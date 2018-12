Hoy por Hoy (18/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 a las once las diez en Canarias

Voz 0325 00:08 Carlos Cala buenos días buenos días Toni el presidente del Gobierno Pedro Sánchez comparece en el Senado para explicar la gestión del Gobierno en general y la política migratoria del Ejecutivo en particular la exposición de Sánchez se ha iniciado hace unos minutos en la Cámara Alta con la asistencia técnica de José María Sendra se encuentra José María Vaz

Voz 1108 00:23 tío buenos días hola buenos días hola buenos días la sesión ha comenzado con un minuto de silencio por el asesinato de la profesora Laura lo vuelvo a la repulsa de esta lacra en fórmula por el Senado se ha sumado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en nombre del Ejecutivo el presidente ha iniciado su intervención con la gestión de su Gobierno como decías y ha hecho una defensa del Estado de las Autonomías frente a la recentralización que defiende ha dicho el sector conservador ha defendido por tanto en este sentido el diálogo con Cataluña en estos momentos habla de uno de los ejes principales que ha definido de su gestión de gobierno la modernización de la economía le escuchamos

Voz 0325 01:03 ese sonido en directo que nos llega desde el Senado sobre Cataluña acabamos de saber que la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se reunió ayer con el vicepresidente catalán Pere Aragonés y con la portavoz del Sartori sobre la mesa la posible reunión del viernes entre Pedro Sánchez y Quim Torra de momento que sigue sin concretarse Pablo Tallón cuéntanos

Voz 1673 01:19 según explican fuentes de guber en este encuentro a Aragonés cierta did trasladaron a Calvo que no quieren una reunión sólo entre presidentes a no ser que sirva para abrir un auténtico diálogo de fondo sobre cómo resolver la actual crisis algo que se da prácticamente por descartado por eso ante esta circunstancia desde el Ejecutivo catalán insisten en reclamar un formato más amplio con ministros Sallés aunque desde Palau se muestran dispuestos a explorar un formato tres a tres o cuatro cuatro es decir se abren a que no estén presentes los dos gobiernos en bloque de momento todo sigue abierto entienden que la pelota está ahora en el tejado de la Moncloa

Voz 0325 01:50 tiene el Tribunal Supremo continúa la vista con las cuestiones previas al juicio del SES en las que el Alto Tribunal debe abordar si es competente para juzgar la causa las defensas piden que el caso sea enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Jordi Pina de solos los abogados de algunos de los dieciocho acusados

Voz 3 02:05 dan que pensar que el Tribunal ya ha tomado interiorizada mente la decisión de no estimar la la cuestión previa

Voz 4 02:12 no olvidemos que esto va de personas que van en proceso

Voz 5 02:15 lo que el proceso tiene que ser debido solicitamos por tanto que se devuelva la causa a Cataluña

Voz 1508 02:33 si el Ministerio de Sanidad y el de Justicia han trabajar

Voz 1509 02:36 lo conjuntamente en esta Ley Orgánica para la protección de los niños y adolescentes Luisa Carcedo acaba de decir que la nueva norma obligará a cualquiera a poner en conocimiento de las autoridades las sospechas de un delito de violencia contra la infancia garantizando que esa denuncia sea anónima y confidencial tenemos que aflorar esta realidad de una vez y poner en marcha los mecanismos de protección ha explicado la ministra que también ha dicho que los funcionarios de los servicios sociales de los ayuntamientos pasarán a ser considerados autoridad pública en situaciones de emergencia

Voz 0325 03:05 c3 diez y tres en Canarias

Voz 4 03:10 es el Madrid Fiscalía

Voz 1552 03:24 la fiscal reclama el decomiso de las percepciones íntegras excepto el salario mínimo que seguiría cobrando González la petición de Anticorrupción se produce para cubrir las posibles responsabilidades civiles por los múltiples delitos entre ellos el de organización criminal de los que viene siendo acusado en la operación Lezo el magistrado que aún no ha tomado una decisión al respecto ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que notifique a cuánto ascienden los emolumentos del ex presidente el pasado mes de octubre el Consell

Voz 1995 03:52 Historia notificó a Ignacio González su reino

Voz 1552 03:55 por eso en el Cuerpo municipal de funcionarios tras la petición del imputado estaba obligado a ello al no existir ninguna medida cautelar que le inhabilita para el cargo

Voz 0821 04:04 el Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Madrid a pagar más de cien mil euros por las costas del caso Guateque registrado en tiempos de Gallardón tras la absolución de todos los acusados hará selvas según el decreto al que ha tenido acceso la SER la Sala Segunda le da al Ayuntamiento un plazo de veinte días para abonar esa cantidad del pasado mes de julio el Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió a todos los acusados según argumentaron entonces los absolvieron porque las escuchas con las que arrancó la investigación fueron obtenidas de forma ilegal sin una orden judicial el caso Guateque investigó una presunta trama de corrupción durante la etapa de Gallardón que se dedicaba a agilizar licencias municipales a cambio de dinero hubo más de treinta procesados la fiscalía llegó a pedir doscientos cincuenta años de cárcel en total para todos a esta hora el Ayuntamiento de Rivas tiene previsto presentar una querella contra los crímenes del franquismo en cumplimiento de una moción aprobada en pleno hace ya casi tres años en enero de dos mil dieciséis tenemos cinco grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0325 05:00 pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Toni Garrido la información siempre actualizada nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:06 la BNS

Voz 1995 05:21 harina once y cinco minutos una hora menos en Canarias siguen escuchando hoy por hoy tenemos una noticia de última hora Pacojó buenos días hola buenos días Toni volvió a todos cuál es el titular que dejó

Voz 7 05:34 José Mourinho ya no se entrenador del Manchester United eso es el titular la bomba de las Navidades en el fútbol europeo se acaba de producir el Manchester United a través de un comunicado agradece los servicios prestados a José Mourinho y dice que ya no continuará

Voz 1995 05:47 entrenando al club

Voz 7 05:49 ahora mismo hay muchas versiones de sabe si ha sido destituido ha sido decisión de José Mourinho a mí tal y como ha interpreto yo que es Mourinho más bien me cabe pensar que ha sido destituido porque Mourinho es muy difícil que abandone el club por por su propio pie pero el caso es que el Manchester United ya no estará dirigido por José Mourinho que deja el club después de dos temporadas y media y con casi cuarenta derrotas en su haber en el Manchester así que esa es la noticia del momento se acaba de producir en Inglaterra es un bombazo en el fútbol europeo y un poquito en el fútbol español también porque Mourinho tiene muchas ramificaciones con nuestro fútbol pero el caso es que el Manchester ahora se pone a buscar entrenador Mourinho queda libre en el mercado

Voz 1995 06:26 por si acaso alguno está atentaba contra esta es la última hora que les cuenta la Cadena Ser estoy Pacojó te está escuchando mentalmente pero estoy buscando el Twitter de Iker Casillas

Voz 4 06:35 ah vale porcinos que no es decir las reacciones son inmediatez en las redes pero me da que Casillas guardameta tardaron Éste es una gran noticia

Voz 4 06:47 por el momento no eres bueno bonito yo en cualquier caso eso produjera ya te digo yo que me hecho rápidamente a contarte cariz Iker Casillas

Voz 1995 06:53 Mourinho depende de la fuente lo está contando la CNN es una noticia trascendente la BBC según algunas fuentes dicen Mourinho deja al Manchester United pregunto otras fuentes dicen confirman que el Manchester United es el que deja a Mourinho se lo contaremos en unos minutos la nueva noticia pero esto no sitúa gracias a ser noticia tienes Línea Abierta esto nos deja con una perspectiva interesante ante la siguiente entrevista

Voz 1 07:21 por fin habrá triunfado el bien sobre el mal

Voz 4 07:27 ahora que llega la Navidad aquí Trueba buenos días buenos días podría ser la confirmación de que triunfa el bien que el viernes posible

Voz 0488 07:35 el siempre estas personajes que juegan al mal en el fútbol es un mal indoloro no hacen el personaje quizá para encubrir carencias técnicas tácticas y entonces el personaje suple toda esa parte pero no creo que Mourinho represente el mal ni mucho menos en el mal por desgracia tienen muchos mejores representantes Frascuelo psicosis pero sí es verdad que a largo plazo la esta especie de colmillo retorcido y de de discurso contra todo si cada al final no se justifica porque en todo en lo que hace es cómo haces tu trabajo es lo único que tienes

Voz 1995 08:12 pero por si necesitas ese tipo de personajes para comprobar que tú lo haces bien te sientas verte en un espejo como el de Mourinho el tipo a más

Voz 4 08:21 siempre con la palabra más allá de derrota para hablar bien de él y mal del contrario y la victoria también Crucis de ese tipo de personaje para para reafirmar ciclismo se yo si lo hago bien está

Voz 0488 08:33 claro que que como como ejecuta hombre a él le ha ido muy bien con lo mal que juegan en general sus equipos sea quiero decir

Voz 4 08:40 el gran nivel que ha tenido como entrenador

Voz 0488 08:42 muchas veces superaba la lo que tú veías en el campo no ves ves entrenadores que tienen un perfil mucho más bajo en equipos mucho más modestos con muchos menos millones y han hecho cosas innovan teniendo un discurso tan destructiva a el discurso un poco le le iba subiendo peldaños que a lo mejor no llegaba por otras razones pero vamos nadie te dice que dentro de un mes esté aquí en Madrid de nuevo triunfando con el Real Madrid

Voz 1995 09:09 además ahora de sembrar

Voz 4 09:11 el miedo en el cuerpo a la reacción a una parte importante de la afición acabas de sembrar sea

Voz 1995 09:18 la lectura porque David es un intelectual

Voz 4 09:21 no hay una columna de de español

Voz 0488 09:23 pese a los que los llamo los reyes del chopo no por un poco en función de este personaje que ácido actualidad últimamente tan luctuoso las terribles

Voz 1995 09:31 es que me gusta mucho que sea España necesita ese pensamiento lateral con el que tiene Trueba para ser en la conmoción del titular pues gente como nosotros no no analizamos perilla David Trueba de que

Voz 0488 09:43 hay alguien libre en el mercado

Voz 1995 09:46 que podría ayudar a un equipo que está en una mala

Voz 4 09:49 claro a superar el problema

Voz 0488 09:51 esa esa cosa ahora mismo no de de aunque el Madrid siempre es un equipo que gana es un ganador nato como se vio estos tres años al pobre Zidane también lo querían echar el año pasado a más o menos a esta altura del año ya estaba su cabeza vendida de hecho por eso él en junio en cuanto a la Champions dijo que sí

Voz 1995 10:08 iba porque veo lo barato que se cobraron Cuéllar

Voz 0488 10:11 aquí hay pero quiero decir están en mal momento pero podría ser peor

Voz 1 10:17 con un poco de ayuda

Voz 4 10:19 pueden empeorar eso te da nada pero soy del Atlético de Madrid y se SM nota también en esto se

Voz 1995 10:28 el deberíamos eh don llevas mucho tiempo aquí deberías cuidar un poco el lenguaje sea llamar a un intelectual influencer

Voz 4 10:35 la actual influencia intelectual ejerce influencia Bocuse a la gente que sigue siendo el país como colaborador

Voz 0488 10:47 sí pero

Voz 4 10:49 pero las columnas menor no bueno te exhibiendo mayores vamos a partir de ahí lo de emociones donde pero después de tanto tiempo escribiendo yo creo que que te llamen influencer no pero pero influencia es una palabra digamos palabro de moda no prescriptor una cosa se bueno a veces lo eres a veces no

Voz 1995 11:17 el crees que tiene el país sigue teniendo o alguien que tiene una con eh

Voz 0488 11:21 por cómo van las cosas pienso que nadie ni me escuchan y melé cuando veo cómo va sucediendo el mundo yo siempre apuesto por el sentido común por el respeto a los demás por la concordia porque seamos cívicos porque la gente se puede entender pese a tener diferencias radicales avanzar en mundo digo bueno me lee nadie pero al mismo tiempo mucha gente por debajo te voy diciendo te Legio es que de verdad necesitamos gente como tú y entonces dices bueno puede ser verdad es decir que no me lean lo suficiente entonces tienes que aspirará

Voz 1995 11:50 pero fíjate hace un rato hablábamos de de un libro maravillosa Se llama de facto mes que habla de la realidad de los hechos reales y comprobados los hechos reales son que estamos mucho suena mal decirlo a partir incluso seguro que desde la radio a alguien que les va a escuchar decir están los de la radio tratando de adormecer no se tratando de que nuestra conciencia social

Voz 0488 12:09 es ese pero el hecho claro

Voz 1995 12:11 estamos mucho de manera objetivamente objetiva mucho más

Voz 0488 12:16 pero pero la humanidad es también fruto de sus sensaciones no es decir el el por ejemplo España es el país uno de los países más seguros del mundo pero cuando los titulares y las portadas son una chica que sale a correr tranquilamente en sus primeros días en un lugar en el que va a dar clases por primera vez y tal y es asesinada la sensación volvió a lo mismo las sensaciones primero de desamparo sobre todo para las mujeres no vamos a una sensación de inseguridad de de de sentirse con constantemente víctimas algo no entonces es muy importante y ahí los medios juegan una baza definitiva en no dejar que las sensaciones ocupen la verdad sea es decir eso es una sensación es una sensación real hoy tenemos todos o desde ayer en que se encontró el cadáver de de esta chica tenemos todos una especie de sensación horrible no pero al mismo tiempo hay que seguir insistiendo en que España es uno de los países más seguros del mundo uno de los países en que menos cosas pasan uno de los países donde el mayor número de crímenes se cometen en el entorno familiar es decir no en desconocidos en personas que están ahí pues en el rencor en una cosa que que debemos estudiar y vigilar la otra es este delito sexual etcétera no que que que también debemos ser mucho más hace es todavía más hincapié en que está pasando en por qué la mujer es una víctima constante de de esta cosa pero pero no olvidarnos nunca que comparados a uno tiene que viajar mirar las estadísticas de así es lo que decía Azcona sin en este momento promete muy difícil tanto una tramposo puesto así yo pues si hay claro

Voz 1995 13:56 bueno vamos a hacer una que decía con no Azcona

Voz 0488 13:58 siempre me me decía como ejemplo cuando yo caían el desánimo me ponía una viñeta de El New York estas cómicas que hacer y que decía eran dos dos tipos era una caverna en el Neolítico no hay que decía fíjate qué bien vivimos sin atascos sin estrés sin contaminación si en Esperanza Aguirre podían decir sí y el otro lo decía sí sí pero nuestra esperanza debido a su treinta y cinco años no es así un poco cuando uno miran el lugar en el en el conjunto cuando uno se separa Mireille dice lo que tú dices esa vivimos probablemente en el mejor de los tiempos que ha vivido la humanidad

Voz 1995 14:31 así es verdad que utilizamos para medir la comparación felicidad por comparación sexos por comparación hacer pero hacer

Voz 4 14:41 la hablan de sexo a una película porno sexo

Voz 1995 14:47 por comparación lo que te cuentan los uno de mi calle me dice que vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con David Trueba ahí

Voz 9 14:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 23 19:47 sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos

Voz 1995 19:51 gusta mucho

Voz 23 19:53 al el partido

Voz 25 20:00 cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 20:04 Antonio Garrido seguimos hablando con David Trueba buenos días no quiero parecer impertinente sería lo último que yo quisiera con con alguien como tú en este estudio

Voz 4 20:13 pero mira mira mira la cara por fin tienes la edad que te mereces

Voz 0488 20:22 siempre he tenido la que me merecía no he tenido jamás problemas de edad tenía todos los demás

Voz 1995 20:28 eh tú dirías que enseguida explico por qué pregunta

Voz 3 20:32 esta virtud dirías que ha sido un falso y no al revés

Voz 0488 20:37 cuando yo empecé empecé bastante joven sobre todo con la novela Si nociones de cine ya entonces yo decía Hay presumía de que como Mi padre me había tenido muy mayor yo era el pequeño de ocho hermanos el el esperma de mi padre entonces era ya de baja calidad entonces obviamente sales ya prevé jubilado no nunca presumir de joven de algo que no ha ejercido nunca es de joven

Voz 1995 21:02 imaginaba yo que íbamos a acabar el mundo Esteban de Topal fíjate lo he preguntado pero ya pensaba yo que cantada

Voz 4 21:09 el respeto ahora ya ha empeorado mucho también el semen por cierto iba a decir

Voz 0488 21:14 se ha mejorado mucho semen no ha empeorado dicen

Voz 4 21:17 científicos que esta entrevista es quizá la relación entre los las nuevas tasas de natalidad estén relacionadas con con por desgracia es

Voz 0488 21:31 Dani está relacionado con que la con otra cosa aparecerá lo que hablábamos antes que es con la dificultad de las mujeres para poder conllevar una vida biológica hay una vida profesional de las mujeres y todo porque es muy difícil porque en ellas obviamente es más dramático que a nosotros

Voz 1995 21:46 eso pero déjame volver a dejado ver se porque nos damos cuenta que la edad de habite acaba de hacer libros y titula I siglo XXI cumple dieciocho años refleja algunas de sus mejores pensamientos publicado en los últimos tiempos pero es que la edad figura parte figura como parte constante casi obsesiva de tu obra tu última Belli se titula casi cuarenta

Voz 4 22:08 no haremos preguntas señoría esto no tienes cuarenta años

Voz 1995 22:17 en esa velé retomadas a unos personajes que también reflexionaba sobre la edad

Voz 26 22:22 se trata sartenes no puede Samantha obviedad

Voz 2 22:25 claro

Voz 26 22:27 la incógnita ahora es como si te hubieras cien años

Voz 1995 22:30 Mickey película anterior Vivir es fácil con los ojos cerrados la de los seis Goyas

Voz 2 22:35 bien ir a un tema recurrente leerá hombre eso ya lo sabemos pero en realidad de que establece que pide ayuda porque su hijo

Voz 1995 22:55 alguien que pide ayuda porque se ha hecho viejo Madrid mil novecientos ochenta y siete también hablabas de cumplir años cuando uno escribe en los periódicos todos los días desde hace veinticinco años no se lleva bien ni con su sombra como personaje que interpretaba José Sacristán esta película tú también llevas más de veinte años escribiendo en los periódicos según tu biografía en la web del diario El País textualmente dice público que publicas con gran profusión hace desde el año mil novecientos noventa y dos en prefieres columnista influencer como diría Tom pero en el fondo

Voz 0488 23:32 era claro la ley antes de que existieran las redes sociales seguramente es columnista era lo más parecido a lo mejor a una persona soy de influencia o de acuerdo cuando la gente decía yo es que si no leo a Jaime Campmany por las mañanas au a Paco Umbral por las mañana es como si estuviera desnudo como si no hubiera desayunado esto lo decía en particular lo de Campmany un profesor mío de latín al que yo le le dejábamos en clase en el periódico abierto para que leyera la columna de Campmany y así dar menos clase que es una cosa que que él es la afición mayor de los estudiantes es que el profesor se distraigan

Voz 1995 24:08 bueno imagino que está esta afición la distracciones algo que has desarrollado con el tiempo Manolo además ha

Voz 0488 24:13 es algo que desarrollaba la sociedad fíjate si algo define nuestra sociedad actual a contemporánea esta que hablamos sociedad hiper te híper comunicada etcétera es la distracción creo que el gran problema de la sociedad contemporáneas que está decir ello sí extraída de las cosas y que importa

Voz 1995 24:29 en Grecia precisamente del país eslavos desde que estamos dormidos no

Voz 0488 24:34 sí bueno estamos entretenidos entretenidos sí claro claro el entretenimiento se ha apoderado de todo incluso de la información la cultura la no sé que la gente esta entretenida pero no sustancial sustanciosa mente on nutritiva mente alimentada en lo que es porque cuando uno ve el el repaso que se hace como de la actualidad en en en una red social lo en algún servicio de estos que tengas de noticias están epidérmico que lo que te da miedo es que la gente no se de cuenta que que está todo el trabajo por hacer que el trabajo de prepararse el trabajo de investigar el trabajo de saber en qué tiempo vivimos se tiene que hacer en una cala de muchísima más profundidad compasión señor plantará tomates con lo hiciera así con la uña no

Voz 1995 25:18 hay que picar la tierra está bajo para que sea

Voz 0488 25:20 alga

Voz 4 25:21 el nutriente este pacto después

Voz 1995 25:25 a esa vejez Déjame entrar porque claro que lo que se presenta Roy este libro el siglo XXI cumple dieciocho años editado por Debate te ha obligado a ir un tiempo atrás no lo hacemos siempre con músicos de la mano cuando un músico ayer estaba aquí Vetusta Morla Cobo el otro día con Los Planetas podrías tienen que hablar de un disco de hace veinte años básicamente a las de lo emocional pues en aquel momento estaba conminó lo es es muy emocional un viaje muy emociona pero lo que tú haces con este libro es visitar no tus emociones sino tus opiniones y como individuo lógicamente un tipo formado leído en tipo como todo habrá cambiado mucho sus opiniones seguramente en este tiempo

Voz 1 26:06 pues por desgracia no

Voz 0488 26:07 no tengo más o menos soy soy una persona aburrida pésima que que a veces a los amigos periodistas les digo Si en vez de hacer una entrevista publicada es la que me hicieran hace veinticinco años seguramente sería igual si lo porque si creencia en en ciertas cosas he cambiado seguramente en la forma de decirlo ha cambiado no no soy una persona demasiado cerrada ante las cosas con lo cual dejó que que permiten tranquilamente pero pero sí también a veces te asoma si eso qué qué cosas me preocupaban eso sí es un poco como los álbumes de fotos cuando abres un álbum de fotos o tu madre tal te enseña unas fotos antiguas lo que piensas es lo primero que dice es ése era yo quiero error no entonces te fijas pues en lo superficial el pelo los granos las gafas pantalón talones esa pero luego dice sí claro ése era yo

Voz 1995 26:56 pero ahora que hace ya mucho tiempo que era joven esta ha sido que tengo he sido delicado siempre hace qué tipo de que ya hace mucho tiempo que quieres comer borraría algunas cosas de de una sede este límite de cosas a las que es apenas de tiempo las borraría modificaría de verdad de las asentado aquí como constancia de quién fuiste

Voz 0488 27:18 sí claro es que yo creo que no debemos borrar nada yo cuando veo a alguien que reescribe por ejemplo una primera obra salvo que sea porque le cortaron fragmentos a lo que sea pero no no lo entiendo muy bien no es cómo retocar tus fotos con fotos de cuando tenía doce años no seguro que hay gente que lo hace para subir las de dignidad qué guapo era yo creo que tenemos que ser también conscientes de que lo bonito es es la evolución no hay ir ir progresando ir cambiando algunas cosas las mejoramos y otras a lo mejor hemos perdido a lo mejor una cierta frescura osea en cosas hay también que al mirar atrás dice no es que bueno era esto cuando te tomaban más en broma estas cosas esto otro no lo otro día esta manera fui al concierto este de homenaje Aute y hubo un momento nada más empezar que Dani Martín canto las cuatro y diez esa canción memorable entonces sufrí una cosa como aquella que cuentan en Ratatouille como un proceso cómodo de viaje hacia atrás a una velocidad de la me acuerdo del vinilo la aguja cayendo sobre el tocadiscos oyendo la primera vez Fue en ese cine te acuerdas de pronto Dani Martín la canta muy bien además cuando acaba dice esta canción se la quiero dedicar a mis padres que me enseñaron estas cosas tan bonitas y de de Jesús

Voz 4 28:27 para los padres de los artistas de rock tú dirías tú dirías que

Voz 1995 28:37 eh la mayoría de edad excesivo les está sentando bien dieciocho años que ya tiene el siglo XXI lo están sentando bien

Voz 0488 28:44 bueno pues yo creo que lo que está sentando bien es a la gente que por primera vez empezamos a darnos cuenta que esto que creíamos que eran sarampión una cosa pasajera una estupidez transitoria ha venido para quedarse en el siglo XXI es cómo es esto es dieciocho años no han sido una crisis de la edad ni de crecimiento ni un niño que se porta mal en casa no el niño que se porta mal en casa cuando tiene dieciocho años suele seguir cortándose mal entonces Siglo XXI va a ser un siglo muy trabajoso mucho menos placentero del que pensaban la la gente del siglo veinte que decían bueno ya verás no de dos mil uno no como una idea de futuro

Voz 1995 29:21 ya no va a ser perfecto vamos a ir

Voz 0488 29:24 volando nos vamos a transportar la tecnología nos va a salvar no moriremos no no no sólo moriremos sino que el presidente de Estados Unidos era Donald Trump sea uno dice Dios mío que hemos hecho no para esto que que han hecho los brasileños que han hecho los húngaros discurso David antes durante

Voz 1995 29:39 mucho tiempo Siglo XXI era una acepción a parte del programa agrario sigue masones sección que implicaba el futuro la expectativa de futuro al lo mejor está por llegar yo ayer fui a comprar al pues ver see it fui a pagar y la pendiente llevaba un jersey que ponía My Generation se mi veneración

Voz 1 29:57 salvará el planeta aunque bien que tenía

Voz 1995 30:00 como eslogan comercial me temo que eso son las camisetas se hacen

Voz 0488 30:04 cuerdas cuando decían Otro mundo es posible a mi me gustó mucho a alguien que dijo otra camiseta es posible porque otros condones

Voz 1995 30:10 posible este sí que la decir todos tenemos que esforzarnos presos lemas se quedan encaminaron lo hemos perdido esa lo que sido

Voz 0488 30:17 patada en la entrepierna a las expectativas eso está clarísimo sea es decir la gente tenía una idea del futuro maravillosa seguramente demasiado maravillosa para lo que es un mundo tan superpoblado como este con tantos impulsos con tantas desigualdades lo que está lo que te decía la parte positiva es que creo que al cumplir dieciocho en Siglo XXI creo que ya todos

Voz 1 30:38 hemos dicho a Bale que esto va a ser así abre manga T pelear no ya no

Voz 0488 30:45 Xavi a trabajar y hacer las cosas e intentar hacerlas mejor cada uno en su en su rincón para para que eso como un dominó tenga algún efecto lo que está claro que esto de que nos íbamos a sentar a ver el programa de por la noche au unas series estupendas que ponen en no sé qué plataforma y que el mundo se iba a resolver sólo es una clarísimo que pueda aquí salí la distracción eso es

Voz 1995 31:08 David nos quedaríamos Aguido todo el día que digo tú ahora estoy toda la semana hablando contigo pero

Voz 0488 31:13 ahora me he dicho nunca un hombre pero no te lo agradezco mucho

Voz 1995 31:15 sabes que es cierto que David Trueba es influencer conocido

Voz 0488 31:22 desde numérico pero es influyentes

Voz 1995 31:25 debes anteriormente conocido como columnista tiene un nuevo libro ir dentro de poco tendrá mucha tiene un nuevo documental dentro de poco tendrá la película ir acabando un documental sobre sí

Voz 0488 31:37 dicho sea imprescindible eso es quizá

Voz 1995 31:39 vamos a acabar con la música de de Sánchez Ferlosio Adena

Voz 4 31:43 de esta manera además te te despedimos de buena manera

Voz 1995 31:46 el siglo XXI cumple dieciocho años es el nuevo libro de David

Voz 4 31:49 claro siempre un placer amigo gracias hasta pronto

Voz 27 31:54 en eh no no no sé que no era ahora ya te bien te eh está la recompensa de me se eh eh

Voz 25 37:03 hoy

Voz 1 37:10 el el terrorismo va llega

Voz 6 37:18 entonces era tuvo el que abrió la cuenta Vox el eje TPI no no no no no

Voz 34 37:24 este hecho se Castro buenos días buenos días están notando tú estás yo estoy muy bien el error estoy muy bien aquí a Menezes él solo

Voz 1995 37:33 me maravilla estás se hace es cucharita con escucha

Voz 34 37:36 los exacto Cecil me beso me me me me Froto las esquinas extensión de tiro no si te hiciesen es lo que tengo

Voz 22 37:43 pues empezamos bueno vamos a empezar si te parece con unos clásicos de la arquitectura urbana de nuestro país

Voz 4 37:49 de esa ciudad universitaria por excelencia

Voz 22 37:51 me parece siempre empezamos por la Plaza Mayor de Salamanca

Voz 4 37:54 la Plaza Mayor de Salamanca perdedores el espacio urbano construido como Plaza Mayor

Voz 1995 37:59 tiempos ha convertido en el centro de ayuda social de la ciudad española en Salamanca hay que fue construida en el periodo que va desde el año mil setecientos veintinueve al mil setecientos veintiséis el estilo barroco diseñada por el arquitecto Alberto ocho Riquer considerada Bien de Interés Cultural que Miguel de Unamuno definió como un cuadrilátero irregular pero asombrosamente armónico

Voz 22 38:15 pues si esa misma plaza si esa esa pero se ve que por lo que se ve atrae a Wiese realistas preferidos a los minimalistas que les dan una estrella no se andan con parrafada concretamente Joana Arranz les daba una estrella en su valoración en Google con la aplaza la califica como si más eso que tiene que decir también está Javier Alba que le ponen una estrella su reseña todo lo que tiene que decir sobre la Plaza Mayor de Salamanca es mal manto Álvaro Fernández se extiende un poco más dice está lleno de Cayetano viejos turistas su voy con caídas que recibe como piso

Voz 4 38:53 José hijos sí me imagino algo así padre sí sí sí

Voz 22 38:58 pero este que nunca lo había oído hablar

Voz 1995 39:01 no hay manera no el término Cayetano

Voz 22 39:04 luego Francisco Hernández dice muy cuadrada y fría como es un haiku yo

Voz 1 39:09 yo soy yo

Voz 22 39:13 la desgarrada dicen muy cuadrada y fría esa es su definición su reseña turística de la Plaza Mayor

Voz 4 39:19 desarme

Voz 1995 39:20 que ponerle pues generar una plazas y hasta perfecto que más

Voz 22 39:22 en cualquier caso rectangular creo José Quintero dice no es deseable para personas normales

Voz 4 39:28 entonces podemos y nosotros que daría la plaza no es deseable para personas no

Voz 22 39:33 el último Álvaro CEM dice no tiene variedad además de lentos por cierto no tiene microondas yo creo que hay gente que busca ser confundido con un esto restos muy frecuente Gené que va a Pla a monumentos te habla de los bares que hay en el sitio eso sí os aquellas mucho peor

Voz 1995 39:51 caiga a la Plaza Mayor sino las calificar la Plaza Mayor Salamanca como un bar en fin vamos a un siguiente lugar por ejemplo en unos llevan si te parece vamos a los acantilados de Dover

Voz 4 40:02 han tirados de Tom Pearce eso sí

Voz 1995 40:05 magníficos acantilados ingleses de ciento seis metros de altura compuestos de Creta así vetas de pedernal negro ubicados en el Canal de la Mancha y cuyo color blanco puro ya que Airbus en latín significa blanco llamamos Albion a Inglaterra por eso llamamos así a Inglaterra que Napoleón definió como la pérfida Albión gente nada menos que

Voz 22 40:23 a estos acantilados por los color blanco eso sí

Voz 1995 40:25 acantilados llegan yo de identidad sino

Voz 22 40:28 la entidad Davis etarras y eso puede parecer pero bueno ahí cuando llegas Ferrero haberla vistas magníficas y cuando sales del Reino Unido en avión a veces es la última vista preciosa que tienes pero vamos a ver qué opinan algunos analistas unos lava dice había viento lluvia para pasear y ver la playa mejor ir en verano osea es ideal para pasear pero sin viento ya lo apuntamos a ver si claro es lo lo que pasa cuando vas a estos sitios abiertos él

Voz 1995 40:54 pues claro que sí Marc Watson dice le falta

Voz 22 40:57 debo bastante color como que le faltaba esperemos que hay gente que busca acantilados y visados así

Voz 4 41:02 con con con con uno de marfil sí

Voz 22 41:05 un poquito más de color el blanco crudo en el gusta a Marc en cambio Jules formas dice la verdad es que yo me tiraría abajo gente que va con ganas con pocas ganas de vivir mientras Harry Winston dice si te caes te matas por último mi preferido que es Hassan Abdel Jawad que dice haber no es a ver no es para dar eso es todo lo que tiene que decir de los acantilados

Voz 1995 41:30 bueno no sé un poco más no tan monumental algo más pequeño más recogido posee por ejemplo está la Guinness Store

Voz 4 41:39 sea de la cerveza Inter decir ese la

Voz 1995 41:42 a la fábrica de la famosa lista Guinness que desde el año dos mil ha recibido más de cuatro millones de visitas en antigua hasta de fermentación de varias plantas construida en mil novecientos dos y restaurar para explicar el proceso de fabricación de sabía que es una de las visitas más habituales débil pues eso

Voz 22 41:56 es que que que otra cosa hay que hacer entre otras cosas en Dublín que a visitar el Museo de la Sima

Voz 15 42:02 parabienes claro lo cierto es que todo el mundo se queja

Voz 22 42:04 con bastante razón de que es un pelín caro porque cuesta dieciocho euros aunque después de recorrer esta exposición de seis pisos que tiene tiendas también algo sí

Voz 4 42:12 enrollaba una pinta de Guinness en el bar

Voz 22 42:14 con vistas a la ciudad que tiene unas vistas estupendas pero otros lo han visto así concretamente John S dice no entras en la fábrica si es una exposición de varios pisos en la zona de cata huele unos más pruebas una cerveza ya la tira pensaba que nos darían marítimos luego te regala una pinta de cerveza por qué no dos sí tiene millones de barriles apilados en la calle tener la familia Guinness esta caña las vistas desde la terraza son chulas me gustó aprender cosas pero fue una pérdida haber decide te gustó y me gustó

Voz 1995 42:45 aprender cosa

Voz 22 42:47 pero fue una pérdida de tiempo no no puede ser no quería una pinta sino que querellados Osama estamos hablando cuenta una pinta medio no medio litro un poco más

Voz 1995 42:55 más Miguelito seiscientos y pico está diciendo que quiere

Voz 22 42:58 es un litro de cerveza mínimo como mínimo para visitarla Adventure así ochenta y siete dice no tengo ni idea de cómo calificarlo te cuentan la aburrida y saneada historia de una familia cuestionable pero no dicen nada sobre su historial bien conocido de racismo hacia la comunidad católica de Dublín aún así la visitas bastante de primero la indignación moral y luego otro lado fatal con las católicos de doble

Voz 35 43:25 algunos y esperar

Voz 1995 43:28 era terrible pero bueno

Voz 4 43:31 pero hay tres que trate a veinte entonces muchísimas gracias hasta la semana que viene atrás chicas

Voz 2 48:20 por hoy con Toni Garrido vamos ahora

Voz 1995 48:25 desde una iniciativa resumir en dos palabras que habitualmente no van juntas Open

Voz 22 48:30 era garaje

Voz 41 48:33 no

Voz 44 48:48 no no adiós notificado este

Voz 4 48:52 Marina

Voz 1995 48:54 a Suárez es el productor y director de la versión más indie que escucharán además es que son palabras que no no no no suele Junta indie ópera garaje pues civilicenos el director y productor de las en más indie insisto que escucharán jamás de

Voz 43 49:10 sí

Voz 44 49:16 de Cheney que cuenta

Voz 1995 49:18 la historia de amor entre Rodolfo y

Voz 4 49:21 en esta ocasión no se iba a interpretar un gran

Voz 1995 49:23 han Teatro Chino de de de corto

Voz 22 49:26 Inés Rojas de terciopelo cómo era aquello diferente

Voz 1995 49:29 hacía sonar sus joyas mientras aplaudían ir al ruido bueno esta vez no será así era en un garaje Emiliano Suárez buenos días es verdad que opera hay garaje no suelen estar en la misma línea no solían hasta ahora hasta ahora cuéntanos cómo se espera que asociamos el garaje en esta cultura americana asociamos garaje Emiliano a Steve Jobs ha no se sea cultura de garaje donde en algunos grandes empresarios montando ideas activas pero nunca lo hacíamos a la ópera

Voz 8 49:59 es cierto sí a la música y bueno una vez que doy con con esa idea hace tiempo rebuscando que hoy en día tenemos todo al alcance en Google sí que encontrar algún ejemplo de de bueno instrumentó

Voz 1995 50:13 estas de músicos de jazz que

Voz 8 50:16 se juntaban en ese tipo de espacios para ensayar o para para inspirarse pero si realmente la ópera es bueno es algo inédito creo así que bueno contento de haber dado con con una idea que que gusta Hay que es diferente

Voz 1995 50:34 desde luego porque hasta ahora más escuchábamos que los teatros imagino que alguien que en su día no había otra más girar esos grandes espacios con una acústica determinado pero es verdad que las cualidades tanto vocales como es sonido además pues ya las hemos digamos que superado garaje puede ser un muy buen sitio