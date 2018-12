Hoy por Hoy (17/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias intensa mañana de lunes todas las noticias con Carlos Cala buenos días

Voz 0325 00:11 buenos días Toni el líder del PP Pablo Casado ha acusado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de mantener una actitud contraria a la Constitución al no actuar contra el independentismo en Cataluña en un desayuno informativo acaba de terminar Casado ha insistido en que el Gobierno debe aplicar con urgencia el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución en Cataluña

Voz 3 00:28 qué actitudes de él

Voz 4 00:31 Secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez están ya

Voz 2 00:34 en contra de la cosecha y eso sí lo digo y inuit

Voz 4 00:38 el ICO a todo el partido a todos los líderes regionales probablemente que muchos de ellos están igual de espeluznantes que yo

Voz 3 00:43 pero que Pedro Sánchez esté

Voz 4 00:45 eh avalando no haciendo nada contra la deriva separatista en Cataluña es algo inconstitucional

Voz 0325 00:50 sin duda es secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado esta mañana que la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra si finalmente ésta el próximo viernes debe ser un primer paso para iniciar un proceso de diálogo en el que otras fuerzas políticas tengan cabida más adelante no ha dicho Iglesias al inicio de la reunión del espacio rumbo xx xx el conocido como gobierno en la sombra de Podemos donde también ha querido apostar por la normalidad durante las protestas previstas para el viernes durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona

Voz 1663 01:17 estoy convencido que las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad en el marco de las competencias que la ley establece actuarán con la mayor diligencia para que todo el mundo pueda ejercer con tranquilidad su derecho de reunión y su derecho de manifestación que haya manifestaciones en democracia es algo normal esos solamente es excepcional en dictaduras

Voz 0325 01:36 el poder judicial acaba de hacer públicos los datos sobre violencia machista referidos al tercer trimestre del año aumentan las denuncias y también el número de sentencias condenatorias Mariola aludido

Voz 0259 01:45 el setenta y dos por ciento de las sentencias dictadas por los tribunales fueron condenatorias son un dos por ciento más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete también crecieron como dices las denuncias se interpusieron cuarenta y tres mil quinientas sesenta son cuatrocientas ochenta y cuatro al día con incremento igualmente del dos por ciento siete de cada diez las presentó la víctima ya que ya hay que destacar el importante descenso de las presentadas por los familiares el número ya era bajísimo y en el tercer trimestre cae al uno coma cuarenta por ciento cuatro mil más de cuatro mil víctimas acogieron también a la dispensa de no declarar contra sí

Voz 0325 02:21 por eso el youtuber Dallas Review ha sido absuelto el supuesto abuso y acoso a una menor de trece años del que había sido acusado la Audiencia Provincial de Madrid ha tomado esta decisión por falta de pruebas Alberto Pozas

Voz 0055 02:32 sí absuelto José Santo Mel youtuber conocido como Dallas reggae por falta de pruebas porque nada demuestra los abusos sexuales de los que le acusaba una de sus fans de trece años de edad la Fiscalía pedía para él cinco años de cárcel y las juezas le absuelven aunque dicen tampoco dan credibilidad total a la versión de youtubers que acumula más de ocho millones de seguidores en su canal no hay pruebas de los abusos aunque tampoco de que todos sean complot de su ex novia y sus fans contra él

Voz 0325 02:54 llegamos así a las once y tres diez y tres en Canarias tiempo para las noticias de su comunidad

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 0125 03:03 empezamos con una última hora el juicio ha de líbero Se acaba de suspender porque una plataforma de trabajadores defiende que muchos de los repartidores si son autónomos reales Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:15 qué tal buenos días sea solicitado y aceptado la realización de un informe pericial que debe determinar como tú decías que numero de los trabajadores de de líbero trabajan también para otras empresas de distribución con categoría de autónomos el documento ha sido solicitado por ASO Riders una plataforma constituida por empleados de de líbero cercanos dicen a la compañía a sus intereses empresariales según han denunciado los sindicatos se trataba en todo caso de aplazar la vista lo que desde luego han conseguido gracias Alfonso

Voz 0125 03:48 Ángel Gabilondo admite que la elección del candidato del PSOE a la capital es clave para el resultado de las elecciones en toda la región aunque considera que de momento no le perjudica que todavía no haya sido designado el portavoz socialista en la Asamblea y candidato a la comunidad ha participado esta mañana en un desayuno informativo Virginia Sarmiento buenos días los días Gabilondo insiste en que el candidato para la alcaldía de Madrid es un proceso democrático por primarias que llevará a cabo el partido cuando lo considere oportuno es una decisión del PSOE y no de Ángel Gabilondo dice además considera que los tiempos de momento no le perjudican pero reconoce que Madrid es clave que sigue el proceso con mucha atención y que si ha hablado con la dirección del partido sobre el perfil de la persona con la que a él le gustaría trabajar sobre la posibilidad de ir a las elecciones Coalición señala que no es partidario no irán con Podemos a la cita electoral pero sí se muestra dispuesto a hablar con ellos y conciudadanos una vez que pasa el y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide donaciones urgentes de sangre del tipo cero positivo que se encuentran en alerta roja en los próximos dos o tres días también serán necesarias donaciones de los tipos a positivo IB negativo que actualmente están en alerta

Voz 5 04:50 amarilla tenemos siete grados ahora mismo no

Voz 0125 04:53 el centro de la capital

Voz 0325 05:00 pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Toni Garrido pero pueden seguir informados siempre en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:06 cadena SER

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 6 05:15 en la Cadena Ser

Voz 7 05:18 hoy por hoy

Voz 6 05:19 con Toni Garrido

Voz 1995 05:22 vamos despidiendo el año dos mil dieciocho y quizá es el momento de hacer balance en los próximos días nos encontraremos con resúmenes de lo ocurrido en los últimos trescientos sesenta y cinco días con listas de los mejores discos mejores libros mejores películas pero se preguntan usted de manera personal sí ha sido un buen año esta lista no la tenemos deberíamos cero con los oyentes de la Cadena SER pero no tenemos de momento esa esa amistad por ejemplo es posible que está usted perdiéndose compara sus pequeños avances individuales en este dos mil dieciocho con el gigantesco paso colectivo que por ejemplo hemos tenido constancia de que han ocurrido en este dos mil dieciocho

Voz 8 06:01 la Munera de estamos martes llevamos siglo

Voz 0125 06:04 esperando esa igualdad real que no se producen las le

Voz 1995 06:09 probablemente también resulta difícil estar al nivel del año que ha vivido este señor que ni en sus mejores sueños esperaba terminar así dos mil dieciocho

Voz 4 06:16 por España por la herencia de nuestros padres y por el futuro de vuestros hijos pero en cambio

Voz 1995 06:22 aquí existe comprara usted con el con esta otra persona le parece que finalmente dos mil dieciocho no ha estado tan mal despierta la tengo fuerzas por supuesto para pensar que que todas reversibles que es reversible en las últimos días el año queremos aprovechar para celebrar este año que termina con personas a las que les ha ido muy bien en el año dos mil dieciocho digo muy esto ya están sonriendo gente que ha crecido ha hecho cosas importantes que ha disfrutado que ha aprendido o que ha mejorado en los últimos trescientos sesenta y cinco vías gente que ha aprovechado el tiene mostrará hasta el último segundo porque tú chocaban entre en hola qué tal bueno llegue Juanma bienvenidos al buenos días ellos son tres sextas partes de Vetusta este año ha sido un buen año para vosotros

Voz 9 07:07 tanto este año hemos tenido de todo estrenamos casi un disco con el año que salió a finales de noviembre de de la del año anterior

Voz 1995 07:14 el año estabais aquí presentando si es así

Voz 9 07:17 estábamos presentando el álbum por estas estas alturas Si hemos tenido viajes a América Latina hemos conocido lugares somos consideró gentes hemos estado en los premios Grammy que es una cosa de ésas que dice mi madre de Dios esto no puede pasar nunca sobre todo

Voz 1995 07:32 hemos pedido a compartir con muchísima muchísima gente

Voz 9 07:35 de lo lo lo que hacemos que es nuestra pasión nuestra música

Voz 1995 07:38 es curioso que sí podemos utilizar el título del disco casi como una profecía auto cumplida no el mismo sitio distinto lugar trescientos sesenta y cinco días después se ha cumplido esa profecías hasta el mismo sitio pero a muchos niveles hoy estáis en un distinto lugar este año vais a Cervera celebra sus veinte años desde vuestra formación como banda yo ha pasada

Voz 10 08:02 sí a estado de Las Vegas

Voz 1995 08:04 tan sólo creemos que ha faltado que este años pinchar a Vox en algún mitin Icon eso tienen tan desviar la mira musical que habéis ganado un premio Ondas

Voz 4 08:18 Premio Ondas al mejor espectáculo musical por conseguir reunir a más de treinta y ocho mil asistentes y por el brillante planteamiento escenográfico y el estudio de ETA dista de su propuesta el premio es

Voz 1001 08:31 y tú que te dedicas a la radio que que bueno que la radio terreno

Voz 1995 08:35 conozca por no cerrado además

Voz 9 08:38 es muy divertido lo que bueno yo trabajé muchos años como como periodista pues es uno de los grandes premios que te pueden conceder probablemente el mayor en nuestro país no el Premio Ondas una cosa con la que siempre sueñas au fantasías aquí es muy divertido que veinte años después eh tenga uno en la estantería pero no es por la profesión periodística sino que es por por por mismo sitio lugar pues el espectáculo es uno de los premios que más ilusión nos ha hecho porque tiene pesa como esa perspectiva colectiva de reconocimiento de un trabajo colectivo de muchísima muchísima gente que es tan difícil encontrar hoy en día que el culto a la personalidad cada vez esta más más en alza a veces más difícil explicarle a alguien que algo es un trabajo colectivo no y ese ese premio que es a un espectáculo en el que trabajan decenas de personas pues eso fue muy importante para nosotros

Voz 1995 09:31 sí porque tu padre This dedicaba a la radio

Voz 9 09:34 mi padre es periodista Otamendi

Voz 1001 09:36 histórica la RAE sí bueno está jubilado pero pero trabajó mucho tiempo en Radio también aquelarre la radio es es familiar para muchos de nosotros desde chiquitines eh

Voz 1995 09:45 Tutu recuerda escucha lo primero es que pusiste las radios a como nuestra relación con la radio

Voz 11 09:50 la verdad es que no no me acuerdo lo sientes la relación con la radio a mí me tenía por por mi padre porque escuchaba continuamente Radio tres yo siempre decía que radio musical más más pesada no que no que hablan tampoco no pero luego aprendí a bueno luego con el tiempo me gustaba

Voz 1995 10:10 te hablaran de música casi más que quiere pues te pinchar a qué quieres decir con eso Puchol no estás cómodo en la radio donde se habla mucho como no mereciera una radio musical

Voz 11 10:22 a raíz musical suponía ya te pones la radio musical para para claro pero Radio tres precisamente lo que lo lo bueno que tiene es también que te te instruye sobre sobre la música que ponen no y a mí eso al principio pues decía Rajoy qué qué pesadilla no yo quiero escuchar música ir pero luego lo aprendí a a saborear ya ya ya disfrutar la verdad

Voz 1995 10:44 estoy dos mil dieciocho para vosotros para ustedes y para el mundo de la música en España supondrá un hito decidisteis llenar pues vosotros por nuestra cuenta y riesgo cuando decidisteis ir a un sitio que se llenó con cuarenta mil personas marcando un hito decir es muy difícil que eso salvo vosotros que eso vuelva a ocurrir al menos la misma formado del mismo modo en sí mismos una responsabilidad porque es muy difícil volver a hacer algo como lo que habéis hecho en este dos mil dieciocho es muy completo

Voz 1001 11:13 sí bueno la premisa partió un poco el nombre del disco no queríamos hacer una gira que que pudiera llevar la música a sitios donde normalmente no había música no nos parecía bonito sacarla de los contextos habituales de los pabellones de los estadios en algunos sitios en algunas ciudades lo pudimos hacer como Madrid lo lo llevamos a una explanada hemos hecho también en Madrid y otro tipo de conciertos de es contextualizadas como el que hicimos por sorpresa en los Veranos de la Villa que lo hicimos en un parque y bueno claro no es igual prepara un concierto para trescientas personas au cuatrocientas que para casi cuarenta mil porque la responsabilidad que que que tenía hemos como como organizadores también era era muy grande no también era un reto como decía él el audio desde el punto de vista escenográfico no todo el trabajo que ha hecho mal Silver en este en este concierto ha sido brutal no ha sido muy especial para para bueno para que todo lo que sucede allí toda la coordinación que hablaba Juanma de tantísimas personas pues pueda poner en relevancia que al final la música es un es una aunque sea algo que parte de una habitación aunque sea algo como muy individual la hacer una canción compartir con la música la música con la gente no deja de ser un trabajo colectivo de equipo donde donde bueno pues te puedes plantear retos como como este sin sin sin la gente

Voz 5 12:32 esa gente ser imposibles completamente

Voz 1995 12:35 sí pero sois vosotros los que se suben al escenario poseen son seis todos los que se enfrentan a un escenario de apoyar responsabilidad de que esas cuarenta mil personas que han pagado unos cuantos euros estén contentos y felices vamos a hacer una pequeña pausa enseguida seguimos hablando con Vetusta Morla

Voz 12 13:09 Garrido respuesta instantánea cuando dices que con línea directa tienes al mejor seguro al mejor precio todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 13 13:25 sí

Voz 3 13:34 con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 14 13:46 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 15 13:52 y la estuches sonrisas miras ya más rápidas de la Illa sin armas y las aguas de la bondad sin fondo en la pérfida como pico

Voz 16 14:02 nada más sola yo

Voz 15 14:07 ceñida en tu silencio si no mañana y cuando quiebran agudas puntas útiles saetas en tu silencio lisos derrotan y Gloria

Voz 17 14:18 es que Maca se sube eterna es lo que te aguarda eso lo que te salva el filo de silencio que tuvo usas

Voz 16 14:30 yo sin voz desnuda

Voz 15 14:33 Pedro Salinas mil novecientos veintinueve

Voz 1995 14:36 cadena SER no

Voz 18 14:39 ser de escuchar

Voz 2 14:50 un

Voz 19 14:53 no quiero escuchar a la calle para

Voz 20 15:08 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gana

Voz 0125 15:12 dicho esto que acabamos de grabar me me barrunta

Voz 20 15:14 en mil millones de descargas

Voz 2 15:22 cuenta con las

Voz 21 15:37 hola cariño sabes que hace la Policía bajo

Voz 0125 15:39 sí me han robado los del quinto este fin de semana

Voz 21 15:42 este fin de semana nos hemos enterado de nada

Voz 11 15:44 nosotros ni ellos ni nadie se integradora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 22 15:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 16:02 diez negras como esos huesos rellenas tan camillas rojiblancas mortales en pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo todo el mundo esta Navidad unas españolas de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural Junta de Andalucía

Voz 12 16:23 clase de pintura o de cocina au sur o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain

Voz 0530 16:38 no hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida apuntó

Voz 1203 16:58 si en El Corte Inglés seguros fuera pues expertos en sucesos paranormales te recomendaría hemos proteger Bogart así

Voz 24 17:03 por fuma toda tu casa con resumir un par de velan ni a Knut una presencia extraña en esta grieta

Voz 1203 17:09 por suerte de somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapte y ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 25 17:21 en la Cadena Ser

Voz 7 17:23 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:25 no

Voz 25 17:29 en dos mil dieciocho

Voz 1995 17:30 ha cumplido veinte años desde la formación de Vetusta Morla diez desde su primer disco un día en el mundo que les convirtió de inmediato en la gran referencia a seguir en el luego pop la acción Diez años después tienen cuatro discos a sus espaldas incontables conciertos con entradas agotadas un importante camino andado en la difícil conquista musical de Latinoamérica el cariño incondicional de cientos de miles de seguidores a este lado del charco el próximo día treinta de diciembre Vetusta Morla celebra aniversario con un concierto especial donde va a repasar aquel primer disco cuyas canciones

Voz 1 18:12 después de una década pues ya podemos decir que son patrimonio emocional compartida

Voz 1995 18:31 los años hablando con mucho con Juanma que buenos días de nuevo que se dice y hace unos días tuvo la oportunidad hablar con Jota de Los Planetas por el vigésimo aniversario de que otro disco imprescindible una semana el motor de autobús y hablábamos sobre el posible viaje a uno mismo hace veinte años a quiénes erais vosotros quienes seréis vosotros entonces sí quiénes sois ahora cuando

Voz 9 18:53 pues mira precisamente este concierto que vamos a hacer el día treinta trata de responder esa pregunta ni más ni menos no yo yo estoy de acuerdo sí es imposible viajar a uno mismo hace hace tantos años pero si yo creo que puede es viajar a al al proceso no a lo que queda de tilde de entonces cómo ha llegado de un punto a otro ya ese viaje tan increíble y tan emocionante tenemos la suerte además que bueno que que como la tecnología con los años ha ido mejorando nuestras memorias digitales digamos pues tenemos tenemos muchos

Voz 3 19:25 momentos de de aquella época

Voz 9 19:28 precisamente esa idea del concierto es contraponer quiénes éramos entonces cuáles eran nuestras expectativas entonces es es es muy curioso vernos las grabaciones que tenemos de entrevistas de un making of que hicimos del álbum no lo parecemos unos polluelos asustados no sabemos qué va

Voz 8 19:44 ya hemos deja el trabajo a ver qué pasa con esto lo grababa nuestra en la que podamos tener para vivir con luego

Voz 9 19:52 lo que ha pasado después no en tu caso

Voz 1995 19:55 jo fijo

Voz 9 19:56 salió mira yo también este aniversario porque este veinticuatro

Voz 5 20:00 diciembre S

Voz 9 20:02 te da rabia sigue sin estridencias y si veinticuatro

Voz 1995 20:05 que me había dado cuenta de está bien un placer durante este tiempo Juanma seguido pensando bueno pues llevaba Leto no ha visto consolidar el proyecto sigue con la excedencia si estáis a tiempo

Voz 11 20:21 yo creo que lo del treinta de diciembre la puesto él apuesta porque ya como ya es después del XXIV ya es como si engancha

Voz 5 20:27 por ahí ya ya lo hacemos contamos indefinido en el grupo

Voz 1001 20:31 no hay una cosa muy bonita que ha ido saliendo durante estas semanas porque el concierto también va a tener una parte radiofónica de archivo visual y tal estamos dándonos cuenta que en realidad no es un ejercicio de nostalgia no es mirar al pasado sino es casi decir

Voz 5 20:47 pero de un día en el mundo a otro día en el mundo

Voz 1001 20:49 que es ahora no es como la Historia no para saber un poco en dónde te mueves de vas es bueno revisar tus orígenes y ver qué es lo que esperaba hacen en ese momento que es lo que buscabas a darte cuenta que muchas de las cosas las ha conseguido oí yo tras de ellas estás en estas en tránsito como siempre

Voz 1995 21:07 por cuando se funda Vetusta Morla hace veinte años estar ahí diez años en sacar de disco se cuenta siempre la leyenda de que el directivo de la discográfica Decca que le dijo que al director musical de los Beatles dijo aquello de los grupos con guitarra tienen los días contados dijo somos alta oir la hoy se convocan Hamada Juan Magán bueno pues Juan Magán un directivo de la década le dijo a los Beatles que los grupos con Guitar hace unos días que vosotros recordáis ya que hablamos de un día en el mundo rico pues todas las frases que dijeron durante diez años para frustrar vuestra carrera musical

Voz 1001 21:46 o alguna bueno tampoco tampoco las guardamos en el cajón de los rencores no pero pero sí que ha habido de todo no desde el nombre que no vas a ningún lado desde que hacéis algo que que no es Ny muy independiente ni frío que si con con esa propuesta

Voz 9 22:04 no llegara a ningún lado no pero me acuerdo el el el el manager de Elvis no que es lo mando a A

Voz 1001 22:11 Alemania durante un tiempo porque pensaba que el rock'n'roll una cosa pasajera y que había que sacarlo de de Estados Unidos hasta

Voz 9 22:18 que volver a ir volviera convertido

Voz 1001 22:21 Estrella el cine no pero pensaban los años cincuenta que el pop

Voz 1995 22:25 no era una cosa que va a durar tres años no al fin

Voz 1001 22:27 al no se nosotros nos juntábamos somos amigos qué hacemos música que compartimos canciones las compartimos con el público oí para nosotros eso es el más allá de lo que esté de moda o sea que tocar con guitarras sintetizadores al final las canciones están por encima de eso no lo demás son son accesorios y como el propio nombre dice instrumentos un instrumento es algo que te sirve para llegaron un Fini el fin es hacer música unas veces esos instrumentos son de una manera otras veces de otros pero

Voz 1995 22:53 con eso estoy pensando en los instrumentos de Juan Magán cuáles serán los instrumentos de Cuadri estabas yo creo que en también una cosa que creo que ha cambiado también los gustos el mi hermano comentó ayer hablando Telephone una canción de rock sureño que duraba doce menos con guitarras ocho minutos hoy se oye no tendrá el éxito que tenía

Voz 8 23:19 el reloj funciona en otra manera hoy en día uno la que se funciona de otra manera completamente y nos hemos dado cuenta

Voz 9 23:26 estando este este archivo no algunas interés que hacíamos de las canciones o lo que sucedía en algunas entrevistas no rescatando algunas entrevistas el ritmo que tenían los los programas de televisión o de radio antes era completamente distinto y no hoy no soportaría hemos probablemente un ritmo tan tan pausado no si se ha cambiado mucho

Voz 1995 23:48 Almo mojó Huelva recto

Voz 9 23:50 a ver si no pues nunca sabes pues probablemente papables sean también se dice que hay cierta regresión no de de algunas tendencias que ya no se soportan tanto dice la gente está como volviendo de déjame ya de tanto vertiginoso un poquito de pausa de reflexión eso también

Voz 1995 24:06 bueno hemos decidido aprovechando que esta visita con motivo extra de nuestra visita viajar al dos mil ocho porque ese año musicalmente tuvieron lugar algunos acontecimientos interesante algunos lanzamientos interesante no sé si soy por ejemplo suena esta chica sin red grabó su primer disco este año así titulaba I love you clases desde Cataluña llegaban Caron Manel entonces ellos cruzo esos europeos los Sepes

Voz 27 24:52 la clave va a manta hasta que seguro habréis votó como

Voz 1995 25:00 como delegado de clase

Voz 1 25:14 y ahora es curioso sacaba discos año para ti y ahora curiosamente siempre autor del libro estoy más interesantes de este dos mil dieciocho que su nuevo disco

Voz 1995 25:29 Der salían visto con perspectiva hay que reconocer que en dos mil ocho no fue para nada un mal año y eso hace que incluso tengáis medita

Voz 28 25:37 no muy bien

Voz 1995 25:48 de vista gorda sirvió de buen ejemplo sido es un buen ejemplo decidido publicar nuestros discos cuando nadie os decía cuando decían que no podíais hacer vuestros conciertos cuando la lo más razonable y lo más sensato es un buen ejemplo y una buena forma de valora esta acción

Voz 11 26:06 bueno la verdad es que siempre nos han puesto de ejemplo en muchos casos tanto en lo musical como lo extra musical también no se nosotros al final lo que hemos hecho ha sido nuestro nuestra propia historia crear nuestro propio camino nuestra manera de de de ver la música hay la industria también no probablemente es lo que siempre decimos que Si que no es que tampoco es una fórmula cerrada Ny nos gusta la sentar cátedra ni dar lecciones a nadie simplemente es la fórmula que nos ha funcionado durante durante estos veinte años no sólo en la en en la parte visible Cancio de los diez últimos sino en los diez anteriores también bueno al fin Tales es una realidad y un producto de de los seis que que es lo que ha ha funcionado oí lo que seguimos creando no

Voz 1995 27:07 te dejan hacer es una una última pregunta pues un poco cursi pero en esta época del año además sois felices Juanma tú eres feliz yo así

Voz 9 27:17 mentalmente feliz siempre hay objetivos que cumplir siempre hay cosas que mejorar siempre hay cosas que te gustaría que fueran de otra manera siempre hablamos de felicidad en lo que es en tu entorno personal porque a lo mejor si miramos un poquito más allá la cosa no está tan optimista pero lo que se refiere a a lo que a mí me apasiona hacer a a estar rodeado de gente que que quiero que aprecio que admiro en este caso

Voz 1995 27:46 la familia no no puedo estar mejor ejercida yo creo que no vamos a decir nada más ya después de somos felices todos lo bien

Voz 29 27:58 vamos a ver

Voz 1995 28:00 ya estaba con estas importantes lo de la felicidad imagino que que es la única forma de continuar de seguí de hacer lo que uno quiere

Voz 8 28:08 sí hombre la felicidad es la la la la llave

Voz 1001 28:11 de todo no un concepto también que es bastante moderno porque supongo hace tres siglos nadie se planteaba si era feliz haciendo lo que lo que hacía eh bueno pues tenemos base para para para tener herramientas para hacerlo luego la felices

Voz 5 28:23 no fue compleja ahí son estados que dura

Voz 1001 28:26 segundo y en un mismo concierto en una misma fase pues tienen momentos de una intensidad tremenda y mucha felicidad y también de mucho sufrimiento oí luego cada uno tiene su vida y sus problemas son seis personas al fin y al cabo entiende que es una ya

Voz 5 28:40 orgánica ahora pero no deja de ser

Voz 1001 28:42 se consolida su destino la felicidad ha sido un protagonista importante en todo este este tiempo también trufada de momentos complicados y de

Voz 1995 28:52 eso los que justifican la posterior felicidad bueno hablando de felicidad al día treinta mucha gente va a ser feliz en el Madrid es el décimo aniversario el disco que cambió sus vidas también muchas de las nuestras Un en el mundo el resto del año aparece ese día puedo ustedes encontrarles en letras grandes en los carteles de los grandes festivales de este país los conciertos que ellos decidan dar fama Puchol Guille pero bueno que os pases poco lo merecéis deberá ir sois motivo de alegría hay un buen ejemplo un buen mal ejemplo luego así la causa músico que nos roba la esto que nos roba la novia muchísimas gracias y felices no nosotros no vamos mal tampoco eh aquí copas aquí luego llega lo de informativos a las doce se va ya hoy es como va el mundo se te olvida pero pero en fin Vetusta Morla muchas gracias

Voz 30 29:49 y

Voz 8 30:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 30:18 lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto lo mismo pasa con línea directa que ofrecen los mejores coberturas

Voz 3 30:24 al mejor precio el sabes que son los votos

Voz 12 30:26 trata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en vine directo punto com

Voz 31 30:40 con con Hoy por hoy atrapado

Voz 1995 30:43 este Facebook

Voz 3 30:45 Darío tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser once

Voz 32 30:54 estoy invocando mediante magia al próximo invitado de todo por la radio y necesito concentración otra vez Jorge por qué no me sale que déficit un invitado para la entrevista

Voz 3 31:07 de los lunes magia de momento voy a volver a intentarlo

Voz 2 31:11 total un Xperia

Voz 3 31:22 las mafias nada tontería bueno mira que yo no puedo que la magia no está hecha para mi mejor vienes tu de invitado y así no se ha sabido

Voz 2 31:31 este lunes el mago Jorge Blass en La Ventana Carles Francino en la SER

Voz 33 31:40 oye te gustan la buena Estados con la buena porque la calle era

Voz 34 31:58 qué puede profesional que te acompañan las veinticuatro horas del día a darte información y regocijo disculpe caballero que este lenguaje ya hemos emplea ya lo es emplear el lenguaje ya que era como un pelín antiguo Harding antiguo pelín antiguo si es que se están perdiendo lo valores la hombre no pregunto no no pregunto si no no no simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena SER nombrar no diga eso qué pena me da

Voz 8 32:30 me duele nuevos valores y me duele

Voz 35 32:44 que esta Navidad te regalen el Iphone X R

Voz 36 32:47 va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble cámara cómodo retrato porque tienen colores muy chulo así porque sí

Voz 3 32:58 de financiar hasta en veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 8 33:01 nunca había sido tan fácil regalar un iPhone

Voz 37 33:07 desde la con el reggaeton lo has bailado todos eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa que sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que

Voz 3 33:21 el ganes más más información en y en general Óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para Navidad que este año me he portado muy bien claro tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad escena o capas Itu dile como miras General Óptica toleradas

Voz 0125 33:44 es tu fin o la hija te llamaba porque he pensado recalar os una alarma para vuestra casa pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os a recalar una alarma de Securitas diré que es la que tengo yo

Voz 22 33:59 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 34:13 once y treinta y cuatro una hora menos en Canarias Íñigo Sastre buenos días

Voz 38 34:17 buenos días tonic voy curan un poquito en salud porque sabes a ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones o cuando reclama así reclamos tu compra on line no te hacen caso o cuando llegas al hotel de tu escapadita la habitación no es como la de la foto esos esos momentos en los que sientes el poder de contar con un abogado son los momentos de gaitas de manual y es que con legalidad y los tuyos tenéis consultas ilimitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar por sólo diez euros al mes no dejes escapar esta promoción llama ahora gratis al novecientos cien seis seis tres apunta novecientos cien seis seis tres e informa

Voz 8 34:54 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:00 qué es eso que en lontananza agita sus campanillas los renos de Papá Noel son los duendes que traen la extra de Navidad no son los cuerpos especiales son la fiesta de la alegría de la fiesta no es necesario invitarles a una celebración de irá porque ellos mismos son la Navidad el impacto de sus chistes es al de una pesadilla lanzada contra un sobrino hacen comentarios sabrosos como el adorno del sucedáneo de caviar que tu abuela le ponen los canapés y sus bromas se repiten como el cordero que hace tu padre ya se sientan en la mesa colocan en el gorrito ridículo los inventores del Mata suegras los líderes de la com nuestros cuerpos especial

Voz 5 35:41 Darío no tiene muy buenos días buenos días da pena hablar tan bonito lo pensantes lo que pasa es que no se entiende

Voz 1995 35:47 no bueno no haciendo todo no ir a buenos días rapsoda tenía que haber dicho algo del cuñado fíjate misa Rapsodia porqué como una figura central de la Navidad bueno guardan para mí

Voz 5 36:00 será el nuevo LES sentir aunque yo no sentir hablar el puño en nuestro Greenwich si es el español tiene un acuerdo a mano el todo a la vez por el color lo dices el carácter nos va allí como a criticarlo todo pero está mal el pavo relleno pero es un poco juego calienta poco así no se hace te queda mal el borro acuñado es el gran Dickens también no yo creo que es ahora mismo todo

Voz 1995 36:27 no es facha Paral sea la frase es facha no facha tú tú también eres el cuñado de alguien yo soy el cuñado de algo

Voz 5 36:34 ya sabes qué pensar siempre que mi cuñado asuntillo fantástico buena persona trabajador quiera mi hermana formal educado y pienso que soy yo el cuyo

Voz 1995 36:42 sabes hombre claro sin una reunión no sabes quién es el cuñado eres

Voz 39 36:46 tú en estudio pero todos llevamos un cuñado dentro no no pero entre mi cuñado yo soy yo no quiero que el tiempo fuera

Voz 1995 36:54 no quiero que esta pregunta si malinterprete pero vosotros

Voz 5 36:58 estáis felices con vuestro trabajo hombre hombre sobretodo los lunes por la mañana no soy feliz le yo sí yo creo que esto como una vez me dijeron los Estopa esto es una lotería Eric que que es duro el mundo de la música tanto concierto tanta gira en duro era estar en la SER contando con jinetes esto es una fiesta

Voz 1995 37:23 nuevos modelos de trabajo esta misma mañana que por cierto de cuanto antes nuestro compañero en los tribunales que sea detenido el juicio y un juicio contra deliberó por la contratación por el modelo de contratación pero de por los chavales con la bicicleta lo ves por la calle meta municipal bien sospechaba ahí que algo pase digo no sé igual hay alguna fisura lo es un modelo distinto que algunos consideran más propio de la economía extractiva donde hay unos señores que ahora mismo es como te lo voy a debía explicar lo que está ocurriendo ciudades como San Francisco o Los Ángeles empezaron a trabajar unos señores que se llamaban Huguet les voy a contar si te cuento te voy a contar un cuento de invito a trabajar una gente que decía oye somos otro modelo de economía como economía colaborativa detrás de ellos solamente había ganado compañía que en estos momentos una de las grandes compañías de transporte a pesar de no tener ni un solo coche com pero dijeron no no esto es un nuevo modelo de para que la gente tenga más trabajo por ejemplo tú trabajas por la mañana en un par de horas con tu coche Israel rellenas un poco el Bargas mejor no que paso claro cada bien todo bien de momento bien bien no Goitom a un campo de algodón los fines quiere pero porque qué pasó el tiempo y los medios estas muertes habituales por ejemplo pues pues no tenían mucho que hacer los taxis por ejemplo no te hablo de los taxis por ejemplo en Estados Unidos empieza a no tener trabajo porque la competencia de manera que los propios taxistas acabaron trabajando para Uber en ese tiempo iba reduciendo el salario aquellos trabajadores que hay muchos ya que esto era el peor así muchos queridos amigos

Voz 5 39:12 eso está reduciendo tanto adapta adaptando no

Voz 1995 39:18 claro pues adaptó adaptó adaptó de fuera que acabó con la que competencia y una vez que no había competencia en esas ciudades empezó a incrementar las tarifas pero una parte para los consumidores que ya no estaban tan felices ir reduciendo aún más los

Voz 5 39:32 Larios de aquellos es que te lo piden mercado pues hayáis el mercado el mercado eso es el mercado amigo Tony hay falta de visión porque crearía una compañía llamada taxi con precios más baratos y me metería ahí en San Francisco por ejemplo usted darías el taxi taxi así lo de bueno se lo ve venir se tú monterías ahora Taxi una cosa con una luz verde estoy hablando así a lo loco pero me estás hablando de que se puede coger en cualquier momento y en cualquier lugar sin necesidad de aunque no tengan el batería

Voz 39 40:04 ah y además te si así por ejemplo

Voz 5 40:09 pero pero es más fíjate tú imagínate que puedes pagar

Voz 1995 40:11 con dinero

Voz 5 40:12 bueno bueno eh lo voy a poner también que puedes parar no digo eso sí lo que no puedes hacer en mi compañía es así si tiene una radio puesta esa te la tienes que comer

Voz 1001 40:23 no no lo puedo decir pongamos

Voz 5 40:25 la SER no se pone el hacer un abrazo a todos los amigos taxi

Voz 1995 40:29 estas que sabe bien de lo que estamos hablando hoy en la modernidad bueno vamos a la de modelos de trabajo eh vamos a otro extremo no ya que hablamos de nuevos entornos Eva los días la verdad porque que he dicho es la Cruz porque

Voz 5 40:43 no pero bueno diese va a vale Eva hablamos de nuevos trabajos

Voz 1995 40:49 textualmente trabajos de mí si es que ya

Voz 0125 40:51 hemos entendido lo que son los trabajos de mierda que sólo de los que solemos hablar pero es que también existen los Bulls yo esta es la teoría de Daniel Cléber la acaba de publicar Ariel los podemos traducir sí sí eh trabajos de postureo de trabajos de mierda mucho más insidiosas graves lo explica así

Voz 40 41:13 la mayoría de los trabajos de mierda no son trabajos de postureo en trabajos en los que estás oprimido y te tratan mal como el de limpiador enfermero estás haciendo algo que merece la pena los trabajos de postureo son casi exactamente lo contrario te pagan bien puede que incluso sea el miembro de tu familia que más lejos ha llegado pero te persigue la idea secreta de que en realidad no estás haciendo nada de que tu trabajo si no existiera no cambiaría el mundo o hasta puede que se convirtió

Voz 1995 41:36 era incluso en un lugar mejor pero mucha gente después de escuchar esto pensarán bueno qué más me da que trabajo sirvan sirva si me pagan

Voz 0125 41:43 bien efectivamente la miseria real asusta mucho más que la miseria moral pero merece la pena tendrá el argumento de Graiver porque va a la raíz de la naturaleza del trabajo en nuestro sistema económico

Voz 9 41:53 joder

Voz 0125 41:54 todos los partidos moderados y extremistas de izquierdas de derechas reclaman más empleo os deja de haberlo creado esto es así mucho mil trabajo con sueldos dignos

Voz 0301 42:03 prioridad de la campaña del Partido Popular SL El PP creación de empleo y crear

Voz 0125 42:08 es como nuestra civilización se basa en el trabajo pero no necesariamente en el trabajo productivo sino en el trabajo como un fin en sí mismo la laboriosidad es la gran virtud de nuestro tiempo trabajemos todos grave que es anarquista lanza la idea no será que una población feliz y productiva con tiempo libre es un peligro mortal para el orden establecido hay que poner a la gente a trabajar porque nos preocupa tanto que un robot a nuestro trabajo eso no significa que seremos más ricos que haga el robot nuestro trabajo y repartimos la riqueza el problema es que no sabemos repartir la riqueza es imprescindible participar en este sistema en el que los fundadores de deliberó se forrar hilos Riders mueren

Voz 1995 42:46 agotamiento

Voz 0125 42:47 para compensar el sistema en vez de equilibrar los extremos prefiere generar trabajos de postureo otro argumento bueno os acordáis cuando hablábamos de esas empresas que han pasado de jornadas de ocho horas a jornadas de cinco horas o de cinco días a la semana a cuatro y la productividad no se ha visto mermada esto da que pensar

Voz 1995 43:04 sostiene que las empresas se inventan trabajos de postureo que no sirven para nada para tapar la ineficiencia o el propio sistema

Voz 0125 43:13 entre lo que dice ver claro esto

Voz 1995 43:15 en la teoría siempre darnos ejemplo

Voz 0125 43:18 era hacer la tipología de cinco lacayos esbirros parcheado marca Casillas supervisores

Voz 1995 43:24 vale que es un lacayo es

Voz 0125 43:27 tú eres un lacayo sito empleo existe principalmente para que tu jefe se luzca o se siente importante por ejemplo un recepcionista en una de esas oficinas que no

Voz 41 43:35 la va a nadie y que tienen una recepcionista sí

Voz 0125 43:42 eres un esbirros si tu trabajo tiene ciertos rasgos agresivos como por ejemplo trabajando para un grupo de presión o en relaciones públicas o vendes por teléfono cosas que la gente no necesita estas ahí para incordiar dar más miedo que para hacer algo útil por la sociedad

Voz 5 43:56 si el parcheado el marchador este ese trabajador

Voz 0125 43:58 que corrige errores cometidos por otros es decir resuelven problemas que no deberían existir

Voz 1995 44:03 que es un marca Casillas no confundir con el portero ni mucho menos

Voz 0125 44:07 los marca Casillas son esos empleados contratados para cubrir el expediente los que redactan manuales de buenas prácticas los que escriben informe sobre la aplicación de esos manuales de buenas prácticas

Voz 1995 44:16 finalmente los supervisores pues esas son las más

Voz 0125 44:18 los intermedios que no hacen ningún trabajo efectivo pero este respiran muy fuerte en la nuca

Voz 3 44:22 todos conocemos a esos sí he visto películas

Voz 1995 44:28 lo que no sé si tienes razón es que la gente no le gustan esos trajes porque hemos escrito empleos desde dónde se está ejerciendo no sé si mucho pero algo de poder

Voz 0125 44:35 bueno cuando Bremer publicó su primer artículo sobre los Bulls Jobs en dos mil trece miles de personas la escribió

Voz 5 44:41 eran diciendo yo tengo un empleo de esos una

Voz 0125 44:43 ejemplo de una de esas cartas decía un tal Aníbal yo hago consultoría digital para los departamentos de marketing de algunas multinacionales farmacéuticas trabajó con empresas de relaciones públicas y escribo informes con títulos como como mejorar el en Gates de todas las partes en la industria sanitaria digital es postureo puro y no sirve absolutamente para nada excepto para reinar ciertas casillas que piden los departamentos de marketing la última vez cobre doce mil libras por escribir un informe de dos páginas parón para que un cliente lo presentará en una reunión de estrategia global al final no usaron mi informe porque no avanzaron hasta ese punto de la agenda también libros para nada para nada ahora me decís que esto pasa poco en el mundo de la industria de la política de los medios de comunicación

Voz 1995 45:23 no no no te lo decimos sube vuelvo ahora preguntaros nosotros no nuestra en alguna de esas sino has definido

Voz 5 45:30 somos personas que cobraban más que nadie nuestra familia por hacer algo que tampoco sale bien hacer hacerlo vuestro nada al mundo seguiría perfecto no te creas no yo no lo veo así yo no yo estoy en contra yo creo que los trabajos artísticos son los únicos que van a tener sentido dentro de muy poco tiempo creo que todos estos que ha dicho para que lo tenga claro artista vamos a versión entendemos que este sistema social es una mierda inventada por un grupo de cabrones aquí se lo están llevando muerta a ti que te tengo un amigo pero tú ya tienes bastante muy bien estar en un amigo Broken decía reveló a escucharse una hora al día tú eres gilipollas que te has creído el cuento de la cigarra y la hormiga no será por eso alemán ni escuchar no habrá trabajo los robots es comen por los pies como no montamos otro sistema de funcionamiento social no va a la mierda ha visto Eliseo pues a eso vamos hacia una nave donde habrá un uno por ciento de la población viviendo de puta madre y el resto Nos comeremos nos comeremos entre nosotros a montar una empresa tiene sentido yo voy a redactar a que sí

Voz 42 46:48 con te llevará sino pero el informe que acaba de decir Dani el no euros vas ahora no es verdad que unos no os mováis porque vamos a ir ahora a un cable importante y todo esto si damos fue el Vetusta al sorteo de la Champions bueno entonces yo van a ser ellos con lo que no venga Josep Maria el sorteo de la Champions League que juegan a hacer eso no te te mata la vetusta bueno uno segundos vamos con la previa del sorteo de la Champions no se muevan

Voz 3 47:22 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 31 47:32 conecta con Hoy por hoy

Voz 3 47:35 es de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 43 47:46 desde las tres de la tarde las doce en Canarias la mejor información deportiva fue nada aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde la última hora los mejores comentarista yo me paso esta tarde por el Bernabéu yo disfruto este tipo de tarde porque periodísticamente son historia Chan es que yo no tengo ningún momento campaña Paul valor fe esto tenis todos los deportes todos los protagonistas

Voz 44 48:09 siempre hay objetivo nuevos que cumplir si es cero

Voz 5 48:13 asume que era muy pero

Voz 43 48:15 toda la información nacional internacional y por supuesto local de Granada amapola al deporte más próximo en este ser el mejor deporte en SER Deportivos desde las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal de nace

Voz 3 48:41 cien palabras parecen pocas pero dan para mucho

Voz 1995 48:45 menos que en mil cuatrocientos noventa

Voz 3 48:47 a cuatro mil cuatrocientos nueve

Voz 8 48:50 es es una auténtica barbaridad partido parase cerró los ojos

Voz 3 48:57 relatos encadena los lunes en La Ventana seis mil euros puede ser una realidad gracias a tu imaginación Cadena SER

Voz 33 49:31 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá cómo todo por cierto que ha pasado

Voz 1995 49:48 no

Voz 46 49:50 no años Marcelo una

Voz 15 49:52 la crisis no es un buen momento cabina saber

Voz 38 49:59 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el

Voz 47 50:02 pero un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos

Voz 1995 50:07 todo lo que seamos capaces de imaginar

Voz 47 50:10 tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 8 50:14 el faro con signos también en redes en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 48 50:23 a cuento

Voz 8 50:25 con la SER pase lo que pase

Voz 1 50:35 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 49 50:54 buenos días si usted trabaja en una tienda fijase vienen como Le pagan va a pagar una compra en efectivo esté muy atento cuando le den el cambio tanta precaución es necesaria porque la Guardia Civil advierte de un timo que consiste en utilizar monedas que no tienen ningún valor en España eso es posible porque los estafadores utilizan monedas que parecen de un euro dedos y en realidad son monedas parecidas de otros países por ejemplo la lira turca o el peso argentino pueden hacerse pasar por una moneda de un euro y la libra egipcia se parece mucho a una moneda de dos

Voz 1 51:22 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 50 51:29 yo vi casi me eché a pachas con familias de novia a capón por la ONCE no cupón de la ONCE perro guía hebilla arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para acuñado cupón por la boda cupón novia ir allí

Voz 4 51:44 hoy vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premios mucho el partido

Voz 8 51:59 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 52:04 Dani Mateo Iñaki Urrutia cuando les por la mañana llega estudio para mañana lunes puede el fin de semana largo diecisiete hora de directo el sábado que ya está bien veintiún el domingo

Voz 1001 52:17 también sin comer sin beber

Voz 41 52:20 mira yo doy fe sin comer

Voz 42 52:24 el orinal es ahora cuando cuenta vale no vale que pensaba que estábamos abriendo no para vale vale cuando llega esto

Voz 1995 52:33 estudió el lunes por la mañana Dani Garrido director de Carrusel deportivo es que algo malo va a pasar algún porro tan gran suenan tambores de guerra futbolísticos vamos a hacer a ver me explico todo esto en la previa de la previa del sorteo de la previa se pre pre previa bueno con ese sentía que parece un rapero que de la importancia de momento dicho así pues es la pre pre pre Dani señores qué tal muy buenas sé cuántas horas de verdad ha dicho ininterrumpidamente este fin de esa

Voz 42 53:09 buena de radio interrumpir hicimos de tres a uno a la mañana ayer de tres a uno y me de la mañana del sábado

Voz 5 53:16 pero bueno ahí parte del equipo que ocurra más que yo porque Borja

Voz 42 53:20 Escorial Dani Ricar están desde mucho antes que yo

Voz 1995 53:25 esto no se a hablar tú no