Hoy por Hoy (18/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días En días como hoy me pregunto a quién puede dudar de que las mujeres nos encantaría no tener que hablar continuamente de los crímenes machistas entre otras cosas porque eso significaría que no nos matan muchos hombres lo sé tampoco querrían escuchar lo que ahora vamos a contarles a Laura y la han matado cuando salió hacer algo que hacen millones de personas cada día caminar correr esa sencilla actividad se convirtió en un ejercicio de alto riesgo en apenas un segundo porque Laura era mujer y tenía de facto su libertad y sus derechos recortados en la calle una compañera me decía esta mañana a ellos cuando salen a correr les preocupa quedarse sin agua o como mucho mucho que les roben nosotras a nosotras ya Seve no conocemos todavía los detalles del crimen de Laura pero su muerte violenta se suma a un goteo insoportable que convierte en imprescindibles las leyes de violencia de género la revisión del Código penal las medidas desde la educación hasta la economía por la igualdad porque lo decimos hoy de Laura como en su día de Letizia Rosina de Diana Care de las cuarenta y seis asesinadas este año que sí constan como violencia de género o de las novecientas setenta y cuatro desde que existen registros lo que mata es la desigualdad que permite pensar que las mujeres somos sólo un cuerpo disponible

Voz 1 01:40 Pepa Bueno

es martes EEES dieciocho de diciembre el Tribunal Supremo va dar hoy el último paso antes de abrir el juicio a los dieciocho dirigentes independentistas procesados Aimar Bretos

Voz 0027 02:08 hoy el Supremo va a determinar si eso no competente para juzgar el caso lo harán los siete magistrados que juzgarán la causa el año que viene en la sala estarán presentes todos los abogados fiscales

Voz 1727 02:17 Pedro Sánchez empieza a convocar a los presidentes autonómicos del PSOE antes de la posible reunión con Quim Torra

Voz 0027 02:23 avanza hoy la SER comienza la ronda de reuniones bilaterales con Ximo Puig Guillermo Fernández Vara por ahora no está como

Voz 0055 02:29 cada Susana Díaz que está en funciones Ciudadanos Pla

Voz 1727 02:31 a las negociaciones andaluzas para intentar desligarse de Vox intenta convencer ahora al PP de que tienen que buscar la abstención del PSOE

Voz 0027 02:40 creo los populares dicen que por ahí no Juan Marín Juan Manuel Moreno Bonilla

Voz 3 02:43 la discrepancia radica fundamentalmente en que nosotros queremos buscar la vía constitucionalista que el Partido Popular está experimentando quiere buscar otras vías

Voz 1275 02:50 el cambio no es posible no es posible con el que queremos cambiar

Voz 1727 02:55 el Gobierno se ha comprometido con los sindicatos a estudiar si es viable derogar la reforma de las pensiones que hizo Rajoy en el año dos mil trece

Voz 0027 03:03 el Banco de España ha avisado ya de que eso dispararía el gasto lo que se ha confirmado el Gobierno es que compensará a las pensiones con el IPC de noviembre un uno con siete por ciento

Voz 1727 03:11 date de fondo el de las pensiones y palabras gruesas desde el Instituto de Estudios Económicos el laboratorio de ideas de la patronal española escuchen a su presidente José Luis Feito sobre las medidas del Gobierno para revertir los recortes

Voz 4 03:25 de la crisis si se materializara

Voz 5 03:28 las propuestas del Gobierno en lo concerniente al salario mínimo interprofesional a la negociación colectiva a la restauración de los registros horarios en las empresas se cometería un verdadero empleos

Voz 1727 03:41 empleo Cirio dice Feito cuando aún no se han superado las consecuencias de la austericidio y sus ejecutores lo están purgando en las urnas con el crecimiento de la ultraderecha populista

Voz 0027 03:52 hoy les vamos a contar que la Fiscalía pide al juez del caso Lezo que le embarga a Ignacio González el sueldo que está cobrando el Ayuntamiento de Madrid para cubrir la responsabilidad por los supuestos delitos que cometió

Voz 1727 04:03 en Mallorca la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para el conocido como Rey de la noche

Voz 0027 04:07 Bartolomé Cusack que es el supuesto cabecilla de la red de corrupción política policial y empresarial en torno a las grandes discotecas de Mallorca Anticorrupción le acusa de asociación criminal prevaricación cohecho y coacciones

Voz 6 04:23 cuatro va a ser usted con personas con discapacidad intelectual qué coño se suman otras normales lo peor es la película española de Javier Fesser se ha quedado esta madrugada fuera de la carrera a los Oscar no

Voz 1727 04:34 competirá finalmente en la categoría de mejor película de habla no inglesa sí han pasado el corte el documental El silencio de los otros el corto madre los dos españoles y en los deportes Marco Asensio se perderá mañana la semifinal del Mundial de Clubes Sampe

Voz 1161 04:50 no entreno en el día de ayer con una sobrecarga en su pierna derecha elecciones recuperarle para una hipotética final son duda todavía Nacho Bailey Mariano aunque el galés es el que más opciones tiene llegar a esa final igual que Benzema ya recuperado que jugará y Casemiro al que Solari todavía reservará

Voz 1727 05:02 pero sacará probablemente en la segunda parte hoy desde las

Voz 1161 05:05 media conoceremos al primer finalista saldrá del partido entre River reciente ganador de la Libertadores en Madrid y que se enfrentará a la Alain de Emiratos Árabes que acude como organizador a las dos y media quinto puesto Chivas de Guadalajara frente al esperadas de Túnez

Voz 1727 05:17 yo hoy queremos mandar un abrazo gigante a Michael Robinson

Voz 1546 05:22 la medicina ha hablado no es que tengo melanoma que tiene la mala salida pero mientras tanto yo tengo la potestad de decidir como yo podré decir estoy bien bueno de momento estoy quiero que aun géneros de ocho entre canción que me he hecho pero estoy bien

Voz 1727 05:41 ni el diagnóstico de un melanoma con metástasis le ha hecho perder el humor y la confianza en la ciencia un beso grande

Voz 4 05:50 es que

Jordi Carbó buenos días

Voz 4 05:54 los días sin advertencia ahora mismo en la mayor parte del país hace más frío que en las últimas mañanas es más es uno de las mañanas más frías

Voz 0978 06:00 lo que llevamos de otoño hecho que demuestra que no está siendo un otoño demasiado frío sobre todo el mes de diciembre pero en algunas poblaciones mejor abrigarse ahora mismo en Cuenca también en Teruel cuatro grados bajo cero en la ciudad de Barcelona siete de Mitt de mediana hay seis en Madrid también en Sevilla pero en cambio en el Cantábrico con viento del sur ahora mismo quince

Voz 4 06:20 grados en Bilbao dieciséis en San Sebastián

Voz 0978 06:22 viento del sur está azotando con fuerza Galicia especialmente las Rías Baixas donde lloverá durante gran parte de la jornada de manera copiosa también en Asturias durante la tarde en Castilla y León Extremadura cuando

son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 1727 09:50 a las ocho y diez las siete y diez en Canarias lo que se celebra hoy en el Tribunal Supremo es el prólogo del juicio al pluses los siete magistrados que juzgarán en unas semanas a los líderes independentistas se van a encontrar hoy por primera vez con las acusaciones y las defensas estarán todos en la misma sala menos unos encausados a las puertas del Tribunal Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 10:12 qué tal Pepa buenos días en la practica Alberto lo de hoy

Voz 1727 10:14 casi un trámite porque el Supremo decide si es competente para juzgar el caso el propio Supremo ya ha dicho muchas veces que sí

Voz 0055 10:20 ayer estuvimos revisando los papeles Pepa y hemos visto que sólo han dicho hasta en cuatro ocasiones en el último año la primera vez hace un año cuando admitieron a trámite la querella la última vez en junio los jueces algunos de ellos los que hoy se van a sentar frente a las defensas en este Tribuna Supremo siempre han defendido que la competencia es del Tribunal Supremo la competencia para investigar y la competencia para enjuiciar este caso Hinault el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como Ana defender hoy una vez más los abogados de los dieciocho encausados los diez abogados que defienden a los dieciocho encausados ni ellos mismos están muy convencidos de ir a salir triunfantes hoy de este Tribunal Supremo ayer por ejemplo están los decía Jordi Pina abogado de varios de ellos

Voz 15 10:58 lo afrontamos con ilusión con esperanza pero también con la conciencia muy clara de que con mucha probabilidad nuestro experimento nuestro experimentos no serán hallados por el tribunal

Voz 0055 11:10 no es probable que hoy conozcamos la decisión del Tribunal Supremo Pepa se lo sabremos en los próximos días

Voz 1727 11:15 ya no hay fecha para que empiece el juicio en sí la vista oral pero se espera que sea a finales de enero o principios de febrero lo que sí parece seguro es que los no

Voz 1321 11:23 no de presos preventivos van a seguir

Voz 1727 11:26 prisión hasta entonces algunos llevan ya un año y dos meses en prisión preventiva incluso con el juicio a punto de empezar pasarán también las navidades en la cárcel Alberto sabemos si los cuatro presos en huelga de hambre tienen intención de mantener esa protesta

Voz 0055 11:40 bueno pues ayer los representantes de los cuatro presos que están haciendo la huelga de hambre Generes convocaron una rueda de prensa en Madrid en la librería Blanquerna himnos dijeron esto lo dijo Pilar Calvo por el momento no tienen intención de abandonar la huelga de hambre

Voz 0125 11:54 cuando ellos consideren no sé si será dentro

Voz 1410 11:57 de un día dentro de dos dentro de una semana no lo sé

Voz 0055 12:00 no lo van a abandonar por el momento no tienen por qué persiste la protesta están haciendo la huelga de hambre porque dicen que el Tribunal Constitucional deja sus recursos en el cajón los deja sin resolver ITA pone su acceso a la justicia europea y ayer también negaban Pepa de forma además

Voz 0027 12:14 muy tajante y muy vehemente que estén haciendo esto para

Voz 0055 12:16 condiciona el juicio aunque lo cierto es que en este Tribunal Supremo preocupa mucho los efectos que la huelga de hambre pueda tener en ese calendario que mencionabas

Voz 1727 12:23 hasta luego Alberto gracias hasta luego Joy Xavier Vidal Folch pública Aimar una tribuna en el país que se titula precisamente contra la prisión preventiva

Voz 0055 12:31 sostiene que ya tocaría que el Supremo y el Constitucional reconsiderara en la pertinencia de que los presos sigan en prisión preventiva un año después explica que el artículo cinco punto tres del Convenio Europeo de Derechos Humanos determina que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento a partir de ahí Vidal fue el que hace un repaso por las muchas condenas que ha impuesto Estrasburgo a los distintos países incluida España por no respetar ese principio en el caso concreto de los líderes independentistas explica que tras los recursos se les ha denegado la libertad haciendo referencia a lo que hicieron y dijeron en octubre del año pasado a pesar de que tanto Juncker como los demás han ofrecido desde entonces más que indicios de una voluntad distinta dice Vidal Folch a los magistrados les toca enjuiciar los sabiendo que Estrasburgo dirá algún día la última palabra y que se juegan no sólo ya es mucho la libertad de unos ciudadanos sino el prestigio liberal de la judicatura española

Voz 1727 13:24 esta sesión de cuestiones previas que éste celebra hoy ha coincidido en la semana del Consejo de Ministros en Barcelona a la espera de que Torra decida si se reúne o no con el presidente Sánchez este viernes es la serles avanza hasta ahora que el presidente del Gobierno ha convocado ya desde hoy a los presidentes autonómicos del PSOE quiere explicarle su posición visto que algunos barones socialistas le están apretando en público para que rompa cualquier diálogo con los independentistas Inma Carretero buenos días

Voz 0806 13:52 sí buenos días va a ser una ronda de reuniones bilaterales discretas arranca hoy con los presidentes de Valencia y Extremadura iba a continuar mañana por ahora no está citada Susana Díaz que está en funciones de todas formas ayer en conversación informal con los periodistas Pedro Sánchez dio por hecho que la dirigente andaluza va a perder el poder y explicó que el ascenso de Ciudadanos y Vox en Andalucía prácticamente no tiene que ver con el panorama nacional ni con Cataluña que es la principal preocupación de los barones del PSOE con los que se va a reunir estos días también temen la negociación de los presupuestos con los independentistas en plena precampaña de las municipales y autonómicas que es la idea de Pedro Sánchez intentar que Esquerra Ana de Cataluña I P de Cat Dem vía libre a sus presupuestos sino lo consigue ayer admitió abiertamente el presidente que no puede llegar al final de la legislatura aunque evitó aclarar la fecha el adelanto que también será tema de conversación con los barones del PSOE que rechazan el Súper Domingo de mayo de todos modos el presidente no ha tirado la toalla con los presupuestos van a depender mucho de lo que ocurra estos días en Cataluña allí va a llegar el Gobierno además repartiendo dinero va a aprobar una inversión de casi cien millones de euros para mí

Voz 1727 15:00 mejoras en las carreteras catalanas Pepa gracias in my en un intento por tensar las costuras internas del PSOE sobre este tema Ciudadanos pide por un lado ayuda a los socialistas en Andalucía y por otro va a forzar hoy en el Congreso un debate sin efectos prácticos sobre el ciento cincuenta y cinco ha presentado una proposición no de ley en la que pide que es el envíe a Torra el requerimiento previo a la suspensión de la autonomía

Voz 1546 15:24 se va a definir todo el mundo de quién está en la aplicación de la Constitución Cataluña y quiénes no quieren aplicar la Constitución para que no se enfade no sé qué

Voz 1727 15:34 llega Andalucía la noticia que lo ha empañado todo en las últimas horas es el luto por Laura lo Elmo de un momento a otro debería empezar la autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Huelva pero fuentes policiales aseguran que todos los indicios apuntan a que murió de forma violenta estaba semidesnuda la Guardia Civil investiga como sospechosos algunos vecinos del pueblo a los que no ha conseguido localizar por ahora Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 16:00 qué tal buenos días Si la autopsia como dices va a ser clave por dos cosas Pepa para ver si aparecen restos de alguien de ese presunto agresor que es lo que barajan fuentes de la investigación porque lo que parece claro hasta ahora Pepa es que no es una muerte accidental además de autopsia nos va a dar datos también para ver cómo murió Lauro Olmo y está autopsia Se va a conocer en las proxy las horas el cuerpo ha sido localizado a cinco kilómetros de El Campillo Nacional cuatrocientos treinta y cinco cerca de una acequia hice descarta que la joven pudiese llegar por su propio p hasta esa zona de bosque sus pantalones aparecieron a doscientos metros del lugar donde se encontró el cadáver estaba tapada con ramas la última llamada que hace Laura desde su móvil es el miércoles cuatro de la tarde habla con su novio le dice que se va a correr cuatro horas más tarde un repetidor recoge la última señal de su teléfono a nueve kilómetros de su casa yo Jo en la dirección contraria en la que se encontraba su cadáver los investigadores trabajan con varios sospechosos vecinos del pueblo aunque ninguno está localizado el equipo es encargo de la búsqueda de Diana Acker ese equipo de la UCO

Voz 16 16:59 trabajo que trabaja en Madrid lleva desde el sábado en la zona han tomado declaración a familiares y vecinos Ana sabemos cuándo se conocerá el resultado de la autopsia o todavía no todavía no pero yo creo viendo cómo se ha transcurrido otros casos viviendo como sea dirimido yo creo va a ser en las próximas horas un abrazo hasta luego hasta luego fíjate Jabois yo pensaba hoy en la vida truncada de

Voz 1727 17:18 Laura eso está ahí ya tan joven pero también en las vidas truncadas de todo su entorno porque Laura era novia era hija hermana era amiga era vecina todo una comunidad de afectos para la que la vida ya no será igual y esta Navidad dos mil dieciocho será sin ninguna duda la más dura de su vida no

Voz 1389 17:38 sí porque una muerte ponen pues tienen tienes esas consecuencias doblan por todos las las campanas fíjate acerca del todas las informaciones que están llegando entre los privilegios de ser hombre esos privilegios que todavía muchos no sólo niegan sino que además consideran agravios está el de la soledad nosotros podemos ir solos a cualquier parte viajar solos volver a casa solos a la hora que nos de la gana tú me dirás oye y una mujer también preconiza se pone a funcionar el algoritmo el algoritmo que decide la probabilidad de que pueda ser violada o asesinada no ese algoritmo funciona con variables la zona en la que estés la ropa que lleves tu actitud tu forma de caminar la cercanía de un asesino de un violador y algunas de esas variables socialmente funcionan como agravantes pero agravantes no del asesino sino de la víctima este es el mundo en que vivimos es lo que tenemos que cambiar entre todos que en el siglo XXI una mujer pueda salir sola de casa sin tener miedo en el Primer Mundo en el segundo mundo también el Tercer Mundo en cualquier mundo

Voz 1321 18:40 salir

Voz 1727 18:41 volver cómo saliste sin tener que tener miedo

Voz 4 18:44 sin estremecerse un abrazo y un beso

Voz 1727 18:47 precisamente esta semana el comité de expertos encargado de estudiar la reforma penal sobre delitos sexuales va a entregarle su informa el Gobierno es el va a entregar sin definir jurídicamente lo esencial en qué consiste la falta de consentimiento van a poner algunos ejemplos genéricos poco más Mariola buenos días

Voz 0259 19:06 a los expertos de la Comisión penal no llegan a especificar en su informe que es él no es no no han querido meterse en esta espinosa cuestión y algún miembro consultado ha llegado a manifestar que definir el consentimiento explícito en una relación sexual no puede ir en una ley de todas formas el documento si hará alguna alusión con casos muy evidentes por ejemplo no hay consentimiento si la mujer ha sido drogada para anular su voluntad con sustancias como la abundancia si la víctima ha sido agredido violada de forma sorpresiva sin tener capacidad para defenderse la Comisión enviará en los próximos días el informa el Ministerio de Justicia con la propuesta fundamental de eliminar del Código Penal los abusos sexuales y considera a todo ataque a la libertad sexual como agresión y violación cuando haya penetración finalmente los expertos han decidido mantener las penas máximas para la violación hasta los quince años como hasta ahora siempre que además de usar la violencia y la intimidación concurran circunstancias agravantes

Voz 1275 20:12 a qué tal buenos días con pocos cambios de momento la previsión del tiempo hoy más sol y temperaturas que como mucho llegarán a los diez grados El Ayuntamiento de Madrid no permitirá que los residuos del vertedero de Alcalá de Henares lleven a Valdemingómez más problemas en la gestión de las basuras de la región se lo venimos contando esta esa planta de Valdemingómez fue una de las soluciones que planteó la comunidad de Madrid para aliviar la situación en Alcalá donde el depósito de residuos está a punto de llegar a su nivel máximo mientras se termina la planta de Loeches qué lava sustituirlo anunciaba hace un par de meses el consejero Carlos Izquierdo

Voz 17 20:45 la Comunidad de Madrid quiere eliminar los vertederos de nuestra región y sustituirlo por centros de tratamiento de residuos vamos a empezar con el vertedero de Alcalá de Henares que queremos eliminar y construir un gran complejo de reciclaje en Loeches vamos a destinar casi cincuenta y ocho millones de euros ya hemos librado los primeros diecisiete millones

Voz 1275 21:01 esto sí es resolver los problemas no va a estar lista hasta el año dos mil veinte así que por ahora sigue sin haber solución para las doscientas mil toneladas de basura que van a parar cada año Alcalá de Henares el Ayuntamiento de Madrid en una carta remitida al consejero de Medio Ambiente dice que es inviable trasladar los residuos a Valdemingómez porque entraría en contradicción con los esfuerzos que se están haciendo desde el Consistorio para avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible y además dicen también que sería injusto para los vecinos del sureste se estaban calentando con una barbacoa y ahora mismo están en el hospital una familia de Griñón con tres hijos menores entre ellos un bebé de nueve meses han resultado intoxicados por inhalación de monóxido de carbono por esa barbacoa con la que calentaban su vivienda una casa baja de esa localidad el uno dos los ha trasladado a todos a los cinco al Hospital SER Madrid Sur Davis ayudó buenos días

Voz 1263 21:49 hola qué tal Laura buenos días y fueron trasladados al hospital de Parla aunque fueron estabilizados en su propia vivienda donde les atendió personal del Summa la familia al completo el padre treinta y seis años la madre veinticinco años los pequeños entre ellos un bebé de tan

Voz 4 22:04 sólo nueve meses que se estaban calentando en su casa como decías con una barbacoa quedaron intoxicados por monóxido de carbono

Voz 1275 22:14 Martes dieciocho de diciembre más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 18 22:17 padres y madres de la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo han escrito una carta la alcaldesa para

Voz 1727 22:22 collar y pedir la continuidad de los profesores que se han quedado

Voz 18 22:25 trabajo llevan tres meses sin cobrar la escuela cierra por quiebra dejando trescientos alumnos sin clase

Voz 1275 22:30 el Supremo condena al Ayuntamiento de Madrid a pagar más de cien mil euros por las costas del caso Guateque el alto Tribunal ya confirmó en junio la absolución de todos los procesados de esta presunta trama de corrupción Polly

Voz 18 22:38 tal en la etapa de Gallardón del Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un fondo de capital riesgo municipal para garantizar inversiones de impacto social y movilidad sostenible lo cuenta cinco días serán cincuenta millones de euros y es la primera vez que el Consistorio lleva a cabo una iniciativa de este tipo

Voz 1275 22:51 dentro de Rivas va a presentar una querella contra los crímenes del franquismo que aprobó el pleno en enero de dos mil dieciséis la querella cuenta con los testimonios de vecinos represaliados recogidos por la oficina municipal de atención a las víctimas de la dictadura

Voz 19 23:05 en los deportes

está pendiente ahora mismo del estado físico de varios jugadores de cara a la semifinal de mañana en el Mundial de Clubes Sampe buenos días

Voz 1161 23:18 buenos días Laura ska es baja casi segura Marco Asensio sobrecarga en su pierna derecha y sin haber entrenado ayer son duda Nacho Mariano email que entrenaron a parte del grupo el que permitía el que parece que terminará jugando es el galés pero en la final se recuperan Casemiro y Benzema aunque el brasileño lo reservará todavía para la hipotética final hoy desde las cuatro menos cuarto rueda de prensa oficial del técnico Solari previa al partido ante el Kadima japonés al que los blancos ya ganaron con problemas cuatro dos en la prórroga en la final de dos mil dieciséis Además al Getafe confirmaba ayer su primer refuerzo en el mercado invernal Usain sustituye lesionado N'Diaye llega cedido hasta final de temporada con opción de compra de seis millones de euros y en baloncesto tenemos partido de la jornada nueve de la Champions FIBA a las ocho de la tarde ante el Fuenlabrada

soy veinticuatro vamos a volver a las carreteras como sigue el ahora apunta dgt María Herrero buenos días

ambos han también la previsión del tiempo Jordi Carbó meteorólogo buenos días buenos días tiempo soleado con

son las ocho y media las siete y media en Canarias en unos minutos vamos a entrevista en Hoy por hoy a la vicepresidenta del Gobierno a Carmen Calvo a tres días del Consejo de Ministros en Barcelona hoy además el Tribunal Supremo va a dar el último paso antes de iniciar el juicio el proceso

Voz 0027 30:28 determinaran si es competente o no para enjuiciar la causa en la que están procesados dieciocho líderes separatistas entre ellos los nueve que están en prisión provisional de sobre la justicia noticia que avanza hoy la SER la Fiscalía Anticorrupción pide al juez del caso Lezo que le embarga e Ignacio González el sueldo que está cobrando del Ayuntamiento de Madrid de hecho la Fiscalía quiere que el ex presidente de la Comunidad se quede solo con el salario mínimo Miguel Ángel Campos

Voz 1552 30:51 la fiscal reclama el decomiso de las percepciones íntegras excepto el salario mínimo que seguiría cobrando González la petición Anticorrupción se produce para cubrir las posibles responsabilidades civiles por los múltiples delitos entre ellos el de organización criminal de los que viene siendo acusado en la operación Lezo el magistrado que aún no ha tomado una decisión al respecto ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que notifique a cuánto ascienden los emolumentos del ex presidente el pasado mes de octubre el consistorio notificó a Ignacio González su reingreso en el Cuerpo municipal de funcionarios tras la petición del imputado estaba obligado a ello al no existir ninguna medida cautelar que le inhabilita Se para el caro

Voz 0027 31:31 aquí la Universidad Rey Juan Carlos pide cuatro años de cárcel para Cristina Cifuentes por falsificar supuestamente el acta de su trabajo fin de máster

Voz 4 31:45 y a esta hora la de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos Vox la hipertrofia de lo español y el independentismo la propia de lo español no hacen sino reforzarse como centro de la política nacional acapara la atención y las conversaciones a precio de saldo por qué no están siendo combativos con el despliegue de un pensamiento español moderno democrático e integrador es o no existe nos ha olvidado sino que son simples dianas para el lanzamiento de nuestros datos se ha perdido la costumbre de combatir las ideas con ideas Orense prefiere fumigar las ajenas por pura pereza intelectual para fumigar las les regalamos el protagonismo la batuta argumental el Prime Time de nuestra vida pública Vox se está beneficiando de gigantesca campaña de publicidad que eleva a hacer crecer como ni imaginamos porque además de descalificar sus propuestas programáticas muchas de ellas deleznables habría que defender las propias y ponerlas en valor no hay mejor cordón sanitario que las convicciones no necesitamos murallas tenemos ciudadanos dijo Tucídides pero como nuestras convicciones están cansadas gastadas y FAS sólo ponemos estruendo verbal sin nada dentro lo mismo ocurre con el independentismo no basta con agotar los adjetivos para descalificar lo hay que poner sobre la mesa ideas planes proyectos políticas alternativas sino que es publicidad

Voz 1546 33:01 lo que ratifica

Voz 1727 34:26 mañana de martes en Hoy por hoy con Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días muy buenos días con Lucía Méndez cómo estás periodista del mundo hola buenos días Pepa Joaquín Estefanía junto a la directora del país buenos días olvidados Carmen Calvo vicepresidenta el Gobierno muy buenos días la drama la frecuencia de las muertes violentas de mujeres vicepresidenta hace que cada vez que la entrevistó tengamos que empezar lamentando un crimen en esta ocasión el de Laura luego estamos pendientes de la autopsia pero todo apunta a una muerte violenta

Voz 34 35:01 graciosamente apuntaba una muerte violenta y esto nos coloca en muchas tesitura pero yo diría que dos una que no podemos seguir recibiendo las mujeres y las posiciones del feminismo político que definitiva lo que hacen es desarrollar la democracia por por la parte central que es la igualdad entre hombres y mujeres una una consten una contestación constante que que banaliza en muchos casos la situación que padecen que padecemos la mujer en todo en todo el mundo y que hace que tengamos que pagar precios crueles y altísimo por nuestra libertad pues me ha hecho la seguridad por los particulares delitos que se cometen contra nosotras por por las circunstancias complicadísimas en las que a veces tenemos que seguir viviendo nuestra propia libertad de la de esta chica para salir a correr el Estado y la democracia el siglo XXI tienen que seguir haciendo mucho por la seguridad que implica muchas cosas

Voz 1727 35:59 hay que mejorar

Voz 34 36:00 la la la tipificación de algunos delitos que tienen que ver contra nuestra libertad sexual y hay que seguir trabajando también me muchas medidas de carácter penitenciario que controlen que sigan haciendo un esfuerzo importante por todo el mundo de la reincidencia de los delitos que son gravísimos porque son contra nosotras es decir que hay que seguir haciendo muchos esfuerzos que lo tiene que hacer el Estado y que tenemos las mujeres todo el derecho del mundo a pedir la democracia que no respondan más y mejor

Voz 1727 36:33 a propósito el comité de expertos encargado de estudiar el endurecimiento penal contra los crímenes sexuales va a entregar su informe al Gobierno lo contábamos esta mañana parece que del sólo sí sí se limitan a poner un par de ejemplos como el efecto sorpresa la agresión sexual o la violación en el metro por ejemplo la anulación de la capacidad de reacción con pastillas con alcohol como debería quedar jurídicamente vicepresidenta y no es no

Voz 34 37:01 bueno de momento nos movemos en un en un documento de asesoramiento simplemente es verdad que hay que mejorar mucho las condiciones de seguridad y no me refiero sólo para la mujer en concreto sino de seguridad jurídica de cómo se se alcanza hice verifique el consentimiento pero lo que está claro es que independientemente de las conclusiones del informe de asesoramiento el Gobierno tomará decisiones que garanticen de manera exhaustiva lo que algunos países también ya han podido alcanzar y es que el consentimiento tiene que ser rotundo y claro que ahí sólo vale la libertad muy protegida de las mujeres para acceder a tener relaciones íntima es decir que el informe que que ya tenemos que tiene la ministra de Justicia que ayer por la tarde hablábamos lazo de esto está en unas líneas de avance pero será el Gobierno el que decida finalmente cómo va a circular el proyecto que nosotros podamos de reforma

Voz 1727 38:01 sobre Cataluña tiene el Gobierno seguridad de que el encuentro Sánchez Torres se va a producir

Voz 34 38:07 pues mire es que se debería producir por razones de de lealtad yo diría que de cortesía institucional entre entre el Gobierno de España hay Esteve Gobierno autonómico yo creo que que si yo trabajo para ello como trabajo cada día en relación al problema de las comunidades autónomas en este caso de la realización de un Consejo de Ministros en Cataluña yo creo que sí

Voz 1727 38:35 cómo espera como espera la respuesta vicepresidenta por teléfono por escrito también como la invitación

Voz 34 38:40 bueno mire a enviamos una carta hay ayer mismo estuve hablando con el vicepresidente con la a vicepresidenta la consellera Altadis trabajamos yo hablé con el vicepresidente de la Junta de Andalucía para organizar la visita a Sevilla Iago igual yo creo que habrá habrá un encuentro mire es que el artículo dos de la Constitución obliga por igual a la unidad del Estado a que España es un solo Estado yo vida obliga por igual a que los territorios tienen el derecho a la autonomía ambas cosas tienen que ser sostenibles en un equilibrio en el que hace falta que todos los dispongamos a la política en otra cosa a la política que en democracia significa reconocer no encontrar salidas en otras salidas que no siempre son fáciles en este asunto son bien complicada pero pero quiénes proclaman en frases más o menos ocurrente respuesta a Catalunya que tienen que ver con con medidas excepcionales tienen también que tener en cuenta que además de la unidad del Estado español está el derecho a la autonomía los territorios que tampoco puede ser conculcado y esa es la vía en la que el Gobierno transita que por cierto es exactamente la que exige la constituye

Voz 1727 39:59 somos un gobierno mixto

Voz 34 40:01 defiende el equilibrio de la Constitución que está en el artículo así que habrá un encuentro y hablaremos de los problemas de Cataluña de la crisis y el independentismo ha provocado pero que hay que resolver por por vías de de carácter completamente razonable y equilibrada

Voz 1727 40:21 es un tránsito difícil ese ahora el que señala la vicepresidenta aceptarían ustedes una reunión entre varios miembros de cada Gobierno como parece que piden los independentistas son sólo manejan el cara a cara entre ambos presidentes

Voz 34 40:33 pero mire vamos a hacer no vamos a hacer una reunión de carácter dual de los gobiernos porque el Gobierno de España lo es también de Cataluña eso va por delante que era la idea que en principio el Gobierno Margarita ofreció nosotros la respuesta que vimos fue que se trata de la visita a una comunidad autónoma estamos en nuestro país es bastante razonable que el Gobierno de España se reúna en una ciudad española Barcelona y a partir de ahí la fórmula pueden ser más o menos adecuada a los problemas a las circunstancias de cada comunidad autónoma y fuimos nosotros los que no ofrecimos la posibilidad de que los presidentes se dieran porque había un acuerdo entre ambos para ver si en Barcelona y el presidente Sánchez va a cumplir su palabra ahora pero no había ningún problema en que no pudiéramos encontrar algún que otro miembro de ambos gobiernos porque necesitamos en Cataluña dialogar necesitamos en Cataluña encontrar salidas esto creo que lo ve todo el mundo lo que no se va a producir es una reunión y no porque eso no tiene nada

Voz 1727 41:43 sentiros ni formal Mike sustancia

Voz 34 41:45 porque somos el Gobierno de Cataluña nosotros también

Voz 1727 41:48 el Gobierno el Gobierno central quiere las llamadas a la calma y a la moderación que hace ahora el mismo Torra que llamaba a los CDR apretar o que cuestionó la tarea de los Mossos temen de verdad problemas de orden público porque contamos cada día cómo se organiza el recibimiento que le van a hacer determinados grupúsculos

Voz 34 42:06 y mire puede ser más o menos entendible que una sociedad como la catalana que tiene es en sí una parte importante de su población que no la mayoría social en un proyecto independentista fin se exprese hasta ahí lo podemos entender lo que no sería admisible es que haya ningún problema de seguridad ni para los ciudadanos que se manifieste ni a favor ni en contra ni desde luego para el Gobierno pero fíjese señora bueno sí lo pusiéramos al Recre si el Gobierno de España no pudiera ir o no fuera a un territorio porque sintiera que no puede estar allí por alguna razón el Gobierno España va a España que es Cataluña a Barcelona que es una de las ciudades de este país de Europa íbamos a hacer nuestro trabajo cotidiano por cierto de un Consejo de Ministros que como ya se acerca el final de año podían muy cargado de asunto Soto general

Voz 1727 43:01 si no te ven no venga propósito que el Salario Mínimo Interprofesional la subida que es una cosa muy importante queda eclipsada esa subida ese esa aprobación pues por el clima político que evidentemente extenso

Voz 34 43:14 o fíjese es que frente a quienes pretenden que todo esté constantemente trufado de excepcionalidad decide tensiones lo que hay que reaccionar es constantemente como una madurez profunda a la normalidad para que el salario mínimo interprofesional entre en vigor el uno de enero hay que adoptarlo ya Barcelona es un buen lugar ningún problema para esto nosotros tenemos dos consejos es XXI del XXVIII que tienen que muy cargado de asuntos porque alguno por lógica como ocurrirá en cualquier otro espacio de nuestro país además del Consejo de Ministros porque nos acercamos al XXXI siempre hay muchas cuestiones que tienen que estar por calendario normalidad normalidad frente a quienes pretenden la excepcionalidad constante porque les conviene en esto hay demasiada gente en la excepcionalidad constante para cosas que verdaderamente lo merecen ni para cosa que puede que convengan a la en fin

Voz 1727 44:14 está queriendo decir que quienes quieren la excepcionalidad no están sólo en Cataluña

Voz 34 44:18 pues evidentemente que no mire el el señor Aznar invita a todos lo día Akin cumplamos la Constitución bueno señor Aznar ya no metió en una guerra mientras que que hablaba con el movimiento de liberación así que sabemos muy bien cuáles son los contenidos de las propuestas que hace el señor Aznar pero las hace detrás de un partido político que ha sido sabiamente nuclear de los cuarenta años de democracia como es el Partido Popular y desde luego no nos sorprende porque repito cumplirla constituyó es cumplir la Entesa incumplir la entera es cumplir el artículo dos en sus dos ejes la unidad del Estado español

Voz 1727 45:00 y el derecho a la autonomía en nuestro país

Voz 34 45:03 no es posible suspender una autonomía no lo permite la Constitución

Voz 1727 45:06 se aprobarán medidas específicas para Cataluña venimos contando una inversión importante en en la mejora de carreteras no de infraestructuras

Voz 34 45:13 bueno es que Cataluña tenía un déficit de de de inversión es importante en algunas cuestiones el presidente Rajoy de vez en cuando iba ya hablaba de titulares súper millonarios pero eso no se traducía luego en ejecución real este Gobierno con con su defecto si con sus virtudes se coloca siempre intenta colocarse siempre en la vía real de los hechos nosotros tenemos pendientes pero casi todos los viernes vamos sacando una ejecución importante para infraestructuras de este país que estaban bloqueadas que ésta era la fórmula del anterior gobierno de tener unos presupuestos que luego no eran reales

Voz 1727 45:52 bueno pues acá Cataluña

Voz 34 45:55 bueno pero habrá también algunas decisiones que que sean también importante en nosotros con llevar el Consejo de Ministros a Cataluña el presidente que pretende primero su mensaje importante nosotros somos el Gobierno de todos los españoles pero entendemos muy bien la estructura territorial de este país parece que ha dado unos frutos

Voz 1727 46:16 extraordinarios en cuarenta años

Voz 34 46:19 no hace falta que no solamente los independentista ni de lejos pretendan romper la unidad del Estado español y el orden constitucional pero también hace falta que sigamos respetando las instituciones catalanas cuando pedimos a ello que respete no solamente sus propias instituciones sitúan también el resto de la estructura del Estado

Voz 1727 46:38 sí sí falta ese pulso ahora yo desde luego

Voz 34 46:41 el Gobierno ahí no le tiembla sé que

Voz 1727 46:43 algo que liberar lo sé lo sé pero una última pregunta que le va a decir el presidente Sánchez cuando reciba porque empieza a recibir a presidentes autonómicos socialistas que están algunos muy preocupados e incluso enfadados y lo dicen en público por ejemplo Javier Lambán presidente de Aragón que ha pedido que se ilegalice a los partidos independentistas

Voz 34 47:01 bueno pues es que a los partidos sólo se les puede ilegalizar cuando tienen vínculos con la violencia no por sus ideas las ideas en una democracia son necesarias defendible aunque no te guste aunque como presidente de Sánchez el otro día al independentismo se combate con argumento se le combate diciendo lo que solemos decir en este Gobierno todos los días que no hay nada progresista ni nada mejor en una salidas de Cataluña al Estado español y fuera de Europa eso es hacer política iré eso sabemos mucho porque hemos tenido que combatir muchas situaciones difíciles en este país y es verdad que los compañeros que van a ir a las elecciones autonómica pues bueno evidentemente están preparando las precampaña las posibilidades que tiene las estrategias que tienen que es lo que hay que hacer que lo que hay que hacer en la política siempre pero ahora quizá un poco más la situación es que vivimos en España en cualquier lugar del mundo son más compleja hizo lo que requiere es pensamiento más complejo también

Voz 1275 48:00 bueno pues si terminamos de verdad preparan ustedes un decreto para evitar que Franco terminen la Almudena publica hoy la razón que se han planteado cederle el Panteón de El Pardo a la familia del dictador