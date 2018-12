Hoy por Hoy (18/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hora doce

Voz 1995 00:07 muchos frentes esta mañana de martes José Antonio Marcos buenos días

Voz 1018 00:10 la tónica buenos días el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acaba de anunciar en el Senado que el consejo de ministros del próximo viernes aprobará una subida del dos coma veinticinco por ciento del sueldo de los funcionarios es la cuantía pactada con los sindicatos y que afectará aproximadamente a tres millones de empleados públicos de nuestro país vamos por tanto a la Cámara Alta José María Patiño

Voz 1108 00:29 recuperar el estado del bienestar perdido con la crisis que ha provocado la exclusión social y abona el discurso político de la regresión Éste es el objetivo que se fija Pedro Sánchez para el próximo año mediante cinco actuaciones ciento grandes transformaciones en especial en educación y sanidad pero para ello tiene hace falta un presupuesto ya ha pedido en este sentido al Partido Popular que no bloquee ya apoye el jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria que presente al Gobierno en el Congreso

Voz 1915 00:56 vamos vuelvo a hacer un llamamiento a las

Voz 1722 00:59 en satén de quiénes están dispuestos sacrificar unificar los recortes simplemente por sectarismo partidista y miro a la bancada de la derecha apeló a esta Cámara al Senado para que no bloque unos presupuestos que significa más recursos para las administraciones que gestiona elementos claves de nuestro Estado de bienestar como es la sanidad como es la educación como es la dependencia como son los servicios sociales que benefician a la mayoría de los que no

Voz 1108 01:26 precisamente José Antonio el aumento de sueldo al que te referías a los funcionarios que anunciado Sánchez ya estaba pactado de alguna manera en el presupuesto elaborado por el PP y que se va a prorrogar de manera automática al uno de enero de ahí que el portavoz conservador en el Senado Ignacio Cosidó le haya reprochado al presidente que haya venido a hacer un mitin del PSOE Pedro Sánchez por otro lado ha defendido el Estado de las autonomías y el diálogo con Cataluña frente a los que quieren volver a la España en blanco y negro

Voz 1018 02:21 el Guardia Civil siga avanzando las investigaciones en El Campillo en Huelva se guarde un minuto de silencio también en Zamora donde había nacido Laura ahora mismo concentración silenciosa en la Plaza de la Marina donde está Pepe o la vete

Voz 2 02:33 hola buenos días flexibles Leoncio además muy

Voz 3 02:35 el respetuoso silencio que se siente mañana aquí en la plaza de la Marina más de dos mil personas al menos dos mil personas ahora mismo se dan cita en la plaza de la Marina y sigue llegando gente para testimoniar su repulsa a este acontecimiento a la muerte de Laura duermo con situaciones que también serán en otros puntos de la provincia y también en la Escuela Superior de Artes de Ibiza donde estudió precisamente Laura además el Ayuntamiento de Villabuena cuentes de donde era originaria esta mañana ha decretado tres días de luto oficial

Voz 1018 03:07 hora doce y tres minutos en el Tribunal Supremo sigue adelante la primera sesión del juicio contra los dieciocho dirigentes secesionistas catalanes realmente la sesión preliminar en el que además no están presentes físicamente los procesados algo así como un ensayo general en el que los diez abogados defensores intentarán que esta causa salga de ese ámbito traslada al Tribunal Superior de Catalunya algo parece que bastante improbable Oberto

Voz 0055 03:28 pozos si los abogados insisten en la supuesta rebelión se preparó y ejecutó en Cataluña debe ser el Tribunal Superior de Cataluña que les siente en el banquillo y acusa a la Fiscalía de maniobrar para que el caso acabase en manos del Tribunal Supremo Hinault un juez catalán de poner el patriotismo por encima de los derechos marinas Roig es abogada Jordi Cusack

Voz 4 03:45 los derechos que en opinión de esta parte están muy por encima del principio de unidad de España que se dice Se dice proteger y que no pueden ser sacrificados por mucho que los poderes del Estado llamados por una especie de sentimiento patriótico a entender de esta parte malentendido

Voz 0055 04:02 varios imputados para declarar en catalán con traducción simultánea durante el juicio

Voz 5 04:18 no vamos a hacer una reunión de carácter

Voz 6 04:20 Twal pero nosotros gobierna porque el Gobierno de España lo es también de Catalunya no había ningún problema en que no es que nos pudiéramos encontrar algún que otro miembro de ambos gobiernos porque necesitamos en Cataluña dialogar necesitamos en Cataluña encontrar salidas lo que no se va a producir es una reunión bilateral de ambos gobiernos porque eso no tiene ningún sentido ni formal sustancia porque somos el Gobierno de Cataluña nosotros también

Voz 1018 04:44 a y todavía con Toñi Fernández Isabel Quintana Elmar

Voz 1915 04:47 una despide a Mourinho por sus malos resultados después de dos años y medio en el club la última derrota en la Premier ha precipitado la decisión y el aún entrenador en funciones mientras sondea el mercado te lo cuenta en La Ser anticorrupción pide el embargo del sueldo del ex presidente madrileño Ignacio González para hacer frente a posibles responsabilidades civiles la Fiscalía quiere que González imputado en el caso Lezo pase ingresar el salario mínimo también les contamos cómo la Audiencia Nacional comienza modular la aplicación del Código Penal a tuiteros y absuelve a un joven acusado de enaltecer el terrorismo a través de esta red social al entender que cuatro tuits escritos en caliente no suponen un riesgo real de terrorismo la nueva ley de protección a la infancia obligará denunciar las sospechas entre un delito de violencia contra niños o adolescentes los funcionarios de los servicios sociales de los ayuntamientos pasarán a ser considerados autoridad pública en situaciones de emergencia Reporteros Sin Fronteras ETA sobre el aumento de los asesinatos a periodistas en el mundo a lo largo de dos mil dieciocho ochenta profesionales han perdido la vida mientras trabajaban quince más que el año anterior ante la indefinición de las bolsas europeas la española se inclina por las pérdidas Se deja dos décimas y sigue en mínimos en el entorno de los ocho mil ochocientos puntos estonios están más

Voz 1018 05:54 al menos las cosas por ahora no ahora

Voz 1995 05:56 hemos Navas de lo que tú quieras que no sea fútbol cuando no una vacante no un trabajo que haya quedado libre no

Voz 7 06:06 bueno de Nou comen lo metas en líos que luego me mete seguir que es Antonio Marcos gracias hasta luego

Voz 1995 06:26 con Toni Garrido citas que es no vamos a hablar de las vacantes porque lo primero que he hecho arbitro al conocer la noticia Mourinho es bueno pues se queda alguien libre que a lo mejor podrá ir a otro club pero sí citas que son obligatorias que aunque no hayamos seguido el desarrollo del juego todos queremos conocer el desenlace hablamos por ejemplo de la final de la Champions que da igual que me gusta el fútbol no pero al final acabas conociendo quién ganó y quién perdió de los Oscar fin sí sí claro que no vayas al tienen te acabas enterando de los Oscar y ocurre lo mismo con la final de Operación Triunfo

Voz 11 07:29 sí ya bueno he estado bien eh

Voz 1995 07:33 hay que decir todo eso que has mencionado pues eso llevar todas esas cosas a la vez es difícil empezasteis hace una semana así como como ha pasado esto pues tres meses que se han ido ya es muy fuerte

Voz 11 07:43 además justo que además sea al acabar el año porque el año pasado se acabó en febrero pero ahora es como que sacaba el año se acabado T y ha sido un año pues bueno he ha habido muchas cosas muchas polémicas

Voz 12 07:54 es un pues ha sido todo

Voz 11 07:57 estos momentos pero pero bueno yo creo que es una final muy guay creo que hay unos perfiles super diferentes y que de hecho es muy diferente al año pasado que yo creo que el año pasado

Voz 1995 08:07 que es que el año pasado cuando éste llegó este momento había una clarísima favorita se Amaya que enseguida vamos a escuchar a uno segundo su canción este año en la Cosa Nostra

Voz 11 08:17 claro no y eso a la vez yo creo que está muy bien no que que que todos creo que tiene mucho a todos tienen motivos para ganar y a la vez nadie tiene claro quién puede y quién puede ganar su saque va a ser una final reñida que desvela que el año pasado pues a lo mejor es verdad que entre estaba entre Amaya y Aitana no pero bueno como que a la que conocía a todo el mundo ir no hubo tanta sorpresa no entonces este año pues es que sinceramente yo no sé quién va a ganar

Voz 1995 08:44 bueno de las cosas que ya sabemos que si sabemos que vamos a poder escuchar mañana la la presentación esa gala el adelanto del disco esperadísimo porque todavía no tiene disco ha pasado ya mucho tiempo ocho meses nueve y Amaya no tiene disco bueno pues ayer nos daba a conocer su primer tema su adelanto

Voz 13 09:03 tú

Voz 14 09:08 no no o es que el dos mil uno Chris Weitz brille

Voz 13 09:30 no

Voz 15 09:34 exacto

Voz 1995 09:35 ción de vaya qué te ha parecido

Voz 11 09:37 pues eh bueno hay que decir que dura minuto treinta una cosa es como pues es un ya un previo de todo lo que va a venir pero realmente maravilloso adiós adiós si esa frase de os veo mirar atrás del cristal me da un poco de miedo eh yo creo que que aunque sea tan corta creo que transmiten mucho sacro que ha dejado un mensaje muy claro de de empieza

Voz 1915 10:01 es un mundo nuevo salvo eso es una canción no es parte de la canción es la canción que os Un beso es lo que pasa es que no es el primer sí

Voz 11 10:08 del que es como no sé como yo supongo que a partir de ahora pues eso cuando empieza a sacar más canciones esto es como un como una Inter o no que muchos discos tienen pues una instrumental y ella pues con esta canción yo creo que presenta muy bien todo lo que va a venir de de sus trabajos entonces bueno pues de hecho en la en el videoclip que lo veas a es ellas un plano e se pues si ya ella no hay nada más entre el tamaño es total con todo lo que hace ya de hecho no hace ni Mi playback de toda la canción sólo escoge algunas frases que creo que nos tan escogidas por casualidad fruto del adiós del final bueno eh creo que está diciendo a la gente de bueno que deja atrás una una etapa hay y empieza otra en la que pues a cambio subida de repente hay mucha gente que la observa Amaya está todo el mundo pendiente de que está haciendo

Voz 1995 10:59 ya te digo caro el tú que has vivido con ellos empezaste la de la anterior ahora parece muy evidente y rotundo el éxito pero cuando empezaba Operación Triunfo hace más de mi tramas permite miran horroroso Anido las salas la crítica no era musical la critica era de otro tipo hace un año nadie con buena acción hace un año nadie conocía Amaya venía de su Pamplona natal Aitana en aquel de remitieron años habilidades es completamente distinta a la expectación sobre su nuevo trabajo es mucho lo que vi ayer cuando a los cinco minutos de salir ya era Trending Topic tú has visto cómo les ha cambiado la vida tú crees que están más felices ahora se ablanda este tema hombre yo creo que

Voz 11 11:49 que que están aprendiendo a a ser felices con lo que les ha tocado sábado que he visto de evolución en muchos de ellos por ejemplo también Aitana eh dos creo que es justo y además son como las las que es esperaba muchas cosas de ellas Aitana todo el mundo decíamos en una estrella internacional no sé que tampoco hay que olvidarse de que tienen diecinueve nueve años entonces quiere decir Aitana el año pasado estaba de excursión con el instituto en Madrid entonces como igual

Voz 1995 12:16 es la gente la que también tiene que cambiar un poco su forma de tratar a piénsalo eh filtración año estabas con el Instituto de excursión en Madrid es que es que ahora no puede salir por la Gran Vía no podrías visitar lo mismo sitio donde estuvieron el año pasado no podrías poner entonces yo creo

Voz 11 12:33 sí que se está encontrando están madurando muy rápido porque no les queda otra no me nuestra

Voz 1995 12:38 es como somos fans y nos gusta mucho que la gente buena le vaya muy bien que mañana salgan las cosas fenomenal que gane uno muy bueno y que nos guste a todos y luego elijamos reducción que nos lo haga pasar muy bien porque la gente que te hace pasar bien a esa gente que dar las gracias claro el tú tienes tú vea tienes quita yo sí tengo el programa pero es caro beso hasta luego

Voz 14 12:59 adiós a a dar a unas

Voz 1995 17:54 tras admitir ayer Pedro Sánchez que la salida de Franco podría retrasarse hasta principios de dos mil diecinueve ya podemos asegurar que el dictador se cobra el turrón en el Valle de los Caídos defender la KAZ a los toros la pesca la Navidad nueva imagen del PP de Casado o una mera operación

Voz 8 18:14 dos

Voz 1995 18:16 que el próximo veintiuno de diciembre el Consejo de Ministros se celebre en una lonja de Barcelona es porque sin presupuestos ni apoyos está ya todo el pescado vendido que el nuevo Single de Amaya la ganadora de Operación Triunfo dure tú minuto treinta y nueve segundos Se sigue el criterio de que lo bueno si breve dos veces bueno porque Enrique Iglesias anuncia un año antes de su concierto en Madrid su llegada es para que nos vayamos haciendo líder Por último tras conocer que Fernando Alonso correrá la próxima edición del Dakar en qué etapa creen ustedes que escucharemos trata de arrancarlo Fernando trata de arrancarlo nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno siguen escuchando la SER hasta entonces

