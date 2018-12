Hoy por Hoy (19/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0393 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 0978 00:23 qué tal muy buenos días o la Alhambra sólo quería el Cirque es en tren hito de hoy porque por todas las

Voz 2 00:33 sí hemos saliendo solas

Voz 0978 00:35 a correr que no tenemos miedo en las últimas horas se han multado

Voz 1727 00:39 dado mensajes así carreras de mujeres por toda España en recuerdo de Laura lo Elmo según se iban conociendo los detalles del crimen lo último que confirma la investigación es que Laura murió de un golpe en la cabeza dos o tres días después de desaparecer el principal sospechoso Bernardo Montoya sigue detenido hoy estará en manos de la Guardia Civil interrogando heló hasta que el viernes decidan ponerlo en libertad si es que no hay pruebas o mandarlo a disposición del juez hice busca todavía el teléfono móvil de la profesora que podría arrojar alguna pista sobre sus últimas horas Éstos son los hechos confirmados pero el nombre del aula luego atravesó ayer toda la vida pública para cuando leerse un avión F machistas una realidad que el sucia

Voz 3 01:24 Nuestro país quienes creemos en la democracia tienes creemos en la libertad y quiénes creemos en la convivencia seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres porno

Voz 1727 01:39 para condonar se sí pero también para entrar en una carrera de utilización política que enseguida les vamos a contar pero antes de recordar que este miércoles diecinueve de diciembre hay sesión de control al Gobierno en el Congreso y que el PP a preguntar ya lo saben por la Navidad por los toros la caza pero también por Cataluña después de que el pleno rechazara ayer la proposición no de ley de Ciudadanos para activar el ciento cincuenta y cinco un debate en el que Albert Rivera volvió a llegar muy lejos

Voz 4 02:12 no se si cuenta que si este viernes hay una desgracia si este viernes se cortan carreteras Si este viernes no permite que se de que se pueda reunir un Consejo de Ministros es una nación todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya

Voz 1727 02:25 si ocurre una desgracia es responsabilidad suya le dijo jo al Gobierno y también en el Congreso se intuyó un giro del P de Cate en la votación mañana de la senda de estabilidad que es la base de los presupuestos en verano se abstuvieron pero ahora el diputado Ferran Bel da entender que pueden apoyar mañana al Gobierno para subir el objetivo de déficit cinco décimas hasta el uno con ocho por ciento de los votos

Voz 5 02:46 entendemos que un objetivo de déficit del uno coma ocho por ciento en las circunstancias actuales eh es mucho mejor que el uno coma tres por ciento y eso también generaría un margen adicional para las comunidades autónomas

Voz 1727 03:01 un margen adicional para las comunidades autónomas una votación de todas maneras más simbólica que política porque el Senado tiene la última palabra y ahí tiene mayoría absoluta al PP y sobre presupuestos también Bruselas debe confirmar hoy el principio de acuerdo al que ha llegado verbal de momento con el Gobierno italiano para ajustar las cuentas de Salvini a las normas comunitarias esta madrugada en Bruselas ha habido acuerdo sobre la pesca

Voz 6 03:26 pero que el objetivo está conseguido es el ministro

Voz 7 03:43 vamos a comenzar el año que viene con más posibilidades de pesca para los pescadores españoles poco valor económico de entorno a quinientos cuatro millones de euros decís los veintiséis millones de euros más de lo que hemos tenido este año

Voz 1727 04:00 es Javier Garat secretario general de la Confederación Española de Pesca en declaraciones hace unos minutos a Hoy por hoy fuera de España ha dimitido el primer ministro belga el liberal Chase Michele se marcha después de que los nacionalistas flamencos Los amigos de Puigdemont abandonaran su Gobierno en protesta por la adhesión del país al pacto de Migraciones de la ONU Se rompe la precaria estabilidad que consiguieron después de quinientos cuarenta y un días sin gobierno a raíz de las últimas elecciones en Reino Unido

Voz 2 04:33 muy buenas

Voz 1727 04:36 el ministro de Defensa anuncia que pondrá a tres mil quinientos soldados en alerta ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo la oposición acusa al Gobierno de meter miedo para forzar al Parlamento aprobar su plan de divorcio y en los deportes Solari podrá contar esta tarde con casi todos sus jugadores en la semifinal del Mundial de Clubes Sampe

Voz 0931 04:59 sólo cuenta con la baja segura de Mariano todavía sin alta médica aunque jugadores recién recuperados todavía mermados como Casemiro bailo Asensio podrían ser reservados por el técnico para la hipotética final y para llegar a ella tendrá que superar a las cinco y media al casi mal japonés en ella les espera ya el Alain emiratí ayer se convertía en finaliza por primera vez en su historia al eliminar a River Plate en los penaltis después de acabar con empate a dos los noventa minutos la prórroga

Voz 0978 05:22 y qué tiempo va a hacer hoy Jordi

Voz 1727 05:24 Carbó buenos días buenos días muchos

Voz 0978 05:27 no ves de cerca de los principales ríos de la Península a lo largo de la mañana más rotos durante la tarde cuidado porque en algunos momentos pueden ser nieblas afectando también gran parte de la Comunidad de Madrid las nubes más activas de nuevo en Galicia Asturias y Castilla y León con chubascos menos intensos que ayer igualmente muchos momentos de sol en Canarias el centro el perdón el sur de la península y el Mediterráneo más sol que nubes y temperaturas parecidas a las de ayer

son las siete seis seis y seis en Canarias

Voz 8 05:54 qué

Voz 9 05:58 sí hola buenas noches te llamo del teatro

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 4 06:57 antes de comenzar la sesión del pleno vamos a proceder a guardaron un minuto de silencio en recuerdo de la joven maestra zamorana Laura Rueda

Voz 1727 07:07 Ana Pastor sumaba al Congreso el dolor general por el crimen de Laura lo el moho pero además del dolor se ha destapado como decíamos en la portada con urgencia además el debate partidista que no deja rincón sin tocar quiénes quieren derogar las leyes de violencia de género dicen que tienen sin embargo la solución en fin en la cabalgada no está solo Vox sino también el PP Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 07:29 dos días los dos han vuelto a reabrir el debate de la prisión

Voz 14 07:41 la protección y la seguridad no son palabras bonitas Mier hermosos twis tiene la oportunidad hoy de retirar el apoyo a la derogación de la prisión permanente revisable

Voz 1275 08:15 posibilidades de reinserción para determinados delitos

Voz 0393 08:18 de crecimiento de las penas no está ligado en la práctica la reducción de la criminalidad en España la tasa de homicidios es de cero con seis por cada cien mil habitantes y año países con penas inhumanas y desproporcionadas como el Salvador tienen tasas de hasta setenta homicidios por cien mil habitantes gracias Carolina sobre el uso electoral Llum crimen y de una

Voz 1727 08:35 calidad tan compleja

Voz 1292 08:41 la mirada de la directora adjunta

Voz 1727 08:42 del país Mónica Ceberio el crimen de abril

Voz 1292 08:45 Bruce asesinado cuando tenía tan sólo ocho años nos conmocionó a todos esos días recuerdo sobretodo la entereza de la madre del niño que les pidió serenidad sosiego y respeto su dolor ya los políticos que no usaran a su hijo para su propaganda electoral pero han pasado diez meses ya se ha olvidado de nuevo con otro asesinatos Astroc sobre la mesa el de la profesora Laura y algunos políticos han vuelto a la carga lo ha hecho por ejemplo Santiago Abascal presidente de Vox que antes incluso de que hubiera ningún detenido por la muerte de la profesora ya había tuitear exigimos la cadena perpetua para este tipo de asesinos y violadores no son respetables ni lo merecen a pesar de lo que diga el buenismo progre en fin populismo en estado puro por varias razones porque la prisión permanente revisable ya existe ya se puede aplicar si se dan los requisitos del Código Penal que es además uno de los más duros de Europa porque la reinserción no es que le gusta buenismo progre Le gusta nuestra Constitución que no admite Denis

Voz 17 09:42 una manera una cadena perpetua sin posibilidad

son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 18 10:02 en que

Voz 19 10:05 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe Mercancías realiza el primer transporte ferroviario de gas natural licuado en España es la primera prueba multimodal con hizo contenedor que se realiza en Europa en el contexto del Proyecto IB financiado con fondos europeos que tiene como objetivo desarrollar la logística necesaria para impulsar el suministro de gas natural licuado como combustible alternativo para el sector del transporte en la península ibérica

Voz 12 10:31 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:40 ya sabíamos que el Gobierno quería dar mucho contenido social al Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona sabíamos que se va a aprobar la subida a novecientos euros del salario mínimo bueno pues habrá más

Voz 3 11:51 consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del dos coma veinticinco por ciento para el año

Voz 1727 12:00 una subida que el Gobierno va a aprobar vía decreto para que se aplique desde el uno de enero implicará unos cincuenta euros más al mes en la nómina de tres millones de empleados públicos y también por decreto van a subir las pensiones las mínimas aumentarán un tres por ciento y el resto un uno con seis Javier Alonso buenos días

Voz 0858 12:18 buenos días Pepa lo ha anunciado el presidente en el Senado lo que no está claro aún es si se aprobará este viernes en el Consejo de Barcelona o el siguiente el último del año también está pendiente de concretar qué datos se va a utilizar para actualizar las de este año si el IPC de noviembre o el de diciembre en dos mil dieciocho subieron un uno coma seis las pensiones el IPC está ahora en el uno coma siete así que en todo caso va a ser una compensación muy pequeña

Voz 1727 12:39 estas dos medidas aprueban por decreto para evitar que se queden en el limbo sino salen adelante los presupuestos pero de las cuentas del presupuesto Si depende otra intención del Gobierno eliminar el copago farmacéutico en los jubilados lo ha reconocido la propia ministra de Sanidad Laura Marcos buenos días

Voz 1276 12:58 qué tal buenos días si está en el proyecto de Presupuestos del Gobierno y si logra los apoyos parlamentarios necesarios sería el primer escalón para eliminar los copagos farmacéuticos que introdujo el PP en dos mil doce la ministra Carcedo ha explicado que los colectivos más vulnerables serán los primeros en beneficiarse

Voz 21 13:15 para rentas por debajo de nueve mil euros al año para pensar tanto para pensionistas como para activos que tengan hijos a cargo en la línea de combatir la pobreza infantil y también hijos con discapacidad

Voz 1276 13:27 el objetivo según Carcedo es combatir la desigualdad y recuperar la adherencia a los tratamientos porque el decretazo de Ana Mato ha derivado en que hoy dos millones de españoles no puedan pagar en las farmacias los medicamentos que les receta el médico ahora mismo hay tres millones

Voz 0393 13:42 trescientas mil personas cobrando menos de seis

Voz 1276 13:44 cuántos cincuenta euros al mes que son las que en principio podrían beneficiarse de esta primera eliminación del copago si se aprueban las cuentas públicas del año que había

Voz 1727 13:53 y en Cataluña las familias de dos niños que tienen una enfermedad rara aseguran que la Generalitat no les financia la acceso al único tratamiento que existe para el síndrome que sufren es un medicamento muy caro y los padres sangre

Voz 21 14:06 a un vídeo pidiendo la Quim Torra que se lo fue

Voz 1727 14:08 elite a sus hijos María Manjavacas César de hoy

Voz 1444 14:11 este año si Dani de seis tienen síndrome de Duscher y tienen la autorización de su médico para recibir el único medicamento que trata la enfermedad degenerativa que sufren pero el fármaco a tal Lauren es muy caro lo piden por uso compasivo pero la Conselleria de Salud se lo niega argumentando que la eficacia no está probada aunque XXXI niños en otras comunidades lo están recibiendo y mientras luchan contrarreloj el pequeño César empeora como cuenta las su madre Azucena

Voz 22 14:35 la cada día peor la media de vida de estos niños son de veinte a treinta años tomando la medicación pues de alargado unos siete años más IVA

Voz 1444 14:44 pero a pesar le han denegado el médicamente y por eso sus padres le envían al presidente de Cataluña un vídeo en el que cuentan su historia su enfermó

Voz 23 14:50 edad estimado presiden querido quinto Tengo una pregunta que hacerle qué haría si alguno de sus hijos que hubiese una enfermedad incurable

Voz 1727 15:00 los derechos acierto

Voz 24 15:02 que lo al niño de Madrid Aragón a Valencia

Voz 1727 15:05 las familias están a la espera de la respuesta del presidente de Cataluña

Voz 1 15:10 eh

Voz 1727 15:11 una noticia ahora que afecta a esta casa el Consejo de Administración del Grupo Prisa ha aprobado el nombramiento de Javier Monzón como su nuevo preside

Voz 1922 15:19 la propuesta ha partido del hasta ahora presidente del Grupo PRISA Manuel Polanco que pasa a ocupar la presidencia de los consejos de Santillana el diario El País y PRISA Radio los nombramientos han sido aprobados por unanimidad y entrarán en vigor a partir del próximo uno de enero Javier Monzón hasta ahora presidente del vicepresidente del grupo ha asegurado que ha sido un honor ocupar ese cargo junto a Manuel Polanco ambos han mostrado su satisfacción por el trabajo llevado a cabo en PRISA y en los negocios del grupo durante este año también han puesto en valor los planes de futuro diseñados y que han comenzado a ejecutarse por el equipo directivo liderado por el consejero delegado

Voz 1727 15:51 Manolo antes de los oyentes una polémica la directora de la Biblioteca Nacional dice que está harta de la polémica que se ha creado por el papel de Christian Gálvez como comisario de una exposición de da Vinci al presentador lo han acusado de intrusismo pero Ana Santos considera que este debate lo único que que hace es desviar el foco de la cultura de la propia exposición Raquel García

Voz 0393 16:14 criticada por los historiadores de arte que hablan de intrusismo y falta de rigor por la comisaria de la parte dedicada a los códices de Leonardo la directora de la Biblioteca Nacional Ana Santos insiste en zanjar una polémica califica de estéril inflada por la popularidad del personaje que debería poner el foco en otro debate cuál es el modelo de consumo cultural que reclama la sociedad cuál es la respuesta de las instituciones hay pum

Voz 1950 16:36 Kiko para todo no podemos pedir a un chico de la calle gente joven gente que no tiene formación suficiente para acceder a una actividad académica no tiene conocimiento para aquello no podemos decirle que tiene que aprender a base de poder acceder a ese tipo de espacio

Voz 0393 16:57 aparte comisariada por Gálvez incluye maquetas artilugios interactivos proyecciones audiovisuales realidad aumentada un supuesto autorretrato original la tabla Lucano sobre cuya autenticidad no se ponen de acuerdo a la comunidad científica

Voz 29 19:05 Madrid ya ayer haciendo un pequeño debate sobre la actualidad y el despreciable asesinato de de Laura todos contaron un poquito las experiencias propias son conocidas el problema es la cantidad de ejemplos que salieron a la palestra quién director que bueno se debate en clase Mariluz

Voz 1727 19:21 Elena la hija de veintiséis años y un día me decía que iba quitad lo de última vez que hay en el Whatsapp para saber la última vez que lo has usado ilegal favor hija no lo quiten porque es la manera que yo tengo de saber que está bien

Voz 17 19:38 gracias Mari Luz desde Barcelona también Marga mi hijo

Voz 30 19:41 Nos dijo me voy a quedar también a entrenar llegaré muy

Voz 1275 19:45 te arte yo pensé le dije a mi marido

Voz 30 19:48 tú imagínate que en lugar de un chico fueron una chica

Voz 17 19:51 que lo hubiéramos dicho que también se estrena con nosotros María Jesús de Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid yo tengo dos hijos uno de diecinueve otra de veintiocho pues hasta que no nos manda mensajes yo estoy en casa no estamos tranquilos un abrazo

son las seis y veinte en Canarias

Voz 31 20:10 hola

hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:16 qué tal buenos días seis grados más que el termómetro de la radio en la Gran Vía hasta ahora mucho frío también esta mañana hay humedad porque ha llovido en principio va seguir lloviendo en las próximas horas el PSOE planta cara a la discriminación de los conductores seropositivos en el taxi lo avanza esta mañana la SER el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid va a llevar mañana al Pleno municipal una propuesta que insta a la comunidad a revisar el decreto que impide ser taxistas a los portadores del VIH informa Sara sí

Voz 1727 20:43 entre las condiciones que exige la ley para obtener

Voz 0268 20:45 permiso municipal para ser taxista estará en no tener una enfermedad infecto contagiosa así que el decreto impide a los portadores de VIH acceder

Voz 17 20:52 a ese puesto de trabajo esto para el PSOE es una dice

Voz 0268 20:55 criminal acción basada en los prejuicios y el desconocimiento que rodean a la infección Purificación Causapié portavoz socialista

Voz 1752 21:01 queremos que que se modifique ese tipo de discriminaciones que todavía permanecen en nuestras ordenanzas en nuestros decretos para garantizar los derechos de ciudadanía a todas las personas incluidas a las que tiene VIH

Voz 0268 21:16 la base del problema está en que el VIH ya no deberían las dentro de esa categoría de infecto contagiosas según CSIF da la Coordinadora Estatal de VIH debería ser una enfermedad infecto transmisible porque el contagio se produce con prácticas muy concretas no como las enfermedades contagiosas que se transmiten con facilidad a través del aire el agua o la saliva eso dicen acabaría con la discriminación laboral que existe ahora adaptaría a la realidad actual

Voz 1275 21:41 es miércoles diecinueve de diciembre la política medioambiental vuelve a enfrentar a las administraciones madrileñas titulares con mejillas Sarmiento

Voz 0268 21:48 la Comunidad acusa a Carmena de mentir después de que el Ayuntamiento de Madrid se haya negado a acoger las basuras del este en el vertedero de Valdemingómez por no tener capacidad del consejero acusa a la alcaldesa de no ser solidaria y al alcalde de Alcalá de no haber presentado a tiempo la licencia del nuevo vertedero

Voz 1275 22:02 el Gobierno regional no marcará una distancia mínima entre locales de apuestas y centros educativos a pesar del aumento de este tipo de negocios en la Comunidad y de haberse comprometido adaptar la normativa para endurecer el control de acceso consideran que la situación no es alarmante

Voz 0268 22:14 Fomento licita un concurso para rehabilitar la antigua estación de ferrocarril de Delicias habrán jurado para seleccionar la propuesta por su adecuado

Voz 1275 22:21 con calidad arquitectónica hay viabilidad técnica económica y en los deportes el Real Madrid de baloncesto recibe desde las nueve al Panathinaikos en la Euroliga en fútbol el Real Madrid busca esta tarde su tercer Mundial de Clubes desde las cinco y media ante el casi más japonés

Voz 2 22:34 descarga de la De Wever el IB más allá BEL patrocina patrocinador punta cite ofrece la información del tráfico

Voz 1275 22:42 siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a ver cómo sigue el tráfico hasta ahora en las carreteras de la región DGT María Herrero buenos días buenos días pues cuando llegamos con complicaciones en todos los accesos especialmente problemática está al lado sobre todo en Torrejón tanto de entrada como de salida en este caso por un accidente que se ha producido y que está complicando como decimos la salida de Madrid por la A dos también problemas en la M cuarenta en los tramos habituales en Vallecas también era el barrio la fortuna de Pozuelo sentido hacia la zona norte como despierta el tráfico a esta hora en la capital pantallas para alcanzar buenos días buenos días Laura muy fría

Voz 0268 23:12 con niebla en algunas zonas y además con un accidente la parte este de la M treinta a la altura de O'Donnell en sentido norte estaban ocupando el carril izquierdo dentro de la calzada lateral y además generando retención que ya va más allá de Méndez Álvaro al otro lado también tráfico lento entre el Vicente Calderón esa Pol de Mar desplazamientos y ya con mucho movimiento en la entrada por Conde de Casal di Santa María de la Cabeza

Voz 1275 23:35 gracias Charo previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 23:38 buenos días hace frío a pesar de que han subido las mínimas un par de grados respecto ayer sobre todo porque durante la noche el cielo cubierto y eso no permite que bajen las temperaturas nubes que seguirán rompiendo con las que han dejado algo de lluvia durante la madrugada pero tendremos nubes bajas y bancos de niebla afectando la mayor parte de la comunidad menos a puntos de montaña alternando con ratos de sol temperaturas máximas parecidas a los últimos días apenas alcanzaremos los diez grados

Voz 0089 27:11 la querella criminal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid rebasa las iniciativas de este tipo adoptadas hasta ahora y las rebasa al calificar los crímenes del franquismo sobre cuatro vecinos de la localidad como delitos de lesa humanidad unos delitos que jamás prescriben como España reconocido al ser Estado signatario de los acuerdos internacionales contra el genocidio y los crímenes contra la humanidad el periodo histórico señalado en la querella llega incluso hasta mil novecientos setenta y tres por lo que es posible que alguno de los torturadores puede estar aún con vida Pedro del Cura es el alcalde de Rivas

Voz 40 27:43 sí justicia lógicamente no puede haber reparación por lo tanto es un acto importante independientemente de el número de personas que se suman a esta querella en la clave es el cualitativo es el el daño que se ha hecho a gente como digo simplemente por defender la democracia por traer las libertades

Voz 1275 28:05 este país la querella ha quedado ya registrada en

Voz 0089 28:07 los juzgados de Plaza de Castilla en Pozuelo las afecta

Voz 1275 28:10 dados por el cese del servicio de la Escuela Municipal de Música Danza se van a concentrar el jueves para protestar por la decisión del Ayuntamiento la empresa Argel adjudicataria ha dejado tiradas a trescientas familias después de llevar meses sin pagar a los profesores el Ayuntamiento les ha prometido que les va a reembolsar el dinero de las clases que no han recibido pero las familias piden también que la nueva subcontrata se haga cargo del los profesores Carmen es una de las afectadas que efectivamente

Voz 41 28:33 los garantizan que va bien de clases que se reanudarán en enero pero claro lógicamente no nos han garantizado que que puedan ser con estos profesores que es lo que nosotros hemos ido a a intentar decir ley

Voz 1275 28:47 ahí la Hemeroteca Municipal de Madrid la más antigua completa de España cumple cien años lo va a celebrar con una exposición sobre su historia ayer la inauguró Manuela Carmena informa Marta García

Voz 1513 28:57 más de treinta y un mil títulos y doscientos mil volúmenes conservados en veinticuatro kilómetros de estanterías en las que se ordena prensa de los siglos XVI y XVII mapas desplegables revistas ilustradas publicaciones de los dos bandos de la Guerra Civil almanaques o cartas y una selección de estos fondos se puede ver en la muestra cuatro siglos de noticias en cien años entre ellos un incunable

Voz 21 29:20 el hable recoge una de las noticias que más interesaron en la Europa del siglo XV que fue la unificación religiosa del continente es un panegírico que lo que narra es la conquista emprendida por los Reyes Católicos para recuperar Granada

Voz 1513 29:37 en Zaragoza directora de la hemeroteca municipal considerada la más antigua el completa

Voz 0393 29:42 caña y que fue fundada por periodistas colado

Voz 1513 29:44 canción de poner al servicio de la sociedad lo que sólo podía leerse en casinos y Ateneo

Voz 21 29:49 los eh

la sede la sede en Hoy por hoy con Pepa Bueno

son las siete y media las seis y media en Canarias

hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el miércoles diecinueve de diciembre con lluvias en casi toda España comienza con lluvia pero seguirá por la tarde de todas partes menos de Galicia y mientras Barcelona se blinda para el consejo de ministros del viernes a Ram las juventudes del la CUP han colgado muñecos un puente y han pintado catorce Se desde el PSC con mensajes en contra de la reunión del Gobierno en la capital catalana Ràdio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 30:37 pondría pintada sobre todo con el mensaje tumbe vemos el régimen no han aparecido en las últimas horas en distintas sedes del área metropolitana Gavà Castelldefels Badalona L'Hospitalet por ejemplo a Rahm justifica las pintadas diciendo que el PSC es una sucursal del PSOE un actor necesario de la represión y la miseria en Cataluña el secretario de Organización de los socialistas catalanes Salvadó Illa anuncian Twitter que esta misma mañana denunciarán los hechos esto mientras un concejal de Ciutadans ha denunciado también en la red social otro acto vandálico en un puente en Tarrasa cuelga una foto

Voz 0978 31:05 de tres muñecos que están suspendidos

Voz 0931 31:08 en un puente y un cartel con este mensaje también de tomemos el régimen y la firma de ar

Voz 1727 31:13 Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa es sobre los preparativos del Consejo de Ministros de este viernes sobre la tentación de los radicales de todo signo de reventar lo todo un artículo hoy de Antoni Puigvert en La Vanguardia si con el título de pro

Voz 21 31:31 cuando el desastre escribe que el final del proceso no será la independencia de Cataluña sino el colapso de la democracia española todo el mundo juega tensar la cuerda como si fuera irrompible la Estaca de Lluis Llach que se canta en Cataluña por estética revolucionaria y nadie ni por supuesto autor de la canción se imagina lo que realmente es una revolución pasa como un camión por encima de todas las generaciones que en ella participan las aplasta dice que sea habla de humillar a Sánchez como una gran victoria consideraron una provocación que su Gobierno se reúne en Barcelona que manera de dar la razón a quienes describen el catalanismo como un delirio victimista facilitar el camino al tripartito de derechas incendiarias que formidable estrategia por cierto en la contra de La Vanguardia Ana Roslin que confundo el equipo que van der para divulgar interpretar datos dice la gente

Voz 1727 32:18 caliza porque prefiere sentir a razonar prologando el desastre dice pues ojalá que no sea un prólogo y artículo de Oriol Junqueras desde la cárcel que publica el diario El País si donde dice

Voz 21 32:29 que su pasión por la política nace de la voluntad de combatir la injusticia en Cataluña y en todas partes tras señalar que el federalismo europeo es clave para tener ciudadanos más libres economías más prósperas y familias más fuertes admite que los próximos años de su vida no serán fáciles pero que su propósito es una Cataluña libre en Europa

Voz 1727 32:48 federal en el comienzo ayer de la vista preliminar del juicio del es choque de visiones claro entre la Fiscalía y los abogados de la defensa

Voz 21 32:55 el uno de octubre fue un atentado contra el corazón del Estado titula El Mundo en su portada el fiscal defiende la competencia del Supremo para juzgar a los líderes del proceso porque pusieron en la diana el orden constitucional las defensas piden que la vista se celebre en Barcelona y los medios del grupo ONO publican hoy una en qué

Voz 1727 33:11 está de Metroscopia que no aclaran

Voz 21 33:14 nada sobre el porvenir aussie te dicen que entramos en una etapa nueva

Voz 1727 33:18 sí

Voz 21 33:18 si la publican El Heraldo de Aragón veinte minutos el Congreso se quedaría sin mayorías de izquierda ni derecha ni un pacto de izquierdas de PSOE y Podemos ni uno de derechas conciudadanos PP y Vox tendrían mayoría Vox irrumpía con hasta veintinueve diputados incrementaría aún más la fragmentación que vive el convenio

Voz 1727 33:35 los cuatro grandes estaría muy cerca y el Partido Popular fagocitado por la derecha por el centro sólo hay una noticia que compite con el análisis político de este fin de año tan tenso es esta el asesinato de la maestra Laura luego que todavía sin concluir la investigación reabre ya el de

Voz 21 34:00 bate político partidista y también el jurídico lo cuenta Natalia Junquera en el país apenas veinticuatro horas después del hallazgo del cuerpo de la grave como los partidos resucitaron el debate de la prisión permanente irse lanzaron a hablar de reformas en el Código Penal desde el PSOE a Vox el PP acusa al Gobierno de quedarse en hermosos tú Puig pide no derogar la figura vigente desde dos mil quince y pendiente del constitucional

Voz 45 34:28 entre

Voz 21 34:29 eh Gila la picaresca una estafa militar Alfonso lo cuenta Miguel González en El País un juez militar investiga el cobro de dietas por maniobras ficticias en la Legión una dama legionario a denuncia un fraude a gran escala en la base de la Legión de Viator en Almería según el escrito de la soldado desde hace años sease maniobras ficticias la séptima bandera a las cuales no asiste la unidad pero sí las cobran sus miembros

Voz 46 34:52 y la opción habitación tendrán usará en San pastún suena se pueda

Voz 1727 35:00 las noticias en el resto de Europa hablan en general de inestabilidad y el Gobierno belga hizo caso recuerda tanto a otro país europeo

Voz 21 35:08 lo cuenta Enrique Servetto desde Bruselas en ABC los flamencos anfitriones de Puigdemont hacen caer al Gobierno los nacionalistas contra el pacto migratorio de la uno El Nuestro belga el liberal SAS Michel presentó su dimisión ante el Rey Felipe después de una dramática sesión en el Parlamento federal en la que éste constató que sus llamamientos a los partidos moderados para sostener el resto de la legislatura con la prorroga de los presos

Voz 1727 35:31 puestos actuales no ha sido escuchada

Voz 21 35:34 crisis política en este pequeño país amenaza con avivar las brasas del independentismo flamenco

Voz 1727 35:39 ellas han encendido todas las alertas por si el Brexit finalmente sale adelante sin acuerdo

Voz 21 35:44 el ministerio británico de Defensa anunció ayer que pondrá a tres mil quinientos soldados en alerta por si deben asistir a otros departamentos del Gobierno por ejemplo en puertos aeropuertos en caso de un Brexit sin acuerdo la medida escribe Rafa de Miguel en el país desde Londres forma parte de los preparativos que ayer empezó a estudiar el Ejecutivo de Theresa May ante la posibilidad cada día más cercana de que se produzca una salida brusca de la Unión Europea dentro de cien días y seguimos de recorrido por Europa protestas

Voz 1727 36:11 contra el líder populista de Hungría lo cuenta el ser

Voz 21 36:14 nadie británico The Economist una ola de protestas une a la oposición dividida de Hungría por primera vez Viktor Orban puede tener algo de qué preocuparse los manifestantes que marcharon por el centro de Budapest apodaron su manifestación feliz Navidad señor primer ministro en una muestra rara de unidad los manifestantes agitaron tanto la bandera roja del Partido Socialista como una bandera tricolor de Jobbik un partido de extrema derecha que está tratando de moverse hacia el centro

Voz 0978 36:39 los manifestantes protestaban contra dos nuevas le

Voz 21 36:42 calles entre ellas una que permite a las empresas solicitar que los empleados trabajen hasta cuatrocientas horas de tiempo extra al año mientras que les otorgan a las empresas tres años para pagar el salario extra en Austria un canciller que tres

Voz 1727 36:54 vía Liza las ideas de la extrema derecha

Voz 21 36:57 cuenta el diario francés Le Monde Sebastián course el canciller austriaco ha estado aplicando una política de preferencia nacional los austriacos primero con la extrema derecha a diferencia de la Italia de Salvini la Hungría de Orban o los Estados Unidos de Trump Austria ofrece un perfil bajo casi se ha olvidado de que la coalición que llevó a Kurt al poder estaba formada por los conservadores del Partido Popular de Austria y la extrema derecha del Partido de la Libertad de Austria una formación fundada por ex nazis aliada con Marine Le Pen la forma en que las ideas radicales se han vuelto admisibles en este país centroeuropeo acusada de filo nazi o demasiado comprensivo con su pasado nazi por el escritor más celebrado hoy denostado de la segunda parte del pasado siglo en Austria Thomas Bernhard podría ser instructiva para todo el continente sin provocar la resistencia de Bruselas París o Berlín course ha convertido a la extrema derecha en corriente principal de la política austriaca terminamos con Mourinho que ya no da resultado

Voz 45 37:53 no me di rollo

Voz 21 38:04 así titula El País un artículo de Luis Miguelín ojal que explica que el Manchester United despide el entrenador portugués por el gris juego del equipo las malas relaciones con jugadores y club el poco rédito de una inversión de cuatrocientos sesenta y seis millones de euros desde dos mil dieciséis en la página siguiente Se dice que es un líder para un sector del madridismo y que Mourinho escribe Diego Torres ya fue sondeado octubre para hacerse cargo del banquillo blanco

Voz 45 38:29 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 38:34 y para rematar un poco de alegría que falta nos hace David Broncano y Manuela Carmena han formado un dúo inesperado en la tradicional copa de Navidad que el Ayuntamiento de Madrid ofrece a la prensa

Voz 3 38:45 a mí lo que pone en creo que les pone Carmena

Voz 1727 38:51 se Echenique le pone Carmena hay que ella a esta edad está muy agradecida ya la alcaldesa respondía con mucho humor a las preguntas más insolente es que le planteaba el compañero de la vida moderna de la SER Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 39:06 sí porque Broncano le puso en algún aprieto con lo que se dice de Carmena en el polémico photocall

Voz 0978 39:11 es ritmo

Voz 3 39:13 Carmen Milton amplían hay que la alcaldesa no se corta

Voz 32 39:28 ya el médico es elevado pero veía

Voz 3 39:34 es uno monólogo Carmena le hizo dicen incluso para el humor más negro las risas ya hasta sacarme al importa un pito menudo Duo

Voz 1727 39:59 si gano Carbunión bueno bueno pueden ganarse la vida un hasta luego adiós

Voz 1 40:06 sí

con Pepa Bueno

a las siete y cuarenta y dos ahora las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 2 42:25 Volkswagen Yell deporte en por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 42:41 la derrota ayer de River Plate avisa al Real Madrid que esta tarde disputa la otra semifinal del Mundial de Clubes

Voz 21 42:47 de Gorka en este torneo los grandes suelen sufrir y mucho

Voz 0931 42:50 hoy lo de ayer es un ejemplo muy claro Javier Herráez buenos días

Voz 49 42:53 hola qué tal Sampe muy buenos días el fútbol se va igualando sino que se lo pregunten al River Plate que ayer sucumbía ante el a la in que se mete en la final del Mundial de Clubes el rival saldrá hoy del partido entre el casi japonés que hace un par de años de de un susto al Madrid aunque al final del equipo entonces dirigido por Zidane y con Cristiano como goleador consiguió el título en Japón en esta ocasión Solari no va a reservar casi nada recupera Gareth Bale que podría jugar de inicio sino en la segunda parte Benzema seguro en el once inicial centro de campo para hombres como Llorente Casemiro también tendrá minutos en la segunda parte junto con Modric Kroos y en la portería de Courtois la defensa como siempre para Carvajal Varane Ramos Marcelo

Voz 50 43:35 si el Real Madrid sale como en los últimos partidos poco fluido y además sale confiado tiene alguna posibilidad de Asimo de meterse en el partido de hacerle partido si al diez por más que ya no tengo a Cristiano Ronaldo a mí me parece peor que hace dos años de ser niño seguramente jugador de ataque que vais a ver el futbolista a nivel técnico seguramente más destacado cuatro cuatro dos juega muy juntitos bastante esfuerzo físico pero insisto a el técnico me parece un equipo bastante inferior al Real Madrid

Voz 0931 44:02 aquí como decía emiratí ya espera en la final después de eliminar a River Plate en la tanda de penaltis después de empatar a dos en los noventa minutos más la prorroga en el camino han dejado a Weligton neozelandés también en los penaltis remontamos cero tres y luego al tres cero al tunecino del esperan que ayer terminaba quinto se imponía también en penaltis a las Chivas de Guadalajara mexicano después de empatar a uno el tiempo reglamentario en el equipo emiratí el entrenador de porteros es una español Luis Aragón quiere ver al Real Madrid en la final anoche

Voz 10 44:26 el Larguero supiera que que vamos a ganar me del Madrid

Voz 0931 44:30 en casa Messi recibía ayer su quinta Bota de Oro agradecido

Voz 51 44:33 pero lo que amo del pueblo pero nunca imaginé tanto él como si si fruto del trabajo el esfuerzo y sobre todo del ex compañero no estoy en el mejor equipo del mundo

Voz 0931 44:44 dos más dos plazas protagonistas más en El Larguero un presidente que lleva siendo dieciocho años Ángel Torres en el Getafe recela de cómo está funcionando el bar en estos inicios

Voz 1420 44:52 nosotros veníamos de un penalti aquí con el Valencia es más justo pero sólo la siguiente vamos a vino aquí nos penalti de libro clarísimo que tocan pues se quedó pasmado como diciendo bueno nos lo han quitado de lo que no es bueno queda poco tiempo pero de que clarificar que más algunas explicaciones

Voz 0931 45:11 otro que lo quiere ser Uribetxeberria candidato del Athletic parecer sucesor de Josu Urrutia el próximo jueves veintisiete también pasaba por el larguero

Voz 1275 45:17 me gusta hablar de gastar pase lo que pase porque

Voz 52 45:19 eh sabes que el fútbol es cruel Gaizka Garitano es es el entrenador del Athletic lo va a seguir siendo lógicamente

Voz 0931 45:25 pues espero que sea dado durante mucho muchísimo tiempo y el Athletic le van bien las cosas

Voz 32 47:25 si queréis

Voz 1727 47:55 diariodehoyporhoy del diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Isabel Vallejo está a punto de cumplir veintiséis años y es profesora interina desde hace muy poco