Hoy por Hoy (18/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días saludos comienza el martes dieciocho de diciembre con anuncio de lluvia frío con el debate político tan enconado como ayer con la vida en la muerte cruzándose con todo lo demás porque hay una familia que ya no olvidará la Navidad del dos mil dieciocho La familia de Laura lo Elmo

Voz 2 00:43 porque Laura era la novia la hija la hermana la amiga

Voz 1727 00:48 la vecina que después de estudiar de aprobar unas oposiciones de cruzarse España buscando un trabajo ha muerto se cree que violentamente en el pueblo donde esperaba crecer como profesora y digo crecer porque tenía sólo veintiséis años uno de los voluntarios que participaban en su búsqueda encontró ayer su cuerpo en una zona de matorrales junto a una carretera nacional y cerca de una acequia al conocerse la noticia a los vecinos de El Campillo se concentraban como escuchan en su memoria y también se han concentrado en su Zamora natal tendrá que confirmar la autopsia pero todo apunta como les decía que estábamos ante una muerte violenta la Guardia Civil investiga a varios sospechosos aunque no consta todavía ninguna detención la zona donde han encontrado el cadáver está a nueve kilómetros en dirección contraria del último rastro que dejó su teléfono móvil y hoy comienza oficialmente el juicio del pluses de momento no es más que una especie de prólogo la vista de las cuestiones previas Aimar Bretos buenos días

Voz 1727 02:03 sólo horas antes conocíamos la decisión del Tribunal Supremo sobre la consulta ilegal del nueve de noviembre del dos mil catorce confirma que Artur Mas y parte de su guber cometieron un delito de desobediencia pero rebaja la pena al ex presidente

Voz 1727 02:30 y mientras Quim Torra sigue sin confirmar si se va a reunir con Pedro Sánchez en el marco del Consejo de Ministros de este viernes faltan tres días pero Palau no confirma si habrá encuentro entre ambos en Andalucía ciudadanos echa el freno a las negociaciones

Voz 1727 03:16 y todo esto en el día en el que quedó visto para sentencia la pieza política en el juicio de los ERE uno de los acusados Manuel Chaves pidió hacer uso del derecho a última palabra

Voz 1330 03:27 Manuel Chaves González tiene algo que añadir Si me lo permite expresar el reconocimiento a la labor del Tribunal decir que las intervenciones de todos los abogados de los Ministerios Fiscal han sido para mí un cúmulo de conocimientos y de información una experiencia vital

Voz 1727 03:47 en Reino Unido Theresa May dice que la votación del acuerdo del Brexit aplazada será

Voz 1727 04:13 Bruselas espera con prudencia el detalle del recorte en el presupuesto italiano evita valorar lo de momento

Voz 0027 04:18 pero con tienes no es portavoz de la Comisión se limitó a decir que el diálogo continúa el recorte será de cuatro mil millones de euros y cada partido en la Liga y los cinco estrellas para asumir una rebaja de dos mil millones en sus respectivas promesas estrella la reforma de las pensiones y la renta de la ciudadanía

Voz 1727 04:36 sí la película española campeones se queda fuera de la carrera a los Oscar

Voz 1161 05:10 buenos días Pepa Alavés cero Athletic cero partido que completaba en Mendizorroza la jornada dieciséis en primer y que sube los vitorianos a la sexta plaza en puestos de Europa League veinticinco puntos los mismos que el Betis los leones se quedan en el decimoctavo en descenso quince puntos empatando también con el Villarreal y hoy más fútbol a las cinco y media de la tarde primera semifinal del Mundial de Clubes River Plate ante el Alain de Emiratos Árabes antes a las dos y media partido por el quinto puesto las Chivas de México ante el esperas tunecina

Voz 1727 06:28 hay una imagen que muchas mujeres tienen a esta hora de foto de perfil en sus redes sociales es una ilustración que tuiteó Laura lo mismo el pasado ocho de marzo fue de hecho su último tuit es una ilustración que hizo ella misma porque era ilustra dura en la que se ve el símbolo de la mujer el símbolo de Venus de color morado vestido con una capa de lunares rojos y blancos

Voz 1322 06:52 Lucía Taboada buenos días buenos días pero también se están moviendo una ilustración firmada por las peruanas en My Lola con el texto Forum dos mil diecinueve en el que cada niña hay mujer que sarta de su casa vuelva sana y salva esta mañana vamos a estar en la última hora de este caso íbamos a hablar a partir de las nueve de la seguridad de las mujeres con nuestros tertulianos Lucía Méndez Ignacio Ruiz Jarabo Joaquín Estefanía es un asunto autoritario por el que también le vamos a preguntar a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que estarán hoy por hoy a partir de las ocho y media de la mañana a tres días del Consejo de Ministros en Barcelona y a las once otra entrevista Toni Garrido charla con el escritor David Trueba de su último libro que recoge sus artículos en El País a lo largo de los últimos años el libro se llama el siglo XXI cumple dieciocho

Voz 1727 07:55 hoy nos levantamos todos con esa pena por Laura luego como especialmente consternada está a la comunidad educativa porque Laura había conseguido su primer trabajo como docente en un instituto a muchos kilómetros de su casa como tantas otras profesoras como tantos otros profesores interinos

Voz 1322 08:14 así que si son profesoras profesores así simplemente quieren enviarnos un mensaje de solidaridad y apoyo pueden hacerlo nuestro Whatsapp que es el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis Whatsapp en el que abrimos también hoy barra libre política hoy que comienza oficialmente el juicio del proceso o que seguimos conociendo detalles de las negociaciones para formar gobierno en Andalucía

Voz 1727 08:35 y algo más a partir de las diez Toni Garrido va charlar con Gonzo y Nacho Carretero de un asunto que seguros al en las conversaciones familiares porque cada vez acumulamos más cosas en casa por qué nos cuesta tanto desprender de ellas

Voz 1322 08:50 sí que les pedimos que nos cuenten su experiencia personal son como Julita Salmerón la protagonista del fantástico documental muchos hijos un mono y un castillo

ahí empieza hoy por hoy con Jordi Fabrega una producción icono en Elena Sánchez y Roberto manjar en la técnica

Voz 0027 11:02 en la Cadena Ser Fuentes policiales confirman a la SER que todos los indicios apuntan a que la muerte Laura el nivel no fue violenta como murió cuando lo tendrá que determinar la autopsia que se le va a practicar hoy en Huelva pero la Guardia Civil trabaja ya investigando a varios sospechosos vecinos de la localidad en la que vivía lo Elmo con los que todavía no han podido contactar hay de buenos días

Voz 14 11:28 buenos días la identidad de la joven está cien por cien confirmada por la Guardia Civil por sus huellas dactilares y por un tatuaje que tienen el torso grupos de agentes especializados como el equipo de inspecciones oculares seguirán peinando hoy la zona en la que apareció el cuerpo para averiguar lo que pasó Alfonso Rodríguez Gómez delegado del Gobierno en Andalucía

Voz 15 11:43 la Guardia Civil está trasladando ya al mejor cuerpo que tiene en investigación yen

Voz 14 11:48 análisis científico varios de esos agentes de los que habla el delegado trabajaron en el caso de Diana Acker el cuerpo ha aparecido en una zona de bosque a la que se descarta que Laura pudiese llegar por su propio pie cerca de una carretera nacional a cinco kilómetros del Campillo y la última señal de su móvil a nueve kilómetros del mismo pueblo pero en sentido contrario el suceso ha conmocionado a los vecinos Susana Rivas alcaldesa

Voz 1322 12:07 eso actué desafortunadamente sucede en cualquier parte de porque ojalá no tuviéramos que vivir

Voz 14 12:12 las calles de este pueblo donde se alojaba Laura sean llenado para condenar lo sucedido

Voz 0125 12:18 con un minuto de silencio o en Zamora de donde era natural la joven de veintiséis años hoy seguirán las concentraciones en lugares como Nerva donde Laura cubría una sustitución de profesor en donde se han cancelado las clases durante toda la jornada

Voz 0027 12:32 el Tribunal Supremo va a dar hoy el último paso antes de abrir el juicio a los dieciocho dirigentes independentistas procesados con la presencia de los siete magistrados que van a juzgar el caso el año que viene también con los fiscales y abogados allí en la sala hoy el Supremo va a determinar si eso no competente para juzgar este caso Alberto Pozas

Voz 0055 12:49 el Supremo se prepara para escuchar una petición que ya ha rechazado varias veces y el juicio se debe celebrar allí o en el Tribunal Superior de Cataluña es lo que se conoce como una declina Doria de jurisdicción se queda rechazada habrá vía libre para el juicio Jordi Pina abogado de varios acusados no confía en salir triunfante de la

Voz 12 13:05 la de hoy con ilusión con esperanza pero también con la conciencia muy clara de que con mucha probabilidad nuestro experimentos no serán hallados por el Tribunal explícanos semanas darán no se nos dará la razón

Voz 0055 13:15 con la previa del juicio arranca con la duda de cómo afectará a la huelga de hambre de cuatro imputados al juicio si será necesario por ejemplo traerles a una cárcel de Madrid para asegurar que llegan en condiciones al juicio ayer mismo su portavoz Pilar Calvo explicaba cuando ellos

Voz 1322 13:28 quieren no sé si será dentro de un día dentro de dos dentro de una semana no lo sé

Voz 0027 13:32 por ahora no contemplan volver a comer uno de esos presos Jordi Sanchez le ha pedido a Quim Torra por carta que si se reúne este viernes con Pedro Sánchez el president catalán sigue sin aclarar si aceptará o no esa reunión con el presidente del Gobierno coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona ya sólo días de esa cita tan delicada en cuanto a seguridad y mientras las distintas policías se reunían ayer para preparar el dispositivo el conseller de Interior y ese fue a Bruselas para reunirse con Ramón aunque insisten en que no está relacionado en una cosa con la otra

Voz 14 14:03 buen día insisten en que es una de las muchas visitas que otros departamentos han hecho hoy de los que han ido cada uno dicen sólo ha pagado de su bolsillo y el encuentro aseguran que no tenía que ser ayer sino hace dos semanas pero coincide con el puente de la Constitución con las cargas en Girona Terrassa hoy con los cortes en carreteras y los sabotajes de peajes de los CDR durante el fin de semana por lo tanto estas fuentes apuntan a que es una Reunión que no se ha hecho porque el el viernes al Consejo de Ministros sino que simplemente ha cambiado de día habría ido toda la cúpula del departamento de Interior entre ellos según La Vanguardia el propio con llevó su número dos y en cambio no habría ido al director general de la policía catalana Joana Andreu Martínez Cataluña el diputado Frances dar masas decía que es totalmente normal en tu casa van pata mal Sense en cuanto

Voz 0027 14:44 sí es el presidente legítimo que este petardo

Voz 14 14:46 ciento cincuenta y cinco es normal dice que cualquier representante político vaya a Bruselas

Voz 16 14:50 hablar con él

Voz 0027 14:55 el Gobierno se ha comprometido con los sindicatos a estudiar si es viable derogar la reforma de las pensiones que hizo Rajoy en dos mil trece el Banco de España ha pisado ya de que eso dispararía el gasto porque se ha confirmado el Gobierno es que compensarán las pensiones con el IPC de noviembre un uno con siete por ciento y mientras tanto los empresarios han hecho una valoración muy crítica de la agenda económica del Gobierno José Luis Feito es el presidente del Instituto de Estudios Económicos que es algo así como el think tank de la patronal CEOE si se materializara

Voz 17 15:25 las propuestas del Gobierno en lo concerniente al salario mínimo interprofesional a la negociación colectiva a la restauración de los registros horarios en las empresas ese cometería un verdadero empleos U

Voz 0027 15:39 empleo y Dios lo ha llamado José Luis Feito y en Madrid lo cuenta esta mañana el diario económico Cinco Días el Ayuntamiento de Manuela Carmena quiere poner en marcha un fondo de capital riesgo municipal cincuenta millones de euros para garantizar según el ayuntamiento inversiones de impacto social Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 15:58 buenos días y el Ayuntamiento de Madrid entrará en el capital riesgo por primera vez en su historia a través de ese fondo orientado a las inversiones de impacto social y de movilidad sostenible los flecos todavía se están puliendo pero el Ayuntamiento quiere lanzar en enero el concurso público dejarlo resuelto en marzo antes de las elecciones municipales será la primera vez que una ciudad española lleve a cabo una iniciativa de este tipo aunque en el caso de nuestro país en Euskadi si cuenta con una amplia trayectoria en financiación en proyectos de capital riesgo fuera París es otro espejo en el que se mira Carmena en la capital francesa ha puesto en marcha este año un fondo enfocado en inversiones verdes de movilidad sostenible dotado con doscientos millones desde el Ayuntamiento madrileño aseguran que el objetivo es impulsar un tejido empresarial que genere un impacto social positivo en la capea

Voz 0027 16:38 en Madrid Grates Laura en Madrid la Universidad Rey Juan Carlos los pide cuatro años de cárcel para Cristina Cifuentes por falsificar supuestamente el acta de su trabajo fin de máster en Mallorca la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para el conocido como rey de la noche Bartolomé cursa supuesto cabecilla de la red de corrupción política policial y empresarial en torno a las grandes discotecas en Mallorca anticorrupción acusa de asociación criminal prevaricación cohecho y coacciones Radio Mallorca Juan Antonio vamos a buenos días

Voz 1157 17:09 qué tal buenos días junto a cursar la fiscalía acusa de hasta trece delitos a otras veintitrés personas más entre ellas varios policías el Ministerio Público sostiene que de forma continuada entre dos mil y dos mil dieciséis los acusados dieron las instrucciones oportunas para que se llevara a cabo la práctica habitual de obsequiar a funcionarios que tenían competencias sobre los negocios del empresario los fiscales afirman que cursar dos de sus subalternos decidieron y ordenaron proporcionar dádivas a los funcionarios cuyas funciones les podían perjudicar entre las prácticas explicadas en el escrito está la de realización de inspecciones a establecimientos que hacían la competencia a los de Kursk y la exigencia de dinero a cambio de no ponerle multas

Voz 18 17:47 hoy por hoy

Voz 0027 17:48 Michael Robinson tiene cáncer un melanoma con metástasis lo contó él mismo ayer aquí en la Ser primero con Francino en La Ventana hizo anoche con Manu Carreño en El Larguero contó cómo se lo comunicaron hace dos meses en octubre y que desde entonces se ha convencido de que va a salir de esta Rafa Muñiz el británico de sesenta años

Voz 19 18:05 Eto'o cómo empezó todo en busto en mi axila cuando lo sacaban miraba unas noticias tremendas que Michael tienes cáncer uno malo que no

Voz 1223 18:14 ni cura fueron días muy duros para el ex futbolista que no se creía lo que estaba ocurriendo

Voz 19 18:19 sabes que una pesadilla en Sada quiero mal sueño Díaz más seguro mentir Nerón e iré el día siguiente el hospital haga hoy hemos confundido Michael no es eso

Voz 1223 18:28 la que decidió afrontar la enfermedad de la mejor manera posible

Voz 19 18:31 buen día tomando una cerveza de repente me sentí empadronados dirige yo voy a decidir cómo vivir ni tenían poca arriba

Voz 1223 18:39 el ex jugador agradecido las miles de muestras de cariño que ha recibido a través de las redes sociales y que según ha dicho le han hecho sentir

Voz 20 18:45 es como cuando estaba en el estadio del Liverpool y la afición cantaba este You'll Never Walk

Voz 0027 18:50 nunca caminará solo seis y diecinueve de la mañana cinco y diecinueve en Canarias hoy se celebra el Día Nacional contra la esclerosis múltiple que es ya la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes españoles sobre todo entre las jóvenes porque siete de cada diez pacientes son mujeres cada año se diagnostican en nuestro país unos mil ochocientos nuevos casos Sonia Ballesteros

Voz 1913 19:18 problemas de movilidad equilibrio visión cansancio que te impide incluso sujetar un lápiz dolor dificultad en el habla en la comprensión son algunos de los síntomas de la esclerosis múltiple

Voz 21 19:28 es la enfermedad de las mil canas porqué a cada uno se manifiesta de una forma de pobreza de una manera hago evoluciona de una forma distinta

Voz 1913 19:37 Gerardo conoció el diagnóstico a los veintidós y es que estáis la enfermedad neurodegenerativa más común entre los jóvenes en ha cumplido ya los cincuenta

Voz 21 19:44 ligado a seguir viviendo con lo que tienes porque además lo vas a seguir teniendo toda la vida y además tienes una vida larga te jode mucho pero sé si te cuando la de todos

Voz 1913 19:55 lo que no es igual es la calidad de sabida porque la esclerosis múltiple sigue avanzando

Voz 21 20:00 para lo nunca cada día cada día y cada día detecta una sorpresa te levantas dice Bono saber que lo que me falla hoy

Voz 1913 20:09 hoy se diagnostique conoce mejor esta enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres y que ataca a las personas al inicio de su vida laboral de sus proyectos vitales

Voz 0027 20:18 científicos de EEUU creen haber encontrado la razón de por qué las mujeres viven más que los hombres un estudio que se ha publicado esta madrugada lo achaca al segundo cromosoma X las mujeres tienen dos cromosomas X mientras que los hombres tienen uno X y otro bueno pues ese segundo X es el que tiene la clave no eso explica Javier Gregory

Voz 0882 20:36 aunque este registro en guerras mundiales olas más graves epidemias en todo el mundo las mujeres siempre tienen una mayor esperanza de vida que los hombres y ahora un grupo de investigadores de la unirse de California en Estados Unidos asegura que ha encontrado la causa de esta mayor longevidad femenina la importante función genética del segundo cromosoma X que tienen todas las hembras de los mamíferos estas la razón el cromosoma X contiene muchos genes relacionados con el cerebro es crucial para la supervivencia sin embargo el cromosoma ahí presentes sólo los machos contiene muy pocos genes distintos y además de los que crean sólo características sexuales

Voz 0027 21:12 Darias como el vello facial para

Voz 0882 21:15 llegar a esta conclusión este equipo de científicos estadounidenses crearon también ratones de laboratorio con las cuatro combinaciones posibles de diferentes cromosomas los ratones eran genéticamente idénticos fuera vivieron más tiempo los que tenían dos X con los ovarios este experimento ha sido el primero genético que demuestra

Voz 0027 21:33 que las mujeres viven más que los hombres sobre muertes escuchen el histórico que les vamos a contar en un minuto y que llega desde la Vall d'Uixó Castellón hay un ayuntamiento que acusa al ex alcalde de inventarse muertos

Voz 22 21:51 su fecales que sorprende pero solo algunos llegan al corazón

Voz 0027 22:49 corrupción fúnebre Isabel Villar buenos días

Voz 14 22:52 buenos días vamos a ver estamos hablando de la Vall d'Uixó

Voz 0027 22:54 no en Castellón este lunes ha comprobado que en un nicho del cementerio municipal no había nadie enterrado y que la persona que teóricamente descansaba allí nunca existió qué hay detrás de todo esto bueno el ayuntamiento acusa al exalcalde que ahora es diputado nacional del Partido Popular en el Congreso le acusan de haberse inventado un muerto con motivos electorales

Voz 14 23:15 se siente sí sí entierros fantasma para saltarse el orden que establece el reglamento municipal sobre los nichos y que las familias que quería el entonces alcalde tuvieran un nicho más accesible para sus muertos a ras de suelo en el cementerio esa es la conclusión del expediente que abrió el actual Gobierno contra Óscar Clavell que

Voz 1275 23:32 hoy es diputada en el Congreso tenían la sospecha de que en el JEME

Voz 14 23:34 diarios se hacían en tierras falsos llegaron a denunciarlo ante la justicia pero el caso fue archivado Aun así el Ayuntamiento ha seguido adelante para abrir ese nicho número cuarenta y seis y comprobar que efectivamente allí no había nadie que el supuesto difunto tampoco existía no hay rastro de él en el Instituto Nacional de Estadística a pesar de lo rocambolesco del asunto de algo serbios Antoni Llorente primer teniente de alcalde explicaba en la SER que es un tema muy serio que puede implicar la falsificación de documentos y que aunque no te

Voz 1161 24:01 las responsabilidades Judi jurídica si debería tener

Voz 14 24:04 por las al menos políticas

Voz 6 24:10 hoy por hoy

Voz 1727 24:13 el empate de anoche en Vitoria completaba

Voz 0027 24:15 la jornada dieciséis en Primera que da paso ya hoy al Mundial de Clubes Sampe buenos

Voz 1161 24:19 buenos días Aimar el último título oficial el año natural dos mil dieciocho en el que el Real Madrid buscará desde mañana el campeonato consecutivo hoy se disputa ya la primera semifinal los sabes dinos de River Plate como recientes ganadores de la Copa Libertadores disputada en Madrid jugarán su partido a las cinco y media ante la Alain de Emiratos Árabes que actúa como organizador no parece que el once de Gallardo vaya a variar mucho del que puso en el Bernabéu ante Boca hace poco más de una semana y la duda es la titularidad donó del colombiano Juan el Quintero el que desequilibró aquella final en la prórroga el técnico de River con la cercanía de la Victoria de la Libertadores espera que lo suyo es la hayan dejado de lado

Voz 23 24:51 lo primero fueron de alegría y festejos una vez que pisamos este territorio sanos empezamos a enfocar lo que bien y lo que viene es otra competencia con el ánimo nuestro con buenas sensaciones Si sabemos que si no dejamos llevar por esa euforia en unos enfocados podemos pasar mal

Voz 1161 25:09 algo que reconoce lleva trabajando ya varios días

Voz 23 25:12 el mensaje fue en Madrid si antes de venir paga bueno muchacho vamos a pensar en lo que viene vamos a preparar lo que viene no dejemos pasar esta oportunidad porque es un privilegio estar acá si bien lo que este logro fue muy importante no dejemos pasar esto

Voz 1161 25:27 por qué no se conforman sólo con haber sido campeones del continente americano

Voz 23 25:30 el deseo de poder jugar el la instancia final sería de muchísima importancia para nosotros poder tener la ilusión de jugar la final y ganarla es un objetivo y un desafío muy lindo

Voz 1161 25:43 de aquí tendremos el primer finalista el otro de ese Real Madrid casi mañana al que ya ganaron los blancos con muchos problemas y en la prórroga en la final de dos mil dieciséis parece que llegarán sin problemas los dos tocados principales tanto Gareth Bale como Karim Benzema pero que no estará Marco Asensio hoy aparte de la primera semifinal antes desde las dos y media se juega el partido por el quinto puesto entre las Chivas de Guadalajara México hoy el esperanza tunecino en casa anoche se completaba esa jornada dieciséis en primera Alavés cero Athletic cero empate que sube a los vitorianos a la sexta plaza en puestos de Europa League veinticinco puntos los mismos que el Betis los leones se quedan en la decimoctava plaza en descenso quince puntos empatados también con el Villarreal además Leo Messi recibirá hoy desde la una de la tarde su quinta Bota de Oro le reconoce como el mejor jugador goleador de las las europeas correspondiente a la pasada temporada gracias a los treinta y cuatro goles que conseguía por delante de sala del Liverpool y Cain del Tottenham cinco gotas de oro que le colocan como el jugador que más veces ha ganado dos empatando con Cristiano que se queda con cuatro también en lleva liderando la tabla en España esta temporada catorce goles marcados en catorce partidos y es quinto de momento en la clasificación general europea ya dos semanas de que se abra el mercado invernal de fichajes el Getafe confirmaba ayer su primer refuerzo Samu Sáenz en Segunda el Zaragoza destituyó ayer a Lucas Alcaraz Víctor Fernández se hace desde hoy contra las riendas

Voz 1727 30:02 en Canarias hoy Ciudadanos ha paralizado temporalmente las negociaciones para formar gobierno en Andalucía Rivera escenifica así su temor a que lo vinculen con Vox en Radio Sevilla Elena Carazo buenos días buenos días Pepa quiere Ciudadanos intentar primero que los socialistas se abstengan en la investidura para evitar dicen que el Gobierno andaluz dependa de la extrema derecha

Voz 0534 30:31 sí en la principal discrepancia que tiene que ver con Vox el partido popular asumió el primer día con naturalidad que estaban dispuestos

Voz 1916 30:37 a contar con esta formación pero en ciudadano no quieren

Voz 0534 30:39 de ninguna manera hacerse la foto con el partido en Santiago Abascal y sin ellos no suman Juan Marín plantea la solución del bloque constitucionalista por lo que pedirán al PSOE que se abstengan en la votación algo que no comparten desde el partido popular Juan Manuel Moreno considera que las negociaciones van muy lentas

Voz 15 30:55 ciertamente socialista decide bloquear en la Mesa

Voz 0027 30:57 CD bloquear el Parlamento pues también tendrá su reflejo

Voz 15 31:00 estabilidad y que deberíamos de ser pues probablemente más diligente a la hora de negociar ahí eso es lo que a mí me preocupa me preocupa esa ralentización de la negociación

Voz 0534 31:11 además el acuerdo programático sigue pendiente de asuntos como la eliminación de los aforamientos que defiende Ciudadanos en el Parlamento andaluz y que los populares sitúan a nivel nacional con el argumento de todos o ninguno

Voz 1727 31:21 ya esta mañana las tensiones políticas van por barrios Gaspar Llamazares acusa de injurias a la dirección federal de Izquierda Unida que lo acusa a él de tránsfuga Aimar

Voz 0027 31:30 niega pertenecer Llamazares a ninguna organización que vaya a competir electoralmente con Izquierda Unida lo dijo anoche en Hora Veinticinco después de que Alberto Garzón amagar con su expulsión por presentar una plataforma para concurrir a las próximas elecciones las europeas autonómicas y municipales cualquier diálogo tendrá que retirar rectificación

Voz 29 31:46 soy furia en todo caso sería al grupo parlamentario de Asturias el que sería tránsfuga pero resulta ser el único grupo parlamentario prácticamente que le queda de Izquierda Unida a nivel de todo el Estado en las cámaras autonómicas y que desarrolla al programa de Izquierda Unida lo demás son disoluciones de Izquierda Unida en Podemos

Voz 0027 32:05 el Tribunal Supremo no va a paralizar por lo menos de momento la exhumación de los restos de Franco como pide la familia no lo hará porque dice el Supremo aún no hay un acuerdo formal para trasladar los restos del dictador la decisión todavía no se ha aprobado en Consejo de Ministros el Gobierno asegura que esa exhumación no se producirá al menos hasta finales de febrero o principios de marzo el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 30 32:27 pero ay madre madre primeras retenciones especialmente en las entradas en Huesca el vuelco de un camión complica la doce dieciséis en Pertús ha sentido Granger en Sevilla la pérdida de carga sobre la calzada ocupan dos carriles de la ronda es treinta en el Puente del Centenario hacia Bellavista y cuidado por el hielo Burgos por las nieblas en León

Voz 0027 32:46 hoy se espera la entrada en frente que dejará lluvia y vientos fuertes en Galicia en el resto de España en principio bastantes

Voz 1727 34:15 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y hoy comenzamos en Huelva una provincia de luto por la muerte violenta de la encontraron su cadáver ayer ya lo saben cinco días después de que desapareciera sabemos la última hora de la investigación Lucía Vallellano buenos días

Voz 1322 34:33 hola buenos días y la unidad de Criminalística ha estado trabajando durante toda la noche en la zona del Barranco de la arena se han ayudado de grandes focos para iluminar sea cinco kilómetros este lugar del Campillo donde un vecino hallado ayer el cadáver de Laura lo Elmo recabando pruebas que ayuden a esclarecer el caso de la muerte de esta profesora zamorana de veintiséis años su cuerpo fue hallado boca abajo se me oculto entre dejar ser arbustos en los doscientos metros de sus ropas hoy se seguirá rastreando la zona todo apunta a una muerte violenta aunque este extremo lo tendrá que confirmar ahora la autoridad que se le va a practicar hoy en el tanatorio de Huelva la familia está recibiendo ayuda psicológica a la alcaldesa de Campillo Susan arriba lema te demuestra hoy acompañando durante todo este tiempo mientras se han ido reponiendo sigue pero que aún así a pesar de la ayuda psicológica si es verdad que que están destrozados porque con los vecinos del Campillo se concentraban en su memoria o y lo harán los compañeros del instituto enerva donde Laura iba a trabajar

Voz 1727 35:31 un abrazo para todos ellos y para ti Lucía

Voz 1322 35:33 buenos días gracias

Voz 6 35:36 no

Voz 1727 35:40 ya aquí en Madrid Laura Gutiérrez qué tal hola buenos días la Universidad Rey Juan Carlos pide cuatro años de cárcel para Cristina Cifuentes la universidad ejerce de acusación particular en el caso Máster Illa o Kusa de un delito de falsificación en documento público

Voz 1275 35:55 sí por falsificar el acta que le daba como aprobado el trabajo fin de máster y que se hizo a posteriori una vez que se conocieron las irregularidades en las notas de la expresidenta madrileña es la pena a cuatro años que la Universidad pide también para el resto de acusados el catedrático que organizó ese máster Enrique Álvarez Conde la profesora Cecilia Rosado la que fuera asesora de Cifuentes y también docente de la Rey Juan Carlos María Teresa Feito en su escrito de acusación además la universidad pide también la inhabilitación especial por seis años para que Cifuentes no puede ejercer cargo o empleo público ninguna administración ahora mismo Cifuentes es funcionaria de la Universidad Complutense en situación de excedencia voluntaria

Voz 1727 36:31 ya no había terminado de cumplir su condena es Ricardo Guerra el asesino de Aitor Zabaleta seguro que lo recuerdan el hincha de la Real Sociedad asesinado en el año noventa y ocho guerra había aprovechado el tercer grado en el que se encuentra para viajar a Brujas y allí la policía lo detenido por hacer el saludo nazi antes de un partido

Voz 1916 36:50 la ponente egun on era el encuentro del Atlético de Madrid frente al Brujas y allí fue detenido junto a treinta miembros de suburbios firmo una escisión del Frente Atlético o realizar de forma repetida el saludo nazi in fotografiarse con la pancarta del grupo ultra con el brazo en alto fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado que Ricardo Guerra tenía aprobado un permiso de diez al diecisiete de este mes aunque para viajar al extranjero debía contar con autorización judicial expresa sin embargo no llegó a comunicar sus planes el asesino de Aitor Zabaleta ha vuelto ya ingresar en el Centro de Inserción Social de la Comunidad de Madrid donde cumple condena por matar al seguidor txuri urdin

Voz 1727 37:26 íbamos ahora a Valencia para contar un nuevo ataque

Voz 1916 37:29 perros peligrosos Ana Talens bon día bon día Pepa

Voz 1727 37:32 en este caso la víctima ha sido la teniente de alcalde de la ciudad

Voz 1916 37:35 las a la que atacaron mordió gravemente dos perros de raza peligrosa cuando ella paseaba al suyo si Sandra Gómez de esta ingresa en el hospital Se le va a tener que operar del dedo meñique porque tiene el hueso muy afectado fue atacada el domingo por la mañana cuando paseaba con su perro Pep sobre el que se abalanzaron dos canes de raza peligrosa Gómez quiso proteger a su mascota y fue atacada los dueños de los perros huyeron del

Voz 1727 37:58 lugar ya han sido identificados la Policía les badén

Voz 1916 38:00 anunciar de oficio porque es el protocolo en estos casos Gómez ha dado las gracias en las redes sociales en su nombre y en el de su perro por el apoyo recibido afirma que estará unos días de baja y que compensará la vuelta buen día Ana buen día para ti también

Voz 1727 38:16 y terminamos en Cádiz con una buena noticia la ciudad va a contar por fin con el de ese Hadid Ximo Museo del Carnaval la Junta de Andalucía ha confirmado la subvención que hacía falta Julio Camacho buenos días

Voz 1223 38:28 buenos días era un paso fundamental para que se pusiera en marcha hace proyecto del Museo del Carnaval de Cádiz uno de los que acunado con más mimo al actual alcalde de caddie José María González la Junta de Andalucía concede más de un millón de euros de la llamada y cultural para el museo que cuenta con un presupuesto de más de cinco las obras para el Museo que se ubicará en el casco histórico de cariz deberán estar terminadas en dos mil veinte y pretende erigir ese como un espacio para la exhibición para la investigación y la transmisión de los conocimientos y valores de la fiesta gaditana estará en un edificio histórico en una casa palacio tendrá un Auditori Se calcula que podrá ser visitado por unas doscientas mil personas cada año

Voz 1727 38:59 pues iremos a verlo abrazó Julio aquí te esperamos

Voz 1223 39:01 pues no es

Voz 25 46:59 buenos días hoy todo mi cariño para la familia de Laura

Voz 1727 47:04 como hacía Consuelo estamos reuniendo esta mañana mensajes de apoyo peina de rabia de solidaridad hacia la familia y los amigos de Laura Alonso

Voz 1322 47:14 hay oyentes como Andrew del Campo de Gibraltar a los que le toca especialmente de cerca este caso

Voz 42 47:20 mira cómo son profesores de de deuda inglés y lanzó de privaría con veintinueve y otro un veinticinco de miedo titulada de dieciocho está estudiando puedan esto también en en Inglaterra de Macron quiero no mezclaban y poner en el lugar de su padre como deben

Voz 43 47:36 o Fernando solamente no queda decir que acompañaría sentimiento una familia así lo dice una persona que resto consorte pique viajado mucho kilómetro a través de España para ver a una joven que en aquellos años era su novia

Voz 1727 47:54 un abrazo y gracias Fernando seguimos