Hoy por Hoy (17/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 el líder del Partido Popular Pablo Casado insiste en la aplicación inmediata del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución en Cataluña sin limitación temporal e incluyendo el nombramiento de un nuevo Gobierno al completo por parte del Ejecutivo central según Casado que a esta hora participa en un desayuno

Voz 1 00:23 normativo Madrid eso es lo que debería de

Voz 1727 00:26 decirle Pedro Sánchez aquí Torra Si se reúne con el el próximo viernes prefiere implorar

Voz 2 00:32 a Torra que se reúna el próximo viernes antes de sentarse con Eli decirle está usted cesado vengo a un Consejo de Ministros para decirle que en este momento usted deja al Gobierno su exconseller son de puestos y el ciento cincuenta y cinco va imperar inmediatamente porque esto ya no lo aguanta nadie

Voz 1727 00:49 sobre la reunión del consejo de ministros del viernes en Barcelona acaban de preguntarle también a la

Voz 0325 00:55 la portavoz del Gobierno Carlos Cala buenos días buenos días Pepa Isabel Cela asiste a un desayuno informativo de Ángel Gabilondo en Madrid y le han preguntado los periodistas si teme la actuación de los CDR Cela ha asegurado que el Gobierno central y el catalán están trabajando para que todo se desarrolle con normalidad

Voz 3 01:09 todo todo será se hará con normalidad todo

Voz 1 01:12 será están trabajando

Voz 0268 01:17 todo se hará con normalidad

Voz 0325 01:19 una hora se ha reanudado el dispositivo de búsqueda de la joven Laura lo Elmo desaparecida el pasado miércoles en El Campillo en Huelva las labores de rastreo se acotan hoy a espacios específicos como grutas au pozos mientras siguen abiertas todas las hipótesis en torno a su desaparición aunque se descarta

Voz 4 01:33 que haya sido voluntaria lo acaba de decir en Hoy por hoy la subdelegada del Gobierno en Huelva Manuela Parralo la línea de investigación abierta pero sí que Cobo

Voz 5 01:41 a la hipótesis de que ella no ha desaparecido de manera voluntaria eso es practicamente segura según me di cuenta la Guardia Civil que es la que lleva esta investigación de manera directa pues no se descarta ninguna posibilidad lo estamos

Voz 0325 02:00 dando a esta mañana en la SER los sindicatos piden al Gobierno que actúe con rapidez para evitar que miles de personas parados de larga duración no despedidos en un ERE antes de dos mil trece pactaron su jubilación a partir del próximo uno de enero vean mermados sus derechos de pensión ese día entra en vigor una cláusula de la reforma de las pensiones con las que el Gobierno de Rajoy endureció las condiciones vía decreto y Carlos Bravo de Comisiones Obreras recuerda que si no se les permite acogerse a la normativa anterior perderían derechos

Voz 6 02:26 nos estamos advirtiendo de que es que son pues que encima de la mesa que hizo una situación que hay personas a las que deja directamente durante uno dos años sin recursos y sin acceso a la pensión y que hay otras a las que la a disminuir la pensión que habían visto cuando sí aceptaron incorporarse el expediente de regulación de empleo

Voz 0325 02:45 esta mañana se ha reanudado la Audiencia Nacional el juicio por las supuestas adjudicaciones irregulares de AENA a las empresas de la trama Gürtel hoy declaran el líder de la trama Francisco Correa para que la Fiscalía pide diez años de prisión en esta causa y otros dos acusados

Voz 0125 03:55 en la agrupación de Manuela Carmena sigue buscando apoyos durante el fin de semana han continuado los contactos con todas las formaciones integradas ahora mismo en Ahora Madrid con Izquierda Unida y con el grupo de los ciento veintinueve las negociaciones van por buen camino más complicadas están las cosas con Podemos Laura Gutiérrez

Voz 0325 04:11 las principales dificultades de estos acercamientos están presentando en la negociación con el partido de Pablo Iglesias que suspenda de militancia a seis ediles de Carmen Tello Rita Maestre tras su decisión de no participar en las primarias de Podemos según ha sabido al hacer la dirección del partido insiste en colocar algunos nombres en puestos demasiado elevados nombres que no corresponden con los de los ediles suspendidos eso está generando ahora mismo algunas tensiones aunque se sigue negociando

Voz 0125 04:35 segunda semana de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas en el metro por la mala gestión de la crisis del amianto entre hoy y el jueves los paros se van a realizar entre las cinco y media de la tarde y las diez y media de la noche en las líneas uno dos tres cinco la dirección de Metro ha fijado unos servicios mínimos del setenta y cinco por ciento tenemos seis grados ahora

seis grados ahora

Voz 1995 05:25 buenos días lunes diecisiete de diciembre de dos semanas dos semanas y podremos decir que a pesar de todo sobrevivimos al dos mil dieciocho si en el fondo nos gusta la Navidad y juntarnos y especular con el futuro avanza la semana entre el ruido y los turrones entre las luces y las en Grecia de esos tiempos tan complejos tan barrocos pero barrocos en el sentido más preciso de la palabra si amigos la nueva política La Nueva España nos devuelve al barroco desarrolló la teoría un tuitero llamado hace unos meses finalizamos os elementos distintivos del barroco descubriremos que hemos vuelto a él bueno a lo mejor es que no lo abandonamos nunca verá si por algo se define el barroco es por la visión pesimista de la vida la situación económica es nefasta se busca la sorpresa por medio del efectismo pero aún ahora se defiende la originalidad de ingenio creador desmesura y exageración

Voz 11 06:27 ahora bien a comprar un piso una llanta

Voz 1995 06:31 de formación satírica o idealizada de la realidad

Voz 12 06:36 el más brillante no de España el tema

Voz 1995 06:39 no es la apariencia de las cosas todos somos diversos estilo adornado artificioso

Voz 13 06:45 más pinchar

Voz 1995 06:47 la muerte por fin como única salida

Voz 11 06:50 venga un máster noventa años son piensas estrenando y me hacía más casos

Voz 1995 06:55 que somos o no somos barrocos en fin comienza una nueva semana eso ya es en sí mismo una buena noticia esta semana además es el trampolín a la Nochebuena así que si no encuentra inconveniente sigan escuchando hoy por hoy esto es la radio lo demás ruido

Voz 26 11:27 con las horas el día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos cuidado con la bici

Voz 1995 11:36 unos van otros vienen

Voz 27 11:38 las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hacia la derecha cuidado con el que aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí

Voz 28 11:54 mucho o como todos quiere llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 27 12:03 la vaca y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 1728 14:17 con Toni Garrido como todas las semanas el camino hacia la cueva que habita Pepe Navarro lo tenemos todo

Voz 1 14:25 yo vengo preparado me además esto una postal

Voz 1728 14:28 de de Navidad vamos entrando concentrando

Voz 16 14:30 supo la nave hay un medio sino que se alegrará de ese es el que está BP conllevan Pepe

Voz 1995 14:44 es al menos otro otro de los la radio oye aquí en espiral a través de Notre vaya a misa vaya a misa pero la inversión la Navidad ahora hay que esperar

Voz 1728 14:55 bueno que yo la puerta está abierta aquí no era veraz periférica que impugnará no tiene puerta se que traiga algo no confían llevarse nada pero que monte

Voz 1995 15:07 las puesto esto me estoy costara Home por lo menos me estiró un poco si se les daños lleno seguimos creciendo pero las te parece la famosa claro la pones al lado del candelabro en con el te estará la Navidad mucho yo

Voz 1728 15:23 en esta época el espíritu navideño me me embarga no el el espíritu navideño

Voz 1995 15:30 lectura de la gente luego especula acercarse si el titular Pepe Navarro me embarga coma es decir a ella gusta eso de contar

Voz 31 15:41 qué te viví lo mejor del año y no se hace es amigo

Voz 1995 15:44 visible con esas cosas

Voz 1728 15:46 quién es imposible con cuatro hijos que sean invisible ya quisiera yo aquí todo el mundo se se personaliza y se materializan no sé porque aparece justamente en la vida no sé porque eso estaba con mucha gente critica el espíritu consumista

Voz 1 16:00 de lo que todo consiste en comprar

Voz 1995 16:04 tú sobre ese tiene algo que que objetar pues que

Voz 1728 16:08 Castell lo menos posible no además hay cosas yo por ejemplo estoy regalos que estáis viendo los he cogido todos aquí en el bosque que

Voz 1995 16:13 es alrededor de la piña otro todo y más cosas animales orgánicos que hay por aquí animado suele hay cosas de orgánicos más que la tanda de de de déjeme es que como a lo mejor no no no un icono

Voz 1728 16:30 oye porcino tenía puesta la radio con la música que has puesto al inicio del programa me han entrado ganas de tomar un café

Voz 1995 16:35 les si usted cuidado sin la música que ponemos es de los pocos los bloques que llamaban España enseñaba símbolos es el Feli tele Hornillos te recuerdo que fue el único irlandés hay quien echa de una banda de música a beber demasiado él es el único todo por ver poco por el demasiados en jueves también este efecto hay si me hablan de de ver no sé si ha llegado hasta ligue la noticia pero Keith Richards el guitarrista de los Rolling Stones ha dejado de beber a sus setenta y cuatro años no puedes a los setenta y eso es una afectivos no a los setenta y cuatro años Keith Richards ha lanzado un comunicado ha dicho la lo dejo

Voz 32 17:17 bueno pues este socio

Voz 1728 17:19 ah a mí que lleva me parece de la Historia ya han pillarlas con comparte el criterio bueno y que te parece que a los setenta y cuatro horas y veinticuatro castañas diga que risas que deja de ver vamos a ver yo creo que detrás de esto está los rusos os oros no pero pero seguro que no se puede estar toda la vida construyendo un prestigio para que venga cualquiera destrocen

Voz 1995 17:43 ya él diría no puede ser él ha sido un ejemplo modelos fatal si no quedamos fan

Voz 1728 17:50 qué vamos a hacer sin es un tipo muy divertido muy divertido y además es el cuando lo ves es el el clásico artista el tipo

Voz 31 18:00 casi infantil muy

Voz 1728 18:03 no se calla nada yo recuerde cuando lo lo Beagle ellos esta actuaban en empezaron la gira en Estados Unidos y yo me trasladé a Chicago a entrevistarle igualmente el que da las entrevistas es Mick Jagger no yo quería entrevistar a Keith Richards tras es extraño porque nadie pedir una entrevista con circuitos de me parece que les el alma de los de los Stones esa esa guitarra no hay ese compositor que es qué hechos y cuándo debió ser ascensor porque parece que Eli Jagger en ese momento no se hablaban bueno uno a casi si se me acerca IFE pero porque me quieres a Messi la estrella ese ese gilipollas que va por ahí sí di yo no se llevaban bien no por lo que sea me mira y me dice no te gusta no te gustarán los tíos no tuve que decirle más que bueno hasta hoy no bueno todo puede ser después de esa entrevista aunque hasta que esa pues de Piqué pero esta noticia contrasta con la con el con la decisión de Leonard Cohen hace muchos años de volver a fumar a los ochenta y no sé si es mejor no sé hacer la dejar de beber a los setenta y cuatro o volver a fumar a los ochenta o ninguna de las dos se tampoco queda mejor así Él lo que quiere recuperar el tiempo perdido no dijo esa experiencia en la tengo pues me había fastidiar un poquito y ya pero llegará ese momento para volver para empezar o para dejar cualquier casos Bogotá necesitas castigado toda tu vida Keith dejar de ver a los setenta y cuatro no sé si tiene mucho sentido yo creo que lo que ha dejado de subir a los cocoteros no sé no sé hasta hasta qué punto la gira empieza pronto entonces ahí hay que empezar y quizá este año no hagan disco con lo cual hay que pena para hacer un poquito de publicidad por donde sea no

Voz 1995 19:37 bueno estas técnicas va muy bien yo

Voz 1728 19:40 insisto que no es una figura que no está detrás de los rusos ni Soros ayer conocíamos además que algunas organizaciones en España hablaba Pepa hasta mañana adiós invierte mucho dinero el publicitarse en Facebook que en este caso es un comunicado del de derechas estamos dando de actitudes no sé si muy bueno no en este caso dejar de beber sí pero no sé si muy muy positivas unos instantes Moss las de de una actitud yo creo que es todo lo contrario positiva no de de otra tradición estos días

Voz 31 20:07 miles y miles millones

Voz 1728 20:10 solares millones de chavales millones universitarios van a conocer las notas van a conocer el resultado de que te hincar codos de su esfuerzo pero nos preguntamos hoy sacar buenas notas realmente sinónimo de tener un gran futuro laboral o por el contrario se puede tener un excedente regular y triunfar en la vida y lo vamos a hacer con una experta en la materia están directamente relacionadas las notas con el éxito en la vida tiene colegio por ejemplo yo hasta los catorce años sacaba muy buenas notas nuevas a partir los catorce me me estropee no sé porqué propios torpe y eso que tiene buena memoria porque acordar ha pasado ya que claro derrotas tampoco

Voz 33 20:51 tiene que tienen que ver imagínate Tolmo Seeley si miras

Voz 1728 20:56 Bedia verás que Einstein Darwin las Kardashian no han tenido muy buenas notas nunca no tus hijos en escuchen este pero

Voz 1995 21:02 en Madrid

Voz 1728 21:03 es decir lo tengo prohibido valen porque como estén escuchando

Voz 1995 21:06 lo ha dicho el Papa ha dicho papá que no hace falta aprobar no

Voz 1728 21:10 no yo no todavía no ha dicho eso diciendo que no pasa así bueno porque por si me escuchan mejor les vale que saquen bueno o sea que si es la mayor ahí cada uno haga lo que quiera pero en mi casa se aprueba

Voz 1 21:28 o sea que sí son importantes para el futuro

Voz 1995 21:33 no te pero pues no no claro bueno pues en eso estamos en unos segundos hablamos con una experta precisamente en en entender en futuro no está relacionado con el currículum con el expedientes

Voz 34 21:46 más eh espía

Voz 35 22:39 la brotes Blair el machetes esos doce eh

Voz 1 23:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0268 23:06 no

Voz 1728 28:02 creo que esta semana los estudiantes millones estudiantes recibirán las notas del primer trimestre si son malas pueden adoptar como en Operación Triunfo yo echarle la culpa al profesorado afrontar la situación y contratar a los Jabois uno profesores particulares o que los padres nos preocupamos porque sus calificaciones sean las más altas posibles la realidad es que no siempre en nivel de inteligencia del alumno su futuro se verá reflejado en esas notas desde hace mucho tiempo se viene cuestionando que el sistema educativo consiste en tener durante más de cinco horas a niños sentados en una silla tratando de demonizar cosas

Voz 46 28:39 muchos viven en esa vamos lo que acaba de hacer el Pepe Navarro que no quiero pero que sí pero que no

Voz 1995 28:46 una cosa es la teoría palos de manosear a mis hijos que no tenga ya veremos a los te podemos tenemos con nosotros muy bellas ya es licenciado en Ciencias Económicas fundadora y directora ejecutiva de libres una escuela pensaba para fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos y las alumnas fue reconocida como una de las setenta y cinco mujeres emprendedoras de referencia de este país en dos mil dieciséis lo mi muy buenos días hola buenos días Noemí las notas buenas o malas las que sean determinan nuestro futuro si valoramos el futuro hablando de lo que es éxito profesor

Voz 0268 29:22 el yo diría aún no claramente

Voz 1995 29:25 pero por qué entonces es importante para muchos tener buenas notas

Voz 0268 29:29 a ver está claro que el sistema educativo tal como lo tenemos planteado en este país no pues requiere que pues vayamos sacando buenas notas aprobando no para digamos llevar una carrera a lo largo de lo que es la vida educativa de un niño lo más fácil posible no es cierto pues al final los premios de excelencia a los que tienen mejores notas las me las primeras plazas son ustedes los que tienen mejores notas pero eso no quiere decir que luego cuando bajan a la realidad es decir al mercado laboral sean los que mejores notas los que tienen mayor éxito

Voz 1995 30:02 esos dentro de un proyecto que se llama libres

Voz 1728 30:04 qué es exactamente el iguales pues

Voz 0268 30:06 nosotros nos dimos cuenta realmente de que lo que más se valoraba en el mercado laboral es decir ciertas habilidades y competencias ligadas a a una persona desgraciadamente pues no se les estaba prestando la atención que deberían al sistema educativo no hablábamos de tiene usted que ser creativo tiene usted que saber hablar en público tiene que saber negociar pensamiento crítico inteligencia emocional ciertas ciertas cualidades no que aparte son innatas a ser humano no es nada no es nada que tengamos que poner a las personas no sino evidentemente desarrollarlo pues no se estaba haciendo entonces desde el bolis pensamos hoy así es realmente lo que marca la diferencia entre las personas entre dos personas un mismo digamos una misma carrera un mismo currículum porque contratan a uno contra o contratan a otra pues ahí es realmente dónde dónde está la diferencia eran qué sabes hacer que sabes hacer y cómo eres tú y que nos va a aportar nosotros y ahí es donde pusimos el el foco no investigamos realmente que se estaba haciendo aquí no muchas iniciativas que que que fomenten estoy un poco pues por lo que es estaba yo escuchando a hablar no sí sí pero que esa buenas no

Voz 1995 31:11 ya hay una cosa

Voz 1728 31:13 que si es esteta yo a mis hijos les exigió que saquen buenas notas pero como acto de responsabilidad y su obligación es estudiar Il el el baremo que se utiliza son las notas y por tanto lo que exijo de ellos cumplan con su obligación o sea que aprendan a ser responsables con la misión que tienen encomendada que es estudiar

Voz 1995 31:32 durante esta semana de haber muchas alegrías

Voz 31 31:34 si algún disgusto

Voz 1995 31:37 sabrá que vamos a hacer un llamamiento anticipe no digo lo tuyos no no lo digo en tu casa DC lo vamos a hacer un llamamiento Lucas es oyentes a la que nos cuenten su experiencia nueve cero

Voz 1728 31:48 dos catorce sesenta sesenta esta semana es una semana crucial para muchos nueve cero dos catorce sesenta sesenta cocineros cuál es su experiencia la suya

Voz 31 31:58 y la de la de su entorno

Voz 1995 32:00 esta semana con con las notas Noemí Se va a producir Glover muchos no sé si castigos es la palabra eh porque el sistema ya no la de castigos pero sí va a haber casa donde la navidad Se va a plantear de una forma muy feliz muy alegre y otras donde bueno donde

Voz 0268 32:17 hacemos es lo normal si a ver está claro que que han a ningún padre ningún padre quiere que sus hijos suspenda no y que en ningún niño venga a casa diciendo Dios ha suspendido pero realmente gestionamos males yo no no es el partido que dio ahora que todo el mundo suspenda queda igual no porque es lo que hablaba ahora Pepe no hay decía un acto responsabilidad a ver eh evidentemente estudiar como tal y aprobar y preocuparse y Isère consta anti consciente todo ese esfuerzo eso también es una habilidad muy importante no el mercado laboral pero estamos hablando de cosas diferentes por un lado es es bueno que aprueben si eso marca diez no marca un diez un éxito profesional no no estamos hablando de diferentes de hecho y leía yo esta mañana antes de venir aquí la radio un informe no que que sacó el Foro Económico Mundial sobre el futuro de los trabajos del dos mil dieciocho y claro si Baixas íbamos a leer cuáles son el digamos las sabías que estaba ascenso en las que están en descenso cuáles son los trabajos realmente sobre los que van a trabajar estos niños porque sí

Voz 1995 33:20 dicha hemos perdonado todavía no sabemos muchos que están ahora mismo colegio esta mañana recibiendo esas otras todavía no saben a que se una a dedicar probablemente no exista todavía el trabajo que iban a desarrollar

Voz 0268 33:31 efectivamente todavía no existen muchos de los trabajos de los que va a trabajar por eso mismo a día de hoy es muchísimo más importante que saben hacer como son ellos no trabajar sus habilidades personales por qué pues porque el contenido probablemente que sobre el que trabajen no lo van a poder aprender ahora es que probablemente lo creen entonces estamos hablando de algo tan importante como una situación en la que los niños que tenemos ahora van a trabajar sobre cosas que no existen en un mundo que desconocemos totalmente pero sabemos que pues que van a trabajar en equipo que cada día las habilidades personales pues evidentemente la automatización de todos los procesos de la inteligencia artificial y demás va a hacer que ciertas habilidades que hasta ahora pues si eran importantes pues sean cruciales no

Voz 1995 34:13 ha sido tal como enseñarles a aprender a aprender a aprender

Voz 0268 34:17 efectivamente no una de las habilidades que que más digamos a valorar es el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje osea eso marca un antes después no hay el informe lo también lo habla no el el hecho de que los trabajadores encima que están en activo ahora tendrían que uno en uno dos años reformarse no y sobre todo trabajar la capacidad aprendizaje es decir el le tenemos que transmitir a nuestros niños que nunca van a tener que dejar de aprender van a aprender de diferentes maneras diferentes contenidos pero eso de estudio hasta los veinticuatro y luego del resto de mi vida pues trabajo de lo mismo eso no va a asistir

Voz 1995 34:52 hemos aprendido algo con los nuevos tiempos es que no uno no termina nunca de aprender de hecho luego sistema nos obliga a estar constantemente aprendiendo nuevas maneras llama la atención en ese sentido conocer que todos los grandes gurús de las nuevas tecnologías en San Francisco en ese Silicon Valley dónde dónde están ahora mismo pariendo lo dónde vamos a vivir los demás bueno pues todos han decidido que sus hijos van a ir a colegios donde la tecnología no existe no hay tabletas no hay ordenadores es bastante más primitivo de lo que estamos haciendo Iggy esos son los grupos el conocimiento

Voz 1 35:27 no yo creo con una cosa más animado la curiosidad si tenemos curiosidad ante la vida esto te da casi mejor garantía de un de de un trabajo que realiza que cualquier otra mis notas de pequeño no eran malas eran siempre malísimas sin embargo hablando de mí pero sin embargo siempre ha trabajado

Voz 1995 35:48 sea tu porvenir sirve de mal ejemplo

Voz 1 35:50 mal ejemplo que ha salido bien

Voz 1995 35:53 me vino a decir es una percepción subjetiva no pero también piadosa sea según tu propio criterio saquen lo que hay que de más el criterio de de los yo digo que sí bueno mañana y pasado el diario El País déjeme decir es que celebra en el Palacio de Congresos las Jornadas El País con tu futuro en unas jornadas que realizan más de dos semanas realizar más de cuarenta ponencias con la intención de mostrar a los adolescentes las diferentes vías que pueden tomar para construir su futuro laboral vamos a saludar a Pablo que no sea de su Orihuela palo muy buenos días

Voz 47 36:27 hola muy buenos días con lo cual es tu experiencia con las notas

Voz 1995 36:29 con el sistema

Voz 47 36:31 pues mira personalmente yo soy el típico estudiante de colegio que llevaba negra su madre e notas de cinco de seis siempre respetando y luchando por por no llegar a junio septiembre y bueno al final bastante bien no tenemos queja ninguna

Voz 1995 36:48 el estatus notas no era muy brillantes y ahora perdone a qué te dedicas

Voz 47 36:53 ahora soy el responsable de marketing digital de una empresa que se que se llama Solutions

Voz 1 36:59 de marketing digital no tenía bueno

Voz 1995 37:06 lo de todo se sale también te digo Paula esa nombrar todos los heridos de España mira Richard gracias por llamarnos Pablo un abrazo Tatiana desde Madrid tiene buenos días cuál es tu caso

Voz 47 37:22 pues un caso quería que un poco al revés no llevo unas notas muy buena porque también creo que las notas de yo fichaje vino las notas de Jerez tampoco creo que es muy complicada instituto empecé a suspender alguna y lo vamos a unir costó un poco más pero pero fui sacando la carrera que pasa que yo creo que el pleno valle no es que sean las notas es que no está volcado lo que estudiamos lo que comentaba antes las tías hablando no no tan poca de lo que estudiamos ni como estuviéramos al mundo laboral pero yo yo llegué de laboral Soy licenciada en Ciencias Políticas ahora está muy de moda ser licenciado lluvias políticas pero cuando yo acabe la carrera pues no tampoco encontró una salida y me dediqué a cosas que no tiene nada que ver

Voz 1995 38:11 sirvió de algo la carrera después

Voz 47 38:13 sí sí difícil para decir cosas entonces decir nada es para lo que me ha servido

Voz 48 38:18 el cinco según se lleva hablando contigo tú si me he dicho nada

Voz 1995 38:23 no pues sí que sirvió esté actuando quite

Voz 1728 38:25 hagan por eso

Voz 1995 38:28 es mayor

Voz 47 38:30 es por la vida igual en ciento pagará

Voz 1995 38:33 pues mira he Tatiana gracias por llamarnos un beso

Voz 47 38:37 la muestra la eh

Voz 1995 38:39 pues no Mino que

Voz 31 38:41 me uno a los diecisiete dieciocho años va a decidir debe

Voz 1995 38:45 decidir cuál es su futuro lo que cuenta no soy de ciencias políticas como se hizo ya fuese el resultado de de algo que te va a llevar a toda tu vida desarrollar esa tarea cuando lo normal sería bueno cosas los dieciocho dieciocho decidir una cosa a los treinta otra a los cincuenta ir evolucionando

Voz 0268 39:02 a ver yo creo que aquí hay un problema ahí y eso lo llamábamos mucho yo creo que de de nuestros padres no oí yo hablo por mi experiencia personal propia y es que los padres suelen tener una visión muy pobre de sus hijos no piensa realmente que no son capaces de muchas cosas cuando sí es cierto que son no entonces al final lo que dices tú no si yo estudio X tengo que dedicarme que no sé si tu derecho tengo que ser abogado como si a día de hoy no hubiese interconexiones en todos los campos montos eso también hay que romperlo mucho no para mí no son tan importante la decisión de que voy a estudiar y ahí podríamos llamarnos casi el noventa por ciento a la gente que está estudia que está escuchando ahora la radio no no creo que que que sea indispensable no si yo alguna cosa directamente aplicable no la la vida digamos un poco lo que decía todo es que la curiosidad hace que tu estudiando algo in encuentras otra interrelación que te guste que que que diga estudios pues esto me encanta o quiero dedicarme a esto no

Voz 1728 39:56 hay una cosa también y es que la vida no se acaba a los veintidós años contó acabas la carrera eh yo he hecho tres carreras ya acabé una empecé tres llegue ve una yo creo que no hay que preocuparse los dieciocho años nadie sabe ni los padres saben absolutamente nada pero algo hay que tomar una decisión se le puede ayudar pero poco a poco a medida que va aprendiendo de la vida a medida que van entendiendo más enseñanzas van encontrando un poco más de claridad en el horizonte y a partir de ahí toman decisiones mi hija por ejemplo eh estudio una carrera de economía y ahora que ha acabado la carrera papá eh no me gusta quiero hacer otra cosa de Mayte ya te lo pagas tú ya y aprendes a vivir que es la la la gran Enseñanza FERE tienen una creer empieza a aprender a vivir a apagar ya hacer lo que te gusta realmente

Voz 1995 40:45 es curioso una que vamos a acabar este segmento grande contigo pidiendo a los chavales que estudien tu a buena nota porque tiene que ser así yo no sé si por lo que dice Pepe de la responsabilidad esmero el fondo también es una hemos hacia uno de las notas más allá de que eso determine Olot futuro

Voz 1728 41:01 la alegría de los padres está claro que es la consecución de un objetivo no obstante arte conseguir algo iría a hacerlo por más que el sistema sea mejor

Voz 1995 41:10 hablé tiene también que ver con como bueno pues con la satisfacción y la ausencia de frustración

Voz 0268 41:15 sí porque funciona si me refiero a ir contra el sistema serían posible que cada uno en su casa fueran contra el sistema de decir pues a partir de ahora no va a haber notas no no entonces como yo siempre se lo digo a los chavales no esta función asientos no tira piedras contra el puesto ha dejado sobrepasar ese ese esa barrera no y luego ya tendré es lo que lo que decís vosotros no toda la vida para para hacer un montón de cosas si iba

Voz 1728 41:38 hay que cambiar dos veces que haga efectivamente

Voz 0268 41:41 eso eso siempre sí

Voz 1995 41:43 luego hablaremos además por ejemplo nuevos modelos de contratación verlos líbero ahí está en el juzgado precisamente porque ese modelo quizá no sea tan útil como pensamos en fin son muchas cosas las que están cambiando nuestro entorno y ellas fundadores directora ejecutiva de la escuela Heliópolis pues piensa que hay otra manera de hacer las cosas en muchos como ya están están de acuerdo en eso no muchísimas gracias por acerca esta mañana me he dicho esto sacar buenas notas chavales estos días

Voz 13 42:12 que no

Voz 1995 42:15 no gomera carbón en fin dicen que la base misma de la felicidad es la incoherencia diez y cuarenta y dos minutos una hora menos en Canarias

Voz 1728 48:01 los así verás como todos los lunes llega el momento de convocar a nuestros estadistas del gol

Voz 1 48:09 vistas

Voz 1995 48:11 el dices estadistas del gol con esta música de fondo Antón Meana a muy buenos días en gente queda Martí en Barcelona buenos días buenos días cómo estamos Jordi

Voz 16 48:24 pues muy animados y muy satisfechos porque vemos que el mensaje de Messi es muy contundente

Voz 1995 48:30 no no sólo el eh no sólo de los dijo

Voz 16 48:34 la eh en el en el arranque de la temporada que desea esa copa tan linda idea que es la Champions sino que su mensaje es que también quiere la Liga ya ayer hizo una exhibición en ese sentido cuando su figura emergió para poner orden dentro del caos

Voz 1995 48:51 yo estaría de acuerdo en que es innegable la influencia de de siempre que son Messi y diez más da igual es que sean mi mi prima mi amigo del colegio sea

Voz 16 49:02 Messi diez más no no se puede decir esto porque no es Messi y diez más el también se alimenta de un grupo de espléndidos socios en el que ayer por ejemplo Destacó Busquets antes fue Iniesta antes fue Xavi antes fue Neymar Alba también es otro de sus socios preferentes Luis Suárez también socio preferente habian Alves también lo fue por lo tanto Elsa alimentado el Barça y el Barça se

Voz 0231 49:27 estoy con Jordi no es Messi y diez más es Messi cuatro cinco más porque tampoco jugaban bien los otros diez del equipo una evaluación cuatro-cinco es suficiente para que Messi que es el mejor diera otra exhibición como la de ayer una más desde que arrancó la Liga y quiero poner en valor lo digo en serio lo en serio que el Barça en la Liga creo que no es normal que un equipo como el Barça o el Madrid el torneo doméstico lo ten cantar en cuenta semana semana el Madrid por ejemplo lleva años des conectándose de la liga sin pelearle luego gana la Champions pero ponerse serio semanas semana como hace el Barça con la Liga soledad mucho glamour la competencia

Voz 1995 50:02 no Nestlé oye decir perdón de que hoy tenemos sorteo de la Champions dentro el además acabamos un poco antes el Hoy por hoy porque a partir de las doce Esta ese sorteo y seguiremos con mucha atención lógicamente lo que ocurra con Dani Garrido con Bruno Alemany o sea que que hoy van a tener doble ración de mucho nivel Jordi es verdad que en fin se han tomado en serio la Liga

Voz 16 50:22 hombre claro que están tomando en serio si tienes a tu alrededor merengue eh tiene que tome asiento porque os voy a dar un dato

Voz 1 50:30 entre Messi catorce

Voz 16 50:31 este goles y Luis Suárez

Voz 1 50:34 se suman veinticinco goles más que todo el mismísimo Real Madrid qué te parece estrato

Voz 16 50:41 son datos espectaculares tanto estadístico

Voz 1995 50:44 era mar Twain de la estadística las mentiras ya estadísticas eh

Voz 16 50:48 bueno también tengo otro dato Paradis que es que te los últimos nueve años naturales en ocho Messi ha marcado cincuenta o más goles pero también tengo partido el dato de que sólo entre Messi Suárez marcan más goles que todo el grueso de los equipos de la Primera División te quiero decir que el fenómeno de mes sida

Voz 1995 51:08 ese sí que ahí sigue

Voz 16 51:11 en esta está válido porque estoy viendo que está pálido ofrece a una copita de Antonino no voy a poner

Voz 0231 51:19 no no no es llegue a gusto y para vivir tu principal no tengo otras muchas pero esa no es la más importante

Voz 1995 51:25 traer un poco la polémica porque es verdad que podemos dar vueltas y vueltas pero lo de lo has lo de Messi es espectacular se mide por las mire lo narices cobrará amigas eso es completamente sobrehumano es decir lo que está haciendo ahora desde hace ocho años S que apareció en esta Liga pero déjame entrar en polémicas

Voz 16 51:41 sí

Voz 1995 51:42 porque vimos un mensaje ayer de Iker Casillas en las redes un tuit concretamente dedicado a parece ser que aquí siempre con los supuestos a José Mourinho en fin decía lo siguiente textual y a partir de ahí cada uno hace su interpretación vale Pepe que según el diario portugués alguien dijo que un jugador como yo treinta y siete años está al final de su carrera completamente de acuerdo sigue diciendo Iker Casillas mi pregunta es para ese periódico en el caso de los entrenadores cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entre

Voz 0231 52:17 me preguntaba retóricamente Iker Casillas preguntaba cuando el United de Mourinho acababa de salir goleado tres uno en Liverpool ante el equipo de de Klopp yo creo que Casillas no debería entrar en esta guerra pues porque creo que Mourinho es muy mal enemigo dialéctico creo que no tiene filtro creo que Mourinho puede ir a hacer daño sin ningún tipo de problema Iker Casillas es mucho más elegante más importante que Mourinho creo que no debería bajar a ese barro no le conviene que Casillas nunca entró en polémica ningún no ahora lleva dos seguidas una con una entrevista que le hizo Valdano para universo Valdano y ahora esta creo que alguien está aconsejando mal a Iker porque esto no les beneficia en nada para mí está por encima Casillas tiene que sentarse a hablar con lo que es uno de los mejores jugadores de la historia Casillas pueda hablar con Maldini con no sé con Platini no puede sentarse a hablar con un entrenador como Mourinho no está al nivel en mi opinión yo tengo yo

Voz 16 53:13 dar Antón Meana un vídeo magnífico de Guardiola eh que a su vez tú podías enviar al mismo Casillas en el que Guardiola advierte que entrar en el terreno de Mourinho que es el terreno de la toxicidad y el terreno de barro no es buen negocio para nadie

Voz 1728 53:30 ya pero yo creo que que no está crea espectáculo

Voz 0231 53:34 sí sí sí yo estoy contigo y a mí me encanta lo digo que creo que el que sale perdiendo es eso es lo que pienso no no a mí me encanta hubiera que estamos hablando de ello y nos bastante buena