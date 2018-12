Hoy por Hoy (19/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Reino Unido y Bruselas hacen planes ya para un Brexit sin acuerdo y el gobierno británico moviliza a los reservistas del Ejército por el lío que se puede montar en las fronteras no sabemos si están exagerando para meter miedo a los diputados que deben aprobar el acuerdo en Westminster en enero pero pero la incertidumbre está ahí ha dimitido el primer ministro de Bélgica por las tensiones con sus socios flamencos Los amigos de Puigdemont unos socios los flamencos a los que no le gusta el pacto por las migraciones de la ONU Macron no consigue acabar con la protesta de baja intensidad ahora pero protestas sostenida de los chalecos amarillos todo pinta mal y sin embargo el Gobierno italiano y Bruselas llegaron anoche esta noche a un acuerdo verbal de momento sobre el presupuesto y en Alemania los Verdes Un partido europeísta crece tanto como la extrema derecha así que hay partido todavía España pues España que lleva como el resto una década azotada por todas las crisis hoy amanece con titulares que hablan de revertir siquiera un poco los recortes más duros subirá el salario mínimo interprofesional subirá un dos con cinco por ciento el sueldo de los funcionarios subirán las pensiones un uno con seis y las mínimas un tres sin embargo los partidos siguen jugando con fuego jugando como niños que sólo tienen como horizonte el caramelo electoral que la sorpresa de Vox no nos noble la vista este es un país que ha superado momentos críticos con mucha inteligencia y que ha sabido ir por delante de sus dirigentes cuando ha hecho falta en capacidad de entendimiento hay muchos muchos interesados en que esto deje de ser así en que veamos al que piensa distinto como a un enemigo y no sólo como alguien con otro punto de vista hay muchos interesados ya les digo en cambiar eso pero los españoles las españolas vamos a dejarnos

Voz 4 02:22 porque hoy es miércoles a mitad de semana diecinueve de diciembre y la Guardia Civil tiene hasta el viernes para interrogar al detenido por el crimen de Laura

Voz 1727 02:31 lo el modo es Bernardo montó Jaume

Voz 2 02:34 sino que acababa de cumplir condena por matar a una mujer y atacará otra la autopsia ha demostrado que era joven profesora murió

Voz 1727 02:41 dos o tres días después de desaparecer

Voz 2 02:44 EFE machistas una realidad que sucia

Voz 5 02:46 Nuestro país seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres

Voz 1727 02:52 tanto ir dentro de una hora Pedro Sánchez acude al Congreso para someterse al control de la cama

Voz 0027 02:57 Pablo Casado le va a preguntar si cree que en Cataluña está garantizada la seguridad y el orden público las juventudes de la Copa Ram colgaron ayer muñecos de un puente con mensajes contra el consejo de ministros del viernes en Barcelona e hicieron pintadas en catorce sedes del PSC

Voz 1727 03:10 congreso que ha rechazado la proposición de ciudadanos que pedía al Gobierno enviar ya a Quim Torra el requerimiento previo al ciento cincuenta y cinco y ojo con qué argumento advierte Ribera Sánchez

Voz 3 03:21 no se sean cuenta que si este viernes hay una desgracia si este viernes se cortan carreteras si este viernes no permite que ese de que se pueda reunir un Consejo de Ministros de una nación todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya el objetivo está conseguido

Voz 6 03:37 creo que puedo asegurar que en base al acuerdo aplazado podríamos cubrir en conjunto de la retirada de nuestra fe

Voz 1727 03:44 es el ministro Luis Planas esta madrugada tras cerrarse el acuerdo pesquero que permitirá a España mantener

Voz 2 03:50 la cuota de merluza de la que estaban pendientes

Voz 1727 03:53 miles de trabajadores después de cuatro años de recorte España mantiene la cuota de cinco mil tono

Voz 0027 03:58 a ti también noticia esta noche en Bruselas haya acuerdo entre la Comisión Europea e Italia sobre sus presupuestos el equipo Juncker aceptar las penas las cuencas recortadas que da enviado ropa

Voz 1727 04:07 las camareras de piso de dos hoteles de Bilbao han conseguido un aumento de sueldo de hasta el cuarenta y ocho por ciento llevaban mes y medio en huelga

Voz 7 04:15 pues estamos hablando de plantilla esta jornada completa percibían trece mil euros brutos al año si el convenio de hostelería al que llegaríamos sería no lo explicamos pero casi casi

Voz 1727 04:27 el juez del caso cursa el que requisó los móviles de los periodistas ha ordenado ahora detener a dos policías acusados de filtrar información entre

Voz 0027 04:35 Ellos al ex jefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en Baleares el juez será investigado sea admitido a trámite la querella que presentaron Diari de Mallorca y Europa Press contra él por prevaricación

Voz 1727 04:44 Willy Toledo finalmente si será juzgado por decir en Facebook que se cargaba en Dios

Voz 0027 04:49 la becaria León juez abre juicio oral a pesar de que la Fiscalía ha cambiado de opinión pide que se archive el caso sólo dos meses después de reclamar que se ampliará incluyendo más opiniones del actor

Voz 1727 05:05 Argentina llora la eliminación de River en el Mundial de Clubes que puede ser un aviso para el Real Madrid y Sampe

Voz 1161 05:12 que esta tarde desde las cinco y media disputa la segunda semifinal del torneo ante el Kadima japonés con todos los jugadores a disposición de Solari excepto el lesionado Mariano aunque puede reservar todavía durante el partido a futbolistas recién recuperado So mermados como Casimiro bailo Asensio buscarán su tercer mundial consecutivo

Voz 1727 05:25 final en la que no estará River Plate perdió ayer en tanda de penaltis

Voz 1161 05:28 ante el equipo local de la Alain después de empatar a dos en los noventa minutos más la prórroga

Nos queda el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días algunos chubascos a lo largo de la jornada en Galicia Asturias y Castilla y León no dejarán demasiado agua y además con muchas pausas incluso con ratos de sol nubes bajas y bancos de niebla incluso en el interior peninsular especialmente en zonas bajas y cerca de los principales ríos también en la Comunidad de Madrid como mucho dejarán alguna llovizna mantendrán el ambiente frío en cambio en Canarias Baleares el sur de la Península y Baleares más sol que nubes y máximas cerca de Mediterráneo por encima de los quince grados

Voz 3 08:20 la Cadena SER

Voz 1727 08:26 a las ocho y ocho las ocho en Canarias los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil van a seguir interrogando hoy en la Comandancia de Huelva a Bernardo Montoya el único detenido por el crimen de Laura lo Elmo pero desde anoche los agentes tienen un dato con el que no contaban ayer por la mañana cuando lo detuvieron que Laura murió el mismo día en que desapareció que murió dos o tres días después Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 08:53 los días y la autopsia proporciona este dato importante se fija el día de la muerte entre el catorce y el quince de diciembre viernes o sábado Laura desapareció el miércoles la última señal que hace su móvil es el miércoles a las ocho de la tarde cuatro horas después de hablar con su novio y decir que si va a correr la encuesta o la autopsia también revela que Law la murió por un fuerte golpe en la frente que le podría haber provocado un traumatismo cranoencefálico el golpe según fuentes de la investigación podría haber sido provocado por un objeto contundente Pepa como una piedra lo que no se sabe todavía si han hallado restos de ADN del detenido en el cuerpo de la víctima una prueba clave ahora mismo para incriminar al principal y único sospechoso que sigue ahora mismo en dependencias policial

Voz 1727 09:35 hasta el dato de que murió dos o tres días después de desaparecer añade Ana sin duda complejidad a la investigación

Voz 0125 09:42 claro porque plantea varias opciones que ahora hay que esclarecer y que no están claras existe la posibilidad de que haya estado retenida o que la dejase moribunda de un golpe ya muriese después algo que parece que a esta ahora parece que podría cobrar más fuerza

Voz 1727 09:56 en fin hipótesis terribles que los

Voz 0125 09:58 Paradores están ahora intentando aclarar durante su interrogatorio que Se está produciendo durante las diligencias que se siguen preparando en las que se intenta seguir localizar el móvil que todavía no ha aparecido

Voz 1727 10:08 el móvil de ella el teléfono móvil Si el móvil de Laura sí Laura le había contado a su entorno que le daba miedo este vecino que vivía enfrente que la miraba fijamente él el vecino el único detenido hasta el momento había salido de la cárcel Ana hace sólo dos meses estas tras cumplir una condena

Voz 0125 10:26 bueno en octubre hacía dos meses que había salido tras cumplir una pena de dos años y diez meses por robo con violencia previamente había estado también en prisión por el asesinato de una mujer diciembre de mil novecientos noventa y cinco le condenan por asesinar a una anciana de ochenta y dos años de diecisiete años y nueve meses de cárcel por asesinato y obstrucción a la justicia en el año dos mil nueve quebrantó un permiso penitenciario intentando saltaron no mujer y un año después vuelve a reingresar en prisión de forma voluntaria en junio del dos mil quince volvió a entrar en prisión otra

Voz 1727 10:53 hace ya algo más Ana de ese de despedirte por ahora hemos escuchado a lo largo de la mañana como el Partido Popular ha vuelto a exprimir en las últimas horas el debate sobre la prisión permanente revisable piden al Gobierno que no la derogue para evitar dicen crímenes como el del aura al fondo está el debate de qué hacer con los agresores sexuales pero los expertos coinciden con los datos en la mano en que el aumento de las penas no reduce la criminalidad

Voz 0125 11:20 hemos hablado con catedráticos profesores de derecho penal también funcionarios sobretodo que trabajan en prisión todos coinciden en que el aumento de penas no reduce la criminalidad es un recurso electoral fácil coinciden todos pero no resuelve

Voz 1727 11:31 este problema esto lo apoyan datos en pie

Voz 0125 11:34 ticos de países con penas desproporcionadas inhumanas que no han conseguido bajar estas tasas de crimen no nos olvidamos además Pepa que España es uno de los países ahora mismo con las tasas más bajas de criminalidad la tasa de homicidios desde el cero coma seis por ciento homicidios por cien mil habitantes al año países con penas muy altas por ejemplo Caracas tienen tasas de hasta setenta muertos por cien mil habitantes y año que recomiendan a esto los profesionales Bono una mejor política criminal una buena política social llevará a cabo políticas para prevenir la marginalidad exclusión medidas más largas pero más efectivas que no se nos olvide también la prisión permanente revisable es contraria a nuestra Constitución que apuesta en todo caso por la reinserción de los presos

Voz 1727 12:14 para gracias hasta luego al fondo el debate de qué hacer con los agresores sexuales decimos Press que todavía no ha trascendido el dato exacto de si Laura sufrió una agresión sexual ya tenemos el Partido Popular pidiendo

Voz 13 12:27 prisión permanente revisable del nuevo Manuel Jabois buenos días las dos las leyes y las vísceras

Voz 1389 12:34 entonó no ir con el calor del momento pero tú te imaginas que yo vendiese yo qué sé spray pimienta dos horas después de que aparezca una chica muerta saliese a decir que esto no pasaría si la gente comprase ni producto algo parecido es lo que hace un partido político cuando antes incluso de saber si es un asesinato o no vende su programa electoral yo creo que no somos acostumbrado tanto que no le estamos dando importancia pero son mítines en velatorios es aprovecharse un dolor reciente de un dolor íntimo para vender tu mercancía ya hay una idea de hacer política que consiste por ejemplo en preguntarle a los

Voz 13 13:05 padres de una niña de dos años que han sido asesinadas siquiera ejecutara el asesino preguntarse

Voz 1389 13:09 sólo un año después o directamente no preguntárselo yo creo que la política no se hace interpelado a los afectados no digo que no haya que hacer a lo mejor algo ni que no haya que tomar más medidas pero dijo que no se le pregunta a las víctimas por ejemplo de las estafas de las preferentes que castigo quieren para los banqueros tampoco se pregunta las víctimas de un accidente de autobús qué hacemos con el conductor que ha sobrevivido porque la política se hace en frío y en caliente se llama otra cosa

Voz 1727 13:34 en frío nacemos casi nada en este país último gracias Jabois un abrazo un beso hoy el Partido Popular va a llenar la sesión de control al Gobierno a partir de las nueve de los temas que la extrema derecha agita buscando descontentos au desconcertados y qué consecuencia tiene este abrazo del PP al paquete argumental de la derecha más ultra en Andalucía lo hemos visto ya le comen el terreno puede ser sólo el principio con todas las cautelas con las que hay que afrontar cualquier encuesta ahora en este tiempo tal líquido la encuesta de Metroscopia que publica hoy el grupo NO los medios del grupo NO como veinte minutos dice que el partido de Pablo Casado se desploma haría si hubiera elecciones generales quedaría en tercera posición detrás del PSOE y de Ciudadanos superaría a Unidos Podemos sólo por una décima por los pelos Aimar

Voz 0027 14:21 el PSOE ganaría las elecciones con ochenta y nueve diputados Ciudadanos es segundo con setenta el PP tercero con sesenta y ocho la mitad de los diputados que tiene hoy podemos se quedaría con sesenta y tres Xbox entraría en el Congreso con veintinueve parlamentarios en resumen un Penta Partito en el que ni un pacto de izquierdas PSOE y Podemos ni uno de derechas ciudadanos PP Vox tendría mayoría fragmentación absoluta en la que jugaría un papel determinante en el grupo mixto o los grupos pequeños incluidos los independentistas catalanes

Voz 1727 14:51 ninguno transversal ni PSOE ni Ciudadanos suman tampoco dos grandes partidos no suman una mayoría para gobernar según esta encuesta los independentistas a los que un sector del PSOE sigue insistiendo en que hay que aislar como sea incluso legalizando los hoy Pedro Sánchez va vivir en La Moncloa uno de los mayores representantes de esa sensibilidad dentro del Partido Socialista que es el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 15:18 qué tal Pepa buenos días pues sí Emiliano García Page confeso no hace mucho que aplicaría un ciento cincuenta y cinco mucho más estricto que Rajoy Sánchez pretende embridar a todos los barones socialistas para no calentar más el ambiente ante el consejo de ministros del próximo viernes ayer se reunió con dos presidentes que son más favorables a la estrategia de apaciguar la los tensión política en Cataluña Ximo Puig Guillermo Fernández Vara Puig se fue además con la promesa de que el Gobierno celebrará otro consejo de ministros en Alicante en marzo Sánchez también explica aprovecha para explicar estos días a los presidentes cómo ve él el escenario político para los próximos meses su mensajes que quiere alargar la legislatura lo más posible y que su primer objetivo ahora es tramitar los Presupuestos Generales algunos dirigentes socialistas Pepa creen que el presidente debería también haber convocado el Consejo de Política Federal del partido para debatir todos estos temas en especial la posición del Gobierno y el Partido sobre Cataluña

Voz 1727 16:12 gracias Nieves no sabemos el alcance que quieren de verdad algunos matices que empezamos a ver en los discursos por lo menos esta semana mañana se vota la nueva senda de estabilidad subir el objetivo de déficit cinco décimas hasta el uno con ocho por ciento el PP terminará bloqueando en el Senado porque tiene mayoría absoluta allí

Voz 14 16:30 pero escuchen el matiz

Voz 1727 16:33 del discurso del PDK que en verano se abstuvo y ahora

Voz 15 16:37 nosotros entendemos que un objetivo de déficit del uno coma ocho por ciento en las circunstancias actuales eh es mucho mejor que el uno coma tres por ciento y eso también generaría un margen adicional para las comunidades autónomas

Voz 1727 16:53 es el diputado del P de cata Ferran Bel que habla de las comunidades autónomas las comunidades autónomas de este país que se llama España y el líder de Esquerra Oriol Junqueras publica hoy Aimar artículo en el diario El País

Voz 0027 17:05 sí un artículo que titula republicanismo catalán y federalismo europeo está escrito en tono conciliador y no menciona ni una sola vez a España aunque no lo explicita asume que su futuro judiciales oscuro dice literalmente es de esperar que los próximos años de mi vida no serán precisamente fáciles pero tengo claro que quiero que sirvan a propósito este propósito será conseguir una Cataluña libre dentro de una Europa federal democrática

Voz 1727 17:33 esta madrugada se ha cerrado en Bruselas el reparto de las cuotas de pesca del que estaban pendientes decenas de miles de Familia en la Costa en España especialmente en Galicia en Euskadi aunque no sólo hay buenas noticias Griselda Pastor buenos días o

Voz 0738 17:46 la mí unos días exactamente porque el riesgo de esta negociación era hoy que la flota española en el gran sobre el Atlántico Norte no pudiera salir a faenar por una norma nueva que obliga a contabilizar la pesca con cuota autorizada también la que no pero no será así porque España obtiene garantías de participación en un mecanismo nuevo de compensación además de garantizarse las cinco mil toneladas de capacidad de capturas para la merluza que en la misma zona permitirán pescar a los barcos de aquí la satisfacción del ministro español escuchamos a Luis Planas

Voz 3 18:17 claro que el objetivo está conseguido

Voz 6 18:19 qué puede asegurar que en base al acuerdo a del podremos cubrir el conjunto de la de nuestra flota

Voz 0738 18:27 una medida que favorece directamente a seiscientos cincuenta barcos especialmente del norte de España País Vasco Galicia el Cantábrico y que afecta a tres mil quinientos pero

Voz 1727 18:38 apenas nada más conocerse el acuerdo hemos llamado esta madrugada a los pescadores españoles Se jugaban el pan en esta negociación Pascual Donate buenos días bueno

Voz 1684 18:47 días es un éxito dice Javier Garat de la Confederación Española de Pesca porque la cuota en términos generales sube un cinco coma dos por ciento

Voz 16 18:54 salvo en el caso de la caballa

Voz 17 18:57 ese reeditó el veinte por ciento la cigala del Cantábrico Noroeste que puedan seguir teniendo una cuota científica de fondo nada el resto de las especies prácticamente suben toda

Voz 1684 19:08 hasta sumar más de doscientas ochenta mil toneladas

Voz 17 19:10 tienen un valor económico en primera venta de entorno a quinientos cuatro millones de euros lo que supondrán unos veintiséis millones de euros más que este año dos mil dieciocho

Voz 1684 19:19 los pescadores también están contentos con la solución dada la prohibición de tirar al mar las capturas no deseadas porque evitará que los barcos tengan que parar antes de tiempo como temían

Voz 1727 19:28 hoy Bruselas empieza a diseñar ya en serio un plan para un Brexit brusco sin acuerdo ayer lo hizo Londres que movilizará incluso al ejército no con fines bélicos evidentemente sino para reforzar fronteras Griselda que puede decidir hoy Bruselas

Voz 0738 19:44 bueno vamos a ver la de hoy es la tercera comunicación pensando en el riesgo de estas salidas impacto pero un nunca como como hoy pues este riesgo se ha visto de forma tan clara no esperamos pues que la Comisión recuerde esta mañana dos temas que son básicos el primero es que no quiere que si esto termina en portazo haya negociaciones bilaterales de nadie de ningún país miembro con el Gobierno británico y la segunda que habrá ayudas para los países y los sectores más afectados Michel Barnier debe estar llegando ya a la Comisión Europea donde de forma inmediata va a empezar el debate

Voz 1727 20:14 gracias Griselda ocho y veintisiete en Canarias

Voz 1275 20:23 Gutiérrez qué tal buenos días mañana en Madrid tras las lluvias de esta madrugada hoy esperamos mucha nubosidad durante todo el día máximas que no pasarán de los ocho nueve grados el Ayuntamiento de la capital la delegada Inés Sabanés comparece esta mañana ante los medios para defenderse de los ataques del Gobierno de Ángel Garrido en el último desencuentro entre ambas instituciones por la política medioambiental donde llevar los residuos de los municipios del este de la región mientras se termina nuevo vertedero de Loeches ya que el de Alcalá de Henares está a punto de alcanzar su capacidad máxima como les avanzamos ayer en la SER el Consistorio de Carmena no quiere hacerse cargo de esa basura rechaza que los residuos se trasladen de forma temporal al vertedero de Valdemingómez porque entrarían dice en contradicción con

Voz 0125 21:03 sus planes para la gestión de residuos el Gobierno

Voz 1275 21:06 los regional que de momento actúa solo como intermediario acusa Carmena de falta de solidaridad Carlos Izquierdo Consejero

Voz 18 21:13 terminan dijo en su momento que iba a ser la ciudad de Los abrazos y está haciendo justo lo contrario que es lo que pedimos sensatez al Ayuntamiento de Madrid para que acoja temporalmente los residuos de la Mancomunidad del esto

Voz 1275 21:26 Izquierdo también ha arremetido contra el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este el socialista Javier Rodríguez por no planificar con tiempo ese vertedero de

Voz 1727 21:34 lo echas al regidor por su parte habla de Fran

Voz 1275 21:36 caso de las políticas del PP en la región declaraciones a SER

Voz 19 21:39 a nosotros lo que estamos pidiendo es que otros municipios fueran solidarios pero realmente en la Comunidad de Madrid a que creo que ha enfocado mal este problema porque en las últimas semanas en lugar de diálogo lo que ha habido sufrió enfrentamiento claro mezclado con otras cuestiones como Madrid central y otras cuestiones con el Ayuntamiento de Madrid que han hecho verdaderamente daña las razonada que era el diálogo bajo la tutela

Voz 1275 21:59 la Comunidad la comunidad pueda ahora actuar por decreto dado el desacuerdo en este asunto sí es una clara declaración de intenciones del PSOE de Madrid su líder José Manuel Franco ha dicho que gobernara conciudadanos si es la lista más votada para evitar que Vox entre del Gobierno regional le preguntaba aquí en la Ser en el debate político de La Ventana de Madrid el portavoz del partido naranja Ignacio Aguado

Voz 1716 22:22 aunque en su caso no ha sido tan explicitó literalmente nos apoyaríamos Franco peores fueron la primera fuerza política la gobernabilidad de Madrid dependiendo del apoyo el Partido Socialista yo creo que su seríamos sé que esto va a generar una polémica lo suficientemente responsables como para facilitar un gobierno sino también también pediría la misma responsabilidad por parte de ustedes si somos cómo va a ser la primera fuerza política el Partido Socialista Obrero Español Madrid Andalucía Avis gobernado con el apoyo de Ciudadanos porque hemos sido responsables y entendimos que la legislatura pasada esta legislatura determinar lo no vamos a a hacer cábalas ya dijimos lo que pensábamos en dos mil quince y fuimos coherentes y en dos mil diecinueve El objetivo es ganaron

Voz 20 23:03 miércoles diecinueve de diciembre más en titulares con Virginia Sarmiento el juez ha acordado cuantificar y valorar los bienes embargados al ex presidente madrileño Ignacio González para determinar qué parte de su sueldo es necesario para hacer frente a sus posibles responsabilidades en el caso Lezo el magistrado mueve ficha tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que es el suelo

Voz 1275 23:21 el Gobierno regional no marcará una distancia mínima entre locales de apuestas y centros educativos a pesar del aumento de este tipo de negocios a la comunidad de haberse comprometido adaptar la normativa para endurecer el control de acceso consideran que la situación no es alarmar

Voz 20 23:33 el Ayuntamiento de Pozuelo pagará a las familias los tres meses de clases impartidas por los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza que ha echado el cierre por quiebra sin embargo no se compromete a mantener los los afectados se concentrarán mañana

Voz 1275 23:45 ya han muerto María Jesús Rosa primera campeona del mundo de boxeo española la ex boxeadora madrileña ha fallecido a los cuarenta y cuatro años los médicos

Voz 2 23:51 el detectado un cáncer hace apenas dos meses

Voz 3 23:59 en Hoy por hoy el drama

Voz 1275 24:02 París busca desde esta tarde su tercer Mundial de Clubes consecutivo Sampe buenos días

Voz 1161 24:06 buenos días desde las cinco y media segunda semifinal Real Madrid les buenas noticias para Solari que finalmente podrá contar con casi toda su plantilla solo sigue con baja médica Mariano aunque el argentino puede optar por reservar jugadores recién recuperados todavía mermados como Casemiro Bale lo Asensio podrían ser reservados para esa hipotética final Solari

Voz 21 24:23 la máxima importancia para clasificarse aquí hay que hacer un camino muy arduo para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar una vez más la Champions fíjate una gesta extraordinaria íbamos a intentar revalidar el título

Voz 1161 24:33 en la final del sábado espera el Alain emiratí que ayer eliminaba por sorpresa River Plate en la tanda de penaltis después de empatar a dos en los noventa minutos más la prórroga en baloncesto también juega el Real Madrid a las nueve recibe al Panathinaikos en la jornada trece de la Euroliga y ayer derrota de Fuenlabrada en Bélgica ciento dos setenta y ocho en la jornada nueve de la Champions FIBA

Voz 3 24:50 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:59 ocho y veinticinco miramos de nuevo a las carreteras deje de María Herrero buenos días

Voz 22 25:03 buenos días pues poco a poco va mejorando algo la situación en los accesos quedan algunas retenciones lo peor ahora mismo está todavía en la dos por esos dos accidentes que se producían en Torrejón de Ardoz entrada otro de salida de la capital también en la M cuarenta en la zona de Vallecas Vicálvaro complicaciones en el barrio la fortuna y sobre todo en balde Marín túneles del Pardo en ambos sentidos también en la M cincuenta en la zona de Alcorcón en dirección A seis y en la zona de San Fernando de Henares sentido A2 y como sigue

Voz 1275 25:27 Laura apunta en la capital pantallas Charo Alcázar hola de nuevo

Voz 1322 25:29 la de nuevo Laura complicadas se acaban de producir dos accidentes más uno en la M30 la altura de la avenida del Mediterráneo en sentido A cuatro donde ocupan el carril izquierdo en la calzada lateral por otro lado en la entrada al subterráneo de Conde de Casal ocupando el carril izquierdo y generando retenciones en la avenida del Mediterráneo retenciones que por otro lado seguimos viendo en la entrada por la M once la uno la seis y en puntos del interior es el caso de Alberto Alcocer desde la plaza de la República Dominicana en sentido paseo de la Castellana Raimundo Fernández Villaverde

Voz 1275 29:46 juro homólogo menudo Duo David Broncano y Manuela Carmena ayer en Cibeles en esa copa de Navidad con la prensa tenemos seis ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1727 30:10 bueno las ocho y media a las siete y media en Canarias empiezan a llegar los diputados al Congreso para en la última sesión de control al Gobierno de este año Pablo Casado líder del PP eleva a preguntar al presidente Sánchez sí está garantizada la seguridad y el orden público en Cataluña

Voz 0027 30:29 de allí en Cataluña el PSC va a denunciar esta mañana las pintadas que las juventudes de la CUP han hecho en catorce de sus sedes además un sector de arranques grupo de la CUP celebrado en Twitter haber colgado muñecos de acción puente contra la celebración el consejo de ministros del viernes en Barcelona en busca de hoy quedará visto para sentencia el juicio por la mayor causa de corrupción vinculada al PNV el caso De Miguel caso de supuestas comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en Álava ser Vitoria Iker Armentia una trama liderada por

Voz 30 30:57 tres ex cargos del PNV que según la Fiscalía se dedicaba a cobrar comisiones ilegales ya acaparar contratos amañados y fraudulentos hay casi treinta personas en el banquillo de los acusados que hoy tendrán derecho a la última palabra durante el juicio algunos de ellos confesaron haber pagado y cobrado comisiones en una gran recalificación que se planificaba en Álava a las nueve y media arranca esta última sesión en el Palacio de Justicia de Vitoria

Voz 0027 31:22 y una noticia que afecta a esta casa el Consejo de Administración del Grupo Prisa ha aprobado el nombramiento de Javier Monzón como su nuevo presidente la propuesta ha partido del hasta ahora presidente del consejo Manuel Polanco que pasa a ocupar la presidencia de los consejos de Santillana el diario El País PRISA Radio los nombramientos han sido aprobados por unanimidad que entrarán en vigor a partir del próximo uno de enero

Voz 2 31:48 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días lo peor de lo que nos pasa es que no

Voz 1716 31:55 va a pasar va a quedarse después del viernes después del mes que viene después del año que viene

Voz 1727 32:01 esta crisis que ya es de Estado nos en la divina

Voz 1716 32:04 la salida esto es lo que confiere a nuestra actual situación este carácter agobiante más espeso que el vivido en los últimos años en los que las amarguras económicas eran más agudas pero no había acreditado aún la arquitectura de

Voz 2 32:15 estado ni la paralización políticas había extremado tanto muchos pies

Voz 1716 32:19 esa que claro que salidas en función de tal o cual resultado electoral pero se equivocan por supuesto que es absolutamente diferente que gobierne la izquierda o la derecha máxime con la complicidad de Vox en este planos juegan asuntos de importancia enorme pero ni unos ni otros tienen ni tendrán suficiente fuerza para abordar por su cuenta esta crisis de Estado por mucho que la derecha con un eje mira que llama realismo crea que puede resolver el problema catalán por las bravas sin duda es relevante lo que ocurre estos días en Barcelona cada gesto cada incidencia van atenuar o van a agravar el conflicto pero seguiremos en la superficie del mismo no iremos al fondo no podremos llegar las vigas del edificio de Estado padecen aluminosis política y eso requiere actuaciones estructurales que por el momento ni se vislumbran por eso digo que lo peor de lo que pasa

Voz 1727 33:05 no es que no va a pasar va a quedarse y agravarse

Voz 31 33:14 si hola buenas noches te llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque otras personas sentadas y veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso autor limitada claro pero tiene parada la entrada

Voz 32 33:32 más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no Cooper es un sitio que no corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 33 33:44 tras tres siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche que consigue el mejor precio rastreador punto com comparador de la historia

Voz 28 33:54 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING es

Voz 34 34:13 pues yo me he levantado pensando que vamos a ver sino cada comparte porque tiene que subir el precio el seguros de mi coche a que estás de acuerdo conmigo cambia toda la mutua y te llevas una buena noticia porque sea cual sea el precio tú seguro de coche te lo bajan vamos

Voz 2 34:25 tras veinte la Mutua también en los seguros de moto hogar

Voz 34 34:27 la vida nueve cero dos cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mucho a punto

Voz 5 34:36 hoy por hoy

Voz 1727 34:41 me en esta mañana de miércoles esperando esa sesión de control al Gobierno que escucharemos a partir de las nueve tertulia con Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja y profesora de Europa también buenos días qué tal Pepa buenos días en ser Málaga Teodoro León Gross periodista profesor de periodismo de la Universidad de Málaga buenos días

Voz 2 35:02 qué tal buenos días en Radio Madrid

Voz 1727 35:04 Luis Alegre profesor de Filosofía en la Complutense buenos días buenos días Pepa un oyente de la SER esta mañana a propósito de el caso de Laura lo mismo situaba la la discusión el debate aquí

Voz 35 35:20 yo sólo espero que para el dos mil diecinueve los chicos puedan volver a casa sin haber acosado agredido en y violado ninguna mujer creo que los interpelados tenemos pues a nosotros sí que somos nosotros los responsables de esta situación

Voz 1727 35:31 la nueva masculinidad hemos hablado poco e Luis Alegre de de la nueva masculinidad que representa es muchos hombres que comparten la vida con tantas mujeres que estáis ahí y que y que tenéis que asumir también en este momento parte del debate no

Voz 36 35:48 yo creo que es que es evidente que hay que que hay que centrar el foco mucho más de lo que se está haciendo en la en la construcción de de la masculinidad porque bueno claro es evidente que que no todos los hombres violan y matan sólo sólo faltaba pero sí que es verdad que todos los que violan matan son hombres lo cual genera vamos pues la la evidencia de que de que hay un problema a informar completamente obvio con con la constitución de la masculinidad y los y los roles de género no esto es una cosa que está relativamente estudiada como sea realizado toda esta construcción a partir de los siglos XVI y XVII con la quema de brujas Diego esta construcción específicamente moderna de de la masculinidad es algo muy arraigado que pasa concebir a las mujeres como como cuerpos disponibles esto es un poco lo que está a lo que está la base el problema y lo que lo que hay que afrontar con toda la intensidad que requiere porque realmente es un problema difícil lo que tiene de arraigado claro si estoy de acuerdo es evidente que hay motivos para hablar de la existencia de violencia de género que existe una Iglesia contra las mujeres en el mundo esa violencia de género y que los datos son verdaderamente terribles no ya los nacionales no sino el hecho de que de que al menos un tercio de las mujeres en el mundo sufra violencia y a partir de ahí entremos en datos de violaciones de sumisión conyugal de explotación sexual anulaciones matrimonios infantiles y al final naturalmente también el acoso yo creo que es evidente que hay un problema de machismo estos día da especialmente Vergüenza no pero buen cita sino vergüenza ver a los hombres que reaccionan con con alguna clase de estúpido orgullo herido de insulto cuando cuando se entrar en este debate cuestión distinta es que yo creo que el debate como en todo caldero emocional debe llevarse a los terrenos de la racionalidad no está leyendo también algunas cosas tremendas como tú eres tú también eres el asesino de Laura no hombre no yo no soy el asesino yo asumo que los hombres tenemos que que contribuir decididamente que somos una parte fundamental

Voz 14 37:34 en este en este día

Voz 36 37:35 Date en el que hay que alterar la cultura machista hay que cambiar el curso de esa cultura machista hay que progresar pasará necesariamente por doméstica del machismo cultural a base de educación de educación

Voz 1505 37:48 Mariola está referencia que señala abate yo creo que es la que debe enmarcar un poco lo debate político para cuando se interpela a los políticos acerca de las soluciones no no pasaba desde luego por seguramente excluye y menos aún exclusivamente por modificar el Código Penal por incrementar las penas privativas de libertad por supuesto rechazo absoluta ante la prisión preventiva la prisión revisable como una fórmula capaz de solucionar los problemas a los que estamos haciendo mención pasa más bien por una cuestión vinculada con la educación una cuestión vinculada con una nueva manera de que las mujeres puedan circular por el mundo sin sentirse permanente amenaza mente amenazada sin incorporar dosis de seguridad extra comportamientos que dos hombres y gestionan con naturalidad pasmosa creo que este es el foco en el que debería conducirse las potenciales soluciones y articular el debate político

Voz 1727 38:59 poner el foco sobre sobre quiénes acosan sobre quién agrede o violan Pablo Iglesias buenos días secretario general de Podemos decimos que esta mañana tomando la reflexión de un oyente que hay que volver el el objetivo de la cámara señalara a señalar e interpelar a los hombres por qué pasa esto porque pasa al acoso porque pasa la clasificación de las mujeres no

Voz 38 39:27 fíjate Pepa durante muchos años de izquierdas pensábamos que por ser de izquierdas ya nanogramos machistas y eso es una estupidez estoy machismo es algo que vive dentro de todos nosotros que forma parte pues de la cultura patriarcal que lo abarca todo la gran revolución de las mujeres es que está siendo capaz de dar la vuelta eso de hacer que muchos nos tengamos que repensar y cambiar para bien y también lógicamente porque eso ocurre en todas las revoluciones históricas género movimiento reaccionario que es lo que estamos viendo bueno pues en estos planteamientos reaccionarios en dice ni machismo ni un feminismo los estos timos ahora heridos ese planteamiento tan agresivo tan violento en realidad es una prueba del éxito de la revolución de las mujeres que es algo además que va más allá de los movimientos sociales es algo absolutamente transversal es algo además incluso de alianza generacional yo creo que lo más hermoso más emocionantes de ver la movilización del ocho de marzo la enorme movilización de hermana yo sí que creo después de la vergonzosa sentencia de la manada que reveló que el machismo también está en el poder judicial fue ver a mujeres jovencísima como sus madres y con sus abuelas señalando un camino que no

Voz 1727 40:40 de cambio por ambos disiparon

Voz 38 40:42 nuestra sociedad y eso es hermosísimo nos tiene que hacer a todos por replantearnos muchas cosas

Voz 1727 40:48 a los hombres particularmente no porque otras no tenemos este problema nosotras no cansamos no volamos a los hombres no

Voz 38 40:55 absolutamente es algo que nos tiene que hacer a los hombres de construir nuevos en muchos aspectos porque como decía al principio ahí fíjate hay una hay una película que yo recomiendo a todo el mundo ahora para entender lo que es el machismo desde la izquierda asignatura pendiente de Garci es una película que en su momento digamos tenía una lectura simpática desde la izquierda cuando se ve ahora es escandaloso como el machismo es algo que estaba absolutamente asentado y presente nuestra cultura en el periodismo también como tú sabes mejor que nadie

Voz 1727 41:27 y que y que afecta además a derecha e izquierda el machismo este mes es transversal intergeneracional desgraciadamente pero por fortuna venimos diciendo hay otros hombres los que conviven con todas nosotras ellos debe liderar su propio debate los hombres que son capaces de domesticar el machismo habíamos llamado Paul Iglesias para hablar de la agenda política de la semana porque estamos en puertas prácticamente del Consejo de Ministros de este viernes sin confirmación por parte de un Torre de aceptar reunirse con el presidente del Gobierno de España usted le encuentra alguna explicación

Voz 38 42:03 yo creo que la gente ya está aburrida convertir la política en un reality show yo creo que el viernes lo normal lo razonable lo que tiene que ocurrir en cualquier país independientemente de los conflictos que haya es que si se reúne el Gobierno central en Barcelona el Gobierno central pueda tener una reunión de trabajo en este caso el gobierno de la Generalitat y claro que no van a estar de acuerdo en muchas cosas pero es que la ciudadanía en España y en Cataluña necesita que la Administración funciona a pesar de que haya otros temas políticos graves encima de la mesa decía antes inequidad hablando con razón porque Cataluña no se va a resolver a palos como dice la derecha claro que no pero aquí creo que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y ganarse el sueldo es una obligación de Pedro Sánchez de Quim Torra sus respectivos ministros y consejeros de gobierno reúne si trabajar aunque no estén de acuerdo creo que este juego de

Voz 0160 42:52 eh tú no te lo pido yo no te confirmo

Voz 38 42:55 que esto es tomar el pelo a los ciudadanos de momento

Voz 1727 42:57 no responde es Torra

Voz 16 42:59 sí sí sí sí enormes

Voz 38 43:02 tengo claro lo tengo claro nosotros hemos trabajado discretamente y nos hemos esforzado mucho para que los gobiernos un Gobierno autonómico y el Gobierno central sean capaces de dialogar ya es evidente el el señor Torrellano ha estado muy acertado últimamente en sus declaraciones pero no es menos cierto que también algunos ministros del actual Gobierno también a veces hablan antes de respirar pensar diez segundos

Voz 1727 43:29 la encuesta de Metroscopia que hoy publica el grupo ONO no es tan mala para ustedes como las que se han venido publicando últimamente que les estaban un descalabro ésta dice que caerían ocho diputados pero esa encuesta de Hong penita Partito con mayorías muy difíciles de lograr para gobernar esta país ninguna combinación con dos grandes partidos la da el PSOE gobernando sube muy poquito ustedes bajan poco pero bajan que está haciendo mal la izquierda señor Iglesias

Voz 38 43:59 todo lo que sea no ganar para nosotros la digamos lejos de nuestras expectativas nosotros vamos a salir a ganar a partir de ahí bueno mucha prudencia con las encuestas con todo está señala algo que es una realidad en nuestro país es que se acabó el bipartidismo saca un sistema de dos partidos la encuesta dice que los cuatro principales partidos estamos en una horquilla de cuatro dos que es lo que las encuestas establece prácticamente como margen de error que suele estar en tres puntos eso quiere decir que cualquier cosa puede pasar en este país y que además cualquiera que quiera gobernar tiene que llegar a acuerdos para nosotros estamos muy orgullosos de haber tenido un papel más importante de lo que nos tendría que haber correspondido para armar la mayoría de la moción que absurdas nosotros estamos muy contentos de haber sido capaces de negociar un acuerdo de presupuestos y arrancar medidas al Gobierno que hasta un periódico de la derecha reconocía si esto se lleva a cabo serían los presupuestos generales más sociales más progresistas de la historia de España y vamos a seguir trabajando en esa dirección a uno ganar las elecciones dos tratar de tejer los acuerdos necesarios para mejorar la vida de la gente

Voz 16 45:07 porque mientras nosotros hablamos aquí hay gente que no llega

Voz 38 45:09 a fin de mes hay dependientes a los que no les llega la ayuda hay estudiantes que no pueden pagar la tasa de matrícula hay pensionistas a los que no se les garantiza les asegura que se va a cumplir la Constitución en lo que se refiere a la actualización de suspensiones nosotros vamos a trabajar para conseguir que esos avances que está esperando la gente en España se puedan concretar en un programa de gobierno caminen una ilusión de horizonte de país en el que esos valores de la revolución de las mujeres sean también valor

Voz 1727 45:38 terminamos teme que haya problemas serios de seguridad de orden público este viernes en Barcelona esta mañana venimos contando que arranquen las juventudes de la CUP han colgado muñecos de un puente esto no tiene más valor que el simbólico pero pone los pelos de punta han pintado se desde el PSC le han boicoteado un acto de ciudadanos muñecos colgado de los puentes

Voz 38 46:00 yo creo que la atención no ayuda nuestra sede apareció pintada también el otro día que se informó menos en los medios de comunicación por la Falange y por grupos de extrema derecha yo creo que pintar las sedes de los partidos sea de la formación que sea no ayuda a un clima de diálogo que yo creo que hay que construir para afrontar una situación de excepcionalidad a partir de aquí bueno pues en democracia que normalizar el ejercicio del derecho de reunión y del derecho de manifestación que hay manifestaciones el XXI pues muy bien estoy convencido que transcurrirán pacíficamente que los Mossos d'Esquadra o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado competente garantizarán el ejercicio pacífico de estos derechos a partir de ahí que los gobiernos se pongan a trabajar el Gobierno central del Gobierno de la Generalitat y que después haya por fin una mesa de partidos políticos de formaciones políticas en las que desde la diferencia trabajemos para gestionar un conflicto que no se va a resolver ni a palos golpee de tulipanes el incendiarios

Voz 16 46:59 gracias buenos días cumpla acepte pasta pronto

