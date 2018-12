Hoy por Hoy (18/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias a esta hora comienza en el Tribunal Supremo la vista con las cuestiones previas al juicio del pluses el alto Tribunal debe abordar hoy si es competente para juzgar a los dieciocho acusados en esta causa os debe enviar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como piden las defensas Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:25 buenos días a punto de empezar la previa los diez abogados de los dieciocho acusados van a pedir como dices al Tribunal Supremo que suelte el caso y que el juicio se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Andreu Van den hay de abogado de Oriol Junqueras cree que el Supremo cogió la investigación con motivos políticos la técnica sea

Voz 0055 00:52 has Pepa ya han rechazado varias veces a lo largo del último año

Voz 1 00:55 gracias Alberto y lo estamos contando en la Cadena SER el presidente del Gobierno inicia hoy una ronda de reuniones con presidentes autonómicos del PSOE antes del posible encuentro con Quim Torra de este viernes Carlos Cala buenos días

Voz 0325 01:07 los días Pepa los primeros en reunirse con Pedro Sánchez serán el presidente valenciano Ximo Puig y el extremeño Guillermo Fernández Vara algunos barones autonómicos ya han mostrado en público su desacuerdo con el mantenimiento de un diálogo con el soberanismo y alguno incluso ha pedido la ilegalización de los partidos independentistas la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha asegurado esta mañana aquí en Hoy por hoy que no es posible ilegalizar a una formación por el hecho de que no se compartan sus ideas

Voz 5 01:31 los partidos sólo se les puede ilegalizar cuando tienen vínculos con la violencia no por sus ideas las ideas en una democracia son

Voz 5 01:42 de aunque no te guste y aunque como decía presidente de Sánchez el otro día al independentismo se combate con argumento en la política siempre pero ahora quizá un poco más las situaciones que vivimos en España en cualquier lugar del mundo son más compleja hizo lo que requiere pensamiento más complejo también

Voz 0325 01:59 ya aumenta el número de periodistas asesinados en el mundo según el balance anual de Reporteros sin Fronteras ochenta personas han sido asesinadas mientras ejercía labores periodísticas aunque no fuera de manera profesional son quince más que el año pasado Isabel Quintana

Voz 0824 02:11 durante dos mil dieciocho han sido asesinados sesenta y tres profesionales de los medios de comunicación y diecisiete reporteros no profesionales o colaboradores es un ocho por ciento más que el año pasado un porcentaje que acaba con cinco

Voz 6 02:22 años de descensos el Secretario General de la ONU

Voz 0824 02:24 G denuncia que el odio que lanzan políticos empresarios contra los reporteros se ha traducido en un incremento inquietante de los ataques los países donde más se produce en estos crímenes son Afganistán con quince muertos Siria con once y otros que no están en conflicto como Méjico donde han muerto nueve periodistas entre los países más represores contra la prensa está en China Arabia Saudí Egipto o Irán según Reporteros Sin Fronteras en los últimos diez años han sido asesinados setecientos dos periodistas profesionales además trescientos cuarenta y ocho están en prisión por actividades relacionados con su trabajo y otros sesenta están secuestrados

llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1491 03:05 el Ayuntamiento de la capital se niega que las doscientas mil toneladas de residuos que ahora recibe anualmente el vertedero de Alcalá vayan a parar a Valdemingómez era una de las propuestas de la comunidad para solucionar el problema del vertedero alcalaíno que está al borde ya de su capacidad hasta que esté terminada la planta de Loeches la delegada Inés Sabanés muestra su rechazo a través de una carta que ha remitido al consejero Carlos Izquierdo Sara selva el área de Medio Ambiente inmovilidad considera inviable la propuesta porque echaría por tierra dicen los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento para avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible entre en contradicción aseguran con planes como la Estrategia de prevención y gestión de residuos o con las medidas que están llevando a cabo para eliminar los malos olores de Valdemingómez en esta carta al consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo a la que ha tenido acceso la SER Inés Sabanés asegura además que sería injusto para los vecinos del sureste que ya sufren los efectos de tener cerca al complejo de Valdemingómez otra de las opciones que planteó la Comunidad en su momento es aumentar la capacidad del vertedero de forma temporal pero Alcalá de Henares se niega padres de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Pozuelo piden a través de una carta de la alcaldesa que el Ayuntamiento asuma los impagos de una de las adjudicatarias para que puedan continuar todos los profesores Raquel

Voz 1315 04:13 lo aseguran los padres que pese a que se les debían tres nóminas los profesores han desempeñado su labor cada día con cariño profesionalidad como si no estuviese pasando nada Marta es una de las madres firmantes

Voz 8 04:25 me pongo referirá Almudena que ataca lo profesorado hija durante años a parte de su profesionalidad por todos los padres Labedra estamos intentando hacer todo lo posible porque no queremos otra profesora

Voz 1315 04:36 el Ayuntamiento dice que la situación es responsabilidad de la adjudicataria y que las clases se reanudarán previsiblemente después de las vacaciones de Navidad

Voz 1995 05:26 Martes dieciocho de diciembre hoy hace algo más de frío que ayer la mayor parte del país a pesar de eso debemos ser conscientes de que el pasado mes de noviembre fue el quinto noviembre más caluroso en la Tierra desde mil ochocientos ochenta como el turrón según científicos de la NASA así pero eso no impide que en la sangre al conocer algunas noticias esta semana comienza a enviar día gris quieren hoy

Voz 13 07:10 Gale

Voz 4 07:11 los días

Voz 4 07:15 pero sin Dios INCIBE veremos que estamos aquí si esto no hay pequeñas cosas donde a decir esas cosas cada día si físico no debemos concentrarnos en las cosas buenas que tenemos que son muchas aunque días de verdad no hay titulares hay noticias de gente seria de nosotros que nos da un bajón realmente en fin solas diecisiete minutos una hora menos en Canarias Rosa Varqués buenos días

Voz 16 07:39 hola qué tal cómo va la mañana Siboney sé que estás con la mente puesta en ese monto All de celebraciones que tenemos ahí apenas en una semana Nochebuena Navidad Fin de Año o Reyes o John de comidas y cenas familiares aperitivos y reuniones con amigos en fin en todas esas ocasiones

Voz 1995 12:51 Toni Garrido llegue a la hora de saludar a dos de los mejores cronistas de este país Nacho Carretero y Gonzo son al periodismo fijaos que fijaos lo que la Real Academia de la Lengua señala a nuestro habla limpia lo accesorio el importante brillan siempre en todo lo que hacen y dan esplendor a este programa que con tanto cariño Él está claro

Voz 4 13:15 me ha hecho Carretero buenos días buenos días cada vez estoy más honrado bienvenidas eh si es así por cierto

Voz 1995 13:22 meses la de las pocas personas que se prepara la sección

Voz 4 13:26 es cierto que lo hace un minuto antes de entrar pero que Mc creativo más entregado

Voz 1995 13:33 con un boli apoya contra la pared que son me veía yo musa de del Colegio gente apuntando

Voz 4 13:38 cosas en Londres es de las pocas personas varadas en cuenta que aquí estamos tres en las que hacemos es sueco chicos

Voz 1995 13:46 la Gonzo y bienvenido qué tal muy placer qué tal estáis ya pensando en las vacaciones de Navidad en volver a casa porque esto sois gallegos estáis ya más pensando en esa son otra cosa

Voz 6 13:56 es inevitable del esta semana es de más de despedirte del año y pensar ya las vacaciones que otra cosa entonces si su respuesta afirmativa disgusto a la Navidad

Voz 4 14:06 a mí se camino mucho reconozco que no mucho

Voz 6 14:09 desde que soy padre menos porque los planes en invierno en Galicia un día un martes a las cinco la tarde se suelen hacer bastante bastante

Voz 4 14:17 mira yo

Voz 6 14:19 el año pasado sí bueno de hecho este año me voy de Canarias porque es lo que echo de menos es que yo creo que eso es son adiós

Voz 1995 14:28 ya que hay que anunciado Caballero el Insignia alcalde que pretende mantener las luces esas luces que se ven según él desde la Estación Espacial Internacional pretende mantenerlas durante el mes de enero entero lo gigante

Voz 6 14:44 mira las luces han convertido la Navidad en Vigo con algo todavía más difíciles de aguantar tenga por lo menos para mi gusto que soy un poco socio pata pero hay demasiada gente es curiosa

Voz 15 14:56 ya está yendo a Vigo a ver las luces seáis

Voz 6 14:58 fusiones desde Oporto desde Zamora sobre las típicas excursiones que ves ahí para los señores del pueblo tales vengan a ver las luces navideñas sabido otras de dinero a funcionarios y de los comerciantes y los comerciantes y los dos hoteles estarán no están contentos desde luego contacto luso abren un par de casinos mira Las Vegas el otro día me enseñaba un amigo en una de estas webs de alquileres de piso que al otro lado de la ría en Cangas do Morrazo o sea que la Pisón esa web y el reclamo era con vistas al encendido de las luces navideñas de Vigo es decir ya está al otro lado de la ría ya existiese usa como reclamo

Voz 1995 15:33 me como reclamo esta bueno vamos a entrar en el periodo de la Navidad es un tiempo decías tú los comerciantes es un tipo que no paramos de comprar operamos de acumular cosas de todo tipo pero seguramente más que algo puntual eso es un síntoma de la forma en la que entendemos nuestra manera de vivir quizás y ser muy conscientes acumulamos sin freno todo tipo de cosas y todo tipo de materiales verán que el dato más curioso sólo en los tres últimos años las empresas que se dedican a guardar objetos a particulares esos trasteros que sea cada vez hay más en todas las ciudades grandes trasteros con colores muy llamativos Rosales trasteros en ciudades como Madrid Barcelona han duplicado el número el incremento es del sesenta y ocho por ciento más que duplicaba el sesenta y ocho por ciento asunto nuestro nuestro país el tercero de toda Europa en el que más empresas de este tipo existen después de Francia y el Reino Unido cada vez hay más trasteros porque cada vez tenemos más cosas que queremos guardar que más allá de lo inmaterial que también podemos hablar de lo inmaterial cada vez acumulamos más cosas somos conscientes de ese afán por acumular Gonzalo

Voz 15 16:42 diría que sí diría que no

Voz 6 16:45 la sociedad en los últimos años sí que ha habido yo creo que más que acumular o que la acumularon una consecuencia de la necesidad de mostrar lo que tienes cada vez de nuestras puntos de comportamiento como seres sociales va más por ahí por presentarte con lo que tú tienes y ahora con las redes sociales ni siquiera tienes que estar presente pero yo creo que muchas veces

Voz 33 17:04 es la acumulación es para poder

Voz 6 17:07 decir yo tengo o poder enseñar

Voz 33 17:09 yo tengo yo colección o yo tengo esta historia

Voz 6 17:13 igual que aparecen también estás en nuevas empresas de trasteros lugares donde guardar también cada vez hay más empresas tributó gracias en Internet en la que ya puedes vender tus propias cosas es decir ya que hace una compra sabiendo que la puedes tener durante muy poco tiempo en tu casa al tiempo que quieras y luego volver a venderla lo que está claro es que se compra más que nunca se produce más que nunca y la mayoría de los vinos de consumo son más baratos de lo que eran anteriormente los que puedas tener ya sin tu casa consecuencia inevitable pues los dos teniendo más cosas como las cosas son cada vez más pequeñas con nos podemos pagar casas más pequeñas pues entiendo que el negocio de estos trasteros pues este momento

Voz 1995 17:49 es una bebé mientras la palabra la dio generación sea lo del síndrome de Diógenes de acumular acumular acumular porque guardamos en esos sitios en esas trasteros cosas que no utilizamos sino necesitamos por eso está ahí que no las necesitamos pero no queremos depender Nancy que sentido

Voz 15 18:05 yo creo que acumular siempre esa comunidad global la naturaleza humana acumular aprovisionar unos el tema es si estamos acumulando cosas inútiles y cada vez más idea hay un trastero pero en realidad no nos engañemos meter las cosas en un trastero es como tirar a un contenedor nunca se recuperan ahí quedan cosas de el fondo el trastero y ahora hay una corriente de la que yo soy víctima en mi casa mi pareja es absolutamente seguidora de la filosofía y cuando

Voz 4 18:32 qué es esta japonesa tomaremos de vamos a escuchar a Marie con vamos a escuchar maricón escalonar decirte que estoy también era sí que es la casa como proyección de la mente hay que tenerla ordenada entonces

Voz 15 18:50 bueno pues yo me tengo que deshacer de muchísimas cosas y lo que estoy haciendo pues al final es llevarlos Mortadelo sacas ahora mismo porque es verdad que hay cosas que tocan la nostalgia en que no te quieres deshacer pero también es verdad que atendiendo poquito a esta filosofía vas aprendiendo que efectivamente el noventa poniendo las cosas que acumulan

Voz 1995 19:08 no no sirve para nada Marie que decirlo separaba Marie separado cuando yo creo que no yo creo que se llama la magia del orden de dos mil quince que cambió la vida de muchas personas entre ellas las de sin querer voluntariamente no alcanzable pero pero saldremos danza sí

Voz 6 19:25 no necesitas Ammari con dos ese nivel la llevo como veintí pico mudanzas echaba cuentas el otro día es la mejor forma de darte cuenta de que la mayoría de las cosas que tienes sólo las tienes para cargar las de una casa a otra irse si le dices aquí

Voz 1995 19:38 en serio esquina un mercadillo me compré un casco bombero antiguo de Cd6 Madre de Dios las vueltas que en fin seis nueve nueve treinta XI XXII se lo hemos preguntado toda la mañana sólo ustedes los que acumulan muchas cosas lo hacen por motivos sentimentales se les desborda ustedes el amor de forma que deben guardar en otros sitios seis nueve nueve treinta once tíos luego hablaremos de de Marie con la japonesa pero en nuestro país existen figuras de organizaciones profesionales de Organizadores Profesionales es gente organiza sí que bien granizo encargados de poner en orden todo nuestro caso es es el caso de Adelaida Gómez es una pionera en esto de ordenar no en nuestro país ellas organizadora profesional Toño de la empresa orden estudio Adelaida buenos días

Voz 34 20:31 encantados de de saludarte primer lugar déjame preguntarte cómo cómo te viste estás ahí como

Voz 1995 20:40 empezaste en esto y de qué manera hay perder una pregunta personal pero como empiezas tú a dedicarte profesionalmente al orden

Voz 7 20:47 pues empieza a dedicarme al orden en una búsqueda interior queriendo vivir en coherencia y bueno enlazándolo con lo que estabais comentando estamos acumulando y consumimos y frenéticamente au desmesuradamente porque además de la opinión que estaban con compartiendo los compañeros en mi opinión también es porque además estamos intentando llenar un vacío con algo material que pensamos que va que lo va a llenar ese vacío pero realmente con lo material ese ese eso que tenemos que llenar dentro de nosotros no la va a ser llenado entonces la sensación de de plenitud es efímera compramos algo tenemos la sensación de de calmar esa esa ansia no esas esa esa necesidad de poseer algo Nos creemos que es lo material lo que necesitamos poseer pero realmente no es lo material tenemos que ganarnos otra cosa entonces en esa búsqueda de ellos sentirme llena desempeñaba un trabajo que no que no me hacía sentir así entre otras cosas en mi vida entonces decidir Ca decidí cambiar mi vida hacer caso a mi corazón y seguir equivocación que era ponerme al servicio de de los eh

Voz 1995 21:57 los humanos porque claro una cosa es que tú te ordena que parece lógico está bien pero tú decides ordenar a los demás

Voz 7 22:06 sí bueno yo decido ser una barandilla en la que la gente que que quiere cambiar su vida en relación al orden vale que pueda apoyarse para empezar a caminar y hacer este cambio pero no no realmente yo no pongo en orden a nadie yo lo que hago es encender la luz por así decirlo cuando una persona de toma conciencia de que de que esta situación le ha superado en todo el mundo llega a este sitio por tipos distintos caminos no todos llegan al al mismo sitio por el mismo camino no hay gente que ha sufrido un divorcio o es una pérdida Don familiar demás caen en esta en esta actitud no aunque al final es un es un desequilibrio no está estaba recogido incluso psicología como como un como un trastorno obsesivo compulsivo llevado un cierto grado no no es el caso no no es el caso quizás de las del común de la sociedad consumimos eh digamos desmesuradamente por como te decía llenar llenar mejor y por lo que decía el compañero de mostrar que tenemos no que no somos menos que el de al lado o que o que el de encima o de debajo

Voz 1995 23:15 perdona a tu día porque es verdad que aquí un camino interior y una una búsqueda de salud de olas pero aquí lo que hay es un nicho de mercado porque España es un país caóticos a el desorden entre comillas contra no actualmente está aceptado es somos un país caótico y parece ser que no tenemos problema con ello

Voz 7 23:35 yo yo no estoy de sí que entiendo que hay creencias y que hay patrones pero yo soy de las personas intento pasa me paso la vida intentando quitar etiquetas entonces poner etiquetas en mi opinión es algo malísimo porque las condenas no entonces yo aunque entiendo que la Generalidad puede parecer que estamos condenados a porque por nuestra forma de ser somos algo caótico y demás yo no estoy de acuerdo porque yo soy española cien por cien vamos mis apellidos son Gómez López

Voz 24 24:06 aquí guiri ni de broma

Voz 7 24:09 no me considero ni me considerado nunca si entonces yo creo que como todo son digamos pensamientos eh que se han establecido a nivel social y que y que bueno pues han hecho ahí Suu susurraba

Voz 1995 24:22 bueno también nos nos permiten cierta comodidad cierto relax iguanas que somos así que lo vamos a hacer

Voz 7 24:27 pero es como para para no tener que enfrentarnos a eso no no bueno pues ya lo das como algo lo asumes y bueno pues ya lo ya es una cosa menos de la que ocuparme no

Voz 4 24:35 más allá de lo de lo filosófico también hay un nicho o un nicho que está creciendo te lo digo porque me toca de cerca en cada vez está está multiplicando las figuras esté solamente afectar porque hay un camino profesional porque hay un sector también es verdad que es una clase social determinada que está exige

Voz 15 24:58 cuando está pidiendo ayuda para reorganizar su casa que al final es una manera de pedir ayuda para reorganizar su vida alguien que le pueda organizaron la tiene tiempo porque no tiene dance o porque no sabe porque también hay que aprender a organizarse y hay por ahí más allá de lo vital que estábamos hablando sí que parece que se perfiló camino profesional no

Voz 7 25:15 desde luego de hecho daros un dato bueno yo soy socia fundadora de la Asociación Española de Organizadores Profesionales a Ope vale para quien quiera tanto para los los oyentes para quién quiera informarse como como posible cliente como posible organizador profesional a Ope existe desde el dos mil dieciséis yo soy una de las tres socias fundadoras deciros que en un año el primer Congreso conseguimos juntar de todas las partes de España veintiuna provincias casi sesenta organizadoras en nuestro primer congreso el el la el año posterior

Voz 1995 25:50 en dicho organizadoras sí por qué

Voz 7 25:54 predomina la mujer es verdad que hay algún chico pero por desgracia siguen siendo minoría

Voz 1995 25:59 el pensando la bandera de Brasil que pone ayatolá largo orden y progreso no habrá si ese sería un gran sería un buen eslogan un buen eslogan para la organización orden y progreso en Adelaida Gómez organizadora profesional hacemos una pausa y seguimos

Voz 2 26:14 B

Voz 1995 31:18 en dos mil quince el libro de la japonesa Marie titulado La magia del orden arrasó convirtiéndose en todo un superventas su método conocido a partir de ese momento como el con Marie venía a ser un coctel que mezclaba la filosofía oriental del coaching el feng shui el extra una corriente china basada en la interacción de las personas con el propio espacio su éxito es tal que libro ha superado los ocho millones de obras vendidas hizo autora ha sido incluida por la revista Time en la lista de las cien personas más influyentes del año en fin a partir del uno de enero comienza una serie con muchos consejos que se llama a ordenar

Voz 16 32:07 hola soy Marie cuando estoy emocionada porque me encanta el desorden mi misión es hacer feliz al mundo a través de la limpia

Voz 1995 32:13 a hacer feliz al mundo a través de la empieza ese también sería un buen eslogan para madre española y el padre español por Antena más para la mía seguro seguimos dando con a Gómez Adelaida Gómez que es organizadora profesional fundador hace cuatro años de la empresa órdenes la encargada de poner fin a nuestra acumulación mi desorden en qué te parece libro hoy y la actitud de de maricón Adelaida

Voz 7 32:37 bueno para ella solo tengo palabras de agradecimiento porque nos está dando a conocer simplemente no os a nosotros ese llevamos actuando desde antes de que el libro fuera fuera un artículo de moda no pero bueno es es lógico que los abierto mucho mucho el camino no lo facilita mucho saque que me parece vamos que no va a parecer estupendo que que que se vendan mucho sí que que todo el mundo se conciencie con que tiene que cambiar su vida y ser más ordenado no

Voz 1995 33:04 curioso que sea un libro el que cambió la vida la gente cuando probablemente gran problema el deseo de muchas casas solo libro es que como todo Lonja de no no vale qué tipo cuando viene alguien haberte cuál es su verdadero problema de la ida que te cuenta

Voz 7 33:19 es que no hay cuatro Unai un patrón común e igual para todo el mundo cada uno tiene el problemas distintos hay gente que que tiene desorden en el hogar en una zona concreta hay gente que tiene desorden en todo la en toda la casa hay gente que tiene desorden en su trabajo y luego en casa es es capaz de ser ordenado o viceversa entonces no hay un patrón lo que generalmente la gente que me llega a mí ahora mismo la la el cliente más habitual mío es gente que siente que ha perdido el control de su vida

Voz 1995 33:50 por el director general plano general

Voz 7 33:53 eso puesto de sus espacios como como protagonista no sus reflejos a perder el control de tu vida se refleja físicamente en tus espacios en ojos

Voz 1995 34:01 pero es posible que tú tengas tu casa como un decorado de Terminator después de rodar y luego sea una persona aseada correcta y ordenada en en en otras Fadesa tu vida es compatible es o Manolo

Voz 7 34:14 si yo te contara claro que es posible absolutamente es posible gente que sale impecable la calle que no te lo vas a hacer es prejuzgar a la gente por por un físico por una forma de vestir un peinado tal siempre nos podemos estar equivocando no porque porque no tiene nada que ver lo que tú ves en la fachada con lo que con lo que luego realmente pasa dentro de cada individuo o dentro de sus hogares

Voz 1995 34:38 vale lo de tirar cosas no lo llevamos bien por término general por qué

Voz 7 34:44 el apego

Voz 1995 34:45 todo es emocionante tiene que que los sentimientos de

Voz 7 34:47 bebo absoluto apego que somos seres que en que necesitamos sentirnos queridos protegidos amados no cuando no estamos en ese equilibrio interior de de proveer ese amor desde nosotros mismos necesitamos llenar eso con cosas desde fuera entonces se cuando acumulamos volcados ese apego ese cariño hacia hacia las cosas y lógicamente que te arranquen imagínate cualquier objeto de tu casa es como si estuvieran arrancando su escrito de no

Voz 1995 35:18 sí es verdad es muy difícil bueno el ejemplo de de Marie cuando ha sido seguido por mucha gente a sus fans no sé muy como llamarles los de maricón de los

Voz 4 35:31 pero no lo digas

Voz 1995 35:34 los con con Delibes maricón Drivers son muchas vamos a hablar con Carlos García Miranda es periodistas escritor es guionista de series de televisión Easyjet ese modelo hace dos años y lo que nos preguntamos es si funcionó hace dos años se a los doce años ordenó su vida y después todo vuelve a la normalidad así que Carlos García Miranda buenos días cómo cómo decir el caos en el que tuve días hace dos años una aproximación gráfica cómo era

Voz 45 36:04 bueno antes ha hablado de decorado de Terminator dos pues estrella de Terminator dos y la batalla final de El señor de los anillos

Voz 4 36:11 vale por con los jueves euro vale cómo cambia tu vida el libro

Voz 45 36:22 bueno el libro me acerque a él porque bueno me me hicieron llegar dado el éxito que había tenido una amiga hay bueno los los discos siguen ordenados pues el resto de cosas enseguida recuperaron su estado caótico y me ayudó a entender no justo lo que estaba diciendo Adelaida no que en realidad el desorden de lo que está hablando el desorden de cosas está hablando del desorden que tienes tu en en tu vida y bueno don como maricón Der que decidir cuestionó en algunas partes de supongo que ordenen unas partes de mi vida o ahora mismo que son las que se pone estaba en mi casa ya hay otras como el armario y la ropa que cada semana hay un Cristo montado dentro de de Biblia nada Amalio

Voz 1995 37:14 vive solo

Voz 45 37:15 vivo solo con un gato un dato que también desordenados que hay

Voz 1995 37:19 sí la culpa tiene gato verdad Adelaida Astillero algunos mensajes y algunas reflejan clichés y topicazos de pareja pero dice Juan José las mayores peleas con mi pareja siempre son por las mudanzas pero cómo explicar que el álbum de cromos de la Liga ochenta y cuatro ochenta y cinco es parte imprescindible de memoria era un buen acaso cuestiono yo Anza XXXV bolsos muchos de los cuales jamás hallado hacer estamos en con cliché pareja pero reales que le vamos a hacer Adelaida

Voz 7 37:46 es muy frecuente logré a diario en mí mismo

Voz 1995 37:48 ya sabes qué pasa

Voz 7 37:51 tender tendemos a como no los queremos mirar hacia dentro de nosotros mismos pues qué hacemos pues aprovechamos si miramos al que tenemos al lado así como yo no me quiero mirar yo podía mirar al que tengo al lado que en este caso en vez de ser mi pareja mi madre

Voz 4 38:04 Adrià pero Adelaida convendrá sin que hay cosas que es verdad el apego es el aperitivo pero hay cosas que suponen un recuerdo un apego nostálgico al Real es muy difícil deshacerse de ellas

Voz 7 38:15 era lo que iba a decir yo no puedo ha intercedido o interceder en el en el en la el sentimiento que mi pareja puede tener en relación al ejemplo que estábamos hablando del del álbum no de cromos si a él eso le hace feliz quién soy yo para cuestionar eso yo me tengo que ocupar de lo mío de mi de revisar mis veinticinco bolso y yo todos los todos los bolsos que tengo me los pongo sino ocuparme seguramente que a través del ejemplo sea mucho más fácil eficaz el llegar a convencer a los demás que a través de la imposición de intentar convencer desde fuera al que tenemos al lado no

Voz 4 38:52 yo solamente voy a decir que la Liga ochenta y cuatro ochenta y cinco el Fútbol Club Barcelona se proclamó campeón años después tomando

Voz 1995 39:02 su décimo entorchado es verdad es forman parte de él

Voz 4 39:04 de momento hay tuviera y Carlos tú tiras

Voz 1995 39:07 de mucho de verdad Cirsa Castells muchas cajas de casa cuando

Voz 45 39:10 sí estoy bueno yo eso seguir el método el que no hay que ir por estancia sino que el el el orden de los va más pues eso va a libros pasa ropa basado discos basada baterías de cocina sí que tire cosas alegres a que bastantes bolsas de basura ha supuesto cuando ya Aviñón ayudarme porque yo acabe llamando a mi madre desde el caos que se Mon que se monto hice claro sigue el metro de médicos no tienes que coger cada una de esas cosas preguntarte me haces pedir camiseta de Naranjito y a los cierres pues es la que te lo pues empiezas así lo luego acaba siendo más prácticas diciendo pues este algún de cromos Yaron necesito es cierto que estamos unidos a todas las cosas de manera emocional que toda desprenderse de algunas de sus posesiones es decir adiós a etapas de tu vida hacerte mayor creo que hay un componente psicológico que que mueble todo eso también es cierto que es muy fácil acumular cosas y cada cada vez más muchísimo acceso a chorradas pues que luego las tiendas en casa y realmente no las otras pero enseguida colocase en Hilla apego pero sí bueno a mí aparte este me funcionó y hubo partes que las tengo más ordenadas y otras que no quiso de todas las que tengo ordenadas no me atrevo a tocarlas

Voz 46 40:34 eh fíjate discos y libros uno de los casos más

Voz 1995 40:38 qué extraordinarios que yo he conocido ha sido donde durante uno de los mejores radiofonista es la historia este país que es Joaquín Luque Joaquín llegó a tener tantos discos y tantos recuerdos y objetos relacionados con los discos de de de de que sí tuvo que ir a vivir a otra casa de pero lo tenía todo perfectamente perfectamente almacenado en cajas y tuvo que cambiar de casa bueno pues me voy dejó su casa como la filiación

Voz 15 41:06 inversa no

Voz 1995 41:08 había los placeros estos en estos momentos bueno danos un mensaje de esperanza y por más que uno sea desordenado vivan el caos Adelaida se puede Se puede salir es verdad que es un negocio y trastero pero que de todo se sale

Voz 7 41:22 obviamente os aquí lo vamos el mensaje no no no es falso y ese real es decir lo importante es Tucker cambiará tu situación y esto es lo principal tomar conciencia todo todo tiene que ver con la con la conciencia no es decir si tú te haces consciente de la situación en la que vive sino quiere seguir viviendo así toma una decisión hay un voto interno que se que se levanta o que se baja o locos activa te pones manos a la obra para esto pasa con todo pasa como en el físico no cuando alguien ya no soporta su físico pues porque tiene kilos de más o lo que sea en un momento de como se suele decir de Artur donde hice hasta aquí ya mañana y no sabes qué ha pasado dentro de tique de definitivamente hay un cambio no esto puede se puede lograr con la ayuda es mejor que sin ayuda no por nada sino porque muchas veces nos ponemos manos a la obra como le pasó a Carlos acabas teniendo que tirar de tu madre o en

Voz 45 42:19 venga maricón donde dice que esto hay que hacerlo en soledad

Voz 1 42:21 es por supuesto eso te iba a decir pero fíjate lo que te pasó estar solo y tuviste que acabas recurriendo a tu madre

Voz 47 42:28 yo creo que al final se hacen mejoren ayuda pero sí precisamente para como toda esa parte emocional y que no te digan no pero queda pelo es que lo han muerto sólo perdona Carlos yo me refería ayuda pero

Voz 7 42:37 pasional

Voz 46 42:40 he venido no fue

Voz 1995 42:43 estoy puede pedirte Carlos una foto tu piso para para comprobar realmente si es cierto lo que dices

Voz 45 42:48 ahora ahora esta viene bien he gracias a todo que es cierto que esa que yo no sé cuántas bolsas de basuras a qué pero por lo menos de veinte para arriba

Voz 48 42:58 sí sí que aprendí que

Voz 45 43:02 porque al final si está ordenado lo ves limpio aunque esté sucio agarrado a eso sí me centro más en ordenar y bueno para no está mal pero cualquier día un desastre

Voz 1995 43:15 un abrazo y gracias por atender nuestra llamada Carles muchísimas gracias Adelaida Gómez es organizadora profesional fundador hace cuatro años en la empresa orden estudio Adelaida no descartes que te te llamamos desde la radio porque si tuvieras la radio el caos que hay en esa redacción de libros de folios de objetos de persona caos de persona te necesitamos ya te llamaremos Adelaida muchísimas gracias

Voz 24 43:40 por la desalación con gran placer buenos

Voz 1995 43:43 es interesante y sobre todo en esta época del año que irremediablemente dices tú de los niños se cuantos juguetes van a recibir de los que solamente la caja va a durar cinco minutos como gran atractivo dejó desaparecerán

Voz 6 43:57 si no hablas con las personas que poco relación familiar habla son las que hacen los regalos sin no se habla previamente

Voz 3 44:04 tienes un problema a un padre

Voz 6 44:08 el chaval hoy en día tiene un problema porque luego está lo de pues el padrino que ve al ni una vez al año que claro lo más grande más grande que el coche más grande en y luego es muy amigo que si padrino que yo me tengo que volver ahora mi coche que es pequeño en mi casa lo que hemos hecho es ya hablar previamente con las personas que hacen los regalos de necesita esto esto y esto en concreto

Voz 1995 44:28 ll Mago así que traen sus regalos

Voz 6 44:30 sí bueno luego improvisan pero por lo general muchas veces y ahora ya son poco más mayores entera Mis hijos cumplen en octubre noviembre lo que hacemos es guardar regalos de cumpleaños por red

Voz 49 44:41 calla calla para remotas Guccione años lo cumple años tiene cuarenta y cuatro minutos

Voz 1995 44:50 que de verdad es una hora menos en Canarias de frenado ahí que

Voz 12 44:54 seguimos en Hoy por hoy

Voz 3 50:34 lo Hiriart veinte dio el cual

Voz 4 50:36 venta cuarenta

Voz 1995 50:38 C el sesenta procedía de hecho la cifra exacta el sesenta y tres por ciento de las niñas de los países pobres finalizará primaria según datos del Banco Mundial pregunta número dos cuántos niños de un año han sido vacunados contra alguna enfermedad en el mundo ah el veinte por ciento ve el cincuenta y el ochenta por ciento

Voz 49 51:02 decía el ochenta por ciento

Voz 1995 51:04 el ochenta y ocho por ciento de los niños menores de un año están vacunados según la Organización Mundial de la pregunta número tres donde vive la mayor parte de la población mundial a en países pobres ve en países de ingresos medios ofrece en países ricos los se llegaban a estos en desarrollo al verla

Voz 6 51:24 hombre qué dijiste

Voz 1995 51:26 B también la ve sino que diga acompaña muy dejan de responder bueno países de ingresos medios correcto la ve en los países pobres representan sólo el nueve por ciento de la población mundial los ingresos medios representan el setenta y seis por ciento y los ricos son mejor dicho somos sólo el dieciséis por ciento la conclusión que podemos sacar este breve cuestionario es doble por un lado que el mundo no está tan mal que el provecho existe pero otro que tenemos una imagen muy negativa del mundo por qué será hay un libro que se acaba de publicar que explica esto exactamente se llama Fuck Funes Bill Gates se lo ha regalado a todo bicho viviente todo los y tú vas ahora mismo pueblo San Francisco Divine Bill Gates y te regala el dinero esto pasa e una de sus autoras Ana Narros de un estado en Madrid lleva cruzada ha podido hablar con ella Eva muy buenos días

Voz 24 52:17 hola buenos días hola a todos pues este libro FAC Bulnes es la obra póstuma del suegro de Ana Roslin de Hans Roslin que daba clases sobre salud salud global era divulgador era asesor de la OMS UNICEF fundador de la delegación de Médicos Sin Fronteras Él se dio cuenta de que mucha gente incluidos los propios gobernantes tenían ideas muy desfasadas sobre la riqueza del mundo como si siguieran con el mismo mapa mental que colocó en tu mente tu profesor de Sociales de los ochenta sabes quién es decir Cruz os acordáis de que hablábamos de hecho lo ha dicho a Nacho hablábamos de países desarrollados subdesarrollados en vías de de