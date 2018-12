Hoy por Hoy (18/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 la vicepresidenta del Gobierno reivindica aquí en Hoy por hoy la reunión del Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona como un gesto de normalidad política frente a quiénes dice quieren vivir instalados en la excepción entre ellos señala a José María Aznar Aimar Bretos

Voz 0027 00:40 Carmen Calvo insiste en que la Constitución obliga a respetar tanto la unidad de España como la autonomía de las distintas comunidades

Voz 3 00:46 normalidad frente a quienes pretenden la excepcionalidad constantes porque les conviene ir en esto hay demasiada gente en la excepcionalidad constante

Voz 1727 00:56 a queriendo decir que quienes quieren la excepcionalidad no están sólo en Cataluña

Voz 3 01:01 pues evidentemente que no diré el el señor Aznar invita a todos los días aquí cumplamos la Constitución

Voz 0027 01:08 la vicepresidenta se ha mostrado convencida también de que finalmente sí habrá reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra comparte opinión con Artur Mas que ha estado hace unos minutos en la SER en Cataluña después de que el Tribunal Supremo de redujera ayer su condena por desobediencia expresidente catalán dice que no se pueden desperdiciar las oportunidades de diálogo

Voz 4 01:25 la que tengan Parla o piensa echando porque las ocasiones que tengan hablar obviamente hay que aprovecharlas no sea oficializado pero tengo la esperanza se encontrará la manera de hacerlo de la esperanza de que unos y otros sabrán encontrar la manera de comenzar este diálogo que muchos reclamamos desde hace

Voz 5 01:42 en esta fama a usted

Voz 0027 01:45 la Audiencia Nacional empieza a modular la aplicación del Código Penal tuiteros según ha sabido la SER ha absuelto a un joven de veinte años que dijo arriba GRAPO Al Qaeda ETA Alberto Pozas en un primer momento fue condenado a un año de cárcel pero ahora la Audiencia Nacional rectifica y le absuelve porque dice eran cuatro tuits escritos en caliente no un riesgo real de terrorismo Eric deberemos es su abogado

Voz 5 02:05 si este tipo razonamiento hubiera llegado hace seis meses habría mucha gente que no estaría hoy condenada

Voz 0027 02:10 está por ver si la Fiscalía lleva el caso ante el Supremo el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó en Castellón acusa su ex exalcalde que ahora es diputado nacional del PP el acusa de corrupción fúnebre creen que se inventó muertos para beneficiar a algunos vecinos en el reparto de nichos ya cambio conseguía votos los peores nichos iban para los muertos ficticios Isabel Villar

Voz 6 02:28 el Ayuntamiento abierto uno de los nichos bajo sospecha ya comprobado que dentro no había nadie que el nombre del supuesto difunto no existe acusan al exalcalde a Óscar Clavell de ordenar este encierro falso por intereses electorales un asunto que ya pasó por la justicia pero fue archivado aún así el Consistorio siguió adelante hasta demostrar este nicho fantasma y piden ahora que se asuman responsabilidades políticas

Voz 0027 02:48 y hoy termina guerra tres

Voz 7 02:52 cada persona unos pocos héroes

Voz 8 02:56 a otros les arrebata humanidad hasta vivir el guión sonora de Podium podcast llega a su último capítulo va a estar disponible esta mañana termina la historia apasionante de la periodista Jimena Torres que acumula ya doscientas mil descargas en Podium podcast punto com

Voz 0027 03:24 el capítulo de

Voz 9 03:29 eso es la ingeniería social del Partido Socialista como ellos me gusta cazar bien a los toros buenos con su casa su casposo yo lo que pido es libertad que dejen de prohibir los toros que dejen de demonizar a los cazadores a los pescadores que dejen de hablar de asesinatos de toros asesinatos de truchas nosotros hemos tenido la oportunidad de seguir la jornada de caza completa de cómo marcha el artículo ciento cincuenta y cinco a la que se Malet

Voz 10 04:06 quiero agreste Serranía de la mitad sur me preocupa esa ralentización de la negociación más lento va a ser difícil tiene

Voz 11 04:16 cambio en cambio real los buitres esperan en esta oportunidad participar ellos también del festival se atreven a torpedear ese cambio diciendo que con voz no hay negociación sin construir país que asumieron podríamos llamarle

Voz 10 04:32 la última fiel a nuestro país ha llegado el episodio más fascinante que tiene lugar en la Serranía

Voz 1704 04:41 a lo largo de todo en la que otras hijo de ministro a desviarse en Barcelona

Voz 12 04:47 no necesitamos más fotografías a la paz a la concordia Allen

Voz 1727 04:52 centro estamos obligados todos

Voz 12 04:54 realismo con coraje para una solución política para Cataluña señor Torres

Voz 1995 04:59 aunque algunas cuestiones no nos gusten sigue siendo presidente de la Generalitat

Voz 9 05:04 y asesinatos de toros asesinatos de truchas o asesinatos de corzos

Voz 1727 05:37 también esta mañana de martes con Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo y Lucia Mendes vamos a ir enseguida Andalucía para ver en qué puntos se quedan las negociaciones tras el parón que marcó ayer ciudadanos vamos a ir enseguida pero este este viernes aprueban al Consejo de Ministros lo lo comentábamos con la vicepresidenta que ha estado en Hoy por hoy hace unos minutos se aprueban la subida del salario mínimo interprofesional a novecientos euros es una una subida importante es probablemente uno de los hitos de esta legislatura dure lo que dure la legislatura dure lo que dure que eso es otra incógnita es un es un debate que ahora mismo conduce a la melancolía no porque está en manos del presidente del Gobierno el ya sabemos que dijo ayer en la copa de Navidad que que su intención es sin agotar durar todo lo que pueda sacar adelante los presupuestos no se sabe con quién el caso es que este este viernes aprueba la subida del Salario Mínimo que es una reclamación de los sindicatos de la sociedad que es producto del pacto social con la patronal también bueno pues hemos escuchado esta mañana al presidente del Instituto de Estudios Económicos que es un laboratorio de ideas de la patronal española decir lo siguiente se llama José Luis Feito hoy decir lo siguiente sobre las medidas económicas de este Govern

Voz 13 06:56 no si se materializara las propuestas del Gobierno en lo concerniente al Salario Mínimo Interprofesional a la negociación colectiva a la restauración de los registros horarios en las empresas Se cometería un verdadero empleos

Voz 1727 08:45 como un rayo cuando el Gobierno dice que va a estudiar con los sindicatos la posible derogación de la reforma de las pensiones que aprobó Rajoy en el año dos mil trece

Voz 0958 08:53 sólo le falta volver de nuevo a la reforma laboral para recordar que etapas anteriores del Banco de España no hablaba de todas estas cosas pero no hablaba de lo que le correspondía

Voz 1727 09:02 Banco de España como un rayo de decir que eso dispararía el el gasto en una

Voz 0842 09:07 sí yo es que creo hay tres temas altas cotas tema así llegan algunos hay que discrepar absolutamente lo que dijo ayer Feito y en otros yo creo que hay que dar la razón yo creo Rosario mínimo interprofesional es una medida razonable querida deseada yo creo que bienvenida no y no creo que tenga los efectos que dice el Banco de España de de incorporar la excesiva rigidez en el mercado de trabajo no puede que en algún caso sí que harán

Voz 1727 09:31 creo cedió menos sepultó

Voz 0842 09:34 en absoluto sin embargo yo creo que el tema de tocar la reforma laboral sí que puede ser dramático para las pymes españolas y lo digo con conocimiento de causa no es decir el coste de de reducir plantilla por tanto tener que asumir la indemnización provocaba que no se contratar a la gente y lo digo que eso contratada de manera fija no lo digo con con esto que soy asesor de pymes tengo una propia primero eso sí

Voz 0958 09:57 sería dramático no voy a decir eso no está en este lo que están discutiendo en estos momentos eso precisamente no

Voz 0842 10:03 bueno pero es que se ha hecho una referencia por parte Feito ahora digo eh efecto he dicho eso digo que yo hay sí estoy de acuerdo con él discrepo con el Salario Mínimo estoy de acuerdo en estoy en cuanto a la de las pensiones pues yo lo he dicho muchas veces es una barbaridad efectivamente el tema de las pensiones pero eso sí imputable a todo el arco parlamentario porque por demagogia pro no atreves o por no saber cómo hacerlo incluso el PP que a principio cuando como Gobierno no lo no estaba por la labor ahora lo han aceptado todos con lo cual es es un drama nacional que tenemos unos partidos políticos todos que no sabe cómo arreglar el problema que no se atreven arreglarlo o ambas cosas a la

Voz 1727 10:40 quizá porque se tragaron sin masticar ya del austericidio que ha tenido consecuencias políticas que estamos todavía padeciendo entre otras el crecimiento de los populismos de todo signo y que ahora claro ahora no se atreven a entrar en los debates de fondo sino hubiera masticado un poco aquella pastilla en aquel momento Proa no sé si no estaríamos aquí pero quizá no estaríamos

Voz 1 11:00 Lucía relación con España

Voz 14 11:03 es que no se atrevan es que España lleva tres años sin gobierno sin estabilidad política sin reformas ni pueden hacer esa ni hacen nada más de este esta es la realidad de nuestro

Voz 0842 11:15 el problema es pensiones públicas no vine de hace tres años

Voz 14 11:17 bueno sí lo hace probablemente bien pues bueno pues tres años más no sea que a lo mejor podrían haberle hincado el diente no pero tres años más perdidos hombre yo yo creo que el Banco de España nunca se ha distinguido por ser muy generoso no con los derechos de los trabajadores de este país pues ni por ser muy generoso con la redistribución más bien me está en en otras posiciones

Voz 15 11:41 y en fin nadie le ha pedido ha habido una

Voz 14 11:45 comisión parlamentaria a propósito de el desastre de las cajas y el rescate

Voz 1727 11:50 y la supervisión así nadie

Voz 14 11:52 casi nadie le ha pedido cuentas al organismo regulador ni a los personas que han estado a pesar de que hay muchísimas dudas incluso informes internos de hace tiempo diciendo que en fin que que que se estaba haciendo la vista gorda en relación con determinadas cajas hombre yo a mí me es verdad que todos los días lo vimos en en esta antena hay en todas hoy en día en España cualquier persona puede decir cualquier cosa cualquier persona con responsabilidad puede decir cualquier tontería

Voz 0842 12:22 Alegret si la Sagrera dice él

Voz 1727 12:25 el exceso de

Voz 15 12:27 de de verborrea que

Voz 14 12:29 que nos que nos que nos asola dejar sola a la vida pública y la vida política oyes que se oyen unas cosas que dices pero y visto cómo es posible que que puedan decir y que en fin por eso me refiero a lo del señor Feito pero deberían ser más responsables y tú acabas de decir la palabra clave el ascenso de los populismos es que todo eso tiene una causa es que no ascienden porque la gente haya vuelto loca ni porque los líderes populistas sean súper inteligentes ni tengan un plan preconcebido y ahí bueno ni y en fin yo sé que hay mucha literatura sobre esto ni por qué Putin está detrás de esto es decir esto pasa porque las democracias occidentales no han sabido responder a las necesidades de su población no han sabido garantizar su bienestar no han sabido garantizar la la redistribución de la riqueza del crecimiento ahora estamos creciendo por qué no

Voz 1727 13:26 retribuye por qué razón no se registró

Voz 14 13:28 yo me da igual como sea no me meto no me meto en las reformas que lo hagan como quieran pero que lo hagan porque siguen sin hacerlo si siguen sin reflexionar acerca de cómo han actuado de cómo no han actuado de los partidos éstos seguirán creciendo es decir eso está muy estudiado eh hay muchísimos libros que hablan de esa todo lo que

Voz 1727 13:50 llama la atención es que una década después con las consecuencias políticas que ha tenido y hablamos de las consecuencias políticas pero es que la sociales la sociales siguen ahí padeciendo se sin horizonte en carne viva con varias generaciones que es probablemente lo más dramático varias generaciones que no tienen expectativas de porque expectativas de progreso

Voz 0958 14:10 primeramente fíjate qué opinarán esta nueva generaciones cuando dicen que subir el salario mínimo es una claro es una catástrofe au todas estas cosas que están diciendo tendríamos que acostumbrarnos a que los técnicos es decir en este caso los economistas dijese en su opinión sabiendo a quién representa es decir porque representa la patronal si esto luego son los políticos los que tienen el co quién tienen que tomar decisiones para tomar esa es decir el ex tienen que tengo en cuenta lo que dicen esos técnicos y muchas otras cosas que esos técnicos no tienen en cuenta no que es la es que es lo que dice que es lo que dice Lucía que es la situación de las sociedades de cohesión los sacrificios etcétera etcétera

Voz 1727 14:51 ETA de horizonte todo eso no hombre

Voz 0958 14:54 supe de verdad Pepa que sugiero que buscáis las declaraciones que históricamente ha hecho porque es que abre hoy de empleo incidió te

Voz 0842 15:03 el provocador que has dicho es bastante tras Ignasi profesionales

Voz 1727 15:07 a mí me resulta particularmente desolador que las fórmulas que se nos plantean como nuevas en definitiva sean muy distintas y además

Voz 0958 15:15 es antiguas y además nos han traído

Voz 1727 15:17 en alguna medida en alguna medida hasta el sitio en el que estábamos hablando de lo vintage me encantó lo que escribía este fin de semana Joaquín sobre la Guerra Fría ideológica decías la Guerra Fría muere en el noventa y uno cuando Gorbachov disuelve la Unión Soviética dos años después de que cayera el muro de Berlín pero tú es que la Guerra Fría ideológica que está aquí vivito y coleando

Voz 16 15:41 es lo que eres de dando trampa y luego de todo lo que ha mencionado

Voz 0958 15:47 todo lo que ha mencionado Lucía no es decir la vuelta de ideologías y de prácticas que creíamos ya amortizadas para siempre porque han llevado a la catástrofe este mundo están otra vez aquí delante de nosotros no no no sé quién habla de dos dónde están los otros exactamente por el otro están barridos en estos momentos no

Voz 0842 16:09 pero es que yo no puede desaparecer nunca la Guerra Fría ideológica no porque la Guerra Fría con mayúsculas era porque había dos bloques no el telón de acero y el y el occidente caro desaparece el telón de acero desapareció la guerra fría pero mientras hay ideologías habrá guerra fría pero lo hicieron

Voz 0958 16:25 hemos estado discutiendo durante un tiempo discutíamos es decir unas veces eran hegemónicos uno otras veces sean hegemónicos otros etcétera etcétera ahora desde hace dos o tres años es tal el viento el viento del del de lo que ahora se llama populismo populismo o nacional populismo es tal el viento que nos está llegando es decir de todas partes que que no deja no deja espacio para esa discusión no deja espacio parece cuya vamos a ver cómo podemos cómo cómo se puede decir que poner es Si no se pagan las horas extras hay que poner relojes para que sepamos cuántas horas extras están haciendo como se puede discutir eso cómo se puede bueno pues estamos discutiendo eso

Voz 1727 17:10 esta semana decíamos aquí no tenemos el problema de la ley de horas extras de la ley de esclavitud de Hungría porque como que no se contabilizan estamos escuchando

Voz 0958 17:17 el discutirlo discutiendo estas cosas no se trata en estos momentos tú decías alguna medida sobre la reforma laboral otro y es discutimos de la reforma laboral pero lo que se está planteando en reformas laborales recuperar un poco el digamos los X ebrios dentro de la empresa que se han roto completamente y los sindicatos no tiene en estos momentos prácticamente poder en el seno de las empresas como no podemos discutir eso sí cuando discutimos eso nos dicen empleo Cirio aunque tenemos no

Voz 0842 17:49 no es que lo que había antes Joaquín no era poder los sindicatos de la empresa es no poder de los sindicatos desde fuera que suponía a las empresas a otro día si Guti que hay el tema de la negociación colectiva estaba en España era un auténtico una auténtica lacra para el día

Voz 0958 18:02 la negociación colectiva

Voz 0842 18:04 y ahora que ahora ahora te has dentro de la empresa lo ha visto Sectorial no territorio lo era un poder al a burocracia sindical

Voz 0958 18:13 el hombre gracias sindical ya la burocracia empresarial

Voz 0842 18:17 no poder alguno ya que eso es lo que te

Voz 0958 18:20 digo que se trotando cambiando buscar los equilibrios yo no quiero volver antes yo quiero buscar el equilibrio dentro en de pobres yo quiero que disfrutamos de las cosas que está al mar de las de las cosas que están bien no es decir pero fíjate en lo los puntos de los puntos que es están en de momento no como se puede discutir sobre salario mínimo cuando sabemos tenemos todos los datos encima de la mesa de que la recuperación lleva no sé cuántos me parece que son XXII trimestres seguidos Hinault sube suben los salarios de la Hinault suben los salarios de la gente pero bueno eso da lugar a toda a todo el mapa que bueno lo de que no son unos

Voz 0842 18:57 la gente yo creo que estadísticamente tiene una explicación está aumentando el empleo y de empleo comentas gente joven que empieza por abajo no tanto el salario medio fehaciente no crece buena

Voz 14 19:06 bajo el centro de la Tierra querido Ignacio no

Voz 1704 19:08 no practiquísima para abajo empezábamos antes ahora empiezan por el centro de la Tierra cobrando una mierda de sueldo con el que no pueden instalar jugador empieza no cobra salario medio cobran Solari por supuesto baja el problema no es que esta gente

Voz 1727 19:24 pieza Ignacio el problema es la falta de expectativa de progreso que se encajan en los treinta y cinco años cobrando un salario que no les permita independizarse formar una familia hacemos exagerando un poco más aparte de mi opinión lo que tenemos una cultura

Voz 0842 19:37 conservador en este país osea en este país de nuestra cultura que

Voz 1727 19:40 ya en la que Tondo quería que sus hijos fueran funcionales

Voz 0842 19:43 Ellos que tuvieran el trabajo garantizado de por vida

Voz 1704 19:46 pero de la realidad ayer no

Voz 0842 19:49 es esa

Voz 0958 19:50 ese mundo no existe dice al pero en el mundo como un poco la constante necesaria mañana conoces algún algún chaval algún chaval que sea capaz de decir como hemos dicho nosotros voy a estudiar para tener un buen trabajo voy a tener un buen trabajo para poder tener una vivienda voy a tener una vivienda Hypo India me podré casar y tener una pensión desaparecido no hay ningún chaval que haga ese tipo de razonamiento porque es imposible

Voz 1727 20:18 Hosni lo hacíamos porque lo dábamos por supuesto

Voz 0958 20:21 cuando se dice cuando se dice que los que los que los jóvenes vean a sus padres se están olvidando de que no es que vayan a vivir peor que sus padres es que están viviendo peor que sus padres porque no tienen ni expectativas materiales ni expectativas emocionales de nuevo cuando hablamos de expectativas emocionales me lleva

Voz 14 20:39 es muy es muy evidente en la sociedad Ignacio independientemente de que es verdad que socios psicológicamente pueda pensarse que el español es lo que es lo que tú acabas de decir creo que en esta sociedad hace falta salir a la calle y hablar con la gente eso ya no es así ya no es así porque ya no puede ser así la gente joven acostumbrada a vivir en crisis nació en crisis sigue viviendo en crisis para ellos la crisis es un estado de vida es decir subida es la crisis no no no han conocido otra cosa nosotros hemos conocido otra cosa ellos no han conocido otra cosa y es muy evidente que el sector juvenil la gente joven está muy desprotegida en este momento en el mercado laboral y en la sociedad te doy la palabra enseguida Ignacio prometido Ed

Voz 1727 27:42 ojo cuidado vamos lentos despacito nosotros no queríamos negociar con Vox y hemos contado lo contó la SER la semana pasada que el Partido Popular está ya negociando con Vox porque si esos votos no sale presidente Moreno Bonilla en qué punto queda la cosa a partir de ahora Sara

Voz 1874 27:58 se puede al acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar la Junta Andalucía lo que ya sabemos es que no va a ser tan rápido como esperaba a los populares el partido de Albert Rivera ha echado el freno ni siquiera ayer cerraron el programa de gobierno como se esperaba porque quedan diferencias por ejemplo sobre los aforamientos que el PP quiere que si se elimina sea para todo el país y no sólo en Andalucía pero la principal el discrepancia como decías sigue siendo el encaje que le dan a boxes ciudadanos quieren negociar primero en la Mesa del Parlamento dice que ya después hablarán del Gobierno de la Junta para todo ello quiere contar con el PSOE que tendría que abstenerse para no depender del partido de extrema derecha los populares lo han dicho desde un principio no tienen problemas con negociar con Vox Easy con el PSOE se niegan a contactar con los socialistas no esconden su malestar por esta ralentización de las negociaciones Juanma ni Juan Manuel Moreno son los candidatos de ambos partidos y así se pronunciaba en tras la reunión de ayer tarde

Voz 0842 28:49 el Partido Socialista decide bloquear la mesa

Voz 28 28:51 con decir de bloquear el Parlamento pues también tendrá

Voz 0842 28:54 por responsabilidad y que deberíamos de ser pues probablemente más diligente a la hora de negociar y eso es lo que a mí me preocupa me preocupa esa ralentización de la negociación hoy seguirá los con

Voz 1874 29:06 pactos entre ambos partidos pocos dudan de que al final habrá acuerdo pero cuando Icomos son aún una incógnita tienen hasta el día veintisiete Pepa para la primera votación que determinará la composición de la Mesa de la

Voz 1727 29:17 cámara y luego ya veremos qué pasa con el Gobierno se da un abrazo gracias a Lucía Taboada y Lucía Taboada son las madrugadas Lucía Méndez y vamos a ver que Vox estaba ahí lo sabemos desde el minuto uno de la noche electoral pero es ahora cuando ciudadanos dice que que no queremos esa foto que no queremos esa foto es tacticismo son principios

Voz 14 29:42 pues es que no no recuerdo ninguna negociación política de ningún gobierno ni de ninguna mesa del Congreso que se haya cerrado en la primera reunión es más no conozco ninguna que no haya cerrado el último día a las doce de la noche sino es más sino más tarde es decir que en fin alimentar las expectativas de que de haber un acuerdo pronto pues me parece una chorrada porque es que no lo va a ver es decir es que las negociaciones son son lo que son las negociaciones políticas pues como los acuerdos sindicales entre sindicatos y patronales son así es decir que no entiendo el Partido Popular que sustancialmente el que ha hecho hoy cerrado y que hay en el que tiene este relato de que ya no tampoco entiendo muy bien esta idea instalada en algunos medios y en un también el PP de contar a tres partidos jugados como si fueran uno oiga qué hay tres partidos a quedó partidos tienen que negociar y cada uno pondrá sobre la mesa sus condiciones en tercer lugar

Voz 15 30:43 yo creo que eh

Voz 14 30:47 el partido Vox que tiene doce escaños en la Cámara andaluza ha dicho desde el minuto uno que ellos no ponen condiciones para permitir una investidura para echar al PSOE de la Junta de Andalucía lo ha dicho su líder yo al partido Vox Le veo pensando a ver en qué hacer porque no le veo que tenga muy claro exactamente cuáles ni cuál es su estrategia ni qué van a hacer porque lógicamente como le ha pasado otros partidos tendrá que aprender a hacer política en las instituciones e incluso esos van a ser un partido nuevo con lo cual no entiendo muy bien el debate entiendo el debate de la mesa en la que efectivamente que Vox son lo forme parte o no de la mesa es una cosa pero en cuanto se refiere a un acuerdo de gobierno el PP y Ciudadanos no tienen nada que negociar con con Vox se puede prestar estoy dura Vox oye si quiere votar encontrar que vote a ver Vox no ha dicho que va a facilitar una alternativa que ellos no va a ser pues oye que que no vote o que se abstenga es decir no no creo decir creo que es una que esta es una discusión más de ámbito nacional de futuro Pepa que real en lo que se refiere al Parlamento andaluz aquí lo que está en cuestión efectivamente es que Ciudadanos tiene una molestia ciertamente una molestia política por su situación internacional pues pues pues por su por su ideología por lo que ellos tienen representa en la sociedad española que evidentemente le molesta entenderse es que no tienen por qué es que no tienen por qué no

Voz 1727 32:19 para hacerse la foto aunque sea de la apoyo indirecto teniendo unas elecciones generales a la vuelta de la esquina no

Voz 0842 32:25 que se añade a a lo que dice Lucia es añade algo que has apuntado a principio a la inevitable significación que se hace en toda negociación escenificación a la que es especialmente además eh aficionó Ciudadanos no y todo recordemos lo que tardó en llegar al acuerdo con Pedro Sánchez primero que tardó en llegar al acuerdo con Mariano Rajoy después ha tardado lo mismo con Cristina Cifuentes en Madrid o con Susana Díez en las ediciones anteriores no que que vamos a agotar hasta Grecia Lucía hasta el último minuto de la última hora el último día ahora yo no tengo duda que Ciudadanos va a entrar es evidente porque hombre se la está jugando no Ciudadanos no sólo que también no solamente porque el coste de de de que no haya o en Andalucía para ciudadanos que era una de sus banderas electorales sería muy grande sino porque es la última oportunidad que tiene para ser partido de gobierno y con alguna experiencia de gobierno cara a las elecciones de mayo no hice danos necesita necesita demostrar algún ejemplo de buen gobierno y en esos cien primeros días que están preparando es una baza a la que no puede renunciar a que yo ciudadanos escenificará mucho ya final pasará por el aro era vicepresidente del Gobierno andaluz con los votos de Vox sin duda alguna vamos yo como dijo Borrell Parlamento un día yo me apuesto algo redes a punto de perder aquella así dos catalanistas independentistas aprobaban unos los presupuestos no

Voz 0958 33:50 no no también

Voz 0842 33:53 juega mucho el Partido Popular porque será el primer gobierno que alcanza con Pablo Casado no y además en la emblemática Andalucía emblemática por ser el feudo tradicional de poder socialista pues es la región más grande de España territorio una más pobladas etcétera que decirte yo creo que que ninguno de los dos puede jugar con tonterías iban a llegar a ese acuerdo sin duda alguna y con el apoyo estos no podemos

Voz 0958 34:15 bueno por decir una cosa distinta de mis compañeros de vez en cuando me cuesta me cuesta entender las estrategias de de ciudadanos hace apenas dos semanas Juan Marín le dio una entrevista creo recordar que fue Ana Pastor en La Sexta donde dijo rotundamente que él aspiraría a la presidencia de la Junta ir y Ana Pastor decía mire qué les vamos a usarla Teka en muchas veces eh de ninguna manera duro Veinticuatro horas creo que el lunes ya por la por la tarde ya estaba seguro de que eso no iba

Voz 1727 34:49 lo peor es que no lo dijo él que se lo dijo Villegas que pasa sobre el suelo

Voz 0958 34:53 no no iba a ocurrir en esos cambios de humor esos cambios de estrategia qué hora que ahora se manifiestan de nuevo con esto son frecuentes frecuente ciudadanos aunque a mí por ejemplo en este en este caso me gusta mucho que establezca diferencias separaciones con con con Vox me y además me gusta que hay esa esa esa sensación que hay bueno no sensación creo que ayer lo dijeron que a partir de ahora que que el Partido Popular no crea que Ciudadanos es un un aliado en todos los lugares de en todos los lugares de España aquellos van a ser una fuerza bisagra y que en unos lugares en votarán con unos y en otros lugares gobernarán con otros como el hechas ahora es esa y eso significa que intentan sacarse un poco salir del yugo

Voz 14 35:45 del tridente de qué forma exacta

Voz 0958 35:48 o de que ya son irremediablemente parte de paz de parte del tridente para finalizar volvería algo que dijo Iñaki en su comentario ahora los extremos se retroalimenta hay me gustaría que esto fuese parte de una reflexión de que si se da mucha bola como se está dando mucha bola a Vox es decir va a crecer mucho Vox iban a crecer mucho los los los otros extremos usando muchas cosas todo el mundo es decir en todo el mundo probablemente incluidos nosotros

Voz 1727 36:18 en por el PP

Voz 0958 36:21 por el PP todo el mundo era por ejemplo la la la

Voz 0842 36:24 a nivel actoral andaluza Susana a la que sí

Voz 0958 36:26 hace pero fíjate la la conjunción ayer ayer era lunes y a la conjunción ayer de de no sé cuántas encuestas de de de media docena de puestas en donde todas ellas daban un papel central au no centrales de pero además claro como tenemos como como tenemos el espejo de lo que sucederá el año a en el año dos mil cuatro Arce con Podemos con Podemos pues todos estamos jugando

Voz 14 36:49 esa es que ha empezado a crecer que empiece

Voz 0958 36:51 dado que yo yo creo que

Voz 14 36:54 que no se puede hay una realidad política que no se puede ocultar que es que ha habido cuatro partidos desde hace tres años y ahora hay un tinto un quinto con posibilidades reales que ya entrar en el Parlamento andaluz y que probablemente con toda seguridad va a entrar en el Parlamento español no se sabe con qué representatividad ya no es lo mismo dos partidos como había antes que cuatro como había que que cinco es decir que el sistema político español se está se está que pasan de izquierda unida hay poder está transformando tenemos

Voz 1727 37:28 tenemos que hablar de esa transformación

Voz 14 37:30 depende de cuál sea la ideología de Vox o no la Si yo por ejemplo yo debes que di discrepo de que los diputados de Vox o de PIL Dúo o de independentistas no puedan votar en el Parlamento o tengan que ser aislados en los parlamentos han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos por tanto tienen el mismo derecho a participar en la vida parlamentaria en la votaciones pueden votar lo que quieran y pueden negociar por qué no es decir me parece que ahí estamos olvidando creo yo en principio digo en cualquier caso en cualquier caso de cualquier diputado que sea elegido si la gente los ha elegido para que hagan política en los parlamentos por tanto esto de cordones sanitarios aislamiento yo esto francamente yo de verdad otra cosa distinta es que me digan no yo es que voy a combatir las propuestas que hacen bueno vale estupendo estupendo pero no darles los derechos que tienen todos los diputados de negociar en el Parlamento de votar en el Parlamento pero cómo se van a rechazar sus votos

Voz 0842 38:35 entiendo que es que no no no no no

Voz 14 38:38 a estos esto ya se planteó cuando Pedro Sánchez por qué no rechazó la votos pero si es que no se pueden rechazar los votos nulos de Vox ni los de píldoras y los de los independentistas de Catalunya es decir me me parece que yo aprecio poco respeto por la democracia en este debate francamente

Voz 0842 38:53 entiendo digo que entonces no no te parece bien el el proyectado veto para que esté en la mesa vos es que no me parecía

Voz 14 39:00 bien si tiene derecho a estar en la mesa es que no no

Voz 0958 39:03 no hombre no son siete miembros en la Vega tiene doce

Voz 14 39:07 tengo entendido que según el reglamento de la que es complicado el tema este de la Mesa del Congreso del del Parlamento andaluz tengo entendido que hay una un un un precepto que dice que todos los miembros todos los grupos parlamentarios deben estar representados en la Mesa por tanto es decir no se les puede negar ese derecho me parece como no se les podía negar en el Congreso contaba el país el otro día que Izquierda Unida en la legislatura que acaba de terminar tenía presencia

Voz 1727 39:32 voz pero no voto eh era una presencia simbólica justamente porque es que estuvieran porque estuvieran no tiene hubiera armamento no tienen este esto sí van a poder formar grupo parlamentario son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias

Voz 1727 43:59 son las nueve y cuarenta y cuatro a las ocho y cuarenta y cuatro misma mañana muy triste con mucha rabia otra mañana más con mucha rabia mucha tristeza en Huelva se investiga la muerte de Laura lo venimos contando a lo largo de toda la mañana pendientes de la autopsia de las pistas que que aclaren cómo murió los investigadores dicen que es una muerte violenta que hay indicios suficientes para hablar de muerte violenta así que nos vamos a a Radio Huelva Lucía Vallellano buenos días hola buenas

Voz 0592 44:30 días como extra de investigación en este momento

Voz 1874 44:33 pues pendiente precisamente de lo que dice

Voz 0592 44:35 es ahora lo más inmediato es el resultado de la autopsia que se prevé conocer en las próximas horas porque va a ser vital crucial para determinar las circunstancias de la muerte de Laura luego de esta profesora zamorana hice el fallecimiento ha sido por causas violentas como apuntan todos los indicios el cuerpo está en el Anatómico Forense a esta hora de la mañana donde ayer por la tarde fue trasladado el cadáver de Laura la policía científica ha estado trabajando durante toda la mañana sigue está hora en el lugar donde se hallaba este cadáver a cinco kilómetros de El Campillo donde un voluntario encontró primero las ropas a unos doscientos metros el cuerpo sin vida de Laura estaba semi oculto con jarras altas con arbustos era una zona que ya había sido por cierto rastreada por el equipo de búsqueda pero sin éxito de momento no consta que haya interrogatorios los investigadores trabajan con varios sospechosos pero ninguno está ahora localizado el Juzgado Instrucción número uno de Valverde se ha hecho cargo de la investigación se ha decretado secreto de sumario en el Ayuntamiento de El Campillo las doce sea convocado

Voz 1727 45:34 un minuto de silencio en memoria de Laura lo el día de luto no lució hay además las clases en el instituto donde donde ella esperaba crecer como profesora sólo veintiséis años se han suspendido hoy

Voz 0592 45:47 sean suspendido si no le ha dado tiempo

Voz 1874 45:49 podrá el aura ni de conocer en profundidad

Voz 0592 45:52 a sus compañeros el director de este instituto también trasladaba las condolencias a la familia Si esos mensajes de ánimo y hoy también hay esa parada de las clases y ahí también gestos de solidaridad y de memoria de Laura

Voz 1727 46:08 gracias cualquier novedad nos cuentas Lucía aquí estamos Pepa hablaba la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo esta mañana pasaba con otras palabras pero venía a expresar la fatiga histórica que provoca tener que que recordar de nuevo a estas alturas que hablamos de de crímenes qué tienen que ver con el hecho de ser mujer a la espera de lo que diga la autopsia con todas las cautelas necesarias somos todos muy prudentes y es nuestra obligación es serlo hablan de una muerte violenta el cadáver semidesnudo tienes que volver a explicar que que las calles que pagamos con nuestros impuestos como como los hombres son menos seguras para nosotras provoca fatiga histórica además de rabia no

Voz 14 46:53 bueno primero yo creo que esto este debate no se va a llevar días Pepa porque todavía no conocemos las circunstancias en las que fue asesinada a seguramente el perfil del presunto de la persona que no dudó no dudo que que las fuerzas de seguridad lo van a encontrar y lo van a detener los jueces le iban a pagar lo que ha hecho pues seguramente nos traen nos tendrá en fin habrá mucho debate sobre esto bueno Pepa cuando tú y yo éramos pequeñas este debate no existía no éramos pequeñas sencillamente tu madre la mía nos decían hija tú no puedes salir sola por la noche a Vera que era vas a volver cuidado con los sitios oscuros a no te metas con cualquiera en un en un esto no hagas autoestop en fin estas cosas este este de o te ni siquiera existía es verdad que hemos avanzado mucho y nosotros sí

Voz 1727 47:47 serio izados en absoluto

Voz 14 47:49 tenemos orientar a los extranjeros estamos cuenta nuestra generación por supuesto pero ya hay una generación que

Voz 1727 47:55 ese niega tener miedo que se niega que no sucede

Voz 14 47:58 está negando lo que es más la generación que nos precede y nosotras mismas hemos interiorizado también que esto es imposible que como no que cómo no va a ser normal que una chica pueda salir a la calle sin miedo a que la agredan a que la vio lengua que la maten cosa que no le pasa es decir a estas cosas que ahora nos parecen normales pues realmente hace muy poco tiempo que no eran normales hablo de del cambio de mentalidad que se ha producido afortunada afortunadamente es verdad es verdad

Voz 37 48:34 buenos días lo estamos

Voz 14 48:36 viendo que hay un sector social a algunos ciudadanos a hombres pero no sólo hombres que ponen en cuestión incluso el propio concepto de violencia de género en lo ponen en cuestión es decir que que hablan de violencia doméstica de violencia inter familiar de crímenes pasionales en fin de todas estas cosas que enmascaran lo que es la realidad donde estábamos en los noventa y lo que costó llamar a las cosas yo creo que tenemos que hacer una labor pedagógica creo que la educación es muy importante creo que cada persona cada mujer a cada hombre y cada joven y cada mayor tiene que su entorno en hacer pedagogía de este asunto porque no estamos hablando de nada especial es un derecho esencial salir a la calle sin miedo a que te vienen ya es un derecho humano el punto es decir no no no no hay más la gente que no lo entiende que me lo mezcla con otras cosas lo que considera que la violencia de género es una cosa de en fin de las mujeres que somos muy pesadas bueno pues tendrá que acabar entendiendo que es un derecho básico que es un derecho humano

Voz 1727 49:53 me decía una compañera esta mañana esta madrugada a una compañera que suele correr y correr con hombres Si a veces yo sola

Voz 0958 50:00 qué ocurre con frecuencia cuando salimos ella

Voz 1727 50:03 se preocupan de no quedarse sin agua claro porque que se asoma remoto que los puedan atracar el el riesgo objetivo por desgracia que corren las mujeres les es otro bien distinto no pero pero es un asunto tan central el número de de de asesinadas es tan insoportable que probablemente tendría que ser el centro de un debate político el saber si estamos implementando bien las medidas si la estamos implementando mal el riesgo cero no existe lo que se puede hacer como ir a la educación porque estamos hablando desigualdad y sin embargo está relegado en el debate público y no sólo relegado Joaquín es que ahora está cuestionado de nuevo

Voz 0958 50:46 en un país como España ha habido mucho consenso entorno de todas formas son cuestionamientos minoritarios centralista no es verdad pero vamos cuando ocurren casos como éste es y será uno cuenta de que en la violencia contra la mujer es estructural es estructural no que en este que no sé si en este caso todavía no tenemos información es bueno las atacan por ser mujeres es decir a los hombres no os hablamos atacan no es decir antes había a Manuel Jabois si decía el privilegio de los hombres no no es un privilegio esa es la enorme eso debería ser la normalidad lo quiere normal entre otras cosas de existe el derecho existe el derecho de Lucía decir existe el derecho a ser libres existe el derecho a no ser valientes decir existe el derecho no hay que ser valientes ni en el caso de la mujer en el caso de los hombres en otro tipo de en otro tipo de delitos no

Voz 1727 51:44 cuántas pancartas de chicas muy jóvenes leían las movilizaciones de este año diciendo de vuelta a casa Quiero ser libre valiente

Voz 0958 51:52 exacto no no cobarde que va a ser cobardía no es decir pero no pero es que es que es demasiado exigir exigirnos a cualquiera en este caso cualquier mujer que encima tengan que ser valiente me parece demasiado me parece que es una violencia estructural por lo que tú decías Pepa porque ya no estamos hablando de decenas de casos no estamos hablando de otra de otra cosa no

Voz 1727 52:16 tenemos de casi mil de las que están en los registros de violencia de género ojo Ny Si se confirma lo que parece apuntar la investigación el caso de la de Laura lo El money el caso de Diana Quer ni el caso de en Letizia Rossi Rosillo Rusiñol figuran en esas listas por qué tal cómo se diseñó la ley se refiere a violencia ejercida por parejas o ex parejas en fin una de las tareas pendientes es que la violencia sobre las mujeres Ése es una violencia sexual en general pero ellas no estarán en esa lista sabe cuando hablamos de las mil

Voz 0958 52:51 si no incorporamos e incorporamos a

Voz 1727 52:54 a estas mujeres asesinadas por noticia a las

Voz 0842 52:56 sangre a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad no hará una pregunta porque no lo sé seguro que las hay lo desconozco por ignorancia tenemos estadísticas comparadas T de