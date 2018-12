Hoy por Hoy (18/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1341 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno qué tal está muy buenos días hoy se pone la primera piedra de lujuria del juicio al pluses los siete magistrados encargados de juzgar el desafío independentista las acusaciones y las defensas discuten a partir de las diez lo que se llama las cuestiones previas básicamente si el Supremo es competente en este caso las defensas de los dieciocho acusados dicen que no y que deben ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque es allí donde ocurrieron los hechos uno de los abogados es Jordi Pina ha explicado cómo afrontan la jornada

Voz 2 00:58 con ilusión con esperanza pero también con la conciencia muy clara de que con mucha probabilidad nuestro experimentos no serán hallados por el Tribunal no estarán no se nos dará la razón

Voz 1727 01:09 los acusados no van a estar presentes en la vista de hoy en el Supremo el mismo tribunal que rebajó ayer la condena de inhabilitación para Artur Mas por organizar la consulta del nueve de noviembre del año dos mil catorce el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo había condenado a dos años horrendo desobediencia y ahora el Supremo lo reduce a trece meses en la política un Torra sigue sin aclarar si acepta la invitación del Gobierno para reunirse con Pedro Sánchez en Barcelona tiene la pelota en su tejado hace apelaciones al diálogo pero no concreta todavía si acepta una simple reunión dice el portavoz de Junts per Cataluña

Voz 3 01:51 estaremos unas Force los Force que harán el esfuerzo que haga falta el esfuerzo es para reunirse

Voz 1727 01:57 las ocho y media le preguntamos en Hoy por hoy a la vicepresidenta Calvo que ayer ya anticipaba sobre esa reunión president Torra el hemos escuchado que está la disposición de que ambos se puedan encontrar

Voz 3 02:09 esa es la anormalidad democrática a eso debemos contribuir todos

Voz 1727 02:15 es martes dieciocho de diciembre y Ciudadanos pisa el freno en su negociación con el PP para gobernar Andalucía porque se resisten a salir la misma foto que Vox partido con el que ya negocia el Partido Popular

Voz 4 02:27 la discrepancia radica fundamentalmente en que nosotros queremos bruja la vía constitucionalista que el Partido Popular está experimentando quiere urge a vía si con eso lo digo que es difícil acuerdos no

Voz 1727 02:37 pretende aliviar aliviar su presión trasladando la al PSOE andaluz al que piden que se abstenga para no tener que recurrir a Vox era evidente la contrariedad ayer del candidato del PP a la Presidencia Moreno bueno

Voz 0301 02:50 ya el cambio no es posible no es posible con el que queremos cambiar

Voz 1727 02:55 pero en Andalucía Jedi en el resto de España no se miraba al Palacio de San Telmo se miraba al Campillo en Huelva ah si sonaba la concentración anoche de los vecinos de este pueblo de Huelva tras conocer que habían encontrado el cadáver de la pura lo Elmo la profesora que llegó allí hace apenas un mes para hacer una sustitución en un instituto pendientes de la autopsia todo apunta a que su muerte lenta la Guardia Civil ya investiga a varios sospechosos todos del pueblo aunque no hay todavía detenidos y sobre las pensiones una propuesta Aimar

Voz 0027 03:35 la que los sindicatos le han presentado al Gobierno en la mesa del diálogo social para derogar la reforma del año dos mil trece que desvinculaba las pensiones del IPC trabajo se ha comprometido a responderles a los sindicatos en cuarenta y ocho horas sí también una advertencia justo en sentido contrario el Banco de España alerta de que si las pensiones se ligan a los precios si se paraliza el factor de sostenibilidad que las vincula con la esperanza de vida se disparará en el gasto calculan que tendrá un coste de casi dos puntos del PIB en dos mil treinta más de tres en dos mil cincuenta

Voz 0301 04:03 en Reino Unido seis Leire Demi Corbis

Voz 1727 04:09 que ha presentado una moción de censura personal contra Theresa May por sugestión del Brexit el líder laborista quiere presionar a la primera ministra para que adelante la votación del acuerdo que ella ha retrasado hasta el mes de enero y aquí en julio llegarán a Bilbao ellos The Strokes que empezarán en el festival BBK Life su nueva gira tras dos años sin tocar junto a ellos actuarán artistas como Rosalía o Vetusta Morla y en los deportes Leo Messi va a recibir hoy Sampe su quinta

Voz 1161 05:03 esta de oro le reconoce como el mejor goleador de las ligas europeas corresponde la pasada temporada gracias a los treinta y cuatro goles que consiguió por delante de Salah del Liverpool y Cain del Tottenham cinco gotas de oro que le colocan como el jugador que más veces la ha ganado dos empatando con Cristiano Ronaldo que se queda ahora con cuatro el argentino lidera también la tabla en España esta temporada catorce goles en catorce partidos ligueros los tres últimos el pasado domingo en el Ciudad de Valencia ante el Levante y es quinto en la clasificación general Europa

Voz 1727 05:27 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias en los vamos a al tiempo con Jordi Carbó buenos días buenos días nos vamos a narrar la lluvia que empieza a caer en Galicia en la ría

Voz 0978 05:39 Baixas cuidado en las próximas horas porque puede llover de manera torrencial con vientos fuertes lluvia que se irá extendiendo a toda la comunidad dan durante la mañana alcanzará Asturias durante la tarde Castilla y León Extremadura de llegará a la Comunidad de Madrid a la ciudad de Madrid quedan al margen hoy de esta lluvia el Mediterráneo el sur de la península también en Canarias con una

Voz 6 06:00 muchas horas de sol y temperaturas parecidas a las de ayer hace un poco más de Frías tablas de la mañana durante la tarde en el Mediterráneo máximas cercanas a los quince grados

Voz 1727 07:01 son ahora las diecisiete las seis y siete en Canarias y hoy tenemos dos citas importantes en las Cortes por la mañana Pedro Sánchez comparece en el Senado para hablar de política general por la tarde en el Congreso Ciudadanos quiere forzar el debate y la votación para iniciar el mecanismo de aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña Óscar García

Voz 12 07:21 sobre el debate y votación de esta tarde Ciudadanos quiere por un lado que el Congreso inste al Gobierno a que envía Quim Torra

Voz 1645 07:26 el requerimiento previo a la aplicación en Catalunya del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución es decir que le pregunte si acata o no la Carta Magna pero por otro lado Rivera quiere forzar la votación para según dice que el PSOE se retrate

Voz 13 07:40 en la que se va a definir todo el mundo de quién está en la aplicación de la Constitución Cataluña y quiénes no quieren aplicar la Constitución para que no se enfade no sé quién ciudadano

Voz 1645 07:49 Nos pide a Sánchez que no vaya a Barcelona a hacer turismo político en referencia al consejo de ministros del viernes sino que aplique la Constitución

Voz 1727 07:55 Pío y que se reúne por primera vez el Tribunal del proceso es Carolina Gómez buenos días buenos días los políticos catalanes encarcelados y que están en huelga de hambre han enviado más de cuarenta cartas a otros tantos líderes europeos la causa independentista no encontró apoyo internacional lo intentan ahora con la situación de los presos

Voz 0393 08:13 los exconsellers en prisión denuncian que el Tribunal Constitucional paraliza propósito sus recursos de amparo y les impide acudir a la Justicia europea fue el motivo por el que Rull Turull ni Jordi Sanchez empezaron una huelga de hambre y la razón por la que ahora envían esa carta dirigida a los principales líderes europeos entre los que están Macron Juncker Tusk o el propio Pedro Sánchez reclaman literalmente la atención de esos dirigentes a su situación se declaran firmes defensores de los valores europeos y denuncian una supuesta indefensión que expresaba así su portavoz Pilar Calvo ayer en la librería Blanquerna mal

Voz 14 08:44 sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales entre ellos el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad el derecho de representación política y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías la abogada

Voz 0393 09:00 de los presos Jordi Pina anuncia que en los próximos días van a recurrir ese supuesto retraso intencionado del constitucional a Estrasburgo

Voz 1727 09:07 gracias Carolina la Unión Europea que ha conseguido doblegar parece al menos el pop el mismo del Gobierno italiano de Salvini de mayo

Voz 3 09:19 en los éxitos que no

Voz 1727 09:20 los hay del proyecto europeo fija su mirada esta mañana Xavier Vidal Folch

Voz 12 09:24 el ruido de los esas tres tapa el silencio de las cosas que funcionan pero las hay también en Europa funcionó la prisión de Bruselas sobre Italia el gobierno populista ya ha bajado del burro del presupuesto agresivo contra las normas comunes que ahora estamos en lo que toca afectando décimas regateando haciendo política mejor que el abismo Roma parece civilizar en otros aspectos en la última cumbre anunció al menos de momento a su campaña pro Putin que aprobó con los otros veintisiete la renovación de las sanciones a Rusia por invadir Crimea ha funcionado la política monetaria de Mario Draghi cuando empieza su Paula

Voz 1727 10:00 entonces en su recibe un empuje el tribunal

Voz 12 10:02 de Justicia de la Unión Europea ha rechazado el recurso que la ponía en cuestión la política monetaria expansiva estará disponible para próxima crisis ha funcionado de presión contra la forma sectaria de la justicia en Polonia lo que no hay manera de que funcione es el intento de reeducar al húngaro Viktor Orbán que acaba de hacer la vida imposible a universidad fundada por el filón troppo George Soros se ha ido a Viena ha funcionado el educado frente de los Veintisiete frente al Reino Unido ojalá pudiéramos quedarnos con Londres incluso a cambio de La Bella Budapest

Voz 0301 10:39 son las siete

Voz 1727 10:39 diez las seis y diez en Canarias

Voz 0301 10:42 tu

hoy por hoy

Voz 3 12:57 con Pepa Bueno

Voz 1727 12:59 en plena campaña navideña hay vida pero hasta el invierno la industria textil cayó con fuerza ayer en Bolsa un cuatro por ciento Inditex nueve H y M un catorce la empresa online señalando todas arrastradas por el batacazo monumental de la compañía británica pasos que perdió un cuarenta y tres por ciento que está pasando Marisol Rojas

Voz 1275 13:20 el textil se enfrenta a un contexto económico poco favorable porque el consumo de las familias no crece al no mejorar los salarios pero no es la única causa Emilio Ontiveros presidente de Analistas Financieros Internacionales explica que otros factores justifican la preocupación

Voz 24 13:35 estar inmerso en una competencia muy muy muy intensa que obliga a frecuentes descuentos y a uno margen

Voz 1275 13:44 es cada vez más reducidos tampoco ayuda que el invierno llegue más tarde

Voz 24 13:48 por ejemplo el retraso en el clima propio de de invierno puede demorar o incluso llegar a cancelar la compra de prendas de abrigo

Voz 1275 13:59 estas prendas son las más caras y las que más condicionan los

Voz 1727 14:02 ingresos de temporada en Bruselas sigue la negociación de las cuotas de pesca de lo que dependen muchísimos barcos españoles que faenan en la en el Atlántico Norte el año que viene entrará en vigor la prohibición de devolver al mar las capturas que los pesqueros no quieran los Veintisiete están trabajando en una especie de bolsa común para esas especies corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 14:26 buenos días el reparto de cuotas de pesca siempre una negociación difícil pero este año más porque está en juego la salida la mar huela más reforzado de la flota española que faena en la zona del Gran Sol en el Atlántico Norte donde anualmente pescan más de cien barcos españoles y el problema es que a partir del primero de enero han de ser desembarcados todos los peces que han entrado en las redes y todos no tienen adjudicada una cuota por lo que España pide poder participar en el reparto complementario de una futura bolsa una futura bolsa de otras cuotas complementarias para resolver el problema algo aún no garantizado que marca esta cita en la que especialmente pueden verse afectadas las flotas pesqueras de Galicia del País Vasco

Voz 1727 15:15 sí otro mar el Mediterráneo sigue creciendo como cementerio de quiénes tratan de llegar a Europa a través de él dos mil personas han muerto en él durante este año que sepamos según la ONU en Hora Veinticinco hemos hablado con el alcalde y la ex alcaldesa de dos de las puertas de entrada al continente el puerto español de Barbate el italiano de Lampedusa Nico Castellano del barco

Voz 1432 15:39 las portaba cuanto antes

Voz 1620 15:41 cinco años octubre de dos mil trece Se recuperaban trescientos sesenta y seis cadáveres a solo novecientos metros de Lampedusa

Voz 1432 15:48 estamos en un incendio a bordo

Voz 1620 15:51 mayor naufragio documentado hasta entonces parecía que Europa iba a cambiar su mirada sobre los que cruzaban a la desesperada el Mediterráneo pero hoy cinco años después

Voz 3 15:59 pues trapo no hay posiblemente echarán no es más las cosas peor aquella tras marcar

Voz 1620 16:13 lo y exalcaldesa de Lampedusa aseguraba anoche en Hora veinticinco que la situación ha empeorado con menos barcos de rescate con un ascenso de la ultraderecha en toda Europa

Voz 25 16:22 todo dos huy ha sido un caldo de cultivo en el las crecido las fuerzas a la izquierda no han tenido en valor de llevar a cabo grandes reformas de trabajar más a fondo paralelo

Voz 1620 16:40 Conexión Barbate ha sido otro escenario de la última gran tragedia del Mediterráneo Miguel Molina su alcalde critica la indiferencia de las autoridades estatales e interpreta así el auge de la ultraderecha

Voz 12 16:50 sólo la conclusión que que sacó es la desinformación y el catastrofismo que si hace muchas veces de este tipo de

Voz 1620 16:56 de de mensajes no porque Lampedusa Barbate dos de las principales puertas de esa Europa a la que hoy la Comisión Española Ayuda al Refugiado le recuerda

Voz 17 17:04 qué ilegal dejarles morir

Voz 7 17:09 si hola buenas noches te llamo del teatro

Voz 8 17:12 porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay otras personas sentadas entonces así que es a ver que simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso alguien minutos ni nada claro pero hay que te tiene pagada la entrada número entonces más vergonzoso

Voz 10 17:28 esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe un sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 26 17:39 cuando le dices a tu hijo que en vez de una puede inscribir dos cartas a los Reyes y por las dos caras de vivo si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy

Voz 1432 17:59 te ayudo con los compres murió tranquilo ya tengo amigas si me han dado diez euros de regalo para el Corte Inglés punto esa al hacer la revisión oficial y un coche de sustitución como este gratis para seguir con mis compras

Voz 23 18:12 esta Navidad pide tu cita el punto es y ahorra hasta un treinta por ciento en tu revisión respecto al taller oficial

Voz 27 18:20 la lotería de Navidad es para compartirla con los que más que les han tus amigos con los del trabajo incluso con esos del trabajo que querer que es lo que es creer pues chico tampoco pero claro te imaginas que les toca a ellos latino vamos lo que te faltaba todavía esto

Voz 3 18:38 hasta tiempo de compartir un décimo de lotería que tú lo haría veintidós de diciembre sorteo Fenavin del mayor premio es compartirlo

Voz 26 18:49 pide ahora tu préstamo en vivo te lo transferido sin quince minutos entra ya en punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Wielgus

Voz 1275 19:03 recogemos a esos mensajes por la muerte todo apunta que violenta de Laura lo Elmo Rubén de Torrecaballeros Segovia

Voz 3 19:09 que sólo nos queda

Voz 13 19:11 al lado de los familiares y los amigos de Laura pero también de continuar en pie diciendo no no al silencio cómplice a los silencios cómplices no a mirar hacia otro lado porque ya no se ha llegado a todos ya nos toca a todos y cada uno desde nuestro puesto tenemos una responsabilidad para erradicarla

Voz 1727 19:29 on besos Rubén reside de Getafe TUI

Voz 29 19:32 asustada preocupada

Voz 30 19:34 embreada yo tengo una niña de dieciséis años porque es una niña todavía me da pánico pensar en que cuando tal tarda cinco minutos en venir ya está preocupada ya está rápido un guapo llamándola por teléfono porque te crees que la pasado algo Ángel desde Badajoz

Voz 31 19:49 ya ya está bien respetemos ya de una vez por todas las mujeres joder lo hemos muerte Dimas abusos un abrazo muy fuerte para la gente de de Huelva que son maravillosos pero en todos sitios y maños y otro enorme para Zamora para los familiares de elaborar buenismo

Voz 1727 20:07 qué otro para ti Ángel muchas gracias gracias a todos siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:20 qué tal buenos días cinco grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía mañana fría con temperaturas muy parecidas a las de ayer y cielos prácticamente despejados más problemas para la gestión de los residuos de la Comunidad de Madrid y más trabas en esta ocasión es el Ayuntamiento de la capital se lo cuenta de ser el que se ha plantado ante la comunidad y rechaza llevar a Valdemingómez los residuos que ahora mismo recibe el vertedero de Alcalá es una de las soluciones que planteó el Gobierno regional para aliviar la situación en Alcalá mientras se termina la planta de Loeches qué será la alternativa para depositar las basuras de la zona del Corredor del Henares ese vertedero de Alcalá de Henares está a punto de llegar a subir el máximo pero la planta de Loeches que lo va a sustituir no va a estar lista hasta el año dos mil veinte el Gobierno de Carmena dice que es inviable utilizar Valdemingómez informa Sara selva

Voz 1510 21:08 el área de Medio Ambiente movilidad considera inviable la propuesta porque echaría por tierra dicen los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento para avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible entre en contradicción aseguran con planes como la Estrategia de prevención y gestión de residuos o con las medidas que están llevando a cabo para eliminar los malos olores de Valdemingómez dice que asumir eso anularía la eficiencia de las actuaciones en esta carta al consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo a la que ha tenido acceso la SER Inés Sabanés asegura además que sería injusto para los vecinos del sureste que ya sufren los efectos de tener cerca al complejo de Valdemingómez así que por ahora sigue sin haber solución para las doscientas mil toneladas de basura que van a parar cada año Alcalá de Henares la Mancomunidad del este prevé que para comienzos del año que viene el vertedero esté lleno pero la polémica planta he Loeches no estará lista hasta dos mil veinte Otra de las opciones que planteó la Comunidad en su momento es aumentar la capacidad del vertedero de forma temporal pero Alcalá de Henares Enigma

Voz 1275 22:00 lo cuenta esta mañana el diario económico Cinco Días Manuela Carmena quiere poner en marcha un fondo de capital riesgo municipal cincuenta millones de euros para garantizar según el ayuntamiento inversiones de impacto social Virginia desarme

Voz 1510 22:11 de buenos días buenos días del Consistorio de la capital SAR entrará en el capital riesgo por primera vez en su historia a través de ese fondo orientado a las inversiones de impacto social inmovilidad sostenible los flecos todavía se están puliendo pero el Ayuntamiento quiere lanzar en enero el concurso público y dejarlos resuelto en marzo antes de las elecciones municipales será la primera vez que una ciudad española lleve a cabo una iniciativa de este tipo aunque en el caso nuestro país el País Vasco sí cuenta con una amplia trayectoria en financiación en proyectos de Capital Riesgo fuera París es otro espejo en el que se mira Carmena en la capital francesa ha puesto en marcha este año un fondo enfocado a inversiones verdes en movilidad sostenible dotado con doscientos millones

Voz 1275 22:48 es martes es dieciocho de diciembre hay más noticia las repasamos en titulares

Voz 1510 22:53 una familia ha resultado intoxicada por monóxido de carbono mientras calentaba su casa con una barbacoa en Griñón son una pareja de treinta y seis y veinticinco años y tres niños de ocho y seis años y nueve meses los cinco están ingresados con pronóstico reservado

Voz 1275 23:05 nueve grafiteros han sido detenidos en Guadalajara por pintar trenes de Metro de Madrid Cercanías habían pintado en diferentes habían participado en diferentes actos vandálicos en el Corredor del Henares en las acciones masivas de noviembre en el suburbano los daños están valorados en más de cuarenta

Voz 1510 23:18 el euro el Tribunal Supremo condena al Ayuntamiento de Madrid a pagar más de cien mil euros por las costas del caso Guateque el acto Tribunal ya confirmó en junio la absolución de todos los procesados por esta presunta trama de corrupción policial en la etapa de Gallardo y el deporte

Voz 1275 23:31 hoy tenemos baloncesto jornada nueve de la Champions iba antes de las ocho de la tarde han ver Fuenlabrada

Voz 3 23:38 descargas de la web el IB más allá muy del patrocina hora punta y te ofrece la información del tráfico

Voz 0131 23:45 vemos a las carreteras DGT María Herrero buenos días buenos días pues ahora mismo muy pendientes ya una alcance que se ha producido en la entrada a la capital por la A5 en Navalcarnero por lo demás todos los accesos muy saturado sobre todo la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M cuarenta en el tramo entre Vallecas Coslada sentido A dos también en la zona de Pozuelo hacia las seis

Voz 1275 24:04 esta tarde regresan los faros al metro segundo día de paros parciales en horario de tarde desde las cinco y hasta las diez y media de la noche en las líneas uno dos tres y cinco para de los maquinistas los servicios mínimos de hasta el setenta y cinco por ciento previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado con temperaturas parecidas a las de sensación de frío

Voz 0978 24:23 ante todo la jornada pero tampoco demasiado ahora débiles heladas en pueblos de montaña en la mayor parte de la comunidad estamos entre los dos y los seis grados durante la tarde como ayer las máximas más altas apenas superarán los diez avanzada la tarde llegarán nubes de noche va a llover pero no demasiado y a partir de mañana veremos más nubes bajas y bancos de niebla

Voz 32 24:43 si tienes un smartphone en el bolsillo tienes la Chávez de quinientos vehículos juegue el el CAR Charing que te permite circular por todo Madrid deja tu coche aparcado en nuestros párkings disuasorios o pases muy Bell en sin restricciones ni preocupaciones prueba lotes cargando Tel Aviv De Wever introduce el código ser treinta y consigue treinta minutos gratis para disfrutar de Madrid mueve con él ve más allá

Voz 3 25:05 hola me gustaría visitar la exposición perfecto su nombre Juan Francisco Iruretagoyena Benavides y crítico Etxea

Voz 23 25:12 se acaba el año con los precios irrepetibles de mili unos precios un poco

Voz 3 25:16 difíciles de repetir Bale dirige tú Mini antes del veintidós de diciembre

Voz 1727 25:20 informa T en concesionarios de Imaz y punto

Voz 17 25:23 Domini punto es

Voz 3 25:24 esta mañana que necesitas el coche más al garaje Elena Salman delitos fiscales y la puerta cae justo

Voz 33 25:32 el capó de tu coche tía que ahora tu seguro de coche con colitas auto desde ciento ochenta euros informa Take calcula tu precio incógnitas auto punto com o en el novecientos ochenta y uno ochenta y uno cero dos colitas auto del mediador EOI

Voz 34 25:45 este Tañón quién es marcar tendencia es fácil sólo necesitas ir montado en un flamante GLP de Mercedes veo desde ahora lo las estrenar con unas condiciones irrepetibles Mercedes PLC doscientos veinte de cuatro Matic por doscientos noventa y cinco euros al mes y con los dos primeros mantenimientos incluidas sólo veinte unidades disponibles vende por el tuyo consulta condiciones en motor mecha

Voz 1432 26:08 el escenario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 17 26:13 cariño qué película vamos a ver hoy hacemos nuestra propia película

Voz 28 26:19 tú te has hecho un Boston

Voz 3 26:22 la disfunción eréctil haya curación precoz

Voz 35 26:24 tratamiento en Boston Medicare luz llaman nueve cero dos nueve cero tres cinco cinco cinco o entra en Boston escultores

Voz 3 26:34 pero vamos algo diferente y pedimos tres vinos en vez de uno lo que ya nos gusta los gusta más con vinos de Jerez si lo piensas todo lo que no sorprende empieza con a maridajes platos con vinos de Jerez descubre por qué lo recomiendan cocineros de todo el mundo los vinos de Jerez Manzanilla igual que ningún el regalo perfecto son los reencuentros con los de siempre

Voz 1432 27:02 ese regalo que llevo tiempo esperando todo esto y más lo encontrarás en Las Rozas Ilich ven a vivir la magia de la Navidad disfruta de un setenta por ciento de descuento sobre el precio original Las Rozas Pilot el regalo perfecto no mami regalo que espero que sea un bolso que un bolso bien mata moscas con palos integrado justo lo que quería

Voz 3 27:23 no sabemos qué regalo te tocará este año pero sí que en ahorra más puedes llevarte la popular fresca por sólo seis con noventa y cinco euros el kilo esta Navidad los mejores precios tocan en ahorra más

Voz 1275 27:35 las denuncias por violencia machista aumentaron más de un cuatro por ciento en Madrid en el tercer trimestre del año según los datos del Consejo General del Poder Judicial que hemos conocido este lunes con casi siete mil denuncias la Comunidad de Madrid se sitúa dos puntos por encima de la media nacional tiene más datos Enrique García

Voz 1620 27:51 entre julio septiembre se han interpuesto casi siete mil denuncias por violencia de género en la región más del setenta por ciento fueron presentadas por las propias víctimas en este periodo han aumentado las medidas civiles de protección a las mujeres un total de seiscientos sesenta y cuatro aunque sólo en cuarenta y siete casos se ha suspendido la custodia

Voz 1275 28:08 al maltratador yo en diecisiete Se anulado

Voz 1620 28:10 en el régimen de visitas cifras preocupantes para la Federación de Mujeres Progresistas Yolanda Besteiro presidenta

Voz 36 28:17 que todavía les cuesta identificar a los heces eh el hecho de que un maltratador no es buen padre y que los menores son víctimas

Voz 1620 28:27 hoy un catorce por ciento de las víctimas no declara finalmente contra el supuesto

Voz 1275 28:31 el agresor en la capital la policía ha detenido a un joven de dieciocho años por abusar sexualmente de una mujer de veintidós el portal de la casa de ella en el distrito de Tetuán el presunto agresor entró en el edificio junto justo cuando la víctima abrió la puerta del portal el juicio a la empresa británica de transporte a domicilio de líbero se suspendió ayer poco después de empezar en un juzgado de lo social de la la capital la denuncia partía de la Seguridad Social que considera que la empresa mantiene contratados a sus repartidores como falsos autónomos pero una de las asociaciones que representa parte de estos trabajadores una asociación creada por la propia empresa según los sindicatos dice que no que ha conseguido que se suspenda el juicio hasta mayo tras pedir un informe pericial que demuestre que son autónomos reales Gonzalo Pino es portavoz de UGT

Voz 1142 29:13 bueno a la espera de que se produzca el cambio no cambio político en este país que les permita seguir eh precarizar el duro de trabajo les permita seguir dejarnos sin derecho los trabajadores y trabajadoras que tienen relación con las plataforma es una estrategia más de de las plataformas digitales

Voz 1275 29:29 hay una cosa más en la Comunidad de Madrid el otoño ha sido más cálido de lo habitual con temperaturas un grado por encima de la media según la Agencia Estatal de Meteorología falta de los datos de diciembre la Hemed habla de un año extremadamente cálido en la región con una temperatura media de dieciséis coma tres grados centígrados la vez extremadamente húmedo con unas precipitaciones de más de quinientos setenta

Voz 3 29:47 la litros por metro cuadrado hasta ahora cinco grados en la Gran Vía

Voz 1341 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 comienza el martes dieciocho de diciembre y ojo que llega el frío llega el frío la lluvia y viento fuerte que entra por Galicia llega también este martes con Luton vuelva alguna novedad en la investigación sobre la muerte de Laura el buenismo Radio Huelva Lucía Vallellano

Voz 38 30:29 la unidad de Criminalística ha estado trabajando durante toda la noche en el lugar donde se halló el cadáver a cinco kilómetros del Campillo donde un voluntario encontró primero sus ropas a unos doscientos metros el cuerpo sin vida de Laura todo apunta a una muerte violenta aunque ese extremo lo tendrá que confirma la autopsia que se le va a practicar hoy en el tanatorio de los investigadores trabajan con varios sospechosos el Juzgado Instrucción número uno de Valverde se ha hecho cargo de la investigación entre tanto las muestras de cariño se suceden en El Campillo y también en donde el Instituto de diva trabajar Laura habrá concentraciones y sean suspende

Voz 1727 30:59 pero las clases Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa la prensa traza hoy su perfil si por ejemplo Olga Sanmartín en el mundo una interina que cruzó media España para hacer méritos y obtener plaza Laura lo Elmo dejó su colegio concertado en Zamora para ganar puntos en Andalucía profesora ilustradora veintiséis años no se lo pensó cuando la llamaron hace unos días para hacer una sustitución de plástica en el instituto Vázquez Díaz de Nerva Huelva cogió Suquía azul se hizo quinientos kilómetros era una oportunidad que le permitía hacer méritos para lograr ser fija su caso es similar al de los cien mil interinos que los sindicatos calculan que hay en España cerca del veinte por ciento del profesorado no hay que decir nunca que no a nada cuesta sí pero vamos con el resto del debate político hoy se realizan las maniobras de los partidos antes de las próximas elecciones generales sin fecha todavía pero conciudadanos midiendo ya sus pasos en Andalucía sí lo cuenta Carmen Moraga en el diario punto es ciudadanos se abre a negociar con los barones críticos con Sánchez para no atarse al PP en las futuras elecciones el partido de Rivera rechaza exportar a las autonomías y municipales el modelo de pacto en Andalucía dependiendo de Vox con ese transfondo político detrás El Confidencial asegura que el acuerdo se ralentiza con Ciudadanos quiere negociar la abstención del PSOE y el PP cuenta con Vox polares temen el parón que el partido de Albert Rivera quiere dar a las negociaciones de todo lo que hoy se a cuenta del consejo de ministros del viernes pues el diario independiente instara editor al respecto Pedro Sánchez debe darle contenido al encuentro con el presidente Torra el presidente del grupo de Junts per Catalunya en el Parlament Jordi Sánchez ha hecho llegar una carta a Catalunya Radio donde anima al presidente Torra el vicepresidente aragonés y la consejera Arcadi a facilitar una reunión con una delegación del Gobierno español Jordi Sanchez que lleva diecisiete días en huelga de hambre considera preocupante que la jornada de protesta del viernes termine con imágenes de violencia que afecten negativamente al independentismo el sábado en una entrevista con hará el exlíder de ANC fue muy explícito si perdemos el relato de la no violencia lo perdemos todo La Vanguardia titula en portada que Torras se resiste a la reunión Sánchez Italia se repliega en parte a las exigencias de Bruselas si recorta el presupuesto del pueblo para contentar a la Unión Europea escribe en el País Daniel Verdú desde Roma tanto la Liga como el Movimiento cinco Estrellas creen que han hecho gestos importantes para contentar a Bruselas y evitar las sanciones por superar el techo de déficit mientras que Francia anuncia precisamente una subida del déficit para contentar a los chalecos amarillos algo dice es el de explicar el diario italiano La Repubblica lo ve así por ahora ningún acuerdo en la negociación continua el ministro del Interior Salvini dice espero que en Bruselas haya buen sentido Hinault hijos e hijas hijastro en Italia también cuentan los pelos de la nariz y la Francia de Macron hace lo que quiere y con el puntito épico empieza a tener ya la trayectoria de Theresa May ahora se enfrenta a una moción de censura personal que le presentan los laboristas sí Corbijn la presentó en el Parlamento contra la primera ministra la fórmula dice el país quita fuerza vinculante a la iniciativa pero aumenta la presión sobre May os tirada desde dentro y fuera de su partido William Hague el líder conservador y ex ministro de Asuntos Exteriores escribe en el Daily Telegraph que la primera ministra tiene todavía más poder de lo que se cree pato cojo para Navidad sean burlado en algunos titulares de la prensa británica en los últimos días aunque reconoce que un líder que señala su propia salida a cambio de un mandato corto pierde poder Hack cree que se equivocan quienes dan Amey por acabado la noticia esta médica Venezuela sedes Puebla Gabriela Pontes recogen ABC un estudio de la Brookings Institution que afirma que si los precios del petróleo se desploman el éxodo de venezolanos fuera de su país superaría con creces los ocho millones el régimen de Maduro podría forzar al exilio del veinticinco por ciento de su población más de tres millones de venezolanos han buscado refugio en dieciséis países de América del Sur y el Caribe la dictadura de Ortega así titula El País un editorial en el que dice que el Gobierno de Daniel Ortega se comporta como un régimen corrupto y autocrático al que importan menos el bienestar y las libertades de los ciudadanos de Nicaragua que su propio poder cuando se empeñan

Voz 1620 35:00 eso con violencia en impedir cualquier conato de pues

Voz 1727 35:02 Ficción en ese caso sus víctimas han sido ONGs y medios de comunicación críticos contemplar cómo se extingue una democracia es un espectáculo desolador ante el que la ante el que la comunidad internacional no puede permanecer impasible y la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos cada vez más descarnada pues sí la víspera fue el Washington Post ahora es el New York Times el que ofrece nuevos datos del informe elaborado por el Comité de Inteligencia del Senado el intento ruso de influir en las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca se sirvió de las redes sociales como arma se centró en los afroamericanos mediante anuncios en Facebook dirigidos a usuarios que habían mostrado su interés por la historia negra Malcom X la operación también trató de persuadir a demócratas de que no acudieran a votar utilizó Instagram de forma aún más masiva que Facebook para columnista Kevin Rudd las elecciones de dos mil dieciséis fueron el Pearl Harbor de la era de las redes sociales un singular acto de agresión que marcó el comienzo de un conflicto permanente por cierto ante la publicación de su nuevo libro lecturas con de Haití el escritor Manuel Vicent le dice a Juan Cruz en el país las redes son las formas adoptadas por Satán para destruir a la humanidad y un artículo largo para no perderse muy muy recomendable en Letras Libres habla de Polonia y habla de Hungría pero cualquiera puede identificar el virus del sectarismo del odio que se ha inoculado en todo Occidente ese titula lo peor está por venir o eso piensa la ensayista estadounidense especializada en Europa del Este han apelaban la historia reciente de Europa del Este contiene lecciones útiles sobre la degradación de las democracias en Polonia Ley y Justicia abrazado un nuevo conjunto de ideas no sólo xenófobas sino también abiertamente autoritarias Hungría que ha caído en la estrecha trampa nacionalista ha ido mucho más allá que Ley y Justicia en la politización de los medios estatales y la destrucción de los privados ya conseguido esto último lanzando amenazas y bloqueando el acceso a la publicidad emite propaganda que culpa de los problemas de Hungría ha inexistentes inmigrantes musulmanes no europea George Soros esta deliciosamente escrita de más y menos mal que además de Portugal nos queda la poesía

Voz 39 37:08 ah sí

Voz 0301 37:13 lo escribe Valters Gomà en el último número

Voz 1341 37:16 letras Artes veía a cuenta del poeta iraní Jafar cuyo mausoleo en sillas es imán de peregrinos en el poema que inventa Dios dice Hugo Mallo visita al jardín de Hafez es para los persas y para todos los que se salvan mediante la poesía una peregrinación de paz su lugares una embajada que parece realizar lo que Zaratustra pedía hace más de mil quinientos años el ejercicio del buen pensamiento la pronunciación de las buenas palabras la comisión del buen gesto los regímenes políticos no van a poder destruir esto está inscrito en la naturaleza humana más resistente como pese a todas las atrocidades el sueño de belleza comenzará a aparecer en medio de lo más improbable el sueño de una mayor belleza va siempre a correr toda opresión

Voz 40 38:00 no sé

Voz 3 38:03 ahora les de humo al

Voz 17 38:05 Alonso armada y hoy cruzar

Voz 1727 38:08 estamos las señales de humo con Manuel Jabois señores Gallego Gallego se pueden salud Jabois moquetas gracias multas graves buenos días buenos días esa música de la poesía tenías que haberla puesto también la sección de política para luego verdad relajar un poco no estaría mal tú vienes con la historia de la modelo y activista española Angela C que no no ha ganado el Miss Universo

Voz 11 38:30 eh

Voz 1727 38:37 es la primera transexual que participa en un concurso tan controvertido hoy que hablamos de la clasificación de las mujeres como es el de Miss Universo Fatih esta historia te sugiere muchas cosas si debe sugiere varias cosas ya me lo hizo el pasado verano cuando la entrevisté hasta Chica Man pum con motivo de un reportaje en el que precisamente quería destacar un par de argumentos el primero que me lo dijo Marisa Solé todo es la presidenta de la Fundación Mujeres era de que formas estaban acomodando los concursos de belleza a la sociedad de después de la sociedad de la revolución feminista el segundo tenía que ver con el odio porque Ángela Ponce despierta odio no por lo que hace sino simplemente por lo que es pues ser ese odio además existido siempre pero ahora vamos a tener muy probablemente representación parlamentaria en España por lo tanto también tenía especial interés en ARCO mi acerca de eso yo creo que cualquier concurso de belleza puede merecer la pena si sirve a una chica como ella darle a los morros a tantísimos tantísimos las tuvieron insultando denigrado amenazando a través de las redes que cuando cuando cuando investiga acerca acerca de ella el pasado verano fíjate además ellas aquí

Voz 1620 39:44 Vista ha peleado por la visibilidad de la

Voz 1727 39:47 es a las mujeres trans cuando la conocí me bastó una frase para para conocer un poco cómo piensa que tiene pregunte cuando fuiste consciente de que eras mujer ya me dijo cuando supiste tú que a su nombre quédate que luego te en la música perfecto pienso

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:19 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias y el deporte

Voz 1161 43:42 conseguida hace poco más de una semana en Madrid ante Boca Juniors hoy saltan por primera vez al césped como el recientes campeones en la semifinal ante un rival inesperado Bruno Le Vine buenos días buenos días River Plate

Voz 0301 43:53 aparece como principal favorito en la eliminatoria de semifinales del Mundial de Clubes de esta tarde ante Al Ain el conjunto emiratí ha llegado a la competición como ganador del título local anfitrión por tanto ya ha sorprendido en el partido de cuartos estuvo perdiendo cero tres remontó y se acabó clasificado en los penaltis y en el último partido de cuartos le metió un sorprendente tres a cero a Esperanza de Túnez así las cosas a pesar de todo llega con la moral muy alta el equipo argentino así que River Plate favorito esta tarde

Voz 1161 44:25 será desde las cinco y media antes desde las dos y media partido por el quinto puesto del torneo entre las Chivas de Guadalajara mexicano y el esperadas tunecino y mañana la otra semifinal la que jugará el Real Madrid que contamos de los blancos Javier Herráez buenos días hola qué tal

Voz 45 44:36 ante muy buenos días desde Abu Dhabi donde el Real Madrid prepara el Mundial de Clubes mañana semifinal frente al Qassim al equipo japonés que hace un par de años lo puso muy complicado el Madrid de Zidane de Cristiano le ganó en la prórroga veremos lo que pasa mañana pero en principio Solari que sigue sin la bola a Isco Alarcón al malagueño tiene ya entre sus jugadores a Casemiro Benzema Casemiro en la segunda parte y Benzema de inicio el francés que dio el susto ante el Rayo Vallecano Bale trabajó al margen y parece que apunta a la final si Madrid lo consigue ojalá sea así podrá jugar el sábado frente al River Plate que sería la mejor final de este Mundial de Clubes ir también destacar que Marco Asensio se retiró nada más comenzar el entrenamiento tiene problemas en su muslo derecho Innova jugar mañana

Voz 12 45:15 eh

Voz 1161 45:16 más cosas Leo Messi recibirá hoy desde la una de la tarde su quinta Bota de Oro que le reconoce como el mejor Hong goleador de las ligas europeas correspondiente de la pasada temporada gracias a los treinta y cuatro goles que marcó en el campeonato liguero ya dos semanas de que se abra el mercado invernal de fichajes el Getafe confirmaba ayer su primer refuerzo para esta Ventana Samu Sainz desde Huesca Atlético o Almería llega hace lo de Leeds hasta final de temporada con opción de compra de seis millones de euros y sustituye al lesionado N'Diaye en Segunda Zaragoza destituyó ayer a Lucas Alcaraz segundo técnico que destituya esta temporada desde hoy vivo por Fernández es su sustituto será su tercera etapa al frente del club maño al que ya entrenó entre mil novecientos mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y seis y volvió a hacerlo después en la temporada dos mil seis dos mil siete

Voz 17 45:55 queridísimo haya algo que te inquieta te atormenta perturba que comí luego pueblo suele me preocupa dónde iría de viaje entonces para que llame para saber qué es estrenar en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con renting renting ofertas Wolkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso ha

Voz 1 48:19 en la Cadena Ser con Pepa Bueno