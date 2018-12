Hoy por Hoy (19/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días la lógica informativa con la que empezó esta semana anunciaba que hoy estaríamos hablando del pleno del Congreso del Consejo de Ministros en Barcelona de la marcha atrás del desafío italiano a Europa con su presupuesto pero no podemos porque según avanza la investigación del asesinato de Laura en los datos describen el enésimo crimen machista en España este anoche los vecinos de su pueblo zamorano que se llama Villabuena del puente de apenas setecientos habitantes han llorado juntos han guardado juntos un minuto de silencio juntos terminaban así ese minuto de silencio con una pancarta en las manos que decía ni una menos es sobre la investigación lo último es que Laura murió de un golpe en la cabeza dos o tres días después de desaparecer y el único detenido Bernardo Montoya sigue detenido declarando ante la Guardia Civil tiene un amplio historial delictivo y había cumplido sus penas por asesinar a un anciano hay por un robo de lo demás de los demás de los políticos sólo cabe esperar que respeten este dolor que no manos en electoralmente el Casón pero quizá es mucho pedir es miércoles ya a mitad de semana diecinueve de diciembre dos noticias de la madrugada nos llevan a Bruselas Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 01:52 buenos días la primera tiene que ver con la pesca cada año

Voz 1727 01:55 el sector espera su particular sorteo del Gordo con el reparto de las cuotas pesqueras bueno pues hay acuerdo de esta madrugada y parece que la flota española sale bien

Voz 0027 02:04 la la si tras diecisiete horas de reunión España consigue mantener la cuota de merluza en las cinco mil novecientos toneladas anuales frente a la propuesta inicial que contemplaba un recorte del catorce por ciento unos tres mil quinientos empleos dependen de esta especie en concreto Luis Planas ministro español

Voz 2 02:18 el resultado de este Consejo ha sido muy bueno para los intereses de España el de pesqueros españoles

Voz 1727 02:24 la otra noticia tiene que ver con Italia porque se espera que hoy la Comisión de por buena la rectificación de los presupuestos italianos que incluye un recorte de cuatro mil millones y así se aparquen las sanciones y aquí en España

Voz 1722 02:38 el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del dos coma veinticinco por ciento para el año

Voz 0027 02:46 dos mil diez y bueno una subida que el Gobierno aprobará vía decreto que entrará en vigor el uno de enero cumple así el presidente con el acuerdo que Rajoy firmó con los agentes sociales antes de la moción de censura

Voz 1727 02:55 Pedro Sánchez que sigue hoy reuniéndose con sus barones regionales

Voz 0027 02:59 hoy va a recibir a uno de los que sugirió la posibilidad de ilegalizar a algunos partidos independentistas al castellano manchego Emiliano García Page que insisten

Voz 0286 03:07 los recelos para poder incluso dialogar con los independentistas no podemos depender de hay que ser independiente de los independentistas esto creo que sencillo e más sencillo que el mecanismo de un chupete

Voz 0027 03:20 el presidente se entrevistó ayer con el extremeño Guillermo Fernández Vara Icon el valenciano Ximo Puig

Voz 3 03:24 nosotros apostamos por el diálogo en el debate territorial y en cualquier caso el gobierno sabe que cuenta de nuevo con con mi apoyo en esta cuestión

Voz 1727 03:33 ya hemos escuchado los argumentos de la fiscalía para defender que es el Tribunal Supremo el que debe juzgar a la cúpula del pluses frente a la opinión de sus defensas que creen que debe trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Voz 0286 03:48 es necesario un atentado grave al interés general de España es decir el resultado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma

Voz 0027 04:00 a Quim Torra ha anunciado que va a presentar una querella contra Pablo Casado por llamarle desequilibrado este fin de semana

Voz 1727 04:08 y una noticia que afecta a esta casa Javier Monzón será el nuevo presidente del Consejo de PRISA será efectivo a partir del día uno de enero el actual presidente Manuel Polanco va a presidir los consejos de tres de las filiales Santillana diario El País y PRISA Radio en los deportes River Plate se queda fuera de la final del Mundial de Clubes esta tarde va a intentar meterse en ella el Real Madrid Sampe bueno

Voz 1161 04:36 buenos días Pepa desde las cinco media de la tarde esa segunda semifinal del Mundial los blancos se miden al casi mantenerse japonés Solari puede contar con todos los jugadores desplazados Abu Dhabi salvo con el delantero Mariano si alcanzan la final como dice su rival no será el argentino de River Plate que tras empatar a dos ayer caían los penaltis con los locales de la Alain que ya en por primera vez a la final después de haber eliminado al Weligton también por penaltis en cuartos el equipo tunecino del esperan que acaba finalmente quinto Mencía también ayer por penaltis a las Chivas de México

Voz 1727 05:04 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:07 buenos días hoy las nubes serán abundantes durante gran parte de la jornada cerca de los principales ríos de la Península también en la Comunidad de Madrid en general en zonas bajas no de montaña nubes bajas en muchos momentos bancos de niebla Duran tratar de contratos de sol pero mantendrán en general el ambiente frío durante toda la jornada y todavía con algunos chubascos en Galicia el Cantábrico y Castilla y León pero dejarán mucha menos agua que ayer igualmente con muchas pausas y ratos de sol el sol estará presente en la mayor parte de la jornada en el Mediterráneo el sur de la península y Canarias

Voz 0027 05:38 con temperaturas también parecidas a las de ella

Voz 0978 05:40 que de los quince grados en muchas poblaciones tu

Voz 4 05:52 son

Voz 1727 05:57 en días como hoy es más oportuno que nunca ese Amanece que no es poco de José Luis Cuerda del que escuchamos el fragmento de las clases de don Roberto hoy nos ponemos a manifiestas porque a las once viene el director junto a parte del elenco de tiempo después la secuela espiritual Amanece que no es poco que se estrena el próximo veintiocho de diciembre Lucía Taboada es una amanecía está declarada buenos días

Voz 1322 06:26 muy amaneció esta buenos días Pepa poesía a las once el surrealismo manchego de cuerda inundará este estudie concuerda se vienen Arturo Valls Joaquín Reyes Berto Romero y Raúl Cimas para hablarnos de tiempo después uno delirio que esperemos también haga historia en él

Voz 5 06:39 cine Cata el ganado si pierde el peor de todo

Voz 1322 06:45 antes a partir de las ocho y media hablaremos con Pablo Iglesias y con Andrea Levy a dos días del consejo de ministros del viernes en Barcelona

Voz 1727 06:52 no

Voz 1322 06:56 qué es el soberanismo esto le preguntó un niño al viceprimer ministro italiano Matteo Salvini en un programa de la televisión pública italiana

Voz 5 07:05 partido

Voz 1322 07:07 ahora preservar la soberanía nacional en oposición a las organizaciones internacionales responde Salvini a las nueve vamos a charlar con Abel Mestre periodista de Le Mond con Francesco olivo periodista de La Stampa sobre qué hacer cuando aparece en la esfera pública un partido que adquiere tintes xenófobos o populistas

Voz 7 07:40 eh

Voz 1727 07:43 llevamos ya con las preguntas de este día esta noche la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha entregado sus premios clásicos ya anuales a la clase política entre ellos Ana la más ha ganado el premio a la mejor oradora de este año que se termina Adriana Lastra ha recibido el galardón Castigo para la Prensa o el premio azote del Gobierno que ha sido para Pablo Casado

Voz 1322 08:04 así que hoy les preguntamos cuáles serían sus premios parlamentarios al año que momento en el Congreso o en el Senado recuerdan sobre el resto de este dos mil dieciocho o a que parlamentario de cualquier grupo político premia

Voz 6 08:14 Diane y un segundo asunto

Voz 1727 08:17 ayer en la SER hicimos un experimento nuestro compañero Alejandro Rodríguez nos pidió a las trabajadoras de la radio que buscáramos en nuestro teléfono nuestro o está palabras como he llegado casa llegue voy camino de casa no cuelgo hasta que no entre en el portal encontramos mensajes como estos todo bien Miquel coche detrás seguía poniéndole las luces largas

Voz 0286 08:41 Vettel escribiendo me lo que me duerma vale trata de siempre

Voz 1727 08:44 son adonde habíamos te

Voz 0286 08:46 vamos que entres en el portal la normalización

Voz 1322 08:49 el miedo de las mujeres solas estaba muchos en muchas conversaciones de Whatsapp queremos saber si también el suyo si también avisa alguien cuando llega a casa cuando el taxi le deja la puerta cuando atraviesa el portal por Whatsapp también nos lo puede contar en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:04 sabemos espera a recibir ese gruesa para acostarse porque tiene a su hija en la calle en su misma ciudad fue nota son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias

Voz 0027 09:15 empezamos con Roberto Sánchez con retoma Mahan Elena Sánchez en la técnica y en la producción

Voz 6 09:25 piensa que que bien y centrar todos mis seguros a la mutua hito porque no te lo extraes piénsalo

Voz 8 09:31 en un coche moto hogar vida veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones puto apuntó

Voz 6 09:45 es que ayudó con las compras moría no tranquilo ya tengo amigas de verdad sí me han dado diez euros de regalo para el Corte Inglés punto esa al hacer la revisión oficial y un coche de sustitución como este gratis para seguir con mis compras esta Navidad

Voz 9 10:00 pide tu cita el punto es y ahorra hasta un treinta

Voz 6 10:02 por cierto en tu revisión respecto al oficial ya está sentado en el tren y lo primero que piensas es donde no está no está

Voz 10 10:11 en una reunión con todo el mundo mirando te no está intentando ayudar a los niños con la lección de matemáticas no estás haciendo nada de eso porque oficialmente estás viajando y es entonces cuando tu mente mientras ve el mundo moverse a través de la Ventana piensa por una vez no soy yo la que va deprisa Renfe pasajeros de tu tiempo

Voz 11 10:33 el Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 12 10:37 hola cariño sabes que hace la Policía bajó han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 13 10:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 11:02 estas navidades querido oyente escucha la SER el sorteo de la Lotería venta ser el cuento de Navidad en casa

Voz 15 11:11 pero no

Voz 1 11:14 es la vitales escuchan La Ser

Voz 16 11:16 sí después de Navidades después también es magnífica porque no parece que solamente que que oigamos en Navidad

Voz 1727 11:23 no no siempre siempre la que podía hacer siempre voy a escuchar a ser siempre

Voz 5 11:28 ahora infeliz

Voz 1 11:34 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:41 va a ser la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil quién dirija el interrogatorio a Bernardo Montoya el hombre detenido por el supuesto asesinato de Laura les quedan menos de setenta y dos horas ante este que el viernes tenga que pasar este hombre disposición judicial y los agentes confían en aclarar antes uno de los mayores interrogantes a esta hora que hizo el supuesto asesino con la chica de este que ella desapareció hasta que murió porque la autopsia ha confirmado que logra falleció dos o tres días después la clave está ahora en saber si durante este tiempo la tuvo retenida encerrada aussie ya el primer día le dio el golpe en la cabeza que lo mato pero ella tardó en morir hay buenos días

Voz 0142 12:16 buenos días la investigación se centra ahora en ese interrogatorio a Montoya que permanece en dependencias policiales en lo que sale localizado en su casa se ha registrado el domicilio del arrestado durante horas en encontrar el móvil de la víctima que podría ser clave para reconstruir lo sucedido en caso de que el interrogatorio no dé frutos el detenidos vecino de El Campillo vivía enfrente de la casa que había alquilado la joven tenía un amplio historial de antecedentes acababa de salir de la cárcel hace dos meses tras cumplir una pena de dos años y diez meses

Voz 0027 12:40 por robo con violencia antes de eso fue condenada diez

Voz 0142 12:42 siete años y nueve meses por haber matado a una anciana de ochenta y dos años estando preso en dos mil nueve que un permiso penitenciario intentó asaltar a una mujer varios vecinos han declarado que el ahora arrestado solía quedarse mirando a Laura el último y que incluso ella había manifestado su inquietud por eso la Guardia Civil confía ahora en que el cuerpo de Laura sea allí en restos de ADN del sospechoso

Voz 0027 13:01 el supuesto asesinato de Laura y ha hecho que el PP Vox también hayan reabierto con fuerza en las últimas horas el debate sobre la prisión permanente revisable Le piden al Gobierno que la mantenga para evitar crímenes como éste aunque los datos no establecen una relación entre penas más duras y un descenso de la criminalidad Carolina Gómez buenas ideas

Voz 1727 13:18 buenos días el Gobierno apuesta por reforzar las leyes que protegen a las mujeres

Voz 1722 13:22 esta es una realidad que ensucia nuestro país seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres por encima de todo

Voz 1727 13:31 ya esa afirmación del presidente responde indignada Dolors Montserrat la protección y la seguridad no son palabras bonitas hermosos tuits tiene la oportunidad

Voz 17 13:40 hoy de retirar el apoyo a la derogación de la prisión permanente revisable

Voz 0393 13:45 casi cuatro horas tardaba el PP en rescatar el debate sobre esa medida que aprobó el Gobierno de Rajoy que está recurrida en el Constitucional ciudadanos que ha cambiado varias veces de posturas se queda ahora en el medio de España

Voz 1293 13:55 tiene que tomar medidas de verdad en el Código Penal

Voz 1727 13:59 como medidas de seguridad Vox se quiere derogar la ley de violencia de género va más allá que el Partido Popular exigimos

Voz 18 14:05 la aprobación de una cadena perpetua

Voz 1727 14:08 sin ningún tipo de posibilidades de reinserción

Voz 18 14:10 en para determinados delitos el endurecimiento de las penas

Voz 0393 14:13 no está ligado en la práctica la reducción de la criminalidad en España la tasa de homicidios es del cero con seis por ciento por cien mil habitantes países con penas inhumanas y desproporcionadas tienen tasas de homicidios de hasta el setenta por ciento

Voz 1 14:26 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 14:30 así va a ser el vamos a contar así va a ser la subida del sueldo que el Consejo de Ministros aprobará este viernes para los funcionarios son cincuenta euros al mes de media para tres millones de empleados públicos a partir de enero pero bueno las medias son las medias en detalle Javier Alonso buenos días cómo se desgrana esa subida

Voz 0858 14:45 hay una parte garantizada hay una que será variable pase lo que pase el sueldo de los funcionarios subirá como mínimo un dos y medio por ciento Sánchez cumple así con el acuerdo que había alcanzado el anterior Gobierno el de Rajoy con los sindicatos pero el PP se lo ha afeado en el Senado escuchamos a Ignacio Cosidó tres abra

Voz 17 15:00 lo de todo pero sinceramente sin ánimo de acritud no simplemente son poco churrón

Voz 0027 15:05 a Efe que no tiene sanción de iniciativa propia ni en esto ni en las pensiones respondía al presidente del Gobierno tiene que ver con el compromiso

Voz 1722 15:13 de la anterior gobierno si hubiera sido por el anterior Gobierno las pensiones de los jubilados y jubiladas hubieran subido subida cero veinticinco por ciento

Voz 0858 15:21 será al margen del debate político esa subida del dos y medio para los funcionarios Se podría haber incluso incrementada un cuarto de punto adicional sólo se añadirá si la economía crece al menos al dos y medio por ciento la previsión del Gobierno es que lo haga

Voz 0027 15:35 por debajo al dos coma tres las subidas aprobará

Voz 0858 15:37 el decreto en el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona para que se pueda aplicar ya desde enero

Voz 0027 15:42 sobre presupuestos y gasto público el Gobierno italiano asegura que la Comisión Europea ha aceptado la nueva versión de los presupuestos que han enviado desde Roma a Bruselas pero recortados Ana Button buenos días

Voz 19 15:53 buenos días y con una reducción de cuatro mil millones de euros respecto a lo que intentaron en un primer momento la Liga y el Movimiento cinco Estrellas si finalmente la Comisión Europea confirma hoy su visto bueno Italia evitará las posibles sanciones a las que se enfrenta

Voz 0027 16:06 aquí ojo a los preparativos que ha iniciado Reino Unido ante un posible Brexit duro han anunciado que alertaran a más de tres mil militares y reservistas por si tuvieran que movilizar los para proteger fronteras entre otras muchas cosas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 16:19 cuando faltan exactamente cien días de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el Gobierno británico se prepara para lo peor para el caos que puede provocar un Brexit sin acuerdo eso incluye la distribución de dos mil millones de libras dos mil doscientos millones de euros entre diferentes ministerios el envío de cartas a ciento cuarenta mil empresas para que tomen las medidas necesarias en caso de un corte sin más con la Unión Europea también la posible movilización de tres mil quinientos militares como anunció en la Cámara de los Comunes el ministro de Defensa Gavin Willian son

Voz 1 16:51 tuvo es si fans

Voz 0273 16:54 estamos preparando planes de contingencia y lo que vamos a hacer es poner en alerta tres mil quinientos miembros del personal regulares de reserva para ayudar a cualquier departamento del Gobierno que lo necesite los servicios sanitarios han empezado a almacenar medicinas el Gobierno publicará una guía informativa de más de cien páginas sobre posibles problemas para los ciudadanos los parlamentarios a favor de la permanencia creen que todo esto son tácticas de Theresa May para meter miedo una forma de presionar a los diputados para que terminen aceptando su acuerdo en la votación de enero y evitar así una salida catas

Voz 11 17:27 lógica

Voz 0027 17:32 a las nueve de la mañana comienza la sesión de control al Gobierno en el Congreso Pablo Casado le va a preguntar a Pedro Sánchez sí están garantizados en Cataluña la seguridad y el orden público vamos en un minuto a Cataluña porque las juventudes de la CUP han llegado

Voz 6 17:44 pintadas en catorce meses desde el PSC contra la celebración del Consejo de Ministros pero antes que a argumentos escucharon ayer en la sesión previa al inicio enjuició el portugués Alberto Pozas las defensas del caso hicieron ayer la misma petición que sí juzgue en Cataluña por lo tanto la competencia sin lugar a dudas tendría que desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña derechos que en opinión de esta parte están muy por encima del principio de la unidad de España

Voz 0055 18:07 acusaban a la Fiscalía de haber maniobrado desde el principio para que el caso se quedase en el Tribunal Supremo apelando a una vertiente internacional que no existe Jaime Moreno uno de los fiscales explicaba que no tiene que ver con se algunos catalanes votaron desde el extranjero el uno de octubre

Voz 0286 18:20 no se está criminalizando el voto ni en el exterior ni en el interior

Voz 0055 18:24 sino con haber internacionalizado el pluses para la Fiscalía la aplicación de ciento cincuenta y cinco también es otra prueba que avala la competencia del Supremo

Voz 0286 18:32 multado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma

Voz 0027 18:38 las defensas dan por hecho que su petición será desestimada y que el juicio se celebrará el PSC va a denunciar ante la Justicia las pintadas que han hecho en catorce sus sedes las juventudes de la CUP pintadas con mensajes contra la celebración del Consejo de Ministros este viernes en Barcelona según el diario El País han llegado a colgar muñecos desde un puente Joan Bofill bon

Voz 0931 18:55 bon día una acción de una rama de las juventudes de la CUP ha afectado a esta pintada de las sedes del PSC a distintas sedes sobretodo del área metropolitana como Gavà Sant Joan Despí Viladecans Sant Boi de Llobregat por ejemplo el propio colectivo lo reivindican Twitter argumentando que señalan los socialistas como sucursal del PSOE en Catalunya y actor necesario de la represión iré dicen nuestra miseria a tres días para este Consejo de Ministros adjuntan distintas imágenes de fachadas pintadas con esteladas básicamente con el mensaje de tu vemos el régimen el secretario de Organización de los socialistas catalanes Salvador Illa en Twitter dice que esta misma mañana denunciarán estos hechos la intolerancia no hace más que animarnos a seguir trabajando día a día dice lo que no reivindica a Ram en Twitter es un acto vandálico estén Un puente de tren en Tarrasa un concejal de Ciutadans adjuntaba ayer en esta red social una imagen con tres muñecos colgando del puente y un cartel con este mensaje también de un vemos el régimen la firma debajo de árboles

Voz 0027 19:49 sobre el Consejo de Ministros en gracias Joan sobre el consejo de ministros del viernes escuchen a Albert Rivera ayer en el Congreso defendiendo la iniciativa que planteó Ciudadanos para que el Gobierno le envíe ya un requerimiento a Torra al ciento cincuenta y cinco el Congreso rechazó esa iniciativa entre otros con los votos del PSOE y esto que van a escuchar es lo que le dijo Albert Rivera a Pedro Sánchez

Voz 20 20:08 en cuenta que este viernes hay una desgracia si este viernes se cortan carreteras si este viernes no permite que se pueda reunir un Consejo de Ministros es una nación todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya

Voz 0027 20:22 responsabilidad suya si ocurre alguna desgracia este viernes en Cataluña seis veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias el capítulo de las declaraciones llamativas José Manuel Franco Secretario General del PSOE en la Comunidad de Madrid ha dicho aquí en La Ser en las últimas horas que si Ciudadanos es el partido más votado en las próximas autonómicas el PSOE apoyará para formar gobierno sinceramente eso apoyaría

Voz 1161 20:43 puedes fueron la primera fuerza política

Voz 21 20:46 la gobernabilidad de Madrid dependo

Voz 0027 20:48 diese del apoyo el Partido Socialista yo creo que su seríamos sé que esto va a generar una polémica lo suficientemente responsables como para facilitar un gobierno sino también también pediría la misma responsabilidad por parte de ustedes si somos cómo va a ser la primera fuerza política el Partido Socialista Obrero Español Madrid hoy por hoy la justicia investigará al juez desde de Mallorca que ordenó requisar los teléfonos móviles de dos periodistas que publicaron información sobre el caso Yak Un juzgado admitió a trámite la querella que presentaron Diario de Mallorca y Europa Press contra ese juez el juez Miguel Florin al que acusan entre otras cosas de prevaricar de vulnerar el secreto profesional de los periodistas en las últimas horas ese mismo juez ha ordenado la detención de dos policías que dirigieron la investigación contra el empresario de la noche mallorquina el juez acusa a esos policías de revelar secretos a los periodistas Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá bon día qué tal Alex

Voz 1157 21:42 jefe de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó el caso y un agente que trabajaba en este departamento fueron ayer de Ten

Voz 1100 21:48 dos y puestos más tarde en libertad con cargos tras negarse a D

Voz 1157 21:50 el Alar están acusados de delitos de descubrimiento y revelación de secretos en la pieza secreta que está investigando las filtraciones del sumario de este caso mientras acota el cerco sobre las filtraciones el juez que las persiguen y que al Florin será investigado por varios delitos después de que el Tribunal Superior de Justicia de de las islas haya admitido la querella planteada por los dos periodistas a los que les fue requisado el móvil el magistrado será investigado por prevaricación judicial contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas actuaciones que han sido declaradas secretas

Voz 0027 22:21 igual y Toledo finalmente si irá a juicio por escribir en las redes sociales que se cargaba en Dios el juez abre juicio oral contra el actor a pesar del giro que ha dado la Fiscalía que ahora pide que se archive el caso lo contrario lo que pedía hace dos meses Javier Álvarez la apertura de juicio contra Willy Toledo sólo se sustenta en la acusación de los abogados cristianos que creen que los mensajes de Facebook hiere los sentimientos de los creyentes por ello piden que se condene a varias multas por tres delitos contra la libertad de conciencia los sentimientos religiosos y contra el respeto a los difuntos es la única acusación popular no acusación particular porque incluso la fiscalía ha echado marcha atrás en sus propósitos la Fiscalía inició la denuncia en enero pero ocho meses después ya no ve delito dice la fiscal que los dos mensajes de Facebook separados por cierto dos años en ser de Deusto dudoso desabrido sin duda hay respetuosos pero no son delito porque no constituyen un escarnio es decir no son una burla tenaz hecha con el propósito de ofender Se trata dice la fiscal Raquel Muñoz de una opinión y por tanto amparada por la libertad de expresión el primero de los mensajes Toledo sale en defensa de tres personas que iban a ser juzgadas por organizar la procesión del coño insumiso en Sevilla el segundo mensaje el actor da su opinión sobre la festividad del doce de octubre la Virgen del Pilar la música militar los conquistadores etcétera etcétera según la Fiscalía la libertad de expresión también ampara las ideas que ofenden o importaban ese es el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad el juez en cambio no lo ve así y ordena la celebración del juicio la defensa de actor insiste en que en este país tenemos un Código Penal que facilita que se puede ser acusado simplemente por escribir tacos en sus perfiles sociales se enjuicia a una persona por emitir determinadas opiniones políticas en definitiva se trata de un juicio político

Voz 21 24:04 hoy por hoy Juan

Voz 0027 24:07 en en Sampedro Sampe buenos días buenos días pues afrontamos

Voz 1161 24:10 en la segunda semifinal del Mundial de Clubes desde las cinco y media a los de Solari tiene que superar al Qassim Anders japonés que ya les puso en problemas en la final disputada en dos mil doce

Voz 1772 24:18 seis a los que superaban por cuatro dos pero en la prórroga a los blancos

Voz 1161 24:21 buscan ganar en Abu el tercer mundial consecutivo y Solari podría contar ya para el partido de hoy si lo considera oportuno con toda la plantilla excepto Mariano sin alta médica aunque jugadores recién recuperados au todavía mermados como Casemiro bailo Asensio pueden ser reservados por el técnico para esa hipotética final Solari sobre la importancia del nuevo título que sería el primero para él como técnico del primer equipo

Voz 1663 24:38 la máxima importancia para clasificarse aquí hay que hacer un camino muy arduo para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar una vez más la Champions si este grupo de jugadores lo ha conseguido nuevamente una gesta extraordinaria íbamos a intentar revalidar el título

Voz 1161 24:52 en su camino Isco está teniendo una aportación casi inexistente por lo que sorprende como opina del malagueño

Voz 22 24:57 todos los jugadores estén metidos en eso y así lo veo a él y a todos los demás todos quería preguntarle si como futbolista le gusta Isco me encanta

Voz 1161 25:07 y además Marcelo sobre la situación de Isco también habla en la etapa Solari

Voz 22 25:12 están dando mucho énfasis es una cosa que que esto supone que ser anormal un jugador tiene varios momentos ya está no hay que darle más más vueltas lo creo que disco está dan el madre a muerte como todos los jugadores

Voz 1161 25:24 el partido lo arbitrará el colegiado brasileño Sampayo y su superan a los japoneses su rival en la final del sábado sería el Alain de Emiratos Árabes que ayer daba la nueva sorpresa es mayor que las anteriores eliminaba al River Plate en los penaltis después de acabar

Voz 0286 25:36 con en paradón los minutos en los noventa minutos más la prórroga

Voz 1161 25:38 equipo Arabe el entrenador de porteros un español Luis Aragón quiere ver al Real Madrid en la final anoche en El Larguero

Voz 23 25:44 mira que que vamos a ganar de me gustaría del Madrid

Voz 1161 25:46 bueno pues en el camino de momento han dejado al Weligton neozelandés también en los penaltis tras remontar un cero tres y después por tres cero al equipo tunecino del esperan que ayer terminaba quinto al imponerse en los penaltis al Chivas de Guadalajara mexicano después del empate a uno del tiempo reglamentario en casa Messi recibía ayer su quinta Bota de Oro con dedicatoria elogio

Voz 1293 26:04 te lo que dábamos el pueblo el pero nunca imaginé tanto él como si si fruto del trabajo del esfuerzo sobre todo tener ex compañero no estoy en el mejor equipo del mundo

Voz 1161 26:15 un presidente un mejor directivo que quiere ser presidente Uribe Etxebarria candidato en el Athletic para ser sucesor de Josu Urrutia el próximo jueves veintisiete ha estado en los últimos ocho años en la Junta de Urrutia en el Larguero trató muchos temas entre ellos la posible continuidad de garita

Voz 24 26:28 en el banquillo me gusta hablar de hasta pase lo que pase porque sabes que el fútbol es cruel Gaizka Garitano es el entrenador del Athletic lo va a seguir siendo lógicamente pues espero que sea

Voz 0286 26:40 Nuestro entrenador durante mucho muchísimo tiempo esos al Athletic le van bien las cosas

Voz 6 26:44 en baloncesto haremos hoy jornada en la competición

Voz 1161 26:46 es la trece en la Euroliga Real Madrid Panathinaikos también en la décima en la Eurocup Unicaja Fiat de Turín en la Champions FIBA Gilles Juca UCAM Murcia

Voz 6 26:59 esta eco hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 2 27:15 cuando algo concejales decir vergonzosa para convertirse en natural voy a poner un ejemplo Le contaba Melina acciones en cuenta lo cuenta alguna vez fui al gimnasio hace poco vi que había un señor con un secador estaba secándose sus partes el pelo de abajo gracias Marina por las utilizó yo no vivía es que volví otra viajen así había otro señor haciendo lo mismo dije se ha habido alguien que ha creado tendencia naturalista y ahora ya

Voz 1727 27:38 ya basta de otro huevo pues oye

Voz 2 27:41 Ignacio amaina prudencia Alterio gracias

Voz 1 27:46 todo

Voz 25 27:49 con Pepa Bueno Eton y Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 26 27:55 Maneiro ha Nations picores los Nacha allí

Voz 1 28:02 temblando cimas a Penín Caiwza pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 3 28:18 pues no a manos de Luis había mes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias y la vida

Voz 27 28:26 Antonio Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 1 28:35 todo por la radio

Voz 6 28:37 en el elefante yo presidente USA

Voz 1275 28:40 comparo pues va a habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 5 28:43 escolares

Voz 28 28:45 no caben en la boca

Voz 5 28:47 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder por qué no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreano

Voz 3 28:58 nosotros somos la ventana con Carles Francino cadenas

Voz 1727 29:04 ver

Voz 29 29:06 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea

Voz 6 29:11 en Hoy por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad lo que quieras de La Ser nuestra aplicación

Voz 5 29:32 escucha escucha

Voz 11 29:43 es lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 1100 29:54 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1727 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias es la noticia de la noche Italia ha llegado a un principio de acuerdo verbal con la Comisión Europea para aprobar unos presupuestos que cumpla las reglas y evitar así las sanciones

Voz 0027 30:20 el Gobierno italiano ha aceptado rebajar su previsión de déficit hasta el dos con cero cuatro por ciento ya aprobado recortes por valor de cuatro mil millones de euros para las cuentas al año que viene el anuncio de este acuerdo lo ha hecho el Gobierno italiano tiene que Bruselas pero supone que Italia invité a esas sanciones a las que se enfrentaba y también desde Bruselas esta mañana acuerdo de pesca con importante repercusión económica para España corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 30:44 días el riesgo de esta negociación era que la fruta española en el gran son la zona del Atlántico Norte tuviera que seguir amarrada pero no será así porque el acuerdo prevé una bolsa de intercambios entre Estados miembros que según el ministro Luis Planas garantiza el margen

Voz 1727 30:59 suficiente a los seiscientos cinco

Voz 0738 31:01 esta barcos afectados y yo creo que debe de futuro

Voz 2 31:04 no estamos en unas buenas condiciones para este año para la pesquería del XIX pero sin duda para años también sucesivas esto ha sido un buen resultado y además por la el impacto económico social que indicado antes no son muchos barcos los que están implicados un total de seiscientos cincuenta con una indicaba tres mil quinientos pescadores yo creo que hay

Voz 1275 31:25 muy fuerte la merluza ha centrado la otra

Voz 0738 31:27 la española por los derechos de cuotas consiguiendo eliminar la rebaja del catorce por ciento que había propuesto la Comisión para quedarse en la misma situación de este año cinco mil toneladas de cuota que según el ministro son el preludio de un aumento al alza si los stocks siguen recuperándose

Voz 0027 31:46 hoy entra en vigor las nuevas condiciones para el alquiler de viviendas en lo probó el viernes el Consejo de Ministros pero hasta este martes el Boletín Oficial del Estado no ha publicado un decreto que cambia exactamente qué Eladio Meizoso

Voz 6 31:58 el decreto modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma que cuando un juzgado requiere el pago de cuotas de su vivienda habitual amoroso deberá informa de de su posibilidad de acudir a los servicios sociales con datos en esa misma comunicación para que pueda identificar aquellos a los que se puede dirigir sí esos servicios sociales aprecian que el afectado está en situación de vulnerabilidad deberá notificarse enseguida al juzgado Yeste entonces deberá suspender el proceso de desahucio durante un mes o dos meses y el demandante el acreedor del moroso es una persona jurídica una empresa por ejemplo durante ese plazo no servicios sociales podrán buscar alternativas en apoyo del deudor

Voz 0027 32:37 Teresa Serrano el tráfico buenos días

Voz 1640 32:40 buenos días hasta ahora ya en Madrid intensidad destacada primeros problemas sobretodo las entradas a dos Torrejón San Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos en Parla también en la zona sur de la M cuarenta un accidente en Elorrio en Vizcaya en la nacional seiscientos treinta y seis está causando retenciones en sentido Beasain además a esta hora mucha precaución por la niebla especialmente en la provincia de Guadalajara

Voz 0027 33:02 esta mañana se esperan lluvias en buena parte de España salvo en el Mediterráneo

Voz 12 33:09 hola cariño sabes que hace la Policía bajo se han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 13 33:21 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 33:34 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar hasta un treinta por ciento menos creemos en el confort

Voz 8 33:43 térmica en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 0027 33:55 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 31 34:04 sí hola hija te llamabas porque pensador recalaron una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 13 34:17 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 34:32 en Hoy por hoy ese de España

Voz 1727 34:45 a las siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Bilbao las camareras de piso de dos hoteles de esta ciudad han conseguido expuesto un mes y medio de huelga que les suban el sueldo un treinta por ciento Isabel León uno

Voz 0821 35:01 qué tal Pepa Bueno en mes y medio de paro si ruido frente a los hoteles de forma continua hasta el punto de que la dirección

Voz 1275 35:07 a partir entre sus hospedados tapones para los

Voz 0821 35:09 dos finalmente esas movilizaciones han finalizado y las empleadas han llegado a un acuerdo confirmando una subida salarial de hasta el treinta por ciento este dos mil diecinueve el sindicato ELA que está detrás de estas reivindicaciones ha comunicado además que esa subida se va a sumar la aplicación del convenio de la hostelería con lo cual el aumento terminará siendo mayor Mari Cruz el coro

Voz 32 35:28 estoy hablando de plantillas que a jornada completa percibían trece mil euros brutos amaños pasarían a percibir en el dos mil diecinueve diecisiete mil quinientos euros si el convenio de hostelería al cien llegaríamos sería veinte

Voz 0821 35:43 con lo cual el incremento será del cuarenta y ocho por ciento Finalmente con ese convenio de las celeridad que entrará en vigor en dos mil veinte en uno de los hoteles y un año después en el otro además Se va a readmitir al personal despedido o cuyos contratos hayan vencido durante el periodo de huelga

Voz 1727 35:58 vamos ahora a Melilla para contarles una agresión la Policía ha abierto un expediente disciplinario a cinco agentes que el domingo le dieron una paliza brutal aún menor que estaba en el suelo y esposado Andrea Villoria buenos días buenos días y esta agresión está toda grabada en vídeo

Voz 0738 36:14 si en las imágenes se puede ver al menos a tres policías de paisano dos uniformados a un joven de diecisiete años

Voz 33 36:20 es verdad

Voz 11 36:23 un primer parecía Le reduce el esposa hilera dos puñetazos en la cara ante familiares de la víctima otro agente de pie sigue con patadas

Voz 33 36:35 a ver si no hubiera reventado ya ha

Voz 0738 36:38 el joven ha pasado un día y medio ingresado con policontusiones asegura que le confundieron con un menor extranjero no acompañado cuando se acercó a pedirles la hora que le respondieron que hora amena de mierda vuelve a Marruecos le agredieron los policías dicen que fue el menor quien les insulto según el escrito de la denuncia los agentes presentaban claros síntomas de embriaguez

Voz 1727 36:56 la Delegación del Gobierno en Melilla hacen

Voz 0738 36:58 jurado que llegará al fondo del asunto íbamos ahora

Voz 1727 37:01 a a Avilés en Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0027 37:04 buenos días Pepa un hombre que estaba acusado de abusos

Voz 1727 37:06 suaves por pedirle a su hija de catorce años fotos desnuda a través de perfiles falsos en Internet ha sido absuelto porque el juez ve creíble la versión del padre de que lo hizo Ángel para darle una lección imponer la prueba

Voz 0027 37:21 para el juez el padre pidió fotos desnuda a su hija de catorce años a través de un perfil falso de Instagram para darle una lección y ponerla a prueba lo dice la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos de Avilés el hombre preguntó a su hija por su virginidad por su orientación sexual demandó la foto del torso desnudo de un chico joven y le pidió la de ella con los pechos desnudos la motivación el padre no fue de contenido sexual o de satisfacción de apetitos sexuales según la sentencia sino con ánimo fiscalizador de la actividad de la chica en redes sociales por lo que el juez le absuelve con todos los pronunciamientos favorables considera probado que el acusado había tenido previamente acceso a vídeos y fotos de ella de contenido sexual la sentencia no es firme

Voz 1727 38:01 haber recurso de apelación un abrazo Ángel

Voz 0027 38:04 eso de pan

Voz 1727 38:10 y terminamos esta mañana en Castellón con lo nuevo de la historia rocambolesca del exalcalde popular de La Vall d'Uixó que se inventó un muerto para beneficiar algunos vecinos en el reparto de los nichos del cementerio fuentes del Ayuntamiento confirman a la SER que la idea de grabar un nombre inventado en New que era uno de los nichos vacíos se les ocurrió viendo la película Ocho apellidos vascos y para qué pues para evitar un nombre corriente allí en la Vall de uso que destapara el engaño Ana Talens que guión de película bon día Monde así el anterior equipo de gobierno que dirigía el diputado del PP Óscar Clavell se inventó a Aitor IU Ureta Ottey

Voz 1322 38:52 la para que la matriarca de un clan gitano y con gran ascendencia en el colectivo pudiera ser enterrada en uno de los muchos más bajitos más cercano el suelo que son más fáciles de limpiar de adornar con flores sin embargo la ordenanza municipal establece una prelación para los enterramientos que derivaba la fallecida a uno de los nichos altos para evitarlo y a falta de un fallecido y como en Vall d'Uixó se conocen casi todos la Corporación se inventó al señor Ureta Oteiza al que se colocó por orden del alcalde en el nicho cuarenta y seis el alto dejando el de abajo el cuarenta y ocho para la mujer ahora sí he descubierto la estafa que el juez ha calificado de grotesca pero no de

Voz 34 39:26 delito y en el Ayuntamiento creen que habrá más

Voz 1322 39:29 las más en varios nichos y el nombre de pida Haití

Voz 1727 39:31 por no sino maletas Aitor a un beso adiós

Voz 1 39:39 me

Voz 1727 39:47 abrimos la Mesa del Mundo con una carta en la que ha enviado el Papa todas las conferencias episcopales del planeta el Papa les pide que se reunan que hablen con las víctimas de abusos sexuales antes del encuentro de febrero en el que las agrupaciones tratarán esta cuestión en el Vaticano corresponsal en Roma Joan Solés Francisco

Voz 0946 40:08 si en su escrito a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo que deben escuchar a las personas que han sufrido abusos que deben hacer frente a ese desafío asumiendo cada uno su responsabilidad unidos solidarios con humildad y con transparencia y además les pide que sobre los abusos sexuales contesten un cuestionario en el plazo de tres semanas el texto dice les agradeceremos la respuesta el Papa no les ordena claro porque él sí es el jefe del Estado Vaticano de menos de medio kilómetro cuadrado de extensión setecientos habitantes es cabeza de la Iglesia de mil doscientos millones de católicos pero su autoridad es moral como dijo Benedicto XVI no es que pasea o monarca que puede traducir sus pensamientos o deseos en leyes él que ha escuchado a numerosas víctimas que ha pedido perdón en nombre de la iglesia Ike arrogado la jerarquía que reciba y escuche a los laicos afectados ha visto como casi siempre esta jerarquía hacía oídos sordos por ello al llamar a los presidentes de las Conferencias Episcopales a capítulo en Roma les pide además que antes

Voz 1727 41:13 de viajar recibo a mí escuchen los textos

Voz 0946 41:16 moños desgarradores de víctimas a las que nunca recibieron Ny escucharan

Voz 1727 41:24 la ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia que los asesinatos a periodistas vuelven a crecer después de cinco años de caída en la última década setecientos dos reporteros han perdido la vida por intentar contar a los demás lo que pasa la verdad la sede central de Reporteros Sin Fronteras están París Francia Carmen Vela

Voz 0390 41:45 la violencia contra periodistas alcanzado un nivel inédito en dos mil dieciocho todos los registros son alarmantes denuncia el secretario general de Reporteros Sin Fronteras Christophe del en el año que concluya han sido asesinados ochenta profesionales en el mundo la mitad de ellos en países en paz las víctimas son en su mayoría hombres setenta y siete frente a Ci con mujeres Afganistán ha desbancado a Siria como el país más peligroso donde quince periodistas han sido víctimas del odio religioso político o de la corrupción el informe anual de esta ONG resalta el caso de Estados Unidos con seis asesinatos durante este año y el de México con nueve además trescientos cuarenta y ocho periodistas están en prisión por actividades ligadas a su oficio muchos en peligro de muerte China es la principal cárcel para periodistas pero les siguen de cerca en esta lista macabra Egipto Turquía y Arabia Saudi

Voz 1727 42:42 y hoy terminamos en Estados Unidos con una condena bien llamativa que la justicia impuesto un cazador furtivo que mató a cientos de ciervos va a tener que ir un año a la cárcel pero mientras esté en prisión va a estar obligado también a ver la película Bambi una vez al mes Rafa Muñiz

Voz 1772 42:58 David de este cazador de Missouri tendrá que revivir el trauma infantil que supone ver Bambi a sus veintinueve años el objetivo del juez es que el condenado muestre

Voz 0286 43:07 algún tipo de reacción emocional cuando vea que la madre de Bambi muere de un disparo

Voz 1772 43:15 es sin duda el castigo más peculiar de la Justicia de Misuri que va acompañado de un año de cárcel y una multa de cincuenta y un mil dólares por matar a ciervos por placer abandonar sus cuerpos en el bosque llevárselas cabezas a casa para colgarlas en forma de trofeo los trabajadores de la cárcel tienen además un problema añadido es que sólo cuentan con una sala común para los más de cincuenta presos lo que supone que para proyectar la película de Bambi a David tendrán que echar el resto de reos excepto aquellos que quieran compartir el trauma que supone Bert van vid doce veces en un mismo año

Voz 35 43:52 Berdych negras con huesos hueso rellenas camillas Hojiblanca mortales en pastas pizzas guisos

Voz 6 43:59 a un día tan mediterránea cultura tradición

Voz 35 44:01 las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo esta Navidad unas españolas las no extras simple profesional de la aceituna de mesa Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural Junta de Andalucía

Voz 31 44:12 a fin o la hija te llamaba porque pensado recalar una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 13 44:26 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 44:39 el buscador de ahorro sacar el turrón y los polvorones del año pasado no es ahorrar ahorrar en Navidades venir a los diez Huawei The Phone House porque sólo aquí tiene su Smart por ciento cincuenta y nueve euros y además tres por dos en accesorios sólo del veinte al veinticuatro de diciembre buscadores de la ahorro venida Phone House

Voz 0027 44:59 estos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets Protos

Voz 26 45:05 esto Aimar mi la mamá de Mujercitas Adriana Ozores

Voz 25 45:11 Tales a todas muchos besos ediles que las quiero sé que serán cariñosas contigo y que combatirá Mujercitas yo creo que a uno le conecta con la Navidad

Voz 36 45:20 y entonces tiene una cosa muy si de alguna manera entrañable para todos no tiene esa esa cosa que te lleva a la el sonido de los villancicos de la nieve de la familia del calor

Voz 13 45:34 el veinticinco de diciembre a las doce del mediodía

Voz 1 45:38 la ficción de la cadena ser para Amis mismo en apoyo húngaros

Voz 21 45:52 con el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 0027 45:59 el

Voz 38 46:02 eh

Voz 39 46:09 hasta el último suspiro dice esta mañana José Mari buenos días Pepa lo primero es preguntarse si tiene algún sentido

Voz 1100 46:17 pero el Empoli cero uno en Consejo de Ministros ahora con la que está cayendo allí subió un peldaño más en esta esquizofrenia política hay tribunales mientras Moncloa en la lista se enzarzó con de reuniones Agüero ubicado a los jueces del Supremo y los abogados defensores inicialmente manera solemne los trámites previos al juicio a los políticos presos catalanes que debería empezar en enero es fácil contestar a la pregunta con la que inició el ojo porque como casi todo en política va a depender de los resultados que se obtengan de la puesta poco margen de queda ya Sánchez pero también es escaso el tiempo que el arrestado a Torra con una posición como una que tiene el presidente socialista las oportunidades de varía de políticas son mínimas la única alternativa que vociferan PP y Ciudadanos a estos intentos de Sánchez de apaciguamiento del diálogo y buscar una salida política a la crisis es la aplicación inmediata del ciento cincuenta y cinco pero más dura que fue un fiasco en diciembre pasado esta versión a mí Sabino que los arrollo sólo promete más bronca más separación más enemistad el fracaso total así que apoyemos los intentos de hacer política incluso estos GI ve que desde un ridículo juego del escondite crucemos los dedos el ojo izquierdo