Hoy por Hoy (17/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días a la semana que nos lleva hasta la Navidad no le falta de nada mañana se dirimen las cuestiones previas del juicio del proceso el Gobierno va a intentar el jueves aprobar la ley de estabilidad para intentar también presentar los presupuestos con su propio techo de gasto Hinault con el techo de gasto de Rajoy el viernes si se celebra el determinante Consejo de Ministros en Barcelona determinante porque a un lado y otro del Ebro hay quien pretende convertir aquello en un Maidán que les de a los independentistas radicales un relato que no tienen ya la derecha española argumentos para seguir cabalgando camino de La Moncloa otra vez veremos pero antes de que nos en los intereses de unos y otros un detalle este miércoles hay sesión de control al Gobierno por qué cuestiones pregunta al PP por Cataluña por supuesto pero también por la Navidad si por la Navidad pregunta al PP si el Gobierno es partidario de respetar las tradiciones navideñas en los espacios públicos y pregunta también por la caza por los toros lo llamativo no es que pregunten por estos temas lo llamativo es que lo hagan hora porque son la agenda exacta de Vox el partido de ultraderecha no necesita tener diputados ya entra su agenda esta semana en el Congreso de la mano de su hermano mayor sin embargo no pregunta Pablo Casado por una herencia de las políticas del PP que vamos a contarles nosotros esta mañana el uno de enero del dos mil diecinueve entra en vigor una parte de la reforma de las pensiones que Rajoy endureció mediante decreto y que en la práctica les complica la fecha en la que podrán jubilarse y la cuantía de la pensión a los parados de larga duración o a los despedidos por un ERE antes del año dos mil trece En seguida vamos a tratar de aclarar a quién afecta hay arreglo antes de que acabe el año comienza una semana decisiva escucharán ustedes a partir de hoy a diestro y siniestro si para los parados de larga duración para los despedidos por un ERE que aún no se han jubilado una semana decisiva desde luego porque estamos a diecisiete de diciembre y algunos no saben cómo podrán jubilarse a partir del uno de enero

Voz 1 02:17 Pepa Bueno

Voz 2 02:27 en la Cadena Ser

Voz 0027 02:35 y a esta hora se refuerza el dispositivo de Bush

Voz 1727 02:38 búsqueda de Laura lo Elmo la joven profesora

Voz 0027 02:40 que desapareció hace cinco días en el Campillo muy Weimar la Guardia Civil ha interrogado a quiénes tuvieron contacto con ella pero de momento por lo menos oficialmente no hay ningún sospechoso

Voz 0199 02:50 tenemos nadie en concreto que digamos Éste es el sospechoso número uno en un principio pues cualquier persona puede ser sospechosa

Voz 1727 02:58 el Romero jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla PP y Ciudadanos negocian hoy ya el reparto de consejerías del Gobierno andaluz el partido de Rivera quiere el grueso de las consejerías económicas y esperan explicaciones del PP después de que la SER revelara la semana pasada que los populares se están reuniendo con Vox hoy

Voz 0027 03:16 quedará visto para sentencia el juicio de los seres es cueste un año con más de ciento cincuenta sesiones

Voz 1727 03:21 y sobre los olvidos que alimentan la desconfianza en la política

Voz 0027 03:28 miles de personas protestaban

Voz 1727 03:30 este domingo en Ponferrada por un futuro digno para la comarca del Bierzo

Voz 0027 03:34 polca está que da pena porque esto es una ruina no avanzamos

Voz 1275 03:38 por qué nos estamos quedando Ponferrada se está quedando muerta hace preocupa nuestro futuro porque son morenos vamos a tener que ir también nosotros es que no hay otra forrados yo tengo tres hijos de aquí dos a sonido

Voz 0027 03:49 en la última década han destruido más de doce mil puestos de trabajo en la comarca han perdido esa misma comarca más de trece mil habitantes

Voz 1727 03:55 si la justicia entra de lleno hoy en el modelo de falsos autónomos de de líbero

Voz 0027 03:59 la Seguridad Social le pide a esta empresa de reparto a domicilio un millón doscientos mil euros por las cuotas que no ha pagado por quinientos diecisiete repartidores

Voz 1727 04:07 también hoy el Tribunal Supremo decide si suspende la exhumación de Franco como pide la familia del dictó

Voz 0027 04:13 y fuera de España en Colombia la guerrilla del ELN acaba de anunciar una tregua para esta Navidad y pide al Gobierno que retome los diálogos de paz en Cuba

Voz 1727 04:20 en Brasil

Voz 0027 04:23 esta noche se ha entregado a la policía un curandero acusado de abusar sexualmente de al menos trescientos treinta y cinco mujeres durante años en un pseudo templo que el Fondo

Voz 1727 04:36 los siete equipos españoles van a conocer esta mañana sus rivales en las eliminatorias

Voz 1161 04:41 lo Sampe tres de ellos en la Champions a las doce en Nyon Barça y Real Madrid en el bombo uno en la Champions y el Atlético de Madrid en el bombo dos posibles rivales duros como Manchester United y Liverpool patronos asequibles como Schalke Ajax o Lyon para el Barça y Madrid Madrid más duros paras los de Simeone Paris Saint Germain Juventus Manchester City Bayern Munich a la una de la Europa League Palencia Villarreal Betis y Sevilla todos ellos partirán desde el bombo uno de cabezas de serie

Voz 1727 05:04 por si todavía nos faltaba un pelín de espía

Voz 0027 05:07 si tu navideño Carey actúa esta noche en Madrid han pasado dieciocho años desde su último concierto en España ya casi en la Navidad los termómetros sigue bastante por encima de lo que suele ser habitual en esta época de daño o era habitual Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:38 buenos días no habitual no pero es que incluso cuando nos acerquemos a los días previos al fin de semana por ejemplo van a ser el ritual ese temperaturas no sólo en el Mediterráneo de más de veinte grados después y que todo apunta que durante la Navidad bajaría la temperatura pero insisto esta esta semana el ambiente frío muy poco sí que ahora durante las mañanas tendremos algunas heladas también bancos de niebla pero se acaban disipando hoy mismo va a hacer mucho sol tiempos radiante esta tarde máximas de diez a quince grados en la mayor parte del país

Voz 1727 06:07 son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 2 06:12 en la Cadena Ser

Voz 3 06:23 creo que eran ellos no me lo creo impasible

Voz 4 06:26 sí que sí que eran ellos

Voz 3 06:28 no sé en una estación de servicio

Voz 0027 06:32 algo mágico está sucediendo estas navidades en las estaciones de servicio Repsol tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan informa te en Repsol punto eh

Voz 5 06:51 no

Voz 7 06:55 todo esto lo hemos visto tribal

Voz 8 07:06 como quieras pero náuseas dinero porque suelen Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales informa oficina Bankia Bankia punto es

Voz 4 07:16 siempre nos ha ayudado a tomar las mejores

Voz 9 07:17 decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor precio rastreador punto com comparador de la historia

Voz 10 07:25 hola bienvenida hola espera que no te moleste invité a un amigo Viñals y reserva prometo no ponerme celoso Viña Bali con un placer cotidiano buenos días en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 1 07:47 diez mil quinientos sesenta y cinco seis seis Asimismo otros

Voz 10 07:55 cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 11 08:14 Navidad en Vision Lab gafas graduadas para todos compra unas gafas graduadas y te llevas tres si si compras un ay te llevas tres partió para quien tú quieras sólo invisibilidad consulta condiciones

Voz 0530 08:24 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF un nombre una vida apuntó

Voz 0137 08:49 hola Páramo a vías que ahora en Carrefour puede saber la trazabilidad de los productos de la marca calidad de origen con un solo clic pero yo la verdad es que no sé muy bien lo que significa

Voz 1716 08:59 esto lo que significa es que gracias a su código QR y a la tecnología abucheen puedes conocer el origen y la evolución de los productos de Carrefour de manera muy sencilla sólo tienes que capturar el Querrey que bien en el envase por Eva la próxima vez que vayas a Carrefour Ana hace que ésta

Voz 0137 09:13 la acción catorce de for Food descubrir más en Carrefour punto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 2 09:22 en la Cadena Ser

Voz 1727 09:30 son las ocho y diez las siete y diez en Canarias y antes de nada la les contamos esta mañana el limbo en el que están miles de trabajadores y parados que no perder un buen mordisco de su futura pensión si el Gobierno no hace algo antes de que termine el año y a dos mil dieciocho Le queda en catorce días que traducido son dos Consejos de Ministros hablamos de trabajadores mayores que durante la crisis acogieron Aires pactados pero como recuerda el diario punto es el Gobierno de Rajoy les cambió la ley a mitad de partido cuando ya habían hecho sus cálculos económicos y vitales creyendo que se podrían jubilar a una edad determinada y que cobrarían una determinada pensión no afecta a los que se han jubilado ya pero sí a los que tienen previsto hacerlo a partir del uno de enero Rafa Bernardo buenos días

Voz 1762 10:18 los días porque entra en vigor ahora pues probablemente por una acumulación de reformas que no tuvieran bien en cuenta cuando deben acabar los efectos de la crisis no todo empieza en el año dos mil once la reforma de las pensiones de ese año endureció muchos parámetros el sistema edad de jubilación periodos de cotización etcétera pero para evitar que ese cambio afecta a las personas que en ese momento además de mucha crisis estaban transitando del desempleo a la jubilación el Gobierno Zapatero estableció

Voz 12 10:40 la llamada cláusula de salvaguardia esto es que las

Voz 1762 10:42 forma no se aplicaría a los despedidos a los afectados por un ERE pactado antes o durante los momentos de aprobación de la reforma es decir que a estas personas se les aplicarían las viejas reglas no las vigentes cuando perdieron su empleo o pactaron las condiciones de su ERE pero dos años después en dos mil trece el Gobierno de Rajoy endurecida de nuevo las condiciones de la jubilación anticipada y además

Voz 12 11:01 puso fecha tope a esa cláusula de salvaguardia

Voz 1762 11:04 el uno de enero de dos mil diecinueve qué es lo que va a pasar en ese momento pues que los despedidos antes de dos mil once que no hayan encontrado trabajo en estos años o los incursos en un ERE pactado en dos mil trece hubo antes que no hayan alcanzado todavía la edad de jubilación anticipada van a tener que enfrentarse a las actuales reglas de jubilación que son más duras en lugar que a esas que existían cuando perdieron su trabajo

Voz 1727 11:25 esto puede afectar a miles de personas

Voz 1762 11:27 según Gobierno y agentes sociales y los efectos que puede tener sobre ellos este cambio pues van desde cobrar menos pensión de la que tenían prevista porque las actuales penalizaciones por jubilarse anticipadamente son más duras que las de antes y en los casos más

Voz 12 11:37 tenemos incluso quedarse en un limbo en el que se agoten sus sudó

Voz 1762 11:41 el dinero que reciben por el ERE no pueden acceder a la jubilación por no cumplir los requisitos actuales para retirarse anticipadamente los sindicatos han pedido al Gobierno que actúe para evitar esta situación y desde de trabajo dicen que están estudiando el problema para calcular su alcance plantear posibles

Voz 1727 11:54 con Rafa gracias hasta luego Carlos Bravo buenos días unos vídeos secretario de Políticas Públicas y protección social de Comisiones Obreras están hablando con el Gobierno

Voz 13 12:04 bueno estamos hablando con con el Gobierno anterior desde el año dos mil trece mostrándole la con la contradicción y la graves yo que se producía al al dividir un colectivo el mismo colectivo afectado por el Expediente rueda pleno según su fecha de acceso a la jubilación sin éxito Icon el Gobierno desde el decreto Boko sesión desde el mes de julio estamos advirtiendo de que este asunto está encima de la mesa que es una situación que hay personas a las que deja directamente durante unos dos años sin recursos y sin acceso a la pensión y que hay otras a las que la a disminuir la pensión que habían visto cuando se aceptaron incorporarse un expediente de regulación de empleo no dice que está en estimando pero realmente como tantos consejos de ministros sino algunas de estas personas tienen que tomar decisiones para para intentar limitar los daños no

Voz 1727 12:55 a qué decisiones que le aconsejamos a alguien que esté en el desconcierto a la espera de que el Gobierno la regla si es que lo arregla te aconsejamos

Voz 13 13:02 bueno para aquellas personas que pueden ver disminuida suspensión la única decisión posible sería anticipar la la la edad de jubilación es decir a cualquier terreno actores para evitar un efecto más negativo pero esto serían los casos menos graves para los casos más graves que son personas que cumplían los requisitos de treinta años cotizados para poder acceder a la jubilación anticipada y qué no

Voz 1727 13:25 bueno no dando sus años

Voz 13 13:28 el príncipe eso XXXV según las nuevas las nuevas reglas a esas personas directamente tendrán que esperar a cumplir esos requisitos por tanto tendrán que estar durante un periodo de tiempo sin ingresos derivado de la indemnización que que en su día en su expediente de regulación de empleo sin sin acceso a la para la prestación de jubilación

Voz 1727 13:47 tenemos un cálculo de cuántas personas hay afectadas de una manera o de otra por la entrada en vigor de esta parte del decreto

Voz 13 13:54 es difícil porque hay otros colectivos el de los despidos individuales que es posible saber cuántos cuántos son y además porque los destellos individuales algunas personas se benefician con las nuevas reglas pactadas en el dos mil once el hecho de que se les calcule la pensión con veinticinco años y no con quince a las personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo con cincuenta y tantos años generalmente les beneficia por eso nosotros en en el despido individual no tenemos un dato preciso en el despido colectivo no sí sabemos que podemos estar hablando de quince veinte mil personas entorno a a esa

Voz 1727 14:30 sí eso es lo que hemos podido

Voz 13 14:32 el Gobierno es que tanto para un colectivo o para el otro es lo que tiene que hacer es generar un director de opciones de que las personas puedan acceder a las nuevas reglas o a las antiguas pero que no tengan una una aplicación directa sólo de las nuevas porque aunque hay algunas personas que podrían beneficiarse muchas otras que no

Voz 1727 14:51 Carlos Bravo gracias seguimos hablando

Voz 1 14:54 bueno muchas gracias hasta luego Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 14 15:01 el PP ha dado el extraen Watch pum

Voz 1727 15:06 entrevistado por la SER el recién elegido candidato de los socialistas europeos para presidir la Comisión Europea Timerman avisa de que uno de los mayores peligros de la irrupción de la extrema derecha es que el Partido Popular Europeo es acabe copiando la agenda aquí en España esta semana vamos a vivir una clara demostración de eso mismo José María Patiño buenos días muy buenos días Pepa el PP de Pablo Casado le va a preguntar al Gobierno en el Congreso por temas de los que Bosch ha hecho bandera los toros la caza está la defensa de las tradiciones navideñas

Voz 1762 15:35 sí son sendas preguntas al ministro de Cultura sobre la caza y los toros y una tercera sobre la Navidad dirigida en este caso a la vicepresidenta Carmen Calvo sobre si el Gobierno es partidario de respetar las tradiciones navideñas de los españoles en los espacios públicos de su competencia la referida a la caza demandas y el Gobierno está pensando en prohibirla directamente en España Ilha taurina la formula Íñigo Méndez de Vigo portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy que quiere saber si los ministros de Sánchez están de acuerdo con su colega de transición ecológica sobre la supresión de los todo los textual de esta manera el PP toma dos asuntos que han estado ausentes en su campaña andaluza pero que han sido utilizados con éxito por Vox en su defensa de lo que considera símbolos nacionales un destacado miembro del grupo popular en el Congreso señalaba en privado al Asier lo equivocado de caer en la estrategia de la crispación y la confrontación directa con el partido de Santiago Abascal con las tres preguntas se opta por el contrario por una normalización de los argumentos del partido de extrema derecha y de paso desgastar al PSOE lo dicho por Teresa Rivero sobre la supresión de la caza y los toros ha provocado la alerta en el grupo parlamentario socialista que ha pedido prudencia a los ministros en dos asuntos que se consideran sensibles de cara a las elecciones autonómicas y municipales en comunidad

Voz 1716 16:47 además como Castilla La Mancha Extremadura

Voz 1727 16:49 en España adiós igualmente después de que la Ser avanzara el viernes que PP y Vox ya se habían reunido la semana pasada en plenas negociaciones andaluzas anoche el secretario general del PP Teodoro García Egea daba por hecho en la sexta en el objetivo de La Sexta que Vox si formará parte de la Mesa del Parlamento autonómico

Voz 15 17:06 a la mesa debe ser el reflejo también de de lo que han votado los andaluces en principio todos los grupo van a estar presentes con voz lo de con voto pues tendremos que verlo

Voz 1727 17:17 y en Ciudadanos mientras negocia con el PP un pacto andaluz que no sale de ninguna manera sin Vox busca al mismo tiempo la complicidad de PSOE y Unidos Podemos para aprobar su plan de reforma del Consejo General del Poder Judicial que sean los propios jueces quienes elijan a los miembros del Consejo a través de sus asociaciones Óscar García buenos días

Voz 1645 17:37 buenos días ciudadanos comienza hoy las negociaciones con todos los grupos aunque se fija especialmente en PSOE y Unidos Podemos dos partidos que se abstuvieron la semana pasada cuando en el Senado la mayoría del PP sí permitió aprobar el modelo de Ciudadanos para conceder a los jueces la potestad de elegir a su cúpula el portavoz de Rivera en Nacho Prendes negociará poniendo sobre la mesa el clamor social y judicial dice a la Ser que hay para cambiar el actual modelo de designación por parte de los partidos políticos

Voz 16 18:04 hay un consenso absoluto en la sociedad pero también una en la carrera judicial que no sagrado casi nunca es una cosa rarísima y sin embargo las cuatro asociaciones están apoyando este modelo de elección

Voz 1762 18:17 el modelo de ciudadanos asegura aprendes limita el

Voz 1727 18:19 corporativismo que es la principal crítica del PSOE recoge buena parte de lo que podemos reclama asegura para despolitizar la justicia sequía Ciudadanos no le duelen prendas en buscar que le apoyen para esto PSOE y Unidos Podemos partidos de cuya constitucionalidad duda en público como tampoco tiene inconveniente en pactar en Andalucía con el PP que utilizo la policía de todos para proteger a su partido

Voz 15 18:42 he mirado por encima la información que que a la que usted se refiere y además hemos visto que hasta vaya judicializar de hace mucho tiempo y por tanto siempre que hay un proceso judicial en marcha

Voz 1727 18:52 en que cuidar hacía GA el secretario general del PP también anoche las está contando que ha mirado por encima la información que confirma que interior utilizó Manuel Jabois buenos días Pepa buenos fondos reservados dinero de todos para un asunto del Partido Popular nubes

Voz 12 19:07 en está entrenando el ex ministro Fernández Díaz que es nuevos nuestros personajes favoritos no utilizó

Voz 1389 19:13 a la policía para proteger a su partido y para lanzarla contra otros partidos políticos utilizo a España eh utilizó la idea de España y la idea de nación que siempre se ha reservado para asimismo el Partido Popular la misma idea hay el mismo concepto de España que atacamos los considerados antipatriotas porque yo creo que aquí el quid de la cuestión siempre hemos sabido que unos instrumentos de todos cuando son utilizados por unos pocos son patrióticos son por nuestro bien nos están salvando los cuidan unos

Voz 12 19:41 dejen en hemos estado durante estos años

Voz 1389 19:45 teniendo que defender los vicios privados de psicópatas patrióticos y perdona por la expresión para justificar los como virtudes públicas y sólo han sido eso lo que hemos visto el sabotaje el Estado de derecho en eso ha consistido

Voz 1727 19:57 pues por encima la mirado el secretario general que cosas estarán estudiando otras cuestiones más a fondo desde luego tienen otras prioridades Un besado entre siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con más frío este lunes en Madrid han bajado los termómetros y lo vamos a notar sobre todo a mediodía esperamos diez grados de máxima en toda la Comunidad de Madrid a falta de cinco meses para la cita con las urnas la agrupación de Manuela Carmena sigue intentando sumar apoyos en los últimos días también este fin de semana han seguido los contactos con todas las formaciones integradas en Ahora Madrid él es que también se quiere sumar a la nueva plataforma de la alcaldesa más Madrid con Izquierda Unida y con el grupo de los ciento veintinueve las negociaciones van por buen camino el hueso duro va a ser podemos Virginia Sarmiento

Voz 17 20:45 los días buenos días y las principales dificultades de estas negociaciones están presentando en la negociación con el partido de Pablo Iglesias que suspendió de militancia a seis ediles de Carmena entre ellos Rita Maestre tras su decisión de no participar en las primarias del partido este atasco está complicando que avancen las cosas de cara a sumar a todas las fuerzas que concurrieron en dos mil quince por ahora Madrid según ha sabido la SER la dirección de Podemos insiste en colocar algunos nombres en puestos demasiado elevados nombres que no corresponden con los contra

Voz 1275 21:12 Halle suspendidos esto está generando algunas tensiones aunque sigue negocia mientras el PSOE ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a la precampaña electoral el Alcorcón en un acto en el que ha presentado a los candidatos a las alcaldías de los municipios de más de veinte mil habitantes con la silla vacía del cabeza de cartel en la capital no hay un nombre aún sobre la mesa para competir con Carmena

Voz 18 21:30 pero sí un mensaje hay que llamar a la movilización para frenar a los extremismos los extremismos sólo otra en involución esto es lo que todos los extremismos tarde optó en pronto involución siempre producen retrocesos en los consensos no conozco ningún extremismo que no traiga un retroceso así que cuando hay extremismos al menos ya sabemos una cosa

Voz 1275 21:56 no somos unos es Ángel Gabilondo candidato del PSOE a la Comunidad el PP sigue sin desvelar quién será su apuesta para seguir gobernando la región

Voz 1 22:06 esta mañana el Supremo decida

Voz 1275 22:07 si frena la exhumación de Franco del Valle de los Caídos titulares

Voz 17 22:11 se reúne para deliberar a partir de las diez de la mañana la familia ha pedido una medida cautelar para evitar la exhumación del dictador la Comunidad remitía el viernes al Gobierno un informe positivo de Sanidad que no encuentra impedimento

Voz 1275 22:21 la llevar la cabeza mientras trabajadores de Delibes en Madrid están citados hoy en el juicio que arranca a las nueve contra la empresa de reparto de comida a domicilio en la Seguridad Social pide más de un millón de euros en cotizaciones a la compañía por tener a sus repartidores como falsos autónomos

Voz 17 22:33 de una semana de huelga en el metro esta semana hay paros en las líneas uno dos tres cinco desde las cinco de la tarde hasta las diez y media de la noche la Comunidad ha establecido unos servicios mínimos del setenta y cinco por ciento

Voz 19 22:45 los deportes

Voz 20 22:48 no impuro y real

Voz 1161 22:51 Alicia le digo conocerán este lunes sus próximos rivales para los octavos de la Champions Sampe buenos días buenos días sorteo desde las doce de la mañana en la ciudad suiza de Nyon sede de la UEFA y el Real Madrid desde Lombo uno o como cabeza de serie se pueden enfrentar a rivales duros como el Manchester United Tottenham o Liverpool también más asequibles como Schalke Ajax o Lyon jugarán el partido de ida a la vuelta de fuera la ida y la vuelta en el Bernabéu los de Simeone lo harán desde el bombo dos París Anne Germaine Juventus Manchester sitio Bayern Munich como posibles rivales más duros más asequible el Oporto de Iker Casillas en el Metropolitano la vuelta fuera

Voz 19 23:23 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 1 23:25 en España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta ocho

Voz 1275 23:33 hoy XXIII vamos a echar otro vistazo a las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0268 23:37 buenos días pues mucha saturación todavía sobre todos los accesos del norte especialmente en las seis desde Las Rozas y en la M607 de de Tres Cantos y el Amen cuarenta también tráfico muy congestionado aún en los tramos habituales especialmente entre Vallecas a Coslada también en el barrio la fortuna hay Pozuelo todo sentido hacia la zona norte

Voz 1275 23:54 miramos también a las calles de la capital el M30 pantalla Charo Alcázar hola de nuevo

Voz 1628 23:57 buenos días de nuevo Laura hay retenciones importantes en la entrada por la A6 en este momento en aumento los últimos minutos en el norte tanto la M once como la M607 también de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte pero sobre todo todo el sureste de la M30 entre Méndez Álvaro prácticamente hasta conectar con el norte en el nudo de Manoteras

Voz 1727 24:17 si el tiempo ampliamos previsión Jordi Carbó

Voz 1275 24:20 buenos días buenos días el tiempo

Voz 1727 24:23 va a ser soleado con nieblas hasta el mediodía cerca del Tajo y del Tajuña manteniendo el frío hasta que no desaparezcan también en puntos de montaña pero como decíamos el general sol frío pero un frío muy moderado ahora baja de los cinco grados pero tenemos pocas heladas sólo en puntos de montaña durante la tarde las máximas se acercarán a los diez grados en la mayor parte de la comunidad gran parte de la semana se va a repetir un tiempo muy parecido al que espera

Voz 0137 24:46 yo soy muy de ciudad pero también muy de viajar hay un coche igual

Voz 0027 24:51 tú vas a disfrutarla sea cual sea

Voz 0137 24:54 próximo destino lleva Tune Mercedes GL a doscientos de por doscientos treinta y nueve euros al mes con seguro garantía y mantenimiento incluidas y disfruta del SUC compacta perfecto para la cita para salir Mercedes Benz matriz la filial de Mercedes Benz España

Voz 4 25:09 vamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 21 25:16 hola señora me veo sin mi sin vos y sin Dios sin Dios por lo que usted sin mí porque estoy sin vos sin vos porque no os poseo

Voz 4 25:27 el castigo sin venganza de Lope de Vega Compañía Nacional de Teatro Clásico Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España

Voz 19 25:38 hola me gustaría visitar la exposición perfecto su nombre Juan Francisco Iruretagoyena bellamente Benavides y crítico Etxea

Voz 18 25:45 acaba el año con los precios irrepetibles de mil unos precios un poco

Voz 1804 25:48 difíciles de repetir Benger dije tu Mini antes del veintidós de diciembre

Voz 4 25:53 información en concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 1 25:57 aprender del éxito y también del fracaso es el mensaje que Pau Gasol nos transmite en su nuevo libro bajo el aro un libro inspirador en el que Pau Gasol comparte los valores que le han llevado a lo más alto Ileana convertido en un modelo a seguir bajo el aro de Pau Gasol publicado por conecta ya en librerías

Voz 1727 26:17 qué sorpresa

Voz 0027 26:18 es como todos los años

Voz 22 26:21 a los que te hace llorar son iguales Esta Navidad regala emociones con la tarjeta regalo del Teatro Real disfruta de todos los espectáculos del Real en una sola tarjeta ópera danza conciertos espectáculos familiares consigue tu tarjeta regalo desde treinta euros en taquillas nueve cero dos veinticuatro cuarenta y ocho cuarenta y ocho o Teatro Real punto com

Voz 23 26:40 más de cincuenta y seis mil casos ganados noventa y nueve por ciento de sentencias favorables mil millones de euros recuperados para nuestros clientes no son razones suficientes signos reclama es cuánto gana

Voz 4 26:54 llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 24 27:02 ya

Voz 0027 27:04 esta demanda y ahora vuelve

Voz 25 27:06 this gratis de aunque en todos los Michelin montaje gratis revisión con rellenado de líquidos gratis y además con cualquier neumático cuales llevarte un coche que en ATI para urgir siempre mal

Voz 12 27:20 es por tu

Voz 26 27:24 otra pesadilla un día descubriera

Voz 0027 27:26 si tu todo riesgo es vena Mapfre tu seguro de coche a todo riesgo con un precio sorprendente al cambiar de coche y muchas otras más ventajas de verdad Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 4 27:41 les has pedido a los reyes son portátil o móvil te quedas a medias spin Internet Security mantener su vida privada privada con Kaspersky

Voz 0027 27:52 sólo este mes a la red un vehículo

Voz 27 27:54 la cama Limited con hasta seis mil setecientos euros deben

Voz 4 27:57 cuento súper equipado y con etiqueta Cell todos los mot

Voz 27 27:59 los para que para que pueda seguir circulando por el centro

Voz 4 28:02 además RIP porque el Renault tú siempre estás en el centro

Voz 1 28:04 ven a la red de la Comunidad de Madrid

Voz 4 28:08 oferta REC iban consulta condiciones han Renault punto es

Voz 28 28:11 doctor cuanto irá un roscón de ahorro más que recalaba figuritas me querían por lo que era y ahora que tengo tantos sabores sí

Voz 1727 28:17 quinientos euros creo que sólo requieren por interior

Voz 29 28:20 saborea la felicidad colarnos con terapia de habrá más los doce premios de quinientos euros que sortea hemos con nuestros roscones de siete sabores diferentes ahora más de lo bueno empieza a aquello

Voz 1275 28:32 eso sólo hay un hombre y una canción que puede competir hoy en Madrid con Mariah Carey concierto navideño

Voz 1727 28:37 de Whiting Center

Voz 30 28:40 ha sido quién

Voz 31 28:53 el gran Rafael

Voz 1275 28:54 el regresa esta noche a Madrid actúa en el Teatro Real en esta semana prenavideña para compartir con su público la gira residen fónico todo agotado en el Real todo agotado en el Palacio de los Deportes en este duelo de divos sin gas

Voz 0137 29:22 no podía haber un ambiente más navideño los escenario

Voz 1275 29:24 desde Madrid esta noche han pasado dieciocho años desde el último concierto de Mariah Carey en la capital esta noche regresa como decimos con todo ven

Voz 0027 29:32 pido siete grados la Gandia

Voz 2 30:04 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:10 bueno son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio la Guardia Civil ha interrogado en las últimas horas a las personas que conocían que pudieron tener alguna relación con Laura la joven profesora que desapareció el miércoles en El Campillo en la provincia de

Voz 0027 30:30 el Barça desapareció sólo tres días después de llegar a la localidad para cubrir una sustitución las batidas no han dado resultado por ahora los investigadores intentan determinar quién puede estar relacionado con la desaparición de la joven hoy el Tribunal Supremo va a decidir si suspende la exhumación de Franco tal y como reclama la familia Abogacía del Estado ha pedido que no se paralice el proceso porque ni se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión

Voz 32 30:56 Caixabank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientas de forma sostenible para el medio ambiente la saciedad por eso obtenido la máxima calificación que otorga los principios de inversión responsable de Naciones Unidas

Voz 19 31:09 ofrecer planes de pensiones responsables nos diferentes Caixabank Banca socialmente responsable

Voz 1716 31:23 a esta hora la opinión de Iñaki

Voz 1727 31:25 Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos

Voz 1716 31:28 los en la transición el temor a que los extremismos sacaran las cosas de quicio contribuyó el milagro de los acuerdos imposibles no sé si percibo o es que quiero percibir algo parecido en Catalunya ante las perspectivas de un descarrilamiento de consecuencias imprevisibles el día veintiuno parece estar creciendo la convicción de que hay que reconducir el conflicto situarlo en el plano el que nunca debió salir el del diálogo político lo malo es que aunque la cordura el llegar a tiempo de controlar las furias desatadas hay rotos cuyas sutura no está al alcance de un diálogo Torra Sánchez con el agravante de que dicho diálogo sería recibido como munición de regalo por la triple alianza de la derecha los cruzados de Aznar a quiénes todo aprovecha el radicalismo independentista les hace engordar el diálogo para racionalizar la situación también lo contrario que lo ocurra Sánchez al que ambas cosas le pasan factura sin embargo esta distensión sería una excelente noticia ahora se aprecia mejor que nunca el tiempo perdido en la inacción política hace siete u ocho años cuando todavía las llamas no habían desbordado el perímetro de seguridad cuando el independentismo aún no había perdido del todo la cabeza y el españolismo ultra Montano seguía en las catacumbas su hubiera podido trabajar estudiando fórmulas de entendimiento incluso incluso perdone la blasfemia condiciones para un tipo de consulta pero en aquellos años el Gobierno estaba muy ocupado echando gasolina al fuego echando balones fuera al Constitucional bienvenido el miedo que guarda la viña si llega

Voz 1727 32:55 si llega a tiempo

Voz 34 33:01 si hola buenas noches te llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque otras personas sentadas en así veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que buenas tardes minutos que ya está por eso diez privada claro pero me he tiene pagado la entrada

Voz 4 33:18 vergonzosa más vergonzoso

Voz 35 33:20 que es lo mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que no te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 0027 33:32 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailado así que preocupa sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es

Voz 1716 33:51 que ha pasado que al comprar tu casa pues es pensasteis debería aves comparado precio cuando contratase seguro de hogar verdad que lo piensas veinte a la mutua con tu seguro de hogar y te bajamos su precio sea cual sea también en coche moto vida nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mucho apuntó es Amos veinte a la mutua

Voz 1 34:13 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 34:17 mañana de lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa con Cristina Monge politóloga profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza que está en Radio Zaragoza Cristina buenos días qué tal muy buenos días Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago os días decía Iñaki Gabilondo será El miedo que guarda la viña el caso es que a cuatro días del Consejo de Ministros en Barcelona los dirigentes independentistas rebajan el tono claro que a estas alturas nadie garantiza el control de lo que puedan intentar en la calle los grupos radicales hoy la delegada del Gobierno Teresa Cunillera se reúne con los jefes de la Policía Nacional de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra esa para preparar el operativo para ese

Voz 0027 35:01 consejo de Ministros el viernes Radio Barcelona Joan Bofill bon día hola donde hace días ya que se están haciendo reuniones operativas pero la de esta tarde en la Delegación del Gobierno

Voz 1762 35:10 hay que servir para que los distintos cuerpos policiales se distribuyan la cobertura de los puntos críticos especialmente en Barcelona pero también en el resto de Cataluña en carreteras en las fronteras por ejemplo el despliegue de los más de mil agentes ya tiene que empezar a notar a partir de mañana y hasta el domingo a la espera de si se produce

Voz 1727 35:26 no la segunda reunión entre los dos presidentes también

Voz 1762 35:29 a la espera de saber qué formato va a tener el president Torra le pedía Sánchez Valente

Voz 0137 35:33 anudados al Gobierno español Pedro Sánchez

Voz 1762 35:36 le pedimos que haga caso lo que expresa la sociedad catalana decía mientras los dos colectivos independentistas Asamblea Omnium también los CDR están intentando aglutinar los actos para el viernes pero de momento hay disparidad en qué hacer dónde y de qué manera la Asamblea convoca una marcha por la tarde en el paseo de Gràcia los Comités de Defensa de la República plantean protestas desde primera hora a las puertas de la de ocho Ademar donde a

Voz 1727 35:57 consejo de Ministros y a pocos metros en la estación de Francia

Voz 1762 36:00 Omnium plantea celebrar lo que ha llamado un Consejo de Ministros popular

Voz 1727 36:04 mientras el Gobierno central insiste en el marco del diálogo hay expectativa de que se termine produciendo la famosa reunión Sánchez Torra Inma Carretero buenos días

Voz 0806 36:13 buenos días Pepa es lo que espera el Gobierno aunque por el momento la Moncloa no ha dado su brazo a torcer sobre el formato ampliado que pide la Generalitat que en una reunión con ministros y consellers puede producirse además una toma de contacto previa de Sánchez y Torra en el a

Voz 1727 36:26 que la patronal catalana prepara en Barcelona en las

Voz 0806 36:28 víspera del Consejo de Ministros el jueves en el que el Ejecutivo tiene previsto tener una importante presencia eso aseguran a la Cadena Ser en la Moncloa aunque unos dicen que es pronto para confirmar todos los detalles confían todos modos en que el Gubern ese comporte como anfitrión fuentes de La Moncloa aseguran que hasta ahora están colaborando y que van a colaborar llegan a decir incluso en referencia a la Generalitat que ellos van a poner las porras y que el Gobierno las flores en definitiva que consideran que serán los Mossos quienes garanticen la seguridad lo que todo el mundo tiene claro es que el viernes tendremos como dijo el ministro Borrell la prueba del algodón de la

Voz 1727 37:04 política de apaciguamiento de Pedro Sánchez

Voz 0806 37:07 sí se desborda la situación el presidente va a tener difícil seguir apostando por el diálogo de hecho tiene ya mucha presión interna para que evite el trato con los separatistas si hay reunión con Torra y la normalidad institucional se produce pues todas las miradas van a estar puestas a partir de ahí en los presupuestos si los grupos independentistas están dispuestos a virar dando su apoyo a las cuentas sobre todo para evitar unas elecciones que no quieren ni Esquerra Republicana ni el P

Voz 1727 37:33 hay muchas cosas gracias Inma esta semana adiós esta semana sobre la mesa hipotensión tensión a la espera de lo que ocurre en la calle que hace la oposición declaraciones de Pablo Casado PP

Voz 36 37:44 pero no lo voy a decir cómo no como insulto como descripción un desequilibrado

Voz 7 37:48 que dice no de verdad es que no es un insulto es verdad no es un insulto

Voz 1727 37:54 en FIDE al president Torra un desequilibrado decía Pablo Casado y también sobre el diálogo y el consenso

Voz 36 38:01 mi compromiso con vosotros es nítido en cuanto llegue a ser presidente del Gobierno el primer Consejo de Ministros aprobará el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 37 38:13 para volver a recuperar la la concordia la convivencia en Cataluña en el primer Consejo de Ministros en el primer sin esperar a consensos sin esperar a diálogo

Voz 1727 38:25 sin esperar a consensos Nea diálogo llamadas a la calma jefa de la oposición Inés Arrimadas

Voz 38 38:30 Sánchez sigue confundiendo a Torra con Cataluña se olvida de los millones de catalanes que estamos asustados con las barbaridades que está diciendo el señor Torra con los actos violentos que probablemente se repetirán el próximo viernes

Voz 1727 38:44 se preguntaba José Antonio Zarzalejos Iñaki si el miedo el miedo guarda la viña eso explicaría las llamadas a la moderación como hemos escuchado por parte de dirigentes independentistas catalanes que hace unos días llamaban apretar apretar apretar

Voz 39 38:59 qué puede que el miedo guarda la viña en un en una parte del libro para arriba del Ebro

Voz 0027 39:04 hará bajo el Gobierno Peña

Voz 1727 39:07 que este Consejo de Ministros salga salga sin daños colaterales pero la oposición siguen la cabalgada

Voz 12 39:13 bueno yo lo que creo más que cuestión de miedo es cuestión de sensatez estos procesos azuzan iraquí después a ver cómo terminan lo sensato es propugnar que el día veintiuno viernes se celebre un Consejo de Ministros que ser normal en Consejo de Ministros se puede celebrar en cualquier capital cualquier ciudad cualquier lugar de España segundo que la Generalitat tenga con los Mossos cumpla estrictamente con sus obligaciones en este caso con una ayuda reforzada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya en segundo término creo que es bastante menos importante que se reúna o no el el presidente yo no es que el mecanismo del Estado en Catalunya la Generalitat Estado funcione funcione con lealtad a la Constitución a sus facultades Estatutarias ilegales que en las cuestiones de orden público no se desborden si eso sucedía así haya o no haya o no no entrevista entre Sánchez y Torra pues habremos digamos pasado a la asignatura con por lo menos con un aprobado

Voz 1727 40:37 bueno yo

Voz 0199 40:38 creo que sin embargo que la reunión entre Torra hay Pedro Sánchez sería además de necesaria oportuna vital a mí me parece y me preocupa más esa cuestión nuevas de más relevante yo no tengo ninguna duda en que los acontecimientos van a ir dentro la normalidad que va a haber lealtad y que los Mossos va a actuar como lo que son como parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este caso en en Catalunya a mí eso no me cabe ninguna duda es que no la he tenido nunca entonces la cuestión para mí fundamentales que esto vuelve a la política que deje de definirse como un asunto de un problema de orden público qué es la definición que el interés al Partido Popular y a Ciudadanos Catalunya son problema de orden público que hay que restablecer el orden como sea incluso saltándose la Constitución sea hace falta que es lo que nos está anunciando Pablo Casado cuando anuncia que va a aprobar a aprobar el artículo ciento cincuenta y cinco no sabe a qué habría que volver a redactar lo con independencia de que a los supuestos ir desobediencia palpables eh que que que faciliten o qué

Voz 0027 41:40 justifique legítima eso

Voz 0199 41:42 su aprobación el encuentro entre Torra y Pedro Sánchez permitiría devolver la cuestión a donde tiene que está lo que tenemos delante es una cuestión política que debe solo haberse políticamente entonces para mí es lo que más me interesa qué que va a pasar estas semanas eso sí los dos presidentes son capaces de reconducir la cuestión la situación

Voz 12 42:03 debate el diálogo a la arena política yo

Voz 0199 42:06 lo que sí primero porque yo creo que Pedro Sánchez a estas alturas ya sabrá que de la oposición no puede esperar nada es decir haga lo que haga será un traidor da igual haga lo que haga estará mal será un traidor estará abandonando millones de catalanes será un golpista da igual entonces supongo que lo habrá asumido a estas alturas y creo que Torra está en una posición de enorme debilidad dentro de subir su propio gobierno y con sus socios esta semana yo creo que hemos visibilizando claramente que está aislado y que necesita un golpe un impulso político para recuperar centra cierta credibilidad entre

Voz 1727 42:38 sí lo que pasa que sería conveniente que Torra incluyera en esa en ese cambio de registro incluyera el recordar a todo el mundo el respeto a las ideas del contrario hemos visto este fin de semana otra vez a un dirigente de Ciudadanos a Carrizo Carrascosa en un acto que no podía celebrar a gritos porque se lo estaban boicoteando porque el estaban gritando la calle los dirigentes independentistas tienen mucho que hacer y no para para restaurar el clima de convivencia Alinha más allá de lo que pase en el Consejo de Ministros que tenemos mucho que hacer

Voz 39 43:10 sí efectivamente muchos tenemos todos que todos tenemos mucho que perder y efectivamente yo creo es que hay un momento Rajoy totalmente totalmente eso es debe está el lunes por la mañana tempranito una de las cosas que yo creo que que efectivamente ese van a ver claro estos días lo estamos viendo ya es quiénes son aquellas fuerzas que bueno pues que siguen apostando de una forma interesada por azuzar el conflicto para azuzar la tensión podría declaraciones grandilocuentes que lo único que hacen es subir la escalada de una violencia verbal que nos lleva a ningún lado o aquellas otras fuerzas políticas y sociales porque me parece muy interesante por ejemplo el papel que está teniendo en este caso la patronal catalana o que han tenido los sindicatos allí en Cataluña de ahora llamar a gestos ya políticas claras con pasos firmes hacia un acuerdo por lo tanto creo que es un momento interesante para ver en el tablero quiénes están en un sitio y quiénes están a otro me parece también importante que ese sea capaz de conjugar el derecho a la protesta es decir que quiera protestar porque se celebró en Consejo de Ministros tiene todo el derecho del mundo otra cosa es que tiene que hacerlo de forma pacífica que otra cosa es que tiene que hacerlo respetando pues ponerle sentido como las leyes de la convivencia y todo lo que ya sabemos no en definitiva yo tengo un poco la sensación de que ese encuentro si se llega a producir aunque solamente sea de una forma simbólica es decir aunque después no dé lugar a conclusiones concretas o a posicionamientos políticos que a todos nos gustaría ir viendo simplemente el hecho de que se produjera de forma formal e informal porque se puede producir sede oficial digamos que puede producir la noche de antes como se comentaba hace un momento en la cena de la patronal catalana yo creo que ya el simple hecho de esa foto sería importante sería importante en un momento en el que además yo hay una cosa que me gusta siempre recordar desde un punto de vista formal los dos gobiernos apelan el diálogo lleno un diálogo el que primero se levantó de la mesa de llevar el que pierde

Voz 12 44:53 porque lo que ocurre es que claro el problema de las de el encuentro de su conveniencia tiene que ver con su eficacia si verdaderamente el temario que iban a abordar tiene puntos de convergencia indudablemente que sería deseable Si los temarios tal y como se han planteado por el uno por el otro son absolutamente discrepantes y no convergen sino que son paralelos el encuentro puede tener un efecto indeseable un efecto bumerán que es el de la frustración ya hubo un esperanzador encuentro entonces en el mes de julio cuando el propio presidente además anunció que habría un Consejo de Ministros en en Barcelona en Otones novio a la fecha la dio posteriormente pueblos

Voz 1716 45:40 tanto si el encuentro se formula

Voz 12 45:43 la sobre bases digamos convergentes es decir sobre

Voz 1727 45:46 reinos de conversación común

Voz 12 45:49 pues adelante con el encuentro sería estupendo si realmente el encuentro está planteado como en este momento está planteado es yo voy a hablar de manzanas Easy yo voy a hablar de de peras es decir no hay coincidencia se podría producir un encuentro puramente protocolario que tendría un efecto bumerán es difícil de frustración y por lo tanto es mucho mejor es mucho mejor que la Generalitat se comporte como una afición un anfitrión que guarde las formas porque en democracia las formas son importantes pero que no vayamos a una frustración y que a los que salgan de la reunión diciendo aquí no hemos conseguido nada

Voz 0199 46:29 quiere no tengo ninguna duda de que la Generalitat se va nunca ha tenido ni he tenido razones para para tenerlas que yo creo que lo interesante es la dimensión política entonces si estuviéramos en otro momento en un mundo perfecto seguramente todo planteamiento José Antonio Duro compartiría plenamente pero es que no estamos en esa fase todavía si la situación se ha deteriorado tanto la hemos dejado pudrir tanto que en este momento los encuentros esperar resultados concretos avances concretos yo creo que no es realista

Voz 1727 46:55 porque hay que reconstruir aquellos negativos eh no no pero bueno de momento Torra habla de las aspiraciones de la sociedad catalana la sociedad catalana cuando se está recibió está refiriendo la mirada

Voz 12 47:08 leído hoy aragonés en el mundo la entrevista que dice que hay que hablar de autodeterminación que hay que hablar de los presos del procedimiento judicial claro ante eso el presidente del Gobierno que puede hacer más de lo que ya ha hecho presidente S

Voz 1727 47:22 José Antonio Antón para eso lo dejamos hablar Antón Antón quiero decir que no

Voz 0199 47:28 estamos todavía no es Rafa yo es que no para otra cosa la entrevista que va a decir en estos momentos con la oposición que tienen los líderes independentistas pues evidentemente es poner encima de la mesa su agenda intentar defender la qué es lo que hacen todos los actores políticos lo interesante del encuentro es que avancemos en lo que necesitamos antes de conseguir resultados que es restituir un un clima de confianza y la confianza sólo es como el cariño nace del roce

Voz 12 47:53 sólo el Rozas posible el rostro conciencia empiece por unos niveles más discretos más operativos que preparen una entrevista que sea Fructuoso

Voz 1727 48:02 seguimos rociando a unos enseguida nosotros eh

Voz 0027 48:08 hola cariño sabes que hace la Policía abajo han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada

Voz 4 48:16 nosotros ni ellos ni nadie se han lo de ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue