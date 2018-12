Hoy por Hoy (17/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 el Gobierno italiano ha cerrado unos nuevos presupuestos en una reunión que se ha alargado hasta bien entrada la madrugada de la que acaban de informar ahora mismo los socios de gobierno aseguran que ha conseguido rebajar el déficit casi cuatro décimas con respecto al primer proyecto Aimar

Voz 0027 00:41 en ese encuentro estaban el primer ministro Josep Lecompte su ministro de Economía

Voz 1027 00:44 a ir a Soft visitó vice primeros ministros que lidera

Voz 0027 00:46 los dos partidos de gobierno de coalición Luigi mayo Matteo Salvini

Voz 0295 00:50 con mi mente gratitud y a la Comisión Europea

Voz 1027 00:53 el ultras Albini de la Liga ha dicho que este nuevo

Voz 0027 00:56 oye seguramente será satisfactorio para la Unión Europea en Grecia es el momento en que una bomba ha estallado esta madrugada junto a la sede de una de las principales televisiones del país alguien había avisado con cuarenta y cinco minutos de antelación con una llamada a otros medios la policía por tanto ha podido desalojar el edificio también los colindantes no hay víctimas mortales

Voz 1 01:16 pero sí muchos daños materiales

Voz 0027 01:18 España Reunión de alto voltaje dentro de una hora en Unidos Podemos Pablo Iglesias y Alberto Garzón se reúnen con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo para analizar los malos resultados de las andaluzas después de los reproches cruzados en los últimos días además esta semana se reúne por primera vez en ocho años el Observatorio de las becas el Gobierno quiere reformar el sistema que impulsó el ministro Wert según fuentes de Educación el objetivo es mejorar las cuantías actualizar los umbrales de renta rebajar los requisitos académicos para poder tener una beca pero los alumnos piden una reforma más profunda que desaparezca la parte variable el importe Carles López es el presidente de la Confederación de Asociaciones esto

Voz 2 01:54 antes la cuantía variable ha causado mucha incertidumbre por tanto apostamos por un modelo que esté claro de principio en lo que va a recibir cada estudiante según unos requisitos la cuantía variable tiene que ir desapareciendo en el tiempo para ir hacia un modelo de complementos que se cumplen los requisitos obtengan directamente el complemento de la beca

Voz 0027 02:15 el ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ajusta cuentas con el Partido Popular y que fue su partido después de pasar por la cárcel Fabra condenado a cuatro años de prisión por defraudar cerca de setecientos mil euros a la Hacienda Pública acaba de publicar un libro en el que insulta al a diestro y siniestro en en el PP Radio

Voz 3 02:32 Castellón Jaume Camps Fabra considera que entró en la cárcel por una cacería Ipurúa error fiscal dice que el PP está lleno y cumplió Gines ya cojo ladrillos en el libro critica a sus sucesores al presidente provincial y diputado en el Congreso Miguel Barrachina lo califica de sopla gaitas y trepa al expresident de la Generalitat Alberto Fabra de traidor sobre Francisco Camps dice que es la persona más honesta que ha conocido y que le causa simpatía Rodrigo Rato al presidente de la Diputación de Castellón Javier Moliner lo considera el causante de la destrucción del PP provincial del Fabricio

Voz 1 03:13 capítulo de hoy le pedimos al presidente Sánchez que venga con la sinceridad un diálogo abierto no seré dentro de la legalidad

Voz 0295 03:26 hablar de la precariedad laboral Del Bosque hablar sobre cómo se acaba la represión de sus hablar de Amón referéndum me parece indecente que se reúna con una persona que ha pedido un derramamiento de sangre en el primer Consejo de Ministros tendremos que hablar a aprobar el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 4 03:48 con un poquito de paciencia sin esperar a diálogo pero constitucionalista no

Voz 1 03:57 confundiendo a Torra contarlo

Voz 5 03:59 porque el día veintiuno semana proponer a pederasta nada más y nada menos que al presidente del Gobierno de España como si fuera un derbi llamando a la Policía Nacional y luego me voy unos Ban Ki moon vamos a raíz de algunos me dicen con estos diabluras detectar callados

Voz 0295 04:14 hay que ser tremendamente desequilibrado para decir en tu tierra cómo se ejerce el derecho de autodeterminación y hay que ser muy desequilibrado para decir que vamos a seguir gobernando ansias la vía por decreto claros ha apelado a todas las

Voz 4 04:37 para algunos será acabó la mandó Riad y montaron un partido nuevo

Voz 1 04:41 la mesa debe ser el reflejo de lo que han votado los andaluces vimos dos tenemos ultraderecha ahora tenemos porque no teníamos citó lo sabía en principio

Voz 0738 05:52 te dice que teme más que el PP asuma la agenda de la ultraderecha que no el resultado que pueda obtener en las próximas elecciones vamos a escucharlo

Voz 5 06:01 no sé si

Voz 0738 06:04 sí sí temo ante todo que el Partido Popular pueda adoptar la agenda de la extrema derecha para intentar obtener los votos de la extrema derecha pero estoy en política la gente siempre prefiere el original dice Timerman que un problema muy claro en la Unión Europea es la falta de confianza entre el Norte y el Sur entre el Este y el Oeste pero que no hay que temer a estas elecciones pensando en que hay que defender los valores europeos lo escuchamos

Voz 0295 06:29 es verdad

Voz 0738 06:32 no hay que tener confianza hay que tener confianza hay seguir vinculados a los valores porque haciéndolo así confiando en la democracia impediremos que la ultraderecha llegue al poder nos ha dicho algo que ha precisado depende mucho de lo que haga el PP Yell ha insistido dice Timerman también que un factor muy importante es conseguir modificar las normas económicas y que en ese punto España Portugal se han ganado el derecho a reivindicar ese cambio escucha muslo lo necesitamos violar las reglas para crear una sociedad más justa es lo que ha demostrado Pedro Sánchez en España hay uno Costa en Portugal y esto les da la autoridad también y el derecho a decir a los otros que nosotros hemos actuado dentro de las normas y que ahora pedimos que esas normas se cambien para poder ser más justas un debate difícil pero que va a centrar la campaña de los socialistas

Voz 1727 07:29 en Griselda un abrazo muchas gracias os imagináis una campaña general a la vez que hablamos esto en Europa en fin inmediato

Voz 0199 07:36 todo todo todo en un paquete

Voz 1727 07:38 en un paquete complicado en un paquete complicado dice Timerman ojo que no le compren la agenda a la extrema derecha bueno pues en la SER les estamos contando esta mañana que el Partido Popular lleva esta semana el Congreso varias preguntas al Gobierno basadas en los asuntos de los que Vox ha hecho bandera al margen de lo que cada uno opine sobre los asuntos que esa es otra cuestión es que coge literalmente parte de la agenda de Vox los toros la caza y la defensa de las tradiciones navideñas Antón le pregunta al Gobierno pero usted defiende las tradiciones navideñas en el espacio público

Voz 0199 08:15 pero es que esto ya lo hemos comentado muchas veces no debería mirar la experiencia de sus aliados partidos de referencia en Europa los partidos conservadores europeos todos a todos los que han adoptado esa estrategia han acabado devorados por pequeños partidos de extrema derecha acto cuando la derecha conservadora la derecha de orden la derecha de partidos de gobierno adopta la agenda de la derecha extrema de la extrema derecha inevitablemente acaba fagocitado primero porque la esos pequeños partidos tiene un no tienen límite en la oferta es decir pueden ofertar dos veces más que esos partidos conservadores que al final son fuerzas de gobierno tiene limitaciones y no pueden ir tan lejos en su discurso y segundo y fundamental que yo creo es el principal efecto que es que metes en el debate posturas y posiciones que estaban fuera porque porque la mayoría del electorado consideraban que o no eran razonables gran racionales o simplemente no era una democráticas cuando tú las abraza las Blanquerías las legitima así miles de votantes que seguramente nunca se habrían planteado votar a ese tipo opciones porque tenían claro que estaban fuera del sistema de repente descubren porque sus líderes de referencia sus líderes tradicionales se lo están diciendo que sí que están dentro del sistema y que se pueden votar

Voz 1727 09:25 ciento treinta y siete escaños tiene el PP en esta legislatura estoy hablando de memoria y siete verdad en las cuatro encuestas que se publican hoy Aimar y que le dan en todos los casos ganador al Partido Socialista que crece pero con suma salvo la que señalaba Zarzalejos conciudadanos suma improbable de de Gobierno y PP como les

Voz 0027 09:50 pues francamente fatal por ejemplo en la de Gaz tres que publica ABC pasaría esos ciento treinta y siete a ochenta y nueve estamos hablando de una caída del cuarenta y ocho escaños a pesar de todo sería el el partido de los

Voz 1727 10:03 los partidos de derecha que más escaños obtendría

Voz 0027 10:06 aunque en porcentaje de voto ciudadanos superaría al PP en dos de las encuestas que se publican hoy en Gap tres y también en la de El Confidencial y muy llamativa la fuerza con la que tendrá Vox en en el Congreso según por ejemplo la de Gaz tres para ABC con diecinueve escaños en todas las encuestas que se publican blogs obtendría entre el ocho y el nueve por ciento a costa sobre todo del Partido Popular

Voz 1727 10:28 en el Partido Popular se puede ver en la tesitura de de

Voz 7 10:31 estéticamente gobernar un un tripartito

Voz 1727 10:34 todo habiéndose dado una castaña

Voz 7 10:36 tal Cristina claro es que una de las cosas que nadie lo diría a juzgar por las reacciones y por el clima político de los líderes del PP es que en el fondo la lectura fundamental por la derecha de las elecciones andaluzas es que el PP tiene un grave problema que ahora mismo lo estamos viendo también traducido en la escena nacional que buena parte sino casi toda de la emergencia de Vox tiene que ver con la crisis del PP yo creo que eso es algo que es obvio que es evidente que sin embargo sí luego yo declaraciones y valoraciones parece que haya pasado en segundo plano no yo es lo que nos estamos encontrando ahí crítica de seguir planteando esos temas propios de la agenda de la extrema derecha como muy bien explica abandone en estos momentos lo que está haciendo es minar todavía más esas posibilidades de que el PP se puede recuperar es decir aumentar todavía más el espacio para que Bush haga suyos los temas que forman parte de su agenda y que en estos momentos pasarán a formar parte de eso que se llama La Ventana de Roberto no es decir ese prisma de de planteamientos que pueden empezar a llegar a ser considerados como normales cuando se empezará a introducir en la esfera pública y en el debate público con esta normalidad como se está haciendo

Voz 1727 11:39 ahora sí lo cierto es que del centro la derecha consigue mayoría absoluta del centro derecha izquierda se quedan Aimar lejos de la mayoría absoluta en todas las encuestas no

Voz 0027 11:48 que el PSOE ganaría con ciento cuatro diputados que son veinte más de los que tiene ahora pero no podría sumar por ningún lado porque Unidos Podemos pasaría de los setenta June escaños actuales a sólo XXXVIII estaría perdiendo si aún llega según la de la de la de ABC

Voz 1727 12:02 la de Narciso sobre son bastante parecidas

Voz 1027 12:04 hay practican la reformulación estudio que ha hecho la consultora Llorente y Cuenca que apunta exactamente a la media tiene que serían dieciséis las los escaños que tendría Vox y además los digamos personaliza terror territorialmente dice qué entraría con fuerza en Madrid con una estimación de entre tres y cinco escaños podría conseguir escaño en feudos tradicionales hasta ahora del PP como Valencia uno Alicante uno Murcia uno y además aparece como probable que los de Santiago Abascal consigan un asiento por Barcelona y otro por Zaragoza y otro más por Tarragona

Voz 7 12:42 el respecto de las provincias andaluzas

Voz 1027 12:44 vox podría conseguir un representante en cinco de las ocho provincias en concreto en las circunscripciones de Sevilla Málaga Granada Cádiz y Almería es decir donde pesca es en donde el Partido Popular pierde claramente por lo tanto el ejercicio que está haciendo ahora de apropiarse de esa agenda sobre temas además que no tienen que ver con Catalunya porque no nos olvidemos que Vox no es un fenómeno que solamente surja por Cataluña entra dentro de los paradigmas políticos que se están produciendo en otros países europeos de nuestro entorno en en estos días que decir que en la medida en que se abraza la agenda de Vox irse por en valor se está poniendo también en valor la opción Vox y por lo tanto te estás auto destruyendo auto de pre dando a mí esta no me parece una política inteligente pero lo cierto es que el PP ha hecho el siguiente análisis por donde se muevan a mí los votantes por mi derecha esa derecha esos votantes quiénes recoge Vox voy a tratar de recuperarlos e intimidando pero ahí es donde viene Timerman signos dice o gano mire siempre se prefiere el original por lo tanto esa es una mala

Voz 1727 13:59 política o una política expansiva porque si el PP trata de taponar la herida por la derecha y Ciudadanos trata de taponar la herida por el centro pescando en caladeros socialistas como se ha visto en las elecciones andaluzas el la foto Antón es que el centro derecha se expande no

Voz 0199 14:20 claro efectivamente primero la estrategia de abrazar la la agenda del que te está quitando los votos normalmente a las manos porque en lugar de construir un muro lo que hace es construir un puente que hace que muchos más votantes que vaya más rápido entonces aquellos votantes que se quedaban por fidelidad porque pero habían votado otro partido porque no acaba de ver creíble la otra eres tú el que les están enseñando el camino el camino que esa es la opción esa es la agenda esas son las políticas los que estaban acertados los que tenían razón eran esos a los que tú estás dudando votar los que estábamos equivocados éramos nosotros por eso son siempre condenada al fracaso el dilema de Ciudadanos si me para es muy interesante tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista electoral desde el punto de vista electoral que el PP se eche a la derecha a Ciudadanos le abre un espacio de oportunidad para captar votos en la derecha digamos más moderada más más más próxima al centro no Iker PSOE esté en el Gobierno tenga que pactar con Podemos y con los nacionalistas le abre la posibilidad de captar votos hacia la izquierda pero claro no puedes ir a por los dos la a la vez o es realmente hay que tener mucha habilidad para escoger hacia dónde vas no porque si vas a por unos normalmente acabas perdiendo a los otros es difícil no expandirse tanto entonces va a ser un dilema que vamos a ver cómo resuelve si al final hay un pacto de gobierno en Andalucía y ese pacto cuenta con una colaboración más o menos visible de Vox ya sabremos hacer un se ha decantado ciudadanos estratégicamente después en función de los resultados ciudadano si hay que retomaron parece muy interesante va a tener un dilema después de las

Voz 1727 15:56 espera vamos al dilema de las generales pero nos quedemos de momento en el dilema andaluz Sara Armesto buenos días buenos días porque hoy las delegaciones nacionales andaluzas de PP y Ciudadanos vuelven a reunirse en Sevilla y ahora ya para empezar a repartirse las consejerías las consejerías del futuro gobierno

Voz 1874 16:12 si de la reunión de esta tarde se espera que salga cerrado el acuerdo político para el Gobierno dicen en el PP que sólo quedan unos flecos y hoy comenzarán a poner nombres y cargos sobre la mesa ciudadano sabemos que da prioridad a la educación el empleo y la innovación y por tanto quiere con

Voz 7 16:26 solar las consejerías que gestionan estas áreas

Voz 1874 16:28 como son Economía y Hacienda Empleo y Empresa Educación y Universidades también sanidad es un área muy disputada en este reparto de la tarta que Ciudadanos y PP plantean a partes iguales en la negociación también va a entrar la composición de la Mesa del Parlamento y en el PP advierten a ciudadanos algo que también constatan los números que sin el apoyo de Vox no podrán conseguir el control de optar de este órgano de gobierno de la Cámara andaluza

Voz 1727 16:51 perdón por tanto lo lo seguiría teniendo

Voz 1874 16:53 en el PSOE García Egea partidario de darle un hueco relevante a Bosch como dijo anoche laSexta podrá explicárselo en primera persona Ciudadanos porque hoy de nuevo a los candidatos a la Presidencia de la Junta estarán acompañados de dirigentes nacionales en esta reunión se han citado esta tarde a las cuatro en el Parlamento

Voz 1727 17:09 luz a cuidarse esa voz Sara gracias hasta verdad es llamativo esto eh que se reúnan tutelados en todo esto es Spence hablé que que esto ocurriera en en Euskadi no no ha engañado a Galicia

Voz 1027 17:28 pero es que también es verdad que no habíamos tenido nunca un fenómeno tan explosivo con cuatrocientos mil votos y doce escaños en en en el feudo de la izquierda española durante treinta y seis años que ha sido Andalucía es decir que como todo lo que estamos viendo es en cierto modo nuevo para nosotros aunque no lo sea para los europeos pues pensábamos que nosotros éramos una excepción positiva y esa excepción ha entrado en la normalidad por anómala que sea esa normalidad lo cierto es que tenemos Vox Vox tiene cuatrocientos mil votos que es el doble de los que tiene Bildu por ejemplo

Voz 1727 18:02 suelo pronto de un problema de enorme allá allá pero Andalucía tiene un autogobierno de primera en este país lo ha ejercido durante cuarenta años de democracia que las negociaciones para formar gobierno se tutele en con los responsables estatales de cada formación a mí me parece bien pero también están jugando un papel de laboratorio de lo que puede pasar después en las generales siempre ha sido un laboratorio andaluz claro pero ha sido una católica gestiona no a los forma se guardaban las formas

Voz 1027 18:33 a las elecciones en la campaña más las referentes no fueron autonómicos fueron sobre todo para la derecha fueron más los nacionales Inés Arrimadas au Casado o el propio Albert Rivera el propio Abascal en cambio la izquierda se quedó con los autonómicos pero con contenido

Voz 0199 18:54 José Antonio el dilema de Ciudadanos por ejemplo es Ciudadanos tiene un dilema no es malo

Voz 1727 18:59 no pero es decir desde el punto de vista de la política es total

Voz 0199 19:02 que es bueno pactar con Vox para mí es un problema porque me ubica demasiado en la derecha porque me plantea problemas con mis socios europeos que ya han advertido que cuidado que este tipo de pactos no nos gusta pero al mismo tiempo no le queda más remedio que pactar por una dinámica que es exclusivamente andaluza que es que no se le perdonaría que facilitara que el Partido Socialista siguiera gobernando Andalucía después de casi cuarenta años tiene no deja de ser curioso cómo se entrecruzan por un lado dinámicas variables que son evidentemente política estatal pero al final los que están allí tienen que tomar decisiones pensando lo que pasa allí diez ese es el problema

Voz 1027 19:39 pues que en España una cosa

Voz 0199 19:42 en Andalucía necesito exactamente lo contrario

Voz 0199 26:04 yo creo que sí yo creo que estamos en una dinámica de Carrusel electoral en las dinámicas de Carlos electorales se dicen muchas cosas ciudadano está un momento haciendo desarrollando una estrategia que ha funcionado en Cataluña que le ha permitido ser la primera fuerza en Cataluña que le ha permitido crecer y recoger votantes del PP cansados au descontentos con la estrategia de Rajoy con respecto a Cataluña pero yo creo que esa estrategia tiene fecha de caducidad hay iremos a unas en arenales que tocarán cuando toque seguramente bueno es el eje en general es muy enclave derecha izquierda izquierda derecha pero después la noche electoral dará y quitará razones en función de los resultados ciudadano seguramente va a tener que es coger porque una cosa es pactar un gobierno con el Partido Popular ha apoyado en una comunidad autónoma de España Andalucía sea Murcias a Galicia la que sea no y otra cosa es pactar ese tipo gobierno es un Gobierno de la Unión Europea cómo sería en este caso el Gobierno de España donde yo creo que ahí las presiones sobre todo que vendrían de Europa sobre sobre el PP pero especialmente sobre ciudadanos sería muy fuertes además de la enorme contradicción que existe que existe programática mente un partido abiertamente europeísta

Voz 1727 27:17 como es ciudadanos y un partido abiertamente

Voz 0199 27:19 ante europeísta como esta que Italia y Austria

Voz 1727 27:21 eh Anton claro hay dos modelos en Europa está el el el modelo que evita gobernar con la ultraderecha el modelo donde la ultraderecha están los gobiernos

Voz 0199 27:33 los efectivamente pero entonces estaremos de acuerdo aunque no son precisamente los dos modelos que más gustan en la zona

Voz 1027 27:38 no está claro está claro mucho menos

Voz 0199 27:41 y mucho menos al al al digamos a la tercera pata política a la Unión Europea que son los partidos de corte liberal

Voz 1027 27:48 después están poco la confirmación territorial de España donde hay fuerte Se nacionalismos en Cataluña en el País Vasco al menos en Galicia y hay que tener digamos un gobierno que sea muy vertebral con con L vientos transversales que equilibre la situación por otra parte tener en cuenta también que hay futuros todavía por desarrollar el Partido Popular tiene algunos futuros muy comprometidos por desarrollar me estoy refiriendo naturalmente a la corrupción a la que el propio Rivera aludía oiga qué ocurre sea Juanma Moreno Le Le llaman no decía el otro día pues menudo menudo marrón au bueno pues esto es lo que lo que quiero que matizar a ir después está el escenario europeo al que tú aludías Antón que efectivamente al cabo difiera mucho lo que es una un gobierno territorial autonómico de un Gobierno de un Estado miembro de Sobrini sobre la herencia

Voz 1727 28:50 el PP que en esta cabalgada en la que estamos ahora con cometas volante cada semana se nos olvida pero es tal el escandalazo de interior

Voz 1 29:00 pagando a a él

Voz 1727 29:02 en limpiar limpia desde el partido o las consecuencias de las políticas económicas y hoy estamos contando que quedan dos consejos de ministros para evitar que parados de larga duración y trabajadores que salieron de sus empresas por un ERE no pierdan dinero con la jubilación no tengan que jubilarse más tarde de lo que pactaron en su día porque entra en vigor un decreto que aprobó en el año dos mil trece Mariano Rajoy toda esa herencia tan recientes es siempre bueno y en Andalucía

Voz 1027 29:34 también ha pisado la corrupción e no nos olvidemos

Voz 1727 29:37 pero bien no solamente Cataluña no

Voz 1027 29:39 eso hizo hoy termina el exterminio de los ERE quiero decir que hay muchas causas para explicar el porqué de la emergencia de Vox no centremos solamente en Cataluña aunque tenga mucho peso el tema

Voz 1727 29:51 Cristina

Voz 7 29:52 claro y vamos a ver todo todo ese rosario de causas pendientes de corrupción que está arrasando el Partido Popular las consecuencias de una crisis que ha dejado una desigualdad tremenda en España y que seguimos viendo casos como este que que que que hay anunciaba esta mañana del tema de las jubilaciones todo eso efectivamente está pesando sobre esa derecha del Partido Popular y eso es buena parte no todo pero buena parte de lo que explica ese crecimiento de vos por la derecha del PP lo que pasa que es que estamos en un momento en el que cada uno se está posicionando en el en el panorama en el momento en contra una fuerza política nueva como consecuencia de una crisis tan importante en este caso del Partido Popular por la derecha exige que todo sea reposiciones y esto va a pesar muchísimo comentaba antes Antón el tema del reposicionamiento de Ciudadanos no de ese conflicto de decir no me puedo pagar mucho por la derecha porque mi expansión natural esta céntrica es verdad pero ojo porque necesito también de alguna forma estar con ellos a la hora de

Voz 1022 30:44 el Gobierno bueno mientras el lío catalán sigue ocupar

Voz 7 30:46 la primera espaciales de periódicos hay ciudadanos puede de alguna forma compensar no pues de alguna forma todo eso se suma una recomposición general del panorama por la

Voz 1727 30:54 sí vamos a avanzar porque en unos minutos vamos a ir a Huelva a hablar con la delegada del Gobierno en esa provincia que está muy conmocionada como el resto de España por la desaparición de la joven profesora que lleva cinco días sin dar señales de vida cuando salió a correr unos días después de haberse incorporado como profesora para hacer una sustitución en un instituto pero antes os traigo algo que os va a interesar mucho seguro sabían ustedes que muchas de las noticias que les aparecen en Facebook no son noticias sino post pagados es publicidad y que es muy fácil averiguarlo es muy fácil averiguarlo Carmela Ríos buenos días

Voz 25 31:33 esta artistas buenos días Carmela Ríos es una periodista

Voz 1727 31:35 la que viene de informativos de televisión que ha dedicado los últimos nueve años a trabajar explorar cómo casan las redes sociales y el periodismo ha dirigido redes sociales en el mundo durante los últimos cuatro años ahora trabaja en el equipo de Vic data de Unidad Editorial y estos días ha publicado un pequeño trabajo así lo llamaba ella sobre la comunicación política en las redes sociales y sobre lo bien que lo está haciendo Vox en Facebook la exitosa estrategia de Trump concluía es tú a dimensión ibérica en qué consiste esa estrategia Carmela

Voz 25 32:09 pues bueno lo primero que yo creo que cuando eres periodista que trabaja con redes sociales y eso significa ahora mismo todo debe a trabajar cumbre de sociales el mejor es horrible que podemos hacer no debatir Lee tutear nipón porque ha sido escuchar de escuchar en el sentido de saber entender cómo las redes sociales se están utilizando para determinados acontecimientos políticos y también para realizar esta nueva comunicación política que se ha puesto en marcha gracias a las el sociales que son dos campañas es Facebook es una herramienta es como una facebokeano llaman Instagram permiten hacer campaña micro segmentada es decir colocar el mensaje que quieres con la creatividad que quieres allá donde quieres al tipo de público que quiere ser el local que quiere para un determinado de crítica social eso es lo que he estado haciendo pero ellos no solamente lo hacen lo han hecho antes con muchísimo éxito por ejemplo todos los estrategas de la campaña son Alcan Banon que ahora asesora a la bueno para la extrema derecha el viento populistas europeos con muchísimo éxito para mí la gran un el gran acierto de la campaña hecha entendido muy bien el ADN de las redes sociales para trabajar ante ellas y tener mucho éxito primero porque es bueno en este momento ellos aprovecha la de los medios tradicionales y ellos mismos lo dice y se ha convertido en su propio canal de comunicación disienten en su cuenta de Twitter en su cuenta de Facebook vas a ver que hay muchísima información casi como noticia

Voz 1727 33:41 y cómo se distingan suplir ya como se distingue Carmela para para un usuario que nos está escuchando dice iba yo como distingos esto que me ha entrado es un pos pagado o no porque es sencillo lo contabas tú

Voz 25 33:53 si el día en el suponemos baste con a la contra una cuenta de Facebook normal ir a una página de Facebook podemos la comunicación una algún partido político y a la izquierda y una columna donde hay bueno fotos vídeos hay una serie de indicadores búsqueda y en un momento dado información me se chocaba en el hilo de Twitter que yo hice el otro día

Voz 1727 34:15 sí cuando pincha

Voz 25 34:17 hay dama tiene la relación de post de feísmo es lo que el usuario o el dueño de la página ha puesto dinero esto es una herramienta política bastante común en EEUU después de todo el escándalo tras la victoria de Trump donde todo el mundo parece un poco desconcertado el sesgo decidió identificar con mayor rigor ese tipo de post ya ahora tanto estarán como ingenuo quede en el tema de de anuncios políticos debe quedar claramente indicado que es un post político quién lo financia que es una es una normativa que todavía no ha llegado hasta

Voz 1727 34:55 no ha llegado aquí sabemos si está pagado pero no quién lo paga quién utiliza esta herramienta en España que partido de más de Vox la utiliza

Voz 25 35:02 pues mira en el pequeño ejercicio que yo y se lo dije pero no porque no es el ejercicio que se desarrolló a todas sobre tiempo muy largo el día que yo es el único gran partido que lo estaba haciendo era ninguno de los otros cuatro partidos ni el PSOE ni PP ni podemos tenía entonces no hay ninguna ninguna campaña yo creo que he entendido muy bien que debían romper las costuras de la comunicación tradicional y aprovechando hoy optimizando el uso de las redes sociales desde un piso más profesional conociendo su ADN porque si te das cuenta ya dentro haciendo esa cuenta de Vox que son muy parecido a los que he podido ver en el caso del de los post de otros movimientos publica hay mucha emoción la emoción siempre seguirán conductor de los exámenes el mejor conductor en redes sociales y envidio que es también la forma de llegar más con mayor eficacia al al público gracias como decíamos pasadas campañas Microsoft mentales no

Voz 1727 35:58 en el hilo que publica estos días en Twitter decías también que hay pos pagados que lleva en la referencia Redacción Agencias es su induce a confusión claramente

Voz 25 36:07 sí yo creo que en ese sentido hay una falta de rigor por eso te decía que en el caso de la es más que una americana que en ese sentido bastante más ocho obsequia interesante que esa referencia a la financiación estuviera mejor invitada eh yo indicaba que en el caso de la confusión que había una una referencia incluso a en directo con una narrativa como se fueron

Voz 1727 36:33 crecimiento plano

Voz 25 36:35 estoy la referencia noticias y agencias porque se había hecho ese mismo sistema reproducido también en Instagram cuál es el objetivo bueno podían porque ese tipo solas ese tipo de preguntas son las que yo creo que tenemos que verlo los periodistas y me da la impresión de que cuando López Concerto danos cuando aparece una victoria como la Letrán Aubrey éxito o no sabemos que identifica es la magnitud un movimiento como los Chile John en Francia los chalecos amarillos es porque quizá no están mirando hacia donde debemos estar o sea lo debemos mirar para saber cómo las redes sociales están jugando un papel clave en la proliferación y la difusión de esos mensajes fija a través del mayor canal de comunicación que cuenta que seis tiene dos mil millones de usuarios

Voz 1727 37:22 claro claro claro una última cosa para resumir en España todavía no se exige que se diga quién paga esos pos pero es fácilmente detectable eh se mete uno en la columnata de unos ha dicho Carmela para saber si eso está pagado está pagado lo que no tienen obligación de decir quién lo paga verdad

Voz 25 37:42 exactamente está la cosa desde los años después alargará un poquito sí lo voy a meter un par de cositas más

Voz 1727 37:47 en uno de ellos es exactamente bueno

Voz 25 37:50 es un enlace a un de Instagram donde se habla de cuál es la normativa de la comunicación política el seis buscar el facebook del propio o de la propia red social segundo una biblioteca muy interesante

Voz 1727 38:02 no pude consultar es una especie de biblioteca Bellucci

Voz 25 38:05 picos que has realizado Facebook desde este mismo año en el que puede consultarse todas por términos haciendo introduciendo búsquedas por por por términos todas las campañas políticas que se han hecho en en en Facebook izquierdas ha pagado entonces por ejemplo si se busca Astra te das cuenta de la cantidad de particulares fundaciones no solamente al comité de campaña Letrán sino todas las fundaciones que están pagando en Facebook por campañas a favor de la selección de Donald Trump

Voz 1727 38:37 campaña que que que que no es una campaña política a la que le dicen a la gente estábamos defendiendo las políticas detrás no que reproducen como una especie de noticia un acontecimiento no

Voz 25 38:46 digamos que los formatos son y voluntarios y yo creo que es nuestra labor como periodistas es dar luz a ese tipo de información o de contenidos dentro de lo que es una nueva campaña de comunicación política en un nuevo formato como son las redes sociales un poco darle luz para identificar lo que es lo que no es noticia una declaración del propio es uno de los de los medios de comunicación de Goss más Marica que decía ayer aliado El País no estamos convirtió no en nuestros propios medios de comunicación pero ellos no son los únicos de hecho todos los grandes movimientos que han utilizado las redes para informarse entre ellos porque no confiaban en los en los grandes medios tradicionales eso es algo esos a tarea pendiente es nuestra carrera presidentes a los periodistas volver a recuperar la credibilidad pero conejos a lo que ellos hacen arrojándose algo que no les corresponde que es la condición de medios de comunicación hubieren te metes si ellos no sólo periodistas no tiene la obligación de trabajar con la verdad de la mano pero hay mucha gente que ella quiere que nosotros no Lage en el momento de recuperar esa credibilidad de poner sobre unas prácticas en comunicación política que nos obligarían a reformando yo creo que la formación en este punto por tanto que los departamentos política las personas que trabajan en las campañas electorales Telma la forma de conocer las herramientas para analizar qué pasa dar luz a este tipo de prácticas Carmela

Voz 1727 40:12 la disfruté mucho leyendo lo que ibas escribiendo y estaré atenta a cómo siga muchas gracias por tu trabajo una obra gracias adiós

a las nueve menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias Manuela Parralo es la subdelegada del Gobierno en Huelva muy buenos días buenos días una provincia volcada

Voz 1727 45:36 la búsqueda de la joven profesora desaparecida el miércoles pasado hoy se van a repetir las grandes batidas que vimos ayer delegada

Voz 20 45:45 pues ayer y antes de ayer han ido se han hecho como usted bien ha puesto de manifiesto grandes batida el primer diría el viernes fueron cinco kilómetros aproximadamente alrededor del municipio ayer se amplió la la radio a más de diez kilómetro hoy eh la tira va ser mucho más especializada y profesionalizada ayer aquí dio muchísimos acudido muchísimos voluntarios de los pueblos cercanos de los pueblos aledaños de CAI DS limpiarlas gasté la gente mostró su generosidad su solidaridad con las familias de una manera extraordinaria da la Familia está en el claro la la familia es de Zamora si se se ha trasladado como es natural al alcance Ello está allí y la verdad es que en ese sentido se encuentra dentro muy entrecomillas reconfortado por el apoyo y el cariño de la ayuntamiento

Voz 1727 46:50 es imposible ponerse en la piel de esta familia en este momento sólo compartir el dolor que la incertidumbre que deben tener hasta que por fin se aclare los investigadores descartan por completo que Laura se marchará voluntariamente sin querer dejar huella

Voz 20 47:05 pues se cobran a las líneas de investigación están abiertas pero sí que cobra la hipótesis de que ella no ha desaparecido de manera voluntaria eso es practicamente seguro

Voz 1727 47:19 ya ahí pensando

Voz 20 47:22 Cear a hacer deporte y nunca más se supo de ella todavía

Voz 1727 47:28 hay indicios de que una tercera persona haya participado en la desaparición de Laura

Voz 20 47:34 según me di cuenta la la Guardia Civil que es la que lleva esta investigación de manera directa pues no se descarta ninguna posibilidad

Voz 1727 47:45 bueno de momento lo que hay que decir es que todo el pueblo de El Campillo toda la provincia de Huelva está volcada en la búsqueda y en el apoyo a una familia que lo está pasando mal ojalá ojalá sea un accidente y ojalá se pueda recuperar a Laura subdelegada gracias por estar en la SER bueno sí

Voz 20 48:04 sí bueno a usted

Voz 1727 48:07 un saludo periódicamente Zarzalejos se noticias como ésta ponen en fin ponen en alerta a todo el mundo porque porque han pasado cinco días porque ese mucho tiempo porque tenemos algún

Voz 1027 48:19 eso es muy recientes en que han terminado de una forma muy dramática y no tiene a una factura esta desaparición no y sobre todo cuando la subdelegada del Gobierno nos dice que es prácticamente seguro que no ha desaparecido voluntariamente es decir que no se ha ido y por lo tanto que han intervenido o a tiene un accidente va a intervenir en la persona en su desaparición

Voz 1727 48:39 además Cristina porque en fin nadie está libre de que ocurra un accidente y nadie está libre ese hombre sea mujer de que ocurra un suceso inesperado pero en el caso de las mujeres hay que volver a recordar que el uso de su libertad en la calle los espacios públicos está limitado

Voz 7 48:57 está tremendamente limitado y además yo creo que que cada vez en más espacios de hace tiempo que los de miles de mujeres que salimos de de forma casi viaria a correr va a hacer deporte a espacios libres comentamos muchas veces entre nosotras el hecho de ten cuidado ojo cuando anochece no te metas por esa zona B acompañada cuando una debería tener todo el derecho del mundo a correr de día de noche sola acompañada o como quisiera y sin embargo se ha instalado ya esa sensación que es normal porque estamos viendo que casos como éste existen y no es el primero pero una sensación que limita profundamente nuestras libertades porque no hace presas del miedo entonces en ese sentido yo creo que habría que hacer un esfuerzo tremendo primero por intentar generar zonas seguras zonas en iluminadas zonas donde tú puedas estar segura de manera que tu libertades había corre debe salir a hacer deporte a cualquier hora del día no se veía cercenada y no sea expresa del miedo como como estamos siendo en estos momentos y es algo que está muy extendido y sobre todo muy extendido entre chicas jóvenes es un comentario que se empieza a huir muchísimo cuando se sale a hacer deporte esto

Voz 1727 49:59 Mika el desconcierto de algunos cuando decimos aquello de que hay que revisar tantas normas que se aprobaron están en vigor desde antes de que las mujeres este hayan salido al espacio público de forma masiva no que esto no se enfrenta a la nueva realidad que precisa de reglas y de acondicionamiento urbano nuevo no Antón

Voz 0199 50:24 otro es que recuperan el impulso que teníamos y tuvimos antes de la crisis cuando decidimos reconocer que teníamos un problema de machismo en esta sociedad de afrontarlo dice pues es empezaran a poner en marcha políticas empezaron a poner recursos empezaron a cambiar leyes llegó la tumbó todo eso pasó desaparecido de la agenda pasó a ser algo completamente de que dependía de que pudiéramos recuperar de nuevo la la el bienestar y el crecimiento económico no ahora que empieza a venir la recuperación lo que estamos descubriendo es que hay un discurso que emerge que se va consolidando que poner ya hemos hecho suficientes en este asunto ya no tenemos que hacer mucho más porque efectivamente la igualdad hasta conseguir a las mujeres ya tiene su papel el papel que le corresponde en la sociedad tienen los derechos laborales tienen asegurada su libertad que recuperar el impulso que perdimos es decir no es verdad es decir queda muchísimo por hacer España sigue siendo una sociedad tremendamente machista donde las ciudades donde las mujeres soportan regularmente desigualdad laboral inseguridad maltrato

Voz 1027 51:27 si volver a situarlo en el centro de la agenda

Voz 0199 51:30 porque es no es un problema de ricos es un problema crítico para cualquier sociedad