en el Athletic es bajada lesionado Mikel Rico dos victorias en dos partidos con Garitano uno en Copa otra en Liga el técnico advierte

Voz 1727 43:44 en jugamos a la misma intensidad que jugamos el otro día

Voz 53 43:46 incluso más au sino sacar algo en Vitoria va a ser complicado por lo tanto no podemos pensar que hemos hecho algo tenemos que pensar que queda mucho por hacer

Voz 1161 43:54 va a arbitrar el colegiado valenciano Mateu Lahoz después de estas dieciséis jornadas es líder el Barça tres puntos sobre el Sevilla y Atlético de Madrid completan los puestos Champions el Real Madrid cuarto los de Europa League

Voz 1727 44:05 quisiera café les puede pasar el Alavés

Voz 1161 44:07 en sus para Athletic Rayo Huesca pero el Athletic puede meter esa noche al Villarreal del Mundial de Clubes el resto de vías Ana Budavi preocupa el estado de forma de Bale y Benzema el francés no pudo terminar el sábado en el partido ante el Rayo Vallecano dolor en el tobillo y parte posterior del muslo a día de hoy no podría jugar es duda para las semifinales las entradas del miércoles ante el casi más japonés y el galés seleccionaba el miércoles en Champions ante el CSKA no jugó ya ante el Rayo con también un golpe en el tobillo Se espera que hoy entrene aparte desde las cuatro de la tarde mañana primera asesinar a las cinco y media River Plate reciente campeón de la Libertadores enfrenta la Laín el equipo organizador y antes a las dos y media será el partido por el quinto puesto Chivas Guadalajara mexicano y el esperan tunecino y desde allí desde Abu Dabi el Real Madrid será su rival en octavos de la Champions se celebra hoy el sorteo a las doce de la mañana en la ciudad suiza de Nyon un sorteo que podrás seguir en la Cadena Ser con Real Madrid Barça en el bombo uno posibles rivales como Manchester United Liverpool lo más duros otros más asequibles como Schalke Ajax

Voz 1727 45:00 o Lyon el Atlético lo hará en el bombo dos y en Eloy

Voz 1161 45:03 ante rivales duros como parecían Jermaine Juventus Manchester City o Bayern de Munich más asequible el Oporto de Iker Casillas ya la una de la Europa League Valencia Villarreal

Voz 1727 45:11 sí Sevilla todos en el bombo uno como cabezas de serie

Voz 1161 45:14 posibles rivales complicados como el Galatasaray Fenerbahçe Sporting de Portugal

Voz 1727 45:17 a Olympiacos o Lazio volviendo a casa

Voz 1161 45:20 en Segunda División completada la jornada dieciocho Granada ocupan las plazas de ascenso promoción Málaga Albacete Alcorcón y Cádiz el descenso es para Reus Zaragoza Córdoba Nástic

Voz 1727 48:07 diariodehoyporhoy del veinte del diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Montserrat cubría la semana pasada hablábamos con Cristina falladas que creó el hashtag cuéntalo para denunciar en redes sociales en Twitter casos de acoso o abuso sexual Montserrat nos dice que como ella no tiene redes sociales hay miles y miles de casos silenciados en España